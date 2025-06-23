2025'te AI Destekli Kodlama için En İyi 8 Devin AI Alternatifi

🤖 Devin AI, dünyanın ilk tamamen otonom yazılım mühendisi olmak gibi iddialı bir hedef belirledi.

Bu cesur bir vizyon ve umut vaat etse de, birçok geliştirici bunun karmaşık, gerçek dünya iş akışları için henüz hazır olmadığını fark etti.

Sınırlı bağlam işleme, entegrasyon ve ölçeklenebilirlikteki eksiklikler gibi sorunlar nedeniyle Devin bazen kaldırdığı adımlardan daha fazlasını ekler. Alternatifler ararken ise çoğu liste modası geçmiş, alakasız, pratik kullanıma değil, abartılı tanıtıma odaklanmış gibi görünür.

Bu nedenle, daha hızlı kod üretimi, daha iyi görev yürütme veya yığınınızla daha sıkı entegrasyon ihtiyacınız olsun, AI odaklı yazılım geliştirmeyi ve modern geliştirme takımlarını gerçekten destekleyen Devin AI'ya gerçek alternatifleri öne çıkarmak için bu kılavuzu hazırladık.

Neden Devin AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Devin, 2023 yılında rekabetçi programlama şampiyonları Scott Wu, Steven Hao ve Walden Yan tarafından San Francisco'da kurulan Cognition AI tarafından geliştirilen otonom bir AI yazılım geliştiricisidir. Geleneksel AI kodlama asistanlarından farklı olarak Devin, bağımsız olarak kod planlama, yazma, hata ayıklama ve dağıtma işlemlerini gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır ve tam donanımlı bir yazılım mühendisi gibi etkin bir şekilde çalışır.

Devin AI ile zaman geçirdiyseniz, bunlardan bazıları size çok tanıdık gelebilir 👇

Karmaşık veya görsel görevlerde iyi değildir: Temel kodlamayı yapar, ancak Figma tasarımlarını dönüştürmek, çok modüllü uygulamaları yönetmek ve katmanlı mantıkla uğraşmak konusunda zorlanır ve genellikle manuel düzeltmeler gerektirir

Bağlamı anlamada zayıf: Nüanslı müşteri ihtiyaçlarını veya tasarım amacını tam olarak kavrayamaz, bu da eksik veya alakasız çıktılara yol açar

Karmaşık problem çözmede yaratıcılık eksikliği: Tekrarlayan kodlama görevlerini iyi takip eder, ancak yenilikçi UX fikirleri veya yaratıcı çözümler öneremez

Takım işbirliği için tasarlanmamıştır: PR incelemelerini, geri bildirim döngülerini ve takım yorumlarını yok sayar, bu da onu işbirliğine dayalı kodlama ortamları için etkisiz kılar

Tam uygulama geliştirmede başarısız: API'ler oluşturur ancak ön uç entegrasyonu veya Heroku dağıtımı sırasında kesintiye uğrar ve genellikle yoğun temizlik gerektirir

Gizlilik ve güvenlik endişeleri: Tam repo ve veri setlerine erişim gerektirir, sınırlı gizlilik kontrolleri ve kara kutu AI davranışı nedeniyle hassas kullanıcı verilerini yöneten takımlar için tehlike sinyalleri verir

Yoğun kullanımda performans düşer: 10–150 hesaplama birimi (ACU) aşıldıktan sonra önemli ölçüde yavaşlar ve genel yanıt hızını etkiler

Makine öğrenimi iş akışlarında zayıf: TensorFlow gibi ML çerçeveleriyle zorluklar yaşar ve genellikle modelleri doğru şekilde dağıtamaz

👀 Biliyor muydunuz? Kurumsal düzeyde hata ayıklama araçları, hangi kod satırlarının hatalarla en çok ilişkili olduğunu analiz ederek hataları daha hızlı tespit etmek için istatistiksel hata yerelleştirme kullanır. Devin henüz bunu uygulamamıştır, bu nedenle hata ayıklama genellikle daha uzun sürer.

En İyi Devin AI Alternatifleri Bir Bakışta

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Hızlı bir özet mi istiyorsunuz? Devin AI'nın bu cazip alternatiflerini karşılaştırın ve size en uygun olanı bulun.

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp – AI destekli dokümantasyon ve özellikler – Görev otomasyonu için otomatik pilot ajanlar – Git araçlarıyla DevOps entegrasyonları Merkezi proje izleme ve AI destekli dokümantasyona ihtiyaç duyan ürün takımları ve geliştirme yöneticileri Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Replit Kod Onarımı – Gerçek zamanlı hata düzeltme – Kod optimizasyonu önerileri – Sorunsuz IDE ve GitHub entegrasyonu İşbirliğine dayalı bir bulut IDE'de hızlı hata ayıklama arayan bağımsız geliştiriciler ve öğrenenler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar Devika AI – Otonom kod oluşturma – Problem çözme için web tabanlı araştırma – Çoklu dil geliştirme desteği Ajan tabanlı AI yazılım mühendisliği üzerinde tam kontrol isteyen açık kaynak geliştiriciler ve mühendisler Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar SWE Agent – GitHub sorunlarını kod düzeltmelerine dönüştürür – Ajan-bilgisayar geri bildirim döngüsü – Doğrulanmış çekme talepleri oluşturur GitHub sorunlarını ve otomatik PR oluşturmayı yöneten arka uç geliştiricileri Kendi sunucunuzda ücretsiz barındırma; Sabit fiyatlandırma yok (API ve altyapı maliyetleri geçerlidir) Cody – Kod tabanında doğal dilde soru-cevap – AI destekli otomatik tamamlama ve yeniden yapılandırma – Birden fazla LLM desteği Derin kod tabanı bilgisi ve kurumsal düzeyde AI kod asistanına ihtiyaç duyan büyük mühendislik takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar MetaGPT – Rol tabanlı görevlerle işbirliği – Yapılandırılmış yazılım artefaktı oluşturma – Açık kaynaklı çoklu ajan çerçevesi AI tarafından oluşturulan yazılım özellikleri ve sistem tasarımı arayan ürün liderleri ve teknoloji mimarları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Amazon CodeWhisperer – Bağlam duyarlı kod önerileri – Akıllı AWS API yönetimi – Yerleşik güvenlik ve uyumluluk taraması IDE'lerde güvenli, AI destekli kodlama arayan AWS geliştiricileri ve kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar İmleç – Çok satırlı otomatik tamamlama – Düzenleyicide bağlam duyarlı AI sohbet – Yapılandırılmış kod oluşturma için ajan modu ve not defterleri VS Code tarzı bir düzenleyici içinde etkileşimli bir AI çift programlayıcı isteyen geliştiriciler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar

Kullanılacak En İyi Devin AI Alternatifleri

Bu araçları yetenekleri, özellikleri, fiyatları ve daha fazlası açısından karşılaştıralım.

1. ClickUp (Tek bir yerde AI destekli proje ve kod yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain'i kullanarak Node.js uygulamanız için bir dağıtım kontrol listesi oluşturun

ClickUp Brain ile tüm geliştirme döngünüzü planlayın

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, yazılım takımlarının her şeyi tek bir yerden yönetmesi için tasarlanmıştır. Tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü desteklemek için tasarlanmış bir AI asistanı olan ClickUp Brain, geliştirici odaklı araç setinin kalbinde yer alır.

ClickUp Brain'i kullanarak anında ayrıntılı Ürün Gereksinimleri Belgesi oluşturun

API'leri belgelemekten uzun teknik belgeleri özetlemeye, kod snippet'leri oluşturmaktan temiz commit mesajları yazmaya kadar, ClickUp Brain yazılım proje yönetiminin anahtar kısımlarını kolaylaştırır, böylece daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Ayrıca özellik özelliklerini eyleme geçirilebilir görev listelerine dönüştürür, dağınık belgeleri düzeltir ve ilgili bağlam farkında istemlerle fikirlerin beyin fırtınasına yardımcı olur.

Özel AI ajanları ile rutin mühendislik iş akışlarını otomatikleştirin

Hata sınıflandırma, görev atama ve sorun yönlendirme iş akışlarını otomatikleştirmek için AI ajanlarınızı oluşturun. Örneğin, bir ajan, Devin AI'nın otonom iş akışı gibi, iş yüküne göre kod incelemelerini otomatik olarak atayacak veya engelleyicileri potansiyel müşterilere iletecek şekilde ayarlanabilir.

Yazılım projeleriniz için ClickUp AI ajanı kullanın

Ancak, ClickUp'ı gerçekten farklı kılan, birden fazla geliştirme aracını tek bir platformla değiştirme yeteneğidir. Jira, Trello, Notion, Confluence ve GitHub arasında geçiş yapmak yerine, Yazılım Takımları için ClickUp her şeyi tek bir alanda bir araya getirir: belgeler, görevler, sprintler, hata izleme, yol haritaları ve sürüm planlaması.

Yazılım Takımları için ClickUp ile sprint ilerlemesini izleyin, görevleri atayın ve işleri sorunsuz bir şekilde önceliklendirin

Aynı görünümde, ayrıntılı belgeler oluşturabilir, ürün biriktirme listenizi yönetebilir, görevler atayabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok faiz duydukları AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik bilgiye sahip olmayan çalışanlar, bir AI aracı kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işiniz hakkında ne kadar fazla bağlam bilgisi varsa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi yapan uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

Agile Views ile sprintleri ve zaman çizelgelerini yönetin

Mühendislik liderleri, ClickUp Gantt Grafikleri'ni kullanarak zaman çizelgelerini izleyebilir, ClickUp Agile Panoları ile iş akışlarını yönetebilir ve hatta ClickUp İş Yükü Görünümü'nü kullanarak takım kapasitesini takip edebilir.

Gerçek zamanlı görev bilgilerini kullanarak ClickUp Agile panosu ile sprintinizin kontrolünü elinizde tutun

Özel gösterge panelleriyle engelleri ve ilerlemeyi görselleştirin

Sprint ilerlemesi, dağıtım durumu ve takım iş yükünü gerçek zamanlı olarak izleyin. Engelleyicileri, hızı ve teslimat süreçlerini görselleştirmek için özel Gösterge Panelleri oluşturun ve AI destekli iş akışlarınıza teslimatı optimize etmek için ihtiyaç duydukları verileri sağlayın.

Sprintler için ClickUp Gösterge Panelleri

GitHub veya GitLab hesaplarınızı ClickUp'a bağlayarak gerçek zamanlı commit görünürlüğü, çekme talebi izleme ve otomatik görev güncellemeleri elde edin. GitHub'ın ClickUp ile entegrasyonu sayesinde, kod değişikliklerini doğrudan görevlere bağlayabilir, PR'ler birleştirildiğinde durumları güncelleyebilir ve commit etkinliğine göre otomasyonları tetikleyerek geliştirme iş akışınızın uyumlu ve verimli olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp aracılığıyla GitHub'ı iş akışınıza bağlayın ve doğrudan Görev Görünümü'nden sorunlar, dallar veya çekme talepleri oluşturun

ClickUp ayrıca 1.000'den fazla entegrasyonu destekleyerek iş akışlarınızın bağlantılı kalmasını sağlar. Slack ve Zoom'dan Figma ve Bitbucket'a kadar, entegrasyon ekosistemi geliştiricilerin iş yapma şeklini değiştirmelerine gerek kalmamasını sağlar; her şeyi ClickUp'a aktarabilirler.

Hemen işe koyulmak istiyorsanız, ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu yol haritası planlama, sprint yönetimi, hata izleme ve QA kontrol listeleri için önceden oluşturulmuş klasörler içerir. Bu, takımlara yazılımları daha hızlı teslim etmek için tak ve çalıştır çalışma alanı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeleri: Sürüm geçmişi, yorumlar ve görevler ile gösterge panellerine sorunsuz bağlantılar içeren zengin belgeler oluşturun

ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanları: Görevleri sıralama, hataları puanlama veya önceliklere göre sorunları yönlendirme gibi iş akışlarını otomatikleştiren kendi AI ajanlarınızı oluşturun

ClickUp Otomasyonları: 100'den fazla önceden oluşturulmuş tetikleyiciyi kullanarak görev durumlarını otomatik olarak güncelleyin, kullanıcıları atayın ve iş akışları arasında uyarılar gönderin

ClickUp Beyaz Tahtalar: Yazılım mimarisini, kullanıcı akışlarını ve sprintleri takımınızla gerçek zamanlı olarak görsel olarak planlayın.

ClickUp Zaman Takibi: Daha iyi kaynak planlaması için kodlama, inceleme ve kalite kontrol zamanını doğrudan görevlerde kaydedin

ClickUp Hedefler ve OKR'ler: Mühendislik hedefleri, sprint hedefleri ve sürüm dönüm noktalarını belirleyin ve izleyin

ClickUp Formları: Hata raporlarını ve özellik isteklerini herhangi bir paydaşın görevleri olarak toplayın

ClickUp Mobil Uygulaması: Kod incelemelerini ve olayları hareket halindeyken yönetin

ClickUp İzinler ve Güvenlik: Ayrıntılı erişim denetimleri ve kurumsal güvenlik ile projeleri ve belgeleri koruyun

r ClickUp AI Toplantı Notu : Standup toplantılarından veya incelemelerden toplantı notlarını ve eylem öğelerini otomatik olarak yakalar

ClickUp Şablonları: Geliştirme, sprint ve QA için hazır şablonlarla hızlı bir başlangıç yapın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın geniş özellik seti, ilk kurulum sırasında küçük takımları zorlayabilir

Gelişmiş özelleştirme genellikle yönetici düzeyinde uzmanlık gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun dediği gibi:

ClickUp, hem hata izleme hem de yeni ürün geliştirmede eski iş akışlarını dönüştürerek takımımız için bir oyun değiştirici oldu. Hata izleme sistemimiz görünürlükten yoksundu, ancak ClickUp'ta yeni sistemimizi oluşturduktan sonra sorunsuz bir lansman gerçekleştirdik ve triyajdan çözüme kadar mükemmel bir iş akışına sahip olmaya devam ettik. Takımımızı zaman alan manuel işlerden kurtarmak için otomasyonları kolayca uyguladık, bu da bize büyük bir zaman tasarrufu sağladı.

ClickUp, hem hata izleme hem de yeni ürün geliştirme alanlarında eski iş akışlarını dönüştürerek takımımız için bir dönüm noktası oldu. Hata izleme sistemimiz görünürlükten yoksundu, ancak ClickUp'ta yeni sistemimizi oluşturduktan sonra sorunsuz bir lansman gerçekleştirdik ve triyajdan çözüme kadar mükemmel bir iş akışı elde ettik. Takımımızı zaman alan manuel işlerden kurtarmak için otomasyonları kolayca uyguladık ve bu da bize büyük bir zaman tasarrufu sağladı.

2. Replit Code Repair (Bulut IDE'de gerçek zamanlı kod hata ayıklama ve düzeltmeler için en iyisi)

replit Code Repair aracılığıyla

Replit çevrimiçi IDE kod düzenleyicilerine entegre olan Code Repair, kodunuzda hataları izleyen ve anında düzeltmeler öneren yapay zeka destekli bir kodlama asistanıdır. Çözümler üretmek için tonlarca hata ayıklama verisiyle ince ayarlanmış modeller kullanarak mevcut kodunuzu temiz ve hatasız tutmada uzmanlaşmıştır.

Geliştiriciler, gerçek zamanlı otomatik tamamlama, kod çevirisi, paylaşılan projelerde çok oyunculu hata ayıklama ve 50'den fazla dilde kod çevirisi için Ghostwriter (Replit'in AI kodlama asistanı) ile birlikte kullanabilirler. Hızlı tempolu veya işbirliğine dayalı kodlama oturumlarında günlük düzeltmeler için kullanışlı bir yardımcıdır.

Replit Code Repair'ın en iyi özellikleri

Hataları düzeltmeye yardımcı olmanın yanı sıra, mantık iyileştirmeleri ve kod belgeleri yazmak için daha temiz yollar önerir

Eksik içe aktarmalar veya tür uyuşmazlıkları gibi yaygın kod hatalarının %60'ını otomatik olarak düzelterek Dil Sunucu Protokolünü genişletir

Acemi geliştiricilerin neyin değiştiğini ve neden değiştiğini anlamalarına yardımcı olmak için uygulanan düzeltmelerin gerçek zamanlı açıklamalarını sunar

Replit Code Repair sınırlamaları

Kullanıcılar, çeşitli hata kodlarıyla ani çökmeler yaşadıklarını bildirmiş ve bu da sorunların teşhisini zorlaştırmıştır

Replit Code Repair fiyatlandırması

Ücretsiz

Replit Core: 25 $/ay

Takımlar: 40 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Replit Code Repair derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Replit Code Repair hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun dediği gibi:

Replit AI Agent benim için oyunu tamamen değiştirdi. Kodlama geçmişim yok, ancak SAAS alanında kendi işimi kurma konusunda her zaman tutkuluydum. Replit Agent ile artık neredeyse her gün bir iş fikri geliştiriyorum ve Replit, fikrimi üretime geçirmeme yardımcı olduğunda, bu fikri gerçek kullanıcılarla doğrulayabiliyorum.

Replit AI Agent benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Kodlama geçmişim yok, ancak SAAS alanında kendi işimi kurma konusunda her zaman tutkuluydum. Replit Agent ile artık neredeyse her gün bir iş fikri geliştiriyorum ve Replit, bu fikri üretime geçirmeme yardımcı olduğunda, gerçek kullanıcılarla fikrimi doğrulayabiliyorum.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Stanford'un 2023 deneyinde, 25 AI ajanı bir kasabanın tüm sakinlerini simüle etti. Doğum günü partileri planladılar, ilişkiler kurdular ve denetimsiz rutinler oluşturdular. Bu deney, bazı AI ajanlarının, özellikle hedef belirleme, çevre algılama ve uzun süreli hafıza yeteneklerine sahip olanların ne kadar sofistike hale geldiğini gösterdi.

⚡ Şablon Arşivi: Geliştirme belgelerinizi standartlaştırmanız veya yeni çalışanların işe alım sürecini hızlandırmanız mı gerekiyor? Bu kod belgeleme şablonları, yapılandırılmış README'ler, API referansları ve dahili kılavuzlar oluşturmanıza yardımcı olur, böylece takımınız başlangıçtan itibaren uyumlu çalışır.

3. Devika AI (Web araştırma özelliklerine sahip, açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan AI kodlama için en iyisi)

devika AI aracılığıyla

Devika AI, otonom bir yazılım mühendisi gibi düzgün bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış bir AI kodlama ajanı olarak tasarlanmış, kendi kendine barındırılan bir açık kaynak projesidir. Kullanıcı istemlerini yürütülebilir adımlara ayırır, çevrimiçi olarak ilgili belgeleri arar ve yanıt olarak yapılandırılmış, çok dosyalı kod yazar.

Aracı ayrıca bileşenler arasındaki bağımlılıkları haritalar, birden çok dilde kod oluşturmayı destekler ve projeniz genelinde çoklu dosya kod yürütmeyi sağlar.

Gelişmiş akıl yürütme, ilerleme izleme ve dokümantasyon arama ve kod araştırmasını destekleyen yerleşik bir tarayıcı etkileşim modülü için araçlara sahiptir. Geliştiriciler, görsel bir arayüz aracılığıyla devam eden eylemlerini izleyebilir ve bir projenin hangi bölümlerinin tamamlandığını veya devam ettiğini görüntüleyebilir. Devika, GitHub, API uç noktaları ve IDE'ler gibi yaygın araçlarla entegre olur ve tek başına kodlama görevleri veya daha büyük özellik yapılarının otomasyonu için uygundur.

Devika AI'nın en iyi özellikleri

Planlama ve aramayı ilgili kod bağlamına göre yönlendirmek için istemlerden anahtar terimleri tanımlar

Proje yapısını korur ve her dosyanın kod yazma modülünün daha geniş sistemine nasıl uyduğunu izler

Geliştiriciler görevleri konuşma şeklinde tanımlayabilir ve NLP destekli sohbet arayüzü ile kod veya açıklamalar alabilirler

Devika AI sınırlamaları

Yineleme sürecinin sorunlu olduğuna dair raporlar bulunmaktadır

Devika AI fiyatlandırması

Pro: 19 $/ay

Pro+: 49 $/ay

Takımlar: 99 $/ay

Enterprise Özel: Özel fiyatlandırma

Devika AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Devika AI hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusunun dediği gibi:

Devika'nın kurulumu birkaç deneme gerektirebilir, ancak çalışmaya başladığında, özellikle DeepSeekCoder 33B ile birlikte, regex ve fatura otomasyonu için bile işinizi gerçekten halleder.

Devika'nın kurulumu birkaç deneme gerektirebilir, ancak çalışmaya başladığında, özellikle DeepSeekCoder 33B ile birlikte, regex ve fatura otomasyonu için bile işinizi gerçekten halleder.

📚 Ayrıca okuyun: Bir Yazılım Geliştiricisinin Günlük Hayatı

4. SWE Agent (AI tabanlı hata düzeltme ve GitHub sorun çözme için en iyisi (açık kaynak)

sWE Agent aracılığıyla

SWE Agent, tamamen otonom, açık kaynaklı bir AI ajanıdır. GitHub'daki bir sorunu girdi olarak alır, projeyi analiz eder ve sorunu uçtan uca çözmeyi amaçlayarak kod okuma, düzenleme, test etme ve commit etme döngüsünü yürütür. Derleyiciler, linterlar ve test çalıştırıcılar gibi araçlar kullanır ve değişiklikleri uygulamadan önce kod yapısını anlamak için soyut sözdizimi ağacını (AST) ayrıştırabilir.

Sistem, GPT-4 veya Claude gibi büyük dil modelleri ile kodları gezinebilmesini, değiştirebilmesini ve çalıştırabilmesini sağlayan bir Ajan-Bilgisayar Arayüzü (ACI) ile desteklenmektedir. SWE Agent ayrıca, proje bağlamını büyük ölçekte anlayabilen büyük dil modelleri ile desteklenen gerçek depolarda hata ayıklama, test oluşturma ve çekme talepleri açma işlemlerini de destekler. Bu, onu uzun süredir bekleyen hata kuyrukları için pratik bir yardımcı haline getirir.

SWE Agent'ın en iyi özellikleri

YAML dosyaları ve deneme veya özel iş akışları için modüler tasarım sayesinde kolayca özelleştirilebilir

Tek bir çözümle yetinmek yerine, gerçek test sonuçlarına dayalı olarak birden fazla düzeltme denemesi yapar

CTF tarzı siber güvenlik sorunlarını çözmek ve güvenlik açıklarını hata ayıklamak için EnIGMA gibi modüllerle birlikte gelir

SWE Agent sınırlamaları

Geliştirme ve kurulum zaman alıcı ve karmaşıktır

SWE Agent fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynaklı (hesaplama ve model API maliyetleri değişir)

SWE Agent puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar SWE Agent hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusunun dediği gibi:

Harika iş! Groq Cloud tarafından desteklenen tüm LLM'lerin de kullanılabilmesi için kodumu MacBook'umda yerel olarak güncelledim. Ardından Mixtral 8x7B kullanarak bir test yaptım ve yanıt sadece süper hızlı olmakla kalmadı (Groq'tan beklendiği gibi), aynı zamanda GPT-4 ile yaptığım önceki denememle de aynıydı.

Harika iş! Groq Cloud tarafından desteklenen tüm LLM'lerin de kullanılabilmesi için MacBook'umdaki kodu yerel olarak güncelledim. Ardından Mixtral 8x7B kullanarak bir test yaptım ve yanıt sadece süper hızlı olmakla kalmadı (Groq'tan beklendiği gibi), aynı zamanda GPT-4 ile yaptığım önceki denememle de aynıydı.

⚡ Şablon Arşivi: Ürün sorunlarını veya QA geri bildirimlerini mi gideriyorsunuz? Bu hata raporu şablonları , hataları yakalamanıza, yeniden oluşturmak için adımları günlüğe kaydetmenize ve geliştiriciler ile test uzmanları arasındaki iletişimi kolaylaştırmanıza yardımcı olur

Sprint planlaması, yol haritası izleme, QA kontrol listeleri ve özellik sürümleri için kullanıma hazır bu yazılım geliştirme şablonlarını deneyin, takımınızın düzenli çalışmasına ve daha hızlı teslimat yapmasına yardımcı olun

5. Cody (Büyük kod tabanlarında AI odaklı kod anlama ve oluşturma için en iyisi)

cody Sourcegraph aracılığıyla

Cody, geliştiricilerin büyük ve karmaşık depolarda kodu anlamalarına, gezinmelerine ve oluşturmalarına yardımcı olmak için Sourcegraph tarafından geliştirilen bir AI kodlama asistanıdır. Genel kod araçlarından farklı olarak Cody, Sourcegraph'ın kod indeksleme motorunu kullanır. Bu, birden fazla depoda bile tüm kod tabanınızı aramasına olanak tanır ve geliştiricilerin akışlarını kesintiye uğratmadan yararlı öneriler almalarını sağlar.

Asistan, IDE'nizde (VS Code veya JetBrains gibi) çalışır ve kod arama, dokümantasyon ve Notion veya sorun izleyiciler gibi harici araçlarla entegre olur. Gerçek zamanlı soru-cevap, çapraz repo önerileri ve büyük kod bloklarını açıklama konusunda mükemmeldir.

Cody'nin en iyi özellikleri

Takımlar, katkıda bulunanlar arasında tutarlı kod üretimi için yeniden kullanılabilir komut istemleri oluşturabilir ve üst düzey insan talimatları için güvenilir çoklu dosya düzenleme özelliğine sahiptir.

Farklı kullanım durumları için GPT-4, Claude ve Sourcegraph'ın küçük modellerini destekler

Kurumsal düzeyde güvenlik için gizlilik kontrolleri ve kendi kendine barındırılan dağıtımlarla kullanılabilir

Cody sınırlamaları

Araç, karmaşık veri yapıları veya algoritmalarla çalışırken bir dezavantaj oluşturabilecek görüntüler veya diyagramlar gibi çok modlu girdiler için destek sunmamaktadır

Cody fiyatlandırması

Ücretsiz

Enterprise Starter: 50 geliştiriciye kadar 19 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 25'ten fazla geliştirici için kullanıcı başına aylık 59 ABD doları

Cody puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cody hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun dediği gibi:

Son birkaç aydır VSCode'da Cody'yi kullanmayı çok sevdim. Takımımız için bir dönüm noktası oldu. Kod bloklarını özetleme ve günlük ifadeleri, hata mesajları ve kod yorumlarındaki boşlukları doldurma şekli inanılmaz derecede akıllı.

Son birkaç aydır VSCode'da Cody'yi kullanmayı çok sevdim. Takımımız için bir dönüm noktası oldu. Kod bloklarını özetleme ve günlük ifadeleri, hata mesajları ve kod yorumlarındaki boşlukları doldurma şekli inanılmaz derecede akıllı.

📚 Ayrıca okuyun: Dikkat Edilmesi Gereken Yazılım Mühendisliği Trendleri

6. MetaGPT (Çoklu ajan işbirliğine dayalı yazılım tasarımı ve planlaması için en iyisi)

mGX MetaGPT aracılığıyla

MetaGPT, tam bir yazılım geliştirme takımını simüle eden çoklu ajan AI çerçevesi. Yapılandırılmış yazılım çıktıları oluşturmak için Ürün Yöneticisi, Mimar ve QA gibi AI rolleri atar. Bir ürün fikrini sade bir İngilizce ile tanımlayabilirsiniz ve MetaGPT önceden tanımlanmış SOP'lere göre kod oluşturur; gereksinim belgeleri, sistem tasarımları, kod modülleri ve test planları üretir.

Tüm süreç, önceden tanımlanmış Standart Çalışma Prosedürleri (SOP'ler) izlenir ve her bir temsilcinin kontrollü ve öngörülebilir bir şekilde katkıda bulunmasını sağlar. MetaGPT, net bir yapıya sahip eksiksiz proje iskeletleri oluşturur ve geliştirici verimliliğinizi artırmak için AI odaklı dokümantasyon için uygun hale getirir.

MetaGPT'nin en iyi özellikleri

AI ajanları, PRD'ler ve sistem diyagramları gibi biçimlendirilmiş yapıtlar aracılığıyla iletişim kurar

Ajanlar, çakışmaları önlemek ve uyumu sağlamak için paylaşılan bir bellek sistemi aracılığıyla güncellemeleri paylaşır

Açık kaynaklı, topluluk odaklı projeler için çoklu ajan düzenleme mantığına tam erişim ile roller, araçlar ekleyin veya ajan davranışını düzenleyin

MetaGPT sınırlamaları

Özellikler

MetaGPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MetaGPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

MetaGPT hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Product Hunt yorumcusunun dediği gibi:

MetaGPT X (MGX), geliştiriciler için oldukça değerli bir araçtır. Yazılım geliştirmek için işbirliği yapan bir AI ajanları takımı gibi çalışır ve geliştirme sürecini daha verimli hale getirir. Kodlama, planlama ve veri analizi gibi görevleri birlikte çalışan ayrı ajanlara bölme şekli oldukça akıllıdır.

MetaGPT X (MGX), geliştiriciler için oldukça değerli bir araçtır. Yazılım geliştirmek için işbirliği yapan bir AI ajanları takımı gibi çalışır ve geliştirme sürecini daha verimli hale getirir. Kodlama, planlama ve veri analizi gibi görevleri birlikte çalışan ayrı ajanlara bölme şekli oldukça akıllıdır.

📚 Ayrıca okuyun: Katılabileceğiniz Geliştirici ve Kodlama Toplulukları

7. Amazon CodeWhisperer (AWS entegrasyonu ve güvenlik kontrolleri ile AI kod önerileri için en iyisi)

aWS Amazon CodeWhisperer aracılığıyla

Amazon CodeWhisperer, geliştiricilerin kodu daha hızlı yazmasına, gözden geçirmesine ve güvenliğini sağlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI kodlama asistanıdır. Mevcut dosya ve önceki kodun bağlamından güç alan, yazarken gerçek zamanlı kod önerileri sunar. VS Code, JetBrains ve AWS Cloud9 gibi IDE'lere sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmış olup, Python, Java, JavaScript ve TypeScript dahil 15'ten fazla dilde çalışır.

CodeWhisperer, güvenli olmayan kalıpları algılar, sabit kodlanmış kimlik bilgilerini işaretler ve daha güvenli uygulamalar önerir. AWS SDK'larla çalışırken, S3, Lambda ve DynamoDB gibi hizmetler için en iyi uygulamalara dayalı olarak kaynağa özgü kod parçacıklarını otomatik olarak tamamlarken özellikle yararlıdır.

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi özellikleri

Yazılım geliştirme için stil açısından tutarlı öneriler sunmak üzere kod tabanınızı öğrenir

AI düzeltme ile kod tarama, açık anahtarlar veya güvenli olmayan sorgular gibi güvenlik açıklarını algılar ve düzeltmeler önerir

CLI kimlik bilgileri ve AWS bağlamı için yerleşik destek ile çeşitli IDE'lerde çalışır

Amazon CodeWhisperer sınırlamaları

AWS odaklı karmaşık projeler dışında veya model davranışının derinlemesine özelleştirilmesi gerektiğinde daha az kullanışlıdır

Amazon CodeWhisperer fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 19 $/kullanıcı/ay

Amazon CodeWhisperer puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Amazon CodeWhisperer hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun dediği gibi:

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi özelliği, kodlama sırasında gerçek zamanlı öneriler sunabilmesidir. Kullanımı ve uygulaması da kolaydır, düzenli olarak kullanıldığında kodlama becerilerini önemli ölçüde geliştirir. Ayrıca, kodlama yardımı, kod ve mantık oluşturma verimliliğimi artırmada çok önemli bir rol oynadı.

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi özelliği, kodlama sırasında gerçek zamanlı öneriler sunabilmesidir. Kullanımı ve uygulaması da kolaydır, düzenli olarak kullanıldığında kodlama becerilerini önemli ölçüde geliştirir. Ayrıca, kodlama yardımı, kod ve mantık oluşturma verimliliğimi artırmada çok önemli bir rol oynadı.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi AI Kod Oluşturucular

8. Cursor (IDE'nizde hepsi bir arada kod asistanı ile AI çift programlama için en iyisi)

Cursor AI aracılığıyla

Cursor AI, VS Code'un çatallı bir sürümüne doğrudan entegre edilmiş, yapay zeka destekli bir kodlama asistanıdır. Kod tabanınızı anlayan, hata ayıklamaya yardımcı olan ve doğal dil komutlarıyla dosyaları düzenlemenizi sağlayan bir çift programcı gibi çalışmak üzere tasarlanmıştır. Satırları vurgulayabilir, sohbette sorular sorabilir ve birden fazla sekme veya farklı yazılım geliştirme aracı arasında geçiş yapmadan bağlamsal tamamlamalar veya kod düzenlemeleri alabilirsiniz.

Derin bağlam işleme, tüm reponuzu indeksler, bağımlılıkları anlar ve birden fazla dosyada büyük ölçekli düzenlemelere yardımcı olur. Geliştiriciler, Cursor'dan bir fonksiyonun ne yapacağını açıklaması, kodu yeniden düzenlemesi ve hatta konuşma arayüzüyle Git geçmişini keşfetmesini isteyebilir.

Cursor AI'nın en iyi özellikleri

Herhangi bir kodu vurgulayıp düzenleyici içinde doğal dil kullanarak değişiklik veya açıklama isteyebilirsiniz

Cursor'u GitHub Copilot ile birlikte kullanarak her iki AI aracının da en iyi özelliklerinden yararlanabilirsiniz

Tutarlılık ve daha hızlı işe alım sağlamak için AI istemlerini, kodlama kurulumlarını ve ayarları takımınızla paylaşabilirsiniz

Cursor AI sınırlamaları

AI'nın performansı değişebilir; bazen mükemmel sonuçlar verir, ancak diğer zamanlarda ise net bir neden olmaksızın yolundan sapabilir

Cursor AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 20 $/ay

İş: 40 $/kullanıcı/ay

İmleç değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cursor AI hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun dediği gibi:

Tek bir komut satırından, temiz ve profesyonel görünen "Kabul Ediyorum" ve "Devam Et" seçenekleriyle temel bir ön yüz oluşturabilir. Ayrıca, tam yığın uygulamalar için Supabase ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak süreci basitleştirir ve çok zaman kazandırır

Tek bir komut satırından, temiz ve profesyonel görünümlü "Kabul Ediyorum" ve "Devam Et" seçenekleriyle temel bir ön uç oluşturabilir. Ayrıca, tam yığın uygulamalar için Supabase ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak süreci basitleştirir ve çok zaman kazandırır

📈 Hızlı İstatistik: Geliştiricilerin %62'si, geliştirme iş akışlarında aktif olarak yapay zeka araçları kullanıyor. Bu oran geçen yıl %44 idi.

Devin AI'yı mı arıyorsunuz? ClickUp ihtiyacınız olan yükseltme olabilir

Devin AI bu dalgayı başlatmış olabilir, ancak bu araçlar çok daha dengeli bir şekilde bu dalgayı sürüyor. Hata ayıklama, tam yığın uygulamalar oluşturma veya sadece kodunuzu anlayan bir AI istiyorsanız, daha akıllı ve daha iyi bir alternatif var.

Dokümantasyon, sprintler ve AI destekli otomasyonu birleştiren eksiksiz bir çalışma alanına ihtiyacınız varsa, ClickUp, büyük ölçekli geliştirici verimliliği için tasarlanmıştır. Kod farkındalı AI, özelleştirilebilir ajanlar ve GitHub/GitLab entegrasyonları gibi özellikleriyle, bir asistandan daha fazlasıdır; geliştirici verimliliğini artırmak için tasarlanmış eksiksiz çalışma alanınızdır.

Deneyin ve daha fazla odaklanarak ve daha az sürtüşmeyle geliştirmeye başlayın. ClickUp'a şimdi kaydolun!