Yaratıcılığı ve Verimliliği Artırmak için En İyi 50 Bing AI Komutu

Muhtemelen Bing AI'nın size kendinden emin, iyi biçimlendirilmiş ve hatta alıntılar içeren bir cevap verdiği, ancak yine de ihtiyacınız olan noktayı kaçırdığı anlar yaşamışsınızdır.

Ardından, komutu düzenler, daha fazla bağlam ekler, bağlamı kaldırır, cümleleri yeniden yazar ve Bing'in sonunda ne demek istediğinizi anlamasını umarsınız.

Gerçek şu ki, bu fark nadiren Bing'in kendisinden kaynaklanıyor. Bu fark, istemden kaynaklanıyor.

Net ve yapılandırılmış komutlar, Bing AI'yı tam olarak aradığınızı sunan güçlü bir araştırma ve akıl yürütme motoruna dönüştürür.

Bu kılavuzda, araştırma, içerik oluşturma, analiz ve günlük verimlilik için kullanabileceğiniz en güvenilir Bing AI komutlarını ve bazı profesyonel ipuçlarını ele alacağız.

Bonus olarak, ClickUp'ın daha derin bağlam, daha iyi doğruluk ve ş akışlarını gerçekten anlayan bir AI isteyen takımlar için neden en iyi alternatif haline geldiğini de inceleyeceğiz. 😄

Bing AI'yı anlamak

Bing AI, Microsoft Bing arama motoruna entegre edilmiş, yapay zeka destekli bir asistandır. Cevapları özetlemek, görseller ve videolar oluşturmak, içerik geliştirmek, kod yazmak, raporları düzenlemek ve alışveriş gibi görevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Bing, gelişmiş bir büyük dil modeli olan GPT-4 ve Microsoft'un tescilli Prometheus modeli kullanılarak oluşturulmuştur. Web'de gerçek zamanlı aramalar yapabilir ve metin, ses ve görüntü girdilerini kullanarak çok modlu etkileşimleri destekler.

Bing Chat Enterprise, ticari veri koruması ile iş için kuruluşunuza AI destekli sohbet olanağı sunar.

Bing AI Prompt'lar Nedir?

Bing komutları, Bing'e size nasıl yardımcı olmasını istediğinizi belirtmenin bir yoludur. Bu, bir dizi ipucu, soru veya son derece ayrıntılı talimatlar aracılığıyla olabilir.

"Benim için bir e-posta yaz", "bu koddaki bir hatayı çözmeme yardım et" veya "uzayda kaybolmuş bir köpeğin bilim kurgu görüntüsünü oluştur" gibi basit ve karmaşık komutlar, Bing'e ne yapması gerektiğini söyleyen komutlardır.

Ancak tüm AI ve LLM modellerinde olduğu gibi, Bing'in yanıtlarının kalitesi ve derinliği de komutlarınızın özgüllüğüyle doğrudan ilgilidir.

🧠 İlginç Bilgi: Prompt Battles (Komut Savaşları ) gerçek bir olaydır. Burada katılımcılar sahnede canlı olarak AI komutları oluştururken, seyirciler sonuçları gerçek zamanlı olarak izler. Yarışmacılar yaratıcılık, çıktı kalitesi ve komutlarının AI'yı beklenmedik veya etkileyici sonuçlar üretmeye ne kadar etkili bir şekilde yönlendirdiği açısından değerlendirilir. Komut yazma resmi olarak seyirci etkinliği haline gelmiştir.

AI Prompt Kullanmanın Avantajları

AI modelleri ne istediğinizi bilmez; bunu çıkarır. Her komut yazdığınızda, modele niyetiniz, kısıtlamalarınız, istediğiniz biçim, bağlam ve kalite beklentileriniz hakkında ipuçları vermiş olursunuz.

Ayrıca, AI modelleri bağlam duyarlıdır, bağlam farkında değildir. Siz söylemedikçe işinizi, hedef kitlenizi, ş Akışınızı veya yaratıcı tarzınızı anlamazlar.

İyi tasarlanmış komut istemlerinin avantajları şunlardır:

Verimli araştırma : İyi tanımlanmış komutlar, katmanlı aramalar gerçekleştirerek, kaynakları karşılaştırarak ve manuel olarak taramadan daha hızlı bir şekilde içgörüler elde ederek araştırma kalitesini ve hızını artırır.

Özel içerik oluşturma : Özelliğe sahip komutlar, içerik taslaklarınız ve marka sesinizle uyumlu, kullanılabilir bir ilk içerik taslağı oluşturur.

Daha iyi görüntü çıktıları : Açıklayıcı komutlar, yaratıcı vizyonunuzla uyumlu görüntüler üretir.

Zaman tasarrufu : Net talimatlar, düzeltmeleri ve karşılıklı açıklamaları en aza indirir. İyi yapılandırılmış bir komut, genellikle birden fazla belirsiz deneme ve hayal kırıklığının yerini alır.

Bağlamsal görev yürütme : İstemlerinizde arka plan bilgisi sağladığınızda, AI genel tavsiyeler yerine sizin özel durumunuza uygun yanıtlar sunar.

Risk azaltma : Özenle tasarlanmış komutlar, AI çıktılarıdaki olası hataları veya önyargıları belirlemeye ve azaltmaya yardımcı olur.

Akıl yürütme sürecini etkileyin: Bing AI komutlarınıza yapı kazandırdığınızda, modelin iç düşünce zincirini şekillendirmiş olursunuz ve bu da daha mantıklı, tutarlı sonuçlar elde etmenizi sağlar.

⭐ Bonus: Bing AI, ChatGPT'den nasıl farklıdır?

ChatGPT ve Bing AI'nın veri erişimi, akıl yürütme stili ve günlük kullanım açısından nasıl farklılık gösterdiğini anlamanıza yardımcı olacak hızlı bir karşılaştırma.

Özellik Bing AI ChatGPT Geliştirici Microsoft OpenAI Temel yaklaşım Gerçek zamanlı web temelli, canlı arama verileri, alıntılar ve gerçeklerin geri getirilmesi üzerine kurulmuştur. Web erişimi gerektirmeden derinlemesine muhakeme, yaratıcılık ve çok adımlı problem çözme için tasarlanmıştır. Ton ve stil Arama odaklı, özlü ve kaynak odaklı Konuşma tarzında, uyarlanabilir ve uzun metinler veya teknik detaylar yazabilir. Akıl yürütme gücü Arama içinde entegre DALL·E modeli, hızlı görsel oluşturma için optimize edilmiştir. Yapısal muhakeme, mantık ağırlıklı görevler, kodlama ve yaratıcı üretimde güçlüdür. Veri erişimi Bing Arama ile doğrudan bağlantılıdır, gerçek zamanlı sonuçlar ve kaynak alıntıları sağlar. Tarama etkinleştirilmedikçe, öncelikle eğitilmiş bilgilere dayanır. Yaratıcılık seviyesi Arama sonuçları ve gerçek sınırlamalarla daha kısıtlıdır. Fikir üretme, keşif ve soyut problem çözme konusunda daha özgür olun. Görüntü oluşturma OpenAI'nin DALL-E modellerini kullanarak metin komutlarından görseller oluşturur. ChatGPT'nin yerleşik görüntü modelleri aracılığıyla daha stilistik esneklikle görüntüler oluşturur. Dosya ve metin işleme Web sayfalarını ve canlı kaynakları özetlemek için güvenilirdir; derin çoklu dosya akışları için tasarlanmamıştır. Belgeler, karışık medya, kod ve daha uzun bağlam pencerelerini güçlü bir süreklilikle işler. En uygun olduğu alanlar Gerçek zamanlı araştırma, karşılaştırmalar, doğruluk kontrolü ve hızlı alıntılar Derinlemesine muhakeme, yaratıcı iş, teknik görevler, planlama, kodlama ve etkileşimli problem çözme

Etkili Bing AI Komutları Nasıl Yazılır?

AI'ya nasıl soru sorulacağını bilmek, iyi bir sorunun ne olduğunu anladığınızda öğrenilebilecek bir sanattır.

Etkili bir Bing komutunu nasıl yazacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Net ve spesifik bir hedefle başlayın

Bing, sorduğunuz hemen hemen her soruyu yanıtlayacaktır. Önemli olan, sorunuzu net ve açık bir şekilde ifade etmektir, böylece size gerçekten yardımcı olacak ayrıntılı ve incelikli yanıtlar alabilirsiniz. Bir örnek verelim:

❌ Komut: En popüler pazarlama trendlerinin bir listesini verin.

✅ Komut: Bu yıl ortaya çıkan üç B2B pazarlama trendini örneklerle özetleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Hedefinizi bir eylem olarak çerçevelendirin. Görev türünü hemen belirtmek için "özetlemek", "karşılaştırmak", "üretmek" veya "hata ayıklamak" gibi fiiller kullanın.

İlgili bağlam sunun

Bağlam, alaka düzeyini belirler. Bu bağlam şunlar olabilir:

Şirket hakkında bilgi

Marka sesi kılavuzları

Referans için önceki içerikler

Hedef kitle demografisi ve sorunlu noktalar

Sektöre özgü terminoloji veya jargon

Mevcut proje hedefleri veya kampanya hedefleri

Bütçe, zaman çizelgesi veya platform sınırlamaları gibi kısıtlamalar

Örnek alınacak veya kaçınılacak rakip örnekleri

İstenilen biçim, uzunluk veya yapı

❌ Komut: Yeni bir ürün lansmanı için bir e-posta dizisi yazın.

✅ Komut: Uzaktan çalışan takımlar için bir proje yönetimi aracı başlatıyorum. Hedef kitlem, asenkron iletişimde zorluk çeken 50-200 kişilik şirketlerin operasyon yöneticileridir. Samimi ama profesyonel bir üslupla üç e-posta yazın: bir tanıtım, bir özellik vurgusu ve bir sınırlı süreli teklif. Her birini 150 kelimeden kısa tutun.

💡 Profesyonel İpucu: Ses tonunuz, hedef kitlenizin ayrıntıları ve anahtar mesajlarınızı içeren bir marka kılavuzu belgesi oluşturun. Takımınız birden fazla kampanya yürütüyor ise, marka kılavuzu hayat kurtarıcı bir rol oynar. Yeni bir projeye başlarken bunu Bing'e yükleyin, bağlamı hatırlayacaktır.

Ona bir rol verin

Bir rol atamak, Bing AI'ya bir mercek sağlar. Bu, AI'nın ilgili kalıplara odaklanmasına ve ilgili bilgileri önceliklendirmesine olanak tanır. Bing'in karmaşık sorunları basitleştirmesini veya iletişim görevlerinde yardımcı olmasını istediğinizde bu çok yararlıdır.

❌ Komut: Bağlam mühendisliği nedir?

(Kavramın geniş bir anlayışını sağlar.)

✅ Komut: Bir AI geliştiricisi gibi davranın ve bana bağlam mühendisliğinin ne olduğunu anlatın.

(Bu komutla Bing, gerekli hedef kitle kalibrasyonunu ve kavramsal derinliği bilir. )

👀 Biliyor muydunuz? Bağlam pencereleri, AI'nın kısa süreli hafızası olarak fonksiyon görür. Doldurulduklarında, önceki talimatlar silinir. Belirteçler taştığında, model bağlamını kaybeder çünkü dikkat mekanizmaları doğal olarak daha yeni bilgilere öncelik verir.

Karmaşık görevleri kolaylaştırın

Çok katmanlı görevler AI'yı karıştırır. Bunları daha küçük, sıralı komutlara böldüğünüzde, iş yapmak için daha kaliteli çıktılar elde edersiniz.

❌ Komut: Rakipleri araştırın, stratejilerini analiz edin ve bir rapor yazın.

✅ Komut: Çevre dostu ambalaj endüstrisindeki en büyük beş rakibi listeleyin. Ardından analize geçin ve son olarak rapor biçimini talep edin.

Prompt chaining olarak bilinen bu yaklaşım, çıktı kalitesini önemli ölçüde artırır.

📚 Daha Fazla Bilgi: Prompt Mühendisi Nasıl Olunur?

İyileştirin ve tekrarlayın

Bing'in yanıtlarını bir başlangıç noktası olarak değerlendirin. Bing'e, yanıtlarını temel alarak gerçekleri doğrulamasını, üslubunu ayarlamasını, ayrıntıları kişiselleştirmesini veya bir konuya nüans eklemesini isteyebilirsiniz.

Her AI farklı şekilde çalışır. Ne kadar çok deneme yaparsanız, neyin gerçekten işe yaradığına o kadar aşina olursunuz.

AI'ya nasıl soru sorulacağı konusunda hızlı bir başlangıç mı istiyorsunuz? Bu videoyu izleyin.

📚 Daha Fazla Bilgi: Prompt Mühendisliği için Eksiksiz Kılavuzunuz

Farklı Kullanım Durumları için En İyi 50 Bing AI Komutu

Tarif vermekten karmaşık bir kodun hata ayıklamasına, podcast oluşturmaktan araştırma raporları hazırlamaya kadar, Bing AI'nın yardımcı olamayacağı hiçbir şey yoktur.

Özel kullanım durumunuz için kullanabileceğiniz (veya ilham alabileceğiniz) bazı komutları derledik.

Pazarlama ve içerik yazımı komutları

Bing'in bir e-posta yazmasını, bir blog yazısı oluşturmasını, bir değer önerisini iyileştirmesini veya pazarlama metni oluşturmasını istediğinizde bu AI yazma komutlarından ilham alın.

Pazarlama ve içerik yazımı kullanım örnekleri için Bing AI'yı kullanma

1. Pazarlama takımlarının içerik yeniden kullanımı konusunda neden başarısız olduklarını anlatan bir LinkedIn gönderisi yazan bir içerik stratejistisiniz. Bu gönderiyi cesur bir iddiayla başlatın, iki hatayı paylaşın ve 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir etkileşim sorusuyla bitirin.

2. Teknik bilgisi olmayan küçük işletme sahiplerine API entegrasyonunu açıklayan 90 saniyelik bir metin oluşturun. Basit benzetmeler kullanın ve zaman tasarrufu ve araç bağlantısı gibi avantajlara odaklanın. Yapı: ilgi çekici giriş, sorun, açıklama, CTA.

3. Sürdürülebilir moda markamızın yeni organik pamuk serisi için bir Instagram başlığı yazın. Hindistan'ın kırsal kesimindeki zanaatkarlar hakkında kısa bir hikaye anlatın, etik üretim değerlerini ekleyin ve mağaza CTA'sı ile bitirin. 180 kelimeden az olsun.

4. AI müşteri hizmetleri platformu için 25 milyon dolarlık Seri B yatırımını duyuran bir basın bülteni yazın. Güçlü bir başlık, anahtar bilgileri içeren bir giriş paragrafı, büyüme planları hakkında CEO'nun bir alıntısı, fonun nasıl kullanılacağı (ürün geliştirme, pazar genişlemesi) ve şirketin standart tanıtım metni ekleyin. 400 kelimeyi geçmeyin.

5. Hassas cilde sahip kişiler için doğrudan tüketiciye yönelik bir cilt bakım markası oluşturuyorum. Markamızın sesini tanımlamama yardımcı olun. Aynı mesajı ("ürünlerimiz dermatologlar tarafından test edilmiştir") bizim sesimizle nasıl iletebileceğimize dair üç örnek verin ve rakiplerimizin bunu nasıl ifade edebileceğini belirtin. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri de ekleyin.

6. "Finansal Analistler için İleri Düzey Excel" konulu bir web semineri tanıtan bir açılış sayfası için 10 farklı başlık varyasyonu ihtiyacım var. Kariyerlerinde ilerlemek isteyen orta düzey analistlerin ilgisini çekecek başlıklara öncelik verin. Farklı açılar deneyin: merak, fayda odaklılık, kaçırma korkusu, özgüllük, soru temelli ve aciliyet. Her bir başlık 15 kelimeyi geçmemelidir.

7. Çevrimiçi öğrenme platformumuzun okula dönüş promosyonu için yaratıcı bir kampanya teması geliştirin (eğitime geri dönen yetişkin öğrencileri hedefleyin). Kampanya adı, slogan, onların korkularını ve motivasyonlarını ele alan üç mesaj başlığı, önerilen görsel mood board yönü ve bu temanın e-posta, sosyal medya ve ücretli reklamlarda nasıl uyarlanabileceğine dair fikirler ihtiyacım var. Duygusal olarak yankı uyandıran ve ilham verici olsun.

8. Milenyum kuşağını hedefleyen bir kişisel finans uygulaması için 10 Instagram içerik fikri oluşturun. Her fikir için bir içerik türü, konu, anahtar mesaj ve görsel yönlendirme gerekir. Öğrenci kredileri, dürtüsel harcamalar, yatırımın temelleri ve acil durum fonları konularını ele alın.

9. "SaaS için e-posta pazarlama en iyi uygulamaları" anahtar kelimesi için en iyi SERP sonuçlarını analiz edin. İçerik eksikliklerini belirleyin, Quora ve Reddit'te tüketici duyarlılığını analiz edin ve bu eksiklikleri verimli bir şekilde ele almak için yazabileceğim bir blog yazısı için bir taslak oluşturun. Blog yazısının uzunluğu 2500-3000 kelime arasında olsun.

📚 Daha Fazla Bilgi: 2025'te AI Özelliğine Sahip En İyi 10 Yazma Asistanı Yazılımı

Araştırma ve veri analizi

Bing AI komutlarıyla araştırma ve veri analizlerinizi güçlendirin.

10. Bu yıl ortaya çıkan üç B2B pazarlama trendini, bunları benimseyen şirketlerden gerçek örneklerle özetleyin. AI'nın benimsenmesi, hesap tabanlı pazarlamanın evrimi ve gizlilik öncelikli atıflandırma konularına odaklanın. Destekleyici verileri ve başarı ölçütlerini ekleyin.

11. G2 ve Capterra'da ClickUp ile ilgili son 50 müşteri yorumunu analiz edin. Geri bildirimleri temalara göre sınıflandırın: fiyatlandırma şikayetleri, özellik talepleri, destek sorunları ve kullanıcı deneyimi övgüsü. En önemli üç sorun noktasını özetleyin.

12. En iyi beş proje yönetimi aracını (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion) araştırın. Fiyatlandırma kademelerini, temel özellikleri, kullanıcı sınırlarını, entegrasyonları ve mobil uygulama derecelendirmelerini gösteren bir karşılaştırma tablosu oluşturun.

13. Web sitemizde son altı ayda en iyi performans gösteren blog gönderilerini analiz edin. Konu, uzunluk, biçim, başlıklar ve iç bağlantılarda ortak kalıpları belirleyin. Hangi içerik türlerinin en fazla organik trafik ve dönüşüm sağladığına dair içgörüler elde edin.

14. Son 30 gün içinde Twitter, LinkedIn ve Reddit'te "uzaktan çalışma verimliliği" ile ilgili konuşmaları izleyin. En önemli sorunları, sıkça bahsedilen araçları ve ortaya çıkan çözümleri çıkarın. Duyguları ve tartışma konularını özetleyin.

15. Louisiana'daki içerik pazarlama sektörü hakkında ayrıntılı bir araştırma raporu istiyorum. Rapor, anahtar eğilimleri, başlıca oyuncuları, bölgesel zorlukları ve büyüme fırsatlarını kapsamalıdır. Lütfen yerel işletmelerin içerik pazarlamasını nasıl kullandıkları, eyalette faaliyet gösteren önemli ajanslar veya serbest çalışanlar ve ilgili istatistikler veya vaka çalışmaları hakkında bilgiler ekleyin. Raporu, netlik ve yapı sağlamak için uygun başlıklar ve biçimlendirme ile düzenleyin. Ajansları, eğilimleri veya sektör verilerini karşılaştırmak için yararlı olan yerlerde tablolar kullanın.

Ayrıntılı araştırma raporlarını oluşturma sürecinde Bing AI'yı kullanın.

💡 Profesyonel İpucu: Bing'in Araştırma Raporu Oluşturma özelliğini kullanarak ürününüz veya pazarınız hakkında tam kaynaklı, kapsamlı bir araştırma raporu elde edin. Bu rapor, pazara giriş varsayımlarınızı doğrulamak için harika bir başlangıç noktası olabilir.

Öğrenme ve beceri geliştirme

Bing AI ile karmaşık konuları öğrenin

16. Temel cebiri anlayan ancak fizik bilgisi olmayan bir lise öğrencisine kuantum bilişimi açıklayın. Günlük hayattan örnekler kullanın, teknik terimler kullanmaktan kaçının ve şifreleme veya ilaç keşfi gibi öğrencilerin ilgisini çekecek pratik uygulamalara odaklanın.

17. Ürün yöneticisi rolleri için 15 davranışsal mülakat sorusu oluşturun ve örnek STAR yöntemi cevapları ekleyin. Önceliklendirme, paydaşlar arası çatışma, başarısız lansmanlar ve veriye dayalı kararlar gibi senaryoları kapsayın. Mülakatçıların aradığı özelliklere ilişkin ipuçları ekleyin.

18. Google Analytics 4 sertifika sınavı için kapsamlı bir çalışma kılavuzu oluşturun. Anahtar tanımlar, ezberlenmesi gereken formüller, sık karşılaşılan hatalar ve alıştırma soruları dahil olmak üzere sınav konularına göre düzenleyin. Net bölümlerle taramaya uygun hale getirin.

19. Dört popüler proje yönetimi sertifikasını karşılaştırın: PMP, CAPM, Scrum Master ve PRINCE2. Maliyet, zaman yatırımı, zorluk seviyesi, kariyer avantajları ve her birini en çok hangi sektörlerin değer verdiği konularını ayrıntılı olarak ele alın. Kariyer aşaması ve hedeflerine göre önerilerde bulunun.

20. Teknik yazma becerilerini geliştirmek için bir alıştırma egzersizi oluşturun. Kötü yazılmış bir teknik belge (API belgeleri veya kullanıcı kılavuzu) sağlayın, beş belirli sorunu belirleyin ve yapılan iyileştirmelerin açıklamalarıyla her bölümü yeniden yazın.

AI'yı kişisel asistanınız olarak nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin 👇

👀 Biliyor muydunuz? Anthropic'in araştırmacıları, Claude 3.0 Sonnet'ten milyonlarca özelliği başarıyla çıkardı ve modern, üretim düzeyinde büyük bir dil modelinin içini ilk kez ayrıntılı olarak inceledi. Bu inceleme, AI'nın kavramları insan anlayışını yansıtan şekillerde dahili olarak nasıl düzenlediğini ortaya çıkardı.

Kodlama, hata ayıklama ve veri analizi

21. Sağlık hizmetlerinde makine öğrenimi uygulamaları üzerine yazılmış 40 sayfalık bu araştırma makalesini özetleyin. Anahtar bulguları, metodolojiyi, sınırları ve pratik uygulamaları çıkarın. ML çözümlerine yatırım yapıp yapmama kararını verecek teknik bilgisi olmayan bir sağlık hizmetleri yöneticisi için yazın. En fazla 500 kelime.

22. 10.000 ürün nesnesinden oluşan bir diziyi filtreleyen ve sıralayan bu JavaScript fonksiyonunu inceleyin. Ön uçta yavaş çalışıyor. Performans darboğazlarını belirleyin, optimizasyonlar önerin ve fonksiyonu daha iyi zaman karmaşıklığıyla yeniden yazın. İyileştirmeleri açıklayın.

23. Stripe'ın ödeme API'sıyla entegrasyon için Python kodu yazan deneyimli bir geliştiricisiniz. Bir müşteri oluşturmam, 99 dolarlık bir ödeme niyeti oluşturmam ve başarı veya hata yanıtlarını işlemem gerekiyor. Her adımı açıklayan uygun hata işleme ve yorumları ekleyin.

24. 1000 nesneden oluşan bir diziyi filtrelerken while döngüm tarayıcıyı donmaya devam ediyor: [kodu yapıştır]. Sonsuz döngünün nedenini bulun. Mantıksal hatayı açıklayın ve doğru çalışması için yeniden yazın. Ayrıca, daha verimli bir yaklaşım önerin.

25. Kullanıcılar sayfa yeniledikten sonra oturum açık kalamıyor: [kimlik doğrulama kodunu yapıştır]. JWT belirteçi depolanıyor, ancak doğru şekilde okunmuyor. Sorunu giderin ve belirteç alma mantığını düzeltin.

26. Uygulamam, toplu yüklemeleri işlerken API sınırına (dakikada 100 istek) ulaşıyor: [kodu yapıştır]. Her şeyi işlerken sınırın altında kalmak için istekleri kısıtlayan bir kuyruk sistemi uygulayın. Kullanıcılara ilerleme durumunu gösterin.

💡 Profesyonel İpucu: Copilot bir sayfayı analiz edemiyor veya içeriği özetleyemiyorsa, Microsoft Edge ayarlarında Kenar Çubuğu > Copilot bölümünde "Herhangi bir web sayfasına veya PDF'ye erişime izin ver" seçeneğini etkinleştirin.

Gerçek zamanlı bilgiler ve web araştırması

Kapsamlı ve güncel cevaplar için Bing AI'dan yararlanın.

27. ABD genelinde Siyah Titanyum renkli, 256 GB kapasiteli iPhone 15 Pro için en iyi fiyatları arayın. Takas teklifleri veya belirli ödeme yöntemlerinde indirimler varsa bunları da dahil edin ve genel olarak en fazla tasarruf sağlayan seçeneği hesaplayın.

28. Teksas, Austin'deki Kıdemli Veri Analistleri için mevcut maaş aralıklarını araştırın. LinkedIn, Indeed ve Glassdoor'daki iş ilanlarını kontrol edin. Şirket boyutuna, gerekli deneyim yıllarına göre ayrıştırın ve genellikle sunulan yan hakları da dahil edin. Ortalama maaşı hesaplayın.

29. Geçen yıl yayınlanan, aralıklı oruç tutmanın metabolik sağlık üzerindeki etkinliği ile ilgili hakemli araştırma makalelerini arayın. En az beş çalışma bulun, bunların metodolojilerini ve anahtar bulgularını özetleyin ve çalışmalar arasında çelişen sonuçları not edin.

30. Notion'un son üç ayda piyasaya sürdüğü yeni özellikleri araştırın. Bloglarını, ürün güncellemeleri sayfasını, Twitter duyurularını ve kullanıcı forumlarını kontrol edin. Her bir özelliği açıklayın ve uygulama kalitesine ilişkin ilk kullanıcı geri bildirimlerini bulun.

31. Japonya'yı ziyaret eden ABD vatandaşları için geçerli seyahat kısıtlamalarını ve vize gerekliliklerini bulun. Aşı gereklilikleri, vize başvuru süreci, işlem süresi ve son bir ay içinde duyurulan tüm politika değişikliklerini dahil edin.

32. Lionel Messi'nin 2024 MLS sezonunda Inter Miami için oynadığı maçların tam performans istatistiklerini bulun. Atılan goller, asistler, oynanan maçlar ve istatistiklerinin ligdeki diğer en iyi golcülerle karşılaştırmasını ekleyin. Herhangi bir rekor kırıp kırmadığını kontrol edin.

33. New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin güncel çalışma saatlerini bulun. Şükran Günü haftası için özel tatil saatleri olup olmadığını ve ücretsiz giriş günleri sunup sunmadıklarını kontrol edin. Bilgilerin güncel olduğunu doğrulayın.

34. Son altı ayda Seri B finansmanı sağlayan tüm şirketleri bulun. ABD'deki teknoloji ve SaaS sektörlerine odaklanın.

35. Son 60 gün içinde [sektör veya bölge]'yi etkileyen yeni hükümet düzenlemelerini, uyum güncellemelerini veya yasal değişiklikleri belirleyin. Kaynak alıntıları ve beklenen etkileri ile birlikte kısa özetler sağlayın.

Verimlilik ve görev yönetimi

Bing AI komutlarıyla verimliliğinizi artırın

36. Yeni pazarlama takımı üyeleri için kapsamlı bir oryantasyon kontrol listesi oluşturun. İlk gün (evrak işleri, hesap kurulumu), ilk hafta (eğitim oturumları, tanıtımlar) ve ilk ay (ilk projeler, geri bildirim kontrolleri) konularını kapsayın. Her görevin sorumlusunu da ekleyin.

37. Bugün, farklı zaman gereksinimleri ve öncelikleri olan 12 görevim var: [görevleri listeye alın]. Verimlilik saatlerimi (10:00-12:00) dikkate alan, tampon zamanı içeren ve benzer görevleri bir araya getiren, 9:00-18:00 arası optimize edilmiş bir program oluşturun.

38. Pazartesi'den Cuma'ya kadar olan haftanın standup toplantı notlarını özetleyin: [notları yapıştırın]. Tamamlanan görevleri, devam eden işleri, birden fazla kez ortaya çıkan engelleri ve desteğe ihtiyaç duyabilecek takım üyelerini belirleyin. Yönetim için kısa bir rapor olarak biçimlendirin.

39. Beş bölüm başkanı ile 60 dakikalık üç aylık iş değerlendirme toplantısı için bir gündem oluşturun. Her bölüm için zaman ayırın, karar alınması gereken tartışma konuları ile güncellemeler ve sorular için alan ayırın. Gündemi odaklanmış ve uygulanabilir tutun.

40. Haftada 60 saat iş yapıyorum ve kendimi tükenmiş hissediyorum. Mevcut programımı inceleyin: [programı yapıştırın]. Nerede kesinti yapabileceğimi, hangi görevleri erteleyebileceğimi veya delege edebileceğimi, ne zaman mola verebileceğimi ve projeleri aksatmadan dinlenme zamanını nasıl ayarlayabileceğimi önerin.

41. Bir takım iletişim protokolü belgesi taslağı hazırlayın. E-posta, Slack veya toplantıların ne zaman kullanılacağını, her kanal için beklenen yanıt sürelerini, mesai sonrası iletişim sınırlarını ve acil sorunların nasıl üst düzeye taşınacağını belirtin. Belgeyi pratik ve iş-yaşam dengesine saygılı hale getirin.

42. Toplantıları ve ortak işleri barındırırken derinlemesine çalışmak için odaklanma zamanını koruyan haftalık şablon tasarlayın. Yazma ve strateji için haftada en az 15 saat kesintisiz zamana ihtiyacım var. Monday'den Cuma'ya kadar nasıl yapılandırılacağını gösterin.

AI Ajanları 'nı kullanarak işleri yönlendirin, sahiplerini atayın veya manuel müdahaleye gerek kalmadan engelleri üst düzeye taşıyın.

Proje doğruluğunu, bağımlılıkları ve öncelikleri korumak için otomasyonlar + bağlamsal AI 'yı birleştirin.

Araştırma, planlama, dokümantasyon ve uygulamayı tek bir bağlantılı akışta bir araya getirin.

Görüntü oluşturma

AI görüntü istemlerine geçmeden önce, Copilot'ta "Bing görüntü oluşturucu" veya "görüntü oluştur" seçeneğini kullanarak görüntü oluşturabileceğinizi unutmayın.

💡 Profesyonel İpucu: Microsoft'un yönergelerine göre, istediğiniz görüntüyü açıklarken açıklayıcı kelimeler kullanın. Aslında, bu formülü görüntü oluşturma komutunuz için bir kontrol listesi olarak kullanın: Net eylem: Fotoğraf gerçekçiliğinde bir görüntü oluşturun

Ayrıntılı konu: Gül, ancak açıklayıcı olsun (Sabah çiğ damlalarıyla kaplı kadifemsi yaprakları olan koyu kırmızı bir gül)

Özel stil: Makro yakın çekim

Sahne veya ayar: Yumuşak altın ışıklı gün doğumu

Ek unsurlar: Bokeh arka plan, ışığı yakalayan su damlacıkları, minik yeşil yapraklar Tam Komut: Dall'e modunda, sabah çiğ damlacıklarıyla kaplı kadifemsi yaprakları olan koyu kırmızı bir gülün fotogerçekçi bir görüntüsünü oluşturun. Yumuşak altın ışığın olduğu, sisli bir İngiliz bahçesinde gün doğumunda, sığ alan derinliğine sahip aşırı makro yakın çekim. Bokeh arka plan, ışığı yakalayan su damlacıkları, minik yeşil yapraklar ve romantik bir atmosfer ekleyin. Görüntü işleme için Bing AI komutlarını kullanma

43. Uçan adaların bulunduğu geniş bir krallığı gören bir uçurumun kenarında duran genç bir büyücüyü gösteren epik bir fantastik kitap kapağı çizin. Karakterin etrafında büyülü parlayan runeler dönerken, üzerinde kara fırtına bulutları toplanır. Zengin, dramatik renklerle resimsel bir stil.

44. Lüks bir deri sırt çantasını, dizüstü bilgisayar, günlük ve el yapımı kahve fincanı ile birlikte ahşap bir sehpa üzerinde yaşam tarzı bir ortamda fotoğraflayın. İnce perdelerden süzülen yumuşak sabah ışığı. Sıcak, toprak tonları ve sığ alan derinliği, kaliteli ve ilham verici bir atmosfer yaratır.

45. Instagram için beş verimlilik ipucunu gösteren modern, düz tasarımlı bir infografik slayt oluşturun. Pembe, nane yeşili ve krem rengi pastel renk paleti kullanın. Basit simgeler, okunaklı sans-serif yazı tipleri ve bol miktarda beyaz alan ekleyin. Çağdaş ve minimalist bir stil kullanın.

46. Fotosentezin nasıl çalıştığını açıklayan dostane, renkli bir diyagram çizin. Kökleri, yaprakları, güneşi ve su damlacıklarını gösteren oklarla etiketlenmiş bir çizgi film ağacı gösterin. Ortaokul öğrencilerine uygun basit şekiller ve net tipografi ile parlak yeşil, sarı ve mavi renkler kullanın.

47. Dost canlısı hayvan karakterlerin (ayı, tavşan ve tilki) dev bir mantarın altında çay partisi yaptıkları fantastik bir orman sahnesini resmedin. Yumuşak, yuvarlak şekiller ve sıcak, davetkar renkler. Nazik dokular ve rüya gibi ışıklandırma ile hikaye kitabı suluboya stili.

48. Bir teknoloji girişimi için dost canlısı bir robot maskot karakteri oluşturun. Robotun kenarları yuvarlak, göğüs paneli parlak mavi, LED gözleri ifade dolu olmalı ve el sallayarak selam vermeli. Gradyanlar ve ince gölgelerle modern, samimi bir tasarım. Şeffaf arka planda tam vücut görünümü.

49. Mermer tezgahlar, paslanmaz çelik aletler, sarkıt lambalar ve şehir görünümünü gösteren büyük pencerelerle lüks ve modern bir mutfağın fotogerçekçi iç mekan görüntüsünü oluşturun. Meyve kasesi ve taze çiçeklerle süslenmiş, sıcak bir öğleden sonra ışığı. Dergi kalitesinde mimari fotoğrafçılık stili.

50. 3D uzayda yüzen, renkli grafikler, kartlar ve veri kartları gösteren modern, izometrik bir gösterge paneli arayüzü görünümü çizin. Koyu maviden mora doğru değişen bir arka plan gradyanı kullanın. Hafif parlama efektleri ve temiz çizgiler ekleyin. Açılış sayfasının ana bölümünde teknoloji odaklı ve sofistike bir stil kullanın.

Ve bu, kapsamlı (ama kesinlikle eksiksiz olmayan) Bing AI kullanım örnekleri ve komut istemlerinin özetidir.

👀 Biliyor muydunuz? AI geliştirme, kapalı kapılar ardında yapılan testlerden halka açık deneylere geçmiştir. Microsoft Copilot Labs, kullanıcıların Copilot Vision ve Gaming deneyimleri gibi deneysel özellikleri yaygınlaşmadan önce test edebilecekleri mükemmel bir örnektir. Bu "değerlendirme çarkı" yaklaşımı, takımların hızlı bir şekilde lansman yapmalarını, gerçek dünyadan geri bildirimler toplamalarını ve geleneksel geliştirme döngülerinden daha hızlı bir şekilde yinelemeler yapmalarını sağlar.

Bing AI Komutlarıyla Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Bing'in çıktıları ile ilgili memnuniyetsizliğiniz, bu komut hatalarından birinden kaynaklanıyor olabilir. Bunları önlemek için yapılacaklar neler, bir göz atalım:

Hata Ne olur? Nasıl düzeltilir? Çok belirsiz veya genel olmak Bing, özel ihtiyaçlarınızı karşılamayan, yüzeysel ve kullanışsız içerikler sunar. Ton beklentilerini belirleyin, bağlam sunun, başarının neye benzediğine dair örnekler gösterin ve taleplerinizi açıklayıcı bir şekilde ifade edin. Tek bir komut istemini aşırı yükleme Bing, birden fazla görevı aynı anda yerine getirmeye çalışacak ve eksik veya yüzeysel sonuçlar sunacaktır. İsteğinizi daha küçük, mantıklı ve sıralı komutlara bölün ve Bing'in sunduğu yanıtları temel alın. Gerçek zamanlı yetenekleri göz ardı etmek Son dakika haberleri, fiyatlar, trendler veya son güncellemeler gibi güncel verileri kaçırıyorsunuz. Zaman hassasiyeti olan sorgular için Bing'i kullanın ve web'den yeni bilgilere ihtiyacınız olduğunu belirtin. Biçim özelliklerini unutmak Tek istediğiniz net bir karşılaştırma tablosu iken, uzun makale yanıtları alabilirsiniz. Biçimi açıkça belirtin: "madde işaretleri olarak düzenle", "2-3 satırlık paragraflar halinde yaz" veya "tablo oluştur". Tek bir konuşma moduna bağlı kalma İhtiyaçlarınıza uymayan yanıtlar alırsınız. Farklı Bing modları (Akıllı (GPT-5), hızlı yanıt, daha derin düşünme vb.) arasında Toggl yaparak bağlamsal olarak uygun yanıtları alın.

Biliyor muydunuz? AI araçları arasında sürekli geçiş yapmak verimliliği olumsuz etkiliyor. Bağlamı yeniden açıklamak, verileri yeniden biçimlendirmek, farklı arayüzleri yönetmek ve çelişkili çıktıları uzlaştırmak, AI kullanmanın genellikle manuel olarak iş yapmaktan daha zor hissettirecek kadar büyük bir bilişsel yük yaratıyor. Aslında, çalışanların %79,3'ü AI komutlarının çıktısına kıyasla orantısız bir şekilde yüksek bir çaba gerektirdiğini bildirmiştir.

Bing AI Kullanımının Sınırlamaları

Bing, ChatGPT gibi LLM'lerin yapabildiği görevleri yerine getirirken aynı zamanda gelişmiş bir arama deneyimi sunar. Kod yazabilir, içerik oluşturabilir, gerçek zamanlı arama yapabilir, raporlar geliştirebilir ve hatta bir podcast düzenleyebilir. Hemen hemen her şeyi yapabileceğini söyleyebiliriz.

Ancak bir engelle karşılaşır ve işte sizi engelleyeceği nokta budur:

Çoklu oturum bağlamını korumaz : Bing, çoklu oturumlar arasında bağlamı korumaz, bu nedenle benzer türdeki projelerde bile, her başlangıçta talimatları tekrarlamanız gerekir.

Halüsinasyonlu yanıtlar : Bing, gerçekleri halüsinasyonlu hale getirir ve tamamen farklı sorgunuza belirsiz fikirler sunar.

Daha kısa bağlam pencereleri : Bing'in yaratıcı moddaki bağlam penceresi sınırlıdır. Belirli bir belirteç sayısı olmasa da, ChatGPT ve Claude gibi : Bing'in yaratıcı moddaki bağlam penceresi sınırlıdır. Belirli bir belirteç sayısı olmasa da, ChatGPT ve Claude gibi AI araçlarının tutma pencerelerine kıyasla daha küçüktür.

Güvenlik filtreleri ve engellenen içerik : Hassas konular, belirli kamuoyunda tanınmış kişiler veya güvenlik mekanizmalarını tetikleyen tetikleyici içeriklerle ilgili istekler doğrudan reddedilir. Bu filtre blokları diğer LLM'lerden daha sıkıdır.

Sınırlı derinlik ve tutarlılık : Bing, karmaşık ve niş sorgularda bile yüzeysel çıktılar üretir; bazen nüansları ve bağlamı tamamen kaçırır.

AI tarafından oluşturulan görüntüler için sabit en boy oranları: Bing, görüntü boyutlarını veya en boy oranlarını özel olarak ayarlamanıza izin vermez ve sizi standart 1:1 veya 3:4 oranlarıyla çalışmaya zorlar.

📚 Daha Fazla Bilgi: Bing Copilot ve ChatGPT: En İyi AI Aracı Hangisi?

Keşfedilebilecek En İyi Bing AI Alternatifleri

Ş akışlarınızı kolaylaştırabilecek daha iyi Bing AI alternatiflerimiz var. Bunları ayrıntılı olarak incelemeden önce, hızlı bir karşılaştırma yapalım:

Araç En uygun olduğu alanlar Ana özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Bağlamsal proje yürütme için birleştirilmiş AI Çalışma Alanı Bağlam farkında AI (Brain), AI Notetaker, komut şablonları, BrainGPT (çoklu model), Kurumsal Arama, görüntü oluşturma, otomasyonlar, AI Ajanları, derin entegrasyonlar, görev ve belge yönetimi, Codegen Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal Özelleştirme Runway ML Multimedya içerik oluşturma ve düzenleme Gen-2/Gen-3 metinden videoya dönüştürme, kare enterpolasyonu, hareket izleme, yönetmen modu, Adobe Premiere entegrasyonu, gerçek zamanlı işbirliği Ücretsiz; Ücretli planlar 15 $/kullanıcı/ay'dan başlar. ChatGPT İçerik, kod ve araştırma için konuşma tabanlı AI Ses modu, dosya yükleme ve analiz, bellek, kod yorumlayıcı, projeler/Çalışma Alanı organizasyonu Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar. Google Gemini Google Çalışma Alanı ile derin entegrasyonlara sahip multimodal AI Yerel Google uygulamalarına erişim, çok modlu giriş, gerçek zamanlı web verileri, cihaz düzeyinde kontrol için Gemini Nano Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19,99 $'dan başlar. Perplexity AI Gerçek zamanlı, kaynak gösterilen konuşma tabanlı arama Canlı web arama, satır içi alıntılar, takip soru-cevap, çok modlu/çoklu model, kaynak sabitleme Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar.

1. ClickUp

Entegre ClickUp Brain ile iş süreçlerinizi kolaylaştırın.

Bing, sorgularınız için özetler, içerikler, görüntüler, videolar ve hatta araştırma raporları şeklinde çeşitli çıktılar oluşturabilir. Ancak bununla sınırlıdır.

Takımınıza görevler atayamaz, onlarla iletişim kuramaz veya bir projenin durumunu ve başarısını izleyemez. Bing'in ürettiği ile takımınızın gerçekte uyguladığı arasında bir uçurum vardır. Bu uçurum, takımınızın verimliliğinin düşmesine neden olur.

Takımların ihtiyacı olan şey, gerçek Çalışma Alanlarına entegre olabilen bir AI'dır. Bir proje özetini hazırlayabilen aynı zamanda bunu son teslim tarihi olan atanabilir görevlere dönüştürebilen bir AI.

Girin: ClickUp.

Birden fazla aracı ve ş akışını tek bir platformda birleştiren dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı. Projeler, konuşmalar, belgeler ve analizler bu bağlamsal AI platformunda bir arada bulunur.

AI yeteneklerine daha yakından bakalım. 💬

İşinizin tüm bağlamını içeren bir AI

ClickUp Brain (ClickUp'ın yerel AI'sı), Çalışma Alanınızı bağlamsal olarak tam olarak anlar. Bir görevin yerine getirilmesini isterken projenin niteliğini veya sohbetin bağlamını açıklamak zorunda kalmazsınız.

AI, sizi ve işinizi anlar.

Brain, ClickUp'taki projelerinize göre bağlamsal cevaplar getirir.

Mesajlarınızı şekillendirmenize yardımcı olan bir AI

ClickUp Brain, ChatGPT veya Bing'i kullandığınız şekilde kullanılabilir. Ondan kavramları açıklaması, blog yazıları yazması, sosyal medya kampanyaları oluşturması, öyküler taslağı hazırlaması ve bunların arasındaki hemen hemen her şeyi yapmasını isteyebilirsiniz.

Ancak bağımsız AI araçlarından farklı olarak, bu AI asistanı doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızda çalışır.

Diyelim ki "AI işyeri verimliliğini nasıl dönüştürüyor?" konulu bir düşünce liderliği yazısı yazmak istiyorsunuz. ClickUp Belgeleri'ni açın ve ClickUp Brain'den bir blog yazısı yazmasını isteyin.

ClickUp belgeleri içinde Brain'i kullanın

Hatta ClickUp belgelerinde, takımınızın her üyesinin başvurabileceği AI şablonları oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.

Veya bu düşünce zinciri yöntemini kullanarak konuya daha kapsamlı bir yapı ve içgörü kazanın:

En iyi SERP bloglarını analiz edin ve anahtar bölümler ve konuşma konuları içeren bir taslak oluşturun.

Yaygın verimlilik tavsiyelerine meydan okuyan üç zıt bakış açısı önerin.

Şaşırtıcı bir istatistik veya cesur bir iddia ile okuyucuları cezbeden ilgi çekici bir giriş yazın.

Alanında uzman kişiler için röportaj soruları oluşturun.

ClickUp BrainGPT ile en yeni premium AI modellerine erişebilir ve bunlar arasında anahtar kullanarak kısa ve derin araştırmalar, strateji geliştirme ve yaratıcı yazma konusunda yardım alabilirsiniz.

ClickUp Brain ile en yeni AI modellerine tek bir yerden erişin.

📌 Bu AI yazma komutlarını kaydedin: Haftalık temalar ve yayın fikirleri içeren 4. çeyrek için bir içerik takvimi taslağı oluşturun.

[Politika değişikliği/yeni girişim] hakkında açık ve cesaret verici bir takım duyurusu yazın.

Pazarlama takımları için bir marka ses kılavuzu belgesi oluşturmama yardımcı olun. Bu belgeye neleri eklememiz gerektiğini önerin.

Louisiana'daki restoran sahiplerini hedeflemek için yazabileceğimiz blogların bir listesini verin.

Web araması ve not alma için AI

ClickUp BrainGPT, Çalışma Alanınızdan, bağlı uygulamalardan ve araçlardan ve internetten bağlamsal, yakın zamanda güncellenmiş yanıtlar sunan Enterprise Search özelliğini içerir. Tüm bunları, araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan yapabilirsiniz.

Diyelim ki takımınız gelecek çeyrek için pazarlama stratejileri tasarlıyor ve tüketici davranış eğilimleri hakkında güncel bilgiler gerekiyor. Birden fazla tarayıcı sekmesi açıp bilgileri manuel olarak sentezlemek yerine, doğrudan Brain'e komut verebilirsiniz.

BrainGPT, bağlamsal cevaplar için kullandığınız tüm uygulamalarda arama yapar.

Brain, güvenilir kaynaklardan içgörüler elde eder, bulguları özetler ve bunları ClickUp belgelerinizde kolayca anlaşılır bir biçimde sunar.

Gerçek zamanlı işbirliği için, ek ClickUp özelliklerini kullanmanın bazı yolları aşağıda verilmiştir.

Özellik Ne olur? Örnek Toplantı notları + Belgeler Gizli Dokümanlarınızda transkriptleri, videoları ve özetleri alın. Dikkatiniz dağıldıysa ve proje liderinin tartıştığı konuları hızlıca özetlemek istiyorsanız, anahtar özeti kontrol edebilirsiniz. Toplantı notları + Sohbet Sorularınızı sorun ve tüm toplantı notlarınızdan toplu cevaplar alın. Brain'e "Satış takımı son üç toplantıda fiyatlandırma konusunda hangi endişeleri dile getirdi?" diye sorun ve anında yanıt alın. Toplantı notları + Görevler Aramalarınızdaki her eylem öğesini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Brain, "Cuma gününe kadar açılış sayfasının metnini tamamlamamız gerekiyor" ifadesini tanımlar ve son teslim tarihi olan bir görev oluşturur.

💡 Profesyonel İpucu: BrainGPT'nin Talk to Text özelliğini kullanarak düşüncelerinizi anında yakalayın. Klavyeyi bir engel haline getirmeden görevler atayabilir, kişileri bahsetme yoluyla etiketleyebilir veya yaratıcılığınızı filtrelemeden ifade edebilirsiniz. Talk to Text ile düşüncelerinizi anında metinlere dönüştürün.

Görüntü oluşturma için AI

Brain ayrıca, Çalışma Alanınızı terk etmeden projeleriniz için pazarlama metinleri ve görseller oluşturmanıza olanak tanır.

Diyelim ki sosyal medya metinleri oluşturuyorsunuz ve bunlara eşlik edecek güzel görseller ihtiyacınız var.

Ayrı bir tasarım aracı kullanmak ve her aşamayı manuel olarak detaylandırmak yerine, ClickUp Brain metninizden bağlamı alır ve ClickUp Beyaz Tahtalarında önceden yazdıklarınıza dayalı olarak çarpıcı görseller oluşturur.

Görüntü oluşturma için ClickUp Brain + Beyaz Tahta kombinasyonunu kullanın.

Buradan, takımla işbirliği yaparak görseli ince ayarlamalar yapabilirsiniz.

Otomasyonlar + AI Ajanları + Brain'in yapılacak ağır işleri yapmasına izin verin.

ClickUp'ın Otomasyonları, AI Ajanları ve Beyin, birden fazla aracı bir araya getirmenize gerek kalmadan düşünceyi eyleme dönüştürmek için birlikte iş yapar.

Brain , çalışma alanınızın, belgelerinizin, projelerinizin ve önceliklerinizin tüm bağlamını anlar.

Otomasyonlar , manuel olarak yapmamanız gereken tekrarlayan, kurallara dayalı işleri halleder.

AI Ajanları sizin adınıza hareket eder, bağlamı yorumlar, kararlar alır, işleri atar, durumları günceller, engelleri üst düzeye taşır ve siz çevrimiçi olmadığınızda bile projelerin ilerlemesini sağlar.

Brain'e ihtiyacınız olanı sade bir dille anlatın, size akıllı ajan ş akışları sunacaktır.

ClickUp'ta AI Aracınızı nasıl oluşturacağınızla ilgili daha fazla ipucu için bu videoyu izleyin 👇

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Aramaları net eylemlere dönüştürün: AI Notetaker'ı kullanarak aramaları ve toplantıları kaydedin, özetleyin ve yazıya dökün. Kararları yakalar ve doğrudan Görevler'de takip edilecekleri atar.

Yapılandırılmamış mesajları kullanılabilir verilere dönüştürün: ClickUp AI alanları , görevlerin içinde doğrudan duygu, aciliyet, öncelik, hesap durumu veya istek türünü sınıflandırır.

Teknoloji yığınınızdan AI'ya tam bağlam sağlayın: ClickUp Entegrasyonları ile Google Drive, Slack, Figma, GitHub ve daha fazlası gibi araçları bağlayarak AI'ya izole komutlar yerine gerçek hesap geçmişine erişim sağlayabilirsiniz. ClickUp Entegrasyonları ile Google Drive, Slack, Figma, GitHub ve daha fazlası gibi araçları bağlayarak AI'ya izole komutlar yerine gerçek hesap geçmişine erişim sağlayabilirsiniz.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir ClickUp kullanıcısı G2'de deneyimlerini paylaşıyor:

ClickUp Brain MAX, iş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum. […] En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olması. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanına sahip olmak gibi bir his veriyor.

ClickUp Brain MAX, ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum. […] En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olması. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanına sahip olmak gibi bir his veriyor.

2. Runway ML

Runway ML aracılığıyla

Runway ML, multimedya içeriği oluşturmak ve düzenlemek için geliştirilmiş, Bing AI görüntü oluşturucusuna alternatif bir platformdur. Platform, arka plan kaldırma, hareket izleme, rotoskoplama ve kare enterpolasyonu gibi kullanım senaryoları için 30'dan fazla AI aracını tek bir sezgisel arayüzde birleştirir.

Runway'in Gen 2 modeli, sıfırdan gerçekçi videolar üretebilir. Gelişmiş AI düzenleme seçenekleri sunar ve gerçek zamanlı işbirliği desteği sağlar.

Adobe Premiere Pro ve diğer profesyonel araçlarla entegrasyonlar sayesinde, hem bağımsız oluşturucular hem de prodüksiyon stüdyoları için erişilebilir hale getirir.

Runway ML'nin ana özellikleri

Gen-2 ve Gen-3 Alpha modelleri : Metin komutlarından veya hareketsiz görüntülerden kısa, fotogerçekçi video klipler (18 saniyeye kadar) üretebilen gelişmiş metinden videoya ve görüntüden videoya oluşturma özelliği.

Pürüzsüz ağır çekim : AI tarafından oluşturulan kare enterpolasyonu, normal 30 fps çekimleri pürüzsüz 120 fps ağır çekime dönüştürerek yüksek hızlı kamera çıktısını taklit eder.

Hareket izleme ve görsel efektler : Gelişmiş kompozisyon ve yaratıcı iyileştirmeler için görüntüdeki hareketli nesnelere görsel öğeler eklemenizi sağlar.

Yönetmen modu: Oluşturulan videolarda kamera açısı, Zoom ve hareket yolları üzerinde dinamik kontrol sağlar ve profesyonel prodüksiyon ihtiyaçlarına uygun ayrıntılı yaratıcı yönlendirme sunar.

Runway ML sınırlamaları

Karmaşık veya soyut komutlarla video oluşturma kalitesi düşer.

Runway ML fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 15 $/kullanıcı/ay

Pro: 35 $/kullanıcı/ay

Sınırsız: 95 $/kullanıcı/ay

Runway ML derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Üretime hazır kod yazın

PR'ı aç

Herkesi görev hakkında bilgilendirin

3. ChatGPT

ChatGPT aracılığıyla

Bing'in alternatifi olan OpenAI'nin ChatGPT'si, görüntü oluşturmaktan kod yazmaya ve gününüzü planlamaya kadar çok geniş bir alandaki görevleri yerine getirebilir. Temiz arayüzü öğrenme eğrisi gerektirmez; hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Daha geniş bağlam pencereleri, uzun konuşmalarda daha iyi süreklilik ve bellek ve kod yorumlama gibi yerleşik araçlarla ChatGPT, daha tutarlı, doğru ve yüksek kaliteli sonuçlar sunar.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Sesli mod: ChatGPT'ye doğal bir şekilde konuşun ve sesli yanıtlar alın. Ellerinizi kullanmadan ş Akışı yapmak, hareket halindeyken beyin fırtınası yapmak veya erişilebilirlik dostu iletişim kurmak için kullanışlıdır.

Dosya yükleme: Belgeleri (PDF'ler, elektronik tablolar, metin dosyaları), veri kümelerini (CSV, Excel) veya kodları yükleyin. ChatGPT, bu yüklemelere dayalı olarak analiz, özetleme, görselleştirme, dönüştürme ve hatta kod yazma işlemlerini gerçekleştirebilir.

Oturumlar arası bellek: Bellek açıkken, ChatGPT tercihler, geçmiş bağlam ve devam eden projeler dahil olmak üzere yaptığınız paylaşımlarda yer alan ayrıntıları hatırlayabilir.

Projeler ve Çalışma Alanı Organizasyonu: Paylaşılan projeler altında sohbetleri, dosyaları ve içeriği düzenleyin.

ChatGPT sınırlamaları

Ücretsiz kullanıcılar, yoğun saatlerde daha yavaş modellere yönlendirilir.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.045'ten fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (260'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Chatgpt'nin en sevdiğim özelliği, özel gpt özelliğidir. Her konuşmada ve diğer AI sohbet robotlarında içerik oluşturma ş akışımla ilgili talimatları ve bilgileri açıklamak ve girmek için harcadığım 20 saati bana kazandırdı. Ancak özel gpt'den sonra her seferinde talimatları girmek ve açıklamak zorunda kalmıyorum. Talimatları ve bilgileri sadece bir kez giriyorum, sonra derinlemesine analiz ediyor ve bununla ilgili bir şey istediğinizde sormanız yeterli, girdiğiniz talimatlara ve bilgilere göre çıktı sağlıyor.

Chatgpt'nin en sevdiğim özelliği, özel gpt özelliğidir. Her konuşmada ve diğer AI sohbet robotlarında içerik oluşturma ş akışımla ilgili talimatları ve bilgileri açıklamak ve girmek için harcadığım 20 saati bana kazandırdı. Ancak özel gpt'den sonra her seferinde talimatları girmek ve açıklamak zorunda kalmıyorum. Talimatları ve bilgileri sadece bir kez giriyorum, sonra derinlemesine analiz ediyor ve bununla ilgili bir şey istediğinizde sormanız yeterli, girdiğiniz talimatlara ve bilgilere göre çıktı sağlıyor.

4. Google Gemini

Gemini aracılığıyla

Google Gemini, Google ekosistemine derinlemesine entegre olan herkes için yararlı bir Bing AI alternatifidir. Google'ın devasa arama indeksinden yararlanır ve Gmail, Drive ve Dokümanlar ile doğrudan bağlantı kurarak bilgiyi ortaya çıkarmayı, içerik taslağı oluşturmayı veya dosyaları analiz etmeyi kolaylaştırır.

Çok modlu yetenekleri büyük bir avantajdır: görüntü, video ve belge yükleyebilir ve bağlamı dikkate alan yanıtları anında alabilirsiniz.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Google Çalışma Alanı ile derin entegrasyonlar: Gemini, Gmail, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Drive'da yer alır ve ş akışınızdan ayrılmadan e-posta taslakları oluşturmanıza, belgeleri yeniden yazmanıza, e-tabloları analiz etmenize vb. olanak tanır.

Yerel multimodal anlama: Gemini, tek bir model içinde metin, görüntü, ses ve videoyu yerel olarak yorumlayabilir.

Yüksek kaliteli, web tabanlı yanıtlar: Google Arama'ya doğrudan erişim sayesinde Gemini, gerçek zamanlı verileri alabilir, kaynakları alıntılayabilir, sonuçları karşılaştırabilir ve güncel yanıtlar sunabilir.

Gemini Nano aracılığıyla uygulama ve cihaz düzeyinde kontrol: Android cihazlarda Gemini Nano, çevrimdışı akıl yürütme, özetleme ve akıllı yanıtlar sağlar.

Google Gemini sınırlamaları

Yoğun entegrasyonlar, Google Çalışma Alanı'nın tamamını kullanmayı taahhüt ettiğiniz anlamına gelir.

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Google AI Pro: 19,99 $/ay

Google AI Ultra: 249,99 $/ay

Google Gemini puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Google Gemini hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Gemini'de en çok sevdiğim şey, özellikle günlük yazma ve araştırma görevleri için ne kadar hızlı ve duyarlı olduğu. Arayüzü basit, temiz ve kullanımı kolaydır, bu da onu hızlı sorular veya daha derin çalışmalar için harika kılar. Ayrıca, Google'ın ekosistemiyle ne kadar iyi entegre olduğunu da takdir ediyorum — Docs, Gmail ve Gemini arasında geçiş yapmak ş Akışını çok daha sorunsuz hale getiriyor. İçeriği özetleme, e-posta taslakları oluşturma ve fikir üretme yeteneği çok fazla zaman kazandırıyor.

Gemini'de en çok sevdiğim şey, özellikle günlük yazma ve araştırma görevleri için ne kadar hızlı ve duyarlı olduğu. Arayüzü basit, temiz ve kullanımı kolaydır, bu da onu hızlı sorular veya daha derin çalışmalar için harika kılar. Ayrıca, Google'ın ekosistemiyle ne kadar iyi entegre olduğunu da takdir ediyorum — Docs, Gmail ve Gemini arasında geçiş yapmak ş Akışını çok daha sorunsuz hale getiriyor. İçeriği özetleme, e-posta taslakları oluşturma ve fikir üretme yeteneği çok fazla zaman kazandırıyor.

📚 Daha fazla bilgi: Verimliliği Artırmak için En İyi Gemini AI Komutları

5. Perplexity AI

Perplexity aracılığıyla

Perplexity AI, arama motorlarının ve LLM sohbet robotlarının güçlü yönlerini birleştiren bir konuşma tabanlı cevap motorudur. Size bir bağlantı liste sunmak yerine, web'i gerçek zamanlı olarak arar ve doğrudan sohbet biçiminde kısa ve iyi kaynak gösterilmiş cevaplar sunar.

Güncel bilgiler, karmaşık konuların özetleri veya hızlı araştırma ihtiyacınız olsun, Perplexity kaynakları ortaya çıkarır ve bilgileri kolayca anlaşılabilir yanıtlara dönüştürür.

Gerçek zamanlı web tarama + gelişmiş dil modellerinin birleşimi sayesinde, araştırma işlerinizde izlenebilirliğe ihtiyaç duyduğunuzda yararlı bir Bing AI alternatifi sunar.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı, kaynak destekli cevaplar: Perplexity canlı web'i arar ve orijinal kaynaklara satır içi alıntılar ekler.

Takip ve konuşma tarzı arama: Doğal bir şekilde takip soruları sorun ve arka plan ayrıntılarını tekrar belirtmenize gerek kalmadan bir konuyu daha derinlemesine inceleyin.

Çok modlu ve çoklu model esnekliği: Perplexity, farklı temel dil modellerini destekler ve hızlı web aramalarından daha derin araştırmalara, veri özetlemeye, dosya analizine veya karma medya sorgularına kadar çeşitli içerik türlerini işleyebilir.

Sıkça başvurulan kaynakları sabitleyin: Takip soruları sorduğunuzda, Perplexity sabitlenen kaynakları otomatik olarak önceliklendirir.

Perplexity AI sınırlamaları

Farklı projeler için yanıt stillerini özelleştirmek üzere özel talimatlar belirleyemez veya kişilikler oluşturamazsınız.

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Maksimum: 200 $/ay

Enterprise Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise Max: Kullanıcı başına aylık 325 $

Perplexity AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Perplexity'nin en beğendiğim özelliği, bilgiyi alma hızı ve doğruluğudur. AI dil modelinin gücünü gerçek zamanlı web aramasıyla birleştirir, bu da neredeyse anında güncel ve kaynaklı cevaplar alabileceğim anlamına gelir. Hızlı araştırma, gerçekleri kontrol etme ve düzinelerce tarayıcı sekmesinde kaybolmadan konuları keşfetmek için harikadır. Ayrıca, temiz, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüzünü ve kaynaklarını şeffaf bir şekilde belirtmesini de takdir ediyorum.

Perplexity'nin en beğendiğim özelliği, bilgiyi alma hızı ve doğruluğudur. AI dil modelinin gücünü gerçek zamanlı web aramasıyla birleştirir, bu da neredeyse anında güncel ve kaynaklı cevaplar alabileceğim anlamına gelir. Hızlı araştırma, gerçekleri kontrol etme ve düzinelerce tarayıcı sekmesinde kaybolmadan konuları keşfetmek için harikadır. Ayrıca, temiz, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüzünü ve kaynaklarını şeffaf bir şekilde belirtmesini de takdir ediyorum.

📚 Daha fazla bilgi: En iyi Perplexity AI alternatifleri

