2026'da Verimlilik için Claude'u Kullanma

Bilgi çalışanlarının %75'i işlerinde halihazırda üretken yapay zeka kullanıyor. Ancak yapay zekayı sadece bir yardımcı olarak görüyorlar.

Claude gibi AI asistanlarını açar, bir soru sorar, cevabı kopyalar ve bir belgenin, görevinin veya sohbetin içine yapıştırırsınız. Sonra bunu tekrar yaparsınız. Ve tekrar.

Claude, düşünme, yazma ve problem çözme için mükemmeldir. Ancak bu şekilde kullanıldığında, çıktıları izole kalır. Fikirler, görevlerinize, projelerinize veya takım ş akışlarınıza otomatik olarak bağlantı kurmaz. Bu da daha fazla manuel adım, daha fazla bağlam geçişi ve daha az takip anlamına gelir.

Claude'u verimlilik için kullanmak, onu günlük ş akışınıza entegre ettiğinizde en etkili olur. Bu kılavuz size bunu nasıl yapacağınızı gösterecektir.

Ve AI'nın sadece işinizin yanında değil, doğrudan işinizin içinde yer alabileceği daha güçlü, bağlamsal AI araçlarına ihtiyacınız varsa, sonuna kadar okumaya devam edin çünkü... size ClickUp'ı tanıtacağız!

Claude'un Çözdüğü Gerçek Verimlilik Sorunu

Gününüz sürekli bir koşuşturma içinde geçiyor. Proje planınız, elektronik tablonuz, e-postalarınız ve bir düzine başka sekme arasında gidip geliyorsunuz. Bu bağlam değişiklikleri konsantrasyonunuzu bozuyor.

Küçük, tekrarlayan görevler durumu daha da kötüleştirir. Raporları biçimlendirmek. Notları temizlemek. Aynı güncellemeleri tekrar tekrar yazmak. Bu işler zor gelmez, ancak daha derin, stratejik işler için ayrılan zamanı ve enerjiyi sessizce tüketir.

Bu iş yükü, günümüzde verimliliğin önündeki en büyük engeldir. Sorun iş yükü değil, bilişsel yüktür. Her araç, sekme ve görev devri beyninizin sıfırlanmasını gerektirir. Zamanla, bu zihinsel yük kararları yavaşlatır, netliği azaltır ve ivmeyi düşürür.

👀 Biliyor muydunuz? İş yerinde yaşanan kesintilerin %42'si, platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında koşturmaktan kaynaklanıyor.

Claude, zihinsel yükü azaltmak için tasarlanmıştır. Anthropic tarafından geliştirilen Claude, doğal konuşma yoluyla işleyen büyük bir dil modelidir (LLM). Katı komutlara veya teknik istemlere ihtiyaç duymadan düşünmenize, yazmanıza, özetlemenize ve analiz etmenize yardımcı olabilir.

Daha basit modellerin aksine, Claude şunları yapabilir:

Nüanslı talimatları izleyin

Uzun tartışmalarda bağlamı koruyun

Tek seferlik bir cevap vermek yerine işinizi sorunları çözmeye yönlendirir

Fikirleri geliştirin ve dağınık düşünceleri net sonuçlara dönüştürün.

Doğru kullanıldığında Claude, bir sohbet robotundan çok, düşünme ortağı haline gelir.

💡 Profesyonel İpucu: Yığınınıza başka bir AI aracı eklemek, akıllı bir araç olsa bile, AI Sprawl'a yol açabilir. Denetimsiz ve plansız bir şekilde yayılan AI araçları, para israfına ve daha yüksek güvenlik risklerine yol açar. ClickUp'ın Converged AI Workspace, projeler, belgeler, konuşmalar ve yapay zeka zekasının bir arada çalıştığı tek bir platform sunar. ClickUp içinde, bağlam farkında olan yapay zeka işinizi bilir ve anlar. Böylece, kopyala-yapıştır işlemlerine daha az zaman harcayarak işinizi ilerletmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Claude for İş'ü kullanmaya nasıl başlayabilirim?

AI ile ilgileniyorsanız ancak çoğunlukla oynuyormuş gibi hissediyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok kişi Claude'u bir arama motoru gibi kullanıyor: bir soru soruyor, cevabı gözden geçiriyor ve devam ediyor. Bu yararlıdır, ancak nadiren gerçek zaman tasarrufu sağlar.

Değişim, Claude'u bir arama aracı olarak görmekten vazgeçip bir takım arkadaşı gibi görmeye başladığınızda gerçekleşir. Bir takım arkadaşının bağlama ihtiyacı vardır. Net talimatlara. Ve "iyi"nin ne olduğu konusunda paylaşılan bir anlayışa.

claude.ai adresine gidin ve hesabınızı oluşturarak kullanmaya başlayın.

Sisteme girdikten sonra, anlamanız gereken en önemli özellik "Projeler"dir. Proje, Claude'un o proje kapsamındaki tüm konuşmaların anahtar bağlamını hatırladığı özel bir klasördür. Bu, stil kılavuzları, arka plan belgeleri veya kullanıcı profillerini içerebilir.

via Anthropic

Projeler, Claude'u tek seferlik bir yardımcıdan tutarlı bir verimlilik aracına dönüştüren unsurlardır. Tekrarları azaltır, çıktı kalitesini artırır ve her yeni komutu bir öncekinden daha hızlı hale getirir.

İlk oturumunuzu verimli hale getirmek için şu adımları izleyin:

Gerçek bir görevle başlayın: Soyut sorular sormayın. Her hafta yaptığınız gerçek, tekrarlayan bir görev seçin, örneğin Soyut sorular sormayın. Her hafta yaptığınız gerçek, tekrarlayan bir görev seçin, örneğin proje güncellemesi yazmak veya AI ile rapor analiz etmek gibi.

Önceden bağlamı sağlayın: Herhangi bir şey istemeden önce, Claude'a arka plan bilgilerini verin. Proje özetini yükleyin, stil kılavuzunuzu yapıştırın veya görevinin hedefini açıklayın.

Yeniden başlatmak yerine yineleyin: Claude'un ilk denemesi bir taslaktır. Yeni bir sohbet başlatmak yerine, çıktısına "Tonunu daha resmi hale getir" veya "Bütçe riskleri ile ilgili bir bölüm ekle" gibi belirli geri bildirimlerle yanıt verin. Claude'un ilk denemesi bir taslaktır. Yeni bir sohbet başlatmak yerine, çıktısına "Tonunu daha resmi hale getir" veya "Bütçe riskleri ile ilgili bir bölüm ekle" gibi belirli geri bildirimlerle yanıt verin.

Claude'u doğru kullanmak, etkili komut mühendisliğine bağlıdır. Belirsiz talepler, genel sonuçlar verir. Bağlam eklemek, çıktıyı çok daha etkili hale getirir.

Claude Ücretsiz vs. Claude Pro karşılaştırması

Ücretsiz sürümün sizin için yeterli olup olmadığını merak mı ediyorsunuz? Size rehberlik etmesi için Claude'un Ücretsiz ve Pro sürümleri arasında hızlı bir karşılaştırma yapalım:

Yetenek Claude Ücretsiz Claude Pro Kullanım sınırları Günlük/oturum mesaj kotası daha düşüktür; oturum yaklaşık 5 saatte bir sıfırlanır; kotaya nispeten hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Önemli ölçüde daha yüksek kullanım sınırları (~5 kat daha fazla ücretsiz); daha fazla mesaj ve genişletilmiş kotalar Dosya yüklemeleri Desteklenir ancak sınırlıdır (daha küçük dosyalar, günlük toplam sınırlama) Daha büyük ve daha uzantılı yükleme kapasitesi ve işleme Projeler / bağlam belleği oturumlar arasında kalıcı bağlam için kullanılamaz Sürekli bağlam için Projeleri/Bilgi Tabanlarını destekler API erişimi API erişimi ayrıdır ve Ücretsiz sürümle bağlantılı değildir. API erişimi ayrıdır ve Pro ile bağlantılı değildir.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli rol ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar maliyeti ve bağlam değiştirme maliyeti zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum böyle değildir. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile üretkenliğinizi 2 kat artırın!

Takım Verimliliği için Claude'u Kullanmanın 8 Yolu

Anthropic, yaklaşık 100.000 gerçek Claude konuşmasını analiz etti. AI olmadan yaklaşık 90 dakika süren görevlerin Claude ile yaklaşık 18 dakikada tamamlandığını tahmin ediyorlar. Bu, görev başına yaklaşık %80 zaman tasarrufu sonucunu ortaya koyuyor.

Claude'u takımınızın verimliliğini artırmak için kullanmak mı istiyorsunuz? Size tam da ihtiyacınız olan ipuçları bizde!

İnsanların saatlerce zamanını alan, ancak AI'nın otomasyonunu gerçekleştirebileceği ve hızlandırabileceği bir model izleyen süreçleri seçtik.

Hesap tabloları ve veritabanı sorgularını otomasyon ile otomatikleştirin

Takımınız saatlerce elektronik tablolarla uğraşıyor. Verileri temizlemek, formüller yazmak ve anahtar bilgileri çıkarmaya çalışmak çok zaman alabilir. Cevapların verilerde olduğunu biliyorsunuz, ancak onlara ulaşmak yavaş ve hataya açık bir süreç olabilir.

Claude'a bir CSV dosyası yükleyin ve onu sade İngilizceyle analiz etmesini isteyin. Karmaşık formüller oluşturabilir, dağınık verileri temizleyebilir ve hatta sizin için SQL sorguları yazabilir.

💬 İşte deneyebileceğiniz birkaç komut:

Bu CSV dosyasında tarih biçimleri tutarsız. Bunları MM/GG/YYYY biçiminde standartlaştırın.

"2. çeyrekte 'Batı' bölgesindeki tüm satışları çeken bir Google E-Tablolar formülü yazın."

"Bu verilerden toplam satın alma değerine göre en iyi beş özel müşteriyi bulmak için bir SQL sorgu oluşturun."

Formülü veya temizlenmiş verileri kopyalayıp tekrar elektronik tablonuza yapıştırmanız gerekir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain ile bu adımı tamamen atlayabilirsiniz. Herhangi bir elektronik tablo verisi hakkında sade bir dille sorular sorun ve anında yanıt alın. Formül oluşturmak veya temizlenmiş verileri dışa aktarmak yerine, "Bana 2. çeyrekteki tüm Batı bölgesi satışlarını göster" gibi sorular sorabilir ve çalışma alanınızdan ayrılmadan içgörülerden doğrudan eyleme geçebilirsiniz.

Ham verileri anında görsellere dönüştürün

Sunum için bir grafiğe mi ihtiyacınız var? Karmaşık bir grafik aracıyla uğraşacak vaktiniz yok mu... ya da grafiği güzel gösterecek tasarım becerileriniz yok mu?

Claude'un Artifact özelliği size yardımcı olabilir! Bu özelliği kullanarak doğrudan sohbet penceresinde grafikler ve diyagramlar oluşturabilirsiniz. Verilerinizi sağlayın, istediğiniz görselleştirme türünü belirtin, Claude etkileşimli bir önizleme oluştursun.

💬 Aşağıdakileri oluşturmak için idealdir:

Sayısal verilerden elde edilen çubuk grafikler, çizgi grafikler ve pasta grafikler

Yazılı açıklamalardan akış şemaları ve süreç diyagramları

Takım yapılarını harita etmek için organizasyon grafikleri

Bu görüntüler hızlı iç taslaklar için mükemmel olabilir. Ancak, müşterilere sunulacak profesyonel sunumlar için bunları iyileştirmeniz gerekecektir.

💡 Profesyonel İpucu: Canlı verilerle otomatik olarak güncellenen proje grafikleri ve raporlarına ihtiyacınız varsa, ClickUp Dashboards'u deneyin. Dashboards, görevlerden, listelerden ve belgelerden gerçek zamanlı verileri alır, böylece sayılarınız güncel kalır. AI Kartları ile gösterge panelleri bir adım daha ileri gider. AI Kartları, sadece statik grafikler göstermekle kalmaz, verilerinizle ilgili sorular sormanıza ve anında içgörüler elde etmenize olanak tanır. Trendleri, özetleri, engelleri veya ilerleme güncellemelerini sade bir dille ortaya çıkarabilirsiniz. Hiçbir şeyi manuel olarak filtrelemeniz veya hesaplamanız gerekmez. t

Kod kullanmadan prototip fikirler oluşturun

İşte tanıdık bir senaryo. Yeni bir özellik için harika bir fikir bir belgede sıkışıp kalmış durumda. Neden? Çünkü teknik bilgisi olmayan takım üyeleriniz bunu test etmek için iş bir sürüm oluşturamıyor. Mühendislik kaynaklarını bekliyorsunuz. Bu durum inovasyonu yavaşlatıyor ve paydaşların desteğini almayı zorlaştırıyor.

Claude ile tek bir satır kod yazmadan iş kod artefaktları oluşturabilirsiniz. Bu sayede herkes fikirlerini hızlı bir şekilde geliştirebilir ve test edebilir.

💬 Şunları oluşturmayı deneyin:

Açılış sayfa maketleri: Sayfanın nasıl göründüğünü ve hissettirdiğini görmek için fonksiyonel HTML ve CSS'yi edinin.

Basit hesap makineleri: Açıklamadan fiyat hesaplayıcı gibi etkileşimli araçlar oluşturun.

Ürün demoları: Erken geri bildirim almak için paydaşlarla paylaşım amacıyla tıklanabilir prototipler oluşturun.

🧠 İlginç Bilgi: Yukarıdaki ClickUp Tasarruf Hesaplayıcı sadece gösterge niteliğinde olsa da, gerçek ClickUp kullanıcıları ClickUp'a geçtikten sonra büyük tasarruflar elde etmişlerdir. ClickUp kullanan özellerin %40,9'u 3 veya daha fazla aracı değiştirmiştir .

%54,7'si özel geçiş yaparak tasarruf ettiklerini bildiriyor

İş belgelerini taslak haline getirin ve düzenleme yapın

Herhangi bir profesyonel belgenin ilk taslağını yazmak zorlu bir iştir. Boş bir sayfa üzerine raporu yapılandırmaya çalışmak veya üslubunuzun doğru olduğundan emin olmak, daha stratejik işlere harcayabileceğiniz saatleri tüketir.

Bu, Claude'un en büyük güçlerinden biridir. Yazılı içeriği sizin için oluşturma, iyileştirme ve yeniden yapılandırma gibi zorlu işleri yapar.

💬 Claude'a hazırlamasını söyleyin:

Raporlar ve teklifler: Veri noktalarınızı ve istediğiniz yapıyı sağlayıcı, Claude size mükemmel bir taslak hazırlasın.

SOP'lar ve belgeler: Bir süreci tanımlayın ve karşılığında biçimlenmiş bir Bir süreci tanımlayın ve karşılığında biçimlenmiş bir standart çalışma prosedürü belgesi alın.

Dahili iletişim: Şirket genelinde duyurular, politika güncellemeleri veya takım notlarını doğru üslupla taslak haline getirin.

💡 Profesyonel İpucu: Ayrı bir AI aracında yazıp sonuçları işinize yapıştırmak yerine, projelerinizi yönettiğiniz yerde içerik oluşturabilir ve düzenleme yapabilirsiniz. ClickUp Docs'u kullanarak görevleriniz ve zaman çizelgelerinizle birlikte belgeler yazın, böylece her şey bağlantılı kalır. Yerleşik AI Writer ile, araçlar arasında geçiş yapmadan fikirlerinizi taslaklara, güncellemelere veya planlara dönüştürebilirsiniz.

En iyi ipuçlarımızla AI'yı kullanarak dokümantasyon yazmayı öğrenin:

Saniyeler içinde takip e-postaları yazın

Her toplantıdan sonra aynı şey olur. Birisi takip e-postasını yazmak zorundadır. Müşteri kontrollerini ve şirket içi güncellemeleri de ekleyin, bu küçük yazma görevleri birikmeye başlar. Zaman alırlar, takımların hızını düşürürler ve bazen takip işlemlerinin yapılmamasına neden olurlar.

Bu tür yazılar tekrarlayıcı ve öngörülebilir olduğundan, yapay zeka için çok uygundur.

Claude'u burada kullanmak için toplantı notlarınızı veya konuşmanın kısa bir özetini yapıştırın. Ardından istediğiniz tonu (resmi, samimi veya acil) belirtin ve sizin için takip e-postasının taslağını hazırlamasını isteyin.

💬 Bu, aşağıdakiler için çok iyi iş yapar:

Eylem ögeleri içeren toplantı özetleri

Müşteri durum güncellemeleri

Dahili proje kontrol noktaları

İlk iletişim ve tanıtım e-posta

Strateji ve iş planlarını güçlendirin

Stratejik düşünmek zor iş. Piyasa verilerini bir araya getirmek, planınızdaki boşlukları tespit etmek ve dağınık fikirleri net argümanlara dönüştürmek anlamına gelir. Bu tür bir düşünme süreci zaman ve odaklanma gerektirir, bu da ertelenmesini kolaylaştırır.

Sonuç olarak, takımlar genellikle eksik bilgilerle kararlar alırlar.

Claude, düşünme ortağı olarak size bu konuda yardımcı olabilir. Claude'u düşüncelerinizi düzenlemek, seçenekleri keşfetmek ve karmaşık fikirleri daha net adımlara ayırmak için kullanabilirsiniz.

Stratejik belge Claude nasıl yardımcı olur? Pazar analizi Sektör bağlamını rekabetçi bir değerlendirme halinde sentezler İş Planı Veri noktalarından yönetici özetleri veya pazar fırsatı bölümleri taslakları hazırlayın. Karar çerçevesi Sistematik artıları ve eksileriyle yapı seçenekleri SWOT analizi Güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri düzenler

İşte Claude kullanılarak oluşturulan bir SWOT analizi örneği:

Toplantıları özetleyin ve eylem ögelerini çıkarın

Takımınız harika bir tartışma yaptı, ancak notlar dağınık ve kimse kimin neyden sorumlu olmadığını bilmiyor. Eylem ögeleri kayboluyor, kararlar unutuluyor ve toplantının yarattığı ivme kayboluyor.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp'ın yaptığı bir ankete göre, ankete katılanların %64'ü toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların belirsizliği nedeniyle zorluk yaşıyor.

Claude, uzun metinleri işleme ve yapılandırılmış bilgileri çıkarma konusunda mükemmeldir. Toplantı transkriptini yükleyebilir, ayrıntılı notları yapıştırabilir ve sahipleri ve son tarihleri ile birlikte eylem maddelerinin kontrol listesi gibi belirli çıktılar isteyebilirsiniz.

💬 Özetleri farklı biçimlerde alabilirsiniz:

Sadece anahtar kararların yer aldığı bir yönetici özeti

Zaman damgası içeren ayrıntılı notlar

Sorumluları ve son tarihleri içeren eylem öğelerinin kontrol listesi

Önceden yazılmış takip e-posta

💡 Profesyonel İpucu: Her görüşmeden sonra dağınık notlarla uğraşmak yerine, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği görüşmeyi dinler ve her şeyi sizin için kaydeder. Toplantıları otomatik olarak kaydeder, söylenenleri yazıya döker ve konuşmayı daha sonra okuyabileceğiniz net bir özet haline getirir. Notlar toplantının adını, tarihini, katılımcıları, anahtar noktaları ve yapılacak liste öğelerini içerir. Ayrıca ClickUp Brain'i kullanarak transkriptin tamamını okumadan tam olarak ihtiyacınız olan bilgiyi bulabilirsiniz. Tüm bunlar ClickUp çalışma alanınızda bulunur, böylece notlarınız ayrı bir belge veya uygulamada kalmaz, görevleriniz ve projelerinizle bağlantılı olur. Toplantıları otomatik olarak kaydedin, anında transkriptler alın ve ClickUp AI Notetaker ile anında, net eylem ögeleri elde edin.

Özel ş Akışları ve otomasyonlar oluşturun

Takımınız, kapasitelerini tüketen tekrarlayan, çok adımlı süreçlerin döngüsüne sıkışmış durumda. Bu ş akışlarının otomasyonlanabileceğini biliyorsunuz, ancak bir geliştirici olmadan bunları oluşturmak çok karmaşık görünüyor, bu nedenle manuel iş devam ediyor.

Claude, ş Akışı tasarımcısı olarak görev yapabilir. Bir süreci sade bir İngilizceyle açıklayın ve yapılandırılmış bir otomasyon planı elde edin.

💬 Size şu konularda yardımcı olabilir:

Süreci belgelendirin: ş Akışının nasıl çalışması gerektiğini açıklayın, Claude adım adım bir plan oluştursun.

Komut dosyaları oluşturun: Zapier veya Make gibi otomasyon araçları için başlangıç kodunu edinin.

Mantığı harita: Koşullu "eğer-o zaman" senaryolarını işleyin ve olası sınır durumları belirleyin.

Claude'u iş yerinizde verimlilik artışları sağlamak için kullanabileceğiniz daha birçok yol var. Anahtar, yaratıcı olmak ve AI'ya rahatlıkla devredebilirsiniz görevleri gözden kaçırmamaktır.

Claude Kullanarak ş Akışlarında Verimliliği Artırmak İçin En İyi Uygulamalar

Ara sıra AI kullanmaktan gerçek verimlilik artışına geçmek için alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekir. Bu uygulamalar, Claude, ClickUp Brain veya başka bir AI aracı kullanıyor olsanız da geçerlidir.

Gereksinimleri belirleyin, uygulamayı Claude'a bırakın.

🚩 AI'dan genel ve kullanışsız çıktılar almaktan bıkmış durumdasınız. Bu, ya çok belirsiz olduğunuzda ya da her adımı dikte etmeye çalışarak zaman kaybettiğinizde olur. En iyi yaklaşım, "ne"yi açıkça tanımlamak ve "nasıl"ı AI'ya bırakmaktır.

✅ İstediğiniz sonuç konusunda net olun, ancak yöntem konusunda esnek davranın.

Zayıf komut: "Proje güncellemesini yaz."

Güçlü komut: "Teknik bilgisi olmayan paydaşlarımız için bir proje güncellemesi yazın. Zaman çizelgesinin durumunu, son sunucu gecikmesinin bütçeye etkilerini ve gelecek haftanın en önemli üç önceliğini ele alın. Ton, kendinden emin ve profesyonel olmalıdır."

Net gereksinimler, sizi sonsuz revizyon döngülerinden kurtarır.

Hızlı yineleme döngüleri kullanın

🚩 AI'nın ilk yanıtını nihai ürün olarak değerlendiriyorsunuz, bu da genellikle hayal kırıklığına yol açıyor. Bunun yerine, ilk çıktıyı bir taslak, yani iyileştirme için bir başlangıç noktası olarak görünüm vermelisiniz.

✅ Yinelemeli bir ş Akışı benimseyin.

İlk çıktıyı oluşturun Neyin iş olduğunu ve neyin değiştirilmesi gerektiğini hızlıca belirleyin. AI'yı yönlendirmek için spesifik, hedef geri bildirim sağlayın. Yanıtın başarı kısımlarını geliştirin

Claude, konuşmanızın bağlamını hatırlar, böylece her iyileştirme bir öncekini temel alır. İterasyon yaparken gerçek zamanlı proje verilerini referans alarak geri bildirim döngünüzü daha da güçlü hale getirmek istiyorsanız, ClickUp Brain'i deneyin.

Basit bir şekilde başlayın ve aşamalı olarak geliştirin

🚩 Karmaşık, çok parçalı bir sorunu tek bir büyük komutla çözmeye çalışırsınız. Bu genellikle yapay zekayı zorlar ve kafa karıştırıcı veya eksik sonuçların sonucunu ortaya çıkar.

✅ Daha iyi bir yaklaşım, görevini daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmektir.

Örnek, bir rapor oluştururken Claude'dan şunları isteyin:

Ekli kullanıcı anketi verilerinden elde edilen anahtar bulguları özetleyin. "Şimdi, bu bulguları üç ana öneriye dönüştürün." "Bunu başlık, yönetici özeti ve üç öneri içeren tek sayfa rapor biçimine düzenleyin."

Bu yaklaşım sadece daha iyi sonuçlar vermekle kalmaz, aynı zamanda sorunların nerede olduğunu daha kolay tespit etmenizi sağlar.

Claude'dan Beklenebilecek Verimlilik Kazançları

Verimlilik artışları konusunda gerçekçi beklentiler ayarlamak, AI'nın başarıyla benimsenmesi için anahtardır:

Etkisi yüksek alanlar: AI, ilk taslakları oluşturma, büyük veri kümelerini işleme, araştırmaları sentezleme ve standart kod oluşturma konusunda mükemmeldir.

Orta düzeyde etkili alanlar: Mevcut işi düzenleme ve iyileştirme, fikir üretme ve yeni kavramları öğrenme için sağlam bir ortaktır.

Etkisi daha düşük alanlar: Gerçek zamanlı veriler, derin ve dar alan uzmanlığı veya fiziksel eylem gerektiren görevlerde zorluk çeker.

Claude'u kullanmanın en büyük kazançları her zaman değerli dakikalar kazanmak değildir. Bu kazançlar, sürtünmeyi azaltmaktan gelir. Claude, yazmaya başlamayı kolaylaştırır, bilgileri daha hızlı analiz etmenizi sağlar ve teknik görevleri üstlenmeyi daha az korkutucu hale getirir.

🤝 Dostça bir hatırlatıcı: Claude'u kullanarak ne kadar zaman kazanacağınız, ihtiyacınızı ne kadar net bir şekilde açıkladığınıza ve görevin AI için uygun olup olmadığına bağlı bir bağımlılıktır.

Claude'u verimlilik için kullanmanın sınırları

Bazen Claude size güvenle yanlış bilgi verir. Diğer zamanlarda ise bir döngüde takılıp kalmış gibi görünür. Sınırları konusunda gerçekçi olmak, takımınızın onu daha iyi kullanmasına yardımcı olacaktır.

Halüsinasyon riski: AI, makul görünen ancak yanlış olan "gerçekler" üretebilir. Bu, özellikle belirli veri noktaları, isimler veya tarihler için geçerlidir.

Bağlam sınırlamaları: Çok uzun konuşmalarda, daha önce söylenen ayrıntıları veya talimatları "unutmaya" başlayabilir.

Yürütme yeteneği yok: Diğer uygulamalarınızda fiilen eylemler gerçekleştiremez.

Bu nedenle birçok takım, yapay zekayı ayrı tutmak yerine, işin gerçekte yapıldığı yere daha yakın hale getirmenin yollarını arar. ClickUp, yapay zekayı doğrudan ş akışınıza getirerek bu sorunu çözer.

Alternatif Olarak ClickUp AI'yı Kullanma

ClickUp Brain

Birden fazla AI aracını aynı anda kullanmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain size destek olur.

ClickUp'ın çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiş yerel AI asistanıdır. Bu nedenle, projeleriniz, görevleriniz, belgeleriniz ve takım iletişimleriniz gibi gerçek iş ortamınıza erişebilir. Sadece komutlarınıza yanıt vermekle kalmaz, işinizi anlayarak yanıt verir.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdan anında güncellemeler alın.

Bu, Claude'un en büyük sınırlarını ortadan kaldırır.

Bağlam farkındalığı: Bağlamı manuel olarak girmenize gerek kalmadan, ClickUp Brain projenizin son teslim tarihlerini, takım yapısını ve görev geçmişini zaten bilir.

Doğrudan yürütme: ClickUp Brain, diğer güçlü eylemlerin yanı sıra, görevler oluşturabilir, durumlarını güncelleyebilir ve çalışma alanınızda doğrudan belgeler oluşturabilir.

Gerçek zamanlı veriler: Statik, güncel olmayan eğitim seti yerine, gerçek, canlı çalışma alanı verilerinizi sorgu yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yetenek Claude ClickUp Brain Bağlam farkındalığı Her görev için manuel bağlam girişi gerektirir Projelerinizi, görevlerinizi ve takımınızı doğal olarak anlar Uygulama Eylemler ve içerik önerileri ClickUp içinde doğrudan görevler oluşturur, belgeler yazar ve otomasyonlar çalıştırır. Takım işbirliği Çıktılar izole edilmiştir ve manuel olarak paylaşım yapılmalıdır. AI tarafından oluşturulan içerik, takımınızın anında kullanımına sunulur. Veri erişimi Statik, geçmiş eğitim verileriyle sınırlıdır (web'de arama yapmasını istemediğiniz sürece) Gerçek zamanlı çalışma alanı bilgilerinize erişir + web erişimi de mümkündür

En ilginç kısmı nedir?

ClickUp'ın verimliliğiniz için sunduğu tek AI süper gücü bu değil. Bağımsız AI araçlarının aksine, ClickUp'ın AI'sı sadece tavsiye vermekle kalmaz, harekete geçmek için de tasarlanmıştır. Ayrıca şunları da kullanabilirsiniz:

ClickUp AI Süper Ajanlar : Çalışma alanınızı izleyen ve sizin adınıza hareket eden otonom ajanlar. Manuel müdahaleye gerek kalmadan görevleri sıralayabilir, riskleri işaretleyebilir, durumları güncelleyebilir, işleri yönlendirebilir ve tanımladığınız kuralları takip edebilirler. : Çalışma alanınızı izleyen ve sizin adınıza hareket eden otonom ajanlar. Manuel müdahaleye gerek kalmadan görevleri sıralayabilir, riskleri işaretleyebilir, durumları güncelleyebilir, işleri yönlendirebilir ve tanımladığınız kuralları takip edebilirler.

ClickUp'ta insan benzeri Süper Ajanlarla ş akışlarınızı hızlandırın

AI Alanları : Verileri otomatik olarak oluşturan, özetleyen veya sınıflandıran akıllı alanlar. Örneğin, işler oluşturulurken veya güncellenirken görevleri etiketleyebilir, öncelikleri değerlendirebilir, önemli ayrıntıları çıkarabilir veya özetler yazabilirler. : Verileri otomatik olarak oluşturan, özetleyen veya sınıflandıran akıllı alanlar. Örneğin, işler oluşturulurken veya güncellenirken görevleri etiketleyebilir, öncelikleri değerlendirebilir, önemli ayrıntıları çıkarabilir veya özetler yazabilirler.

AI Otomatik Doldurma : Bağlama göre açıklamalar, sahipler, öncelikler veya zaman çizelgeleri gibi görev ayrıntılarını otomatik olarak doldurur. Bu, tekrarlayan kurulum işlerini ortadan kaldırır ve görevlerin tüm takımlar arasında tutarlı olmasını sağlar. : Bağlama göre açıklamalar, sahipler, öncelikler veya zaman çizelgeleri gibi görev ayrıntılarını otomatik olarak doldurur. Bu, tekrarlayan kurulum işlerini ortadan kaldırır ve görevlerin tüm takımlar arasında tutarlı olmasını sağlar.

AI Destekli Görev Oluşturma: Toplantı notları, belgeler veya sohbet konusundaki metinleri, atananan kişiler, son teslim tarihi ve alt görevler içeren yapılandırılmış görevlere dönüştürün; manuel biçim gerekmez.

ClickUp AI ile sohbetlerden, belgelerden ve daha fazlasından otomatik olarak görevler oluşturun.

AI Özetleri, Güncellemeler, Stand Up'lar ve Catch Up'lar: Canlı verilere dayalı olarak proje güncellemelerini, ilerleme özetlerini, sohbet özetlerini ve durum raporlarını anında oluşturun, böylece raporlama takımları yavaşlatmasın.

Daha da fazla güç isteyen takımlar için ClickUp BrainGPT, ses-metin dönüştürme özelliklerine sahip bir masaüstü AI yardımcısı sunar. Bu tek AI Süper Uygulama içinde birden fazla LLM'ye de erişebilirsiniz!

ClickUp Brain ve ClickUp BrainGPT içindeki tek bir uygulamadan birden fazla AI modeli kullanın.

Takımınız için ClickUp'ı Bugün Kullanmaya Başlama

En etkili AI asistanları, düşünme ve yapma arasındaki sürtünmeyi ortadan kaldırır. Bu, bağlamla başlar. AI, projelerinizi, belgelerinizi ve önceliklerinizi anladığında en iyi şekilde iş yapar.

Claude, metin taslağı hazırlama veya fikirleri keşfetme gibi bireysel görevler için mükemmeldir. Ancak, takım verimliliği için entegrasyonlar her zaman izolasyonu yener. ✨

ClickUp, işinizin zaten bulunduğu yere sezgisel bir AI katmanı ekleyerek bunu mümkün kılar. Şunları deneyebilirsiniz:

Toplantı notlarınızı görevlere dönüştürün

Proje güncellemelerini otomatik olarak özetleme

Görev bağlamına göre AI kullanarak belge taslağı oluşturma

İlk günden itibaren her şeyi baştan aşağı değiştirmek zorunda değilsiniz. Küçük adımlarla başlayın, basit bir kullanım örneği ile. ClickUp'a ücretsiz kaydolun!