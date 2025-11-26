Sohbet ve LLM Çalışma Alanları için En İyi TypingMind Alternatifleri

AI ş akışlarınızı kolaylaştırmaya çalışırken, kurulum sırasında sorun yaşamak veya sizi yavaşlatan sınırlamalarla karşılaşmak istemezsiniz. Birçok AI meraklısı, basitliği nedeniyle TypingMind'ı tercih eder, ancak herkes sorunsuz bir deneyim yaşamamıştır.

Bir G2 yorumcusu, "TypingMind'ı kullanırken karşılaştığım en büyük zorluklardan biri, yazılımın tam kurulumunu gerçekleştirmek için başlangıçta kendi API anahtarımızın olması gerektiğiydi" dedi. Tek istedikleri anında çalışmaya başlamakken bu durum bir engel haline geldi.

Benzer bir durumdaysanız ve ek kurulum engelleri olmadan daha hızlı başlangıç veya kurumsal düzeyde AI özellikleri sunan araçlar arıyorsanız, birçok özel ve açık kaynaklı alternatifiniz var.

Bu TypingMind alternatifleri blog yazısında, sohbet etmenize, otomasyon yapmanıza ve modelleri zahmetsizce değiştirmenize yardımcı olan platformları inceleyeceğiz, böylece ş Akışınıza gerçekten uygun olanı seçebilirsiniz.

TypingMind alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

TypingMind, temiz ve yapılandırılmış bir arayüzde birden fazla modeli kullanmanıza ve özel ajanlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir AI sohbet Çalışma Alanıdır. Platform, büyük dil modelleriyle yoğun bir şekilde çalışan ve ş akışları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen kişiler için tasarlanmıştır.

Ancak en büyük sınırlaması, her şeyin API anahtarlarınıza bağlı olmasıdır. Model maliyetlerini yönetme, sağlayıcıları kurma veya ajanları manuel olarak yapılandırma zahmetinden kaçınmak isteyen kullanıcılar için TypingMind biraz zahmetli gelebilir.

TypingMind alternatiflerini araştırıyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta var:

Model esnekliği: OpenAI, Claude, Gemini ve daha birçok farklı AI modeli arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan OpenAI, Claude, Gemini ve daha birçok farklı AI modeli arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan AI platformlarını seçin. Bu, tedarikçiye bağımlılıktan kurtulmanıza yardımcı olur ve modeller geliştikçe uyum sağlama özgürlüğü verir.

Çalışma Alanı düzenleme: Sohbet klasörleri, projeler, çok iş parçacıklı konuşmalar veya bilgi yüklemeleri aracılığıyla çalışmanızı yapılandırmanıza yardımcı olacak seçenekleri arayın.

Özelleştirme ve kontrol: Özel talimatlar, yeniden kullanılabilir komut şablonları veya konuşmalar arasında çalışan ajan benzeri davranışlar sunan bir platform seçin.

API veya tak ve çalıştır kurulumu: Maksimum esneklik için API anahtarlarınızı gerektiren bir araç mı istiyorsunuz? Yoksa, hiçbir şey yapılandırmadan hemen kullanmaya başlayabileceğiniz tak ve çalıştır deneyimi sunan araçları mı tercih edersiniz?

Çok modlu özellikler: İşiniz metinden daha fazlasını içeriyorsa, aynı arayüzde görüntü, belge, ses, video veya kod yürütmeyi destekleyen bir alternatif seçin.

Uygun fiyatlı ve öngörülebilir fiyatlandırma: Öngörülemeyen API tabanlı faturalandırma yerine, net kullanım sınırları veya krediler sunan platformları değerlendirin.

Gizlilik ve veri kontrolü: Aracın, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak konuşmalarınızın yerel olarak, şifreli olarak veya bulut tabanlı olarak nerede depolanacağını kontrol etmenize izin verdiğinden emin olun.

Mevcut araçlarınızla entegrasyon: Takvimler, görev yöneticileri, bulut sürücüler, CRM'ler, iletişim veya proje yönetimi araçları gibi mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran bir yazılım arayın. Sorunsuz entegrasyonlar, AI çıktılarınızın ekstra kopyalama-yapıştırma veya manuel kurulum gerektirmeden doğrudan günlük Çalışma Alanınıza akışını sağlar.

Typingmind Alternatiflerine Genel Bakış

Araç adı Ana özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli içgörüler, masaüstü AI yardımcısı, işbirliğine dayalı içerik, ş Akışı yönetimi, gerçek zamanlı izleme AI ile geliştirilmiş verimlilikle uçtan uca proje yönetimi ihtiyacı olan takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Ücretli planlar mevcuttur ChatGPT Çok modlu giriş (metin, ses, görüntüler), Özel GPT'ler, Web arama, İşbirliğine dayalı yazma için Canvas İçerik oluşturma, araştırma ve verimlilik için genel amaçlı AI Ücretsiz plan mevcuttur; ChatGPT Plus aylık 20 $ LibreChat Çoklu AI modeli destekleri, Kod Yorumlayıcı API, Kodsuz ajan oluşturucu, Artefaktlar ve görüntü oluşturma Esnek entegrasyonlara sahip, açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan AI sohbet platformu isteyen kullanıcılar Sonsuza Kadar Ücretsiz ChatSonic Pazarlama araçlarıyla bağlantı (Ahrefs, GSC, Keywords Everywhere), Çoklu model erişimi, Gerçek zamanlı veri içgörüleri, Tasarım önizlemeleri Gerçek zamanlı, trendlere duyarlı içerik üretimi ihtiyacı olan pazarlamacılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar. 1 dakika. AI Tek bir çalışma alanında metin, resim, ses ve video oluşturun, Tak ve çalıştır AI modelleri, Anında içerik oluşturma Hızlı, hepsi bir arada içerik üretimi isteyen yeni başlayanlar ve oluşturucular Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar. PromptVibes AI Prompt Generator, 500'den fazla önceden oluşturulmuş komut istemi, çoklu model destekleri, tarayıcı ve mobil erişim Verimli, yüksek kaliteli AI komut istemlerini oluşturma sürecini hızlandırmak isteyen kullanıcılar Temel Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 4,9 $'dan başlar. Fliki Ses klonlama, senaryo iyileştirme için Magic Edit, 2500'den fazla AI sesi, 80'den fazla dile çeviri, otomatik altyazılı videolar Hızlı, sesli anlatımlı video içeriği isteyen oluşturucular Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 28 $'dan başlar. TextCortex AI 30.000'den fazla uygulamaya bağlantı, Özel AI ajanları, Marka ses eğitimi, Veri görselleştirme, 25 dil desteği Bilgi tabanlarına dayalı AI'ya ihtiyaç duyan yazarlar ve pazarlamacılar Ücretsiz plan mevcuttur; Premium plan aylık 5,99 $'dır. AIChatOne Çoklu model gösterge paneli (GPT-5, Claude-4, Gemini), Özel AI karakterleri, Çok iş parçacıklı konuşmalar, Komut kütüphanesi Birden fazla AI modelini karşılaştıran ve organize ş akışlarını yöneten kullanıcılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 3,99 $'dan başlar. Tagbox AI destekli medya organizasyonu, Yüz tanıma arama, Özel AI eğitimi, İşbirliği ve global destek Büyük hacimli dijital varlıkları yöneten yaratıcı takımlar ve ajanslar 30 günlük ücretsiz deneme; Aylık 300 $'dan başlayan ücretli planlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığını güvenle söyleyebiliriz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

En İyi TypingMind Alternatifleri

1. ClickUp (AI destekli takım verimliliği ve proje yönetimi için en iyisi)

İhtiyacınız olan tüm LLM'ler, ClickUp içinde yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain ile tek bir yerde toplanmıştır.

Bazı kullanıcılar, bağımsız bir sohbetin fikir oluşturma aşamasından sonra her şeyi destekleyemediği için TypingMind'ı terk ediyor. AI'nızın işleri planlamanıza, yazmanıza, atamanıza, düzenlemenize veya izlemenize yardımcı olması gerektiğinde, ClickUp daha güçlü ve daha bağlantılı bir alternatif haline gelir. Tüm bu fonksiyonları tek bir Çalışma Alanı'na getirir, böylece sohbetleriniz anında görevlere, belgelere, gösterge panellerine ve daha fazlasına beslenir.

ClickUp Brain, AI'nızın sohbetten daha fazlasını yapmasını istiyorsanız size anında yükseltme imkanı sunar.

Soruları yanıtlayan diğer sohbet robotlarının aksine, iş için tasarlanmış bu AI sinir ağı, Çalışma Alanınızda depolanan her şeyi anlar ve bu bilgiyi diğer modellere erişimle birlikte eyleme geçirilebilir yanıtlara dönüştürür! Bu, tek bir uygulama ile ChatGPT 5. 1, ChatGPT-5 mini, GPT-4o, Claude Sonnet 4. 5, Claude Haiku 4. 5, Gemini 2. 5 Pro ve daha fazlası gibi modeller arasında geçiş yapabileceğiniz anlamına gelir.

Örnek olarak, rafine, yüksek bağlamlı yazılar istediğinizde GPT-4o'yu, daha derin akıl yürütme veya analiz için Claude'a geçin ve hızlı fikir üretimi veya yapılandırılmış özetlere ihtiyacınız olduğunda Gemini'yi kullanın.

Takımlar için en iyi ClickUp Brain özelliklerinden biri, ş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesidir.

Örneğin, ClickUp Brain'den bir projeyi özetlemesini, bir görevin açıklamasını, içerik taslağı hazırlamasını, metni yeniden yazmasını veya Docs, Tasks ve geçmiş tartışmalardan anında cevaplar almasını isteyebilirsiniz.

ClickUp'ın bağımsız AI uygulaması ClickUp Brain MAX, tüm uygulamalarınızda (sadece ClickUp'ta değil) sorunsuz bir şekilde çalışan kapsamlı bir AI masaüstü yardımcısı sunarak her şeyi bir adım öteye taşıyor. İş gününüzün en üstünde yer alan bir katman haline gelen bu uygulama, farklı AI araçları arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan tek bir yerden arama, oluşturma ve otomasyon işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar.

ClickUp Brain MAX kullanarak görevleri analiz etmek, oluşturmak ve hızlandırmak için gelişmiş AI gücünü keşfedin.

Hem ClickUp Brain hem de ClickUp Brain MAX, tek bir birleşik arama penceresinden ClickUp, Google Drive, GitHub, Slack, OneDrive ve hatta web'de arama yapmanızı sağlar. Ayrıca Talk-to-Text özelliğini kullanarak doğal bir şekilde konuşabilir ve bu sinir ağı yazılımının sesinizi saniyeler içinde görevlere, notlara veya tam belgelere dönüştürmesini sağlayabilirsiniz.

👨‍💻 Hızlı İpucu: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak belgelerinizi veya notlarınızı otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Örneğin, bir belgenin yeni bir bölümüne eklendiğinde, otomasyon bir görev oluşturabilir, bunu doğru takım üyesine atayabilir, son teslim tarihini belirleyebilir ve hatta görev durumunu güncelleyebilir. Bu, takımınızın ekstra manuel iş yapmadan uyumlu çalışmasını sağlar.

Ayrıca, tüm fikirlerinizi, araştırmalarınızı ve planlarınızı tek bir yapılandırılmış alanda not almak ve genişletmek için AI ile ClickUp Belge'yi de kullanabilirsiniz. Stratejilerinizin ana hatlarını belirleyebilir, içerik taslakları hazırlayabilir veya tüm takımınızla toplantıları özetleyebilir ve herkesin aynı çizgide olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Belge + ClickUp Brain'i kullanarak büyük ölçekli kampanya özetleri ve içerikler oluşturun.

Zengin biçimlendirme, gerçek zamanlı yorumlar ve sürüm geçmişi sunarak notlarınızın, stratejilerinizin veya beyin fırtınalarınızın her zaman düzenli ve erişilebilir olmasını sağlar. Ayrıca, Docs'u diğer Çalışma Alanlarına bağlayabilir ve kolay gezinme için hiyerarşik yapılar oluşturabilirsiniz.

Son olarak, ClickUp Görevi, her bir işi düzenlemenizi ve izlemenizi sağlayarak bu stratejileri ve notları hayata geçirmenizi kolaylaştırır. Görevlerin içinde, görev dizilerini yönetmek için bağımlılıklar ekleyebilir, tekrarlanan ş Akışları için yineleyen görevleri kullanabilir ve takımınızın sürecine uygun özel durumlar oluşturabilirsiniz.

Hızlı bir genel bakış için ClickUp Gösterge Paneli, görevleri, zaman çizelgelerini ve öncelikleri tek bir özelleştirilebilir arayüzde bir araya getirerek takımınızın işi ve projenin durumu hakkında bir özet sunar. Grafikler, listeler, zaman takibi ve hedefler için özelleştirilebilir kartlar sunan Gösterge Paneli, KPI'ları ölçmeyi ve uyumlu kalmayı kolaylaştırır. Ayrıca, görevler, proje güncellemeleri ve AI tarafından oluşturulan içgörüler gibi birden fazla görünümü birleştirerek takımınızın performansını bir bakışta tam olarak görebilirsiniz.

ClickUp gösterge panellerindeki AI özetleriyle bu güncellemeleri daha hızlı alın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta farklı gösterge paneli örneklerini keşfedin ve bunları özelleştirerek ekibinizdeki herkesin kendi rolüne göre önemli olan bilgileri görebilmesini sağlayın. Örneğin, yöneticiler için proje dönüm noktalarını, gecikmiş görevleri ve genel ilerlemeyi vurgulayan bir gösterge paneli oluşturun. Alternatif olarak, takım üyeleri için yalnızca kendilerine atanan görevlere, yaklaşan son tarihlere ve öncelikli eylemlere odaklanan ayrı bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri de dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma imkanı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyonlar gibi özellikler, ş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri de dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma imkanı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyonlar gibi özellikler, ş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain AI Ajanlarını, proje güncellemelerini özetlemek, içerik taslağı hazırlamak veya Belgeler ve Görevler'den içgörüler elde etmek gibi Çalışma Alanınızdaki belirli görevlere atayın. Bu tekrarlayan eylemleri otomasyonla otomatikleştirerek, AI projelerinizi sorunsuz bir şekilde ilerletirken siz daha öncelikli işlere odaklanabilirsiniz. Rutin işlerinizi anında halletmek için ClickUp Brain AI ajanlarını etkinleştirin.

2. ChatGPT (Çok yönlü AI içerik oluşturma ve araştırma için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

AI araçlarıyla biraz zaman geçirdiyseniz, ChatGPT'yi en az bir kez kullanmış olmalısınız. 2023 yılında OpenAI tarafından piyasaya sürülen bu AI içerik oluşturma aracı, yazmanız, anlamanız veya ayrıntılı olarak planlamanız gereken her şey için hızla tercih edilen platform haline geldi.

Platformun çok modlu yetenekleri, derinlemesine analiz için belgeler, görüntüler, ekran görüntüleri ve dosyalar yüklemenize olanak tanıyarak işleri bir adım öteye taşır. Artık ChatGPT ile doğrudan konuşabilirsiniz. Sesli mod, komutlarınızı yüksek sesle söylemenize ve AI'nın yanıtını gerçek zamanlı olarak duymanıza olanak tanır.

Ayrıca, farklı düzeylerde akıl yürütme, hız ve yaratıcılık için geliştirilmiş GPT-4o, GPT-4. 1, GPT-5 ve diğer daha hafif mini sürümler dahil olmak üzere birden fazla modele erişebilirsiniz.

AI subreddit'teki birçok kullanıcı, bu modelleri en verimli şekilde kullanmak için ipuçları ve ş Akışları paylaşıyor. Örneğin, bu modellerin ihtiyaçlarınıza göre çalışmasını istiyorsanız, benzersiz bir ad, profil, davranış, özel talimatlar, yüklenen dosyalar ve araçlarla özel GPT'ler oluşturabilirsiniz.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Web'de arama yaparak yeni ve güncel bilgileri doğrudan sohbetinize getirin.

Yerleşik AI görüntü oluşturma özelliğini kullanarak isteğe bağlı olarak görüntüler oluşturun.

Canvas içinde işbirliğine dayalı yazma, yapılandırılmış düzenleme ve organize proje geliştirme için iş yapın.

ChatGPT sınırlamaları

Platform bazen yanlış bilgi verebileceğinden, bilgileri doğrulamak önemlidir.

Görüntü oluşturma özellikleri, yüksek çözünürlük veya ince ayrıntılardan yoksun sonuçlar üretebilir.

ChatGPT fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: Aylık 200 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (240+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ChatGPT, kullandığım en iyi AI modelidir, kullanımı çok kolaydır ve temiz bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. ChatGPT pro da çok kullanışlıdır ve günlük işlerimde kullanıyorum. İşimi daha kolay ve hızlı hale getirdi. Ayrıca bağlamı hatırlar ve buna göre yanıt verir.

ChatGPT, kullandığım en iyi AI modelidir, kullanımı çok kolaydır ve temiz bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. ChatGPT pro da çok kullanışlıdır ve günlük işlerimde kullanıyorum. İşimi daha kolay ve hızlı hale getirdi. Ayrıca bağlamı hatırlar ve buna göre yanıt verir.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar ve AI'nın yayılmasına neden olur. Ancak ClickUp Brain ile durum farklı. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın! ClickUp ile birden fazla LLM'ye kolayca erişin

3. LibreChat (Açık kaynak esnekliğine sahip çoklu model AI sohbeti için en iyisi)

LibreChat aracılığıyla

LibreChat, birden fazla AI modelini entegre etmenizi ve bunların kullanımını tek bir arayüzden yönetmenizi sağlayan açık kaynaklı bir sohbet platformudur. Tek bir sağlayıcıya bağlı kalmak yerine, tek bir uygulama içinde OpenAI, Anthropic, Azure, Google ve daha fazlası arasında geçiş yapabilirsiniz.

LibreChat'in öne çıkan özellikleri arasında, Python, TypeScript, JavaScript, Go ve daha fazlasını doğrudan sohbet içinde çalıştırmanıza olanak tanıyan güvenli, sanal alanlı Code Interpreter API bulunmaktadır. Ayrıca, dosya yüklemeleri, araçlar ve API çağrılarını yönetmek için kod gerektirmeyen bir ajan oluşturucu ile uzantılar ve entegrasyonlar aracılığıyla esnek genişletilebilirlik sunar.

Daha rafine sonuçlara ihtiyacınız olduğunda, Artifacts devreye girerek taslaklarınızı temiz belgelere, biçimlendirilmiş snippet'lere veya üretime hazır kodlara dönüştürür.

Ayrıca kaliteli görüntüler oluşturmak veya mevcut görüntüleri düzenlemek istiyorsanız, DALL-E, Stable Diffusion veya GPT-Image-1 gibi yerleşik modelleri kullanabilirsiniz.

LibreChat'in en iyi özellikleri

Sohbetler, mesajlar ve projeler arasında arama yaparak geçmişteki komutları ve yanıtları anında bulun.

Orijinal konuyu bozmadan fikirleri dallandırmak için herhangi bir konuşmayı çatallayın.

Kendi ön ayarlarınızı veya yapılandırmalarınızı kaydedin ve aynı sohbet içinde model uç noktaları arasında geçiş yapın.

LibreChat sınırlamaları

API anahtarlarını yönetme veya sanal alan yürütme gibi bazı özellikler teknik bilgi gerektirir.

Ticari AI sohbet platformlarına kıyasla tam entegre bir kullanıcı arayüzü bulunmamaktadır.

LibreChat fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz, açık kaynaklı bir AI sohbet platformu

LibreChat puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar LibreChat hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Librechat'i test ediyorum ve en önemli şey env. yaml'ın yapılandırması. Bunu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra uygulama harika çalışıyor.

Librechat'i test ediyorum ve en önemli şey env. yaml'ın yapılandırması. Bunu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra uygulama harika çalışıyor.

📖 Ayrıca okuyun: Birçok kişi, bazı AI araçlarının neden diğerlerinden daha akıllı göründüğünü veya zamanla daha hızlı geliştiğini anlamakta zorluk çekiyor. AI ve makine öğrenimi arasındaki farkı anlamak, her bir yaklaşımın otomasyon, tahminler ve genel iş akışı verimliliğini nasıl etkilediğini görmenize yardımcı olur.

4. ChatSonic (Gerçek zamanlı, trendlere duyarlı içerik oluşturan pazarlamacılar için en iyisi)

ChatSonic aracılığıyla

Düzenli olarak içerik oluşturan ve güncel bilgilere bağımlı olan bir pazarlamacıysanız, ChatSonic, konuşma yapay zekasını gerçek zamanlı verilerle birleştirerek size avantaj sağlar. Writesonic tarafından geliştirilen bu platform, minimum çabayla bloglar, sosyal medya gönderileri, reklam metinleri, e-posta mesajları ve ürün açıklamaları taslakları oluşturabilen bir yapay zeka pazarlama ajanı olarak çalışır.

Genel sohbet robotlarından farklı olarak, ChatSonic Ahrefs, Google Search Console, AnswerThePublic, WordPress, Keywords Everywhere ve Writesonic gibi halihazırda kullandığınız araçlarla doğrudan bağlantı kurar. Bu, araştırma, rekabet analizi, SEO optimizasyonu ve içerik oluşturma işlemlerinin tek bir sürekli akışta kaldığı birleşik bir Çalışma Alanı oluşturur.

Örneğin, sekmeler arasında geçiş yapmadan anahtar kelimeleri arayabilir, rakipleri karşılaştırabilir, arama trendlerini izleyebilir ve tam içerikler üretebilirsiniz. Ayrıca, tüm içeriklerde marka tutarlılığını korumak için PDF'ler, bağlantılar, mevcut içerik örnekleri veya marka yönergeleri kullanarak ChatSonic'i eğitebilirsiniz.

ChatSonic'in en iyi özellikleri

Çalıştığınız göreve bağlı olarak GPT-4o, GPT-o1, Claude, Gemini ve Flux 1. 1 gibi en iyi AI modellerine erişin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Müşterilerinizin verilerini analiz edin, yapılandırılmış raporlar oluşturun ve eyleme geçebileceğiniz içgörüler elde edin.

Web sayfaları, sunumlar ve diyagramlar tasarlayın ve bunları ChatSonic içinde anında önizleyin.

ChatSonic sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan görüntüler her zaman belirli vizyon veya marka yönergeleriyle uyumlu olmayabilir.

ChatSonic fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Lite: Kullanıcı başına aylık 49 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $

Profesyonel: İki kullanıcı için aylık 249 $

Gelişmiş: Beş kullanıcı için aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatSonic puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar ChatSonic hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Son zamanlardaki pazarlama trendleri hakkında bir blog yazısı yazmam gerekiyordu ve ChatSonic, Google aramayla entegre olarak bana güncel bilgiler sağladı ve bu sayede saatlerce süren araştırma yapmaktan kurtuldum.

Son zamanlardaki pazarlama trendleri hakkında bir blog yazısı yazmam gerekiyordu ve ChatSonic, Google aramayla entegre olarak bana güncel bilgiler sağladı ve bu sayede saatlerce süren araştırma yapmaktan kurtuldum.

👀 Biliyor muydunuz? AI giderek daha güçlü, erişilebilir ve uygun maliyetli hale geliyor. Kasım 2022 ile Ekim 2024 arasında, GPT-3. 5 seviyesinde performans gösteren sistemlerin çıkarım maliyeti 280 katın üzerinde düştü. Donanım maliyetleri her yıl yaklaşık %30 azalırken, enerji verimliliği yıllık yaklaşık %40 arttı.

5. 1min. AI (Medya genelinde hızlı, hepsi bir arada içerik oluşturma için en iyisi)

1min. AI, sadece birkaç tıklama ile metin, görüntü, ses ve hatta video oluşturabileceğiniz hepsi bir arada yaratıcı bir stüdyodur. Platform, kullanmaya başlamak için hiçbir şey yapılandırmanıza gerek olmayan basit bir tak ve çalıştır modelini izler.

Giriş yapın, metin, resim, ses veya video gibi istediğiniz çıktı türünü seçin, Çalışma Alanı anında uyum sağlar. İhtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde bulunur, böylece sekmeler arasında geçiş yapmadan veya entegrasyonları yönetmeden yazımdan tasarıma veya transkripsiyona geçebilirsiniz.

1min.AI ve Typingmind'ın modelleri ve ş akışlarını ele alma şekillerindeki farkı da görebilirsiniz. TypingMind, kendi API anahtarlarınızı getirmenizi ister. Oysa 1min. AI, API anahtarları gerektirmeden çok sayıda üst düzey AI modeline anında erişim sağlar, bu da hızlı bir şekilde yüksek kaliteli çıktılar elde etmek isteyenler için başlangıç seviyesindekiler için uygun hale getirir.

1min. AI'nın en iyi özellikleri

Birkaç tıklamayla uzun makaleler, pazarlama metinleri ve SEO içeriği oluşturun.

Özelleştirilebilir stillerle AI görüntüleri, sanat eserleri ve grafikler üretin

Yüksek kaliteli AI sesleri kullanarak metni sese dönüştürün

Senaryolardan veya komutlardan otomatik olarak kısa videolar oluşturun

1 dakika. AI sınırlamaları

Platform, ses ve yüz ifadelerini değiştirme konusunda minimum esneklik sunar.

1 dakika. AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Aylık 8 $

İş: Aylık 12,5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 8,5 $

1 dakikalık AI değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/7 (690+ yorum)

Capterra: 4,7/7 (390+ yorum)

Gerçek kullanıcılar 1min. AI hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Rekabetçi fiyatlandırmasıyla 1minAI mükemmel bir değer sunar. Genel olarak, şiddetle tavsiye ettiğim oldukça etkili bir araçtır. Arayüzü temiz ve kullanıcı dostudur, günlük görevleri sorunsuz hale getirir. Kredi sistemi cömerttir ve ücretsiz seviye tüm özellikleri test etmek için bolca fırsat sunar.

Rekabetçi fiyatlandırmasıyla 1minAI mükemmel bir değer sunar. Genel olarak, şiddetle tavsiye ettiğim oldukça etkili bir araçtır. Arayüzü temiz ve kullanıcı dostudur, günlük görevleri sorunsuz hale getirir. Kredi sistemi cömerttir ve ücretsiz seviye tüm özellikleri test etmek için bolca fırsat sunar.

6. PromptVibes (Etkili AI komutlarını hızlı bir şekilde oluşturmak için en iyisi)

PromptVibes aracılığıyla

Etkili komutlar oluşturmakta zorlanıyorsanız, PromptVibes bu süreci basitleştirir. Bu, kaba fikirlerinizi yapılandırılmış komutlara dönüştüren bir AI komut oluşturma aracıdır ve pratik yapmak isteyen komut mühendisliği kurslarındaki öğrenciler için ideal bir yardımcıdır.

PromptVibes'teki AI Prompt Generator, tanımladığınız göreve uygun, özel ve etkili komutlar oluşturur. İşte nasıl çalışır: Sağladığınız bilgileri analiz eder, bağlamı yorumlar ve ardından size daha net ve daha alakalı yanıtlar vermek için tasarlanmış, iyi hazırlanmış bir komut üretir.

Ayrıca, hızlı bir başlangıç yapmak için pazarlama, yazma, verimlilik, kodlama, araştırma ve daha fazlasını kapsayan 500'den fazla önceden oluşturulmuş komut istemine erişim elde edersiniz. Dolayısıyla, içerik oluşturma, beyin fırtınası veya görev otomasyonu için düzenli olarak AI araçları kullanıyorsanız, PromptVibes size deneme yanılma sürecine girmeden yüksek kaliteli komut istemleri oluşturmanın daha hızlı bir yolunu sunar.

PromptVibes'in en iyi özellikleri

Yerleşik geçmiş ve favoriler ile sık kullandığınız komutları kaydedin.

ChatGPT 3. 5/4, Bard ve Claude dahil olmak üzere birden fazla AI modelinde komut istemlerini kullanın.

Tarayıcı uzantılarını veya mobil erişimi yükleyerek günlük ş Akışınıza komut istemlerini ekleyin.

Girişlerinize ve yazma stilinize göre herhangi bir dilde komut istemlerini özel hale getirin.

PromptVibes sınırlamaları

PromptVibes, sınırlı gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahiptir, bu da onu takım tabanlı ş akışları için daha az uygun hale getirir.

PromptVibes fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: Aylık 4,9 $

Pro: Aylık 9,9 $

PromptVibes puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

AI'nın yoğun işleri nasıl üstlenebileceğini ve her gün daha fazla iş yapmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin ⬇️

7. Fliki (Sesli anlatımlı, çok dilli video oluşturmak için en iyisi)

Fliki aracılığıyla

Karmaşık düzenleme araçlarıyla uğraşmadan hızlı bir şekilde video oluşturmak istediğinizde, Fliki size bunu yapmanın kolay bir yolunu sunar. Bir senaryo, bir fikir, ürün sayfaları veya hatta bir blog yazısı ile başlayabilirsiniz; Fliki bunları otomatik olarak videolara dönüştürür.

Platform, senaryonuzu alır, akışını anlar ve otomatik olarak yapılandırılmış sahnelere böler. İçerikinizin her bir bölümünü stok kitaplıklarından uygun görsellerle eşleştirirken, birden fazla dil ve aksanda mevcut gerçekçi sesler arasından seçim yapmanızı sağlar.

Fliki ayrıca kendinizi ve sesinizi klonlamanıza olanak tanır ve tutarlı video anlatımı için kendi sesinizin yeniden kullanılabilir bir AI sürümünü sunar. Magic Edit özellikleriyle, içeriğinizin tam olarak istediğiniz gibi akışı sağlanması için senaryonuzu doğrudan düzenleyici içinde iyileştirebilir veya yeniden yazabilirsiniz.

Fliki'nin en iyi özellikleri

Anlatım için 2500'den fazla ultra gerçekçi AI sesinden birini seçin.

Tek bir tıklama ile içeriğinizi 80'den fazla dile çevirin

Çok geniş bir şablon aları kullanarak saniyeler içinde markanıza uygun videolar oluşturun.

Kolay takım ve müşteri iletişimi için otomatik altyazılı video güncellemelerini kaydedin.

Fliki sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, AI seslerinin zaman zaman kelimeleri atladığını veya yanlış telaffuz ettiğini bildirmiştir.

Anlatımı tamamlamak için birden fazla yeniden oluşturma gerekebilir.

Fliki fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Aylık 28 $

Premium: 88 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fliki puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (170'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fliki hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Bu Fliki aracını denedim ve özellikle benim gibi kamera önünde olmaktan hoşlanmayanlar için potansiyelini görebiliyorum. Kullanımı oldukça basit, çünkü videoda söylemek istediğiniz her şeyi bir senaryo olarak yazıp, ardından video için gerçekçi AI avatarları seçebiliyorsunuz.

Bu Fliki aracını denedim ve özellikle benim gibi kamera önünde olmaktan hoşlanmayanlar için potansiyelini görebiliyorum. Kullanımı oldukça basit, çünkü videoda söylemek istediğiniz her şeyi bir senaryo olarak yazıp, ardından video için gerçekçi AI avatarları seçebiliyorsunuz.

📚 Daha fazla bilgi: Bazı AI araçlarının daha yaratıcı içerik oluştururken diğerlerinin daha gerçekçi görünmesinin nedenini merak mı ediyorsunuz? LLM'lerin nasıl çalıştığını ve üretken AI'nın nasıl çalıştığını bilmek, içerik oluşturma, özetleme veya veriye dayalı içgörüler gibi görevler için doğru aracı seçmenize yardımcı olur.

8. TextCortex AI (Şirket bilgisine dayalı marka içeriği için en iyisi)

TextCortex AI aracılığıyla

TextCortex, her yanıtı kendi bilgi kaynaklarınıza dayandırarak tipik yazma araçlarından farklı bir yol izleyen bir AI asistanıdır. 30.000'den fazla uygulamaya bağlantı kurabilir ve belgeler, bağlantılar ve dahili içeriklerle besleyebilirsiniz. Bu, AI'nın şirketinizin dilini, ürünlerini ve mesajlarını anlamasına yardımcı olur.

Ardından, markanızın sesini ve tonunu tutarlı bir şekilde yansıtacak şekilde eğiterek her seferinde markanıza uygun içerik oluşturabilirsiniz. Platform ayrıca, ş akışlarınıza göre tekrarlayan yazma görevlerini, araştırmaları, veri çıkarmayı veya içerik dönüştürmeyi gerçekleştirebilen kurallar belirlemenize ve özel AI ajanları oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, hazır şablonlardan oluşan geniş bir kütüphaneye de erişebilirsiniz. Bunlar arasında intihal kontrolü, gramer düzeltme, makale başlığı oluşturma, eşanlamlı kelime üretme ve kaliteden ödün vermeden daha hızlı iş yapmanıza yardımcı olan birçok yazma görevi için araçlar bulunur.

TextCortex AI'nın en iyi özellikleri

Oluşturmanız gereken içeriğin stiline bağlı olarak GPT-4, Claude, Gemini ve Mistral arasında geçiş yapın.

Ham verileri grafiklere, tablolara ve çizelgelere dönüştürerek bilgileri görsel olarak analiz edebilirsiniz.

İngilizce, Felemenkçe, Almanca, Ukraynaca, Romence, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İtalyanca dahil 25 dilde içerik çevirin veya oluşturun.

TextCortex AI sınırlamaları

Birçok kullanıcı, abonelik planlarının oldukça pahalı olduğunu ve ücretsiz sürümün oldukça sınırlı olduğunu söylüyor.

Bağlam için daha büyük dosyalar yüklemek zor olabilir

TextCortex AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Aylık 5,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

TextCortex AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (840+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (230'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TextCortex AI hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Metin düzenleme ve metin oluşturma fonksiyonlarını çok seviyorum. Genellikle ertelediğim görevlerde bana çok fazla zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor. Kullanımı kolay ve kaliteli içerik ürettiği için, daha az becerikli ve daha az hevesli olduğum görevleri yerine getirme korkusu olmadan en sevdiğim şeylere geri dönebiliyorum.

Metin düzenleme ve metin oluşturma fonksiyonlarını çok seviyorum. Genellikle ertelediğim görevlerde bana çok fazla zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor. Kullanımı kolay ve kaliteli içerik ürettiği için, daha az becerikli ve daha az hevesli olduğum görevleri yerine getirme korkusu olmadan en sevdiğim şeylere geri dönebiliyorum.

9. AIChatOne (AI modellerini karşılaştırmak ve çok iş parçacıklı ş akışlarını yönetmek için en iyisi)

AIChatOne aracılığıyla

AIChatOne, farklı AI modellerini sürekli karşılaştıran veya farklı görevler için her modelin kendine özgü güçlü yönlerine güvenen herkes için tasarlanmıştır.

Her chatbot için ayrı pencereler açmak yerine, tüm modellerin (GPT-5, Claude-4, Gemini) erişilebilir olduğu tek bir gösterge paneline sahip olursunuz. Bunları paralel olarak çalıştırabilir, aralarında anında geçiş yapabilir ve hatta farklı modellerde aynı komutun sonuçlarını yan yana karşılaştırabilirsiniz.

Kendi bilgi dosyalarınızı besleyerek, AI'nın bağlamla yanıt vermesini ve tek bir proje içinde birden fazla konuşma konusunu yönetmesini sağlayabilirsiniz. Platform ayrıca, belirli kişilikleri veya rolleri takip eden özel AI karakterleri oluşturmanıza ve sohbet klasörleriyle her şeyi düzgün bir şekilde düzenlemenize olanak tanır, böylece projeleriniz büyüdükçe Çalışma Alanınızın yapılandırılmış kalmasını sağlar.

AIChatOne'ın en iyi özellikleri

Ş Akışınızı hızlandırmak için hazır komut istemleri kitaplığına erişin.

Güçlü arama ve filtreleme kontrolleriyle ihtiyacınız olanı hızlıca bulun.

Daha hızlı giriş için konuşma-metin dönüştürme özelliğini kullanarak komutlarınızı sesli olarak girin.

Herhangi bir web sayfasıyla etkileşim kurun ve AI'nın doğrudan bu sayfadan içgörüler elde etmesine izin verin.

AIChatOne sınırlamaları

Belirli LLM'leri kullanmak için kendi OpenAI veya Claude API anahtarınızı sağlamanız gerekir.

Kullanım sınırları ve maliyet, kullandığınız modele ve API anahtarına bağlıdır.

AIChatOne fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

AI Kredi Pro : Aylık 3,99 $

AI Kredi Ultra: Aylık 19,9 $

AI Kredi Maksimum: 39,9 $/ay

Ömür boyu Premium: 24,9 $ (Tek seferlik ödeme)

AIChatOne puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Önemli bilgiler e-postalarda, sohbetlerde ve dağınık belgelerde kaybolduğunda bu durum sinir bozucu olabilir. ClickUp gibi sağlam bir bilgi tabanı yazılımı, her şeyi tek bir yerde bir araya getirerek takımınızın içgörülerini bulmanızı, paylaşımını yapmanızı ve yeniden kullanmanızı kolaylaştırır.

10. Tagbox (Büyük dijital varlık kitaplıklarını düzenlemek ve aramak için en iyisi)

via Tagbox

Yaratıcı varlıkları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir hale getirecek şekilde düzenlemek genellikle önemli bir zorluktur. Tagbox, tüm medya kitaplığınıza AI destekli zeka getirerek bu sorunu çözüyor.

Bu, büyük hacimli görsel içeriklerle çalışan işletmeler, üretim takımları ve kreatif ajanslar için özel olarak tasarlanmış, yapay zeka destekli bir dijital varlık yönetim platformudur.

Tagbox, karmaşık klasör yapılarına güvenmek yerine, yüz tanıma ve akıllı etiketleme özelliklerini kullanarak fotoğraf, video ve tasarım dosyalarını anlamlı filtrelerle aramanızı sağlar. Ayrıca, müşteri isimleri, mekanlar, konumlar, onay durumu ve AI'nın doğru varlıkları anında bulmasına yardımcı olan diğer bağlamsal bilgiler gibi meta veriler ekleyerek kitaplığınızı zenginleştirebilirsiniz.

Platform, özel AI modellerini eğitmenize bile olanak tanır, böylece sistem markanızın logolarını, belirli ürünleri ve tekrarlayan görsel temaları yüksek doğrulukla tanıyabilir.

Tagbox'ın en iyi özellikleri

Daha hızlı varlık keşfi için akıllı filtrelerle tüm medya kitaplığınızı arayın.

Koleksiyonların paylaşımıyla ve geri bildirimlerin tek bir Çalışma Alanı'nda merkezileştirilmesiyle takımınızla işbirliği yapın.

100 dilde kullanılabilen AI arama ve etiketleme özelliği ile küresel takımları destekleyin.

Tagbox sınırlamaları

Tagbox yüz tanıma özelliğini destekliyor olsa da, bu özelliği büyük ölçekte kullanmak gizlilik sorunlarına yol açabilir.

Tagbox fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç: 300 $/ay

Temel: 480 $/ay

Pro: 720 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Tagbox puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tagbox hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Fotoğraflar, kampanya e-postaları, web afişleri, logolar ve hatta belgeler gibi grafik tasarım içerikleri gibi her türlü dosya biçimindeki dijital varlıkları depolama, etiketleme, kolayca bulma ve görünüm yeteneği. Küçük bir şirkette uygulaması kolay, kullanımı basit ve sezgisel.

Fotoğraflar, kampanya e-postaları, web afişleri, logolar ve hatta belgeler gibi grafik tasarım içerikleri gibi her türlü dosya biçimindeki dijital varlıkları depolama, etiketleme, kolayca bulma ve görünüm yeteneği. Küçük bir şirkette uygulaması kolay, kullanımı basit ve sezgisel.

TypingMind'ın ötesine geçmeye hazır mısınız? ClickUp'ı deneyin

Piyasada çok sayıda AI sohbet ve verimlilik aracı bulunmaktadır.

Bazıları içerik oluşturmada, diğerleri ise takım işbirliği veya dijital varlık yönetiminde mükemmeldir. İyi haber mi? Seçenekleriniz var.

Ancak, bağımsız bir AI sohbetinden daha fazlasını arıyorsanız, ClickUp, TypingMind'a güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Fikir üretme, görev yönetimi, belgeler, gösterge panelleri, AI modelleri ve içgörülerini tek bir sorunsuz çalışma alanına getirerek, uygulamalar arasında geçiş yapmadan beyin fırtınası yapmanızı, organize olmanızı ve işleri yürütmenizi sağlar.

Verimliliğinizi nasıl dönüştürebileceğini görmek ister misiniz? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve daha akıllı bir iş yöntemi deneyimi yaşayın.

Sıkça Sorulan Sorular

Birçok kullanıcı, temiz arayüzü, hızlı yanıtları ve birden fazla AI modeline kolay erişimi nedeniyle TypingMind'ı takdir ediyor. Bazı kullanıcılar, Çalışma Alanlarında daha derin özelleştirme, daha geniş entegrasyonlar veya daha gelişmiş ajan tarzı otomasyon istediğinde TypingMind'ın kendilerini sınırladığını düşünüyor.

Çoğu TypingMind alternatifi, sohbetleri veya komut istemlerini dışa aktarmanıza ve bunları JSON veya metin gibi standart biçimlerde içe aktarmanıza olanak tanır. Uyumluluk düzeyi araçlara göre değişiklik gösterir, bu nedenle yeni platformunuzun toplu yüklemeleri destekleyip desteklemediğini veya manuel kurulum gerektirip gerektirmediğini kontrol etmek önemlidir.

İster tek başına ister bir takımla çalışıyor olun, iyi çalışan bir şey arıyorsanız, ClickUp sizin için ideal bir seçimdir. Daha geniş model erişimi, daha iyi entegrasyonlar, paylaşılan belgeler, düzenli sohbet konuları ve kişisel kullanımdan tam takım işbirliğine kadar sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilen bir Çalışma Alanı yapısının keyfini çıkarabilirsiniz.

Evet, çoğu TypingMind alternatifi, farklı AI modelleri arasında geçiş yapmanıza ve kendi özel bilgi tabanlarınızı ek dosya olarak eklemenize olanak tanır. Kontrol seviyesi platforma göre değişir, ancak genellikle modelleri, veri kaynaklarını, belge yüklemelerini ve ş akışlarını birleştirme konusunda TypingMind'dan daha fazla esneklik bulacaksınız.

Kendi kendine barındırma araçları, veriler, modeller ve özelleştirme üzerinde tam kontrol sağlar. Ancak, teknik kurulum, sunucu bakımı ve sürekli maliyetler de gerektirir. Öte yandan, SaaS AI sohbet araçları bu ek yükü ortadan kaldırır ve otomatik olarak güncellenir, ancak kolaylık karşılığında bazı esneklik ve doğrudan kontrol özelliklerinden vazgeçersiniz.