2026'da Pazarlama Teknoloji Yığınınızı Nasıl Konsolide Edebilirsiniz?

Ortalama bir kuruluş şu anda 75 farklı martech aracını kullanıyor. Her üç pazarlamacının ikisi, günlerini geçirmek için 16'dan fazla uygulama kullanıyor.

Araçların yaygınlaşmasının pazarlamacılar için bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, şunu dinleyin: asıl sorun, bu araçların birbirleriyle iletişim kurmamasıdır.

Gartner'ın son araştırmasına göre, tipik bir pazarlama teknolojisi yığınındaki araçların yalnızca yaklaşık %49'u aktif olarak kullanılıyor. Bu, yığının yarısının işlevini yerine getirmeden maliyet ve karmaşıklık eklediği anlamına geliyor.

Peki, çözüm nedir?

Çok sezgisel olmasına rağmen uygulaması çok zor: araç konsolidasyonu.

Bu nedenle, bu yazıda pazarlama teknolojisi yığınını konsolide etme sürecini ayrıntılı olarak ele alacağız. Yığınınızı, işinizi gerçekten anlayan yapay zeka ile eşleştirmenin takımların daha hızlı hareket etmesine, uyumlu kalmasına ve nihayetinde yapay zekadan gerçek değer elde etmesine nasıl yardımcı olduğunu paylaşımda bulacaksınız.

Pazarlama Teknolojisi Yığını Konsolidasyonu Nedir?

Pazarlama teknolojisi yığını konsolidasyonu, dağınık, tek amaçlı pazarlama uygulamalarını tek bir platformla değiştirme sürecidir. Bu, proje yönetimi, içerik oluşturma, kampanya izleme ve takım işbirliği gibi temel pazarlama fonksiyonlarınızı tek bir bağlantılı ortamda bir araya getirir.

Konsolidasyon, tüm pazarlama işleriniz için tek bir doğru kaynak oluşturur.

Bu, her şeyi kötü yapan hantal, hepsi bir arada bir araca razı olmak anlamına gelmez. Bu, özel yeteneklerin paylaşılan bir temele dayandığı, takımınıza ve yapay zekanıza başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm bağlamı sağlayan modern, birleştirilmiş bir Çalışma Alanı seçmek anlamına gelir.

20'den fazla aracı, ClickUp içindeki tek bir güçlü Çalışma Alanıyla değiştirin.

Çoğu yığın organik olarak büyümüştür: planlama için bir araç, içerik için başka bir araç, onaylar için başka bir araç, raporlama için başka bir araç. Kağıt üzerinde güçlü görünüyor. Pratikte ise yorucu. Çünkü bağlamınız her yerdeyse, sonunda ivmenizi kaybedersiniz.

Veri siloları müşteri görünümünüzü parçalara ayırır

Müşteri verileriniz CRM, e-posta aracı, analiz yazılımı ve sosyal medya uygulamaları gibi bir düzine farklı platforma dağılmışsa, kullanıcı deneyimi haritanızın tam resmini asla göremezsiniz. Bu durum, takımınızı kısmi bilgilere dayanarak kritik pazarlama kararları almaya zorlar ve kişiselleştirmeyi bir tahmin oyununa dönüştürür.

Kampanya atıflarını hesaplamaya çalışmak, elektronik tabloları dışa aktarmak ve verileri manuel olarak birleştirmek gibi bir kabusa dönüşür ve size gerçekte neyin işe yaradığına dair eski ve eksik bir görünüm sunar.

Genel yapay zeka, marka dışı "iş yükü" yaratır

Genel internette eğitilmiş genel AI araçlarını kullanmak, bir yabancıdan pazarlama metninizi yazmasını istemek gibidir. Bu araçlar markanızın sesini, ürününüzün benzersiz pozisyonunu veya geçmişte hedef kitlenizde yankı uyandıran mesajların ne olduğunu bilmezler.

Sonuç, sayfayı teknik olarak dolduran ancak pazarlamayı etkili kılan belirli kişilik ve içgörülerden yoksun, yapay zeka tarafından üretilen içerik olan "workslop"tur. Takımınız, bu genel çıktıyı düzenlemek için sıfırdan yazmak için harcayacakları kadar zaman harcar ve bu da yapay zeka kullanmanın amacını boşa çıkarır.

Tek çözüm, gerçek Çalışma Alanınıza (brifingleriniz, marka kılavuzlarınız ve başarılı kampanyalarınız) olan bağlantısıyla bir AI'dır.

🔑 Anahtar nokta: Bağlantılı yapay zeka, bağlamı olduğu için marka ile uyumlu içerik üretir; bağlantısız yapay zeka ise tek bildiği şey bu olduğu için dolgu içeriği üretir.

Bağlam değiştirme, yaratıcı ivmeyi öldürür

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların %68'i, iş günleri boyunca kesintisiz odaklanma süresinin yeterli olmadığını söylüyor.

Pazarlamacılar, proje planlarından ayrı bir belge uygulamasına geçip özeti bulmak için, ardından geri bildirim almak için bir sohbet aracına geçmek zorunda kaldıklarında odaklarını kaybederler. Bu sürekli bağlam değişimi, ağır bir bilişsel yük oluşturur ve yaratıcı işlere harcanması gereken zihinsel enerjiyi tüketir.

Bağlantısız aboneliklerde gizli maliyetler artar

Parçalanmış teknoloji yığınının getirdiği sıkıntılar, bariz abonelik ücretlerinin çok ötesine geçer. Bağlantısız araçlar, bütçenizi ve verimliliğinizi tüketen gizli maliyetler ağı oluşturur. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Yinelenen veri girişi: Aynı bilgileri birden fazla sisteme manuel olarak girmek

Manuel senkronizasyon: Genellikle dağınık elektronik tablolarla platformlar arasında verileri uyumlu tutmaya çalışarak saatler harcamak

Entegrasyon bakımı: Bozuk API'leri ve webhook'ları düzeltmek için geliştiricilere ödeme yapmak

Eğitim süresi: Takım üyelerini, her biri kendi öğrenme eğrisine sahip çok sayıda farklı platforma alıştırmak

🔑 Önemli nokta: Bu maliyetler bütçe raporunda nadiren tek bir öğe olarak görünür, bu da onları göz ardı etmeyi kolaylaştırır. Ancak hepsini topladığınızda, parçalanmış bir yığının toplam sahiplik maliyeti genellikle şaşırtıcı derecede yüksek olur. Şirketler, kullanılmayan SaaS lisansları için yılda ortalama 21 milyon dolar harcıyor.

Araçlarınız ve takımlarınız, birleşik bir Çalışma Alanı'nda paylaşılan bir bağlamda çalıştığında, bu sorunlar güçlü avantajlara dönüşür.

Her temas noktasında marka tutarlılığı

Yönergeler unutulmuş bir PDF dosyasında kaldığında, marka tanınırlığına zarar veren marka dışı renkler ve güncel olmayan mesajlar kampanyalara sızar. Konsolide edilmiş bir yığın, marka standartlarını işin kendisine yakın tutar. Böylece takımlar, yaratım sürecinde doğru ses tonunu, görselleri ve mesajları referans alırlar, bunu sonradan değil.

İşinizi gerçekten tanıyan yapay zeka

Genel AI araçları çıkmaz sokaktır. İşletmenizle ilgili hiçbir bağlam bilgisi olmadığı için harika pazarlama içeriği üretemezler. Bağlantılı AI, tüm Çalışma Alanınızı anında arayabilir, geçmiş kampanyalara başvurabilir ve markanızın benzersiz sesini anlayabilir.

ClickUp Brain ve AI Super Agents ile işinizi anlayan bağlantılı yapay zeka mümkündür. Bunlar ek entegrasyonlar değildir; belirli Çalışma Alanı bağlamınızı kullanan yerel yapay zeka özellikleridir.

🌟 Bunları şu amaçlarla kullanın:

Geçen çeyrekte işe yarayanlara dayalı olarak yaratıcı özetler hazırlayın.

Markanızın tonuna mükemmel şekilde uyan sosyal medya metinleri elde edin ve

Tüm kampanyalarınızdan elde edilen içgörüleri ortaya çıkarın (Brain ve Agents, ClickUp Çalışma Alanı’ndaki görevlerinize, belgelerinize ve konuşmalarınıza erişebilir).

ClickUp Brain ile kampanyalarınızla ilgili planlar, ilerleme ve performans gibi konularda anında yanıtlar alın.

Kısa süreli kampanyaların daha hızlı yürütülmesi

Sonsuz aktarımlar ve koordinasyon yükü, kampanya yürütmeyi yavaşlatır ve lansmanları geciktirir.

Konsolidasyon, şu boşlukları ortadan kaldırır:

Özetlerin akışı doğrudan görevlere yönlendirilir

Geri bildirimler işe bağlı kalır

Durum güncellemeleri, insanları takip etmek zorunda kalmadan görülebilir.

Kanallar arasında net ROI görünürlük

Veriler dağınık olduğunda, takımınızın sıkı işini gerçek iş sonuçlarıyla bağlantı kurmak neredeyse imkansızdır.

Takımlar, verileri toplamak, sayıları uzlaştırmak ve boşlukları açıklamak için saatler harcıyor. Konsolide edilmiş bir yığın, uygulamayı ve sonuçları birbirine bağlar, böylece liderler manuel raporları beklemeden neyin başarısız olduğunu ve neyin sonuçları etkilediğini görebilir.

Bağlantılı AI'nın Bağlantısız Nokta Çözümlerinden Üstün Olduğu Nedenler

Bağımsız bir AI yazma aracı ile Çalışma Alanınıza entegre edilmiş bir AI arasındaki fark basittir: bağlam. Bağlantısı olmayan bir AI aracı, yalnızca komut kutusuna yapıştırdığınız bilgileri bilir. Her kullandığınızda, sıfırdan başlar ve yapılacak iş için ihtiyaç duyduğu bilgileri manuel olarak girersiniz.

Öte yandan, bağlantılı bir yapay zeka, kalıcı bir bağlama sahiptir. Bu, her proje için yeni bir serbest çalışan işe almakla, her toplantıya katılan deneyimli bir takım üyesine sahip olmak arasındaki fark gibidir. Serbest çalışanlar yetenekli olabilir, ancak gerçekten stratejik işler üretebilmek için derin iş bilgisi geliştirmeleri zaman alacaktır.

ClickUp Brain gibi bağlantılı bir yapay zeka, tam bir Çalışma Alanı zekası sağlar.

ClickUp Brain ile kampanya optimizasyonu için yapay zeka destekli öneriler alın.

Projelerinizden, takımınızın işbirliği modellerinden, marka varlıklarınızdan ve geçmiş performans verilerinizden öğrenir. Bu, genel "iş yükü"nün ötesine geçmesini ve gerçekten içgörülü ve yayınlanmaya hazır içerik üretmesini sağlar.

Yetenek Bağlantısız nokta çözümleri Bağlantılı yapay zeka Çalışma Alanı Marka sesinin tutarlılığı Her seferinde manuel komut mühendisliği Mevcut içeriklerinizden öğrenin Kampanyalar arası içgörüler Manuel veri aktarımı ve analizi Çalışma Alanınızda depolanan kampanya verilerinden kalıpları otomatik olarak ortaya çıkarır. Kısa içerik boru hattı Birden fazla araç devri Tek bir Çalışma Alanı'nda otomatikleştirilmiş Bağlamın korunması Çalışma alanınızda depolanan kampanya verilerinden otomatik olarak kalıpları ortaya çıkarır Birikmiş bilgiyi temel alır

Teknoloji yığını konsolidasyonu bir hafta sonu proje değildir, ancak aynı zamanda zorlu, yıllarca sürecek bir girişim de olmak zorunda değildir. Bu adım adım yaklaşımla hızlı kazançlara öncelik verin:

Öncelikle, neyle çalıştığınızı bilmeniz gerekir. Pazarlama takımınızın kullandığı her bir aracı belgelendirin; bu, resmi onay almadan çalışanların benimsediği "gölge BT" uygulamalarını da içerir.

Her araç için şunu not edin:

Ana fonksiyonu

Kimler kullanıyor?

Maliyeti nedir ve

Gerçekten gerekli olup olmadığına bakılmaksızın

✅ Bir eksende araçlarınızı, diğer eksende ise temel pazarlama fonksiyonlarınızı (ör. proje yönetimi, içerik oluşturma, analitik, işbirliği) gösteren basit bir matris oluşturun. Bu, aynı işi yapan gereksiz araçlarınızın nerede olduğunu hemen ortaya çıkararak, birleştirme için en net fırsatları ortaya koyacaktır.

2. Adım: Temel pazarlama ş akışlarınızı haritalandırın

Bozuk bir süreci düzeltmeden önce, onu net bir şekilde görmeniz gerekir. Süreç haritalamayı kullanarak takımınızın en önemli ş akışlarını, örneğin kampanya planlama, içerik oluşturma ve performans değerlendirmelerini görselleştirin. Her ş akışı için her adımı, kişiler veya araçlar arasındaki her aktarımı ve gecikmelerin veya sürtüşmelerin meydana geldiği her noktayı belirleyin. Bu süreç analizi, parçalanmanın gerçek maliyetini ortaya çıkarır.

✅ ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak, kampanyanın alımdan lansmana kadar her aşamasını görsel olarak haritalandırın. Çeşitli şekiller, yapışkan notlar ve metin yazı tipleri kullanarak devirleri, onayları ve araç değişikliklerini tasvir edebilirsiniz. Görevleri yerleştirin, Belgeleri bağlayın ve sahipleri doğrudan panoya etiketleyin, böylece basit bir diyagramı canlı, etkileşimli bir sisteme dönüştürün. Bu, sürtüşmeyi görmezden gelmeyi imkansız hale getirir. İçerik onaylanmadan önce bir ş Akışı üç araç arasında geçiş yapıyorsa, bunu hemen fark edersiniz ve konsolidasyonun tam olarak nerede avantaj sağladığını bilirsiniz.

3. Adım: Vazgeçilmez yeteneklerinizi tanımlayın

Konsolidasyon, her özel aracı ortadan kaldırmak anlamına gelmez. Hedef, daha iyi entegre edilmiş daha az sayıda araca sahip olmaktır. Takımınızın kesinlikle vazgeçemeyeceği yeteneklerin bir listesini yapın.

Son derece dürüst ve net olun.

📌 Örneğin, "sosyal medya gönderilerini planlama ihtiyacı" ile "otomasyonlu ilk yorum yanıtları ile yerel Instagram karusel planlama ihtiyacı" farklıdır.

"Olmazsa olmazlar" ile "olsa iyi olurlar"ı ayırmak, yeni platformları etkili bir şekilde değerlendirmenize ve hangi özel araçların tutulmaya değer olduğuna karar vermenize yardımcı olacaktır.

4. Adım: Yerel AI ve entegrasyon derinliği açısından platformları değerlendirin

AI stratejinizin bir parçasıysa, bu adım tartışmaya açık değildir.

Yeni platformları değerlendirmeye hazır olduğunuzda, iki anahtar alana öncelik verin: yerel AI ve entegrasyon derinliği.

Yerel AI: Bu, AI'nın üçüncü taraf bir eklenti olarak değil, doğrudan platforma entegre edildiği anlamına gelir. Yerel AI, tüm Çalışma Alanı verilerinize erişebilir, ş Akışlarınızı anlayabilir ve zaman içinde takımınızın çalışmalarından öğrenebilir.

Entegrasyon derinliği: Kullanmaya karar verdiğiniz özel araçlar için, sağlam, önceden oluşturulmuş entegrasyonlara sahip Kullanmaya karar verdiğiniz özel araçlar için, sağlam, önceden oluşturulmuş entegrasyonlara sahip merkezi bir platforma ihtiyacınız vardır. Bu, verilerin akışını iş yükünü artırmak yerine tek bir doğru kaynağa sorunsuz bir şekilde geri getirir.

Bu nedenle birçok takım artık yapay zeka entegre edilmiş birleşik çalışma alanlarına öncelik veriyor. Böylece temsilciler gerçek bağlamı kullanarak planlama, taslak hazırlama, özetleme ve raporlama işlemlerinde yardımcı olabiliyor. ClickUp Accelerator gibi anahtar teslimi çözümlerin günlük işlerin üzerine eklenmek yerine içinde etkinleştirilen yapay zekaya odaklanmasının nedeni de budur.

5. Adım: Verileri taşıyın ve takımınızı aşamalı olarak eğitin

Denizi kaynatmaya çalışmayın. Aşamalı geçiş, başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Bir ş akışı veya bir takımla başlayın, değerini kanıtlayın ve ardından buradan genişleyin. Tipik bir aşamalı geçiş şu şekilde olabilir:

Aşama 1: Proje yönetimi ve takım işbirliğini taşıyın Aşama 2: Özetler, taslaklar ve onaylar dahil olmak üzere içerik akışlarını birleştirin. 3. Aşama: Analitiği bağlayın ve performans gösterge panelleri oluşturun Aşama 4: AI yeteneklerini tam olarak etkinleştirin ve takımı bu konuda eğitin

6. Adım: Sonuçları ölçün ve sürekli optimizasyon yapın

Başlamadan önce, başarının neye benzediğini tanımlayın. Anahtar metrikler şunlar olabilir:

Özetlemeden lansmana kadar geçen süre

Aktif olarak kullanılan araçların sayısı

Takım memnuniyeti puanları ve

Gerçek kampanya performansı

Konsolidasyon süreci boyunca bu metrikleri izleyerek çabalarınızın etkisini gösterin.

Konsolidasyon tek seferlik bir proje değil, sürekli bir optimizasyon sürecidir.

Bir kampanya yöneticisi, on farklı sekme yerine tek bir birleşik Çalışma Alanını açarak güne başlar.

Tek bir gösterge panelinde tüm aktif kampanyaları, bekleyen onayları ve devam eden tüm içerikleri görebilirler. ✨

Bağlam farkında Çalışma Alanı AI'sından, yakında yapılacak bir lansman için sosyal medya metni taslağı hazırlamasını isterler. AI, kampanya özetini zaten elinde bulundurur, markanın sesini anlar ve geçmişte benzer lansmanlarda hangi mesajların iyi sonuç verdiğini bilir. Oluşturduğu metin, %10 değil, %90 oranında hazırdır.

Bu, araçlarınız bağlamı parçalamak yerine paylaşmasıyla gerçekleşir.

Takımınız, güncellemeleri takip etmek ve raporları manuel olarak derlemek gibi reaktif bir yaklaşımdan, otomatik olarak ortaya çıkan içgörüler ve kendi kendine çalışan ş Akışları ile proaktif bir yaklaşıma geçer.

ClickUp ile Pazarlama Teknoloji Yığınını Konsolide Etme

ClickUp, dünyanın ilk ClickUp Converged AI Çalışma Alanı'dır; projeler, belgeler, konuşmalar ve analizlerin, zeka katmanı olarak gömülü bağlamsal AI ile bir arada bulunduğu tek ve güvenli bir platformdur. Proje yönetiminizi, belgelerinizi, işbirliğinizi ve AI'yı tek bir platformda bir araya getirmek için tasarlanmıştır. Pazarlama takımları için bu, verimliliği ve yaratıcılığı öldüren parçalanmayı ortadan kaldırır.

Birkaç bağlantısız aracı, ClickUp'ta tek bir bağlantılı merkezle değiştirin. Kampanya yönetimi, ClickUp içerik takvimleri ve onay ş Akışları için özel özelliklerle kampanyalarınızı baştan sona yürütün. Ve tutmanız gereken birkaç özel araç için, tüm çalışmalarınız ve verileriniz, derin ClickUp entegrasyonları sayesinde merkezi bilgi kaynağınıza bağlı kalır.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Araçları azaltmak basit bir çıkarma işlemidir, ancak teknoloji yığını konsolidasyonu stratejik bir değiştirmedir. Konsolidasyon, paylaşılan bağlamda birden fazla fonksiyonu yerine getirebilen birleşik bir platform seçmekle el ele gider. Bu, yazılımları ortadan kaldırmak ve takımınızı daha azıyla daha fazlasını yapabilecek hale getirmekle sınırlı değildir.

Çoğu orta ölçekli pazarlama takımı, ilk konsolidasyonu bir ila üç ay içinde tamamlayabilir. Proje yönetimi ile başlayarak, içerik akışlarına geçip, son olarak analitik ve yapay zekayı etkinleştirerek aşamalı bir yaklaşım benimsemek anahtardır.

Geleneksel konsolidasyon, araç sayısını azaltmaya odaklanıyordu. AI destekli konsolidasyon, AI araçlarınızı çok daha kullanışlı hale getiren ve takımınızın kullandıkça platformun daha akıllı hale gelmesini sağlayan birleşik bir bağlam oluşturmaya öncelik verir.

Hedef, her bir özel aracı değiştirmek değildir. Mümkün olduğunca parçalanmayı azaltmak ve tuttuğunuz temel, özel araçlar için derin entegrasyonlar sağlamakla ilgilidir.