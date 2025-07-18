Verimlilik ve Proje Yönetimi için Ücretsiz Microsoft Planner Şablonları

Net bir plan olmadan yeni bir projeye başlamak, plan olmadan ev inşa etmeye çalışmak gibi hissettirebilir ve genellikle hayal kırıklığına ve gecikmelere yol açar.

🔎 Biliyor muydunuz: Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, projelerin %39'u kötü planlama, eski araçlar veya net görev yönetimi eksikliği nedeniyle başarısız oluyor.

Microsoft 365 ekosistemine zaten derinlemesine yerleşmiş takımlar için Microsoft Planner, görevleri yönetmenin sezgisel bir yoludur. Size sağlam bir başlangıç sağlamak, kurulumu basitleştirmek ve tutarlı iş akışlarını teşvik etmek için önceden oluşturulmuş şablonlarla birlikte gelir.

Proje yönetimi için en iyi Microsoft Planner şablonlarını bulmak için okumaya devam edin. Ancak, daha fazla güç ve esneklik arıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp gibi platformların alternatif şablonlarını keşfetmeyi düşünün.

İyi bir Microsoft Planner şablonu nedir?

İyi bir Microsoft Planner şablonu, dağınıklığı ortadan kaldırmanıza ve takımınıza her görev ve projede gerçek ilerleme için sistematik bir çerçeve sunmanıza yardımcı olur.

Görev yönetimi için en iyi Microsoft Planner şablonlarının beş özelliği şunlardır:

Net görev yapısı: Düzenli görev kartları ve kontrol listeleriyle etkili görev yönetimi için tasarlanmış şablonları arayın

Esnek düzen: Farklı takımlar, projeler veya iş akışlarındaki benzersiz ihtiyaçlara uyum sağlayan Microsoft Planner şablonlarını arayın

Yerleşik hesap verebilirlik: Görevleri atamayı, son teslim tarihlerini ayarlamayı ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştıran bir şablon seçin

Microsoft 365 entegrasyonu: Microsoft projenizi Microsoft Teams, Outlook ve halihazırda kullandığınız diğer uygulamalara bağlayan bir şablon seçin

Zaman kazandıran kurulum: Manuel işi azaltan bir Microsoft Planner şablonu seçin, böylece görevleri planlayabilir ve planları daha hızlı uygulayabilirsiniz

Takımlar ve bireyler için 7 ücretsiz Microsoft Planner şablonu

🔎 Biliyor muydunuz? Önceden ayarlanmış günlük planlayıcı düzeni fikri yeni değildir. Robert Aitken, 1773 yılında bir planlayıcı tasarlamış ve bugün kullandığımız modern planlayıcıların temelini atmıştır.

Artık dijital planlayıcı uygulamaları ve araçları sayesinde proje yöneticileri, öğrenciler ve takımlar kurulum aşamasını atlayabilir ve ücretsiz olarak sunulan kullanıma hazır planlayıcı şablonlarıyla güçlü bir başlangıç yapabilir.

1. Microsoft tarafından sunulan Haftalık Program Şablonu

microsoft aracılığıyla

Microsoft'un basit ama etkili Haftalık Program Planlayıcı Şablonu ile haftanızı kontrol altına alın. Takvimin çerçevesini görev listesinin esnekliğiyle birleştirerek odaklanmanızı ve haftalık son teslim tarihlerini kolayca karşılamanızı sağlar.

Bu, yeni başlayanlar için çok basit bir Microsoft Planner şablonudur. Haftalık hedefler, yapılacaklar listeleri ve son teslim tarihleri için ayrılmış alan içerir ve iş yükünüzü aşırı yük hissetmeden bölmenize yardımcı olur.

Dersleri, müşteri görevlerini veya takımın teslimatlarını yönetiyor olsanız da, haftanızı düzenlemek artık çok daha kolay.

Neden beğeneceksiniz:

Daha iyi odaklanmak ve daha hızlı planlama yapmak için temiz, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir düzen elde edin

Görüntülere, grafiklere ve akıcı geçişlere erişim ile yaratıcı geliştirmeleri destekleyin

Bitmiş programınızı birkaç tıklamayla çevrimiçi olarak, takımlar arasında veya paydaşlarla kolayca paylaşın

İdeal kullanım alanları: Haftalık hedefleri ve son teslim tarihlerini dengeleyen öğrenciler, serbest çalışanlar ve proje yöneticileri.

2. Microsoft Tatil Bütçesi Planlayıcı Şablonu

microsoft aracılığıyla

Microsoft'un Tatil Bütçesi Planlayıcı Şablonu ile tatil harcamalarınızı stressiz hale getirin. Excel'de yerleşik olarak bulunan bu şablon, eğlenceden vazgeçmeden finansal kontrolünüzü elinizde tutmanıza yardımcı olur. Bu şablon, tatil hediyeleri, etkinlikler ve seyahatler için plan yaparken sayıları kontrol altında tutmanıza ve tatilinizin planlandığı gibi gitmesine yardımcı olur.

Bütçe ile gerçek harcamaları hesaplayan yerleşik formüller sayesinde, fazla harcamalara odaklanmak yerine başarılarınızı kutlamaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Görevleri yönetmek ve satın alımları izlemek için akıllı bir yoldur.

Neden beğeneceksiniz:

Daha iyi görev yönetimi için öngörülen ve gerçek maliyetler arasındaki farkı otomatik olarak hesaplayın

Hediye, seyahat ve etkinlik harcamalarını kategorilere ayırarak her ayrıntıyı kolayca yönetin

Tarzınıza uyacak şekilde özel görseller ve yazı tipleriyle kişiselleştirin

İdeal kullanım alanları: İş yerinde veya evde tatil projelerini yöneten, bütçeye duyarlı planlamacılar.

3. Microsoft tarafından sunulan Gantt Proje Planlayıcı Şablonu

microsoft aracılığıyla

Çevik proje yönetimi için Microsoft Planner şablonları mı arıyorsunuz? Microsoft'un Gantt Proje Planlayıcı Şablonu ile başlangıçtan tamamlanana kadar senkronizasyonu sağlayın.

Güvenilir Gantt grafiği modeline dayanan bu şablon, her görev ve takım üyesi ataması için net bir görsel zaman çizelgesi sağlayarak proje yönetimini basitleştirir.

Projenizi ilk günden itibaren düzenli tutarken başlangıç tarihlerini, süreleri ve gerçek zamanlı ilerlemeyi izleyin. Bu Excel tabanlı planlayıcı, yeni bir ürün piyasaya sürüyor veya devam eden görevleri yönetiyor olsanız da projenizin boyutuna ve programına uyum sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Gantt tarzı çubukları kullanarak görev zaman çizelgelerini görselleştirin

Takımınız genelinde ilerlemeyi, durumu ve son teslim tarihlerini izleyin

Görevleri kolayca atayın, güncellemeleri paylaşın ve tüm proje aşamalarında uyumu sağlayın

İdeal kullanım alanları: Karmaşık zaman çizelgelerini, görev sahiplerini ve işlevler arası takımları denetleyen proje yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: İyi hazırlanmış bir proje planı sadece kağıt işleri değildir; takımınızın yol göstericisidir. Bu dinamik belge, hedefleri açıkça özetleyerek herkesin çabalarını ortak bir hedefe yönlendirmesini sağlar. Projenin kapsamını (ne dahil ne hariç) tanımlayarak, kapsamın genişlemesini etkili bir şekilde önler ve hedef son tarihleri gözden kaçmaz.

4. Microsoft'un Proje Takip Şablonu

microsoft aracılığıyla

Microsoft'un Proje İzleyici Şablonu ile projelerinizi zamanında ve kapsam dahilinde gerçekleştirin. Bu kapsamlı Excel tabanlı planlama şablonu, bireysel görevlerden son teslim tarihlerine, genel ilerlemeden olası engellere kadar projenizin tüm yönlerini izlemek için merkezi bir merkez görevi görür.

Size net, gerçek zamanlı bir genel bakış sunarak bilinçli kararlar almanıza ve takımınızın baştan sona uyumlu çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Neden beğeneceksiniz:

Kapsamlı bir gösterge paneli ile proje durumunu bir bakışta izleyin

Özelleştirilebilir alanlarla ayrıntılı görev bilgilerini ve ilerleme güncellemelerini görünüm

Kolay veri analizi ve raporlama için filtreleme ve sıralama yapın

İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri, takım liderleri ve ayrıntılı izleme gerektiren çok yönlü projeleri denetleyen herkes.

5. Microsoft'un Yapılacaklar Listesi Şablonu

microsoft aracılığıyla

Microsoft'un basit Yapılacaklar Listesi Şablonu, büyük projeleri yönetilebilir eylem öğelerine ayırarak her takım üyesinin netlik ve hesap verebilirlik kazanmasını sağlar.

Takımların görevleri hızlı bir şekilde ataması, öncelikleri belirlemesi ve tamamlanma durumunu izleyerek odaklanıp verimli çalışmasını sağlayan en iyi ücretsiz Microsoft Planner şablonlarından biridir.

Neden beğeneceksiniz:

Proje görevlerini basit ve net bir düzende düzenleyin

Görevleri kolaylıkla atayın ve son teslim tarihlerini ayarlayın

Görev durumlarını hızlıca güncelleyerek gerçek zamanlı görünürlük elde edin

İdeal kullanım alanları: Proje katılımcıları, takım üyeleri ve proje sorumluluklarının açık ve eyleme geçirilebilir bir listesine ihtiyaç duyan herkes.

6. Microsoft'un Günlük Randevu Takvimi Şablonu

microsoft aracılığıyla

Microsoft'un Günlük Randevu Takvimi Şablonu ile gününüzü planlayın. Excel tabanlı bu planlayıcı, toplantıları, randevuları ve önemli görevleri saat bazında haritalamak için mükemmeldir ve günlük programınız üzerinde tam kontrol sağlar.

Başlangıç zamanı, bitiş zamanı ve notlar için sütunlar içeren basit bir zaman bloklama yapısı sunarak, çakışan randevuları en aza indirmenize ve verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Evden çalışıyor veya yoğun bir ofisi yönetiyor olun, bu şablon gününüzü düzenli ve stressiz geçirmenizi sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Saatlik planlama ile gününüzü yönetilebilir parçalara ayırın

Notlar bölümüne toplantı ayrıntılarını, hatırlatıcıları veya görev önceliklerini ekleyin

Dijital olarak kullanın veya yazdırarak gününüzün her anında, her yerde işlerinizi takip edin

İdeal kullanım alanları: Yoğun çalışan profesyoneller, idari personel ve düzen ve dakikliğe önem veren herkes

7. Microsoft'un Etkinlik Planlama Takip Şablonu

microsoft aracılığıyla

Microsoft'un Etkinlik Planlama İzleyici Şablonu ile etkinlik planlamayı çocuk oyuncağı haline getirin. Excel'de tasarlanan bu hepsi bir arada izleyici, beyin fırtınasından tedarikçi bulmaya, misafir izlemeden bütçe oluşturmaya kadar etkinlik koordinasyonunun her aşamasını yönetmenize yardımcı olur.

Etkinlik planlaması için bu MS Planner şablonu, görevleri atamanıza, son tarihleri izlemenize ve harcamaları tek bir yerden takip etmenize olanak tanıyan özelleştirilebilir tablolarla yapılandırılmıştır.

Kurumsal bir seminer, düğün veya topluluk bağış etkinliği düzenliyor olsanız da, kaosa netlik kazandırır.

Neden beğeneceksiniz:

Tek bir gösterge panelinde zaman çizelgelerini, görevleri ve giderleri izleyerek etkinlikleri sorunsuz bir şekilde denetleyin

Sahipleri atayın, durumları güncelleyin ve planlama ilerlemesini bir bakışta izleyin

Etkinliğinizin boyutuna, türüne ve özel gereksinimlerine uyacak şekilde izleyiciyi kolayca özelleştirin

İdeal kullanım alanları: Etkinlik planlayıcıları, ofis yöneticileri ve hareketli parçaları olan çok adımlı etkinlikleri yöneten herkes

Microsoft Sınırlamaları

Microsoft Planner şablonları yapı ve kolaylık sunarken, kullanıcıların dikkate alması gereken bazı sınırlamalar da vardır:

Temel özelleştirme seçenekleri: Microsoft Planner'daki birçok şablonun sabit biçimleri vardır, bu da bunları belirli süreçlere veya benzersiz ihtiyaçlara göre uyarlamayı zorlaştırır

Sınırlı otomasyon: Daha gelişmiş proje yönetimi araçlarına kıyasla, yinelenen görevler, durum güncelleştirmeleri veya bildirimler için yerleşik otomasyonlar sınırlıdır

Karmaşık iş akışları için ideal değildir: Üçüncü taraf uygulamalar veya entegrasyonlar olmadan, özellikle yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi sırasında, işlevler arası projeleri veya dinamik zaman çizelgelerini yönetmek zordur

Minimum işbirliği özellikleri: Microsoft Teams entegrasyonu yardımcı olsa da, gerçek zamanlı düzenlemeler ve yorumlar birçok şablonda hala sınırlıdır

Dosya tabanlı yapı: Şablonlar genellikle Excel veya Word tabanlıdır, bu da sürüm kontrolü ve erişim yönetiminin birden fazla takım üyesi ile karmaşık hale geldiği anlamına gelir

Profesyonel İpucu: Microsoft Planner'da özel şablonlar oluşturmanın bir yolunu mu arıyorsunuz? Planner bu özelliği sunmasa da, işte bir çözüm. Yeni bir plan oluşturun

İstediğiniz gibi ayarladıktan sonra, sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın ve "Planı Kopyala"yı seçin

Kopyalanan plana yeni bir ad verin Alternatif olarak, ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir şablonlarını tercih edin 😎

ClickUp'tan Microsoft Planner Şablonlarına Alternatifler

🧠 İlginç Bilgi: Ortalama bir iş gününün %20'si "kritik" ve "önemli" görevlere ayrılırken, geri kalanı "az" veya "hiç değer" getirmeyen faaliyetlere harcanır

Yoğun işlerin içinde kaybolmak ve önemli olan şeyleri gözden kaçırmak şaşırtıcı derecede kolaydır. Bu nedenle, odaklanmanıza ve gününüzü en verimli şekilde geçirmenize yardımcı olacak bazı gelişmiş ve etkili planlayıcı şablonlarını bir araya getirdik.

Yeni Microsoft Planner temel özellikler için harika olsa da, ClickUp daha geniş bir dizi şablon ve daha çok yönlü bir platform sunar. ClickUp şablonları, dinamik görünümler, önceden oluşturulmuş otomasyon ve geniş ölçekli raporlama gibi gelişmiş özelliklerle derinlemesine özelleştirilebilir, bu da onu her türlü proje için inanılmaz derecede esnek bir seçim haline getirir.

1. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile günlük rutininizi güçlendirin

ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, gününüzü net ve amaçlı bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur. Zamanı bloklayan toplantılardan ve görevlerden kişisel işlerinizi düzenlemeye kadar, bu şablon günlük kaosunuzu yönetilebilir bir rutine dönüştürür.

Esnek tasarımı, görev önceliği, son tarihler, notlar ve zaman tahminleri için yerleşik alanlar içerir ve karmaşıklık olmadan ayrıntılı planlama yapmanızı sağlar.

Otomasyon ve hatırlatıcılarla bir araya gelen bu planlayıcı, tekrarlayan ve tek seferlik sorumlulukların üstesinden gelmek isteyen herkes için güçlü bir araç haline gelir.

Neden seveceksiniz:

Öncelik, zaman tahminleri ve özel alanları kullanarak gününüzü yapılandırın

Liste Görünümü ile görevleri düzenleyin ve filtreleyin, odaklanın

Programınızı İş, Kişisel ve Hedefler gibi odaklanmış kategorilere ayırın

Daha kapsamlı bağlam için alt görevler, kontrol listeleri ve notlar ekleyin

Hatırlatıcılar alın ve gecikmiş görevleri kolaylıkla izleyin

İdeal kullanım alanları: Profesyoneller, öğrenciler veya gün boyunca birden fazla görevi aynı anda yerine getiren herkes.

Carscan. AI'da Başlıca Açıklamalar Sorumlusu Karthik Itharajula , ClickUp kullanımı hakkında şunları söyledi:

ClickUp'ın yardımıyla, verimlilikle ilgili görevlerin günlük ilerlemesini izliyoruz ve ayrıca, üst yönetimin durum hakkında fikir sahibi olabilmesi için, devam eden görevleri tamamlanmış ve ardından incelemeye alınmış görevlere aktarmak gibi tüm durumla ilgili sorunları da çözebiliyoruz.

ClickUp'ın yardımıyla, verimlilikle ilgili görevlerin günlük ilerlemesini izliyoruz ve ayrıca, üst yönetimin durum hakkında fikir sahibi olabilmesi için, devam eden görevleri tamamlanan ve ardından incelemeye alınan görevlere aktarmak gibi durumla ilgili tüm sorunları da çözebiliyoruz.

2. ClickUp Günlük Günlük Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Günlük Günlük Şablonu ile her gün planınızı takip edin

ClickUp Günlük Günlüğü Şablonu, proje güncellemelerinden kişisel düşüncelere kadar her şeyi kaydetmek için güvenilir bir alan sağlar. Tutarlılık ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış bu şablon, zaman damgalı girdi alanları, kategorilere ayırmak için etiketler ve ayrıntılı notlar için zengin metin blokları içerir.

İş günlüğü tutuyor, alışkanlıkları izliyor veya performans değerlendirmeleri için anahtar etkinlikleri kaydediyor olsanız da, bu şablon güçlü filtreleme ve arama işlevleriyle düzenli bir geriye dönük inceleme sağlar.

Neden seveceksiniz:

Günlük içgörüleri, başarıları veya zorlukları yapılandırılmış bir günlüğe kaydedin

Kolay erişim için girdileri proje, tema veya göreve göre etiketleyin

Geçmiş girdileri hızlıca bulmak için günlükleri arayın ve filtreleyin

Günlük değerlendirmelerde tutarlılığı koruyun

İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri, bilgi çalışanları, takım liderleri veya düşünme alışkanlığı geliştiren bireyler.

3. ClickUp Günlük Saat Programı

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Günlük Saat Planı Şablonu ile her saatin kontrolünü elinize alın

Gününüzün nereye gittiğini hiç merak ettiyseniz, ClickUp Günlük Saat Planı Şablonu gününüze saat saat düzen getirir. Yoğun takvimleri olan profesyoneller için ideal olan bu şablon, toplantılar, odak oturumları, molalar ve işler için özelleştirebileceğiniz önceden ayarlanmış saatlik bloklar içerir.

Görev açıklamaları, zaman tahminleri ve renk kodlu kategoriler, zamanınızı akıllıca ayırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yinelenen görev desteği, takvim senkronizasyonu ve sürükle ve bırak planlama, çakışmaları veya kaçırılan randevuları önlerken günlük akışınızı optimize eder.

Neden seveceksiniz:

Tüm gününüzü saatlik ayrıntılı bölümler halinde planlayın

Takvim Görünümü 'nde sürükle ve bırak özelliği ile görevleri kolayca ayarlayın

Her gün için görevleri planlayın ve Günlük Program Görünümü ile ilerlemeyi takip edin

Kategoriler arasında zaman dağıtımını görselleştirin

Tutarlı rutinler için hatırlatıcılar ve yinelenen kalıplar ayarlayın

İdeal kullanım alanları: Sık sık değişen yapılandırılmış iş günlerini veya rutinleri yöneten profesyoneller.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını aldığını belirtiyor. Bu, haftanın neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin, takip e-postaları 👀) ayrılıyor demektir. ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca iş akışları oluşturmayı düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

4. ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu ile tamamlanacak projeleri planlayın

Son teslim tarihlerinden bütçelere, takım rollerinden görev bağımlılıklarına kadar, doğru sistem olmadan proje planlaması hızla karmaşık hale gelir. ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu, her şeyi düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur.

Herhangi bir projeyi netleştirmek için tasarlanan bu şablon, hedefleri, teslim edilecekleri, görev listelerini ve anahtar dönüm noktalarını tanımlamak için kullanıma hazır bölümler içerir. Ayrıca, akıllı bileşenler, otomasyon ve özel alanlar, aşamalar arasında planlama yapmanızı, kaynakları tahsis etmenizi ve ilerlemeyi izlemenizi sağlar.

Neden seveceksiniz:

Projeleri hedeflere, dönüm noktalarına ve eyleme geçirilebilir alt görevlere bölün

Son tarihler, bağımlılıklar ve öncelikler ile sorumlulukları atayın

Bileşenleri kullanarak zaman, maliyet veya tamamlanma oranı gibi ölçümleri izleyin

Bütçe İzleyici Görünümü ile proje maliyetlerini takip edin

Proje Paneli Görünümü ile ilerleme halindeki tüm görevlere genel bir bakış elde edin

10'dan fazla özel alan kullanarak "Risk", "Bütçe", "İş İlerlemesi" gibi önemli proje ölçütlerini izleyin

İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri, girişimciler ve girişimler başlatan işbirliğine dayalı takımlar.

5. ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu ile mükemmel tatili planlamak artık daha kolay

Aile gezisi veya şirket tatili organize ederken tatil planlamasının lojistiği hızla karmaşık hale gelebilir. Uçuş saatleri, otel rezervasyonları, paylaşılan seyahat planları, bütçe takibi... ve herkesin takvimlerini senkronize etmeyi de unutmayalım.

ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu, bir kaçamak veya bayram tatili organize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar.

Hedefler, seyahat rezervasyonları, paketleme listeleri, hediye fikirleri ve bütçe izleme için alanlar içerir. Zaman çizelgesi ve Takvim görünümleri arkadaşlarınızla veya ailenizle koordinasyonu kolaylaştırırken, görev kontrol listeleri işlerinizi düzenli tutar.

Neden seveceksiniz:

Seyahat, etkinlik ve rezervasyonlar için özel alanlar içeren seyahat planları yapın

Maliyet tahmini alanları ve kontrol listeleriyle tatil bütçenizi izleyin

Paketleme listelerini ve programları başkalarıyla paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

Hareket halindeyken kolay erişim için rezervasyon makbuzlarını, seyahat belgelerini, programları veya bağlantıları ekleyin

İdeal kullanım alanları: Aileler, tek başına seyahat edenler veya grup tatil koordinatörleri.

6. ClickUp Düğün Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin Büyük gün ve ona kadar olan her şey için ClickUp Düğün Planlayıcı Şablonunu kullanın

Düğün mü planlıyorsunuz? ClickUp Düğün Planlayıcı Şablonu, bir düğünün karmaşık ayrıntılarını yönetmek için her şeyi içeren bir çalışma alanıdır. Bütçe, tedarikçi yönetimi, misafir listeleri, tasarım panoları ve zaman çizelgeleri için kategorilerle önceden yüklenmiş olarak gelir.

Planınızı katılım, hazırlık, tören ve resepsiyon gibi aşamalara ayırabilirsiniz. Dinamik görev yapısı, işbirliğine dayalı planlamayı desteklerken, formlar ve otomasyon, RSVP toplama, satıcı onayları ve son tarih izleme işlemlerini kolaylaştırır.

Neden seveceksiniz:

Düğün Konumu, Motif ve Sözleşme Boyutu gibi etiketleri kullanarak her görevi takip edin

Misafir yanıtlarını, koltuk planlarını ve ikram notlarını izleyin

Aile üyeleri, planlayıcılar veya satıcılarla kolayca işbirliği yapın

Her düğün aşaması için önceden hazırlanmış kontrol listesi şablonlarını kullanın

İdeal kullanım alanları: Ayrıntılı lojistik işlemleri yöneten çiftler veya profesyonel düğün planlayıcıları.

7. ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu ile hiçbir şeyi unutmadan tüm etkinliklerinizi planlayın

ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu, kurumsal seminer, takım gezisi veya başka herhangi bir etkinlik düzenlemek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.

Etkinlikler, Faturalandırma ve Tesisler için önceden oluşturulmuş listeleri kullanın, Takvim, Pano veya Zaman Çizelgesi görünümleri arasında geçiş yapın ve bütçe durumu ve ödeme izleme alanlarıyla ilerlemeyi izleyin. Ayrıca, panolar aracılığıyla roller atayabilir, hatırlatıcıları otomatikleştirebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Neden seveceksiniz:

Etkinlik öncesi hazırlıklardan etkinlik sonrası takip işlemlerine kadar her ayrıntıyı haritalayın

Tek bir çalışma alanında dosyaları, notları ve pazarlama materyallerini yönetin

Kayıt sayılarını, katılım onaylarını ve promosyon zaman çizelgelerini izleyin

Takım üyeleri, tedarikçiler veya sevdikleriniz gibi paydaşlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

İdeal kullanım alanları: Etkinlik yöneticileri, serbest planlamacılar, düğün koordinatörleri, meşgul çiftler ve hatta şirket içi etkinlikler planlayan küçük takımlar.

Vida Health Etkinlik Pazarlama Müdürü Alaina Maracotta, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saatimizi alan işler artık bir saatten biraz fazla sürüyor. İlgili takımlar artık daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Eskiden etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saat harcıyorduk, şimdi ise bir saatten biraz fazla sürüyor. İlgili takımlar artık daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

8. ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu ile odaklanın ve her haftayı daha verimli hale getirin

ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu, haftalarına geniş ancak ayrıntılı bir görünüm ihtiyacı olan bireyler ve takımlar için tasarlanmıştır. Günlük hedefler, anahtar sonuçlar ve zaman bloklu görevler için bölümlere ayrılmış alanlar sağlar.

Sürükle ve bırak ile yeniden planlama ve zaman takibi entegrasyonu sayesinde, iş yüklerini günler arasında dengelemek ve aşırı taahhütlerden kaçınmak çok kolaydır. Şablon, sprintler, tekrarlanan planlama ritüelleri veya haftalık performans incelemeleri için özellikle uygundur.

Neden seveceksiniz:

Planner Panosu 'nu kullanarak hafta boyunca işlerinizi takip edin

Özel etiketler ve görev türleriyle haftanın her gününü düzenleyin

Birden çok gün için zaman taahhütlerini tek bir görünümde görselleştirin

Takvimlerle senkronizasyon ve hatırlatıcılar ile işlerinizi takip edin

Yerleşik notları kullanarak haftalık başarıları, engelleri ve ilerlemeyi değerlendirin

İdeal kullanım alanları: Haftalık teslimatları veya kişisel hedefleri yöneten profesyoneller, çevik takımlar ve serbest çalışanlar.

9. ClickUp Aylık Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Aylık Planlayıcı Şablonu ile ayınızı kendi tarzınızda haritalayın

Özellikle yol gösterici akıllı bir aylık planlayıcınız varsa, önceden plan yapmak zor olmak zorunda değildir.

ClickUp Aylık Planlayıcı Şablonu, 30 günlük bir süre boyunca hedefleri, son tarihleri ve öncelikleri yönetmek için makro düzeyde bir genel bakış sunar. Aylık odak alanları, dönüm noktalarının izlenmesi ve kapasite planlaması için renk kodlu bir alan sağlar.

Aylık müşteri teslimatlarını izleyin ve etkili proje yönetimi ve zamanında ilerleme sağlamak için tekrarlanan takım toplantılarına hazırlanın. Her hafta stratejik, taktiksel veya yaratıcı işler gibi eylem kategorilerine ayrılabilir.

Neden seveceksiniz:

Her şeyin sorunsuz çalışması için etiketler, son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ekleyin

Ayınızı ulaşılabilir kısa vadeli hedeflere bölün ve en önemli önceliklerinizi vurgulayın

Takvim ve Zaman Çizelgesi Görünümlerini kullanarak yinelenen projeleri veya kampanyaları izleyin

Departman Panosu Görünümü ile departmanlar ve takım üyeleri arasında görevleri düzenleyin ve atayın

Aylık İş Yükü Kapasitesi Görünümü ile takım iş yüklerini takip edin

Özel KPI'ları veya ilerleme çubuklarını yansıtacak şekilde bölümleri özelleştirin

İdeal kullanım alanları: Aylık kampanyalar yürüten takımlar, uzun vadeli vizyonu olan tek başına çalışan girişimciler veya birden çok iş akışını denetleyen yöneticiler.

➡️ Daha fazla bilgi: Zamanınızı Düzenlemek için Ücretsiz Aylık Takvim Şablonları

10. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonunu, düzenli bir yaşam için kişisel komut merkeziniz olarak kullanın

Planlama tam zamanlı bir iş gibi hissettirmemelidir. Görevleri sadece listelemekle kalmayıp, bunların ne zaman yapılacağını da tam olarak gösteren bir sisteme ihtiyacınız var.

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, günlük görevleriniz için görsel bir zaman çizelgesi sunarak amaç odaklı planlama yapmanızı ve planınıza sadık kalmanızı sağlar. Yapılacak görevlerin netliğini zaman tabanlı planlamanın gücüyle birleştirir.

Yapılacak öğeleri takvimde haritalayın, son tarihleri görsel olarak ayarlayın ve öğeleri öncelik veya projeye göre gruplandırın. Ayrıca, kullanışlı filtreler ve özel görünümler, önemli ayrıntıları kaybetmeden görevleri gün, hafta veya aya göre sıralamanızı sağlar.

Neden seveceksiniz:

Takvim tabanlı planlamayı esnek yapılacaklar listesi biçimleriyle birleştirin

Sürükle ve bırak zamanlama ile görevleri görsel olarak yeniden düzenleyin

Öncelikleri, son teslim tarihlerini ve hatırlatıcıları kolaylıkla ayarlayın

Toplantı İsteği Görünümü ile yaklaşan toplantıları ve görevleri takip edin

Birleştirilmiş, çakışmayan bir program için harici takvimlerle senkronizasyon

İdeal kullanım alanları: Kişisel ve iş görevleri arasında denge kurmaya çalışan yoğun profesyoneller ve çoklu görevler üstlenen kişiler.

11. ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin Günü kontrol altında tutmak için ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanın

Bazı günler, nereden başlayacağınızı hatırlamak bile başlı başına bir görev gibi gelir. İşte bu noktada ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu sessizce parlar. Gününüze yapı kazandırır, böylece neyin zamanı geldiğini görebilir ve tereddüt etmeden ilerleyebilirsiniz.

Sezgisel düzeni ve akıllı otomasyonu sayesinde, gününüzü zorlanmadan kolayca düzenleyebilir, önceliklendirebilir ve planlayabilirsiniz.

Görev adları, durumlar, son teslim tarihleri ve notlar için açık başlıklar, hepsi tek bir kaydırılabilir listede bulunur. Akıllı filtreler ve etiketler, zaman açısından hassas veya öncelikli eylemleri vurgulamaya olanak tanır.

Neden seveceksiniz:

Durum, son teslim tarihi ve kontrol listesi alanlarıyla günlük öncelikleri yönetin

Her şeyi sipariş içinde tutmak için görevleri ve alt görevleri düzenleyin

ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın ve günlük hedeflerinizi belirleyin

Akıllı bildirimler ve entegrasyonlarla tüm araçlarda güncel kalın

İdeal kullanım alanları: Günlük işlerin yürütülmesine odaklanan görev odaklı kişiler, asistanlar veya takım üyeleri.

12. ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu ile haftalık hedeflerinizi takip edin

Yeni bir haftaya başlamak, özellikle nereden başlayacağınızı bilmediğinizde çok zor bir görev gibi gelebilir.

ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu, profesyoneller veya listeden öğeleri silmenin tatminini seven herkes için idealdir. Her gün için kontrol listesi satırları ile önceden oluşturulmuş olarak gelir, bu da onu rutinler, alışkanlık izleme veya operasyonel süreçler için mükemmel kılar.

Kullanıma hazır bu alt kategori şablonu, basit ama sezgisel bir düzenle birlikte gelir. Gerçekçi haftalık hedefler belirlemek ve görevlerinize odaklanmak için kullanın. Görevleri kişisel, eğlence, iş, ev işleri vb. gibi türlere göre kategorilere ayırın ve daha iyi zaman yönetimi için başlangıç ve son teslim tarihleri atayın.

Neden seveceksiniz:

Haftanın günlerine göre düzenlenmiş yinelenen kontrol listeleri oluşturun ve zaman içinde tamamlanma oranlarını veya davranış eğilimlerini izleyin

Haftalık Takvim Görünümü 'nü kullanarak her gün yapılacak görevleri planlayın

ClickUp Otomasyonları ile görevleri işaretledikçe atayın, güncelleyin veya taşıyın ve zamandan tasarruf edin

Otomatik bildirimler ve hatırlatıcılarla hiçbir son tarihi kaçırmayın

Bağımlılık uyarılarıyla başkalarının tamamlamasını bekleyen görevleri anında tespit edin

İdeal kullanım alanları: Uzaktan çalışanlar ve zamanlarını ve enerjilerini en verimli şekilde kullanmak için haftalarını kategori veya odak alanlarına göre düzenlemek isteyen herkes.

13. ClickUp Yıllık Takvim Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Yıllık Takvim Şablonu ile yılınızı bir bakışta görün

ClickUp Yıllık Takvim Şablonu, istikrarlı ilerleme sağlamak için aylık bir sistem sunarak yol haritasını özetler. İş yükü darboğazlarını önceden tahmin etmeye ve hedefleri mevsimsel olarak dağıtmaya yardımcı olan görsel bir yapı ile 12 ay boyunca etkinlikleri, kampanyaları, tatilleri ve dönüm noktalarını planlamanıza yardımcı olur.

Finansal son tarihler, takım girişimleri, içerik takvimleri veya işe alım turları gibi iş türlerini ayırt etmek için renk kodlamasını kullanın. Hedefler ve raporlama ile entegrasyonlar, gerçek zamanlı ilerleme takibine olanak tanır.

Neden seveceksiniz:

Tüm yılı aylar ve çeyrekler halinde görselleştirin ve planlayın

Her aya temalar, KPI'lar ve dönüm noktaları atayın

Kişisel, profesyonel veya takım genelindeki planları segmentlere ayırmak için renk kodlarını kullanın

Takvim etkinliklerini projelere veya hedeflere bağlayın

İdeal kullanım alanları: Yöneticiler, takım liderleri veya uzun vadeli planları yöneten herkes.

14. ClickUp Haftalık Takvim Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Haftalık Takvim Şablonu ile haftanızı planlayın

ClickUp Haftalık Takvim Şablonu, kullanıcıların çalışma haftalarını yönetilebilir zaman dilimlerine bölmelerine olanak tanır. Geleneksel yapılacaklar listelerinden farklı olarak, bu düzen zaman bloklu görev programlarına ve kullanılabilirliğin görselleştirilmesine odaklanır.

Bunu çalışma alanınıza yerleştirebilir ve kişisel takvimlerinizle gerçek zamanlı senkronizasyonla eşleştirebilirsiniz. Günlük karar verme yorgunluğunu azaltmak için idealdir.

Neden seveceksiniz:

Her iş gününü derinlemesine çalışma, aramalar veya yönetici işleri için bölümlere ayırın

Tüm Görevler Görünümü ile projenizdeki tüm görevlere genel bir bakış elde edin

Bu Hafta Görünümü'nü kullanarak bu hafta yapılması gereken görevlere odaklanın

Yinelenen blokları veya yüzen görevleri yansıtacak şekilde görünümleri özelleştirin

Doğru saat tahsisi için zaman takibi ile entegre edin

Otomasyonu kullanarak tamamlanmamış blokları ileriye taşıyın

İdeal kullanım alanları: Bilgi çalışanları, uzaktan çalışan profesyoneller veya karma takım üyeleri.

15. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile takviminizi bir profesyonel gibi planlayın

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, daha geniş bir bakış açısı kazanmak ve büyük resmi görmek için tasarlanmıştır. Bu planlama şablonu, haftalık veya aylık dağınıklığınızı, günler, haftalar veya aylar boyunca projeleri, etkinlikleri veya teslim edilecekleri organize etmek için akıcı bir takvime dönüştürür.

Bunu gösterge panelleri veya formlarla eşleştirerek istek kuyrukları oluşturabilir, kaynakları planlayabilir veya editoryal veya üretim takvimlerini yönetebilirsiniz. Esnek bir takvim arayüzünde işleri atamayı, değiştirmeyi ve görselleştirmeyi basitleştirir.

Neden seveceksiniz:

Sürükle ve bırak takvimde anahtar etkinlikleri planlayın ve izleyin

Aylık Planlayıcı Görünümü'nü kullanarak ayınızı önceden planlayın

Etkinlikleri tema, takım veya duruma göre etiketleyerek düzenli kalın

Zaman çizelgelerini Zaman Çizelgesi Görünümü ile hızla ayarlayın

Bileşenleri kullanarak ilerlemeyi, engelleri veya zaman kısıtlamalarını değerlendirin

İdeal kullanım alanları: Çapraz fonksiyonlu takımlar, içerik yöneticileri ve ürün takımları.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz İş Planı Şablonları ve Örnekleri

16. ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu ile blogları planlayın, oluşturun, yayınlayın ve izleyin

ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu, editoryal süreçlerinin her aşamasını yönetmek için merkezi bir alana ihtiyaç duyan ciddi blog yazarları ve içerik ekipleri için oluşturulmuştur. Konu fikirleri, anahtar kelime araştırması, içerik özetleri, son tarihler ve yayın durumları için yapılandırılmış kategoriler gibi özelliklere sahiptir.

Konu, Yayın Tarihi, Medya Dosyası, Blog Türleri, Blog Yazma Süreci ve daha fazlası gibi durum alanları sayesinde, içerik üretim döngüsünün tamamı izlenebilir hale gelir. Ayrıca, işbirliğine dayalı yorum konuları kullanarak meta verileri depolayabilir, makale sürümlerini güncelleyebilir ve geri bildirim bırakabilirsiniz.

Neden seveceksiniz:

Özel durumlar ve son tarihler üzerinden yazma sürecini izleyin

ClickUp Takvim Görünümü ile haftalık veya aylık yayın planlamasını görüntüleyin

Makaleleri özetlere, anahtar kelime belgelerine ve kampanya varlıklarına bağlayın

ClickUp Brain'i kullanarak blog konuları, ana hatlar ve hatta taslaklar oluşturun

Revizyon İzleyici Görünümü ile bir blogda yapılan tüm değişiklikleri izleyin ve inceleyin

İdeal kullanım alanları: İçerik pazarlama takımları, tek başına çalışan blog yazarları ve birden fazla müşteri blogunu yöneten ve editoryal tutarlılık hedefleyen ajanslar.

17. ClickUp Seyahat Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Seyahat Planlayıcı Şablonu ile tatil planlamak yorucu olmamalı

ClickUp Seyahat Planlayıcı Şablonu, seyahat lojistiğini, seyahat programı ayrıntılarını ve seyahat belgelerini düzenlemek için komut merkezinizdir. Her seyahat, konaklama, ulaşım, bütçe ve etkinlik planlaması için özel görevlerle haritalanabilir.

Özel alanları kullanarak kalkış tarihlerine, seyahat aşamalarına veya grup boyutuna göre sıralayın. Biletleri, onayları veya haritaları doğrudan görev açıklamalarına ekleyerek hareket halindeyken her şeye kolayca erişin.

Neden seveceksiniz:

Takvim veya Liste görünümlerini kullanarak günlük seyahat planları yapın

E-biletleri, kimlikleri ve onayları görev ek dosyaları içinde güvenli bir şekilde saklayın

Takımlar veya aile üyeleri arasında izinleri koordine ederken seyahat edenleri atayın, tarihleri ve acil durum iletişim bilgilerini izleyin ve programlar oluşturun

Kontrolü elinizde tutun çok varış noktalı seyahatler veya grup seyahatleri sırasında Kontrol Listeleri ve Zaman Çizelgesi Görünümleri'ni kullanarak

Zaman çizelgeleri ve kişiselleştirilmiş alanlarla her etkinliği (uçuşlar, konaklamalar, kiralamalar vb.) kaydedin

İdeal kullanım alanları: Seyahat meraklıları, iş seyahatinde olanlar veya çok etaplı seyahatler planlayan herkes.

💡 Profesyonel İpucu: Seyahat öncesi gerekli işlemlerin (pasaport yenileme veya evcil hayvan bakıcısı rezervasyonu gibi) paylaşımlı bir kontrol listesi oluşturun ve gelecek tatillerinizde yeniden kullanın. Böylece bir dahaki sefere saatler kazanacak ve başınız ağrımayacaktır.

18. ClickUp Web Sitesi Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Web Sitesi Planlayıcı Şablonunu kullanarak güvenle planlayın, oluşturun ve başlatın

Bir web sitesi tasarlamak, sadece yazı tiplerini ve renkleri seçmekten ibaret değildir. ClickUp Web Sitesi Planlayıcı Şablonu, ilk araştırmalardan lansman gününe kadar site oluşturma sürecinin her adımını haritalamanıza yardımcı olur.

Web projeleri için özel olarak tasarlanmış birden fazla ClickUp görünümüyle düzeninizi planlayın, geri bildirimleri izleyin, içeriği düzenleyin ve projenizi zamanında tamamlayın.

Şablon, kullanıcı test geri bildirimlerinin izlenmesini, SEO kurulumunu ve başlatma denetim listelerini destekler. Entegre zaman çizelgeleri, takımların geliştirme ve içerik güncellemelerini verimli bir şekilde uyumlu hale getirmesine yardımcı olur.

Neden seveceksiniz:

Test turlarından gelen geri bildirimleri bağlam içinde düzenleyin ve canlıya alma kontrol listenizi izleyerek atlanan adımları önleyin

Web Sitesi Özellikleri Görünümü ile gereksinimleri belgelendirin

ClickUp'ın Tablo Görünümü'nü kullanarak diğer web sitelerinden ilham alın ve karşılaştırın

Düzen, gezinme, içerik ve özellik planlaması için yapılandırılmış görevler oluşturun

Zaman Çizelgesi Görünümü ile web sitesi için her görevin ne zaman başlayıp tamamlanacağını planlayın

Beş farklı durumla ilerlemeyi izleyin: Bloklandı, Tamamlandı, Devam Ediyor, Dahili İnceleme ve Yapılacaklar

İdeal kullanım alanları: Serbest tasarımcılar, kreatif ajanslar, ürün takımları veya sıfırdan bir site kuran ya da mevcut bir siteyi yenileyen işletme sahipleri.

19. ClickUp Saatlik Program Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Saatlik Program Şablonu ile gününüzü en verimli şekilde geçirin

Adından da anlaşılacağı gibi, ClickUp Saatlik Program Şablonu, proje yöneticilerinin, çalışanların ve serbest çalışanların günlerini planlamasına, görevleri atamasına ve vardiya zamanlamalarını izlemesine yardımcı olarak bir adım daha ileri gider. Sabahten akşama kadar her saati özetleyen dikey bir zaman çizelgesi biçiminde yapılandırılmıştır.

Toplantıları, randevuları veya odaklanmış iş oturumlarını yönetirken, bu şablon renk kodlu bölümler ve görev süresi alanları sayesinde netlik sağlar. Saatlik görev planlaması, zaman boşluklarını veya aşırı dolu programları bir bakışta belirlemenize yardımcı olur.

Bu şablon, planlama dışında ücret ödemelerinin izlenmesine de yardımcı olur.

Neden seveceksiniz:

Haftalık Takvim Görünümü'nü kullanarak her şeyi tek bir zaman çizelgesinde görerek planlama çakışmalarını önleyin

"Mevcut", "Yok", "Yapılacak" ve "Kapalı" gibi görev durumlarıyla zamana duyarlı sorumlulukları izleyin

Saatlik dökümleri kişisel takvim araçlarınıza senkronize edin

Gerçek zamanlı güncellemeler, hatırlatıcılar ve veriye dayalı görsellerle her yeni görevi özelleştirin ve izleyin

Gerçek Ödeme Görünümü ile her görevin size ne kadar para kazandırdığını izleyin

Atanan Kişi Başına Ödeme Görünümü'nü kullanarak her bir atanan kişinin ne kadar kazandığını görün

İdeal kullanım alanları: Günlük görevleri verimli bir şekilde izlemek, yönetmek ve tamamlamak için saatlik dökümüne ihtiyaç duyan serbest çalışanlar, uzaktan çalışanlar veya vardiyalı çalışanlar.

20. ClickUp İş Planı Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp İş Planı Beyaz Tahta Şablonu ile her projeye netlik kazandırın

ClickUp İş Planı Beyaz Tahta Şablonu, hedefleri, kaynakları ve teslim edilecekleri haritalamak için dinamik ve görsel bir yol sağlar. Geleneksel liste tabanlı şablonların aksine, bu sürüm ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak birbiriyle bağlantılı görevleri ve bağımlılıkları görsel olarak düzenler.

Projeleri veya iş akışlarını görselleştirmek için şekiller, çizgiler ve yapışkan notlar kullanın. Beyin fırtınası iş akışları veya başlangıç toplantıları ve çevik sprint planlaması sırasında takımları uyumlaştırmak için harikadır.

Neden seveceksiniz:

Gerçek proje bağımlılıklarını yansıtan görev bağlantıları oluşturun

Etkileşimli yapışkan notlar, diyagramlar ve grafiklerle stratejik oturumlar düzenleyin

Her görevi tamamlamak için gereken belirli kaynakları ayrıntılı olarak belirleyin

Takımınız her aşamada ilerlerken durum güncellemelerini ve engelleyicileri görünüm

İdeal kullanım alanları: İş planlamasına görsel ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım isteyen proje yöneticileri ve işlevler arası takımlar.

21. ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu ile zamanınızı en iyi şekilde kullanın

ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu, çeşitli roller ve projeler arasında zaman dağılımını izlemek için tasarlanmıştır. Öncelik düzeyleri, görev başına tahmini süre, harcanan zaman alanları ve günlük faaliyet dökümü içerir.

Bu şablonun performans odaklı düzeni, tekrarlayan zaman kayıplarını veya darboğazları izleyerek rutinlerinizi optimize etmenize yardımcı olur. Haftalık analizler ve kümülatif raporlama seçenekleri, verimlilik modellerine daha derin bir görünürlük sağlar.

Neden seveceksiniz:

Her gün zamanınızı nasıl geçirdiğinizi planlayın ve değerlendirin

Zaman verilerini kategori, müşteri veya önceliklere göre analiz edin

Haftalık özetleri inceleyerek zaman kaybını belirleyin

İş yükü bilgilerine göre yaklaşan programları İş Yükü Görünümü'nü kullanarak ayarlayın

İdeal kullanım alanları: Verimlilik alışkanlıklarını iyileştirmek isteyen serbest çalışanlar, danışmanlar ve yoğun profesyoneller.

22. ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Yıllık Hedefler Şablonu ile yıllık hedeflerinizi aylık dönüm noktalarına dönüştürün

Hedef belirlemek işin yarısıdır; gerçek başarı, kararlılık ve uyumla elde edilir. ClickUp'ın Yıllık Hedefler Şablonu, iddialı hedefleri net bir şekilde tanımlamanıza ve izlemenize yardımcı olur, böylece takımınız neyi hedeflediğini tam olarak bilir.

Sağlık, finans veya kariyer gibi hedef kategorilerini tanımlayın ve her biri için anahtar performans göstergeleri (KPI) veya başarı ölçütleri atayın. İlerleme çubukları ve ClickUp Hedefleri özelliği, hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı izlemenize yardımcı olur. Ayrıca görevleri, alt görevleri ve ClickUp Belgelerini doğrudan her hedef girdisine bağlayabilirsiniz.

Neden seveceksiniz:

Yıllık hedefleri yönetilebilir zaman çizelgelerine ve eylem öğelerine bölün

Her hedef girdisine metrikler, alışkanlıklar ve belgeler ekleyerek görsel göstergeler ve güncellemelerle ilerlemeyi izleyin

Görsel göstergeler ve tamamlanma yüzdeleriyle sonuçları ölçün ve başarıları kutlayın

Takımınızla uyumlu çalışmak için paylaşılan bir takım takvimi oluşturun

İdeal kullanım alanları: Yıl boyunca proje planlaması ve takvim tabanlı sorunsuz zamanlama isteyen kuruluşlar, proje yöneticileri ve takımlar.

23. ClickUp Time Box Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Time Box Şablonu ile gününüzü görsel olarak planlayın

ClickUp Zaman Kutusu Şablonu, belirli görevlere sabit zaman aralıkları önceden tahsis ederek odaklanılmış, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir çalışma ortamı sağlar. Zaman kutusu tekniğinden esinlenen bu düzen, başlangıç ve bitiş zamanlarını, görev hedeflerini ve zaman sınırlarını belirlemenizi sağlar.

Şablon, her çaba için ayrılan süreyi sınırlayarak farkındalığı teşvik eder ve mükemmeliyetçiliği önler.

Neden seveceksiniz:

Odaklanarak yürütmek için görevlere kesin zaman aralıkları atayın

Kasıtlı zaman sınırları ile bağlam değiştirmeyi azaltın

Daha iyi oturum kontrolü için zamanlayıcılar ve hatırlatıcılar entegre edin

Hangi görevlerin zaman sınırını aştığını veya zaman sınırının altında kaldığını analiz edin

Zaman çizelgenizi görselleştirin ve Time Box Schedule View ile ilerlemeyi takip edin

İdeal kullanım alanları: Oluşturucular, geliştiriciler veya yapılandırılmış zaman dilimleriyle odaklanmayı artırmak isteyen herkes.

24. ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu ile yeni rolünüze güçlü bir başlangıç yapın

Yeni bir role başlamak heyecan verici ve biraz da zorlayıcıdır. İlk 90 gün, beklentilerin yüksek olduğu ve öğrenme eğrisinin dik olduğu bir dönemdir. ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu, ilk ayınız için hedefler belirlemek, ikinci ayınızda ivme kazanmak ve 90. güne kadar gerçek bir etki yaratmaya başlamak için size özel bir alan sunar.

Bu şablonu kullanarak ilerlemenizi izleyin, başarıları ve engelleri belgeleyin ve işlerinizi takım ve iş öncelikleriyle uyumlu hale getirin.

Neden seveceksiniz:

Onboarding Pano Görünümü ile tüm onboarding görevlerini düzenleyin ve izleyin

Yorumları ve kontrol listelerini kullanarak ilerlemeyi şeffaf bir şekilde izleyin

Özel Alanlar ile öğrenme dönüm noktalarını ve somut başarıları kaydedin

Yerleşik alanı kullanarak gözlemlerinizi, başarılarınızı ve zorlukları not edin ve gerçek zamanlı olarak iyileştirme yapın

Planınızı yöneticinizle veya takımınızla paylaşın, böylece herkes beklentiler ve ilerleme konusunda aynı sayfada olsun

İdeal kullanım alanları: Yeni işe alınanlar, yeni terfi alan yöneticiler, işe alım sürecini kolaylaştıran İK takımları ve yeni takım üyelerine mentorluk yapan takım liderleri.

💡 Profesyonel İpucu: Yeni bir çalışan olarak, işbirliği yaparken geri bildirim, kaynak veya destek gibi konularda net taleplerde bulunmaktan çekinmeyin. Açık iletişim, kaliteyi korumak ve ekibinizin hedeflerine verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için çok önemlidir.

25. ClickUp Yemek Planlama Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Yemek Planlama Şablonu ile endişelenmeden yemeklerinizi düzenleyin

Yemek planlaması genellikle günlük bir bulmaca gibidir: ne pişirilecek, ne satın alınacak ve tüm bunları programınıza nasıl sığdıracaksınız? ClickUp Yemek Planlama Şablonu, kaosu ortadan kaldırır ve yemeklerinizi planlamak, tarifleri saklamak, malzemeleri izlemek ve bir hafta öncesinden hazırlık yapmak için net bir sistem sunar.

Bu şablon, yinelenen planlamayı da destekler, böylece yeniden kullanılabilir yemek takvimleri oluşturabilir, hazırlık tarihleri atayabilir ve alt görevler ve etiketlerle alışveriş listelerini izleyebilirsiniz.

Neden seveceksiniz:

Her öğün için hazırlık talimatları, pişirme süreleri ve malzemeleri ekleyin

Verimlilik için alışveriş görevlerini günlere veya yemek kartlarına bağlayın

Haftalık Yemek Planı Özeti özelliği ile önceden hazırlık yapın ve son dakika telaşından kurtulun

Yemek türüne göre tarifleri Yemek Türü Panosu ile düzenleyin

Yemekleri yemek türüne (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği), diyet hedeflerine veya aile tercihlerine göre gruplandırın

İdeal kullanım alanları: Aileler, yemek hazırlayanlar veya belirli bir programa göre beslenme düzenini yöneten herkes.

Daha akıllı görev yönetimi için ClickUp Planner Şablonlarını seçin

Hedefleriniz ne olursa olsun (yemek hazırlama, düğün planlama veya web sitesi açma), doğru araçlara sahip olmak büyük fark yaratır. ClickUp'ın planlayıcı şablonları, basit kontrol listelerinin ötesine geçer; zamanınızı yönetmenize ve hem yeni hem de mevcut planlarınızı sipariş altına almanıza yardımcı olarak daha verimli ve etkili sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Bu Microsoft Planner şablon alternatifleri, otomasyon özellikleri, işbirliği araçları, özel alanlar ve daha fazlasını içeren gelişmiş özelliklerle donatılmıştır.

Bugün ClickUp'a kaydolarak yapılacaklar listenizi ve zaman çizelgelerinizi kontrol altına alın.