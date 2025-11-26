2026 için Eksiksiz Adım Adım LinkedIn Reklam Kılavuzu

LinkedIn, ideal müşterilerinin iş kıyafetleri giyip toplantılar arasında gezinerek zaman geçirdiğini bilen B2B pazarlamacıları için bir av sahası haline gelmiştir.

Platform, iş başlığı, şirket boyutu, sektör ve yaklaşık 17 diğer veri noktasına göre profesyonellere erişim sağlar ve son derece hassas hedefleme imkanı sunar. Kelimenin tam anlamıyla, "50-200 çalışanı olan SaaS şirketlerinde pazarlama müdürü ve yakın zamanda iş değiştirmiş" kişilere reklam verebilirsiniz.

Ancak arayüz, bunu daha önce yaptığınızı varsayarak size kampanya hedefleri, hedef kitle parametreleri ve teklif seçenekleri sunar. Çoğu kişi bunu daha önce yapmamıştır.

Bu LinkedIn reklam kılavuzu, tüm süreci takip edebileceğiniz somut adımlara ayırır. Okumayı bitirdiğinizde, ClickUp'ın yardımıyla potansiyel müşteriler oluşturup marka bilinirliğini artıran LinkedIn kampanyaları başlatmayı öğrenmiş olacaksınız!

Hadi başlayalım. 💪🏼

LinkedIn Reklamları Nedir ve Neden Önemlidir?

LinkedIn aracılığıyla

Linkedin reklamları, işlerin hedefli mesajlarla profesyonel kitlelere ulaşmasını sağlayan, LinkedIn'de yer alan ücretli reklam yerleştirmeleridir.

Kişisel bağlantılara odaklanan sosyal medya platformlarının aksine, LinkedIn karar vericilerin, sektör liderlerinin ve iş arayanların zaman geçirdiği profesyonel bir ağ merkezidir. Aslında, B2B profesyonellerinin %44'ü LinkedIn'in en önemli platform olduğunu düşünüyor.

Bu benzersiz pozisyon, LinkedIn reklamlarını B2B pazarlama, işe alım ve profesyonel marka oluşturma için güçlü bir araç haline getirir.

🧠 İlginç Bilgi: Reklamcılık çok eskilere dayanır: Bilinen en eski yazılı reklam, MÖ 3000 yıllarında eski Mısır'da, kaçak bir köle için ödül vaat eden ve bir dokuma dükkanından bahseden bir papirüs mesajıdır.

LinkedIn reklamlarının avantajları

İşletmelerin LinkedIn reklamcılığına daha fazla yatırım yapmasının nedenleri şunlardır:

Potansiyel müşteri oluşturma: Kullanıcıları platformda tutan ve harici açılış sayfalarına kıyasla sürtünmeyi azaltan yerel potansiyel müşteri oluşturma formları aracılığıyla nitelikli potansiyel müşterileri yakalayın.

Hesap tabanlı pazarlama: Satış takımınızın hedef listesine uygun, son derece kişiselleştirilmiş kampanyalar yürütmek için belirli şirketleri ve iş başlıklarını belirleyin.

Marka otoritesi: Sektörünüzdeki anahtar karar vericiler nezdinde Sektörünüzdeki anahtar karar vericiler nezdinde düşünce liderliği ve görünürlük sağlamak için yöneticilerinizin içeriklerini sponsorlayın.

Hassas hedefleme: Meslek başlığı, sektör, şirket boyutu ve kıdem gibi katmanlı hedefleme; bunlar diğer sosyal platformlarda bulunmayan filtrelerdir.

İşe alım: Sadece iş ilanlarına güvenmeden, profesyonel ağlarında halihazırda aktif olan Sadece iş ilanlarına güvenmeden, profesyonel ağlarında halihazırda aktif olan pasif adayları bulun.

Sıcak potansiyel müşterileri yeniden hedefleme: Web sitenizi ziyaret etmiş veya içeriğinizle etkileşimde bulunmuş kişileri, zaten dönüşüm hunisinin ilerleyen aşamalarında oldukları için yeniden etkileşime geçirin.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların yarısından fazlası her gün üç veya daha fazla uygulamaya giriş yapıyor ve " uygulama yayılması " ve dağınık ş akışlarıyla mücadele ediyor. Verimli ve yoğun hissedebilirsiniz, ancak bağlamınız uygulamalar arasında kayboluyor, yazmaktan kaynaklanan enerji kaybından bahsetmiyorum bile. Brain MAX her şeyi bir araya getirir: bir kez konuşun, güncellemeleriniz, görevleriniz ve notlarınız ClickUp'ta tam olarak ait oldukları yere gelsin. Artık geçiş yapmak yok, kaos yok — sadece sorunsuz, merkezi bir verimlilik var.

LinkedIn Reklam Türleri

LinkedIn reklamları, markalar için satın alma niyetinde %33'lük bir artış sağlar. Platform, her biri farklı kampanya hedefleri ve alıcının yolculuğunun farklı aşamaları için tasarlanmış birden fazla reklam biçimi sunar.

Bu türlere daha yakından bakalım. 👀

LinkedIn sponsorlu reklamlar

Sponsorlu içerik, kullanıcıların akışlarında doğrudan görünür ve organik gönderilerle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu, LinkedIn'in en çok yönlü biçimidir ve resim, video, karusel, belge ve etkinlik reklamlarını destekler. Yerel yerleşim, kullanıcıların doğal kaydırma deneyimlerinde mesajınızı görmelerini sağlar ve bu da afiş reklamlara göre daha az rahatsız edici bir his yaratır.

LinkedIn'deki sponsorlu reklam türleri şunlardır:

Tek görsel reklamlar , ürün lansmanları veya güçlü görsellere sahip hızlı duyurular için en uygun seçenektir.

Video reklamlar dikkatleri daha hızlı çeker ve statik içeriğe göre daha yüksek etkileşim oranları sağlar.

Belge reklamları , kullanıcıların LinkedIn'den ayrılmadan teknik raporları ve vaka çalışmalarını önizlemelerine olanak tanır.

Etkinlik reklamları , sanal ve yüz yüze konferansları tanıtır ve doğrudan platformdan RSVP kayıtlarını artırır.

Karusel reklamlar , tek bir reklam biriminde kaydırılabilir kartlar aracılığıyla birden fazla ürünü veya fikri öne çıkarır.

Düşünce lideri reklamları , yöneticilerin, kurucuların veya çalışanların gönderilerini doğrudan beslemede öne çıkarır.

Bağlı TV (CTV) reklamları , LinkedIn hedefleme özelliğini kullanarak premium akış platformlarında tam ekran video sunar.

Makale reklamları , daha derin bir etkileşim için uzun formlu içeriği doğrudan feed içinde tanıtır.

Haber bülteni reklamları , tekrarlayan uzman içeriğini öne çıkararak abone listelerinin büyümesine yardımcı olur.

İş ilanları, gerçek zamanlı profil verilerine göre nitelikli adaylara açık rollerı gösterir.

LinkedIn video reklamları

🔍 Biliyor muydunuz? Dijital reklamların rahatsız edici etkisine ilişkin araştırmalar, reklamların algılanan değerinin (alaka düzeyi, eğlence değeri) yüksek olmasının tüketicilerin tutumlarını ve satın alma niyetlerini olumlu yönde etkilediğini, rahatsız edici reklamların ise bu tutumları zayıflattığını göstermiştir. Bu durum, değer katan ve rahatsız edici olmayan reklamlara olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

LinkedIn doğrudan mesajlarında sponsorlu mesajlaşma

Konuşma ve mesaj reklamları, kullanıcının LinkedIn gelen kutusuna doğrudan bire bir sponsorlu mesajlar göndererek kişiselleştirilmiş bir temas noktası oluşturur. Konuşma reklamları, kullanıcıların dallanma seçenekleri arasından kendi yollarını seçmelerine olanak tanıyarak ve ilgi alanlarına göre kendi kendilerini nitelendirmelerine olanak tanıyarak bunu daha da ileri götürür.

Bu LinkedIn reklamları size şu konularda yardımcı olur:

Acil eylem gerektiren, zamana duyarlı teklifleri veya etkinlik davetlerini paylaşın.

Feed tabanlı yerleşimlerden daha az kalabalık bir alanda potansiyel müşterilere ulaşın

Kullanıcıların önceden ilgili seçenekleri seçmelerine izin vererek sürtünmeyi azaltın

Halka açık besleme reklamlarına kıyasla ayrıcalıklı bir his yaratın

Metin reklamlar

Linkedin ana sayfanızdaki metin reklamlar

Metin reklamlar, masaüstü bilgisayarların sağ kenar çubuğunda veya üst afişinde görünen, tıklanabilir kompakt birimlerdir. Bu küçük biçimli reklamlar, tıklama veya gösterim başına ücretlendirilir ve daha büyük sponsorlu içerik kampanyalarıyla birlikte iyi sonuç verir.

Metin reklamları karışımınıza dahil etmeniz için nedenler:

Daha büyük biçimlere bütçe commit etmeden önce mesajları test etmek için etkilidir.

Sağ tarafta yerleştirme, ana içerik akışının dışında oldukları için reklam körlüğünü azaltır.

Daha düşük CPC'ler, bütçeye duyarlı kampanyalar veya yeniden hedefleme için uygun olmalarını sağlar.

Minimum kreatif gereksinimleri, daha hızlı kurulum ve yineleme anlamına gelir.

🧠 İlginç Bilgi: Video biçimleri ve yapay zeka destekli kişiselleştirme, daha statik reklam biçimlerine kıyasla etkileşimi, dönüşümü, marka bilinirliğini ve sadakati önemli ölçüde artırır.

Dinamik reklamlar

LinkedIn aracılığıyla

Dinamik reklamlar, kullanıcının LinkedIn profilinden adı ve fotoğrafı gibi bilgileri otomatik olarak alır ve kişiselleştirilmiş, dikkat çekici reklamlar oluşturur. Takipçi reklamları, bu kişiselleştirme öğesi ile LinkedIn sayfanızı özel olarak tanıtır.

Bu kişiselleştirme yaklaşımının anahtar avantajları:

Profil kişiselleştirme, genel reklamlara kıyasla tıklama oranlarını önemli ölçüde artırır.

Takipçi reklamları, sayfa takipçilerinin bireysel olarak hedeflenmiş hissetmelerini sağlarken hedef kitlenizi oluşturur.

Kişiselleştirme otomatik olarak gerçekleştiği için minimum düzeyde yaratıcı artış

Web sitesi ziyaretçilerini veya benzer hedef kitleleri yeniden hedeflemek için özellikle etkilidir.

⚡️ Şablon Arşivi: Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu ile LinkedIn reklam ş Akışınızı güçlendirin. Bu şablon, metin, tasarım, hedefleme ve onayları izleyen net bir üretim akışı içinde her LinkedIn reklam varlığını planlamanıza yardımcı olur.

Potansiyel müşteri oluşturma formları

LinkedIn aracılığıyla

Potansiyel müşteri formları, sponsorlu reklamların içine doğrudan yerleştirilir ve kullanıcıların LinkedIn'den ayrılmadan bilgilerini göndermelerine olanak tanır. Form, ad, e-posta, şirket ve iş başlığı dahil olmak üzere LinkedIn profilindeki verilerle önceden doldurulur, böylece dönüşümü tamamlamak için gereken çabaı önemli ölçüde azaltır. Görüntülenen alanları özelleştirebilir ve iş ihtiyaçlarınıza özel ek sorular ekleyebilirsiniz.

Lead gen formları neden harici açılış sayfalarından daha iyi performans gösterir?

Formlar reklamın içinde yer aldığı için sayfa yükleme süresi sıfırdır, bu da terk edilme oranını azaltır.

Linkedin profil bilgileri genellikle doğru ve doğrulanmış olduğundan, nitelikli göndermeler

Kullanıcıların web sitenizdeki formları doldurmasına gerek kalmadan anında veri yakalama

🧠 İlginç Bilgi: UTM terimi (dijital reklamlarda izleme için: Urchin Tracking Module), Urchin Software Corporation tarafından geliştirilen ve daha sonra 2005 yılında Google tarafından satın alınan araçtan gelmektedir. Bu izleme teknolojisi bugün Google Analytics'te kullanılmaya devam etmektedir.

LinkedIn'de Hızlandırılmış ve Klasik Reklam Setleri

LinkedIn kampanyası oluşturduğunuzda, reklamlarınızı yayınlamak için iki seçenek sunulur: Hızlandırılmış ve Klasik.

Accelerate, hedefleme, teklif verme ve kreatif kombinasyonlarınızı optimize etmek için otomasyonu kullanırken, Classic her şeyi manuel olarak tutar, böylece her ayarı kendiniz kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki tablo, bunların nasıl farklı olduğunu ve hangisinin ne zaman kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. 📝

Özellik Hızlandırın Klasik Nedir? AI destekli, otomatik olarak optimize edilen reklam kurulumu Tam kontrol ile manuel reklam kurulumu En uygun Hızlı optimizasyon ve ölçeklendirme Hassas hedefleme ve özel testler Nasıl işler Hedefleme, reklam öğeleri ve teklifleri otomatik olarak test eder ve ayarlar Tüm parametreleri kendiniz ayarlar ve yönetirsiniz. Kontrol seviyesi Düşük manuel kontrol Yüksek manuel kontrol Ne zaman seçmelisiniz Mikro yönetim yapmadan verimlilik istiyorsunuz Sıkı hedefleme veya yapılandırılmış denemeler yapmanız gerekir.

🧠 İlginç Bilgi: Soğuk e-postaların ortalama yanıt oranı yaklaşık %5,1 iken, LinkedIn mesajlarının yanıt oranı %10,3'tür. Bu, LinkedIn'de yapılan paylaşımların geleneksel e-postalara kıyasla iki kat daha fazla yanıt aldığı anlamına gelir.

Linkedin Reklam Kampanyası Nasıl Oluşturulur (Adım Adım)

Doğru profesyonellere doğru mesajı ulaştıran bir kampanya oluşturmak, yapılandırmak ve başlatmak için LinkedIn reklam kılavuzunu inceleyin. 💬

Adım #1: Kampanya Yöneticisi'ne erişin ve reklam hesabınızı oluşturun

LinkedIn.com/ads adresini ziyaret ederek veya LinkedIn profilinizin üst navigasyon çubuğunda Reklam Ver seçimini yaparak başlayın.

Devam etmek için aktif bir LinkedIn Şirket Sayfasına ihtiyacınız olacak. Kuruluşunuzun bir sayfası yoksa, önce temel şirket bilgilerini girerek, logoyu yükleyerek ve şirket açıklamasını ekleyerek bir sayfa oluşturun.

Kampanya Yöneticisi'ne girdikten sonra, "Oluştur" seçeneğine tıklayarak kurulum sürecini başlatın.

Linkedin Kampanya Yöneticisi'ni kurun

Reklam hesabınıza bir ad vermeniz, para biriminizi seçmeniz ve bir ödeme yöntemi eklemeniz istenecektir. Burada ayrıca reklamları yayınlayacak Şirket Sayfasını belirleyebilir ve kampanyaların yönetimine yardımcı olacak iş arkadaşlarınız için takım erişimini ayarlayabilirsiniz.

Kampanyanıza bir ad verin

💡 Profesyonel İpucu: Kampanya Grubunuza, genel iş hedefinizi yansıtan açıklayıcı bir ad verin. Ardından, bu grup içinde hedefleme veya mesajlaşma yaklaşımını açıklayan belirli bir kampanya adı oluşturun.

Adım #2: Kampanya hedefinizi seçin

Kampanya hedefiniz, kullanabileceğiniz reklam biçimlerini, LinkedIn'in reklamlarınızı nasıl optimize edeceğini ve hangi teklif seçeneklerinin kullanılabileceğini belirler.

Hedefinizi seçin

LinkedIn, Farkındalık (hedef kitleniz arasında marka bilinirliği oluşturma), Dikkate Alma (etkileşimi ve web sitesi ziyaretlerini artırma) ve Dönüşüm (potansiyel müşterileri veya satışları yakalama) gibi hedefler sunar.

Profesyonellerin reklamınızı gördükten sonra ne yapmasını istediğinizi dikkatlice düşünün. Yani:

Farkındalık yaratmak, gösterimlere odaklanmak ve hedef kitlenizin tüm üyelerine ulaşmak istiyorsunuz.

Potansiyel müşteri oluşturma kampanyası yürütüyorsanız, nitelikli potansiyel müşterileri ölçmek için formları ve dönüşüm izlemeyi önceliklendirin.

⚡️ Şablon Arşivi: ClickUp Kampanya Planı Şablonu ile LinkedIn reklam kampanyanıza yapı kazandırın. Bu şablonla, tanımlanmış hedefler, bütçeler, roller ve anahtar kontrol noktaları ile LinkedIn stratejinizi planlayabilirsiniz.

3. Adım: Hedef kitlenizi hassas bir şekilde oluşturun ve iyileştirin

LinkedIn'in hedefleme özelliği, en büyük güçlerinden biridir. Hedef kitlenizi iş başlığı, iş fonksiyonu, sektör, şirket adı, şirket boyutu, kıdem seviyesi, beceriler ve mesleki ilgi alanlarına göre daraltabilirsiniz.

Hedef kitlenizi belirleyin

Öncelikle, pazarlama açısından ideal müşteri profilinizin (ICP) kim olduğunu belirleyin.

500 ila 5.000 çalışanı olan teknoloji şirketlerinin pazarlama direktörlerine ulaşmaya mı çalışıyorsunuz? Perakende sektöründeki İK liderlerini mi hedefliyorsunuz? Daha spesifik sonuçlar elde etmek için birden fazla hedefleme kriteri kullanın.

Ayrıca, mevcut müşteri listenizi yükleyerek benzer profesyonelleri bulabilir veya web sitenizi ziyaret eden kişileri yeniden hedefleyerek eşleşen hedef kitleler oluşturabilirsiniz.

Çoğu kampanya, Sponsorlu İçerik biçimleri için 100.000 ila 1 milyon kişi arasında bir hedef kitle boyutuyla en iyi performansı gösterir. Hedef kitle çok küçükse yeterince kişiye ulaşamazsınız. Çok büyükse mesajınızın alaka düzeyi düşer.

Hedef kitle stratejiniz şunları içermelidir:

Hedef sektörünüzdeki karar vericilerin sahip olduğu başlıca iş başlıkları

Tipik müşteri profilinize uyan şirket boyutu parametreleri

Coğrafi hedefleme, yalnızca belirli bölgelere veya ülkelere hizmet veriyorsanız

Dönüşüm olasılığı düşük olan veya halihazırda müşteriniz olan potansiyel müşterileri kaldırmak için hariç tutmalar

Daha yüksek alaka düzeyi için özel müşteri verilerinizi kullanarak eşleşen hedef kitleler

🔍 Biliyor muydunuz? Beş yıl boyunca 575 markayı kapsayan bir araştırma (reklam harcaması ≈ 264 milyar ABD doları), dijital reklamların markaların algılanan değerini artırdığını, ancak geleneksel reklamlara kıyasla algılanan kalite veya memnuniyet üzerinde daha az etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

4. Adım: LinkedIn reklam biçiminizi seçin

Seçtiğiniz biçim, hedef kitlenizin mesajınızı nasıl algıladığını belirler.

Uygun bir LinkedIn reklam türü seçin

Elinizde hangi yaratıcı varlıklar olduğunu düşünün. Yalnızca bir adet güçlü görseliniz varsa, tek görsel Sponsorlu İçerik uygun olacaktır. Birden fazla ürünü sergilemek veya bir süreci anlatmak istiyorsanız, Karusel Reklamlar kullanın. Biçiminizi hem hedefinize hem de anlatmak istediğiniz hikayeye uygun hale getirin.

Değerlendirilecek biçim seçim faktörleri:

Biçimlerin kampanya hedefinizi desteklemesini sağlamak için hedef uyumu

Reklamı doğru şekilde oluşturmak için kullanabileceğiniz yaratıcı varlıklar

Hedef kitlenin cihaz tercihleri ve içerik tüketim yerleri

Daha önce reklam yayınladıysanız, geçmiş performans verileri

Hikayenin karmaşıklığı ve tek bir görsel mi yoksa birden fazla öğe mi gerektiği

🧠 İlginç Bilgi: İlk web afiş reklamı 27 Ekim 1994'te HotWired (Wired dergisinin çevrimiçi kolu) aracılığıyla yayınlandı. AT&T için hazırlanan basit bir grafik afişti ve "Hiç buraya fareyle tıkladınız mı? Tıklayacaksınız." yazıyordu.

Adım #5: Bütçenizi, teklif stratejinizi ve kampanya zaman çizelgenizi ayarlayın

Reklam bütçenizi en verimli şekilde kullanın

Platform optimizasyonu için Kampanya Grubu düzeyinde veya daha sıkı kontrol için bireysel kampanya düzeyinde bir bütçe ayarlayabilirsiniz. Teklif stratejinizi dikkatlice seçin:

Maksimum Gösterim , LinkedIn'in bütçenizden en iyi sonuçları elde etmek için otomatik olarak optimizasyon yapmasını sağlar.

Maliyet Sınırı , sonuç başına hedef maliyet belirlemenizi sağlar, böylece LinkedIn bu sayının altında kalmaya çalışır.

Manuel Teklif Verme, teklif tutarlarını kontrol etmenizi sağlar.

Çoğu yeni başlayan reklamveren, basitlik ve LinkedIn'in yapay zeka optimizasyonundan yararlanmak için Maksimum Teslimat'ı kullanmalıdır. Kaynaklarınızı aşmayacak bir günlük bütçe, harcama sınırı olarak toplam kampanya bütçesi belirleyin ve başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin. Kampanyaları istediğiniz zaman duraklatabilir veya iyi performans gösteriyorlarsa süresini uzatabilirsiniz.

6. Adım: Çekici reklam öğeleri oluşturun

Şimdi, hedef kitlenize gösterilecek gerçek reklam öğesini oluşturun.

Reklam kreatifinizle hedef kitlenizin dikkatini çekin

Biçiminize bağlı olarak, görseller yükleyecek, başlıklar yazacak, açıklayıcı metinler ekleyecek ve bir eylem çağrısı (CTA) düğmesi ekleyeceksiniz.

LinkedIn, tek bir kampanya içinde 4 ila 5 reklam varyasyonu oluşturmanızı önerir. Böylece platform, hangi reklamın en iyi sonuç verdiğini test edip belirleyebilir. Görüntülerin teknik gereksinimleri karşıladığından emin olun: minimum 100×100 piksel, .jpg veya .png olarak kaydedilmiş ve 2 MB'nin altında dosya boyutu.

Yaratıcı stratejinizde şunlara dikkat etmelisiniz:

Değer veya faydayı anında ileten başlıklar

Hedef kitlenizin belirli sorunlarına veya isteklerine hitap eden reklam metni

Hedef kitlenizle alakalı ve profesyonel görseller

Kampanya hedefinize uygun CTA düğmeleri

Performans karşılaştırması için aynı anda test edilen birden fazla kreatif varyasyonu

🚀 ClickUp Avantajı: Artık metinler için ChatGPT, görseller için Midjourney ve düzen için tasarım araçları arasında geçiş yapmanıza gerek yok. ClickUp Brain, çalışma alanınızda yapay zeka ile yazma ve görsel oluşturma özelliklerini bir araya getirir, böylece pazarlama takımınız yapay zeka karmaşası olmadan daha hızlı hareket edebilir ve odaklanabilir. Şu komutu deneyin: Pazarlama direktörleri için yeni proje yönetimi kursumuzu tanıtan üç farklı LinkedIn reklam metni yazın. Tonu profesyonel ama samimi tutun, zaman kazanmaya ve takım kaosunu azaltmaya odaklanın. ClickUp Brain'den sizin için reklam metni yazmasını isteyin Ardından, ekranında birden fazla düzenli proje gösterge paneli görünen şık bir masada çalışan, kendine güvenen bir pazarlama uzmanını gösteren temiz ve modern bir ana görsel oluşturun. Mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu parlak ve minimalist bir estetik tercih edin. ClickUp Brain'in desteğiyle bir LinkedIn reklam kampanyası başlatın

7. Adım: Dönüşüm izlemeyi kurun (İsteğe bağlı)

Yalnızca tıklamaları ve gösterimleri izliyorsanız, reklamlarınızın gerçekte ne kadar etkili olduğunu tam olarak göremezsiniz.

Linkedin Reklamları ile dönüşümleri izleyin

Web sitenize LinkedIn Insight Etiket'i yükleyerek, reklamınızdan gelen bir kişinin form doldurma, kaynak indirme veya satın alma gibi değerli eylemlerde bulunduğunu izleyin. Bu piksel tabanlı izleme, reklam harcamalarınızı gerçek iş sonuçlarıyla bağlantı kurarak yatırım getirisini net bir şekilde gösterir.

Kullanıcıların web sitenizde gerçekleştirdiği farklı eylemler için dönüşüm etkinlikleri oluşturabilirsiniz. Örneğin, form gönderilerini satın alma işlemlerinden ayrı olarak izleyebilirsiniz. Bu veriler, kampanyaları optimize etmek ve paydaşlara reklamın değerini göstermek için çok değerli hale gelir.

💡 Profesyonel İpucu: Başlatmadan önce, her öğeyi kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek hazır olduğundan emin olun. Yapmanız gerekenler: Hedefinizin iş hedefinizle uyumlu olduğunu doğrulayın

Hedef kitlenizin yeterince spesifik ve alakalı, ancak yeterli sayıda kişiye ulaşacak kadar geniş olduğundan emin olun.

Reklam öğenizin ilgi çekici ve teknik özelliklere uygun olduğunu kontrol edin. Son kontrolleri tamamlayın ve reklamınızı incelemeye gönderin LinkedIn, her şeyin platform politikalarına uygun olduğundan emin olmak için genellikle 24 saat içinde tamamlanan bir inceleme süreci yürütür.

Linkedin Reklamlarının Başarısını Ölçme

Çoğu LinkedIn reklamcısı, karlılığı öngören metrikleri göz ardı ederek gösterimlere takıntılıdır. Sadece görülenleri değil, dönüşüm sağlayanları da ölçmeniz gerekir.

Şu metrikleri izleyin:

Tıklama oranı (CTR): CTR'nizi önceki kampanyalarınızla ve sektördeki rakiplerinizle karşılaştırın. Durgun veya düşen CTR, reklam öğenizin veya hedeflemenizin yenilenmesi gerektiğini gösterir.

Tıklama başına maliyet (CPC): Kampanyalar genelinde bunu tutarlı bir şekilde izleyerek, işiniz için hangi hedef kitle segmentlerinin veya reklam biçimlerinin daha uygun maliyetli olduğunu belirleyin.

Dönüşümler: Yalnızca iş değeri olan eylemleri izleyin. Satış takımınızın görmezden geldiği form gönderileri değersizdir. Hedefiniz için dönüşümün gerçek anlamını tanımlayın.

Potansiyel müşteri kalitesi: Dönüşüm sayılarını kutlamadan önce, uygunluk kriterlerine göre potansiyel müşterileri puanlayın. Yüksek hacimli niteliksiz potansiyel müşteriler, kaynakları boşa harcar ve performans verilerinizi çarpıtır.

Yatırım getirisi (ROI): Müşteri yaşam boyu değerinden geriye doğru çalışarak gerçekçi edinim maliyeti hedefleri belirleyin. Bu, reklam harcamalarınızın uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını belirler.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'taki Yineleyen Görevler ile LinkedIn reklam kampanyalarınız için düzenli bir inceleme ritmi oluşturun. Haftalık/aylık reklam performansı değerlendirmeleri için ClickUp Yineleyen Görevleri planlayın Haftalık veya iki haftalık bir görev belirleyerek anahtar metriklerinizi, reklamlarınızı ve hedef kitlenizin performansını yeniden odak noktasına alın, böylece değişiklikleri erken fark edebilir ve amaçlarınıza uygun şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu, optimizasyon döngünüzü tutarlı tutar, son dakika telaşını azaltır ve daha güçlü kampanya kararları almanızı destekler.

Linkedin Reklamlarının Sınırlamaları

LinkedIn, B2B pazarlaması için güçlü bir araçtır, ancak evrensel bir çözüm değildir. Platformun yetersiz kaldığı noktaları anlamak, tüm pazarlama karışımınızda bütçenizi daha stratejik bir şekilde dağıtmanıza yardımcı olur.

LinkedIn reklamlarının gerçek sınırlamalarla karşılaştığı alanlar:

Yüksek maliyetler: CPC ve CPM'ler diğer sosyal platformlara göre önemli ölçüde daha yüksektir, bu da büyük ölçekli tüketici kampanyalarını pahalı ve genellikle kârsız hale getirir.

B2C sınırlamaları: LinkedIn'in profesyonel odaklı yapısı, iş ortamı dışındaki tüketicilere ulaşmak için etkisizdir ve perakende ve yaşam tarzı markalarının erişimini sınırlar.

Daha küçük hedef kitle havuzu: Facebook veya Instagram'dan daha az aktif kullanıcı olması, çoğu kampanya için daha dar bir pazara hitap ettiğiniz anlamına gelir.

Sınırlı yaratıcı esneklik: Marka sesi profesyonel ve resmi kalmalı, başka yerlerde yankı uyandıran eğlenceli, cesur veya rahat yaratıcı yaklaşımlar kısıtlanmalıdır.

Reklam yorgunluğu: Daha küçük bir hedef kitle, reklamlarınızın aynı kişilere tekrar tekrar gösterilmesi anlamına gelir ve bu da zamanla performansın düşmesine ve görünüm yorgunluğuna yol açar.

Doğru araçlar ve şablonlar ( pazarlama takımları için ClickUp gibi!), tekrarlayan işleri üstlenerek strateji ve yaratıcı ş Akışı yönetimine daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır.

İşte hızlı bir genel bakış:

Şimdi bunu ayrıntılı olarak inceleyelim.

Birleşik bir Çalışma Alanı'nda beyin fırtınası yapmak için yerleşik Beyaz Tahtalar

Linkedin reklamları için beyin fırtınası, platformun güçlü yönlerini temel alarak yapıldığında daha etkili olur. Beyaz Tahtanızı üç sütuna ayırmayı deneyin: hedeflediğiniz iş başlıkları, bu kişilerin işlerinde karşılaştıkları sorunlar ve teklifinizin bu sorunları nasıl çözdüğü.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak strateji konuşmalarınızı işinize bağlı tutun

ClickUp Beyaz Tahtaları, takımınıza kampanya fikirlerini haritaya dökmek, reklam konseptlerini çizmek ve hedef kitlenin sorunlu noktaları ile mesajlaşma açıları arasındaki bağlantıları kurmak için görsel bir tuval sunar.

Notları sürükleyebilir, ilham almak için resimleri bırakabilir, taslak düzen fikirleri çizebilir ve ilerlemeye hazır olduğunuzda her şeyi doğrudan ClickUp'taki Görevler'e bağlayabilirsiniz.

ClickUp'ı kullanma konusunda Lulu Press'in görüşlerini dinleyin:

Proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olması nedeniyle çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve ş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Proje yönetimi platformu, pazarlama takımı için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olması nedeniyle çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve ş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Görevleri otomasyon için yapay zeka kullanımı hakkında bilgi edinin:

Tüm varlıklarınızı tek bir yerde tutmak için reklam öğesi izleyici

Linkedin reklamlarının yaratıcı içeriğini izlemek kısa sürede karmaşık hale gelir. Farklı görseller, başlıklar, metin varyasyonları ve hedef kitle eşleştirmeleri denersiniz. Birkaç hafta sonra, hangi kombinasyonun nerede yayınlandığını veya bundan ne öğrendiğinizi hatırlamak zorlaşır.

İşbirliği yaparken sorun daha da karmaşık hale gelir. Birisi, sizin o açıyı zaten test ettiğinizi fark etmeden yeni bir reklam öğesi başlatır. Ya da başarılı bir biçim, neden işe yaradığını kimse belgelemediği için unutulur.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Reklam Şablonu ile LinkedIn kampanyalarında takımınızı uyumlu hale getirin.

ClickUp'ın Reklam Şablonu bu konuda size yardımcı olur. LinkedIn reklam kampanyanızın her aşamasını yönetmek için yapılandırılmış bir çerçeve sunar. Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

Tahsis Edilen Bütçe , Yayın Bağlantısı , Yayın Tarihi , Platform ve Hedef Kitle gibi vegibi ClickUp Özel Alanlarını kullanarak her bir reklamı eşleştirin.

Görevleri Yeni Talep , Araştırma , Uygulama , Canlı ve Tamamlandı gibi farklı durumlara taşıyın, böylece herkes bir varlığın aşamasını bilir.

Takvim, Müşteriye Göre, Bütçe, Reklamlar veya Tasarımcılar gibi seçeneklerden birini seçerek paydaşların görünürlüğünü artırın. ClickUp Görünümleri arasındanveyagibi seçeneklerden birini seçerek paydaşların görünürlüğünü artırın.

Programı izlemek için LinkedIn içerik takvimi

Organik içerikle desteklenmeyen LinkedIn reklamları yayınlamak, kaçırılmış bir fırsattır. Birisi reklamınızı görüp şirket sayfanıza tıkladığında ne bulur? Son gönderi iki ay öncesine aitse, konuşma başlamadan önce güvenilirliğinizi kaybetmiş olursunuz.

Linkedin içerik takvimi, ikisini koordine etmenize yardımcı olur. Belki reklam kampanyanız bir web semineri tanıtıyorsa, o hafta organik gönderileriniz aynı konuyla ilgili bağlam sağlar. Ya da bir gönderiyle etkileşime giren kişileri yeniden hedefliyorsanız, neyin ne zaman planlandığını bilmeniz gerekir.

Bu LinkedIn içerik takvimi şablonunu deneyin. 👇

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile reklam ş akışlarınızı tutarlı ve şeffaf tutun.

ClickUp İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak reklam içeriği planınızı net bir şekilde odaklayın.

Bu kılavuz, farkındalık gönderilerinden potansiyel müşteri oluşturma güncellemelerine kadar tüm LinkedIn varlıklarını, konsepti izlediğiniz, taslak hazırladığınız, incelediğiniz ve yayınladığınız net bir takvime aktarmanıza olanak tanır. Kanal, Hedef Kitlesi, Yayın Tarihi ve İçerik Türü için Özel Alanlar bulacaksınız, bu da içeriğinizi kolayca segmentlere ayırmanızı sağlar.

Bir bakışta özetleri gösteren, yapay zeka destekli gösterge paneli

Linkedin Kampanya Yöneticisi'nin yerel raporlamasına bakmak sizi ancak bir yere kadar götürür. Veriler oradadır, ancak sekmeler ve zaman aralıkları arasında dağınık olduğundan, genel durumu görmek veya eğilimleri tespit etmek zorlaşır.

Raporlama gösterge paneli, her şeyi tek bir görünümde toplar. Harcamaları, gösterimleri, tıklamaları ve dönüşümleri yan yana izleyebilirsiniz. Daha da önemlisi, metriklerin zaman içinde nasıl değiştiğini izleyebilirsiniz.

ClickUp gösterge panelleri ile anında AI özetleri ve güncellemeler alın

ClickUp Gösterge Panelleri, LinkedIn reklam kampanyanızın performansını tek bir görünümde gösterirken, takımın görevleri nasıl ilerlettiğini de gösterir. Takımın her gün güncellediği işlerden veri çeken kartları kullanarak tıklamalar, CPL, CTR, dönüşümler, harcama hızı ve hedef kitle performansı gibi KPI'ları izleyebilirsiniz.

Takım iş yükü, görev ilerlemesi, onaylar ve üretim zaman çizelgeleri kampanya metriklerinizin yanında yer alır, böylece gecikmelerin, kreatif revizyonların veya hacim değişikliklerinin sonuçları etkileyip etkilemediğini görebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerindeki AI Kartları ile kampanyanızı amaç doğrultusunda sürdürün

ClickUp Brain tarafından desteklenen AI Kartlarını katmanlayın, örneğin:

AI StandUp: Bir takım üyesinin son zamanlardaki iş faaliyetlerinin hızlı bir özetini sunar.

AI Takım StandUp: Seçilen bir zaman aralığında birden fazla takım üyesinin başardıklarını gösterir.

AI Özet: Kampanya klasörünüzün veya projenizin genel durumunu ve anahtar güncellemeleri vurgular.

AI Projesi Güncellemesi: Görevler, zaman çizelgeleri ve engeller hakkında üst düzey bir ilerleme özeti sunar.

AI Brain: Performans, gecikmeler veya öncelikler hakkında hedefli sorular sorarak anında içgörüler elde etmenizi sağlar.

İşlerin ilerlemesini sağlayan otomasyonlar ve ajanlar

Linkedin reklamlarını yönetmek, birçok tekrarlayan adımı içerir.

Birisi kreatif çalışmayı bitirir, sonra siz onu onay için göndermeyi unutmamalısınız. Bir kampanya sona erer, sonra raporu almanız gerekir. Hiçbiri tek başına zor değildir, ancak hepsini izlemek zaman alır.

İhtiyacınız olan otomasyonu etkinleştirin veya ş akışlarınıza göre AI ile kuralları özel olarak özelleştirin.

ClickUp Otomasyonları ve AI Ajanları , LinkedIn reklam akışınızda bulunan tekrarlayan adımları halledebilir , böylece takımınız uygulamaya odaklanabilir.

Deneyebileceğiniz bazı otomasyon örnekleri:

Durum > İncelemeye Hazır > Onay görevini otomatik olarak oluştur

Özel Alan Hedefleme Güncellendi > Kampanya liderine görev atama

Durum > Onaylandı > Durumu Planlamaya Hazır olarak değiştirin

Durum > Canlı > Analitik sahibine bildir

Her Cuma > Performans Değerlendirme görevi oluşturun

Öncelik güncellendi > Son teslim tarihi otomatik olarak ayarla

Acenteler aynı şeyi yapar, ancak sizin parmağınızı bile kıpırdatmanıza gerek kalmaz. Takım üyelerine görevler atayabilir, güncellemeler gönderebilir, özetleri ve raporları derleyebilir ve hatta sizin için soruları yanıtlayabilirler. Nasıl olduğunu görün. 👇🏼

Bağımsız masaüstü uygulama ile ses öncelikli verimlilik

ClickUp Brain MAX, görevlerinizden, belgelerinizden ve bağlı uygulamalardan bağlam bilgilerini çeken bir masaüstü AI yardımcısı olarak çalışır, böylece gerçek kampanya işlerinize dayalı yanıtlar alırsınız.

Sekmeler arasında geçiş yapmadan reklam taslaklarını arayabilir, geçmiş performans notlarını bulabilir, hedefleme ayrıntılarını görüntüleyebilir veya Çalışma Alanınızdan en son LinkedIn metriklerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca birden fazla AI modelini desteklediğinden, ş Akışınızın içinde kalarak metin varyasyonları taslakları oluşturabilir, hedef kitle açıklamalarını temizleyebilir veya dağınık fikirleri eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text ile 4 kat daha hızlı iş yapın

ClickUp'ta Konuşarak Metin Oluşturun Brain MAX, düşüncelerinizi sesli olarak ifade etmenizi ve bunları doğrudan görevler, notlar veya mesajlar için metne dönüştürmenizi sağlar.

@bahsetmeleri ve bağlantıları tanır, özel kelime dağarcığını destekler, böylece sektör terimleriniz ve kampanya adlarınız anlaşılır ve uygulamalar arasında iş yapar. Bu, LinkedIn Kampanya Yöneticisi'ne bakarken tam bir optimizasyon fikri yakalayabileceğiniz ve ardından bunu güncelleme gerektiren göreve doğrudan ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

Yoğun inceleme döngüleri sırasında yazma zorluğunu ortadan kaldırır, düşünme sürecinizi kesintiye uğratmaz ve kararların alınması gerektiğinde takımınıza daha net ve hızlı bir şekilde görev devri sağlar.

LinkedIn Reklamları için En İyi Uygulamalar

LinkedIn reklamlarınızı iyileştirmek için bu en iyi uygulamaları deneyin. 📈

LinkedIn'i Facebook gibi iş başlıklarıyla değerlendirmeyi bırakın

Pazarlamacıların yaptığı en büyük hata, diğer platformlarda kullandıkları aynı stratejiyi uygulamaktır.

Linkedin kullanıcıları farklı bir zihin yapısına sahiptir. Rahatlamak için sayfayı kaydırmıyorlar. Toplantılar arasında profesyonel değer arayışındalar. Kullanıcılar sayfayı kaydırmadan önce, reklamınızın alaka düzeyini göstermek için yaklaşık iki saniyeniz var.

Bu, özgüllükle liderlik etmek anlamına gelir. Genel sorunlar göz ardı edilir. Ancak geçen Salı günü yaptıkları bir konuşmaya benzeyen bir şeyden bahsetme, onların dikkatini çekecektir.

🔍 Biliyor muydunuz? Sosyal reklamcılıkta sosyal ipuçları üzerine yapılan alan deneyleri, akran bağlılığı bilgilerinin (örneğin, "Arkadaşınız bu markayı beğeniyor") eklenmesinin, özellikle akranın güçlü bir bağ olduğu durumlarda, reklam tıklamalarını ve bağlantı oluşumunu önemli ölçüde artırdığını göstermiştir.

Teklifinizi farkındalık düzeyine uyarlayın

Soğuk hedef kitleler demo istemiyor. Sizi neredeyse hiç tanımıyorlar. Satış konuşmasını çok erken yapmak bütçenizi boşa harcamak ve potansiyel müşterileri hazır olmadan kaçırmak anlamına gelir.

Aşamalar halinde düşünün:

Farkında olmayan hedef kitleler, güvenilirliği sağlayan eğitici içeriğe ihtiyaç duyar.

Sorunların farkında olan hedef kitleler, zorluklarını yeniden çerçeveleyen yaklaşımlara veya bakış açılarına yanıt verir.

Çözüm odaklı hedef kitleler kanıt ister: vaka çalışmaları, karşılaştırmalar, ayrıntılar

Yalnızca aktif olarak değerlendirme yapan kişiler demo talebinde bulunabilir.

Çoğu LinkedIn reklam hesabında herkese yönelik tek bir teklif bulunur. Bu, parayı masada bırakmak anlamına gelir.

Karar vermeden önce reklamlarınızın etkisini gözlemleyin

Performansı saatlik olarak kontrol etme isteği çok doğal, ancak LinkedIn'in algoritmasının optimize edilmesi için zamana ihtiyacı var. Bir veya iki günlük verilere dayanarak değişiklik yapmak, yanlış sonuçlara yol açabilir. Salı günü başarısız gibi görünen bir kampanya, sistem etkileşimde bulunanları öğrendikten sonra Cuma günü başarılı olabilir.

Yeni reklamları değerlendirmeden önce en az bir hafta ve birkaç bin gösterim bekleyin. Aksi takdirde, sinyale değil gürültüye tepki vermiş olursunuz.

Hedefleme kadar dışlamaları da agresif bir şekilde kullanın

Çoğu reklamveren, ulaşmak istedikleri kitleye odaklanır ve kaçınmak istedikleri kitleyi unutur. Mevcut müşterileri, rakipleri, iş arayanları ve uygun olmayan sektörleri hariç tutmak, hedef kitlenizi önemli ölçüde netleştirir.

Kampanya verilerinizi düzenli olarak inceleyerek kalıpları belirleyin.

Belirli bir segment tıklamalar yapıyor ancak hiçbir zaman dönüşüm sağlamıyorsa, bu segmenti hariç tutun. Sıkı hariç tutma kuralları, bütçenizin satın alma potansiyeli olan kişilere ulaşmasını sağlar.

Kampanyaları satın alma döngülerine göre zamanlayın

B2B satın alımları, bütçeler, çeyrekler ve planlama dönemlerine bağlı ritimleri takip eder.

Bütçelerin dondurulduğu Aralık ayında yüksek maliyetli bir çözümü reklamlamak para israfıdır. Yeni bütçelerin serbest bırakıldığı ilk çeyrekte hızlanmak, her bir doların daha verimli iş yapmasını sağlar.

Müşterilerinizin genellikle ne zaman değerlendirme ve satın alma yaptığını öğrenin. Kampanya takviminizi buna göre ayarlayın: aktif satın alma dönemlerinde harcamaları artırın, durgun dönemlerde ise daha az bakım yapın.

📖 Ayrıca okuyun: İdeal Müşterinizi Tanımlamak için Ücretsiz Hedef Kitle Şablonları

ClickUp ile LinkedIn Reklam Kampanyalarınızı Bir Adım Öne Taşıyın

Her adım sizi farklı bir yöne çekiyorsa, LinkedIn reklamları kaotik gelebilir. Yaratıcı içeriği bir yerde planlar, performansı başka bir yerde izler ve takımınıza başka bir araçta incelemeleri hatırlatırsınız. Ancak, öğrenme sürecini atlattıktan sonra, tüm süreç kontrol ettiğiniz bir ritim gibi hissedilmeye başlar.

ClickUp, bu ritmi sıkı tutmanıza yardımcı olur.

ClickUp Beyaz Tahtalarında kampanya konseptlerini şekillendirin, ClickUp gösterge panelleri aracılığıyla performans eğilimlerini izleyin ve otomasyonlar aracılığıyla tekrarlayan görevleri halledin.

Ve reklam öğeleri oluşturma zamanı geldiğinde, daha da hızlı hareket edebilirsiniz. ClickUp Brain reklam metninizi yazar, varyasyonlar hazırlar, başlıkları keskinleştirir ve her hedef kitle segmenti için mesajları uyarlamanıza yardımcı olur. Ardından ClickUp Brain MAX'ı kullanarak Çalışma Alanınızda temiz, markanıza uygun reklam görselleri oluşturabilirsiniz. Hızlı fikirleriniz bile Talk to Text ile doğru yere ulaşır, böylece inceleme döngüleri sırasında hiçbir şey gözden kaçmaz.

Her şey arasındaki bağlantı devam eder, bu da her kampanyanın daha net, tutarlı ve güvenilir bir şekilde ilerlediği anlamına gelir.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Linkedin reklamları genellikle CPC veya CPM modeliyle çalışır. Maliyetler hedef kitleye ve rekabete göre değişir, ancak çoğu kampanya tıklama başına 5-12 dolar aralığında veya benzer bir CPM'de yer alır. Hedef kitlesi çok belirgin segmentler genellikle daha pahalıdır.

Lead Gen Formları, kullanıcılar LinkedIn'den ayrılmadan ayrıntıları gönderdiği için potansiyel müşterileri yakalamak için en uygun seçenektir. Sponsorlu İçerik de güçlü bir teklif veya sınırlı erişimli varlıklarla birlikte kullanıldığında iyi performans gösterir.

Evet. Küçük işletmeler, dar kitleleri hedefleyerek ve web sitesi ziyaretleri veya potansiyel müşteri oluşturma gibi basit hedefler kullanarak odaklanmış, düşük bütçeli kampanyalar yürütebilir. LinkedIn'in minimum değerleri, kontrollü testler için yönetilebilir düzeydedir.

Dönüşümler, web sitenize yüklenen LinkedIn Insight Tag aracılığıyla izlenir. Kampanyanın etkinliğini ölçmek için form doldurma, kayıt olma ve indirme gibi eylemleri yakalar.

ClickUp, kampanya görevlerini, onayları, varlıkları ve zaman çizelgelerini düzenlemeye yardımcı olur. Takımlar, planlamayı kolaylaştırmak, uygulamayı izlemek ve kampanyalar arasında performans notlarını uyumlu tutmak için ClickUp Görev Öncelikleri, Özel Görev Durumları ve Belgeler'i kullanır.