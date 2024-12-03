WhatsApp İş ve Kişisel: Hangi Mesajlaşma Aracını Seçmelisiniz?

WhatsApp 2009 yılında piyasaya sürüldü ve kısa sürede lise öğrencilerinden küresel girişim takımlarına kadar herkes bu uygulamayı kullanarak metin mesajlaşmaya başladı.

Tüm bu heyecanla, WhatsApp'ın müşteri iletişimi için gerçek bir potansiyele sahip olduğu ortaya çıktı. WhatsApp İşletmeler için sürümüne girin — adından da anlaşılacağı gibi, iş etkileşimleri için özel olarak tasarlanmış bir sürüm.

Ancak önemli soru hala cevaplanmamış: WhatsApp kişisel kullanım için mi daha uygun, yoksa iş için de aynı derecede etkili olabilir mi? WhatsApp İş ve Kişisel sürümleri gerçekten aynı mı, yoksa iki platform temel olarak farklı mı?

Farklılıkları inceleyelim ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı keşfedelim. 💡

WhatsApp'a giriş

Haziran 2024'te, herkesin favorisi Modern Family dizisinin oyuncuları sürpriz bir geri dönüş yaptı; bu kez WhatsApp reklamında!

Neden mi? WhatsApp'ın grup sohbet özelliğinin gücünü göstermek için.

Karakterlerin klasik tuhaflıkları ve isabetli senaryosuyla WhatsApp, izleyicilere kusursuz bir mesajlaşma deneyimi vaat etti. Peki WhatsApp günlük kullanım için ne kadar iyi?

WhatsApp'a genel bakış

WhatsApp'ın dünyanın en çok kullanılan mobil mesajlaşma uygulaması olması şaşırtıcı değil.

Dünya çapında 2 milyar aktif kullanıcısıyla WhatsApp'ın her yerdeki insanlara hitap ettiği açıktır.

Peki, avantajları nelerdir?

Güvenli ve iOS ile Android'de sorunsuz bir şekilde çalışmasının yanı sıra, kullanımı da ücretsizdir.

Neredeyse herkes WhatsApp'ı duymuştur, ancak çoğu kişi kurumsal kullanıma uygun kardeşi WhatsApp Business'ı tanımamaktadır.

WhatsApp İş'in Yükselişi

WhatsApp seçeneklerinin ayrıntılarına geçmeden önce, hızlı bir sayım yapalım:

WhatsApp Messenger

WhatsApp İş

WhatsApp İşletme API

Her biri, farklı mesajlaşma ihtiyaçlarına göre uyarlanmış benzersiz bir amaca hizmet eder.

Mark Zuckerberg'in Reuters ile yaptığı röportajda paylaştığı gibi, "Gerçek şu ki, WhatsApp ve Messenger'dan daha fazla gelir elde etmek için çalıştığımızdan, iş mesajlaşması muhtemelen işimizin bir sonraki önemli ayağı olacak."

Ve o haklıydı!

Aslında, her ay 40 milyondan fazla kişi WhatsApp İşletme kataloğuna göz atıyor. Bu, basit bir mesajlaşma uygulaması olarak başlayan bir hizmet için etkileyici bir başarıdır

🌟 Eğlenceli Bilgi: 2009 yılında Facebook tarafından reddedildikten sonra WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton pes etmedi. Bunun yerine WhatsApp'ı kurdu ve 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alındı.

WhatsApp Kişisel sürümünü keşfedin

WhatsApp Kişisel, herkesin tercih ettiği mesajlaşma uygulamasıdır ve bunun bir nedeni vardır. Gelin birlikte inceleyelim.

Kişisel WhatsApp Temel özellikler

Diğer tüm harika mesajlaşma platformları gibi, WhatsApp Kişisel de onu dünya çapında bir favori haline getiren temel özelliklerle doludur. Bu temel özellikler şunlardır:

Uçtan uca şifreleme : Mesajlar, aramalar ve medya, yalnızca siz ve alıcı tarafından okunabilecek şekilde korunur. WhatsApp bile bu bilgilere erişemez; banka kasası kadar güvenlidir

Sesli ve görüntülü arama: Sekiz kişiye kadar grup aramaları dahil olmak üzere ücretsiz sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz. Sanal aile toplantıları veya gündelik sohbetler için mükemmeldir

via WhatsApp

Sesli mesajlar : Yazmak yerine konuşmayı tercih edenler için sesli mesajlar hayatı kolaylaştırır. Kaydedin ve gönderin; alıcı, hikayenizin her nüansını duyabilir

Belge paylaşımı : E-posta karmaşasından kurtulun! PDF'leri, elektronik tabloları ve slaytları doğrudan WhatsApp üzerinden gönderin. Çünkü, kabul edelim ki, bazen başka bir uygulamayı açmak istemiyorsunuz

Fotoğraf ve video paylaşımı : Kalite sorunu yaşamadan fotoğraf ve video paylaşın. Net görüntüler ve pikselleşme yok — fotoğrafçıların hayali

Masaüstü erişimi: WhatsApp, Mac veya PC'nizde kullanılabilir. Tam klavyede yazmak çok daha rahat olduğu için..

via WhatsApp

Yayın mesajları : WhatsApp'ın yayın özelliği ile birden fazla kişiye aynı anda tek bir mesaj gönderin. Metin mesajlaşma için VIP odası

İki adımlı doğrulama: Meraklı gözlerden korunmak için ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin. Verilerini ciddiye alan herkes için bir zorunluluktur

WhatsApp, gerçekten ustanın elinden çıkmış gibi özelliklerle oyununu bir adım öteye taşıyor. En havalı yeniliklerden bazılarına göz atalım:

Mesaj düzenleme : Hiç çok hızlı göndererek mesajınızı yanlış yazdığınız oldu mu? Artık mesajınızı 15 dakikaya kadar düzenleyebilir, yazım hatalarından veya "ayy" anlarından kurtulabilirsiniz

Bilinmeyen arayanlar için sessiz mod : Spam aramalardan bıktınız mı? Artık, daha sessiz bir deneyim için rehberinizde olmayan numaralardan gelen aramaları sessize alabilirsiniz

Sohbet kilidi : Parmak izi veya şifre korumasıyla belirli sohbetlere gizlilik katın, belirli konuşmaları gizli tutun

Kişiselleştirilmiş sohbet duvar kağıtları : Konuşmaları hızlıca ayırt etmek ve kişisel bir dokunuş eklemek için sohbet duvar kağıtlarını özel olarak özelleştirin

AI tarafından oluşturulan çıkartmalar: Fikrinizi açıklayın, WhatsApp'ın AI'sı özel çıkartmalar oluşturarak sohbetlerinize daha fazla ifade gücü katacak

via WhatsApp

Gruplarda sabitlenen mesajlar : Sabitlenen mesajlarla önemli bilgileri grup sohbetlerinin en üstünde tutun ve herkesin takipte kalmasına yardımcı olun

Meta AI sesli sohbet: Elleriniz yazmak için çok mu meşgul? WhatsApp'ta Meta AI'ya sesli komutlar gönderebilirsiniz

Kişisel WhatsApp kullanım örnekleri

En yakın arkadaşının sürpriz partisini planlayan Emma'yı ele alalım. WhatsApp Kişisel sürümüyle Emma, her şeyi nasıl kontrol altında tutuyor?

Gizlilik yönetimi : Durum güncellemelerini kimlerin görebileceğini kısıtlamak için gizlilik ayarlarını yapar (parti spoilerları yasaktır)

Sabitlenmiş mesajlarla etkinlik hatırlatıcıları : Emma, parti adresini ve temasını grup sohbetinin en üstüne sabitler, böylece kimse önemli ayrıntıları unutmaz

Canlı konum ile yol tarifi gönderme : Kimsenin kaybolmaması için Emma, misafirler etkinlik yerine giderken canlı konumunu onlarla paylaşır

AI çıkartmalarıyla kazançlı çıkın : Emma, sohbeti canlandırmak için "Parti zamanı!" afişi ve komik emoji yüzleri dahil olmak üzere birkaç özel AI çıkartması oluşturur

Video görüşmelerinde ekran paylaşımı : Emma, dekorasyon ve koltuk düzeni için planladığı düzeni göstermek için video görüşmesi sırasında ekranını paylaşıyor

Grup sohbetini kilitleme : Grup sohbetini kilitleyerek parti planlarını gizli tutar; davet edilmeyenler için sürprizleri bozmaz

Anketler kullanarak davet yanıtlarına yanıt verme: Davetlilerin çok sayıda mesajla yanıt vermesi yerine (ki bunun çok hızlı bir kaosa yol açtığını hepimiz biliyoruz), Emma grup sohbetinde bir anket oluşturarak herkesin davete yanıt vermesini ve misafirlerin yemek, kıyafet kodu ve etkinlikler gibi seçenekler için oy kullanmasını sağlıyor

via WhatsApp

Temizlik için kaybolan mesajlar: Parti bittikten sonra Emma, gruba kaybolan mesajlar ayarını yapar, böylece herkesin fotoğrafları ve güncellemeleri sohbeti kalıcı olarak doldurmaz

💡 Profesyonel İpucu: "Planlanmış Grup Aramaları" ile grup koordinasyonunu artırın. Planlanmış hatırlatıcılarla aramaları önceden planlayarak herkesin senkronizasyonunu sağlayın.

WhatsApp Kişisel sürümünün avantajları

WhatsApp, bir dizi avantaj sunarak dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri haline gelmiştir:

Küresel erişim : 180 ülkede 2 milyardan fazla kullanıcısıyla WhatsApp her yerde. Uluslararası SMS ücretlerine elveda

Çapraz platform kullanılabilirliği : WhatsApp, Android, iOS ve hatta masaüstü bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde çalışır, böylece cihazınız ne olursa olsun her zaman iletişim halinde olursunuz

Reklamsız : Çoğu uygulamanın aksine, WhatsApp reklam içermez ve dikkatinizin dağılmadan mesajlaşmanın keyfini çıkarmanızı sağlar

Uygun maliyetli : WhatsApp, metin, sesli arama ve video aramalar için ücretsizdir, böylece uluslararası iletişim maliyetlerinden tasarruf edersiniz

Yüksek mesaj açılma oranı : WhatsApp mesajları açılma ve okunma olasılığı daha yüksektir, bu da onu önemli güncellemeler ve müşteri etkileşimi için en iyi seçenek haline getirir

Uçtan uca şifreleme : Gizlilik birinci önceliktir ve sağlam güvenlik özellikleri konuşmalarınızı korur

Yayın listeleri ve gruplar : İş güncellemeleri veya sosyal toplantılar için birden fazla konuşmayı kolayca yönetin

Canlı konum paylaşımı : Buluşmaları izlemek veya sevdiklerinizin güvenliğini sağlamak için harika bir özellik

Kullanıcı dostu: Arayüzü basit ve her yaştan kullanıcı için tasarlanmıştır, bu da onu erişilebilir ve sezgisel hale getirir

WhatsApp Kişisel sürümünün sınırları

WhatsApp harika bir uygulama olsa da, birkaç sınırlama not edilmeye değer:

İnternet bağımlılığı : İnternet erişimi olmadan WhatsApp, normal SMS'lerden farklı olarak kullanılamaz

Hesap askıya alınma riski : WhatsApp'ın politikalarını ihlal etmek, hesaba güvenen işletmeler için endişe kaynağı olan hesap askıya alınmasına neden olabilir

Ruh sağlığı üzerindeki etkiler : Sürekli ulaşılabilir olma baskısı strese ve "bildirim yorgunluğuna" yol açabilir

Depolama kullanımı : Sık sık medya paylaşımı, depolama alanını hızla doldurabilir ve düzenli temizlik gerektirebilir

Müşteri desteği: Bireysel kullanıcılar için müşteri desteği sınırlı ve yavaş olabilir

Alternatifleri keşfedin: Daha iyi iletişim için en iyi WhatsApp alternatifleri

WhatsApp İş'i keşfedin

Pazarlamacıların %56'sı iş mesajlaşmasının müşterilerin işletmelerle daha bağlantılı hissetmelerine yardımcı olduğunu kabul ediyor. WhatsApp İşletmeler için'in temel özelliklerini keşfedin ve sizin için doğru seçim olup olmadığını görün.

🧠 Biliyor muydunuz? İnsanlar telefonlarını günde 58 kez kontrol ediyor. Android kullanıcıları için bu, WhatsApp'ta günde yaklaşık 38 dakika anlamına geliyor ve markalar için güvenilir bir platformda müşterilerle etkileşim kurmak için mükemmel bir fırsat yaratıyor.

WhatsApp İşletme'nin temel özellikleri

WhatsApp İş profili : Logonuzu, iş tanımınızı, çalışma saatlerinizi ve web sitesi bağlantınızı içeren bir profil ile işinizi tanıtın ve WhatsApp'ta mini bir vitrin oluşturun

Karşılama mesajları: Yeni müşterilere otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı göndererek konuşmaları doğru bir şekilde başlatın

via WhatsApp

Hızlı yanıtlar : Sık sorulan sorular için özelleştirilebilir hızlı yanıtlarla zaman kazanın ve tek bir dokunuşla daha hızlı yanıt verin

Uzakta mesajları: İş saatleri dışında otomatik yanıtlar ayarlayarak müşterilerinize ne zaman geri döneceğinizi bildirir ve onları bilgilendirirsiniz

via WhatsApp

Etiketler : Önemli mesajları hızlıca bulmak ve yanıtlamak için konuşmaları etiketlerle düzenleyin ve kategorilere ayırın

Meta tarafından doğrulanmış rozet : Doğrulama rozeti ile güvenilirlik kazanın, müşterilerin resmi hesabınızı tanımasına yardımcı olun ve güveni artırın

Katalog ve sepet: Ürün ve hizmetlerinizi bir katalogda görüntüleyin ve müşterilerin kolayca göz atıp sipariş verebilmesi için öğeleri sepete eklemelerine olanak tanıyın

via WhatsApp

Yayın mesajları : Duyuru veya promosyonlar için kişi listenize yayın mesajları göndererek aynı anda birden fazla müşteriye ulaşın

WhatsApp'a tıklanan reklamlar: Facebook ve Instagram reklamlarından yeni müşterileri doğrudan WhatsApp sohbetine yönlendirerek konuşmalar için sorunsuz bir girdi noktası oluşturun

via WhatsApp

Sosyal medyada eylem düğmeleri: Facebook ve Instagram profillerinize "Mesaj Gönder" düğmeleri ekleyerek potansiyel müşterilerin sizinle anında sohbet başlatmasını sağlayın

WhatsApp İşletmeler için en iyi uygulamalar

Net iş saatleri belirtin : Müşterilerinize ne zaman ulaşabileceklerini bildirin ve çalışma saatleri dışında tutma mesajları kullanarak tutarlı iletişimi sürdürün

Sık sorulan sorular için hızlı yanıtları kullanın : Sık sorulan sorular için hızlı yanıtlar ayarlayarak zaman kazanın ve müşteri etkileşimlerini kolaylaştırın

WhatsApp kanalınızı tanıtın : QR kodları, kısa bağlantılar ve sosyal medya düğmelerini kullanarak müşterilerinize WhatsApp üzerinden size ulaşabileceklerini bildirin

Meta tarafından doğrulanmış rozetinden yararlanın: Güveni artırmak için rozeti alın. Bu, özgünlüğün çok önemli olduğu sektörlerde özellikle yararlıdır

WhatsApp İşletme kullanım örnekleri

Bank Mandiri (Bankacılık): Bank Mandiri, kredi kartı doğrulamaları ve taksitli ödeme teklifleri için otomatik bildirimler yoluyla müşterilerle yeniden etkileşim kurmak için WhatsApp İşletmeler'i kullanıyor. Platform, : Bank Mandiri, kredi kartı doğrulamaları ve taksitli ödeme teklifleri için otomatik bildirimler yoluyla müşterilerle yeniden etkileşim kurmak için WhatsApp İşletmeler'i kullanıyor. Platform, net faiz gelirini %42, kredi kartı doğrulamaları için yanıt oranlarını ise %56 artırdı. Böylece WhatsApp, SMS, tele-satış ve web sitesini geride bırakarak bankanın dönüşümler için en iyi kanalı oldu

via WhatsApp

Max Life Insurance (Sigorta): Hindistan'daki müşterilerin ilgisini çekmek için Max Life Insurance, Haptik ile işbirliği yaparak WhatsApp İşletmeler için Platformunun dil desteği özelliğini uygulamaya koydu ve yedi bölgesel dilde hizmet sunmaya başladı. İki dokunuşla gerçekleştirilen bu işlem, müşterilerin tercih ettikleri dili seçmelerine olanak tanıyarak, seçtikleri dilde müşteri etkileşimlerinin : Hindistan'daki müşterilerin ilgisini çekmek için Max Life Insurance, Haptik ile işbirliği yaparak WhatsApp İşletmeler için Platformunun dil desteği özelliğini uygulamaya koydu ve yedi bölgesel dilde hizmet sunmaya başladı. İki dokunuşla gerçekleştirilen bu işlem, müşterilerin tercih ettikleri dili seçmelerine olanak tanıyarak, seçtikleri dilde müşteri etkileşimlerinin %40'ının tamamlanmasını sağladı

Mercedes-Benz Türkiye (Otomotiv): Mercedes-Benz Türkiye, ticari kamyonetlerini tanıtmak, potansiyel müşteriler oluşturmak ve müşterilerle doğrudan etkileşim kurmak için WhatsApp İşletmeler için Platformu'nu entegre etti. WhatsApp ve geleneksel kanalları birleştiren hibrit kampanyalar sayesinde, %63 : Mercedes-Benz Türkiye, ticari kamyonetlerini tanıtmak, potansiyel müşteriler oluşturmak ve müşterilerle doğrudan etkileşim kurmak için WhatsApp İşletmeler için Platformu'nu entegre etti. WhatsApp ve geleneksel kanalları birleştiren hibrit kampanyalar sayesinde, satın alma niyetinde artış ve satışlarda %93 artış elde ederken, nitelikli potansiyel müşteri başına maliyeti %78 azalttı

Lenovo (Teknoloji): Lenovo Endonezya, hizmet randevu rezervasyonlarını kolaylaştırmak için WhatsApp Akışları'nı kullanmaya başladı ve web sitesine kıyasla 8,2 kat daha yüksek bir dönüşüm oranı ve WhatsApp'ta : Lenovo Endonezya, hizmet randevu rezervasyonlarını kolaylaştırmak için WhatsApp Akışları'nı kullanmaya başladı ve web sitesine kıyasla 8,2 kat daha yüksek bir dönüşüm oranı ve WhatsApp'ta %44,5 daha fazla etkileşim elde etti. Bu sorunsuz self servis kanalı, müşterilerin randevularını tamamen WhatsApp üzerinden rezerve etmelerine, yeniden planlamalarına veya iptal etmelerine olanak tanır

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WhatsApp İşletme avantajları

Gelişmiş müşteri etkileşimi : Mesajlaşma kanalları, işletmelerin müşteri yolculuğu boyunca bağlantıda kalmasını sağlar. Hızlı yanıt oranları ve otomasyon sayesinde işletmeler, müşterilerle onların istediği şekilde etkileşim kurabilir

Yüksek açılma oranları : WhatsApp, : WhatsApp, iş mesajlarında %98 gibi etkileyici bir açılma oranına sahiptir ve diğer kanalları geride bırakmaktadır

Müşteri memnuniyeti : WhatsApp İşletmeler, müşterilerle en rahat oldukları yerde buluşarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır

Uygun maliyetli iletişim : Otomasyon ve hızlı yanıtlar, verimliliği artırırken operasyonel maliyetleri azaltır

Gelir artışı: WhatsApp İşletmeler için, canlı sohbetlerin satışları ve müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediğini gösteren araştırmalarla, dönüşüm oranlarını artırır

Ayrıca okuyun: 2024 için en iyi 15 sohbet platformu

WhatsApp İş sürümünün sınırları

Sınırlı mesaj kotası : Doğrulama yapılmazsa, mesaj gönderme sınırı aylık 5.000 ile sınırlandırılır ve bu, büyük işletmeler için kısıtlayıcı olabilir

Üçüncü taraf entegrasyonları yoktur : WhatsApp Business, API desteği sunmadığından diğer uygulamalarla entegrasyonu sınırlar ve ş Akışı verimliliğini azaltır

Sınırlı otomasyon : WhatsApp Business'taki otomasyon seçenekleri, daha gelişmiş sohbet robotları ve mesaj yönlendirme özelliği sunan WhatsApp Business API'ye kıyasla temel düzeydedir

Kısıtlı cihaz kullanımı : WhatsApp Business yalnızca iki cihazı destekler ve müşteri konuşmalarını yönetebilecek temsilci sayısını sınırlar

Katalog sınırlamaları : Katalog özelliğinin kapsamı sınırlıdır ve müşterilerin daha fazla seçenek için web sitenizi veya e-ticaret platformunuzu ziyaret etmeleri gerekir

Yeşil onay işaretinin olmaması: Doğrulama yapılmadığında, WhatsApp İşletme hesaplarında yeşil onay işareti görünmez ve bu durum, kimlik avı farkındalığının artması nedeniyle müşteri güvenini etkileyebilir

💡 Profesyonel İpucu: Takımınız WhatsApp Business'ın mesaj sınırına ulaşıyorsa veya müşteri konuşmalarını düzenli tutmakta zorlanıyorsa, WhatsApp Business API'yi değerlendirin. Cihaz sınırı ve gelişmiş otomasyon özelliği olmayan bu API, yüksek mesajlaşma hacmine ihtiyaç duyan büyük takımlar için tasarlanmıştır.

WhatsApp İşletme API

WhatsApp Business API, WhatsApp Business uygulamasından farklı bir üründür.

Orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanan bu sürüm, müşteri etkileşimini büyük ölçekte yönetmek için tasarlanmış gelişmiş pazarlama araçları ve kolay entegrasyonlar sunar.

İş uygulaması aksine, API yerel bir arayüzle gelmez; bunun yerine, bir Meta iş ortağı aracılığıyla entegre edilmiş herhangi bir platformun ön ucuna doğrudan bağlanır.

Bu kurulum, WhatsApp'ın erişim ve gücünü mevcut sistemlerinize doğrudan entegre etmenizi sağlar.

Meraklandınız mı? Daha fazlası burada:

Müşterileriniz nerede olurlarsa olsunlar onlarla bağlantı kurun : Müşterilerinizin WhatsApp'ta aktif olduğu yerlerde, yani etkileşim için tanıdık ve rahat bir alanda onlarla buluşun

İki yönlü konuşmalar: Etkileşimli pazarlama, satış ve destek deneyimleri oluşturun, müşterileri tüm yolculuk boyunca yönlendirin

via WhatsApp

Akılda kalan etkileşimler: Zengin medya, dinamik ürün listeleri ve etkileşimli CTA'lar kullanarak büyük ölçekte ilgi çekici ve benzersiz deneyimler sunun

WhatsApp Business API ile pazarlama çabalarını ölçeklendirin

İşletmelerin API'yi büyümeyi hızlandırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için nasıl kullandığını gösteren popüler kullanım örnekleri aşağıda verilmiştir:

Bildirimler : Sipariş onayları, gönderi izleme veya randevu hatırlatıcıları gibi güncel bilgilerle müşterileri haberdar edin

Kişiselleştirilmiş promosyonlar : Satış fırsatlarını artırın, sepet terklerini önleyin ve pazarlama yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için son derece alakalı teklifler gönderin

Ticaret : Müşterileriniz WhatsApp'tan ürünlere göz atabilir, sorular sorabilir ve sipariş verebilir, böylece sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşayabilirler

Müşteri hizmetleri: Konuşma akışlarıyla rutin sorguları otomatikleştirin ve müşterileri yalnızca gerektiğinde canlı temsilcilere yönlendirerek destek maliyetlerini azaltın

via WhatsApp

Doğrulamalar : Güvenli, tek kullanımlık şifreler veya çok faktörlü istemlerle hesap kimlik doğrulamasını basitleştirin

Özel akışlar: Katılım ve sadakati artırmak için kendi benzersiz konuşma deneyimlerinizi tasarlayın

📌Örnek: Zendesk, şirket içi API'den WhatsApp Business'ın Bulut API'sine geçiş yaparak aktivasyon maliyetlerini %100 ortadan kaldırdı ve mühendislik süresini %90 azalttı. Bulut API ile Zendesk, mesaj gönderme hızını iki katına çıkararak bilet çözüm oranını artırdı ve müşteriler arasında WhatsApp'a olan talebi artırdı.

ClickUp'ı WhatsApp Business API ile entegre etme

ClickUp, proje yönetimi ile eş anlamlıdır.

Böylece, ClickUp'ın çok yönlü otomasyon ve entegrasyon özelliklerini WhatsApp Business API ile birleştirerek, görevleri otomatikleştirmek ve satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri çabalarında iletişimi ölçeklendirmek için yeni kapılar açabilirsiniz.

Bu güçlü kombinasyondan en iyi şekilde yararlanmak için şunları yapın:

Satış ve müşteri adayları : Satış takımları için bu entegrasyon, LinkedIn gibi platformlarda yeni bir müşteri adayı tespit edildiğinde ClickUp'taki görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur. Anlaşma ilerlediğinde WhatsApp üzerinden bildirimler gönderilebilir, böylece satış temsilcileri daha hızlı yanıt verebilir ve müşteri adayı dönüşümünü artırabilir

CRM : ClickUp CRM'yi kullanarak müşteri etkileşimlerini düzenleyin ve satış süreçlerinizi kolaylıkla izleyin. Otomasyon, satış temsilcilerinin müşterilerle hızlı bir şekilde iletişime geçmesini sağlamak için takip görevleri oluşturabilir ve WhatsApp üzerinden hatırlatıcılar gönderebilir

Pazarlama kampanyası yönetimi : ClickUp'ta görevleri yöneterek ve WhatsApp'ı kullanarak paydaşlara ve takım üyelerine anlık güncellemeler göndererek kampanyaların oluşturulmasını, izlenmesini ve raporlanmasını kolaylaştırın, herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Hedef izleme: ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir satış veya pazarlama hedefleri belirleyin, özel alanlar ve görsel görünümlerle ilerlemelerini takip edin ve WhatsApp'ı kullanarak durum güncellemelerini gönderin veya dönüm noktalarını takımla kutlayın

WhatsApp API fiyatlandırması ve işletmeler için dikkate alınması gerekenler

WhatsApp İşletmeler için API fiyatlandırması, konuşma tabanlı bir modelle çalışır ve 24 saatlik oturum başına ücretlendirilir. Ayrıntılar aşağıda verilmiştir:

Konuşma türleri

Her konuşma türü farklı bir amaca ve fiyat noktasına hizmet eder:

Pazarlama konuşmaları : Ürün veya hizmetlerin tanıtımı için kullanılan bu konuşmalar, müşteri etkileşimini ve satışları artırmak için tasarlanmış oldukları için daha pahalıdır

Yararlı konuşmalar : Sipariş onayları veya gönderim güncellemeleri gibi işlem mesajları bu kategoriye girer ve pazarlama mesajlarından daha bütçe dostudur

Kimlik doğrulama konuşmaları : Güvenli kullanıcı doğrulama (OTP'ler gibi) için güvenlik ve uygun fiyat arasında denge sağlar

Hizmet konuşmaları: Müşteri tarafından başlatılan etkileşimler, destek ve sorular için uygun maliyetli bir seçenek olan hizmet konuşmaları olarak kategorize edilir

Anahtar maliyet faktörleri

Konuşma başlatma : Maliyetler, konuşmayı iş mi yoksa müşteri mi başlattığına göre değişir

Ülke fiyatları : Ücretler alıcının bulunduğu ülkeye göre değişiklik gösterir, bu nedenle küresel kitleler için bölgesel maliyet farklılıklarını göz önünde bulundurun

Oturum süresi: 24 saatlik bir süre içindeki tüm yazışmalar tek bir konuşma olarak sayılır, böylece kapsamlı etkileşimler için fiyatlar sabit kalır

WhatsApp, WhatsApp İşletmeler için ve WhatsApp İşletmeler için API'yi karşılaştırma

Temel fark, hedef kullanıcılar: WhatsApp Messenger kişisel kullanım içindir, WhatsApp Business küçük ve orta ölçekli işletmeler içindir ve WhatsApp Business API, gelişmiş pazarlama ihtiyaçları olan daha büyük kurumsal işletmeler içindir.

Hızlı bir karşılaştırma için aşağıdaki tabloyu inceleyin:

Özellik WhatsApp Messenger WhatsApp İş WhatsApp İşletme API Kullanım Amacı Kişisel Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) Orta ve Büyük İşletmeler Mesajlaşma 1:1 mesajlaşma Özel müşteri hizmetleri, küçük ölçekli pazarlama Toplu mesajlaşma kampanyaları, stratejik müşteri hizmetleri Erişim Uygulama, tarayıcı Uygulama, tarayıcı Çözüm Sağlayıcı Arayüzü Gerektirir Cihaz Sınırı Tek kullanıcı, iki cihaz (telefon ve masaüstü) Tek kullanıcı, iki cihaz (telefon ve masaüstü) Sınırsız kullanıcı ve cihaz İş Araçları Yok İş profili, ürün kataloğu, sınırlı yayın ve otomatik mesajlar İş profili, ürün kataloğu, yayın mesajları, otomatik sohbet robotları Yeşil Tık Doğrulama Kullanılamıyor Kullanılamıyor Resmi hesaplar için kullanılabilir Kişiler Kaynağı Telefondaki kişiler Telefondaki kişiler Katılım listesinden içe aktarıldı Fiyatlandırma Ücretsiz Ücretsiz Ücretli

Doğru seçimi yapın

Metin mesajlaşma, günümüzün ana iletişim aracıdır ve etkili iletişim, verimliliği %72'ye kadar artırabilir .

Bu nedenle, doğru platformu seçmek önemlidir.

WhatsApp'ın harika bir mesajlaşma uygulaması olduğu yadsınamaz, ancak takımlar genellikle konuşmaları izlemek, düzenlemek ve eyleme geçirilebilir hale getirmek için ayrı bir proje yönetimi aracına ihtiyaç duyar.

Ancak ClickUp ile hepsini tek bir yere ekleyebilirsiniz.

ClickUp Sohbet: Güçlü Bir İş Alternatifi

ClickUp, e-postalar, sohbetler ve WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimleri tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.

ClickUp, e-postalar, sohbetler ve WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimleri tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı bilirsiniz.

ClickUp Sohbet'i —Her Şeyi İçeren Uygulama—takım sohbetlerinden görev güncellemelerine kadar ihtiyacınız olan her şeyi tek bir düzenli alana toplayan ve size aşağıdakileri sağlayan bir platform olarak düşünün:

💬 Anında mesaj gönderin: Gerçek zamanlı sohbet ile, ClickUp Çalışma Alanı'nda bire bir veya grup konuşmalarına doğrudan katılabilirsiniz.

ClickUp Sohbet ile etkili bir şekilde işbirliği yapın, dosya paylaşın ve belirli projeler için odaklanmış tartışma kanalları oluşturun

📝 Görevler ve yorumlar atayın: @bahsetme özelliğini kullanarak yorumlar atayın veya takım üyelerine bildirim gönderin ve işlerin akışını sorunsuz tutun

📂 Dosya paylaşın ve görevleri yönetin: Sohbetleri görevlerle sorunsuz bir şekilde bağlayın, belgeleri paylaşın ve eylem öğeleri atayın; hepsi sohbet görünümünden

🎬 ClickUp Klipleri: Gereksiz toplantıları atlayın ve ClickUp Klipleri ile bir video klip göndererek düşüncelerinizi görsel olarak paylaşın

ClickUp Clips ile iletişimi basitleştirin

ClickUp Belgeleri, ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Brain gibi araçlarla işbirliği ortamı oluşturmak daha kolay hale geliyor

ClickUp Belgeleri : Gerçek zamanlı işbirliği için ideal olan : Gerçek zamanlı işbirliği için ideal olan ClickUp Belgeleri , sağlam biçimlendirme seçenekleri, medya gömme ve yorumlar sunarak takımların birlikte fikir taslakları hazırlamasına, paylaşmasına ve geliştirmesine olanak tanır

ClickUp Beyaz Tahtalar : Beyin fırtınası ve görsel planlama için : Beyin fırtınası ve görsel planlama için ClickUp Beyaz Tahtalar , takımların fikir ve stratejileri etkileşimli bir şekilde haritalandırmasına olanak tanıyarak toplantıları daha ilgi çekici ve verimli hale getirir

ClickUp Otomasyonları : ClickUp Otomasyonları ile hatırlatıcılar planlayın, güncellemeler gönderin ve takipleri otomatik olarak yönetin, böylece sürekli kontrol etmeye gerek kalmadan herkes bilgilendirilir

ClickUp AI asistanı: ClickUp Brain , net ve özenli mesajlar oluşturmanıza yardımcı olarak takım iletişiminin sorunsuz olmasını ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar

ClickUp Brain ile mesajları otomatikleştirin ve planlayın

ClickUp'ın Anlık Mesaj Şablonu

ClickUp Anlık Mesaj Şablonu, takım iletişimi kurmaya anında başlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Anlık Mesaj Şablonu ile anlık mesajlaşma kurallarınızı geliştirin

Her konu için ayrı projeler oluşturun ve ilgili takım üyelerini organize tartışmalara davet edin.

Çalışma alanınızı düzenli tutmak için şablonun arama çubuğunu kullanarak önemli mesajları bulun ve eski mesajları hızlıca arşivleyin. Ayrıca, bildirimleri etkinleştirerek güncel kalın ve yanıtların zamanında verilmesini sağlayın.

WhatsApp, Sırada Ne Var? ClickUp ile 360 Derece İletişim

WhatsApp paketini (Kişisel, İş ve API) tanıdıktan sonra gerçeklerle yüzleşelim: Takımınız iş iletişimi için WhatsApp'ı kullanmaktan hoşlanmayacaktır.

Gündelik sohbetler için harikadır, ancak gerçek işler için sorun yaratabilir. Sürekli ping sesleri mi duyuyorsunuz? Evet. Konuları takip etmek zor mu? Kesinlikle.

Bir de iş çıkışı happy hour'dan daha hızlı tükenen depolama alanı var. Özel iş iletişimi yazılımlarının var olmasının bir nedeni var!

Takımınızın akşam yemeğinde bağlantıyı kesip ofiste düzenli çalışmaya devam etmesini sağlayan bir platform arıyorsanız, ClickUp tam size göre. ClickUp, tüm proje güncellemelerini, görev izlemeyi ve takım iletişimini tek bir merkezde bir araya getirir.

ClickUp'ın anlık mesajlaşma, görev atama, beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar ve hatta iş akışlarını ve iletişimi kolaylaştırmak için yapay zeka ile takımınız, kişisel zamanlarına taşmayan mükemmel bir çalışma ortamının keyfini çıkarabilir.

İş hayatınızı kolaylaştırmaya hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun!