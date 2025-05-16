Leonardo AI ve Stable Diffusion: En iyi AI sanat oluşturucu hangisi?

Profesyonel bir tasarımcı ya da sadece yaratıcı bir ruha sahip biri olsanız da, muhtemelen AI ile üretilmiş sanat eserleriyle ilgilenmişsinizdir. Çarpıcı konsept tasarımlarından hiper gerçekçi görüntülere kadar, bu araçlar tasarım sürecini daha kolay ve eğlenceli hale getirirken yaratıcılığın sınırlarını zorluyor.

Ancak bu kadar çok seçenek varken, doğru AI sanat oluşturucuyu seçmek zor ve hatta iş akışınıza uymayabilir.

İşleri basitleştirmek için, size en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak amacıyla iki önde gelen rakibi, Leonardo AI ve Stable Diffusion'ı karşılaştırdık.

Ama asıl soru şu: Yaratıcı ş akışınızı yönetmenin daha akıllı bir yolu var mı? (İpucu: ClickUp tam da aradığınız şey olabilir)

Hadi öğrenelim. 👀

⏰ 60 saniyelik özet Doğru AI sanat aracını seçmek sadece güzel resimler elde etmekle ilgili değildir, yaratıcı akışınıza uyan aracı bulmakla ilgilidir. Leonardo AIFazla uğraşmadan kusursuz görseller elde etmek için ideal seçim. Özel modeller eğitin, 3D nesnelere doku ekleyin, fotoğrafları canlandırın ve Realtime Canvas ile özgürce eskiz yapın. Hızlı ve kusursuz sonuçlar isteyen tasarımcılar ve sanatçılar için ideal. Stable DiffusionAçık kaynaklı canavar. Devasa komut kütüphanesi, olağanüstü esneklik ve piksel hassasiyetinde kontrol. Tamamen yaratıcı özgürlük istiyorsanız ve komutlar ve ayarlarla uğraşmaktan çekinmiyorsanız idealdir. 🧠 Leonardo AI ve Stable Diffusion: Özelliklerin karşılaştırması Özellik Leonardo AI Stable Diffusion Kazanan 🥇 Kullanım Kolaylığı Kullanıcı dostu arayüz, tarayıcı tabanlı Basit, tarayıcı tabanlı arayüz Beraberlik Özelleştirme Sınırlı (tescilli modeller) Tamamen açık kaynaklı, özelleştirilebilir Stable Diffusion 3D Özellikler 3D Dokular, modelleme desteği yok controlNet ile 3D Derinlik Haritaları Stable Diffusion 🎨 Görüntü oluşturmak sadece ilk adımdır. Peki ya fikir üretme, geri bildirim, işbirliği, teslim tarihleri ve teslimat? ClickUp'a girin : ClickUp Brain kullanın! AI görüntüleri, yaratıcı komutlar, tasarım özetleri oluşturmak ve eksiksiz tasarım ş akışınızı kurmak içinkullanın!

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi görselleştirin ve anında görevlere dönüştürün

Tasarım ekipleri için ClickUp ile her tasarım talebini, revizyonu ve onayı takip edin Leonardo AI fırçanız ve Stable Diffusion paletinizse, ClickUp tam bir stüdyo!

Leonardo AI nedir?

Leonardo AI aracılığıyla

Leonardo AI, grafik tasarımcılar, VFX sanatçıları ve oyun geliştiricileri için tasarlanmış bir AI görüntü oluşturucu. En öne çıkan özelliği, özel AI modellerini eğitme yeteneğidir. Sanat eserlerinizi veya tercih ettiğiniz stilleri kullanarak onu eğitebilir, her oluşturma işleminin benzersiz görsel kimliğinizle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, oyun geliştiricileri Leonardo AI'yı karakter öğeleri, kullanıcı arayüzü ve oyun ortamları tasarlamak için kullanabilirken, pazarlama takımları yaratıcı içerik ve reklam varlıkları oluşturmada faydalı bulabilir.

Leonardo AI Özellikleri

Leonardo AI, çok çeşitli görüntü oluşturma kullanım durumlarını destekleyen sağlam özellikler sunar. İşte en iyilerinden bazılarına hızlı bir genel bakış.

Özellik #1: 3D doku oluşturma

3D modellerle çalışıyorsanız, bu büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Her yüzey için dokuları manuel olarak tasarlamak yerine, bir 3D modeli (OBJ biçiminde) yükleyebilirsiniz. Leonardo AI, istediğiniz görünüm ve hisse uygun ayrıntılı, gerçekçi dokular oluşturacaktır.

Bu, saatlerce manuel olarak boyama veya haritalama yapmadan yüksek kaliteli dokular isteyen oyun geliştiricileri, animatörler ve 3D sanatçılar için özellikle yararlıdır.

Özellik #2: Gerçek zamanlı tuval

Realtime Canvas ile kaba bir çizim ile başlayabilirsiniz, Leonardo AI anında onu iyileştirir, ayrıntılar ekler ve yüksek kaliteli bir esere dönüştürür.

Konseptler üzerinde beyin fırtınası yapıyor, stilleri deniyor veya elle çizilmiş fikirleri geliştiriyor olsanız da, bu araç eskizlerinizi kusursuz görsellere dönüştürür; her şeyi sıfırdan yeniden çizmenize gerek kalmaz. `

Özellik #3: Hareket

Statik görüntülerinizi canlandırmak istediğiniz oldu mu hiç? Leonardo AI'nın yeni Hareket özelliği, bir AI video oluşturucu gibi çalışarak mevcut görselleri kolaylıkla canlandırmanıza olanak tanır. Ekstra bir yazılıma gerek yoktur.

Motion ile bir karakteri dalgalandırın, bir sahneyi canlandırın veya bir ürün görüntüsüne ince hareketler ekleyerek daha fazla etki yaratın. Ayrıca, görüntülerinizden doğrudan animasyonlar oluşturabilirsiniz, böylece dikkat çekici görseller oluşturmak için karmaşık animasyon yazılımlarına veya teknik becerilere ihtiyacınız olmaz.

Özellik #4: Akış Durumu

Flow State, görüntüleri tek tek oluşturmak yerine, komutunuza göre AI tarafından oluşturulan varyasyonların sürekli bir akışını sağlar. Varyasyonları hızlıca gözden geçirebilir, girdilerinizi ince ayar yapabilir ve istediğinizi seçebilirsiniz.

Ayrıca, görüntülerinizin belirli bir estetiğe uymasını istiyorsanız, Buna Benzerler özelliğini kullanın. Bu özellik, istediğiniz stili, renkleri ve ışıklandırmayı seçmenize olanak tanır, böylece AI tam olarak istediğiniz havayı anlar.

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Leonardo AI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Çırak : 10 $/ay

Artisan : Aylık 24 $

Maestro : 48 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Stable Diffusion nedir?

Stable Diffusion aracılığıyla

Stable Diffusion, komutları fotogerçekçi görüntülere dönüştüren Leonardo AI'ya güçlü bir alternatift ir. Diğer AI görüntü oluşturucuların aksine, stil, çerçeveleme ve ön ayarlar üzerinde kontrol sağlar.

Ayrıca, model inpainting (görüntünün eksik kısımlarını doldurma) ve outpainting (görüntüyü sınırlarının ötesine genişletme) işlemlerini de gerçekleştirebilir.

Temel olarak, araç bir görüntüyü gizli bir alana sıkıştırır. Ardından gürültü ekleyerek görüntüyü bulanıklaştırır. Bu gürültüyü adım adım kaldırarak, eğitim verilerinden öğrendiği kalıplara göre görüntüyü yeniden oluşturur.

💡 Profesyonel İpucu: Mükemmel bir AI komut satırı yazmak zaman alabilir, özellikle de doğru stili, kompozisyonu veya gerçekçilik düzeyini elde etmek için ayrıntıları ince ayar yaparken. Deneme yanılma yerine, AI komut satırı şablonlarını kullanarak, kullanılabilir bir sonuç elde etmek için komut satırlarını defalarca düzeltme zahmetinden kurtulun.

Stable Diffusion özellikleri

Stable Diffusion'ın sunduğu bazı anahtar özelliklerin hızlı bir özetini burada bulabilirsiniz 👇

Özellik #1: Hızlı veritabanı

Stable Diffusion, dünya çapında AI sanatçıları tarafından sağlanan 12 milyondan fazla komut içeren bir komut veritabanı sunar. Bu komutları kullanarak çok sayıda AI tarafından oluşturulmuş görüntü üretebilirsiniz.

Özel arama motorunu kullanarak komut istemlerini kolayca bulabilir, fotogerçekçi sahnelerden sürreal, hayal gücü zengin görüntülere kadar her şeyi oluşturabilirsiniz. Çeşitli temaları ve stilleri keşfedebilir, hatta bu komut istemlerinden elde edilen görüntülerin örneklerini görüntüleyerek etkinlikleri hakkında daha iyi bir fikir edinebilirsiniz.

Özellik #2: Görüntüden görüntüye oluşturma

Stable Diffusion, herhangi bir görüntüyü yüklemenizi ve bu görüntüden yeni görüntüler oluşturmanızı sağlar. Platform, bir görüntüyü yüklediğiniz ve görüntü oluşturma sürecini yönlendirmek için bir metin komutu verdiğiniz rehberli görüntü sentezi kullanır.

Yeni görüntüyü oluşturmak için difüzyon gürültü giderme mekanizması kullanır. Bu, ilk görüntünün üzerine gürültü ekleyerek bulanıklaştırıldığı anlamına gelir. Görüntü tamamen gürültülü hale geldiğinde, metin girişinde sağlanan öğeler eklenerek kademeli olarak iyileştirilir. Son çıktı, istemlerinizde ayrıntılı olarak belirttiğiniz özelliklere uygun yeni bir görüntüdür.

🧠 İlginç Bilgi: 2018 yılında, Portrait of Edmond de Belamy başlıklı bir AI tarafından yaratılan tablo, Christie's müzayede evinde 432.500 dolara satıldı. Bu tablo, klasik sanat eserleri üzerinde eğitilmiş bir makine öğrenimi algoritması kullanılarak yaratıldı! 😱

Özellik #3: Stil seçin

Stable Diffusion, çıktınızı ince ayarlamak için Gerçekçi, Sinematik ve Siberpunk'tan Animasyon, Çizgi Sanat, 3D Karakter ve daha fazlasına kadar seçebileceğiniz önceden ayarlanmış stillerden oluşan bir stok sunar.

Fütüristik bir reklam üzerinde çalışıyorsanız Cyberpunk'ı tercih edin; eğlenceli bir şey istiyorsanız Pixel Art sizin seçiminiz olabilir. Bu seçenekler, AI'nın çıktısını yaratıcı ihtiyaçlarınıza uydurmanızı kolaylaştırır.

Stable Diffusion fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 7 $/ay

Maksimum: 14 $/ay

Daha fazla bilgi: Pazarlamacılar için en iyi sosyal medya AI araçları

Leonardo AI ve Stable Diffusion: Özelliklerin Karşılaştırması

İşte özelliklerin karşılaştırması bir bakışta.

Özellik Leonardo AI Stable Diffusion Kazanan 🥇 Kullanım Kolaylığı Kullanıcı dostu arayüz, tarayıcı tabanlı Basit, tarayıcı tabanlı arayüz Beraberlik Özelleştirme Sınırlı (tescilli modeller) Tamamen açık kaynaklı, özelleştirilebilir Stable Diffusion 3D Özellikler 3D Dokular, modelleme desteği yok controlNet ile 3D Derinlik Haritaları Stable Diffusion

Bunu ayrıntılı olarak inceleyelim:

Leonardo AI ve Stable Diffusion, AI tarafından oluşturulan görüntüler ve videolar için iki güçlü araçtır. Ancak hangisi yaratıcı ihtiyaçlarınıza en uygun olanı? Karar vermenize yardımcı olmak için, bunları yan yana karşılaştırıyoruz ve güçlü yönlerini, sınırlarını ve her birini öne çıkaran özellikleri inceliyoruz.

Özellik #1: Kullanım kolaylığı ve arayüz

Leonardo AI, sohbet gibi hissettiren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve gezinmeyi kolaylaştırır. Doğrudan web tarayıcınızda çalışır, bu nedenle karmaşık kurulum veya yüklemelere gerek yoktur. Sadece bir komut yazın, AI aracı ihtiyacınız olan yaratıcı içerikleri oluşturur — yeni başlayanlar ve profesyoneller için mükemmeldir.

Stable Diffusion, tarayıcınızda çalışan kullanıcı dostu bir arayüzle işleri basit tutar. İndirmeye gerek yok — sadece bir metin komutu girin, yüksek kaliteli görüntüler hızla oluşturulsun.

🏆 Kazanan Beraberlik var! Leonardo AI ve Stable Diffusion, yeni başlayanlar ve ileri düzey kullanıcılar için kullanımı kolay görüntü oluşturma araçlarıdır. Özelleştirilebilir ayarları, ayrıntıları değiştirmenize ve saniyeler içinde fotogerçekçi görüntüler oluşturmanıza olanak tanır.

Özellik #2: Açık kaynak yetenekleri

Leonardo AI, tescilli modellerinde çalışır, bu da sanatçıların ve tasarımcıların özelleştirme üzerinde sınırlı kontrole sahip olduğu anlamına gelir. API'sine açık erişim de yoktur, bu nedenle esneklik oldukça kısıtlıdır. Modeli kendiniz değiştirmek istiyorsanız, Leonardo AI modeli özelleştirme yeteneğinizi sınırlayabilir.

Öte yandan, Stable Diffusion tamamen açık kaynaklıdır ve geliştiricilere eğitim verilerini ince ayar ve değiştirme özgürlüğü sunar. Hatta bilgisayarınızda veya gizli sunucunuzda kendi sunucunuzda barındırabilirsiniz, bu da daha fazla kontrol ve özelleştirme istiyorsanız mükemmel bir seçimdir.

🏆 Kazanan Her şey, ne kadar kontrol istediğinize bağlıdır. Minimum kurulum gerektiren tak ve çalıştır AI aracını tercih ediyorsanız, Leonardo AI işleri basit tutar

Ancak özelleştirme ve esneklik sizin için önemliyse, Stable Diffusion açık ara kazanan olur

👀 Biliyor muydunuz? HubSpot'un yaptığı bir ankete göre, pazarlamacıların %83'ü AI sayesinde AI olmadan üretebileceklerinden daha fazla içerik üretebildiklerini belirtmiştir. AI'yı yeni içerik oluşturma, mevcut materyalleri düzenleme veya yeniden ifade etme, içerik taslakları hazırlama ve daha fazlası gibi içerik pazarlama görevlerinde kullanmaktadırlar.

Özellik #3: 3D projeksiyonlar

Leonardo AI, mevcut özellikleriyle 3D modellemeyi desteklemez. Ancak, 3D doku oluşturmaya izin verir. Bu, bir 3D modele renkler, desenler ve diğer ayrıntıları uygulayarak onu daha gerçekçi hale getirebileceğiniz anlamına gelir.

Buna karşılık, Stable Diffusion, ControlNet adlı bir uzantı kullanarak Derinlik Haritası oluşturabilir. Bu, 2D bir görüntüye gerçekçi 3D derinlik eklemenizi ve böylece daha sinematik, sahte 3D efekti elde etmenizi sağlar.

🏆 Kazanan Derinlik haritaları ve 3D projeksiyonlarla daha fazla esneklik sağlayan bir araç arıyorsanız, Stable Diffusion sağlam bir seçimdir. AI tarafından oluşturulan görüntüleri 3D iş akışlarında daha iyi çalışır, bu da onu Leonardo AI'dan daha çok yönlü hale getirir.

Leonardo AI ve Stable Diffusion

Hem Leonardo AI hem de Stable Diffusion, görüntü ve video oluşturma için sağlam bir dizi özellik sunar. Her ikisinin de güçlü ve zayıf yönleri vardır, ancak kullanıcıların Stable Diffusion ve Leonardo AI arasında seçim yaparken nasıl değerlendirdiklerini görmek ilginç olacaktır.

Reddit' e gittik ve orada bir kullanıcı , özel modelleri nedeniyle özellikle Leonardo AI'yı önerdi.

Leonardo'nun avantajları şunlardır: 1. Fotoğrafik stillerde oldukça başarılı olan tescilli modeller. 2. Cihaz dışı hesaplama Mobil uygulama da güzel.

Leonardo'nun avantajları şunlardır:

1. Fotoğrafik stillerde oldukça başarılı olan tescilli modeller. 2. Cihaz dışı hesaplama

Mobil uygulama da güzel.

Başka bir Redditor, Stable Diffusion'ın görüntüleri oluşturma hassasiyeti nedeniyle bir avantaja sahip olduğunu düşünüyor.

Bir sanatçı olarak, hassasiyet istediğinizde Stable Diffusion'dan daha iyisi yoktur. İnsanlar size yazılımlarını ne kadar satmaya çalışırsa çalışsın, SD'nin sağladığı üretim hassasiyetine HİÇBİR ŞEY ulaşamaz.

Bir sanatçı olarak, hassasiyet istediğinizde Stable Diffusion'dan daha iyisi yoktur. İnsanlar size yazılımlarını ne kadar satmaya çalışırsa çalışsın, SD'nin sağladığı üretim hassasiyetine HİÇBİR ŞEY ulaşamaz.

Kullanıcılar ayrıca Stable Diffusion'ın özelleştirme konusundaki esnekliğini de takdir ediyor gibi görünüyor.

Stable Diffusion, diğerlerinin sahip olmadığı, tam olarak istediğinizi özelleştirmek için çok daha fazla kontrol, özgürlük ve esnekliğe sahiptir.

Stable Diffusion, diğerlerinin sahip olmadığı, tam olarak istediğinizi özelleştirmek için çok daha fazla kontrol, özgürlük ve esnekliğe sahiptir.

ClickUp ile tanışın — Leonardo AI ve Stable Diffusion'a en iyi alternatif

AI destekli görüntü oluşturmayı keşfediyorsanız, Leonardo AI ve Stable Diffusion harika seçeneklerdir. Ancak, görüntü oluşturmanın ötesinde bir şeye ihtiyacınız varsa (yaratıcı işbirliği, görev otomasyonu ve akıcı tasarım iş akışları gibi), o zaman ClickUp'ı keşfetmenin zamanı gelmiştir.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birbirine bağlayan akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama yapacaksınız: ClickUp'ı deneyin!

Dağınık görevleri, projeleri ve fikirleri tek bir sorunsuz iş akışına entegre etmek için tasarlanmış "iş için her şeyin bulunduğu uygulama"dır. Tasarım takımları için bu, projeleri yönetmek, revizyonları izlemek, yaratıcı talepleri ele almak ve zahmetsizce işbirliği yapmak için tek bir yerden merkezi bir merkez anlamına gelir.

Peki, ClickUp başka neler yapabilir? Stable Diffusion ve Leonardo AI'ya güçlü bir alternatif olabilir mi?

Hadi öğrenelim 👇

1. ClickUp'ın Bir Adım Önde Olma Nedeni #1: ClickUp Brain

Leonardo AI ve Stable Diffusion gibi AI görüntü oluşturucular görseller oluşturmak için harikadır, ancak tasarım takımlarının işbirliği yapmasına veya iş akışlarını yönetmesine yardımcı olmazlar. Projeleri ilerletmek için hala birden fazla araç arasında geçiş yapmanız gerekir.

ClickUp bu boşluğu fark etti ve iş akışlarını kolaylaştıran, bilgileri düzenleyen ve görsel tasarım sürecinizi desteklemek için görüntü konseptleri ve AI komutları üreten bir AI asistanı olan ClickUp Brain'i geliştirdi.

Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Proje hedeflerine, stil kılavuzlarına veya geçmişteki başarılı kampanyalara dayalı olarak anında yaratıcı görüntüler ve fikirler oluşturun

AI destekli komut istemlerini kullanarak renk şemaları, düzen ilhamları veya tipografi trendleri gibi farklı yaratıcı yönleri keşfedin

Girişlerinize göre ayrıntılı tasarım özetlerini otomatik olarak oluşturun, anahtar hedefleri, hedef kitleyi, gerekli varlıkları ve yaratıcı yönergeleri özetleyin

Müşteri geri bildirimlerini, revizyon taleplerini ve dahili notları özetleyin, böylece takımlar önemli konulara odaklanabilir

Karışıklığı ortadan kaldırmak için tasarım değişikliklerini, sürüm geçmişini ve onayları otomatik olarak izleyin

Revizyon geri bildirimlerine göre sonraki adımları önerin, sonsuz e-posta zincirleri olmadan yaratıcı projelerinizi ilerletin

ClickUp Brain ile tasarım özetlerini ve sonraki adımları anında oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak beyin fırtınası yapın ve sanatsal vizyonunuzu hayata geçirmenize yardımcı olacak AI sanat komutları oluşturun. Örneğin, "Atmosfer, karakterler, ışıklandırma ve perspektif detayları dahil olmak üzere gece vakti bir siberpunk şehri için beş benzersiz AI sanat komutu ver"* yazın ve sizin için çok detaylı komutlardan oluşan çeşitli bir set oluşturulacaktır!

ClickUp Brain'i kullanarak tasarım fikirlerinize yardımcı olacak son derece ayrıntılı sanat komutları oluşturun

2. ClickUp'ın Bir Adım Önde Olma Nedeni #2: ClickUp Beyaz Tahtalar

Peki, fikirler şekillendikten sonra ne olur? ClickUp Beyaz Tahtalar ile dağınık notlara ve yaratıcı fikirlere veda edin. Geleneksel araçların aksine, Beyaz Tahtalar, takımların yapışkan notlar, serbest çizimler ve zihin haritaları kullanarak beyin fırtınası yapabileceği etkileşimli bir tuval sunar.

Daha da iyisi, Beyaz Tahtalar (Brain tarafından desteklenmektedir) araçlar arasında geçiş yapmadan AI destekli görüntü komutları ve görsel içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Burası fikirlerin şekillendiği, geliştiği ve gerçek yaratıcı varlıklara dönüştüğü bir yerdir.

ClickUp Beyaz Tahtalar içinde AI görüntüleri oluşturun ve değiştirin

Bonus puan? Bir görüntü oluşturmak için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez. Konsept illüstrasyonlara veya yaratıcı görsellere ihtiyacınız olsun, Brain, görüntülerizi vizyonunuza uyana kadar oluşturmanıza, iyileştirmenize ve yeniden oluşturmanıza olanak tanır, bu da onu tasarımcılar için mükemmel bir AI aracı haline getirir.

Fikirlerinizi son haline getirdiğinizde, bunları Beyaz Tahtalardan doğrudan ClickUp Görevlerine dönüştürün ve sadece birkaç tuş vuruşuyla takım üyelerine atayın.

📌 Örnek: Bir tasarımcı tel kafes eskizleri ekler, pazarlama takımı mesajları haritalandırır ve proje yöneticisi hepsini son teslim tarihlerine bağlar — hepsi tek bir panoda.

İlham kaynağına ihtiyacınız varsa, fikirlerinizi taslak haline getirmek için ClickUp'ın Yeni Beyaz Tahta Şablonunu kullanın. Tamamen özelleştirilebilir ve projeleri daha net bir şekilde yürütmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Şablon, pazarlama ekipleri, tasarımcılar veya proje yöneticileri tarafından kampanya fikirlerini haritalamak, tel kafesler oluşturmak veya iş akışlarını özetlemek için kullanılabilir.

ClickUp'ın Yeni Beyaz Tahta Şablonu ile iş akışları oluşturun, fikirler üretin ve projeleri daha hızlı teslim edin

3. ClickUp'ın Bir Üstünlüğü #3: ClickUp Tasarım

Ve hepsini bir araya getirmek için ClickUp Design'ı kullanın. Tasarım projelerini yönetin, yaratıcı talepleri yakalamak için yapılandırılmış bir süreç oluşturun ve önceliklerinizi merkezi bir çözümde düzenleyin.

🎨 Bu yaratıcı merkezde şunları yapabilirsiniz:

ClickUp Brain ile anında tasarım kişilikleri ve kullanıcı yolculukları oluşturun

Tasarım taleplerini, revizyonları ve son teslim tarihlerini tek bir yerden takip edin

ClickUp Belgeleri , Beyaz Tahtalar ve gömülü Figma dosyalarını kullanarak fikirlerinizi paylaşın ve geliştirin

Mockup'lara doğrudan geri bildirim ekleyin ve değişiklikleri atayın — sonsuz e-posta zincirleri yok

InVision, Miro ve 200'den fazla diğer araçla bağlantı kurarak ş akışınızı sorunsuz hale getirin

Ancak harika tasarım, yapbozun sadece bir parçasıdır. Peki sonra ne olacak?

Tasarım takımları yaratıcı fikirleri hayata geçirdikten sonra, pazarlama takımları bu görselleri etkili kampanyalara dönüştürür. İçerik planlamasından kampanya yürütmeye kadar, pazarlamacılar tutarlı bir marka imajı oluştururken sıkı teslim tarihleri, çoklu kanallar ve sürekli geri bildirim döngüleri ile uğraşır.

İşte bu yüzden insanlar Pazarlama Takımları için ClickUp'ı seçiyor. Tasarım iş akışlarını kolaylaştırdığı gibi, ClickUp pazarlama takımlarının planlama, işbirliği ve performans izleme işlemlerini tek bir çatı altında gerçekleştirmesine yardımcı olur.

ClickUp'ın Pazarlama Takımı Çözümü ile pazarlama kampanyalarını düzenleyin, uyumlu hale getirin ve izleyin

Özetle

🎯 İçerik takvimlerini düzenleyin, son teslim tarihlerini takip edin ve kampanyaları planlandığı gibi yürütün📢 Takımları uyumlu hale getirin, onayları yönetin ve karmaşık e-posta konuları olmadan geri bildirimleri birleştirin📊 Kampanya sonuçlarını izleyin, etkileşimi analiz edin ve stratejileri gerçek zamanlı olarak ayarlayın

💡 Profesyonel İpucu: Tasarım ekibinizin verimliliğini artırmak için, gerçek zamanlı iletişim, sürüm kontrolü ve mevcut araçlarınızla sorunsuz entegrasyon sunan bir işbirliği yazılımı seçin. Bu, akıcı iş akışları ve etkili takım çalışması sağlar.

ClickUp ile Tasarım İş Akışlarınızı Bir Adım Öne Taşıyın

Sonuç olarak, hem Leonardo AI hem de Stable Diffusion, güçlü AI görüntü oluşturucular olarak oldukça iyi performans gösteriyor.

Ancak gerçekçi olalım: Harika görseller, bir projenin tamamlanmasının sadece küçük bir parçasıdır. Daha da iyisi, yaratma ve uygulama süreçlerinde size yardımcı olacak bir şeye sahip olmaktır.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

Proje yönetimi, takım işbirliği, otomasyon ve yerleşik AI yardımı için güçlü özelliklere sahip ClickUp, takımlarınızın uyumlu çalışmasını ve hızlı ilerlemesini sağlar. Tasarım onaylarını yönetiyor, kampanyaları izliyor veya son teslim tarihleriyle uğraşıyor olsanız da, ClickUp kaosu ortadan kaldırır ve herkesin (ve her şeyin) mükemmel senkronizasyonda olmasını sağlar.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve dağınık görevleri sonsuza kadar unutun! ✅