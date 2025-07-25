2025'te Daha Akıllı İş Akışları için En İyi 10 Stackby Alternatifi

Bunu inkar edemezsiniz: Stackby ilk bakışta hepimizi kendine bağladı. Temiz, kod gerektirmeyen ve veritabanları ile elektronik tablolar arasında mükemmel bir köprü gibi hissettiriyordu.

Ancak iş akışları karmaşıklaştıkça, çatlaklar ortaya çıkmaya başlar. Kullanıcılar otomasyonun temel düzeyde olduğunu ve aracın beklenen kadar güçlü olmadığını fark etti. Birçoğu, diğer araçlarla entegrasyonların eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.

Çalışma alanınız, onu basitleştirmek için tasarlanmış elektronik tablo yazılımını aşmışsa, bu özet tam size göre.

Stackby'nin yaptığı her şeyi ve daha fazlasını yapacak bazı güçlü alternatifleri özenle seçtik. Bu Stackby alternatifleri, dağınık verileri düzenlemenize, tekrarlayan işleri otomatikleştirmenize ve her şeyi sıfırdan yeniden oluşturmadan takımınızın ölçeklenmesine olanak tanır.

Stackby Alternatiflerine Genel Bakış

Zamanınız mı kısıtlı? İşte en iyi Stackby alternatiflerinin karşılaştırmalı kısa bir özeti.

Araç En iyisi Öne çıkan özellik Fiyatlandırma ClickUp Her boyuttaki takım için uçtan uca iş akışı ve veri yönetimi Özel Alanlar, Otomatikleştirilmiş iş akışları, gerçek zamanlı gösterge panelleri, tam proje kontrolü için Tablo Görünümü Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Airtable Küçük takımlar ve tek başına çalışanlar için görsel özelliklere sahip, kod gerektirmeyen veritabanları Özel gösterge panelleri, filtrelenmiş görünümler, kayıt düzeyinde izinler Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar monday. com Küçük ve orta ölçekli takımlar için görsel proje izleme ve işbirliği Görsel panolar, sürükle ve bırak iş akışı oluşturucu, iş yükü yönetimi Ücretsiz plan (en fazla 2 kullanıcı); Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Asana Ajanslar ve takımlar için görev önceliklendirme ve takım uyumu Zaman çizelgesi, Özel alanlar, AI destekli görev dökümü Ücretsiz plan; Ücretli planlar 13,49 $/ay Smartsheet Kurumsal ve büyük operasyon takımları için karmaşık proje programları Gantt grafikleri, sayfalar arası bağımlılıklar, izin kontrolleri Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Quickbase Kodlama yapmadan özel iş uygulamaları oluşturmak isteyen kurumsal ve büyük takımlar Otomasyonlar ve mantık, role dayalı gösterge panelleri, özel hesaplamalar Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar Nifty Orta ve büyük takımlar için proje zaman çizelgeleri ve dönüm noktası izleme Zaman çizelgesine bağlı dönüm noktaları, yerleşik sohbet, yinelenen görevler Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar Trello Freelancerlar ve küçük takımlar için görsel görev panoları ve basit iş akışları Butler otomasyonu, Kanban tarzı panolar, Çalışma Alanları Ücretsiz plan; Aylık 6 $'dan başlayan ücretli planlar Coda Büyük takımlar için uygulama benzeri davranışa sahip dinamik belgeler Özel iş akışları, takım merkezleri, AI asistanı Ücretsiz plan; Belge Oluşturucu için aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar Retable Tek başına çalışanlar veya yeni kurulan şirketler için hafif, elektronik tablo-veritabanı melezi Takım işbirliği, sütun düzeyinde izinler, esnek görünüm seçenekleri, AI veri zenginleştirme Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Planlar aylık 12 $'dan başlar

👀 Biliyor muydunuz? Veritabanı ve elektronik tablo tartışmasında, iki sistem arasındaki en büyük fark verilerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunda yatmaktadır. E-tablolar düz, doğrusal verileri işlerken, veritabanları ilişkisel yapılar oluşturur, yani farklı tabloları benzersiz tanımlayıcılar kullanarak birbirine bağlayabilirsiniz — tıpkı müşteri siparişlerini bireysel profillere bağlamak gibi. Bu, veritabanlarını birden fazla kategoride karmaşık veya dinamik verileri yönetirken çok daha güçlü hale getirir.

Stackby alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Stackby'yi aştıysanız veya daha gelişmiş özelliklere ve sağlam işlevselliğe ihtiyacınız varsa, doğru alternatif dramatik bir fark yaratabilir. Ancak, her elektronik tablo-veritabanı melezi iş akışı ihtiyaçlarınıza uymayacaktır.

Stackby'nin yerine geçecek bir ürün seçerken en önemli noktalar şunlardır:

Esnek veri görünümleri : Liste, takvim, pano ve galeri görünümlerini destekleyen araçlarla tabloların ötesine geçin — tek bir tıklama ile geçiş yapabilirsiniz

Otomasyon yetenekleri : Tetikleyiciler ve eylemlerle tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve hataları en aza indirin

Entegrasyon derinliği : CRM'ler, Slack, Gmail ve diğer önemli uygulamalar dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz senkronizasyon

İzin denetimleri : Hassas verileri korumak ve güvenli, sorunsuz bir işbirliği sağlamak için ayrıntılı erişim düzeyleri ayarlayın

Özelleştirme: Tamamen kişiselleştirilmiş bir çalışma alanı deneyimi için kod yazmaya gerek olmadan özel alanlar, formüller ve düzenler ekleyin

Tüm bu özellikleri ve daha fazlasını sunan en iyi veri düzenleme araçlarına göz atalım.

👀 Biliyor muydunuz? İlişkisel veritabanı sadece geliştiriciler için değildir; halihazırda kullandığınız birçok kodsuz aracın temelini oluşturur. Verileri bağlantılı tablolara düzenleyerek, ilişkisel veritabanları müşteri ayrıntılarından proje güncellemelerine kadar her şeyi yinelemeden izlemenizi sağlar. Bu, ClickUp ve Airtable gibi platformları diğerlerinin arasında bu kadar güçlü kılan şeydir.

📖 Ayrıca okuyun: Veritabanı Tasarımında İşlevsel Bağımlılıkları Kullanma

Proje Yönetimi için En İyi Stackby Alternatifleri

Veritabanı işlevselliğini görev ve iş akışı yönetimi ile sorunsuz bir şekilde birleştiren Stackby'ye benzer en iyi yazılım araçlarını seçtik. Bu araçlar, minimum çabayla daha fazlasını başarmak isteyen modern takımlar için idealdir.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. ClickUp (Uçtan uca iş akışı yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ı kullanarak iş yönetimi alanınızdaki her türlü veri noktasını izleyin ve düzenleyin

ClickUp'ın iş yönetimi platformunu, daha iyi işbirliği özelliklerine sahip bir Stackby alternatifi olarak düşünün.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, proje yönetimi, görev izleme, belge yönetimi ve işbirliği, otomasyon ve özelleştirilebilir veritabanlarını tek bir yapay zeka destekli çalışma alanında birleştirir.

ClickUp kullanılarak oluşturulan sezgisel, kod gerektirmeyen veritabanını kullanarak verileri toplu olarak kolayca düzenleyin. Tablo Görünümü

ClickUp'ın Tablo Görünümü, elektronik tabloların basitliğini yansıtmakla birlikte, bağlantılı görevler, öncelik işaretleri, hesaplanmış sütunlar ve etkileşimli ilerleme çubukları ile daha üstündür. Pazarlama kampanyalarını yönetmek, ürün lansmanı görevlerini düzenlemek veya tek bir konumda hafif bir CRM oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Gerçek sihir, platformun özelleştirilebilirliğinde yatıyor. Açılır menüler, formüller, para birimleri ve derecelendirmeler dahil 15'ten fazla Özel Alan türüne sahip bu esnek araç, takımların her türlü proje verisini yakalamasına, filtrelemesine ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.

Ücretsiz şablon alın Finansal izlemeyi iyileştirmek için ClickUp E-Tablo Şablonunu kullanın

ClickUp E-Tablo Şablonu, Stackby'den geçiş yapan takımların veri yapılarını sadece birkaç tıklamayla kolayca yeniden oluşturmalarını sağlar.

Ürün yol haritaları veya içerik takvimleri ile uğraşıyor olun, bu şablon kurulum süresinden tasarruf ederken, görev rollup'ları ve iç içe alt görevler gibi gelişmiş özellikler sunar.

Otomasyon, bir başka öne çıkan güçlü yönüdür. Sahipleri atamak, durumları güncellemek veya uyarılar göndermek için kurallar oluşturabilir, böylece manuel iş yükünü önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Her şey takviminiz, e-postanız ve favori üçüncü taraf araçlarınızla senkronize olur, bu da ClickUp'ı üstün bir Stackby alternatifi ve proje planlama ve zamanlama için ciddi bir yükseltme haline getirir.

İş akışı otomasyonuna nasıl başlayacağınızı merak mı ediyorsunuz? Bu video ile her şey çok basit! 👇

İster tek başına çalışan bir girişimci olun, ister büyük çaplı, farklı işlevlere sahip takımları yönetin, ClickUp'ın kullanıcı dostu arayüzü ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve büyüdükçe ölçeklenir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yerleşik gösterge panelleriyle hedefler belirleyin ve OKR'leri izleyin

Proje yönetimi, CRM ve içerik planlamada önceden oluşturulmuş şablonları kullanın

Daha iyi bir bakış açısı için Tablo, Liste, Takvim ve Gantt görünümleri arasında anahtar

Zaman takibi ile ayrıntılı verimlilik bilgileri edinin

Gelişmiş otomasyon tetikleyicileriyle yinelenen görevler oluşturun

Google E-Tablolar'dan birkaç saniyede veri içe aktarın

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik yelpazesi nedeniyle hafif öğrenme eğrisi

Basit kullanım durumlarında zorlayıcı gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (10.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

İş kurallarını uygulamak için verileri ve ClickUp otomasyonlarını ilişkilendirmek için bu özel alanları kullanıyorum. Bununla hemen hemen HER ŞEYİ yapabilirim. Bu da yetmezmiş gibi, ClickUp, ekranda yaptığımız hemen hemen her şeyi gerçekleştirebilen bir API'ye sahiptir. Ve ben bunu ÇOK kullandım.

İş kurallarını uygulamak için verileri ve ClickUp otomasyonlarını ilişkilendirmek için bu özel alanları kullanıyorum. Bununla hemen hemen HER ŞEYİ yapabilirim. Bu da yetmezmiş gibi, ClickUp, ekranda yaptığımız hemen hemen her şeyi gerçekleştirebilen bir API'ye sahiptir. Ve ben bunu ÇOK kullandım.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %45'i otomasyon kullanmayı düşündü, ancak bu adımı atamadı. Sınırlı zaman, en iyi araçlar konusunda belirsizlik ve çok fazla seçenek gibi faktörler, insanların otomasyona doğru ilk adımı atmasını engelleyebilir. ⚒️ Kolay oluşturulabilen AI ajanları ve doğal dil tabanlı komutlarıyla ClickUp, otomasyonlara başlamayı kolaylaştırır. Görevleri otomatik olarak atamaktan AI tarafından oluşturulan proje özetlerine kadar, öğrenme eğrisi olmadan dakikalar içinde güçlü otomasyonun kilidini açabilir ve hatta özel AI ajanları oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomatik grafiklerini kullanarak raporlama süresini %40 azalttı ve saatler süren manuel işi gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

📖 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz ve Özelleştirilebilir Tablo Şablonları

2. Airtable (Görsel yeteneklere sahip kodsuz veritabanları için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable kadar veri düzenlemeyi sorunsuz ve tatmin edici hale getiren çok az araç vardır. Elektronik tablonun esnekliğini modern bir uygulamanın tasarım duyarlılığıyla birleştirerek, yaratıcılar ve planlamacılar için favori haline gelmiştir.

Arayüz Tasarımcısı, herhangi bir kodlama yapmadan farklı kullanıcılara göre ayarlanabilen özel gösterge panelleri ve uygulama benzeri görünümler oluşturmanıza olanak tanır. Bu, içerik ekibinizin yayınlama iş akışlarına odaklanırken, finans ekibinizin kampanya ROI'sini izleyebileceği anlamına gelir — hepsi aynı çalışma alanında.

Stackby ile karşılaştırıldığında, Airtable'ın kullanıcı deneyimi daha rafine, işbirliğine açık ve ölçeklenebilir, özellikle de takımların rol tabanlı görünümler gerektirdiği veya verileri çeşitli şekillerde görselleştirmesi gerektiği durumlarda.

Airtable, zengin şablon kitaplığı ve tablolar arasında sezgisel bağlantılar ile veritabanı oluşturmayı basitleştirir; bu, Stackby'nin hala daha manuel olarak gerçekleştirdiği bir işlemdir.

Airtable'ın en iyi özellikleri

CSV'leri içe aktarın veya harici veri kaynaklarını gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Kullanıcı erişimini kontrol etmek için kayıt düzeyinde izinler oluşturun

Pivot tablolar, grafikler ve zaman çizelgeleriyle verileri görselleştirin (Pro eklentisi)

Filtrelenmiş görünümleri benzersiz bir URL erişimi ile dışarıdan paylaşın

Alan düzeyinde değişiklik izleme ile gerçek zamanlı işbirliği yapın

Airtable sınırlamaları

Fiyatlandırma, daha büyük takımlar için hızla artabilir

Raporlama ve analitik, eklentiler olmadan nispeten basittir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 $

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Airtable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Airtable'ın arayüzünün çok kullanıcı dostu olduğunu gördüm. Çeşitli biçimlerde verileri alıp paylaşmak için güçlü bir yapıya sahiptir. 1 tablodan farklı arayüzler oluşturabilmeyi seviyorum. Formu dolduran her bir kişi için ayrı lisans almadan, formları dolduran kişilerin verileri tablolara yükleyen formları doldurma olanağını takdir ediyorum.

Airtable'ın arayüzünün çok kullanıcı dostu olduğunu gördüm. Çeşitli biçimlerde verileri alıp paylaşmak için güçlü bir yapıya sahiptir. 1 tablodan farklı arayüzler oluşturabilmeyi seviyorum. Formu dolduran her bir kişi için ayrı bir lisans gerekmeden, kullanıcıların verileri tablolara yükleyen formları doldurmasını sağlama özelliğini takdir ediyorum.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Airtable Alternatifleri ve Rakipleri

3. monday. com (Görsel proje izleme ve işbirliği için en iyisi)

Renk kodlu, zaman çizelgesine dayalı ve organize — monday. com, proje yönetimi için güvenilir bir Stackby alternatifidir. Kullanıcılar özellikle imza niteliğindeki görsel panoları ve sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusunu beğeniyor.

Onu ayıran özellik, veri izleme ile işbirliğini ne kadar sorunsuz bir şekilde birleştirdiği. Silo ve statik hissettirebilen Stackby'den farklı olarak, monday.com, takımların yorum yapabileceği, durumları güncelleyebileceği ve sahipleri gerçek zamanlı olarak atayabileceği etkileşimli panolar sunar.

Sütun tabanlı düzeni, elektronik tablo gibi görünebilir, ancak bu basitliğin altında görev bağımlılıklarını, zaman takibini ve otomasyonu kolaylıkla yöneten sağlam bir platform yatmaktadır. Platformun AI yardımı, iş akışlarını otomatikleştirebilir ve verileri düzenleyebilir.

Pasif veritabanlarının ötesine geçip eyleme geçmek isteyen takımlar için monday.com bir yükseltmedir.

monday. com en iyi özellikler

250'den fazla önceden oluşturulmuş tetikleyici ve eylem kullanarak özel otomasyonlar oluşturun

İş yükü görünümünü kullanarak birden fazla projede takım kapasitesini dengeleyin

Gmail, Outlook, HubSpot ve daha fazlasıyla yerel olarak entegre edin

Pazarlama, PMO, İK ve BT takımları için özel olarak tasarlanmış şablonlara erişin

Hassas iş akışları için gizli panolar ve öğe düzeyinde izinler ayarlayın

monday. com sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların kullanımı için eğitim gerekebilir

Bazı görünümler (Gantt gibi) daha üst düzey planlarla sınırlıdır

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz (en fazla 2 koltuk)

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

monday. com Büyük esnekliği, ihtiyaçlarımıza göre özelleştirmemizi kolaylaştırdı. Organizasyonumuzda neler olup bittiğine dair gerçek zamanlı görünüm sağlayan etkileyici görsel gösterge panelleri var.

monday. com Büyük esnekliği, ihtiyaçlarımıza göre özelleştirmemizi kolaylaştırdı. Organizasyonumuzda neler olup bittiğini gerçek zamanlı olarak görebildiğimiz etkileyici görsel gösterge panelleri var.

4. Asana (Görev önceliklendirme ve takım uyumu için en iyisi)

asana aracılığıyla

Yapılacakları hatırlatmakla kalmayıp, bunların büyük resme nasıl uyduğunu da gösteren bir görev listesi hayal edin. Asana işte bu netliği sunar. Temiz arayüzü ve renk kodlu etiketleriyle Asana, karmaşık projeleri yönetilebilir ve amaçlı hale getirir.

Zaman çizelgesi özelliği, bağımlılıkları görsel olarak haritalamanıza olanak tanır, böylece herkes gecikmelerin plan üzerinde nasıl yayıldığını görebilir. Stackby'nin düz veri tablolarına kıyasla, Asana görevleri canlı bir proje yol haritasına bağlar. Yorumlar, alt görevler ve öncelikler, takımınızın araçlar arasında gidip gelmeden uyumlu çalışmasını sağlar.

Tek bir tıklama ile dosya ekleyebilir, takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve son teslim tarihlerini ayarlayabilirsiniz. Asana'nın AI önerileri, hedefleri izlenebilir adımlara bölmenize yardımcı olarak, depolamadan daha fazlasını isteyen takımlar için daha akıllı bir seçimdir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Yerleşik OKR gösterge panelleriyle hedefler oluşturun ve anahtar sonuçları izleyin

Asana Kuralları ve mantık koşullarını kullanarak rutin işleri otomatikleştirin

Ekip arkadaşlarınızın iş yükünü görselleştirerek tükenmişliği önleyin

Görev görünümlerini özelleştirmek için özel alanlar ve sıralama filtreleri ekleyin

Pazarlama, tasarım ve mühendislik iş akışları için proje şablonlarını kullanın

Asana sınırlamaları

Veritabanı ağırlıklı görevler için yerel elektronik tablo benzeri görünüm yok

Zaman çizelgesi ve gelişmiş raporlama özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı yorumu:

Asana, takımları organize ve yolunda tutmak için harika, kullanıcı dostu ve esnek bir proje yönetimi aracıdır. Özellikle küçük takımlar için kurulumu kolaydır ve temiz arayüzü günlük kullanımı sezgisel hale getirir. Başlangıçta, özellikle yeni kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi olsa da, yardımcı kılavuzlar ve sağlam bir destek merkezi geçişi daha sorunsuz hale getirir.

Asana, takımları organize ve yolunda tutmak için harika, kullanıcı dostu ve esnek bir proje yönetimi aracıdır. Özellikle küçük takımlar için kurulumu kolaydır ve temiz arayüzü günlük kullanımı sezgisel hale getirir. Başlangıçta, özellikle yeni kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi olsa da, yardımcı kılavuzlar ve sağlam bir destek merkezi geçişi daha sorunsuz hale getirir.

5. Smartsheet (Karmaşık proje programları ve kurumsal operasyonlar için en iyisi)

via Smartsheet

Smartsheet bir elektronik tablo gibi görünür, ancak bir güç merkezi gibi çalışır. Satır ve sütunlarının altında, büyük resmin koordinasyonu için tasarlanmış tam donanımlı bir iş yürütme platformu bulunur.

Gantt grafikleri, kritik yol izleme ve sayfalar arası bağlantı özellikleri, Stackby'nin sunduklarının çok ötesine geçer. Dinamik gösterge panelleriyle liderleri bilgilendirirken, çok aşamalı projeleri görselleştirebilir, kaynakları tahsis edebilir ve riskleri yönetebilirsiniz.

Stackby, büyük ölçekli bağımlılıklar ve zamanlama tahminleriyle uğraşırken, Smartsheet bu senaryolarda başarılıdır. İzin katmanları ve etkinlik günlükleri, uyumluluk veya departmanlar arası raporlama ile uğraşan kurumsal takımlar için idealdir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Yerleşik iş akışı motorunu kullanarak onayları ve uyarıları otomatikleştirin

Gerçek zamanlı proje raporlaması için gösterge panelleri oluşturun ve paylaşın

AI ile formüller oluşturun, metrikleri hesaplayın ve grafikler oluşturun

Hücre düzeyinde geçmişi kullanarak her güncellemeyi denetleyin

Grup düzeyinde ve sayfa düzeyinde izinlerle erişimi yönetin

Paylaşılan sayfalar ve raporlar kullanarak tedarikçiler veya müşterilerle işbirliği yapın

Smartsheet sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, modern araçlara kıyasla eski hissettirebilir

Gelişmiş özelliklerin kurulumu ve öğrenilmesi zaman alır

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (19.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısının yorumu:

Genel olarak Smartsheet, takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabileceği bir işbirliği ortamı yaratmada mükemmeldir. Kullanıcı dostu tasarımı, mantıklı arayüzü ve sofistike proje sunumu, onu projeleri yönetmek ve takımların başarısını artırmak için değerli bir varlık haline getirir.

Genel olarak Smartsheet, takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabileceği bir işbirliği ortamı yaratmada mükemmeldir. Kullanıcı dostu tasarımı, mantıklı arayüzü ve sofistike proje sunumu, onu projeleri yönetmek ve takımların başarısını artırmak için değerli bir varlık haline getirir.

👀 Biliyor muydunuz? Microsoft, OG elektronik tablo yazılımına Excel adını vermeden önce, ona "Odyssey" başlığını vermişti!

📖 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için En İyi Smartsheet Alternatifleri ve Rakipleri

6. Quickbase (Kodlama yapmadan özel iş uygulamaları oluşturmak için en iyisi)

quickbase aracılığıyla

Quickbase'i, mühendislik derecesi gerektirmeyen dahili yazılım oluşturma kitiniz olarak düşünün. Spreadsheet'leri iş mantığı, formlar ve gerçek zamanlı raporlama ile yapılandırılmış uygulamalara dönüştürmek isteyen takımlar için tasarlanmıştır

Quickbase, kullanıcıların departmanlar arasında iş akışlarını otomatikleştiren tamamen ilişkisel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak Stackby'nin kod gerektirmeyen teklifinin çok ötesine geçer. Koşullu kurallar oluşturabilir, veri modellerini yapılandırabilir ve onaylar veya bildirimler gibi eylemleri tetikleyebilirsiniz — hepsi görsel bir arayüzden.

Görev izleme ve veritabanları alanında kalan Stackby'den farklı olarak Quickbase, envanter kontrolünden satıcıların sisteme dahil edilmesine kadar her şey için arka uçunuz olur.

Bu, tekerleği yeniden icat etmeden iş mantığına göre ölçeklenebilir iş akışları isteyen operasyon, finans ve BT takımları için özellikle değerlidir.

Quickbase'in en iyi özellikleri

Alanlar arasında özel hesaplamalar için formüller ve ifadeler kullanın

Filtreleme, gruplama ve dinamik grafikler ile raporlar oluşturun

Excel veya Salesforce gibi harici kaynaklardan veri senkronizasyonunu otomatikleştirin

Özel kullanıcı erişimi için rol tabanlı gösterge panelleri uygulayın

Dağıtımdan önce uygulama testleri için sanal ortamlardan yararlanın

Quickbase sınırlamaları

Basit görev izleme veya kişisel projeler için aşırı olabilir

UI, yeni araçlara kıyasla modern bir görünümden yoksundur

Quickbase fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 55 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ücretsiz Deneme: 30 gün boyunca iş özelliklerine erişim

Quickbase puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Quickbase hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Quickbase, süreçlerimizi çalışma şeklimize uygun bir şekilde yönetme esnekliği sağlıyor. Katı olmaması hoşuma gidiyor. İhtiyaçlarımız karmaşık olsa bile, ihtiyaçlarımıza uygun iş akışları oluşturmamızı sağlıyor. Örneğin, çok sayıda müşteri, talep ve fatura ile uğraşıyoruz ve Quickbase, bu sürecin bir kısmını otomatikleştirmemize ve boru hatları oluşturmamıza olanak tanıyor.

Quickbase, süreçlerimizi çalışma şeklimize uygun bir şekilde yönetme esnekliği sağlıyor. Katı bir yapıya sahip olmaması hoşuma gidiyor. İhtiyaçlarımız karmaşık olsa bile, ihtiyaçlarımıza uygun iş akışları oluşturmamızı sağlıyor. Örneğin, çok sayıda müşteri, talep ve fatura ile uğraşıyoruz ve Quickbase, bu sürecin bir kısmını otomatikleştirmemize ve boru hatları oluşturmamıza olanak tanıyor.

📖 Ayrıca okuyun: Veri modellerini görselleştirmek ve oluşturmak için en iyi veritabanı tasarım araçları

7. Nifty (Proje zaman çizelgeleri ve dönüm noktası izleme için en iyisi)

via Nifty

Nifty, planlama ve yürütmeyi tek bir temiz, işbirliğine açık alanda birleştirir. Başlangıçtan teslimata kadar tüm proje akışınızı yönettiğini fark edene kadar şaşırtıcı derecede hafif hissettiren bir araçtır.

Zaman çizelgesi özelliği, görevleri otomatik olarak dönüm noktalarına bağlar, böylece takımlar sadece çıktılara değil, sonuçlara odaklanabilir. Dönüm noktalarının izlenmesi için özel görünümler ve formüller oluşturulması gereken Stackby'den farklı olarak, Nifty, herkesin sorunsuz bir şekilde uyum içinde çalışmasını sağlayan yerleşik bir görsel yol haritası sunar.

Ayrıca sohbet, belge, dosya paylaşımı ve görev panolarını tek bir yerde bulabilirsiniz, bu da müşteri projelerini veya ürün sprintlerini yöneten takımlar için çok daha çok yönlü hale getirir.

En iyi özellikler

Projeler arasında yinelenen görevler ve görev bağımlılıkları oluşturun

Görevlerle doğrudan bağlantılı konu başlıklarıyla takım sohbetini kullanın

Orbit AI ile akıllı görevler ve projeye özel belgeler oluşturun

Zaman çizelgesi, yüzme şeridi ve liste görünümleri arasında zahmetsizce geçiş yapın

Müşteriye yönelik proje izinlerini ve harici paylaşım bağlantılarını ayarlayın

Kullanışlı sınırlamalar

Daha büyük platformlara kıyasla daha küçük entegrasyon ekosistemi

Sınırlı analiz veya gelişmiş raporlama özellikleri

Uygun fiyatlandırma

Ücretsiz (sınırsız üye)

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 149 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Harika puanlar ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Nifty hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Nifty, iyi bir proje yönetimi aracı arıyorsanız harika bir araçtır. Başlamak çok kolaydır. Kanban ve zaman çizelgeleri gibi çeşitli proje takip olanaklarına sahip olduğu için proje izleme kolaydır. Fiyatı da en uygun ve makul fiyattır. Müşteri desteği özelliği de çok iyidir.

Nifty, iyi bir proje yönetimi aracı arıyorsanız harika bir araçtır. Başlangıçta kullanımı çok kolaydır. Kanban ve zaman çizelgeleri gibi çeşitli proje izleme özelliklerine sahip olduğu için proje izleme kolaydır. Fiyatı da en uygun ve makul fiyattır. Müşteri desteği özelliği de çok iyidir.

8. Trello (Görsel görev panoları ve basit iş akışları için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, görev izlemeyi görsel bir deneyime dönüştürür — dijital mantar panosundaki yapışkan notlar, ancak çok daha akıllı. Takımınızın işleri sadece listelemekle kalmayıp, ilerleme durumunu da "görmesini" sağlayan bir araçtır.

Trello'nun güzelliği kart tabanlı arayüzünde yatmaktadır. Her kartta kontrol listeleri, yorumlar, ek dosyalar, son tarihler ve özel alanlar bulunabilir.

Yapılandırılmış verilere öncelik veren Stackby'den farklı olarak, Trello akış için tasarlanmıştır. Hafif görev yönetimi, takım planlaması ve veritabanlarından çok çevikliğin önemli olduğu editoryal iş akışları için mükemmeldir.

Ayrıca, Butler otomasyon aracı, kartları taşımak, ekip arkadaşlarını atamak ve uyarılar göndermek için kurallar ve tetikleyiciler ayarlamanıza olanak tanır, böylece entegrasyonlara gerek kalmadan yoğun iş yükünü azaltır. Daha yüksek ücretli planlarla, işiniz için Atlassian Intelligence'tan da yararlanabilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Takvimler, zaman takibi, oylama ve daha fazlası için Güçlendiriciler ekleyin

Yinelenen görevleri standartlaştırmak için kart şablonlarını kullanın

Panoları etiket, üye veya son teslim tarihine göre filtreleyin

Panoları Slack, Google Drive ve Microsoft Teams ile senkronize edin

Trello Çalışma Alanları ile birden fazla panoyu yönetin

Trello sınırlamaları

Karmaşık iş akışları veya büyük veri kümeleri için ideal değildir

Sınırlı raporlama ve proje analitiği

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz (10 işbirlikçiye kadar)

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır, tahmini 50 kullanıcı)

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşıyor:

Trello, projelerimi organize etmemi ve işimi açık, grafiksel ve bir bakışta anlaşılabilir bir şekilde yapmamı sağlıyor. Sezgisel olduğu için iş akışlarına daha az zaman harcıyor ve daha fazla zamanımı işe ayırıyorum. Kullanımı basit olduğu için, karmaşık eğitimlere servet harcamadan takımı kolayca sisteme dahil edebiliyorum.

Trello, projelerimi ve işlerimi açık, grafiksel ve bir bakışta anlaşılabilir bir şekilde düzenlememi sağlıyor. Sezgisel olduğu için iş akışlarına daha az zaman harcıyor ve daha fazla zamanımı işe ayırıyorum. Kullanımı basit olduğu için, karmaşık eğitimlere servet harcamadan takımı kolayca sisteme dahil edebiliyorum.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Trello Alternatifleri ve Rakipleri

9. Coda (Belgeleri dinamik çalışma alanlarına dönüştürmek için en iyisi)

Bir belge ile veritabanı arasında bir yerde bulunan Coda, bir belgenin yapabileceklerinin sınırlarını sessizce zorluyor. Coda'da sadece yazmakla kalmaz, bir sayfa içinde tüm iş akışlarını oluşturur, otomatikleştirir ve birbirine bağlarsınız.

Coda'nın gerçek büyüsü, belgenizi güçlü bir mini uygulamaya dönüştüren Paketler ve formül sistemidir. Slack, Jira veya Google Takvim gibi araçlardan veri çekebilir, görevleri tetiklemek için düğmeleri çalıştırabilir ve tabloları ve bölümleri kapsayan formüller yazabilirsiniz.

Stackby, veritabanı gücü sunarken, bir belge içinde bu düzeyde etkileşim ve özelleştirmeye izin vermez.

Coda'da, takımınız sekme veya araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmaz; belgeden ayrılmadan görevleri yönetebilir, kararlar alabilir ve eylemlerde bulunabilir. Akıllı mantık ile donatılmış esnek bir çalışma alanı isteyen bilgi tabanlı takımlar ve operasyon liderleri için idealdir.

Coda'nın en iyi özellikleri

Katlanabilir bölümler ve gömülü tablolarla etkileşimli sayfalar oluşturun

Bildirimler, güncellemeler veya API çağrıları gibi eylemleri tetiklemek için düğmeleri kullanın

Mantık tabanlı koşullu biçimlendirme ile iş akışlarını özelleştirin

Belgeleri web sitesi olarak yayınlayın veya müşteri dostu portallar olarak paylaşın

Tablolar, sayfalar ve Paketler arasında ayrıntılı izinlerle işbirliği yapın

Coda sınırlamaları

Tüm mantığı ve formül sözdizimini öğrenmek zaman alabilir

Mobil deneyim masaüstü sürümüne göre daha az akıcı

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Belge Oluşturucu başına aylık 12 $ (düzenleyiciler ücretsizdir)

Takım: Belge Oluşturucu başına aylık 36 $ (düzenleyiciler ücretsizdir)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Coda hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu paylaşıyor:

Coda'yı, Excel/Sheets/Airtable'ın işlevselliğine ve Notion'un görünümüne sahip bir Word/belge gibi görüyorum – tüm bunları alın ve neredeyse sınırsız özelleştirilebilirlik ve sizin bile mümkün olduğunu bilmediğiniz şeyleri başarmanıza yardımcı olacak fantastik bir müşteri destek ekibi ekleyerek güçlendirin – elde edeceğiniz şey, belgelerin olması gerektiği gibi bir belge olacaktır

Coda'yı, Excel/Sheets/Airtable'ın işlevselliğine ve Notion'un görünümüne sahip bir Word/belge gibi görüyorum – tüm bunları alın ve neredeyse sınırsız özelleştirilebilirlik ve mümkün olduğunu bile bilmediğiniz şeyleri başarmanıza yardımcı olacak fantastik bir müşteri destek ekibi ekleyerek güçlendirin – elde edeceğiniz şey, belgelerin olması gerektiği gibi bir belge olacaktır

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Coda Alternatifleri ve Rakipleri

10. Retable (Hafif elektronik tablo-veritabanı hibritleri için en iyisi)

Retable, net ve minimalist tasarımının altında, siz fark etmeden yeni püf noktaları öğrenen bir elektronik tablo gibi şaşırtıcı bir esneklik barındırır.

Retable, tanıdık bir tablo düzeni sunar, ancak koşullu biçimlendirme, çoklu görünümler ve akıllı sütun türleri ile bunu bir üst seviyeye taşır. Stackby, karmaşıklık arttığında katı veya zorlayıcı hissettirirken, Retable işleri çevik ve kullanıcı dostu tutar.

Görünümleri kolayca filtreleyebilir, verileri renk kodlarıyla işaretleyebilir ve zor bir öğrenme süreci gerektirmeden formüller uygulayabilirsiniz. Dinamik yapısı, kurumsal yazılımlara dalmadan hacimli elektronik tablolardan kurtulmak isteyen tek başına çalışanlar, yeni kurulan şirketler veya takımlar için mükemmeldir.

Retable'ın en iyi özellikleri

Anlık hücre düzeyinde senkronizasyon ile gerçek zamanlı işbirliği yapın

Güvenli takım işbirliği için sütun düzeyinde izinler ayarlayın

Verileri görselleştirmek için takvim, kanban ve galeri görünümlerini kullanın

Genel bağlantılar veya gömme kodlar aracılığıyla canlı görünümleri dışarıya paylaşın

Sürüm geçmişi ve geri alma seçenekleriyle değişiklikleri izleyin

Sohbet GPT sütun türleriyle verileri zenginleştirin

Retable sınırlamaları

Daha büyük platformlara kıyasla sınırlı şablon kitaplığı

Derin otomasyon veya yerel entegrasyonlar eksik

Retable fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Retable puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Retable hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Veritabanları ve elektronik tablolar arasındaki veri boşluğunu doldurur. Elektronik tablo açısından, tam bir veritabanı olmadan verileri barındırmaya daha uygun, ancak veritabanından daha zengin ve kullanıcı dostu oluşturuculara sahiptir. Verileri diğer uygulamalara gömme ve bu uygulamalarda verileri değiştirme ve toplama gibi birçok seçeneğin olması çok hoşuma gitti.

Veritabanları ve elektronik tablolar arasındaki veri boşluğunu doldurur. Elektronik tablo açısından, tam bir veritabanı olmadan verileri barındırmaya daha uygun, ancak veritabanından daha zengin ve kullanımı kolay oluşturuculara sahiptir. Verileri diğer uygulamalara gömme ve bu uygulamalarda verileri değiştirme ve toplama gibi birçok seçeneğin olması çok hoşuma gitti.

ClickUp ile Elektronik Tablolardan Süper Güçlere

Gerçeği kabul edelim: Stackby ile başladınız, ancak artık veri depolamaktan daha fazlasını yapan araçlara geçme zamanı geldi. Daha temiz bir işbirliği, daha akıllı otomasyon, kolay proje planlama veya benzersiz iş akışlarınıza uyum sağlayan bir platform istiyorsanız, doğru alternatif takımınızın işini tamamen dönüştürebilir.

Piyasadaki tüm araçlar arasında ClickUp, esneklik, yapı ve kullanım kolaylığını benzersiz bir şekilde bir araya getiren hepsi bir arada bir güç merkezi olarak öne çıkıyor. Özel Alanlardan dinamik Tablo Görünümlerine kadar, büyümenize engel olmayacak modern bir çalışma alanı.

Hesap tablolarıyla uğraşmaktan bıktınız mı? ClickUp'a kaydolun ve iş akışınızı temel düzeyden mükemmel düzeye taşıyın.