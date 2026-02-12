Yazma için Claude vs. ChatGPT: Hangisi en iyisi?

Kendiniz veya takımınız için bir AI yazma asistanı seçmeye mi çalışıyorsunuz?

Tahmin edelim. Çoğu insan ve kuruluş gibi, siz de ChatGPT ve Claude arasında kararsızsınız.

Bazıları ChatGPT'nin e-posta yanıtlarını yazarken kullandığı yalın ve basit yaklaşımı seviyor. Başkaları ise haftalardır üzerinde çalıştıkları düşünce liderliği blog yazısını bitirmek için Claude'a güveniyor.

Claude ve ChatGPT arasındaki tartışma devam ediyor. Ve net bir kazanan yok.

Bu kılavuz size yardımcı olacaktır. Yazma için Claude ve ChatGPT'yi ne zaman kullanmanız gerektiğini göstereceğiz. Ayrıca, farklı türdeki yazma görevlerinde her ikisinin gerçek güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştıracağız.

Ancak en önemli görevimiz, asıl sorunun genellikle Claude ve ChatGPT arasında seçim yapmak olmadığını, AI'nızın ş akışınızın dışında kaldığında neler olduğunu size göstermek. Hadi başlayalım!

Claude ve ChatGPT'ye Genel Bakış

Hem Claude hem de ChatGPT, aynı sorunu çözen güçlü büyük dil modelleri (LLM'ler) dir: dağınık insan girdilerini kullanılabilir yazılara dönüştürmek. Ancak bu soruna farklı yaklaşımlar sergilerler.

Öncelikle bir şeyi netleştirelim.

Hem Claude hem de ChatGPT, İnsan Geri Bildiriminden Güçlendirme Öğrenimi (RLHF) kullanılarak eğitilmiştir. Bu bir farklılık değildir. Bu, masadaki bahislerdir. OpenAI, InstructGPT ve ChatGPT ile bu yaklaşıma öncülük etti ve Anthropic de bunu kullanıyor.

Aralarındaki fark, modellerin bundan sonra nasıl yönlendirildiğidir.

Anthropic, Constitutional AI adlı ek bir yöntemle katmanlar oluşturur. Bu sistemde model, yazılı bir ilkeler dizisine göre kendi çıktılarını eleştirir. Bu ilkeler şunlar olabilir: yardımcı olmak, zararsız olmak, reddetmeleri açıkça açıklamak vb. Bu seçimin Claude'un günlük davranışlarında, tonunda, ihtiyatında ve modelin sınır durumlarını nasıl ele aldığına yansıdığını görebilirsiniz.

ChatGPT ise genişlik ve talimatları takip etme açısından optimize edilmiştir. OpenAI'nin kendi araştırması, ChatGPT'nin kısa metin yazma, yinelemeli düzenleme ve alanlar arası görev değiştirme için yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir. Kullanıcılar, aynı oturumda e-postalar, taslaklar, özetler ve teknik içerikler hazırlamak için bu aracı kullanmaktadır.

Yazma konusunda Claude ve ChatGPT arasındaki farklar nelerdir?

Claude ve ChatGPT arasındaki farkları bir bakışta görebilirsiniz:

Alan ChatGPT Claude Geliştirici OpenAI Anthropic Eğitim yaklaşımı RLHF'yi birincil uyum yöntemi olarak kullanır, birçok görev türünde talimatları takip etmek için optimize edilmiştir. RLHF plus Constitutional AI kullanır; model, yazılı bir ilkeler setine göre çıktıları eleştirir. Ön tanımlı yazma hissi Net, yapılandırılmış, öngörülebilir; hızlı ayar yapılmadan genel bir ses tonu verebilir (kullanıcılar tarafından bildirilmiştir) Daha konuşma diline yakın ve akıcı; kullanıcılar genellikle uzun metinler için daha az üslup düzenlemesi yaptıklarını bildiriyorlar. Yapı ile güç Tablolar, listeler, indirimler, şablonlar ve sıkı biçimlendirilmiş çıktılarda çok güçlüdür. Yetenekli, ancak katı biçimlendirme için daha açık talimatlara ihtiyaç duyabilir. Uzun bağlam işleme Uzun konuşmaları iyi işler, ancak genellikle çok büyük belgeleri parçalara ayırmak gerekir. Uzun belgelerde mükemmeldir; Claude 4. x modelleri son derece büyük bağlam pencerelerini destekler. Düzenleme stili Verimli ve yönlendirici; hızlı yeniden yazımlar ve yinelemeli iyileştirmeler için idealdir. Daha açıklayıcı; genellikle düzenlemelerin neden yapıldığını açıklar (kullanıcılar tarafından "yazma koçu gibi" olarak tanımlanır) Güvenlik ve reddetmeler Genellikle doğrudan; reddetmeler özlüdür. Tasarım gereği daha temkinli; reddetmeler genellikle açıklamalar içerir. Ekosistem ve entegrasyonlar Geniş ekosistem (eklentiler, çok modlu araçlar, entegrasyonlar) Daha küçük ekosistem; temel metin tabanlı muhakemeye daha fazla odaklanma En uygun olan Birçok yazma biçimi için hız, yapı ve esnekliğe ihtiyaç duyan takımlar Ton, tutarlılık ve uzun metinler veya bağlam ağırlıklı yazıları önceliklendiren takımlar Ortak ödün verme Genel bir ses tonundan kaçınmak için hızlı disiplin gerektirir. Daha az entegrasyon; uç durumlarda muhafazakar hissedilebilir

Şimdi, bunları ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Yazım stili (pazarlama sayfaları değil, kullanıcılar tarafından bildirilen)

🌟 Kullanıcı yorumları, Claude'un yazımını sürekli olarak şu şekilde tanımlamaktadır:

Daha konuşma odaklı

Daha az şablonlu

Uzun taslaklarda tonu korumada daha iyi

Claude'da en çok sevdiğim şey, güçlü yazma ve akıl yürütme yeteneklerinin kullanımı kolay bir arayüz ve güvenilir performansla bir araya gelmesidir. Platform, uzun içerikleri iyi işler, konuşmalar arasında bağlamı korur ve net, iyi yapılandırılmış çıktılar üretir.

🌟 ChatGPT'nin yazıları ise genellikle şu özellikleriyle övülür:

Netlik

Yapı

Öngörülebilir biçimlendirme

ChatGPT, hızlı problem çözme, içerik oluşturma ve öğrenme için son derece yararlıdır. Özgeçmiş oluşturma, mülakat hazırlığı, teknik açıklamalar ve profesyonel yazma gibi görevler için net, iyi yapılandırılmış ve kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlar.

Yorumcular genellikle bu aracı güvenilir ve verimli olarak tanımlarlar, ancak komutlar dikkatlice tasarlanmadıkça genel bir tonla yazabileceğini unutmayın.

🔑 Anahtar nokta: Hiçbiri "daha iyi" değildir. Sadece farklı şekilde optimize edilmiştir.

2. Bağlam işleme (bu ölçülebilir bir özelliktir)

Claude'un buradaki avantajı teknik, öznel değildir.

📌 Şubat 2026 itibarıyla, Claude Opus 4. 6 son derece büyük bağlam pencerelerini desteklemektedir (beta modunda ~1 milyon belirteçe kadar uzanmaktadır), bu da onu aşağıdakiler için çok uygun hale getirmektedir:

Toplantı transkriptlerinin tamamını analiz etme

Uzun araştırma raporlarını besleme

Tek seferde çoklu belge analizi gerçekleştirme

📌 ChatGPT'nin bağlam penceresi karşılaştırıldığında daha küçüktür (yine de oldukça büyüktür), bu da takımların genellikle uzun belgeleri parçalara ayırması veya yinelemeli komutlara güvenmesi anlamına gelir. Bu bir sorun değildir, ancak iş şeklinizi değiştirir.

3. Ekosistem ve derinlik

Çoğu takımın karşılaştığı ödünleşim şudur:

ChatGPT , yazma birçok görevden biri olduğunda öne çıkar. Geniş bir ekosistemden (eklentiler, çok modlu araçlar, tarama ve entegrasyonlar) yararlanarak biçimler ve ş akışları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Claude daha az sayıda konuya daha derinlemesine odaklanır. Takımlar araçların kapsamından çok tutarlılık, nüanslar ve daha az yeniden yazma gereksinimi önemsediğinde sıklıkla tercih edilir.

🔑 Anahtar nokta: Bu nedenle birçok takım aslında birini seçmiyor. İkisini de kullanıyorlar. Ve işte burada gerçek sürtüşme başlıyor, ama buna birazdan geleceğiz. Buna katılıyorum. ChatGPT detaylara biraz daha dikkat ediyor ve biraz daha mantıklı. Claude ise biraz daha iyi bir üslup, ses ve mizah anlayışına sahip. Bu yüzden ikisini birlikte kullanın. Ben genellikle typingmind kullanıyorum ve API'ye bağlantı kuruyorum. Bu da derslerin çoğunu ortadan kaldırıyor. Buna katılıyorum. ChatGPT detaylara biraz daha dikkat ediyor ve biraz daha mantıklı. Claude ise biraz daha iyi bir üslup, ses ve mizah anlayışına sahip. Bu yüzden ikisini birlikte kullanın. Ben genellikle typingmind kullanıyorum ve API'ye bağlantı kuruyorum. Bu da derslerin çoğunu ortadan kaldırıyor.

ChatGPT en iyi ne yapar (yazma konusunda)?

Siz veya takımınız, yapılandırılmış raporlardan hızlı e-postalara ve hatta teknik belgelere kadar çok çeşitli içerikler oluşturmanız mı gerekiyor? ChatGPT'yi, sıkışıp kalmanızı önleyen hızlı ve güvenilir bir genel uzman olarak düşünün.

ChatGPT aracılığıyla

Veriler de bunu destekliyor. ChatGPT, iş yazılımlarında nadiren gördüğümüz bir ölçekte çalışıyor.

OpenAI'nin en son modelleriyle desteklenen bu araç, birçok kişi için ön tanımlı AI yazma asistanı haline gelmiştir. Fortune 500 şirketlerinin %92'si halihazırda tüketici sürümünü kullanmaktadır. En büyük güçleri nelerdir? Tamamen esnek olması ve yeteneklerini genişleten devasa bir eklenti ekosistemi.

👀 Biliyor muydunuz? OpenAI'nin 2025 ekonomik araştırma raporuna göre, 2025 ortasına kadar ChatGPT, dünya çapında yaklaşık 700 milyon kullanıcıdan, yani küresel yetişkin nüfusunun yaklaşık %10'undan haftada yaklaşık 18 milyar mesaj işliyordu. Bu ölçek önemlidir, çünkü modelin ne konuda iyi olacağını belirler.

Takımınızın, ona verdiğiniz hemen hemen her yazma görevini yerine getirebilecek güvenilir bir araca ihtiyacı varsa, ChatGPT genellikle başlangıç noktasıdır.

🎥 Bonus: ChatGPT'nin yazma yanıtlarını nasıl oluşturduğunu ve komutlarınızı nasıl işlediğini daha iyi anlamak için, aracın arkasındaki teknolojiyi anlatan bu açıklayıcı videoyu izleyin.

ChatGPT'nin yazma güçlü yönleri

ChatGPT, takımınızın hız ve yapıya ihtiyaç duyduğu durumlarda öne çıkar. Çok geniş bir alandaki senaryolara uyum sağlayabilen çok yönlü bir çalışma aracı olarak tasarlanmıştır.

ChatGPT şu alanlarda öne çıkıyor:

Çeşitli biçimlerde çok yönlülük: E-posta taslağı hazırlamak, blog yazısı taslağı oluşturmak ve bir kod parçasını belgelemek arasında, komutlarınızda çok fazla değişiklik yapmaya gerek kalmadan geçiş yapabilir.

Yapılandırılmış çıktı kontrolü: Mükemmel biçimlendirilmiş bir tablo, numaralı liste veya markdown biçiminde metin gerekiyorsa, ChatGPT bu özel talimatları takip etmede olağanüstü derecede iyidir.

Eklenti ve entegrasyonlar ekosistemi: Yüzlerce üçüncü taraf araca bağlantı kurarak web'de güncel bilgileri tarayabilir, DALL-E ile görüntüler oluşturabilir veya veri dosyalarını analiz edebilir.

Talimatlara uyma: Ayrıntılı bir stil kılavuzuna veya belirli bir kişiliğe bağlı kalmayı gerektiren görevler için ChatGPT genellikle çok güvenilirdir.

Yinelemeli iyileştirme: Önerilere göre bir yazıyı yavaş yavaş düzeltip iyileştirdiğiniz karşılıklı konuşmalar için idealdir.

Gerçek hayattaki kullanıcılar da aynı fikirde:

ChatGPT'de en çok sevdiğim şey, belirsiz fikirleri hızlı bir şekilde net ve kullanışlı çıktılara dönüştürmesine yardımcı olmasıdır. Sıfırdan başlamadan taslak hazırlamak, yeniden yazmak ve sorunları düşünmek için özellikle yararlıdır. Yanıtlar genellikle iyi yapılandırılmış ve uyarlanması kolaydır, bu da e-postalar, özetler veya beyin fırtınası gibi günlük görevlerde zaman tasarrufu sağlar.

Araştırma, yazma, açıklama ve içerik planlama için gün boyunca ChatGpt'yi çok sık kullanıyorum. Tek bir yerde birçok görevı destekliyor ve ş akışıma sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor. Ayrıca klinik yönetimi, öğretim ve içerik oluşturma için kullandığım diğer araçlarla da uyumlu çalışıyor.

ChatGPT'nin yazma konusundaki zayıflıkları

Hiçbir araç mükemmel değildir ve ChatGPT'nin çok yönlülüğü bazı ödünler gerektirir. Sorun yaşayabileceğiniz birkaç alan:

Tonlaması genel hissettirebilir: Dikkatli Dikkatli bir yönlendirme olmadan , ChatGPT'nin yazma stili biraz "AI'ya özgü" gelebilir ve belirgin bir ses tonu eksikliği hissedilebilir.

Uzun oturumlarda bağlam kayması: Çok uzun bir konuşmada, bazen önceki talimatları unutabilir veya Çok uzun bir konuşmada, bazen önceki talimatları unutabilir veya bağlam değişikliği nedeniyle tartışmanın konusu hakkında bilgi kaybedebilir.

Halüsinasyon eğilimleri: Bazen tamamen yanlış olan, ancak çok inandırıcı görünen bilgiler üretebilir, bu nedenle gerçekleri kontrol etmek bir zorunluluktur.

Aşırı açıklama: Fazla ayrıntılı olma eğilimi vardır, tek bir cümle yapılacak işi yapabilecekken beş paragraflık bir deneme sunar.

ChatGPT aracılığıyla

Eklenti karmaşıklığı: Güçlü olmasına rağmen, eklenti pazarı basit yazma görevleri için bir katman sürtünme ve karmaşıklık ekleyebilir.

Bu eğilimler kullanıcı yorumlarında da yankı buluyor:

[ChatGPT] Bazen hatalı sonuçlar verebilir, önemli bilgileri doğrulamak gerekir. Doğru bilgileri üretmek için çok net komutlar gerekir. Bazen uzun cevaplar verir veya çok tekrarlayıcı ve bariz olabilir.

4o yazma konusunda berbat. Kelimenin tam anlamıyla, alıştığımız "AI yazma" stilinde yazıyor. 4. 5 çok daha iyiydi. Bu tür şikayetler benim için gerçekten göz açıcı oluyor.

Claude en iyi ne yapar (yazma konusunda)?

ChatGPT hızlı ilerlemenize yardımcı oluyorsa, Claude kendiniz gibi konuşmanıza yardımcı olur. Takımlar bu farkı genellikle en basit şekilde böyle tanımlar.

Yani, AI tarafından oluşturulan taslakları düzenleme için saatler harcıyor, insan dokunuşu eklemek, garip ifadeler düzeltmek ve üslubu daha otantik hale getirmek istiyorsanız, Claude tam size göre.

Sonuçta, bu ekstra iş, AI asistanını kullanmanın amacını boşa çıkarmıyor mu? İçerik oluşturma sürecinin tamamını yavaşlatmasını istemezsiniz.

Claude'un daha doğal, nüanslı ve insan sesi gibi bir üslup üretme yeteneği, geniş bağlam penceresi (artık 1 milyon belirteçe kadar!) ile birleştiğinde, özellikle blog yazıları, e-kitaplar vb. gibi uzun içerikler için favori hale gelmiştir.

Claude aracılığıyla

Claude'un yazma güçlü yönleri

Claude'un yazıları, daha konuşma diline yakın, daha akıcı ve "AI tarafından yazıldığı belli olmayan" olarak tanımlanmaktadır. Başlıca güçlü yönleri şunlardır:

Doğal, insan benzeri düzyazı: Claude'un çıktıları genellikle daha iyi akışa sahiptir, daha çeşitli cümle yapılarına sahiptir ve daha az robotik bir his verir, bu da genellikle daha az düzenleme gerektirerek daha otantik bir ses elde edilmesini sağlar.

Nüanslı düzenleme ve geri bildirim: Sadece düzenlemeler yapmakla kalmayıp, bu değişikliklerin Sadece düzenlemeler yapmakla kalmayıp, bu değişikliklerin yazıyı neden iyileştirdiğini açıklamakta da özellikle iyidir ve sıradan bir yazma asistanından çok bir yazma koçu gibi davranır.

Uzun bağlam saklama: Claude, son derece uzun belgeleri ( Claude, son derece uzun belgeleri ( 200.000 belirteç bağlam penceresi (yaklaşık 500 sayfa)) işleyebilir ve tutarlılığı koruyabilir, bu da onu el yazmaları veya uzun raporları analiz etmek için ideal hale getirir (özellikle ücretli planda).

Claude. ai aracılığıyla

Düşünceli reddetmeler: Bir isteği doğru veya güvenli bir şekilde yerine getiremediğinde, yanlış bilgi üretmek yerine nedenini açıklamaya eğilimlidir.

Özetleme kalitesi: Uzun transkriptlerden veya belgelerden anahtar noktaları ayıklarken, önemli nüansları ve bağlamı koruma konusunda mükemmeldir.

Kullanıcıların görüşleri şöyle:

ChatGPT yazma konusunda fena değil. Eğer hayran kalmak istiyorsanız, Claude'u deneyin. Özellikle Claude'un yaratıcı yazma konusunda en iyisi olan "Opus"'unu.

Yazılı içerik taslağı hazırlamaktan karmaşık kavramları anlaşılır açıklamalara ayırmaya kadar her şey için kullandım. Bağlamı iyi işliyor, uzun diyaloglarda tutarlılığı koruyor ve resmi ve gündelik üslup arasında uygun şekilde geçiş yapabiliyor. Ayrıntılı, yapılandırılmış bilgiye ihtiyacım olduğunda Claude bunu sağlıyor; hızlı, basit cevaplara ihtiyacım olduğunda buna göre uyum sağlıyor.

Claude'un yazma zayıflıkları

Claude, yazarlar arasında favori yazarlardan biri olsa da, kendi sınırlamaları da vardır:

Daha küçük entegrasyon ekosistemi: ChatGPT'ye kıyasla çok daha az sayıda yerel eklenti ve üçüncü taraf bağlantıları vardır, bu da diğer araçlarla etkileşim kurma yeteneğini sınırlar.

Ara sıra aşırı ihtiyatlılık: Güvenlik odaklı tasarımı, koruma önlemlerinin bazen aşırı ihtiyatlı olabileceği ve yanlış yorumladığı zararsız istekleri reddedebileceği anlamına gelir.

Daha az yapılandırılmış çıktı kontrolü: Daha ayrıntılı komutlar olmadan mükemmel biçimlendirilmiş tablolar veya kod blokları üretmede daha az güvenilir olabilir.

Kullanılabilirlik dalgalanmaları: Yüksek talep dönemlerinde, kullanıcılar kapasite sınırlamaları yaşadıklarını bildiriyorlar ve bu, teslim tarihi olan takımlar için sorun oluşturabilir.

Daha az özelleştirme seçeneği: ChatGPT'nin özel GPT'lerine eşdeğer bir özelliği yoktur, bu nedenle belirli kişilikleri veya talimat setlerini kolayca kaydedip yeniden kullanamazsınız.

GPT, hikayelerde veya diyaloglarda bana daha fazla fikir, daha iyi akış ve daha güçlü duygular sağlıyor. Öte yandan, Claude net bir yapı sunsa da, kurgu veya şiir yazarken kuru veya fazla güvenli hissettiriyor. Claude ve GPT arasındaki tartışma, ne tür bir yazı istediğinize bağlıdır. Kısacası, GPT yaratıcı ruh halimi korumama yardımcı olurken, Claude daha çok bir planlama aracı gibi geliyor.

Reddit'te birisi Claude AI'nın kurgu için daha iyi olduğunu söyledi. Bir aylık 20 dolarlık üyelik satın aldım. Her gün birkaç kez sohbet duruyor ve devam etmeme izin vermiyordu. Projelerim ve eserlerim vardı, ancak sohbet kesildiğinde genellikle eserlerim kayboluyordu. İki kez bölüm notlarımı kaybettim... Eserlerimi kopyalayıp yapıştırmak, tanıtım yazısı yazmak ve taşımak zorunda kaldım. Farklı bir sohbete geçtim. Sohbeti kopyalayıp yapıştırdım, ancak önceki eseri bulamadım. İşlerimi Pages'tan Google Dokümanlar'a taşıdım. Claude'un 20 dolarlık aboneliğini iptal ettim. Uygulamayı sildim. ChatGPT plus beni asla kesmiyor.

📚 Ayrıca okuyun: İş için En İyi Claude Modelini Seçmek

Farklı Yazma Görevleri için Claude ve ChatGPT Karşılaştırması

Önünüzde bir yazma göreviniz var. Claude'u mu kullanacaksınız, yoksa ChatGPT'yi mi açacaksınız?

Cevap gerçekten "duruma göre değişir" olduğu için, bu bölüm daha basit bir konuya odaklanıyor. Hangi araç, hangi tür yazılar için daha iyi sonuç verir?

Aşağıdaki döküm bir kural kitabı değildir. Bunu, takımların Claude ve ChatGPT'yi günlük olarak nasıl kullandıklarına dayanan bir dizi model olarak düşünün.

Görev türü Önerilen araç Neden E-posta taslağı hazırlama ChatGPT Yapının anahtar olduğu hızlı, şablonlu yanıtlar ve takip dizileri için daha hızlıdır. Blog içeriği Claude Daha az ton düzenlemesi gerektiren, daha ilgi çekici ve doğal sesli ilk taslaklar üretir. Teknik belgeler ChatGPT ve Claude Her iki araç da teknik doğruluğu korurken kodu yorumlama ve oluşturma konusunda iyi bir yeteneğe sahiptir. Toplantı özetleri Claude Konuşmalardaki nüansları, alt metinleri ve anahtar kararları daha iyi yakalar. Düzenleme ve düzeltme Claude Yazma becerilerini geliştirmeye yardımcı olan daha düşünceli, eğitici geri bildirimler sağlar.

Yazma Akışınızda Claude ve ChatGPT'yi Birlikte Kullanma

Şimdiye kadar, muhtemelen her iki araca da ihtiyacınız olduğunu anlamışsınızdır. ChatGPT'de yapılandırılmış bir taslak oluşturmak için sürece başlarsınız, ardından Claude'a geçerek daha doğal bir üslupla metni detaylandırırsınız.

Çoğu takım işi benzer şekilde bölüşme eğilimindedir:

Hızlı, yapılandırılmış çıktı için ChatGPT — ana hatlar, yeniden yazımlar, özetler ve biçimlendirme ağırlıklı taslaklar

Claude, tonu iyileştirme, uzun bölümleri düzeltme ve metin boyunca tutarlı bir üslup sağlama için

Her iki araç da ayrı ayrı işlerini iyi yapıyor. Ancak birlikte, ortak bir bağlam olmadan, sürtüşmeye neden oluyorlar.

ChatGPT ve Claude'u birlikte kullandığınızda, tarayıcı sekmeleri arasında sonsuz bir kopyala-yapıştır döngüsüne takılıp kalabilirsiniz.

Her geçiş yaptığınızda, değerli bağlamı kaybedersiniz. Proje hedeflerini yeniden açıklamak, önceki işleri yapıştırmak ve yeni AI'nın ne yapılacağını anlamasını ummak zorundasınız. Bu parçalı süreç, AI Sprawl olarak adlandırdığımız şeydir — bütçeleri ve verimliliği tüketen, bağlantısız AI araçlarının plansız yayılması.

Bu, elde etmeye çalıştığınız verimliliği baltalayan dağınık ve verimsiz bir ş akışı yaratır. Üstelik, birden fazla ayrı AI aboneliği için ödeme yaparsınız.

Çoğu takımın gözden kaçırdığı içgörü

Sorun, Claude ve ChatGPT'yi birlikte kullanmak değildir.

Onları işinizin gerçekte yapıldığı yerin dışında kullanıyorsunuz.

AI ayrı sekmelerde çalıştığında, görev geçmişinizi, son teslim tarihlerinizi, yorumlarınızı veya önceki kararlarınızı asla göremez. Bu nedenle, işinizi temel alamaz. Yalnızca sonradan yapıştırdığınız şeylere tepki verir.

İşte bu yüzden, en iyi iki araçtan oluşan bir kurulum bile, sonunda istemediğiniz bir verimlilik vergisi gibi hissettirir!

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor . Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili geçiş maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile böyle bir sorun yaşamazsınız. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

ClickUp Brain, Her İki AI Modelinin En İyi Özelliklerini Nasıl Birleştiriyor?

Çok yönlü bir araç ile incelikli bir yazar arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. Ve kesinlikle AI Sprawl'ın kaosuyla uğraşmak zorunda kalmamalısınız.

ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı 'na doğrudan entegre edilmiş yerel bir AI özelliği ile bu ikilemi tamamen ortadan kaldırın. ClickUp Brain, projeler, belgeler, konuşmalar ve bağlamsal AI'nın bir arada bulunduğu tek bir platformdur.

Bu, kurmanız gereken başka bir entegrasyon değildir. Zaten projelerinizi, belgelerinizi ve takım iletişiminizi yönettiğiniz ortamın bir parçasıdır.

Çalışma Alanınızın bir parçası olduğu için, görevlerinizi, belgelerinizi ve proje geçmişinizi anlayan bağlam farkında AI elde edersiniz. Üzerinde çalıştığınız şeyi yeniden açıklamak için zaman kaybetmenize gerek kalmaz.

İşin olduğu yerde yazın

ClickUp Belgeleri'ndeki AI Yazar ile, tek başına taslak hazırlayıp daha sonra başka yerlere yapıştırmak zorunda kalmazsınız.

Yapabilecekleriniz:

Blog, teknik özellikler veya teklifin ilk taslağını doğrudan belge içinde oluşturun ve düzenleyin .

"Burada eksik olan nedir?" veya "Yöneticiler için bunu daha özlü hale getirin" gibi sorular sorun .

Bir paragrafı vurgulayın ve anında eylem öğelerine veya görevlere dönüştürün.

ClickUp Belgesi içindeki ClickUp Brain ile fikir üretin, yazın ve çıktıyı iyileştirin.

Belge zaten bir projeye bağlı olduğundan, AI bağlamı tahmin etmez. İşin ne için olduğunu ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini bilir.

Yazmayı otomatik olarak görevlere dönüştürün

Yazıları manuel olarak iş haline dönüştürmek yerine, ClickUp Brain şunları yapabilir:

Toplantı notlarından, belge bölümlerinden ve hatta ClickUp Chat 'teki mesajlardan görevler oluşturun.

Proje yapısına göre sahipleri ve son teslim tarihlerini atayın.

Bir belge veya yorum iş gerektirdiğinde ("inceleme", "takip", "gönderme") sonraki adımları önerin.

ClickUp AI ile sohbetlerden, belgelerden ve daha fazlasından otomatik olarak görevler oluşturun.

📌 ClickUp Belge'sinde bir sosyal medya gönderisi hazırladığınızı varsayalım. Metin tamamlandı, ancak hala yasal onay, tasarım öğesi ve yayınlanma tarihi gerekiyor.

Akışınızı bozmak yerine, gönderiyi vurgulayın ve ClickUp Brain'den buradan ilgili ClickUp görevleri oluşturmasını isteyin. Brain şunları oluşturabilir:

Hukuki inceleme görevini ve bunu doğru kişiye atayın

Görev açıklamasında bağlam olarak ek dosya olarak bulunan yazı metni ile bir tasarım görevi

Doğru son teslim tarihi olan bir yayıncılık görev

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Super Agents ile içerik üretim ş akışınızı uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin (ve gerektiğinde insan faktörünü devreye sokun). Süper Ajan sadece görevler oluşturmakla kalmaz, niyetleri anlar ve takip işlemlerini yönetir. Yapabilecekleri: Görevleri rol ve iş yüküne göre yönlendirin

İncelemeler geldikçe görev durumunu güncelleyin

Onaylar gecikirse paydaşları harekete geçirin

Bağımlılıklar giderildikten sonra gönderiyi ileriye taşıyın. Belge, doğru bilginin kaynağı olmaya devam eder. Görevler birbirine bağlı kalır. Ş Akışı, manuel aktarımlar veya kopyala-yapıştır işlemleri olmadan devam eder. ClickUp'ta bunu nasıl yaptığımızı inceleyin:

Genel cevaplar yerine bağlamı dikkate alan iletişimi tercih edin.

İster ClickUp sohbeti'nde ister bir görev yorumunda yazıyor olun, ClickUp Brain mesajları şu hususları göz önünde bulundurarak hazırlar:

Kiminle konuşuyorsunuz?

Mesajın ait olduğu proje

Daha önce tartışılanlar

Bu, daha az genel güncelleme ve daha az yeniden açıklama anlamına gelir. AI zaten arka plan bilgisine sahiptir.

Brain'i kullanarak uzun görev konu dizileri ve açıklamalarının otomatik ve özlü özetlerini de alabilirsiniz. İlgili tüm ayrıntıları toplar, böylece her şeyi okumadan saniyeler içinde bilgi sahibi olabilirsiniz!

Tek bir birleşik Çalışma Alanı'nda birden fazla LLM'ye erişin

ChatGPT veya Claude'dan tamamen vazgeçmek istemiyor musunuz? İkisi için aynı anda ödeme yapmak istemiyor musunuz? Brain size destek oluyor!

Anthropic ve OpenAI'nin yanı sıra Google (Gemini) ve diğer AI şirketlerinin en yeni AI modelleri arasında geçiş yapın, her biri için ayrı ayrı ödeme yapmanıza gerek kalmaz. Artık seçim yapmak zorunda değilsiniz!

ClickUp'tan doğrudan birden fazla premium AI modeli arasından seçim yapın.

💡 Profesyonel İpucu: Bağımsız bir AI yardımcısı/Süper Uygulama olan ClickUp Brain MAX ile tüm masaüstü iş akışınızda AI yardımı alın. ClickUp ve bağlı uygulamalar (Slack ve Google Drive gibi) üzerindeki çalışmalarınızı anlar. Şu amaçlarla kullanabilirsiniz: Tek bir araçtan doğal dil kullanarak tüm uygulamalarınızda arama yapın.

ClickUp'ta işlerinizi gerçekleştirin (görevler oluşturun, belgeler yazın, eylem öğeleri atayın, fikirler ortaya çıkarın ve daha fazlasını yapın)

Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizi metne dönüştürün ve 4 kat daha hızlı yazın, ücretsiz olarak. Brain MAX'ın ChatGPT ve Claude'dan neden 10 kat daha güçlü olduğunu izleyin:

Yazma için Claude ve ChatGPT Karşılaştırması Sonucu

Peki, son karar nedir?

Claude ve ChatGPT, her ikisi de mükemmel yazma araçlarıdır.

Claude, ton, nüans ve uzun formların tutarlılığı önemli olduğunda öne çıkar.

ChatGPT yapı, hız ve yinelemeli işlerde mükemmeldir.

Ancak bunu başa baş bir karşılaştırma olarak ele almak asıl sorunu gözden kaçırmak demektir. En etkili takımlar hangi AI daha iyi yazıyor diye sormuyorlar. AI'nın nerede olması gerektiğini soruyorlar.

AI çalışma alanınızda yer aldığında:

Yazma, uygulamadan ayrı düşünülemez.

Soru sorduğunuzda bağlam her seferinde sıfırlanmaz.

Birden fazla model kullanmak, birden fazla aracı yönetmek anlamına gelmez.

Bu nedenle, ClickUp Brain gibi bağlamsal AI araçlarıyla, Claude tarzı nüansların ve ChatGPT tarzı yapının güçlü yönlerini elde etmeye devam edin. Ancak, genellikle bununla birlikte gelen kopyala-yapıştır yükü olmadan. AI'nız, projelerinizi anlayan, teslim tarihlerinizi bilen ve işlerinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olan gerçek bir ortak haline gelir, hepsi tek bir yerde.

Düşünme, yazma ve yapılacaklar arasındaki boşlukları azaltmak mı istiyorsunuz?

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve yerel AI'nın ş akışınızı nasıl değiştirdiğini görün.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Aralarındaki temel fark yazma stilleridir; Claude daha doğal, insan sesi gibi bir üslup üretirken, ChatGPT yapılandırılmış, çok yönlü içerik oluşturma ve diğer araçlarla entegrasyonlar konusunda mükemmeldir.

Raporlar veya teklifler gibi incelikli bir üslup ve uzun metin tutarlılığı gerektiren belgeler için Claude'u, ana hatlar veya teknik kılavuzlar gibi yapılandırılmış içerikler için ise ChatGPT'yi kullanın.

Claude, daha geniş bağlam penceresi ve eğitimi sayesinde nüansları ve alt metinleri daha etkili bir şekilde yakalayabildiğinden, genellikle transkriptleri ve toplantı notlarını özetlemek için daha uygundur.

Claude Pro, daha hızlı yanıtlar ve öncelikli erişim sunar, bu da yararlı olabilir. Ancak takımlar genellikle, AI yazma araçlarını doğrudan proje yönetimi akışlarına entegre eden ClickUp gibi birleşik bir platformda daha fazla değer bulurlar.