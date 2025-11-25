Stressiz Planlama için En İyi 10 Notion Düğün Planı Şablonu

Düğün, hayatınızın en mutlu anlarından biri olmalıdır. Ancak uygun bir plan yapılmazsa, en stresli anlardan biri haline gelebilir.

Yapılacaklar listei uzadıkça, tüm heyecanınız bir anda sönebilir. Bu kaosla başa çıkmak için bir düğün şablonu kullanmak yardımcı olabilir.

İster küçük, samimi bir tören ister birkaç gün sürecek bir kutlama planlıyor olun, Notion düğün şablonları size yardımcı olabilir. Etkinliğinizle ilgili tüm ayrıntıları tek bir düzenli alanda bir araya getirirler. Otomasyonlu hatırlatıcılar istiyorsanız, ClickUp planlamanızı bir üst seviyeye taşıyacak, kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir şablonlar sunar. Son dakika aksaklıkları yaşamadan büyük güne hazırlanın.

Ücretsiz Düğün Planı Şablonlarına Genel Bakış

Blogda listelenen düğün planlama şablonlarının kısa bir özeti aşağıda yer almaktadır:

İyi bir Notion düğün planı şablonu nedir?

Notion Düğün Planı Şablonu, çiftlerin düğünlerinin her ayrıntısını tek bir yerde düzenlemelerine yardımcı olmak için Notion'da önceden oluşturulmuş bir Çalışma Alanı'dır.

Genellikle görevleri planlamak, bütçe oluşturmak, misafir listelerini, satıcıları, zaman çizelgelerini, oturma düzenini ve ilham kaynaklarını düzenlemek için yapılandırılmış sayfalar ve veritabanları içerir.

Notion düğün planlama şablonunu seçmeden önce, yararlı bir sistemi güzel ama kafa karıştırıcı bir sayfadan ayıran özelliklerin neler olduğunu bilmek önemlidir.

İşte dikkat etmeniz gereken olmazsa olmazlar:👇

Basit ve sakinleştirici düzen: Gözleri yormayan ve gezinmesi kolay bir şablon seçin, böylece bir sonraki adımda nereye odaklanmanız gerektiğini her zaman bilirsiniz.

Misafir liste yönetimi ve RSVP netliği: RSVP durumu, iletişim bilgileri, koltuk düzeni ve yemek tercihleri gibi alanları arayın, böylece daha sonra bunları ayrı ayrı izlemek için uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Satıcı ve ödeme izleme: Satıcı bilgilerini, rezervasyon bilgilerini, ödeme zamanlamasını ve takip işlemlerini kolayca erişebileceğiniz bir şablon seçin.

Bütçe şeffaflığı: Planlanan ve gerçek maliyetleri içeren basit bir bütçe tablosu içeren bir düğün planı şablonu arayın, böylece planlama süreci boyunca mali açıdan ayaklarınız yere basar.

Fikirler ve ilham için alan: Dekorasyon fikirleri, kıyafetler, çiçek ilhamları ve notlar için bir alan ayırmaya öncelik verin.

Esnek ve düzenlenebilir bölümler: Seçtiğiniz şablonun düzenlemesi kolay olduğundan emin olun, böylece sizi katı bloklara hapsetmek yerine kararlarınızla birlikte büyüyebilir.

👀 Biliyor muydunuz? AI, sessizce düğünlerin vazgeçilmezi haline geliyor. Aslında, her 10 çiftten 1'i şükran notları, düğün kartı metinleri, balayı programları ve hatta "hayır"ı kibarca söylemek gibi zorlu görgü kuralları gibi yazma görevlerini yerine getirmek için AI'yı zaten kullanıyor.

Ücretsiz Notion Düğün Planı Şablonları

Ücretsiz Notion düğün planı şablonları, kolay bir başlangıç noktası sunar ve çeşitli planlama stilleri için idealdir. Bunları tek tek inceleyelim.

1. Düğün Planlama Kiti Şablonu

Düğün Planlama Kiti Şablonu, düğün yolculuğunuzun her aşamasını tek bir düzenli merkezde bir araya getiren tam kapsamlı bir Notion çalışma alanıdır. En iyi özelliği zaman çizelgesi yapısıdır. Görevleri bir kerede size yüklemek yerine, görevleri zaman çizelgesine göre bir yıl önce, altı ay önce, bir ay önce, düğün günü ve düğünden sonra gibi aşamalara ayırır.

Çiftler, dekorasyon, renkler, temalar, kırtasiye malzemeleri, mekan stili ve genel estetik konusunda fikirlerini paylaşabilecekleri Pinterest tarzı moodboard'lar oluşturabilirler. Ayrıca, davetlilerin kimler olduğunu ve RSVP durumlarını izleyen, düzgün bir şekilde yapılandırılmış bir Konuk Listesi veritabanı da içerir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tahminleri, ödemeleri, bekleyen tutarları ve notları gerçek zamanlı olarak gösteren bir bütçe aracıyla düğün harcamalarını takip edin.

Tüm tedarikçileri, iletişim bilgileri ve etkinlik günü ayrıntılarıyla tek bir tablodaki düzenlemeyle koordinasyonu sorunsuz hale getirin.

Fotoğrafçınıza, aile anları ve yaratıcı fikirler için net bir çekim liste ve ilham panosu ile rehberlik edin.

Düğüne katılan her grup için bağlantılı renk paletleri ile kıyafet planlamasını basitleştirin.

✅ İdeal olanlar: Düğün planlamaları için ay ay rehberlik eden, önceden yapılandırılmış, kolay bir sistem isteyen çiftler

2. Çevre Dostu Düğün Planlayıcı Şablonu

Bazı düğünler elektronik tablolarla planlanır. Diğerleri ise kalpten ve biraz da gezegenimize olan sevgimizle planlanır. Çevre Dostu Düğün Planlayıcı Şablonu, kutlamalarının güzel olmasını isteyen ancak karbon ayak izini fazla büyütmek istemeyen çiftler için tasarlanmıştır. 🌎

Sürdürülebilirliği ön planda tutan etkinlik planlama kontrol listesi ile ilk fikirden son geri sayıma kadar size rehberlik eder. Bu kontrol listesi, daha çevreci mekanları keşfetmenize, bilinçli satıcıları seçmenize, dijital davetiyeler göndermenize ve tüm süreç boyunca düşük etkiye sahip seçenekler planlamanıza yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sürdürülebilir dekor fikirleri, etik kıyafet ilhamları, doğal mekan konseptleri ve notlar için alan içeren bir vizyon panoı oluşturun.

RSVP'ler ve yemek tercihleri ile misafir listenizi yönetin ve yemek israfını azaltın.

Satıcılarla sürdürülebilir seçenekleri müzakere etmek için önceden yazılmış e-posta metinlerini kullanın.

Planladığınız ve gerçek maliyetleriniz için bütçe bölümünden yararlanın ve doğal ışık kullanımı veya yeniden kullanılabilen veya paylaşılabilen geri dönüştürülmüş kıyafetler gibi sürdürülebilir seçeneklere yönelin.

✅ İdeal olanlar: Gününün büyüsünü ve çevrelerindeki dünyayı koruyan özenli planlama adımlarıyla bilinçli bir kutlama isteyen çiftler

💡 Profesyonel İpucu: Düğün planlaması binlerce farklı şeyi içerir ve ClickUp Brain her birini takip etmenize yardımcı olur. Bu bağlam farkında AI, kişisel ClickUp Çalışma Alanınızı tarayarak, tedarikçi takiplerinden davetiye son tarihlerine ve ödeme hatırlatıcılarına kadar en acil düğün görevlerini belirler. Hatta bunları tamamlamak için doğru sırayı önerir ve genellikle nasıl çalıştığınıza göre gerçekçi zaman çizelgeleri atar. AI önceliklerinizi yönlendirirken, yapılacak işleri bulmak için daha az zaman harcarsınız ve özel gününüzün tadını çıkarmak için daha fazla zamanınız olur.

3. Alternatif Düğün Planlayıcı Şablonu

"Ne yapılması gerektiğini ve ne zaman yapılması gerektiğini söyle yeter" diyen çiftler için Alternatif Düğün Planlayıcı Şablonu iyi bir seçenektir. Ana düğün yapılacaklar listesi, nişan fotoğrafları, nedime teklifleri, mekan araştırması ve bütçe kurulumu gibi görevlerle ön planda yer alır ve tüm görevler tarihlerle etiketlenmiştir, böylece ilerlemeyi kolayca izleyebilirsiniz.

Hemen altında, bütçe panosu paranızın nereye gittiğini tam olarak gösterir. Her kategori kartı, mekan, catering, dekorasyon veya fotoğrafçılık gibi harcamalarınızı bir bakışta gösterir.

Yaratıcılığınızı harekete geçirmek istediğinizde, gelinlik modelleri, buketler, pastalar, masa süsleri ve tören kurulumlarıyla dolu bir ilham galerisi sizi bekliyor. Ruh halinize veya temaya göre filtreleyin ve her zaman yeni fikirler bulabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Farklı bütçelere ve mevsimlere uygun destinasyon fikirleriyle balayınızı planlayın.

RSVP'leri, yemek seçimlerini, oturma düzenini ve teşekkür notlarını izleyen sıralanabilir bir tablodaki misafir bilgilerini saklayın.

Erken planlamadan son haftaya kadar anahtar görevleri zamanında yerine getirmenizi sağlayan aylık geri sayımı takip edin.

✅ İdeal olanlar: Her evlilik kararını kolayca yönetebilecekleri temiz bir planlama panoı ve basit bir yapı isteyen çiftler

4. Mikro Düğün Planlayıcı Şablonu

Küçük bir düğün, küçük bir planlama anlamına gelmez. Daha az misafir olsa bile, yine de halledilmesi gereken kararlar, ödemeler, ilham panoları ve küçük detaylar vardır. Mikro Düğün Planlayıcı Şablonu, işleri hafif ve basit tutar.

12 aylık uzun zaman çizelgeleri ve hacimli tedarikçi listeleri yerine, samimi düğünler için özel olarak hazırlanmış, sadece gerekli unsurları içeren bir kontrol listesi elde edersiniz. Bu liste, mekanınızı hızlı bir şekilde belirlemenize, kısa bir misafir listesi oluşturmanıza, tedarikçileri hızlı bir şekilde seçmenize ve dekorasyonu düzenlemenize yardımcı olur.

Tüm kurulum kasıtlı olarak minimal tutulmuş ve size finansman, tedarikçiler, misafirler, ilham alanı ve küçük bir kaynak alanı dahil olmak üzere gerçekten kullanacağınız beş temel merkez sunulmuştur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Basit girdiler ve anında maliyet görünürlüğü ile küçük etkinlik bütçenizi planlayın.

Diyet ihtiyaçlarını ve oturma tercihlerini izleyen mikro dostu bir listeyle misafirlere özen gösterin.

Fotoğrafçı, nikah memuru, catering şirketi ve çiçekçi gibi önemli tedarikçileri tek bir temiz genel bakıştan yönetin.

✅ İdeal olanlar: Küçük, samimi bir tören planlayan ve büyük etkinlikler için tasarlanmış devasa bir planlayıcı yerine, yakın ve hafif bir gösterge paneli isteyen çiftler.

⚡ Şablon Arşivi: Düşünceli bir oturma düzeni tasarlamak, konforlu bir düğün deneyimi yaratmanın en önemli adımlarından biridir. Oturma düzeni şablonları, aşağıdakilerle kusursuz bir düzen tasarlamanıza yardımcı olur: Daha sorunsuz bir akış için misafirlerini sezgisel bölümlere ayırın

VIP'ler ve aile grupları gibi önemli ayrıntıları yakalayın

Her güncellemeyi senkronize tutarak değişikliklerin planınızı bozmamasını sağlayın.

5. Sanal Düğün Planlayıcı Şablonu

Sanal Düğün Planlayıcı Şablonu ile her şey, büyük gün yaklaştıkça sürükleyip güncelleyebileceğiniz basit bir kanban tarzı akışla ilerler. Düğününüzdeki tüm önemli kişiler, rollerini açıkça belirtilmiş olarak tek bir yerde tutulur.

Ayrıca, fotoğrafçılar, videograflar, pastacılar, DJ'ler ve nikah memurlarını, iletişim bilgileri ve telefon sayılarıyla birlikte listeleyebileceğiniz bir satıcı rehberi de bulunmaktadır. Bekarlığa veda partisi planlaması için özel sayfalar mevcuttur. Bu sayfalarda misafirlerin ihtiyaçlarını, hedeflediğiniz konaklamayı ve düşündüğünüz Airbnb seçeneklerini izleme imkanınız bulunmaktadır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Planlama enerjinizi yüksek tutmak için gün gün geri sayımla canlı düğün hafta sonu tahminini kontrol edin.

Misafirleri isme göre sıralayın ve RSVP'leri, grup etiketlerini, masa sayılarını, yorumları ve dijital davet ayrıntılarını izlemeyin.

Katılımcı filtresini kullanarak, catering güncellemeleri ve son oturma düzeni hazırlıkları için onaylanmış misafirleri anında görebilirsiniz.

Tahminleri, gerçekleri, ödemeleri, bakiyeleri ve notları gösteren bir bütçe takipçisi ile tüm düğün masraflarını düzenleyin.

✅ İdeal olanlar: Düğün öncesi ayrıntıları ve düğün günü uygulamalarını basitleştiren, düzenli ve zaman çizelgesine uygun bir Notion alanı isteyen çiftler.

6. Eksiksiz Düğün Planlayıcı Şablonu

Komple Düğün Planlayıcı Şablonu, büyük gününüzün her bölümünü düzenlemenize yardımcı olan uçtan uca bir planlama sistemidir. Misafir sayınızı, bütçenizi, temalarınızı ve kültürel geleneklerinizi veya vazgeçilmezlerinizi planlayabilirsiniz. Ayrıca, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olacak kişileri de izler.

Takvim, tüm önemli tarihleri net bir görsel akışla gösterir: elbise provaları, satıcı ödemeleri, yüzük teslimatı, denemeler ve törenle ilgili her küçük dönüm noktası. Hedefler ve hatırlatıcılar paneli, küçük hedefler belirlemenize ve zaman açısından önemli olan her şeyi not almanıza olanak tanıyarak haftayı planladığınız gibi geçmenizi sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her düğün masrafını tutar, tarih, fatura, not, ödeme durumu ve masrafı kimin karşıladığı bilgileriyle birlikte kaydedin.

İlerlemenizi basit bir görsel ş Akışı ile sürükleyerek izleyin ve planlamayı stressiz hale getirin.

Düğün gününüzü, neyin ne zaman olacağını ve kimin ilgileneceğini gösteren saatlik bir programla planlayın.

✅ İdeal olanlar: İlk fikirden son uygulamaya kadar onlara rehberlik edecek, temiz ve yapılandırılmış bir dijital düğün planlayıcısı isteyen çiftler.

📮 ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için önceliklendirme sistemini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değer taşıyan görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğrulamaktadır. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli ş Akışları ve özel öncelik işaretleri ile her zaman önce neyi ele almanız gerektiğini bileceksiniz.

7. Basit Düğün Planlayıcı Şablonu

Notion aracılığıyla

Tüm planlama görevleriniz, son teslim tarihleri, öncelikler, durumlar ve bağlantılarla birlikte bir tablodaki görevler için düzenlenir. Tek bir ana bütçe, toplam tutarı, ne kadar harcadığınızı, ne kadar kaldığını ve her şeyi ayrıntılı olarak gösteren basit kategori kartlarını gösterir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Misafirlerimizi kategoriye göre düzenleyin, böylece oturma düzenini ve iletişimi kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Alerjiler ve kültürel veya vegan tercihler gözden kaçmasın diye beslenme ihtiyaçlarını erken kaydedin.

Yararlı podcast'leri, makaleleri, kılavuzları ve ilham verici içerikleri sonsuz klasörlerle uğraşmadan tek bir alanda saklayın.

✅ İdeal olanlar: Düzenli kalmalarını sağlayan ve düğün sürecini kolaylaştıran basit bir planlama sistemi isteyen gelinler, damatlar, aileler veya planlamacılar.

🎥 İzleyin: Tüm düğün görevleri için öncelik listesi oluşturmayı öğrenin:

8. Dijital Düğün Planlayıcı Şablonu

Dijital Düğün Planlayıcı Şablonu, gerçek bir çiftin 3 günlük destinasyon düğününü planlamak için kullandığı sisteme dayanmaktadır. İçindeki her şey gerçek deneyimlerden alınmıştır. Gösterge paneli, mood board'unuz, tedarikçileriniz, bütçeniz, dekor planlarınız, RSVP'leriniz ve müziğiniz için kolay simgeler içerir.

Pratik bir yapılacaklar liste, mekan rezervasyonu, misafirlerin e-postalarını toplama, davetiyeleri gönderme, provaları onaylama ve konaklama ayrıntılarını paylaşım yapma gibi görevleri takip etmenizi sağlar. Büyük gün yaklaşırken, düğün günü zaman çizelgesi size saat saat rehberlik eder.

Fotoğraf oturumları, misafirlerin oturma düzeni, tören, konuşmalar, akşam yemeği ve tüm anahtar anları kapsar. Her şey, dijital bir planlayıcının olması gerektiği gibi açık, basit ve uygulanabilir bir dille yazılmıştır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Dekoratörlerinize, mekanın nasıl düzenlenmesini ve dekore edilmesini istediğinizi özetleyen açık bir kurulum kılavuzu verin.

MC'nize hoş geldiniz konuşmaları, akşam yemeği anları, konuşmalar, danslar ve anahtar duyurular için ipuçları içeren hazır bir metin verin.

Birden fazla para birimini ve ayrıntılı notları destekleyen tek bir bütçe sisteminde tüm satıcıları ve harcamaları izleyin.

Tabela, kırtasiye malzemeleri, masa kartları ve diğer marka öğelerinin tasarım ve baskı maliyetlerini takip edin.

✅ İdeal olanlar: Yaratıcı planlama ve sesli konuk defterleri ve çoklu etkinlik RSVP'leri gibi modern fikirler için alan sunan, net ve kontrol listesi odaklı bir düğün sistemi isteyen çiftler.

⭐ Bonus: Düğün planlama fikirleri bir duygu seli gibi gelir. Araba sürerken, internette gezinirken, yemek pişirirken veya yarı uykulu haldeyken aklınıza gelirler. ClickUp'ın Talk to Text özelliği ile satıcı hatırlatıcılarını, dekor fikirlerini, yeminleri, misafir güncellemelerini veya rastgele "Aman Tanrım, bunu yapmalıyız!" düşüncelerini ortaya çıktıkları anda kaydedebilir ve anında ClickUp Çalışma Alanınıza kaydedebilirsiniz. Her şeyi bırakıp yazmak yerine, yapılacaklar listenizi, mekanla ilgili sorularınızı, menü notlarınızı veya içerik fikirlerinizi sesli olarak kaydedebilir ve daha sonra heyecanınızı kaybetmeden bunları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Brain ile bağlantı olduğu için, konuşulan notları saniyeler içinde arayıp özetleyebilir veya eyleme geçirilebilir düğün görevlerine dönüştürebilirsiniz.

9. Hepsi Bir Arada Düğün Planlayıcı Şablonu

Hepsi Bir Arada Düğün Planlayıcı Şablonu, tüm önemli dönüm noktalarını özetleyen görsel bir düğün zaman çizelgesi içerir. Mekan rezervasyonu ve gelinlik provalarından denemelere, davetiyelere ve düğün öncesi ritüellere kadar çeşitli bölümler bulunmaktadır.

Ayrıca, her bir dönüm noktasını görevlerle bağlantı kurabilirsiniz, böylece bir sonraki adımın ne olduğunu her zaman bilirsiniz. Esnek sistem, öncelik, durum, kategori veya tarihe göre sıralama yapmanızı sağlar. Hatta bu hafta, düğün günü veya belirli bir kişi için yapılması gerekenleri görmek için filtre uygulayabilirsiniz.

Düğün finansmanı bölümünde, tahmini ve gerçek maliyetler anında güncellenir ve giderler, ilgili satıcılara bağlantılarla birlikte kategoriye göre gruplandırılır, böylece bütçe izlemesi çok kolay hale gelir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gelinlik ve damatlık kıyafetlerini, prova tarihleri, maliyet detayları ve durum aşamaları ile yöneterek gardırop planlamasını sorunsuz hale getirin.

Düğününüzün tüm müziklerini planlayın ve hazırlık, tören, aile ve resepsiyon bölümlerinde kaçırılmaması gereken fotoğraf anlarını organize edin.

Hedefleri, rezervasyonları, aktiviteleri, paketleme listelerini, bütçeleri ve seyahat lojistiğini tek bir düzenli düzen içinde haritalandırarak balayınızı organize edin.

✅ İdeal olanlar: Zaman çizelgeleri, görevler, satıcılar, kıyafetler, müzik, RSVP'ler ve bütçeleri tek bir sorunsuz ş Akışında birleştiren eksiksiz, uçtan uca bir düğün planlama merkezi isteyen herkes.

10. Chloe Shih'in Düğün Planlama Sistemi

Düğün Planlama Sistemi, her çiftin izlemesi gereken en önemli iki şeyi bir araya getirir: bütçe ve misafirler. Bütçe dağılımı, yeni bir harcama kaydettiğinizde otomatik olarak güncellenen canlı bir pasta grafik olarak görünür. Bu sayede, mekan, planlamacılar, dekorasyon, fotoğrafçılık ve seyahat gibi ana kategorilerde paranızın tam olarak nereye gittiğini görebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, RSVP durum grafiği kimlerin onayladığını, kimlerin reddettiğini ve kimlerin henüz yanıt vermediğini görselleştirerek, insanları manuel olarak takip etmenize gerek kalmadan katılımcıların görünümünü net bir şekilde görebilmenizi sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Dekorasyon fikirleri, kıyafetler, düzenler, hediyeler ve arka planlar tasarlayabileceğiniz bir Figma Çalışma Alanı aracılığıyla düğün görsellerinizi planlayın.

Tüm takımı aynı çizgide tutan, dakika dakika planlanmış bir oyun kitabıyla düğün gününüzü sorunsuz bir şekilde geçirin.

Sosyal medyaya uygun içerik fikirleri toplayın ve çekimleri, sahipleri ve metinleri yöneten bir içerik planı kullanarak bunları gerçek videolara dönüştürün.

Her güncelleme görüşmesini ve toplantıyı aranabilir not tablosuna kaydedin, böylece kararlar belgelenir ve kolayca tekrar incelenebilir.

✅ İdeal olanlar: Gerçek bir proje gösterge paneli gibi hissettiren, canlı grafikler ve gerçek düğün deneyimlerinden şekillendirilmiş pratik takipçileri olan bir düğün planlama sistemi isteyen çiftler.

Notion Sınırlamaları

Notion esnek bir platform olsa da, kullanıcı geri bildirimleri genellikle karmaşık planlama sırasında göze çarpan tekrarlayan eksiklikleri vurgulamaktadır.

İşte bu aracın bazı sınırlamaları:

Büyük sayfalar ve veritabanlarında yavaş performans, birçok kullanıcı gecikme bildiriyor ve Çalışma Alanları ağırlaştığında kaydırma yavaşlıyor.

Çevrimdışı mod hala güvenilir değildir ve yorumcular, Notion'un istikrarlı bir internet bağlantısı olmadan kullanmanın zor olduğunu sürekli olarak bahsetmektedir.

Mobil uygulama deneyimi daha zayıftır; yavaş yükleme ve sınırlı düzenleme rahatlığı ile birlikte navigasyon sorunları hakkında şikayetler vardır.

Slack/ClickUp gibi yerleşik gerçek zamanlı sohbet veya yorum konuları bulunmadığından, kullanıcılar işbirliğinin beklenenden daha yavaş olduğunu söylüyor.

Alternatif Notion Şablonları

Gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan çiftler için, ClickUp gibi bazı Notion alternatifleri daha güçlü otomasyon, hatırlatıcılar, görev akışları ve stressiz bir düğün yolculuğu için bir yapı sunar.

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanıdır. Tüm uygulamalarınızı, görevlerinizi ve planlama araçlarınızı tek bir yerde toplamak için tasarlanmıştır.

Düğün planlaması için bu, zaman çizelgelerinizin, tedarikçi listelerinizin, bütçelerinizin, misafir bilgilerinin ve ilham panolarınızın artık e-postalar ve elektronik tablolar arasında dağınık halde değil, tek bir yerde toplanabileceği anlamına gelir.

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin! İşte gerçek bir kullanıcının ClickUp hakkında söyledikleri:

Görevlerimi farklı projelerde düzenleyebilmeyi çok seviyorum. ClickUp'ı kişisel öğelerim, tutkulu projelerim, işim ve yakında düğün planlamam için kullanıyorum. Görevleri takvim görünümünde görebilmeyi çok seviyorum – bu, bir hafta içinde yapılacakları öncelik sırasına koymama ve o gün/hafta/ay için enerjimi en verimli şekilde kullanmak için gerçekten bazı şeyleri değiştirmem gerekip gerekmediğine karar vermeme yardımcı oluyor.

Görevlerimi farklı projelerde düzenleyebilmeyi çok seviyorum. ClickUp'ı kişisel öğelerim, tutkulu projelerim, işim ve yakında düğün planlamam için kullanıyorum. Görevleri takvim görünümünde görebilmeyi çok seviyorum – bu, bir hafta içinde yapılacakların önceliğini belirlememe ve o gün/hafta/ay için enerjimi en iyi şekilde kullanmak için gerçekten bazı şeyleri değiştirmem gerekip gerekmediğini anlamama yardımcı oluyor.

İşte kullanabileceğiniz, güzel bir şekilde yapılandırılmış ClickUp düğün planı şablonları.

1. ClickUp Etkinlik Projesi Özet Şablonu

ClickUp Etkinlik Projesi Özet Şablonu, gerçek iş başlamadan önce size ve planlayıcınıza tüm kutlamayı planlamak için temiz bir alan sunar. Genel bakış sayfası basit ve anlaşılırdır. Çiftin isimlerini, düğün tarihini, mekan bağlantılarını, bütçeyi ve ana iletişim kanalını ekleyebilirsiniz.

Yerleşik ClickUp belgeleri ile vizyonunuzu tanımlayın ve sizin için anlamlı bir günün nasıl olacağını anlatın. Gerçek zamanlı işbirliği, tüm katılımcıların fikir ve önerilerini paylaşmasına olanak tanır. Fikirler anında görevlere dönüştürülebilir ve son teslim tarihleri ve öncelik etiketleri ile doğru kişiye/takıma atanabilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Misafirlerin sayısını, anahtar grupları, VIP'leri ve kültürel ihtiyaçlarını belirleyerek onları anlayın, böylece misafirseverlik ve koltuk düzeni planlaması kolaylaşır.

Düğün takımınızı basit rol atamalarıyla planlayın, böylece herkes sorumluluklarını karışıklık olmadan bilir.

Mekan onayı, tedarikçi rezervasyonları, dekorasyon onayı ve prova hazırlıkları gibi önemli dönüm noktalarını takip ederek planlamanızı istikrarlı bir şekilde sürdürün.

Törenler, vitrin dekorasyonu, fotoğraf çekimleri, anahtar konuşmalar ve etkinlik geçişleri gibi unsurları içeren, sahipleri belirlenmiş, net bir çok günlük program oluşturun.

✅ İdeal olanlar: Gerçek düğün hazırlıkları başlamadan önce tüm planlama takımını aynı çizgide toplayan, net ve yapılandırılmış bir özet isteyen çiftler ve düğün planlayıcıları.

📌 Biliyor muydunuz? Her zamankinden daha fazla çift, tipik saray veya ziyafet salonlarının ötesinde hayallerindeki düğünü hayal ediyor. Son anketler, çiftlerin %85'inin artık destinasyon düğünlerini tercih ettiğini ve %83'ünün daha kişisel ve unutulmaz hissettiren sıra dışı mekanları seçmeye açık olduğunu gösteriyor.

2. ClickUp Büyük Etkinlik Planlama Şablonu

ClickUp Büyük Etkinlik Planlama Şablonu, düğününüzün sahne arkası komuta merkezi gibi hissettirir. Önce mekan, dekorasyon yönü, yemek seçenekleri, kıyafetler gibi büyük parçaları planlayabilir, ardından kendi hızınızda daha ince ayrıntılara geçebilirsiniz.

Tüm masraflar tek bir yerde toplanır, faturalar ve ödemeler düzenli bir şekilde kaydedilir, böylece ne kadar harcadığınızı ve bundan sonra ne yapmanız gerektiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Misafirler ve satıcılar da aynı şekilde kolayca yönetilebilir. Kimlerin geleceğini, kiminle geleceklerini, oturma düzeni ihtiyaçlarını ve hatta konukseverlikle ilgili hızlı notları izlemeyi yapabilirsiniz.

Tüm tedarikçileriniz, iletişim bilgileri ve anlaşmalarıyla tek bir merkezde düzenli bir şekilde tutulur, böylece tüm aile için koordinasyon daha sorunsuz hale gelir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gönderilen yanıtları otomatik olarak görevlere dönüştüren paylaşılabilir formlar aracılığıyla RSVP'leri ve satıcı bilgilerini toplayın.

Önemli bağımlılıkları ve varış programlarını gösteren ClickUp'ın Gantt Chat görünümünde tüm düğününüzü görsel olarak görüntüleyin.

Görevleri, öncelik veya düğün aşamasına göre gruplandırılmış Liste veya Pano görünümlerinde düzenleyerek sezgisel bir Çalışma Alanı oluşturun.

Giderler, misafir türleri, ödeme güncellemeleri, tedarikçi ihtiyaçları ve ek dosya faturalar için Özel Alanlar ile planlayıcınızı özelleştirin.

✅ İdeal olanlar: Düğünleri planlamadan uygulamaya kadar yönetmek için yapılandırılmış, ayrıntılı bir ClickUp sistemi isteyen çiftler, düğün planlayıcıları, aileler veya koordinatörler.

⚡ Şablon Arşivi: Büyük düğünler kendiliğinden planlanmaz ve basit bir nişan yemeği bile düzenlemiş olan herkes, yapılacak işlerin ne kadar çabuk çoğaldığını bilir. Oturma düzeni ve tedarikçilerle görüşmelerden dekorasyon zaman çizelgesine, ödeme hatırlatıcılarına ve misafir güncellemelerine kadar her şeyin dikkatli bir şekilde planlanması gerekir. Her şeyi düzenli tutmanıza yardımcı olacak bu özenle hazırlanmış etkinlik planlama şablonları listesine göz atın.

3. ClickUp Etkinlik Bütçe Şablonu

Düğün bütçenizi yönetirken stresi ortadan kaldırmak istiyorsanız, ClickUp Etkinlik Bütçe Şablonu size tüm önemli fonksiyonları izleme, seçenekleri karşılaştırma ve harcamalarınızı kontrol altında tutma alanı sunar. Planladığınız bütçeyi gerçek harcamaların yanına yazarak planlamanızı gerçekçi ve şeffaf tutabilirsiniz.

Ayrıca, her şeyin nasıl geliştiğini izlemek için birden fazla yolunuz var. Basit bir liste görünümü, tüm etkinlikleri ve harcamaları temiz bir hesap tablosu gibi gözden geçirmenizi sağlar. Pano görünümü, işleri öncelik veya etkinlik türüne göre gruplandırmanıza yardımcı olur, böylece iş yükü bir bakışta netleşir. Takvim düzeni ise ay boyunca tüm ödemelerinizi, rezervasyonlarınızı ve takip etmeniz gerekenleri gösterir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her düğün masrafını öncelikler, son teslim tarihler, satıcı bilgileri, faturalar ve bütçe sınırları ile ayrı bir görev olarak izleyin.

Para alanlarını kullanarak manuel hesaplamalar yapmadan tutarları takip edin.

Listelerinizi düzenli tutan basit açılır menülerle etkinlikleri ve satıcı türlerini kategorilere ayırın.

Daha sorunsuz bir planlama akışı için konum ve ilişki alanlarını kullanarak mekanları haritalandırın ve ilgili görevleri birbirine bağlayın.

✅ İdeal olanlar: Her ödemeyi tam bir netlikle izlemek için temiz ve güvenilir bir sistem isteyen çiftler ve düğün planlayıcıları

🧠 Eğlenceli Bilgi: 6.000'den fazla evlenen çifti kapsayan bir ankete göre, çiftler en çok şunlara para harcamaya isteklidir: Fotoğrafçı için %57 indirim

Mekan için %47 indirim

Açık barda %37 indirim

4. ClickUp Etkinlik Yönetimi Şablonu

ClickUp Etkinlik Yönetimi Şablonu, planlamanızı aşamalara ayırır (mekan seçimı, tedarikçi rezervasyonu, tasarımın sonlandırılması, etkinlik günü koordinasyonu) ve neyin ne sırayla yapılması gerektiğini gösteren görevler, alt görevler ve bağımlılıklar içerir.

Partnerinize, düğün planlayıcınıza veya yardımcı olan aile üyelerine sorumluluklar atayabilirsiniz, böylece herkes sürekli kontrol etmeden kendi rolünü bilir. Şablon, satıcıların iletişim bilgilerini, ödeme planlarını ve karar verme son tarihlerini izlemek için Özel Alanlar içerir.

Sözleşmeleri doğrudan satıcı görevlerine ekleyebilir, tasarım kararlarına mood board'ları bağlayabilir ve depozito veya takip işlemleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her görevini, sorumlu kişiyi, zaman çizelgesini, ilerleme durumunu ve bütçe ayrıntılarını, sahne arkası kontrol odası gibi hissettiren tek bir kaydırılabilir listede görün.

Ana plan bağlı kalarak ilerlemeyi ve harcamaları izleyen ayrı etkinlik listeleriyle birkaç gün süren kutlamaları düzenleyin.

Görevleri tek bir zaman çizelgesine sürükleyerek çakışmaları tespit edin ve her törenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayın.

✅ İdeal olanlar: Birkaç gün süren düğün etkinliklerinde her ayrıntıyı ve bütçeyi tam bir netlikle yönetmek için tam kapsamlı, profesyonel düzeyde bir sistem isteyen çiftler veya planlamacılar.

5. ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu

Düğünler binlerce küçük ayrıntı ve iki kat daha fazla görüşle birlikte gelir. ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu ile yol tarifleri, park notları ve misafirler, satıcılar veya planlama takımı için küçük ama önemli talimatları kaydedebilirsiniz.

Zaman çizelgesi düzeni, tüm günü net bir şekilde gösterir. Her etkinlik için dakika dakika veya saat saat plan oluşturabilirsiniz. Kurulum alanı, kayıt, kokteyl saati ve resepsiyon kurulumu için özel bölümler sunarak dekor ve düzenlemeleri yönetilebilir hale getirir.

Ayrıca, satıcıların check-in'leri, tablo yerleşimleri, tatlı tezgahları, sahne hazırlıkları ve genellikle gözden kaçan küçük ayrıntılar gibi konular için yapılandırılmış kontrol listeleri de elde edersiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

RSVP'ler, isimler ve adresler ile basit bir tablodaki misafir davetiyelerini izleyin.

Mekanlar, catering şirketleri, dekoratörler, fotoğrafçılar, makyaj takımları ve ulaşım bilgilerini içeren mini bir tedarikçi rehberi oluşturun.

Yemekleri ve özel istekleri sorunsuz bir şekilde koordine etmek için misafirlerin beslenme ihtiyaçlarını kaydedin.

✅ İdeal olanlar: Zaman çizelgelerinden tedarikçi yönetimine kadar her ayrıntıyı tek bir temiz ve stressiz Çalışma Alanı'nda görmek isteyen çiftler, aileler veya düğün planlayıcıları.

💡 Profesyonel İpucu: Düğün planlaması, tüm tarihler, son tarihler ve tedarikçilerin vaatleri kafanızda yer etmeden önce büyülü bir his verir. ClickUp Takvim, tüm bu taahhütleri bir araya getirir ve size şunları yapma imkanı sunar: Planlar geliştikçe görevleri kaybetmeden sürükleyip bırakın.

Tüm düğün yolculuğunuzu tek bir zaman çizelgesinde görün

Tüm tarihleri Google veya Outlook ile senkronize edin, böylece hiçbir anı kaçırmayın.

Görevleri tedarikçiye veya aile üyesine göre vurgulayın veya önceliklerine göre işaretleyin.

Günlük, haftalık ve aylık görünümler arasında geçiş yaparak düzenli kalın. ClickUp Takvim ile tüm düğün akışınızı zahmetsizce planlayın.

6. ClickUp Etkinlik Pazarlama Planı Şablonu

Düğün detaylarınızın ihtiyacınız olan yer dışında her yerde olduğunu hissettiğiniz oldu mu? ClickUp Etkinlik Pazarlama Planı Şablonu, zaman çizelgelerini, satıcıları, misafirleri ve kurulumları tek bir çalışma alanına toplar. Açılır menülerle her şeyi özel hale getirebilir ve düğün planınıza kendi kişiliğinizi katabilirsiniz.

Ayrıca her fonksiyon için bütçe ekleyebilir, dekorasyon fikirlerini kaydedebilir, ilham veren fotoğraflar ek dosya olarak ekleyebilir, satıcı hatırlatıcılarını not alabilir ve ilerlemenizi gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Renk kodlu bloklar anahtar görevleri vurgular ve anında netlik kazanmanıza yardımcı olur. Örnek pano, düğün planınızın tam olarak nasıl görüneceğini gösterir. ClickUp Görevi ile "Resepsiyon Dekorasyonu" gibi daha geniş kapsamlı görevler, aydınlatma, çiçekler ve masa düzenlemesi gibi daha küçük parçalara bölünebilir ve her bir parça doğru kişiye atanabilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Aylık veya haftalık takvimde tüm son tarihleri görün, böylece denemeler, tadımlar, ödemeler, provalar ve davetiyelere verilen yanıtlar planlandığı gibi ilerlesin.

Manuel hesaplama yapmadan toplam harcamaları ve tedarikçi maliyetlerini gösteren formüllerle bütçeleri otomatik olarak hesaplayın.

Özelleştirilebilir bütçeler, ilerleme çubukları, derecelendirmeler ve notlar kullanarak şablonu kendi planlama stilinize göre şekillendirin.

✅ İdeal olanlar: Her düğün detayını tek bir belgede, net ve koordineli bir akışta tutan, tek bir belgeye sahip olmak isteyen çiftler ve planlamacılar.

⚡ Şablon Arşivi: Zahmetsiz Etkinlik Yönetimi için Ücretsiz Parti Planlama Excel Şablonları

7. ClickUp Etkinlik Tanıtım Şablonu

ClickUp Etkinlik Tanıtım Şablonu, düğün tanıtımlarınızı planlamanıza yardımcı olur. Instagram, WhatsApp grupları veya basılı davetiyeler gibi kanalları seçmekten, tarih belirleme, ana davetiyeler ve hatırlatıcılar gibi aşamaları organize etmeye kadar tüm akışı planlayabilirsiniz.

Ayrıca, her aktivite için bütçe belirlemenize de olanak tanır. Dekoratörünüzün veya fotoğrafçınızın ihtiyaç duyabileceği referans notları ekleyebilirsiniz. Bir dizi Özel Alanlar, yapıyı sıkı tutar. Her gönderinin nereye gideceğini, hangi fonksiyona bağlı olduğunu, kim tarafından yönetildiğini ve yayınlanmadan önce nelerin gerekli olduğunu not edebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Durumunu güncelleyerek, son teslim tarihleri ekleyerek, sahipler atayarak, davet tasarımları ek dosyası olarak ekleyerek ve tedarikçi koordinasyonunu izleyerek her düğün promosyonunu yönetin.

Heyecanı artıran ve doğru zamanda doğru misafirlere ulaşan kişiselleştirilmiş düğün mesajları gönderin.

Hazır kontrol listelerini kullanarak, her seferinde görevleri yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan etkinlikler ve düğün günü güncellemeleri için otomatik olarak hatırlatıcılar tekrarlayın.

✅ İdeal olanlar: Birden fazla not ve sohbetle uğraşmadan, yapılandırılmış, platforma hazır düğün promosyonları isteyen çiftler ve aileler

8. ClickUp Etkinlik Proje Planı Şablonu

Sırada ClickUp Etkinlik Proje Planı Şablonu var. İlk kıyafet denemesinden son resepsiyon detaylarına kadar her görev ve son tarih görsel olarak haritalandırılır, bu da bu şablonu bir yapılacaklar listesinden çok tam bir düğün storyboard'u gibi hissettirir.

Şablon, tüm görevleri tek bir yerde görebilmeniz ve kolayca işaretleyebilmeniz için liste görünümlerini birleştirir. Ayrıca, her etkinliğin planlamadan tamamlanmasına kadar olan ilerlemesini izlemek için Kanban aşamaları da içerir. Şablon, dinamik Gantt grafikleri ve güzelce düzenlenmiş bir takvimi tek bir planlama ekosisteminde bir araya getirir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Düğün ş akışınızın tamamını, görevlerin planlamadan hazırlığa ve tamamlanmaya kadar aşamalı bir süreçte görselleştirin.

Yaklaşan tüm düğün etkinliklerini, son teslim tarihleri, öncelikler, takımlar ve etkinlik türleri ile birlikte tek bir zaman çizelgesi tarzı tablodaki görünümü görüntüleyin.

Törenleri, tedarikçilerin görevlerini, ailenin geliş saatlerini ve anahtar son tarihleri bir bakışta gösteren bir takvimde düğün ayınızın tamamını planlayın.

✅ İdeal olanlar: Her ayrıntıyı ve son tarihi tek bir güzel düzenlenmiş Çalışma Alanı’nda gösteren, net ve zaman çizelgesine dayalı bir düğün planı isteyen çiftler

⚡ Şablon Arşivi: Run of Show şablonları, düğün gününü dakika dakika planlamanıza yardımcı olur. Bunları kullanarak işaretler atayın, satıcıların varış saatlerini not edin, konuşmaları senkronize edin, törenin akışını takip edin ve her anın tam olarak hayal ettiğiniz gibi geçmesini sağlayın.

9. ClickUp Basit Etkinlik Planı Şablonu

Her düğünün kendine özgü bir büyüsü vardır, ancak bu büyünün arkasında bir yığın planlama yatmaktadır. ClickUp Basit Etkinlik Planı Şablonu, etkinlikler, tesisler, etkinlik öncesi görevler ve faturalandırma için önceden hazırlanmış listeler sunar, böylece stresi uzak tutan anında bir yapı elde edersiniz.

Şablon, samimi, geleneksel, lüks veya birkaç güne yayılmış olsun, her düğün stiline mükemmel uyum sağlar. Planlama stilinize uygun olarak Liste, Pano ve Takvim görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz. En iyi yanı, her şeyin tek bir ş Akışında birbirine bağlı kalması ve size tam bir resim sunmasıdır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özel Alanları kullanarak misafirleri, öncelikleri, konumları, son tarihleri ve satıcı bilgilerini düzenleyin.

Sözleşmeleri, referans fotoğrafları, menüleri ve ilham kaynaklarını hızlı erişim için ClickUp belgelerinde saklayın.

Etkinlik öncesi hazırlıklar ve etkinlik günü koordinasyonu için tüm düğün görevlerini net bir hiyerarşi içinde düzenleyin.

Düğün bütçenizi doğru tutmak için toplamları, ortalamaları ve aralıkları otomatik olarak hesaplayın.

✅ İdeal olanlar: Büyük günü tek bir düzenli sistemden basit ve ücretsiz bir şekilde yönetmek isteyen çiftler, aileler veya düğün planlayıcıları

10. ClickUp Gelişmiş Etkinlik Planı Şablonu

Her ayrıntının kendi başına küçük bir etkinlik gibi hissedildiği bir düğün planlıyor musunuz? ClickUp Gelişmiş Etkinlik Planı Şablonu, birden fazla fonksiyon, farklı mekanlar, sayısız satıcı, değişen bütçeler ve gelişen misafir listeleri gibi birçok hareketli parçaya sahip düğünler için tasarlanmıştır.

Şablonu güçlü kılan, planlama şeklinize ne kadar doğal bir şekilde uyum sağladığıdır. Liste, Pano, Takvim veya Gantt görünümleri arasında geçiş yaparak düğün hazırlıklarını istediğiniz şekilde görselleştirebilirsiniz. Mekan rezervasyonları, kıyafet provaları, satıcılarla görüşmeler ve aile görevleri atamalarını takip etmeniz mi gerekiyor? Her şey, gerçek düğün ş Akışlarını yansıtan yapılandırılmış bölümlere yerleştirilmiştir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Dekorasyon hazırlıklarından tedarikçi onaylarına kadar her şeyi kapsayan 29 özel durumla tüm düğün görevlerini yönetin.

Ödeme hatırlatıcıları ve satıcı kontrolü gibi temel işlemleri otomasyonla otomatikleştirin veya hızlı RSVP takip mesajları gönderin.

Her tedarikçi ödemesini net bir şekilde görebileceğiniz Özel Alanlar ile bütçeleri ve faturaları takip edin.

✅ İdeal olanlar: Her şeyin sorunsuz bir şekilde yürümesi için tam görünürlük ve yapıya ihtiyaç duyan, büyük, çok fonksiyonlu düğünleri yöneten çiftler ve düğün planlayıcıları

ClickUp ile Düğün Planlamanızı Mükemmelleştirin

Düğün planlamak başlı başına büyük bir yolculuktur, ancak bu yolculuğu tek başına yapmanız gerekmez.

ClickUp ile, ilk misafir liste taslağından son zaman çizelgesine kadar her ayrıntı, sakin, düzenli ve gerçekten yararlı bir yer bulur.

Planlama alanınızın size destek olması ve stres yaratmaması için, en önemli şeye odaklanın: sevgi, neşe ve sizin için çok değerli olan insanlarla dolu bir günü kutlamak.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve planlamanızı stresiz ve net bir yapı ile düzenli hale getirin.