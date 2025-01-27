2025 için En İyi 10 E-ticaret Yazılımı Seçeneği

Çevrimiçi satış alanına girmek istiyorsanız, ürünlerinizi müşterilerinize sunmanıza yardımcı olacak e-ticaret yazılımı seçeneklerine ihtiyacınız olacak.

Peki, en iyi e-ticaret platformu çözümleri hangileridir? Hem açık kaynaklı hem de hayal edebileceğiniz tüm özellikleri sunan ücretli planlar dahil olmak üzere, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek vardır.

Sizin için doğru yazılımı bulmanıza yardımcı olmak için buradayız. Bir web sitesi oluşturucu, e-ticaret için yapay zeka araçları, mevcut bir siteye alışveriş sepeti ve diğer özellikler eklemek için uygulamalar veya eklentiler ya da çok kanallı satışları yönetmek için iyi yöntemler arıyorsanız, aşağıdaki uygulamalar işiniz için en iyisini sunar. ?

E-ticaret Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çoğu e-ticaret yazılımı seçeneği, bir web sitesi oluşturmanıza, birden fazla kanalda pazarlama yapmanıza ve hatta arka ofis ve mağaza içi görevlerde size yardımcı olacak birçok özellik sunar. Ancak hangi özelliklere dikkat etmelisiniz? İşte birkaç temel özellik:

Güvenlik: Ödemeleri alacağınız ve hassas müşteri verilerini toplayacağınız için, bu verilerin güvenliğini sağlamak için güçlü bir güvenlik sistemi şarttır

Performans: Platform, özellikle müşteriye yönelik hizmetlerde hızlı performans sunmalıdır, böylece alışveriş sepetlerinin terk edilmesi ve müşterilerin hayal kırıklığına uğraması gibi durumlarla karşılaşmazsınız

Sipariş yönetimi: Müşteri siparişlerini hızlı bir şekilde işleyerek, alınan, işlenen ve gönderilen siparişler için otomatik e-postalar gönderen sipariş yönetimi araçlarını arayın

Pazarlama araçları: Benzer şekilde, Benzer şekilde, pazarlama iş akışı araçları , kanallar genelinde pazarlama kampanyaları oluşturmanıza, izlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olabilir

Entegrasyonlar: Mevcut uygulamalarınızı ve yazılımlarınızı kullanmaya devam edebileceğinizden emin olmak için her platform için mevcut entegrasyonları kontrol edin

Veriler ve analizler: Markanızın erişimini artırmanıza yardımcı olması için, siteniz, sosyal medya hesaplarınız ve diğer kanallarınız için SEO araçları ve analizler sunan bir platform seçin. Markanızın erişimini artırmanıza yardımcı olması için, siteniz, sosyal medya hesaplarınız ve diğer kanallarınız için SEO araçları ve analizler sunan bir platform seçin. Hedefleri ve anahtar sonuçları (OKR'ler) izleme ve yönetme özelliği de olması iyi bir artıdır

2024'te Kullanılacak En İyi 10 E-ticaret Yazılımı Çözümü

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok e-ticaret yazılımı seçeneği ve web sitesi oluşturma, analitik izleme ve sosyal medyayı yönetme gibi çeşitli özellikler bulunmaktadır. En popüler olanlardan bazıları, hem çevrimiçi hem de yüz yüze satışları yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada ticaret platformlarıdır. Ayrıca, çeşitli görevleri otomatikleştirmek için AI araçları içeren yazılım seçenekleri de bulabilirsiniz.

İşletmeniz için doğru olanı seçmenize yardımcı olmak için mevcut en iyi 10 seçeneği bir araya getirdik.

1. Shopify

shopify aracılığıyla

Shopify, bir web sitesi oluşturmak ve web siteniz, sosyal medya, pazar yerleri, fiziksel mağazalar ve daha fazlasında ürünlerinizi pazarlamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunan hepsi bir arada bir e-ticaret platformudur.

Bu platform sadece e-ticaret için bir web sitesi oluşturucu değildir. Shopify'ı pazarlama kampanyalarınızı yönetmek, muhasebe, satış noktası ve çok daha fazlasında yardımcı olmak için de kullanabilirsiniz.

Shopify en iyi özellikler

Shopify'ı kullanarak markanıza en uygun mağaza vitrinini oluşturun

Pazar yerleri, sosyal medya ve yüz yüze perakende satış gibi satış kanallarını kullanarak satışlarınızı artırın

Yerleşik pazarlama özellikleriyle pazarlama kampanyalarınızdan en iyi şekilde yararlanın

Verileri ve analizleri kullanarak SEO ve sosyal medya performansını iyileştirin ve müşteri bilgileri edinin

Shopify'ın nakliye ve iş yönetimi araçlarıyla arka ofis işlemlerinizi daha verimli hale getirin

Shopify sınırlamaları

Müşteriler, Shopify'ın alternatiflerine kıyasla pahalı olabileceğini söylüyor

Çok sayıda araç ve gelişmiş özellik sayesinde, öğrenme eğrisi oldukça dik

Shopify fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 5 $

Temel: 39 $/ay

Perakende: 89 $/ay

Shopify Küçük İşletmeler için: Aylık 105 $

Gelişmiş: 399 $/ay

Shopify Plus: Aylık 2.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Shopify puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.200'den fazla yorum)

2. Adobe Commerce

adobe Commerce aracılığıyla

Adobe Commerce (eski adıyla Magento), bir mağaza vitrini oluşturup birden fazla kanalda pazarlama yapabileceğiniz hepsi bir arada bir platform olmasıyla Shopify'a benzer.

Bu platformun anahtar farklarından biri, Creative Cloud dahil diğer Adobe ürünleriyle yerel olarak entegre olmasıdır. Bu sayede, özel görseller ve grafiklerle markanızı kolayca kişiselleştirebilirsiniz.

Adobe Commerce'in en iyi özellikleri

Tek bir arayüz kullanarak B2B ve B2C sitelerinin yanı sıra pazar yerlerini ve mağaza vitrinlerini yönetin

Ülkeler ve para birimleri için yerelleştirme araçlarıyla işinizi küresel düzeye taşıyın

Pazarlama araçları, arka ofis araçları, sipariş yönetim sistemleri ve daha fazlasını içeren işin tüm yönleri için tasarlanmış ücretsiz ve premium uygulamaları kullanın

Adobe Sensei AI'yı kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin ve verileri analiz edin

Adobe Commerce sınırlamaları

Müşteriler yavaş hızlardan şikayetçi

Birçok kişi bu platformun pahalı olduğunu söylüyor

Adobe Commerce fiyatlandırma

Adobe Commerce Pro: Satış ekibiyle iletişime geçin

Yönetilen Hizmetler: Satış ekibiyle iletişime geçin

Adobe Commerce derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (600+ yorum)

3. BigCommerce

bigCommerce aracılığıyla

BigCommerce platformu, her boyuttaki satıcıya çok şey sunar. Ayrıca, kolayca ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır, bu da büyümeyi öngören küçük işletmeler için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Shopify veya Adobe Commerce ile hemen hemen aynı özellikleri sunan BigCommerce, çoklu mağaza deneyimi yaratmaya ekstra önem vermektedir. Bu sayede, çeşitli müşteri segmentlerine uygun özel mağaza vitrinleri oluşturabilirsiniz.

BigCommerce en iyi özellikler

HTML bilgisi gerektirmeyen görsel bir düzenleyici ile özel site sayfaları oluşturun ve yayınlayın

Sitenizi WordPress üzerinde oluşturun ve arka uç platformu etkinleştirme özelliğini kullanarak BigCommerce'i entegre edin

BigCommerce'i kullanarak web mağazaları, pazar yerleri, sosyal medya ve fiziksel mağazalar dahil olmak üzere birden fazla kanalı yönetin

Toplu fiyatlandırma, satın alma siparişleri, teklifler, ödemeler ve daha fazlasını yönetmek için B2B araçlarından yararlanın

BigCommerce sınırlamaları

Gelişmiş API özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak şarttır

Bazı kullanıcılar, BigCommerce'in diğer seçenekler kadar kullanıcı dostu olmadığını söylüyor

BigCommerce fiyatlandırma

Standart: 29 $/ay

Artı: 79 $/ay

Pro: 299 $/ay

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

BigCommerce puanlar ve yorumlar

G2: 4,2/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

4. OpenCart

openCart aracılığıyla

OpenCart, satıcıların hızlı ve kolay bir şekilde işlerine başlamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ücretsiz veya düşük maliyetli şablonlar, ürün açıklamaları ve ürün fotoğrafları ile sadece birkaç tıklamayla bir site oluşturabilir ve kısa süre sonra sipariş almaya başlayabilirsiniz.

OpenCart'ın en iyi özellikleri

Uzantıları kullanarak web mağazanıza ekstra işlevsellik ve özellikler ekleyin

Yerleşik SEO araçlarıyla dijital pazarlama çabalarınızı optimize edin

En iyi ödeme ağ geçitlerini ve gönderim yöntemlerini entegre ederek ödeme işlemlerini kolaylaştırın

Yönetici Gösterge Paneli'ni kullanarak kullanıcıları, birden fazla mağazayı, ürün listelerini ve daha fazlasını yönetin

OpenCart sınırlamaları

Kullanıcılar, ihtiyaçlarını bulmak için çok sayıda uzantıyı incelemekte zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Platformun kendisi ücretsiz olmakla birlikte, modül ve uzantı satın almak pahalı olabilir

OpenCart fiyatlandırma

Platform ücretsiz ve açık kaynaklıdır, ancak uzantılar ücretsiz veya ücretli olabilir

OpenCart puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (140+ yorum)

5. WooCommerce

wooCommerce aracılığıyla

WooCommerce'i rakiplerinden ayıran birkaç özellik vardır. Öncelikle, bu bir platform değil, çevrimiçi alışveriş olanaklarını genişletmek için kendi barındırdığınız bir WordPress sitesine entegre edebileceğiniz bir WordPress eklentisidir.

Bu da ikinci anahtar farka götürür: satıcılar bu yazılımları kendi mağazalarını oluşturmak için kullanabilirken, e-ticarette uzmanlaşmış geliştiriciler de başkalarının mağazalarını oluşturmak için kullanabilir.

WooCommerce en iyi özellikler

WooPayments'ı kullanarak ödemeleri alın ve işlemleri doğrudan gösterge panelinizden yönetin

Kodlama bilgisi olmadan alışveriş deneyiminizi özelleştirin

WooCommerce Shipping ile gönderimleri daha kolay ve daha uygun maliyetli hale getirin

Pazarlama araçları, ek satış yapmanızı, SEO'yu optimize etmenizi ve markalı içeriğinizin erişimini artırmanızı sağlar

WooCommerce sınırlamaları

Yorumcular, ihtiyaç duydukları tüm özellikleri elde etmek için çok sayıda uzantı, eklenti ve eklenti kullandıklarında web sitesinin şişkinliğinden bahsediyor

WooCommerce'den birden fazla ücretli eklenti kullanmanız gerekiyorsa, maliyetler hızla artabilir

WooCommerce fiyatlandırma

Fiyatlar, seçilen uzantılara, eklentilere ve temalara göre değişir

WooCommerce puanlar ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

6. Volusion

via Volusion

Volusion, web mağazasını hızlı bir şekilde kurmak ve işletmek isteyen küçük işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Sitenizi oluşturmak için 120 farklı tema arasından seçim yapın, çeşitli üçüncü taraf entegrasyonları ile gelişmiş işlevler ekleyin ve Volusion'un alışveriş sepeti yazılımını kullanarak sorunsuz bir ödeme ve ödeme işleme deneyimi oluşturun.

Volusion en iyi özellikler

Volusion'un sezgisel, kod gerektirmeyen web sitesi oluşturucusunu kullanarak dakikalar içinde güzel bir mağaza vitrini oluşturun

Envanter, ödeme yöntemleri ve diğer önemli iş ihtiyaçlarını tek bir yerden yönetin

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve SEO araçlarıyla daha geniş bir kitleye ulaşın

SEO uzmanları, pazarlama profesyonelleri ve web tasarımcılarından uzman görüşleri almak için Volusion'ın Marketing 360'ı deneyin

Volusion sınırlamaları

Yorumcular, mevcut entegrasyonların sayısının az olmasının sınırlayıcı olduğunu söylüyor

Bazıları, mevcut şablonların sayısının sınırlı ve maliyetli olduğunu düşünüyor

Volusion fiyatlandırma

Kişisel: 35 $/ay

Profesyonel: 79 $/ay

İş: 299 $/ay

Prime: Satış ekibiyle iletişime geçin

Volusion puanları ve yorumları

G2: 3,2/5 (60+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (40+ yorum)

7. PrestaShop

prestaShop aracılığıyla

PrestaShop, ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip kendi çevrimiçi mağazanızı oluşturabilmeniz için geniş bir modül paketi sunan açık kaynaklı bir ticaret platformudur.

Satıcılar, kendi web barındırma hizmetinizi yönetmenizi gerektiren Classic PrestaShop veya başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi ve web barındırma hizmetlerini içeren Hosted PrestaShop arasında seçim yaparak başlayabilir.

PrestaShop'un en iyi özellikleri

PrestaShop topluluğuna katılın, ortaklar ve diğer topluluk üyeleriyle işbirliği yapın ?️

PrestaShop Uzmanları ağında çevrimiçi mağazanızı kurmanıza yardımcı olacak serbest çalışanlar ve ajanslar bulun

PrestaShop Marketplace'teki binlerce modül arasından ihtiyacınız olan e-ticaret özelliklerini seçin

PrestaShop Essentials modül paketini kullanarak temel e-ticaret fonksiyonlarıyla kolayca başlayın

PrestaShop sınırlamaları

Birden fazla modül kullanıyorsanız, tek tek ücretli modüllerin maliyetleri hızla artabilir

Bazı geliştirici bilgileri gerekebilir veya bir geliştirici tutmanız gerekebilir

PrestaShop fiyatlandırma

Classic: Kullanımı ücretsizdir, ancak modüller ek ücrete tabi olabilir

Barındırma: 24 €/ay

Özel: Satış ekibiyle iletişime geçin

PrestaShop puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

8. osCommerce

osCommerce aracılığıyla

osCommerce, aslında iki şey olmasıyla e-ticaret yazılım seçenekleri arasında benzersizdir. Öncelikle, çevrimiçi mağazanıza ekleyebileceğiniz ücretsiz, açık kaynaklı bir alışveriş sepetidir.

Aynı zamanda, işlevselliği artırmak için alışveriş sepetinize ekleyebileceğiniz ücretli ve ücretsiz uygulamaları bulabileceğiniz bir pazar yeri. Uygulama pazarı, arama motoru optimizasyon araçları, rapor oluşturma uygulamaları, tasarım, pazarlama, nakliye, ödeme araçları ve daha fazlasını içeren herkes için bir şeyler sunar.

osCommerce'in en iyi özellikleri

OsCommerce ile bir çevrimiçi mağaza oluşturarak mağazanız ve verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olun

Platform ödeme işleme veya işlem ücretleri ödemeden ödemeleri kabul edin

OsCommerce topluluğuna katılarak diğer mağaza sahipleri ve geliştiricilerden tavsiye ve bilgiler alın

OsCommerce Uygulama Mağazası'nda uygulamaları keşfedin ve sitenize anahtar özellikler ekleyin

osCommerce sınırlamaları

Öğrenme eğrisi oldukça diktir; biraz geliştirme bilgisine sahip olmanız veya bir geliştirici işe almanız gerekecektir

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün eski olduğunu söylüyor

osCommerce fiyatlandırma

Alışveriş Sepetini Ücretsiz Kullanın

Uygulamalar ücretsiz ve ücretli seçeneklerin bir karışımıdır

osCommerce puanları ve yorumları

G2: 3,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4/5 (5+ yorum)

9. Wix eCommerce

Wix, kolay bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu olarak başladı ve bugün bu platform hala tüm bu özellikleri ve Wix e-ticaret ile gelen ek işlevselliği sunuyor.

Wix eCommerce, sadece kullanım kolaylığı nedeniyle değil, aynı zamanda girişimcilere tek bir gösterge paneli üzerinden nakliye, ödeme, pazarlama ve diğer anahtar görevleri yönetme olanağı sağladığı için en popüler e-ticaret platformları arasındadır.

Wix e-ticaretin en iyi özellikleri

Wix e-ticaret web sitesi oluşturucusunu kullanarak sıfırdan güzel bir çevrimiçi mağaza oluşturun

Wix eCommerce'i kullanarak mevcut fiziksel mağazanıza çevrimiçi satış olanağı sağlayın

Web sitesi tasarımı, geliştirme veya pazarlama konusunda size yardımcı olması için Wix Ortaklarını işe alın

Geçiş araçlarını kullanarak e-ticaret sitenizi kendi sunucunuzdan veya başka bir platformdan Wix'e kolayca taşıyın

Wix e-ticaret sınırlamaları

Site tasarımı, her site şablonunda bulunan seçeneklerle sınırlıdır

Bazı kullanıcılar Wix'in yeni başlayanlar için harika olduğunu, ancak diğer seçenekler kadar ölçeklenebilir olmadığını söylüyor

Wix e-ticaret fiyatlandırma

Hafif: 16 $/ay

Temel: 27 $/ay

İş: Aylık 32 $

Business Elite: Aylık 159 $

Wix Enterprise Solutions: Satışla iletişime geçin

Wix e-ticaret puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (9.300+ yorum)

En iyi Wix rakipleri hakkında bilgi edinin!

10. Ecwid

ecwid aracılığıyla

Ecwid, çok kanallı satış çabalarınız üzerinde tam kontrol sağlamak için tasarlanmış bir e-ticaret platformudur. Bu platformla, web mağazanızda, sosyal medyada, eBay veya Amazon gibi pazar yerlerinde ve hatta fiziksel mağazalarda satışlarınızı yönetebilirsiniz.

Merkezi envanter yönetimi ve fiyatlandırma, tüm kanallarda tutarlılığı sağlamanıza yardımcı olur.

Ecwid en iyi özellikler

Otomasyonları kullanarak sepet kurtarma e-postaları ve diğer özelleştirilebilir iletişimler gönderin

Kuponlar, hediye kartları ve diğer cazip promosyonlar oluşturun

Kartlar, Google Pay ve Apple Pay ile ödeme kabul edin

Ecwid App Market'teki uygulamalarla sitenize ek işlevsellik ekleyin

Ecwid mobil uygulamasını kullanarak çevrimiçi işinizi her yerden yönetin

Ecwid sınırlamaları

Kullanıcılar, Ecwid'in diğer e-ticaret yazılım seçenekleri kadar çok site özelleştirme seçeneği sunmadığını bildiriyor

İhtiyacınız olması durumunda birden fazla eklentinin maliyeti yüksek olabilir

Ecwid fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Venture: 14,08 $/ay

İş: 29,08 $/ay

Sınırsız: 82,50 $/ay

Ecwid puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (560+ yorum)

Shopify, BigCommerce ve diğer e-ticaret yazılım sağlayıcıları, mağaza kurmak ve ürünleri pazarlamak için özel olarak tasarlanmış eksiksiz bir araç seti sunar. Peki ya işinizin diğer yönleri? Örneğin, ClickUp gibi yazılımlar, şablonları kullanarak kullanıcı profilleri oluşturmanıza ve hatta yapay zeka ile ürün açıklamaları taslakları hazırlamanıza olanak tanır.

Tanımlanmış zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle amaçlara daha etkili bir şekilde ulaşmak için görevler ve projeler için otomatik ilerleme ile ölçülebilir hedefler belirleyin

Satış söz konusu olduğunda, ClickUp size birçok yararlı araç sunar. Başlangıç olarak, Satış Takımları için ClickUp, satış huninizi baştan sona yönetmek için gereken her şeyi size sunar. Özelleştirilebilir iş akışı görünümlerini kullanarak listeler, tablolar veya Kanban panoları oluşturun, böylece verileri, anlaşmaları, hesapları ve satış fırsatlarını izleyebilirsiniz. ?

ClickUp'ı müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) için de kullanabilirsiniz. Esnek görünümler, her müşterinin verilerini analiz etmeyi kolaylaştırır. Otomasyonlar, müşteri erişimini merkezileştirmenize olanak tanır. E-postanızı ClickUp ile entegre ederek güncellemeleri kolayca gönderebilir veya müşteri kazanımını kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp ile e-ticarette verimliliği en üst düzeye çıkarın

ClickUp, verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak özelliklerle satıcılara da hizmet vermektedir. Ürün açıklamaları veya diğer içerik türleri yazmanız gerekiyorsa, ClickUp bu işi yapmanıza yardımcı olacak AI yazma araçları sunar. ?

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Bir e-ticaret işletmesi olarak, ulaşmanız gereken belirli hedefleriniz ve amaçlarınız olacaktır ve ClickUp, piyasadaki en iyi hedef izleme uygulamaları arasındadır. OKR'leri izliyor, bir ürün lansmanı son tarihine yetişmeye çalışıyor veya haftalık hedeflerle takımınızı görev başında tutuyor olsanız da, bu platform bu hedeflere ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.

Hedeflerinizi takım üyelerine atamak için belirli görevlere bölün ve ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak metrikleri izleyin ve takımınızın Çalışma Alanında olan her şeye genel bir bakış elde edin.

Özellikle yazılım geliştirme takımları için ClickUp, SaaS ürünlerinizi oluşturmanıza, piyasaya sürmenize ve pazarlamanıza yardımcı olacak hepsi bir arada bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Bu platformla ürün yol haritaları oluşturabilir, hataları ve sorunları izleyebilir ve GitHub, GitLab ve diğer geliştirme araçlarıyla entegre ederek geliştirme ilerlemesini takip edebilir ve müşterileriniz için daha iyi bir ürün oluşturabilirsiniz.

E-ticaret sitenizi oluşturmaya başlamak için ClickUp'ın Web Sitesi Planlayıcı Şablonunu kullanın!

Bu Şablonu İndirin Fikir aşamasından lansmana kadar sizi götürecek aşamalı bir web geliştirme planı oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI yazma asistanını kullanarak çevrimiçi işiniz için ürün açıklamaları ve diğer içerik türleri oluşturun ✨

Takımınızı ClickUp platformunda bir araya getirerek, tek bir yerden görevler oluşturun, işbirliği yapın, görevleri izleyin ve mağazanızı yönetin

ClickUp'ın kullanımı kolay CRM şablonlarıyla potansiyel müşterileri, satışları ve müşteri ilişkilerini yönetin

Popüler e-posta hizmetleri, bulut hizmetleri ve popüler satış araçlarıyla entegre ederek uygulama yığınınızda sorunsuz bir deneyim yaratın

Beyaz tahtaları ve Listeler, Panolar, Gannt grafikleri ve daha fazlasını içeren 15 farklı iş görünümünü kullanarak ürün geliştirme, pazarlama kampanyaları ve diğer önemli görevleri görselleştirin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

İşleri yönetmek için bir platform olan ClickUp, bir e-ticaret mağazası oluşturmak veya barındırmak için kullanılamaz, ancak web tasarım/geliştirme projenizi ve varlıklarınızı yönetmek için kullanabilirsiniz

Yeni başlayanlar, bu uygulamanın sunduğu tüm özellikleri öğrenmek için biraz zaman harcamaları gerekecektir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

E-ticaret Yazılımı ve ClickUp ile İşinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Doğru e-ticaret yazılımı çözümü, çevrimiçi mağazanızı oluşturmanıza, barındırmanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Buna sağlam bir proje yönetimi uygulaması ekleyerek satış ve pazarlama, müşteri ilişkileri, içerik oluşturma ve daha fazlasını kontrol altında tutabilirsiniz.

Bir e-ticaret işletmesi sahibi olarak, ClickUp'ı kullanarak envanter yönetimi, yeni ürün geliştirme, çok kanallı pazarlama kampanyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm bu görevlerin ve daha fazlasının üstesinden gelebilirsiniz.

Denemeye hazır mısınız? E-ticaret işinizin başarısını en üst düzeye çıkarmaya nasıl yardımcı olacağını keşfetmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.