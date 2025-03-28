Konşimento Şablonları ve Örnekleri (Excel, Formlar, Google Dokümanlar)

Her yıl dünya çapında 10.000'den fazla nakliye konteynerinin kaybolduğunu biliyor muydunuz? Konşimento formunu doğru şekilde doldurmazsanız, kayıp için tazminat talebinde bulunmakta zorluk yaşayabilirsiniz.

Konşimento (BoL), hammadde veya bitmiş ürünler gibi fiziksel envanterin nakliyesinde çok önemli bir belgedir. Taşıyıcı ile alıcı (alıcı) arasında yapılan yasal bir anlaşma ve gönderilen envanterin belgelenmiş bir makbuzudur.

BoL ayrıca, olası kayıplar, gecikmeler veya hasarlardan kimin sorumlu olduğunu açıkça belirlemenize yardımcı olur. Ancak tüm konşimentolar aynı değildir. Neyi ve nasıl ihraç ettiğinize bağlı olarak, farklı türde konşimentolara ihtiyacınız olacaktır.

Bu da çok fazla evrak işi ve hata yapma olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. İşte bu noktada konşimento şablonları devreye girer.

Microsoft Word, Excel, PDF veya Google E-Tablolar'da belgelerle çalışmayı tercih edin, çeşitli biçimlerde en iyi konşimento şablonları ile ihtiyacınızı karşılıyoruz.

İyi bir konşimento şablonu nedir?

Konşimento (BoL), gönderici, taşıyıcı ve alıcı arasında yapılan açık ve kapsamlı bir sözleşmedir. Sorunsuz bir sevkiyat ve olası yasal işlemler için gerekli tüm önemli bilgileri içermelidir.

Nakliye ve lojistik sektöründe önemli bir yasal belge olan konşimento, çeşitli biçimlerde kullanılabilir. Önceden hazırlanmış konşimentolar, tüm bilgilerin en iyi şekilde sunulmasını sağlar.

İyi bir konşimento şablonu, aşağıdakiler gibi açıkça tanımlanmış bölümlere sahip olmalıdır:

Gönderici bilgileri: Ad, adres, iletişim bilgileri vb.

Alıcı bilgileri: Ad, adres, iletişim bilgileri vb.

Malların tanımı: Miktar, ağırlık, boyutlar, değer vb.

Nakliye talimatları: Nakliye şekli, teslim tarihi, özel gereksinimler vb.

İyi bir konşimento şablonu, aşağıdakileri belirtmek gibi yasal gerekliliklere de uymalıdır:

Sorumluluk sınırları: Kayıp veya hasar durumunda taşıyıcının sorumlu olduğu maksimum tutar

Tazminat hükümleri: Gönderici veya alıcının, herhangi bir talep veya hasar için taşıyıcıyı tazmin etmeyi kabul ettiği koşullar

Yürürlükteki hukuk hükümleri: Taşıma sözleşmesine uygulanan yargı yetkisi ve yasalar

Farklı gönderim ihtiyaçlarına uyum sağlamak için özelleştirilebilen esnek bir tasarıma sahip olmalıdır. Şablon, önceden tanımlanmış açılır listeler, otomatik doldurma özellikleri, veri doğrulama kontrolleri vb. kullanarak birden fazla gönderim arasında tutarlılık sağlamalı ve hataları ve tutarsızlıkları önlemenize yardımcı olmalıdır.

Fatura formlarının kolay paylaşımını ve dağıtımını sağlamak için farklı platformlarda erişilebilir ve PDF ve Excel gibi popüler dosya biçimleriyle uyumlu bir konşimento şablonu aramalısınız.

Nakliye sürecinizi basitleştirmenize yardımcı olabilecek yedi konşimento şablonunu bir liste halinde derledik.

8 Konşimento Şablonu

E-ticaret yazılımı kullanarak bir iş yürütüyor veya nakliye sektöründe çalışıyor olsanız da, konşimento belgesi hayati önem taşır. İşte işe başlamanıza yardımcı olacak 8 BOL şablonu:

1. ClickUp Konşimento Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Konşimento Şablonu

Basit bir konşimento arıyorsanız, ClickUp Konşimento Şablonu en iyi seçimdir. Bu konşimento şablonu, yurt içi gönderiler için ayrıntılı, devredilemez bir nakliye siparişi olarak yapılandırılmıştır. Gönderici ve alıcı aynı kuruluşsa veya gönderinin faturası önceden ödenmişse idealdir.

Kararlaştırılan nakliye yöntemi, teslimat koşulları ve özel talimatlar dahil olmak üzere gönderinin hüküm ve koşullarını özetlemek için geniş alan sunar.

Bu, nakliye sürecini kolaylaştırmanıza ve yurt içi nakliye düzenlemelerine ve sektör standartlarına uyumu sağlamanıza yardımcı olabilir.

2. CanadaCustoms tarafından hazırlanan Konşimento Şablonu

canadaCustoms aracılığıyla

CanadaCustoms tarafından hazırlanan Düz Konşimento Şablonu, Kanada içinde mal sevkiyatı için güvenilir bir belgedir.

Bu şablon, gönderici ile taşıyıcı arasında pazarlığa açık olmayan, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma niteliğindedir ve sizi olası yanlış anlaşılmalardan, sorunların tırmanmasından veya görev ihlallerinden korur.

Önceki şablondan farklı olarak, bu BoL şablonu kısa ve kullanımı kolaydır. Standartlaştırılmış biçimi, hata olasılığını en aza indirir.

Bu şablon, gönderinin miktarı, ağırlığı, açıklaması ve kullanılan ambalaj türü ile birlikte göndericinin, alıcının ve taşıyıcının kimliği ve adresi gibi gönderinin tüm önemli ayrıntılarını içerir.

Tüm iyi konşimentolar gibi, bu şablon da daha kolay izleme ve referans için benzersiz konşimento sayısını veya gönderi kimlik numarasını içerir.

3. PDFFiller tarafından sunulan PDF Konşimento Şablonu

pDFFiller aracılığıyla

PDFFiller'ın PDF Konşimento Şablonu, gönderdiğiniz malları takip etmek için kullanabileceğiniz bir belge olabilir. Bu şablon, ileride başvurmak üzere gönderinizle ilgili önemli ayrıntıları kaydetmenize yardımcı olur. Müşteri sipariş bilgileri, taşıyıcı bilgileri, yüklenen römork ve sayılan yük kontrol listesi, mal açıklaması ve daha fazlasını içeren çeşitli bölümler doldurulmalıdır.

En iyi yanı ne mi? Tek bir belgede birden fazla gönderiyi yönetmek için tasarlanmıştır.

Sonuç olarak, kayıt tutma sürecinizi kolaylaştırır ve lojistik profesyonelleri için vazgeçilmez bir araç haline gelir.

PDF biçimi sayesinde, bilgilerin kopyalarını kişisel kayıtlarınız için kolayca kaydedebilir ve ihtiyaç duyan herkese gönderebilirsiniz.

4. WPSTemplate tarafından hazırlanan Excel Konşimento Formu Şablonu (Google E-Tablolar ile uyumlu)

wPSTemplate aracılığıyla

WPSTemplate tarafından sunulan Excel Konşimento Formu Şablonu, tanıdık Microsoft Excel arayüzünü kullanarak profesyonel ve uyumlu nakliye belgeleri oluşturmanıza olanak tanır. Bu şablon Google E-Tablolar ile de kullanılabilir.

Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, gönderici ve alıcı bilgileri, malların açıklaması gibi önemli gönderi ayrıntılarını kolayca girebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Şablon, konşimentonuzu otomatik olarak biçimlendirmenize yardımcı olarak zaman kazanmanızı sağlar. Ayrıca, şablonu gerektiğinde düzenleyip güncelleyerek farklı gönderim durumlarına uygun hale getirebilirsiniz.

Bu şablon, konşimento için sektör standartlarına uygundur ve gönderim işlemlerinizin yasalara uygunluğunu ve geçerliliğini sağlar. Yurt içi veya yurt dışı tüm gönderim işlemlerini belgelemek için uygundur.

Belirli sektörlere özel olmayan genel bir biçime sahip olduğu için hızlı bir şekilde uyarlayabilirsiniz. Çeşitli alışveriş senaryoları için esnek bir konşimento şablonu gerektiren bir iş yürütüyorsanız, bu sizin için ideal seçimdir.

Farklı gönderim gereksinimlerine göre hızlıca özelleştirmek için lojistik yazılımınıza kaydedin.

5. Fluix'in Konşimento PDF Şablonu

fluix aracılığıyla

Bazen, gönderinizin güvenliğini sağlamak için üstün erişim denetimlerine sahip gelişmiş bir konşimento şablonuna ihtiyacınız olabilir. Yüksek değerli mallar veya ayrıntılarını gizli tutmak isteyen bir alıcıya mal gönderiyorsanız, Fluix'in Konşimento PDF şablonu sizin için doğru seçimdir.

Yalnızca yetkili kullanıcılar konşimento üzerindeki navlun ve ödeme alanlarını düzenleyebilir, böylece güvenlik ve doğruluk sağlanır. Bu, nakliyecilerin nakliye belgelerini kolayca özelleştirmesine yardımcı olur.

Bu şablonu, herhangi bir ulaşım türü için ciro edilemez düz konşimento olarak kullanabilirsiniz.

Şablonun temiz düzeni, onu görsel olarak çekici ve sezgisel hale getirir. Normal PDF şablonlarınızdan çok daha esnek ve özelleştirilebilir.

Ayrıca, nakliye işlemlerinizi ölçeklendirmek için kullanışlı ve hızlı bir yol olan Fluix platformunda web formu olarak da doldurabilirsiniz. Karmaşık faturalandırma senaryoları için gelişmiş alanlara sahip olmasa da, çok yönlü, erişim kontrollü bir konşimento şablonuna ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler ve serbest çalışanlar için mükemmel bir seçimdir.

6. Shipping Solutions tarafından hazırlanan Deniz Konşimento Şablonu

nakliye Çözümleri aracılığıyla

Bu konşimento şablonu, deniz taşımacılığı için özel olarak tasarlanmıştır.

Shipping Solutions'ın Deniz Konşimentosu şablonu, deniz taşımacılığı için gerekli tüm unsurları kapsayan kapsamlı ve güvenilir bir belgedir.

Bu şablon, hem sevkiyat için yasal bir sözleşme belgesi hem de kargo için bir başlık belgesi görevi görür. Sevkiyatta yer alan tarafların ayrıntılarını, malların açıklamasını ve rota talimatlarını içerir.

Bu konşimento şablonu, sevk edilen malların sahipliğinin devri, ödemesi ve gümrük işlemlerinin yapılmasını kolaylaştırarak malların güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

Diğer nakliye türleri için uygun olmasa da, düzenli olarak uluslararası deniz taşımacılığı yapan şirketler için idealdir.

7. IncoDocs'un Konşimento Şablonu

incoDocs aracılığıyla

Kullanımı kolay ve etkili bir konşimento şablonu mu istiyorsunuz? IncoDocs'un konşimento şablonunu deneyin. Bu şablon, nakliye işlemlerinizin tüm önemli ayrıntılarını kolayca belgelemenize yardımcı olur.

Çok yönlü düzeni ve temiz tasarımı, çeşitli nakliye gönderileri için uygundur. Şablon, gönderici, alıcı ve alıcı ulaşılamazsa bilgilendirme tarafının bilgilerini içerir.

Küçük veya büyük bir işletme olsanız da, IncoDocs'un konşimento formunu kullanarak nakliye sürecinizi kolaylaştırın.

8. Word, Google Dokümanlar ve PDF için SmartSheet'in Konşimento Şablonu

SmartSheet, Word ve Google Dokümanlar için gerçekten güzel ve kullanışlı bir Konşimento şablonu sunar ve bunu PDF olarak da indirebilirsiniz. Bir göz atın ve amaçlarınız için yararlı bulursanız kullanın.

Tüm lojistik işlemlerinizi kolaylaştırmak için tek bir şablon yeterli olsaydı! Bunun yeterli olmadığını biliyoruz.

İşiniz için her şeyi yapabilecek bir lojistik yönetim platformuna ihtiyacınız var.

ClickUp ile tanışın. ClickUp, lojistik iş akışlarınız için konşimento ve diğer belgelerin oluşturulması ve yönetilmesiyle ilgili görevleri, iş akışlarını ve işbirliğini yönetmek için kullanılabilen bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur.

Diğer bir deyişle, lojistik şirketleri için yoğun iş yükünü ortadan kaldırarak günlük proje yürütmeyi kolaylaştırabilir.

1. ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri

ClickUp'ın Proje Yönetimi aracıyla faturalandırma sürecinizi kolaylaştırın

Nakliye sektöründe bir profesyonel olarak, dünyanın her yerinden insanlarla işbirliği yapmanız ve iletişim kurmanız gerekir. ClickUp'ın proje yönetimi aracı, size, takımınıza ve müşterilerinize tüm konuşmalarınızı, iletişiminizi, görevlerinizi, iş akışlarınızı, devirlerinizi ve daha fazlasını yönetmek için merkezi bir platform sunar.

Tüm gönderi bilgilerini, müşteri ayrıntılarını ve belgeleri tek bir yerde birleştirerek dağınık elektronik tablolar ve e-postalara olan ihtiyacı ortadan kaldırın ve tüm paydaşlar için görünürlüğü artırın.

Ayrıca, ClickUp'ın Gösterge Panelleri'ni kullanarak gönderilerin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Bunlar, teslimat zaman çizelgeleri, olası gecikmeler ve kaynak tahsisi gibi anahtar metrikleri görüntülemek üzere özelleştirilebilir.

Bu, kuruluşunuz için proje yönetimi anahtar performans göstergelerini (KPI) ayarlamanıza ve bunlara ulaşmanıza yardımcı olur.

Son olarak, ClickUp Otomasyonunu kullanarak müşterilere sevkiyat güncellemeleri göndermek veya raporlar oluşturmak gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin ve insan hatalarını azaltın.

2. ClickUp'ın CRM paketi

ClickUp'ın CRM paketini kullanarak verileri, görevleri ve iletişimi yönetin ve lojistik iş akışınızı kolaylaştırın

ClickUp'ın CRM paketi ile müşteri iletişimi ve faturalandırma iş akışları gibi nakliye iş süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp CRM, iletişim bilgileri, sevkiyat geçmişi ve geçmiş etkileşimler dahil olmak üzere müşteri bilgilerinin parmaklarınızın ucunda olmasını sağlar. Bu, satış takımınıza her müşteri hakkında eksiksiz bir görünüm sunar ve müşteri konuşmalarında yaklaşımlarını kişiselleştirmelerine olanak tanır.

Satış temsilcileri, ClickUp içinde doğrudan e-posta gönderebilir, aramaları planlayabilir ve etkileşimleri takip edebilir. Bu, zamanında takip yapılmasını sağlar ve müşteri ilişkilerini güçlendirir.

Son olarak, müşteri bilgilerini daha iyi düzenlemek için klasör ve listelerin hiyerarşisi, belirli fatura bilgilerini bulmak için filtreler ve etiketler ve iyileştirme alanlarını belirlemek ve iş stratejinizi optimize etmek için gelişmiş raporlar gibi özelleştirilebilir özelliklere erişebilirsiniz.

3. ClickUp Belgeler

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak sözleşmeler ve fatura belgeleri oluşturun

ClickUp Belgeleri, nakliye şirketiniz için kapsamlı bilgi depolarına dönüştürülebilir ve aşağıdaki gibi önemli belgeleri saklayabilir:

Nakliye politikaları : Şirketinizin nakliye şartlarını, koşullarını ve sınırlamalarını açıkça belirtin

Standart çalışma prosedürleri (SOP'ler ): Farklı gönderi türlerini, paketleme prosedürlerini ve güvenlik protokollerini işlemek için adım adım süreçleri belgelendirin

Sözleşmeler ve anlaşmalar: Müşteriler, satıcılar ve taşıyıcılarla imzalanan sözleşmeleri kolayca başvurabilmek için saklayın

ClickUp Belgeler ile şablonlar oluşturarak depo envanterini yönetin, stok seviyelerini izleyin ve raporlar oluşturarak depolamayı optimize edin ve lojistik operasyonlarında stok tükenmelerini önleyin. İş akışlarını güncellemek, Belgelerinizde görevler atamak ve daha fazlasını yapmak için bileşenler ekleyebilirsiniz.

4. ClickUp'ın zaman takibi aracı

ClickUp'ta zaman takibi özelliğini kullanarak her bir gönderinin işlenmesine tam olarak ne kadar zaman harcandığını görün, böylece daha iyi maliyet tahmini ve kaynak tahsisi yapın

Şirketiniz saatlik fatura kesiyorsa, ClickUp'ın zaman izleme özelliğini kullanarak ödemelerin tahsil edilmesini ve faturaların doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu, yüklenicilerle çalışan proje yöneticileri için de çok yararlıdır: Farklı proje aşamalarını yönetin ve proje yönetimi hedeflerinize daha hızlı ve daha verimli bir şekilde ulaşın.

Zaman takibi, her bir gönderinin işlenmesinde ne kadar zaman harcandığını görmenize yardımcı olarak daha iyi maliyet tahmini ve kaynak tahsisi yapmanızı sağlar.

Zaman verilerini analiz ederek gönderilerin nerede geciktiğini (ör. gümrük işlemleri, evrak işlemleri) belirleyin. Bu, süreçleri kolaylaştırmanıza ve genel verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

Son olarak, özelleştirilebilir iş akışı görünümleri ve iş kırılım yapısı ile, tek tek takım üyelerinin nakliye ile ilgili görevlere harcadıkları zamanı takip ederek iyileştirme alanlarını belirleyebilir veya yüksek performans gösteren çalışanları tespit edebilirsiniz.

Nakliye gereksinimlerinize en uygun konşimento seçin

Nakliye ve lojistik sektöründe konşimento belgeleri, sadece kağıt parçaları değildir; dünya çapında malların hareketini denetleyen ve koruyan önemli yasal belgelerdir.

Excel, PDF ve web tabanlı platformlar gibi çok yönlü biçimlerde sunulan konşimento şablonları, işletmelere riskleri azaltmak ve nakliyeyi basitleştirmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar.

Hangi konşimento formunu seçerseniz seçin, ClickUp, nakliye ve faturalama süreçlerinizi kolaylaştıracak çeşitli araçlar ve özellikler sunar.

Görevleri yönetin, gönderileri gerçek zamanlı olarak takip edin ve daha sorunsuz, daha verimli bir gönderim süreci yaşayın. Ayrıca, ClickUp faturalandırma süreçlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Her gönderim için ayrıntılı zaman takibi verilerine dayalı olarak doğru faturalar oluşturun. Ne bekliyorsunuz? ClickUp'a bugün kaydolun!