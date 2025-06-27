Lojistik ve Faturalandırma İşlemlerinizi Kolaylaştırmak için Ücretsiz Nakliye Fatura Şablonları

Hemen kullanabileceğiniz bir nakliye faturası şablonu mu arıyorsunuz? Teslimatları yönetiyor, lojistiği izliyor veya müşterilere fatura kesiyor olsanız da, açık ve doğru bir fatura çok önemlidir.

Bu kılavuzda, iş akışınızı kolaylaştırmanıza, hataları azaltmanıza ve ödemelerinizi zamanında almanıza yardımcı olacak en iyi ücretsiz nakliye faturası şablonlarını bir araya getirdik.

👀 Biliyor muydunuz? Geç ödemelerin %61'i yanlış faturalar nedeniyle gerçekleşir

14 Ücretsiz Nakliye Faturası Şablonu

Artık ideal bir nakliye şablonunun nasıl olması gerektiğini bildiğinize göre, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'tan ücretsiz olarak edinebileceğiniz bazı mükemmel şablonları listeledik.

Platformu sipariş yönetimi yazılımınız olarak kolayca özelleştirebilir, proje yönetimini merkezileştirebilir, bilgi tabanı oluşturabilir, işbirliği araçlarına erişebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

World Vision'da Kapasite Geliştirme Sorumlusu Laura Devine şöyle diyor:

Bir mal siparişinin ilerlemesini izlemek için kullandım. Ayrıntılı açıklamaları, örneklerin bağlantılarını, metin sohbetlerinin kopyalarını, durum güncellemelerini tek bir yerde bulabildim. Çok fazla e-postayı ortadan kaldırdı.

Bir mal siparişinin ilerlemesini izlemek için kullandım. Ayrıntılı açıklamaları, örneklerin bağlantılarını, metin sohbetlerinin kopyalarını, durum güncellemelerini tek bir yerde bulabildim. Çok fazla e-postayı ortadan kaldırdı.

1. ClickUp Fatura Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Fatura Şablonu ile saniyeler içinde faturalar oluşturun

İşletmelerin %48'inin her ay 500'e kadar fatura işlediğini biliyor muydunuz? Eğer siz de onlardan biriyseniz, özellikle iş hacminiz büyüyorsa, manuel yönetim karmaşık bir kabusa dönüşebilir. Nakliye siparişinde veya navlun faturasında tek bir hata yaparsanız, haftalarca ödemeleri kovalamak zorunda kalırsınız.

İşleri kolaylaştırmak için ClickUp Fatura Şablonunu kullanın. Son teslim tarihleri, ayrıntılar ve şartlar ve koşullar dahil olmak üzere gerekli tüm bilgilerin faturaya dahil edilmesini sağlar.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Yurt içi teslimat veya uluslararası ticaret için fatura keserken, faturalarınız için standart bir biçim ayarlayın

Ticari faturanızın tüm ilgili verilerini tek bir yerde düzenleyin ve saklayın

Müşteri bilgileri, ödeme son tarihleri ve daha fazlası gibi özelliklerle ilgili terimleri kategorilere ayırın

Logonuz ve stil kılavuzunuzla hızlı ve kolay bir şekilde özel markalı faturalar oluşturun

Otomasyonlarla ödemeleri izleyin ve hesapları kolayca mutabakatlayın

📦 İdeal kullanım alanları: Nakliye faturalarını standartlaştırmak, manuel hataları azaltmak ve ölçeklendirme sürecinde ödeme tahsilatını hızlandırmak.

2. ClickUp Fatura İzleme Şablonu

Ödeme almak için müşterileri telefon ve e-posta ile takip etmekten bıktınız mı? Muhtemelen hangilerinin işlendiğini ve hangilerinin hala beklemede olduğunu izlemek de zor buluyorsunuzdur.

ClickUp Fatura İzleme Şablonu bu konuda size yardımcı olabilir. Kullanıma hazır bu izleyici, ödeme durumu dahil olmak üzere önemli ödeme bilgilerini tek bir yerde kaydetmenizi sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Otomatik doldurulan alanlarla hızlı bir şekilde profesyonel faturalar oluşturun

Tek bir tıklama ile faturalarınızı hızlıca gönderin

Aynı platformda ödemeleri kolaylıkla ve doğru bir şekilde izleyin

📦 İdeal kullanım alanları: Ödeme takibini kolaylaştırmak, idari iş yükünü azaltmak ve ödenmemiş faturaların zamanında takip edilmesini sağlamak.

🧠 İlginç Bilgi: Dünyanın en büyük konteyner gemisi olan Ever Ace, bir seferde 23.000'den fazla konteyner taşıyabilir

3. ClickUp Teklif Talep Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Teklif Talep Şablonu ile nakliye şirketiniz için teklifleri toplayın ve satıcı tekliflerini alın

Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi için birden fazla tedarikçinin tekliflerini karşılaştırmak zor olabilir. Satın alma takımınızın ihtiyacı olan şey, takip edebileceği standart bir süreçtir. Aksi takdirde, yanlış anlaşmayı seçme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

ClickUp Teklif Talep Şablonu, tüm süreci kolaylaştırarak her gereksinimi içeren ayrıntılı teklif talepleri oluşturmanıza olanak tanır. Teklifleri doğru bir şekilde karşılaştırmanıza yardımcı olur ve mümkün olan en iyi teklifi almanızı sağlar.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Teklif şablonlarıyla yapılandırılmış bir biçimde ayrıntılı bir RFQ oluşturun

Satıcıların aynı bilgileri göndermesini sağlayarak teklifleri adil bir şekilde karşılaştırın

Satıcıların tekliflerini karşılaştırın ve analiz edin

Tedarikçileri ve tedarik sözleşmelerini hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirin

Tekliflerin bütçenize göre otomatik olarak hesaplandığından emin olun

📦 İdeal kullanım alanları: Satıcı seçimini iyileştirme ve birden fazla teklif arasında adil ve şeffaf karşılaştırmalar yapma.

👀 Biliyor muydunuz? Tedarikçi riskini değerlendirmek için dijital araçlar kullanan perakendeciler, aksaklıklarla başa çıkma konusunda çok daha donanımlıdır. Hatta, sağlam tedarik zinciri risk değerlendirme süreçlerine sahip şirketlerin önemli aksaklıkların önüne geçme olasılığı %73 daha yüksektir.

4. ClickUp Kamyon Fatura Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kamyon Fatura Şablonu ile nakliye şirketinizin faturalandırma sürecini kolaylaştırın

Değişen yakıt maliyetleri, farklı rotalar ve hizmetler için değişen ücretler ve sipariş hacimleri arasında, nakliye şirketiniz için fatura düzenlemek zaman alıcı bir iştir. Bunu manuel olarak yapıyorsanız, hatalar kaçınılmazdır.

ClickUp Kamyon Fatura Şablonu, kamyon taşımacılığı işleri için fatura oluşturmayı basitleştirmek üzere tasarlanmıştır. Yakıt ek ücretlerini otomatik olarak hesaplar, kilometreyi izler ve tüm ilgili hizmet ayrıntılarını içerir, böylece faturalarınızın doğru ve zamanında gönderilmesini sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Her iş için profesyonel bir ticari fatura oluşturun

Tüm fatura verilerinizi tek bir yerde düzenleyin

Ödemeleri takip edin ve ücretlerin zamanında tahsil edilmesini sağlayın

Net bir yapı ve tutarlı bir biçim sağlayarak doğruluğu garanti edin

Tüm önemli bilgileri tek bir yerde toplayarak hataları ve karışıklıkları azaltın

📦 İdeal kullanım alanları: Nakliye şirketleri için fatura süreçlerini basitleştirme.

5. ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu ile sipariş verilerini otomatik olarak girin ve teslimat durumunu izleyin

Müşterilere mükemmel bir deneyim sunmak, önemli bir farklılaşma unsuru haline geliyor. Şirketlerin %80'i, sektörde rekabet gücünü korumak için en önemli yolun bu olduğunu belirtiyor.

Bir nakliye şirketi veya küçük bir çevrimiçi işletme sahibi olun, müşteri deneyimini iyileştirmek net iletişimle başlar. Doğru bilgilerin paylaşımı ve gerçek zamanlı teslimat güncellemeleri, güven oluşturmada ve müşterileri memnun etmede önemli bir rol oynar.

ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu, ürün izlemeyi kolaylaştırmanıza, sipariş verilerini düzenlemenize ve geçmiş sipariş bilgileriyle müşteri hizmetlerini kişiselleştirmenize yardımcı olur. Ayrıca, otomatik veri girişi sunduğundan, yanlış sayılar veya yanlış adresler konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

ClickUp Formları ile alım sürecinizi nasıl oluşturacağınızı öğrenmek için bu videoyu izleyin

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Zaman kazanmak için veri girişini otomatikleştirin

Daha iyi müşteri hizmeti sunmak için geçmiş siparişleri izleyin

Nakliye maliyetlerini ve uygunluğu kolaylıkla belirleyin

Müşteri iletişim bilgileri, ürün ayrıntıları ve ödeme bilgileri gibi önemli bilgileri toplayın

Ürünleri sipariş etmek için kolay ve verimli bir yol sunarak müşteri memnuniyetini artırın

Müşterilerinizin satın alma alışkanlıkları ve tercihleri hakkında bilgi edinin

📦 İdeal kullanım alanları: Siparişleri izleme ve her fatura için müşteri bilgilerini düzenleme

🧠 İlginç Bilgi: Tahminler, Asya'nın e-ticaret sektörlerinde önemli bir büyüme olduğunu gösteriyor. Filipinler ve Hindistan, sırasıyla yaklaşık %23 ve %18'lik çevrimiçi satış oranlarıyla listenin başında yer alıyor.

6. ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu ile envanterinizi izleyerek stoklarınızı optimize edin ve her siparişi zamanında teslim edin

Etkili stok yönetimi, siparişleri karşılamak için doğru zamanda doğru öğeleri hazır bulundurmanıza yardımcı olur. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, küçük işletmelerin %43'ü envanterlerini hiç izlemiyor!

Bunlardan biriyseniz, stok fazlası ve stok tükenmesi riskiyle karşı karşıya kalırsınız ve her ikisi de nakit akışınızı durdurabilir ve müşteri siparişlerini geciktirebilir. Süslü envanter yönetimi yazılımı için bütçeniz yok mu? ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonunu kullanın.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Tüm satın alma siparişlerini tek bir yerden yönetin

Otomatik uyarılarla stok seviyelerini, yeniden sipariş noktalarını ve daha fazlasını takip edin

Satın alma sipariş sürecini otomatikleştirin, doğruluğu sağlayın ve zamanı azaltın

Envanter şablonlarıyla envanter seviyelerini izleyin ve maliyetli stok eksikliklerini azaltın

Tedarikçilerle olan etkileşimlerinizi ve satın alımlarınızı doğru bir şekilde kaydedin

Verimli ve uygun maliyetli tedarik zinciri yönetimini kolaylaştırın

📦 İdeal kullanım alanları: Talebi karşılamak ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için optimum stok seviyelerini korumak.

7. ClickUp Teslimat Kaydı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Teslimat Günlüğü Şablonu ile sipariş gönderimini izleyin ve müşterilere gerçek zamanlı izleme güncellemelerini paylaşın

Çoğu alıcı, teslimatlarını yakından takip eder; hatta çoğu takıntılı bir şekilde. Aslında, alıcıların %91'i paketlerini takip eder ve yaklaşık 5 kişiden 1'i günde birden fazla kez kontrol eder. Dolayısıyla, teslimat kayıtlarınız düzenli ve güncel değilse, bu durum müşteri güvenini ve memnuniyetini doğrudan etkiler.

Güncellemeleri kaçırmak, gecikmeler veya tutarsız izleme, destek taleplerine ve olumsuz yorumlara neden olabilir.

ClickUp Teslimat Günlüğü Şablonu, her teslimatı net bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Sipariş durumunu takip etmenizi, sürücüleri atamanızı ve teslimat zamanlarını tek bir yerden kaydetmenizi sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Siparişleri, teslimat durumunu ve ödeme bilgilerini izleyin

Siparişleri tarih, saat, sürücü, rota ve daha fazlasına göre düzenleyin

Müşterilerinizin ve müşteri hizmetleri takımınızın önemli teslimat bilgilerine hızlı ve kolay erişimini sağlayın

Müşterilerin memnuniyetini sağlamak için sipariş durumları hakkında onları bilgilendirin

Teslimat zaman çizelgeleri ve ilerleme hakkında görünürlük sağlayın

Müşteri siparişlerini izleyin ve güncel kayıtları saklayın

📦 İdeal kullanım alanları: Sevkiyat koordinasyonunu iyileştirme ve müşterilere zamanında ve doğru güncellemeler sağlama.

8. ClickUp Konşimento Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Konşimento Şablonu ile uluslararası gönderileri kolaylaştırın

Uluslararası gönderileri yönetmek, taşıyıcı bilgileri, kargo açıklamaları ve teslimat koşulları gibi birçok ayrıntıyı içerir. Herhangi bir gözden kaçma, gecikmelere, anlaşmazlıklara veya uyum sorunlarına yol açabilir.

ClickUp Konşimento Şablonu, bu süreci kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Tüm önemli nakliye bilgilerini kaydetmek için yapılandırılmış bir biçim sunar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Tüm gönderilerde tutarlılık sağlamak için standartlaştırılmış konşimento belgeleri oluşturun

BOL şablonlarıyla kargo özellikleri, konşimento ve boşaltma bilgileri, teslimat talimatları gibi önemli ayrıntıları kaydedin

Bildirimleri göndermek için ilgili tarafları ekleyin ve hesap verebilirliği sağlamak için nihai alıcıları atayın

Nakliye sürecine dahil olan tüm taraflar arasındaki iletişimi geliştirin

📦 İdeal kullanım alanları: Uluslararası nakliyeyi yönetmek, belge hatalarını azaltmak ve nakliyeciler, taşıyıcılar ve alıcılar arasında sorunsuz koordinasyon sağlamak.

9. Excel / Google E-Tablolar Nakliye Fatura Şablonu, Coefficient

coefficient aracılığıyla

Nakliye faturaları genellikle karmaşık hesaplamalar ve çok sayıda değişken içerir, bu da manuel faturalandırmada hatalara yol açar. Nakliye ücretlerinden gümrük vergileri ve vergilere, sigorta maliyetlerine kadar her şeyi kontrol altında tutmak kafa karışıklığına ve gecikmelere neden olabilir.

Coefficient'ın Excel / Google E-Tablolar Nakliye Fatura Şablonu bu sorunu çözebilir. Hesaplamaları otomatikleştirebilir ve her seferinde doğru faturalar oluşturabilirsiniz.

Bu profesyonel şablonla şunları yapabilirsiniz:

Faturalandırmada şeffaflığı korumak için açıklamalar, miktarlar, birim fiyatlar ve toplam tutarları içeren öğeleri listeye ekleyin

Uygulanabilir vergileri ve indirimleri otomatik olarak hesaplayarak hataları en aza indirin

Alanlar ekleyerek veya değiştirerek şablonu işinizin özel ihtiyaçlarına göre ayarlayın

Google E-Tablolar veya Excel kullanarak takımınızla erişin, paylaşın ve işbirliği yapın

📦 İdeal kullanım alanları: Vergiler, nakliye ücretleri ve indirimlerin ayrıntılı dökümüyle otomatik toplam tutar hesaplamaları.

10. Bookipi tarafından hazırlanan Word Nakliye Faturası Şablonu

bookipi aracılığıyla

Birden fazla satır öğesi ve değişen ücretlerle uğraşıyorsanız, Bookipi'nin Word Nakliye Faturası Şablonu süreci basitleştirebilir. Fatura numarasını girmenize, açılır menülerden öğeleri listelemenize ve hesaplamaları otomatikleştirmenize olanak tanır.

Bu şablon size yardımcı olacaktır:

QuickBooks ile bağlantı kurarak sipariş verilerini doğrudan senkronize edin

Açılır menüden müşteriyi ve sipariş edilen öğeleri seçin

İmza alın ve depozito talepleri için tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlayın

Toplam tutar hesaplamalarını otomatikleştirin

Müşteriye özel notlar ekleyin

📦 İdeal kullanım alanları: QuickBooks'u muhasebe yazılımı olarak kullanan küçük işletmeler.

11. Template. Net'in Nakliye Fatura Şablonu

Doğru fiyat dökümünü göstermek, müşteri şeffaflığını ve güvenilirliğini korumak için çok önemlidir. Template. Net'in Nakliye Fatura Şablonu , hesaplamaları kolay bir fatura biçiminde otomatikleştirerek zamandan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Şirketinizin logosunu, nakliye bilgilerini ve özel sözleşme şartlarını ekleyin

İletişim numarası ve teslimat adresi gibi müşteri bilgilerini kaydedin

Öğeleri, sipariş edilen miktarları ve birim fiyatları açıklayın

Toplam maliyet hesaplamalarını otomatikleştirin

📦 İdeal kullanım alanları: E-ticaret şirketleri ve küçük işletmeler.

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgileri belgelendirmiş ve kolayca erişilebilir hale getirmiş olsaydınız ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

12. Şablon ile Uluslararası Nakliye için Proforma Fatura. Net

Uluslararası mal ihracatı yaparken, gümrük işlemleri ve kredi mektuplarının güvenliği için ayrıntılı şablonlara ihtiyacınız vardır. Template.Net'in Uluslararası Nakliye için Proforma Fatura şablonu, tüm uluslararası nakliyeler için standart bir yapı oluşturmanıza ve doğru veri ve kargo bilgilerinin uyumluluğunu sağlamanıza yardımcı olabilir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Net belgeleme için fatura numarası, sorun tarihi ve son teslim tarihini ekleyin

Doğru iletişim için alıcının adını, şirketini, adresini ve e-postasını kaydedin

Netlik için alt toplam, nakliye ücretleri, vergiler ve ödenecek toplam tutarı özetleyin

Şirket markanızı ve ek notlar ekleyin

📦 İdeal kullanım alanları: Uluslararası mal ihracatı yapan nakliye şirketleri, nakliye acenteleri ve gümrük komisyoncuları.

13. Template. Net tarafından sunulan Nakliye Şirketi Fatura Formu Şablonu

Kayıp faturalar, eksik ücretler ve belirsiz fatura ayrıntıları, nakliye işlerinde gelir kaybına neden olabilir. Template.Net'in Nakliye Şirketi Fatura Formu Şablonu , her işlem için net ve tutarlı bir biçim sunarak bu yaygın sorunları önlemenize yardımcı olur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Kargo türünü, ağırlığını, boyutlarını ve beyan edilen değerini belgelendirin

Hizmet seviyelerini ve ilgili ücretleri kolayca belirtin

Tüm maliyetleri ve ödeme koşullarını düzenli bir şekilde özetleyin

Çevrimiçi düzenleyin veya tercih ettiğiniz biçimde indirin

📦 İdeal kullanım alanları: Nakliye ve kurye hizmetleri.

14. Docmosis'in Nakliye Faturası Şablonu

docmosis aracılığıyla

Ürünleri göndermekten çok nakliye faturalarını biçimlendirmeye mi zaman harcıyorsunuz? Manuel şablonlar, özellikle tekrarlayan siparişleri veya toplu gönderileri işlerken takımların hızını yavaşlatır.

Docmosis'in Nakliye Faturası Şablonu, belge otomasyonu için tasarlanmıştır, böylece saniyeler içinde şık ve tutarlı faturalar oluşturabilirsiniz.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Ücretleri net bir maliyet dökümüyle açıklayın

Gönderen, alıcı, öğe listesi ve toplam ücretler gibi ayrıntıları kaydedin

Karmaşık nakliye durumları için iş kuralları, hesaplamalar ve koşullu içerik ekleyin

Ödeme portalı bağlantınızı ekleyin

📦 İdeal kullanım alanları: Dinamik veri girişleriyle yüksek hacimli nakliye faturalarını otomatikleştiren lojistik takımları, e-ticaret işletmeleri ve geliştiriciler.

📖 Ayrıca okuyun: İş Akışlarınızı Optimize Etmek İçin Teslim Süresini Hesaplama

ClickUp ile Nakliye Faturalarının Stresinden Kurtulun

Bu blogda yer alan tüm ücretsiz şablonlar, faturalandırma ve sipariş izleme işlemlerinizi basitleştirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca ClickUp ile hepsini tek bir yerde düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Platformu, sipariş ve tedarik analizi aracı olarak da kullanmak üzere özelleştirin, doğru faturalandırma için faturalandırılabilir saatleri izleyin ve ödemeleri takip etmek için hatırlatıcılar veya yinelenen görevler ayarlayın. ClickUp'ı favori araçlarınızla bile bağlayarak iş akışınızın sorunsuz ve bağlantılı olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun, nakliye faturalarınızı kontrol altına alın ve işinizi büyütmeye odaklanmak için daha fazla zaman kazanın.

SSS

Nakliye Fatura Şablonları nedir?

Nakliye faturası şablonları, işletmelerin nakliyeyle ilgili işlemleri verimli bir şekilde düzenlemelerine ve belgelemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış hazır biçimlerdir. Bu şablonlar, gönderen ve alıcı bilgileri, öğe listeleri, miktarlar, maliyetler ve nakliye koşulları gibi tüm gerekli nakliye ayrıntılarını kaydetmek için net bir düzen sağlar.

Ayrıntılı bir nakliye faturası şablonu, anahtar nakliye bilgilerini yapılandırılmış bir şekilde girmenizi sağlar. Nakliye tarihini, teslimat adresini, öğe açıklamalarını, ağırlığı, ücretleri, maliyet dökümünü ve izleme bilgilerini tutarlı bir biçimde not alabilirsiniz.

Nakliye belgelerini yönetmeye yönelik bu standart yaklaşım, daha sorunsuz işlemler, daha doğru müşteri faturalandırma ve daha kolay sipariş izleme sağlar.

İyi bir nakliye faturası şablonu nedir?

Güçlü bir şablon, işlerinizi düzenli tutar, hataları azaltır ve müşterilere profesyonel bir imaj sunar. ( Hesaplamalarda AI kullanarak arka planda doğruluğu artırırsanız daha da iyi olur. )

Dikkat etmeniz gerekenler: