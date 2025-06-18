Yazılım Mühendisleri için 2025'te Öğrenilmesi Gereken En İyi 10 AI Kursu

Herkesin bir sonraki büyük AI işini kurduğu, görüntü ürettiği, çok insan gibi konuşan chatbotlar yarattığı bir hackathon'a hiç katıldınız mı? Siz ise JavaScript'inizin hata vermesini engellemeye çalışıyorsunuz

Sanki lastik ördekle kılıç dövüşüne çıkmak gibi, değil mi?

Ancak AI sadece profesyoneller için değildir. Birkaç akıllı hamle ile AI, sizin gizli silahınız olabilir. Kod düzeltmelerinin otomasyonundan tüm mimarilerin optimizasyonuna kadar, AI'da uzmanlaşmak yazılım geliştirme becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyabilir.

Bu makale, geçmişi düzeltmekle kalmayıp geleceği inşa etmenize yardımcı olacak yazılım mühendisleri için en iyi AI kurslarını keşfediyor!

Yazılım Mühendisliğinde AI'nın Anahtar Uygulamaları

Dünya yazılım mühendisliğinin kod yazmakla ilgili olduğunu düşünürken, siz bunun daha akıllı kod yazmakla ilgili olduğunu biliyorsunuz.

Boilerplate kod yazan, hataları sizden önce yakalayan ve hatta siz çalışırken performans optimizasyonları öneren bir AI düşünün. Bu bilim kurgu değil; bir AI mühendisi bunu şu anda gerçekleştiriyor. İşte nasıl:

✅ Kod oluşturma ve otomatik tamamlama

GitHub Copilot ve Tabnine gibi AI destekli araçlar, yazarken tüm kod parçacıklarını önererek saatlerce süren işlerden tasarruf etmenizi sağlar. Bir fonksiyona mı ihtiyacınız var? AI sizin için yazabilir.

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✅ Hata algılama ve test otomasyonu

Artık sonsuz hata ayıklama yok! AI destekli araçlar kod kalıplarını analiz eder, hataları üretime geçmeden yakalar ve hatta düzeltmeler önererek sizi şifreli yığın izlerinden kurtarır.

✅ Kullanıcı deneyimi için Doğal Dil İşleme (NLP)

Sohbet robotlarından sesli asistanlara kadar, yapay zeka destekli doğal dil işleme (NLP), uygulamaları daha akıllı ve sezgisel hale getirerek kullanıcıların yazılımla etkileşimini iyileştirir.

✅ Tahmine dayalı analiz

AI modelleri, sorunlar büyümeden önce performans darboğazlarını tespit eder, sistem arızalarını tahmin eder ve kaynakları optimize eder.

✅ Tekrarlayan görevlerin otomasyonu

AI, test, izleme ve dağıtımı otomatikleştirerek, manuel işleri ve kesinti sürelerini azaltarak sürekli entegrasyon ve teslimatı (CI/CD) yönetir.

Sonuç olarak, AI yazılım mühendisliği ve veri bilimi işlerine yenilik ve verimlilik katarak bu işleri kolaylaştırır.

👀 Biliyor muydunuz? AI, on yılın sonunda küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolara kadar katkı sağlayabilir.

AI, Yazılım Mühendisliği Verimliliğini Nasıl Artırır?

Basitçe söylemek gerekirse, AI sizi bir yazılım mühendisi veya geliştiricisi olarak daha hızlı, daha akıllı ve daha verimli hale getirir. İşte her aşamada verimliliğinizi nasıl artırdığı.

🎯 Geliştirmeyi hızlandırır

AI destekli kod önerileri, otomatik tamamlama ve otomatik hata ayıklama ile, tekrarlayan kod yazmaya daha az zaman harcayarak problem çözmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

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🎯 Hataları en aza indirir

AI destekli statik analiz araçları, kodu güvenlik açıkları için tarar, en iyi uygulamaları uygular ve otomatik olarak düzeltmeler önerir, böylece güvenlik riskleri artmadan önce azaltılır.

🎯 Performansı optimize eder

AI, sistem günlüklerini ve kullanım modellerini analiz ederek arızaları önceden tahmin eder, optimizasyonlar önerir ve en yüksek performans için altyapıyı ince ayar yapar.

🎯 İşbirliğini geliştirir

Ayrıca, en iyi uygulamaları önererek, yeniden kullanılabilir kod parçacıkları önererek ve gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak takımların daha akıllı çalışmasına yardımcı olur ve işbirliğini sorunsuz hale getirir.

🧠 İlginç Bilgi: Gartner, şirket yazılım mühendislerinin %75'inin on yılın sonuna kadar AI kod yardımcılarını kullanacağını öngörüyor. Bu, 2023'ün başlarında %10 olan orandan önemli bir artış anlamına geliyor.

Doğru AI Yazılım Mühendisliği Kursunu Seçme

Doğru AI kursunu seçmek, bir programlama dili seçmek gibi hissettirebilir — çok fazla seçenek var ve her birinin kendine özgü güçlü yönleri var. Kariyer hedeflerinize en uygun kursu bulmak için yapmanız gerekenler.

Sektörle alakalılık: Hızlı Hızlı mühendislik , büyük dil modellerinin (LLM) ince ayarları ve pekiştirmeli öğrenmeyi kapsayan kursları seçerek faiz alanlarınızı güncel yazılım mühendisliği trendleriyle uyumlu hale getirin

Ön koşullar: Python programlama, doğrusal cebir veya bulut bilişim konusunda gerekli bilgilere sahip olup olmadığınızı kontrol edin ve AI kavramlarına yeniyseniz, başlangıç seviyesindeki kurslarla başlayın

Eğitmenlerin nitelikleri: AI eğitim kurslarında sağlam bir temel sağlayan Andrew Ng gibi sektör liderlerinden öğrenin

Uygulamalı projeler: Etkileşimli kodlama ortamlarında gerçek dünya senaryoları, AI odaklı geliştirme görevleri ve otomasyon alıştırmaları içeren kursları seçin

Öğrenme stili: Kendi hızınızda ilerleyen çevrimiçi öğrenme veya canlı mentorluk gibi öğrenme tercihlerinize uygun bir kurs seçin

Maliyet ve değer: Başlangıç olarak ücretsiz çevrimiçi kursları değerlendirin, ancak kariyer fırsatlarınıza değer katacaksa Coursera, Udacity veya edX'in sertifikalarına yatırım yapın

💡Profesyonel İpucu: Özellikle yeni başlayanlar için, AI'nın karmaşıklığını verimli bir şekilde yönetmek için AI yönetişimi ve etik hususlara genel bir bakış sunan kursları seçin.

Yazılım Mühendisliğinde En İyi 10 AI Kursu

Üretken AI ile tahmine dayalı AI arasındaki farkın ne olduğunu hala merak ediyor veya makine öğrenimi becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, herkes için uygun bir kurs var. İşte AI eğitim kursları için en iyi seçimlerimiz:

1. Derin Öğrenme Uzmanlığı – DeepLearning. AI

coursera aracılığıyla

Fiyatlandırma: Coursera'ya kayıt olunca ücretsiz

Seviye: Orta

Andrew Ng ve diğer sektör uzmanları tarafından verilen DeepLearning.AI'nın Derin Öğrenme Uzmanlığı, yapılandırılmış ve uygulamalı bir programdır. Derin sinir ağları oluşturma ve optimize etme becerilerini kazanmanız için tasarlanmıştır.

Bu kurs, modelleri eğitmeyi, performansı optimize etmeyi ve AI tekniklerini gerçek dünya görevlerine uygulamayı öğretir. Düşünün: görüntü tanıma, NLP ve konuşma işleme — hepsi Python ve TensorFlow kullanılarak.

İşte bu kursun en iyi özellikleri:

Sinir Ağları ve Derin Öğrenme, Derin Sinir Ağlarını İyileştirme, Makine Öğrenimi Projelerini Yapılandırma, Evrişimli Sinir Ağları ve Dizi Modelleri gibi beş kursa erişin

Konuşma tanıma, makine çevirisi ve görüntü oluşturma gibi uygulamalı projeler ve gerçek dünya örnekleri edinin

Teori ve uygulamaya odaklanarak sinir ağları, CNN'ler, RNN'ler, LSTM'ler ve Transformer'ları öğrenin

Paylaşılabilir kariyer sertifikası, LinkedIn entegrasyonu ve ACE kredi önerisine erişin

2. Kodlayıcılar için Pratik Derin Öğrenme – hızlı. ai

Fiyatlandırma: Ücretsiz

Seviye: Başlangıçtan orta seviyeye

Karmaşık matematikle boğuşmadan derin öğrenmeye başlamak mı istiyorsunuz? Fast.ai'nin Kodlayıcılar için Pratik Derin Öğrenme kursu size yardımcı olabilir.

Bu kurs, temel kodlama deneyimine sahip ve AI'yı öneri sistemleri gibi gerçek dünya görevlerine uygulamak isteyen yazılım mühendisleri için tasarlanmıştır.

Ağır teori yerine pratik uygulamaya odaklanan bu kurslar, yeni başlayanlar için idealdir.

Bu kurs size şu konularda yardımcı olur:

Görüntü sınıflandırma ve NLP gibi gerçek dünya uygulamaları için derin öğrenme modelleri oluşturun ve dağıtın

PyTorch, fast.ai ve Hugging Face Transformers gibi en yeni araçları kullanın

Etkileşimli Jupyter Notebook'lar ve ücretsiz bulut kaynakları ile uygulamalı öğrenin — pahalı donanım gerekmez

Ücretsiz, yüksek puan alan bir kitap ve uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle derin öğrenme kavramlarını öğrenin

💡 Profesyonel İpucu: Kurs açıklamasında kullanılan terimler kafanızı karıştırıyorsa, yapay zeka sözlüğünü kullanarak bilgilerinizi pekiştirin.

3. CS50'nin Python ile Yapay Zekaya Giriş – Harvard Üniversitesi

harvard Üniversitesi aracılığıyla

Fiyatlandırma: Ücretsiz deneme, 299 $ karşılığında doğrulanmış sertifika

Seviye: Orta

Harvard Üniversitesi tarafından sunulan CS50'nin Python ile Yapay Zekaya Giriş kursu, yazılım mühendislerinin ve yapay zeka meraklılarının yapay zeka ilkeleri hakkında pratik deneyim kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Projeler aracılığıyla, grafik arama algoritmaları, LLM'ler ve üretken AI ve pekiştirmeli öğrenme gibi temel AI kavramlarını yedi hafta içinde öğreneceksiniz. Harvard uzmanları tarafından verilen bu kurs, Python tabanlı araçlarla güçlü bir AI portföyü oluşturmak isteyenler için uygundur.

Bu kursun öne çıkan özellikleri şunlardır:

Sinir ağları, optimizasyon teknikleri ve LLM'ler dahil olmak üzere AI'nın temellerini öğrenin

Python programlama ve AI problem çözme becerilerinizi güçlendiren uygulamalı projeler üzerinde çalışın

Teori ve uygulamayı dengeleyen yapılandırılmış bir müfredatla kendi hızınızda öğrenin

AI kavramlarını NLP ve pekiştirmeli öğrenme gibi gerçek dünya senaryolarına uygulayın

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %13'ü zor kararları almak ve karmaşık sorunları çözmek için AI kullanmak istiyor. Ancak, yalnızca %28'i işlerinde AI'yı düzenli olarak kullandığını söylüyor. Olası bir neden: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, hassas karar verme verilerini harici bir AI ile paylaşmak istemeyebilir. ClickUp, AI destekli problem çözmeyi güvenli Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözer. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenliği standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken AI teknolojisini güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

4. Python ile AI Programlama – Udacity

udacity aracılığıyla

Fiyatlandırma: Aylık 249 $ veya dört aylık abonelik 846 $

Seviye: Başlangıç

Udacity'nin Python ile AI Programlama kursu, yeni başlıyor olsanız bile yapay zeka dünyasına giriş yapmanızı sağlar. Bu başlangıç seviyesine uygun Nanodegree, NumPy, pandas ve Matplotlib gibi temel AI araçlarını öğrenirken Python'da sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olur.

Üç ay boyunca, makine öğrenimi modellerini eğitmeyi ve dağıtmayı öğreneceksiniz. Ayrıca PyTorch'ta sinir ağlarıyla çalışacak ve NLP için Transformers gibi en son konuları keşfedeceksiniz.

İşte kursların içeriği.

Komut dosyası oluşturma, nesne yönelimli programlama ve otomasyon dahil olmak üzere Python'un temellerini öğrenin

Veri analizi ve görselleştirme konusunda pratik deneyim kazanın

Görüntü sınıflandırıcıları gibi gerçek dünya projeleri oluşturun ve derin öğrenme modellerini kullanıma alın

PyTorch gibi derin öğrenme çerçevelerini öğrenin ve üretken yapay zeka uygulamalarını keşfedin

AI iş fırsatları için LinkedIn ve GitHub profillerinizi optimize etmek üzere kariyer desteği alın

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları, çalışma alanınızdaki görevleri ve süreçleri otomatikleştirerek tekrarlayan işleri üstlenebilir! Örneğin, görevleri otomatik olarak atamak, durumları güncellemek ve hatta hatırlatıcılar göndermek için bir ajan kurabilirsiniz, böylece takımınız en önemli işlere odaklanabilir. Ajanlara ne yapılacağını söyleyin, gerisini o halletsin, zamandan tasarruf edin ve manuel çabayı azaltın. Oldukça havalı, değil mi? 🚀 İş akışınıza bir ClickUp AI Aracısı ekleyerek daha hızlı çalışın

5. Makine Öğrenimi – Stanford Üniversitesi

stanford Üniversitesi aracılığıyla

Fiyat: 10 hafta için 6.056 $

Seviye: İleri

ML'yi öğrenmeye kararlıysanız, bu kurs tam size göre! Stanford Üniversitesi'nin Makine Öğrenimi kursu, makine öğreniminin temellerini ve ileri kavramlarını derinlemesine inceler.

Andrew Ng gibi eğitmenler tarafından verilen bu 10 haftalık program, bilgisayar bilimi veya ilgili alanlarda lisans derecesine sahip öğrenciler içindir.

Denetimli ve denetimsiz öğrenme, pekiştirmeli öğrenme ve teorik temelleri kapsayan bu kurs, gerçek dünya uygulamaları için akıllı sistemler oluşturmak için gerekli AI becerilerini sağlar.

Bu kursu seçmeniz için anahtar nedenler şunlardır:

Projeler, ödevler ve büyük bir dönem projesi ile pratik deneyim kazanın

SVM, kümeleme, PCA ve pekiştirmeli öğrenme gibi gelişmiş ML tekniklerini öğrenin

Akademik kredi (4 birim) kazanın ve resmi Stanford transkriptini alın

AI araştırmaları veya yüksek etkili endüstri rollerinde gerekli uzmanlığı kazanın

💡 Profesyonel İpucu: İlgili AI alt forumlarını keşfederek ve anahtar AI etkileyicilerini takip ederek en son AI tartışmalarından haberdar olun. Bu, becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

6. Herkes için AI – DeepLearning. AI

Fiyatlandırma: Coursera'ya kayıt olunca ücretsiz

Seviye: Başlangıç

DeepLearning.AI tarafından sunulan AI for Everyone, Andrew Ng tarafından hazırlanan ve AI'yı basit terimlerle açıklayan, yeni başlayanlar için uygun bir kurstur.

Teknik olmayan profesyoneller için ideal olan bu kurs, AI'nın yapabileceklerinin ve nasıl çalıştığının temellerini kapsar. Gerçek dünya senaryolarında nasıl kullanacağınızı daha iyi anlayın. Sadece altı saatte AI'nın etkisi ve uygulamaları hakkında daha derinlemesine bilgi edinebilirsiniz.

Bu kurstan elde edeceğiniz faydalar:

Herhangi bir teknik ön koşul olmadan AI'nın temellerini öğrenin

Sinir ağları, makine öğrenimi ve veri iş akışları gibi anahtar AI kavramlarını anlayın

Kuruluşunuzda yapay zeka fırsatlarını nasıl belirleyeceğinizi ve uygulayacağınızı keşfedin

Akıllı asistanlardan sürücüsüz arabalara kadar gerçek dünyadaki AI uygulamalarını keşfedin

Paylaşılabilir bir sertifika alın ve kendi hızınızda becerilerinizi geliştirin

7. Üretimde Makine Öğrenimi – DeepLearning. AI

Fiyatlandırma: Coursera'ya kayıt olunca ücretsiz

Seviye: Orta

DeepLearning.AI tarafından sunulan Üretimde Makine Öğrenimi, Andrew Ng tarafından verilen bir başka orta düzey kurstur ve gerçek dünya ortamlarında ML modellerinin nasıl dağıtılacağını ve bakımının nasıl yapılacağını öğretir.

Teori ile üretim arasındaki boşluğu doldurmayı öğrenmenize yardımcı olur, kavram kayması, veri doğrulama ve model performans optimizasyonu gibi zorlukların üstesinden gelmenizi sağlar.

Bu kursu uygun kılan özellikler şunlardır:

Kapsam belirleme aşamasından dağıtım aşamasına kadar uçtan uca makine öğrenimi yaşam döngüsünü öğrenin

Ölçeklenebilir, güvenilir ML sistemleri için MLOps (Makine Öğrenimi Operasyonları) en iyi uygulamalarını anlayın

Veri kalitesi ve hata analizi gibi gerçek dünya zorluklarıyla modelleri optimize edin

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri işleme konusunda pratik bilgiler edinin

8. Yapay Zeka A'dan Z'ye 2025: Ajansal AI, Gen AI ve RL – Udemy

udemy aracılığıyla

Fiyat: 199 $ ile ömür boyu erişim

Seviye: Başlangıç

AI geliştirmek istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Udemy'nin Artificial Intelligence A-Z 2025: Agentic AI, Gen AI ve RL kursu, gerçek dünyadaki AI uygulamalarını sıfırdan nasıl geliştireceğinizi öğreten uygulamalı bir kurstur.

Peki, bu kurslar size ne sunacak?

İşte en iyi özelliklerinden bazıları:

Otonom araçlar, depo optimizasyonu ve tıbbi sohbet robotları için yapay zeka modelleri oluşturun

Q-öğrenme ve Derin Q-öğrenme gibi pekiştirme öğrenme tekniklerinde uzmanlaşın

Her proje için indirilebilir Python kod şablonları alın

Üretken AI ve LLM'ler hakkında bonus içerik dahil olmak üzere ömür boyu erişim elde edin ve bilgi çalışanları için AI araçlarını kullanmanın pratik yollarını keşfedin

9. TensorFlow Geliştirici Profesyonel Sertifikası – Derin Öğrenme. AI

coursera aracılığıyla

Fiyatlandırma: Coursera'ya kayıt olunca ücretsiz

Seviye: Orta

Açıkça belirtmek gerekirse, bu kurs TensorFlow ile derin öğrenmeyi öğrenmek isteyenler için idealdir. DeepLearning.AI tarafından sunulan TensorFlow Geliştirici Profesyonel Sertifikası, temel bilgilerden başlayarak bilgisayar görme için gerçek dünya AI modelleri oluşturmaya kadar sizi yönlendirir.

16 kodlama ödevi ve dört derinlemesine kurs ile AI destekli uygulamalar için gerekli becerileri kazanacak ve hatta Google TensorFlow Sertifika sınavına hazırlanacaksınız!

Bu kursu bu kadar iyi yapan nedir? İşte anahtar özellikler:

Derin sinir ağları oluşturmak için TensorFlow'un en iyi uygulamalarını öğrenin

Görüntü tanıma, NLP ve zaman serisi tahmini için AI modellerini eğitin

RNN'ler, LSTM'ler, transfer öğrenimi ve veri artırma konusunda pratik deneyim kazanın

Şiir yazma ve trend tahminleri gibi gerçek dünya projelerinde iş deneyimi kazanın

AI referanslarınızı güçlendirmek için paylaşılabilir bir sertifika kazanın

10. Pekiştirme Öğrenimi Uzmanlığı – Alberta Üniversitesi

coursera aracılığıyla

Fiyatlandırma: Coursera'ya kayıt olunca ücretsiz

Seviye: Orta

Deneyimlerden öğrenen ve kendi başına kararlar alan bir AI geliştirmek mi istiyorsunuz? Alberta Üniversitesi'nin Pekiştirmeli Öğrenme Uzmanlığı kursu tam size göre!

AI uzmanları Martha White ve Adam White tarafından verilen bu dört derslik program, Python ile gerçek dünya çözümleri kodlarken Q-öğrenme, Politika Gradyanları ve Monte Carlo yöntemleri gibi RL algoritmalarını öğrenmenize yardımcı olur.

Neden bu kursu almalısınız?

Uyarlanabilir yapay zeka ve karar verme sistemleri için temel RL tekniklerini öğrenin

Pratik Python ödevleriyle RL modelleri oluşturun ve eğitin

Oyun içi yapay zeka, akıllı asistanlar ve tedarik zinciri optimizasyonu gibi uygulamaları keşfedin

RL kavramlarını derin öğrenme ve denetimli öğrenme ile bağlantılandırın

Uzmanlığınızı sergilemek için Alberta Üniversitesi sertifikası alın

💡 Profesyonel İpucu: AI'yı yazılım geliştirmeye entegre etmek, sadece kurslarla sınırlı değildir. Merakınızı koruyun ve derslerin ötesinde deneyimler kazanın. Modelleri ince ayarlamak, farklı veri kümelerini test etmek ve en son AI araştırmalarını keşfetmek sizi diğerlerinden ayıracaktır.

Yazılımda AI Uygulaması

Yapay zekanın temellerini öğrendikten sonra, bu bilgileri uygulamaya koyma zamanı geldi.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, bunu zahmetsizce yapmanıza yardımcı olur. Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir.

ClickUp, yazılım mühendisleri için tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, kod kalitesini artırarak ve iş akışlarını basitleştirerek işi dönüştürür.

Kodlama, hata ayıklama, sprint planlaması veya dokümantasyon yönetimi yapın, ClickUp for Software Teams her şeyi tek bir AI destekli çalışma alanına getirir. Hadi ayrıntılara geçelim.

Şirket içi AI destekli asistan ClickUp Brain, tüm bunları mümkün kılar.

Hızlı bir fonksiyona veya bazı standart kodlara mı ihtiyacınız var? İhtiyacınızı açıklayın, ClickUp Kod Parçacığı Oluşturucu saniyeler içinde temiz ve verimli kodlar oluşturur — Python mantığı, regex kalıpları veya CSS parçacıkları olsun.

ClickUp Brain'i kullanarak kod yazın, hataları bulun ve manuel çaba harcamadan düzeltin

Sonsuz API belgeleri, teknik özellikler veya toplantı notları yazmaktan bıktınız mı? Brain, iyi yapılandırılmış belgeleri otomatik olarak oluşturur, böylece takımınız manuel çaba harcamadan uyumlu çalışmaya devam eder.

Yapay zeka sadece bunları mı yapıyor? Kesinlikle hayır! ClickUp Brain, çalışma alanınızın beyni gibi çalışır.

AI destekli algoritmalar, doğal dil işleme ve örüntü tanıma ile Brain, görev açıklamalarını, belgeleri ve bağlamsal verileri çalışma alanınızda analiz eder. Sorunları belirler ve hata raporlamayı otomatikleştirerek manuel çabayı azaltır. Daha az iş, daha akıllı hata ayıklama!

Ayrıca, basit bir komutla anında hata raporları oluşturabilir ve saniyeler içinde ayrıntılı bir rapor alabilirsiniz.

ClickUp özel ajanları, kod incelemelerini otomatikleştirme ve hata izleme ile yazılım teslimatını hızlandırın

Bu bilgiler, gelecekteki sprintlerinizi planlamanıza da yardımcı olur. ClickUp Görevleri ile sprintleri zahmetsizce planlayabilir, atayabilir ve izleyebilirsiniz!

Brain, geçmiş verileri kullanarak sprint hedefleri önerir, epikleri AI tarafından oluşturulan alt görevlere ayırır ve becerilere ve iş yüküne göre görevleri atar.

ClickUp Görevleri ile işleri işbirliği içinde ve zamanında organize edin ve tamamlayın

Hedefleriniz hakkında beyin fırtınası yapmak veya tüm teknik belgelerinizi, ürün özelliklerinizi ve toplantı notlarınızı tek bir yerde saklamak mı istiyorsunuz? ClickUp Docs, her şeyi güncel ve erişilebilir tutar.

Ayrıca ClickUp Brain'i kullanarak teknik belgeler yazabilir, bunları görevlere dönüştürebilir ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Tamamen kolaylık!

ClickUp Belgeleri'nde yapay zeka destekli yardım ile teknik özellikleri zahmetsizce işbirliği içinde belgelendirin

Tüm bunlar gözünüzü korkutuyorsa, ClickUp'ta hemen başlamanıza yardımcı olacak bir yazılım geliştirme şablonları kütüphanesi de var!

Şirket içi yazılım geliştirme projelerimizi izlemek için ClickUp kullanıyoruz; birden fazla proje ve takımı yönetmek işimi kolaylaştırıyor, bu, scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için şimdiye kadar kullandığım en iyi araçlardan biri.

Şirket içindeki yazılım geliştirme projelerimizi izlemek için ClickUp kullanıyoruz; birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işimi kolaylaştırıyor, bu, scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için şimdiye kadar kullandığım en iyi araçlardan biri.

Sonuç olarak, ClickUp Brain parmaklarınızın ucunda olduğunda, tekrarlayan görevleri otomasyona bırakarak inovasyona odaklanabilirsiniz. Daha akıllı kod yazmak, daha iyi plan yapmak ve daha hızlı çalışmak için ihtiyacınız olan her şey.

ClickUp ile Yapay Zeka ve Gerçek İlerleme

Yazılım mühendisliğinde AI, sadece süslü bir eklenti değildir. Sıradan işleri otomatikleştiren, iş akışlarını optimize eden ve geliştiricilerin gerçekten önemli olan şeye, yani harika yazılımlar oluşturmaya odaklanmasına yardımcı olan güçlü bir eklentidir.

AI destekli verimlilik söz konusu olduğunda, ClickUp en iyi hile kodudur! Kod oluşturma, hata raporları, sprint planlaması, izleme ve mühendislik şablonlarını tek bir güçlü çalışma alanında yazılım mühendisliği görevleri için kolaylaştırır.

ClickUp'ın zor işleri sizin yerinize yapmasını sağlarken neden birden fazla araçla uğraşasınız? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve farkı deneyimleyin.