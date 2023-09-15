Veritabanı Tasarımında Fonksiyonel Bağımlılıkları Kullanma

Veriler içinde boğuluyor musunuz? En deneyimli veri uzmanları bile, dijital öncelikli bir dünyada üretilen veri dalgasının üstesinden gelmek için mücadele ediyor; süreç verimliliğini artırmaya çalışmak ise cabası. Web analitiğinden müşteri verilerine ve performans metriklerine kadar, bu verileri mümkün olduğunca doğru ve güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. ✨

İşletmeniz için bir veritabanı oluşturmak ve sürdürmek için sağlam bir veritabanı tasarımı gereklidir, ancak bu durumda bile işinizde çapraz bulaşma ve veri yinelemesini önlemeyi bilmeniz gerekir. Bağımlılıklar, veri öznitelikleri arasındaki ilişkiyi tanımlar ve bu da veri doğruluğundan gelişmiş içgörülere kadar her konuda yardımcı olur.

En önemli nokta nedir? Seçim yapabileceğiniz çok fazla bağımlılık türü vardır. Ancak, bir veritabanı oluşturmak için sabırsızlanıyorsanız, fonksiyonel bağımlılıklar olmazsa olmazdır.

Bu kılavuzda, fonksiyonel bağımlılığın ne olduğunu açıklayacağız, tüm fonksiyonel bağımlılıkların birkaç örneğini vereceğiz ve ilişkisel veritabanınızı en üst düzeye çıkarmak için yararlı ipuçları sunacağız.

Fonksiyonel Bağımlılık Nedir?

İşlevsel bağımlılık, iki değişken arasındaki ilişkiye sahip bir bağımlılık türüdür. Sol tarafta, birincil anahtar olarak da bilinen belirleyici öznitelik bulunur ve sağ tarafta, anahtar olmayan öznitelik olarak da bilinen bağımlı öznitelik bulunur. Fonksiyon veya sonuç, iki değişken arasındaki ilişkiye bağlı olarak değişir.

Bunun biraz karmaşık geldiğini biliyoruz, bu yüzden fonksiyonel bağımlılıkların nasıl işlediğini açıklayalım:

Müşterilerinizin doğum günlerini izlemek için müşteri veritabanı yazılımı kullandığınızı varsayalım. İyi niyetinizi göstermek için müşterilerinize doğum günlerinde kişiselleştirilmiş bir e-posta göndermek istiyorsunuz Her kullanıcının doğum gününde bir e-posta göndermek için fonksiyonel bağımlılık kullanmanız gerekir. Sonuçta, 300 kişiye alakasız bir "Doğum Günün Kutlu Olsun" mesajı göndermek biraz tuhaf olmaz mı? Bu durumda, e-posta gönderme fonksiyonu müşterinin doğum günü değişkenine bağlıdır Veritabanınızda bu tür bir ilişki istiyorsanız, müşterinin doğum günü ile doğum gününde e-posta gönderen fonksiyon arasında fonksiyonel bir bağımlılık ayarlamanız gerekir

Fonksiyonel bağımlılıklar, veritabanı normalizasyonu için temel öneme sahiptir. Normalleştirme sayesinde, bir odayı düzenler gibi veritabanını düzenleyerek verilerin tekrarlanmasını önleyebilirsiniz.

Veritabanı yönetim sistemlerinde fonksiyonel bağımlılık kuralları

Fonksiyonel bağımlılıklar, Armstrong'un Aksiyomları olarak da adlandırılan birkaç çıkarım kuralını izler.

Fonksiyonel bağımlılığın üç ana kuralı vardır:

Refleksivite: Refleksif Kural, A özniteliğinin X özniteliğiyle ilişkili olması durumunda, X özniteliğinin de A özniteliğiyle ilişkili olduğunu belirtir. Örneğin, A bir kişinin adı ve X bir kişinin soyadı ise, bu iki öznitelik her zaman birbiriyle ilişkili olacaktır Artırma: Artırma Kuralı, bir değişkene veri eklediğinizde (artırma olarak da bilinir), bu artırmayı öznitelik kümesine de eklemeniz gerektiğini belirtir. Dolayısıyla, ilk ad alanını bir takma adla artırırsanız, bu alan artık soyadı alanıyla da ilişkilidir Geçişkenlik: Geçişkenlik Kuralı, A özniteliği C özniteliği ile ilişkiliyse, ilişkilendirme yoluyla B özniteliğinin de C özniteliğine eşit olduğunu belirtir. Bu kuralı kafanıza takmayın. Geçişken bağımlılık, bazen bir şeyin başka bir şeyi belirleyebileceği ve bunun da üçüncü bir şeyi belirleyebileceği anlamına gelir. Örneğin, Geçişkenlik Kuralı, A özniteliği C özniteliği ile ilişkiliyse, ilişkilendirme yoluyla B özniteliğinin de C özniteliğine eşit olduğunu belirtir. Bu kuralı kafanıza takmayın. Geçişken bağımlılık, bazen bir şeyin başka bir şeyi belirleyebileceği ve bunun da üçüncü bir şeyi belirleyebileceği anlamına gelir. Örneğin, CRM platformunuzda müşterilerinizin ad ve soyadlarına göre barkodlar oluşturuyorsanız, ad, müşterinin alfabetik listede yerini belirler

Fonksiyonel bağımlılıklar, verilerinizin bütünlüğünü koruyan SQL kullanarak veri modellerinizi gerçek ilişki şemasına dönüştürür. Pratikte, veritabanı yönetim sisteminizde veya DBMS'de fonksiyonel bağımlılıkları kullanarak verilerinizdeki yinelemeleri ve veritabanlarını bozan "oops" anlarından kurtulabilirsiniz. 👀

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Tam işlevsel bağımlılık ve kısmi işlevsel bağımlılık

Fonksiyonel bağımlılıkların farklı türlerini incelemeden önce, kısmi ve tam fonksiyonel bağımlılıklar arasındaki farkı anlamak önemlidir.

Organizasyon şeması verilerinizi bir veritabanına eklediğinizi varsayalım. Tam işlevsel bağımlılıkta, bir öznitelik başka bir öznitelik kümesine bağlıdır, ancak bu özniteliğin bir alt kümesine bağlı değildir. Örneğin, "Konum"u belirleyen "Çalışan Adı" ve "Çalışan ID" kombinasyonumuz olduğunu varsayalım

"Çalışan Adı" ve "Çalışan ID" bilgilerini biliyorsanız, "Konum" bilgisini belirleyebilirsiniz. Ancak, bu iki değişkeni tek başına inceleyerek "Konum" bilgisini belirleyemezsiniz. Bu durumda, "Konum" bilgisi tamamen "Çalışan Adı" ve "Çalışan ID" bilgilerinin birleşimine bağlıdır

Kısmi işlevsel bağımlılık, bir öznitelik birleşik birincil anahtara değil, birincil anahtarın yalnızca bir kısmına bağlı olduğunda ortaya çıkar. Örneğin, "Çalıştığı Yıllar" veri alanını "Çalışan ID" ile belirleyebiliyorsanız, "Çalıştığı Yıllar" "Konum" alanına bağlı olmadığı için kısmi bir bağımlılık söz konusudur

Küçük bir fark gibi görünebilir, ancak veri normalizasyonu için büyük sonuçları vardır. Kısmi fonksiyonel bağımlılıklar, veritabanınızda yinelemelere neden olabilir, bu da normalleştirme sürecinin ikinci normal formunda (2NF) bunları ele almanız gerektiği anlamına gelir. Bu dünyanın sonu değildir, ancak kesinlikle ileride düzeltmeniz gereken bir şeydir. 🛠️

SQL'de birinci, ikinci ve üçüncü normal formlar

Verileri normalleştirirken hedef, veritabanınızda büyük hasara yol açabilecek ekleme, güncelleme veya silme anormalliklerini ortadan kaldırmaktır. Fonksiyonel bağımlılıklarla normalleştirme için üç adım vardır.

Birinci normal form

Birinci normal formu, fonksiyonel bağımlılıkları kullanabileceğiniz bir sistem oluşturmanın temeli olarak düşünün. İkinci ve üçüncü normal formlarda bağımlılıkları tanımlamak için temel oluşturur. Teknik olarak konuşursak, 1NF yalnızca atomik değerler içeren özniteliklere sahiptir ve tekrarlanan grupların olmamasını sağlar.

İkinci normal form

Verileri 1NF'ye uyguladıktan sonra, tüm anahtar olmayan özniteliklerin birincil anahtara tamamen fonksiyonel olarak bağlı olduğu bir tablo elde edersiniz. 2NF'de, tabloları bölerek kısmi bağımlılıkları kaldırır ve her anahtar olmayan özniteliğin birincil anahtara tamamen bağlı olduğunu iki kez kontrol edersiniz.

Üçüncü normal form

Bir veri tablosu 2NF'ye ulaştıktan sonra, tüm öznitelikler yalnızca birincil anahtara fonksiyonel olarak bağımlı hale geldiğinde 3NF'ye geçer. 3ND'de, bu aşamada daha fazla tablo bölme yoluyla tüm geçişli bağımlılıkları kaldırırsınız.

1NF, fonksiyonel bağımlılıklar için zemin hazırlarken, 2NF ve 3NF fonksiyonel bağımlılıkları yeniden yapılandırarak verileri düzenlemeyi iyileştirir. Bu, her veri parçasını en mantıklı yere depolamanızı sağlayarak yinelemeleri azaltır ve süreçte veri bütünlüğünü artırır.

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Örneklerle Fonksiyonel Bağımlılık Türleri

Fonksiyonel bağımlılıkları kullanmaya hazırsanız, dört seçenek arasından seçim yapabilirsiniz.

Önemsiz

Trivial bağımlılık, bir öznitelik veya öznitelik kümesinin kendisini belirlediği temel bir fonksiyonel bağımlılık türüdür. Burada her bir bağımlı, belirleyicinizin bir alt kümesidir. Başka bir deyişle, C, A'nın bir alt kümesi ise, fonksiyonel ilişki trivialdir.

Biraz bariz gelebilir, ancak bir örnek olarak, hem başlığı hem de yazarını bildiğiniz bir kitabın başlığını belirlemeyi verebiliriz. Bu iki özniteliğin arasındaki ilişkiyi görmek oldukça kolaydır, bu nedenle önemsiz fonksiyonel bağımlılıklar en kolay anlaşılanlardır.

Önemsiz olmayan

İşte burada işler daha ilginç hale geliyor. Önemsiz olmayan fonksiyonel bağımlılıkta, bir öznitelik başka bir özniteliği belirleyebilir. Bu durumda, A bir öznitelik koleksiyonudur ve B de öyledir, ancak B, A'nın bir alt kümesi değildir. B, A'nın bir alt kümesi değilse, bunlar önemsiz olmayan bir ilişkiye sahiptir.

Bir kitap veritabanı oluşturursanız, her kitaba benzersiz bir kod atarsanız ve kitaba atanan kodu biliyorsanız kitabın başlığını arayabilirseniz, önemsiz olmayan bir ilişkiniz vardır.

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Çok değerli

Çok değerli bağımlılıkta, bir öznitelik diğer birkaç özniteliğe bağlanır. Bağımlılar kümesindeki öznitelikler birbirine bağlı değildir. Dolayısıyla, A ve C öznitelikleri işlevsel bir bağımlılığa sahip değilse, B, A ve C arasındaki ilişki çok değerlidir.

Kitap benzetmesine devam edecek olursak, bu, birçok kitap yazmış bir yazar gibidir. Yazarın adını biliyorsanız, yazdığı tüm kitapları listeleyebilirsiniz. Çok değerli fonksiyonel bağımlılıkta, bir yazarın adına birden fazla kitap bağlanır.

Geçişli

Geçişli fonksiyonel bağımlılık, bir özniteliğin başka bir özniteliği ve ardından başka bir özniteliği belirlemesi durumudur. Bir tür zincirleme reaksiyon gibidir. Bu size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni bu tür fonksiyonel bağımlılığın Geçişlilik Kuralını izlemesidir.

Bu durumda, A eşittir B ve B eşittir C ise, A eşittir C olmalıdır. Bir kitap veritabanı oluşturduğunuzu ve benzersiz kitap kodlarınızın yayıncıları ve türlerini belirlediğini varsayalım. Kitap kodunu biliyorsanız, yayıncının kim olduğunu ve türünü anlayabilirsiniz.

Veritabanı Yönetimi için Fonksiyonel Bağımlılıkları Kullanma

Fonksiyonel bağımlılıkları kullanmaya başlamak için sabırsız mısınız? Fonksiyonel bağımlılıkları istediğiniz gibi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak daha az zahmetle daha akıllı işler yapmanız gerektiğinde ClickUp'ı tercih edin.

ClickUp'ta bir veritabanı oluşturma ve fonksiyonel bağımlılıkları dahil etme hakkında hızlı bir genel bakış:

İlk olarak, ClickUp'ta bir veritabanı kurmanız gerekir. Excel'den veri sayfalarını içe aktarabilir veya sıfırdan kendi sayfalarınızı oluşturabilirsiniz.

ClickUp Tablo görünümü, hemen hemen her şeydeki verileri izlemek için toplu düzenleme ve diğer özel görünümler sağlar. ClickUp ayrıca verileri görselleştirerek veritabanınızı rekor sürede sonuçlandırır.

İyi haber şu ki, burada sıfırdan başlamıyorsunuz. ClickUp'ın veritabanı şablonları, veritabanı oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir.

ClickUp Blog Veritabanı Şablonu, içerik planlaması için çok yararlıdır ve ClickUp Çalışan Dizini Şablonu, iş arkadaşlarınızın iletişim bilgilerini içeren bir veritabanını hızlı bir şekilde oluşturmak için mükemmeldir. Bu da kod gerektirmeyen bir veritabanıdır, bu nedenle SQL öğrenmeden bir veritabanı oluşturmak istiyorsanız, size yardımcı olabiliriz.

İçerik takvimi ile blog gönderilerinin yayınlanmasına ilişkin devam eden işleri denetleyin

ClickUp'ta fonksiyonel bağımlılıkları dahil etme

Normalde, bir veritabanında işlevsel bağımlılıklar oluşturmak için SQL'i çok iyi bilmeniz gerekir. Neyse ki, ClickUp'ın sürükle ve bırak arayüzü, görevler ve belgeler arasında İlişkiler oluşturmayı kolaylaştırır. ClickUp'taki AI araçlarının veritabanı yönetimini çocuk oyuncağı haline getirmesi de fena değil, özellikle de kendiniz bir veritabanı uzmanı değilseniz.

ClickUp veritabanınızda bir Bağımlılık oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

İlk olarak, üzerinde çalışmak istediğiniz görevi tıklayın.

İlişkiler > Bağımlılık'a gidin. İlişkiyi özelleştirmek için Bekliyor, Blokluyor ve Görevler seçeneklerinden birini seçin.

ClickUp'ta bağımlılık oluşturmak için görevleri birbirini bloke edecek veya bekleyecek şekilde ayarlayın

Bu durumda, Beklemede seçeneğini seçip mevcut görevle ilgili başka bir görev arayacağız.

Görev ayarları menüsünden Bağımlılık İlişkisine erişin

"Tamamlandı"yı tıklayın, işte bu kadar! 🙌

ClickUp ile Bağımlılıkları Basitleştirin

Veritabanı yönetiminin karmaşık olması gerektiğini kim söylemiş? Fonksiyonel bağımlılıkların tüm ayrıntılarını anladığınız sürece, kuruluşunuzun ilerlemesini sağlayan hızlı ve doğru bir veritabanı tasarlayabilirsiniz.

Bunu tek başına yapmak zorunda değilsiniz. ClickUp, verileri şablonlar, projeler, görevler, hedefler ve bunların arasındaki her şeyle birleştiren sağlam bir veritabanı yönetim sistemidir.

ClickUp'ın gerçek anlamda hepsi bir arada platformuna geçerek daha fazla zaman kazanın ve yüksek değerli görevlere odaklanın.

Kendiniz deneyin: Daha iyi bir veritabanı oluşturmak için ücretsiz bir ClickUp hesabı oluşturun!