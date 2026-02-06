Konu Oluşturma İçin Grok'u Kullanma

X (eski adıyla Twitter) üzerinde içerik yönetiyorsanız, en iyi konu başlığı fikirleriniz müşteri konuşmalarından hızlıca edindiğiniz bilgilerle başlayabilir. Sorun, bu girdileri etkileşimi artıran net anahtar noktalara dönüştürmeden önce dikkatinizin başka yöne çekilmesidir.

Microsoft tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların temel iş saatleri içinde her iki dakikada bir kesintiye uğradığını ve bunun günde 275 kez tekrarladığını ortaya koydu.

Bu düzeyde bir rahatsızlık, kendinizi tekrarlamanıza ve önemli noktaları kaçırmanıza neden olur, böylece konu bir kampanya varlığı yerine beyin fırtınası gibi okunur.

Konuşma tabanlı yapay zeka modeli olan Grok AI, halka açık X gönderilerini arayabilir ve gerçek zamanlı web araması yapabilir, böylece trend olan konular hakkında güncel kalmanıza yardımcı olur. Bu sayede, insanların ne aradığını ve bir sonraki gönderinizin nasıl olması gerektiğini bilirsiniz.

Bu kılavuzda, Grok'u kullanarak bir konu planlamayı ve ilgiyi artırmak için son halini iyileştirmeyi adım adım anlatacağız.

Grok nedir ve konu oluşturma için neden kullanılır?

Grok, X içindeki xAI'nin sohbet robotudur. Bu robotu, fikir üretmek, konu parçacığınızı yapılandırmak ve genel X gönderilerinden ve daha geniş web'den yeni içerikler almak için kullanabilirsiniz. Bu, trendler veya hızlı değişen konular hakkında yazarken yararlıdır.

Önemli bir uyarı: Grok hala ayrıntıları yanlış algılayabilir veya kaynakları aşırı basitleştirebilir. Çıktıları gerçek bir kontrol değil, taslak olarak değerlendirin. İstatistikler, alıntılar, ürün iddiaları veya rakip karşılaştırmaları alıntı yapıyorsanız, yayınlamadan önce doğrulayın.

✅ Grok'un konu oluşturmada gerçekten iyi olduğu alanlar şunlardır:

Halka açık X gönderilerinden ve web'den güncel bağlamı çekme (trend tabanlı konular için yararlıdır)

Uzun içerikleri konu başlığı taslağına dönüştürme (raporlar, duyurular, blog gönderileri)

Farklı tonlarda (markanızın sesi izin veriyorsa esprili tonlar da dahil) taslak kancalar ve çerçeveler oluşturun.

Teknik konuların daha anlaşılır okunmasına yardımcı olma (kod kavramlarını açıklama ve ifadeleri basitleştirme)

Taslak bağlamınızı tek bir yerde tutarak, her şeyi yeniden açıklamadan yineleme yapabilirsiniz.

🧠 Biliyor muydunuz? X'in geliştirici belgelerinde, çoğu gönderinin en fazla 280 karakter içerebileceği ve bazı karakterlerin ağırlıklarına bağlı olarak farklı şekilde sayılabileceği notu bulunmaktadır.

Yüksek Performanslı Bir X Konusu Nedir?

Yüksek performanslı bir X konu başlığı, insanların ilk gönderinizi okuduktan sonra da okumaya devam etmesini sağlar. Ardından, onlara yararlı bir bağlam ve net bir sonuç sunarak ödüllendirir. Bir konu, bir kişinin bağlam eklemenizi veya bir noktayı genişletmenizi sağlayan bir dizi bağlantılı gönderidir.

Pazarlamacılar ve oluşturucular için bu biçim, kavramları küçük adımlarla açıklayabilmenizi ve yine de net bir eyleme ulaşabilmenizi sağladığı için işe yarar. Girişiniz belirli bir kazanç vaat etmeli ve bir sonraki kaydırmayı hak etmelidir.

✅ X konusunda genellikle ilgiyi çeken unsurlar şunlardır:

İlk gönderide net bir hedef belirleyin , böylece okuyucular okumaya devam ettiklerinde ne elde edeceklerini bilsinler.

Basit bir yapı oluşturun , böylece fikirleriniz dağınık hale gelmez ve anahtar noktalarınızı takip etmek kolaylaşır.

Her bir gönderiyi tam bir düşünce olarak yazın böylece, her bölümü okumayan kişiler bile göz gezdirdiklerinde ana mesajı anlayabilirler.

Mümkün olduğunda kanıt ekleyin , örneğin kaynak bağlantısı veya hızlı veri noktası gibi, böylece konu sağlam bir temele oturtulmuş hissi verir.

Bir makaleyi veya ürün güncellemesini birbirini tamamlayan daha küçük konulara bölerek uzun biçimli varlıkları konu olarak kullanın.

Tek bir soru veya net bir görüşle yanıtları davet edin , böylece konuşmayı aktif tutan yanıtlar ve takip mesajları alın.

Zamanlamayı ve dağıtımı gözden geçirin, çünkü sonuçlar hedef kitlenize ve bölgenize göre değişiklik gösterir, bu nedenle hesabınız için en iyi performansı göstereni test etmelisiniz.

Bunu doğru bir şekilde yaparsanız, içerik oluşturmada zaman kazanabilirsiniz, çünkü bir konu başlığı, her şeyi sıfırdan yeniden yazmaya gerek kalmadan kısa bir gönderi ve satış destek parçacığı haline gelebilir.

Konu Oluşturma İçin Grok'u Nasıl Kullanılır?

Grok'u kullanmanın en güvenilir yolu, onu önce bir araştırma asistanı, sonra bir yazar gibi görmektir. Doğru girdileri alın, yapıyı sabitleyin, ardından taslak oluşturun.

✅ Grok AI'yı konu oluşturma sürecinde kullanmak üzere izlemeniz gereken birkaç adım:

Sonuçtan başlayın : Ne istediğinize karar verin: bağlantı tıklamaları, belirli bir kitleden gelen yanıtlar, kayıt olma, farkındalık veya tartışma

Sadece önemli olan içeriği yapıştırın : Hedef kitle, konu, teklif, bakış açısı ve kaçınılması gerekenler. Tutarlı bir ses tonu istiyorsanız, 2-3 örnek gönderi yapıştırın.

Grok'tan önce canlı girdileri almasını isteyin : Konu trendlere bağımlıysa, Grok'tan herkese açık X gönderilerini ve web'i taramasını, ardından kaynaklarla birlikte kalıpları özetlemesini isteyin.

Taslak hazırlamadan önce ana hatları belirleyin : Her gönderinin tek bir fikir ve net bir geçiş içeren 8-12 gönderilik bir plan isteyin.

Kısıtlamalarla taslak oluşturun : Şunları belirtin: gönderi sayısı, üslup ve gönderi başına maksimum karakter uzunluğu (bağlantılar için yer bırakmak için 240–260 karakter öneririm)

Kalite kontrolü yapın : Grok'tan şunları işaretlemesini isteyin: doğrulanması gereken iddialar, zayıf noktalar, tekrarlar ve eksik kanıtlar.

Gönderin, sonra iş yapanları yeniden kullanın: Gönderdiğinizde, yanıtları özetleyin ve gönderileri alıntılayın, ardından insanların sorduklarına göre bir sonraki konu başlığını oluşturun.

Grok Hızlı Örnekleri

İşte pazarlamacılar ve oluşturucular için belirli senaryolar için geliştirilmiş 12 Grok AI komut istemi. Her biri, Grok'u kullanarak canlı araştırmadan yapılandırılmış bir konu oluşturmanıza yardımcı olur:

Web ve halka açık X gönderilerinde "AI toplantı notları" için gerçek zamanlı internet erişim taraması yapın, ardından en önemli 8 konuşma konusunu X başlığı için kullanabileceğim anahtar noktalara özetleyin. Her biri 260 karakterden kısa, en az 6 gönderide 1 kaynak bağlantısı içeren 10 konu gönderisi ve doğrulama gerektiren iddiaların kısa bir listesini oluşturun.

"X'te daha iyi başlıklar nasıl yazılır" konusunda oluşturucu odaklı bir konu yazın. Şu anda işe yarayan başlık biçimleri için trend olan konuları arayın, ardından 7 kalıbı özetleyin ve her bir gönderide bir başlık örneği ile 10 gönderi oluşturun, ayrıca yorumlara profesyonel bir üslupla 5 esprili yanıt yazın.

"Kullanıma dayalı fiyatlandırma" uygulayan bir startup için ürün lansmanı konusu oluşturun. Grok'u kullanarak, alıcıların fiyat değişiklikleriyle ilgili şikayetleri hakkında güncel cevaplar alın, ardından değişikliği açıklayan, kafa karışıklığını azaltan 11 gönderi oluşturun ve en zor itirazları ele alan bir gönderi ekleyin.

Grok AI'yı kullanarak "SaaS'ta onboarding neden başarısız olur?" konulu bir B2B konusu için fikirler üretin. Halka açık X gönderilerinden onboarding ile ilgili yaygın şikayetlere ilişkin canlı verileri toplayın, kalıpları özetleyin ve ardından bir somut örnek ve bir kontrol listesi içeren 9 gönderilik bir konu yazın.

Web'de ve halka açık X gönderilerinde şu anda "Grok vs ChatGPT" hakkında trend olanları arayın, ardından AI araçlarını değerlendiren kurucular için kavramları açıkça açıklayan bir konu oluşturun. 3 kısa açıklama dahil olmak üzere 12 gönderi yayınlayın ve takip eden soruları davet eden bir soruyla bitirin.

Grok AI'yı etkili bir şekilde kullanarak uzun bir makaleyi gönderilere dönüştüren bir konu başlığı oluşturun. Konu: "Pazarlama takımları için bağlam değiştirmenin gizli maliyeti." Kesintiler ve verimlilikle ilgili güvenilir kaynaklardan gerçek zamanlı verileri alın, anahtar noktaları özetleyin, ardından kısa kaynak bağlantıları içeren ve gereksiz ayrıntılar içermeyen 12 konu başlığı oluşturun.

Sosyal medya yöneticileri için "küçük bir takım için içerik operasyonları" konulu bir konu başlığı taslağı hazırlayın. İnterneti kullanarak onay gecikmeleri ve inceleme döngüleri hakkında güncel sektör bilgilerini bulun, bunları 6 anahtar noktada özetleyin, ardından uygulanabilir ve ölçülebilir 10 gönderi oluşturun.

"Sığ AI içeriğini nasıl tespit edebilirim?" başlıklı bir konu oluşturun. AI açıklamaları, kalite sinyalleri ve editoryal kontrollerle ilgili güncel kılavuzları web'de arayın, ardından kavramları açıklayan, bir mini rubrik içeren ve okuyuculara en iyi paylaşımlarını yapmaları için çağrıda bulunan 9 gönderi yazın.

İki pazara giriş yaklaşımını karşılaştıran bir konu oluşturun: "topluluk odaklı büyüme ve ücretli satın alma". Halka açık X gönderilerinden son örneklerle ilgili canlı verileri alın, her iki tarafın en iyi argümanlarını özetleyin, ardından dengeli ve bir karar çerçevesi ile sona eren 13 gönderi oluşturun.

Geliştiriciler için "X'te snippet paylaşımı sırasında kod okunabilirliğini nasıl optimize edebilirim?" konulu teknik bir konu başlığı yazın. Kavramları kısa açıklamalarla açıklayın, metin biçiminde 3 kısa kod dönüşümü ekleyin ve konuyu kolayca taranabilecek 10 gönderiye bölün.

B2B okuyucuları için güncel ve yararlı olan bir sektör trendi konusu oluşturmalısınız. Kaydedilmiş araştırma bağlantılarınızdan son sinyalleri alın ve 2026 için sosyal medya içerik oluşturma sürecinde en önemli trendi özetleyin, ardından neyin değiştiğini, bunun neden önemli olduğunu ve takımların bu çeyrekte neyi ayarlaması gerektiğini açıklayan 13 gönderilik bir konu yazın. Yayınlamadan önce doğrulama yapılması gereken tüm iddiaları işaretleyin.

Kurucuların ve oluşturucuların gerçekten uygulayabileceği bir "içerik operasyonları" konusu taslağı hazırlamalısınız. ClickUp içinde haftalık sosyal ş Akışı'nı nasıl yürüteceğinize dair 11 gönderilik bir konu yazın. Bu konu kapsamında, özetler için bir belge, üretim için görevler ve son dakika değişikliklerini önleyen bir onay adımı kullanın. Her gönderinin pratik olmasını sağlayın ve basit bir haftalık kontrol listesiyle bitirin.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %70'i beklentileri belirlemek için ayrıntılı proje özetleri kullanıyor, %11'i takım başlangıç toplantılarına güveniyor ve %6'sı görevlere ve karmaşıklığa göre proje başlangıçlarını özelleştiriyor. Bu, çoğu başlangıç toplantısının bağlam odaklı değil, belge ağırlıklı olduğu anlamına gelir. Plan açık olabilir, ancak herkes için, duymaları gereken şekilde açık mı? ClickUp Brain özellikleri, iletişimi en başından itibaren özelleştirmenize yardımcı olur. Bunu kullanarak başlangıç belgelerini rol özgü görev özetlerine özetleyin, fonksiyona göre eylem planları oluşturun ve daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyanları ve daha az ayrıntıya ihtiyaç duyanları belirleyin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Hawke Media, ClickUp'ın gelişmiş proje izleme özellikleri ve otomasyonu sayesinde proje gecikmelerini %70 oranında azalttı.

Grok'tan Daha İyi Sonuçlar Almak İçin En İyi Uygulamalar

Grok'un keskin izlenim bırakan konular oluşturmasını istiyorsanız, püf noktası çok basit: taslak oluşturmadan önce yapıyı zorlayın ve yayınlamadan önce provayı zorlayın.

✅ İplik oluşturma sürecinde Grok'u en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacak en iyi uygulamalar şunlardır:

Net bir sonuçla başlayın (belirsiz bir istek değil): Grok'a, kuruculardan gelen nitelikli yanıtlar veya açılış sayfasına yapılan tıklamalar gibi konu için KPI'larınızın ne olduğunu bildirin. Ardından, yazmaya başlamadan önce anahtar noktaları önermesini isteyin. Bu, konunun amacından uzaklaşan yaratıcı bir yazıya dönüşmesini önler ve odaklanmasını sağlar.

Doğru bağlamı önceden belirtin: Hedef kitleniz ve dahil etmeyeceğiniz bilgiler hakkında bilgi ekleyin. Konularınızda tutarlı bir çıktı elde etmek için geçmiş gönderilerinizden 2 ila 3 tanesinin kısa bir "ses örneğini" ekleyebilirsiniz. Hedef kitleniz ve dahil etmeyeceğiniz bilgiler hakkında bilgi ekleyin. Konularınızda tutarlı bir çıktı elde etmek için geçmiş gönderilerinizden 2 ila 3 tanesinin kısa bir "ses örneğini" ekleyebilirsiniz. OpenAI ve Microsoft , daha net bir bağlam ve kısıtlamaların daha iyi sonuçlar sağladığını vurgulamaktadır.

Taslak öncesinde yapılandırmayı zorlayın: Önce bir taslak, ardından bir taslak isteyin. Komutunuzda Grok'tan, son konu oluşturmadan önce açıyı her bir konu için ayrı ayrı özetlemesini isteyin. Bu, yeniden yazma ihtiyacını azaltır ve inceleme sırasında zaman kazandırır.

Grok'a canlı verileri ne zaman kullanacağını belirtin: Trend olan konular hakkında yazarken, Grok'tan gerçek zamanlı internet erişimini kullanmasını isteyin ve "son 24 saat" veya "son 7 gün" gibi bir zaman aralığı belirtin. Grok'un halka açık X gönderilerini ve web'i gerçek zamanlı olarak arama yeteneği, yazarlar ve sosyal medya yöneticileri için faydalıdır.

Kaynakları ve "doğrulama listesini" isteyin: Herhangi bir veri veya alıntı için bağlantı isteyin. "İddialar" kullanmamanız tavsiye edilir, ancak bunları ekliyorsanız, doğru şekilde bağlantılandırdığınızdan emin olun. Grok, yanlış veya eksik sonuçlar verebilir, bu nedenle ayrıntıları doğrulayana kadar "gerçekleri" taslak materyal olarak ele almalısınız.

Yayınlama şeklinize uygun konu kısıtlamaları belirleyin: Yazmaya başlamadan önce gönderi sayısını ve biçimini belirleyin. Ayrıca, gönderi başına maksimum uzunluğu da belirlemelisiniz. Böylelikle, daha sonra çıktıyı düzeltmek için çaba harcamazsınız. Kolayca gözden geçirilebilen içerik istiyorsanız, her gönderide tek bir fikir içeren kısa gönderiler isteyin.

Varyasyonlar isteyin: İki ila üç alternatif kanca ve ardından ortada kullanmak üzere bir alternatif çerçeve isteyin. Daha doğrudan ve daha hafif bir sürüm de isteyebilirsiniz. Grok'un "eğlence modu", markanızın sesi daha fazla kişilik gerektirdiğinde kullanışlıdır, ancak netlik yine de öncelikli olmalıdır.

X aracılığıyla

Konularınızı sıkılaştırmak için takip işlemlerini kullanın: Taslak hazır olduktan sonra, tekrarları ortadan kaldıran bir sıkıştırma işlemi isteyin. Ardından Grok'tan kavramları hızlı bir şekilde açıklayan bir netlik işlemi yapmasını isteyin. Yinelemeli komut isteme, OpenAI'nin kılavuzunda tanınmış bir en iyi uygulamadır ve burada da geçerlidir.

Hedef değiştiğinde yeni bir konuşma başlatın: Bağlamın tutarlı kalması için tek bir konuşma içinde tek bir konu projesi tutun. Konu, hedef kitle veya teklifleri değiştirirseniz yeni bir konuşma başlatın. Bu, sapmaları en aza indirir ve düzenlemeler arasında istikrarlı bir çıktı elde etmenize yardımcı olur.

Büyük hacimde yayın yapıyorsanız sınırları planlayın: X Premium ve Premium+, Grok'ta daha yüksek sınırlar sunar. Bu, günlük olarak konu başlıkları oluşturuyorsanız ve yoğun saatlerde daha hızlı yanıtlar almak istiyorsanız önemlidir.

Hassas kampanya ayrıntılarını istemden uzak tutun: Gizli lansmanlar veya özel müşteri verileri üzerinde iş yapıyorsanız, hassas bilgileri dahil etmekten kaçının. Grok'un çıktıları yanlış olabilir ve yaratıcı projeler için sosyal medya platformunda yayınladıklarınızdan siz sorumlusunuz.

Bu uygulamaları kullandığınızda, Grok AI yapılandırılmış konular için değerli bir araç haline gelir. Bu araç, daha temiz taslaklar oluşturmanıza ve takımınız genelinde daha tutarlı içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

Grok ile Konu Başlıkları Yazarken Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Grok ile konu başlıkları yazarken kaçınmanız gereken bazı yaygın hatalar şunlardır:

Net bir sonuç olmadan "viral konu" istemek: Grok hızlı bir şekilde fikirler üretir, ancak belirsiz hedefler genellikle belirsiz gönderilerle sonuçlanır. Önce sonucu tanımlayın, örneğin kuruculardan gelen yanıtlar veya niş bir kitleden gelen kayıt ol gibi.

Konu zamanla ilgiliyse canlı arama talimatını atlama : Grok'tan güncel yanıtlar almak istiyorsanız, bunu açıkça belirtin ve "son 24 saat" gibi bir zaman aralığı verin.

Grok'u taslak hazırlama asistanı yerine doğruluk kontrol aracı olarak kullanın: Grok, kısmen yanıltıcı olabilecek kamuya açık bilgilerle eğitildiği için yanlış veya uygunsuz bilgiler sağlayabilir. Kaynakları kullanın ve yayınlamadan önce ayrıntıları doğrulayın.

"Eğlenceli mod"un netliği gölgelemesine izin vermeyin: Grok'un kişiliği, daha insani bir konu yazmanıza yardımcı olabilir, ancak okuyucular yine de kavramların açıklanmasını ve net bir yapı olmasını ister. Esprili cevapları yorumlara saklayın, ana argümana değil.

Verileri alıntı yaparken kaynakları talep etmeyi unutmak: Sayılar, alıntılar veya iddialar eklemeyi planlıyorsanız, bağlantıları isteyin. Ardından kaynağı kontrol edin. Bu, hızlı açıklamalar ile profesyonel kitleler için güvenilir konular arasındaki farktır.

Bir konuşmayı birden fazla konu başlığıyla aşırı yükleme: Konuları karıştırdığınızda, Grok bağlamı bulanıklaştırma eğilimindedir. Her konu başlığı için tek bir konuşma tutun, ardından bakış açınızı veya hedef kitlenizi değiştirdiğinizde yeni bir konuşma başlatın.

Son risk kontrolü yapmadan yayınlama: Konunuzda iş iddiaları, fiyatlandırma veya rekabetçi ifadeler varsa, yayınlamadan önce hızlı bir doğrulama işlemi gerçekleştirin.

🧠 Biliyor muydunuz? Grok, metin veya sesli girişi kabul eder; bu, mobil cihazda planlama sırasında hızlı açıklamalar istediğinizde yardımcı olabilir.

Konu Oluşturma İçin Grok Kullanmanın Gerçek Sınırlamaları

Grok AI'yı konu oluşturma sürecinde etkili bir şekilde kullanmak mümkündür, ancak bazı sınırlamaları vardır. Bunları aşağıda ele alalım:

Grok yalnızca herkese açık olanları görür.

Halka açık X gönderilerinden ve web kaynaklarından bilgi alabilir, ancak gizli içerikleri veya korumalı konuşmaları sihirli bir şekilde ortaya çıkarmaz. Bunu içeriden bilgi olarak değil, dışarıdan yapılan araştırma olarak değerlendirin.

📖 Ayrıca okuyun: Pazarlama Takımları için İçerik Ş Akışı Yazılımı

Yanlış olmasına rağmen kendinden emin gibi gelebilir.

Geri bildirimler DM'lerde kalırsa ve "son sürüm" en son gönderiyi yapan kişiye aitse, güçlü bir taslak bile bozulur. Bu bir ş Akışı sorunu, yapay zeka sorunu değildir.

Grok'u basit bir inceleme ş akışıyla birleştirirseniz, kaos yaşamadan hız kazanırsınız.

Bağlamı Kaybetmeden Konuları Gözden Geçirme, İşbirliği Yapma ve Gönderme

Grok, özellikle hızlı yanıtlar almak veya X'te trend olan konuları kontrol etmek istediğinizde, konularınızı hızlı bir şekilde taslak haline getirmenize yardımcı olur. Ancak konu oluşturma işlemi nadiren taslak aşamasında sona erer. Takımınızın farklı platformlar arasında uyumlu çalışmasını sağlayacak bir özet ve ş Akışı hala ihtiyacınız vardır.

İşte burada iş yükü ortaya çıkar. Konu planınız bir uygulamada, düzenlemeleriniz başka bir uygulamada olduğunda, birden fazla araç arasında geçiş yapmak zorunda kalır ve zaman kaybedersiniz.

Bunun üzerine, AI'nın yaygınlaşması durumu daha da kötüleştiriyor. Bir AI aracında taslak hazırlayıp ikinci araçta yeniden yazıyorsunuz, ancak bu süreçte bağlamı kaybediyorsunuz.

ClickUp gibi birleşik bir AI çalışma alanı burada yardımcı olur. ClickUp ile çeşitli araçları doğrudan akışlarınıza entegre ederek hem iş hem de AI dağınıklığını ortadan kaldırabilirsiniz.

X konularından önemli bir çekiş gücü elde etmek istiyorsanız, fikirleri, taslakları ve takipleri tek bir yerde tutan ClickUp ile bir ş Akışı'na öncelik verin.

İçerik araştırması ve görev otomasyonu için ClickUp Brain'i kullanın.

ClickUp Brain ile sorular sorun ve sektörle ilgili bilgiler edinin

Kampanyaların bir parçası olarak X konu oluştururken, yazdıklarınızı uygulamaya bağlayan tek bir sisteme ihtiyacınız vardır. Notları ve bağlantıları ararsınız, ardından ayrıntılar farklı araçlara dağılmış olduğu için işi tekrarlarsınız. ClickUp Brain size, takımınızın gerçekte yaptığı işle bağlantılı bilgileri oluşturup saklayabileceğiniz, Çalışma Alanı'na öncelik veren bir AI katmanı sunar. Bu, pazarlamacılar ve kurucular için önemlidir, çünkü konu tek teslim edilebilir ürün değildir; destekleyici varlıklar ve bir programa da ihtiyacınız vardır.

✅ ClickUp Brain, konu oluşturma sürecinde size şu şekilde yardımcı olabilir:

Uzun belgeleri ve görev etkinliklerini özetleyin , böylece anahtar noktaları hızlı bir şekilde bir konu başlığı taslağına aktarabilirsiniz.

Yorumlardan ve mesajlardan görevler ve belgeler oluşturun , böylece içerik ş akışınız takip edilebilir kalır.

Konu yorumları ve atanan geri bildirimlerle incelemeleri belgelerin içinde tutun, böylece doğru şeyleri daha hızlı düzeltebilirsiniz.

ClickUp Brain ile X konu taslaklarını daha hızlı oluşturun

Grok, halka açık X gönderilerinden ve web'den canlı bağlamlara ihtiyaç duyduğunuzda çok kullanışlıdır. Ancak birçok konu oluşturma işlemi trendlere bağlı değildir. Kendi işlerinizden içgörüler elde eder: müşteri notları, şirket içi belgeler, lansman mesajları, destek modelleri ve kampanya özetleri.

İşte ClickUp Brain burada devreye giriyor. Mevcut Çalışma Alanı bağlamınızı, araçlar arasında girdileri yeniden toplamadan bir konu taslağına ve taslak haline getirmenize yardımcı olur.

Dahili bağlamı bir konu başlığı taslağına dönüştürün

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı notları, müşteri görüşme özetleri, ürün özetleri veya blog yazısı taslakları gibi mevcut ham materyallerden temiz bir konu planı oluşturun.

Şu gibi komutları deneyin:

"Bu belgeyi 10 konudan oluşan bir X konu taslağına dönüştürün. Her konuda bir fikir, her biri 260 karakterden az."

"Bu belgenin 7 önemli noktasını çıkarın ve bunları bir konu yapısına yerleştirin: kanca → kanıt → adımlar → kapatma"

"Bu konu için 3 kanca seçeneği ve ardından mantıklı bir şekilde oluşturulmuş 9 gönderilik bir taslak verin."

ClickUp Brain iş başında: 3 kanca seçeneği ve 9 gönderiden oluşan bir taslak, saniyeler içinde oluşturulur, böylece takımınız daha az gidip gelerek içeriği daha hızlı gönderebilir.

Konuyu taslak olarak hazırlayın ve sesinizi kaybetmeden sıkılaştırın.

Ana hatları belirledikten sonra, ClickUp Brain'i kullanarak tercih ettiğiniz stilde taslaklar oluşturun, ardından X'e yapıştırmadan önce hızlı kalite kontrollerinden geçirin.

Şu gibi komutları deneyin:

"Bu konu için net ve kurucu dostu bir üslupla taslak olarak hazırlayın. Her bir gönderiyi 260 karakterin altında tutun."

"Sıkıştırma işlemi yapılacak: tekrarları kaldırın, ifadeleri sıkılaştırın, anlamı aynı tutun"

"İlk gönderiyi 3 farklı şekilde yeniden yazın: doğrudan, merak uyandıran ve tersine."

Yeniden kullanılabilir konu şablonları oluşturun (böylece her hafta yapıyı yeniden oluşturmak zorunda kalmazsınız).

Sık sık yayın yapıyorsanız, en büyük kazanç yeniden kullanmaktır. Çalışma alanınızda bir "başlangıç" konu biçimi oluşturun, ardından ClickUp Brain'den konuyu temel alarak bu biçimi doldurmasını isteyin.

Yeniden kullanılabilir biçim örnekleri:

"Efsane → gerçek" konu başlığı

"3 hata + düzeltme" konu

"Mini oyun kitabı" konu (adımlar + kontrol listesi)

Ürün güncellemeleri için "İtirazların ele alınması" konusu

Örnek:

"Aşağıdaki konu şablonumu kullanın ve [KONU] için yeni bir sürüm oluşturun. Yapıyı aynı tutun."

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Belgesi'nde konu özetinizi oluşturun, ardından bunu izlenebilir bir işe dönüştürün ClickUp Docs ile herhangi bir projeye uygun belgeler ClickUp Docs, özetler hazırlamanıza ve takımlar arasında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanır. İçeriği görevlere dönüştürmenize yardımcı olur, böylece yazdıklarınız ve uygulamalarınız birbiriyle bağlantılı kalır. ✅ İşte bir belge içinde çalıştırmanız gereken konu başlığı hazır ş akışı: Hedef kitleniz, bakış açınız, anahtar noktalar ve kanıt kaynaklarınızı tek bir belgedeki bir sayfalık konu özeti hazırlayın.

Bölümleri vurgulayın ve ClickUp Brain'den eylem öğeleri oluşturmasını isteyin, böylece özeti araştırma, düzenleme, tasarım ve onaylar için görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Brain yazma araçlarını kullanarak, inceleme turundan önce netliği artırın ve tekrarları düzeltin, böylece konu bir kampanya varlığı gibi okunabilir hale gelsin.

ClickUp'ın Docs Hub'ında özetleri daha hızlı düzenleyin ve bulun, böylece takımınız her zaman en son sürümle çalışsın ve alanlar arasında belgeleri çoğaltmasın.

Konu taslağı oluşturma, ses kaydı ve bağlantılı yanıtlar için ClickUp Brain MAX'ı kullanın.

AI ile sorunsuz bir şekilde dikte edin ve ClickUp Brain MAX ile zaman kazanın

Grok hızlı taslak oluşturmayı destekleyebilir, ancak AI'nız birden fazla AI aracında çalışabildiğinde konu yazımı daha kolay hale gelir. ClickUp Brain MAX ile, uygulamalar arasında geçiş yapmadan sorular sorabilir ve birden fazla AI modeliyle sohbet edebilirsiniz. Bu, farklı konu türlerinde yazarken ve düzenlerken yardımcı olur.

✅ ClickUp Brain MAX, konu oluşturma sürecinde size şu şekilde yardımcı olabilir:

Talk to Text ile kancaları ve taslakları dikte edin, ardından ClickUp Brain MAX'ın hedef kitleniz için dili düzeltmesine izin verin.

Enterprise Search'ü kullanarak görevlerden ve toplantılardan bağlam açısından zengin yanıtlar alın, böylece performans iddialarını kesin kararlar ve engellerle destekleyebilirsiniz.

İş uygulamalarınızda ve web'de arama yapın , böylece platformlar arasında geçiş yapmadan anahtar noktaları, bağlantıları ve arka plan bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Taslakları tutarlı tutun: açılış, yapı ve kapanış için farklı varyasyonlar isteyin, ardından hedef kitleniz için en uygun sürümü seçin.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp AI Kartları ve ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak konu dizisi üretimini incelemeye hazır hale getirin ClickUp'ın AI Kartlarını kullanarak gösterge panellerinizde AI destekli raporlama özelliğinden yararlanın ClickUp'ın AI Kartları, takımınızın işlerinden elde edilen bağlamı kullanarak ClickUp Gösterge Panellerinde ve Genel Bakışlarda AI destekli raporlar oluşturmanıza olanak tanır, böylece yayınlanmaya hazır olanları ve düzeltilmesi gerekenleri görebilirsiniz. ✅ Aşağıdakileri izleyen bir konu panosu tutabilirsiniz: Bu hafta aktif konu başlığı görevlerinde nelerin değiştiğini özetleyen bir AI Kartı ekleyin.

İnceleme aşamasındaki konular için durum güncellemesi oluşturun , böylece onayları hızlandırabilir ve yayın ritminizi bozan gecikmeleri azaltabilirsiniz.

Her konu görevinin sahiplerini ve son teslim tarihlerini gösteren bir gösterge paneli görünümü ekleyin, böylece yayın gününde telaşlanmak yerine gecikmeleri erken fark edebilirsiniz.

Gösterge paneliyi haftalık inceleme yüzeyiniz olarak kullanın, böylece kararlar görevlerden gelen gerçek zamanlı verilere bağlı kalır ve bir sonraki konu için plan yaparken hafızanıza güvenmek zorunda kalmazsınız.

ClickUp Agents'ı kullanarak konu kalitesini standartlaştırın ve manuel yeniden çalışmayı azaltın.

ClickUp Agents ile tek bir Çalışma Alanı'nda işlerinizi kolaylaştırmak için komut istemlerini kullanın

X konu taslaklarınız için yalnızca Grok AI kullanıyorsanız, kalite kontrolleriniz o gün konuyu inceleyen kişiye bağlıdır. Bir konu keskin bir şekilde okunurken, diğeri aynı noktaları tekrar edebilir. Bu tutarsızlığa yol açabilir ve takım, oluşturmak yerine düzeltmek için çok fazla zaman harcamak zorunda kalabilir.

ClickUp Süper Ajanları, siz çalışırken yoğun işleri halletmek için tasarlanmıştır, böylece aynı çalışma alanını kullanarak yapı ve netlik gibi kontrolleri sistematik hale getirebilirsiniz. Bir marka veya hesap altında birden fazla gönderi ve konu yayınlarken, bu tutarlılığı korumak takımlar için çok önemlidir.

✅ ClickUp Ajanları, konu oluşturma konusunda size şu şekilde yardımcı olabilir:

Eksik kanıt noktalarını işaretleyin , böylece konu zayıf veriler veya belirsiz iddialarla gönderilmez.

Yapıyı kontrol edin böylece her gönderi tek bir fikri içersin ve konu mantıklı bir şekilde oluşturulsun.

Tarzınıza ve hedef kitlenize uygun alternatif kancalar ve kapatıcılar oluşturun.

Uzun iç notları anahtar noktalara özetleyin, böylece taslağınız doğru bağlamla başlasın.

💡 Profesyonel İpucu: Konu kararlarını ClickUp sohbeti içinde tutun, böylece bağlamı kaybetmezsiniz. ClickUp Sohbet'te anında geri bildirim alın ve takımınızla iletişim kurun ClickUp Chat, konuşmaların görevlere ve belgelere bağlandığı işinize bağlanabilir. Bu, takımınızda birden fazla konu için X iş parçacığı oluştururken yardımcı olur. ✅ Aşağıdaki durumlarda geri bildiriminizi ClickUp Chat üzerinden iletmelisiniz: Bir paydaş bir konuşmada düzenlemeler yapar ve siz bunları izlenebilir değişikliklere dönüştürmeniz gerekir.

AI'nın uzun yorum zincirlerini net bir sonraki adımlara özetlemesini istiyorsunuz.

Onay geçmişinizin gerçek konu görevlerine bağlı kalmasını istiyorsunuz.

Konuları kampanyalara bağlayan sosyal medya planlaması için ClickUp'ı kullanın.

ClickUp görevleri ile tüm ilerlemenizi ve görev güncellemelerinizi görün

Grok AI'da konu başlıkları taslak olarak oluşturduğunuzda, fikirden taslağa hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Sorun, sahiplik ve inceleme için hala bir sisteme ihtiyaç duyduğunuzda ortaya çıkar. Ya da konu başlığınız tek seferlik bir gönderiye dönüştüğünde.

ClickUp, ClickUp Görevleri, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Otomasyonlarını birbirine bağlayarak planlama ve yürütmeyi aynı ş Akışına getirir. Burada, ClickUp Görevleri her gönderiyi ve güncellemeyi hesap verebilir kılar, ClickUp Belgeleri ile ise özeti ve kaynakları tek bir yerde tutabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Otomasyonları manuel aktarımları ortadan kaldırır, böylece takım meşgul olduğunda bile ivmenizi koruyabilirsiniz.

Bu önemlidir, çünkü ilgi gören bir konu genellikle birçok takip ve paydaş sorusu ile karşılaşır. ClickUp, fikirlerinizi mükemmel bir çalışma taslağına dönüştürmeniz için size birden fazla araç ve avantaj sunan tek bir Çalışma Alanı sağlar.

✅ ClickUp, konu başlığı kampanyalarını planlamanıza ve yayınlamanıza nasıl yardımcı olabilir?

Her iş parçacığı için bir görev oluşturun ve bu göreve hedefi ve hedef kitleyi ekleyin. Tamamlanma kriterini net bir şekilde tanımlayın, böylece birden fazla kullanıcı mesajdan sapmadan bu görevden yararlanabilir.

Konu özeti için göreve bir belge ek dosya olarak ekleyin veya bağlantı verin ve bağlantıları kontrol edin, böylece gözden geçirenler araçlar arasında geçiş yapmadan ayrıntıları doğrulayabilirler.

Özet, taslak, inceleme, onaylandı, planlandı ve yayınlandı gibi durumları standartlaştırın , böylece içerik oluşturma süreciniz tüm kampanyalarda öngörülebilir kalır.

Durum değiştiğinde yönlendirmeyi otomasyonla otomatikleştirin, örneğin taslak incelemeye geçtiğinde bir düzenleyici atayın, böylece zaman kazanır ve manuel takipten kurtulursunuz.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Sosyal Medya Şablonu ile konu takviminizi planlayın. Ücretsiz şablonu buradan indirin Taslak oluşturmak için doğru AI aracını seçtikten sonra bile, her takım üyesi kendi yöntemiyle gönderileri planlıyorsa X konu oluşturma tutarsız kalabilir. Sonunda aynı fikirleri yeniden yazmak zorunda kalabilir veya yayınlanmaya hazır olanları takip edemeyebilirsiniz. ClickUp'ın Sosyal Medya Şablonu size tek bir yerde içerik planlamak için tutarlı bir yapı sunar. Tüm sosyal kanallarınız için birleşik bir plan oluşturmanıza ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmanıza yardımcı olur. 🌻 Bu şablonun size nasıl yardımcı olabileceği: Onay için ve Revizyon için gibi yerleşik özel durumlarla konu ş akışınızı tutarlı tutun, böylece incelemeler konuşmalarda kaybolmaz.

Özel alanlarla her gönderiyi düzenleyin , böylece içeriği kategorilere ayırabilir ve sosyal takviminizdeki ilerlemeyi görselleştirebilirsiniz.

İçerik Öneri Formu görünümünde fikirlerinizi kaydedin , böylece konu fikirleri dağınık notlar yerine tek bir kuyrukta toplanır.

İçerik Aşaması görünümü kullanarak her platform için ne oluşturacağınızı planlayın, böylece her konu doğru kanala ve kampanya amacına uygun olsun.

ClickUp ile X'te Konu Stratejinizi Mükemmelleştirin

Grok AI genel olarak fikir üretmenize ve trend olan konuları özetlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, özellikle web'deki canlı verilerden güncel cevaplara ihtiyacınız olduğunda, konuları daha hızlı taslak haline getirmenize yardımcı olabilir.

Ancak, konular içerik oluşturma motorunuzun bir parçasıysa, daha büyük zorluk bağlamı ve takipleri düzenli tutmaktır. Bu, gönderilerinizin tutarlı ve kampanya için hazır kalmasına yardımcı olur.

İşte bu noktada ClickUp, Grok AI'nın ideal bir alternatifi haline geliyor. ClickUp ile araştırmalarınızı, özetlerinizi, taslaklarınızı, görevlerinizi, incelemelerinizi ve planlamalarınızı tek bir AI Çalışma Alanı'nda bir araya getirebilirsiniz. Böylece takımınız, önlenebilir sorunları çözmek için çok daha az zaman harcayarak, doğru kitleye hitap eden ve ilgi çeken konu başlıkları oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilir.

Hızınızı kaybetmeden konuları planlamak, taslak oluşturmak, incelemek ve göndermek için tekrarlanabilir bir yöntem arıyorsanız, şimdi ClickUp'a kaydolun ✅.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

X için konu başlıkları yazarken, önce Grok AI'ya hedef kitlenizi ve amacınızı belirtin. Ardından konuyu ele alın ve konu trendlere bağımlıysa Grok'tan halka açık X gönderilerinden ve gerçek zamanlı web aramalarından güncel cevaplar almasını isteyin.

En iyi komut, Grok'a ton, konu uzunluğu ve kanıt kaynakları konusunda net kısıtlamalar getirir, ayrıca canlı verilere ihtiyacınız olduğunda gerçek zamanlı internet erişimi talep eder. Grok, belirlediğiniz konuşma tarzında da yanıt verebilir, bu nedenle bunu erken aşamada belirlemelisiniz.

Evet, Grok'tan seçtiğiniz bir tarzda yanıt vermesini isteyebilirsiniz, böylece netliği kaybetmeden esprili yanıtlar alabilirsiniz. Ancak, yayınlamadan önce bilgileri doğruladığınızdan emin olun.

Grok'u kullanırken ses tonunu tutarlı tutmak için, konuşmanın en üstüne kısa bir "ses tonu kılavuzu" yapıştırın. Ardından Grok'tan her bir gönderiyi aynı ses tonuyla yeniden yazmasını isteyin, her taslak için yeni bir ses tonu icat etmesini istemeyin. Her konuşma için tek bir konu başlığı kullanın ve hedef kitlenizi veya kampanyanızı değiştirdiğinizde yeni bir konuşma başlatın.

Grok'tan, her biri 280 karakterden kısa, sayılı gönderiler olarak konu başlığı oluşturmasını isteyin. Her gönderide tek bir fikir ve net bir geçiş satırı olmasını belirtin. Ardından, yazma akışını ve artı simgesini kullanarak X'e yapıştırın, gönderileri ekleyin ve hazır olduğunda "Tümünü gönder"e basın. Bu, X'te taslaktan biçimlendirilmiş konu başlığına geçmenin en temiz yoludur.

ClickUp, uçtan uca konu üretimi için Grok'un yerini alabilir, çünkü işleri farklı araçlara bölmek yerine tek bir çalışma alanında belgelerde özetler hazırlayabilir, görevleri takip edebilir ve onayları yönetebilirsiniz. ClickUp Brain ve Brain MAX, bu ş Akışına AI desteği ekler, böylece bağlamı gönderdiğiniz işle bağlantılı tutabilirsiniz. Grok, canlı arama ve hızlı cevaplar konusunda güçlüdür, ancak kampanya ş Akışınızı yürütmez.

ClickUp ile, ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text özelliği ile kancalar ve taslaklar belirleyebilirsiniz; yazma ve düzenleme işlemlerini ClickUp halleder, böylece zamandan tasarruf edersiniz. Ayrıca, görevleri ve belge etkinliklerini özetleyebilir ve eski konuşmaları araştırmadan anahtar noktaları konu başlığınızın ana hatlarına ekleyebilirsiniz.