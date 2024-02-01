"İlk 90 Gün" Özeti: Anahtar Noktalar ve İnceleme

Terfi aldınız veya yeni bir şirkette liderlik rolüne geçiyorsunuz. Tebrikler! Bu kariyer hamlesi kesinlikle ödüllendirici olacak, ancak aynı zamanda en zor iş geçişleri arasında da yer alabilir.

Tamamen yeni şirket yapıları hakkında bilgi edinmeniz, yeni bir takımla ilişki kurmanız ve yeni işlerin lojistiğini yönetmeniz gerekir. Neyse ki, öğrenmeye ve organize olmaya odaklanarak yeni rolünüzde başarıya ulaşabilirsiniz.

Burada, Michael D. Watkins'in "İlk 90 Gün: Daha Hızlı ve Akıllı Bir Şekilde Hız Kazanmak İçin Kanıtlanmış Stratejiler" kitabından anahtar çıkarımları ve favori liderlik alıntılarımızı paylaşacağız. Bu kitap, yeni bir liderlik görevine geçerken öğrenme, uyum ve yönetim teknikleri hakkında her şeyi içeriyor. Bu "İlk 90 Gün" özetinde, yeni rolünüze geçiş için yedi adımlı bir kontrol listesi ve eyleme geçirilebilir tavsiyeler de paylaşacağız. ✨

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⏰ 60 Saniyelik Özet Terfi mi aldınız veya yeni bir liderlik rolüne mi adım attınız? Tebrikler! İlk 90 gün başarı için çok önemlidir. Michael D. Watkins'in kitabı The First 90 Days, geçiş sürecindeki liderler için vazgeçilmez bir rehberdir

Hızlı uyum sağlamanıza, erken başarılar elde etmenize ve güvenilirlik kazanmanıza yardımcı olacak stratejileri ayrıntılı olarak ele alıyor. Anahtar çerçeve nedir? STARS modeli, liderlik yaklaşımınızı farklı iş durumlarına uyarlamanıza yardımcı olur

Diğer önemli noktalar şunlardır: ✔ Beş temel konuşma ile işe alım sürecini kolaylaştırma ✔ Verimlilik için strateji, beceriler ve süreçleri uyumlaştırma ✔ Uzun vadeli başarı için takımınızı değerlendirme ve uyarlama

✔ Beş temel konuşma ile işe alım sürecini kolaylaştırın

✔ Verimlilik için strateji, beceriler ve süreçleri uyumlu hale getirme

✔ Uzun vadeli başarı için takımınızı değerlendirme ve uyarlama

Adım adım bir geçiş planı mı istiyorsunuz? Watkins, temiz bir başlangıç yapmaktan ağınızı kurmaya kadar her şeyi kapsayan 7 adımlık bir kontrol listesi paylaşıyor

"İlk 90 Gün" kitabındaki bu stratejiler ve ipuçları ile yeni rolünüze sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanız için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız

Liderlik becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp , yeni çalışanları işe almak, eğitmek, iddialı hedefler belirlemek ve ilk 90 gün (ve sonrası!) boyunca ilerlemeyi izlemek için hepsi bir arada bir çözüm sunar ✔ Beş temel konuşma ile işe alım sürecini kolaylaştırın

✔ Verimlilik için strateji, beceriler ve süreçleri uyumlu hale getirme

✔ Uzun vadeli başarı için takımınızı değerlendirme ve uyarlama

"İlk 90 Gün" Kitap Özeti Bir Bakışta

"İlk 90 Gün", Michael Watkins'in profesyonel liderlik geçişi yapan kişilere yol haritası ve stratejiler sunan bir kitabıdır. Bu hızlı "İlk 90 Gün" özetinde, kitabın ne hakkında olduğunu, yazarın kim olduğunu ve liderlik geçişinizde size nasıl yardımcı olabileceğini öğreneceksiniz.

Michael Watkins, tanınmış bir liderlik ve müzakere uzmanıdır. IMD Business School'da Liderlik ve Örgütsel Değişim Profesörü, Genesis Advisers'ın kurucu ortağı ve liderlik alanında yirmi yıllık iş tecrübesine sahiptir. Ayrıca, "The First 90 Days" dahil olmak üzere liderlik üzerine yazdığı çok sayıda eseri ve geçmiş tecrübesiyle Thinkers50 Liderlik Onur Listesi'ne girmiştir. 🏆

"İlk 90 Gün"de okuyucular, bir kuruluş içindeki kariyer geçişleri ve yeni işler hakkında bilgi edinir. Kitap, yeni liderlik görevlerinde ilk 90 günün ne kadar önemli olduğunu ele alır. Çalışanların işe alımından yetki devri konusunda tavsiyelere kadar her konuda yardımcı olacak stratejiler ve ipuçları içerir.

10 bölüme ayrılmış kitabın her bölümü bir stratejiye odaklanmaktadır. İlk 30 gün hazırlık, öğrenme ve plan oluşturmaya odaklanmaktadır. Sonraki 30 gün erken başarılar elde etmek ve bir takım oluşturmakla ilgilidir. Son 30 gün ise yönetim ve tüm takımın başarısını hızlandırmaya odaklanmaktadır.

"İlk 90 Gün" özetimizin devamını okumaya devam edin, bu kitabın anahtar noktalarını ve başarılı bir geçiş için kendi kontrol listenizi nasıl oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz. 👀

Michael Watkins'in "İlk 90 Gün" kitabından 5 anahtar nokta

İster yeni bir yönetim rolü için proje yönetimi ipuçları, ister yeni bir C-Level pozisyonuna geçiş planı arıyor olun, Michael Watkins'in kitabı size yardımcı olacaktır. Burada, "İlk 90 Gün" özetine beş anahtar çıkarımla devam ediyoruz.

1. STARS modeli kullanarak stratejinizi farklı iş durumlarına uyarlayın

Yeni bir işe geçerken, düşünmeniz gereken ilk şeylerden biri, ne tür bir lider olduğunuz ve bunun farklı iş durumlarında nasıl işlediği. Bu, yeni organizasyonunuzun karşılaştığı farklı iş durumlarının yanı sıra kendi etkinizi anlamayı da içerir. 🧐

Bunu yapmak için Watkins, beş yaygın iş durumunu temsil eden STARS modelini kullanmayı önerir:

Start-up : Ürünler, takımlar ve yapılar dahil her şeyi sıfırdan inşa ediyorsunuz ve tüm bunları yakından yönetilmesi gereken heyecan verici bir ortamda yapıyorsunuz

Dönüşüm: Sorunlu bir iş bölümünü veya şirketi devralarak durumu düzeltmekle görevlendirildiniz. Liderlik rolünüz sadece şirketin yeniden yapılandırılmasını değil, aynı zamanda umutsuzluk havasını yönetmeyi ve takımları yeni bir yaklaşım benimsemeye motive etmeyi de içeriyor

Hızlandırılmış büyüme : Liderlik göreviniz, yeni çalışanları işe almak ve hızlı iş büyümesini yönetmek için ölçeklenebilir sistemler kurmaktır

Yeniden düzenleme : Sorunlar ortaya çıktığında bir ürün veya hizmete yönelik yaklaşımı yeniden değerlendirmek için işe alındınız, ancak herkes bunun önemini anlamıyor. Bu tür liderlik, müzakereyi ve takım üyelerinin değişime açık olmalarını teşvik etmeyi içerir

Başarıyı sürdürmek: Yeni şirketiniz başarısının zirvesinde ve sizin göreviniz, şirketi başarılı kılan unsurları belirleyerek ve sektörünüzde öncü olmaya devam etmek için yenilikçi çözümler uygulayarak bu başarıyı sürdürmek

Stratejilerinizi ve liderlik tarzınızı belirli iş durumlarına uyarlayarak, daha sorunsuz bir geçiş yapma olasılığınız artar. Ayrıca, herkesin aynı sayfada kalması ve aynı hedefe doğru çalışması daha kolay olur.

2. "5 konuşma" ile işe alım sürecini kolaylaştırın ve ilişkiler kurun

Yeni bir takıma katılmak veya yeni bir takım oluşturmak, sadece işe alım yazılımını uygulamaktan ibaret değildir. Takımınızdaki herkesle bağlantılar kurmanız ve ilişkiler geliştirmeniz gerekir. Bu kritik adımı atmazsanız, özellikle de geçiş sürecinde şirketi yeni bir yöne götürüyorsanız, destek ve kabul görmek zor olacaktır. 🤝

Watkins, "beş konuşma" olarak adlandırdığı şeyin yapılmasını önerir. Bunlar, patronunuz ve yeni takımınızla yapmanız gereken tartışmaları kapsar.

Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

Durum analizi: STARS modelinizi patronunuz ve takımınızla birlikte gözden geçirin. Herkes işin aynı durumda olduğu konusunda hemfikir mi? STARS modelinizi patronunuz ve takımınızla birlikte gözden geçirin. Herkes işin aynı durumda olduğu konusunda hemfikir mi? Etkili bir liderlik yaklaşımının temelini oluşturmak için farklı görüşleri olanlar varsa bunları tartışın

Beklentiler: Başarının ne olduğunu ve takımdaki her bireyin ne yapması gerektiğini açıkça belirtin. Herkesin önceliklerinin aynı olduğundan emin olun ve buna göre eylem planları oluşturun

Kaynaklar: İhtiyacınız olan kaynakları tartışın. İş durumunuza bağlı olarak, bu kaynaklar para, teknik destek, yatırımlar veya konu uzmanları olabilir

Tarz: Herkes farklı şekilde iletişim kurar. Bazıları sürekli güncelleme ve güvence isterken, diğerleri özerkliği tercih eder. Her takım üyesinin veya patronunuzun tarzını öğrenin ve iletişiminizi buna göre uyarlayın.

Kişisel gelişim: İyi yaptığınız ve iyileştirilmesi gereken konular hakkında geri bildirim alın. Bu konuşmalar, doğrudan rapor verdiğiniz kişilerle ve üst yönetimle yapılabilir, böylece erken aşamada ayarlamalar yapabilir, İyi yaptığınız ve iyileştirilmesi gereken konular hakkında geri bildirim alın. Bu konuşmalar, doğrudan rapor verdiğiniz kişilerle ve üst yönetimle yapılabilir, böylece erken aşamada ayarlamalar yapabilir, verimliliği ve başarıyı artırabilirsiniz

3. Güvenilirlik oluşturarak ve projeler başlatarak erken başarılar elde edin

Erken başarılar, güvenilirliğinizi artırmanın ve şirketin yatırımı ile katkınızın eşit olduğu başabaş noktasına daha çabuk ulaşmanın harika bir yoludur. Erken başarılar elde ederek, takımdaki herkesin daha da yüksek hedeflere ulaşması için ivme ve heyecan yaratırsınız. 🥇

Watkins, ilk 30 gün içinde güvenilirlik oluşturmaya ve kolay kazanç sağlayacak projeler başlatmaya odaklanmayı önerir. Güvenilirlik oluşturmak için takımınızla konuşun ve sizin hakkınızda ne bildiklerini öğrenin. Sonuçta, bir itibarınız var ve etkili bir liderlik için bunun ne olduğunu anlamanız gerekir. Onların ne bildiğini öğrendikten sonra, mevcut güvenilirliğinizi pekiştirebilir veya yeni bir güvenilirlik oluşturabilirsiniz.

Etkili ve güvenilir bir lider olmak için ulaşılabilir olmak ve gerçekçi beklentiler belirlemek önemlidir. Otoritenizi kurun, ancak ulaşılabilir olmaya özen gösterin. Ayrıca net talepler ve yüksek hedefler belirleyin, ancak bunların ulaşılabilir olduğundan emin olun.

Güvenilirliğinizi sağladıktan sonra, erken başarılar için hedefler belirleme zamanı gelir. Uzun vadeli hedefleri göz önünde bulundurun ve bunları daha küçük, ulaşılabilir hedeflere bölün. Takımı belirli hedeflere odaklayarak herkesin erken başarıya ulaşmak için çalışmasını sağlayın ve dikkatlerinin dağılmasını önleyin.

4. Strateji, beceriler ve süreçler konusunda uyum sağlayın

Bir lider olarak, takımı yönlendirmek ve herkesin aynı hedeflere doğru çalıştığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdur. Bu, sadece önceliklerin değil, yapıların ve takım birimlerinin de uyumlu olmasını sağlamak anlamına gelir. ✍️

Watkins, başarı için dört organizasyon yapısının uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunuyor:

Stratejik yön: Herkes hedeflerin ve şirketin vizyonunu ve stratejisini bilmeli ve sizin hedefiniz şirketin yönünü net bir şekilde tanımlamak olmalıdır Yapı: Şirketin hedeflerine katkıda bulunan iş yüklerini yönetmek için çalışanları gruplar, takımlar ve bölümler halinde düzenlemeniz gerekir Temel süreçler: Bunlar, şirkete değer katan sistemlerdir ve Bunlar, şirkete değer katan sistemlerdir ve işte daha organize olmak için SOP'ler, proje yönetimi yazılımı gibi araçlar ve iletişim planları içerebilir. Sizin işiniz, süreçleri değerlendirmek ve sorunsuz iş akışları için yapı içinde uyumlu hale getirmektir Beceri temelleri: Yeni organizasyonunuz, için çalışan insanlar kadar başarılı olacaktır. Bir lider olarak, işi daha hızlı ve daha akıllıca tamamlamak için insanları becerilerine uygun görevlere atamanız gerekecektir

Potansiyel uyumsuzluklar hakkında düşünün ve bunları önlemek için planlar yapın. Özellikle, bireysel takım üyelerinin kapasite ve yetenekleri dahil olmak üzere, beceri ve yönelim açısından uyumsuzluklara odaklanın.

5. Takımınızı değerlendirin, oluşturun ve uyarlayın

Bir lider olarak, iyi bir takıma sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. İlk 90 gününüzde alacağınız en önemli kararların merkezinde insanlar olacaktır. Watkins, mevcut takımların değerlendirilmesiyle başlamayı önerir.

Özellikle mevcut durumu anlamadan çok hızlı değişiklikler yapmak istemezsiniz. Becerilere ve karar verme tarzlarına dayalı belirli kriterler içeren bir değerlendirme sistemi oluşturun. Takımları ve bireyleri, yaptıkları işlere dayalı belirli KPI'lar kullanarak değerlendirin.

İlk 30 günün sonunda, değerlendirmelerinize dayanarak istihdam kararları verebilmelisiniz. Watkins, insanları aşağıdaki kategorilere ayırmanızı önerir:

Olduğu gibi bırakın: Takım üyesi iyi bir iş çıkarıyorsa, herhangi bir değişiklik yapılmadan aynı pozisyonda kalacaktır

Koruyun, ancak geliştirmeye odaklanın: Kişi işini iyi yapıyor, ancak desteğe ihtiyacı var ve bu desteği siz sağlayabilirsiniz

Başka bir pozisyona geçin: Takım üyesi, farklı bir pozisyonda daha etkili olmasını sağlayacak becerilere sahiptir

Değiştirin: Kişi işe uygun değil ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir takım üyesi ile değiştirin

Gözlemleyin: Karar vermek için yeterli bilgiye sahip değilsiniz veya kişinin belirli bir projede nasıl bir performans sergileyeceğini görmek istiyorsunuz, bu nedenle gözlemleyin ve ardından yukarıdaki kategorilerden birine ayırın

Takımınız gelişecektir, bu nedenle ilk 90 gününüzün ardından bu süreci tekrar gözden geçirin. Değişime açık olun ve şirketin hedefleri ve yönü değiştikçe takımı da buna uyarlayın.

Yeni Bir Rol için Hazırlık: 7 Adımlı Kontrol Listesi

Yeni bir liderlik rolüne geçişin en zor kısmı, eski alışkanlıkları geride bırakmaktır. Yeni bir takım, yeni görevler ve yeni bir şirket kültürü olsa bile, eskiden alıştığınız ve yeni rolünüze pek uymayan rutinlere geri dönmek kolaydır. ⚠️

Bu ikilemi önlemek için Michael Watkins, her yeni role yedi adımlık bir kontrol listesi ile başlamayı önerir. "İlk 90 Gün" özetimize devam ederken, bu yedi adımlık kontrol listesini hızlı bir şekilde uygulayabilmeniz için ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

1. Temiz bir başlangıç yapın

Yeni geçişi kutlamak için zaman ayırmak önemlidir. İster hafta sonu arkadaşlarınızla vakit geçirin, ister ailenizle kutlama yemeği yiyin, başarınızı kutlamak anahtardır.

Geride bıraktıklarınız ve önünüzde sizi bekleyenler üzerinde düşünmek için zaman ayırmak da önemlidir. Eski rolünüzde daha iyi olmasını istediğiniz şeyleri düşünün ve yeni rolünüzde neler beklediğinizi belirleyin.

2. Sorunları ve bunları çözme becerinizi değerlendirin

Anahtar iş bölümlerinde ortaya çıkabilecek sorunları (teknik, kültürel ve politik sorunlar dahil) listeleyin. Bunlar finans, İK, teknoloji ve pazarlama gibi alanları içerebilir. Her bir potansiyel sorunu 1 ila 10 arasında derecelendirin. Çözebileceğiniz ve çözmek istediğiniz sorunları belirleyin ve destek almanız gereken sorunları belirleyin.

3. Güçlü yönlerinizi değerlendirin

Güçlü yönlerinizi ve sizi etkili bir lider yapan özellikleri düşünmek için biraz zaman ayırın. Geçmişteki rolünüzde iyi yaptığınız şeyleri ve yetersiz kaldığınızı düşündüğünüz durumları düşünün. Bu becerilerin yeni işinizde size nasıl yardımcı olacağını ve belirli iş durumlarında başarınızı nasıl engelleyebileceğini düşünün.

4. Öğrenme zihniyeti geliştirin

İster bir start-up, ister kar amacı gütmeyen bir kuruluş, ister çok uluslu bir şirkette liderlik takımının bir parçası olun, başarılarla dolu bir geçmişiniz vardır. Bu kadar çok başarıya imza attıktan sonra, en iyisini kendinizin bildiğinizi düşünme tuzağına düşmek kolaydır.

Yeni bir pozisyona geçerken, öğrenme zihniyeti oluşturmak önemlidir. Diğer rollerde işe yarayan şeyler, yeni pozisyonunuzda aynı başarıyı göstermeyebilir. Yeni rolünüze geçerken kişisel gelişim ve liderlik gelişimi hakkında düşünün. Dersler alın, iş arkadaşlarınızdan öğrenmeye açık olun ve eski sorunlara yeni yaklaşımlar düşünün.

Hem yeni liderler hem de eski liderler için, başvurabilecekleri sağlam bir ağa sahip olmak paha biçilmez bir değerdir. Ağınızı değerlendirin ve daha sorunsuz bir geçiş yapmanıza yardımcı olabilecek kişileri belirleyin. Eski mentorlarınıza güvenin ve size yardımcı olacak yeni kişilere ihtiyaç duyabileceğiniz alanları belirleyin. Bu kişilerle bağlantılar kurun ve ilişkiler geliştirin, böylece hızlı büyüme için ihtiyacınız olan desteği alabilirsiniz.

6. Memnuniyetsizliğe dikkat edin

İster yeni bir organizasyona geçiyor ister şirket içinde terfi alıyor olun, bazı insanlar bu değişiklikten sizin kadar mutlu olmayabilir. Başarılı olmanızı engellemeye çalışabilir veya gerekli kaynaklara erişiminizi sınırlayabilirler.

İster yeni takım üyeleri, ister yeni bir yönetici veya eski iş arkadaşları olsun, bu hassas noktalara dikkat edin. Bu iş ilişkilerini yönetmeye odaklanın, net beklentiler belirleyin ve sorunları ele almak için bir iletişim planı oluşturun.

7. İhtiyacınız olduğunda yardım isteyin

Yeni bir şeyin ilk günü her zaman korkutucu ve heyecan verici bir deneyimdir. Yeni patronunuzdan veya takımınızdaki bir çalışandan yardım istemekten çekinmeyin. İhtiyacınız olduğunda, özellikle de işe alıştığınız ilk 90 gün boyunca yardım ve kaynaklara başvurun.

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Popüler "İlk 90 Gün" Alıntıları

Michael Watkins'in kitabı, liderlik profesyonelleri için bilgeliklerle doludur. Konusunu çok iyi bilmekle kalmaz, aynı zamanda ilham verici ve ilgi çekici bir şekilde anlatır.

İşte "İlk 90 Gün" kitabından favorilerimizden bazı alıntılar

"Başarılı olmak için, kuruluşunuzdaki birçok kişinin enerjisini harekete geçirmelisiniz. Doğru şeyleri yaparsanız, vizyonunuz, uzmanlığınız ve azminiz sizi ileriye taşıyacak ve tohum kristalleri görevi görecektir."

"Yeni bir şirkete katılmak, organ nakline benzer; ve siz yeni organsınız. Yeni duruma uyum sağlama konusunda dikkatli olmazsanız, organizasyonun bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrayabilir ve reddedilebilirsiniz."

"İlk 90 gününüzde alacağınız en önemli kararlar muhtemelen insanlarla ilgili olacaktır."

"Misyon, neyin başarılacağıyla ilgilidir; vizyon, insanların neden yüksek performans göstermeye motive olmaları gerektiğiyle ilgilidir; strateji ise misyonu gerçekleştirmek için kaynakların nasıl tahsis edileceği ve kararların nasıl alınacağıyla ilgilidir."

İlk 90 gününüzde görevlerinizi nasıl önceliklendireceğinizi öğrenmek ister misiniz? Tam size göre bir video hazırladık!

ClickUp ile "İlk 90 Gün" kitabından öğrendiklerinizi uygulayın

ClickUp gibi proje yönetimi yazılımlarıyla, "İlk 90 Gün" özetinden anahtar noktaları her zamankinden daha hızlı ve kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Yeni bir liderlik rolüne sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayacak ClickUp'ın en iyi özelliklerinden bazıları. 🤩

Tanımlanmış zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle amaçlara daha etkili bir şekilde ulaşmak için görevler ve projeler için otomatik ilerleme ile ölçülebilir hedefler belirleyin

ClickUp Hedefler, uzun vadeli hedefleri kolayca belirlemenizi ve izlemenizi ve bu süreçte uyumsuzlukları önlemenizi sağlar. Net zaman çizelgeleri belirleyin ve her takım, departman veya şirket genelinde ölçülebilir hedefler ekleyin. İlerleme izlemeyi otomatikleştirin ve farklı takım üyeleri ve departmanların hedeflerini kolayca görebilmek için klasörler oluşturun.

Bağımlılıkları doğrudan bir ClickUp görevinde hızlıca görüntüleyin, ekleyin, atayın veya yorumlayın

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp 'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

ClickUp'ın Görev atama ve durum özelliklerini kullanarak takımınızı oluşturun, herkesin sorumluluklarını takip edin ve yeni takımınızla uyumsuzlukları önleyin. Her göreve öncelikler atayarak herkesin en önemli işlerin hangileri olduğunu bilmesini sağlayın. Bağımlılıklar ekleyerek takım üyelerinin diğer görevlerde ilerlemeyi engelleyen işleri görebilmesini sağlayın.

ClickUp'ın uyarlanabilir Alanları ile takımınız, departmanınız veya projeleriniz için özelleştirilebilir kapsamlı ve organize konumlar oluşturmak çok kolaydır

Özellikle liderlik pozisyonunuz çeşitli departmanları denetlemeyi içeriyorsa, ClickUp Alanları ile düzenli kalın. SOP'ler, şirket belgeleri ve proje kaynakları gibi öğeleri tek bir yerde tutmak için her Alanı Listeler ve Klasörler ile özelleştirin. Büyük değişiklikler yapıldığında veya projeler tamamlandığında etkili iletişim sağlamak için özel bildirimleri tetikleyin.

ClickUp ayrıca, hedef belirlemeden çalışanların işe alımına kadar her şeyi her zamankinden daha kolay hale getirmek için 30, 60 ve 90 günlük plan şablonları da dahil olmak üzere 1.000'den fazla şablon sunar. ClickUp'ın 30-60-90 Günlük Plan Şablonu, yeni rolünüzdeki ilk üç ay için uygulanabilir bir plan sunar. Hedefleri belirlemek, görevleri tanımlamak, son tarihleri belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için kullanın.

Bu ClickUp şablonunu kullanarak yeni çalışanlarla gelecekteki görüşmeleri planlayın

Ayrıca, bir organizasyon kültürü oluşturmak için düzinelerce SOP şablonu da bulacaksınız. Bunları yeni takım üyelerini işe alırken veya mevcut takımın uygulayacağı daha iyi süreçler oluştururken kullanın.

ClickUp ile İlk 90 Gününüzü Başarılı Hale Getirin

"İlk 90 Gün" kitabındaki bu stratejiler ve ipuçları ile yeni rolünüze sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanız için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız. Daha iyi takımlar oluşturmaktan stratejileri uyumlu hale getirmeye ve erken başarılar elde etmeye kadar, bu kitap liderlik başarısı için bir yol haritası sunuyor.

Liderlik becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın ve ClickUp'a bugün kaydolun. Bu proje yönetimi yazılımı, yeni çalışanları işe almayı, ölçülebilir hedefler belirlemeyi ve her adımda ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca özelleştirilebilir, böylece yeni kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyarlanabilir bir sistem oluşturabilirsiniz. 🙌