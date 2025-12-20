Google Workspace Studio ve ClickUp Agents: Nasıl Seçilir?

AI'nın benimsenmesi üzerine yapılan araştırmalar ilginç bir hikaye ortaya koyuyor: Kuruluşların %88'i artık en az bir iş fonksiyonunda AI kullanıyor.

Ancak, yalnızca %7'si yapay zekayı kuruluşlarında tam olarak ölçeklendirmiştir. %31'i ölçeklendirme sürecindedir, %30'u ise yapay zeka girişimlerinin pilot aşamasındadır.

Açıkçası, birçok takım AI'yı deniyor, ancak çok azı AI'yı günlük işlerine tam olarak entegre edebilmiş durumda.

McKinsey & Company'nin AI kullanım istatistikleri

Bu nedenle, takımlar iş için AI'yı keşfetmeye başladıklarında, seçenekler çok fazla gelebilir.

Örneğin, Google Workspace Studio yapay zekayı doğrudan Gmail, Dokümanlar ve Google E-Tablolar'a getirir. Öte yandan, ClickUp Agents otomasyonu sağlamak, projeleri yönetmek ve işlevler arası çalışmaları senkronize tutmak için tasarlanmıştır.

Her ikisi de zaman tasarrufu vaat ediyor, ancak ş akışınıza uyum sağlama şekilleri çok farklı olabilir.

Bu blog yazısında, Google Workspace Studio ile ClickUp Agents'ı ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Yazının sonunda, AI'yı deneme aşamasından, işlerinizi halletmek için fiilen kullanmaya nasıl geçeceğiniz konusunda daha net bir fikir sahibi olacaksınız.

Google Workspace Studio ve ClickUp Agents'a Genel Bakış

Google Workspace Studio ile ClickUp Agents'ın karşılaştırması aşağıdaki gibidir.

Aspect Google Çalışma Alanı Studio ClickUp Agents Temel amaç Gemini'yi kullanarak e-posta, belge ve sohbet gibi Google uygulamalarında çok adımlı ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin. AI destekli proje yönetimi, görev otomasyonu, bilgi yönetimi ve rol tabanlı ş akışları Oluşturma yöntemi Başlangıçlar, adımlar ve değişkenler için doğal dil komutları; kodlama gerektirmez Her yere entegre edilmiş konuşma tabanlı AI özellikleri, süreçler ve takımlar için özelleştirilebilir ajanlar Tetikleyiciler ve otomasyon Saat/tarih, belirli kişilerden gelen e-postalar; özetleme veya etiketleme gibi zincirleme görevler Geçmiş verileri analiz eder, darboğazları tahmin eder, önceliklendirmeyi otomasyonla gerçekleştirir ve ş akışlarını uyarlar. Entegrasyon Gmail, Drive, Sohbet, Calendar; Jira, Asana, Salesforce gibi üçüncü taraf uygulamalar Slack, GitHub, Zapier dahil 1.000'den fazla uygulama; ClickUp'ın hiyerarşisine özgü (Alanlar, Klasörler, Listeler) AI yetenekleri Duygu analizi, özetleme, veri çıkarma, içerik oluşturma AI arama, yazma, özetler, transkriptler, etiket oluşturma, gelişmiş raporlama, proaktif içgörüler Kullanım örnekleri E-postaları yanıtlayın, elektronik tabloları güncelleyin, toplantıları özetleyin, etkinlikleri planlayın Hata önceliklendirme, kod inceleme, sprint optimizasyonu, pazarlama içgörüleri, süreç iyileştirmeleri Paylaşım ve işbirliği Drive dosyaları, takım bildirimleri gibi ajanları paylaşın Bağlamsal sohbet, gerçek zamanlı belgeler, Beyaz Tahtalar, misafir erişimi ve takım çapında AI Ölçeklenebilirlik İş Planı/Enterprise Planı’nda mevcuttur; genel kullanıma sunulma süreci devam etmektedir. Büyük takımları yönetir (Fortune 500); karmaşık projeler için sınırsız özelleştirme Güçlü Yönler Google merkezli otomasyonlar için basit; Çalışma Alanı genelinde gerçek zamanlı Üstün proje görünümleri, otomasyonlar ve AI derinliği ile hepsi bir arada platform

ClickUp nedir?

ClickUp ile operasyonlarınızı optimize edin ClickUp 4.0 ve süper ajanları ile takımlar arasında iş ve zaman çizelgesi yönetimini kolaylaştırın!

ClickUp, AI ajanlarının görevleriniz, projeleriniz ve iş akışlarınızın içinde doğrudan çalıştığı dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır.

Bağlantısız araçlar arasında geçiş yapmak veya bağlam değiştirerek zaman kaybetmek yok.

ClickUp 4.0 ile görevleriniz, belgeleriniz, bilgileriniz, sohbet dizileriniz, toplantı transkriptleriniz ve tüm iş ile ilgili araçlarınız tek bir AI destekli Çalışma Alanı'nda birbirine bağlı kalır. Ayrıca, bağlantısız iş akışları ve birden fazla uygulamanın iş yükünü artırmadan, doğrudan ClickUp içinde kod gerektirmeyen AI ajanları oluşturabilir ve dağıtabilirsiniz.

ClickUp özellikleri

Birleşik Çalışma Alanı yazılımının sunduğu özellikleri inceleyelim:

ClickUp Agents, çalışma alanınıza entegre edilmiş, arka planda çalışan ve tekrarlayan veya bağlam ağırlıklı görevleri üstlenen otomatik yardımcılar. Bağlam farkındalığına sahip oldukları için görevlerinizde, belgelerinizde, sohbetlerinizde ve daha fazlasında neler olduğunu bilirler ve her eylemi manuel olarak tetikleyici olmadan harekete geçerler. Üstelik bunları oluşturmak için kod gerekmez!

Hemen etkinleştirip kullanmaya başlayabileceğiniz bir dizi Önceden Oluşturulmuş Ajan elde edersiniz. Bunlar, yaygın ş Akışları için tasarlanmış, yapılandırma gerektirmeyen şablonlar veya "kullanıma hazır" ajanlardır.

İşte size birkaç mükemmel örnek:

Cevaplar Aracısı , ClickUp Sohbet Kanalında çalışma alanınızın bağlamından alınan uygun bir cevapla yanıt verir.

Günlük veya Haftalık Rapor Ajanları belirli bir programa göre bir alan, klasör veya liste için rutin güncellemeler oluşturan

Belirli bir zamanda takım faaliyetlerini özetleyen StandUp Agents

Minimum kurulumla standart AI ş akışları istediğinizde bu önceden oluşturulmuş ajanları kullanabilirsiniz.

Öte yandan, kod yazmaya gerek kalmadan kendi otomasyonlarınızı oluşturabileceğiniz ClickUp Özel Agentler de mevcuttur. Bunlar daha esnektir ve ajanın ne yapacağını, ne zaman çalışacağını ve çalışma alanınızla nasıl etkileşime gireceğini özelleştirmenize olanak tanır. İşte takımımızdan bir örnek:

Bu süper ajanlar şu bileşenlerle tanımlanır:

Tetikleyiciler: Ajanın çalışmasını sağlayan etkinlik (ör. gönderilen bir mesaj veya güncellenen bir görev) Koşullar: Ajanın harekete geçip geçmeyeceğini belirleyen kurallar (ör. mesajda açık bir soru varsa yanıt ver) Eylemler: Ajanın gerçekte yaptığı şeyler (cevap yazmak, görevler oluşturmak veya bilgileri özetlemek gibi) Bilgi ve araçlar: Ajanın hangi verilere erişebileceği ve hangi araçları kullanarak işlem yapabileceği

Örneğin, destek ekibiniz bir Sohbet kanalında çok sayıda soru alıyorsa, aşağıdakileri yapan bir Özel Ajan oluşturabilirsiniz:

Yeni bir mesaj geldiğinde tetikleyici çalışır

Yalnızca mesaj soru gibi görünüyorsa yanıt verir

Çalışma Alanının Belge ve Görev bölümünü "bilgi tabanı" olarak kullanır.

Öğrenilmiş, bağlamsal olarak doğru bir yanıtla yanıtlandı

Özellik #2: AI destekli verimlilik paketi

ClickUp Brain, çalışma alanınızın içinde yer alır ve görevlerden, belgelerden, sohbetlerden ve hatta bağlı uygulamalardan bağlam bilgisi alarak işleri otomasyonla gerçekleştirir. AI verimlilik aracı, çalışanlarınızı, projelerinizi ve bilgilerinizi birbirine bağlayan "her zaman açık" bir ağdır.

Görevler, belgeler, son tarihler, bağımlılıklar ve tartışmalar hakkında anında bağlamsal yanıtlar sunar. Takımlar, belgeleri veya sohbet konularıyla ilgili olarak gereksinimleri hızlı bir şekilde bulabilir, kararları tespit edebilir veya bir görevin durumu neden değiştiğini hatırlayabilir.

📌 Örnek komutlar: API Entegrasyon Görevi neden "İlerleme Sağlanıyor" durumuna geri alındı? Bu değişikliğe yol açan tartışmayı özetleyin.

Bağlantılı tüm Belgeler ve görevlerden Onboarding Akışı Güncellemesi gereksinimlerini alın.

Özellik XYZ'nin kapsamını kesinleştirdiğimiz toplantının konumunu bulun ve kararları özetleyin.

Ayrıca, ClickUp Brain rutin ve zaman alıcı proje ritüellerini de otomasyonla otomatikleştirir. Uzun görev konuları hakkında özetler oluşturabilir, güncellemeler veya standup'lar oluşturabilir ve belgeler veya proje planları taslakları hazırlayabilir.

En iyi yanı ne mi? Ajanlar oluşturmanıza da yardımcı olabilir. BrainGPT ile doğal dil komutları kullanarak bir konuşma başlatın, o da size yol gösterecektir!

Ajanlar oluşturmanıza yardımcı olması için ClickUp Brain'i edinin.

🚀 ClickUp Avantajı: Bağlantısız AI araçlarının yamalı bohçasını, tek bir bağlam farkında verimlilik motoruyla değiştirin: ClickUp BrainGPT. Uygulamalar ve platformlar arasında doğrudan işinize bağlanır, arama, otomasyon, içerik oluşturma ve sesle çalışan komutları birleştirir. ClickUp'ın BrainGPT Chrome uzantısını kullanarak herhangi bir tarayıcı sekmesinden arama yapın, özetleyin ve işlem yapın AI Sprawl'ı ortadan kaldırmak için bunu nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz: Birleşik AI Çalışma Alanı ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI modellerini kullanarak sorular sorabilir, görevleri otomasyonla gerçekleştirebilir ve içerik oluşturabilirsiniz.

ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint ve OneDrive gibi diğer uygulamalarda bağlamsal arama yapın.

Talk-to-Text for vo ice-first verimlilik, fikirlerinizi, güncellemeleri, görev atamalarını veya mesajları sesinizle doğrudan ş Akışınıza dikte etmenizi sağlar. ice-first verimlilik, fikirlerinizi, güncellemeleri, görev atamalarını veya mesajları sesinizle doğrudan ş Akışınıza dikte etmenizi sağlar.

Derin + web araması ve içgörüler düşünceli, bağlam açısından zengin yanıtlar almak için

Özellik #3: Yerleşik işbirliği özellikleri

ClickUp, genellikle farklı uygulamalara dağılmış olan konuşmaları, güncellemeleri ve kararları tek bir yerde toplar. Bu, takımlara işlerin ilerlediği ve tüm bağlamın bir arada olduğu için temsilcilerin neler olup bittiğini gerçekten anlayabildiği tek bir merkez sağlar.

Takımda sürekli olarak şu türden iletişimler yaşanır: gereksinimleri netleştirmek, ilerlemeyi kontrol etmek, hızlı bir ekran görüntüsü paylaşımı yapmak veya "bu işi kim yapıyor?" diye sormak.

ClickUp'ta bu konuşmalar, ClickUp Chat aracılığıyla ilgili görevlerin, belgelerin ve zaman çizelgelerinin hemen yanında gerçekleşir. İşten kilometrelerce uzaktaki bir kanalda hiçbir şey kaybolmaz.

Sohbet ş Akışı içinde yer aldığı için, temsilcileriniz gerçek bağlamla müdahale edebilir. Tartışılan görevin detaylarını, gereksinimleri içeren belgeyi, son güncellemeyi ve dün yapılan SyncUp toplantısında alınan kararları ve AI Notetaker'daki toplantı notlarını görebilirler.

Agents, Çalışma Alanı'ndan bilgi alabilir, sorguları yanıtlayabilir ve işleri ilerletmeye devam edebilir.

Görev yönetimi, konuşmanın doğal bir sonucu haline gelir. Açıklayıcı bir mesaj, tek bir tıklama ile ClickUp görevi haline gelir.

ClickUp Belgeleri , spesifikasyonlarınızı, toplantı notlarınızı, süreç kılavuzlarınızı ve beyin fırtınalarınızı yakalayarak bu döngüye doğal bir şekilde entegre olur ve bunların tümü görevler ve konuşmalarla bağlantılıdır. Takımlar bir belgeyi güncellediğinde, temsilciler bunu görür. Bir gereksinim değiştiğinde, bununla ilgili sohbet eden herkes bunu görür. Birisi yorum bıraktığında, bağlamı kaybetmeden bir göreve dönüştürülebilir.

Sonuç olarak, daha hızlı kararlar, daha net görev devralmalar ve hafta boyunca daha az "bu nerede?" anı yaşarsınız.

ClickUp fiyatlandırması

İşte gerçek bir kullanıcının ClickUp kullanımı hakkında söyledikleri:

ClickUp'a geçmeden önce, proje yönetimi için Redbooth kullanıyorduk ve ikisini karşılaştırdığımda önemli bir gelişme olduğunu görebiliyorum. ClickUp'ın otomasyon özelliklerini ve AI araçlarını gerçekten çok beğeniyorum. Gösterge paneli ilgi çekici ve görsel tasarımını beğeniyorum. Atanan görevler, tamamlanan işler ve müşteri incelemesi altındaki öğeler için ayrı bölümler, en iyi özellikleri arasında yer alıyor. Medya ekleyebilmek, belgeler oluşturabilmek ve teknik raporlar üzerinde çalışabilmek de ClickUp'ın en beğendiğim özelliklerinden bazıları. Genel olarak, işimde daha verimli olmamı kesinlikle sağladı.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %32'si otomasyonun bir seferde sadece birkaç dakika zaman kazandıracağına inanırken, %19'u haftada 3-5 saat zaman kazandıracağını söylüyor. Gerçekte, en küçük zaman tasarrufları bile uzun vadede önemli bir fark yaratır. Örneğin, tekrarlayan görevlerde günde sadece 5 dakika tasarruf etmek, her çeyrekte 20 saatten fazla zaman kazanmanıza sonuç olarak olanak tanır ve bu zamanı daha değerli, stratejik işlere yönlendirebilirsiniz. ClickUp ile, son teslim tarihi atama veya ekip arkadaşlarını etiketleme gibi küçük görevleri otomasyonla gerçekleştirmek bir dakikadan az sürer. Otomatik özetler ve raporlar için yerleşik AI Ajanlarınız varken, özel Ajanlar belirli ş akışlarını yönetir. Zamanınızı geri kazanın! 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmak için harcadığı zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve böylece takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

Google Çalışma Alanı Studio nedir?

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Workspace Studio, Google Workspace içinde yer alan ve kullanıcıların Gemini tarafından desteklenen özel AI ajanları oluşturmasına olanak tanıyan kod gerektirmeyen bir platformdur. Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf araçlar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda ş akışlarının otomasyonuna yardımcı olur.

Bağlam farkında görevler için AI mantığıyla geliştirilmiş "eğer bu, o zaman şu" mantığını takip ederek, sade dil açıklamalarıyla ajanlar oluşturabilirsiniz. Ajanlar durumlara uyum sağlar, çok adımlı süreçleri yönetir ve kısayol simgesi aracılığıyla Çalışma Alanı uygulamalarına doğrudan entegre olur.

🧠 İlginç Bilgi: 1966 yılında üretilen Shakey the Robot, kendi eylemlerini planlayabilen ilk robot oldu ve demo videoları o zamanlar o kadar inanılmazdı ki, bazı insanlar bunların sahte olduğunu düşündü.

Google Çalışma Alanı Studio özellikleri

AI ile süreçleri otomasyonla otomatikleştirmenizi sağlayan bazı özelliklere göz atalım:

Özellik #1: Kod gerektirmeyen ajanlar

Google Workspace Studio'da basit dil komutları kullanarak özel AI ajanları oluşturun ( Kaynak )

Google Workspace Studio, yapay zeka ajanlarını sadece ne yapacaklarını açıklayarak oluşturabilmenizi sağlar. Örneğin, "Finans departmanından gelen e-postaları işaretle, fatura tutarlarını çıkar, bunları Sheets'e ekle ve sohbette bana bildirim gönder" diyebilirsiniz.

Gemini 3, kural oluşturmaya gerek kalmadan bunu anında çalışan bir otomasyona dönüştürür. Ayrıca toplantı takipleri, gelen kutusu özetleri veya mesajları etiketleme gibi görevler için hazır görev yönetimi şablonları da içerir. Her şey kuruluşunuzun izinlerine göre yapılır, böylece temsilciler yalnızca görmelerine izin verilen verilerle etkileşim kurar.

🧠 İlginç Bilgi: Araştırmacılar 1990'larda, yalnızca katmanlı refleksleri kullanarak engebeli arazide yürüyebilen Genghis adlı bir robot geliştirdiler. Bu robot, geleneksel anlamda bir beyine sahip değildi, ancak otonom bir canlı gibi davranıyordu ve bu da böceklerden esinlenen ajan davranışlarına olan ilgiyi artırdı.

Özellik #2: Temsilci paylaşımı

Güvenlik ve uyumluluktan ödün vermeden Google Çalışma Alanı'ndaki ajanların paylaşımını gerçekleştirin ( Kaynak )

Workspace Studio, takımların şablonları görebileceği, ajanları düzenleyebileceği, etkinlikleri izleyebileceği ve performansı inceleyebileceği merkezi bir gösterge paneli içerir. Her şeye Çalışma Alanı kenar çubuğundan erişilebilir, böylece araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Google Dokümanlar veya E-Tablolar'ı paylaştığınız gibi ajanları da paylaşabilirsiniz. Bu, takımların işbirliği yapmasını, ş akışı otomasyonu örneklerini yeniden kullanmasını ve bunları departman genelinde yaygınlaştırmasını kolaylaştırır.

🔍 Biliyor muydunuz? Doğadan doğrudan alınan grup ajanı davranışına ilişkin araştırmalar: Karıncalar, arılar ve termitleri inceleyen bilim adamları, temel yerel kurallara uyan basit ajanlardan oluşan bir sürünün son derece karmaşık grup davranışları sergileyebileceğini fark ettiler; bu bulgu, modern çoklu ajan ve sürü robotik teknolojisinin gelişmesine katkıda bulundu.

Özellik #3: İşbirliğine dayalı ajan geliştirme ve Google Çalışma Alanı ile entegrasyon

Çalışma Alanı Agentlerini sohbet hesabınızda çalıştırın ( Kaynak )

Bu ajanlar, Gmail, Belge, E-Tablolar, Drive ve Sohbet'teki görevleri koordine eder. Bu, aşağıdaki gibi ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebileceğiniz anlamına gelir:

Haftalık raporlama için CRM verilerini Sheets'e aktarma

Sohbet notlarını Docs'ta biçimlendirilmiş bir teklife dönüştürme

Onboarding dosyalarını düzenleme ve izinleri otomatik olarak atama

Otomasyon araçları metinleri, ek dosyaları ve bağlamı anladıkları için katı kurallara bağlı kalmak yerine değişikliklere uyum sağlayabilirler.

Ayrıca, bunlar paylaşılan Çalışma Alanı varlıkları gibi davranır. Böylece takımınız şunları yapabilir:

Bir ajanın talimatlarını birlikte düzenleyin

Bir ajanı çoğaltın ve yeni bir amaç için özel olarak ayarlayın

Süreçler geliştikçe mantığı güncelleyin

Bu, takımların düzinelerce izole kişisel otomasyon yerine, kullanışlı ajanların paylaşılan bir kütüphanesini oluşturmalarını teşvik eder.

Google Çalışma Alanı Studio fiyatlandırması

14 günlük deneme sürümü

Özel fiyatlandırma

20 dakikadan kısa sürede ilk AI ajanınızı oluşturun!

ClickUp Agents ile Google Workspace Studio: Özelliklerin Karşılaştırması

ClickUp ve Google Workspace Studio, benzer bir sorunu çözmeyi amaçlasa da, AI otomasyonuna çok farklı açılardan yaklaşmaktadır.

ClickUp, yapay zekayı doğrudan proje yönetimi, dokümantasyon ve işlevler arası akışlara entegre etmeye odaklanmaktadır. Öte yandan, Workspace Studio, Google ekosistemindeki görevleri otomasyonla gerçekleştirmeye odaklanmaktadır.

Her bir platformun nasıl işlediğini inceleyelim:

Özellik #1: Ajans ş akışları

ClickUp

ClickUp AI Agents, görevlerin, sohbetlerin, belgelerin ve güncellemelerin zaten bulunduğu çalışma platformunuzun içinde doğrudan çalışır.

Her şey tek bir yerde birbirine bağlı olduğu için, görevleri güncelleme, Sohbet'te yayınlama, ilerlemeyi özetleme veya yinelenen ş akışlarını çalıştırma gibi hassas eylemleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bağlamı elde ederler. Yaygın ihtiyaçlar için önceden oluşturulmuş ajanları etkinleştirebilir veya kod gerektirmeyen bir oluşturucu ile özel ajanlar oluşturabilirsiniz. Brain gibi yerleşik AI araçları, mantığı tasarlamanıza yardımcı olabilir.

Bu süper ajan, okunabilirlik ilkelerimizi bağlamsal olarak anlar ve okunabilirlik puanını iyileştirmek için sağlam öneriler sunar.

Google Çalışma Alanı Studio

Google Workspace Studio, Gmail, Drive, Takvim ve Sohbet gibi Workspace uygulamalarında ş akışlarını otomasyonla otomatikleştiren AI ajanları oluşturmanıza olanak tanır. Bu ajanlar, e-posta taslakları hazırlama, belgeleri işleme, bilgi alma veya birden fazla Google aracında adımları koordine etme gibi uygulamalar arası rutinler için oldukça etkilidir. Gemini'nin mantığından yararlanırlar, ancak tek bir proje veya görev sistemine bağlı değildirler ve bağlamları tek bir çalışma ortamı yerine bireysel Workspace uygulamalarından gelir.

🏆 Kazanan: ClickUp Agents, çünkü projeler, konuşmalar ve belgeler zaten birbirine bağlı olan konsolide bir Çalışma Alanı'nda çalışır. Bu, onlara daha derin, görev düzeyinde bir bağlam sağlar ve daha spesifik, ş Akışı odaklı eylemler gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Google Workspace Studio ajanları, geniş kapsamlı, uygulamalar arası otomasyonlarda güçlüdür, ancak ayrı araçlarda çalışır ve yapılandırılmış proje akışlarına daha az görünürlük sağlar.

Özellik #2: Proje yönetimi derinliği

Proje yönetimi araçlarının birbirleriyle karşılaştırması şu şekildedir:

ClickUp

ClickUp, karmaşık projeler yürüten ekipler için tasarlanmıştır. Gantt Çizelgeleri, Kanban panoları, Zaman Çizelgesi Görünümü, takvimler ve zihin haritaları dahil olmak üzere 15'ten fazla ClickUp Görünümü elde edersiniz, böylece işi istediğiniz şekilde planlayabilirsiniz. Ayrıca, işi görevlere, alt görevlere, bağımlılıklara, sprintlere ve AI destekli Özel Alanlara bölebilirsiniz, bu da onu çok aşamalı veya işlevler arası çalışmalar için ideal hale getirir.

ClickUp Otomasyonları ve AI Ajanları, takımların binlerce görevdeki devirleri, güncellemeleri, hatırlatıcıları ve durum değişikliklerini yönetmesine yardımcı olur.

İşte pratikte nasıl işlediği:

Google Çalışma Alanı Studio

Çalışma Alanı, Sheets şablonları, Gemini tarafından oluşturulan özetler ve toplantılardan çıkan eylem öğeleri aracılığıyla temel planlamayı destekler.

Ancak, görev hiyerarşileri, bağımlılıklar veya zaman takibi gibi yerel proje yönetimi özellikleri sunmaz. Takımlar genellikle manuel Sheets, eklentiler veya harici araçlara güvenirler, bu da projeler büyüdükçe iş akışlarını izlemeyi zorlaştırabilir.

🏆 Kazanan: ClickUp, özellikle yapılandırılmış, çok adımlı işleri yöneten takımlar için daha sağlam proje ve program yönetimi sunar.

Özellik #3: AI yetenekleri

AI özelliklerinin kısa bir karşılaştırması:

ClickUp

BrainGPT, tüm Çalışma Alanı'nda yapay zeka sağlar: görevler, belgeler, sohbetler ve gösterge panelleri. Görev bağlamına göre soruları yanıtlar, güncellemeler veya standup'lar oluşturur, uzun yorum konuları hakkında özetler ve anında proje planları oluşturmaya yardımcı olur.

ClickUp AI Agents tekrarlanabilir iş akışlarını yönetirken, Brain MAX yüksek performanslı muhakeme ve karmaşık görevler için mükemmeldir. Ayrıca, toplantı notlarını, eylem öğelerini ve kararları otomatik olarak kaydeden ClickUp AI Notetaker'ı da elde edersiniz. Anında yardım için herhangi bir göreve @brain etiketini eklemeniz yeterlidir!

Google Çalışma Alanı Studio

Çalışma Alanı, Gemini'yi Gmail, Belge, E-Tablolar ve Toplantı'ya entegre eder.

İçerik taslağı oluşturmak, metin özetlemek, toplantı notlarını eylem öğelerine dönüştürmek veya Sheets'te verileri analiz etmek için güvenilirdir. Ancak, bağımlılıkları eşlemek, durumu izlemek veya tahmin yapmak gibi projeye özgü yapay zeka yerleşik değildir. Bu görevler manuel iş veya özel komut dosyası oluşturma gerektirir.

🏆 Kazanan: ClickUp, içerik oluşturmanın yanı sıra proje yürütme için de ideal olan yerleşik AI özellikleri ile.

Özellik #4: İşbirliği ve iletişim

Her iki işbirliği aracı da sizi ve takımınızı birbirine bağlamak için kapsamlı özellikler sunar. İşte nasıl göründüğü:

ClickUp

Görev düzeyinde sohbet konuları, gerçek zamanlı konuşmalar için ClickUp Chat, video ve sesli aramalar, gerçek zamanlı düzenleme özelliğine sahip belgeler, beyin fırtınası için ClickUp Beyaz Tahtalar ve hızlı görev devri için @bahsetmeler ile işbirliğini tek bir yerde bir araya getirir.

Asenkron iletişim için ClickUp Clips de mevcuttur.

Google Çalışma Alanı Studio

Google, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slides'ta gerçek zamanlı ortak düzenleme konusunda da mükemmeldir. Gmail, Meet ve Sohbet, iletişim ihtiyaçlarını iyi bir şekilde karşılar. Takımlar, işbirliği için tanıdık ve sorunsuz bir ortam elde eder.

Ancak, işler genellikle birden fazla uygulamayı kapsadığından, görevler ve tartışmalar farklı platformlara dağıtılabilir.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Google Workspace Studio size gerçek zamanlı düzenleme ve tanıdık bir Çalışma Alanı sunarken, ClickUp daha kapsamlı proje yönetimi özellikleriyle iletişimi doğrudan eyleme bağlar.

Reddit'te ClickUp Agents ile Google Workspace Studio karşılaştırması

Karşılaştırma yapmak için Reddit'te yapılan yorumları inceledik.

Google Çalışma Alanı Studio yeni piyasaya sürüldü ve bu platformla ilgili konuşmalar hala devam ediyor. İlk kullanıcılar denemeler yapıyor, ilk izlenimlerini paylaşıyor ve bu platformun ş Akışlarına nasıl uyum sağladığını anlamaya çalışıyor.

Studio'nun lansmandan kısa bir süre sonra bir kesinti yaşadığını belirtmek gerekir. Yeni kullanıcıların yorumları şöyle:

"Gemini" eylemini kullanmaya çalıştığımda şu mesajı alıyorum: "Kapasitemiz doldu — yakında geri döneceğiz. " Ayrıca, ana sayfada "Gemini için bir görevı tanımla" seçeneğini kullanmaya çalıştığımda şu mesajı alıyorum: "İsteğinizi anlamadım. Daha fazla ayrıntı eklemeyi deneyin veya örnekleri inceleyin."

"Gemini" eylemini kullanmaya çalıştığımda şu mesajı alıyorum: "Kapasitemiz doldu — yakında geri döneceğiz. "

Ayrıca, ana sayfada "Gemini için bir görevı tanımla" seçeneğini kullanmaya çalıştığımda şu mesajı alıyorum: "İsteğinizi anlamadım. Daha fazla ayrıntı eklemeyi deneyin veya örnekleri inceleyin."

Google bu sorunu çözmüştür.

ClickUp ise Reddit'te daha köklü bir varlığa sahiptir ve yıllardır özellikleri, güncellemeleri ve AI yetenekleri hakkında tartışan bir topluluğu vardır.

Bir ClickUp kullanıcısı, AI özelliklerini övdü:

Bence bu platformla yapılacak en harika şey, AI not alma özelliğini kullanmak. Transkriptleri AI beyniyle çalıştırıyorum ve çıktı belirli bir Soru-Cevap biçimiyle oluyor. Bu çıktı, bir temsilcinin bu bilgiyi aradığı ClickUp sohbetine gönderiliyor ve Soru-Cevap otomatik olarak bir listeye eklenerek tüm Soru-Cevaplar üzerinden dinamik bir oyun kitabı güncellemesi oluşturuluyor.

Başka bir kullanıcı, proje yönetimi yetenekleri nedeniyle ClickUp BrainGPT'yi takdir etti:

Tek bir merkezi yerde düzenli olarak AI işlerini yapmak da çok yardımcı oldu. Ekibimin her bir üyesi için AI özelliklerinin ücretini ödediğimden, onlardan bu özelliği kullanmalarını istedim ve bu, proje yöneticime gerçekten çok yardımcı oldu. AI komutları sürekli güncellenerek, sekiz kişilik yaratıcı takımın atanan yüzün üzerinde görevi aynı anda takip etmesini sağlıyor. AI kişisel asistan olarak kullanılacaksa ve işiniz ClickUp'ta organize ediliyorsa, her takım üyesinin kendi işine ilişkin gelişmiş bilgi birikimiyle yardımcı olan kendi AI asistanına sahip olması inanılmaz derecede güçlü bir avantajdır.

AI kişisel asistan olarak kullanılacaksa ve işiniz ClickUp'ta organize ediliyorsa, her takım üyesinin kendi işine ilişkin gelişmiş bilgi birikimiyle yardımcı olan kendi AI asistanına sahip olması inanılmaz derecede güçlü bir avantajdır.

Hangi AI Otomasyon Aracı En Üstün?

Karar verildi! 🎉

Google Workspace Studio, hızlı işbirliği, gerçek zamanlı ortak düzenleme ve Docs, Sheets ve Slides içinde Gemini AI'nın gücüne ihtiyaç duyduğunuzda işe yarar. Tanıdık, sorunsuz ve her gün Google ekosisteminde çalışan takımlar için mükemmeldir.

Ancak işleri sadece konuşmakla kalmayıp, gerçekten yürütmek söz konusu olduğunda, ClickUp öne çıkıyor.

ClickUp Brain MAX, AI Agents, AI Notetaker, Sohbet, Beyaz Tahta, Toplantılar ve uçtan uca proje Görünümleri ile takımlar fikirlerini eyleme dönüştürebilir. Her tartışma bir göreve, her toplantı belgelere ve her takip izlenebilir hale gelir. Öyleyse, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅