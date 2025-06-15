Çalışan Performansını Değerlendirmek için Ücretsiz 90 Günlük Değerlendirme Şablonları

Çalışanların işten ayrılması ve işten ayrılma oranı, ortalama büyüklükteki bir S&P 500 şirketine yıllık 228 milyon ila 355 milyon dolar arasında verimlilik kaybına mal olabilir.

Bu şaşırtıcı bir sayı ve çalışanların performansını izlemek ve zamanında destek sağlamak, çalışanların elde tutulması ve karlılık için anahtar rol oynadığının açık bir göstergesi.

Ancak, sadece çalışma saatlerini izlemek yeterli değildir. Çalışanların doğru görevlere öncelik verip vermediklerini veya çabalarının takım hedefleriyle uyumlu olup olmadığını size söylemez. "Çalışılan süre" yerine gerçek sonuçlara odaklanmanın zamanı geldi

İşte bu noktada performans değerlendirme şablonları devreye girer. Bireysel ilerlemeyi etkili bir şekilde izlemenize yardımcı olur. İşte en iyi 10 90 günlük değerlendirme şablonu—her biri çalışan verimliliğinin anahtar bileşenlerini yakalamak için tasarlanmıştır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Devekuşu Etkisi, insanların hedeflerine yönelik ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olabilecek yapıcı geri bildirimler de dahil olmak üzere olumsuz bilgileri sıklıkla kaçındıkları bir bilişsel önyargıdır.

10 Ücretsiz 90 Günlük Değerlendirme Şablonu

90 günlük değerlendirme şablonlarını her zaman kendiniz tasarlayabilirsiniz. Ancak bu, zaman alıcı bir süreçtir ve oldukça yorucu olabilir. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile bu şablonlara ücretsiz olarak erişebilecekken neden bu kadar uğraşasınız?

CedCommerce'de BDM olan Nidhi Rajput, ClickUp kullanımı hakkında şunları söyledi:

Bir TL olarak, diğerlerinin yaptığı işleri izlemelisiniz ve ClickUp, görevleri, iş yükünü vb. yönetmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, takımın performansını ve üyelerin bireysel performansını sunmamda da bana yardımcı oldu.

Bir TL olarak, diğerlerinin yaptığı işleri izlemeniz gerekir ve ClickUp, görevleri, iş yükünü vb. yönetmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, takımın performansını ve üyelerin bireysel performansını sunmamda da bana yardımcı oldu.

1. ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu ile yeni çalışanlarınızın ilerlemesini kolayca takip edin

Yeni bir grup çalışan mı katıldı? Ya da belki takımınızdan biri terfi aldı. Yeni rollerine nasıl uyum sağladıklarını değerlendirmek için yıllık değerlendirmeleri beklemeyin.

ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu, işe alım ve değerlendirme sürecini net kontrol noktalarına ayırır. Yeni takım üyeleri bunları dönüm noktaları olarak alabilir, görevlerini takip edebilir ve hedeflerine ulaşmak için ne yapmaları gerektiğini tam olarak anlayabilir.

Her otuz günde bir ilerlemelerini değerlendirebilir, eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilir ve geçişlerine yardımcı olmak için destek sunabilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Bireysel hedefler, görevler ve iş hedefleri belirleyin, notlar ekleyin ve ilk günden itibaren eylem öğelerini izleyin

Verimliliği izlemek için Özel Görev Durumları oluşturun (Tamamlandı, İlerleme Kaydedildi, Yapılacak ve Müşteri Bekleniyor)

Her görev için hesap verebilirliği sağlamak için "Sorumlu Kişi" ve "İşe Alım Aşaması" gibi özel özellikleri kullanın

Her görev için son tarihler belirleyin ve çalışanın gelişim süreci için düzenli bir zaman çizelgesi oluşturun

Paydaşlarla işbirliği yapın ve Sohbet Görünümü'nde ilerlemeyi tartışın

30-60-90 günlük bir plan oluşturun ve Takvim Görünümü ile yaklaşan dönüm noktalarını izleyin

Onboarding Pano Görünümü ile onboarding süreci görevlerini listeleyin ve ilerlemeyi izleyin

İdeal kullanım: İK yöneticileri ve yeni takım üyelerini işe alan takım liderleri.

2. ClickUp Çalışan İşe Alım Belge Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan İşe Alım Belgesi Şablonu ile yeni çalışanlar için rol açıklamalarını, sorumlulukları ve görevleri özetleyin

Yeni işe alınan çalışanların sorumluluklarına alışması ve ekip arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurması zaman alır. Onların başarıya ulaşması için, ClickUp Çalışan İşe Alım Belge Şablonu ile bu geçişi olabildiğince sorunsuz hale getirin.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görev, vizyon ve şirket değerleri ile birlikte ayrıntılı iş tanımını belirleyin

Pozisyonun anahtar sorumluluklarını ekleyin

Görev hedeflerini listeleyin ve eğitim materyalleri ile diğer kaynakları ekleyin

Oryantasyon hedefleri için bir kontrol listesi oluşturun ve oryantasyon sürecinin her haftasında hangi görevlerin planlandığını belirtin

Tüm ekibinize işe alım hedefleri konusunda netlik sağlayın, böylece yeni takım arkadaşlarına gerekli desteği sunabilirler

İdeal kullanım: Yeni çalışanların iş rollerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olmak.

📚 Ayrıca okuyun: Excel ve ClickUp için Ücretsiz Hedef Belirleme ve Takip Şablonları

3. ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonu ile çalışanların geri bildirimlerini hızlıca toplayın

ClickUp Çalışan Geri Bildirim Formu Şablonu ile çalışanlarınıza aidiyet duygusu verin.

Çalışan geri bildirim araçlarına akıllı bir alternatif olan bu şablonlar, çalışanlarınızdan geri bildirim toplayarak bunları daha besleyici ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için kullanmanızı sağlar.

Bu geri bildirim formu şablonunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Derecelendirmelerle çalışanlardan hızlı bir şekilde geri bildirim alın

Zaman içinde çalışanların duygularını izleyerek işten ayrılma riski olan çalışanları belirleyin

Tüm Yanıtlayanlar Liste Görünümü, Yanıtlar Liste Görünümü, Çalışan Geri Bildirim Anketi Tablo Görünümü ve Beyaz Tahta Görünümü gibi görünüm modlarına erişin

Paydaşları etiketleyin ve yorumlar ekleyin

İdeal kullanım alanı: Çalışan odaklı bir şirket kültürü oluşturmak.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Çalışan İzleme Yazılımı

4. ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu ile kolay bir çalışan değerlendirme tablosu oluşturun

i̇nsanların %63'ü düşük kaliteli geri bildirim nedeniyle işlerinden ayrılıyor. %17'si ise başka roller aramalarının ana nedeni olarak yetersiz geri bildirimi gösteriyor. En iyi çalışanlarınızı elde tutmak mı istiyorsunuz? Düzenli olarak yapıcı geri bildirimler verin.

ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu, özelleştirilebilir bir belge ile süreci sizin için kolaylaştırabilir.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Çalışanların öz değerlendirme sonrasında görüşlerini belirtmelerine olanak tanıyın

Çalışanları geri bildirim istemeye teşvik edin

Meslektaşların, iş arkadaşlarının performansı hakkında geri bildirimde bulunmalarını sağlayın

Çalışanların güçlü yönlerini ve başarılarını listeleyerek takdir ve değer verme kültürünü teşvik edin

Uygun performans değerlendirmeleri için çalışanlar ve yöneticiler için performans değerlendirme ipuçları gibi kaynaklar ekleyin

Her türlü benzersiz değerlendirme kriterine uyacak özel alanlar oluşturun

İdeal kullanım alanları: Organize performans değerlendirmeleri ve şeffaf geri bildirim alışverişini teşvik etmek.

👀 Biliyor muydunuz? Yöneticilerden nadiren geri bildirim alan çalışanlar bile, ayda en az bir kez iş arkadaşlarından takdir gören çalışanlara kıyasla işlerinde %38 daha verimli olma olasılığı daha yüksektir.

5. ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonu ile değerlendirmeleri son teslim tarihi ve ilerleme çubukları olan görevler olarak planlayın

ClickUp Kapsamlı Performans İnceleme Şablonu, çalışanların kendi değerlendirmeleri ve yöneticilerin incelemeleriyle ilerlemelerini izlemenizi sağlar. Liste ve Panolar gibi seçeneklerle görünümleri ayarlayabilir ve yöneticilerle işbirliği yaparak çalışanların performansını izleyebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Geri bildirim izleme ve iletmeyi görevlere dönüştürün

Çalışanlara öz değerlendirme fırsatı sunun

Yönetici değerlendirmeleriyle yapılandırılmış bir geri bildirim döngüsü oluşturun ve ilerlemeyi izleyin

Yorumlar, notlar ve beyaz tahtalar aracılığıyla çalışanların performansı hakkında konuşmalar yapın

İdeal kullanım: İşbirliğine dayalı kariyer konuşmaları yapmak.

6. ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu ile çalışanlarınızın gelişimini destekleyin

Düzenli aralıklarla uygun bir geri bildirim sistemi uygulamak, çabaların uyumlu olmasını sağlar ve çalışanların gelişmesine yardımcı olur. ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu, her üç ayda bir bireysel çalışanlar için bunu kolayca yapmanızı sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Hedefleri, OKR'leri ve diğer performans KPI'larını izlemek için kategorilere ayırın ve özellikler ekleyin

İletişim becerileri ve problem çözme gibi niteliksel yetkinliklerdeki iyileştirme alanlarını tespit edin

Takdir ve yapıcı eleştirileri düzenli bir şekilde iletin

İdeal kullanım alanları: Kısa vadeli hedefleri değerlendirmek, başarıları takdir etmek ve çalışanların uyum ve motivasyonunu korumak için her çeyrekte SMART hedefleri belirlemek.

7. ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu ile çalışanların performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olun

İş yerinizin sorunsuz bir şekilde çalışması için, çalışanların işlerini bağımsız olarak değerlendirmeleri, eksiklikleri belirlemeleri ve zayıf yönleri üzerinde çalışmaları gerekir. ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu, çalışanların her hafta performanslarının ayrıntılı bilgilerini kaydetmelerine olanak tanır ve böylece bağımsız olarak nelerin iyileştirilebileceğini fark etmelerine yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Faaliyetleri, her birine harcanan zamanı ve ilgili tüm paydaşları tek bir yerden izleyin

Ortak zorlukları belirleyin ve her hafta ele alarak çalışanlarınızın başarıya ulaşmasını sağlayın

Şablondaki derecelendirme ölçeği ile öz değerlendirmeyi teşvik edin

Çalışanların kendilerini geliştirmek için planlarını açıklamalarını sağlayın, böylece zamanında ilgili yardımı sunabilirsiniz

İdeal kullanım alanları: Performans sorunlarını erken aşamada tespit etmek ve öz değerlendirmeler yoluyla çalışanların daha özerk olmasını sağlamak.

8. ClickUp Başlat Durdur Devam Et Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Başlat Durdur Devam Şablonu ile iş akışlarını optimize edin ve görevlere öncelik verin

Çalışanlarınızın işinize fayda sağlayacak görevlere zaman ayırdığından nasıl emin olabilirsiniz? ClickUp Başlat Durdur Devam Et Şablonunu kullanın.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Grafikteki kategoriye göre eylemleri veya faaliyetleri yapışkan notlara yazın

Acil ve öncelikli faaliyetler için Başlangıç durumu ekleyin

Verimsiz ve israflı faaliyetler için Durdur durumunu ekleyin

Onaylanan eylemler ve süreçler için Devam durumu ekleyin

İlerlemeyi görsel olarak görüntüleyin

İdeal kullanım alanları: Kendi kendini değerlendirme ve organizasyonel değerlendirme.

9. ClickUp Performans Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Performans Raporu Şablonu ile verimlilik ve maliyetleri ölçün ve görselleştirin

ClickUp Performans Raporu Şablonu, her projede takımınızın performansını analiz etmenizi sağlar. Sezgisel görselleştirmeleri, verimlilik ölçütlerini ölçmeyi, maliyetleri hesaplamayı ve eğilimleri analiz etmeyi kolaylaştırır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İlerlemeyi ve KPI'ları gerçek zamanlı olarak izleyin

Program/proje/dönüm noktası zaman çizelgesi sırasında maliyet aşımlarını girin

Son teslim tarihleri ve gecikmeler ekleyin

Projelerin maliyetlerini tahmin edin

Görseller ve grafikler aracılığıyla zamanı, ilerlemeyi ve bütçeyi ölçün

İdeal kullanım alanları: Zaman, verimlilik ve maliyete dayalı proje bazlı performansı görselleştirme

🧠 İlginç Bilgi: ABD Hükümeti, yıllık çalışan değerlendirmeleri geleneğini 1950 yılında Performans Değerlendirme Yasası ile başlatmıştır. Bu yasa, federal çalışanların üç kategoriden birine girmesini zorunlu kılmıştır: mükemmel, tatmin edici veya tatmin edici değil.

10. ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu ile hedefli geri bildirim ve girişimler sayesinde çalışanlarınızın gelişmesine yardımcı olun

ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu, çalışanların nerede ve nasıl gelişebileceklerini belirlemeleri için ayrıntılı bir yol haritası oluşturmanıza olanak tanır. Bir inceleme dönemi boyunca bireysel performans raporları oluşturmanıza ve her çalışan için bir iyileştirme yol haritası belirlemenize yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Olay raporlarını dosyaya kaydedin ve hem çalışanların hem de yöneticilerinin hesap verebilirliğini sağlayın

Bulgularınızı listeleyin ve verilerle destekleyin

İyileştirme alanlarını belirtin, her biri için bir eylem planı oluşturun ve "Düzeltici Girişimler" bölümünde her eylem için zaman çizelgeleri, durumlar ve notlar ekleyin

Soruna göre ilerlemeyi izleyin ve başarı kriterlerini başarılı veya başarısız olarak ayarlayın

Çalışanların ve değerlendiricilerin dijital imzalarını alın

İdeal kullanım alanları: Performans sorunlarını ele almak ve çalışanlara hedef beceri geliştirmeleri ve büyümeleri için rehberlik etmek.

⚡Oyun Değiştirici: Elbette, her şablonu tek tek indirebilirsiniz, ancak bunların sisteminizde dağınık olması pek verimli değildir. Neden süreci basitleştirmiyorsunuz? Özelleştirilebilir performans inceleme şablonlarıyla dolu ClickUp Şablon Kitaplığı'ne anında erişin. Tek bir, kullanımı kolay gösterge panelinden düzenleyin, listeler halinde düzenleyin, eylem öğelerini görevler olarak atayın ve ilerlemeyi izleyin. Artık tahminlere gerek yok, sadece kolaylaştırılmış performans yönetimi!

90 Günlük Değerlendirme Şablonları Nedir?

90 günlük performans değerlendirme şablonları, yöneticilerin bir çalışanın ilk üç ayındaki ilerlemesini değerlendirmelerine yardımcı olan yapılandırılmış kılavuzlardır. Bu kontrol listeleri, anahtar performans ölçütlerini, gerekli becerileri, hedef değerlendirmelerini, iyileştirme alanlarını ve geri bildirim bölümlerini tek bir yerde içerir.

İyi tasarlanmış bir şablon, beklentiler, verimlilik ve büyüme arasındaki boşluğu doldurarak yöneticilere her çalışanın performansına ilişkin net bir görünüm sunar. Bu sayede zamanında destek ve rehberlik sağlamak daha kolay hale gelir.

Bu şablonlar, yeni işe alınanlar için " İlk 90 Gün " özeti oluşturmak için özellikle kullanışlıdır ve hem yöneticilerin hem de çalışanların erken aşamadaki ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur. Önceden doldurulmuş bölümler sayesinde, yapmanız gereken tek şey ayrıntıları eklemek ve bunları eyleme geçirilebilir performans raporlarına dönüştürmek. Böylece çalışanların kendilerini değerlendirmelerine, gelişmelerine ve takımlarıyla uyum içinde çalışmalarına yardımcı olursunuz.

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların, iş rollerinin belirli hedeflerine ulaşma becerilerine göre değerlendirilmesi fikri ilk olarak 1960'larda Hedefe Yönelik Yönetim ile ortaya çıktı. Çalışanlar ve yöneticiler birlikte hedefler belirler ve bu hedeflerin ne kadar iyi gerçekleştirildiğine göre yıllık olarak değerlendirilirlerdi.

İyi bir 90 günlük değerlendirme şablonu nedir?

Etkili bir 90 günlük değerlendirme şablonu, takımınızın performansı, hedefleri ve ilerlemesi için bir tuval görevi görmelidir. Birçok şablon, ayrıntılı alanlar ve süslü bileşen adları içerir.

Peki, işiniz için doğru olanı nasıl seçersiniz? Aramanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Net kriterler ve akış: Her alanın neyi değerlendirdiğini tam olarak gösteren belirli kriterlere sahiptir. Tüm paydaşların kolayca gezinebilmesi için jargon içermemeli ve ilk bakışta aşırı karmaşık olmamalıdır

İki yönlü konuşma: Yöneticiler ve çalışanların görüşlerini ekleyebilecekleri alan sunar. Bu, açık iletişimi teşvik eder

Dengeli değerlendirme: 360 derece değerlendirme anketi çerçevesini takip ederek, başarıları ve iyileştirilmesi gereken alanları vurgular. Böylece, çalışanların performansına dair kapsamlı bir tablo elde edersiniz

Hedef odaklı ve geleceğe yönelik hedefler: Net ve uygulanabilir hedefler belirler ve önümüzdeki 90 gün için beklentileri netleştirmenize olanak tanır, böylece çabaların şirketin hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar

İlerleme ölçütleri: Gerekli her beceri ve hedef için KPI'lar içerir, zaman içindeki başarıları ve büyümeyi nicel olarak ölçer

ClickUp ile Performans Değerlendirme Sürecini Basitleştirin

90 günlük değerlendirme sadece bir onay kutusu değildir; uzun vadeli çalışan başarısının temelini atma fırsatıdır. Doğru şablon ve süreçle, performans değerlendirmelerini büyümeyi, netliği ve uyumu teşvik eden anlamlı konuşmalara dönüştürebilirsiniz.

İnceleme sürecinizi bir adım daha ileriye taşımaya hazırsanız, ClickUp'ı deneyin. Özelleştirilebilir 90 günlük inceleme şablonlarından hedef izleme, görev atamaları ve performans gösterge panellerine kadar, ClickUp çalışan incelemelerini yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar.

Bugün bir ClickUp hesabı açın ve takımınızın verimliliğini artırın.