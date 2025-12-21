Sanal Takım İşbirliği ve Ofis için En İyi 10 Sococo Alternatifi

SoSococo, uzaktan ve hibrit takımlar için sanal bir ofis sunarak, sanki yüz yüze çalışıyormuş gibi işbirliği yapmalarına yardımcı olur. Ancak, birçok kullanıcı teknik sorunlar ve yüksek maliyetlerden şikayetçidir.

Aşağıdakileri sağlayan daha uygun fiyatlı bir sağlayıcı arıyorsanız:

Modern, profesyonel bir arayüz

Büyük takımlar için güvenilir performans

Takım ilerlemesi ve sorumlulukları hakkında daha iyi görünürlük

Beyaz Tahta, ekran paylaşımı, belge ortak düzenleme ve küçük grup çalışma alanları gibi özellikler...

O halde doğru yerdesiniz. Bu kılavuz, takımınızın daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olacak en iyi Sococo alternatiflerini öne çıkarıyor.

Neden Sococo Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Sococo kullanıcısıysanız, muhtemelen bunlardan birkaçına aşina olacaksınız:

Kafa karıştırıcı gezinme: Takımınız büyüdükçe, kalabalık ve dağınık arayüz nedeniyle iş arkadaşlarınızı veya odaları bulmak zorlaşabilir.

Performans düşüşleri: Sococo, özellikle çok sayıda video akışı olduğunda çok fazla sistem kaynağı kullanabilir. Mobil uygulama, temel Liste görünümüyle sınırlıdır.

Ölçeklenebilirlik sorunları: Büyük kuruluşlar, ekran paylaşımı veya video görüşmeleri sırasında karmaşık düzenler ve daha yavaş performansla sorun yaşayabilir.

Görev yönetimi eksikliği: Sococo, görevleri, hedefleri veya ş akışlarını yönetmek için yerleşik araçlar sunmaz.

🧠 İlginç Bilgi: Teknoloji sektöründe çalışanların yaklaşık %67'si uzaktan iş yaptığını belirtiyor. Bu sektör, uzaktan çalışanların en yüksek oranda olduğu sektör.

En İyi Sococo Alternatiflerine Genel Bakış

Her bir Sococo alternatifini incelemeye başlamadan önce, her aracın özellikleri, ideal takım boyutu ve fiyatlandırması hakkında kısa bir özet sunuyoruz. İster sanal bir ofis oluşturmak, ister çevrimiçi etkinlikler düzenlemek, ister sadece uzaktaki takımınızı bir arada tutmak istiyor olun, her ihtiyacınız için uygun bir araç var.

Araç Temel Özellikler En İyisi Fiyatlandırma* ClickUp ClickUp Brain, AI Agents gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır, özel görünümler ve gösterge panelleri, iş akışı otomasyonu dünyanın en eksiksiz iş AI'sını oluşturur. Proje yönetimi, otomasyon ve işlevler arası işbirliği için birleşik bir platforma ihtiyaç duyan girişimlerden büyük kurumsal işletmelere kadar. Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur. Tandem Anlık ses/video, ekran paylaşımı, ortak çalışma modu, durum göstergeleri Çevik işbirliği için spontan sesli/video sohbetlere ve gerçek zamanlı varlığa değer veren küçük ve orta ölçekli uzaktan çalışan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 59 $'dan başlar. Kumospace Uzamsal ses, etkileşimli odalar ve işbirliği araçları sunan sanal ofis platformu Yaratıcı, teknoloji veya ajans ortamlarında, sürükleyici ve etkileşimli sanal ofis deneyimleri arayan dağıtılmış takımlar (5–100+) Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 16 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Teamflow Uzamsal ses, kalıcı Beyaz Tahtalar ve belgeler, gizli odalar, çoklu ekran paylaşımı, verimlilik entegrasyonları Kalıcı işbirliği alanlarıyla fiziksel ofis hissini yeniden yaratmak isteyen hibrit ve uzaktan çalışan takımlar (10–200) Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 20 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Microsoft Teams Sohbet, video görüşmeleri, dosya paylaşımı, kanallar, derin Microsoft 365 entegrasyonları, 10.000 kişiye kadar web seminerleri, kurumsal düzeyde güvenlik Microsoft 365 ile sıkı bir şekilde entegre, güvenli ve ölçeklenebilir iletişime ihtiyaç duyan, düzenlemelere tabi sektörlerdeki orta ve büyük boyutlu kurumsal işletmeler Ücretli planlar 4,80 $/kullanıcı/aydan başlar. Slack Kanal tabanlı mesajlaşma, engeller, 2000'den fazla entegrasyon, ş Akışı oluşturucu, güçlü arama, dosya paylaşımı Hızlı, kanal tabanlı mesajlaşma ve geliştirici araçlarıyla derin entegrasyonları önceliklendiren teknoloji girişimleri ve KOBİ'ler Ücretli planlar 8,75 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Zoom HD video toplantıları, küçük grup odaları, web semineri barındırma, ekran paylaşımı ve AI toplantı asistanı Güvenilir, yüksek kaliteli video toplantıları, web seminerleri ve sanal etkinliklere ihtiyaç duyan büyük kurumsal işletmeler Ücretli planlar 13,33 $/kullanıcı/aydan başlar. Connecteam Zaman takibi, vardiya planlama, görev güncellemeleri, iç haber akışı, konum izleme, İK araçları, eğitim modülleri Alan hizmeti şirketleri, perakende, konaklama ve lojistik takımları, büyük ölçekte masa başı olmayan veya mobil çalışanları yönetir. Ücretsiz deneme, Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar Cisco Webex Video toplantıları (HD), arama, web seminerleri, Beyaz Tahta, anket, dosya paylaşımı, kalıcı mesajlaşma, yapay zeka destekli işbirliği, güçlü güvenlik Güçlü güvenlik, uyumluluk ve gelişmiş video konferans özelliklerine ihtiyaç duyan büyük kurumsal işletmeler ve devlet kurumları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 14,50 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Google Çalışma Alanı Gmail, Drive, Belge, Toplantı, Calendar, 5000'den fazla uygulama pazarı entegrasyonu, güçlü yönetici kontrolleri, veri koruma ve uyumluluk Kolay yönetim ve işbirliği araçlarına sahip entegre bir verimlilik paketi arayan küçük ve orta boyutlu işletmeler ve eğitim takımları Ücretli planlar 8,40 $/kullanıcı/ay'dan başlar.

Kullanabileceğiniz En İyi Sococo Alternatifleri

Sanal bir ofis oluşturmak, çevrimiçi etkinlikler düzenlemek veya sadece uzaktaki takımınızı bir arada tutmak istiyorsanız, her ihtiyacınız için uygun bir araç var.

Her bir aracın sunduğu özellikleri daha yakından inceleyelim.

1. ClickUp (Görevler ve işbirliği için birleşik bir platforma ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

Bazı takımlar, takımlarının daha etkili ve akıllı bir şekilde iş yapmasına yardımcı olacak bir platform aradıkları için Sococo'nun sanal ofis konseptinden uzaklaşabilirler.

ClickUp'a girin. Bu, işbirliği, görev ve proje yönetimi, sohbet ve Ajanları tek bir yerde bir araya getiren, tamamen yapay zeka ile çalışan dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanıdır.

ClickUp Sohbet ile çevrimiçi işbirliği yapın ClickUp Sohbet'te geçiş vergisi olmadan uzaktan işbirliğini kolaylaştırın.

Uzaktan çalışan takımlar hızlı tempolu bir ortamda çalıştıklarında, işler genellikle birbiriyle iletişim kurmayan birden fazla araç, sohbet penceresi, belge, e-posta ve reklam sistemine dağılır. Sonuç: Takımlar, uygulamalar arasında geçiş yapmak, bağlamı bulmak ve bilgi silolarıyla mücadele etmek için değerli zamanlarını harcarlar, kuruluşlar ise verimlilik ve verimlilikte artan kayıplarla karşı karşıya kalır.

ClickUp, uzaktan çalışan takımların günlük olarak kullandığı araçları bir araya getirerek bu iş dağınıklığını ortadan kaldırır.

Böylece, sanal varlık için Sococo, sohbet için Slack, görevler için ayrı bir araç ve işbirliği için Google Dokümanlar arasında geçiş yapmak yerine, her şey tek bir platformda bir araya geliyor. İşte platformda birleşmenin gücü budur .

Bununla birlikte, ClickUp'ın her bir özelliğini inceleyelim:

Çalışma Alanınıza entegre edilmiş sohbet ve video görüşmeleri

Günümüzde, kesintisiz iletişim takımların verimliliğinin bel kemiğidir. ClickUp Sohbet ile bir daha iletişim araçları arasında geçiş yapmak için zaman kaybetmenize gerek kalmayacak. Sohbet , işin geleceğidir.

Bunun nedeni, konuşmaların, görevlerin ve projelerin sadece birbirine bağlanmakla kalmayıp, bir araya gelmesidir. Kanalları veya doğrudan mesajları kullanarak takımınızla iletişim kurabilir, sohbet mesajlarından görevler oluşturabilir, ClickUp AI'yı kullanarak konu dizilerini özetleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Ya da videoyi izlemek isterseniz, ClickUp SyncUps , Çalışma Alanınızın içinde hızlı ve yapılandırılmış kontrol işlemleriyle uzaktaki takımların uyumunu sağlar. SyncUp oturumu içinde (sohbet pencerenizin içinde bir tıklama ile başlatabilirsiniz) eylem öğeleri atayabilir, proje ilerlemesini inceleyebilir ve kararları belgeleyebilirsiniz!

ClickUp sohbetindeki SyncUps aracılığıyla hızlı, işbirliğine dayalı tartışmalara katılın.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınız farklı zaman dilimlerinde iş yapıyorsa, asenkron video genellikle daha kolaydır. ClickUp Clips, platform içinden doğrudan ekranınızı ve sesinizi kaydetmenizi sağlar. Yalnızca sesli anlatımla ekranları kaydedebilir, içeriğe notlar ekleyebilir ve elde edilen videoları kolayca paylaşabilirsiniz. Belirli zaman damgalarına yorumlar ekleyin ve ClickUp Clips ile kapsamlı bir tartışma başlatın.

Güçlü ve entegre proje yönetimi

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri, her çalışma stiline göre özelleştirilebildiğinden sanal takım işbirliği için gerçekten mükemmel bir seçimdir. Asenkron işi kolaylaştıran bazı özellikler şunlardır:

ClickUp Beyaz Tahtalar : Beyin fırtınası yapmak, ş akışlarını haritalamak ve fikirleri birlikte görselleştirmek için dijital bir tuval kullanın. Yapışkan notları ve diyagramları doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve Beyaz Tahtaları belgeler veya görevler ile bağlayarak kesintisiz bilgi paylaşımı sağlayın. Beyin fırtınası yapmak, ş akışlarını haritalamak ve fikirleri birlikte görselleştirmek için dijital bir tuval kullanın. Yapışkan notları ve diyagramları doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve Beyaz Tahtaları belgeler veya görevler ile bağlayarak kesintisiz bilgi paylaşımı sağlayın.

ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak ş akışlarını ve daha fazlasını haritalandırın.

ClickUp Docs : Toplantı gündemleri, şirket wiki'leri, SOP'lar ve proje özetleri oluşturun ve bunlar üzerinde işbirliği yapın. Gerçek zamanlı düzenleme, zengin biçimlendirme ve iç içe geçmiş sayfaların yanı sıra güvenlikli belge paylaşımı için ayrıntılı izin denetimlerinden yararlanın. Toplantı gündemleri, şirket wiki'leri, SOP'lar ve proje özetleri oluşturun ve bunlar üzerinde işbirliği yapın. Gerçek zamanlı düzenleme, zengin biçimlendirme ve iç içe geçmiş sayfaların yanı sıra güvenlikli belge paylaşımı için ayrıntılı izin denetimlerinden yararlanın.

ClickUp Automations : 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon reçetesi ile görev atamaları, durum değişiklikleri ve hatırlatıcılar gibi rutin süreçleri otomatikleştirin. Görev güncellemeleri, son teslim tarihi veya Özel Alanlar gibi tetikleyiciler kullanarak sanal takımınızın yüksek etkili işlere odaklanmasını sağlayın. 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon reçetesi ile görev atamaları, durum değişiklikleri ve hatırlatıcılar gibi rutin süreçleri otomatikleştirin. Görev güncellemeleri, son teslim tarihi veya Özel Alanlar gibi tetikleyiciler kullanarak sanal takımınızın yüksek etkili işlere odaklanmasını sağlayın.

ClickUp Dashboards : İş yükünü, proje ilerlemesini, zaman takibini ve anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için özel gösterge panelleri oluşturun. Performansı izlemek ve veriye dayalı kararlar almak için görevler, hedefler, sprintler ve daha fazlası için bileşenleri kullanın. İş yükünü, proje ilerlemesini, zaman takibini ve anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için özel gösterge panelleri oluşturun. Performansı izlemek ve veriye dayalı kararlar almak için görevler, hedefler, sprintler ve daha fazlası için bileşenleri kullanın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliğini kullanarak, ekip arkadaşlarınız aynı görev veya belge üzerinde çalışırken gerçek zamanlı yazma göstergelerini, canlı düzenleme uyarılarını ve anlık güncellemeleri görebilirsiniz. Bu özellik, uzaktaki takımların düzenlemelerin çakışmasını önlemesine ve cihazlar arasında senkronizasyonu sağlamasına yardımcı olur. ClickUp'ın Anlık ve Canlı İşbirliği Algılama özelliği ile işbirliğini çocuk oyuncağı haline getirin.

AI ile uzaktan iş yapmayı dönüştürün

ClickUp Brain, uzaktan işbirliğini daha akıllı, daha hızlı ve daha sezgisel hale getirmek için tasarlanmış yapay zeka takım arkadaşınızdır. Brain ile aynı belge üzerinde işbirliği yapabilir, öneriler, anlık özetler, harici araştırmalar ve tam donanımlı bir LLM'nin yaptığı her şeyi elde edebilirsiniz.

Toplantı notlarını, proje güncellemelerini ve belgeleri anında özetleyin, böylece takımınız her zaman aynı sayfada kalır.

Konuşmalardan veya yorumlardan eylem öğelerini ve takip görevlerini otomatik olarak oluşturarak manuel işi azaltın.

Tüm entegre uygulamalarınızda (Google Drive, Slack ve Notion gibi) saniyeler içinde cevapları ve dosyaları arayın.

Ş Akışlarını kolaylaştırmak, engelleri belirlemek ve takım verimliliğini artırmak için yapay zeka destekli öneriler alın.

Kullanışlı şablonlarla daha hızlı işbirliği yapın

ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu, takımların görevleri, programları ve öncelikleri her yerden yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sorumlulukları kolayca atayın, son tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin. Bu şablon, işin nerede yapıldığına bakılmaksızın uzaktan çalışan takımların organize, sorumlu ve bağlantılı kalmasını sağlar.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu ile çalışanlarınızın iş projelerinin ilerleyişini her zaman, her yerden takip edin.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızı, kimin ne üzerinde çalıştığını öğrenmek için sürekli rahatsız etmekten bıktınız mı? ClickUp BrainGPT, dağıtılmış takımların uzaktan çalışmayı yavaşlatabilecek sürekli kesintiler olmadan etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Size yardımcı olan bir masaüstü AI yardımcısıdır: Her şeyi, her yerde arayın : BrainGPT, ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint ve tüm bağlantıdaki uygulamaları arar.

Takım arkadaşlarınızı ve işlerini anında bulun : "Web sitesinin yeniden tasarımında kim çalışıyor?" veya "Sarah hızlı bir senkronizasyon için müsait mi?" diye sorun ve BrainGPT size mevcut görev atamaları, programlar ve durum güncellemelerine göre bilgi versin.

Sesle kontrol edilen koordinasyon: Talk to Text özelliğini kullanarak, masanızdan uzaktayken görevleri atayın, proje durumunu kontrol edin veya takımınızı bilgilendirin. Uzaktan çalışanlar, toplantılar arasında veya işe giderken ellerini kullanmadan bağlantıda kalabilir ve işlerini koordine edebilir. Çalışma alanınızda daha derin araştırma ve bağlam için ClickUp BrainGPT'yi deneyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Otomatik toplantı notları : Her görüşmeye katılmanıza gerek yok! : Her görüşmeye katılmanıza gerek yok! ClickUp AI Notetaker , görüşme sonrası özetler sunar, toplantı notlarınızdaki her eyleme geçirilebilir öğeyi göreve dönüştürür ve takım üyeleri için tam olarak aranabilir transkriptler sunar.

Favori araçlarınızı senkronize edin: Zoom, Outlook, Google Drive ve daha fazlasını Zoom, Outlook, Google Drive ve daha fazlasını ClickUp entegrasyonları ile bağlayın, böylece güncellemeler, dosyalar ve toplantılar tek bir yerde kalır.

Hızlı aramalara geçin: Engelleri hızlı bir şekilde gidermek ve bağlamı bozmamak için ClickUp sohbet içinde doğrudan sesli veya video SyncUp'lar başlatın.

Haftanızı otomatik olarak planlayın: ClickUp Takvim'in , takımınızın uygunluk durumuna ve son teslim tarihlerine göre görevler ve toplantılar için ideal zaman aralıklarını önermesine izin verin.

İşe başlamadan önce uyum sağlayın: ClickUp'taki ClickUp'taki iletişim planı şablonlarını kullanarak neyin, ne zaman ve kiminle paylaşılacağını belirleyin ve beklentileri hızlı bir şekilde belirleyin.

ClickUp sınırlamaları

Mevcut birçok özellik nedeniyle öğrenme eğrisi zor olabilir.

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

ClickUp inanılmaz derecede çok yönlüdür ve günlük görevlerden uzun vadeli projelere kadar her şeyi yönetmek için tercih ettiğimiz araç haline gelmiştir. Özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum — takımımızın ş Akışına mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirebildik. Gösterge panelleri oluşturma, yineleyen görevleri otomasyonla otomatikleştirme ve Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegre olma yeteneği bize çok zaman kazandırdı. Kullanıcı arayüzü de temiz ve bir kez alıştığınızda gezinmesi kolaydır.

ClickUp inanılmaz derecede çok yönlüdür ve günlük görevlerden uzun vadeli projelere kadar her şeyi yönetmek için tercih ettiğimiz araç haline gelmiştir. Özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum — takımımızın ş Akışına mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirebildik. Gösterge panelleri oluşturma, yineleyen görevleri otomasyonla otomatikleştirme ve Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyonlar gerçekleştirme yeteneği bize çok zaman kazandırdı. Kullanıcı arayüzü de temiz ve bir kez alıştığınızda gezinmesi kolaydır.

💡 Profesyonel İpucu: Görevlerin, etkinliklerin ve takım uygunluklarının tek bir akıllı gösterge panelinde birleştirildiği ClickUp AI destekli Takvim'i deneyin. Sococo'ya benzer şekilde, görsel avatarlar kullanmadan, zamanın işbirliği için bir dayanak noktası olduğu paylaşılan bir alan oluşturur. Tahminlere son verin ve ClickUp Takvim'de takım üyelerinin programlarını net bir şekilde görün, böylece çakışan randevuları ortadan kaldırın.

2. Tandem (Spontane toplantılar ve sorunsuz uzaktan işbirliği deneyimi için en iyisi)

Tandem aracılığıyla

Doğaçlama beyin fırtınası oturumlarını ve spontan konuşmaları teşvik eden sanal toplantı platformları arıyorsanız, Tandem iyi bir seçenektir. "Wave & Talk" veya "Notify Me When Free" özelliklerini kullanarak takım arkadaşlarınızın görünümünü görebilir ve tek bir tıklama ile konuşma başlatabilirsiniz.

Tables ve Rooms gibi yapılandırılmış işbirliği alanları ve anlık ekran paylaşımı, paylaşılan imleçler ve uzaktan ekran kontrolü gibi yerleşik işbirliği araçlarına sahip olursunuz. Araç ayrıca Google Dokümanlar, Trello, Asana, Slack, GitHub ve daha fazlasıyla entegre olarak uygulama içi işbirliğini genişletir.

Ancak, entegrasyonlar, gerçek proje verilerine erişmek için hala araçlar arasında geçiş yaptığınız anlamına gelir. Konuşmalar Tandem'de gerçekleşirken, takip görevleri ve belgeler başka bir yerde bulunur.

Tandem'in en iyi özellikleri

Herkesin katılabileceği Tandem odaları (diğer adıyla ses kanalları) ile gerçek hayattaki konferans odalarını taklit edin; bu odadaki herkesin sesine otomatik olarak bağlantı kurun.

Mobil kullanıcıların ve harici misafirlerin uygulamayı yüklemeden tarayıcı üzerinden katılmalarına izin verin.

Dinamik konuşmalar için zamanlayıcılar, gündemler, anketler ve hatta müzik ekleyin.

Tandem sınırlamaları

Yerleşik görev yönetimi veya proje izleme gibi sınırlı işbirliği özellikleri

Tandem fiyatlandırması

Ücretsiz

Küçük Takımlar : Aylık 59 $

Orta Ölçekli Takımlar : 119 $/ay

Büyük Takımlar: 449 $/ay

Tandem puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tandem hakkında ne diyor?

'ın Capterra incelemesi:

Verimli uzaktan iş için harika bir araç, tek bir programda birçok fonksiyonu bir araya getiren, kullanımı kolay bir alternatif.

Verimli uzaktan iş için harika bir araç, tek bir programda birçok fonksiyonu bir araya getiren, kullanımı kolay bir alternatif.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yaklaşık %50'si, sohbetin eklediği en büyük ekstra adımın görevleri manuel olarak başka bir araca taşımak olduğunu söylüyor. Diğer %20'si ise gerçek eylem öğesini bulmak için konuları tekrar okumakla zaman harcıyor. Her bir aktarım zaman, enerji ve netlik açısından küçük bir kayıp olduğu için bu küçük kesintiler birikiyor. ClickUp, bayrak yarışını tek bir hareketle değiştirir. ClickUp Sohbet içinde, konuşma dizileriniz anında izlenebilir Görevlere dönüştürülebilir. ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı özelliği, bağlamı sizin için olduğu gibi koruduğu için, bağlamı aktarırken ivmenizi kaybetmezsiniz.

3. Kumospace (Sürükleyici sanal ofisler ve takım katılımı için en iyisi)

Kumospace aracılığıyla

Kumospace, video oyunu tarzı sanal ortamlarda gerçek ofisinizin dijital bir sürümünü sunar: kahve masaları, dinlenme alanları, özel dekor ve temalı odalar bulunan ofisler.

Takımlarınız video görüşmeleri ve sohbetler aracılığıyla iletişim kurabilir, belgeler üzerinde işbirliği yapabilir, sanal Beyaz Tahtalarda fikir üretip hatta etkileşimli oyunlar oynayabilir. Böylece, sadece toplantılar yapmakla kalmaz, uzaktan da olsa bir ofis kültürü oluşturursunuz.

Kumospace'in sistemi, spontane toplantılar düzenlerken eşzamanlı ekran paylaşımı, çok kullanıcılı sunumlar ve sezgisel sunum kontrolleri destekler. Ayrıca, el kaldırma ve toplantı kaydetme gibi özellikler de yerleşik olarak bulunur ve tartışmalar sırasında netlik ve hesap verebilirlik sağlar.

Kumospace'in en iyi özellikleri

Toplantılar ve takım işbirliği için sanal bir merkez oluşturun, sanal etkinlikler düzenleyin ve yayın ölçeğinde web seminerleri düzenleyin.

Yönetici kontrolleri, Tek Oturum Açma (SSO) ve özelleştirilebilir izinlerle güvenliği artırın.

Gelişmiş analitik görünürlük sayesinde takım faaliyetleri, katılım ve kullanım alışkanlıkları hakkında bilgi edinin.

Kumospace sınırlamaları

Video ve ses kalitesi, özellikle çok sayıda katılımcının olduğu toplantılarda bazen tutarsız olabilir.

Kumospace fiyatlandırması

Ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Kumospace puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Kumospace hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Kumospace'in arayüzü sezgisel ve kullanımı kolaydır, bu da yüz yüze toplantılardan sanal toplantılara geçişi çok daha sorunsuz hale getirir. Ayrıca, alanları özel hale getirme ve müzik ve oyunlar gibi etkileşimli öğeler ekleme özelliği, deneyimi önemli ölçüde geliştirerek daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir.

Kumospace'in arayüzü sezgisel ve kullanımı kolaydır, bu da yüz yüze toplantılardan sanal toplantılara geçişi çok daha sorunsuz hale getirir. Ayrıca, alanları özel hale getirme ve müzik ve oyunlar gibi etkileşimli öğeler ekleme özelliği, deneyimi önemli ölçüde geliştirerek daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir.

🎥 İzleyin: Beş farklı uygulamada sohbetler, belgeler ve sonsuz bildirimler arasında gidip gelmekten bıktınız mı? Bu video’da, takımınızı bir araya getiren ve dikkatinizi dağıtmayan en iyi çevrimiçi işbirliği araçlarını inceliyoruz. İşte ele alacağımız konular 👇 ✅ Uzaktan ve hibrit takımlar için en iyi işbirliği platformları✅ Gerçek zamanlı belge paylaşımı, Beyaz Tahtalar ve görev izleme✅ ClickUp, sorunsuz takım çalışması için beş aracı tek bir araçla nasıl değiştiriyor?

4. Teamflow (Uzaktan çalışan takımlarda fiziksel ofis atmosferini en iyi şekilde yansıtan araç)

Teamflow aracılığıyla

Teamflow'un etkileşimli 2D veya 3D düzeni, kullanıcıların odalar, masalar, mobilyalar, bölgeler ve hatta kişiselleştirilmiş avatarlarla sanal alanları özel hale getirmelerine olanak tanır. Yakınlık tabanlı ses, çok kişili paylaşımlı tarayıcılar ve mobil erişilebilirlik gibi işbirliği araçları, sürükleyici bir deneyim sunar.

Google Dokümanlar, Trello, Notion, Figma ve diğer platformlardaki dosyalar ve belgeler doğrudan Çalışma Alanı'na yerleştirilebilir.

Araç ayrıca, canlı görüşme oturumları, akran gölgeleme, gerçek zamanlı geri bildirim ve sanal kutlamalar için tasarlanmış, SDR'ler için özel bir satış alanı moduna sahiptir. Canlı görüşme koçluğu ve işbirliği için Aircall, Salesloft, Outreach vb. satış platformlarıyla da entegrasyonlar yapabilirsiniz.

Teamflow'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı ortak tarama ile aynı web sayfasını birlikte gezin ve kontrol edin.

Daha gizli tartışmalar veya bire bir görüşmeler için gizlilik kontrolleri olan gizli odalara erişin.

Kullanıcılar ayrıldıktan sonra bile Teamflow alanlarında ve odalarında içerik ve düzeni koruyarak daha fazla süreklilik ve bağlam sağlayın.

Teamflow sınırlamaları

Optimum deneyim için iyi bir internet bağlantısı ve modern donanım gerektirir.

Teamflow fiyatlandırması

Ücretsiz

Seed : Çalışan başına aylık 20 dolar

İş: Çalışan başına aylık 30 $

Teamflow puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Teamflow hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Teamflow, uzaktan çalışanların diğerleriyle bağlantı kurma ve iş esnekliğine sahip olabilmesi için bu sanal alanı yaratıyor. Alanı istediğimiz gibi tasarlama ve sanal ofis alanını hepimizin sevdiği güzel görünümler ve sevimli evcil hayvanlarla dekore etme esnekliğinden çok keyif alıyorum.

Teamflow, uzaktan çalışanların diğerleriyle bağlantı kurma ve iş esnekliğine sahip olabilmesi için bu sanal alanı yaratıyor. Alanı istediğimiz gibi tasarlama ve sanal ofis alanını hepimizin sevdiği güzel görünümler ve sevimli evcil hayvanlarla dekore etme esnekliğinden çok keyif alıyorum.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre , üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti . Bu kuruluşlar , ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

5. Microsoft Teams (Ölçeklenebilir kurumsal iletişim ve işbirliği için en iyisi)

Microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, uzaktan ve hibrit takımlar arasında sanal işbirliği için en yaygın kullanılan platformlardan biridir. Microsoft 365 paketinin bir parçası olarak piyasaya sürülen bu platform, iletişim, dosya paylaşımı, proje izleme ve entegrasyonları tek bir merkezde birleştirir.

Yöneticiler ayrıca 10.000 katılımcıya kadar web seminerleri ve büyük toplantılar düzenleyebilir. Takımın kullanıcı dostu arayüzü, PowerPoint, Word ve Excel gibi diğer Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Ayrıca, el kaldırma, küçük grup odaları, arka plan bulanıklaştırma ve canlı tepkiler gibi özellikler sayesinde video görüşme deneyimi sezgiseldir. Bu özellikler, kullanıcı dostu bir deneyim için toplantı arayüzüne sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. Platform, sesli ve görüntülü görüşmeler sırasında kurumsal verileri korumak için Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü (SRTP) teknolojisini kullanır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Bire bir ve grup sohbetlerini kolaylaştırın, ayrıca belirli projeler için odaklanmış tartışmalar için özel mesajlaşma kanalları kullanın.

Takımları ve kanalları departmanlar, projeler veya konular etrafında yapılandırın, böylece konuşmalar ve dosyalar her zaman bağlam içinde olsun.

Microsoft Teams sınırlamaları

Dışarıdan işbirliği yapan kişileri Teams'e dahil ederken sınırlı seçenekler

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials : Kullanıcı başına aylık 4,00 $

Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 6,00 $

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (16.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (10.700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Microsoft Teams'de en çok sevdiğim şey, sohbetler, toplantılar, dosya paylaşımı ve hatta üçüncü taraf uygulamalar gibi her şeyin tek bir platformda entegre olması. Bu, özellikle işlevler arası takımlarla çalışırken günlük işbirliği sürecini gerçekten kolaylaştırıyor. Sohbetten doğrudan hızlı bir görüşmeye geçme veya toplantı planlama özelliği çok kullanışlı.

Microsoft Teams'de en çok sevdiğim şey, sohbetler, toplantılar, dosya paylaşımı ve hatta üçüncü taraf uygulamalar gibi her şeyin tek bir platformda entegre olması. Bu, özellikle işlevler arası takımlarla çalışırken günlük işbirliği sürecini gerçekten kolaylaştırıyor. Sohbetten doğrudan hızlı bir görüşmeye geçme veya toplantı planlama özelliği çok kullanışlı.

🧠 İlginç Bilgi: Dünyanın en büyük tamamen uzaktan çalışan şirketi olan GitLab, 60'tan fazla ülkede 2.000'den fazla takım üyesine sahiptir. Bu da uzaktan çalışma kültürünün birçok genel merkezden daha büyük ölçekte uygulanabileceğini kanıtlamaktadır.

6. Slack (Esnek takım mesajlaşması ve entegrasyonlar için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack'te Sococo'nun sanal odalarını, farklı departmanlar için #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor ve projeye özel tartışmalar için #project-alpha gibi takım iletişimi için özel kanallar kullanarak taklit edebilirsiniz.

Ayrıca, herhangi bir kanalda veya DM'de başlatılabilen, ekran paylaşımı özelliğine sahip sesli ve video görüşmeler için Huddles vardır. Takım üyeleri, sanal bir ofis odasına girer gibi rahatça girip çıkabilirler. Konuşmaları eğlenceli ve etkileşimli tutmak için emoji tepkileri ekleyebilirsiniz.

Entegrasyonlar basittir. Google Takvim veya Outlook'u bağlayarak takım programlarını gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve Google Drive, Dropbox, Notion ve diğerlerinden ilgili kanallara dosya ekleyebilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Bildirimleri özel olarak ayarlayın ve planlanmış mesajları kullanarak iletişimi en uygun zamanda gerçekleştirin.

Google Drive gibi dosya sistemleri, ClickUp gibi proje yönetimi araçları ve hatta GitHub gibi geliştirici araçlarıyla entegre edin.

Slack'in ş Akışı oluşturucusu ile yeni üyelere hoş geldiniz mesajları gönderme, formları doldurma, onay süreçleri oluşturma ve daha fazlası gibi rutin görevleri ve süreçleri otomatikleştirin.

Slack'in sınırlamaları

Çok sayıda kanal ve sürekli bildirimler nedeniyle, dikkatinizin dağılması veya önemli mesajları gözden kaçırmanız çok kolaydır.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 8,75 $/kullanıcı/ay

İş+ : 15 $/kullanıcı/ay

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (35.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (24.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Slack, takımımızın birlikte çalışma şeklini gerçekten büyük ölçüde değiştirdi. Kullanımı çok kolay ve ofiste ya da uzaktan çalışıyor olsak da bağlantıda kalmamıza yardımcı oluyor. E-postaları karıştırmak yerine hızlıca sohbet edebilir, dosya paylaşımı yapabilir ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutabiliriz.

Slack, takımımızın birlikte çalışma şeklini gerçekten büyük ölçüde değiştirdi. Kullanımı çok kolay ve ofiste ya da uzaktan çalışıyor olsak da bağlantıda kalmamıza yardımcı oluyor. E-postaları karıştırmak yerine hızlıca sohbet edebilir, dosya paylaşımı yapabilir ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutabiliriz.

7. Zoom (Video toplantıları ve web seminerleri için en iyisi)

Zoom aracılığıyla

İster büyük ölçekli bir web semineri, ister hızlı bir toplantı veya arkadaşlarınızla sanal bir happy hour düzenliyor olun, Zoom güvenilir bir seçenektir. Toplantılar için video konferans, takım işbirliği için anlık mesajlaşma, randevu planlama ve daha fazlası gibi çeşitli iletişim araçlarını tek bir platformda birleştirir.

Asenkron iletişim için Zoom Clips, kullanıcıların video mesajları veya ekran kayıtları oluşturup paylaşmasına olanak tanır. Zoom Docs, sürüm geçmişi ve yorumlarla gerçek zamanlı belge düzenlemeyi mümkün kılar. Ayrıca, Zoom Beyaz Tahta da takımla beyin fırtınası yapmak ve planlama yapmak için sanal bir tuval sunar.

Ancak Zoom, hala yerel proje yönetimi özelliklerinden yoksundur. Takımlar genellikle kararları ve eylem öğelerini Zoom'dan proje yönetimi araçlarına manuel olarak aktarmak zorunda kalır ve bu da bağlam değişikliğine yol açar.

Zoom'un en iyi özellikleri

Zoom AI Companion ile toplantı içeriğini, e-posta konu başlıklarını ve sohbet konuşmalarını özetleyin.

Zoom breakout odalarını kullanarak toplantılarınızı odaklanmış tartışmalar veya atölye çalışmaları için daha küçük gruplara ayırın.

ClickUp gibi verimlilik araçları, Moodle ve Canvas gibi öğrenim yönetim sistemleri ve Google Takvim ve Outlook gibi takvim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Zoom sınırlamaları

İletiler ve dosya yönetimi gibi gelişmiş özelliklerden yoksun olması, paylaşılan bağlantıları ve önemli mesajları izlemeyi zorlaştırıyor.

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (54.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoom hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Zoom Workplace'in en iyi özelliği, video konferans, sohbet, Beyaz Tahta ve dosya paylaşımını tek bir platformda sorunsuz bir şekilde bir araya getirmesidir. Video ve ses kalitesi, büyük toplantılarda bile sürekli olarak iyidir. Ayrıca, hem iç hem de dış oturumlar için son derece yararlı olan küçük grup odaları ve web semineri özelliklerini de beğeniyorum.

Zoom Workplace'in en iyi özelliği, video konferans, sohbet, Beyaz Tahta ve dosya paylaşımını tek bir platformda sorunsuz bir şekilde bir araya getirmesidir. Video ve ses kalitesi, büyük toplantılarda bile sürekli olarak iyidir. Ayrıca, hem iç hem de dış oturumlar için son derece yararlı olan küçük grup odaları ve web semineri özelliklerini de beğeniyorum.

8. Connecteam (Ön saflarda ve masa başı olmayan işgücü operasyonlarını yönetmek için en iyisi)

Connecteam aracılığıyla

Connecteam, Sococo'nun uzamsal ses veya oda tabanlı video görüşme özelliklerine sahip olmasa da, departmanlar, projeler ve sosyal alanlar için özel gruplar veya sohbetler oluşturabilirsiniz. Duyurular akışı, yönetimin CEO mesajlarını veya günlük ofis haberlerini paylaşabileceği yerdir ve çalışan dizini, takımda kimlerin olduğunu, rollerini ve onlara nasıl ulaşılabileceğini gösterir.

Araç ayrıca zaman takibi özelliklerine de sahiptir, böylece takım üyeleri giriş/çıkış yapabilir veya vardiyalarını işaretleyebilir, böylece herkes kimin aktif, kimin molada veya kimin görev başında olduğunu görebilir. Ayrıca, görev güncellemeleri için özel durumlar ve otomasyonlu uyarılar ayarlayabilir, böylece herkesin takım faaliyetlerinden gerçek zamanlı olarak haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

Connecteam, vardiya planlaması için zamanlama araçları, işe alım ve uyumluluk için eğitim modülleri ve tüm gün masada çalışmayan takımlar için uygun olan mobil öncelikli bir tasarım içerir. Platform, iş gücü yönetimini ve takım iletişimini tek bir uygulamada birleştirir.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Sohbetlere veya etkinliklere Zoom, Teams veya Google Meet bağlantılarını ekleyerek tek tıklamayla video toplantıları düzenleyin.

Kolay erişim için şirket politikaları, SOP'lar ve proje dosyalarını depolamak üzere belge merkezleri ve bilgi tabanları oluşturun.

Çalışanların zaman çizelgeleri, günlük sınırların aşılması, devamsızlıklar ve işe gelmeme durumları gibi otomasyonla oluşturulan raporlar oluşturun.

Connecteam sınırlamaları

Genel olarak daha az özelleştirme seçeneği (daha az görünüm/şablon/durum) ve daha büyük, çok paydaşlı projeler için daha az esneklik

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel : Aylık 35 $

Gelişmiş : Aylık 59 $

Uzman : Aylık 119 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.880+ değerlendirme)

Capterra: 4,6/5 (4.380+ değerlendirme)

Gerçek kullanıcılar Connecteam hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Connecteam'de en çok sevdiğim şey, kullanıcı dostu ve hepsi bir arada olması. Bu platform, birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmak zorunda kalmadan programları yönetmeyi, zaman takibini yapmayı ve takımla iletişim kurmayı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Çalışanların telefonlarından giriş/çıkış yapmalarının, izin talep etmelerinin ve şirket haber akışından güncel bilgileri takip etmelerinin ne kadar kolay olduğunu özellikle seviyorum.

Connecteam'de en çok sevdiğim şey, kullanıcı dostu ve hepsi bir arada olması. Bu platform, birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmak zorunda kalmadan programları yönetmeyi, zaman izlemeyi ve takımla iletişim kurmayı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Çalışanların telefonlarından giriş/çıkış yapmalarının, izin talep etmelerinin ve şirket haber akışından güncel bilgileri takip etmelerinin ne kadar kolay olduğunu özellikle seviyorum.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %48'i, iş-yaşam dengesi için hibrit çalışmanın en iyisi olduğunu söylüyor. Ancak, %50'si hala çoğunlukla ofiste çalıştığı için, farklı konumlar arasında uyumu sağlamak zor olabilir. Ancak ClickUp, uzaktan, hibrit, asenkron ve bunların arasındaki her türlü takım için tasarlanmıştır. ClickUp Chat ve Assigned Comments ile takımlar, sonsuz toplantılar yapmadan hızlı bir şekilde güncellemeleri paylaşabilir, geri bildirimde bulunabilir ve tartışmaları eyleme dönüştürebilir. ClickUp Belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, yorumlardan doğrudan görevler atayın ve nerede çalışırlarsa çalışsınlar herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın! 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın sorunsuz işbirliği araçları sayesinde ekip çalışması memnuniyetinde %80 artış gördü.

9. Cisco Webex (Kurumsal düzeyde güvenli video konferans için en iyisi)

via Webex

Cisco tarafından sunulan Webex, bir toplantı ve web semineri aracı olarak başladı, ancak zamanla çok çeşitli kurumsal işbirliği araçları ekledi. En popüler ürünleri Webex Calling ve Webex Meetings'dir. Cisco'daki toplantılar, 1.000 katılımcıya kadar HD video ve ses kalitesinde gerçekleştirilir.

Katılmanın birkaç yolu vardır, bunlar arasında doğrudan arama sayısı, VOIP veya toplantı sahibinin sizi araması sayılabilir. Webex ayrıca Google gibi bir dizi takvimle entegre olur, bu da toplantı planlamayı daha kolay hale getirir.

Güvenlik, Cisco Webex'in öne çıktığı bir başka alandır. Bulut toplantıları şifrelenir ve toplantı şifreleri ekleyip odaları kilitleyebilirsiniz. Toplantı kalitesini artırmak için gerçek zamanlı transkripsiyon, otomasyonla hazırlanan toplantı özetleri ve gürültü engelleme gibi yapay zeka destekli özelliklere sahiptir.

Platform, kurumsal düzeyde güvenlik, uyumluluk sertifikaları ve mevcut Cisco iletişim altyapısı ile entegrasyonlara ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir.

Cisco Webex'in en iyi özellikleri

Webex Spaces'i (kalıcı grup sohbetleri) kullanarak departmanları, projeleri veya sosyal alanları temsil edin.

Her alana anahtar dosyalar, Beyaz Tahtalar veya bağlantılar sekme olarak ekleyin ve bu odanın "kaynak rafı" olarak kullanın.

Takım arkadaşlarının istedikleri zaman rahatça katılabilecekleri sanal bir dinlenme odası olarak özel bir Webex toplantı odası açın.

Cisco Webex sınırlamaları

Webex zengin özelliklere sahip olsa da, birçok kullanıcı arayüzünü Zoom veya Microsoft Teams gibi rakiplerine kıyasla daha az sezgisel buluyor.

Cisco Webex fiyatlandırması

Ücretsiz

Webex Meet : 14,50 $/kullanıcı/ay

Webex Suite : 25 $/kullanıcı/ay

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cisco Webex puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (20.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (7.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Cisco Webex hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Webex'in keskin video ve ses kalitesiyle sanal toplantıları sorunsuz hale getirmesini seviyorum, sanal toplantıları yüz yüze sohbet gibi hissettiriyor. Beyaz Tahta ve anlık dosya paylaşımı gibi gerçek zamanlı işbirliği araçları, beyin fırtınası yapmayı ve herkesin aynı sayfada kalmasını kolaylaştırıyor.

Webex'in keskin video ve ses kalitesiyle sanal toplantıları sorunsuz hale getirmesini seviyorum, sanal toplantıları yüz yüze sohbet gibi hissettiriyor. Beyaz Tahta ve anlık dosya paylaşımı gibi gerçek zamanlı işbirliği araçları, beyin fırtınası yapmayı ve herkesin aynı sayfada kalmasını kolaylaştırıyor.

🧐 Biliyor muydunuz? Gallup'un Küresel İşyeri Durumu raporuna göre, tamamen uzaktan çalışanlar %31 ile en yüksek bağlılık oranını bildirirken, hibrit çalışanlar %23 ve işyerinde çalışanlar ise sadece %19 ile bu oranın gerisinde kalıyor.

10. Google Çalışma Alanı (Entegre verimlilik ve işbirliği paketi için en iyisi)

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Uzaktan çalışıyorsanız, muhtemelen Gmail, Drive, Takvim, Meet vb. gibi Google Çalışma Alanı'nın entegre uygulamalarından birkaçını zaten kullanıyorsunuzdur. Bu, işyerinde verimliliği artırmak için tasarlanmış bulut tabanlı uygulamaların bir koleksiyonudur.

Google Workspace, Sococo'nun "drop-in" etkileşimlerini taklit eden anlık iletişim ve toplantı araçları sunar. Örneğin, Chat, Takvim veya Gmail'den doğrudan spontane video toplantıları için Google Meet. Google Takvim'in çalışma saatleri ve Google Chat'in durum göstergeleri (Etkin, Uzak ve Rahatsız Etmeyin) gibi yararlı özellikler, takım üyelerinin birbirlerinin durumunu ve uygunluk durumunu görmelerine yardımcı olur.

Ayrıca, Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Sunumlar, takımlarınızın belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayarak, beyin fırtınası veya proje planlama için güvenilir bir araç haline getirir. Gmail/Chat içinde doğrudan ClickUp gibi uygulamalarla entegre ederek görev yönetimi ve takım iletişimi arasında bağlantı kurabilirsiniz.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Tüm şirket dosyalarını, SOP'leri ve politikaları yapılandırılmış klasörlerde saklayın ve departmanlar için paylaşılan sürücüleri kullanarak işleri tek bir yerde tutun.

Çevrimiçi olduğunuzda veya odak modundayken paylaşım yapın, böylece ekip arkadaşlarınız bir konuşma başlatıp başlatamayacaklarını hızlı bir şekilde öğrenebilirler.

İzlenen düzenlemeler, yorumlar ve sürüm geçmişi ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Tamamen bulut tabanlı bir Çalışma Alanı olan Google Workspace, büyük ölçüde istikrarlı internet erişimine dayanır. Bu erişim olmadan, dosyalara erişim, gerçek zamanlı işbirliği ve çoğu özellik kısıtlanır veya kullanılamaz hale gelir.

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8,40 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 16,80 $

Plus : Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (43.601 yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.316 yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Çalışma Alanı hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Google Workspace, gerçek zamanlı işbirliğinde gerçekten öne çıkıyor. Birden fazla ekip üyesi aynı anda bir Belge veya E-Tablo üzerinde çalışabilir ve herkesin yaptığı değişiklikleri canlı olarak görebilirsiniz. Gmail, Takvim, Drive, Meet ve Sohbet'in hepsi tek bir çatı altında olması, farklı araçlar arasında arama yapmak zorunda kalmamam anlamına geliyor; her şey sadece bir tık uzağımda.

Google Çalışma Alanı, gerçek zamanlı işbirliğinde gerçekten öne çıkıyor. Birden fazla ekip üyesi aynı anda bir Belge veya E-Tablo üzerinde çalışabilir ve herkesin yaptığı değişiklikleri canlı olarak görebilirsiniz. Gmail, Takvim, Drive, Meet ve Sohbet'in hepsi tek bir çatı altında olması, farklı araçlar arasında arama yapmak zorunda kalmamam anlamına geliyor; her şey sadece bir tık uzağımda.

