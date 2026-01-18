AI Etkileyicileri: En Son AI Trendleri Hakkında Konuşanları Takip Edin

AI herkesin dilinde. Geride kalmak istemiyorsanız, AI alanındaki gelişmelerden haberdar olmak çok önemli hale geliyor.

Sektörün en parlak beyinlerini takip etmekten daha iyi bir güncelleme yolu olabilir mi? Trendleri belirleyenleri takip ettiğinizde, bu trendlere ayak uydurmak çok daha kolay hale geliyor.

Bu nedenle, yapay zeka sahnesini şekillendiren ve yapay zeka alanındaki en son gelişmelerle ilgili konuşmalara öncülük eden vizyoner düşünürlerden oluşan en etkili 10 yapay zeka influencerının listesini hazırladık.

Pazarlama uzmanı veya sosyal medya uzmanıysanız ya da yapay zeka dünyasının gerçek öncülerinden bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, bu liste onların katkılarını iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

AI Etkileyicileri Nedir?

AI influencer'ları, yapay zeka konusunda uzman olan ve bilgilerini ve içgörülerini başkalarıyla paylaşan araştırmacılar, teknoloji uzmanları, girişimciler, eğitimciler veya fikir liderleridir. AI'nın inceliklerini, kullanım örneklerini ve dünya genelindeki önemini açıklıyorlar.

AI influencer'ları, AI ile ilgili teknolojik konuların anlaşılmasına ve AI araçlarının geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor.

Bu popüler sanal etkileyiciler, sosyal medya platformları, akademik yayınlar, konferanslar ve sektör forumları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla etkileşim kurarak, yapay zeka ile ilgili konularda uzmanlıklarını ve bakış açılarını paylaşımda bulunuyor.

Kısacası, bu kişiler yapay zekayı daha iyi anlamamıza ve gelecekte hayatımızı nasıl değiştirebileceğini kavramamıza yardımcı oluyor.

Takip Etmeniz Gereken 10 Yapay Zeka Etkileyicisi

Çok sayıda profili inceleyerek, önemli gelişmelere öncülük eden ve size değerli içgörüler ve bilgiler sunacak 10 düşünce lideri ve yapay zeka öncüsünü özenle seçtik.

AI ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bu influencer'ları takip edin:

via X

Samuel Harris Altman, yapay zeka devriminin öncülerinden olan OpenAI'nin kurucusu ve CEO'sudur.

OpenAI, çeşitli büyük dil tabanlı AI modelleri (LLM'ler), açık kaynaklı AI modelleri ve gelişmiş görüntü oluşturma modelleri (DALL•E 2, DALL•E 3) geliştirmiştir. Popüler bir Üretken AI ve ücretsiz olarak kullanılabilen sohbet robotu asistanı olan ChatGPT de OpenAI tarafından geliştirilen bir AI sistemine dayanmaktadır.

Sam, sekiz yaşında kod yazmaya başladı ve bu onu 2019'da Tools for Humanity'yi kurmaya yönlendirdi. Bu kuruluş, dolandırıcılığa karşı koymak amacıyla kimlik doğrulama sağlamak ve geçim kaynağını teyit etmek için insanların gözlerini tarayan sistemler geliştiriyor. 2014'ten 2019'a kadar, Sam aynı zamanda girişim hızlandırıcısı Y Combinator'ın başkanlığını da yürüttü.

Şu anda X'te 2,5 milyon takipçisi bulunan Sam, Apollo projelerine katkıda bulunurken (Apollo, moonshot'lara yatırım yapan bir erken aşama fonudur), Open AI'nın ilerlemeleri ve yapay zeka araçlarındaki yenilikler hakkında aktif olarak paylaşımlar yapıyor. Güçlü yapay zeka sistemlerinin kontrol altında tutulmasını sağlamak için yapay zeka güvenliği araştırmalarına büyük yatırımlar yapıyor. İleri düzey yapay zeka ile ilgili politikaları şekillendiren önemli bir ses.

via X

Dr. Fei Fei Li, bir yapay zeka influencer'ı, Stanford Üniversitesi İnsan Odaklı Yapay Zeka Enstitüsü'nün eş direktörü ve Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nün ilk Sequoia Profesörüdür.

Google'da başkan yardımcısıydı ve Google Bulut'ta yapay zeka/makine öğrenimi baş bilim insanı olarak görev yaptı.

2020 yılında, sosyal yapay zeka alanındaki ilerlemeleri yönlendirmek ve platformunu denetlemek amacıyla sosyal medyada yapay zeka araçlarının kullanımını değerlendirmek üzere bağımsız yönetici olarak X'in yönetim kuruluna atandı.

X'te 445 binden fazla takipçisi olan Li, kısa süre önce yapay zekanın doğuşundaki merak, keşif ve bulguları konu alan yeni kitabı The Worlds I See'yi paylaştı.

Kısa süre önce, STEM ve yapay zeka alanlarında etik ve çeşitliliği savunan ulusal bir ses olarak "Yapay Zekanın Vaftiz Annesi" unvanını aldı.

Li ayrıca, en son yapay zeka gelişmelerine ve derin öğrenmeye katkıda bulunan büyük ölçekli bir veri seti ve çaba olan ImageNet ve ImageNet Challenge'ı da icat etti.

via X

X'te 943 bin takipçisi bulunan Dr. Andrew Ng, DeepLearning.AI'nın kurucusu, Landing AI'nın kurucusu ve CEO'su, ayrıca Coursera'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

2011 yılında Andrew, Stanford Üniversitesi'ndeki ana MOOC (Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar) platformunun geliştirilmesine öncülük ederek, Coursera'da 100.000'den fazla çevrimiçi öğrenciye makine öğrenimi (ML) kursu sunulmasını sağladı. Coursera'daki dersleri dünya çapında 3 milyondan fazla öğrenciye ulaştı.

Eski bir Baidu ve Google Brain araştırma bilimcisi olan bu isim, makine öğrenimi ve yapay zeka eğitimi konusunda bir otoritedir. Robotik ve makine öğrenimi alanlarında 200'ün üzerinde araştırma makalesinin yazarı ve ortak yazarı olan bu isim, yapay zeka alanındaki işiyle sayısız hayatı değiştirmiştir.

2013 yılında Time 100 tarafından "dünyanın en etkili kişisi" seçildi.

Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. [Adı], yapay zeka eğitimi ve uygulamaları konusundaki uzmanlığını ve vizyonunu paylaşıyor. Derin öğrenmeyi ilerleten çığır açıcı araştırmalarını yayınlamaya devam ediyor.

via X

X'te yaklaşık 83 bin takipçisi olan Kate Crawford, yapay zekanın toplumu nasıl etkilediğini inceleyen tanınmış bir uzman.

İşleri, yapay zekanın iki on yıllık evrimini kapsıyor ve büyük veri, makine öğrenimi ve yapay zekanın tarih, siyaset, işgücü ve çevreyi nasıl etkilediğini anlamaya odaklanıyor.

Microsoft Research New York ve USC Annenberg'de saygın bir akademisyen olan bu isim, Nature ve Science gibi tanınmış araştırma dergilerine katkıda bulunuyor.

Kate'in "Anatomy of an AI System" ve "Excavating. ai" gibi benzersiz projeleri, prestijli ödüller kazandı ve büyük müzelerde yer aldı. "Anatomy of an AI System", Amazon Echo cihazının arkasındaki tam yığın tedarik zincirini ve veri akışlarını inceliyor. Excavating. ai ise, yapay zeka geliştiricilerinin dünya görüşlerine dayalı olarak yapay zeka sistemlerine yerleşen ideolojileri, değerleri ve önyargıları ortaya koyan bir etnografik çalışma.

Her iki proje de, AI sistemlerinin içinde genellikle gizli kalan insani unsurları ve etik boyutları ortaya koymada etkili oldu. Crawford’un Atlas of AI adlı kitabı da dahil olmak üzere işleri, AI’yı geliştirenlerin değerlerinin AI’yı nasıl şekillendirdiği konusunda daha fazla şeffaflık ve hesap çağrısında bulunuyor.

AI Now Institute'un kurucu ortağı olan Crawford, yapay zekanın toplumsal etkilerine odaklanıyor ve bu yaklaşımı, yapay zekadan yararlanan pazarlamacılar ve sosyal medya uzmanlarının dile getirdiği endişelerle örtüşüyor.

via X

Bilgisayar bilimcisi ve mühendis olan Ian J. Goodfellow, yapay sinir ağları ve derin öğrenme alanlarında önemli bir etki yarattı.

AI topluluğunda önemli bir takipçi kitlesine sahip olan Goodfellow'un çığır açan fikri, 2014 yılında sıradan bir buluşma sırasında ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla sohbet ederken, bilgisayarların insan müdahalesi olmadan bağımsız olarak görüntü üretmesi için bir yöntem tasarladı. Bu, GAN'ların (Generative Adversarial Networks) oluşturulmasına yol açtı.

GAN'ların arkasındaki anahtar fikir, iki sinir ağını birbiriyle karşı karşıya getirerek, bazı eğitim veri kümelerine benzeyen yeni, sentetik veriler üretmektir. İki ağ sürekli bir oyun oynar ve üretilen örnekler gerçek verilerden ayırt edilemez hale gelene kadar gelişir.

Şu anda DeepMind'da araştırma bilimcisi olarak çalışan Goodfellow, beklenmedik şöhretini biraz gerçek dışı buluyor. Buna rağmen, keşiflerinin kötüye kullanılmasını önlemeye kendini adamıştır. Vizyonu, tutkuyla savunduğu bir amaç olan yapay zekanın etik kullanımını korumayı içermektedir.

LinkedIn aracılığıyla

Allie Miller, bir yapay zeka girişimcisi, danışmanı ve yatırımcısıdır.

LinkedIn'de bir milyondan fazla takipçisi olan bu kişi, yapay zeka eğitimine aktif olarak katkıda bulunuyor, dünya çapında yapay zeka konusunda konuşmalar yapıyor, küresel yapay zeka kamu politikasına danışmanlık yapıyor ve işlerin yapay zeka ile başarılı olmaları için eğitim kaynakları oluşturuyor. Sosyal medya platformlarında yapay zeka eğitimini savunan popüler bir sanal influencer.

Daha önce Amazon (AWS) şirketinde Startup'lar ve Risk Sermayesi için Makine Öğrenimi İş Geliştirme bölümünü yönetmişti.

Sıfırdan başlayarak AWS bünyesindeki işi büyüttü, dünya çapındaki önde gelen makine öğrenimi araştırmacılarına, kuruculara ve yatırımcılara danışmanlık ve destek sağladı.

Bundan önce Allie, ulusal inovasyon yarışmalarında birincilik kazanarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı ve IBM'de yapay zeka ürünü geliştiren en genç kadın oldu.

2019 yılında AIconic tarafından "Yılın Yapay Zeka Yenilikçisi" seçildi ve uzun yıllardır LinkedIn'de Teknoloji ve Yapay Zeka alanında En Etkili Sesler arasında yer alıyor. Yapay zeka ve teknoloji haberleri, içgörüler ve kariyer tavsiyeleri için onu takip edin.

via X

Tabitha Goldstaub, yapay zekanın etkisine odaklanan bir teknoloji girişimcisidir. Araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getirerek yapay zeka alanındaki gelişmeleri tartışan çevrimiçi platform CogX'in kurucu ortağıdır ve Birleşik Krallık hükümetinin Yapay Zeka Konseyi'nin başkanlığını yapmıştır.

Goldstaub'un LinkedIn'de 15 binden fazla, X'te ise 14 binden fazla takipçisi var. TechUK ve Alan Turing Enstitüsü gibi kuruluşlarda aktif olarak yer alıyor ve yapay zeka ile teknoloji konularında danışmanlık yapıyor.

Kişisel deneyimlerini paylaşan Goldstaub, How to Talk to Robots: A Girls’ Guide to a World Dominated by AI (Robotlarla Nasıl Konuşulur: Yapay Zekanın Hakim Olduğu Bir Dünya İçin Kızlar Rehberi) adlı kitabın yazarıdır. Yapay zeka trendlerini öngörür ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla işletmelerin yapay zekayı etik bir şekilde uygulamasına yardımcı olur.

2012 yılında Media Week dergisinin "30 yaş altı 30 kişi" listesine girdi. Ayrıca, 2014 yılında London Evening Standard gazetesinin "Silicon 60" listesinde yer aldı. Kadın Mühendisler Derneği'nden "Amy Johnson Ödülü"nü de kazandı.

via X

Facebook'un Baş Yapay Zeka Bilimcisi ve New York Üniversitesi'nde saygın bir profesör olan Yann LeCun, LinkedIn'de 625 bin, Twitter'da ise 641 bin takipçiye sahip. Yapay zeka, makine öğrenimi, bilgisayar görme ve robotik alanlarındaki uzmanlığıyla tanınıyor.

80'lerin sonlarında, bilgisayarların görüntüleri tanımasına yardımcı olmak için sinir ağları oluşturmaya yönelik bir mimari önerdi. Bu çığır açan iş, günümüzde görüntü, video ve konuşma tanıma için yaygın olarak kullanılan evrişimli sinir ağlarının gelişmesine sonuç verdi.

Ayrıca, dijital görüntülerin daha net hale getirilmesine ve kalitesini kaybetmeden sıkıştırılmasına yardımcı olan DjVu görüntü sıkıştırma teknolojisinin önde gelen oluşturucularından biridir.

Adına, Turing Ödülü (2019) ve Fransız Onur Lejyonu Şövalyesi (2023) gibi prestijli ödüller de dahil olmak üzere birçok onur bulunmaktadır.

Şu anda Facebook'ta AI Araştırma bölümünü yönetiyor ve "AI'ya karşı karamsarlık, karamsarlığın sonu" diyerek AI teknolojisinin sesli bir savunucusu.

via X

Twitter'da 165 bin, LinkedIn'de 40 bin takipçisi bulunan Eritre ve Etiyopya kökenli bilgisayar bilimcisi Timnit Gebru, algoritmalardaki önyargı ve veri madenciliğine odaklanarak yapay zeka üzerine araştırmalar yürütüyor. Gebru, Dağıtık Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü'nün (DAIR) kurucusu ve yönetici direktörüdür.

Stanford Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı ve Microsoft Research'te FATE (Yapay Zekada Adalet, Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Etik) grubunda doktora sonrası araştırmalarını sürdürdü. Burada, verilerden içgörüler elde etmeyi amaçlayan projelerde algoritmik önyargıları inceledi.

2017 yılında Microsoft'ta yaptığı araştırma, yapay zeka yüz tanıma sistemindeki kusurları ortaya çıkardı ve kadınlara ve beyaz olmayan kişilere karşı önyargıları ortaya koydu. Araştırma, algoritmayı eğitmek için kullanılan veri setlerinde çok sayıda beyaz erkek görüntüsü bulunurken, siyahi kadın görüntülerinin çok az olduğunu ortaya koydu. Sonuçlar, IBM ve Microsoft'u veri setlerini güncellemeye zorladı.

AI araştırmacıları arasında çeşitliliği teşvik eden "Black in AI" organizasyonunun kurucu ortağıdır. Gebru, etik AI uzmanlığıyla tanınır ve Fortune dergisinin "Dünyanın En Büyük 50 Lideri", Nature dergisinin etkili bilimsel figürleri ve Time dergisinin 2022'nin en etkili kişileri listelerinde yer almıştır.

Ayrıca Google'da çok çeşitli bir yapay zeka takımına liderlik ederek sektör normlarına meydan okudu ve yapay zeka terminolojisini yeniden şekillendiren önemli işleri destekledi.

via X

Rachel Thomas, bilgisayar bilimcisi ve yapay zeka eğitimini erişilebilir kılan fast.ai'nin kurucu ortağıdır. Uygulayıcıların zararlı önyargıları azaltabilmeleri için sorumlu yapay zeka geliştirme üzerine dersler vermektedir. Ücretsiz dersleri, The Economist, MIT Tech Review ve Forbes gibi yayınlarda büyük beğeni topladı.

Aynı zamanda San Francisco Üniversitesi Uygulamalı Veri Etiği Merkezi'nin kurucu direktörüdür ve Twitter'da 90 bin takipçisi vardır.

Duke Üniversitesi'nden matematik doktorası var. Kariyerinin ilk yıllarında Uber'de veri bilimcisi ve yazılım mühendisi olarak iş yaptı.

Thomas, Forbes tarafından "AI Alanında Etkileyici 20 Kadın"dan biri olarak seçildi ve Women Tech Founders on the Rise kitabında yer aldı. Veri etiğine olan bağlılığı, derin öğrenme eğitimine yaptığı kapsamlı katkılar ve etkileyici yazıları, AI üzerindeki önemli etkisini ortaya koyuyor.

Etkisi çok geniş bir alana yayılıyor; yazıları bir milyondan fazla okuyucuya ulaşıyor, Çince, İspanyolca, Korece ve Portekizceye çevriliyor ve Hacker News'in ana sayfasında dokuz kez yer alıyor.

