Hindistan'da Pazarlama Trendleri 2026: Dijital Büyümeyi Ne Şekillendirecek?

Hindistan'ın dijital ekonomisi 2030 yılına kadar 1 trilyon doları aşacak ve yeni kullanıcıların ve işlemlerin büyük kısmı 2026 ve sonrasında ortaya çıkacak. Bu, çok sayıda akıllı telefon, çok sayıda internet kullanıcısı ve yanlış bir adım attığınızda reklamlarınızı görmezden gelecek çok sayıda insan anlamına geliyor.

Temel unsurlar değişiyor.

Sesli arama, yazmanın yorucu olması nedeniyle giderek yaygınlaşıyor. İkinci kademe şehirler, metropollere rakip olacak satın alma gücüne sahip. Influencer pazarlama, Instagram ünlülerinden YouTube'da cep telefonlarını inceleyen komşularınıza kadar genişledi.

Stratejiniz hala iki yıl önceki gibi görünüyorsa, şimdiden geride kalmışsınız demektir.

Bu kılavuz, Hindistan'daki dijital pazarlama trendlerini, nelerin değiştiğini ve bu konuda yapılacakları ele almaktadır. Ayrıca, ClickUp'ın pazarlama takımlarının akıllarını kaybetmeden işlerini yapmalarına nasıl yardımcı olduğunu da inceleyeceğiz. 🎯

Hindistan'da Tüketici Davranışında Neler Değişiyor?

Hindistan'daki dijital tüketiciler hızla gelişiyor. Bugün, Hindistan'da yaklaşık 806 milyon kişi internet kullanıyor ve bu, nüfusun yaklaşık %55,3'ünü temsil ediyor.

Neredeyse yarım milyar aktif sosyal medya kimliği varken, erişim, etki ve medya karışımı ile ilgili varsayımların değişmesi gerekir.

Hindistan'daki tüketicilerin keşfetme, değerlendirme ve satın alma şeklini değiştiren anahtar faktörler şunlardır:

Hiper dijital, araştırma odaklı ve yapay zeka destekli

Hindistan'da e-perakendecilik hızla büyümüş ve artık yapısal olarak dijital öncelikli hale gelmiştir. Bain, Hindistan'daki e-perakendeciliğin GMV'sini (Brüt Mal Değeri) yaklaşık 60 milyar dolar olarak tahmin etmektedir. Bu rakam, dünyanın en büyük ikinci çevrimiçi alışverişçi tabanının desteğiyle elde edilmiştir.

PwC'nin yaptığı bir araştırma, fiyat, yorumlar, fırsatlar ve müşteri sadakat avantajlarının karar verme sürecinde sürekli olarak tetikleyici rol oynadığı, değer bilincine sahip alışverişçileri ortaya koyuyor. Bayram dönemindeki e-ticaret analizleri, 2, 3 ve 4. konumlardaki alışverişçilerin yoğun dönemlerde çevrimiçi satışların yaklaşık %80'ini oluşturduğunu gösteriyor. Ayrıca, ürün keşfi sırasında fiyat ve yorumlara büyük önem veriyorlar.

Bain'in bir başka araştırması, mesajlaşma uygulamalarında yapay zeka destekli üretken konuşma yolculuklarının artık Hintli tüketiciler için ürün keşfi, açıklama ve hizmeti büyük ölçekte nasıl desteklediğini vurguluyor.

CMO'lar için bu, Hindistan'daki tüketici yolculuklarının son derece dijital olduğu, sosyal medya ve pazar sinyalleriyle yoğun bir şekilde filtrelendiği ve karar vermeyi basitleştiren AI asistanları ve sohbet arayüzlerinin giderek daha fazla etkilediği anlamına geliyor.

Yerel, özgün ve değer odaklı marka seçimi

Son pazar araştırmaları, şeffaflığı yansıtan yerli markaların açıkça tercih edildiğini gösteriyor.

Rukam Capital için yapılan bir YouGov araştırmasına göre, Hintli tüketicilerin %58'i yerel veya küçük işletmeleri tercih ediyor ve %76'sı otantik iletişim ve yenilikçi çözümleri sadakatin anahtar itici güçleri olarak öne çıkarıyor.

Değer ve güven ile uyum, perakende sektöründe de kendini gösteriyor. Örneğin, EY Hindistan Gelecekteki Tüketici Indeksi, tüketicilerin %52'sinin özel markalı ürünlere geçtiğini ve %70'inin bu markaların kalitesinin arttığını söylediğini ortaya koyuyor.

Kısa form, bölgesel ve Bharat öncelikli içerik alışkanlıkları

İçerik tüketimi, kısa formatlı video içeriklerine ve bölgesel dil biçimlerine doğru güçlü bir şekilde kaymıştır. "Bharat" kullanıcı tabanı, bu değişimin merkezinde yer almaktadır:

Hindistan'ı Şekillendirecek En Önemli 10 Pazarlama Trendi

WPP'nin son "Bu Yıl, Gelecek Yıl" tahminine göre, Hindistan'ın reklam pazarı 2026 yılında 2 milyar INR'ye ulaşacak ve her yıl yaklaşık %10 büyüyecektir.

İşte izlenmesi gereken, her biri davranışlardaki gerçek değişikliklere dayanan anahtar trendler. 📝

1. Perakende medya reklamcılığı en hızlı büyüyen kanal olarak ortaya çıkıyor

Blinkit, Zepto ve Swiggy Instamart gibi hızlı ticaret platformları, artık Google ve Meta ile rekabet eden sofistike bir dijital reklam altyapısı oluşturmuştur.

Markalar, saat 11'de market alışverişi yapan müşterileri hedefleyerek, 10 dakika içinde teslim edilen ürünler için dijital reklamlar sunabilir.

Güç, maruz kalma ve satın alma arasındaki döngüyü kapatmakta yatmaktadır.

Blinkit uygulamasındaki Saffola reklamları

Marico, Saffola Oats satışlarını artırmak istediğinde, müşteriler kahvaltılık ögeleri aradıklarında Blinkit'te sponsorlu ürün reklamları yayınladı. Kampanya, sepet eklemelerinden kasaya kadar gösterim izlemesini yaparak SKU düzeyinde kesin ROI'yi gösterdi.

Benimsemeyi teşvik eden anahtar avantajlar şunlardır:

Demografik varsayımlardan ziyade gerçek satın alma davranışlarına dayalı hedefleme

Hangi ürünlerin dönüşüm sağladığını ve hangilerinin sağlamadığını gösteren gerçek zamanlı performans verileri

Envanter seviyelerine doğrudan bağlı promosyonlar düzenleme yeteneği

Zaten alışveriş modunda olan yüksek niyetli kitleler

Marka stratejisi, perakende medyayı kendi kanalı olarak ele almayı gerektirir.

Yaratıcı içeriklerin küçük görsel biçimlerinde çalışması gerekir. Teklif stratejileri, dönüşüm süresinin günler değil dakikalar olduğu için aramadan farklıdır. Bütçe tahsisi, bu platformların gelecekteki satın alımlar için farkındalık yaratmak yerine, şu anda satın almaya hazır müşterilere ulaştığını yansıtmalıdır.

2. Z kuşağının etkisi, doğrudan harcamalarının çok ötesine uzanıyor

Mamaearth, Z kuşağının ürünleri nasıl keşfettiğini anlayarak markasını büyük ölçüde inşa etti. Instagram ve YouTube oluşturucularıyla ortaklıklara büyük yatırımlar yaparak, geleneksel reklamlar yayınlamak yerine influencer'ların ürünleri gerçekçi bir şekilde tanıtmasına olanak tanıdı.

Z kuşağı tüketiciler, güvendikleri oluşturucuların Mamaearth yüz yıkama jeli veya saç yağı kullandığını gördüklerinde, bu ürünleri aile alışveriş listelerine eklediler.

Via Modash

Bu demografik grup, satın almadan önce kapsamlı araştırmalar yapar. Bir dizüstü bilgisayar veya cilt bakım ürünü seçmeden önce beş YouTube incelemesini izler, Instagram yorumlarını kontrol eder, WhatsApp gruplarındaki arkadaşlarına danışır ve Reddit konularını okur.

Bu temas noktalarında tutarlı mesajlar veren markalar, dikkati çekme savaşını kazanır.

Z kuşağı ayrıca markaların, kendileri için önemli olan sorunlarda net bir pozisyon almasını bekliyor.

Bombay Shaving Company, bakım konusunda cinsiyet stereotiplerini yıkmaya yönelik kampanyalar başlattığında, bu tutum samimi olduğu için büyük yankı uyandırdı. Fırsat, erken aşamada samimi ilişkiler kurmakta yatıyor.

3. Bölgesel dil içeriği, 2. ve 3. kademe pazarların kapılarını açıyor

Meesho, 11 Hint dilinde özel içerikler oluşturarak küçük şehirlerde büyüme kaydetti. Yerel kültürü anlayan bölgesel içerik oluşturucuları işe aldılar ve bölgesel festivaller, yerel mizah ve kültürel olarak ilgili durumlar etrafında kampanyalar oluşturdular.

Bu strateji reklamcılığın ötesine geçiyor. Zomato'nun bölgesel dillerde sunulan uygulama arayüzü, 2. kademe şehirlerden gelen sipariş sıklığını ölçülebilir şekilde artırdı. Müşteriler menüleri kendi ana dillerinde gezinebilir, yorumları okuyabilir ve ödeme işlemlerini tamamlayabilir hale geldiklerinde, sürtüşmeler ortadan kalktı.

Bölgesel gereksinimler şunları içerir:

Kampanya zamanlaması için yerel festivalleri ve kültürel olayları anlamak

Ürün pozisyonunu bölgesel tercihlere uyacak şekilde uyarlamak

Her büyük dil pazarında içerik oluşturucu ağları oluşturmak

PhonePe gibi ödeme uygulamaları, bölgeye özgü ödeme teklifleriyle bunu daha da ileri götürüyor. Onam sırasında, Kerala'daki kullanıcılar geleneksel satın alma kategorilerinde nakit iadesi görüyor. Durga Puja sırasında, Batı Bengal'deki tüketiciler giyim ve mücevher teklifleri alıyor. Bu yerelleştirme, insanların kültürel anlarda nasıl harcama yaptıklarını yansıttığı için etkileşimi artırıyor.

4. Mikro ve nano influencer'lar ölçülebilir performans sunar

Kozmetik ve cilt bakım ürünleri alanında lider bir pazar yeri olan Nykaa, influencer bütçesinin önemli bir kısmını ünlülerin reklamlarından 200'den fazla güzellik mikro influencer'ıyla ortaklıklara kaydırdı. Her bir oluşturucunun, cilt bakımı rutinleri, makyaj dersleri ve ürün incelemelerine gerçekten ilgi duyan 10.000-50.000 takipçisi var.

Bangalore merkezli bir mikro influencer, nemli havalarda fondötenin performansıyla ilgili bir paylaşım yaparak, ünlü bir kişinin genel bir tanıtımının ulusal çapta ulaştığı etkiden daha fazla, 30.000 yerel takipçisinin ilgisini çekiyor. O, izleyicilerinin özel endişelerini anlıyor ve bunlara doğrudan değiniyor.

Performans avantajları şunları içerir:

Hedef müşterilerle tam olarak eşleşen kitle demografisi

Oluşturucular ürünleri günlük olarak gerçekten kullandıkları için, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik özgün ve gerçekçidir.

Birden fazla oluşturucuya aynı anda farklı mesajlar gönderme esnekliği

Uygulama, farklı yaklaşımlar gerektirir.

via OnePlus

OnePlus, bireylerin tek seferlik kampanya gönderileri yerine yıl boyunca sürekli içerik ürettikleri ve böylece sürdürülebilir görünürlük sağlayan bir Oluşturucu Program oluşturdu.

🚀 ClickUp Avantajı: Influencer programları genellikle düzinelerce veya yüzlerce küçük oluşturucuyu içerir ve her biri farklı biçimler üretir, farklı zamanlamalarda yayınlar ve farklı kitleleri çeker. ClickUp Gösterge Panelleri, tüm bu verileri bir araya getirerek takımların çıktıları hızlı bir şekilde karşılaştırmasını, etkileşim modellerini tespit etmesini ve hangi oluşturucuların en yüksek yatırım getirisi (ROI) sağladığını anlamasını sağlar. Influencer ortaklıkları yıl boyunca devam ettiğinde, Gösterge Panelleri sürekli bir performans katmanı görevi görür. Markalar, parçalı analizleri incelemek zorunda kalmadan, neyin işe yaradığını, neyin ayarlanması gerektiğini ve hangi oluşturucuların gerçekten dönüşümleri etkilediğini daha net bir şekilde görebilir.

ClickUp gösterge panellerinde gösterimleri izleyin ClickUp Gösterge Panelleri ile her oluşturucunun kampanya performansına nasıl katkıda bulunduğunu anlayın.

5. Kısa video formu kullanıcıların ilgisini çekiyor

Hindistan'daki Instagram kullanıcılarının çoğu artık geleneksel gönderiler yerine kısa videolar aracılığıyla markaları keşfediyor. Bu durum, şirketleri içerik yaklaşımlarını tamamen yeniden düşünmeye zorladı.

Zomato aracılığıyla

Zomato gibi markalar, Reels etrafında sosyal varlıklarını oluşturdular. #EnjoyLargeMealsOnZomato kampanyalarında, influencer'ları kullanarak yemek teslimatını mizah ve duygusal hikaye anlatımını birleştiren, samimi ve eğlenceli biçimlerde tanıttılar.

Kampanya, insanların işe giderken, molalarda ve boş zamanlarında telefonlarında içerik tüketme alışkanlıklarına uygun olduğu için başarılı oldu.

Wakefit, IPL sezonu boyunca farklı bir yaklaşım benimsedi. Komik bir Reels kampanyası oluşturdular ve Drew Hicks ve Agu Stanley gibi Hintçe'yi akıcı bir şekilde konuşan Batılı influencer'ları davet ederek uyku sorunları hakkında eğlenceli içerikler hazırladılar.

Küresel yüzlerin yerel dil ile harmanlanması milyonlarca görünüm ve paylaşım sağladı ve Reels'in geleneksel biçimlerin ulaşamayacağı yaratıcı denemeleri nasıl mümkün kıldığını gösterdi.

Biçim gereksinimleri diğer içerik türlerinden farklıdır:

İzleyicileri ilk üç saniye içinde çekin, yoksa sayfayı geçip giderler.

Dikkat süresine uygun olması için videoların süresini 15 ila 60 saniye arasında tutun.

Trend olan sesleri stratejik olarak kullanın. "Heeriye" veya "Tum Kya Mile" gibi şarkıları kullanan oluşturucular, 3 kat daha fazla etkileşim elde etti

6. Yapay zeka destekli kişiselleştirme, temel segmentasyonun ötesine geçiyor

via IndiaAI

Tata Cliq, yapay zeka kullanarak alışverişçilerin neyi keşfettiğini ve neyle etkileşime girdiğini inceler, ardından onların niyetine gerçekten uyan ürünleri sunar.

Teknolojiyi inceleyen bir ziyaretçi, tam da aradığı gadget'larla dolu bir ana sayfa görür. Modaya meraklı biri, daha önce ilgilendiği stillere yönelik bir feed alır.

Teknoloji, günün saati, cihaz türü, geçmiş satın alımlar, terk edilmiş sepetler, e-posta etkileşimi ve tarama davranışı gibi binlerce veri noktasını analiz eder.

Swiggy aracılığıyla

Swiggy'nin yapay zekası, yemek alışkanlıklarını tespit eder ve her kullanıcıya tanıdık gelen restoran ve yemek önerileriyle bu alışkanlıklara uyum sağlar.

Bu düzeyde bir alaka düzeyi, özellikle karar verme aşamasında olan müşterilerin ilgisini artırır ve daha fazla müşteriyi sipariş vermeye teşvik eder.

Etkili uygulamalar arasında şunlar yer alır:

Farklı abonelere farklı ürünleri gösteren dinamik e-posta pazarlama içeriği

Müşteriler arama yapmadan önce ürün önerileri sunan tahmine dayalı öneriler

Belirli davranış sinyalleriyle tetikleyici faktörler aracılığıyla tetiklenen otomasyon kampanyaları

En iyi performans gösteren kreatiflere ve kitlelere gerçek zamanlı bütçe tahsisi

Bu temelin oluşturulması için sağlam birinci taraf veri toplama gereklidir. Markalar, web siteleri, uygulamalar, e-posta ve çevrimdışı etkileşimlerden gelen bilgileri birleştirmek için müşteri veri platformlarına ihtiyaç duyar. Bu altyapı olmadan, yapay zeka etkili bir şekilde kişiselleştirme yapamaz.

7. Bağlantılı TV, kablolu yayını terk eden premium izleyicilere ulaşıyor

Mamaearth, Ubtan Yüz Yıkama Jeli için Disney+ Hotstar'da CTV kampanyaları düzenledi. Shilpa Shetty Kundra ile 30 saniyelik bir hikaye odaklı reklam yayınladılar ve ürünün içerik hikayesine ve "Shaadi Wala Glow" vaat eden her şeye odaklandılar.

Sonuçlar hızlı bir şekilde ortaya çıktı: marka bilinirliği ve beğenilirliği yaklaşık %9 arttı ve satın alma niyeti neredeyse %19 sıçradı, bu da tipik kampanya normlarının üzerinde bir performans oldu.

İzleme ortamı önemlidir. CTV izleyicileri genellikle birden fazla aile üyesi ile birlikte izler, bu da izlenim değerini katlar. İzleme deneyimi daha bilinçli olduğu için reklamlar sırasında kanalı değiştirme olasılıkları daha düşüktür.

CTV'nin avantajları şunlardır:

Görüntüleme davranışına ve demografik özelliklere dayalı hedefleme

Mobil video ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha yüksek tamamlanma oranları

Reklam gösterimlerinden elde edilen dönüşümleri ölçmek için atıf izleme

Sıklık sınırlaması için daha geniş dijital kampanyalarla entegrasyon

8. Sesli arama, konuşma içeriklerinin optimizasyonunu gerektirir

Sektör tahminlerine göre, internet kullanıcılarının %50'den fazlasının gelecek yıl sesli asistanları kullanması bekleniyor.

Bu değişim önemlidir, çünkü sesli sorgular metin sorgularından temel olarak farklıdır. İnsanlar doğal bir şekilde konuşur, daha uzun konuşma cümleleri ve tam sorular kullanır. Sesli sorgu, çok dilli ortamlarda kullanım kolaylığı nedeniyle özellikle faydalıdır.

Biri konuşurken "Mere paas me petrol pump kaha hai?" (Hintçe'de yakınımdaki benzin istasyonunu bul) diye sorabilir, ancak "yakınımdaki benzin istasyonu" yazabilir.

Google Assistant ve JioSaavn gibi dijital platformlar, Hindistan aksanlarına ve bölgesel lehçelere uyum sağlamak için ses özelliklerini özelleştiriyor. AI modelleri farklı konuşma kalıplarındaki daha fazla sorgudan öğrenmeye devam ettikçe, teknoloji de gelişmeye devam ediyor.

Ses için optimizasyon gereksinimleri şunları içerir:

İnsanların sözlü olarak sorduğu soruları yanıtlayan SSS içeriği oluşturma

Doğal konuşma kalıplarına uygun konuşma dili kullanarak

Sesli asistanların yüksek sesle okuduğu öne çıkan snippet'ler için içerik yapılandırma

Birçok sesli sorgu konum bilgisi içerdiğinden, yerel arama için optimizasyon

9. WhatsApp aracılığıyla yaygınlaşan konuşma tabanlı ticaret

Hindistan'da 853,8 milyon WhatsApp kullanıcısı bulunmakta olup, bu da ülkeyi küresel olarak en büyük pazar haline getirmektedir. Bu devasa kullanıcı tabanı, WhatsApp'ı bir mesajlaşma uygulamasından bir ticaret platformuna dönüştürmüştür.

Konuşma tabanlı ticaret'e geçiş, davranış değişikliği tarafından yönlendirilmektedir. Müşteriler, telefon görüşmesi yapmak veya e-posta göndermek yerine, kendilerine uygun olan zamanda işlere mesaj atmayı tercih etmektedir.

WhatsApp'ta Nykaa indirim güncellemesi

Örnek olarak, Nykaa WhatsApp'ı kullanarak kişiselleştirilmiş sipariş izleme, ürün bakımı ipuçları ve stil önerileri gönderiyor. Bu yaklaşım, satın alma sonrası iletişimi işlem güncellemelerinden sürekli ilişki kurmaya dönüştürdüğü için işe yarıyor.

Etkileşimlerin yararlı hissettirilmesi için şu ipuçlarını uygulayın:

Karar verme sürecini desteklemek için kısa videolar ve karuseller gibi zengin medya içeriklerini kullanın.

Sepet terk etme gibi satın alma niyetinin en yüksek olduğu anlarda sınırlı süreli teklifleri paylaşın.

Kolay iki yönlü konuşma sağlayarak müşterilerin soru sorabilmelerini veya öneri talep edebilmelerini sağlayın.

Müşterilerin ne alacaklarını bilmelerini ve daha uzun süre etkileşimde kalmalarını sağlamak için opt-in'leri temiz ve anlamlı tutun.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Belgelerinde konuşma tabanlı ticaret stratejinizin temelini oluşturun. Merkezi ClickUp belgeleri ile iletişiminizi alakalı ve yararlı tutun

Her mesaj şablonu, yanıt kılavuzu, teklif metni ve ş Akışı varyasyonu, müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar arasında tutarlı olmalıdır ve Docs her şeyi tek bir yerde düzenli tutar.

Yapılandırılmış bölümler, sürüm geçmişi ve gömülü varlıklar sayesinde takımlar, her temas noktasında daha hızlı uyum, daha sorunsuz uygulama ve daha tutarlı müşteri deneyimleri sağlayan WhatsApp iletişim standartlarının canlı bir kütüphanesini oluşturabilirler.

10. Programatik reklamcılık, metropol izleyicilerinin ötesine ulaşıyor

Programatik reklamcılık, daha önce sadece metropollerde mümkün olan hassasiyetle 2. ve 3. kademe şehirleri hedef alacak şekilde gelişti.

Flipkart, bölgesel genişleme yaklaşımıyla bu stratejiyi uygulamaktadır. Marka, ilk günden itibaren geniş bir ağ oluşturmuş ve tüketici büyümesinin güçlü ve istikrarlı olduğu 2. ve 3. kademe şehirlere yoğun bir şekilde odaklanmıştır.

Flipkart kampanyası

Örneğin, "India Ka Fashion Capital" kampanyası, Flipkart'ın ilk 10 günde yalnızca YouTube'da 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmasına yardımcı olurken, önceki kampanyalar aynı erişime ulaşmak için bir ay sürmüştü.

Bu yaklaşım iş yapıyor çünkü 2. ve 3. kademe şehirleri hedefleyen kampanyalar, metropol kampanyalarından farklı mesajlar gerektiriyor.

Hedefleme sofistike özellikleri şunları içerir:

Kentsel kullanıcılar için farklı reklamlar yayınlayarak, hız ve premium ürünleri vurgulayarak, uygun fiyat ve teslimatta ödeme (COD) seçeneklerine odaklanın.

Kampanyanın ilk haftalarından elde edilen hedef kitle bilgilerini kullanarak sonraki dönemlerde mesajları kişiselleştirin.

Belirli ilgi gruplarına ulaşmak için benzerlik kitlelerinden yararlanma

İlk etapta ilgi gösteren tüketicilerle yeniden bağlantı kurmak için reklamları yeniden hedefleme

Hindistan'daki Pazarlamacıların Karşılaşabileceği Zorluklar

Hindistan'daki pazarlama takımları hızlı hareket ediyor, ancak altlarında yer alan zemin daha da hızlı değişiyor. Bunlar, önümüzdeki yıl karşılaşabileceğiniz en büyük engellerden bazıları. 🗓️

Zorluk Anlamı Hindistan'da bunun önemi Artan müşteri edinme maliyetleri Meta, Google ve pazar yerleri arasında rekabetin artmasıyla ücretli kanalların fiyatları yükseliyor. Markalar aynı sonuçları elde etmek için daha büyük bütçelere ihtiyaç duyuyor ve bu da karlılığı etkiliyor. Veri parçalanması Müşteri verileri CRM, reklam platformları, web siteleri, pazar yerleri ve çevrimdışı kanallarda bulunur. Müşteriye ilişkin tek bir görünüm oluşturmak ve doğru atıf yapmak zor Ölçüm ve atıf boşlukları Sinyal kaybı, sınırlı izleme ve tutarsız platform raporlaması, dönüşümleri neyin tetiklediğine dair netliği azaltır. Verimsiz harcamalara ve daha zayıf performans kararlarına yol açar Platform doygunluğu Her kategori reklamlar, pazar yerleri ve sosyal platformlarla dolup taşıyor. Organik erişim düşüyor ve ücretli performans daha hızlı geriliyor Bölgesel içerik karmaşıklığı Hindistan'ın dilsel ve kültürel çeşitliliği, yerelleştirilmiş mesajlaşma gerektirir. Birden fazla eyalet için içeriği ölçeklendirmek pahalı ve zaman alıcı hale geliyor AI beceri eksiklikleri Takımlar, hızlı mühendislik ve yapay zeka odaklı kampanya ş akışlarında pratik deneyimden yoksundur. Otomasyon ve yapay zeka odaklı optimizasyonun benimsenmesini yavaşlatır Gelişen uyumluluk gereksinimleri Veri koruma, onay çerçeveleri ve platform politikaları giderek sıkılaşıyor Dijital pazarlamacılar, uyumluluğu sağlamak ve riski azaltmak için ş akışlarını uyarlamalıdır.

Pazarlama Takımları Nasıl Hazırlanabilir (Adım Adım)

Hindistan'daki pazarlama takımları, platform değişiklikleri, yaratıcı talepler ve hedef kitle davranışlarındaki değişiklikler gibi hızlı bir döngüyle karşı karşıyadır. Planlar her çeyrekte değişir ve takımlar hem hızı hem de doğruluğu destekleyen bir sisteme ihtiyaç duyar.

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı, takımların bu ritmi oluşturmasına yardımcı olur.

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak, işlerin dağınıklığını ortadan kaldırır, böylece hedefler, fikirler, görevler ve belgeler birbiriyle bağlantılı kalır. Bu bağlantı, takımların ivme kaybetmeden kampanyaları daha hızlı yürütmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olur.

İşte bunun size nasıl yardımcı olacağı. 📁

Adım #1: Tek bir doğru kaynak oluşturun

Kampanya performansı, içerik takvimleri, müşteri geri bildirimleri ve bütçe verileri ayrı sistemlerde bulunduğunda pazarlama kararları başarısız olur. Herhangi bir şeyi optimize etmeden önce, tam bir görünürlük elde etmeniz gerekir.

Şu anda pazarlama verilerinin bulunduğu tüm platformların listesini yaparak başlayın:

Ücretli dijital kanallardan ve organik pazarlama çabalarından elde edilen kampanya analitiği

Sosyal medya, e-posta ve web özelliklerinde içerik performansı

Anketler, incelemeler ve destek biletlerinden elde edilen müşteri geri bildirimleri

Dönüşüm modellerini gösteren satış boru hattı bilgileri

Bütçe izleme ve girişimler arasında kaynak tahsisi

Bunları, takımınızın performansı gerçek zamanlı olarak görebileceği tek bir Çalışma Alanına çekin. Verilerin bağlantısı gerçekleştiğinde, parçalı sistemlerin gizlediği kalıpları fark edersiniz.

🚀 ClickUp Avantajı: Gösterge panellerinde bağlam değiştirmeden kampanya durumunu, takım kapasitesini ve performans modellerini izleyin. ClickUp Gösterge Panellerinde Özel Kartları kullanarak pazarlama kampanyanız için tek bir doğru kaynak oluşturun

ClickUp'taki Özel Kartlar, pazarlama takımlarının verileri aşağıdakiler gibi net ve eyleme geçirilebilir görünümler haline getirmesine olanak tanır:

Çizgi grafik kartı: ROAS veya CTR değişiklikleri gibi zamana dayalı pazarlama trendlerini izler.

Çubuk grafik kartı: Kanalları, kampanyaları veya hedef kitle segmentlerini yan yana karşılaştırır.

Pasta grafik kartı: Bütçe dağılımları veya potansiyel müşteri kaynakları gibi oransal dağılımları gösterir.

Pil grafiği kartı: Kampanya veya içerik üretim hedeflerine yönelik ilerlemeyi görselleştirir.

Hesaplama kartı: Toplamları, ortalamaları ve potansiyel müşteri başına maliyet veya harcama farkı gibi formülleri hesaplar.

Portföy kartı: Birden fazla kampanya veya iş akışının durumunu tek bir görünümde özetler.

Metin bloku kartı: Verilerin yanına notlar, vurgular veya anlatı bağlamı ekler.

Tartışma kartı: Gösterge paneli içgörüleriyle ilgili sorular, kararlar ve yorumları kaydeder.

Arama kartı: Acil görevler, inceleme öğeleri veya bloklanmış işler gibi hedefli listeleri çeker.

Adım #2: Ş akışlarınıza yapay zekayı entegre edin

Pazarlamacıların günlerinin çoğu, sosyal medya gönderileri hazırlamak, pazarlama planlarını analiz etmek, hedef kitleleri segmentlere ayırmak ve rakipleri izlemekle geçiyor.

Yapay zeka bunları hızlı bir şekilde hallederken, takımınız strateji ve yaratıcı işlere odaklanabilir.

AI'nın en büyük etkiyi yarattığı alanları belirleyin:

İçerik oluşturma , e-postalar, sosyal medya platformları ve bloglar için ilk taslakların hazırlanmasını hızlandırır.

Performans analizi , optimizasyon fırsatlarını otomatik olarak ortaya çıkarır.

Hedef kitle segmentasyonu , temas noktalarındaki davranış kalıplarına göre gerçekleştirilir.

Rekabetçi izleme, sürekli manuel kontrol gerektirmeden ortaya çıkan dijital pazarlama trendlerini belirler.

Yapay zekayı, stratejik düşüncenin yerini aldığı yerlerde değil, insan verimliliğini artırdığı yerlerde kullanın.

💡 Profesyonel İpucu: Pazarlama işlerinizi devam ettirmek için Bağlamsal Yapay Zeka'yı kullanın. ClickUp Brain, çalışma alanınızın içinde yer alır, bu nedenle proje durumu, son tarihler veya sahiplik ayrıntıları hakkında bilgi istediğinizde, yanıtı doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızdan alır.

ClickUp Brain'i kullanarak akıllı kaynak ve sosyal medya yönetimi için içerik performansını analiz edin

Örnek olarak, bir içerik sorumlusu ClickUp Brain'e şu soruyu sorar: "Geçen ay en fazla trafik ve etkileşim sağlayan makaleleri bana gösterebilir misiniz?"

AI pazarlama aracı, Çalışma Alanı'nda depolanan verileri analiz eder ve en iyi performans gösteren makaleyi, aylık görünüm sayısını ve okuyucuları sayfada en uzun süre tutan gönderiyi vurgulayan bir döküm sunar. Lider, bu bilgileri kullanarak bir sonraki sprintte hangi konulara daha fazla bütçe ayrılması gerektiğine karar verir.

Adım #3: Kampanya geliştirmeye sistematik denemeler ekleyin

Dinamik pazarlarda statik pazarlama stratejileri işe yaramaz. Rakipleriniz her hafta mesajları, yaratıcı biçimleri, hedef kitle segmentlerini ve kanal kombinasyonlarını test ediyor. Kampanyalar başlatıp en iyisini umut eden takımlar hızla geri kalıyor.

Takımın her girişimde izleyeceği bir test çerçevesi oluşturun:

Müşteri içgörülerine ve önceki kampanya verilerine dayalı hipotezler geliştirin.

Lansmandan önce pazarlama KPI'larını tanımlayın, böylece herkes başarının neye benzediğini bilsin.

Belirli değişkenleri izole eden kontrollü ortamlar oluşturun

Her testin tamamlanmasının ardından bulguları hemen belgelendirin.

Deneylerin performansını gerçek zamanlı olarak izleyerek, düşük performans gösteren varyasyonları hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilir ve başarılı olanları daha hızlı ölçeklendirebilirsiniz. Sistematik deneyler kurumsal bilgi birikimini artırır ve takımınız kanıtlanmış içgörüler üzerine inşa ettiği için daha iyi kararlar alır.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Gösterge Panellerinde AI Kartları kullanarak SaaS yayılımı olmadan içgörüler elde edin. Bu kartlar, pazarlama takımlarına ClickUp'taki gerçek kampanya faaliyetleriyle uyumlu performans ve ilerleme hakkında hızlı bir okuma sağlar. ClickUp Gösterge Panellerinde AI Kartları aracılığıyla canlı pazarlama içgörülerini ortaya çıkarın

Şu AI Kart türlerini deneyin:

AI Brain Kart: Pazarlama sorularına özel olarak tasarlanmış bir AI komutunu çalıştırın.

AI StandUp Kartı: Belirli bir dönemdeki son etkinlikleri özetleyin.

AI Takım StandUp Kartı: Belirli kişiler veya takımlar için faaliyetleri özetleyin.

AI Yönetici Özeti Kartı: Sağlık ve durum hakkında güncel bir genel bakış oluşturun

AI Proje Güncelleme Kartı: Üst düzey bir proje ilerleme özeti oluşturun

Adım #4: Kampanya yürütmeyi yavaşlatan tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirin

Manuel devirler ivmeyi öldürür. Onaylar e-postalarda bekler, durum güncellemeleri Slack mesajları ve takip toplantıları gerektirir, görev atamaları elektronik tablolar aracılığıyla yapılır ve paydaşlara gönderilen bildirimler geç gelir veya tamamen unutulur.

Kampanyalarınızda tekrar tekrar yapılan tüm manuel görevleri belirleyin. Onay zincirlerini, durum güncelleme tetikleyicilerini, atama kurallarını ve paydaş bildirim dizilerini planlayın.

Otomasyon bu sürtüşme noktalarını ortadan kaldırır, böylece kampanyalar konsept aşamasından lansman aşamasına yarı yarıya daha kısa sürede geçer.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomasyonları ile büyümeyi destekleyen stratejik girişimler için kapasiteyi serbest bırakın. Bir kuralı bir kez belirlediğinizde, ClickUp bu koşul her ortaya çıktığında kuralı uygular. ClickUp Otomasyonları ile anında ş akışı eylemlerini tetikleyin Örneğin, bir kampanya lideri bir görevin durumunu "İncelemeye Hazır" olarak değiştirir ve sistem bunu anında onaylayıcı yöneticiye atar. Bir tasarımcı son varlığı yükler ve görev "Planlanmış" durumuna geçerken, ClickUp güncellemeyi kanal sahibine gönderir. ClickUp Ajanları bunu daha da ileriye götürür. Çalışma alanı içindeki veriler, modeller ve bağlam üzerinde hareket ederler, ardından normalde bir kişinin birkaç dakika süren görevleri yerine getirirler. Diyelim ki müşteri geri bildirimlerindeki duyguları kontrol etmek için bir AI Ajanı oluşturdunuz. Bu ajan, olumsuz yanıtlar için görevler atayacak ve takımın müşteri kaybı sinyallerinden bir adım önde olmasını sağlayan takip dizileri oluşturacaktır. Kendi stratejinizi oluşturmak için bu videoyu izleyin:

Adım #5: Daha derin analiz ve içgörüler için yapay zekayı kullanın

Temel yapay zeka, yüzeysel görevleri yerine getirir. Gelişmiş yapay zeka yetenekleri, karmaşık veri modellerini daha derinlemesine inceler, kampanya sonuçlarını tahmin eder, sofistike kitle içgörüleri oluşturur ve liderlik düzeyinde karar verme sürecine bilgi sağlayan stratejik öneriler sunar.

Nüanslı analizin en önemli olduğu alanlarda gelişmiş yapay zeka kullanın, örneğin:

Bütçenizi harcamadan önce, hangi kitle segmentlerinin belirli mesajlara yanıt vereceğini tahmin edin.

Keşfedilmemiş fırsatları ortaya çıkaran çapraz kanal kalıplarını belirleyin.

Geçmiş performans ve en son pazarlama trendlerine dayalı stratejik öneriler oluşturun.

Bu düzeydeki zeka, pazar değişikliklerine tepki veren takımları, bunları önceden tahmin eden takımlardan ayırır.

🚀 ClickUp Avantajı: Pazarlama takımları, işinizi bilen stratejik bir yapay zekaya ihtiyaç duyar. ClickUp BrainGPT, ClickUp Çalışma Alanınızın ötesinde işinizin güçlü bir uzantısı haline gelir. Masاüstü uygulama ve Chrome uzantısı size şu konularda yardımcı olur: ClickUp, bağlı uygulamalar (Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint) ve web'deki aramaları tek bir sorguda birleştirin.

Görevler, belgeler, toplantılar ve bağlantılı araçlardan elde edilen bağlamı kullanarak karmaşık soruları yanıtlayın.

ClickUp Talk to Text ile konuşulan sesi metin olarak ve eylem öğeleri olarak 4 kata kadar daha hızlı dönüştürün.

Daha derinlemesine akıl yürütme ve çeşitli çıktı stilleri için tek bir arayüzde çoklu model AI (ör. ChatGPT, Claude, Gemini) kullanın.

Geleneksel yapay zekanın erişemediği dosyalardan ve proje bağlamından bilgi alın.

Chrome uzantısı ile tarayıcı içeriğini eyleme geçirilebilir özetlere veya görevlere dönüştürün. ClickUp BrainGPT sayfa analizi ile daha zengin bir bağlam elde edin

Adım #6: İçerik üretimini endüstriyelleştirin

Hintli izleyiciler, YouTube, Instagram, WhatsApp ve yeni platformlarda Hintçe, İngilizce, Tamilce, Teluguca ve diğer bölgesel dillerde içerik talep ediyor. Manuel üretim, bu talebi karşılamak için yeterli ölçekte yapılamıyor.

Hız ve marka standartları arasında denge kuran bir içerik sistemi oluşturun:

Her içerik türü için atanmış sahiplik ile net ş akışları tanımlayın.

Tutarlılığı koruyan onay aşamaları oluşturun

Yaratıcılığı öldürmeden verimliliği artıran içerik takvimi şablonları oluşturun.

Performans ölçütlerini izleyerek belirli segmentlerde neyin yankı uyandırdığını belirleyin.

AI, takımınızın yaratıcı kontrolü ve stratejik yönelimini korurken, büyük ölçekte içerik üretimini hızlandırır. Müşteri etkileşimini artıran biçimler ve konular üzerine daha fazla ağırlık verin ve düşük performans gösteren içerik türlerinin üretimini azaltın.

🚀 ClickUp Avantajı: İçerik takımları her zamankinden daha fazla iş üretiyor ve ClickUp Brain, tutarlılığı kaybetmeden bu hızı koruyor. Marka yönergelerini, üslup kurallarını ve Çalışma Alanınızda depolanan içeriği zaten biliyor. Bu bağlam, her öneriyi şekillendirir, böylece çıktılar uzun düzenleme döngüleri olmadan tutarlı kalır. ClickUp Brain ile kampanyalarınız için yüksek performanslı metinler hazırlayın

Bir içerik sorumlusunun bayram sezonu kampanyası için materyaller hazırladığını varsayalım. ClickUp Brain'e şu soruyu sorar: "Marka tonumuzu ve geçen yıl bu alanda en iyi performans gösteren metni kullanarak Diwali indirim teklifimiz için bir sosyal medya gönderisi taslağı hazırla."

Daha önce yüksek etkileşim sağlayan stili yansıtan kısa bir LinkedIn sürümü, daha çarpıcı bir Instagram başlığı ve bir CTA oluşturur.

Dijital Pazarlamayı Ölçeklendirmek için En İyi Uygulamalar

Hindistan'ın dijital ekosistemi, hızlı hareket eden ancak yerel gerçeklere bağlı kalan markaları ödüllendirir. Burada ölçeklendirme, farklı bir strateji gerektirir. İşte uygulanabilecek bazı en iyi uygulamalar. 📋

2. ve 3. kademe şehirlerde fiyatlandırma deneylerini test edin

Küçük şehirlerdeki tüketiciler, fiyatlandırma yapılarına büyük şehirlerdeki tüketicilerden farklı tepki veriyor. Ödeme modelleri (EMI seçenekleri, haftalık döngüler, deneme dönemleri) üzerinde A/B testleri yapın ve coğrafi bölgelere göre dönüşüm oranlarını izleyin.

Fiyat duyarlılığı Pune ve Patna arasında önemli ölçüde farklılık gösterir, bu nedenle fiyatlandırma yapınız yerel satın alma gücünü ve ödeme tercihlerini yansıtmalıdır. Varsayımlara değil, gerçek verilere dayalı olarak ayarlamalar yapın.

🧠 İlginç Bilgi: Ortaçağ Avrupa'sında, yürüyen reklam ağları görevi gören "şehir tellalları" vardı. Çoğu insan okuma yazma bilmediğinden, markalar tellalları işe alarak kalabalık sokaklarda promosyonları duyurmalarını sağlıyordu.

Ödeme davranışına göre dönüşüm huninizi bölün

Ödeme yöntemi seçimi, yaş veya gelir dilimlerinden daha fazlasını ortaya koyar. Cüzdan kullanıcıları, UPI kullanıcıları ve kredi kartı kullanıcıları için farklı dönüşüm yolları oluşturun.

Cüzdan kullanıcıları nakit iadesi ve anında indirimler peşinde. UPI kullanıcıları hız ve basitliği ön planda tutuyor. Kredi kartı kullanıcıları ise ödül puanları ve premium çerçevelemeye ilgi gösteriyor.

Her segment için ayrı ayrı açılış sayfaları, teklifler ve mesajlar tasarlayın.

Konut kümelerinde hiperlokal dağıtım merkezleri kurun

Teslimat hızı, dönüşüm oranlarını ve tekrar satın alımları doğrudan etkiler. Bangalore'daki Whitefield, Mumbai'deki Powai ve Haydarabad'daki Gachibowli gibi yüksek yoğunluklu mahalleleri belirleyerek, hızlı satılan ürünlerin stoklandığı mikro depolar kurun.

Teslimat sürelerini 24 saatten 2-4 saate indirin. Daha hızlı teslimat, apartman kompleksleri ve konut toplulukları içinde ağızdan ağıza yayılan referanslar oluşturur.

🔍 Biliyor muydunuz? B2B pazarlamacılarının %35'i, kuruluşlarının artık yapay zeka destekli uygulamalar kullandığını, ancak bunların olgunluk aşamalarının çok farklı olduğunu söylüyor. Yaklaşık %20'si hala keşif aşamasında, %48'i kullanım senaryolarını geliştiriyor ve %24'ü ş akışlarına yapay zekayı entegre etmiş durumda.

Yerel arama davranışları için yaratıcı varlıkları optimize edin

Hintliler bölgesel dillerde farklı şekilde arama yaparlar.

Hintçe konuşanlar "gelinlik" yerine "shaadi ke kapde" (düğün kıyafetleri) yazıyor. Malayalamca kullanıcılar Onam sırasında "Kerala ziyafet menüsü" yerine "sadya tarifleri" arıyor.

Anahtar kelime stratejinizi ve yaratıcı varlıklarınızı, bölgesel kitlelerin gerçekte nasıl arama yaptığını yansıtacak şekilde denetleyin. Çevirileri doğrulamak için ana dilini konuşan kişileri kullanın; kelime kelime çeviriler genellikle kültürel bağlamı ve arama amacını gözden kaçırır.

Son aşamadaki güven için yerel perakendecilerle iş birliği yapın

Tüketiciler satın almadan önce ürünleri görmek istedikleri için, birçok bölgede e-ticaret penetrasyonu düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Mahalle mağazalarıyla işbirliği yaparak teslimat noktaları veya demo merkezleri oluşturun. Müşterilerin tanıdık mağazalarda ürünleri dokunarak test etmelerine ve siparişlerini almalarına olanak tanıyın.

Bu hibrit model, dijital işlemlerin hala şüpheyle karşılandığı pazarlarda iade oranlarını azaltır ve güvenilirlik sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: 1908 yılında, bugün "modern reklamcılığın babası" olarak anılan İngiliz pazarlamacı Thomas J. Barratt, sanat, sloganlar ve tekrarlı maruz kalma yöntemlerini kullanarak Pears Soap için akıllı kampanyalar yürüttü. Reklamlarından birinde, sabunu ev konforu ve sosyal durum ile ilişkilendirmek için Viktorya dönemine ait Bubbles adlı tabloyu yeniden kullandı. Bu, marka oluşturmanın erken dönem örneklerinden biridir.

Daha hızlı sonuçlar için pazarlama şablonlarını deneyin

Yüksek performanslı pazarlama takımları, planlamayı standartlaştırmak, manuel kurulumları azaltmak ve her kampanyayı başlangıcından lansmanına kadar uyumlu tutmak için pazarlama kampanyası şablonlarına güvenir. Sağlam bir şablon, üretim başlamadan önce takımlara hedefler, zaman çizelgeleri, sahiplik ve kapasite konusunda netlik sağlar.

İşte birkaç seçenek. 🗒️

ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonu ile istediğiniz zaman üst düzey planlamadan departman düzeyinde ayrıntılara geçin.

ClickUp'ın Pazarlama Eylem Planı Şablonu, pazarlama takımlarına kampanyaların başlangıcından teslimata kadar tasarım, organizasyon ve izleme için güvenilir bir çerçeve sunar.

Şu konulardan oluşur:

Engellenmiş , İptal Edilmiş , Tamamlandı , Devam Ediyor ve Planlanmış ClickUp Özel Görev Durumları , örneğinve

ClickUp Özel Alanları, Çıktı , Atanan Takım , Dosyalar ve Hedefler gibi, her göreve netlik katmak için kullanın. vegibi, her göreve netlik katmak için kullanın.

Takvim Görünümü, Eylem Planı Liste Görünümü, Takım Görünümü ve Buradan Başlayın Görünümü dahil olmak üzere birden fazla yerleşik görünüm

ClickUp Pazarlama Zaman Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Pazarlama Zaman Çizelgesi Şablonu ile kapasite ve plan bağımlılıklarını dengeleyin.

ClickUp Pazarlama Zaman Çizelgesi Şablonu, karmaşık kampanya programlarını net bir görsel sıraya dönüştürür. Şablon şunları içerir:

Durduruldu, Değerlendirme , Yürütme , Başlamadı ve Planlama gibi Özel Durumlar Daha iyi yaratıcı proje yönetimi içinvegibi Özel Durumlar

Görev Kategorisi , Çaba , Çeyrek , Pazarlama Lideri ve Kanal gibi özel alanlar, her faaliyete yapı ve netlik katar.

Etkinlikler Görünümü, Pipeline Görünümü, Pazarlama Potansiyel Müşteri Kapasitesi Görünümü, Zaman Çizelgesi Görünümü ve Başlangıç Kılavuzu Görünümü gibi hızlı görünümler

Bir Sonraki Adımınız ClickUp ile Başlıyor

Hindistan'daki pazarlama trendleri hızla değişiyor ve bu değişimler kimseyi beklemiyor. Trendler gelişiyor, platformlar bir gecede yön değiştiriyor ve hedef kitlenin beklentileri karşılaştıkları her yeni deneyimle birlikte artıyor.

Ancak, önde kalmak için sürekli dikkat ve esnek uygulama gerekir; ClickUp bunu sağlar.

Gösterge panelleri performans, kapasite ve kampanya durumunu tek bir görünümde bir araya getirir, böylece sekmeler arasında geçiş yapmadan kararlar daha hızlı alınabilir. Otomasyonlar, tekrarlayan devralmaları ortadan kaldırır ve hatırlatıcıları takip etmek zorunda kalmadan kampanyaların devam etmesini sağlar. ClickUp Brain ve BrainGPT, çalışma alanınızın içinde bağlamsal yanıtlar ve içerik desteği sunarak bu temeli daha da güçlendirir.

Takımlar karmaşık zaman çizelgelerinde netlik gerektirdiğinde, pazarlama şablonları sahiplik görünürlüğünü artırır.

Pazarlama işlerinin daha koordineli ve Hindistan'ın dijital ortamına daha duyarlı olmasını istiyorsanız, ClickUp size her kampanyayı güvenle ve netlikle yürütmenizi sağlayacak özellikler sunar.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Markalar, yapay zeka tarafından üretilen içerik, performans pazarlaması, müşteri sadakat programları ve influencer ortaklıklarına daha fazla yatırım yapıyor. Bölgesel içerik ve kısa videolar da etkileşimin büyük bir kısmını oluşturuyor.

AI, takımların daha hızlı içerik oluşturmasına, kampanyaları kişiselleştirmesine, performansı analiz etmesine ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirmesine yardımcı oluyor. Bu sayede, personel sayısını artırmadan deneyler yapmak ve kampanyaları ölçeklendirmek daha kolay hale geliyor.

Influencer pazarlama, niş oluşturuculara, UGC tarzı içeriğe ve performansa bağlı anlaşmalara doğru kayıyor. Markalar, takipçi sayısından ziyade ölçülebilir sonuçlara daha fazla odaklanıyor.

Evet, çünkü çoğu yeni internet kullanıcısı yerel dillerde içerik tercih ediyor. Bölgesel bağlamda hedef kitlesine hitap eden markalar daha yüksek güven ve daha iyi dönüşüm oranları elde ediyor.

Pazarlamacılar, müşteri verilerini nasıl topladıklarını, sakladıklarını ve kullandıklarını gözden geçirmeli, onay akışlarını güncellemeli ve tüm ortakların aynı standartları izlediğinden emin olmalıdır. Net veri politikaları riski azaltacaktır.

Takımlar, kampanyaları, verileri ve raporlamayı tek bir yerde bir araya getiren yapay zeka içerik araçları, CRM platformları, analiz araçları, reklam performansı gösterge panelleri ve pazarlama otomasyon platformlarından yararlanır.