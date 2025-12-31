Yeni başlayanlar için doğru AI yığını nasıl seçilir?

Her şirket AI'ya hazır hale gelmekten bahsediyor.

Çoğu kuruluş, AI'ın belirli bir kapasitesiyle deneyler yapıyor veya pilot aşamasında.

Güçlü yeni modellerin entegrasyonları için yaşanan telaşa rağmen, Gen AI programlarının neredeyse %95'i P&L üzerinde ölçülebilir bir etki yaratamıyor.

Doğru bir temel olmadan, en akıllı algoritma bile parçalanmış ş akışlarını düzeltemez.

Yeni başlayan biriyseniz, odak noktanız yoğun iş yükünü azaltan ve günlük verimliliğinizi destekleyen basit bir AI yığını oluşturmak olmalıdır.

Bu kılavuzda her şeyi ayrıntılı olarak anlatıyoruz. Yeni başlayanlar için hangi AI yığını uygun olduğunu ve nasıl seçim yapabileceğinizi gösteriyoruz.

AI Yığını Nedir?

AI yığını, AI'yı kendiniz oluşturmanıza gerek kalmadan yazma, araştırma, analiz, tasarım ve otomasyon için kullandığınız araçlar kümesidir.

İşte nasıl göründüğü:

Altyapı katmanı: AI yığınınızın donanım ve yazılımını içerir. Örneğin, GPU'lar, AI yongaları, bulut hizmetleri, dağıtım araçları vb.

Veri katmanı: AI için gerekli olan yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri işler. Veri yönetimi araçları, veri analizi araçları, veri toplama araçları, veri madenciliği araçları, veri işleme araçları vb. içerir.

Model katmanı: Verilerinizi yorumlayan, içerik üreten, tahminlerde bulunan ve aldıkları girdilere dayalı içgörüler sağlayan sinir ağları.

Uygulama katmanı: AI yazma asistanları, veri analizi gösterge panelleri vb. gibi, gerçekten kullandığınız kullanıcı odaklı araçlardan oluşur.

👀 Biliyor muydunuz? Dünyanın ilk "robotu", MÖ 400-350 yıllarında Yunan matematikçi Archytas tarafından yapılan buharla çalışan tahta bir güvercin olabilir. Bu mekanik kuşun, buharı bitmeden yaklaşık 200 metre uçabildiği bildiriliyor. Antik teknoloji hakkında konuşalım!

AI Yığını Oluşturmak Neden Yeni Başlayanlar İçin Zor Geliyor?

AI yayılması gerçektir. Yeni başlayan biri olarak, çok fazla araç denersiniz, özelliklerin çakışmasıyla sonuçlanır ve hangisine commit yapacağınızı bilemezsiniz, bu da verimlilikten çok kafa karışıklığına yol açar.

AI teknoloji yığını oluşturmanın zor olmasının bazı nedenleri şunlardır:

Kod yazmıyorsunuz: Belki bir pazarlamacı, sanatçı veya öğrencisiniz. Programlama dillerini anlamıyorsunuz ve kendi başınıza AI çözümleri oluşturamıyorsunuz.

AI konusunda uzman değilsiniz: AI teknolojileri hakkında öğrenmeye yeni başladınız ve bir şey oluşturmak bir yana, sadece konuşmayı anlamak için bile doktora yapmanız gerektiğini hissediyorsunuz.

Doğru kaynaklara sahip değilsiniz: Teknik bir geçmişiniz var, ancak yığınınız için gelişmiş AI çözümleri geliştirmek için özel bir bütçeniz veya yardım eden kişileriniz yok.

Etkili bir AI teknoloji yığını seçerek, AI geliştirmenin teknik ayrıntılarını atlayabilir ve ilk günden itibaren AI yeteneklerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 1952'de bilgisayar bilimcisi Arthur Samuel, oynamayı kendi kendine öğrenen ilk sistem olan bir dama programı yarattı. Program, "Lee'nin Dama Rehberi"ndeki uzman oyunlarını tekrar oynayarak öğrendi ve her seferinde stratejisini ayarlayarak en iyi oyuncuların iyi bulduğu hamleleri seçti. Bu, makine öğreniminin uygulamadaki en erken örneklerinden biriydi.

Yeni başlayanlar için uygun bir AI yığınının anahtar bileşenleri

AI yığınları hakkında çok konuştuk, peki gerçekte nasıl görünüyorlar?

AI teknoloji yığınının neleri içerdiğini öğrenelim:

AI Yazma Asistanları

Bu katman, yeni başlayanların boş sayfa sorununu aşmalarına ve hızlı bir şekilde kullanılabilir içerik üretmelerine yardımcı olur. Dil modelleri oluşturmak veya komut istemlerini ince ayarlamak yerine, şablonlar, ton kontrolleri ve kılavuzlu ş Akışlar sunan önceden eğitilmiş AI yazma araçlarına güvenebilirsiniz.

Jasper

Jasper, tutarlı ve marka kimliğine uygun metinlere ihtiyaç duyan pazarlama ve içerik takımları için geliştirilmiş bir AI yazma platformudur.

Jasper Grid, ses, hedef kitle uyumu ve marka bütünlüğünü korurken üretimi hızlandıran, kod gerektirmeyen, elektronik tablo benzeri bir sistem sunar.

Anahtar bileşenler:

Tutarlılığı korumak için marka sesi ve tonu ayarları

Bloglar, e-posta mesajları, reklamlar ve açılış sayfaları için önceden oluşturulmuş şablonlar

İçerik taslağı oluşturmak ve genişletmek için uzun biçimli düzenleyici

Takım işbirliği ve sürüm kontrolü

Writesonic

Writesonic, birden fazla biçimde hızlı içerik oluşturma için tasarlanmış, yeni başlayanlar için uygun bir AI yazma aracıdır. Hız ve basitlik arayan bireyler ve küçük takımlar için çok uygundur.

Anahtar bileşenler:

Bloglar, reklamlar ve ürün açıklamaları için hazır içerik şablonları

Tek tıklamayla yeniden yazma, kısaltma ve ton değişiklikleri

SEO odaklı içerik oluşturma seçenekleri

Minimum kurulum gerektiren hafif arayüz

AI araçları, hızlı A/B varyasyonları, yeniden yazımlar, özetler ve boş bir sayfadan öteye geçmek için harikadır.

✅ Gerçek Kontrol: ChatGPT, içerik pazarlamacılarının %77,9'u tarafından genel içerik oluşturma için en güvenilir AI aracı olarak seçildi — bu oran Claude'dan %50 daha fazla.

Modern bir AI yığını, iyi bir beyin fırtınası aracı olmadan eksik kalır. Saatlerce Google'da arama yapmak veya belgeleri manuel olarak taramak yerine, bu araçları kullanarak bilgileri hızlı bir şekilde bulun.

Saatler süren aramaları tek bir konuşmaya sıkıştırır, karmaşık konuları anlamanız için parçalara ayırır ve bilgileri yapılandırılmış bir şekilde sunar.

ChatGPT

ChatGPT, kullanıcıların fikir üretmelerine, konuları keşfetmelerine ve sorunları etkileşimli bir şekilde düşünmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir konuşma yapay zeka aracıdır.

Anahtar bileşenler:

Doğal bir şekilde takip soruları sormak için konuşma arayüzü

Karmaşık konuları basit açıklamalara ayırma becerisi

İçerik, kampanyalar, stratejiler ve ş akışları için fikir üretme

Taslaklar, çerçeveler ve yapılandırılmış özetler hazırlayın

Perplexity

Perplexity, hızlı ve güvenilir bilgi keşfi için geliştirilmiş, yapay zeka destekli bir araştırma aracıdır. Konuşma tabanlı arama ile canlı web sonuçlarını birleştirerek, kaynaklı cevaplar isteyen yeni başlayanlar için ideal bir araçtır.

Anahtar bileşenler:

Alıntı yapılan kaynaklarla gerçek zamanlı web araması

Karmaşık konuların özlü özetleri

Araştırmayı iyileştirmek veya genişletmek için takip mesajları

Hızlı karar verme için uygun yapılandırılmış yanıtlar

✅ Gerçek Kontrol: ClickUp'ın AI Kullanım Açığı Anketi'ne göre, insanların %37'si içerik oluşturmak için, %30'u araştırma ve bilgi toplamak için ve %11'i beyin fırtınası ve fikir üretmek için AI kullanıyor. Bunun nedeni, bağlam eksikliği ve bağlantılı AI araçlarının olmaması, ilk etapta bununla çalışmayı gerçekten zorlaştırıyor.

İdeal bir AI teknoloji yığını, AI'nın yayılmasını azaltır. Basitçe söylemek gerekirse, tüm Çalışma Alanınızı (görevler, belgeler, sohbetler, geri bildirim yorumları, toplantı notları) birleştirir, böylece iş yapmak için 10 farklı AI aracı veya modeli arasında geçiş yapmak zorunda kalmazsınız.

ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain, ClickUp Çalışma Alanınızda bağlamsal yardım sağlamak, içerik oluşturmak ve ş akışlarını otomatikleştirmek için sizinle birlikte çalışan güçlü bir AI asistanıdır.

Başlangıç olarak, "Bugün hangi görevlere öncelik vermeliyim?" gibi doğal dilde sorular sorun.

Bağlamsal AI, yapmanız gereken görevler hakkında bilgi toplar, öncelikleri karşılaştırır ve başlamanız için doğru sırayla bir liste sunar.

ClickUp Brain'i kullanarak görevlerinizi sorunsuz bir şekilde önceliklendirin.

ClickUp Chat, her tartışmada AI yardımcı pilotunuz görevi görür. Konuşmayı anlar, dikkat edilmesi gereken noktaları belirler ve kararları otomatik olarak görevlere dönüştürebilir.

Mesajları ClickUp sohbeti içinde Görevlere dönüştürün

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot, Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams gibi Microsoft 365 uygulamalarına entegre edilmiş bir AI asistanıdır. Microsoft ekosisteminde zaten çalışan ve araçlarını veya akışlarını değiştirmeden AI yardımı almak isteyen profesyoneller ve takımlar için tasarlanmıştır.

Anahtar bileşenler:

Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams içinde doğrudan AI yardımı

Belgeleri taslak haline getirmek, e-postaları özetlemek ve sunumlar oluşturmak için doğal dil komutları

Formüller yerine sade İngilizce sorular kullanarak Excel içgörülerini kullanın.

Teams konuşmalarından oluşturulan toplantı özetleri, eylem öğeleri ve takip işlemleri

✅ Gerçek Kontrol: Geliştiricilerin yarısından fazlası (57%) artık yazılım projelerini otomasyon ve hızlandırma amacıyla AI kullanıyor. AI sadece kod yazmak için değil, sorunları sohbet etmek, mantığı test etmek, hataları tespit etmek ve performansı iyileştirmek için de kullanılıyor.

Veri İçgörüleri için AI

Bu katman, yeni başlayanların elektronik tablolar, formüller veya SQL olmadan verileri anlamasına yardımcı olur. AI, satırları ve grafikleri manuel olarak analiz etmek yerine, verileri eyleme geçebileceğiniz basit İngilizce içgörüler ve özetler haline çevirir.

Airtable AI

Airtable AI, Airtable'ın esnek tablolarına ve veritabanlarına zeka katarak, yeni başlayanların yapılandırılmış verileri analiz etmesini, özetlemesini ve bunlarla iş yapmasını kolaylaştırır.

Anahtar bileşenler:

Tablo verilerinin doğal dil özetleri

AI tarafından oluşturulan alan değerleri ve kategorizasyonlar

Manuel sözdizimi gerektirmeyen formül önerileri

Tanıdık elektronik tablo benzeri görünümlerde iş yapar

Açıkçası AI

Açıkçası AI, model veya gösterge paneli oluşturmadan verilerden yanıtlar almak isteyen teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir analiz aracıdır.

Anahtar bileşenler:

Basit İngilizce ile sorular sorun (ör. "Müşteri kaybını en çok ne etkiler?")

Otomasyonlu tahmine dayalı analiz ve tahmin

Manuel kurulum gerektirmeyen temiz görsel çıktılar

Veri bilimi veya kod gerektirmez

Bu katman, tasarımcı olmayanların tasarım yazılımını öğrenmeden veya her küçük varlık için tasarımcılara güvenmeden hızlı bir şekilde şık görseller oluşturmasını sağlar.

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio, AI'yı Canva'nın tasarım platformuna getirerek, yeni başlayanların basit komutlarla görseller oluşturmasına, düzenlemesine ve uyarlamasına yardımcı olur.

Anahtar bileşenler:

Metinden tasarıma ve AI destekli düzenler

Tasarımların içindeki metinler için Magic Write

Tek tıklamayla arka plan kaldırma ve görüntü düzenleme

Sosyal medya gönderileri, sunumlar ve pazarlama varlıkları için şablonlar

Figma AI

Figma AI, Figma içinde yapay zeka destekli yardım özelliğini sunarak takımların düzenleri oluşturmasına, tasarımları düzenlemesine ve fikirleri daha hızlı keşfetmesine yardımcı olur.

Anahtar bileşenler:

AI tarafından oluşturulan UI düzenleri ve tasarım önerileri

Daha hızlı yinelemeler ve varyasyonlar

İşbirliğine dayalı tasarım dosyalarında doğrudan iş yapar

İlk taslaklar için manuel tasarım çabasını azaltır

✅ Gerçek Kontrol: Küçük şirketlerdeki (1-10 çalışan) Figma kullanıcılarının %61'i, pazar payı hedeflerine ulaşmak için AI'nın çok veya kritik derecede önemli olduğunu söylüyor.

Bu katman, kod yazmadan veya karmaşık ş akışlarını yönetmeden görev yönlendirme, bildirimler ve devir işlemlerini otomasyon ile otomatikleştirerek tekrarlayan işleri ortadan kaldırır.

Zapier

Zapier, farklı uygulamaları birbirine bağlar ve basit tetikleyici-eylem mantığını kullanarak bunlar arasındaki otomasyonları gerçekleştirir.

Anahtar bileşenler:

Kod gerektirmeyen otomasyon oluşturucu

Binlerce uygulama entegrasyonu

AI destekli ş akışı önerileri

Görev oluşturma, uyarılar ve veri senkronizasyonu gibi yaygın kullanım örnekleri

Yapın

Make (eski adıyla Integromat), kod yazmaya gerek kalmadan otomasyonlar oluşturmak için daha görsel ve esnek bir yol sunar.

Anahtar bileşenler:

Sürükle ve bırak görsel akışı oluşturucu

Kod gerektirmeyen gelişmiş mantık

Gerçek zamanlı otomasyon izleme

Biraz daha karmaşık ş akışları için uygundur

✅ Doğrulama: BT ve mühendislik liderlerinin%74'ü, süreç otomasyonunun takımların manuel işlere harcadıkları zamanın %11-30'unu tasarruf ettirdiğini, %59'u ise maliyetlerde benzer bir %11-30 azalma olduğunu belirtiyor.

Yeni başlayanlar için doğru AI yığını nasıl seçilir?

Aşağıda, ş akışınızı karmaşıklaştıracak çakışan araçlardan oluşan bir yığın oluşturmamak için göz önünde bulundurmanız gereken bazı anahtar hususlar yer almaktadır.

Hedefe başlayın

Henüz AI'yı düşünmeyin. Hangi görevlerin düşük değerde, yavaş, sıkıcı veya tekrarlayıcı olduğunu düşünün.

Tüm sorunlu noktaları listeye alın ve kolay sınıflandırma için gruplandırın.

📌 Örnek: Dosyaları bulmakta zorluk çekmek ve tutarsız varlık adlandırma, zayıf varlık yönetimi kapsamına girer. Durum güncellemeleri için ileri geri mesajlaşmak ve son teslim tarihlerini unutmak, zayıf görev görünürlüğü kapsamına girer. E-postaları yazmak çok uzun sürmek ve içeriği farklı tonlarda yeniden yazmakta zorlanmak, içerik oluşturma darboğazları kapsamına girer.

Ardından, her grubu 1 ila 10 arasında bir ölçekte puanlayın. Puan ne kadar yüksekse, o kategori o kadar acil veya zahmetlidir.

Son olarak, en yüksek puanı alan 2-3 grubu seçin ve her biri için AI başarısının neye benzeyeceğini tanımlayın.

Görevlerin görünürlüğünün yetersiz olması en büyük sorununuzsa, başarı, güncellemeleri takip etmek yerine, son tarihler, otomatik hatırlatıcılar veya AI tarafından oluşturulan özetler için tek bir gösterge paneliye sahip olmak anlamına gelebilir.

Bunu tamamladıktan sonra bir sonraki adıma geçin.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına geliyor. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i kullanın. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

1. adımda oluşturulan her grubu inceleyin ve kendinize şu soruyu sorun: Bu gruptaki tüm veya çoğu sorunları kapsayan tek bir AI uygulaması var mı?

Temel kural:

Anında kullanabileceğiniz yerleşik AI özellikleri sunan araçları seçin.

Kod yok. API yok. Altyapı yok. Uygulamayı açın ve işe başlayın.

Buradaki hedef, fonksiyonları birbiriyle çakışan şişirilmiş bir yığın oluşturmaktan kaçınmaktır. Bir araç, bir grubun sorunlarını tamamen çözüyorsa, o aracı seçin. Sorunun sadece %25'ini çözüyorsa, aramaya devam edin.

📌 Örnek: Kategoriniz görev görünürlüğünün zayıf olmasıysa, yerleşik AI özelliğine sahip hepsi bir arada proje veya proje yönetimi platformları aramanız gerekir. Bu platformlar, birleşik gösterge panelleri, otomasyonlu görev izleme, AI özetleri ve raporları ile yerleşik iletişim özelliği sunmalıdır.

📚 Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi Arşivleri

Entegrasyon, güvenlik ve kullanılabilirliği önceliklendirin

Entegrasyon yetenekleri iki anlama gelir:

Sorunsuz entegrasyon: teknoloji yığınınızdaki AI araçlarınız birbirleriyle iletişim kurmalıdır.

Tüm AI yığını, mevcut kurumsal sistemlerinizle bağlantı kurmalıdır.

Örneğin, AI toplantı notçunuz eylem öğelerini doğrudan görev yöneticinize aktarabilirse, ş akışınız düzenli ve bağlantılı kalır.

Ardından, güvenliğe bakın. Sonuçta, yeni başlayanlar bile hassas verileri sorumlu bir şekilde işleyen AI araçlarına ihtiyaç duyar. Güvenli ve etkili veri yönetimi sağlamak için yığınınızdaki tüm AI araçlarının sağlam güvenlik protokollerine uyduğundan emin olun.

Temel güvenceleri kontrol edin: veri gizliliği, kullanıcı bilgilerinin nasıl saklandığı ve aracın içeriğinizle ilgili makine öğrenimi modellerini paylaşım veya eğitim yoluyla kullandığı.

Son olarak, her bir AI destekli çözümün kullanılabilirliğini değerlendirin. Burada, araçta veya araçla işin günlük kolaylığından bahsediyoruz, böylece görevleri hızlı bir şekilde tamamlayabilir ve yardım belgelerine sürekli başvurmadan gezinebilirsiniz.

(Aracın hantal arayüzü sizi yavaşlatıyorsa, AI'yı benimsemenin ne anlamı var, değil mi?)

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp, mevcut AI teknoloji yığınınızı ClickUp araçlarıyla bağlamak için 1.000'den fazla entegrasyon sunar. Başlangıç olarak, Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub ve Zoom'a saniyeler içinde (ve herhangi bir teknik kurulum yapmadan!) bağlanabilirsiniz. ClickUp entegrasyonlarını kullanarak entegre bir AI teknoloji yığını oluşturun.

Deneyin, ölçün ve basitleştirin

AI dağıtımı için en iyi yöntem nedir? Küçük, kontrollü deneyler yapın ve sonuçları ölçün. Her şeyi bir kerede dağıtmayın.

Bir veya iki AI aracı seçin ve bir hafta boyunca görevlerinizi bu araçlara bırakın. Bu aşama boyunca, kazanılan zaman, azaltılan manuel adımlar, hata oranı, işlem süresi vb. gibi sonuçları ölçün.

Bir araç, daha önce belirlediğiniz alanlarda performansı artırmıyorsa, onu temel alarak bir yapı oluşturmadan önce yeniden değerlendirin. Gereksiz veya aşırı kullanılan her şeyi kaldırın.

Böylelikle, değerli ve ölçeklenebilir, küçük ve iyi performans gösteren bir AI yığını oluşturursunuz.

📚 Daha fazla bilgi: Yapılacaklar listelerinizi yönetmek için en iyi verimlilik araçları

Yeni Başlayanlar İçin Uygun AI Yığını Örnekleri

Sizin için doğru AI teknoloji yığını nasıl olmalı?

İşte, verimliliğinizi ve günlük iş akışı yönetiminizi iyileştirmek için birkaç AI aracını nasıl birleştirebileceğinizi gösteren basit, gerçek hayattan örnekler. Teknik kurulum gerekmez.

Örnek 1: Meşgul profesyoneller için günlük verimlilik yığını

En uygun olduğu durumlar: Netlik ve daha hızlı karar verme isteyen, bunalmış çalışanlar, yöneticiler ve küçük iş sahipleri.

Araçlar:

ClickUp Brain → günlük görev önceliklendirme, AI özetleri, toplantı notları çıkarma

ClickUp Otomasyonları → hatırlatıcılar, takipler, Yineleyen görevler

ChatGPT veya Perplexity → hızlı cevaplar, araştırma, fikir üretme

Bu, aşağıdakileri çözer:✅ Son teslim tarihlerini takip etmek✅ Toplantıları eylem ögelerine dönüştürmek✅ Bilgi aramak için harcanan zamanı azaltmak✅ Teknolojik karmaşıklık olmadan anında netlik elde etmek

Örnek 2: Tek kişilik pazarlama takımları için AI yığını

En uygun olduğu kişiler: Girişimciler, sosyal medya yöneticileri, içerik takımları, haber bülteni yazarları.

Araçlar:

ClickUp Belge + Brain → ilk taslaklar, görüntü oluşturma, yeniden yazma, SEO ana hatları

Canva Magic Studio → küçük görseller, sosyal medya grafikleri, hızlı tasarımlar

ChatGPT → fikir keşfi, ses/ton yeniden yazımı

ClickUp Otomasyonları → hatırlatıcılar yayınlayın, takvim senkronizasyonu yapın

Bu, aşağıdakileri çözer:✅ Daha hızlı yazma ve içeriği yeniden kullanma✅ Kampanyaları düzenli tutma✅ Grafikleri hızlı bir şekilde oluşturma✅ Birden fazla uygulamada araçların yayılmasını önleme

Çok fazla AI aracıyla iş yapıyorsanız ve "AI her yerde ama hiçbir yerde etkisi yok" gibi hissediyorsanız, bu video tam size göre. AI'nın kontrolsüz bir şekilde yayılmasını önlemek için ne yapmanız gerektiğini öğrenin.

Örnek 3: Ajanslar ve girişimler için küçük takım işbirliği yığını

En uygun olduğu durumlar: Projeleri, teslim edilecekleri, müşteri işlerini ve iletişimi yöneten takımlar.

Araçlar:

ClickUp Görevleri + Brain → iş atama, durum güncellemeleri, AI proje özetleri

ClickUp Chat → Görev dönüştürme ve konu özetleri ile yapay zeka destekli sohbet

Miro veya FigJam AI → beyin fırtınası, akış şemaları, planlama

Zapier (isteğe bağlı) → sohbet uygulamaları, e-posta veya formlardan otomatik olarak görevler oluşturun

Bu, neyi çözüyor: ✅ Kimin ne yaptığının net bir şekilde görünürlük sağlaması✅ Artık mesajları takip etmek veya güncellemeleri kaçırmak yok✅ Hızlı uyum için AI tarafından oluşturulan özetler✅ Teknik araçlar olmadan proje planlama

Örnek 4: Danışmanlar ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar için profesyonel hizmetler yığını

En uygun olduğu kişiler: Danışmanlar, İK sağlayıcıları, muhasebeciler, tasarımcılar, hukuk takımları ve finans uzmanları; belgeleri ve teslimatları yöneten ve profesyonel hizmetlerde AI kullanmak isteyenler.

Araçlar:

ClickUp Görevleri + Brain → müşteri zaman çizelgeleri, eylem öğeleri, AI özetleri, hizmet kontrol listeleri

ClickUp Belgeleri → sözleşmeler, teklifler, yapılandırılmış ş Akışları, müşteri brifingleri

Fireflies. ai / Otter. ai → toplantı notları, arama özetleri, otomatik eylem öğeleri

Tability AI → OKR'ler, müşteri KPI'ları, haftalık ilerleme güncellemeleri

Scribe AI → SOP'lar, oryantasyon kılavuzları, müşteri devir belgeleri

Loom veya Tella AI → müşteri güncellemeleri ve teslim edilebilir ürünlerin adım adım açıklamaları

Bu, neyi çözüyor: ✅ Merkezi müşteri teslimatı✅ Çağrıların ve müşteri gereksinimlerinin anlık AI özetleri✅ Daha hızlı teklifler ve tekrarlanabilir SOP'lar✅ Manuel iş gerektirmeyen temiz durum güncellemeleri✅ Sorunsuz onboarding ve şeffaf zaman çizelgeleri

Spekit' in İşletme Koordinatörü Andrea Park, konsolide proje yönetimi için ClickUp'ı kullanma konusunda şunları söylüyor:

ClickUp, birden fazla proje yönetimi aracını tek bir yerde bir araya getirdiği için bizim için en iyi çözümdü. Zihin Haritalarından belgelere ve sprintlere kadar, ClickUp herhangi bir departmanın görev yönetimi ihtiyaçlarını düzenlemek ve tüm şirkete görünürlük sağlamak için dinamik bir araçtır.

ClickUp, birden fazla proje yönetimi aracını tek bir yerde bir araya getirdiği için bizim için en iyi çözümdü. Zihin Haritalarından belgelere ve sprintlere kadar, ClickUp herhangi bir departmanın görev yönetimi ihtiyaçlarını düzenlemek ve tüm şirkete görünürlük sağlamak için dinamik bir araçtır.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i her gün kişisel görevleri için AI araçlarını kullanıyor ve %55'i bunları günde birkaç kez kullanıyor. Peki ya iş yerinde AI? Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğinin tüm yönlerini destekleyen merkezi bir AI ile, her hafta 3 saatten fazla zaman kazanabilirsiniz. Bu zamanı, ClickUp kullanıcılarının %60,2'si gibi, bilgi aramak için harcamak zorunda kalmazsınız!

ClickUp, yeni başlayanlar için yapay zekayı nasıl basitleştirir?

Bir AI yığını seçmek, oluşturmaktan daha kolay olsa da, her şey güllük gülistanlık değildir.

Özelliklerin yinelenmesini en aza indirmek ve ölçeklenebilirliği sağlamak için kullandığınız AI uygulamalarına dikkat etmeniz gerekir.

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, birden fazla AI aracını ve ş akışını tek bir platformda bir araya getirir.

Bu, önceden oluşturulmuş AI araçlarının mevcut sistemlerinizle entegre olduğu anlamına gelir.

Üstelik tamamen kod gerektirmez, yani yeni başlayanlar birkaç dakika içinde AI yığınlarını kolayca özel hale getirebilir ve kullanmaya başlayabilir!

Beyin fırtınası yapın, içerik oluşturun ve iyileştirin

Araştırma için ChatGPT, içerik taslağı oluşturmak için Gemini ve görüntü oluşturmak için başka bir AI tasarım aracı arasında geçiş yapmaktan bıktınız mı?

Bu sadece zaman alıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli bağlam değişikliğine, odak kaybına ve daha yavaş çıktıya da yol açar.

ClickUp Brain'i kullanarak bu sürtüşmeyi ortadan kaldırın ve verimlilik kaybını önleyin. Brain'den ilgili konuları önermesini, yapıları özetlemesini ve ilk taslakları oluşturmasını isteyin, böylece tüm içerik oluşturma süreciniz tek bir yerde kalır.

Fikir üretmek için ClickUp Brain'i kullanma

Web aramalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmek, büyük miktarda bilgiyi analiz etmek, araştırma makalelerinden anahtar içgörüler elde etmek ve doğrulama için güvenilir kaynakları paylaşımda kullanmak için araştırma yardımcınız olarak kullanın.

ClickUp Brain gibi AI araçlarını kullanarak araştırmalardaki anahtar bulguların özetlerini oluşturun.

AI asistanı ayrıca belgeleri özetler, yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltir, içeriği biçimlendirir ve yeniden kullanılabilir AI şablonları oluşturur.

Verimliliği artırmak için AI'yı nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin:

👀 Biliyor muydunuz: ClickUp Brain kullanıcıları, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi önde gelen harici AI modellerinden seçim yaparak blog gönderileri, e-postalar, infografikler, marka varlıkları ve görseller dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri üretebilirler. ClickUp Brain içinde birden fazla AI modelini değiştirin

AI kullanarak birleşik bir Çalışma Alanı oluşturun

Birleştirilmiş bir Çalışma Alanı, yeni başlayanların araçlar arasında geçiş yapmadan görevleri, belgeleri ve fikirleri yönetmelerine yardımcı olur. Bu, iş yükünü azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak için gereklidir.

Girin: ClickUp BrainGPT — masaüstü AI yardımcınız.

İşinizi anlayan, her adımda size yardımcı olan ve insanları ve bilgileri birleştiren, bağlamsal yapay zeka ile önceden oluşturulmuş bir sistem.

Örneğin, bir dosya arıyorsanız ancak adını veya nerede sakladığınızı hatırlamıyorsanız. ClickUp'ın Kurumsal AI Arama özelliği ile dosyayı doğal dilde tanımlayın, AI tüm çalışma alanınızda ve bağlı uygulamalarda dosyayı arasın!

ClickUp Enterprise Search'ü kullanarak belgeler, görevler ve bağlı uygulamalardan sonuçları alın.

Ayrıca, ClickUp'ın akıllı makine öğrenimi algoritmaları görevlerinizi, sohbetlerinizi ve İş Planlarınızı analiz edebilir ve verileri işleyerek soruları bağlamsal olarak yanıtlayabilir.

Böylece, AI asistanıyla sohbet edebilir ve "Bu hafta hangi görevlerin teslim tarihi var?" veya "Şirketin evden çalışma politikası nedir?" gibi sorgular sorabilirsiniz. AI asistanı, haftalık görevlerinizi veya şirket içi politika belgelerini okuduktan sonra bu sorguları yanıtlar.

🛠️ Hızlı İpucu: ClickUp'ın Talk-To-Text özelliğini kullanarak arama sorgularını, mesajları, notları vb. dikte edin. Brain, konuşmanızı temizlenmiş, noktalama işaretleri eklenmiş bir metne dönüştürür ve bu metin, imlecinizin bulunduğu yere (belgeler, e-postalar, yorumlar veya Brain arama çubuğu) doğrudan yapıştırılır! ClickUp'ın Talk-to-Text özelliğini kullanarak konuşulan kelimeleri temiz bir metin transkripti olarak dönüştürün ve hatta notları eylem öğelerine dönüştürün.

Gerçek zamanlı olarak içgörüleri analiz edin ve raporlayın

Harika, tüm AI teknoloji yığınınız arasında bağlantı var. Bir sonraki zorluk, projelerinizde oluşan tüm bilgilerin akışını anlamlandırmak.

En son yapılacak şey, neler olup bittiğini anlamak için saatlerce elektronik tablolar, sohbet konuları ve takım mesajlarından güncellemeleri bir araya getirmek olacaktır.

ClickUp, görev verilerinizi, konuşmalarınızı ve ş akışlarınızı anlık içgörülere dönüştürerek bu sorunu çözer.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak proje ilerlemesini, takım iş yükünü, zaman çizelgelerini, riskleri ve KPI'ları görselleştirin. Tüm bunlar manuel raporlama gerektirmeden otomatik olarak güncellenir.

Görevler, sprintler, belgeler veya hedefler için bileşenler ekleyin ve metriklerinizin gerçek zamanlı olarak yenilenmesini izleyin.

AI destekli ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak karmaşık Çalışma Alanı verilerini analiz edin ve canlı içgörüler hakkında raporlar hazırlayın.

ClickUp Gösterge Panellerindeki AI Kartları, grafiklerinizin ve çizelgelerinizin hemen yanına AI destekli özetler ve içgörüler ekler. Anahtar başarıları, sonraki adımları, büyük riskleri, yaklaşan son tarihleri, standup özetlerini ve daha fazlasını otomatik olarak gösterir.

Özel içgörüleri hızlı bir şekilde paylaşım yapmak için gösterge panellerinize AI kartları ekleyin.

Yoğun işleri otomasyonla otomatikleştirin ve stratejiye odaklanın

Hatırlatıcıları ayarlamak, işleri yönlendirmek veya paylaşım yapmak gibi küçük görevler sürekli olarak odaklanmanızı bozar. Farkına varmadan, yönetici görevler gününüzün yarısını sessizce tüketmiş olur.

İş akışı otomasyonlarına sahip AI uygulamalarının modern bir AI yığınında neden bu kadar önemli olduğunu öğrenin.

ClickUp, ClickUp Otomasyonları, AI Ajanları ve ClickUp Brain'i tek bir sistemde birleştirerek bunu hayata geçiriyor.

Tetikleyicileri ve koşulları manuel olarak istiflemek yerine, AI'ya ne olmasını istediğinizi söyleyin ve arka planda lojistiği onun halletmesine izin verin.

ClickUp Brain'e ihtiyacınız olanı sade bir dille anlatın, o da akıllı ajan ş akışları oluşturmanıza yardımcı olsun.

AI Ajanlarını çalışma alanınızda bulunan akıllı takım arkadaşları olarak düşünün:

Bağlamı otomatik olarak yorumlarlar: Ajanlar, bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini anlamak için görevleri, yorumları, formları ve alanları okurlar.

Otonom olarak hareket ederler: Her kuralı yapılandırmanıza gerek kalmadan sahipleri atayın, durumları güncelleyin, sorunları üst düzeye taşıyın veya yanıtlar oluşturun.

Gerçek işlere uyum sağlarlar: İçerik değiştikçe veya aciliyet düzeyi değiştikçe, Ajanlar ş Akışını ayarlayarak işlerin ilerlemesini sağlar.

Kurulum süresini kısaltırlar: Uzun kurallar dizisi veya akış şemaları yoktur. Sonucu tanımlayın ve Brain'in doğru eylem sırasını belirlemesine izin verin.

ClickUp içindeki Otomatik Pilot Ajanları, ClickUp Çalışma Alanı'nda bilgi akışını sağlar.

🤖 Süper Ajanlar Gerçekte Ne Yapacak? Yeni başlayanlar genellikle otomasyonun karmaşık kurallar veya akış şemaları oluşturmak anlamına geldiğini varsayar. Süper Ajanlar bu düşünceyi tersine çevirir. ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarınızı hızlandırın. Çalışma Alanınızı gerçek bir iş arkadaşınız gibi izlerler. Bir görev beklemede kaldığında, bir son tarih geçtiğinde veya bir karar uygulanmadığında, adım adım talimat verilmeden işleri ilerletirler. Genellikle gününüzü tüketen sessiz ve sürekli koordinasyonu onlar üstlenir, böylece siz de yapılacaklar listenizle uğraşmak yerine sorunları çözmek için zamanınızı harcayabilirsiniz.

Görevleri otomasyon kullanarak otomatikleştirmek ve kaybedilen zamanı geri kazanmak için AI kullanmaya hazır mısınız? Bu videoyu izleyin:

📚 Daha fazla bilgi: İş Süreci Otomasyonu Örnekleri ve Şablonları

Müşterilerle/takımlarla iletişim kurun ve işbirliği yapın

WhatsApp grubu veya uzun e-posta zincirleri çoğu yeni başlayanlar için işe yarar. Sorun, iş yükü arttığında, yeni takım üyeleri katıldığında ve iletişiminizi ölçeklendirmeniz gerektiğinde başlar.

Bu noktada, ClickUp'ın AI yetenekleri, iletişimi gerçek işlerle birleştirmeye yardımcı olur.

ClickUp sohbeti ile Brain'i kullanarak mesajlardan anında görevler oluşturun.

Benzer şekilde, ClickUp'ın AI Notetaker özelliğini kullanarak toplantıları/sesli notları yazıya dökün, transkripsiyon notlarından anahtar eylem öğelerini çıkarın ve otomasyonla oluşturulan özetler oluşturun.

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydı alın, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin.

ClickUp Otomasyonları, AI ile birleştirildiğinde, görev değişikliklerinin yalnızca alanları güncellemekle kalmayıp aynı zamanda iletişimi de tetikleyici olarak kullandığı daha gelişmiş akışlar sağlar. Dönüm noktalarına veya son tarihlere ulaşıldığında otomatik olarak yorumlar yayınlayabilir, şablonlu e-postalar gönderebilir ve AI özetleri oluşturabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Bir görev sohbette kaybolduğunda, çalışanların %41'i onu bulmak için sohbet konuları arasında araştırma yapar, %22'si görevin asla tamamlanmadığını söyler ve %19'u daha sonra hafızasından yeniden oluşturmaya çalışır. Temelde, tartışmaların %40'ının kaybolduğu bir sistemle iş yapıyorsunuz. Takımlar, sohabetin kırılganlığını telafi etmek için mesajların ekran görüntülerini almaya, hatırlatıcılar göndermeye veya gölge belgeler oluşturmaya başlar. ClickUp Chat içinde çalışan ClickUp AI, bu dinamiği değiştirir. Taahhütleri otomatik olarak ortaya çıkarır, atanmamış eylem öğelerini işaretler ve bunları ilgili projelere bağlar. Artık hiçbir ayrıntı kaybolmaz. Sadece konuşmaya ayak uyduran bir kayıt kalır.

📚 Daha fazla bilgi: Verimlilik ve etkinlik için ClickUp AI'yı kullanma

AI Teknoloji Yığınınıza Başlamak İçin İpuçları

Doğru AI teknoloji yığını seçmek, projenin başarısını garantilemek için AI uygulamalarını değerlendirip karşılaştırmayı gerektirir.

Ancak yığınınızı seçtikten sonra, bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabilirsiniz?

Aşağıda, başarılı bir AI dağıtımı için birkaç ipucu bulabilirsiniz:

Araç ayarlarını keşfedin: Model tercihleri, ton seçenekleri, kısayollar ve otomasyon ayarları gibi özellikleri inceleyin. Bu, AI uygulamalarını maksimum potansiyeliyle kullanmanıza yardımcı olur.

Daha iyi sonuçlar için hazır şablonları kullanın: Her seferinde sıfırdan komut istemleri yazmak yerine, en iyi performans gösterenleri kaydedin. E-postalar, özetler, raporlar, yeniden yazımlar ve beyin fırtınası için bir şablon kitaplığı oluşturun.

Yavaş başlayın, hızlı büyüyün: İlk günden itibaren birden fazla araç kullanmayın. Bir veya iki araçla başlayın, bunları iyice öğrenin ve başarılarınızın bir sonraki yükseltmeye rehberlik etmesine izin verin.

Birbirini tamamlayan araçları tercih edin: Çakışan değil, doğal bir şekilde birlikte çalışan araçları arayın. Örneğin, ClickUp Brain + ClickUp görevleri + ClickUp sohbet + ClickUp otomasyonları, sorunsuz ve birleşik bir ş Akışı oluşturur.

Tutarsızlıklar bekleyin: AI modelleri mükemmel değildir. Bazen çıktı tutarsız veya eksik olabilir. Sonuçları iyileştirmenin en iyi yolu deneme yapmaktır: komutu yeniden yazın, bağlam ekleyin, takip soruları sorun veya farklı araçlar deneyin. Ne kadar çok yönlendirirseniz, o kadar iyi sonuçlar alırsınız.

2021'in başlarında bir dizi ürünü piyasaya sürmeye çalıştığımızı hatırlıyorum. Son teslim tarihlerini kaçırdık, sorunlar yaşadık. İnsanlar iletişim kurmuyordu. Kararları kimin vermesi gerektiğini bilmiyorduk. Birkaç zeki insanı işe aldık, ancak ClickUp'ın şirketin işleyişinin, özellikle de harika ş Akışlarının belkemiği olduğunu söyleyebilirim.

2021'in başlarında bir dizi ürünü piyasaya sürmeye çalıştığımızı hatırlıyorum. Son teslim tarihlerini kaçırdık, sorunlar yaşadık. İnsanlar iletişim kurmuyordu. Kararları kimin vermesi gerektiğini bilmiyorduk. Birkaç zeki insanı işe aldık, ancak ClickUp'ın şirketin işleyişinin, özellikle de harika ş Akışlarının belkemiği olduğunu söyleyebilirim.

AI sistemleriyle ilk kez mi iş yapıyorsunuz? İşte bilmeniz gereken yaygın AI benimseme zorlukları:

❌ AI teknoloji yığınına aşırı yatırım yapmak

İlk AI yığınınızın tek yığın olacağını varsaymak kolaydır. Bu nedenle, premium planlar satın alır, çok fazla araca abone olursunuz veya ş akışınıza ne kadar uygun olduklarını test etmeden yıllık sözleşmeler yaparsınız.

✅ Çözüm: Önce ş akışını haritalandırın, ardından adım adım otomasyon yapın. Tek bir tetikleyiciyle başlayın (ör. görev durumu "İnceleniyor" olarak değişir) ve daha fazla kural eklemeden önce çalıştığını onaylayın.

❌ Çok erken aşamada aşırı otomasyon

Altta yatan süreci anlamadan her şeyi bir kerede otomasyonla otomatikleştirmek isteyebilirsiniz. Bu, ş akışlarının bozulmasına, verilerin yinelenmesine, daha yüksek operasyonel maliyetlere ve gereksiz yeniden çalışmalara neden olabilir.

✅ Çözüm: Öncelikle süreci manuel olarak haritalandırarak başlayın. Ardından adım adım otomasyon ekleyin (devirler, hatırlatıcılar, yönlendirme). Ş Akışı bozulursa, daha fazla otomasyon eklemeden önce süreci düzeltin.

ClickUp ile Verimlilik ve Başarıyı Artırın

Modern bir AI teknoloji yığını, ister öğrenci, ister sanatçı, ister profesyonel, ister iş akışınızın vazgeçilmez bir parçasıdır.

ClickUp daha basit bir çözüm sunar: yazma, planlama, toplantılar, görevler ve ş akışlarınızı tek bir yerde bir araya getiren hepsi bir arada bir AI çerçevesi.

Bir düzine uygulamayı bir araya getirmek veya kodlarla uğraşmak yerine, sizinle birlikte büyüyen, bağlantılı ve yeni başlayanlar için uygun bir AI deneyimi elde edersiniz.

AI uygulamaları için teknik kurulum veya model eğitimi uzmanlığı gerekmez.

Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

AI yığını, yapay zeka kullanarak yazmak, araştırmak, analiz etmek, tasarlamak, otomasyon yapmak veya işinizi yönetmek için kullandığınız AI sistemleri kümesidir. Her araç, ş akışınızın farklı bir bölümünü ele alır ve birlikte işletmelerin ve bireylerin akıllı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Yeni başlayanlar için uygun araçlar, herhangi bir teknik AI modeli geliştirmeye gerek kalmadan kullanıma hazır olan araçlardır. Örneğin, yazma ve beyin fırtınası için ChatGPT veya Gemini, hızlı araştırma için Perplexity, anında görüntü oluşturma için Canva Magic Studio, görev ve ş Akışı otomasyonu için ClickUp Brain vb.

En büyük darboğazlarınızı belirleyerek başlayın: yazma, planlama, toplantılar, raporlama veya idari işler. Ardından, her kategorideki tüm sorunlu noktaları kapsayacak bir AI uygulaması seçin. Birden fazla araçtan oluşan karmaşık bir sistem yerine, günlük olarak kullanabileceğiniz küçük, bağlantılı bir kurulum sahibi olmak en iyisidir.

Sık yapılan bazı hatalar şunlardır: çok erken aşamada aşırı yatırım yapmak, özellikleri çakışan araçlar seçmek, tek bir komuttan mükemmel sonuçlar beklemek veya gereğinden fazla otomasyon yapmak.

ClickUp Brain, daha akıllı ve daha hızlı çalışmak için AI'yı günlük iş akışınıza dahil eder. Çalışma alanınızdan ayrılmadan araştırma yapabilir, fikirler üretebilir, içerik oluşturabilir, toplantıları yazıya dökebilir, belgeleri yönetebilir, takım üyeleriyle sohbet edebilir, görevler atayabilir ve otomasyonlar kurabilirsiniz. Birden fazla araca ihtiyaç duymadan, yeni başlayanlara ilk günden itibaren AI'yı kullanmak için basit ve birleşik bir yol sunar.