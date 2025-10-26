projeyi, Hedefi ve ş Akışını Düzenlemek için En İyi 15 Planlama Aracı (2025)

Yapılacaklar listenizin size yan gözle baktığını hissettiğiniz oldu mu? Ya da proje zaman çizelgenizin kaos ve kahveyle beslenen iyimserlik arasında bir yerde kendi başına bir hayat sürdüğünü?

İşte burada modern planlama araçları devreye giriyor: ClickUp, Asana ve monday.com gibi işbirliğine dayalı platformları düşünün. Bunlar sadece dijital yapılacaklar listeleri değildir. AI ile desteklenen bu araçlar, hedefleri harita etmenize, görevleri izlemenize, zaman çizelgeleri oluşturmanıza ve ş akışlarını yönetmenize yardımcı olur.

İster bir ürün lansmanını yönetiyor ister iç operasyonları yeniden düzenliyor olun, doğru araç iş yığılmasını azaltarak netlik ve kontrol sağlayabilir.

Bu blog yazısında, proje yönetiminin, takım liderlerinin ve operasyon uzmanlarının daha akıllı plan yapmasına, daha iyi uyum sağlamasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan 15 planlama aracını keşfedeceğiz. 🎯

İşte tüm bu proje yönetimi yazılımlarına bir göz atın. 📊

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Tek bir işbirliği alandaki özelleştirilebilir hedefler, görevler, zaman çizelgeleri, şablonlar ve yapay zeka önerileriTakım boyutu: Bireyler, orta ölçekli şirketler ve büyük kurumsal işletmeler için idealdir ClickUp Görünümleri, yapay zeka destekli asistan (ClickUp Brain), Gösterge Panelleri, Hedefler, gelişmiş raporlama, önceden oluşturulmuş şablonlar, Beyaz Tahtalar, Belgeler Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Wrike Yaratıcı ve operasyon ekipleri için görsel ş Akışı yönetimi Takım boyutu: Pazarlama ekipleri ve PMO'lar için ideal Talep formları, dinamik gösterge panelleri, iş yükü grafiklerinin bulunduğu sayfalar, gerçek zamanlı prova ve pazarlama proje planlaması Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla Jira Yazılım takımları için çevik proje planlama ve sorun izleme Takım boyutu: Mühendislik ve DevOps takımları için ideal Bilgiye dayalı kararlar almak için gelişmiş yol haritaları, sprint izleme, sorun bağlantıları ve sürüm yönetimi Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 7,53 $'dan başlayan fiyatlarla Trello Basit kişisel veya proje için kart tabanlı görev organizasyonu Takım boyut: Freelancerlar ve küçük takımlar için ideal Kanban panosu, e-posta-dan göreve, Power-Ups, kontrol listesi ilerleme izleme Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla Microsoft Proje Microsoft ekosisteminde yapılandırılmış zamanlama ve kaynak yönetimi Takım boyutu: Proje yönetimi ve orta ölçekli ajanslar için ideal Gantt grafikleri, kaynak dengeleme, maliyet izleme, MS 365 entegrasyonları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla Takım çalışması Faturalandırma ve kaynak doğruluğu ile müşteri projelerinin teslimi Takım boyutu: Ajanslar ve profesyonel hizmet firmaları için ideal Zaman takibi, müşteri portalı, iş yükü planlayıcı ve karlılık gösterge paneli Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 13,99 $'dan başlayan fiyatlarla Toggl Plan Hızlı değişen proje ortamları için hafif görsel planlama Takım boyutu: Küçük takımlar ve yaratıcı stüdyolar için ideal Takım programları, renk kodlu dönüm noktaları, sürükle ve bırak planlayıcı ve gerçek zamanlı kullanılabilirlik görünümleri Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla Todoist Minimalist kullanıcı deneyimi ile kişisel verimlilik ve temel işbirliği Takım boyutu: Tek başına çalışan girişimciler ve küçük çalışma grupları için ideal Doğal dil girişi, iç içe görevler, etiketler ve filtreler, platformlar arası hatırlatıcılar Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 2,5 $'dan başlayan fiyatlarla MindMeister İşbirliğine dayalı zihin haritaları kullanarak görsel beyin fırtınası ve plan Takım boyutu: İnovasyon ekipleri ve ürün tasarımcıları için ideal İşbirliğine dayalı zihin haritaları, görev atama, sunum modu, MeisterTask entegrasyonu Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 4,5 $'dan başlayan fiyatlarla Asana İş fonksiyonları arasında iş koordinasyonu ve hedef uyumu Takım boyutu: Orta ve büyük ölçekli dağıtımdaki takımlar için idealdir Zaman çizelgesi görünümü, hedef izleme, özel kurallar, proje şablonları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlayan fiyatlarla Monday Modüler görsel biçimde ş Akışı otomasyonu ve proje izleme Takım boyutu: Çapraz fonksiyonlu kurumsal takımlar için ideal Otomasyon oluşturucu, özelleştirilebilir panolar, proje veri gösterge paneli Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Zoho Proje Özelleştirilebilir görev mantığı ile uçtan uca proje yürütme Takım boyutu: BT, inşaat ve operasyon takımları için ideal Gantt grafiklerinin yanı sıra, görev planları, zaman takibi ve Zoho ekosistem entegrasyonları da sunan bir platformdur Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla TeamGantt Sezgisel Gantt çizelgeleme ve gerçek zamanlı işbirliği Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli proje takımları için ideal Bağımlılıklar, temel çizgiler, kaynak planlama, takvim/liste/Kanban geçişi Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla Airtable Esnek veritabanları ve görünümlerle yapılandırılmış proje planlama Takım boyutu: İçerik ekipleri ve ürün planlayıcıları için ideal Özel tablolarda, arayüzlerde, alan türlerinde, Airtable Uygulamalari Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Miro Beyin fırtınası ve uyum için gerçek zamanlı beyaz tahta ve planlama Takım boyutu: Ürün ekipleri ve kolaylaştırıcılar için ideal Sonsuz tuval, yapışkan notlar, oylama, çevik plan şablonları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla

Bir planlama aracı seçmek, sadece en güzel gösterge paneli seçmekle ilgili değildir; takımınızın ikinci beyni bulmakla ilgilidir. Son teslim tarihlerini hatırlayan, hedefleri izleyen ve proje ortasında sizi yüzüstü bırakmayan türden bir beyin. Proje planlama araçlarını seçmeden önce dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Esnek planlama seçenekleri: Zaman çizelgeleri, takvimler veya Gantt grafikleriyle işleri günler, haftalar veya çeyrekler boyunca harita

Görev netliği ve yapısı: İç içe geçmiş görevleri, bağımlılıkları, dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini destekleyerek büyük planları anlaşılır hale getirir ve küçük görevleri genel hedeflerle uyumlu hale getirir

İş yükü ve kapasite planlama: Yerleşik kaynak görünürlüğü sağlayarak, kimsenin aşırı iş yükü altında kalmamasını veya boşta kalmamasını garanti eder

Akıllı otomasyon ve tetikleyiciler: Kural tabanlı iş akışlarına göre görevleri otomatik olarak atayarak, hatırlatıcılar göndererek veya son teslim tarihlerini değiştirerek zaman kazandırır

*takım görünürlük ve işbirliği: Görevlerle birlikte yorumlar, dosya paylaşımı, güncellemeler ve onaylar yapılmasına olanak tanıyarak durum kontrollerini azaltır ve herkesin senkronizasyon içinde çalışmasını sağlar

*veri kontrolü ve izinler: Kurumsal düzeyde planlama, sağlam yönetici ayarları, kullanıcı rolleri, denetim günlükleri ve uyumluluk için hazır güvenlik özellikleri sunar

Plan aracı bu kriterleri karşılıyorsa, tebrikler, doğru aracı buldunuz demektir. Şimdi hangi araçların gerçekten işe yarayacağına bakalım.

clickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz* Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

İşte en iyi proje planlama araçları için seçimlerimiz. 👇

1. ClickUp (Tek bir işbirliği alanında özelleştirilebilir hedefler, zaman çizelgeleri ve görevler için en iyisi)

ClickUp Görünümlerinde işinizi görselleştirin ClickUp'ın farklı Görünümlerini kullanarak işlerinizi istediğiniz şekilde görselleştirin

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanıdır. Proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştirerek iş dağınıklığını ortadan kaldırır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI teknolojisiyle desteklenir.

Dört esnek plan planlama ClickUp Görünümü ile işinizi nasıl görüntülemek istediğinizi seçerek başlayın.

Liste Görünümü'nü kullanarak ClickUp Görevlerini bağımlılıklar ve son tarihlerle ayrıntılı bir biçimde düzenleyin. Özel kartlar, atananan kişiler ve Sprint Puanları içeren Kanban düzeni için Tahta Görünümü'ne geçin. Takvim Görünümü, günler veya haftalar boyunca boşlukları, çakışmaları ve iş yükü sorunlarını tespit etmenize yardımcı olur. Zaman Çizelgesi Görünümü ise ekip bağımlılıklarını korurken görevleri sürükleyip yeniden boyutlandırmanıza olanak tanır.

Şampiyonlar gibi hedef izleme yapın

İşlerin nasıl yapılacağını planlamak bir şey, etkisini izleme ise başka bir şeydir.

ClickUp görevlerini kullanarak stratejik hedefleri doğrudan ayarlayın ve günlük işlerinizde bu hedefleri ele alın. Bir hedef görevi oluşturun, bunu alt görevler gibi hedefler veya sayısal değerler, doğru/yanlış koşulları gibi ClickUp Özel Alanları olarak bölün ve işler tamamlandıktan sonra ilerlemeyi otomatik olarak takip edin.

ClickUp görevleri ile başarılarınızı görselleştirin

Örnek olarak, takım performansını yöneten bir ekip lideri, haftalık hedefleri içeren bireysel çalışan puan kartı Gösterge Paneli oluşturabilir. Bunlar, 10 destek talebini tamamlandı, üç müşteri görüşmesine katılmak ve haftalık proje raporu sunmak gibi küçük görevlerdir.

Entegre AI destek

Yapı oluşturulduktan sonra, ClickUp Brain stratejik planlama sürecini hızlandırır. Doğrudan çalışma alanınıza entegre edilir ve karmaşık projelerinizin tüm bağlamını anlar.

ClickUp Brain ile toplantı notlarını ve daha fazlasını anında özetleyin

Yeni bir süreç oluşturduğunuzu varsayalım. Adımları manuel olarak taslak haline getirmek yerine, ClickUp Brain'e şunu sorabilirsiniz: "İlk 30 gün içinde uzaktan çalışanların işe alımına yönelik bir plan oluşturun." ClickUp Brain, önerilen atananan kişiler, zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar ile birlikte aşamalı bir kontrol listesi oluşturacaktır.

Ve harekete geçme zamanı geldiğinde, ClickUp Brain yeni görevler, alt görevler ve hatta belgeler oluşturabilir. Bunları doğru konuma bağlar ve durum, atanan kişi ve öncelik gibi alanları otomatik olarak doldurur.

🎥 İzleyin: Üst düzey bir proje planı nasıl yapılır?

⚙️ Bonus: Ekibi bir araya getirip işleri ilerletmeniz gerektiğinde, hedefleri, öncelikleri ve zaman çizelgelerini haritaya dökmek için ClickUp Proje Planlama Şablonunu kullanın.

Özel gösterge panelleriyle ayrıntılı raporlama

Planlar devreye girdikten sonra, ClickUp Gösterge Panelleri, birden fazla proje yönetimi aracından gelen güncellemeleri bir araya getirmeden yürütmeyi izlemenize yardımcı olur.

Proje ilerlemesini nasıl izleme ettiklerini merak mı ediyorsunuz?

Görevler, hedefler, zaman takibi, özel alanlar ve daha fazlasından canlı verileri tek bir görsel arayüze aktarırlar. İşe alım ilerlemesini mi denetliyorsunuz, sprint hızını mı inceliyorsunuz veya uyumluluk dönüm noktalarını mı takip ediyorsunuz? Gösterge panelleri, grafikler, tablolar, iş yükü görünümleri veya görev listeleri kullanarak ihtiyacınız olanı oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Dashboard'ları kullanarak görevleri durum, öncelik veya atanana kişiye göre gerçek zamanlı olarak takip edin

Örneğin, bir müşteri sözleşmesini yönetiyorsunuz. Müşteri başına faturalandırılabilir saatleri izleme için Zaman çizelgesi kartları, takım kapasitesini izleme için İş yükü grafiği ve mevcut hızı temel alarak aşımları proje etmek için Hesaplama bileşen içeren bir gösterge paneli ayarlayın.

🚀 ClickUp Avantajı: Aşamaları, dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini planlamanıza olanak tanıyan temiz ve yapılandırılmış bir düzen için ClickUp Örnek Proje Planı Şablonunu kullanın. ClickUp OKR Çerçeve Şablonu ise şirket genelinde Hedefler ve ölçülebilir Anahtar Sonuçlar belirlemenize olanak tanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

ClickUp'ın geniş özellik aralığı ve özel seçenekleri ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp, ajansımızın bel kemiğidir. Proje yönetimi, sprint planlaması, zaman takibi, dokümantasyon ve hatta müşteri odaklı güncellemeler için her şeyde onu kullanıyoruz. Özelleştirme imkanları eşsizdir. Otomasyonlar, özel alanlar, gösterge panelleri, yapay zeka yanıtları ve görev bağlantılı sohbet sayesinde Slack, Notion ve bir düzine diğer araca olan ihtiyacımızı ortadan kaldırdık. Geliştiriciler için yeterince güçlü, müşteriler için ise yeterince sezgisel bir platform bulmak nadirdir.

💡 Bonus: Eğer şunları yapmak istiyorsanız: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlantılı tüm uygulamalarınızı + web'i anında arayarak dosyaları, belgeleri ve ek dosyaları bulun

Talk to Metin özelliğini kullanarak sesinizle sorular sorun, dikte edin ve işlerinizi komut verin — ellerinizi kullanmadan, her yerden

2. Wrike (Görsel ş Akışı yönetimi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, takım verimliliğini artırmak ve karmaşık ş akışlarını basitleştirmek için geliştirilmiş esnek bir iş yönetimi ve işbirliği platformudur. Uyarlanabilirliği, manuel çabayı azaltmak için güvenilir bir seçenek olmasını sağlar.

Kaynak rezervasyonlarından dinamik talep formlarına kadar, hızdan ödün vermeden ayrıntılı plan yapmanızı sağlar. Platformun modüler yaklaşımı, alımları yönetmenize, kaynakları tahsis etmenize ve uygulamayı izleme olanağı sunar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Takımınızın yapısını, terminolojisini ve süreçlerini yansıtan özel öğe türlerini kullanarak ş akışlarını özelleştirin

Koşul mantık ve otomatik yönlendirme ile desteklenen dinamik talep formları ile proje alımını kolaylaştırın

Çapraz etiketleme özelliğini kullanarak işlevler arası iş bağlantısını sağlayın, böylece görevler birden fazla proje arasında yinelenmeden görünür

Alt görevleri otomatik olarak oluşturan yapay zeka ile kaba notları veya proje fikirlerini yapılandırılmış planlara dönüştürün

Wrike sınırları

Görünümleri, alanları ve ş Akışlarını özelleştirmek için sınırlı seçenekler

Kullanıcılar, büyük projelerle iş yaparken veya ağır dosya yüklemeleri yaparken yükleme sürelerinin yavaş olduğunu bildiriyor

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (4.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Wrike'ın ayarı kolay olsa da, özel özellikleri sınırlıdır. Ayrıca, DAM Sistemimiz Bynder ile entegrasyon harika işliyor, ancak bilet sistemimiz (ServiceDesk Now) ile entegrasyon ayarlamak zor oldu

🔍 Biliyor muydunuz? İnsanların son teslim tarihlerine yönelik motivasyonu, son teslim tarihi yaklaştıkça genellikle zayıflar, çünkü maliyet ve ödül algıları zamanla değişir. Çaba çok daha büyük görünür ve coşku azalır. Araştırmacılar buna hiperbolik zaman indirgemesi adını verir; bu, şimdiki cazibe ile gelecekteki fayda arasında bir çekişmedir.

3. Jira (Çevik proje planlama ve sorun izleme için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Jira, sprint tabanlı zaman çizelgelerinden çoklu ekip yol haritalarına kadar ekibinizin planlama stiline uyum sağlar. Bu proje planlama aracı, büyük hedefleri parçalara ayırmanıza, bağımlılıkları harita haline getirmenize ve kapasiteyi ayarlamanıza yardımcı olur.

Canlı güncellemeler, gerçek zamanlı plan senkronizasyonu ile otomatik olarak yansıtılır, böylece yöneticiler ve paydaşlar her zaman en son görünümü görebilir. Uygulamayı hızlandırmak için Jira, stratejik projeler, işlevler arası programlar veya çevik iş akışları için çok çeşitli önceden oluşturulmuş planlama şablonları sunar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Birden fazla takımı uyumlu hale getiren, kapasiteyi izleyen ve proje arası bağımlılıkları ortaya çıkaran gelişmiş yol haritalarıyla girişimleri ayrıntılı olarak inceleyin

Takımlar arasında bağımlılık haritalaması yaparak engelleri önleyin, ardından planları Confluence 'a yerleştirerek görünürlük sağlayın

Takım kapasite planlamasını kullanarak kullanılabilirliğe göre sprintler planlayın, böylece işler gerçekçi ve ulaşılabilir kalır

Senaryo planlamasını kullanarak farklı sonuçları modelleyin ve zaman çizelgelerini, kaynak ihtiyaçlarını ve risk düzeylerini karşılaştırın

Jira sınırları

Bazı yapılandırmalar yönetimsel uzmanlık gerektirir ve kurulumun zaman alıcı olmasını sağlar

Yerel işbirliği özellikleri sınırlıdır ve genellikle gerçek zamanlı iletişim için harici proje yönetimi yazılımı gerektirir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (15.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Bir yorumcunun görüşlerini okuyun:

Proje güncellemelerinin sürümlerini saklamasını ve kimin neyi değiştirdiğini ve farklı zamanlarda eklenen yorumları görebilmeyi çok seviyorum. Sprint planlaması için kolayca sürükle ve bırak özelliği, işi çok kolaylaştırıyor ve zaman tasarrufu sağlıyor. Ancak, yaratıcı ş Akışı için çok karmaşık olabilmesini sevmiyorum ve geliştirme ş Akışı kadar sorunsuz olmasını dilerdim.

4. Trello (Kişisel projeler için kart tabanlı görev organizasyonu için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, günlük planlamayı görsel ve esnek bir deneyime dönüştürür. Panolar, Liste ve Kartlar etrafında oluşturulmuş bu araç, süreci karmaşıklaştırmadan günlük işlerinizi düzenlemek için ücretsiz bir yol sunar.

Email Magic ile e-postaları doğrudan Trello'ya ileterek veya Slack ve Teams'den gelen mesajları Trello Gelen Kutusu'na aktararak girdileri anında eyleme dönüştürebilirsiniz. Burada Atlassian Intelligence, bunları özetler ve bağlantılar içeren yapılandırılmış yapılacaklar listesine dönüştürür.

Trello'nun en iyi özellikleri

Takviminizi senkronizasyon yaparak ve yerleşik Planlayıcı görünümü ile görevler için zaman blok yaparak günlük bir yapı oluşturun

Kurallar, tetikleyici ve planlanmış ş Akışı ayarlamak için Butler ile tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin

Kart Yansıtma özelliği ile birden fazla panodaki kartları yansıtarak, farklı bağlamlarda paylaşım işini yineleme olmadan izleme

Power-Ups ile fonksiyonelliği genişletin, Trello'yu Google Takvim, Jira ve Confluence gibi araçlarla bağlantı kurun

Trello sınırları

Gantt Görünümü gibi özelliklere erişmek için ücretli bir yükseltme veya eklenti gerekir

Birden fazla pano kullanıldığında performans belirgin şekilde yavaşlar

Trello fiyatlandırması

10 kullanıcı için ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir yorumcu bunu şöyle özetledi:

Trello'nun kullanıcı dostu olmasını özellikle seviyorum — sürükle ve bırak fonksiyonu sezgiseldir ve görevleri basit ve görsel bir şekilde yönetmeyi sağlar. Trello'da çok sayıda özellik bulunsa da, bu özelliklerin sayısı bazen daha üst düzey proje izleme konusunda diğer proje yönetimi uygulamalarının gerisinde kalmaktadır.

🔍 Biliyor muydunuz? "İlerleme yanılsaması" davranışları hızlandırır ve sadakati artırır. Pratik olarak, büyük hedefleri görünür adımlara bölmek veya hatta bir başlangıç avantajı sağlamak, motivasyonu ve tamamlanma oranlarını önemli ölçüde artırabilir.

5. Microsoft Proje (Microsoft ekosisteminde kaynak yönetimi için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Eskiden Microsoft Project olarak bilinen Microsoft Planner, daha sezgisel ve işbirliğine dayalı bir arayüzle proje yönetimini yeniden tasarlıyor. Microsoft 365 ekosistemine tamamen entegre olan bu araç, Teams, Outlook ve SharePoint gibi tanıdık platformlarda görev izleme, takım koordinasyonu ve proje yürütmeyi yapılandırır.

Zaten Microsoft kullanıyorsanız, bu görev yönetimi yazılımı, işe alım akışları, çapraz fonksiyonel girişimler veya BT operasyonları için güvenilirdir.

Microsoft Proje'nin en iyi özellikleri

Teams, Outlook ve SharePoint içinde yerel olarak iş yaparak görevleri atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve proje ilerlemesini izleme

Microsoft Teams kanallarına planlayıcı panoları ekleyerek konuşmaları eyleme dönüştürün

Yerleşik grafikler ve iş yüklerini ve kilometre taşlarını gösteren zaman çizelgesi görünümleri ile zaman çizelgelerini takip edin

İK, operasyonlar ve yazılım geliştirme için hedef belirleme şablonlarıyla bir adım önde başlayın

Microsoft Proje sınırları

Planner, anahtar performans göstergelerini izlemek için sağlam raporlama gösterge paneli veya iş yükü tahminleri sunmaz

Gantt grafikları, zaman takibi ve görev bağımlılıkları gibi özellikler, diğer planlama araçlarıyla entegrasyonlar gerektirir

Microsoft Proje fiyatlandırması

Ücretsiz

Planner Plan 1: Kullanıcı başına aylık 10 $ (Yıllık faturalandırılır)

Planner ve Proje Plan 3: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

Planner ve Proje Plan 5: Kullanıcı başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Proje puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Proje hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumda şöyle deniyor:

Microsoft Planner, tamamen bulutta çalışan gizli bir hazinedir. Her yere götürebileceğiniz bu araç, kişisel kullanım veya işlerin izlenmesi için mükemmeldir. Planner'ın tek dezavantajı, tamamlanan görevlerin tamamlandı açılır menüsünde kayıtlı kalmasıdır. Bu nedenle, bir süre yoğun olarak kullanıldığında tıkanabilir ve yeni girdileri kabul etmeyi durdurabilir.

6. Teamwork (Faturalandırma ve kaynak doğruluğu ile müşteri projelerinin teslimi için en iyisi)

teamWork aracılığıyla

Hizmet tabanlı takımlar için tasarlanan TeamWork, proje planlama ve kaynak yönetimini bir araya getirir. İş yüklerini görselleştirin, zamanı izlemeyin ve kapasiteyi tahmin edin, böylece ekibinizin kapasitesini bilmeden hiçbir projeyi kabul etmeyin.

Canlı kullanılabilirlik görünümleri ve kaynak kullanım haritaları ile yeterince kullanılmayan veya aşırı kullanılan takım üyelerini belirleyin. Ardından, tek bir net gösterge panelinde boşlukları, kapasiteyi ve izinleri vurgulayan görsel bir planlayıcı kullanarak iş yüklerini anında değiştirin.

TeamWork'ün en iyi özellikleri

Faturalandırılabilir kullanım izleme özelliğini kullanarak verimsizlikleri ortaya çıkarın ve tüm müşteri işlerinde kar marjlarını koruyun

Personel ihtiyaçlarının önüne geçmek için yapay zeka tarafından oluşturulan kullanım özetleri ve tahmini kaynak önerileri alın

Yer tutucular ve planlanmış görevler kullanarak geçici veya gelecek projeler için kaynak talebini tahmin edin

Sürükle ve bırak kontrolü ve yerleşik tamponlarla zaman blok planlaması yaparak uzun vadeli ve kısa vadeli işleri dengeleyin

TeamWork sınırları

Finansal ve performans raporları ajanslar için uygun şekilde tasarlanmadığından stratejik planlamayı sınırlamaktadır

Kullanıcılar, gelişmiş prova araçlarına ve tasarıma özel yazılımlarla daha iyi entegrasyonlara ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar

TeamWork fiyatlandırması

Ücretsiz

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçek: Özel fiyatlandırma

TeamWork puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TeamWork hakkında ne diyor?

G2 incelemesine bir göz atın:

Ajansımın birçok müşterisi Teamwork.com'u kullanmaya başladı ve çok memnun kaldı. Projeleri yönetmek için Excel (veya e-posta) kullanıyorlardı. Artık görevleri, son teslim tarihlerini, atamaları vb. kolayca izleme edebiliyorlar. Müşterilerimin çoğu, işlerini bu kadar doğrudan etkileyen bir şeyi uygulamaya koymaktan doğal olarak çekindikleri için faturalama özelliklerini henüz kullanmaya başlamadı.

7. Toggl Plan (Hızlı değişen proje ortamları için hafif görsel planlama için en iyisi)

toggl Plan aracılığıyla

Toggl Plan, hantal elektronik tabloları şık, sürükle ve bırak özellikli proje zaman çizelgelerine dönüştüren ve planlamayı sezgisel hale getiren bir araçtır.

Proje ve takım zaman çizelgeleri arasında anahtar (pun intended) arasında geçiş yapın, kapasite sorunlarını erken tespit edin ve iş yüklerini saniyeler içinde değiştirin. Paylaşım zaman çizelgeleri ve mobil erişim sayesinde, planlama, çakışan projelerde bile netliğini korur.

Toggl Plan'ın en iyi özellikleri

Projeler, tatiller ve resmi tatiller boyunca gerçek zamanlı takım uygunluk durumunu kullanarak zamanlama çakışmalarını tespit edin ve çözün

Yakınlaştırma düzeyleri ile günlük ayrıntılardan üç aylık genel bakışlara ve uzun vadeli kaynak tahminlerine geçin

Bir görev hareket ettiğinde, güncellendiğinde veya biri sizi etiketlediğinde e-posta ve uygulama bildirimleri aracılığıyla her zaman bilgilendirilin

Toggl Plan sınırları

Outlook Takvim senkronizasyonu ve görev yönetimi ücretsiz plan’da kullanılamaz, bu da bazı serbest çalışanlar veya küçük takımlar için kullanışlılığını sınırlar

Birden fazla proje arasında zamanı bölmek, özellikle çakışan görevleri yöneten kullanıcılar için zor olabilir

Toggl Plan fiyatlandırması

Ücretsiz

Kapasite: Kullanıcı başına aylık 6 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 15 $

Toggl Plan puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Hawthorne Etkisi, Henry A. Landsberger tarafından 1958 yılında, Hawthorne Works Electric Company'de 1920'ler ve 30'larda yapılan deneyleri inceledikten sonra ortaya atılmıştır. Aydınlatma artırıldığında veya azaltıldığında verimlilik artmış, ancak çalışma sona erdiğinde tekrar düşmüştür. Bu, çalışanların daha iyi aydınlatmaya tepki vermedikleri, gözlemlenmeye tepki verdikleri anlamına gelir. Bu psikolojik fenomen, zaman takibi için de geçerlidir.

8. Todoist (Kişisel verimlilik ve minimalist kullanıcı deneyimi ile temel işbirliği için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, planlamayı önemli olan şeylere indirger: net öncelikler, odaklanmış uygulama ve sıfır sürtüşme. Doğal dil kullanarak saniyeler içinde görevler ekleyin, bunları projeye veya önceliğe göre düzenleyin ve neyin ne zaman teslim edileceğini tam olarak görün.

Bu platformu diğerlerinden ayıran özelliği, kişisel verimliliği ile hafif takım koordinasyonunu birleştirmesidir. Tek başına planlarınızı kolaylaştırın veya görev atamaları, yorumlar ve dosya paylaşımı ile işbirliği yaptığınız kişileri döngüye dahil edin.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevleri proje, etiket veya öncelik düzeyine göre gruplandırın ve önceliklendirin, böylece bir sonraki adımda ne yapacağınızı tam olarak kontrol edin

Bölümleri ve alt görevleri kullanarak büyük projeleri uygulanabilir adımlara bölün

Günlük/haftalık görev streakları ve momentumunuzu görselleştirmek için yerleşik bir verimlilik puanı ile proje hedeflerini ayarlayın ve izleme

Todoist sınırları

Todoist alternatiflerine kıyasla, mobil cihazlarda yanlışlıkla bir görev tamamlandı olarak işaretlemek gibi eylemleri geri almak sezgisel değildir

Hafta sonu ayarları esnek değildir ve takvim entegrasyonları genellikle dağınık veya tutarsız görüntülere neden olur

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.560'dan fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Takımdaki ertelemeyi önlemek için kimlikle başlayın. Pychyl ve Shanahan, kimliklerinden güvenliği olan kişilerin erteleme eğiliminin çok daha az olduğunu keşfettiler. Bunun nedeni, kim olduklarını anlamaya çalışarak enerjilerini boşa harcamamaları, bu enerjiyi yapılacakları tamamlamak için kullanmalarıdır.

9. MindMeister (İşbirliğine dayalı zihin haritaları kullanarak görsel beyin fırtınası ve plan için en iyisi)

mindMeister aracılığıyla

MindMeister, fikirleri yakalama, geliştirme ve sunma şeklinizi dönüştüren bulut tabanlı bir zihin haritalama aracıdır. Tek başınıza beyin fırtınası yapıyorsanız veya üst düzey bir proje planı oluşturuyorsanız, herhangi bir tarayıcıdan veya cihazdan erişilebilen sezgisel görsel haritalar kullanarak düşüncelerinizi yapılandırmak için bu aracı kullanabilirsiniz.

Her zihin haritası merkezi bir fikirle başlar ve bağlantılı dallara yayılır; stratejileri özetlemek, projeleri yönetmek veya karmaşık konuları incelemek için idealdir.

MindMeister'ın en iyi özellikleri

İş akışınıza uygun sürükle ve bırak panoları, sütunlar ve görünümlerle size özel planlar oluşturun

Farklı plan ihtiyaçları için Tablo, Kanban, Zaman Çizelgesi ve Gantt görünümlerini kullanarak bakış açınızı anında değiştirin

Dosya ek dosyaları, bağlantılar, bağımlılıklar ve özel alanlarla görevlere derinlik katın

Her görev veya öğe içinde yorumlar, bahsetmeler ve bağlantılı güncellemeler kullanarak bağlam içinde işbirliği yapın

MindMeister sınırları

Geleneksel akış şeması planlama araçları gibi ş akışlarını görselleştirmek için tasarlanmamıştır

Pano büyüdüğünde veya büyük ek dosya ve çok sayıda bağımlılık içerdiğinde performans düşebilir

MindMeister fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 4,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro: Kullanıcı başına aylık 5,50 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 8,50 $ (yıllık faturalandırılır)

MindMeister puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (290'dan fazla yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Zihin haritaları beynin hem analitik hem de yaratıcı tarafını harekete geçirerek hafızayı, içgörüyü ve anlayışı geliştirir. Bu çift yarıküre aktivasyonu, Zihin Haritaları'nı geleneksel not alma yöntemlerinden ayıran özelliktir.

10. Asana (İş koordinasyonu ve iş fonksiyonları arasında hedef uyumu için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, takımınızın sürecini yansıtan iş akışları tasarlamanıza, görevleri net bir sahiplik ile atamanıza ve günlük işleri üst düzey hedeflerle ilişkilendirmenize olanak tanır.

Kod gerektirmeyen otomasyonu ve esnek proje planı şablonları, takımlar arasında işlerin nasıl yapıldığını standartlaştırmayı kolaylaştırır. Görsel Work Graph®, görevleri şirket çapındaki hedeflerle ilişkilendirir, böylece herkes sadece ne yapacaklarını değil, bunun neden önemli olduğunu da bilir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Şablonları, kuralları ve formları yeniden kullanılabilir sistemler halinde paketlemek için Bundles ile tekrarlanabilir ş Akışları tasarlayın

İş yükü görünümü kullanarak takım iş yüklerini dengeleyin, kapasiteyi görselleştirin ve tükenmeden önce görevleri değiştirin

Gerçek zamanlı olarak ilerlemeyi izleyen Hedefler kullanarak günlük uygulamaları uzun vadeli stratejiyle uyumlu hale getirin

Öncelikli projelerin yeterli kaynaklarla desteklenmesini sağlamak için kapasite planlaması ile personel ihtiyaçlarını tahmin edin

Asana sınırları

Saat bazında ayrıntılı kapasite planlaması eksikliği, kaynakların doğru tahsisini etkiliyor

Gantt grafikleri ve İş Yükü görünümleri gibi gelişmiş stratejik planlama araçları, üst düzey planlarla sınırlıdır

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

kurumsal+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

İşte bu araç için bir G2 incelemesi:

Projeleri depolamak ve yönetimi daha basit, merkezi olarak koordine edilen ve raporlanabilir bir kaynak haline getirmek için merkezi bir depo. Projeleri bir araya getirme potansiyeline sahiptir, ancak karmaşık çoklu takım, önemli inceleme, onay ve çoklu sahip transfer projeleri için karmaşıklıklar sağlar.

11. Monday (Modüler görsel biçimde iş akışı otomasyonu ve proje izleme için en iyisi)

via Monday

Proje başlangıçlarından son tarih izlemesine kadar, Monday'in renk kodlu panoları ve esnek sütunlara sahip özelleştirilebilir ş Akışları, takımlara plan, atama ve yürütme için ortak bir alan sağlar.

Platform, sürükle ve bırak öğeleri, proje yönetimi şablonları ve manuel işi azaltan otomasyonlar ile sezgisel bir arayüz sunar. Planlama ihtiyaçlarınız arttıkça, Monday takımınızla birlikte ölçeklenen katmanlı görev yapıları, zaman takibi ve özel proje gösterge paneli ile uyum sağlar.

Monday'in en iyi özellikleri

Görevler ve takım üyeleri için yerleşik zaman takibi özelliği ile performansı takip edin

Ek dosya, yorumlar ve yerleşik belgeleri doğrudan görev panolarına ekleyin

ClickUp, Google Drive, Zapier ve daha fazlası dahil olmak üzere 200'den fazla araçla entegre edin

Monday sınırları

Otomasyon, ölçeği kısıtlayabilen plan kademeleriyle sınırlıdır

Aynı anda 500'den fazla öğe için toplu e-posta gönderemezsiniz

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (13.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Monday hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şu geri bildirimi paylaşım yaptı:

Monday hakkında sevdiğim birçok şey var, ister iş akışlarını kolayca oluşturma, ister herhangi bir gereksinime göre otomasyon oluşturma, ister özel bir uygulama için süper hızlı entegrasyonlar olsun... Alt öğelerle bir şeyler yapmam gereken zamanlar oldu, ancak bunlara uygulayabileceğimiz eylemlerin sınırlı olması nedeniyle bir çözüm bulmak zorunda kaldım.

🎥 İzleyin: Proje planlaması için ClickUp Beyaz Tahta nasıl kullanılır?

12. Zoho Projects (Özelleştirilebilir görev mantığı ile uçtan uca proje yürütme için en iyisi)

zoho Proje aracılığıyla

Zoho Projects, görünürlük, otomasyon ve pratik işbirliğini seven planlamacılar için idealdir. Gantt grafiklerinin görevi gecikmelerini büyümeden önce fark etmenize yardımcı olması, zaman çizelgelerinin ise faturalandırılabilir saatleri gerçek zamanlı olarak kaydeder ve Zoho Invoice ile senkronizasyon sağlaması, böylece takımınız idari işlerle değil, işleriyle odaklanabilir.

Ayrıca, AI ve doğal dil aramayı kullanarak her şeyi bulmak için takımları küresel olarak senkronizasyon halinde tutar. Zia Translate, 70'ten fazla dilde otomatik çeviri ile dil engellerini ortadan kaldırır ve gerçekten küresel takımlar için mükemmeldir.

Zoho Proje'nin en iyi özellikleri

Blueprints ile koşullu otomasyonlar, rol tabanlı eylemler ve bildirimler içeren özel ş Akışları oluşturun

Metrikler, içgörüler ve akıllı arama için yerleşik asistanı Zia 'dan yapay zeka destekli öneriler ve durum güncellemeleri alın

Onay aşamaları atayarak ve görev geçiş mantığı ile alan güncellemelerini otomasyonla gerçekleştirerek iş devralımlarını basitleştirin

Zoho Proje sınırları

Şablon özelleştirme, özellikle birden fazla benzer projeyi yönetirken sınırlıdır

Takımların tüm özellikleri tam olarak benimsemesi ve etkili bir şekilde kullanması için kapsamlı eğitim gerektirir

Zoho Proje fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Zoho Proje puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Proje hakkında ne diyor?

G2'deki bir Zoho kullanıcısı şöyle diyor:

Zoho Projects, temiz arayüzü ve geniş bir yelpazede özelleştirilebilir özellikleriyle öne çıkıyor. Görev takibi, zaman takibi ve takım işbirliği araçları iyi entegre edilmiş olup, proje yönetimini daha organize ve verimli hale getiriyor. Ancak, özellikle yeni kullanıcılar için, özelliklerin tüm derinliğini keşfederken biraz öğrenme süreci gerekiyor. Bazı entegrasyonlar daha fazla kurulum veya rehberlik gerektiriyor.

13. TeamGantt (Sezgisel Gantt çizelgeleme ve gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)

teamGantt aracılığıyla

TeamGantt'ın sürükle ve bırak arayüzü, görev bağımlılıkları, dönüm noktaları ve temel karşılaştırmalarla birlikte dakikalar içinde mükemmel proje zaman çizelgeleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Gantt grafikları, Kanban panoları, takvimler veya liste arasında geçiş yapabilirsiniz. Yerleşik iş yükü dengeleme, maliyet izleme ve kritik yol analizi, gerçekçi teslimat zaman çizelgelerini korumanıza ve takımların odaklanmasını sağlamanıza yardımcı olur.

TeamGantt'ın en iyi özellikleri

Temel raporları kullanarak tahminleri ve gerçekleri karşılaştırın ve gecikmeleri daha da büyümeden tespit edin

Bütçeleri izleme için maliyet odaklı planlama ile görevler geliştikçe finansal olarak yolunuzdan sapmayın

Canlı kaynak sekmesini kullanarak takımın uygunluğunu izleyin ve yorgunluk yaşamadan görevleri atayın

AI Proje Plan Oluşturucu ile tamamen yapılandırılmış WBS planları oluşturun ve bunları doğrudan Çalışma Alanınıza yükleyin

TeamGantt sınırları

Sınırlı bağımlılık kontrolü, gevşek bağlantılı görevler arasında güncellemelerin otomasyonunu zorlaştırır

Küçük takımlar için aşırı özellik yüklü olması, TeamGantt alternatiflerine kıyasla onboarding sırasında yetersiz kullanımına yol açabilir

TeamGantt fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

Sınırsız Her Şey: Özel fiyatlandırma

TeamGantt puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Öngörülemeyen gecikmeleri hesaplamak için, atanan kişi olmayan sahte tampon görevleri (örneğin, "Test Yastığı" veya "Slack İnceleme") ekleyin. Bu şekilde, tüm zaman çizelgesini bozmadan küçük aksaklıkları telafi edebilirsiniz.

14. Airtable (Esnek veritabanları ve görünümleriyle yapılandırılmış proje planlaması için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable, elektronik tablolar ve veritabanlarını bir arada kullanarak planlamaya yapı ve esneklik kazandırır. Birbirine bağlı tablolardan oluşan tablolara sahip tablolara, görevler, takımlar, müşteriler veya dönüm noktaları arasında bağlantılar kurarak projeleri planlamanıza, kaynak tahsisini yönetmenize ve ş akışlarını düzenlemenize olanak tanır.

Özel Alanlar, kayıtlar arasındaki ilişkiler ve gerçek zamanlı güncellemeler, her tür proje planı için güvenilir bir kaynak oluşturmayı kolaylaştırır.

Airtable'ın en iyi özellikleri

AI App Builder ile proje planlarını anında uygulamalara dönüştürün, yapılandırılmış verileri etkileşimli plan araçlarına dönüştürün

Gerçek zamanlı koşullara göre eylemleri veya güncellemeleri tetikleyici AI Ajanları ile karar verme sürecinde otomasyon sağlayın

HyperDB kullanarak Snowflake ve Databricks gibi platformlardan milyonlarca kaydı HyperDB üzerinden bağlantı kurarak büyük plan veri kümelerini yönetin

Airtable sınırları

Ağır veriler ve birden fazla bağlantılı tablo içeren büyük veya karmaşık veritabanlarında performans düşebilir

Veri aktarımı, özellikle alanları birleştirirken veya yapılandırılmış verileri aktarırken zorlu bir işlemdir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır)

İşletme: Kullanıcı başına aylık 45 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

Airtable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Airtable, elektronik tablonun basitliğini uygulama benzeri fonksiyonellikle birleştiren mükemmel bir veri deposudur ve çeşitli kullanım durumları için son derece esnektir. Ancak, kayıt sınırları ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bir engel oluşturabileceğinden, Airtable büyük veri kümelerini içeren projeler için en uygun seçenek olmayabilir.

Airtable, elektronik tablonun basitliğini uygulama benzeri fonksiyonellikle birleştiren mükemmel bir veri deposudur ve çeşitli kullanım durumları için son derece esnektir. Ancak, kayıt sınırları ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bir engel oluşturabileceğinden, Airtable büyük veri kümelerini içeren projeler için en uygun seçenek olmayabilir.

15. Miro (Beyin fırtınası ve uyum için gerçek zamanlı beyaz tahta olarak en iyisi)

miro aracılığıyla

Miro, bir organizasyonu dinamik, görsel ve işbirliğine dayalı bir sürece dönüştüren bir proje planlama yazılımıdır. Uzaktan çalışan ve farklı fonksiyonlara sahip takımlar için harika bir araçtır.

Sonsuz tuval, fikirlerinizi haritalandırmanıza, ş Akışlarını düzenlemenize ve paydaşları gerçek zamanlı olarak uyumlaştırmanıza olanak tanır. Sürükle ve bırak araçları, şablonlar ve yapay zeka yardımı, planları yapılandırmayı, kavramları birbirine bağlantı kurmayı ve fikirden uygulamaya daha hızlı geçmeyi kolaylaştırır.

Miro'nun en iyi özellikleri

AI destekli önerilerle plan oturumları sırasında ilgili fikirler arasında otomatik bağlantı kurun

Agile proje planlama , geriye dönük değerlendirmeler, zihin haritaları ve takım uyumu için tasarlanmış yüzlerce şablondan seçim yapın

AI vurguları ve eylem öğeleriyle karmaşık plan panolarını anında özetleyin

Gerçek zamanlı yorumlar, tepkiler ve düzenlemelerle takım üyeleriyle canlı olarak işbirliği yapın

Miro sınırları

MacOS'ta dosya erişimi sezgisel olmayabilir, bu da yerel varlıkları konumlandırmayı veya yönetmeyi zorlaştırabilir

Görsel bağlantıları dinamik olarak güncellenemez, bu da planlarda sık sık değişen görseller kullanıldığında sınırlayıcı bir faktördür

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.600'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? 1995 yılında Tony Buzan tarafından popüler hale getirilen zihin haritalama, beynin doğal düşünme şeklini kullanarak geleneksel not almaya göre bilgileri hatırlamayı kolaylaştırır. Renkler, görüntüler ve görsel ipuçları kullanmak hafızayı güçlendirebilir ve fikirler arasındaki bağlantıları bir bakışta görmenize yardımcı olabilir.

