Potansiyel müşteri yönetimini güçlendirmek için en iyi Follow Up Boss alternatifleri

Follow Up Boss, emlak takımları tarafından yaygın olarak kullanılan bir CRM'dir.

Tüm potansiyel müşterilerinizi ve kişilerinizi tek bir yerde tutar. Otomasyonla kişiselleştirilmiş e-postalar gönderebilir, aramalar yapabilir ve doğru zamanda potansiyel müşterilere metin mesajı gönderebilirsiniz. Tüm takımınız, farklı araçlar yerine tek bir paylaşımlı sistemden çalışır.

Özellikleri üst düzey olsa da, aylık 69 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlandırma, kısıtlı bütçeye sahip tek başına çalışan acenteler ve küçük takımlar için oldukça yüksektir.

Bu nedenle, Follow Up Boss alternatiflerini araştırmak mantıklıdır, özellikle de benzer özellikleri daha düşük bir maliyetle veya ekstra yeteneklerle istiyorsanız.

En İyi Follow Up Boss Alternatifleri Bir Bakışta

Follow Up Boss alternatifleri olarak çalışan en iyi emlak CRM'lerine hızlı bir genel bakış:

Araç En Uygun Temel Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Uçtan uca gayrimenkul satış ş Akışları Takım boyutu: Tek başına çalışan acentelerden kurumsal emlak komisyoncularına kadar Gayrimenkul CRM şablonları, Harita Görünümü, Gösterge panelleri, Otomasyonlar, Belgeler, Mobil uygulama, ClickUp Brain AI özetleri Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özelleştirme imkanı BoldTrail (kvCORE) AI destekli kurumsal emlak CRM Takım boyutu: Orta büyüklükteki takımlardan büyük emlak komisyoncularına kadar IDX web siteleri, potansiyel müşteri oluşturma araçları, otomatik damla kampanyaları, işlem ş Akışları, arka ofis + QuickBooks entegrasyonları Özel fiyatlandırma BoomTown Entegre müşteri adayı oluşturma + emlak CRM Takım boyutu: Ölçeklenebilir müşteri adayı oluşturmaya ihtiyaç duyan büyüyen takımlar Tahmine dayalı CRM, IDX web siteleri, Otomasyon takip, Mobil uygulama, Başarı Garantisi konsiyerj hizmeti Özel fiyatlandırma IXACT Contact Pazarlama otomasyonu + ilişki kurma Takım boyutu: Tek başına çalışan acenteler ve küçük takımlar İletişimde kalma koçluğu, Drip kampanyaları, Sosyal medyada otomatik paylaşım, Toplu metin gönderimi, Emlak web sitesi Aylık 55 $'dan başlayan fiyatlarla CINC Yüksek hacimli çevrimiçi potansiyel müşteri dönüşümü Takım boyutu: Potansiyel müşteri ağırlıklı takımlar + ISA'lar Yerleşik çevirici, Toplu SMS gönderimi, AI etkileşimi, Yönlendirme kuralları, Ev değerleme sayfaları, ROI gösterge panelleri Özel fiyatlandırma Top Producer Geleneksel iş akışları için MLS entegre CRM Takım boyutu: MLS ağırlıklı iş akışlarına sahip yerleşik takımlar MLS senkronizasyonu, Akıllı Planlar, Pazar Anlık Görüntüsü e-posta mesajları, İşlem yöneticisi, İki yönlü e-posta senkronizasyonu Planlar 179 $/kullanıcı/ay'dan başlıyor. Sell. Yapılacak Tam satış döngüsü otomasyonuna ihtiyaç duyan geliştiriciler + kanal ortakları Takım boyutu: Emlak geliştiricileri, komisyoncular, CP ağları Müşteri adayı yönetimi, Envanter izleme, Site ziyareti araçları, Satış sonrası ş Akışları, Kanal ortağı portalı Özel fiyatlandırma Pipedrive Görsel satış süreci yönetimi Takım boyutu: Küçük takımlar + bağımsız acenteler Kanban boru hattı, AI satış asistanı, Mobil CRM, 300'den fazla entegrasyon, Otomasyon oluşturucu Planlar 19 $/kullanıcı/ay'dan başlıyor. HubSpot CRM Entegre pazarlama + ücretsiz CRM temeli Takım boyutu: Otomasyon ve besleme akışları isteyen acenteler + takımlar Akıllı boru hatları, AI ajanları (Potansiyel Müşteri/Müşteri/İçerik), E-posta izleme, Özel ş Akışları Planlar 49 $/kullanıcı/ay'dan başlıyor. Freshsales Çok kanallı iletişim özelliğine sahip, yapay zeka destekli satış CRM Takım boyutu: Tek bir yerden arama, SMS ve e-posta gönderme ihtiyacı olan takımlar Freddy AI puanlama, Yerleşik telefon/SMS, WhatsApp, Anlaşma bilgileri, Mobil CRM Planlar 11 $/kullanıcı/ay'dan başlıyor.

Follow Up Boss alternatifi ararken nelere dikkat etmelisiniz?

Değişikliğe geçmeden önce, emlak CRM'sini aşağıdaki özellikler açısından değerlendirin:

Potansiyel müşteri yakalama ve yönlendirme: CRM'nin portallardan, web sitelerinden, sosyal reklamlardan ve üçüncü taraf araçlardan potansiyel müşterileri kolayca çekebildiğinden emin olun. Konum, fiyat aralığı veya acente uygunluğuna göre otomasyonlu yönlendirme, gecikmeleri azaltmaya ve yanıt süresini kısaltmaya yardımcı olur.

Takip için otomasyon: Otomatik olarak metin mesajları, e-postalar ve hatırlatıcılar gönderen akıllı ş Akışları arayın. Böylelikle, takip etmeyi unuttuğunuz için potansiyel müşterileri kaybetmezsiniz. Uzun vadede potansiyel müşterileri beslemek için damla kampanyaları içeren bir Follow Up Boss alternatifi seçin.

Yerleşik iletişim araçları: CRM, sorunsuz iletişim ve takım işbirliği için metin mesajlaşması, arama, görev hatırlatıcıları ve iki yönlü e-posta senkronizasyonunu desteklemelidir.

Zaman kazandıran entegrasyonlar: CRM'niz IDX web siteleri, MLS platformları, pazarlama araçları, emlak değerleme uygulamaları ve işlem yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmalıdır. Araçların birbiriyle iletişim kurması için çok sayıda ekstra eklentiye para ödemeniz gerekmemelidir.

Pipeline görünürlük ve analitik: Anahtar metriklerin gerçek zamanlı görünürlüğü, potansiyel müşteri ve anlaşma izleme, eyleme geçirilebilir içgörüler, uyarılar ve daha fazlası için gösterge panellerine ihtiyacınız var.

Mobil uygulama deneyimi: Gayrimenkul, hareket halindeyken yürütülen bir iştir. Uygulama, acentelerin potansiyel müşterilere anında yanıt verebilmesini, gösterim rezervasyonları yapabilmesini ve araçlarından doğrudan satış süreçlerini güncelleyebilmesini sağlar.

AI destekli yardım: Yerleşik AI, potansiyel müşteri konuşmalarını özetlemeli, bir sonraki en iyi eylemleri önermeli ve takip mesajları taslağı hazırlamalıdır. Bu, bağlamı tek bir yerde tutar ve Yerleşik AI, potansiyel müşteri konuşmalarını özetlemeli, bir sonraki en iyi eylemleri önermeli ve takip mesajları taslağı hazırlamalıdır. Bu, bağlamı tek bir yerde tutar ve araçlar arasında geçiş yapmanın kaosunu azaltır

Ölçeklenebilir fiyatlandırma: Takımınız büyüdükçe maliyetleriniz de artmamalı. Otomasyon, entegrasyonlar ve raporlama gibi temel özellikler için sürpriz ücretler olmadan, kullanıcı başına daha fazla değer sunan bir CRM seçin.

👀 Biliyor muydunuz? Gayrimenkul Müşteri Adayı Oluşturma Yazılımı gelirleri 2024 yılında 4,5 milyar ABD dolarına ulaştı ve %9,8 CAGR (2026–2033) ile büyümeye devam ederek 10,2 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Daha akıllı CRM'lere ve otomasyon araçlarına erken yatırım yapan takımlar, en büyük kazançları elde etmeye hazırdır.

📚 Daha fazla bilgi: Avustralya'nın en iyi CRM yazılımları

En İyi Follow Up Boss Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Doğru CRM'yi bulmak, emlak takımlarının takip işlemlerini, satış sürecinin görünürlüğünü ve dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artırabilir. İşte keşfetmeye değer en iyi Follow Up Boss alternatifleri:

1. ClickUp (Uçtan uca gayrimenkul satış ş akışları için en iyisi)

ClickUp Real Estate CRM ile emlak hedeflerinizi, müşteri anlaşmalarınızı ve anahtar teslimatlarınızı bir araya getirin.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, gayrimenkul proje yönetimi ve CRM özelliklerini tek bir çatı altında bir araya getiriyor. Satış müdürleri ve acenteler, potansiyel müşterileri, listeleri ve anlaşmaları aynı yerden yönetebilirler.

Başlangıç olarak, tüm geliştirme projelerinizi tek bir yerden yönetmek için ClickUp'ın Gayrimenkul Proje Yönetimi Platformunu kullanın.

Ticari satın almalardan konut satış listelerine kadar her dönüm noktası, belge, görev ve paydaş güncellemesi tek bir Çalışma Alanı'nda düzenli bir şekilde tutulur.

ClickUp, öncelikle bir proje aracı olmasına rağmen, tam CRM tarzı özellikler sunar: kişi, mülk, görev, yorum ve ilgili belgelerin veritabanlarını tutabilirsiniz.

ClickUp CRM ile tüm müşteri ilişkileri ihtiyaçlarınızı yönetin ve optimize edin.

Gayrimenkul ağırlıklı operasyonlar için ClickUp, listeleri veya siteleri coğrafi olarak sabitlenmiş, fiyat, durum veya aktiviteye göre renk kodlu olarak görebileceğiniz harita görünümleri sunar.

ClickUp'taki görevler, durumlar, atanan kişiler, son teslim tarihleri, Özel Alanlar ve alt görevlerle özelleştirilebilen, bireysel olarak gerçekleştirilebilir iş öğelerini temsil eder ve takımların yapılması gerekenleri net bir şekilde izlemelerini sağlar.

ClickUp mobil uygulaması ile emlak profesyonelleri, alan operasyonları sırasında hareket halindeyken kontrol listelerini ve görevleri güncelleyebilirler.

Ayrıca, Satış Proje Yönetimi için ClickUp'ı kullanarak, satış temsilcileriniz tek bir yerden satış sürecini izleyebilir, anlaşmalar üzerinde işbirliği yapabilir ve bağlamı kaybetmeden yeni çalışanlara sorunsuz bir şekilde devredebilirler.

ClickUp'ın Satış Proje Yönetimi Yazılımı ile her görev, mesaj ve potansiyel müşteri güncellemesi için tek bir görünümle takımınızın uyumunu sağlayın.

15'ten fazla Özel Görünüm'ü kullanarak iş akışınızı görselleştirin, hesap etkinliklerini izleyin ve anlaşmalar üzerinde işbirliği yapın.

Pipeline'ın durumunu izlemek için ClickUp gösterge panellerini kullanabilirsiniz.

Dashboard AI Kartları, Çalışma Alanı verilerini (görevler, zaman takibi, proje ilerlemesi) net görsel raporlara dönüştürür. Gösterge panellerini filtreleyip paylaşabilir, PDF olarak dışa aktarabilir ve otomatik olarak yenileyerek paydaşların uyumunu ve satış faaliyetlerinin şeffaflığını sağlayabilirsiniz.

Ve sonra ClickUp Brain var. İşinizi anlayan, güncelleyen ve sizin adınıza harekete geçen ilk birleşik AI katmanıdır.

Örneğin, ClickUp Brain hedeflerinize göre bir gayrimenkul iş planı yazabilir. Teklif için mevcut projelerden veri alabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak alıcı temsil teklifleri hazırlayın.

Ayrıca, Brain'i kullanarak toplantı tutanaklarını alabilir, raporları özetleyebilir, potansiyel müşterilere takip e-postaları taslaklayabilir, liste durumunu güncelleyebilir ve paydaşları bilgilendirebilirsiniz.

Brain ile gayrimenkul sektöründe yapay zeka kullandığınızda, "Pazarlama lansmanında nerede takıldık?" gibi sorular sorun ve Brain, ClickUp'ı tarayarak sizin için cevapları bulsun.

İçerik oluşturma çok zamanınızı alıyorsa, AI'nın yardımıyla daha hızlı yazabilirsiniz. Bu video'da, AI ile işbirliği yaparak işlerinizi verimli bir şekilde iyileştirme, taslak oluşturma ve son halini vermeyi öğrenebilirsiniz.

Bununla kalmayıp, ClickUp'ın kullanıma hazır emlak CRM şablonlarıyla daha hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu şablonlar, temsilcilerinizin ilişkileri yönetmesine, iletişimi kolaylaştırmasına ve ş akışlarını düzenlemesine yardımcı olur.

Başlangıç olarak, müşteri yaşam döngüsünü yönetmek için ClickUp CRM Şablonunu kullanın. Siz veya temsilcileriniz satışları izleyebilir, müşteri memnuniyetini izleyebilir ve potansiyel müşterileri besleyebilirsiniz.

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp'ın Emlak CRM Şablonu ile daha fazla potansiyel müşteriye ulaşın, daha fazla satış yapın ve her müşteri ilişkisini geliştirin.

Gayrimenkul takımları bunu neden seviyor?

Tüm alıcı, satıcı ve mülk bilgilerini tek bir yerde düzenli bir şekilde saklayın.

Müşteriler, potansiyel müşteriler ve ortaklarla iletişimi kolaylaştırın

Takip ve hatırlatıcı gösterme gibi tekrarlayan görevleri otomasyon ile otomatikleştirerek değerli zamanınızdan tasarruf edin.

Anlaşma kapanışlarını hızlandırmak ve iş büyümesini artırmak için satış süreci ve müşteri verilerinden eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.

Daha küçük takımlar veya tek başına çalışan acenteler için ClickUp Emlak Acentesi Şablonu mevcuttur. Bu tak ve çalıştır şablonu, müşterileri, mülkleri, komisyonları ve önemli tarihleri tek bir kaynakta düzenli bir şekilde izler.

Ücretsiz şablonu indirin Kaçırılan potansiyel müşterilere veda edin ve ClickUp Emlakçı Şablonu ile her potansiyel müşteriyi ilerletmeye devam edin.

📌 ClickUp Autopilot Agents ile Gayrimenkul Takibinizi Otomatikleştirin: Her alıcının sorusunu, takip görevini, fiyat görüşmesini ve gösterim programını izlemek çok zor olabilir. ClickUp Agents, potansiyel müşteri yönetimini ve satış süreci güncellemelerini sizin için otomatik olarak gerçekleştirerek bu sorunu çözer. Yeni bir potansiyel müşteri CRM'inize girdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturun ve atayın.

Gösteri veya gönderi sunumlarından sonra zamanında takip hatırlatıcıları gönderin.

Tetikleyicilere göre satış boru hattı aşamalarında anlaşmaları otomatik olarak ilerletin

Önemli dönüm noktalarına ulaşıldığında, görevlerin içine doğrudan güncellemeler ve yorumlar yayınlayın.

Potansiyel müşteri ilerlemesi ve satış performansı hakkında hızlı özetler oluşturun Böylece, takımınız yöneticilerin işlerinin peşinde koşmak yerine, anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmaya odaklanabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Önemli olanı anında görün: ClickUp gösterge panelleri ile potansiyel müşterileri, aşamaya göre anlaşmaları, gelir tahminlerini ve acente performansını takip edin, böylece standup toplantılarınız karar odaklı hale gelsin. ClickUp gösterge panelleri ile potansiyel müşterileri, aşamaya göre anlaşmaları, gelir tahminlerini ve acente performansını takip edin, böylece standup toplantılarınız karar odaklı hale gelsin.

Potansiyel müşterileri segmentlere ayırın ve önceliklendirin: ClickUp Özel Alanlarını kullanın, kişileri konum, bütçe, kredi durumu ve kaynağa göre filtreleyin, böylece daha akıllı ve daha hızlı takip yapın. ClickUp Özel Alanlarını kullanın, kişileri konum, bütçe, kredi durumu ve kaynağa göre filtreleyin, böylece daha akıllı ve daha hızlı takip yapın.

İşinizde her şeyi bir yerde saklayın: İlgili anlaşmaların hemen yanında, İlgili anlaşmaların hemen yanında, ClickUp Docs içinde liste sunumları, toplantı hazırlık notları ve sözleşme belgeleri oluşturun.

Aracılık işinizi bir profesyonel gibi organize edin: ClickUp hiyerarşisini kullanarak Alıcılar, Satıcılar ve Yönetici için alanlar oluşturun, böylece her acente işin nerede olduğunu bilir. ClickUp hiyerarşisini kullanarak Alıcılar, Satıcılar ve Yönetici için alanlar oluşturun, böylece her acente işin nerede olduğunu bilir.

Pazarlama varlıklarını daha hızlı inceleyin: ClickUp Proofing ile emlak fotoğrafları veya broşürleri hakkındaki notları toplayın ve onaylayın, karmaşık e-posta konu başlıklarına gerek kalmaz. ClickUp Proofing ile emlak fotoğrafları veya broşürleri hakkındaki notları toplayın ve onaylayın, karmaşık e-posta konu başlıklarına gerek kalmaz.

Bir daha asla son tarihi kaçırmayın: ClickUp Gantt Grafikleri'ni kullanarak teklif zaman çizelgelerini, denetimleri ve kapanış tarihlerini net bağımlılıklar ile görselleştirin.

Takip işlemlerinizi otomatikleştirin: ClickUp otomasyonları ile hatırlatıcıları tetikleyin, sahipleri atayın, aşamaları taşıyın ve boru hattını otomatik olarak doğru tutun. ClickUp otomasyonları ile hatırlatıcıları tetikleyin, sahipleri atayın, aşamaları taşıyın ve boru hattını otomatik olarak doğru tutun.

2026'da araçları birleştirmek ve küçük işletmenizi başarıya hazırlamak mı istiyorsunuz? Adım adım kılavuzumuza göz atın.

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş CRM otomasyonları (e-posta sıralaması gibi) özel olarak tasarlanmış CRM'lere göre daha az sağlam olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu ClickUp hakkında şöyle diyor:

ClickUp, küçük işletmemiz için oyunun kurallarını değiştiren bir ürün oldu. Diğer CRM çözümlerine kıyasla çok güçlü ve fiyatına göre çok fazla değer sunuyor. Ticari emlak şirketi olarak, sektörümüze özel bir platform bulmak zordu. ClickUp, gereksinimlerimize mükemmel şekilde uyan ve kullanıcı dostu, ofisteki herkesin teknoloji bilgisi ne olursa olsun kullanabileceği özel bir platform geliştirmemizi sağladı.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX'ın Talk to Text özelliği ile e-postaları, toplantı notlarını, liste açıklamalarını veya takip mesajlarını dikte edebilirsiniz. Konuşmanızı düzgün bir metne dönüştürür, @bahsetmeleri ekler, görevlere/belgelere otomatik olarak bağlantılar ekler, 50'den fazla dili destekler ve kelime dağarcığınızı öğrenir. Siz akışta kalın, AI sizin için yazma ve yapılandırma işlerini halletsin.

2. BoldTrail (AI destekli kurumsal gayrimenkul CRM'si için en iyisi)

via BoldTrail

Gayrimenkul yazılım platformu BoldTrail, CRM ve iletişimi bir araya getirir. Tek bir sistemde potansiyel müşteri yakalama, pazarlama otomasyonu, işlem akışları, raporlama ve arka ofis işlemlerini destekler.

Ön büro platformu, yerleşik IDX web sitesi ile uzmanlığınızı sergilemenizi sağlar. Bu web sitesini potansiyel müşterileri yakalamak için kullanın. Hiper-yerel alan sayfaları, ev değerleme sayfaları ekleyebilir ve davranışsal içgörüler oluşturabilirsiniz.

Arka uçta, BackOffice modülü aracı kurumlar ve daha büyük takımlar için tasarlanmıştır ve acente faturalandırma araçları, işe alım ş Akışları, QuickBooks entegrasyonu, komisyon izleme ve raporlama/analitik özellikleri sunar.

Büyüme ve yetenek odaklı firmalar için Recruit modülü, işe alım gösterge panelleri ve takım raporları ekler. Müşteri tutma ve genişlemeyi desteklemek için işlem haritaları ve akıllı kampanyalar sunar.

BoldTrail Marketplace, ana BoldTrail CRM platformuyla çalışan isteğe bağlı bir eklentidir. PropertyBoost (listeleme tabanlı Facebook reklamları), Leads360 (otomatik olarak teslim edilen nitelikli potansiyel müşteriler), Success Assurance (ABD merkezli canlı potansiyel müşteri danışmanları) ve Voicemail Drop (kişilere otomatik sesli mesaj) gibi önceden entegre edilmiş araçlar içerir.

BoldTrail'in en iyi özellikleri

PPC entegrasyonları, açılış sayfaları ve hızlı takip için otomasyon kullanarak tutarlı bir potansiyel müşteri akışı oluşturun.

Davranış tabanlı e-postalar, SMS ve AI emlak önerileriyle çok kanallı damla kampanyalarını otomasyonla otomatikleştirerek müşterilerin ilgisini canlı tutun.

Envanter araçları, sosyal yayıncılık, toplu mesajlaşma ve QuickBooks entegrasyonu ile listeleri ve işlemleri tek bir merkezden yönetin.

BoldTrail sınırlamaları

Platform, gelişmiş ş Akışı otomasyonuna ihtiyaç duymayan küçük takımlar için fazla özellikli gelebilir.

BoldTrail fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BoldTrail puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar BoldTrail hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu BoldTrail hakkında şöyle diyor:

kvCORE benim işim için vazgeçilmez. Covid sırasında Florida'dan taşındıktan sonra 2021 yılında emlak piyasasına girdim. Covid kısıtlamaları ve yüz yüze toplantı imkanının olmaması nedeniyle yeni bir yere taşınmak ve yeni insanlarla tanışamamak, işimi büyütmem için büyük bir engeldi. kvCORE, işimi kurmam ve iz bırakmamda gerçekten büyük rol oynadı. Kendi paramla satın almak zorunda kalsam bile, bu üründen asla vazgeçmem. Bu ürünü çok seviyorum ve bizi desteklemek için daha iyi yollar bulmak ve gelişmek için sürekli iş yapmalarını çok takdir ediyorum.

👀 Biliyor muydunuz? 10 alıcı ve satıcıdan 9'u, temsilcilerini tavsiye edeceklerini iddia ediyor, ancak çok azı bunu gerçekten yapıyor. Bunun nedeni, kendilerine kimlerin yardım ettiğini unutmalarıdır. Anlaşma kapandıktan sonra bağlantıyı sürdürmek bunu değiştirir. Kısa bir süre sonra yapılan hızlı bir takip, geçmişteki bir anlaşmayı güvenilir, uzun vadeli bir tavsiye motoruna dönüştürebilir. Bir projeyi tamamladığınızda ClickUp Brain'den sizin için hatırlatıcılar ayarlamasını isteyin. ClickUp Brain'e talimatlar sağlayarak hatırlatıcılar ve diğer görevler ayarlayın.

3. BoomTown (Büyüyen emlak takımları için entegre müşteri adayı oluşturma ve CRM için en iyisi)

BoomTown aracılığıyla

BoomTown, potansiyel müşteri oluşturma, CRM, web siteleri ve takım yönetimini tek bir sistemde ele almak için geliştirilmiş bir gayrimenkul yazılım platformudur. Potansiyel müşterileri yakalamak için IDX özellikli web sitelerini destekler, merkezi bir CRM aracılığıyla bu potansiyel müşterileri izler, otomasyonla çalışan takip ş Akışlarını mümkün kılar ve ekipler ve komisyoncular için analiz ve raporlama sunar.

Sistem dört aşamalı paket halinde satılmaktadır: Launch, Core, Grow ve Advance. Küçük bir başlangıç yapmak istiyorsanız, Launch paketini tercih edin ve ardından diğer paketlerle ölçeklendirin. Success Assurance adlı hizmet, platformdaki potansiyel müşterileri izlemeye ve onlarla etkileşim kurmaya yardımcı olan bir potansiyel müşteri danışmanlığı takımı sağlar.

Follow Up Boss'un alternatifi olarak, kullanıcıların mevcut sistemlerini bağlayıp fonksiyonları genişletmeleri için çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla (70'den fazla entegrasyon) entegre olur.

BoomTown'un en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri yönlendirmesini otomasyonla otomatikleştirin, kişileri akıllıca segmentlere ayırın ve öngörücü emlak CRM ile yüksek öncelikli fırsatları ortaya çıkarın.

Potansiyel müşterileri yakalayan, listeleri görüntüleyen ve ziyaretçileri bağlantılara dönüştüren, IDX özellikli özel bir web sitesi oluşturun ve yayınlayın.

BoomTown NOW uygulamasını kullanarak gerçek zamanlı uyarılar ve görev izleme ile yeni sorulara anında yanıt verin.

BoomTown sınırlamaları

BoomTown, davranış izlemeyi kullanarak dönüşüm olasılığı en yüksek potansiyel müşterileri ortaya çıkaran bir "Tahmine Dayalı CRM" özelliki içermesine rağmen, sistemde üretken veya otonom bir yapay zeka sistemi bulunmamaktadır.

BoomTown fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BoomTown puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

BoomTown hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusu BoomTown hakkında şöyle diyor:

Boomtown her zaman kullanışlıdır. Stres yaşamadan tüm potansiyel müşterilerim orada. Güncellemeler, müşterilerimin ev satın alma sürecinde nerede olduklarını bilmek için çok önemlidir. Diğer emlak uygulamalarına kıyasla bu en iyisidir.

Boomtown her zaman kullanışlıdır. Stres yaşamadan tüm potansiyel müşterilerim orada. Güncellemeler, müşterilerimin ev satın alma sürecinde nerede olduklarını bilmek için çok önemlidir. Diğer emlak uygulamalarına kıyasla bu en iyisidir.

⚡ Şablon Arşivi: Ücretsiz Gayrimenkul Yatırım Şablonlarıyla Daha Akıllı Yatırım Yapın

🧠 İlginç Bilgi: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, emlakçıdan komisyoncuya geçen emlak profesyonellerinin ortalama gelirleri 56.000 dolardan 72.000 doların üzerine çıkıyor. Bu artış genellikle daha akıllı sistemlere bağlıdır; komisyoncular manuel yöneticilik işlerine daha az zaman harcayarak operasyonları büyütmeye daha fazla zaman ayırırlar. ClickUp ile, tek bir Çalışma Alanından listeleri, takipleri ve anlaşma izlemelerini otomasyonla otomatikleştirerek aynı şeyi yapabilirsiniz.

IXACT Contact aracılığıyla

Follow Up Boss alternatifi IXACT, zengin iletişim profilleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir iletişim yönetim sistemidir. Telefon sayılarını, ev ve iş adreslerini, aile üyelerini, tavsiye geçmişini, mülk/ipotek ayrıntılarını ve iletişim günlüklerini izleme imkanınız vardır.

Otomasyonlu iletişim kurma koçluğu özelliği ile, arama yapma, e-posta veya metin gönderme, taşınma yıldönümlerini veya doğum günlerini işaretleme ve emlak CRM'si aracılığıyla potansiyel müşterileri takip etme konusunda uyarılar alırsınız.

Web sitesi ve potansiyel müşteri yakalama için IXACT Contact, akıllı formlar, blog içeriği ve emlak listeleri için isteğe bağlı IDX entegrasyonu ile mobil uyumlu, SEO optimizasyonlu bir site kurmanıza olanak tanır. Yerleşik gösterge panelleri, boru hattının durumunu, bireysel ve takım faaliyetlerini, görev yönetimini, atamaları ve hedef izlemesini gösterir.

IXACT Contact ayrıca potansiyel müşteri yakalama ve geliştirme işlemlerini otomasyonla gerçekleştirir. Yeni potansiyel müşteriler, Zillow dahil olmak üzere herhangi bir web sitesinden veya potansiyel müşteri sağlayıcısından toplanabilir. Potansiyel müşteriler, otomatik takip için otomatik olarak damla kampanyasına atanabilir.

Doğrudan posta pazarlama hizmeti ile hazır e-bültenler sayesinde aylık markalaşma faaliyetlerinizi otomasyon ile otomatikleştirin.

Sürekli manuel paylaşım yapmadan görünürlük sağlamak için yeni emlak içeriklerini sosyal kanallara otomatik olarak yayınlayın.

Bir grup kişiye kişiselleştirilmiş toplu metinler gönderin ve yanıtları telefonunuzda alın. Ayrıca, otomatik metin yanıtlayıcı ile yeni potansiyel müşterilere yanıt verebilirsiniz.

IXACT Contact, belge depolama ve e-imza için güçlü bir yerleşik destek sunmaz ve karmaşık satış hunisi aşamalarına uygun değildir.

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur IXACT Contact'ın Entegre CRM ve E-posta Pazarlama Çözümü: Aylık 55 $

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

G2 yorumcusu IXACT Contact hakkında şöyle diyor:

IXACT crm sistemini kullanmaktan keyif alıyorum çünkü gayrimenkulün diğer yönlerine odaklanmamı sağlıyor. Doğum günleri ve yıldönümleri için hatırlatıcılar ve bildirimler almak çok yararlı. Ayarlayın ve unutun! Aslında tam olarak unutun değil ama ne demek istediğimi anladınız.

📚 Daha fazla bilgi: En iyi takip e-posta örnekleri

5. CINC (Yüksek hacimli potansiyel müşteri dönüşümü için en iyisi)

CINC aracılığıyla

CINC, SEO, PPC ve ücretli sosyal reklamlar gibi kaynaklardan gelen çok sayıda çevrimiçi potansiyel müşteriyi yöneten emlak takımları içindir. Her sorgu, tam kaynak izleme, davranışsal içgörüler ve tahmine dayalı analitik ile doğrudan CRM'ye akış sağlar.

Acenteler, doğru satış hunisi aşamalarına öncelik verebilir ve dönüşüm olasılığı en yüksek potansiyel müşterilere odaklanabilir. Akıllı yönlendirme kuralları, yeni potansiyel müşterilerin anında doğru acenteye veya ISA'ya yönlendirilmesini sağlayarak, anlaşmalara mal olan yavaş yanıt sürelerini önler.

Potansiyel müşteriler sisteme girdikten sonra, acenteler yerleşik çeviriciler, e-posta ve toplu SMS gönderme özelliğini kullanarak her bir temas noktasını tek bir yerden yönetebilirler. Her arama, tıklama ve konuşma potansiyel müşterinin zaman çizelgesine kaydedilir, böylece takip süreci düzenli ve hesap verebilir bir şekilde yürür.

CINC AI, metin yoluyla gelen soruları hemen yanıtlayarak, insan temsilci devralmaya hazır olana kadar potansiyel müşterilerin ilgisini canlı tutar.

CINC'in en iyi özellikleri

Tıklayarak arama ve anlık bildirimler gibi güçlü mobil uygulamalarla hareket halindeyken dönüşümleri artırın.

Özel ev değerleme açılış sayfaları ve otomasyonlu CMA takipleriyle satıcıları çekin.

Potansiyel müşteri kaynaklarını, maliyetleri ve acente dönüşüm metriklerini gösteren ROI gösterge panelleriyle satış sürecini analiz edin.

CINC sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sistemin eklentilere çok fazla bağımlı olduğunu ve özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünüyor.

CINC fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CINC puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (200+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar CINC hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu CINC hakkında şöyle diyor:

CINC'in sadeleştirilmiş ve otomasyonlu özelliklerini en çok beğeniyorum. Takip işlerimi (eski müşteriler ve potansiyel satıcılar/alıcılar) çok daha kolay hale getirdiler. Artık "takip eksikliğinden korkmuyorum". CINC'teki AutoTracks, çalışanlarımın unutulmadığından ve ilgilenildiğinden emin olmamı sağlıyor.

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gömülü, bir Slack konu dizisinde genişletilmiş ve ayrı bir araçta belgelenmiş olabilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantılı, senkronize ve anında erişilebilir kalır. "İş hakkında iş" yapmaya veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

6. Top Producer (CRM deneyimli kullanıcılar ve MLS entegrasyonları için en iyisi)

Top Producer aracılığıyla

Follow Up Boss alternatifi Top Producer, gayrimenkul için bir iş yönetim platformudur.

E-postaları, metinleri, görev hatırlatıcılarını, liste verilerini ve MLS etkinliklerini tek bir platformda merkezileştirir. Market Snapshot, canlı MLS verilerini çekerek, acentelerin potansiyel müşterilere veya mevcut müşterilere gönderebilecekleri liste etkinlik raporları oluşturur.

Top Producer, Zillow, Trulia, Realtor.com ve Facebook lead reklamları dahil olmak üzere başlıca potansiyel müşteri kaynaklarıyla da senkronizasyon gerçekleşir, böylece yeni talepler doğrudan CRM'ye akış gösterir.

Kişileri aktif alıcılar, satıcılar, potansiyel müşteriler ve eski müşteriler olarak sınıflandırın ve otomatik takip planları atayın. CRM, e-postaların, aramaların, notların ve anlaşma ilerlemesinin geçmişini saklar.

Ayrıca, işlem yönetimi araçlarıyla entegre olur ve Gmail ve Outlook ile iki yönlü e-posta senkronizasyonu sunar.

Top Producer'ın en iyi özellikleri

Anlaşma tarihlerini ve olası durumları izleyen hafif bir İşlem Yöneticisi ile kapanışları düzenleyin.

Listeler ve müşteri türleri için görev kontrol listelerini tetikleyen Akıllı Planlar'ı kullanarak iş akışınızı otomatikleştirin.

Canlı MLS verileri içeren markalı pazar özeti e-postaları göndererek kendinizi bölgenin uzmanı olarak pozisyona getirin ve geçmişteki potansiyel müşterilerle yeniden iletişime geçin.

Top Producer sınırlamaları

Acentelerin hareket halindeyken kullanabileceği özel bir mobil uygulama yoktur.

Top Producer fiyatlandırması

Pro: 179 $/kullanıcı/ay

Pro+ Leads: 479 $/kullanıcı/ay

Pro+ Farming: 599 $/kullanıcı/ay

Pro Takım 5: 399 $/5 kullanıcı/ay

Pro Takım 10: 699 $/10 kullanıcı/ay

Pro Takımlar 25: 1199 $/25 kullanıcı/ay

En iyi üretici derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3. 1/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (300'den fazla yorum)

Top Producer hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusu Top Producer hakkında şunları söylemiştir:

Diğer CRM'leri denedim, ancak TP'ye geri dönmeye devam ediyorum çünkü TP, emlakçılar, komisyoncular veya harika yerleşik sistemlere sahip tam hizmet CRM'ye ihtiyaç duyan emlak sektöründeki herkes için en iyi planlanmış program gibi görünüyor.

📚 Daha Fazla Bilgi: Satış Sürecinde İzlenecek Adımlar

7. Sell. Yapılacak (Gayrimenkul geliştiricileri ve uçtan uca satışlar için en iyisi)

Sell. Do, genel amaçlı satış takımları yerine geliştiriciler, komisyoncular ve kanal ortakları için tasarlanmıştır.

Anlaşmaları sonuçlandırmak için uçtan uca iş akışlarını kapsar. Buna potansiyel müşteri yönetimi, envanter ve saha ziyareti izleme, pazarlama otomasyonu (e-postalar, SMS, WhatsApp), satış boru hattı yönetimi, satış sonrası hizmetler ve değerli içgörüler için performans gösterge panelleri dahildir.

Bu entegre emlak CRM'si, potansiyel müşteri yakalama ve yönlendirme, görev atama, onay akışları, belge oluşturma ve dijital ödemeler dahil olmak üzere süreç otomasyonunu destekler.

Mobil uygulaması, acentelerin ofis dışında olduklarında bile çevrimdışı erişim, push bildirimleri ve arama izleme özellikleriyle alanda işlerini yapmasına olanak tanır.

Sell. Do ile diğer Follow Up Boss alternatifleri arasındaki en büyük fark, Sell. Do'nun emlak yönetimi hizmeti sunmasıdır. Birimlerin kullanılabilirliğini, fiyatlandırmasını, rezervasyonlarını ve bekleme listelerini yönetebilirsiniz.

Sat. Yapılacak en iyi özellikler

Özel bir portal ile kanal ortaklarını yöneterek potansiyel müşterileri atayın, anlaşma ilerlemesini izleyin ve komisyonları sorunsuz bir şekilde yönetin.

Rezervasyonları otomasyonla yönetin, ödeme planlarını ve belgeleri yönetin, satış sonrası işlemleri kolaylaştırın.

Potansiyel müşteri kaynağından nihai satışa kadar tam dönüşüm hunisi izleme ile kampanya performansını analiz edin.

Satış. Sınırlamalar

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler bulunmadığından, hareket halindeyken görevleri yönetmek ve önemli proje bilgilerine erişmek zorlaşıyor.

Satış yapın. Fiyatlandırma yapılacak

Özel fiyatlandırma

Satış yapın. Derecelendirme ve yorumlar yapılacak

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sell. Do hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Sell. Yapılacaklar şunlardır:

Sell. Do, emlak sektörü için özel olarak tasarlanmış, kullanıma hazır bir CRM'dir. Tüm temel entegrasyonlarla donatılmış olduğundan, harici bir uygulama ortağına ihtiyaç duymaz. Platform, emlak iş süreçlerine ilişkin derin bir anlayışı açıkça yansıtarak, ilk günden itibaren son derece ilgili ve pratik olmasını sağlar. En çok öne çıkan özellikleri, düşük lisans maliyeti, hızlı performansı ve takımların ağır kurulum veya özel özelleştirme gerektirmeden ne kadar hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabildikleridir. Verimli, uygun maliyetli ve gerçekten gayrimenkul sektörünü göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır.

🧠 İlginç Bilgi: Florida, ABD'deki diğer eyaletlerden daha fazla emlakçı ve emlak komisyoncusuna sahiptir. California ve Teksas ise onu takip eden eyaletlerdir.

8. Pipedrive (Görsel satış boru hattı yönetimi için en iyisi)

Pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, görsel Kanban boru hattı ile anlaşma yönetimini basitleştirir. Gayrimenkul sektörüne özel olmasa da, küçük aracı kurumlar ve gayrimenkul profesyonelleri, sezgisel sürükle ve bırak kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle Pipedrive'ı potansiyel müşterileri ve anlaşmaları yönetmek için kullanır.

Her anlaşma, Yeni Müşteri Adayı'ndan Gösterime ve Sözleşme Aşamasında'ya sürükleyebileceğiniz bir kart olarak görünür, böylece ilerlemeyi görmek ve durgunluğu önlemek çok kolaydır.

Pipedrive ayrıca, takip e-postaları oluşturan, uzun e-posta konu dizilerini özetleyen, yüksek niyetli potansiyel müşterileri işaretlemek için anlaşmaları puanlayan ve riskli fırsatları vurgulayan, büyüyen bir AI CRM paketi içerir. AI, tahminlerde yardımcı olur ve ş Akışı modellerine dayalı otomasyon kuralları önerir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Zillow, Facebook Lead Ads ve telefon çeviriciler dahil 300'den fazla aracı Pipedrive entegrasyonlarıyla bağlayarak potansiyel müşteri akışını kolaylaştırın.

Çağrı kaydı, coğrafi konum ve kartvizit tarama özelliklerine sahip mobil uygulamayı kullanarak CRM'inizi alandan anında güncelleyin.

Android ve iOS mobil uygulamasıyla hareket halindeyken görevleri tamamlayın, toplantılar planlayın ve e-postalara yanıt verin.

Pipedrive sınırlamaları

Pipedrive, gayrimenkul sektörüne özel bir platform olmadığı için, yerleşik IDX web siteleri, liste yönetimi veya komisyon izleme gibi özellikler içermez; bunlar için ek uygulamalar gerekir.

Pipedrive fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Lite: 19 $/koltuk/ay

Büyüme: 34 $/koltuk/ay

Premium: 64 $/koltuk/ay

Ultimate: 89 $/kullanıcı/ay

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Pipedrive hakkında şöyle diyor:

Anlaşılması ve yönetilmesi çok kolaydır ve emlak sektöründeki işimin ihtiyaçlarını karşılar. Mobil uygulaması çok kapsamlıdır ve hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

9. HubSpot CRM (Entegre pazarlama ve ücretsiz CRM için en iyisi)

HubSpot aracılığıyla

HubSpot CRM, basit bir iletişim veritabanından daha fazlasına ihtiyaç duyan emlak takımları için geliştirilmiştir. Tam donanımlı bir CRM olarak, potansiyel müşteri yakalamadan izlemeyi gerçekleştirmeye ve satış sonrası etkileşime kadar müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında yardımcı olur.

Açık evler, web sitesi formları, sosyal reklamlar, yönlendirmeler veya portallardan gelen potansiyel müşteriler doğrudan CRM'ye akışta yer alır. HubSpot, profillerini zenginleştirir ve bunları mülk özelinde besleme dizilerine yerleştirir.

Platform, ş akışınıza uyum sağlar. Acenteler, ilk sorgulamadan inceleme, müzakere ve kapanışa kadar gayrimenkul işleminin her aşamasını yansıtan özel süreçler oluşturabilirler.

Her e-posta, metin, arama, belge ve son tarih otomatik olarak kaydedilir, böylece uzun satış döngüsü sırasında hiçbir şey gözden kaçmaz.

Breeze paketi, Prospecting Agent (potansiyel müşterileri bulmak ve iletişim kurmak için), Customer Agent (sohbet robotu/asistan) ve Content Agent (e-posta ve metin içeriği oluşturmak için) gibi yapay zeka ajanları sunar. Bu ajanlar birlikte görevleri otomasyonla gerçekleştirir ve iletişim ağınızı genişletmenize yardımcı olur.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Damla damla birbiri ardına bire bir takip işlemleri ayarlayın, böylece yeni potansiyel müşteriler manuel çaba gerektirmeden zamanında temas noktaları alsın ve kaçırılan fırsatlar azalsın.

Gayrimenkul işlemlerini aşamalar halinde (Alıcı Adayı'ndan Kapalı'ya kadar) düzenli tutun ve senkronizasyonlu görevler ve takvim hatırlatıcılarıyla günlük iletişim faaliyetlerinizi güçlendirin.

Potansiyel müşteri kaynaklarını, e-posta etkileşimini, anlaşma ilerlemesini ve takım verimliliğini izleyerek, işe yarayan şeyleri ikiye katlayın ve dönüşüm oranlarını artırın.

HubSpot CRM sınırlamaları

Platform çok çeşitli özellikler sunsa da, yeterli eğitim veya destek olmadan kurulumu ve özelleştirilmesi zor olabilir.

HubSpot CRM fiyatlandırması

Smart CRM Professional: 49 $/kullanıcı/ay

Smart CRM Kurumsal: 75 $/kullanıcı/ay

HubSpot CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar HubSpot CRM hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu HubSpot CRM hakkında şöyle diyor:

HubSpot CRM, temiz arayüzüyle çok kullanıcı dostudur. HubSpot CRM, Gmail, Outlook, Slack, Shopify ve WordPress gibi popüler araçlarla kolayca bağlantı kurar ve üçüncü taraf entegrasyonları da sunar. İyi bir müşteri desteği vardır.

👀 Biliyor muydunuz? 2022 yılında bekar Amerikalıların sahip olduğu yaklaşık 35,2 milyon evin %58'i bekar kadın lara ait olsa da, bu oran 2000 yılında %64 idi.

📚 Daha fazla bilgi: Potansiyel müşteri akışınızı izlemek için en iyi satış yönetimi araçları

10. Freshsales (Freshworks CRM) (Çok kanallı erişime sahip AI odaklı satışlar için en iyisi)

via Freshworks

Freshworks paketinin bir parçası olan Freshsales, yapay zeka destekli bir CRM ve yerleşik iletişim kanallarını tek bir yerde isteyen emlak takımları için idealdir. Acentelerin birden fazla araç arasında geçiş yapmadan telefon, SMS, e-posta, WhatsApp ve sohbet yoluyla bağlantı kurmasına yardımcı olur.

AI asistanı Freddy, alıcı davranışlarını ve etkileşim modellerini analiz eder. Potansiyel müşteri puanları atar, içgörüler sunar ve bir sonraki en iyi eylemleri önerir.

Bu Follow Up Boss alternatifi, acentelerin en umut verici fırsatlara öncelik vermelerine ve veriye dayalı kararlarla satış stratejilerini güçlendirmelerine olanak tanır.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Coğrafi konum özelliğine sahip, tam donanımlı Freshsales mobil uygulamasını kullanarak hareket halindeyken anlaşmaları, aramaları ve müşteri güncellemelerini yönetin.

Daha geniş Freshworks ekosistemine bağlantı kurarak satış, destek ve pazarlama verilerini birleştirin ve 360 derecelik bir müşteri görünümü elde edin.

AI destekli içgörüler ve görsel satış tahminleriyle boru hattının durumunu ve performansını analiz ederek kapanış hedeflerinize ulaşın.

Freshsales sınırlamaları

Rapor oluşturmak sinir bozucu olabilir ve diğer bazı CRM'lerin sağladığı esneklik ve kullanım kolaylığından yoksundur.

Freshsales fiyatlandırması

21 günlük ücretsiz deneme

Büyüme: 11 $/kullanıcı/ay

Pro: 47 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 71 $/kullanıcı/ay

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Freshsales hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu Freshsales hakkında şöyle diyor:

Harika bir özellik listesi var. Platforma kişi/potansiyel müşteri eklemekten, görevler aracılığıyla potansiyel müşteri yaşam döngüsünü yönetmeye ve döngüyü teşvik etmek için anlaşmalar oluşturmaya kadar, kullanımı çok kolay bir platformdur.

TL;DR En iyi Follow Up Boss alternatifi...

ClickUp, takımların tüm boyutlarda kullandığı bir gayrimenkul proje yönetimi ve CRM merkezidir.

Tek başına çalışan bir emlakçıysanız, ClickUp ile satış süreçlerinizi, listelerinizi, görevlerinizi ve takip işlemlerinizi tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Büyüyen bir takım veya aracılık şirketiyseniz, ClickUp paylaşılan gösterge panelleri, otomasyonlar, belge depolama, konuşmaların AI özetleri ve her liste, anlaşma aşaması ve proje için görünürlük sağlar.

Başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.