Figma AI'yı açtığınızda, "bu düzeni düzelt", "bir gösterge paneli oluştur" veya "bu ekranı temizle" gibi bir şey yazdığınızda, en genel tasarımın çıktığını biliyor musunuz?

Komut istemini iyileştirirsiniz. Sonra tekrar iyileştirirsiniz. Birdenbire, 27 komut istemine ulaşmışsınızdır ve Figma AI'nın zihninizi okumasını sağlamaya çalışırken nasıl iki saatlik bir konuşmaya daldığınızı merak edersiniz.

İşte bu yüzden komut yazma becerisini ustalaştırmak gerçek bir tasarım becerisi haline gelmiştir. Ve bu blog yazısı da tam olarak bu sorunu çözmek için yazılmıştır.

Bu kılavuzda, farklı kullanım durumları için hazırlanmış 40'tan fazla Figma AI komutunu bulacaksınız. Ve evet, ClickUp'ın nasıl daha iyi bir alternatif olduğunu da göstereceğiz. Hadi başlayalım! 💪

Figma AI nedir?

Figma AI aracılığıyla

Figma AI, Figma'nın tasarım ekosisteminde yapay zeka destekli bir dizi özellik ve entegrasyonlardan oluşur. UI/UX tasarımcıları, ürün takımları ve oluşturucular için ş akışını hızlandırmak ve geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Fikir oluşturmadan prototip oluşturmaya kadar her şeyi kolaylaştıran üretken tasarım, otomasyonlu metin ve görüntü özellikleri içerir.

Bazı önemli Figma AI ürünleri ve özellikleri şunlardır:

İlk Taslak

Figma Make

Metin Oluşturma ve Yeniden Yazma

Görüntü Oluşturma

Akıllı Çoğaltma

Arka Plan Kaldırma

Görsel Varlık Arama

Otomatik Katman Yeniden Adlandırma

AI Prototip Oluşturma

Esasen, Figma AI beyin fırtınası yaparken tıkanıklıkları gidermenize yardımcı olur, tekrarlayan görevleri hızlandırır ve tasarım ile geliştirme arasındaki boşluğu doldurur.

Figma AI komutları nedir?

Figma AI komutları, yerleşik veya eklentiler aracılığıyla AI özelliklerini tetikleyen doğal dil komutları veya açıklamalardır.

Figma AI aracılığıyla

Figma AI komutlarıyla nasıl başlayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

İlgili Figma AI aracını veya özelliğini açın

İstediğiniz şeye (düzenler, görüntüler, metinler veya prototipler) göre açık ve belirgin bir talimat veya açıklama (komut istemi) yazın.

AI'nın çıktısını inceleyin ve gerektiğinde düzenleyin, çünkü daha fazla düzenleme o nesne üzerindeki komut istemine dayalı kontrolü geçersiz kılar.

Etkili Figma AI komutları nasıl yazılır

Figma için etkili AI görüntü komutları yazmayı öğrenmek için adım adım kılavuz.

Adım #1: Net bir rol ve bağlam belirleyin

AI'ya kim olduğunu ve ne oluşturduğunu söyleyerek başlayın. Genel sonuçlardan kaçınmak için ekran türü, kullanıcı hedefi, hedef kitle (e-ticaret yöneticileri için), varyantlar (Açık Mod/Koyu Mod) veya platform (mobil öncelikli, iOS stili) hakkında açık olun.

Figma AI aracılığıyla

Aşağıdaki gibi ayrıntıları ekleyin:

Bileşen kitaplığınız (kullanıcı arayüzü kitimizden Kart / Düğme / Giriş kullanın)

Marka belirteçleri (renkler, alan ölçeği, tipografi kuralları)

Etkileşim ilkeleri (aşamalı açıklama, modal pencere kaçınma, minimum sürtünme)

Kullanıcı profili bağlamı (teknolojiye aşina olmayan ilk kez satın alanlar için tasarım)

📌 Örnek: Tasarım sistemimizi #1A73E8 ve #E37400 marka renkleriyle kullanın ve otomatik düzenleme özelliğini kullanarak iki adımlı bir kayıt ol ekranı oluşturun.

Bu, modele rol tabanlı bir zihniyet kazandırarak daha özel tasarım fikirleri üretilmesine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: AI'ya tasarım sisteminizin anahtar ayrıntılarını verin: bileşen kitaplığı, renk belirteçleri, tipografi, ızgara sistemi ve adlandırma kuralları. Figma'nın Model Context Protocol (MCP) sunucusu, komutunuzun dosya yapınız ve stil kurallarınızla tam olarak uyumlu olmasını sağlar.

🚀 Hızlı İpucu: Figma AI Komutlarınızı ClickUp Belgeleri ile merkezileştirin ve tüm AI komutlarınızı tek bir merkezi çalışma alanında yönetin. Her şeyin yapılandırılmış ve kolay bulunabilir olması için sayfaları kullanım durumuna göre (örneğin, tel kafesler, etkileşimler veya görsel düzeltmeler) iç içe yerleştirin. Sık kullandığınız komutları yeniden kullanılabilir AI şablonlarına dönüştürebilir, zamandan tasarruf edebilir ve projeler arasında tutarlılık sağlayabilirsiniz. AI komutlarınızı ClickUp Belgeleri'nde merkezileştirin. Tüm Figma AI komutlarınızı ClickUp belgelerinde saklayın.

Adım #2: Büyük görevleri bölün

Ürünün tüm kullanıcı arayüzünü tek seferde istemeyin.

Görevi bölün: önce tel kafesler veya yapı isteyin, ardından etkileşimler (navigasyon akışı gibi) için komut verin ve son olarak stil, alanlar ve duyarlılığı iyileştirin.

Bu "böl ve fethet" stratejisi, her AI yinelemesinin odaklanmasını sağlar. Komut isteminden önce çerçevelerinizi düzenleyin, katmanları adlandırın ve otomatik düzeni uygulayın. İyi yapılandırılmış bir dosya, Figma'nın AI'sının yorumlaması ve tasarımlar üretmesi için daha kolaydır.

📌 Örnek: Tek bir büyük "uygulamamı tasarla" komutu yerine, komut zincirlemeyi kullanarak bunu parçalara ayırın: Alanları, erişilebilirliği ve yanıt verebilirliği iyileştirin

Tel kafes veya düzeni oluşturun

Etkileşimli durumlar veya geçişler isteyin

📎 Tasarımcıların sıklıkla kullandığı ayrıntılar:

1. Tur: Yapı isteyin > Bana 3 tel kafes seçeneği verin

2. Tur: Bileşenleştirme isteyin > Bu çerçeveleri yeniden kullanılabilir bileşenlere dönüştürün

3. Tur: İyileştirme isteyin > Marka sistemimizi ve alan kurallarımızı uygulayın

4. Tur: Etkileşimler isteyin > Bu akış için varyantlar ve geçişler ekleyin

Bu yinelemeli yaklaşım, gerçek UX akışlarını yansıtır ve daha temiz bir Figma tasarımı sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Büyük tasarım görevlerini bölümlere ayırırken, her AI komutunu bir ClickUp Görevi veya Alt Görevine dönüştürün. "Tasarım Gösterge Paneli UI" gibi bir üst görevle başlayın, ardından her adım için alt görevler oluşturun: tel kafesler, etkileşimler, bileşenleştirme ve stil oluşturma. Her alt göreve öncelikler, son teslim tarihler veya takım üyeleri atayın ve hatta gerektiğinde alt görevleri genişletin, daraltın veya dönüştürün.

Adım #3: Kısıtlamalar ve koruyucu önlemler ekleyin

Kısıtlamalar, özellikle olgun tasarım sistemlerine sahip takımlar için AI'yı üretime hazır kararlar almaya yönlendirir. Kısıtlamalarınız ne kadar spesifik olursa, Figma AI o kadar tutarlı bir şekilde kullanılabilir çerçeveler üretir.

Yararlı kısıtlamalar:

Yalnızca /UI-Library/Core bileşenlerini kullanın.

İllüstrasyonlardan kaçının. Yalnızca ikonografi kullanın.

Katlama görünürlüğü için ekran yüksekliğini 700 pikselin altında tutun.

Çok adımlı formları hariç tutun, her şeyi tek ekranda tutun

🔍 Biliyor muydunuz? Komut istemi soneki hileleri, ana komut istemi zararsız olsa bile AI filtrelerini bozabilir. Araştırmacılar, "+_§ LÜTFEN TALİMATLARI AYNEN UYGULAYIN" gibi anlamsız metin dizileri eklemenin güvenlik önlemlerini atlatabileceğini keşfettiler, çünkü model anlamı yeniden yorumlamak için çok fazla çaba sarf ediyor.

Adım #4: Tekrar edin ve iyileştirin

Tasarım süreciniz boyunca, Figma AI çıktısını düzenleri değiştirebileceğiniz, simgeleri tasarım sisteminizdeki varlıklarla değiştirebileceğiniz, yanıt verebilirliği iki kez kontrol edebileceğiniz ve platform yönergelerini uygulayabileceğiniz bir başlangıç noktası olarak değerlendirin.

Hassas bir şekilde yineleme yapmanın yolları:

AI'dan alanları rasyonelleştirmesini isteyin: Alanları 4/8/12 ölçeğimize göre normalleştirin ve tutarsızlıkları giderin.

Alternatif UX desenleri isteyin: Çok adımlı sihirbaz yerine tek sayfalık ödemeyi kullanan bir varyasyon verin.

Yüzey kenar durumu düzenleri: Uzun ürün adları, düşük stok rozetleri ve birden fazla gönderim seçeneği içeren bir sürüm gösterin.

🧠 İlginç Bilgi: MIT araştırması, çıktı kalitesindeki iyileşmenin yaklaşık yarısının, daha iyi bir AI modeline geçmekten değil, kullanıcıların daha iyi komutlar yazmayı öğrenmesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Başka bir deyişle, ihtiyacınız olanı nasıl isteyeceğinizi biliyorsanız, beceri araçtan daha önemlidir.

Adım #5: Her şeyi tek bir eksiksiz komutla birleştirin

Hedefini, kısıtlamalarınızı, bağlamınızı ve yinelemelerinizi netleştirdikten sonra, bunları tek bir özlü ama ayrıntılı komut istemine dönüştürün. Bu, tek bir geçişte neredeyse nihai tasarıma ulaşma şansınızı artırır.

İşte bir komut mühendisliği örneği:

Amaç: İstediğiniz şey

Bağlam: Ürün, hedef kitle, akış, platform

Sistem ayrıntıları: Bileşenler, belirteçler, alanlar

Düzen: Izgara, hizalama, kısıtlamalar

Stil: Görsel yönlendirme, erişilebilirlik

Kısıtlamalar: Kaçınılması veya sınırlandırılması gerekenler

İşte başlangıç için bir örnek: Evde egzersiz yapmakla ilgilenen genç yetişkinleri (18-30) hedefleyen, abonelik tabanlı bir fitness uygulaması için duyarlı, mobil öncelikli bir açılış sayfa tasarlayın. Başlık ve CTA, üç özellik kartı, referans sliderı ve kayıt düğmesi içeren bir hero bölümü ekleyin. #FF6B6B, #4ECDC4, #FFFFFF renklerini ve Inter yazı tipini kullanın, alanlar ve dolgular tutarlı olsun. Masaüstü için 12 sütunlu, mobil cihazlar için 4 sütunlu bir ızgara kullanın, kahramanı ortalayın, özellik kartlarını eşit alanlarda yerleştirin ve referans kaydırıcısını tam genişlikte yapın. Stil, yüksek erişilebilirlik ve net CTA görünürlüğü ile enerjik, motive edici ve dostça olmalıdır. Dağınık düzenlerden, aşırı koyu renklerden ve stok fotoğraf klişelerinden kaçının.

Farklı Kullanım Durumları için En İyi Figma AI Komutları

AI'ya nasıl soru soracağınızı merak ediyorsanız, ş akışınıza doğrudan ekleyerek saniyeler içinde düzenler, prototipler ve varyasyonlar oluşturabileceğiniz bir dizi pratik Figma AI komutunu burada bulabilirsiniz.

PUI düzeni oluşturma ve ekran oluşturma

Figma AI komutlarıyla ürün detay sayfası tasarlayın

1. [Ürün Türü] içindeki [Ekran Türü] için [Sayı] düzen varyasyonu oluşturun. Şunları dahil edin: ana/birincil bölüm, ikincil içerik blokları, CTA yerleşimleri, gezinme modeli ve [Kullanıcı Kişiliği]'ne uyarlanmış örnek içerik yer tutucuları. [Izgara Boyutu] ızgara sistemine uyumlu düzen yapısını uygulayın

2. [Kullanıcı Görevi] için [Sayı] ekranı boyunca eksiksiz bir akış tasarlayın. Şunları dahil edin: başlangıç durumu, ara durumlar, başarı durumu ve hata yönetimi. [Platform] için uygun etkileşim modellerini, [Tasarım Sistemi Adı] ile uyumlu alan ve hiyerarşi ile kullanın.

3. [Özellik Adı] ekranı için üç alternatif tel kafes seçeneği oluşturun. İçerğe şunu ekleyin: içerik hiyerarşisi, eylemler, form girişleri (ilgiliyse) ve mikro metin yer tutucuları. [Kullanım Bağlamı] için uygun görsel yoğunluğu kullanın (düşük/orta/yüksek)*

4. Masaüstü, tablet ve mobil sürümleri ile [Sayfa Türü] için duyarlı bir düzen oluşturun. [Birincil Kullanıcı Hedefi]'ni destekleyen bileşen uyarlamaları, kesme noktası davranışı ve yeniden düzenlenmiş içerik blokları ekleyin.

5. [Sayfa Amacı] için tam sayfa şablonu oluşturun. Şablon şunları içermelidir: başlık yapısı, içerik bölümleri, CTA satırları, isteğe bağlı kenar çubuğu ve altbilgi. Ton ve görsel hiyerarşiyi [Marka Kişiliği] ile uyumlu tutun.

6. [Onboarding/Checkout/Kurulum Process] için çok adımlı bir deneyim tasarlayın. Net ilerleme göstergeleri, bağlam belirleyici başlıklar, form mantığı ve [Açık Mod/Koyu Mod] için varyasyonlar ekleyin.

7. Bir [Mobil/Web] ürünü için üç navigasyon modeli oluşturun: üst navigasyon, alt navigasyon ve kenar çubuğu navigasyonu. Simge yer tutucuları, etkin/etkin olmayan durumlar ve [Ürün Kategorisi] ile ilgili örnek etiketleri ekleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Gerçek ürün ekran görüntülerini referans alın. "Notion'un sol kenar çubuğuna benzer bir ayarlar paneli tasarlayın" gibi ifadeler, soyut açıklamalardan çok daha etkili sonuçlar verir. Figma AI'nın gerçek UI üzerinde yaptığı eğitim, marka/ürün referanslarının genel terimlerden daha iyi desen eşleştirme sağladığını gösterir.

Simge, illüstrasyon ve mikro görsel oluşturma

Figma AI ile tam vücut pozları içeren çeşitli karakter konseptleri oluşturun

8. [Stil Türü]'nde [Ürün Türü] için [Sayı] simgeden oluşan bir simge seti oluşturun. Dolgulu ve konturlu varyantlar, tutarlı kontur kalınlığı, köşe yarıçapı ve [Marka Teması] ile uyumlu görsel metaforlar ekleyin.

9. [Özellik] için bir dizi boş, yükleme ve hata durumu illüstrasyonu oluşturun. Stil, [İllüstrasyon Stili]'ni takip etmeli, [Renk Paleti Türü]'nü içermeli ve [Duygu/Ton]'u çağrıştıran görsel ipuçları içermelidir*

10. [Kavram Liste]'si'ni temsil eden [Sayı] rozet simgesi koleksiyonu tasarlayın. [Platform Yönergeleri]'ne uygun tutarlı boyutlandırma, şekil dili ve sembolizm kullanın.

11. *[Temel Konsept], [İkincil Konsept] ve [Kullanıcı Sonucu]'nu temsil eden öğelerle [Görsel Stil] kullanarak [Sayfa Türü] için bir kahraman illüstrasyon konsepti oluşturun. Renk, mod ve kompozisyon notlarını ekleyin.

12. *[Görsel Stil] içindeki [Kullanım Örneği] için bir dizi bağlamsal spot illüstrasyon oluşturun. Net odak noktaları, basit formlar ve küçük boyutlar için optimize edilmiş ayrıntılar (ör. gösterge panelleri veya araç ipuçları) ekleyin.

13. [Ürün Kategorisi] için bir maskot/karakterin [Sayı] varyantını oluşturun. Şunları dahil edin: tam vücut pozu, basit ifade değişiklikleri, aksesuar varyasyonları ve [Marka Renkleri] ile uyumlu renk seçenekleri

14. [Stil Türü] içinde [Ürün Türü] için yükleme göstergeleri tasarlayın. [Tema]'yı temsil eden doğrusal, dairesel ve animasyonlu metaforlar ekleyin.

👀 Yararlı İpucu: ClickUp X Figma entegrasyonu ile Figma tasarımlarınızı doğrudan ClickUp görevlerine yerleştirebilir ve tüm tasarım dosyalarını, geri bildirimleri ve proje güncellemelerini tek bir yerde tutabilirsiniz. Bu, tasarımcıların ve paydaşların ClickUp'tan ayrılmadan tasarımları kolayca inceleyip yorum yapmalarını sağlar, onayları hızlandırır ve araçlar arasında gidip gelmeyi azaltır. Figma'yı ClickUp ile bağlayarak tasarımlarınızı ve görevlerinizi tek bir çatı altında toplayın. ClickUp'ın Zapier veya Latenode gibi araçlar aracılığıyla otomasyonları da desteklediğini unutmayın, böylece Figma güncellemelerinden ClickUp görevlerini tetikleyebilir ve bunun tersini de yapabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Eklentiye hazır çıktı biçimini belirtin. "Bu takvim UI'sını, her tarih ayrı bir bileşen örneği olarak, 8×5 otomatik düzen ızgarasında düzenlenmiş şekilde oluşturun." Bu, çıktının sadece düz bir görsel maket değil, Automator veya content reel gibi eklentilerle de çalışmasını sağlar.

UX akışları, etkileşimler ve prototip oluşturma

Figma AI komutlarını kullanarak form etkileşim akışları oluşturun

15. Hover, focus, active, disabled ve hata durumları dahil olmak üzere [Özellik] için etkileşim modelleri oluşturun. Davranışı [Platform Yönergeleri] ve [Tasarım Sistemi Adı] ile uyumlu hale getirin.

16. Kullanıcının [Durum A]'dan [Durum B]'ye nasıl geçtiğini gösteren [Sayı] mikro etkileşim konsepti oluşturun. Yumuşatma tercihlerini, zamanlamayı, hareket yönünü ve erişilebilirlik alternatiflerini dahil edin

17. [Ekran Türü] için yapışkan başlıklar, paralaks fırsatları, aşamalı açıklama ve [Cihaz Türü] için uyarlanabilir içerik davranışı ile kaydırılabilir bir deneyim tasarlayın.

18. Karar noktaları, alternatif yollar ve sistem yanıtlarını gösteren [Kullanıcı Görevi] için yapılandırılmış bir kullanıcı akış diyagramı oluşturun. Basitleştirilmiş çerçeve küçük görselleri kullanarak durumları sunun

19. [Form Türü] için doğrulama mantığı, satır içi ipuçları, hata mesajları ve [Hedef Kitle Türü] için optimize edilmiş otomatik doldurma davranışı dahil olmak üzere etkileşim simülasyonları oluşturun.

20. [Ekran A] ve [Ekran B] arasında [Navigasyon Deseni] için geçiş animasyonları tasarlayın. Süre, yumuşatma türü ve önerilen kompozisyon değişikliklerini dahil edin

21. Yükleme, başarı, başarısızlık ve uzun içerik senaryoları dahil olmak üzere [Bileşen] için durum varyasyonları oluşturun. Durumları [Tasarım Sistemi Kuralları] ve [Marka Tonu] temel alın.

💡 Profesyonel İpucu: Açık bir atomik tasarım hiyerarşi talep edin. "Önce atomları (simgeler, metin stilleri), ardından molekülleri (giriş alanları) ve sonra organizmaları (giriş formu) oluşturun." Bu, Figma AI'yı bileşenlere ayrılamayan tek seferlik iç içe gruplar yerine yeniden kullanılabilir temel öğeler oluşturmaya zorlar.

Tasarım sistemi genişletme ve bileşen işi

UI'niz için tutarlı bir tipografi ölçeği tasarlayın

22. [Bileşen Türü] için boyutlar (S/M/L), durumlar ve içerik varyasyonları dahil olmak üzere bileşen varyantları oluşturun. [Tasarım Sistemi]'nden alan, yarıçap, renk ve tipografi için belirteç kurallarına uyun.

23. [Ürün Türü] için tam bir form denetimleri seti oluşturun: metin girişi, açılır menü, onay kutusu, radyo düğmesi, kaydırıcı, bölümlü denetim ve tarih seçici. [Erişilebilirlik Standardı] ile uyumlu tüm durumları ve doğrulama mantığını dahil edin.

24. [Tasarım Sistemi Adı] kullanarak evrensel bir bölüm oluşturucu için düzen şablonları oluşturun. Hero blokları, kart ızgaraları, özellik satırları, referans satırları ve duyarlı davranışa sahip SSS bölümlerini dahil edin

25. Başlıklar, alt başlıklar, gövde türleri, meta metinler, altyazılar ve sayısal stillerle [Kullanım Örneği] için optimize edilmiş bir tipografi ölçeği tasarlayın. UI'da kullanım örneklerini ekleyin

26. [Bileşen Kitaplığı] için boşluk ve boyutlandırma kılavuzları oluşturun. Boşluk belirteçleri, dolgu kuralları ve kaçınılması gereken yanlış kullanım örnekleri sağlayın.

27. [Bileşen Adı] için, yapılacak/yapılmayacak şeyler karşılaştırmaları, yaygın yapılandırmalar ve önerilen erişilebilirlik uygulamaları dahil olmak üzere, dokümantasyona hazır bileşen kullanım örnekleri oluşturun.

28. [Birincil Palet] temelinde, anlamsal renkler, etkileşim renkleri, nötr varyantlar ve Koyu Mod eşlemeleri dahil olmak üzere renk sistemi uzantıları oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: Anlamsal renk dili kullanın. "Anlamsal belirteçlere sahip birincil eylem düğmesi" temalı bileşenler oluşturur. "Mavi düğme" Koyu Modda çalışmayan onaltılık değerleri sabit olarak kodlar.

Beyin fırtınası, konsept genişletme ve yaratıcı keşif

Figma AI komutlarıyla marka kimliği için beyin fırtınası ilham panoları oluşturun

29. [Ürün Kategorisi] içindeki yeni [Özellik] için [Sayı] konsept yönlendirmesi oluşturun. Farklı zihinsel modeller, düzen felsefeleri ve kullanıcı deneyimi hipotezleri ekleyin.

30. [UX Sorunu]'nu çözmek için üç farklı yaklaşım üzerinde beyin fırtınası yapın. Bunlara şunlar dahil olsun: faydacı bir çözüm, eğlenceli bir çözüm ve minimal bir çözüm, her biri düzen taslakları ve gerekçeleriyle birlikte

31. [Özellik Fikri] için erken konsept eskizleri oluşturun. Ham tel kafes keşifleri, zihinsel modeller, kullanıcı motivasyonları ve risk değerlendirmelerini dahil edin

32. [Yeni Trend], [Teknoloji] ve [Kullanıcı Davranışındaki Değişim]'i içeren [Ürün Türü]'nün spekülatif, gelecekteki durum varyasyonlarını tasarlayın.

33. Referanslar, renk yönlendirmeleri, tipografi fikirleri ve düzen ilhamları dahil olmak üzere [Marka/Ürün] için olası görsel stilleri sergileyen [Sayı] görsel keşif panosu oluşturun

34. Farklı etkileşim modellerini içeren bir [Akış] için yaratıcı alternatifler geliştirin: jest tabanlı, adım adım, bildirimsel veya tahmine dayalı

35. [Ürün]'ün yeniden tasarımı için üç mood board yönü oluşturun. Stil temalarına göre gruplandırılmış mood, tip, renk, düzen ve UI desenleri için ilham kaynaklarını dahil edin

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %20'si haftalarca 15 sekmeyi açık tuttuğunu itiraf ediyor! Evet, haftalarca! Bu "zombi sekmeler" 🧟 belleği ve zihinsel alanı tüketir, görmezden gelindiğinde bile sessizce odaklanmanızı bozar. Bu, bitmemiş öğelerin arka planda enerji tükettiği klasik bir dikkat kalıntısıdır. ClickUp'ın AI destekli Kurumsal Arama özelliği ile tarayıcı mezarlıklarını güvenle terk edebilirsiniz. Önemli olan her şey, Çalışma Alanınızda ve entegre üçüncü taraf araçlarda anında aranabilir. Hatta ClickUp'ın AI'sına geçen Cuma günkü toplantıda neler konuşulduğunu sorabilirsiniz, o da sizin için notları getirir!

Araştırma, UX stratejisi ve paydaş iletişimi

36. [Kullanıcı Segmenti] hedefleyen [Sorun Alanı] için bir UX sorun açıklaması oluşturun. Bağlam, kısıtlamalar, başarı ölçütleri ve potansiyel fırsatları dahil edin

37. Duygusal durumlar, sorunlu noktalar, beklentiler ve değerli anlar dahil olmak üzere [Kullanıcı Senaryosu] için yolculuk haritaları oluşturun. Optimize edilmiş bir yolculuk önerisi sağlayın

38. Kullanıcıların [Seçenek A], [Seçenek B] ve [Seçenek C] arasında nasıl seçim yaptığını gösteren özellik karşılaştırmalı UI mock'ları oluşturun. Bilişsel yük hususlarını ve karar destekleyici UI ipuçlarını dahil edin

39. [Test Oturumu]'ndan elde edilen kullanılabilirlik testi bulgularını, sorunlar, ciddiyet, kullanıcı alıntıları ve önerilen UI ayarlamalarını gösteren yapılandırılmış bir içgörü gösterge panelinde özetleyin.

40. [Tasarım Kararı]'nı açıklamak için paydaş sunum çerçeveleri oluşturun. Sorun çerçevesini, araştırılan tasarım alternatiflerini, seçilen yönü ve gerekçeyi dahil edin

41. [Ürün Vizyonu] için [Anahtar Yetenek] ve [Stratejik Hedef]'i entegre eden gelecekteki deneyim durumlarını temsil eden "kuzey yıldızı" konsept görselleri oluşturun.

42. [Rakip Listesi] için bileşen kalıplarını, gezinme modellerini, görsel yoğunluğu ve UX farklılıklarını vurgulayan hızlı rekabetçi UI analizi üretin

Figma AI komutlarıyla kaçınılması gereken yaygın hatalar

Tasarımcıların Figma AI'ya komut verirken yaptıkları bazı yaygın hatalar ve bunları düzeltme yolları şunlardır:

❌ Hata ✅ Çözüm 💬 Örnek komut Bağlam "Bunu daha iyi yap" gibi belirsiz tasarım talepleri vermek Hedefi tanımlayın "Boşluk ve tipografi kurallarımızı kullanarak bu kartı netlik ve hiyerarşi açısından iyileştirin." Netlik Platform veya düzen kısıtlamaları belirtilmemiştir. Bağlam ekleyin "Mobil öncelikli, iOS desenleri, 8 noktalı ızgara ve başparmak erişim alanları için oluşturun" Kısıtlamalar Tasarım sisteminizi göz ardı etmek AI'ya ne kullanacağını söyleyin "Düğmelerimizi, yüzey renklerimizi, aralık ölçeğimizi ve kart bileşenlerimizi uygulayın" Tasarım sistemi Tek bir komut isteminde birden fazla ekran veya akış talep etme Ayrıntılara inin "Her ekran, varyasyon veya kullanıcı akışı adımı için bir komut" Kapsam Kullanıcı bağlamı sağlamama Kişilik ve niyet ekleyin "Fiyatlandırma kademelerini karşılaştıran ilk kez kullanıcılar için optimize edin" Kullanıcı bağlamı Etkileşim ayrıntılarını atlama Açık olun "Hover durumları, hata işleme ve girişler için satır içi ipuçları ekleyin" Etkileşimler AI'nın dosya yapınızı anladığını varsayarsak Referans alın "Atomlar/düğme/birincil ve düzenler/kart tabanı bileşenlerini kullanın" Dosya yapısı

Figma AI Aracını Kullanmanın Sınırlamaları

Gerçek kullanıcı yorumları, Figma AI'nın tasarım ş Akışlarını hızlandırsa da, bilmeniz gereken birkaç pratik sınır olduğunu vurgulamaktadır:

Büyük dosyalar veya karmaşık prototiplerde performans düşebilir; birçok kullanıcı, birden fazla işbirlikçi veya etkileşimli UI bileşeni söz konusu olduğunda yavaşlama yaşadığını bildirmiştir.

Tarayıcı tabanlı yapısı nedeniyle istikrarlı internete ağır bağımlılık; zayıf bağlantı, prototip oluşturma, düzenleme ve gerçek zamanlı işbirliğini aksatabilir.

AI tarafından oluşturulan etkileşimler ve düzenler hala manuel temizleme gerektirir ve kullanıcılar, otomatik sonuçların her zaman üretime hazır olmadığını belirtiyor.

Dev Mode gibi görsel özelliklerin etrafındaki artan ödeme duvarları, serbest çalışanlar ve küçük takımlar için gelecekteki uygun fiyatlılık konusunda endişelere yol açıyor.

🧠 İlginç Bilgi: "Tembel komut" ifadesi, bazı modeller için tam talimatlara gerek olmadığını savunan AI lideri Andrew Ng tarafından popüler hale getirildi. Hata mesajı gibi minimal bir ipucu yeterli olabilir. Bu, AI'nın niyeti daha iyi tahmin etmeye başladıkça komut tasarımının da değiştiğini gösteriyor.

Keşfedilecek Figma AI Alternatifleri

Tasarım yığınınızda başka neler yapabileceğinizi keşfetmenize yardımcı olacak Figma AI alternatiflerinin listesi aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (AI destekli tasarım ş akışları ve işlevler arası işbirliği için en iyisi)

Günümüzün tasarımcıları, her zamankinden daha fazla AI aracını kullanıyor.

Figma'yı tel kafesler için, başka birini beyin fırtınası için, başka birini görev izleme için, başka birini geri bildirim için ve daha fazlası için kullanın. Bu, dağınık ş Akışlarına yol açar ve silo uygulamaları, e-postalar ve sohbetler arasında bağlamın kaybolduğu iş dağınıklığına katkıda bulunur.

Ve bu parçalanmanın maliyeti çok büyük, tahmini 2,5 trilyon dolarlık verimlilik kaybı.

İş yükünün artması ve verimlilik üzerindeki etkisi

Bu noktada muhtemelen şöyle düşünüyorsunuz: Tamam, birleştirme kulağa harika geliyor, ama Figma ve AI özelliklerinden elde ettiğim yaratıcı esnekliği feda etmeden nasıl basitleştirebilirim? ClickUp , tüm tasarım araçlarınızı, varlıklarınızı ve akışlarınızı tek bir yerde bir araya getirmek için oluşturulmuş , dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanıdır.

UI/UX tasarımcıları, ürün takımları ve yaratıcı profesyoneller için bu, fikirlerinizin, proje dosyalarınızın ve tasarım yinelemelerinizin bağlantılı, düzenli ve üzerinde işinin kolay olacağı anlamına gelir.

ClickUp Tasarım Proje Yönetimi Yazılımı, İş Dağınıklığını ortadan kaldırarak her görev ve tasarım komutu için tam bağlam sağlar. Tasarımcılar, takım arkadaşları ve AI asistanlarıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir, fikirleri hızlı bir şekilde üretebilir ve geliştirebilir ve yaratıcı akışlarını kesintisiz sürdürebilirler.

İşte bunun nasıl yardımcı olduğu hakkında daha ayrıntılı bilgi:

Brain ile tüm yaratıcı ş akışınızı güçlendirin.

Ve bu ekosistemin merkezinde ClickUp Brain yer alıyor. Bu, fikir keşfinden üretime hazır varlıklara kadar yaratıcı akışları desteklemek için tasarlanmış, çalışma alanınızdan hiç ayrılmadan kullanabileceğiniz bağlamsal bir AI katmanıdır.

Ayrıntılı komutlar oluşturmaktan hızlı grafikler üretmeye kadar, Brain fikirden uygulamaya daha az sürtünme ve daha fazla yaratıcı enerjiyle geçmenize yardımcı olur. Daha iyi, daha hızlı ve daha güvenli tasarımlar yapmak istiyorsanız, Brain'i Figma ş Akışınıza entegre etmek oyunun kurallarını değiştirecek bir adım olacaktır.

Brain'den, Figma'ya doğrudan girebileceğiniz komutlar oluşturmanıza yardımcı olmasını isteyin.

Tasarımcılar için geliştirilen bu AI ajanı, Çalışma Alanınızın her köşesine entegre edilerek size sürekli, bağlamı algılayan ve aşağıdakileri yapabilen yaratıcı bir yardımcı sunar:

Marka sesinize veya PRD'ye göre UX metni oluşturun.

Tasarım özetinize göre düzen varyasyonları önerin.

Paydaşların geri bildirimlerini tasarım için hazır eylemler halinde özetleyin.

Uzun beyin fırtınası notlarını temiz UI gereksinimlerine dönüştürün.

Herhangi bir proje, görev, belge veya karar hakkında anında bağlamsal yanıtlar verin.

🎥 İzleyin: Bu video eğitimi ile ClickUp'ta Figma'ya nasıl bağlantı kuracağınızı öğrenin:

Ve evet, ClickUp Çalışma Alanı’nda doğrudan görüntüler oluşturabilirsiniz. İşte nasıl:

Kenar çubuğundan AI arayüzünü açın

Bir komut yazın (örneğin, bir fintech uygulaması için beş minimalist onboarding illüstrasyon konsepti oluşturun).

Arka planları iyileştirin, paylaşım yapın ve ekleyin

ClickUp Brain içinde üretim için hazır görüntüler oluşturun

📌 Bu komutları deneyin: Bu beyin fırtınasını, gruplandırılmış özellikler ve kullanıcı akışı ile temiz UI gereksinimlerine özetleyin

Z kuşağı kullanıcıları için bütçe uygulaması için samimi ve minimal bir üslupla onboarding mikro metinleri yazın

Bu özet temelinde üç ana sayfa düzeni varyasyonu önerin: alışkanlık izlemesine odaklanan bir sağlık uygulaması

Tüm ekosisteminizi tek seferde arayın

ClickUp Kurumsal Arama, takımınıza çalıştığınız her araçtan yanıtları çeken, AI destekli tek bir arama çubuğu sunar. Drive, Notion, Slack, Gmail, Tasks, Belge, Sohbet ve hatta toplantı notlarında tek tıklamayla arama yapabilirsiniz.

Sekmeleri tek tek incelemek veya bir şeyin nerede olduğunu tahmin etmek yerine, anında eksiksiz ve bağlamsal bir yanıt alırsınız.

Enterprise Search ile Çalışma Alanı'ndan ve bağlı uygulamalardan dosya ve bilgileri kolayca alın.

GDPR, HIPAA, SOC 2, ISO 42001 gibi kurumsal düzeyde güvenlik ve sıkı eğitim/saklama politikası olmadan, gizliliğinizden ödün vermeden güçlü arama özelliğinden yararlanabilirsiniz. Tüm modeller, birleşik izinler ve kontrollerle korunur, böylece büyük takımlar verilerinin güvende olduğundan emin olabilirler.

👀 Yararlı İpucu: ClickUp'ta, tasarım bileşeni için tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri (bileşen türü, davranış ayrıntıları, kullanım örnekleri ve öncelik düzeyi gibi) içeren giriş formları oluşturabilirsiniz. Bu, önemli bilgilerin kaçırılmamasını sağlar.

Tasarım ş akışları için AI süper uygulamasından yararlanın

AI'nın yayılmasını önlemek için ClickUp Brain MAX ile iş yapın

ClickUp Brain MAX, çalıştığınız her yere AI'yı getiren masaüstü yardımcınızdır. Figma AI tasarım bağlamına odaklanırken, Brain MAX tasarımdan dokümantasyona ve lansmana kadar tüm akışınıza odaklanır.

En iyi yanı, göreve göre AI modelini seçebilmenizdir. Örneğin, Görevler, Belgeler ve şirketinizin iç bilgileri gibi Çalışma Alanı zekası gerektiren her şey için ClickUp Brain'e geçin.

Daha derin bir mantık veya karmaşık bir mantık gibi farklı bir şeye ihtiyacınız olduğunda, ChatGPT, Claude veya Gemini gibi doğru modele anında geçebilirsiniz.

Özel komutlar ve kaydedilmiş ş Akışları sayesinde, ilham geldiğinde her seferinde aynı komutları yeniden yazmak zorunda kalmayacaksınız. Fikir üretme, kullanıcı akışları, kişilikler, UX yazımı veya içerik için sık kullandığınız komutları kaydedin.

Ayrıca, ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text özelliği ile tasarım notlarınızı sesli olarak metin olarak yazabilir, fikirlerinizi beyin fırtınası yapabilir veya hızlı paylaşımlar gerçekleştirebilir ve bu düşünceleri anında Görevler veya Belgeler haline getirebilirsiniz. Ve masaüstünüzde olduğu için, kısayol anahtarına basarak AI'ya kolayca erişebilirsiniz.

Ş Akışınızı tek bir yerde görselleştirin

ClickUp Beyaz Tahtaları, UI/UX takımlarına projenin en başından itibaren görsel olarak düşünebilecekleri esnek ve işbirliğine dayalı bir alan sunar. Kullanıcı yolculuklarını haritalayabilir, erken aşamadaki tel kafesleri çizebilir ve UI akışlarını özetleyebilirsiniz.

Hatta fikirleri akış çizgileriyle birbirine bağlamanıza ve yapışkan notları yapılandırılmış Görevlere dönüştürmenize olanak tanır.

ClickUp Beyaz Tahtalarında bir ruh hali veya stil yönü hakkında beyin fırtınası yapın ve Brain'in üzerinde çalışabileceğiniz başlangıç noktaları üretmesine izin verin

ClickUp Brain, AI'yı doğrudan tuval üzerine ekleyerek deneyimi bir adım öteye taşır. Tuval üzerinde görüntü oluşturma özelliğini kullanarak simgeler, düzen varyasyonları veya hızlı görsel referanslar oluşturabilirsiniz.

Bir oturum, iyi beyin fırtınalarında olduğu gibi karmaşık hale geldiğinde, ClickUp Brain tüm Beyaz Tahtayı düzenli görevler, tasarım gereksinimleri veya araştırma notları halinde özetleyebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çaba harcamadan işi otomatikleştirin: Kod gerektirmeyen Kod gerektirmeyen ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görev güncellemelerini, alan değişikliklerini, atamaları ve bildirimleri tetikleyin.

Gerçekten harekete geçen AI'yı kullanın: Önceden oluşturulmuş veya özel Önceden oluşturulmuş veya özel ClickUp Ajanlarını kullanarak soruları yanıtlayın, bilgileri ortaya çıkarın ve Çalışma Alanınızda ş akışlarını yürütün.

İşbirliği içinde oluşturun ve yineleyin: ClickUp Belgelerinde gerçek zamanlı yorumlar, bahsetmeler ve görev bağlantıları ile yaratıcı varlıkları taslak haline getirin, düzenleyin ve özetleyin.

Gösterge panellerini anlık raporlara dönüştürün: AI tarafından oluşturulan içgörülerle desteklenen gerçek zamanlı proje güncellemeleri, takım toplantıları ve yönetici özetleri için AI tarafından oluşturulan içgörülerle desteklenen gerçek zamanlı proje güncellemeleri, takım toplantıları ve yönetici özetleri için AI Kartları ekleyin.

Projeleri tam bir netlikle planlayın: ClickUp Gantt Grafikleri'ni kullanarak zaman çizelgelerini, bağımlılıkları ve kritik yolları haritalandırın.

Tüm araç setinizi zahmetsizce bağlayın: 1.000'den fazla 1.000'den fazla ClickUp entegrasyonu ve yerel Figma, Slack, GitHub ve Drive bağlantıları ile tasarım, geliştirme ve verimlilik uygulamaları arasında işinizi senkronize edin.

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, derin özel özelleştirme seçeneklerini biraz zorlayıcı bulabilirler.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.585'ten fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının paylaşımı şöyle:

ClickUp son zamanlarda çok başarılı, birçok özellik piyasaya sürüldü. Ayrıca, çok havalı olan görüntü oluşturma özelliğini de piyasaya sürdüler. Yeni ajans AI'nın kullanımı çok kolaylaştırmasını ve görevleri, alt görevleri, listeleri, belgeleri, formları ve diğer her şeyi bulmayı çok seviyorum. Satış projelerini de oldukça iyi izlemeye yardımcı oluyor. Müşteri desteği harika olan çok iyi bir araç. Kesinlikle en iyi proje yönetimi aracı.

ClickUp son zamanlarda çok başarılı, birçok özellik piyasaya sürüldü. Ayrıca, çok havalı olan görüntü oluşturma özelliğini de piyasaya sürdüler. Yeni ajans AI'nın kullanımı çok kolaylaştırmasını ve görevleri, alt görevleri, listeleri, belgeleri, formları ve diğer her şeyi bulmayı çok seviyorum. Satış projelerini de oldukça iyi izlemeye yardımcı oluyor. Müşteri desteği harika olan çok iyi bir araç. Kesinlikle en iyi proje yönetimi aracı.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Yaratıcı ve Tasarım Şablonu, birden fazla kanalda varlıkları yöneten tasarım takımları için özel olarak tasarlanmış yaratıcı talep formları, varlık kitaplıkları, proje panoları ve Gantt görünümleri ile önceden yüklenmiş olarak gelir. Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Yaratıcı ve Tasarım Şablonu ile yaratıcı ş akışlarını hızlandırın.

2. Uizard (Eskizleri ve metin komutlarını anında UI maketlerine dönüştürmek için en iyisi)

Uizard aracılığıyla

Uizard, ilk fikirleri dakikalar içinde düzenlenebilir arayüzlere dönüştüren AI destekli bir tasarım Çalışma Alanıdır. Autodesigner 2.0, basit bir metin komutundan düzen, yapı ve gezinme mantığıyla tamamlanmış tam çoklu ekran akışları oluşturarak bunu bir adım daha ileri götürür.

Tasarımcı olmayanlar fikirden görselleştirmeye zahmetsizce geçebilirken, tasarımcılar kavramları hızlı bir şekilde keşfedip takımlarla birlikte yineleme yapabilir. Tel kafesleri tarayabilir, ekran görüntülerini düzenlenebilir kullanıcı arayüzlerine dönüştürebilir, ısı haritalarıyla görsel dikkati test edebilir veya düşük kaliteli ve yüksek kaliteli modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Uizard'ın en iyi özellikleri

Ekran görüntülerini veya elle çizilmiş tel kafesleri tarayın ve bunları anında düzenlenebilir maketlere dönüştürerek tasarım oturumlarına hızlı bir başlangıç yapın.

Kullanıcıların ilk olarak nereye bakacağını tahmin eden AI destekli ısı haritaları ile görsel dikkati erken aşamada test edin.

Anahtar kelimeler, görüntüler veya URL'lerden UI temaları ve görsel stiller oluşturarak farklı yaratıcı yönleri hızlıca keşfedin.

Tüm ürün takımınızla canlı olarak işbirliği yapın ve etkileşimli prototipleri veya geliştiriciye hazır CSS ve React snippet'lerini dışa aktarın.

Uizard sınırlamaları

AI özetleme için harici dosya yüklemesi gerekmez

Görev oluşturma AI tutarsız olabilir

Uizard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 19 $

İş : Kullanıcı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Uizard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (45 yorum)

Capterra: 4,6/5 (190'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Uizard hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinde şunlar paylaşılıyor:

Platformda UI'yi oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum. AI'yı kullanarak eskizlerimi ihtiyacım olan UI öğelerine dönüştürmek harika! Eskizlerinizin daha da değerli olabileceğini hissettiriyor. Elle eskiz yapabilmek ve bunun size daha sonra yardımcı olacağını bilmek daha keyifli.

Platformda UI'yi oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum. AI'yı kullanarak eskizlerimi ihtiyacım olan UI öğelerine dönüştürmek harika! Eskizlerinizin daha da değerli olabileceğini hissettiriyor. Elle eskiz yapabilmek ve bunun size daha sonra yardımcı olacağını bilmek daha keyifli.

📖 Ayrıca okuyun: AI ile En İyi Yazma Asistanı Yazılımı

3. Penpot (Açık kaynaklı tasarım ve takım kontrollü prototip oluşturma için en iyisi)

Penpot aracılığıyla

Penpot, açık kaynaklı, web öncelikli bir tasarım ve prototip oluşturma platformudur. Yaratıcı özgürlük ve geliştiricilerle uyumlu doğruluk isteyen ürün takımları için tasarlanmıştır. Geleneksel tasarım araçlarının aksine, Penpot temelinde SVG, CSS ve HTML gibi açık standartlar kullanır.

Bu, tasarımcılara piksel düzeyinde kontrol sağlarken, geliştiricilere ilk günden itibaren üretime hazır bir yapı sunar. CSS Flexbox/Grid için yerel destek, gelişmiş vektör düzenleme, gerçek zamanlı çoklu oyuncu ve tam kod denetimi, Penpot'u hibrit tasarımcı-geliştirici akışları için özellikle çekici kılar.

Her şey tarayıcıda (veya gerekirse kendi sunucunuzda) çalıştığı için, takımlar tasarım ortamları üzerinde esneklik, şeffaflık ve tam sahiplik sahibi olurlar.

PenPot'un en iyi özellikleri

Gerçekçi kullanıcı testleri için tetikleyiciler, geçişler, kaplamalar, sabit öğeler ve çok akışlı yolculuklar içeren etkileşimli prototipler oluşturun.

Tarayıcınızda çok oyunculu düzenleme, yorumlar ve paylaşılan sunum bağlantıları ile canlı olarak işbirliği yapın.

Bileşenleri, varyantları, paylaşılan kitaplıkları ve yapılandırılmış tasarım belirteçlerini kullanarak tasarım sistemlerini güvenle ölçeklendirin.

Özel yazı tiplerini kullanın ve yükleyin veya marka tasarım tutarlılığı için yerleşik tipografi setlerine erişin.

PenPot sınırlamaları

Penpot, Zoom, nesneleri taşıma veya çok sayıda katman ve görüntü ile iş yaparken yavaş ve hatalı çalışabilir.

PenPot fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

Enterprise: Organizasyon başına aylık 950 $

PenPot puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar PenPot hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Geliştiricilere yardımcı olacak sağlam özelliklere sahip, ürün tasarımı ve geliştirme için en iyi Figma alternatifi.

Geliştiricilere yardımcı olacak sağlam özelliklere sahip, ürün tasarımı ve geliştirme için en iyi Figma alternatifi.

4. Visily (Hızlı, düzenlenebilir tel kafesler ve prototiplere ihtiyaç duyan tasarımcı olmayanlar için en iyisi)

Visily aracılığıyla

Visily, kaba ürün fikirlerini net, yüksek kaliteli görsellere dönüştürmesi gereken tasarımcı olmayanlar için geliştirilmiş bir tasarım aracıdır. Karmaşık tasarım yazılımlarıyla uğraşmak yerine, takımlar ekran görüntüleri, metin komutları, diyagramlar veya şablonlardan başlayarak bunları anında düzenlenebilir tel kafeslere veya rafine kavramlara dönüştürebilir.

AI destekli iş akışları, akıllı bileşenler, otomatik prototip oluşturma ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sayesinde takımlar, beyin fırtınasından tel kafese ve etkileşimli prototipe dakikalar içinde geçebilir.

Visily'nin en iyi özellikleri

Uygulama akışları, gösterge panelleri, açılış sayfaları, yolculuklar, diyagramlar ve beyin fırtınası çerçeveleri dahil 1.500'den fazla şablondan tasarım yapın.

AI'nın ekranları sizin için birbirine bağladığı ve manuel kurulum gerektirmeden gerçekçi akışlar oluşturduğu Otomatik Prototipleme ile anında prototip oluşturun.

Kaydırıcılar, anahtarlar, girişler ve dinamik öğeler gibi Akıllı Bileşenleri kullanarak gerçekçi prototipler oluşturun.

Visily Chrome uzantısı ile ekranları yakalayıp düzenlenebilir tel kafeslere dönüştürerek UI referanslarını anında elde edin.

Slaytlar gibi prototipleri sunun ve teknik bilgisi olmayan paydaşlardan bile anında geri bildirim alın.

Visily sınırlamaları

Bileşen kitaplığında, daha kolay arama için yeterli anahtar kelime ve etiket bulunmamaktadır.

Bazen dışa aktarılan SVG dosyaları, Figma gibi diğer araçlara içe aktarıldığında dağınık hale gelir.

Visily fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Visily puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Visily hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Visily, tasarımcı olmayanlar ile profesyonel düzeyde UI oluşturma arasındaki boşluğu ne kadar kolay bir şekilde doldurduğuyla öne çıkıyor. En çok sevdiğim özelliği, ekran görüntüleri veya metin komutları gibi basit girdilerden tel kafesler oluşturmaya yardımcı olan akıllı AI özellikleriyle birleştirilmiş sezgisel sürükle ve bırak arayüzü. Derin tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan fikirleri hızlı bir şekilde görselleştirmek için inanılmaz derecede yararlıdır. İşbirliği araçları da büyük bir artıdır; takım arkadaşlarıyla gerçek zamanlı olarak paylaşım ve yineleme yapabilmek, tüm tasarım sürecini daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Visily, tasarımcı olmayanlar ile profesyonel düzeyde UI oluşturma arasındaki boşluğu ne kadar kolay bir şekilde doldurduğuyla öne çıkıyor. En çok sevdiğim özelliği, ekran görüntüleri veya metin komutları gibi basit girdilerden tel kafesler oluşturmaya yardımcı olan akıllı AI özellikleriyle birleştirilmiş sezgisel sürükle ve bırak arayüzü. Derin tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan fikirleri hızlı bir şekilde görselleştirmek için inanılmaz derecede yararlıdır. İşbirliği araçları da büyük bir artıdır; takım arkadaşlarıyla gerçek zamanlı olarak paylaşım ve yineleme yapabilmek, tüm tasarım sürecini daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

📖 Ayrıca okuyun: Pazarlamacılar ve yazarlar için en iyi AI yazma komutları

5. Canva (Hızlı görsel tasarım, sunumlar ve pazarlama içerikleri için en iyisi)

Canva aracılığıyla

Canva, zorlu bir öğrenme süreci gerektirmeden yaratıcı fikirleri hayata geçirmek için tasarlanmıştır. Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyici ve geniş şablon kitaplığı, pazarlamacılardan ürün takımlarına kadar herkesin profesyonel gibi tasarım yapmasını kolaylaştırır.

Aracın her parçasına entegre edilmiş AI ile metinden grafikler oluşturabilir, tasarımları kanallar arasında yeniden boyutlandırabilir, metinler yazabilir ve hatta etkileşimli, canlı içerikler oluşturabilirsiniz. Canva ayrıca Brand Kit'ler (logolar, renkler, yazı tipleri) ile derin marka tutarlılığını destekler, bu da onu takımlar için ideal hale getirir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Sunumlar, Beyaz Tahtalar, video, web siteleri, belgeler ve veri sayfaları gibi çeşitli biçimlerde tasarım yapın.

Magic Write (metin yazma), Text-to-Image ve Magic Design gibi Magic Studio araçlarını kullanarak basit komutlardan görsel öğeler ve tasarımlar oluşturun.

Sosyal medya, pazarlama, eğitim veya iş için yüz binlerce özelleştirilebilir şablondan seçim yapın.

Canva'nın AI destekli düzenleyicisiyle arka planları kaldırın, görüntüler oluşturun veya video hazırlayın.

Canva sınırlamaları

Draw gibi yeni özellikler hala gelişmemiş gibi görünüyor ve iyileştirilmesi gerekiyor.

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Canva Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Canva for Teams: İlk beş kullanıcı için aylık 29,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları ekliyor:

Canva, tasarımı son derece basit hale getirir. Karmaşık araçlarla uğraşmadan dakikalar içinde temiz grafikler, sunumlar ve sosyal medya gönderileri oluşturabilirim. Şablonlar sağlam, sürükle ve bırak özelliği doğal hissettiriyor ve her şey hızlı bir şekilde senkronizasyonunu gerçekleştiriyor. Üniversite hesabımda bile, ekstra çaba sarf etmeden ihtiyacım olan çoğu şeyi bana sağlıyor. Güvenilir, hızlı ve çok fazla zaman kazandırıyor.

Canva, tasarımı son derece basit hale getirir. Karmaşık araçlarla uğraşmadan dakikalar içinde temiz grafikler, sunumlar ve sosyal medya gönderileri oluşturabilirim. Şablonlar sağlam, sürükle ve bırak özelliği doğal hissettiriyor ve her şey hızlı bir şekilde senkronizasyon yapar. Üniversite hesabımda bile, ekstra çaba harcamadan ihtiyacım olan çoğu şeyi bana sağlıyor. Güvenilir, hızlı ve çok zaman kazandırıyor.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Canva Alternatifleri ve Rakipleri

ClickUp ile tasarımlarınızda mükemmelliğe ulaşın

Doğru Figma AI komut setiyle, belirsiz komutları yeniden yazmak, genel çıktıları düzeltmek ve AI'yı aslında amaçladığınız tasarıma yönlendirmek için harcadığınız saatleri geri kazanabilirsiniz.

Ancak gerçek şu ki: yaratıcı takımlar bir tasarım oluşturucudan daha fazlasına ihtiyaç duyar. Düşünmek, planlamak, izleme yapmak, yinelemek ve işbirliği yapmak için bir yere ihtiyacınız var. Figma AI, oluşturma sürecini üstlenir, ancak bu oluşturma sürecini çevreleyen strateji, organizasyon, bilgi paylaşımı veya takımlar arası uyum konularını ele almaz.

İşte bu noktada ClickUp, yaratıcı işler için her şeyi içeren bir uygulama olarak devreye giriyor.

ClickUp Brain, takımınıza görevleriniz, belgeleriniz ve planlarınız temelinde bağlamsal yanıtlar sunar. ClickUp Brain MAX, tüm Çalışma Alanınızda daha derin bir anlayışla bunu bir adım öteye taşır. ClickUp Beyaz Tahtalar, dağınık fikirleri yapılandırılmış ş akışlarına dönüştürür ve Docs, kendi komut istem kitaplığınızı oluşturmanıza olanak tanır. Görevler ve alt görevler ise uygulamayı sıkı bir şekilde takip etmenizi sağlar.

Komutlarınızı tek bir yerde düzenlemek, yaratıcı sürecinizi yönetmek ve işlerinizi daha hızlı teslim etmek istiyorsanız, ClickUp'a ücretsiz kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Evet. Figma AI, tek bir komutla tam düzenler oluşturabilir, ancak sonuçlar genellikle genel niteliktedir. Önce yapı (tel kafesler veya içerik hiyerarşisi gibi) sağladıktan sonra yinelemeli komutlarla iyileştirme yaptığınızda en iyi sonucu alırsınız. Büyük, belirsiz komutlar genellikle tutarsız boşluklara, zayıf bileşen kullanımına ve uyumsuz stil uygulamalarına yol açar.

Kısmen. Figma AI, dosyanız iyi organize edilmiş ve adlandırma kurallarına uygunsa bileşenlere, belirteçlere ve kitaplıklara başvurabilir. Her öğeyi otomatik olarak eşleştirmez, bu nedenle istemlerinizdeki bağlamı, örnek bileşenleri ve kısıtlamaları netleştirerek doğruluğu önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Design Lint, Autoflow ve Wireframe eklentileri birbiriyle uyumludur. Geliştirme devri için Anima veya Zeplin gibi araçlar, AI taslaklarına yapı ekler. Birçok takım, Figma AI'yı ClickUp ile tamamlayarak Beyaz Tahta, Belge ve ClickUp Brain'i kullanarak komutları, sürümleri ve tasarım görevlerini uçtan uca yönetir.