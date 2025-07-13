verimli Takımlar için En İyi 10 Notion Toplantı Notu Şablonu

Toplantılar, işleri hızlı bir şekilde ilerletme potansiyeline sahiptir. Ancak notlar dağınık, belirsiz veya tamamen eksik olduğunda bu ivme durur. Bu, en iyi takımların bile karşılaştığı yaygın bir sorundur. Neyse ki, çözümü kolaydır.

Doğru toplantı notu şablonuyla, Notion gibi bir uygulama her toplantı tartışmasını net, eyleme geçirilebilir ve tekrar gözden geçirmeye değer bir şeye dönüştürmenize yardımcı olur.

Bu makalede, en iyi Notion toplantı şablonlarını tanıtacağız. Ve toplantılarınızı yönetmek için yerleşik bir takvim, yapay zeka not alma özelliği ve güvenilir şablonlar sunan bir yer arıyorsanız, size daha güçlü bir alternatif önerebiliriz. Evet, bu ClickUp olacak! 😎

🔎 Biliyor muydunuz? Dünya çapında her gün yaklaşık 55 milyon toplantı yapılıyor. Ancak bunların en az yarısı verimsiz olarak değerlendiriliyor ve önemli ölçüde zaman ve kaynak israfına yol açıyor.

İyi bir Notion toplantı notu şablonu nedir?

Toplantı notlarını kaydetmek için iyi bir Notion şablonunda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Net ve tutarlı bir çerçeve sağlar: Sağlam bir Notion toplantı notları şablonu, gündem, anahtar noktalar ve eylem öğeleri için özel bölümler içermelidir

İşbirliğini ve sorumluluğu teşvik eder: Yerleşik paylaşım ve yorumlama özellikleri, takım üyelerinin katkıda bulunmasını, takip etmesini ve sonraki adımların sahipliğini üstlenmesini kolaylaştırır

Kolay yeniden kullanılabilirlik ile zaman kazanın: İyi bir şablon, her tür İyi bir şablon, her tür toplantı notu için kolayca çoğaltılabilmeli ve hızlı bir şekilde özelleştirilebilmeli, böylece tüm panoda belgelerin tutarlılığını sağlamalıdır

İş akışınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun: Toplantı verilerini ve notları görevlere, takvimlere, Toplantı verilerini ve notları görevlere, takvimlere, toplantı tutanaklarına veya projelere bağlayarak önemli kararların kaybolmamasını ve takiplerin yolunda gitmesini sağlayın

Geçmiş notları kolayca bulun ve başvurun: Arama yapılabilen düzen, önceki toplantılara hızlıca erişmenize, tartışmaları yeniden gözden geçirmenize ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inin sekiz veya daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Büyük toplantılar uyum ve karar verme açısından değerli olsa da, genellikle zorluklar yaratır. Hatta, başka bir ClickUp anketi, insanların %64'ünün toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların belirsizliği ile mücadele ettiğini ortaya koydu. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, bu boşluğu uçtan uca bir toplantı yönetimi çözümü ile dolduruyoruz. ClickUp Meetings, dinamik gündemlerle takımların işbirliği yapma şeklini dönüştürürken, AI Notetaker her değerli bilgiyi yakalar, takipte karışıklığı ortadan kaldırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar! 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

➡️ Daha fazla bilgi: Not almayı daha iyi ve daha verimli hale getirmek için stratejiler

10 Notion Toplantı Notu Şablonu

Dürüst olalım, çoğu toplantı notu dağınık karalamalar, unutulan belgeler veya asla kaybetmeyeceğinize yemin ettiğiniz yapışkan notlar olarak son bulur. Mevcut sisteminiz netlikten çok kaos içeriyorsa, yükseltme zamanı gelmiştir.

Bu Notion toplantı notu şablonları, toplantı sonrası "ne karar verdik?" karmaşasından beyninizi (ve takımınızı) kurtarmak için burada.

1. Notion tarafından hazırlanan Toplantı Notları Şablonu

via Notion

Notion'un Toplantı Notları Şablonu, tüm toplantılardan notları kaydetmek için merkezi bir alan sunarak düzenli ve uyumlu kalmanızı kolaylaştırır. Notları toplantı türüne göre etiketlemek, tartışma tarihlerini izlemek ve toplantı katılımcılarını bir bakışta görmek istediğinizde kullanın. Ayrıca, kontrol listeleri oluşturma özelliği sayesinde, eylem öğeleriniz net kalır ve takımınız hesap verebilir olur.

Neden beğeneceksiniz:

Kolay düzenleme için notları toplantı türüne göre etiketleyin

Toplantı tarihlerini ve katılımcıları bir bakışta izleyin

Tüm toplantı notları için merkezi bir depo oluşturun

🔑 İdeal kullanım: Toplantıları daha verimli bir şekilde belgelemek isteyen startup takımları

2. Notion tarafından hazırlanan Toplantı Gündemi Şablonu

via Notion

Daha kısa toplantılar mı istiyorsunuz? Toplantıdan önce belirli gündemler oluşturmaya zaman ayırarak tartışmaları yolunda tutun.

Notion'un Toplantı Gündemi Şablonu, asla unutmayan bir kişisel asistan gibi, başlamak için sağlam bir araçtır. Toplantılarınızı yolunda tutar, gündeminizi sıkı tutar ve takımınızın "sadece bir şey" diye oyalanmasını önler.

Bu şablon, konuları özetleyerek ve bunlara sabit zaman dilimleri ayırarak toplantıların odaklanmasını ve verimli geçmesini sağlar, böylece siz ve takımınız konudan sapmazsınız. Takım senkronizasyonu, müşteri görüşmesi veya proje başlangıcı gibi her türlü toplantı için işe yarar.

Neden beğeneceksiniz:

Tartışmalar için belirlenen zaman ayırarak toplantı konularının ana hatlarını belirleyin

Tartışma konularını belirli takım üyelerine atayın

Oturumlar arasında tutarlı bir toplantı yapısı sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Toplantıları verimli bir şekilde planlamak, yürütmek ve takip etmek isteyen takımlar

💡 Profesyonel İpucu: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. Connected AI ve ClickUp Brain tarafından desteklenen ClickUp'ın gelişmiş arama özelliği, ClickUp içindeki herhangi bir notu, eylem öğesini veya toplantı transkriptini saniyeler içinde bulmanıza yardımcı olur. ClickUp Brain ile her toplantı tutanaklarını aranabilir hale getirin

3. Notion'dan Toplantı Notları ve Eylem Öğeleri Takip Şablonu

via Notion

Notion'un Toplantı Notları ve Eylem Öğesi İzleyici özelliği, dağınık toplantı sohbetlerini düzenli takip ve net sorumluluklara dönüştürür. Düzeni basit ama akıllıdır: kimin ne dediğini, ne yapılması gerektiğini ve ne zaman yapılması gerektiğini takip edin. İşleri karmaşıklaştırmadan hızlı hareket etmek ve düzenli kalmak isteyen takımlar için pratik bir çözümdür.

Neden beğeneceksiniz:

Kararları ve sonraki adımları gerçekleştiği anda kaydedin

Görev sahiplerini ve son teslim tarihlerini kolaylıkla izleyin

Son dakika düşüncelerinizi ve fikirlerinizi not almak için Hızlı Not Defteri bölümünü kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Toplantıları belgelemek, görevleri atamak ve ilerlemeyi izlemek için güvenilir bir yöntem arayan belirli kişiler ve takımlar

4. Notion'dan Pazarlama Toplantı Notları Şablonu

via Notion

Pazarlama toplantıları genellikle güncellemeler, fikirler, deneyimler ve kararlarla doludur. Notion'un Pazarlama Toplantı Notları Şablonu, kararlardan eylem öğelerine kadar her şeyi kolayca kaydetmenizi sağlar.

Tüm ilgili bilgileri tek bir yerde birleştirerek, takımın uyumunu artırır ve hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar. Notları toplantı türüne göre etiketlemek, aradığınızı hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz:

Şablonu Liste ve Pano Görünümü'nde açarak toplantıları tarihe ve türe göre sıralayın

Her toplantı için ayrı sayfalara katılımcıları, toplantı saatini ve ek dosyaları ekleyin

Toplantı kayıtlarına ortak erişim ile takım işbirliğini geliştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Toplantıları belgelemek ve çeşitli kampanyalar arasında uyumu sağlamak isteyen pazarlama takımları

5. Notion'dan 1×1 Toplantı Şablonu

via Notion

Notion'un 1×1 Toplantı Şablonu, yöneticilerin ve takım üyelerinin birlikte yaptıkları tartışmalardan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olur. Anahtar noktaları kaydetmeyi zorlaştırabilecek serbest biçimli bir belge yerine, önceden hazırlık yapmak, hedefler belirlemek, güncellemeleri not almak ve sonuçları değerlendirmek için düzenli bölümler elde edersiniz.

Tekrarlanan tablosu, haftalık toplantıları kazançlar, engeller ve geri bildirimler için uyarılarla izler; her kontrolü kasıtlı hale getirmenin basit ama güçlü bir yoludur.

Neden beğeneceksiniz:

Devam eden geri bildirimleri ve hedefleri tek bir zaman çizelgesinde görünür tutun

Belgeleri veya e-postaları karıştırmadan geçmiş toplantılara geri dönün

Kişisel başarıları, engelleri ve gelişme alanlarını ortaya çıktıkça not alın

🔑 İdeal kullanım alanları: 1:1 toplantıların daha amaçlı ve aceleyle takvimi doldurmak için yapılmış gibi hissettirmemesini isteyen yöneticiler ve takım üyeleri

6. Notion'un Toplantı ve Notlar + AI Özetleri Şablonu

via Notion

Umm ve ahlarla dolu toplantı notlarında boğuluyor, değerli bilgiler kurumsal jargonun altında gömülü kalıyor mu? Notion'un Toplantı Notları + AI Özetleri Şablonu, net belgeleri AI tarafından oluşturulan özetlerle birleştirir, böylece sadece söylenenleri not etmekle kalmaz, aynı zamanda anında özünü de anlarsınız.

Her toplantı girdisi, katılımcıları kaydetmenize, hedefler belirlemenize, yapılandırılmış notlar almanıza ve sonuçları izlemenize olanak tanırken, AI daha sonra hızlı inceleme için notları otomatik olarak özetlemenize yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz:

Kapsamlı toplantı notlarını düzenli bir biçimde yazın

AI kullanarak otomatik olarak kısa özetler oluşturun

Uzun metin bloklarını okumak yerine AI tarafından oluşturulan özetleri hızlıca gözden geçirerek zaman kazanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Toplantıları belgelemek ve hızlı özetler oluşturmak için verimli bir yol arayan takımlar ve bireyler

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi AI not alma uygulamaları ve araçları

7. Notion tarafından tasarlanan Toplantı Notları Şablonu

via Notion

Tasarım takımları işbirliği, yaratıcılık ve netlikle gelişir. Bu nedenle Notion'un Tasarım Toplantı Notları Şablonu, her toplantıyı ilham verici ve verimli tutmak için esnek bir yapı sunar.

Beyin fırtınası tartışmalarını, geri bildirimleri ve sonraki adımları kaydetmek için bölümler sayesinde her fikir kaydedilir ve eyleme dönüştürülür. Ayrıca, temiz düzeni sayesinde kullanımı son derece kolaydır.

Neden beğeneceksiniz:

Toplantılarınızın verimliliği ön plana çıkarırken yaratıcılığı teşvik etmesini sağlayın

Toplantıları daha iyi yönetmek için liste ve pano görünümleri dahil olmak üzere birden fazla görünümde açın

Tasarım geri bildirimlerini ve revizyonları kolayca yakalayın ve izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Projelerdeki kararları izlemek için verimli bir yol arayan tasarım takımları ve profesyoneller

8. Notion'dan Standup Toplantı Şablonu

via Notion

Günlük standup toplantıları, çevik takımların hareket halinde kalmasını sağlar ve Notion'un Standup Toplantı Şablonu, bu toplantıları hızlı ve odaklanmış hale getirir. Akışınızı bozmadan görevleri izlemenize, engelleri tespit etmenize ve sonraki adımları planlamanıza yardımcı olur.

Tüm güncellemeler tek bir yerde olduğundan, takımınız senkronize kalır ve sorunlar erken tespit edilir. En iyi yanı nedir? Uzaktan, hibrit veya ofis kurulumları için yeterince esnek olduğundan, günlük toplantılar sorunsuz geçer.

Neden beğeneceksiniz:

AI kullanarak toplantılarınızı yazıya dökün

Otomatik olarak yeni bir toplantı oluşturmak için "Yeni Standup" düğmesini kullanın

Zaman içinde kalıpları ve engelleri tespit edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ekstra uğraş olmadan günlük standup toplantılarını daha hızlı, daha net ve daha etkili hale getirmek isteyen takımlar

9. Notion'un AI Toplantı Özetleri Şablonu

via Notion

Notion'un AI Toplantı Özetleri Şablonu, notlarınıza akıllı, yerleşik özetler ekleyerek toplantıları zahmetsiz hale getirir. Anahtar kararları ve eylem öğelerini tek bir yerde toplar, böylece herkes aynı sayfada olur.

İstediğiniz zaman uzun özetleri atlayın, önemli noktaları gözden geçirin ve bu Notion şablonu ile işinize daha hızlı geri dönün.

Neden beğeneceksiniz:

Toplantının önemli noktalarını tarayarak daha hızlı bilgi edinin

Tüm toplantı belgeleri için tutarlı bir biçim kullanın

Anahtar kararları ve eylem öğelerini parmaklarınızın ucunda bularak, gelecek toplantılara hazırlanmak için geçmiş tartışmaları hızlıca gözden geçirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hızlı, doğru ve etkili toplantı özetleri oluşturmak isteyen takımlar

🧠 Eğlenceli Bilgi: Toplantı Sonrası Etkisi gerçek! Harvard Business Review'a göre, çalışanların %90'ından fazlası, uzun ve verimsiz bir toplantıdan sonra en azından ara sıra ortaya çıkan verimlilik düşüşü gibi bir beyin bulanıklığı hissediyor. Bu durum, iş günlerinde bir akşamdan kalma hissine benziyor, ancak neyse ki daha iyi notlar ve daha akıllı toplantılar bu sorunu yönetmeye yardımcı olabilir!

10. Notion'dan Proje ve Toplantı Şablonu

via Notion

Farklı yerlerde görevler, sohbetler ve toplantılar arasında koşturuyor musunuz? Notion'un Proje ve Toplantı Şablonu her şeyi bir araya getirir. Projeleri planlayabilir, görevleri atayabilir ve ilgili toplantıların notlarını yan yana tutabilirsiniz.

Zaman çizelgesi ve takvim görünümleri ile teslim edilecekleri izlemek için bir veritabanı sayesinde her şey yolunda gider.

Neden beğeneceksiniz:

Farklı görünümleri kullanarak tüm toplantı notlarını veya toplantı türüne göre notları arayın

Her toplantıya öncelik ve durum etiketleri ekleyin ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Toplantıları doğrudan ilgili projelere bağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla proje üzerinde çalışan ve toplantı tartışmalarını uyumlu hale getirmek isteyen takımlar

Notion Sınırlamaları

Notion, not alma aracı olarak güçlü yönlere sahip olsa da, bazı eksiklikleri de vardır. Performans sorunlarından sınırlı çevrimdışı erişime kadar, birkaç engel mükemmel ş Akışınızı engelleyebilir. Notion'un yetersiz kaldığı noktalara hızlıca göz atalım.

Büyük veritabanlarında performans gecikmeleri: Kapsamlı veri kümelerini veya karmaşık projeleri yöneten kullanıcılar, yükleme sürelerinin uzaması ve gecikmelerle karşılaşabilir ve bu durum verimliliklerini etkileyebilir

Sınırlı özellikler: Notion temel görev yönetimi sunsa da, büyük ölçekli projeleri yönetmek için gerekli olan zaman takibi ve Gantt grafikleri gibi gelişmiş Notion temel görev yönetimi sunsa da, büyük ölçekli projeleri yönetmek için gerekli olan zaman takibi ve Gantt grafikleri gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Yerleşik raporlama araçlarının olmaması: Notion, yerel raporlama işlevleri sağlamaz. Bu nedenle, kullanıcıların toplantı veya görevlerinden raporlar oluşturması ve verileri analiz etmesi zordur

Sınırlı iletişim özellikleri: Platformda entegre iletişim araçları bulunmamaktadır. Kullanıcılar, gerçek zamanlı iletişim için ek uygulamalar kullanmak zorundadır

Alternatif Notion Toplantı Notları Şablonları

Daha güvenilir, büyük ve küçük projeler için uygun ve yeni başlayanlar için bile kullanımı kolay bir şey arıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, Notion için mükemmel bir alternatiftir!

ClickUp Toplantıları, dinamik gündemlerle takımların işbirliği yapma şeklini değiştirirken, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği her değerli bilgiyi yakalar, takipte karışıklığı ortadan kaldırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar!

ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor! 🤩

Ve ClickUp'taki bu toplantı notu şablonları bu konuda büyük bir rol oynar. En iyi yanı ne mi? Tüm takımlar ve amaçlar için uygundurlar:

1. ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu'nu kullanarak katılımcılar, gündemler, eylem öğeleri ve bağlantılar gibi tüm bilgileri içeren toplantı tutanaklarını kaydedin

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, katılımcıları, gündemleri, eylem öğelerini ve anahtar noktaları tek bir yerde not almak için ideal bir seçimdir. Söylenenleri, yapılması gerekenleri ve bunları kimin yapacağını takip etmeyi kolaylaştırır.

İşbirliği için tasarlanan bu şablon, herkesin aynı sayfada kalmasını ve sorumluluklarını bilmesini sağlar. Ayrıca, önceden oluşturulmuş sayfalarla, her türlü toplantı için hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve önemli olanları belgelemeye başlayabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz:

Yapılandırılmış bölümlerle toplantı gündemini , katılımcıları ve eylem öğelerini verimli bir şekilde düzenleyin

Eylem öğelerini doğrudan belge içinde takım üyelerine atayın

Bulut entegrasyonu ile notlara her yerden erişin ve güncelleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Toplantıları belgelemek ve eylem öğelerinin takip edilmesini sağlamak için basit bir yol arayan takımlar

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, ankete katılanların yaklaşık %40'ı haftada 4 ila 8'den fazla toplantıya katılıyor ve her toplantı bir saate kadar sürüyor. Bu, kuruluşunuz genelinde toplantılara ayrılan toplam sürenin şaşırtıcı bir miktara ulaştığı anlamına geliyor. Bu zamanı geri kazanabilseydiniz ne olurdu? ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, anlık toplantı özetleri ile verimliliğinizi %30'a kadar artırmanıza yardımcı olurken, ClickUp Brain otomatik görev oluşturma ve akıcı iş akışları ile saatler süren toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

2. ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Tekrarlanan Toplantı Notları Şablonu ile tekrarlanan toplantıları ve gündemleri izleyin

Her hafta sıfırdan oluşturulan yeni bir belgeyle aynı not alma rutinini tekrarlamaktan bıktınız mı? ClickUp'ın Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu bu zahmeti ortadan kaldırır.

Günlük standup toplantıları, haftalık takım toplantıları ve daha fazlası gibi yinelenen toplantılarınızı kolaylaştırmak için önemli ayrıntıları bu şablonlarla kaydedin. Yerleşik görev bağlama ve Özel Durumlar özelliği sayesinde, eylem öğelerini notlarınızdan kolayca izleyebilir ve atayabilirsiniz.

Her oturum için tanıdık bir düzen elde edersiniz, böylece konuşmaya daha fazla odaklanabilir ve not belgenizi biçimlendirmeye daha az zaman harcayabilirsiniz. Ayrıca, tutarlı biçim, hızlı başvuru ve hesap verebilirlik için geçmiş toplantıların güvenilir bir kaydını oluşturur.

Neden beğeneceksiniz:

Her toplantı için aynı biçimi yeniden kullanarak zaman kazanın ve tutarlılığı artırın

Ayrı belgeler oluşturmadan (ve nerede sakladığınızı hatırlamadan) düzenli güncellemeler ekleyin

Toplantı tutanaklarını, takım üyeleriyle paylaşılabilir, okunur veya düzenlenebilir bağlantılar kullanarak paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Düzenli olarak toplantı yapan ve güncellemeleri, eylem öğelerini ve kararları kolayca takip edebilecek bir kayıt sistemi isteyen takımlar

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın AI Takvimi ile verimliliğinizi artırın. Akıllı planlama önerileri ve öncelikleriniz için otomatik zaman bloklama özelliği ile gününüzü optimize edin.

3. ClickUp Çalışan ve Yönetici 1'e 1 Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Çalışan ve Yönetici 1'e 1 Şablonu ile verimli ve düzenli 1'e 1 toplantılar düzenleyin

Çalışanlar ve yöneticiler arasında düzenli olarak yapılan bire bir toplantılar, açık iletişim ve sürekli büyüme için çok önemlidir. ClickUp Çalışan ve Yönetici 1'e 1 Şablonu, bu tartışmaları yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve eyleme geçirilebilir hedefler belirlemek için mükemmeldir.

Her iki tarafın da hedefler, sorumluluklar ve beklentiler konusunda aynı çizgide olmasını sağlar. Özelleştirilebilir alanlar ve görünümler sayesinde, her toplantıyı kariyer gelişimi, proje güncellemeleri veya geri bildirim oturumları gibi belirli konuları ele alacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz:

Kullanıma hazır biçimlerle bire bir toplantılarınızı kolaylaştırın

Özel gündem öğeleri oluşturarak çalışanların bireysel ihtiyaçlarına ve hedeflerine odaklanın

Hedeflerinize ulaşmak için net beklentiler ve adımlar belirleyerek iletişimi ve ilerleme izlemeyi iyileştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Bire bir toplantılarının kalitesini ve verimliliğini artırmak isteyen yöneticiler ve çalışanlar

💡 Profesyonel İpucu: Toplantı tutanaklarınızı özetlemek için neden ayrı bir uzantı ekleyesiniz? ClickUp Brain'in toplantı notlarını özetleme, kararları vurgulama ve doğal dil komutlarını kullanarak eylem öğelerini çıkarma gibi zor işleri yapmasına izin verin, böylece zaman kazanır ve hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

4. ClickUp Müşteri Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Müşteri Toplantı Notları Şablonu ile her müşteri etkileşimini hassas bir şekilde kaydedin

ClickUp Müşteri Toplantı Notları Şablonu, paylaşılan hedeflerden bunların uygulanmasına yönelik adımlara kadar müşteri etkileşimlerinin her ayrıntısını düzenlemenize yardımcı olur. Etkili toplantılar için hazırlık yapmayı, önemli noktaları listelemeyi ve bu notları gerçek sonuçlara dönüştürmeyi kolaylaştırır.

Nelerin tartışıldığını, nelerin hala beklemede olduğunu ve kimin neyden sorumlu olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, birden fazla görünüm sayesinde toplantıları takvim, pano veya liste gibi kendi tarzınıza uygun bir biçimde izleyebilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz:

Anahtar tartışma noktalarını ve kararları gerçek zamanlı olarak yakalayın

İletişim bilgileri, proje gereksinimleri, toplantı gündemi, eylem öğeleri ve takip öğeleri gibi Özel Alanları kullanarak toplantı sırasında ilgili bilgileri kolayca güncelleyin

Takvim Görünümü ile yaklaşan toplantıları ve etkinlikleri planlayın ve izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri toplantılarını düzenli ve verimli bir şekilde belgelemek isteyen profesyoneller

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Ücretsiz Çevrimiçi Yapışkan Not Uygulamaları

5. ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Kurulu Toplantı Tutanağı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Kar Amacı Gütmeyen Kurulu Toplantı Tutanağı Şablonu ile şeffaflık, doğru dokümantasyon ve stratejik kararların kolay izlenmesi ile kurul hesap verebilirliğini sağlayın

ClickUp'ın Kar Amacı Gütmeyen Kurulu Toplantı Tutanağı Şablonu, katılımdan sonuçlara kadar anahtar tartışmaları, kararları, oylamaları ve eylem öğelerini tek bir merkezi yerde yakalamak için tasarlanmış, akıllı, kod gerektirmeyen bir belge kurulumunu sunar.

Gerçek zamanlı ortak düzenleme, görev atama ve otomasyon özellikleri, takibi basitleştirerek toplantı sonrası hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Yönetişim iş akışlarını görselleştirin

Atanan yorumlarla hemen takip işlemleri atayın, böylece hiçbir taahhüt kaybolmaz

Pano konuşmalarını ve kararları net ve erişilebilir tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Toplantıları düzenli bir şekilde belgelemek, netlik sağlamak ve eylem öğelerinin takip edilmesini sağlamak isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Toplantıları zahmetsizce gerçekleştirebilmek için takım işbirliğini basitleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp'ın size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için bu videoyu izleyin:

6. ClickUp Toplantı Notu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Toplantı Notu Stili Şablonu ile toplantı notlarınıza tutarlılık kazandırın

Müşteri aramalarını veya iç incelemeleri düzenlemek için güvenilir bir yönteme mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın bu Toplantı Notu Şablonu, gündemleri, katılımcıları, tartışma noktalarını ve sonuçları tek bir yerde kaydetmek için tutarlı bir düzen sunar.

Birden fazla toplantı arasında koşturan ve manuel biçimlendirme yapmadan aranabilir, paylaşılabilir kayıtlar isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Notlarınızdan doğrudan eylem öğeleri oluşturabilir, bunları atayabilir ve takip işlemlerini zahmetsizce izleyebilirsiniz. Tekrarlanan veya tek seferlik toplantılar için mükemmel olan bu şablon, hiçbir takip işleminin unutulmamasını sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Her toplantıdaki kararları ve görevleri aranabilir bir depoda düzenleyin

Her şeyi tek bir yerde tutmak için belgeye toplantı kayıt bağlantıları ekleyin

ClickUp'ın Canlı İşbirliği Algılama özelliği ile paydaşlarla işbirliği yapın ve notları paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Daha temiz, daha net toplantılar ve toplantıların ardından herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayacak basit bir yol arayan takımlar

💡 Pro İpucu: ClickUp Otomasyonları ile toplantı iş akışınızı kolaylaştırın. Görevleri doğru kişiye otomatik olarak atayın, hatırlatıcılar gönderin ve tanımlanan koşullara göre görev durumlarını güncelleyin, böylece toplantı notlarınız parmağınızı bile kıpırdatmadan anında eyleme dönüşsün.

7. ClickUp Ders Notları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Ders Notları Şablonu ile ders notlarınızı daha kolay başvurabilmeniz için saklayın

İki hafta önce profesörünüzün söylediklerini hatırlamak için defterlerinizi karıştırdığınız oldu mu? ClickUp'ın Ders Notları Şablonu, derslerinizi, okumalarınızı ve ödevlerinizi takip etmenin daha akıllı ve düzenli bir yolunu sunar.

En iyi yanı nedir? Bu şablon, kolay gezinme için önceden oluşturulmuş bir içindekiler tablosu, özelleştirilebilir biçimlendirme seçenekleri ve belirli bölümlere yorum ekleme özelliği sunar.

Neden beğeneceksiniz:

Notları, görevleri ve son tarihleri bir arada tutmak için her kurs için özel bir Liste oluşturun

Her dönem için yapılması gereken tüm ödevler için bir ana liste oluşturun, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın

Her kurs için Belge görünümünü kullanın ve her ders oturumu veya konu için yeni sayfalar ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ders notlarını ve akademik materyallerini yönetmek için verimli ve özelleştirilebilir bir yol arayan öğrenciler

🔍 Biliyor muydunuz? Aktif olarak not alan öğrenciler akademik olarak daha başarılı olma eğilimindedir. Bunun nedeni, bilgileri yazma ve düzenleme şekillerinin, bilgileri ne kadar iyi anladıkları ve hatırladıkları üzerinde büyük bir rol oynamasıdır.

8. ClickUp Toplantı Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Toplantı Raporu Şablonu'nu kullanarak müşteriler ve takım üyeleriyle iletişimi tamamlayın

ClickUp'ın Toplantı Raporu Şablonu, toplantılarınızın gündemlerini, kararlarını ve görevlerini tek bir yerde toplar. Bir müşteri görüşmesi veya liderlik kontrolünden sonra, şablonu doldurarak sonuçları müşterilere, ekip arkadaşlarınıza ve liderliğe açık bir şekilde iletebilirsiniz. Böylece, döngüyü kapatır ve tartışmaları eyleme dönüştürürken hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlarsınız.

Raporları standartlaştırmak ve filtreleme, sıralama ve analiz işlemlerini kolaylaştırmak için yedi Özel Alan (Toplantı Türü, Zaman Tutucu, Konum ve Katılımcı Sayısı gibi) kullanır. Toplantıları özetlemek ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için tekrarlanabilir, profesyonel bir yönteme ihtiyaç duyan hesap yöneticileri, proje liderleri veya üst düzey yöneticiler için mükemmeldir.

Neden beğeneceksiniz:

Raporları paydaşlarla kolayca paylaşarak şeffaflığı artırın

Tutarlı bir raporlama biçimi kullanarak takımlar arası iletişimi geliştirin

Toplantı öncesi ve sonrası görevleri kaçırmamak için kontrol listeleri oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri toplantılarında toplantı verimliliğini artırmak isteyen yöneticiler ve takımlar

9. ClickUp 1-on-1s Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın 1'e 1 Şablonu ile ilgili bire bir görüşmeleri düzenleyin

ClickUp'ın 1'e 1 Şablonu, her bir 1'e 1 toplantıyı planlamak, yürütmek ve üzerinde düşünmek için merkezi bir alan sağlar ve her takım üyesi için ayrı bir sayfa içerir.

Bu şablonla hedefleri not alabilir, son toplantının konuşulan noktalarını gözden geçirebilir, eylem öğeleri atayabilir ve zaman içinde ilerlemeyi görünür hale getirebilirsiniz. Ayrıca, her check-in'i anlamlı tutmanıza ve hiçbir şeyi kaçırmamanıza olanak tanır.

Neden beğeneceksiniz:

Her üye için roller ve beklentilerin açıkça tanımlandığı özel bir sayfa oluşturun

Gündem öğelerini, konuşma noktalarını ve soruları önceden ekleyin

Her şeyi tek bir yerde tutarak performans değerlendirmelerini kolayca yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Gerçekten ilerleme sağlayan, güvenilir ve organize bir şekilde bire bir toplantılar düzenlemek isteyen yöneticiler ve takım liderleri

10. ClickUp Toplantı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Şablonu ile takım toplantılarının planlamasını, belgelenmesini ve takibini kolaylaştırın

Her takım, hızlı senkronizasyonlardan derinlemesine incelemelere ve bire bir görüşmelere kadar birçok farklı türde toplantı düzenler. Bu kadar çok toplantı olduğunda, ayrıntılar kolayca gözden kaçabilir. ClickUp'ın Toplantılar Şablonu, her adım için özel görünümler sunarak tüm toplantıları takip etmenize yardımcı olur.

Bölümleri tamamen özelleştirilebilir: gündem öğeleri ekleyin veya yeniden sıralayın, belge veya görseller ekleyin ve başlamadan önce paylaşarak takımı hazırlayın. Toplantı sırasında tartışma noktalarını kaydedin ve takım arkadaşlarınıza anında eylem öğeleri atayın; sekme arasında geçiş yapmaya gerek yok. Ardından, notlarınızı, görevlerinizi ve son tarihlerinizi tek bir yerden kolayca takip edin.

Neden beğeneceksiniz:

Tüm toplantıları öncelik, tür ve programa göre sıralanmış tek bir Listede izleyin

Yerleşik Google Slides gömme özelliğini kullanarak şablon içinde doğrudan sunum yapın

İlgili takım üyelerinin sohbet edebileceği, geri bildirim paylaşabileceği ve gerçek zamanlı olarak uyum içinde çalışabileceği özel bir Tartışma alanı edinin

Bire bir görüşmeleri, yaklaşan oturumları ve planlanmamış toplantıları net bir şekilde düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Planlama, sunum ve bağlantıda kalma için hepsi bir arada bir alan ile toplantı yönetimini basitleştirmek isteyen takımlar

ClickUp ile Notlarınızı Gerçek Sonuçlara Dönüştürün

Toplantı notu şablonları, takımların tartışmaları net bir şekilde kaydetmesine, kararları takip etmesine ve eylem öğelerini takip etmesine yardımcı olan temel araçlardır. Notion şablonları, belgelerinize tutarlılık kazandırmanın harika bir yoludur.

Gündemleri düzenlemenize, anahtar noktaları not almanıza ve takipleri görünür tutmanıza yardımcı olurlar. Ancak Notion, olan biteni kaydetmenize yardımcı olurken, bunlara göre harekete geçmenize yardımcı olamaz.

İşte ClickUp'ın parladığı nokta! Şablonları, toplantı bilgilerini eylemlerle bağlantılandırmak için tasarlanmıştır ve görevleri, zaman çizelgelerini ve takımın sorumluluklarını tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!