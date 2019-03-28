Hedef kitle testi, işinizin isimlendirme sürecinde neden merkezi bir adım olmalıdır?

Olası iş isimleri üzerinde saatlerce beyin fırtınası yaptıktan ve düzinelerce olasılığı eledikten sonra, sonunda ideal marka ismini bulduğunuzu düşünüyorsunuz. Evet, mükemmel olduğunu düşünüyorsunuz, ama nasıl emin olabilirsiniz?

Startup'ınız için bir isim bulurken, girişimci olarak isim hakkındaki düşüncelerinizden daha fazlasını düşünmeniz gerekir. İsmi beğenmeniz gerçekten iyi bir işarettir ve takımınızın da beğenmesi aynı derecede harikadır, ancak isminizi beğenmesi gereken en önemli grup hedef kitlenizdir.

Marka adınız yeterince ilgi çekmez ve potansiyel müşterilerinizde yeterince faiz uyandırmazsa, mükemmel bir iş adı bulmak için harcadığınız tüm zaman ve çaba boşa gider. İş adı bulmak için hazırladığımız kullanışlı kılavuz, isimlendirme sürecinin her adımında size yol göstererek, yeni işiniz için isim bulmak için harcadığınız zamandan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.

1. Bir dizi harika isim bulun

Kutunun dışına çıkıp beyninizdeki tüm yaratıcı fikirleri ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Bu beyin fırtınası adımında, isimlerin uygun olup olmadığını önceden yargılamadan, aklınıza gelen her bir iş adı önerisini yazmanız gerekir.

Beyin fırtınası yaparken bulduğunuz isimlerin yazılması, arkadaşlarınızla paylaşılması ve hatırlanması kolay olmalı. Ayrıca, isim bulurken basit bir URL araması yapıp o URL'nin kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bu kolay ve hızlı adım, isme aşık olduktan sonra alan adının zaten alınmış veya çok pahalı olduğunu fark ederek hayal kırıklığına uğramamanızı sağlayacaktır.

2. Kısa liste oluşturun

Yeni işiniz için bir dizi farklı potansiyel isim topladığınıza göre, artık işe koyulabilir ve yeni girişiminiz için uygun olmadığını düşündüğünüz isimleri elemeye başlayabilirsiniz. Bu adımın amacı, listenizi dört veya beş umut vaat eden isme indirene kadar isim seçeneklerinizi azaltmaktır.

Kısa listenizi oluştururken, bu isimler konusunda içgüdülerinizi dinleyin, ancak hedef kitlenizi de göz önünde bulundurun. Elbette, hangi isimlerin uygun olduğunu düşünmek önemlidir, ancak kime hitap etmeye çalıştığınızı ve onların isminize nasıl tepki vereceğini düşünmek de anahtardır. Örneğin, milenyum kuşağı eğlenceli ve heyecan verici, gençliklerine hitap eden bir ismi tercih edebilirken, Baby Boomers gibi daha yaşlı nesiller bu tür isimlere ilgi duymayabilir.

3. Hedef kitlenizden geri bildirim alın

Listenizden güçlü bir isim grubu seçtikten sonra, işiniz için en başarılı ismin hangisi olacağı konusunda dışarıdan görüşler almanın zamanı geldi. Hedef kitlenizi oluştururken, cinsiyet, ilgi alanları, yaş, hobiler ve konum gibi özelliklere göre seçim yapabilirsiniz. Hedef kitlenize herhangi bir soru sormadan önce, sorularınızı yanıtlarken ilgili bir karar verebilmeleri için onlara yeterli bağlam bilgisi verdiğinizden emin olun. İşinizin ne yapmasını istediğinizi, değerlerinizi ve misyonunuzu hatırlatarak onları yavaşlatın. Sorularınıza cevap vermeden önce, hedef kitlenizin üyelerinin duraksadığını ve sorunuzu ve işinizin bağlamında kök salmış isimleri düşündüklerini görmelisiniz.

Bu aşamada yapabileceğiniz en büyük hata, hedef kitlenizin üyelerine "Bu isimlerden herhangi birini beğendiniz mi?" diye sormaktır. Bu son derece belirsiz ve anlaşılması zor bir sorudur. Bağlam olmadan işinizin adı kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey ifade etmediğinden, bu sorunun anlamı çok azdır. Ayrıca, bir marka adını "beğenmek" ne anlama gelir? O kişi, yazılışını mı beğeniyor yoksa telaffuzunu mu? Adın açıklayıcı olmasını mı seviyor? Ya da hedef kitlenizin üyeleri, adı nostaljik bir unsur içerdiği için mi beğeniyor? Hedef kitlenizin üyelerine sorular sorarken, bir adı "beğenmek" gibi temel ve öznel bir alandan öteye geçmeniz gerekir.

Hedef kitlenize soracağınız soruları nasıl formüle edebileceğinize dair bazı harika örnekler:

Bu sosyal medya uygulamalarından hangisini indirip deneme olasılığınız en yüksek?

Bu sanat malzemeleri markalarından hangisini bir arkadaşınıza tavsiye edersiniz?

Bu sorular çok etkilidir, çünkü hedef kitlenizi durup işinizin bağlamında markanız hakkında düşünmeye zorlar.

Ayrıca, değer önerilerine dayalı bazı sorular da yazabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki gibi sorular deneyin:

Hangi isim, yenilikçi hikaye anlatımı ve benzersiz sunumlara odaklanan bağımsız bir belgesel şirketi için en uygun olur?

Aşağıdaki yayıncılık şirketi isimlerinden hangisi size en prestijli ve güvenilir geliyor?

4. Sonuçlarınızı analiz edin

Şimdi son adımda ve hedef kitle testinin sonuçlarına bakarak, girişiminiz için en etkili ismin hangisi olduğuna dair bilinçli bir karar verebilirsiniz. Test sonuçları sizi şaşırtabilir veya şaşırtmayabilir ve isim seçiminizde başından beri haklı çıkabilirsiniz. Ancak, müşterilerimizle yaptığımız binlerce isim testinde, girişimcinin sevdiği mükemmel ismin hedef kitlesinde çok kötü performans gösterdiğini görmek son derece yaygındır. Bu nedenle hedef kitle testi çok önemlidir, potansiyel isminize dışarıdan bir bakış açısı kazandırır.

Hedef kitle testi, doğrulama sürecinize ek bir katman ekleyebileceğinden, bu önemli bir adımdır. Hedef kitle testi, garip veya utanç verici olmayan bir işletme adı seçmenize yardımcı olabilir. Hedef kitlenin geri bildirimleriyle, ilerlemek için en iyi seçenek olan adı belirleyebilirsiniz.

Adınız belirlendikten sonra, şirket web sitesini kurma, pazarlama ve minimum düzeyde uygulanabilir bir ürün oluşturma hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz.

Potansiyel müşterilerinizden geri bildirim almak, bir iş adı seçiminde size güvenle yardımcı olabileceğinden çok önemlidir.

Grant Polachek, Inc 500 şirketi Squadhelp.com'un Pazarlama Direktörüdür. Squadhelp.com, dünyanın en büyük isimlendirme platformu olup, dünyanın en küçük girişimlerinden Nestle, Philips, Hilton, Pepsi ve AutoNation gibi en büyük şirketlere kadar yaklaşık 20.000 müşteriye sahiptir. Bu harika şirket isimlerini keşfederek ilham alın.