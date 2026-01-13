Destek ve Bilgi Otomasyonu için En İyi Eesel AI Alternatifleri

Eesel, akıllı bir soru-cevap katmanı olarak iyi çalışır. Slack'e bağlantı kurun, belgelerinizi ekleyin ve tekrarlayan "nerede...?" sorularının ortadan kaybolmasını izleyin. Hedef, bilgiyi hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak ve temel arama taleplerini azaltmak olduğunda parlar.

Ancak, takımlar daha yüksek hacimleri, yeni ürün gruplarını veya özel iç ş Akışlarını yönetmeye başladığında, boşluklar hızla ortaya çıkar. Birden fazla kitle arasında yapılan paylaşımla kullanılan tek bir bot, sınırlı ş Akışı otomasyonu ve yüzeysel raporlama, çalışmayı zorlaştırır.

Bu kılavuzda, sadece hızlı cevaplar vermekten daha fazlasını yapmak için geliştirilmiş Eesel AI alternatiflerini keşfedeceksiniz. Birden fazla bot ve kitleyi yönetebilen, yardım masaları ve proje alanlarına derinlemesine entegre olabilen ve bilet triyajını ve takiplerini otomasyonla gerçekleştirebilen araçları göreceksiniz.

Hadi başlayalım!

En İyi 10 Eesel Alternatifi Bir Bakışta

Bu blogda tüm Eesel alternatiflerini karşılaştıran bir tablo bulabilirsiniz. 📊

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Her boyutundaki takım için, fonksiyonlar arasında projeler, biletler ve belgeleri koordine eden, AI ile güçlendirilmiş otomasyon ve araçlar arası ş akışları ile hepsi bir arada bilgi ve görev yönetimi. Görevler, listeler, Dokümanlar ve hedefler, ClickUp Brain, çoklu AI modelleri ve özel Otomasyonlar ile birleşik Çalışma Alanı Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Featurebase Orta ve büyük boyutlu müşteri desteği ve ürün ekipleri için AI destekli içgörülerle müşteri desteği ve ürün geri bildirimi ş akışları AI destek ajanı (Fibi), çok kanallı gelen kutusu, merkezi geri bildirim merkezi, değişiklik günlükleri ve yol haritaları, AI geri bildirim önceliklendirme Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 37 $'dan başlar. Intercom Kişiselleştirilmiş mesajlaşma ve yüksek değerli müşteri yolculuklarına odaklanan, yöneticiler ve büyük takımlar için konuşma destek otomasyonu, müşteri etkileşimi ve ş akışı yönlendirme. Otomatik yanıtlar, API erişimi, çok adımlı görev otomasyonu, canlı sohbet ve mesajlaşma araçları için Fin AI Copilot Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlar. Helpjuice İç ve dış bilgi tabanları oluşturan orta boyutlu takımlar için bilgi yönetimi ve self servis ş akışları Gelişmiş markdown düzenleyici, arama için AI eylemleri, ayrıntılı izinler ve makale kullanımı analizi Ücretli planlar 30 kullanıcı için aylık 249 $'dan başlar. GPTGO Hızlı araştırma, özetler veya yanıtlara ihtiyaç duyan bireysel kullanıcılar için hızlı bilgi erişim ve içerik oluşturma ş akışları Doğal dil sorgu, web kaynaklarında anında cevaplar, hızlı içgörüler için kullanımı kolay arayüz Ücretsiz SiteGPT Yalın iç operasyon takımları için web sitenizin içeriği üzerinde eğitilmiş kişiselleştirilmiş AI sohbet robotu ş akışları URL'leriniz/belgeleriniz üzerinde eğitilmiş özel chatbot, 7/24 otomasyon, çok dilli destek Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlar. ChatGPT Çeşitli görevlerde uyarlanabilir AI'ya ihtiyaç duyan bireyler veya küçük takımlar için içerik taslağı oluşturma, belgeleri özetleme ve sorguları yanıtlama amaçlı esnek konuşma AI'sı. Doğal dil anlayışı, konuşma bağlamı belleği, GPT Store özel asistanları, kod/veri analizi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar. Zendesk Orta ve büyük ölçekli destek operasyonları için gelişmiş biletleme, yönlendirme ve çok kanallı deneyimler sunan uçtan uca müşteri desteği akışları AI destekli triyaj ve yönlendirme, konuşma botu desteği, duygu analizi, entegre biletleme, temsilci yardımcıları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlar. Tidio E-ticaret ve KOBİ ortamlarındaki müşteri destek ekipleri için gerçek zamanlı sohbet ve temel AI sohbet robotu otomasyonu Lyro AI sohbet robotu, canlı sohbet bileşeni, görsel otomasyon oluşturucu, çok kanallı gelen kutusu, ürün önerileri Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar. Freshdesk Omnichannel desteği ve entegre self servis gerektiren büyük takımlar için AI ile geliştirilmiş yardım masası ve biletleme ş akışları Akıllı yanıtlar ve özetler, bilet otomasyonu ve yönlendirme, duygu analizleri, özelleştirilebilir ş Akışları için Freddy AI Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlar.

Eesel AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Birçok takım, daha derin ş Akışlarına, birden fazla bota veya temel bilgi yönetim sistemleriyle daha sıkı entegrasyonlara ihtiyaç duyduklarında Eesel AI'nın sınırlarına ulaşır.

Eesel alternatiflerini değerlendirirken dikkat etmeniz gereken bazı özellikler şunlardır. 👇

Birden fazla bot ve Çalışma Alanını destekler: Destek, başarı, BT veya iç operasyonlar için ayrı ancak birbirine bağlı AI ajanlarını farklı yapılandırmalar, Destek, başarı, BT veya iç operasyonlar için ayrı ancak birbirine bağlı AI ajanlarını farklı yapılandırmalar, canlı bilgi kaynakları ve izinlerle çalıştırır.

Temel araçlarınızla derinlemesine entegre olur: ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence ve Notion gibi yardım masaları, proje araçları ve ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence ve Notion gibi yardım masaları, proje araçları ve AI bilgi tabanlarına yerel olarak bağlantı kurar.

Uçtan uca ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirir: Görevler oluşturma, alanları güncelleme ve takımları otomatik olarak bilgilendirme ş akışlarıyla soru-cevap, AI destekli önceliklendirme, yönlendirme, öncelik belirleme ve SLA uyumlu eskalasyonları yönetir.

Tam kontrol ile tüm kanallarda kullanıma sunulur: Esnek markalama, üslup ve kullanıcı deneyimi ile web bileşenleri, uygulama içi deneyimler, e-posta veya sohbet yoluyla müşterilere ve iç takımlara hizmet sunar.

Gerçek operasyonel bilgiye dayalıdır: AI'yı hem belgeler hem de geçmiş biletler veya konuşmalar üzerinde eğitir, böylece cevaplar sorunların nasıl çözüldüğünü yansıtır ve sürüm oluşturma, doğrulama ve içerik yönetimi araçlarıyla desteklenir.

Doğruluk, koruma önlemleri ve görünürlük sağlar: Cevap kalitesini, sapma oranlarını ve hata modlarını izler ve sessiz hataları önlemek için güven eşikleri, insan devri ve kısıtlı eylemler gibi kontroller uygular.

Şeffaf fiyatlandırma ile sorunsuz bir şekilde ölçeklenir: Birden fazla hesabı yönetmek ve gizli maliyetler ödemek zorunda kalmadan tek bir proje veya takımın ötesine geçer.

🧠 İlginç Bilgi: Dijital destek sistemleri ortaya çıkmadan önce bile, çağrı merkezi teknolojisindeki yenilikler müşteri trafiğinin daha iyi yönetilmesine yardımcı oluyordu. Erna Schneider Hoover, 1960'larda çağrıları önceliklendiren ve yoğun trafikte aşırı yüklenmeyi önleyen bilgisayarlı telefon anahtarlama mantığını icat etti. Bu, destek yük dengeleme otomasyonunun erken bir formuydu.

En İyi Eesel AI Alternatifleri

Takımınız basit soru-cevap yönlendirmelerinin ötesine geçiyorsa, bu Eesel AI alternatifleri daha güçlü çözüm yolları, yönlendirme, segmentasyon ve gerçek iç destek için içgörüler sunar. 🚀

1. ClickUp (Otomasyonlarla hepsi bir arada bilgi ve görev yönetimi için en iyisi)

Takımınızla verileri gerçek zamanlı olarak düzenleyin, yorumlarda SME'leri etiketleyin, takip eylemleri atayın ve taslak metinleri ClickUp Belgeleri içinde izlenebilir görevlere dönüştürün

Eesel AI, parçalanmış bir yığın üzerine yerleştirildiğinde, soruları yanıtlayabilir ve biletleri yönlendirebilir, ancak altta yatan işler, süreçler ve bilgiler araçlar arasında dağınık kalır.

ClickUp for Custom Service Teams bunu tersine çevirir. Dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olarak, AI, dokümantasyon, görevler ve ş akışlarını tek bir sistemde bir araya getirir. SOP'larınız, iç belgeleriniz ve destek kılavuzlarınız biletlerin, projelerin ve süreçlerin hemen yanında yer alır.

Bu, belgeleri işin kendisiyle bağlantılı tutarak iş yükünü ortadan kaldırır, böylece süreçler değiştiğinde SOP'larınız bağlam içinde güncellenebilir.

En iyi özelliklerinden bazılarını keşfedelim! 🤩

ClickUp Belgeleri ile bir destek bilgi tabanı oluşturun

ClickUp Docs'u kullanarak çalışma alanınızda doğrudan iç ve dış bilgi tabanı oluşturun. Ürün SSS'leri, oyun kitapları, SOP'lar ve sürüm notları oluşturabilir, ardından bu belgeleri doğrudan destek Listelerine veya ClickUp görevlerine bağlayabilirsiniz, böylece her bilet tek bir tıklama ile doğru çalışma kitabına ulaşabilir. ​

Kendi bilgi tabanınızı oluşturun. 👇

ClickUp Brain ile bağlamsal cevaplar ve yanıtlar alın

Merkezi bir bilgi tabanı oluşturduğunuzda, cevaplar için platformun yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'e başvurun.

ClickUp Brain ile bilet konuları SSS'lere özetleyin, sorunları net bir şekilde açıklayın ve müşteriye hazır mesajlar oluşturun

Eesel AI'dan farklı olarak, mevcut biletleri, bağlantılı belgeleri, önceki müşteri etkileşimlerini ve platformunuzda bulunan ilgili görevleri görebilir. Bu şekilde, Çalışma Alanınızın bağlamını kullanarak önerileri sentezler. Bu AI aracını bilgi yönetimi için kullanmak için, doğal dilde sorular sormanız yeterlidir.

📌 Örnek komutlar: Geçen hafta satış toplantısında neler konuşuldu?

AB müşterilerini etkileyen faturalandırma hatası için en son kabul edilen geçici çözüm nedir?

Kesinti yanıtları için en son eskalasyon çalışma kitabı nerede?

ClickUp Brain, bilgi tabanınızı oluştururken veya sürdürürken de aynı derecede kullanışlıdır. Örneğin, ham bilet geçmişinden, yorumlardan veya toplantı notlarından yeni bilgi tabanı makaleleri, makrolar, SOP'lar veya postmortemler taslaklayabilirsiniz.

ClickUp Super Agents ile karmaşık ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp Super Agents, çok adımlı ş akışlarını gerçekleştirebilen, soruları yanıtlayabilen, eylemler gerçekleştirebilen ve çok daha fazlasını yapabilen AI destekli takım arkadaşlarıdır.

ClickUp Super Agents'ı bilgi yapınıza göre şekillendirin, güvenilir belgeler, görevler ve konuşmalardan cevaplar alın

Örneğin, bir BT talebi ClickUp Formları veya bağlı bir yardım masası aracılığıyla gönderildiğinde, ClickUp BT Bilet Yönetimi AI Aracısı sorunu analiz eder, aciliyetini değerlendirir ve uygun BT kuyruğuna veya sahibine yönlendirir. Ayrıca ilgili olayları, hataları veya geçmiş biletleri de ortaya çıkarır, böylece teknisyenler tüm bağlamı göz önünde bulundurarak çalışmaya başlayabilir.

Çapraz araç destek zekası için ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT sizi Google Dokümanlar, OneDrive, SharePoint, GitHub ve hatta web gibi harici araçlara bağlar. Bu, onu ClickUp'ta geçmiş destek biletlerini ve Dokümanları, diğer sistemlerde ise ürün özelliklerini, sözleşmeleri ve harici bilgi bankalarını arayabilen birleşik bir AI arama platformu haline getirir. ​

Örneğin, bir bilet üzerinde çalışırken BrainGPT, ClickUp göreviyle bağlı kalarak Drive'dan API belgelerini, GitHub'dan mimari notlarını ve SharePoint'ten politika belgelerini alabilir. ​

ClickUp BrainGPT'yi kullanarak birden fazla araçtan içgörüler toplayın ve ş akışınızı optimize edin

Eesel AI'dan farklı olarak BrainGPT, tek bir büyük dil modeline dayanmaz. Bunun yerine, çoklu model kurulumunu kullanır ve elinizdeki görev için en uygun motoru seçmenize olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp'taki Talk to Text özelliği, "Son beş P1 olayını özetle ve her takım için takip görevleri oluştur" gibi sesli komutlar vermenizi sağlar. İsteği anında metne dönüştürür ve Görevler, Belgeler, projeler ve bağlı araçlardan alınan bilgileri kullanarak özetleri size sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp son derece özelleştirilebilir olduğundan, takımlar her şeyin sezgisel hale gelmesi için alanları, alanları, otomasyonları ve görünümleri yapılandırmak için zamana ihtiyaç duyabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Özetleyen bir yorum:

ClickUp'ı kullanmayı gerçekten çok seviyorum! Biletleri, belgeleri ve ilgili tüm bilgileri yönetmek hiç bu kadar kolay ve sorunsuz olmamıştı. İhtiyacım olan her şey tek bir yerde, mantıklı bir şekilde yapılandırılmış olarak bulunuyor. Bizim için en büyük kazançlardan biri: diğer platformlardan, özellikle Jira'dan gelen her yeni çalışan, ClickUp'ın ne kadar sezgisel olduğunu hemen fark ediyor. Öğrenme eğrisi neredeyse yok denecek kadar az. Eski araçlara kıyasla ClickUp ile işin ne kadar daha kolay, daha hızlı ve daha iyi olduğunu çabucak anlıyorlar. ClickUp, işleri organize etme ve yönetme şeklimizi gerçekten değiştirdi. Daha hafif, daha akıllı ve daha kullanıcı dostu, ancak yine de karmaşık ş akışlarını yönetebilecek kadar güçlü.

ClickUp'ı kullanmayı gerçekten çok seviyorum! Biletleri, belgeleri ve ilgili tüm bilgileri yönetmek hiç bu kadar kolay ve sorunsuz olmamıştı. İhtiyacım olan her şey tek bir yerde, mantıklı bir şekilde yapılandırılmış olarak bulunuyor.

Bizim için en büyük kazançlardan biri: diğer platformlardan, özellikle Jira'dan gelen her yeni çalışan, ClickUp'ın ne kadar sezgisel olduğunu hemen fark ediyor. Öğrenme eğrisi neredeyse yok denecek kadar az. Eski araçlara kıyasla ClickUp ile işin ne kadar daha kolay, daha hızlı ve daha iyi olduğunu çabucak anlıyorlar.

ClickUp, işleri organize etme ve yönetme şeklimizi gerçekten değiştirdi. Daha hafif, daha akıllı ve daha kullanıcı dostu, ancak yine de karmaşık ş akışlarını yönetebilecek kadar güçlü.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %20'si haftalarca 15 sekmeyi açık tuttuğunu itiraf ediyor! Evet, haftalarca! Bu "zombi sekmeler" 🧟 belleği ve zihinsel alanı tüketir, görmezden gelindiğinde bile sessizce odaklanmayı bozar. Bu, bitmemiş öğelerin arka planda enerji tükettiği klasik bir dikkat kalıntısıdır. ClickUp'ın AI destekli Kurumsal Arama özelliği ile tarayıcı mezarlıklarını güvenle terk edebilirsiniz. Önemli olan her şey, Çalışma Alanınızda ve entegre üçüncü taraf araçlarda anında aranabilir. Hatta ClickUp'ın AI'sına geçen Cuma günkü toplantıda neler konuşulduğunu sorabilirsiniz, o da sizin için notları getirir!

2. Featurebase (Müşteri desteği ve ürün geri bildirimi ş akışları için en iyisi)

Featurebase aracılığıyla

Featurebase, müşteri konuşmaları, ürün geri bildirimleri ve iç satış takımları arasında bir katman olarak pozisyon almaktadır.

Uygulama içi sohbet, e-posta ve topluluk kanallarından gelen destek konuşmaları tek bir gelen kutusuna aktarılır. Portallar, bileşenler veya özel entegrasyonlar aracılığıyla gönderilen geri bildirimler, gerçek kullanıcılar ve hesaplarla bağlantılı yapılandırılmış girdiler haline gelir.

Takımlar, yardım merkezinin içinde doğrudan AI araması yoluyla anında self servis yanıtlar sunabilir ve ekstra tıklama yapmadan belgelerden doğru yanıtları alabilir.

Ürün güncellemeleri, markalı değişiklik günlükleri ve uygulama içi bileşenler kullanılarak yayınlanabilir ve segmentlere ayrılabilir, böylece kullanıcılarınız değişiklikleri doğru zamanda görebilir. Ve işler insan dokunuşu gerektirdiğinde, kodsuz otomasyon SLA'ları, yönlendirme, takip ve iç aktarımları yönetir.

Featurebase'in en iyi özellikleri

Uygulama içi mesajları, e-postaları ve topluluk tartışmalarını bir araya getiren birleşik bir gelen kutusu ile çok kanallı konuşmaları merkezileştirin.

Bilgi tabanlı AI ajanı Fibi AI Agent kullanarak sorunları otomatik olarak çözün, sık sorulan soruları yanıtlayın ve deneme uzantısı veya indirim gibi tetikleyicileri tetikleyin. Fibi AI Agent kullanarak sorunları otomatik olarak çözün, sık sorulan soruları yanıtlayın ve deneme uzantısı veya indirim gibi tetikleyicileri tetikleyin.

Halka açık geri bildirim portalları , uygulamaya yerleştirilebilir bileşenler ve doğrudan entegrasyonlar aracılığıyla ürün geri bildirimlerini kaynağında yakalayın.

Yinelenenleri tespit eden ve yüksek etkili talepleri ortaya çıkaran AI destekli geri bildirim analizi ile fikirleri akıllıca önceliklendirin.

Featurebase sınırlamaları

AI ajanları, çözülmüş biletlerden otomatik olarak öğrenmez veya geçmiş konuşmaları yeniden kullanarak iç bilgi birikimi oluşturmaz.

Raporlama ve gösterge panelleri, daha derin davranışsal içgörüler ve gelişmiş analitik özelliklerden yoksundur.

Featurebase fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 37 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 129 $

Featurebase derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Featurebase hakkında ne diyor?

Bir müşterinin yorumları şöyle:

Featurebase'i kullanmaktan memnunuz çünkü kullanıcılarımız için değişiklik günlüklerini basit ve anlaşılır bir şekilde yayınlamamızı sağlıyor. […] Ayrıca, diğer kullanıcıların önerileri görüntüleyip oy verebilmelerini sağlayan özellik isteği seçeneğini de kullanıyoruz, bu da daha hızlı ilgi çekmemize yardımcı oluyor. […] Ancak, Slack'e otomatik olarak değişiklik güncellemesi gönderirken mevcut görüntüleyici seçeneklerinden pek memnun değiliz. Bu nedenle, otomatik gönderme özelliğini çoğunlukla takım güncellemeleri için kullanıyoruz.

Featurebase'i kullanmaktan memnunuz çünkü kullanıcılarımız için değişiklik günlüklerini basit ve anlaşılır bir şekilde yayınlamamızı sağlıyor. […] Ayrıca, diğer kullanıcıların önerileri görüntüleyip oy verebilmelerini sağlayan özellik isteği seçeneğini de kullanıyoruz, bu da daha hızlı ilgi çekmemize yardımcı oluyor. […] Ancak, Slack'e otomatik olarak değişiklik güncellemesi gönderirken mevcut görüntüleyici seçeneklerinden pek memnun değiliz. Bu nedenle, otomatik gönderme özelliğini çoğunlukla takım güncellemeleri için kullanıyoruz.

🚀 ClickUp Avantajı: Ticketler, takımların işleyebileceğinden daha hızlı geldiğinde, manuel ş akışları bir darboğaz haline gelir. ClickUp Otomasyonları, ticketleri yönlendiren ve bilgi tabanını koruyan otomatik kurallarla manuel koordinasyonun yerini alır. ClickUp otomasyonları ile biletleri durum, etiket, öncelik veya müşteri segmentine göre otomatik olarak atayın, önceliklendirin veya üst düzeye taşıyın 📌 Otomasyon örneği: Öncelik = Acil olarak yeni bir bilet oluşturulduğunda, bunu Destek Sorumlusuna atayın, son teslim tarihini yarın olarak ayarlayın ve dahili bir yorum yayınlayın. Bilgi yönetiminizi daha da ileriye taşımak için, ClickUp AI alanları bu ş akışlarının üzerine yerleştirilerek bilet verilerini otomatik olarak standartlaştırır ve zenginleştirir. ClickUp AI alanları ile uzun biletleri ve konu dizilerini otomatik olarak özetleyin AI alanları şunları yapabilir: Son etkinliklere dayalı olarak ilerleme güncellemeleri oluşturun , böylece potansiyel müşteriler neyin ilerlediğini ve neyin takıldığını görebilir.

Geri bildirimlerdeki veya eskalasyonlardaki duyguları algılayın , böylece olumsuz puan alan görevleri ortaya çıkarın.

Karmaşık olay görevlerinden eylem öğeleri oluşturun, böylece takip işlemleri net ve kopyalanmaya hazır sonraki adımlar olarak kaydedilsin.

3. Intercom (Konuşma tabanlı destek otomasyonu, müşteri etkileşimi ve iş akışı yönlendirme için en iyisi)

Intercom aracılığıyla

Intercom, gerçek zamanlı, yüksek hacimli müşteri etkileşimlerini yönetmek için geliştirilmiş, yapay zeka destekli bir müşteri iletişimi ve destek platformudur. Onboarding ve eğitimden sorun çözme ve müşteri tutma süreçlerine kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çalışır.

Takımlar, Intercom'u tam bir müşteri hizmetleri paketi (kendi yeni nesil yardım masası ile) olarak kullanabilir veya amiral gemisi AI ajanı Fin'i Zendesk veya Salesforce gibi mevcut bir yardım masasına entegre edebilir.

Platformun gücü, AI'yı ilk müdahaleci olarak ele almasında yatmaktadır. Fin, prosedürleriniz, politikalarınız ve bilgi kaynaklarınız üzerinde eğitilir ve lansmandan önce simüle edilmiş konuşmalarda test edilir. Ardından sohbet, e-posta, sesli ve sosyal kanallarda tutarlı bir şekilde kullanıma sunulur.

AI bir sorunu baştan sona çözemediğinde, Copilot'un desteğiyle sorunu insan temsilcilere devreder.

Intercom'un en iyi özellikleri

Canlıya geçmeden önce kontrollü testlerle Fin Flywheel kullanarak AI davranışını eğitin ve doğrulayın.

Notion, Confluence, Zendesk, PDF'ler ve web sitelerinden alınan içeriklerle Bilgi Merkezi aracılığıyla bilgi kaynaklarının senkronizasyonunu merkezi olarak gerçekleştirin.

Sorun giderme, eğitim, çeviri ve sonraki adımlar için rehberlik konusunda Copilot ile temsilcilere gerçek zamanlı olarak yardımcı olun.

Bağlamsal aktarımlar için tasarlanmış yeni nesil yardım masasını kullanarak konuşmaları ve biletleri birlikte yönetin.

Intercom sınırlamaları

Dokümantasyon iyi yapılandırılmamış, güncel değilse veya AI kullanımı için açık bir şekilde yazılmamışsa doğruluk düşer.

Fin, çok spesifik, niş veya alışılmadık şekilde ifade edilmiş sorularla zorlanabilir ve insan müdahalesi gerektirebilir.

Intercom fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 39 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Uzman: Kullanıcı başına aylık 139 $

Intercom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Intercom hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Fin, destek ş akışımıza büyük katkı sağladı. Hızlı ve doğru cevaplar sunarak yanıt sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor. Müşterilerimiz anında yardım almaktan memnun kalıyor ve takımımız daha karmaşık vakalara odaklanabiliyor. […] Bazen cevaplar çok genel oluyor veya belirli müşteri sorularına uygun bağlamdan yoksun kalıyor. Tonu daha iyi kontrol edebilmek ve marka sesimizle uyumlu hale getirmek için daha fazla eğitim seçeneği sunulması büyük fark yaratır.

Fin, destek akışımıza büyük bir katkı sağladı. Hızlı ve doğru cevaplar sunarak yanıt sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor. Müşterilerimiz anında yardım almaktan memnunlar ve ekibimiz daha karmaşık vakalara odaklanabiliyor. […] Bazen cevaplar çok genel geliyor veya belirli müşteri sorularına uygun bağlamdan yoksun oluyor. Tonu daha iyi kontrol edebilmek ve marka sesimizle uyumlu hale getirmek için daha fazla eğitim seçeneği sunulması büyük fark yaratır.

📖 Ayrıca okuyun: AI Müşteri Hizmetleri için En İyi Intercom Alternatifleri

4. Helpjuice (Bilgi yönetimi ve self servis ş akışları için en iyisi)

Helpjuice aracılığıyla

Helpjuice, cevapları anında bulmak isteyen takımlar için tasarlanmış özel bir bilgi tabanı platformudur. Bilgi çalışanları için diğer AI araçlarından farklı olarak, belgeleri yüksek performanslı bir arama sistemine dönüştürmeye odaklanır.

Takımlar, müşterilere yönelik yardım merkezleri veya dahili wiki'ler yayınlar, ardından AI destekli arama ve sohbet özelliğini kullanarak belirsiz, kötü ifade edilmiş soruları bir saniyeden kısa sürede kesin cevaplara dönüştürür.

Ürün ve etkinleştirme takımları, aynı sistemi kullanarak yeni çalışanları daha hızlı işe alabilir, süreçleri tek seferde belgeleyebilir ve güncellemeleri tüm diller ve sürümler arasında senkronize halde tutabilir.

Ayrıca mevcut ekosistemlere de iyi uyum sağlar, Slack, Teams, tarayıcılar veya gömülü bileşenler içinde cevapları gösterir, bu da onu diğer Helpjuice alternatiflerinden daha iyi hale getirir.

Helpjuice'un en iyi özellikleri

Niyeti, yazım hatalarını ve doğal dili anlayan Swifty AI Search ile yanıtları anında alın.

Yardım merkezlerine ve iç portallara doğrudan entegre edilen Swifty AI Chat ile kullanıcıları konuşma şeklinde yönlendirin.

Arama boşluklarını, çıkmazları ve kullanılmayan içeriği ortaya çıkaran AI Bilgi Bankası Analizi ile gizli içgörüleri ortaya çıkarın.

Hızlı süreç belgeleme için Wizardshot'ı kullanarak görsel olarak adım adım öğreticiler oluşturun.

Helpjuice sınırlamaları

Dokümantasyon için iyi çalışır, ancak görev yönetimi, ş akışları veya yürütme sistemleriyle derin, yerel bağlantıları yoktur.

İlgili makaleler, anahtar kelimeler mevcut olsa bile her zaman yüzeye çıkmaz.

Helpjuice fiyatlandırması

Bilgi Bankası: 30 kullanıcı için aylık 249 $

AI-Knowledge Base: 100 kullanıcı için aylık 449 $

Sınırsız AI Bilgi Tabanı: 799 $/ay

Helpjuice puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Helpjuice hakkında ne diyor?

Doğrulanmış bir kullanıcı bunu en iyi şekilde ifade ediyor:

Canlı sohbet personeli çok yardımcı ve hızlı yanıt veriyor. Entegrasyonlar ve özelleştirme çok kolay. Bu, kodlama konusunda ÇOK temel bilgisi olan birinden geliyor. Ayrıca, teknik/müşteri desteği ekibiniz varsa çok zaman kazandırabilecek ücretsiz bir AI sohbet robotu da var... Yeni özellikler genellikle tam olarak hazır olmadan yayınlanıyor. Genellikle sürümün yayınlanmasını bekler, sorunların giderilmesi için birkaç ay bekler ve ardından uygulamaya geçeriz. Bir hata bulursanız veya yakında çıkacak bir sürüm hakkında soru sorarsanız, hiçbir zaman SLA veya ETA verilmemektedir. Bazen bir çözüm bulmak ve bununla yaşamak zorunda kalıyoruz.

Canlı sohbet personeli çok yardımcı ve hızlı yanıt veriyor. Entegrasyonlar ve özelleştirme çok kolay. Bu, kodlama konusunda ÇOK temel bilgisi olan birinden geliyor. Ayrıca, teknik/müşteri desteği ekibiniz varsa çok zaman kazandırabilecek ücretsiz bir AI sohbet robotu da var... Yeni özellikler genellikle tam olarak hazır olmadan yayınlanıyor. Genellikle sürümün yayınlanmasını bekler, sorunların giderilmesi için birkaç ay bekler ve sonra uygularız. Bir hata bulursanız veya yakında çıkacak bir sürüm hakkında soru sorarsanız, hiçbir zaman SLA veya ETA verilmemektedir. Bazen bir çözüm bulmak ve bununla yaşamak zorunda kalıyoruz.

🔍 Biliyor muydunuz? Teknolojinin ötesinde, tüketici psikolojisi kullanıcıların otomatik sistemleri nasıl algıladıklarını etkiler. Araştırmalar, AI'nın sosyal olarak daha fazla varlık gösterdiğinde, müşterilerin "bir makineyle konuşmak" yerine anlaşıldıklarını hissettiklerinde, deneyimi daha olumlu görme ve otomatik asistanları benimseme olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

5. GPTGO (Hızlı bilgi erişimi ve içerik oluşturma ş akışları için en iyisi)

GPTGO aracılığıyla

Geleneksel bilgi tabanı veya AI ajan platformlarından farklı olarak, GPTGO (eski adıyla GooGPT), Google tarzı web sonuçlarını ChatGPT tarzı cevaplarla harmanlayan hibrit bir AI arama katmanıdır. İç belgelerin kurulumu veya alımı gerekmediğinden, seçilmiş bilgi kaynaklarına dayanan Eesel AI gibi araçlardan temel olarak farklıdır.

GPTGO, araştırma yardımcısı olarak ve tanıdık olmayan sorunları hızlı bir şekilde anlamak, yanıt taslakları hazırlamak veya gerçek bir bilgi tabanına yayınlamadan önce yanıtları doğrulamak için kullanılabilir.

Ayrıca, hesap gerektirmez ve anonimliği ön plana çıkarır. Bu, takımların iç araçlara giriş yapmadan veya özel verileri ifşa etmeden hızlı bir bağlam elde etmek istediği gibi, erken araştırma aşamalarında kullanabileceğiniz anlamına gelir.

GPTGO'nun en iyi özellikleri

Arama akışından çıkmadan Ask GPT sohbet modunu kullanarak konuşma şeklinde takip soruları sorun.

100'den fazla dilde çok dilli sorgu ve yanıt desteği ile küresel ve kapsayıcı bir şekilde arama yapın.

Kişisel verileri veya etkinlikleri izlemeyen, gizlilik öncelikli tasarım sayesinde kullanıcıların anonimliğini koruyun.

Hafif bir web arayüzü, Chrome uzantısı ve mobil uyumlu deneyim sayesinde mevcut bilgi tabanınıza tüm cihazlardan erişin.

GPTGO sınırlamaları

İç araçlar gibi tercihlerinizi veya Çalışma Alanınızın bağlamını gerçekten öğrenemez.

Özel araçlarınıza erişim veya entegrasyonlar yok

GPTGO fiyatlandırması

Ücretsiz

GPTGO derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

6. SiteGPT (Web sitenizin içeriği üzerinde eğitilmiş kişiselleştirilmiş AI sohbet robotu akışları için en iyisi)

SiteGPT aracılığıyla

SiteGPT, AI desteğine dışarıdan içeriye doğru bir yaklaşım sergiliyor. Ekiplerden ayrı bir bilgi tabanı oluşturmalarını veya içeriği yeni bir sisteme aktarmalarını istemek yerine, mevcut olanla başlıyor. Bu, web sitenizi, yardım merkezinizi, PDF'lerinizi ve halka açık belgelerinizi içerir ve bunları canlı, konuşma tabanlı bir arayüze dönüştürür.

Bir URL girin veya dosya yükleyin, SiteGPT bu içeriği tarar, yorumlar ve bir ürün uzmanı gibi davranan bir sohbet robotuna dönüştürür.

Soru tekrarlarının olduğu, bağlamın halka açık olduğu ve hızın derin ş Akışı entegrasyonundan daha önemli olduğu yüksek trafikli ortamlara en uygun çözümdür. Örneğin, destek liderleri bunu kullanarak, biletler kuyruğa girmeden önce tekrarlayan "bu nasıl çalışır?" sorularını yönlendirebilirler.

SiteGPT'nin en iyi özellikleri

Yüksek niyetli soruları ve SSS'leri ortaya çıkaran Hızlı İpuçları ile konuşmaları proaktif olarak yönlendirin.

Destek etkileşimleri sırasında yerleşik Lead Generation özelliği ile nitelikli potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın.

Doğal dili uygulama içi veya sistem eylemlerine çeviren Fonksiyonlar kullanarak sohbet yoluyla eylemleri otomatikleştirin.

Doğrudan gelen kutunuza gönderilen E-posta Özetleri ve Sohbet Geçmişi bilgileriyle yanıtları izleyin ve iyileştirin.

SiteGPT sınırlamaları

Esas olarak web sitelerinde müşteriye yönelik sohbetler için tasarlanmıştır, iç bilgi işlemleri veya takımlar arası ş Akışları için tasarlanmamıştır.

Çok az sayıda doğrudan entegrasyonu destekler, bu da yardım masaları, proje araçları veya iç sistemlere ne kadar derinlemesine bağlantı kurabileceğini sınırlar.

SiteGPT fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 59 $

Büyüme: Aylık 129 $, dört kullanıcıya kadar

Ölçek: 10 kullanıcıya kadar aylık 429 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SiteGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar SiteGPT hakkında ne diyor?

Müşterilerin gerçek yorumları:

Her seviyedeki kullanıcı için etkileşim kurmak için gerçekçi ve pratik bir yol sunar. İster evde yemek tarifleri arayan bir anne olun, ister yeni iş fırsatları arayan üst düzey bir yönetici. Kesinlikle yapay zeka devrimini başlatmışlardır, ancak tüm modern trendleri takip edememişlerdir. Kesinlikle başka yerlerde daha iyi özellikler bulunabilir, ancak GP. T her şeyi doğru yapmasa da yine de her şeyi yapmaktadır.

Her seviyedeki kullanıcı için etkileşim kurmak için gerçekçi ve pratik bir yol sunar. İster evde yemek tarifleri arayan bir anne olun, ister yeni iş fırsatları arayan üst düzey bir yönetici. Kesinlikle yapay zeka devrimini başlatmışlardır, ancak tüm modern trendleri takip edememişlerdir. Kesinlikle başka yerlerde daha iyi özellikler bulunabilir, ancak GP. T her şeyi doğru yapmasa da yine de her şeyi yapmaktadır.

🧠 İlginç Bilgi: 2000'lerin başında, AOL Instant Messenger ve MSN Messenger'daki SmarterChild botu, konuşma tarzı yanıtları ve eğlenceli kişilik özellikleriyle milyonlarca kullanıcıyı kendine bağladı.

7. ChatGPT (İçerik taslağı oluşturma ve sorguları yanıtlama için esnek konuşma yapay zekası için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Dahili belgeler ve biletler üzerinde temsilcileri eğitmek için tasarlanan Eesel AI'dan farklı olarak, ChatGPT boş ama son derece yetenekli bir model olarak başlar ve komut istemleri, yüklenen dosyalar, projeler veya özel GPT'ler aracılığıyla şekillendirilebilir.

Bunu, sınır durumundaki biletleri değerlendirmek, nüanslı yanıtlar hazırlamak veya uzun müşteri konularını özetlemek için kullanın. Hatta büyük belgeleri sorgulayabilir, dağınık bilgileri sentezleyebilir veya yayınlamadan önce belgelerin netliğini test edebilirsiniz.

Özel GPT'ler, takımlar için tam bir müşteriye yönelik dağıtım yapmaya gerek kalmadan, belgeleri yükleyip davranışları tanımlayarak "dahili AI asistanı"na yakın bir çözüm sunar.

ChatGPT, Eesel gibi yardım masanızda yerleşik olarak bulunmaz veya biletleri otomatik olarak yönlendirmez, ancak düşünme ortağı ve harici zeka merkezi olarak mükemmeldir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Sohbetleri, dosyaları ve bağlamı ortak hedefler altında gruplandıran Projeler ile uzun süreli işleri düzenleyin.

Deep Research'ü kullanarak çok kaynaklı araştırma yapın ve web'deki bilgileri sentezleyin ve alıntı yapın.

Siteleri gezinebilen, dosyaları düzenleyebilen ve çok adımlı görevleri tamamlayabilen Agent Mode ile karmaşık ş akışlarını gerçekleştirin.

Hesaplama, temizleme ve görselleştirme için Python çalıştıran Veri Analizi ile kendi verilerinizi inceleyin.

ChatGPT sınırlamaları

Yanıtlar güvenilir görünebilir, ancak özellikle gerçeklere dayalı, zamana duyarlı veya düzenlemelere tabi konular için yine de doğrulama gerektirir.

Ton kontrolü, eskalasyon mantığı veya yanıt onay ş Akışları için yerleşik kurumsal koruma önlemleri bulunmamaktadır.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus Plan: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 30 $

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 200 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

ChatGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Okumaya değer ilk elden bir inceleme:

ChatGPT'de en çok takdir ettiğim şey, bağlamı ne kadar iyi anladığı ve anında çözümler sunduğu. Profesyonel e-postalar yazmama, gramerimi düzeltmeme ve hızlı bir şekilde içerik fikirleri üretmeme yardımcı oluyor. […] Bazen sağlanan bilgiler gerçeklere aykırı veya güncel olmayabilir, bu yüzden önemli verileri her zaman çapraz kontrol etmek zorundayım. Ayrıca, Ücretsiz sürüm yoğun saatlerde genellikle yavaşlar veya kullanılamaz hale gelir, bu da acil görevler üzerinde çalışırken sinir bozucu olabilir. Daha fazla gerçek zamanlı veri erişimi olsaydı harika olurdu.

ChatGPT'de en çok takdir ettiğim şey, bağlamı ne kadar iyi anladığı ve anında çözümler sunduğu. Profesyonel e-postalar yazmama, gramerimi düzeltmeme ve hızlı bir şekilde içerik fikirleri üretmeme yardımcı oluyor. […] Bazen sağlanan bilgiler gerçeklere aykırı veya güncel olmayabilir, bu yüzden önemli verileri her zaman çapraz kontrol etmek zorundayım. Ayrıca, Ücretsiz sürüm yoğun saatlerde genellikle yavaşlar veya kullanılamaz hale gelir, bu da acil görevler üzerinde çalışırken sinir bozucu olabilir. Daha fazla gerçek zamanlı veri erişimi olsaydı harika olurdu.

📖 Ayrıca okuyun: ChatGPT Alternatifleri ve Rakipleri

8. Zendesk (Uçtan uca müşteri desteği ş akışları ve çok kanallı deneyimler için en iyisi)

Zendesk aracılığıyla

En iyi bilgi tabanı sohbet robotlarından biri olan Zendesk, takımların yardım masasındaki sorunları çözmek için AI'yı kullanmasına yardımcı olur. AI ajanları, yardım merkezleri, Confluence ve geçmiş biletlerden yararlanarak gerçek talepleri uçtan uca ele alır.

Zendesk, belgelerle başlayıp bunların etrafında ajanlar oluşturmak yerine, canlı müşteri etkileşimleriyle başlar ve biletlere, konuşmalara ve kanallara doğrudan zeka katmanları ekler.

E-posta, sohbet, sesli iletişim, sosyal medya ve mesajlaşmayı bir araya getiren Omnichannel Ticketing kullanarak konuşmaları merkezileştirir. Böylece, bu kanallardaki her mesaj, tam bir geçmişi ile birlikte yapılandırılmış bir iş birimi haline gelir.

Zendesk'in en iyi özellikleri

İstekleri değerlendiren ve insan müdahalesi olmadan eylemleri tamamlayan Zendesk AI Agents ile çözümleri otomasyonla otomatikleştirin.

Yardım merkezlerini, harici kaynakları ve dahili belgeleri senkronize eden Zendesk Knowledge ile güvenilir yanıtları ortaya çıkarın.

Kullanıcıları kimlik doğrulama yapmak, sorunları çözmek ve ş Akışı eylemleri gerçekleştirmek için tasarlanmış Sesli AI Ajanları kullanarak sesleri büyük ölçekte yönetin.

Riskleri, öncelikleri ve önerilen değişiklikleri vurgulayan Admin Copilot ile yöneticilere proaktif olarak rehberlik edin.

Zendesk sınırlamaları

Temel biletleme kolay olsa da, karmaşık ş akışlarını, otomasyonları ve modüller arası entegrasyonları yapılandırmak zaman ve uzmanlık gerektirir.

Mobil cihazlarda sohbet ve bilet yönetimi genellikle hantal veya günlük müşteri temsilcisi işleri için ideal olmayan bir yöntem olarak tanımlanır.

Zendesk fiyatlandırması

Destek Ekibi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Suite Takım: Kullanıcı başına aylık 69 $

Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 149 $

Suite Enterprise: Kullanıcı başına aylık 219 $

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Zendesk hakkında ne diyor?

Bu inceleme gerçekten her şeyi anlatıyor:

1. Bilet işlemlerinde gerekli tüm uzantılarla iyi ve kolay entegre bir platform. 2. Güvenli ve güvenilir bir platform. Gösterge paneli son derece kolay gezinilebilir ve seçenekleri doğrudan görebilirsiniz. 3. Bilet geçmişini görebilir ve ilgili KB'leri doğrudan bilet panelinden oluşturabilir ve arayabilirsiniz. İş gücünü hesaplamak, sohbetler ve aramalar yapmak mükemmel ve başlamak ve çalışmak için herhangi bir rehberliğe gerek yok […] Dizüstü bilgisayar şirket VPN'inden bağlantısı kesilip doğrudan internete bağlandığında arayüz çok yavaşlıyor.

1. Bilet işlemlerinde gerekli tüm uzantılarla iyi ve kolay entegre bir platform. 2. Güvenli ve güvenilir bir platform. Gösterge paneli son derece kolay gezinilebilir ve seçenekleri doğrudan görebilirsiniz. 3. Biletin geçmişini görebilir ve yalnızca bilet panelinde doğrudan ilgili KB'leri oluşturabilir ve arayabiliriz. İş gücünü hesaplamak, sohbetler ve aramalar yapmak mükemmel ve başlamak ve çalışmak için herhangi bir rehberliğe gerek yok […] Dizüstü bilgisayar şirket VPN'inden bağlantısı kesilip doğrudan internete bağlandığında arayüz çok yavaş çalışıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Kullanıcılar iyi tasarlanmış konuşma sistemleriyle etkileşim kurduklarında, karmaşık menülerde gezinmeye veya yoğun belgeleri aramaya kıyasla daha az bilişsel yük yaşarlar. Araştırmalar, zihinsel çabanın azalmasının daha iyi performans ve daha az hayal kırıklığına yol açtığını göstermektedir.

9. Tidio (Gerçek zamanlı sohbet ve temel AI sohbet robotu otomasyonu için en iyisi)

Tidio aracılığıyla

Tidio, diğer araçlara kıyasla AI desteğine daha basit ve daha ön saflarda bir yaklaşım sergiliyor.

Gücü, canlı sohbet, temel yardım masası ve bir AI ajanı (Lyro) özelliklerini tek bir kolay kullanımlı platformda birleştirmesinde yatmaktadır. Bu alternatif, hedefiniz tekrarlayan müşteri sorularını otomasyonla otomatikleştirmek ve potansiyel müşterileri yakalamak olduğunda en iyi sonucu verir.

Lyro AI, yalnızca sağladığınız doğrulanmış içeriklerle eğitilir, bu da yanıtların kontrol altında ve marka ile uyumlu olmasını sağlar. Ancak bu, birden fazla iç sistemde mantık yürütmek için tasarlanmış araçlara göre daha az esnek olduğu anlamına da gelir.

E-ticaret markaları ve KOBİ'ler için bu ödün verme genellikle değerlidir. Tidio, karmaşık bilgi düzenlemesinden ziyade hız, maliyet verimliliği ve kullanım kolaylığını önceliklendirir.

Tidio'nun en iyi özellikleri

Canlı sohbet ve botlar için hafif bir web sitesi bileşeni aracılığıyla müşterilerle gerçek zamanlı olarak sohbet edin.

Sohbet, e-posta, Instagram, Messenger ve WhatsApp'taki konuşmaları tek bir gelen kutusunda merkezileştirin.

Davranışlara göre mesajları tetikleyen kod gerektirmeyen Akışlar ile ziyaretçileri proaktif olarak dönüştürün.

Verileri toplayan, toplantılar ayarlayan ve talepleri yönlendiren botları kullanarak potansiyel müşterileri otomatik olarak değerlendirin.

Tidio sınırlamaları

Bazı ş akışları ve chatbot otomasyonları daha az uyarlanabilir olup, karmaşık veya doğrusal olmayan kullanım örnekleri için geçici çözümler gerektirir.

Kullanıcılar, Lyro AI'yı belirli özel chatbot akışlarıyla aynı anda çalıştırmaya çalıştıklarında sınırlamalar yaşadıklarını bildiriyorlar.

Tidio fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 29 $

Temel: 39 $/ay

Büyüme: Aylık 59 $

Artı: 749 $/ay

Premium: Özel fiyatlandırma

Tidio puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Tidio hakkında ne diyor?

Müşteri geri bildirimlerinden alınmıştır:

En çok değer verdiğim şey, platformun ne kadar sezgisel olduğu ve ileri düzey teknik bilgi gerektirmeden bir web sitesinde ne kadar hızlı kurulabildiği […] İyi çalışmasına rağmen, bazı otomasyonların daha esnek ve özelleştirilebilir olabileceğini fark ettim. Bazen, sohbet akışlarının öğrenme eğrisi biraz kafa karıştırıcı hale geliyor ve deneme yanılma gerektiriyor. Ayrıca, mevcut raporlama ve analiz seçenekleri yararlı olsa da, daha ayrıntılı bir izleme isteniyorsa biraz sınırlı kaldığı için daha gelişmiş seçeneklerin olmasını özlüyorum.

En çok değer verdiğim şey, platformun ne kadar sezgisel olduğu ve ileri düzey teknik bilgi gerektirmeden bir web sitesinde ne kadar hızlı kurulabildiği […] İyi çalışmasına rağmen, bazı otomasyonların daha esnek ve özelleştirilebilir olabileceğini fark ettim. Bazen, sohbet akışlarının öğrenme eğrisi biraz kafa karıştırıcı hale geliyor ve deneme gerektiriyor. Ayrıca, mevcut raporlama ve analiz seçenekleri yararlı olsa da, daha ayrıntılı bir izleme isteniyorsa biraz sınırlı kaldığı için daha gelişmiş seçeneklerin olmasını özlüyorum.

🧠 İlginç Bilgi: 1980'lerde, arayanların insan operatörler olmadan önceden kaydedilmiş veya sentezlenmiş menülerle etkileşime girmesine olanak tanıyan Etkileşimli Sesli Yanıt (IVR) sistemleri ortaya çıktı.

10. Freshdesk (AI ile geliştirilmiş yardım masası ve bilet akışları için en iyisi)

Freshdesk aracılığıyla

Freshdesk, Freshworks'ün bulut tabanlı, yapay zeka destekli müşteri hizmetleri yazılımıdır ve işletmelerin birden fazla kanalda (e-posta, sohbet, sosyal medya, telefon) müşteri etkileşimlerini yönetmelerine yardımcı olur.

Destek hizmetlerini kolaylaştırmak, temsilcilerin verimliliğini artırmak ve müşteri memnuniyetini iyileştirmek için bir yardım masası ve bilet sistemi kullanır. Her etkileşim, geçmişi, sahiplik ve sorumluluğu olan bir bilet haline gelir. Freddy AI, yönlendirmeyi otomasyonla gerçekleştirmek, yanıtlar önermek ve hatta rutin sorunları çözmek için arka planda çalışır.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

Tüm müşteri kanallarını tek bir yardım masasına getirin, böylece temsilciler tüm konuşma geçmişini görebilsin.

Ajanlar ve takım liderleri için özel bir Komuta Merkezi ile tek bir Çalışma Alanı'ndan daha hızlı çözümler üretin.

Aranabilir bilgi tabanları ve yardım merkezleri oluşturarak self servis ile biletleri yönlendirin.

Freshdesk sınırlamaları

Kurallar ve ş akışları arttıkça, bir biletin neden belirli bir şekilde davrandığını izlemek veya otomasyon sorunlarını gidermek zorlaşır.

Çözüm süreleri ve geri ödeme işlemleri bazı kullanıcılar tarafından sorunlu noktalar olarak işaretlenmiştir.

Freshdesk fiyatlandırması

Destek Ekibi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Suite Takım: Kullanıcı başına aylık 69 $

Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 149 $

Suite Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 219 $

Freshdesk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (3.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Freshdesk hakkında ne diyor?

Dikkat çekici bir müşteri görüşü:

Freshdesk'i, özellikle biletleri ilgili temsilcilere yönlendirmek için inanılmaz derecede yararlı buluyorum. Bilet işlemlerinde çok sayıda otomasyon özelliği bulunan, verimliliği artıran çok iyi bir araç. […] Müşteri desteğine birçok kez başvurdum ve sorunların çözülmesi biraz zahmetli oluyor. Bazen otomasyon beklendiği gibi çalışmıyor ve biletler yanlış temsilciye atanıyor.

Freshdesk'i, özellikle biletleri ilgili temsilcilere yönlendirmek için inanılmaz derecede yararlı buluyorum. Bilet işlemlerinde çok sayıda otomasyon özelliği bulunan, verimliliği artıran çok iyi bir araç. […] Müşteri desteğine birçok kez başvurdum ve sorunların çözülmesi biraz zahmetli oluyor. Bazen otomasyon beklendiği gibi çalışmıyor ve biletler yanlış temsilciye atanıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Filozof Michael Polanyi bir paradoksa dikkat çekti: çoğu zaman açıkça açıklayabileceğimizden daha fazlasını biliriz. Bu "zımni bilgi", otomasyon için psikolojik ve teknik bir zorluk oluşturmuştur, çünkü ilk sistemler insan sezgisini ve yargısını taklit etmekte zorlanıyordu. Ancak, modern AI öğrenme modelleri bunu ortadan kaldırmak için ortaya çıkmıştır.

ClickUp ile Bilgiyi ve İşi Merkezileştirin

Çoğu Eesel alternatifi, bağımsız araçlar olarak veya eksiksiz bir ş Akışı oluşturmak için diğer yazılımlarla birlikte kullanabileceğiniz eklentiler olarak öne çıkıyor. Bilgi arama, sohbet tabanlı yanıtlar veya destek otomasyonu gibi sorun alanlarının belirli kısımlarını mükemmel bir şekilde kapsıyorlar.

Ancak birden fazla aracı bir araya getirmek, işi halletmek için bağlam, izinler ve uygulamalar arasında geçiş yapmak anlamına gelir.

ClickUp işte bu noktada fark yaratıyor. Size tam bir bilgi yönetimi ve destek ekosistemini tek bir yerde sunuyor.

ClickUp Belge, Görev ve Chat birlikte çalışarak parçalanmayı ve araçların yayılmasını önler. ClickUp Brain, görevler ve bilgi genelinde AI desteği sunarken, ClickUp Otomasyonları, takımların projeleri yavaşlatan tekrarlayan yoğun işleri azaltmasına yardımcı olur. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅