2025'te Strateji ve ROI'yi Geliştirmek için Pazarlama Alanında En İyi 10 AI Kursu

ChatGPT, Midjourney, Jasper ve ClickUp AI gibi AI araçları, pazarlama kampanyalarının oluşturulma ve ölçülme şeklini yeniden şekillendiriyor. Biraz rahatsız edici bir yan etkisi mi var? Pazarlamacılar, hızlı bir şekilde uyum sağlamak için artan bir baskı altında.

Ancak önde olmak, sadece ayak uydurmaktan daha fazlasını gerektirir — AI ile daha akıllı çalışmayı öğrenmek anlamına gelir. İşte bir uyarı: Şirketlerin %41'i, AI odaklı iş akışlarını kullanarak 2030 yılına kadar personel sayısını azaltmayı planlarken, %62'si AI ile birlikte çalışabilen yetenekli çalışanları işe almak için yarışıyor.

Mesaj açık. Şimdi becerilerinizi geliştirin, yoksa geride kalma riskini göze alın. Ancak piyasada bu kadar çok kurs varken, seviyenizi gerçekten yükseltecek olanı nasıl seçeceksiniz?

Bu blogda, 2025'in en iyi AI pazarlama kurslarına göz atıyoruz. Dijital pazarlama uzmanı, içerik oluşturucu, stratejist veya yönetici olun, bu programlar AI'yı pazarlama çabalarınıza entegre etmenize, performansınızı artırmanıza ve kariyerinizi geleceğe hazırlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Pazarlamada AI'nın Anahtar Uygulamaları

Pazarlama başarısı, performans, kişiselleştirme ve ölçeklenebilir ROI gibi üç güçlü unsura bağlıdır. AI bu denklemde sadece yardımcı bir araç değildir; her kampanyaya eşsiz bir hız, keskin bir hassasiyet ve tahmine dayalı zeka getirerek tüm bunları mümkün kılan motorudur.

Derin davranışsal içgörülerden gerçek zamanlı karar almaya kadar, AI pazarlamayı çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürüyor.

Pazarlamacılar AI'yı en dönüştürücü şekilde kullanma yöntemleri şunlardır:

1. Müşteri segmentasyonu ve hiper kişiselleştirme

Statik demografik verilerin olduğu günler geride kaldı. AI odaklı segmentasyon, tarama geçmişini, satın alma alışkanlıklarını, duygusal eğilimleri ve hatta günün saatini dikkate alarak kullanıcı davranışlarını gerçek zamanlı olarak derinlemesine inceler.

AI ile pazarlamacılar şunları yapabilir:

Kullanıcıları canlı davranışlarına göre dinamik olarak mikro segmentlere ayırın

Kişiselleştirilmiş öneriler sunun (Netflix veya Amazon gibi)

Kullanıcı eylemlerine göre gerçek zamanlı olarak içerik ve teklifleri tetikleyin

Amazon'un yerleşik AI asistanı Rufus, müşterilerin akıllı satın alma kararları almasına yardımcı olur ve hatta alışveriş geçmişlerine göre ilgili ürünler önerir

Bu düzeyde kişiselleştirme, müşteri etkileşimini önemli ölçüde artırır ve müşteri yaşam boyu değerini olumlu yönde etkileyebilir.

2. Daha akıllı kararlar için tahmine dayalı analitik

AI'nın geniş veri kümelerini analiz etme ve gizli kalıpları ortaya çıkarma yeteneği, pazarlama başarısının merkezinde yer alır. Tahmine dayalı analitik ile pazarlamacılar, gelecekteki davranışları tahmin edebilir ve daha önce ulaşılamayan içgörüler elde edebilir. Anahtar kullanım örnekleri şunlardır:

Müşteri kaybını tahmin etme ve müşteri tutma stratejileriyle proaktif olarak müdahale etme

Geçmiş eğilimlere dayalı gelir veya kampanya ROI tahmini

E-posta veya push bildirimleri göndermek için en uygun zamanları belirleme

Dönüşüm olasılığına göre potansiyel müşterileri puanlama

3. AI odaklı içerik oluşturma ve optimizasyon

Pazarlamacılar, AI araçlarını yalnızca içerik oluşturmak için değil, aynı zamanda test etmek ve optimize etmek için de kullanıyor. Blog gönderilerinden sosyal medya metinlerine kadar AI, yaratıcı iş akışlarını hızlandırıyor.

ChatGPT, Jasper, Grammarly AI ve ClickUp Brain gibi araçlar, pazarlamacılara şu konularda yardımcı olur:

Yüksek dönüşüm sağlayan e-posta konu satırları oluşturun

Hedef kitleye göre açılış sayfası metnini uyarlayın

SEO için optimize edilmiş blog gönderilerini dakikalar içinde oluşturun

İçeriği birden fazla kanal için yeniden kullanın

Bazı platformlar, en yüksek performans gösteren içeriği seçmek için otomatik A/B testleri bile gerçekleştirerek pazarlamacıların güvenle ölçeklendirme yapmalarını sağlar.

4. Otomatik kampanya yönetimi

Kampanya yönetimi kaotik olabilir — birden fazla son tarih, kreatif, hedef kitle segmenti, platform ve bütçe. AI, pazarlamacıların anahtar görevleri otomatikleştirerek kampanyaların tüm kanallarda sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. AI destekli kampanya yönetimi şunları içerir:

Hedef kitlenin davranışlarına göre akıllı planlama

Otomatik reklam metni oluşturma ve test etme

Çok kanallı koordinasyon (e-posta, sosyal medya, SMS vb.)

Performans verilerine dayalı gerçek zamanlı ayarlamalar

5. Müşteri deneyiminde AI sohbet robotları ve sanal asistanlar

Müşteri beklentileri değişti. Müşteriler artık 24 saat boyunca hızlı, kişiselleştirilmiş ve kesintisiz etkileşimler talep ediyor. AI destekli chatbotlar ve sanal asistanlar, bu ihtiyacı karşılarken bütçenizi zorlamadan size yardımcı olur.

Size aşağıdakileri sağlamanıza yardımcı olurlar:

personel sayısını artırmadan 7/24 müşteri desteği

Daha hızlı yanıt süreleri ve daha kısa bekleme süreleri

Kullanıcı geçmişine dayalı kişiselleştirilmiş etkileşimler

Bağlamsal konuşmalar için CRM'lerle entegrasyon

Web sitelerimizi gezerken ClickUp'ın AI asistanıyla karşılaşmış olabilirsiniz

Ancak bu AI chatbotlar sadece destek amaçlı değildir. Ayrıca potansiyel müşteri oluşturma, anketler ve satın alma sonrası etkileşim için de kullanılıyorlar.

6. Reklam hedefleme ve programatik medya satın alma

AI, hiper hedefli, veriye dayalı reklam yerleşimlerini mümkün kılarak dijital reklamcılığı dönüştürdü. En iyi ROI'yi sağlayan reklam öğelerini, platformları ve demografik özellikleri sürekli olarak analiz eder ve kampanyaları buna göre ayarlar.

AI'nın üstün olduğu alanlar:

Dönüşüm oranı yüksek hedef kitle segmentlerini belirleme

Lansman öncesinde tıklama oranlarını (CTR) ve dönüşümleri tahmin etme

Reklam yerleşimini, teklif stratejilerini ve yaratıcı öğeleri optimize etme

Bu, daha stratejik reklam harcamaları, daha yüksek getiriler ve daha düşük edinme maliyeti (CPA) ile sonuçlanır.

➡️ Daha fazla bilgi: Hizmet olarak yapay zeka iş operasyonlarınızı nasıl dönüştürebilir?

AI Pazarlama Verimliliğini Nasıl Artırır?

Pazarlamada AI kullanmanın en önemli avantajı nedir? Verimlilik artışı! AI, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, yaratıcılığı artırarak ve hedeflemeyi iyileştirerek pazarlamacıların daha az çabayla daha fazlasını başarmasını sağlar.

AI bunu nasıl yapar?

✅ Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırırAI, planlama, rapor oluşturma, takvim yönetimi ve yorum denetimini otomatikleştirerek pazarlamacıların idari görevlerde harcadıkları zamandan tasarruf etmelerini sağlar.

✅ Yaratıcılığı ve fikir üretmeyi geliştirir Canva AI ve Adobe Firefly gibi araçları kullanarak içerik fikirleri üretmeye, konu başlıkları önermeye ve hatta tasarımları yinelemeye yardımcı olabilir.

✅ Hedefleme ve müşteri içgörülerini geliştirir AI ile, davranışlara ve öngörülen eylemlere dayalı olarak her zaman doğru kitleye doğru mesajı iletirsiniz.

✅ İşlemleri kolaylaştırır ve hataları azaltır AI odaklı iş akışları, görevlerin zamanında tamamlanmasını ve sorunların erken tespit edilip çözülmesini sağlar.

✅ ROI ve pazarlama performansını artırır McKinsey'e göre, AI, ücretli medya, içerik üretimi ve müşteri kazanımı için yapılan harcamaları optimize ederek pazarlama harcamalarını %5-15 oranında azaltabilir .

Doğru AI Pazarlama Kursunu Seçme

İnternette yapay zeka kursları bolca bulunmaktadır. Bazıları geniş kapsamlı ve akademik, diğerleri ise pratik ve uygulamalıdır. Doğru kursu seçmek, mevcut rolünüze, hedeflerinize ve öğrenme tarzınıza bağlıdır.

Seçeneklerinizi değerlendirmek için stratejik bir yöntem:

🎯 Şu anda yapay zeka konusunda ne kadar bilgilisiniz?

Başlangıç seviyesi: AI konusunda yeniyseniz ve temel bilgileri öğrenmek istiyorsanız, "Pazarlamada AI 101" veya giriş seviyesi atölye çalışmalarına bakın

Orta düzey: AI kavramlarına aşinasınız ve bunları uygulamak istiyorsanız, "Büyüme için AI" veya "Üretken AI ile Pazarlama" gibi kullanım örneği odaklı kursları seçin

İleri Düzey/Lider: Benimsemeyi teşvik etmeniz, stratejiye öncülük etmeniz veya yenilik yapmanız gerekiyorsa, Oxford, Harvard veya Cambridge'in yönetici düzeyindeki programlarını değerlendirin

🎯 Neyi başarmak istiyorsunuz?

Farklı kurslar farklı sorunları çözer. Kursunuzu belirli hedeflere göre uyarlayarak, zaman ve yatırımınızın getirisini artırın. Örneğin, şunları yapmaya çalışıyor olabilirsiniz:

İçerik üretimini veya kampanya yönetimini otomatikleştirin

Veri okuryazarlığını geliştirin ve AI tarafından üretilen içgörüleri yorumlayın

AI araçları için hızlı mühendislik öğrenin

Takımınız için yapay zeka destekli pazarlama stratejileri geliştirin

🎯 Programınıza ve öğrenme stilinize en uygun biçim hangisi?

En iyi nasıl öğrendiğinizi ve yeni becerilerinizi ne kadar hızlı uygulamak istediğinizi düşünün. Örneğin:

Kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz video kurslar esneklik ve bireysel öğrenme için idealdir

Canlı çevrimiçi gruplar yapılandırılmış rehberlik ve akran etkileşimi sunar

Kampüs içi programlar , kapsamlı ve etkileşimli öğrenme deneyimleri sunar

Atölye çalışmaları veya boot camp'ler kısa sürede hızlı etki sağlar

🎯 Tanınmış bir sertifikaya mı ihtiyacınız var?

Kariyerinizi ilerletmek, pazarlamacı olarak otorite kazanmak veya yeni bir role ya da takıma geçmek istiyorsanız, en iyi üniversite veya kurumlardan alınan bir sertifika, özgeçmişinize veya LinkedIn profilinize güçlü bir katkı sağlayabilir. Bazı sağlayıcılar, finans, danışmanlık ve sağlık gibi sektörlerde tanınan profesyonel rozetler veya CPD kredileri de sunmaktadır.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, hayatlarını takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla düzenlemek için AI kullanmak istiyor. Diğer %15 ise AI'nın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunu yapmak için AI'nın şunları yapabilmesi gerekir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. ClickUp Brain aracılığıyla rutin görevleri yönetmek için özel otomasyon kuralları bile oluşturabilirsiniz!

Pazarlamada En İyi 10 AI Kursu

1. Oxford Üniversitesi'nden Pazarlama Alanında Yapay Zeka

Oxford Üniversitesi Saïd Business School tarafından sunulan bu çevrimiçi kurs, AI'nın pazarlama stratejilerini nasıl dönüştürebileceğini araştırıyor. Modüllerde markalaşma, psikoloji ve makine öğreniminin çeşitli yönlerini bir araya getiriyor. Katılımcılar, AI destekli kampanyalar tasarlamak için araçlar edinecek ve AI ile iş vakaları oluşturmayı öğrenecek.

🌟 Kimler için: Pazarlama liderleri, stratejistler, dijital dönüşüm yöneticileri ve iş profesyonelleri

💡 Öğrenecekleriniz:

AI ekosistemlerini ve pazarlamaya özgü kullanım örneklerini anlayın

AI entegrasyonu için stratejik yaklaşımlar geliştirin

AI odaklı müşteri etkileşimi ve kişiselleştirme stratejileri oluşturun

🕓 Süre: 14 hafta (haftada 6–8 saat)

🎯 Kursa katılın: Oxford Üniversitesi

2. Cambridge Üniversitesi'nden İş Liderleri için AI

Bu kısa 3 günlük kurs, kıdemli profesyonellerin iş fonksiyonlarında üretken AI'yı anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur. Pratik kullanım örnekleri, etik hususlar ve başarılı AI dağıtımı için stratejilere vurgu yapar.

🌟 Kimler için: Yöneticiler, üst düzey yöneticiler, girişimciler ve teknoloji liderleri

💡 Öğrenecekleriniz:

Gerçek dünyadaki AI iş fırsatlarını belirleyin ve analiz edin

AI risklerini yönetin ve uygulama stratejilerini değerlendirin

Kişisel veya kurumsal ihtiyaçlarınıza özel tavsiyeler alın

🕓 Süre: 3 gün

🎯 Kursa katılın: Cambridge Üniversitesi

➡️ Daha fazla bilgi: Yapay Zeka Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin En İyi AI Podcast'leri

3. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den Pazarlama Alanında Yapay Zeka

Berkeley Executive Education tarafından sunulan bu kurs, pazarlama analitiği ve yapay zekanın ROI'yi, segmentasyonu ve kampanya başarısını nasıl artırabileceğini araştırıyor. Katılımcılar, vaka çalışmaları ve canlı oturumlar aracılığıyla pratik araçları deneyimleyecek ve pazarlama hunisinde yapay zekayı nasıl uygulayacaklarını öğrenecekler.

🌟 Kimler için: Pazarlama uzmanları, analistler ve dijital pazarlamacılar

💡 Öğrenecekleriniz:

Segmentasyon, fiyatlandırma ve kişiselleştirme için AI'yı kullanın

Analitiği kullanarak kampanya etkinliğini ölçün

Tahmin modellerini pazarlama stratejilerine entegre edin

🕓 Süre: 2 ay (haftada 4–6 saat)

🎯 Kursa katılın: Kaliforniya Üniversitesi

4. Darden İşletme Okulu tarafından sunulan Pazarlama Uzmanlığı için Üretken Yapay Zeka

UVA Darden İşletme Okulu tarafından oluşturulan bu esnek çevrimiçi kurs, pazarlamacıların AI'yı kullanarak büyüme stratejileri oluşturmasına, müşteri yolculuklarını optimize etmesine ve otomasyon araçlarını uygulamasına yardımcı olur.

🌟 Kimler için: Büyüme pazarlamacıları, iş sahipleri, satış liderleri ve stratejistler

💡 Öğrenecekleriniz:

Yapay zeka destekli büyüme pazarlama stratejileri geliştirin

AI kullanarak müşteri etkileşimini otomatikleştirin ve optimize edin

Analitik tabanlı pazarlama hunileri oluşturun ve uygulayın

🕓 Süre: 1 ay (haftada 3 saat)

🎯 Kursa katılın: Coursera (Darden İşletme Okulu tarafından)

LinkedIn Learning'in bu pratik ve uygulamalı kursu, modern pazarlamayı yeniden şekillendiren en güçlü AI araçlarını keşfediyor. Dijital pazarlama uzmanı Anson Alexander'ın liderliğinde, AI'yı kullanarak daha akıllı kişilikler oluşturmayı, ilgi çekici içerikler üretmeyi, görseller yaratmayı ve kampanya performansını artırmayı öğreneceksiniz.

🌟 Kimler için: Her seviyeden pazarlamacılar — özellikle AI odaklı bir ortamda rekabet gücünü korumak isteyenler

💡 Öğrenecekleriniz:

AI ile kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratın

AI araçlarını kullanarak grafikler, infografikler ve optimize edilmiş içerikler oluşturun

Tahmine dayalı analitik kullanarak SEO ve kampanya hedeflemeyi iyileştirin

Pazarlamada etik AI kullanımı için en iyi uygulamaları anlayın

🕓 Süre: 51 dakika

🎯 Kursa katılın: LinkedIn Learning

➡️ Daha fazla bilgi: AI ve İnsan Tarafından Oluşturulan İçerik: Artıları ve Eksileri

6. HubSpot Academy'den Pazarlama için Yapay Zeka

HubSpot Academy tarafından sunulan bu ücretsiz çevrimiçi kurs, dijital pazarlamada AI kullanımına yeni başlayanlar için kolay bir giriş sunar. İçerik stratejisini, müşteri içgörülerini ve kampanya optimizasyonunu geliştirmek için temel bilgileri ve pratik araçları kapsar.

🌟 Kimler için: Pazarlama uzmanları, serbest çalışanlar ve küçük işletme sahipleri

💡 Öğrenecekleriniz:

AI araçlarıyla içerik ve pazarlama önerileri oluşturun

AI'yı kullanarak müşterileri segmentlere ayırın ve deneyimleri kişiselleştirin

Daha akıllı kararlar almak için AI araçlarını kullanın

🕓 Süre: 2 saat 49 dakika (kendi hızınızda)

🎯 Kursa katılın: HubSpot Academy

7. Harvard Professional Development tarafından sunulan Generative AI ile Stratejileri Dönüştürme

Harvard Professional Development tarafından sunulan bu iki günlük program, pazarlamada üretken AI'nın stratejik kullanımına odaklanmaktadır. Müşteri katılımını ve iş büyümesini artırmak için hiper kişiselleştirme, AI odaklı içerik oluşturma ve tahmine dayalı analitik konularını kapsamaktadır.

🌟 Kimler için: 5-10 yıllık deneyime sahip orta ve üst düzey pazarlamacılar

💡 Öğrenecekleriniz:

Kampanya otomasyonu ve kişiselleştirme için üretken AI kullanın

Tahmine dayalı analitik ile hedef kitlenin davranışlarını analiz edin

AI araçlarını pazarlama teknolojisi yığınınıza entegre edin

🕓 Süre: 2 gün

🎯 Kursa katılın: Harvard Profesyonel Gelişim

8. Pazarlama Yapay Zeka Enstitüsü tarafından Yapay Zeka Pilot Uygulaması

Pazarlamacılar için AI Pilotluğu, pazarlamacıların AI'yı takımlarında denemelerine ve uygulamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, uygulamalı ve isteğe bağlı bir kurstur. 18'den fazla ders içeren bu kurs, gerçek dünya kampanyalarında AI'yı test etmek ve ölçeklendirmek için adım adım bir kılavuzdur.

🌟 Kimler için: AI'yı uygulamak isteyen pazarlamacılar, takım liderleri ve karar vericiler

💡 Öğrenecekleriniz:

Pazarlamada hızlı sonuç veren AI kullanım örneklerini belirleyin

E-posta, SEO, reklamcılık ve analitik alanlarında AI'yı uygulamaya yönelik kaynaklar edinin

Uzun vadeli değer için başarılı AI uygulamalarını ölçeklendirin

🕓 Süre: Yaklaşık 8 saat (kendi hızınızda)

🎯 Kursa katılın: Pazarlama Yapay Zeka Enstitüsü

9. My Great Learning'den Dijital Pazarlamada Yapay Zeka

Bu kısa, kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz kurs, öğrencilere AI'nın dijital pazarlamayı nasıl dönüştürdüğünü tanıtıyor. Chatbotlar, dinamik fiyatlandırma ve kişiselleştirme gibi pratik uygulamalarla, yeni başlayanlar için harika bir başlangıç noktasıdır.

🌟 Kimler için: Öğrenciler, kariyerinin başındaki pazarlamacılar ve dijital pazarlama meraklıları

💡 Öğrenecekleriniz:

AI'nın dijital pazarlama taktiklerini nasıl geliştirdiğini anlayın

Otomasyon, kişiselleştirme ve sohbet robotları oluşturmayı keşfedin

İçerik ve halkla ilişkilerde AI'nın rolü hakkında bilgi edinin

🕓 Süre: 1 saat 30 dakika

🎯 Kursa katılın: My Great Learning

10. Thalita Milan tarafından AI Pazarlama Stratejisi Oluşturma ve Uygulama

Bu kapsamlı Udemy kursu, veri odaklı bir AI pazarlama stratejisi oluşturmak ve uygulamak için adım adım bir kılavuz sunar. Pazarlama otomasyonu uzmanı Thalita Milan tarafından tasarlanan kurs, AI'nın temellerinden ileri uygulamalara kadar her şeyi kapsar ve pazarlamacıların AI'yı kampanyalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini sağlar

🌟 Kimler için: Pazarlama performansını artırmak için AI'dan yararlanmak isteyen dijital pazarlamacılar, iş sahipleri ve girişimciler.

💡 Öğrenecekleriniz:

Sıfırdan özel bir AI destekli pazarlama stratejisi geliştirin

Pazar analizi ve müşteri içgörüleri için AI araçlarını kullanın

Üretken AI ile pazarlama hunilerini ve içerik oluşturmayı optimize edin

AI odaklı e-posta segmentasyonu ve potansiyel müşteri geliştirme uygulayın

AI analitiğini kullanarak pazarlama performansını analiz edin ve iyileştirin

🕓 Süre: Kendi hızınızda

🎯 Kursa katılın: Udemy

➡️ Daha fazla bilgi: İçerik Pazarlamasında AI Nasıl Kullanılır?

Pazarlamada AI'nın Uygulanması

AI hakkında bilgi edinmek bir şeydir, ancak bunu günlük pazarlama iş akışınıza entegre etmek asıl iştir. Pazarlamacılar için zorluk sadece AI'yı anlamak değildir. Dağınık araçlar ve sonsuz sekmeler arasında strateji, uygulama ve analiz arasında dengede kalmak ve aynı zamanda rakiplerinizin bir adım önünde olmak gerekir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Bunu işiniz için hepsi bir arada "her şeyin uygulaması" olarak düşünün — görev yönetimi, belgeler, hedef izleme, gösterge panelleri, otomasyon ve şimdi de ClickUp Brain ile AI destekli içgörüler bir araya getiren tek bir platform.

Artık içerik takvimleri, analiz gösterge panelleri, Slack konuları ve yaratıcı özetler arasında geçiş yapmanıza gerek yok. ClickUp for Marketing , takımınızın fikir üretmesini, görevleri atamasını, takımlarla işbirliği yapmasını, son teslim tarihlerini yönetmesini ve hatta raporlamayı otomatikleştirmesini sağlar — hepsi tek bir yerden.

ClickUp Brain sayesinde AI bir eklenti değil, iş yapış biçiminizin bir parçasıdır. İçerik oluşturmadan proje güncellemelerine ve akıllı önerilere kadar, daha hızlı hareket etmenize, düzenli kalmanıza ve daha azıyla daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur. Nasıl olduğuna bir göz atalım!

Baştan sona AI ile geliştirilmiş içerik ş akışları

ClickUp Brain'i entegre ederek belgelerinizi zahmetsizce yazın, özetleyin ve geliştirin

Başlangıç olarak, ClickUp Brain çalışma alanınızın her yerine entegre edilmiştir — ClickUp Belgeler, ClickUp Görevler, ClickUp Beyaz Tahtalar ve daha fazlasına. Bu, sizin ve benim gibi pazarlamacıların çalışma alanından hiç çıkmadan blog gönderilerinin ilk taslaklarını, sosyal medya metinlerini, e-posta dizilerini ve kampanya özetlerini oluşturabileceği anlamına gelir. AI asistanı, tonu ayarlayabilir, bölümleri yeniden yazabilir veya içeriği anında özetleyebilir.

Artık araçlar arasında geçiş yapmak veya ivme kaybetmek yok; fikir üretme ve uygulama tek bir yerde gerçekleşiyor.

Üç aylık bir kampanya planlıyor veya içerik takvimi oluşturuyor olun, ClickUp'ın AI yazma özellikleri, fikir üretmeden son teslimatları son haline getirmeye kadar her adımı hızlandırır.

Akıllı kampanya planlama ve zaman çizelgesi optimizasyonu

ClickUp Brain'i kullanarak mevcut hedeflerinize ve faaliyetlerinize göre pazarlama görevleri oluşturun

ClickUp'ın temel güçlerinden biri proje planlamadır ve AI ile daha da akıllı hale gelir. ClickUp Brain'in doğal dil komutlarını kullanarak tüm kampanya iş akışlarını saniyeler içinde oluşturun. "3. çeyrekte bir ürün lansmanı için içerik lansman planı oluştur" yazın, son teslim tarihleri, bağımlılıklar ve takım atamaları içeren bir görev listesi otomatik olarak oluşturulur.

ClickUp'ın Özel Görünümler, Gantt grafikleri ve Bağımlılıklar özellikleriyle birleştirildiğinde, pazarlama zaman çizelgeleriniz sadece düzenli olmakla kalmaz, aynı zamanda öngörülebilir ve değişime uyum sağlayabilir hale gelir.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Pazarlama Kampanyası Şablonları

Otomatik görev yönetimi artık çok kolay

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak özel otomasyon kurallarını kolayca ayarlayın

ClickUp'ın Otomasyonları, pazarlamacıların zaman alan manuel adımları ortadan kaldırmasına olanak tanır. Brifingler onaylandığında yaratıcı görevler atamak, durumlar değiştiğinde kartları taşımak veya son tarihlerden önce hatırlatıcılar göndermek gibi iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp Brain ile otomasyonlar içinde AI eylemlerini tetikleyebilirsiniz. Örneğin, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde toplantı notlarını otomatik olarak özetleyin veya bir yorum konusuna yanıt taslağı oluşturun.

AI destekli içgörülerle gerçek zamanlı kampanya raporlama

Pazarlama takımları artık analistlerin içgörülerini beklemek zorunda değil.

ClickUp'ın Gösterge Panelleri ile açılma oranları, dönüşüm metrikleri, içerik hızı veya yaratıcı verim gibi KPI'lar için özel bileşenler kullanarak kampanya performansının gerçek zamanlı görünümlerini oluşturabilirsiniz. Ve hayır, bu özelleştirilebilir gösterge panellerini oluşturmak için "kod" yazmanıza gerek yok.

ClickUp Brain'i kullanarak AI tarafından oluşturulan gösterge paneli içgörülerini alın ve mevcut görevlerinize ve faaliyetlerinize göre hedefler oluşturun

ClickUp Brain, görevlerin, belgelerin ve proje güncellemelerinin AI tarafından oluşturulan özetleri ile bunu bir adım daha ileri götürür. "Kampanyamızın lansmanını engelleyen nedir?" veya "Bu hafta hangi görevler planın gerisinde?" gibi soruları yanıtlayarak, araştırma yapmanıza gerek kalmadan netlik sağlar.

Sonuç: Daha sorunsuz işbirliği, daha hızlı uygulama ve nihayet senkronize bir pazarlama takımı. ✨

ClickUp: AI'nın Pazarlama Mükemmelliği ile Buluştuğu Yer

Pazarlamada yapay zeka, daha akıllı çalışmak, uyumlu kalmak ve etkiyi ölçeklendirmek anlamına gelir. Bu nedenle modern pazarlama takımları, yapay zekayı iş akışlarının merkezine yerleştiren platformlara yöneliyor.

ClickUp'ın kampanya planlama, içerik oluşturma, işbirliği ve raporlama için tek ve akıllı çalışma alanı ile nihayet gürültüyü kesip sonuçları etkileyen unsurlara odaklanabilirsiniz.

Takımınızla birlikte düşünen yerleşik AI ile planları özetleyin, içgörüler ortaya çıkarın ve gerçek zamanlı soruları yanıtlayın. Böylece sadece ayak uydurmakla kalmaz, bir adım önde olursunuz!

👉 AI'yı pazarlama akışınıza dahil etmeye hazır mısınız? ClickUp ile bugün başlayın.