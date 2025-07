2025'te En Karlı 20 Yapay Zeka İş Fikri

ChatGPT, Google Gemini veya en yeni Notebook LM'yi henüz denemediyseniz, sizi kayaların altından çıkmaya davet ediyoruz. Şaka yapıyoruz, ama... pek de şaka değil.

Son birkaç yılda, yapay zeka (AI) iş dünyasını dönüştürerek şirketlerin çalışma, karar verme ve değer sunma biçimlerini yeniden şekillendirdi.

AI'nın yaygınlaşması geçici bir moda değildir. McKinsey, AI'nın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 13 trilyon dolar katkı sağlayabileceğini tahmin ediyor. Bu pastadan bir dilim almak istiyorsanız, bir sonraki girişiminize ilham verecek 20 karlı AI iş fikri örneği burada.

Karlı AI iş fikirlerinin en iyi 20 örneği

Üretken AI'nın çoğu kullanıcısı, onu bir "içerik oluşturma" aracı olarak görür. Bu, en popüler kullanım örneği olmakla birlikte, tek kullanım örneği değildir. AI, müzik ve eğlence, sağlık hizmetleri, ilaç, üretim, yazılım geliştirme ve daha birçok sektörde büyük adımlar atmaktadır.

İşte, hangi sektörde olursanız olun ilginizi çekecek yapay zeka iş fikirlerinden bir kesit.

1. Kişiselleştirilmiş fitness ve beslenme planları

Kişiselleştirme, AI'nın gerçekleştirebileceği en etkili görevlerden biridir. Trendleri inceleyebilir, girdileri anlayabilir ve çıktıyı büyük ölçekte kişiselleştirebilir. İlk AI iş örneği bu özelliği kullanır.

AI destekli fitness ve beslenme uygulamaları, her kullanıcının yaşına, cinsiyetine, aktivite düzeyine, sağlık hedeflerine ve beslenme tercihlerine göre sağlık ve zindelik uygulamalarını özelleştirir. Bu tür uygulamalar şunları yapabilir:

Yemek planları ve egzersiz programları önerin

Yaşam tarzı değişiklikleri önerin

Alışkanlık oluşturma egzersizleriyle kullanıcıları yönlendirin

Sigarayı veya diğer sağlıksız alışkanlıkları bırakmaya yardımcı olun

Kullanıcılara takviye/ilaçlarını almayı hatırlatın

Geleneksel fitness uygulamalarının aksine, yapay zeka destekli uygulamalar kullanıcının ihtiyaçlarındaki/yaşam tarzındaki değişikliklere uyum sağlayabilir. Örneğin, kullanıcı hedef kilosuna ulaştığında, uygulama mevcut durumunu korumak için egzersizleri otomatik olarak değiştirebilir.

İş İpucu: Bir iş olarak, kişiselleştirilmiş fitness ve beslenme planları, işletmeden tüketiciye (B2C) abonelik modellerini izler. Bu uygulamayı karlı hale getirmek için reklam destekli, freemium veya kademeli abonelik modellerinden birini seçebilirsiniz.

2. Otomatik envanter yönetimi

Genellikle otomasyon kural tabanlıdır, yani "eğer-bu-o-zaman" modelini izler. AI ise oyunu tamamen değiştirir. AI, takımların birden fazla tetikleyici/tepkiye sahip karmaşık süreçleri otomatikleştirmesini sağlar.

Bu tür otomasyon, depolarda ve tedarik zinciri organizasyonlarında büyük ölçekli envanter yönetimi için idealdir. Güçlü bir AI tabanlı envanter yönetimi aracı şunları yapabilir:

Talep-arzı yönetin : Talebi anlayın, stok seviyelerini izleyin ve insan müdahalesi olmadan tedarikleri otomatik olarak yeniden sipariş edin

Piyasa dalgalanmalarıyla başa çıkın : Mevsimsel talep dalgalanmalarını tahmin edin ve üretim, fiyatlandırma veya diğer stratejik müdahalelerle ilgili içgörüler sunun

Nakliye verimliliğini artırın: Tedarik zincirindeki darboğazları belirleyin ve en verimli teslimat rotalarını önerin

İş İpucu: Bu, genellikle uzun vadeli sözleşmeler olarak faturalandırılan bir B2B uygulamasıdır. Burada kullandıkça öde abonelik modelleri mümkün olmakla birlikte, çok yıllık sözleşmeler oluşturmak en karlı seçenek olabilir.

3. Üretim tesisleri için öngörücü bakım

AI, Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) etkisini artırır. AI destekli öngörücü bakım çözümleri, endüstriyel ekipmanları izlemek için sensörler ve cihazlar kullanır. Toplanan verilere dayanarak, AI tabanlı öngörücü bakım uygulaması bir makinenin ne zaman arızalanabileceğini tahmin eder.

Bu, şirketlerin arızalar meydana gelmeden önce bakım görevlerini yerine getirmelerine olanak tanıyarak maliyetli kesintileri ve onarımları önler. Ekipman arızalarının maliyeti milyonlara ulaşabilen imalat, havacılık ve enerji gibi sektörler için özellikle karlıdır.

İş İpucu: Kestirimci bakım uygulaması, yazılımdan daha fazlasını içerir. Önemli bir ön yatırım gerektiren, ağa bağlı bir dizi sensöre ihtiyaç duyar. Bu B2B ürünü, uzun vadeli bir donanım + yazılım çözümü olarak en iyi şekilde kurulur.

4. AI tabanlı uyarlanabilir öğrenme sistemleri

Her türden öğrenen vardır: görsel öğrenenler, dinleyenler, okuyanlar, yapanlar vb. İyi bir öğrenme sistemi, düzinelerce farklı ders planı oluşturmaya gerek kalmadan kullanıcının benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlayan sistemdir.

AI destekli araçlar tam da bunu başarabilir. Öğrencilerin nasıl öğrendiğini analiz ederek özelleştirilmiş eğitim deneyimleri sunabilirler. Örneğin, AI kursları görsel öğrenenlere resimler ve grafikler sunarken, metinsel öğrenenlere ezberleme teknikleri sağlayabilir. Ayrıca, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ek materyaller önererek öğrenmeyi daha ilgi çekici ve verimli hale getirebilir.

AI ile uyarlanabilir öğrenme sistemleri oluşturmak istiyorsanız, işte bazı popüler öğrenme ihtiyaçları.

Dil öğrenme

Okul müfredatı, matematik, fizik, kimya vb

Verimlilik ve hafıza egzersizleri

Programlama dilleri

Tığ işi, örgü, resim gibi hobiler

Marangozluk, inşaat, tesisatçılık vb. mesleki beceriler

İş İpucu: Öğrenme sistemleri, abonelik yoluyla B2C olabilir. Ayrıca, şirketler için öğrenme ve geliştirme programları satarak B2B modelinde de oluşturabilirsiniz.

5. AI tabanlı akıllı ev yönetimi

Akıllı ev yönetimi, AI'da en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Google Nest ve Samsung Smart Things gibi büyük şirketler, sıcaklık kontrolünden aydınlatma ve güvenliğe kadar her şeyi yönetmek için çözümler geliştiriyor.

Ev yönetiminde en ilgi çekici kullanım örneklerinden bazıları şunlardır:

Cihazları uzaktan açıp kapatarak yönetme

Aydınlatmanın rengini, sıcaklığını ve parlaklığını özelleştirme

Kullanılmayan cihazları otomatik olarak ayarlayarak veya kapatarak enerji kullanımını ve verimliliği optimize edin

Olağandışı etkinlikleri izleme ve ev sahiplerini potansiyel tehditler konusunda uyarma

Genellikle akıllı ev uygulamaları, cihaz üreticisi tarafından satılır.

Örneğin, Samsung veya Xiaomi buzdolabı veya robot süpürge üretiyorsa, bunları kontrol etmek için bir mobil uygulama da sağlarlar.

İş İpucu: AI tabanlı bir ev yönetim sistemi kuruyorsanız, ürünlerinizi onlarla birlikte sunmak için cihaz üreticileri veya uygulama şirketleriyle ortaklık kurmanız iyi bir fikir olacaktır.

6. AI odaklı finansal danışmanlık

Finansal danışmanlık da eğitimsel bir çabadır. Danışmanlar, müşterilerin yatırım kararlarının şartlarını, koşullarını, risklerini ve getirilerini anlamalarını sağlamakla sorumludur. Bu konuşmaların derinliği, ölçeklendirmeyi zorlaştırır.

AI destekli finansal danışmanlık bunu değiştirebilir. AI'nın büyük miktarda finansal veriyi hızlı bir şekilde işleme yeteneği, onu piyasa trendlerini tahmin etmek, riski yönetmek ve yatırım fırsatlarını belirlemek için ideal hale getirir.

Yatırımcılar için AI, geleneksel danışmanların maliyetinin çok altında kişiselleştirilmiş yatırım danışmanlığı sunabilir. Danışmanlar için ise, ek çaba gerektirmeden çok sayıda müşteri ilişkisini otomatikleştirebilir ve işlevselleştirebilir.

İş İpucu: Bir uygulama üreticisi olarak, pazar yeri modelini kullanarak her iki tür kullanıcıdan da abonelik ücreti alabilirsiniz.

7. AI destekli sağlık teşhisi

Günümüzde sağlık hizmetlerinin çoğu reaktif niteliktedir, yani hastalar ağrı veya hastalık hissettiklerinde doktorlara başvururlar. Ancak, tüm sektör ve yaşlanan nüfus, değer odaklı sağlık hizmetleri sunan proaktif bir yaklaşıma geçmeyi düşünmektedir.

Bu hareket büyük ölçüde verilere, tahminlere ve otomasyona dayanmaktadır. AI destekli sağlık teşhis uygulamalarınız şu yollarla bu dalgadan karlı bir şekilde yararlanabilir:

Anormallikler için gerçek zamanlı işleme izleme/giyilebilir cihaz verileri

Hastalıkları erken teşhis etmek için tıbbi görüntüleri, laboratuvar sonuçlarını ve hasta geçmişini analiz etme

Tıbbi taramaları okumak ve teşhis doğruluğunu artırmak

Yeme alışkanlıkları, egzersizler, şeker tüketimi, sigara kullanımı vb. davranışları sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirme

İş İpucu: Sıkı bir şekilde düzenlenmiş bir sektörün parçası olarak, uyumluluk konusunda tüm önlemleri almak isteyeceksiniz. Teşhis hizmetlerinizi sunmak için saygın sigorta şirketleriyle ortaklık kurmayı düşünün.

8. Bankacılıkta dolandırıcılık tespiti ve önleme için AI

2024'ün ilk yarısında, Birleşik Krallık'ta ödeme dolandırıcılığı nedeniyle 570 milyon sterlin (740 milyon dolar) kaybedildi. Geçen yıl, ABD'deki müşteriler dolandırıcılık nedeniyle 10 milyar dolar kaybetti. Kötü niyetli kişiler bankaları ve müşterileri dolandırmak için sürekli gelişen dolandırıcılık yöntemleri tasarlarken, tüm bankacılık liderleri yardım için yapay zekaya yöneliyor.

Kurumsal kullanıma hazır bir dolandırıcılık tespit ve önleme uygulaması şunları yapabilir:

Büyük hacimli işlem verilerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek kalıpları tespit edin

Anormal veya hileli işlemleri belirleyin

Şüpheli etkinlikleri tespit edin ve ilgili takımları uyarın

Potansiyel dolandırıcılıkları tahmin edin ve önleyici tedbirler için önerilerde bulunun

İş İpucu: AI tabanlı dolandırıcılık tespit sistemleri zamanla uyum sağladığından, dolandırıcıların kullanabileceği yeni teknikleri öğrenmek, bu sistemleri geleneksel kural tabanlı sistemlerden daha etkili hale getirir.

9. AI destekli içerik oluşturma

Dijital pazarlama dünyasında içerik her şeydir. AI destekli araçlar, içerikle yapabileceklerinizi gerçekten yükseltebilir.

Taslak oluşturma : İçerik oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanarak insan komutlarını anlama

İçeriğin yeniden kullanımı : Blog veya vaka çalışması gibi bir içerik formundaki girdileri otomatik olarak video senaryolarına, podcast'lere, haber bültenlerine, sosyal medya güncellemelerine vb. dönüştürmek

İçerik küratörlüğü : Kullanıcıların geçmişlerinden tercihlerini öğrenerek Spotify ve YouTube'da çalma listeleri gibi küratörlüğünü yaptığınız içerikler oluşturun

Kalite kontrolü sağlamak : İntihal, gramer hataları, SEO ve daha fazlasını kontrol etmek

Okunabilir özetler oluşturma: Uzun formdaki içeriği işleyerek kolay okuma ve başvuru için özetler oluşturma

İş İpucu: AI kullanan içerik oluşturma araçları, iş modelleri için çok sayıda seçenek sunar. Örneğin, bir intihal denetleyicisi oluşturuyorsanız, denetlediğiniz kelime sayısına göre ücret alabilirsiniz. İçeriği yeniden kullanıyorsanız, sabit bir abonelik ücreti talep etmek mantıklı olacaktır. Kişiselleştirme araçları, cihazlara veya medya uygulamalarına entegre edilerek birlikte satılabilir. İçerikle birlikte, fırsatlar gerçekten sonsuzdur.

10. Verimlilik için AI

Kişisel ve takım verimliliğini optimize etmek, her iş lideri için en büyük zorluklardan biridir. Verimliliği kesin olarak tanımlamanın neredeyse imkansız olduğu bilgi işlerinde, performansı artıran her araç kuruluşlar için bir nimettir.

AI proje yönetimi: Startuplar için bir proje yönetimi yazılımı içinde ClickUp Brain gibi entegre bir AI aracı size şu konularda yardımcı olabilir:

Güncellemeler/standup'lar oluşturun

Proje bilgilerini alın

Planlama ve programlamayı otomatikleştirin

Çapraz fonksiyonlu takımların iş yüklerini yönetin

ClickUp Brain ile proje zekası parmaklarınızın ucunda

AI takvim yönetimi: Toplantılar, bilgi çalışanları için kaçınılmaz bir kötülüktür. AI, tercihler, kalıplar ve önceliklere göre programları kişiselleştirerek bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

AI Copilots: Üretken AI, çeşitli fonksiyonlarda AI ajanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yazarlar, düzenleyiciler, geliştiriciler, operasyon liderleri, satış elemanları, finans uzmanları vb. için Copilot'unuzu oluşturabilirsiniz.

İş İpucu: Bu araçları B2C olarak bireylere satabilirsiniz. Ayrıca, bunları işbirliğine dayalı bir ürün olarak geliştirebilir ve yeni kurulan şirketler ve kurumsal takımlar için AI araçlarına kullanıcı başına abonelik ücreti talep edebilirsiniz.

11. AI tabanlı işe alım ve İK otomasyonu

Modern iş dünyası karmaşıktır. Sessiz istifalar, gig ekonomisi, hibrit iş gücü ve diğer dönüştürücü çalışma modelleriyle yetenek kazanımı kaos halindedir. AI araçları, bu kaosu daha iyi yöneterek anlamlı sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.

Aşağıdaki kullanım örneklerinden herhangi biri için AI tabanlı uygulamalar karlı bir iş fikri olabilir.

Özgeçmiş taraması : Makine öğrenimi modellerini kullanarak çeşitli roller için özgeçmişlerin ilk aşama taramasını yapmak

Otomatik testler : Adayların iş için ihtiyaç duydukları becerilerdeki yeterliliklerini ölçmek için önceden tasarlanmış testler

Video değerlendirmesi : Video röportajları beden dili, iletişim becerileri vb. açısından analiz etme

Mülakat planlama : Mülakatları planlamak için mülakatçı ve adayın uygunluk durumlarını otomatik olarak eşleştirir

Oryantasyon: Yeni çalışanlar için departmanlarına, rollerine, kıdem düzeylerine vb. göre kapsamlı ve kişiselleştirilmiş oryantasyon ş akışları sağlama.

İş İpucu: Bu uygulamalardan herhangi birini kurumsal müşteriler veya onların işe alım ortakları için oluşturabilirsiniz. Kurumsal yetenek kazanımı takımları için bu uygulamalar, süreç etkinliğini artırmak amacıyla organizasyonel iş akışına entegre edilebilir. İşe alım ajansları için bu uygulamalar, büyük ölçekte olağanüstü verimlilik sağlayabilir. Her iki müşteri için de, bu uygulamalar aylık/yıllık abonelik modeliyle çalışabilir. Kullanıma dayalı fiyatlandırma da anlamlı olabilir. Örneğin, incelenen her özgeçmiş veya işe alınan her çalışan için ücret alabilirsiniz.

12. AI destekli sanal asistanlar

Herkes sanal asistan kullanır, ister Siri'den alarm kurmasını istemek ister kişisel finans uygulamasını kullanarak gider raporları oluşturmak için. Sanal asistanlar ve temsilciler, girişimlerin katlanarak artan değere sahip ürünler geliştirmeleri için harika AI tabanlı iş fikirleridir.

Aşağıda, karlı bir iş haline getirebileceğiniz bazı uygulamalar bulunmaktadır.

Kişisel asistanlar: Kullanıcıların e-posta gönderme, fatura ödeme, market alışverişi siparişi verme veya randevu alma gibi kişisel görevleri gerçekleştirmeleri için farklı uygulamalara bağlanan otomasyon iş akışları.

Müşteri desteği asistanları: AI sohbet robotları, kullanıcıların bilgi bulmasına, basit sorunları çözmesine, bilet açmasına vb. yardımcı olmak için müşteri hizmetleri temsilcileri rolünü üstlenir.

Uzman asistanlar: Borsalar, hava durumu, seyahat rezervasyonları, araştırma vb. alanlarda uzmanlaşmış yapay zeka araçları.

Yönetici asistanları: İş liderlerinin toplantıları planlamasına, e-postaları işlemesine, belgeleri özetlemesine, takip işlemlerini planlamasına vb. yardımcı olan AI araçları.

İş İpucu: Sanal asistanınızın niteliğine bağlı olarak, abonelik ücreti talep edebilirsiniz. Örneğin, uzman asistanlar derinlemesine bilgileri için daha yüksek bir abonelik ücreti talep edebilirken, yönetici asistanları daha düşük bir fiyatla daha geniş bir kitleye ulaşabilir.

13. AI odaklı pazarlama ve reklamcılık

Dijital pazarlama, niyet ve alaka düzeyiyle ilgilidir. AI tabanlı reklamcılık yazılımı, son derece hedefli reklamlar, ürün önerileri ve pazarlama mesajları sunarak bunu optimize edebilir.

Tahminsel e-postalar : AI araçları, kanallar genelinde ürünlerinizle etkileşimlerine göre kullanıcılara doğru zamanda özelleştirilmiş e-postalar gönderebilir

Sınırlı süreli teklifler : IoT cihazları, mağazaya giren bir müşteriyi tanımlayabilir ve ani satın alımları teşvik etmek için zamanında indirimler sunabilir

Kişiselleştirilmiş kataloglar : AI, devasa e-ticaret web sitelerinden müşterilerin beğenebileceği ürünlerin kişiselleştirilmiş kataloglarını oluşturabilir

Bağlamsal reklamcılık : AI, müşteri tercihlerine ve tarama bağlamına göre reklamlar sunmak için büyük miktarda veriyi işleyebilir

Zamana özel bildirimler: Mobil uygulamalar, AI araçlarını entegre ederek doğru zamanda ve doğru dilde bildirimler göndererek kullanıcı davranışını etkileyebilir

İş İpucu: AI ürünleri oluşturmanın yanı sıra, belirli müşteriler için niş bir AI pazarlama teknolojisi ajansı olma fırsatınız da var. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel AI pazarlama çözümleri oluşturabilirsiniz. Örneğin, belirli anahtar kelimelerin performansını izlemek veya pazar gelişmeleri hakkında raporlar sunmak için bir bot oluşturabilir, rekabet avantajı sağlayan ürünler geliştirebilirsiniz.

14. AI destekli satış otomasyonu

Bir kuruluşun daha fazla müşteriye ulaşma ve daha fazla farkındalık/faiz oluşturma yeteneği, elde edebileceği gelirle doğrudan ilişkilidir. Rekabetin yüksek olduğu pazar senaryolarında, satış takımları performanstan ödün vermeden maliyetleri düşürmenin yollarını arıyor. AI tabanlı ürünler tam da bunu mümkün kılar.

Aşağıda, çeşitli pazarlama ve satış kullanım örneklerine yardımcı olmak için oluşturabileceğiniz ürünler bulunmaktadır.

AI pazarlama ve satışta nasıl kullanılabilir?

Görevleri otomatikleştirin: Satış temsilcilerinin gerçekleştirmesi gereken tekrarlayan görevlerin sayısını azaltmak için AI tabanlı bir otomasyon uygulaması oluşturun.

Örneğin, AI ile takip işlemleri tamamen otomatikleştirilebilir, ayrıca özelleştirme ve tahmini mesajlaşma özellikleri de kullanılabilir.

Videoları transkripsiyonlayın: AI not alma araçları, potansiyel müşterilerle anlamlı ilişkiler kurmaya odaklanırken konuşmaları kaydetmek/transkripsiyonlamak için bu aracı kullanan satış profesyonelleri arasında yüksek talep görmektedir.

ClickUp Clips'te gerçek zamanlı AI tarafından oluşturulan transkriptlerle video demoları oluşturun

Sonraki adımları tasarlayın: Konuşmaya göre, AI araçları her iki taraf için otomatik olarak eylem öğeleri oluşturabilir. Aslında, AI aracını CRM, e-posta, video konferans, demo platformları vb. gibi uygulamalara entegre etme yeteneği, karmaşık iş akışlarını bile otomatikleştirebilir.

Gösterge panelleri oluşturun: Günümüzde çoğu satış aracı bir tür raporlama sunmaktadır. Ancak, standart hazır raporlar genellikle yeterli değildir. AI, takımların herhangi bir zamanda yalnızca en önemli bilgileri içeren özelleştirilmiş, KPI odaklı gösterge panelleri oluşturmasına yardımcı olabilir.

Dahası, sayılarla yanıt veren bir AI chatbot da oluşturabilirsiniz. "Şu ana kadar toplam satış ne kadar?" veya "30 günden fazla süredir hareketsiz olan potansiyel müşteri sayısı kaç?" gibi sorularla takımlar, veri analistlerini rahatsız etmeden satış verilerini dinamik olarak keşfedebilir!

ClickUp ile satış takımları için KPI odaklı gösterge panelleri

İş İpucu: Satışın son derece rekabetçi bir alan olduğunu anlamak önemlidir. Büyük CRM platformları halihazırda pazarı domine etmektedir. Bu nedenle, bir işletme olarak niş AI ürünleri geliştirmek daha mantıklıdır. Alternatif olarak, bu CRM platformlarında bulunmayan özellikler için uygulamalar geliştirebilirsiniz. Bu şekilde, bu uygulamaları Salesforce veya HubSpot pazarında barındırabilir ve kullanım bazlı ücret alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi: Yukarıdakilerden herhangi biri ilginizi çektiyse, satışta AI'nın nasıl kullanıldığına dair daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

15. Yazılım geliştirmede AI

On yıldan fazla bir süre önce, yatırımcı Marc Andreessen, yazılımın dünyayı yediğini söylemişti. O zamandan beri, her gün faturalarımızı ödemekten oyun oynamaya kadar her şeyi yapmamıza yardımcı olan yazılımlarla çevriliyiz.

AI, bu tür yazılımların geliştirilmesinde dev bir adım atıyor. Kuruluşların bugün karşılaştığı tüm yazılım mühendisliği sorunları için basit ama güçlü ürünler geliştirebilirsiniz. Aşağıda bazı fikirler bulabilirsiniz.

AI tabanlı kod inceleme, hata ayıklama ve test ile kalite kontrol

Görsel öğeler, grafikler, ş Akışı diyagramları vb. ile otomatikleştirilmiş dokümantasyon

Yazılım geliştiricilerin doğal dil girdilerinden kod oluşturmalarına yardımcı olan yardımcı pilotlar

Eşli programlama ve kod kalitesi/performansı hakkında geri bildirim

Siber güvenlik için makine öğrenimi modelleri

Yazılım proje yönetiminden dağıtıma kadar, AI ile geliştirilebilecek düzinelerce mühendislik kullanım örneği vardır. Bu sektördeyseniz, yazılım geliştirmede AI'nın nasıl kullanıldığına dair blog yazımızı ilginç bulabilirsiniz.

İş İpucu: Yazılım takımlarının kullandığı birçok araç zaten mevcuttur. Örneğin, biletleme için Jira, kod yönetimi için Github vb. dünya çapında milyonlarca geliştirici tarafından kullanılmaktadır. AI tabanlı bir yazılım geliştirme işi kurarken, bu yaygın ürünlerdeki eksiklikleri dikkatlice belirlemek ve bunları özenle çözmek yardımcı olacaktır. AI'yı benimsemenin ilk aşamalarında, yolculuğunuzda size rehberlik etmesi için ClickUp'ın geliştirme planı şablonlarından bazılarını kullanmak isteyebilirsiniz.

16. AI destekli moda önerileri

E-ticaretteki en büyük zorluklardan biri iadelerdir. Müşteriler ürünleri denemek için satın alır ve uygun olmayanları iade eder. Daha da kötüsü, uygun olmasa bile iade edilemeyen makyaj ürünleri gibi ürünler, alıcıda pişmanlık yaratır.

Yapay zeka destekli moda uygulamaları tam da bu sorunu çözmeyi amaçlamaktadır. İşte geliştirebileceğiniz uygulamalar için bazı fikirler.

Boyut önerileri : Müşterinin belirttiği boyutlara, geçmiş satın alımlarına ve ürün bilgilerine göre AI ile doğru önerilerde bulunun

Sanal deneme : Ayakkabı, ruj, giysi vb. ürünler için AI ve sanal gerçeklik uygulamalarını kullanarak kullanıcıların satın almadan önce sanal olarak denemelerini sağlayın

Lookbooklar: Müşterinin satın alma geçmişini kullanarak, mevcut gardırobuna uygun aksesuarlar önerin

İş İpucu: Tüm bu veriler elinizde olduğunda, AI ürününüz gelecekteki moda trendlerini de tahmin edebilir ve perakendecilerin rekabette bir adım önde olmalarına yardımcı olabilir. Bunu kullanmadan önce kullanıcıların onayını aldığınızdan emin olun.

17. Gayrimenkul ve mülk yönetimi için AI

Gayrimenkul, teknoloji benimseme konusunda en hevesli sektörlerden biri değildir. Ancak, çekici bir ürün tam da ihtiyaçları olan itici güç olabilir. AI teknolojisi, bu yeni sektörde muazzam fırsatlar sunmaktadır.

Gayrimenkul değerlemesi: AI teknikleri, geçmiş veriler, pazar eğilimleri ve mahalle gelişimi veya faiz oranları gibi diğer faktörlere dayalı olarak gayrimenkuller için daha doğru değerlemeler yapabilir.

Kiracı hizmetleri: AI destekli mülk yönetim araçları, kira tahsilatı ve bakım talepleri gibi kiracı hizmetlerini otomatikleştirebilir.

Tesis yönetimi: AI araçları, tesis yöneticilerinin yaklaşan bakımları planlamasına, arıza sürelerini/onarımları tahmin etmesine, onarım veya değiştirme kararlarını değerlendirmesine vb. yardımcı olabilir.

İşbirliği: Gayrimenkul için ClickUp gibi AI destekli işbirliği araçları, sonuçları önemli ölçüde iyileştirmeye yardımcı olabilir. Örneğin, ClickUp'ın konum araçlarıyla listeleri haritalayabilir, renk kodlamasını kullanarak listeleri fiyat aralığına göre ayırt edebilir ve bilgileri daha sonra kullanmak üzere kolayca kaydedebilirsiniz.

ClickUp'ta görsel müşteri işbirliği için etkileşimli harita görünümü

İş İpucu: İhtiyatlı ve nispeten yavaş hareket eden bir sektör olan gayrimenkul sektöründeki müşteriler, AI araçlarını satın almak için acele etmeyebilir. Bu nedenle, freemium modeli, değeri göstermeye ve ardından müşteri yolculuğu boyunca güven oluşturmaya yardımcı olabilir.

18. AI odaklı tarım çözümleri

AI, tarımın modernleşmesinde belirleyici bir rol oynama potansiyeline sahiptir. AI destekli sistemler, toprak sensörlerinden, hava tahminlerinden ve uydu görüntülerinden elde edilen verileri analiz ederek çeşitli cephelerde tarımı optimize edebilir.

Bazı anahtar AI kullanım örnekleri şunlardır:

Bitkilere ne zaman ve ne kadar su verilmesi gerektiğine dair öneriler

Ne zaman ekim veya hasat yapmanız gerektiğine dair öneriler

Zararlı böcekleri yönetme stratejileri

Çiftlik yönetimi ve çiftçi verimliliği ile ilgili veriye dayalı kararlar

İş İpucu: Bir AI ürünü olarak, tüketicilerden/çiftçilerden doğrudan abonelik ücreti talep etme seçeneğiniz vardır. Ancak, bu pazarda, gelir paylaşımı modelleri için STK'lar veya toplum kuruluşlarıyla ortaklık kurarak bir B2B modeli de tasarlayabilirsiniz.

19. Seyahat ve konaklama için AI

Airbnb ve TripAdvisor gibi seyahat şirketleri ve konaklama platformları, kullanıcılar için özel seyahat deneyimleri oluşturmak için uzun süredir AI'dan yararlanmaktadır. Ancak, bu alanda yapılacak çok daha fazla şey vardır.

Hala çözülemeyen bazı sorunlar şunlardır:

Hedef kararları : Tercihler, mevsimler, etkinlikler, maliyetler ve daha fazlasına göre doğru tatil hedefini seçme

Bütçeleme ve planlama : Biletler, otel konaklamaları, vize, aktiviteler, alışveriş vb. dahil olmak üzere bütçe dahilinde eksiksiz bir tatil planlayın

Grup seyahati : Grup seyahatlerinde birden fazla kişinin uygunluk, tercih ve ihtiyaçları arasında denge kurma

Bağlamsal öneriler : Mevsim, günün saati, konum vb. bilgilere göre etkinlikler/gezilecek yerler önerileri

Otomasyonlar: Sorunsuz check-in, check-out, havaalanı transferi vb. işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar

İş İpucu: Seyahat sektörünün kalabalık bir alan olduğu göz önüne alındığında, en iyi seçenek iyileştirmeler yapmak ve bunları çeşitli kuruluşlara satmaktır. Örneğin, bir otel zinciri için ERP sistemleriyle entegre olan özel bir otomasyon çözümü geliştirebilirsiniz.

20. AI tabanlı hukuki araştırma ve sözleşme analizi

world Commerce and Contracting tarafından yapılan bir araştırmaya göre, "Tipik bir Fortune 1000 şirketi, herhangi bir zamanda 20.000-40.000 aktif sözleşme yürütmektedir." Bu sözleşmelerin maddelerini, tarihlerini ve ayrıntılarını bilmek, yorucu bir manuel görev olabilir.

AI ile bu durum değişiyor. AI, aşağıdakileri otomatikleştirerek katlanarak artan bir değer sunuyor:

İnceleme, yürütme ve ödemeler için sözleşme analizi

Sözleşmeleri imzalamadan önce belge incelemesi

Tüm taraflar için en iyi anlaşmaları sağlamak için hukuki araştırma

Yasal veritabanlarında ilgili içtihat hukuku arayın

Uyum ve hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA'lar)

İş İpucu: Bu pazarda hem kullanıcı tabanlı hem de kullanım tabanlı fiyatlandırma işe yarar. Örneğin, hukuk araştırma uygulamaları için kullanıcı başına abonelik ücreti alabilirsiniz. Belge inceleme uygulamaları için ise her belge/sayfa işlemi için ücret alabilirsiniz.

Bunlardan hiçbiri ilginizi çekmediyse, 21. bir fikrimiz var: biraz meta ama kesinlikle değer: Bir AI'ya sorun. 😊

ClickUp Brain gibi bir AI aracını deneyin ve fikir alışverişinde bulunun. Başlangıçta sorun yaşıyorsanız, ClickUp Brain'den fikir önerileri isteyin ve bunları geliştirin.

En karlı AI girişim fikirleri nelerdir?

AI startup'ları, geniş bir iş alanını kapsar. Model oluşturma, platformlar, B2C, B2B ve hizmet sunumları gibi alanlarda, dünya sizin istiridyenizdir. Startup'ınız için fikirleri değerlendirirken, bu alandaki mevcut tüm oyuncuların doğasını, piyasa değerini ve rekabet gücünü göz önünde bulundurun.

Başlangıç olarak, bugün kendilerine bir yer edinen bazı iş örneklerini burada bulabilirsiniz.

Üretken AI alanında, OpenAI ve Anthropic gibi model geliştirme şirketleri günümüzün en değerli girişimleri arasında yer alıyor. AI ile veri analitiğinde Databricks öne çıkıyor. Sağlık hizmetleri girişimi Abridge, klinisyenler arasında popülerliğini artırıyor.

Verimlilik ve işbirliği alanında Notion ve ClickUp büyük adımlar atıyor. İçerik oluşturma alanında Writer popülerlik kazanıyor.

Bunların hepsinin henüz karlılık aşamasına ulaşmamış, büyümekte olan girişimler olduğunu not etmek önemlidir. Ancak, iş dünyasında AI'nın başarıya giden yolu gerçekten de açıktır.

Keşfetmek istediğiniz bir fikir bulduğunuzda, aracınızı geliştirmeye şu şekilde başlayabilirsiniz.

AI Araç Geliştirme Sürecini Anlamak

Bir AI aracı oluşturmak, iş, teknoloji ve tüketici tarafındaki hususları içeren kapsamlı bir çabadır. İşte bunu nasıl yapabileceğinize dair adım adım bir kılavuz.

Fikir üretin ve araştırın

Aracınızı geliştirmeye başlamadan önce fikrinizi netleştirin.

Kullanıcının sorununu net bir şekilde tanımlayın

Müşterileri ve davranışlarını anlayın

Kullanmakta oldukları mevcut çözümleri inceleyin

Sahip olduğunuz fırsatları değerlendirin

Fikrinizi netleştirdikten sonra, pazar araştırması yaparak konumunuzu belirleyin. Aşağıdaki soruları sorun.

Bu ürün için bir pazar var mı?

Kullanıcılar bunun için ödeme yapma yeteneğine ve isteğine sahip mi?

Piyasada başka araçlar var mı? Nasıl işliyorlar? Ücretleri ne kadar?

Ürününüzü pazara sunarken karşılaşabileceğiniz tehditler nelerdir?

Örneğin, AI tabanlı bir sosyal medya yönetim aracı geliştiriyorsanız, bu görevi yerine getirmek için X (eski adıyla Twitter) API'sine büyük ölçüde güveniyorsunuzdur. X desteğini çekerse, iş modeliniz çökecektir.

AI aracınızı oluşturmaya başlamadan önce bu parametreleri anlayın.

Hedefleri belirleyin

AI tabanlı ürününüzün müşteriye sağladığı en önemli değeri belirleyin. Bu, "AI'nın faydaları nelerdir?" sorusuna cevap verecektir

Cevap, verimliliği artırmak, üretkenliği geliştirmek, operasyonel maliyetlerden tasarruf etmek, müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek, gerçek zamanlı analitik sağlamak vb. olabilir.

Hedeflerinizi belirlerken, bunları SMART (belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı) hale getirin. Ürününüzün zaman içinde müşterileriniz için bu hedefleri tutarlı bir şekilde karşıladığından emin olun.

AI aracınız için verileri toplayın ve hazırlayın

Bu adım, AI geliştirmenin temel taşıdır. Bir AI modelinin performansı, eğitildiği verilerin miktarı ve kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Yanlış, eksik veya kötü yapılandırılmış veriler, AI araçlarının başarısız olmasına neden olabilir.

İlgili verileri toplayın

Gürültüyü veya tutarsızlıkları gidermek için temizleyin

Denetimli öğrenme modelleri kullanıyorsanız, verileri açıklama veya etiketleme yapın

Modeli geliştirin ve uygulayın

Verileri hazırladıktan sonra, makine öğrenimi veya derin öğrenme algoritmaları kullanarak AI modellerini geliştirin. Temel düzeyde, şunları yapacaksınız:

Uygun algoritmayı seçme

Hazırlanan veriler üzerinde model eğitimi

Performans için modeli iyileştirme

Modelin yeni verilere iyi bir şekilde genelleştirilebildiğinden emin olmak için modeli test etme ve doğrulama

Bulut veya şirket içi altyapıya dağıtma ve kullanıma açma

Ayrıca okuyun: AI'yı bir web sitesine entegre etme konusunda temel bilgiler.

AI aracını pazarlayın ve satın

Aracı oluşturduktan sonra, onu pazara sunma zamanı gelir. Bir yazılım ürününün pazarlanması ve satışı başlı başına bir kitap konusu. Bu nedenle, burada akılda tutulması gereken bazı temel en iyi uygulamalardan bahsedeceğiz.

🏆 Pozisyonlama: Araştırmalarınızı kullanarak AI ürününüzü pazarda konumlandırın. Ürününüzün farklı ve daha iyi yaptığı şeylere odaklanın. Ürününüzün kullanıcıların ihtiyaçlarına sağladığı faydaları vurgulayın. ⼮ Kanallar: Potansiyel müşterilerle güven ve itibar oluşturmak için içerik pazarlama, reklamcılık, etkinlikler, demolar ve sosyal kanıtlar gibi kanallardan yararlanın. 💵 Fiyatlandırma: Müşterilerinizden ne kadar ücret alacağınıza ve nasıl alacağınıza karar verin. Bir sonraki bölümde birkaç model inceleyeceğiz. 😎 Müşteri başarısı: AI araçları, tasarımı gereği, kullanıldıkça daha iyi hale gelir. Bu, verileri toplayıp kullanabilmek için müşterilerinizin aracı uzun süre kullanması gerektiği anlamına gelir. Güçlü müşteri başarı takımları kurun ve uzun süreli kullanımı teşvik edin.

İzleyin ve optimize edin

Sürekli gelişen bir teknoloji olan AI araçları, sürekli izleme ve optimizasyona ihtiyaç duyar. Modelin yeni verilerden dinamik olarak öğrenmesini sağlayın. Tanımlanan hedefleri karşıladığından emin olmak için performansı izleyin. AI aracının yeterli ve ilgili olmasını sağlamak için kullanıcı geri bildirimlerini ve sistem performans verilerini toplayın.

Ürünü geliştirmeyi ve pazara sunmayı tartıştık. Şimdi sıra, kelimenin tam anlamıyla, kârlılığa geldi.

AI Startups: Karlılık ve Gelir Oluşturma

Her iş gibi, AI girişimlerinin de para kazanması gerekir. Bu amaçla, çeşitli kanallardan gelir elde ederler.

AI işleri nasıl para kazanır?

Ürün abonelikleri: Startup'lar, abonelik tabanlı bir modelde düzenli bir ücret ödeyerek erişilebilen AI araçları oluşturur. Popüler örnekler arasında Google Gemini ve Jasper bulunur.

Lisanslama: Bazı girişimler AI algoritmaları oluşturur ve bunları sağlık, finans veya perakende gibi sektörlerdeki satıcılara veya işletmelere lisanslar. Google'ın Med-PaLM veya OpenAI'nin GPT modelleri bu şekilde işler.

Danışmanlık: Startuplar, müşteriler için özel AI çözümleri geliştirerek veya AI'yı mevcut iş akışlarına entegre ederek danışmanlık hizmetleri sunar.

İçgörüler: Verileri paraya dönüştüren, içgörüler veya özel AI modellerinden elde edilen tahmine dayalı analizler satan girişimler de bulunmaktadır. BloombergGPT buna iyi bir örnektir.

Seçtiğiniz gelir modelinden bağımsız olarak, yatırım getirisini (ROI) göz önünde bulundurun. AI araçları oluşturmanın gerektirdiği önemli maliyet, altyapı, veri ve beceri göz önüne alındığında, yatırım getirisi (ROI) uzak bir hayal haline gelebilir. Bu, aslında bir AI girişiminin karşılaştığı başlıca zorluklardan biridir.

İşletmelerde AI'yı Uygulamanın Zorlukları ve Bunları Aşmanın Yolları

AI tabanlı bir iş kurmak, diğer işlere göre daha basit ve kolaydır. Örneğin, bir spor salonu açmak istiyorsanız, gayrimenkul, ekipman, eğitmenler, satış, pazarlama vb. alanlara yatırım yapmanız gerekir. Öte yandan, AI destekli bir egzersiz uygulaması garajınızda bile geliştirilebilir.

Ancak, dikkate almanız gereken birkaç başka AI zorluğu daha vardır.

Veri

AI araçları, devasa hacimli veriler üzerine inşa edilmiştir. Bu verileri elde ederken ve kullanırken aşağıdaki gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz:

Verilerin nasıl toplandığına ilişkin etik kurallar

Verilerin kullanımıyla ilgili gizlilik sorunları, özellikle kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler söz konusu olduğunda

Verilerin depolanmasının güvenliği

Yerel, eyalet, federal ve uluslararası yasalara uygunluk

Bir AI aracı oluşturmadan önce, veri sorunlarını iyice düşünün. En iyi şekilde başlamak için veri uzmanlarının ve avukatların yardımını alın.

Verilerin başka bir formu da uzmanlıktır. Örneğin, AI tabanlı egzersiz programları tasarlıyorsanız, egzersiz programınızın doğruluğunu ve uygunluğunu doğrulamak için konu uzmanlarına ihtiyacınız vardır. Aracınız, müşterilerin sadece kilo hedeflerine ulaşmak için potansiyel olarak riskli faaliyetlerde bulunmalarını öneremez.

AI uygulamanızın sunduğu çıkarımları/önerileri değerlendirin ve bunları doğrulamak için uzmanlarla çalışın. İçeriğin alan uzmanları tarafından incelenmesini sağlamak için bir hesap verebilirlik modeli oluşturun. Sağlık veya finans gibi yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörlerde çalışıyorsanız, ekstra dikkatli olun ve size rehberlik edecek hukuk uzmanlarına danışın.

Maliyet

Bir AI girişimi başlatmanın maliyeti nedir?

Bir AI girişimi başlatmanın maliyeti, ürüne, altyapıya, veri edinimine, takım boyutuna ve ürün geliştirmenin karmaşıklığına bağlı olarak 5.000 ila 100.000 dolar arasında değişebilir. Genellikle bu maliyetler, ürün pazara sunulmadan veya kar getirmeden çok önce peşin olarak karşılanır.

Maliyetle ilgili zorlukları ortadan kaldırmak için, yatırımınızı geri kazanmak için net bir uzun vadeli iş planı yapın. Daha küçük bir MVP ile başlayın ve ölçeklendirmeden önce doğrulayın.

Gizlilik ve güvenlik

AI sistemleri büyük miktarda hassas veriye dayandığından, gizlilik ve güvenlikle ilgili endişeler olması kaçınılmazdır. İhlalleri önlemek için aşağıdakileri sağlayacak sağlam sistemler kurun:

Verilerin yanlış kullanımını önleyin

Yasalara uyum sağlayın ve yasal cezaları önleyin

Veri yönetişimini yönetin

Anonimleştirme, şifreleme vb. gibi en iyi güvenlik uygulamalarını sağlayın

Siber güvenlik önlemleri ve denetimleri uygulayın

Müşteri güveni

Coşkuya rağmen, müşteriler AI'dan çekinebilir. Bu durum, insan yaratıcılığı ve muhakemesinin çok değer verildiği sağlık, yatırım ve hatta moda gibi alanlarda özellikle geçerlidir.

Güven oluşturarak bu temkinli yaklaşımı ortadan kaldırın. AI'nın nasıl kullanıldığı, hangi verilerin toplandığı ve kararların nasıl alındığı konusunda şeffaf olun. Kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlayın. İstediğinde insanlarla etkileşime geçmelerine izin verin. Geri bildirim alın ve bunları uygulayın.

ClickUp ile AI işlerinizi başlatın

ChatGPT ve benzeri büyük dil modellerinin (LLM) piyasaya sürülmesinden bu yana, AI her yerde karşımıza çıkıyor.

Artık her iş yeri aracı ve verimlilik platformunda AI bulunmaktadır. Apple, Apple Intelligence'ı iOS ve MacOS'a entegre etmektedir. AI öncelikli araçlar her sektörde ve kullanım alanında ortaya çıkmaktadır.

Ancak, AI pazarındaki büyük fırsatların henüz başındayız. Yeni nesil yazılım ürünleri olarak AI girişimleri, teknoloji işlerini yeniden tanımlayacak. Bu pastadan bir dilim almak istiyorsanız, en iyi AI iş fikirlerinizi hayata geçirmenin tam zamanı.

ClickUp, harekete geçmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. ClickUp Brain ile fikir üretin. ClickUp Formları ile anketler yapın ve verileri analiz edin. ClickUp Görevleri ile AI aracınızın geliştirilmesini planlayın. ClickUp ile tek bir yerden CRM oluşturun, iş akışlarını otomatikleştirin, performansı izleyin ve optimize edin.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!