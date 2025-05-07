2025'in En İyi 11 Leonardo AI Alternatifi ve Rakibi

Birkaç ay önce, kendimi yaratıcı bir çıkmazda buldum.

Bazı sanat projelerim için Leonardo AI kullanıyordum ve ilk başta harika olsa da, daha yeni bir şey aramak için içimde bir istek duydum.

Bu yüzden bir mola verdim, kendime bir kahve yaptım ve hafta sonunu diğer AI araçlarını denemeye karar verdim.

Bazı araçlar, ihtiyacım olduğunu bile bilmediğim özelliklere sahipken, diğerleri Leonardo AI'yı gölgede bırakan bir özelleştirme düzeyi sunuyordu. Sanki yepyeni bir olasılıklar dünyasının kapılarını açmış gibi hissettim.

Başka neler olduğunu merak ettiyseniz, yalnız değilsiniz. İhtiyacınız olan değişiklik olabilir en iyi Leonardo AI alternatiflerinin bir listesini derledim. 🗃️

Leonardo AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Leonardo AI'ya alternatif olarak kullanabileceğiniz birçok AI sanat oluşturucu vardır. Ancak, her aracın olması gereken belirli özellikler vardır. *

Leonardo AI alternatiflerinde aramanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Görüntü kalitesi ve doğruluğu: Alternatifin stil, ayrıntı ve yaratıcılık ihtiyaçlarınıza uygun yüksek kaliteli çıktılar sağladığından emin olun

Özelleştirme seçenekleri: Parametreleri esnek bir şekilde ayarlama veya belirli girdilere veya stillere göre daha kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturma olanağı

Oluşturma hızı: Özellikle zaman hassasiyeti olan projelerde çalışıyorsanız, alternatifin ne kadar hızlı sonuç verdiğini göz önünde bulundurun

Kullanım kolaylığı: Gezinmeyi ve görüntü oluşturmayı kolaylaştıran kullanıcı dostu bir arayüze sahip sezgisel platformlara öncelik verin

Stil aktarma: Mevcut sanat eserlerinin ve stillerin özelliklerini oluşturmalarınıza uygulayabilmenizi sağlayan araçlar arayın

Topluluk ve destek: Güçlü bir kullanıcı topluluğuna veya erişilebilir müşteri desteğine sahip olmak, sorunları gidermenize ve en iyi uygulamaları öğrenmenize yardımcı olabilir

👀 Bonus: Bu platformların neler yapabileceğini görmek için AI tarafından üretilen akıllara durgunluk veren sanat örneklerini keşfedin!

2025'in En İyi 11 Leonardo AI Alternatifi ve Rakipleri

Leonardo AI'nın ötesinde yeni seçenekler keşfetmeye hazırsanız, size yardımcı olabilirim. 🤝

Bu en iyi 11 araç, sezgisel arayüzlerden gelişmiş AI yeteneklerine kadar heyecan verici özelliklere sahiptir.

Neden bunları seçtiğimi açıklayacağım.

ClickUp ile Görüntüler Oluşturun ClickUp Brain ile metinleri doğrudan Beyaz Tahtalardan görüntülere dönüştürün

İster bir proje planlıyor, ister tel kafesler oluşturuyor veya pazarlama stratejilerini görselleştiriyor olun, ClickUp takımların soyut fikirleri net görsellere dönüştürmesini sağlar. Tek bir işbirliği platformunda iletişimi iyileştirmek, yaratıcılığı teşvik etmek ve iş akışlarını optimize etmek için ideal bir araçtır.

ClickUp Beyaz Tahta'yı ClickUp Brain ile birlikte kullanarak, ClickUp çalışma alanınızda AI destekli görüntüler oluşturun. Metin komutları girerek, kullanıcılar fikirlerini görsel olarak hayata geçirebilir; bu özellik beyin fırtınası, proje planlama ve yaratıcı işbirliği için mükemmeldir. Bu özellik, platformdan ayrılmadan kavramları görsellere dönüştürmek için sorunsuz bir yol sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Yazınızı saniyeler içinde dönüştürerek daha profesyonel, doğrudan ve ilgi çekici hale getirin

AI destekli komut istemlerini kullanarak yüksek kaliteli içeriği hızla oluşturun

Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu geliştirmesine izin verin

Yönetimsel görevleri kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun

ClickUp'ta doğrudan dil çevirisi yapın, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın

Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirin

Görsel Beyin Fırtınası: Daha net iletişim için fikirleri görüntülere dönüştürün

Entegre İşbirliği: Görselleri doğrudan Beyaz Tahtalarda oluşturun ve paylaşın

Sorunsuz Ş Akışı: AI tarafından oluşturulan görüntüleri kaydedin, dışa aktarın veya görevlere bağlayın

💫 Biliyor muydunuz 143.000'den fazla müşteri ClickUp Brain ile işlerinde devrim yarattı? Verimliliği %30 artırıyor ve maliyetleri %75 azaltıyor!

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın bir öğrenme eğrisi vardır, yeni kullanıcılar ClickUp'ın birçok özelliğinde gezinmeyi zor bulabilir

AI görüntü oluşturma özelliğine sahip Beyaz Tahtalar mobil uygulamada (henüz!) kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Midjourney

Midjourney, metin komutlarından görüntüler oluşturmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli lider bir araçtır. Öncelikle Discord üzerinden çalışan bu araç, kullanıcıların gerçekçi, sürreal ve soyut gibi çeşitli sanatsal stiller yaratmasına olanak tanır.

Grafik tasarım için kullanıyorum, grafik tasarım şablonlarıyla birleştirerek düzenleme araçlarını kullanarak çekici logolar, posterler ve diğer pazarlama materyalleri oluşturuyorum.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Basit Midjourney komutlarıyla benzersiz, özel görüntüler oluşturun ve düzenleyin

Özelleştirme için boyut, çözünürlük ve en boy oranı gibi görüntü özelliklerini kontrol edin

Adobe'nin Generative Fill aracına benzer şekilde, görüntüleri boyayın ve orijinal sınırlarının ötesine taşıyın

1.792 x 1.024 piksele kadar çözünürlükte yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

Midjourney sınırlamaları

İnsan görüntüsü oluşturma, fazladan eller veya yüzler ile sonuçlanabilir

Ücretsiz deneme sürümü mevcut değil

Doğru resimleri elde etmek için birden fazla komut gerekebilir

Midjourney fiyatlandırması

Temel plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Standart plan: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 60 $

Mega plan: Kullanıcı başına aylık 120 $

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: AI görüntü oluşturma için en iyi Midjourney alternatifleri

3. Basitleştirilmiş

Simplified AI, çeşitli sanat üretme yetenekleri sunarak Leonardo AI'ya rekabetçi bir alternatif haline gelir. Sezgisel arayüzü, farklı sanat deneyimi düzeylerine sahip kullanıcıları destekleyerek yaratıcılığı teşvik eder.

Simplified'ın etkileşimli özelliklerini beğendim. Komut istemlerinizi ayarlayabilir ve sanat eserlerinizin anlık önizlemelerini görebilirsiniz, böylece yaratıcı süreci geliştirir ve hızlı yinelemeler yapabilirsiniz.

Simplified, farklı ihtiyaçları karşılamak için AI Presentation Maker, Ads Generator, Thumbnail Maker ve daha fazlası gibi diğer araçlar da sunar.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

Herhangi bir kelime veya kelime öbeği girerek, manzaradan soyut tasarıma kadar uzanan aralıkta karşılık gelen görseller ve çeşitli sanatsal çıktılar oluşturun. Ayrıca ücretsiz bir anime AI oluşturucu olarak da kullanabilirsiniz

Pazarlama materyalleri, sosyal medya gönderileri ve kişisel projeler dahil olmak üzere birçok amaç için görseller oluşturun

Simplified'ın stil aktarma özelliği ile belirli sanatsal stilleri uygulayın

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Aracın yeteneklerini keşfetmek için deneme kredisi yetersiz

Gelişmiş kullanıcılar için sınırlı özelleştirme ve animasyon özellikleri

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Basitleştirilmiş Bir: Kullanıcı başına aylık 24 $

Basitleştirilmiş Enterprise: Özel fiyatlandırma

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

4. Canva

Canva'nın AI görüntü oluşturucu, Leonardo AI'nın basitlik ve entegrasyona verdiği önemden farklıdır. Her ikisi de AI destekli görüntü oluşturma özelliği sunarken, Canva daha geniş bir kitleye hitap ederek kapsamlı tasarım paketiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Ayrıca, en iyi çevrimiçi fotoğraf düzenleme araçlarından biridir.

Sosyal medya gönderilerinden sunumlara ve pazarlama materyallerine kadar her türlü görsel içeriği oluşturmak için harika bir seçenektir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Kullanıcılar için tasarım sürecini basitleştiren Magic Media'yı kullanarak özel grafikler, çıkartmalar, simgeler ve illüstrasyonlar oluşturun

Görüntüleriniz için sulu boya, film, neon, renkli kalem ve retro dalga gibi farklı stilleri deneyin

Basitleştirilmiş bir tasarım süreci için, belirlenen tercihler ve geçmiş projeleriniz temelinde AI sanatınızla ilgili AI destekli öneriler alın

Çeşitli AI sanat projelerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışın

Canva sınırlamaları

Müşteri desteği bazen yavaş yanıt veriyor

Sınırlı çevrimdışı düzenleme özellikleri

Bazı abonelik planlarında son fiyat artışları

Canva fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Canva Pro: 15 $/ay/kullanıcı

Canva Teams: 10 $/ay/kullanıcı

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.000+ yorum)

Canva alternatiflerini inceleyin!

5. Pareto

Listemin dördüncü sırasında yer alan Pareto (Tess AI), metinden görüntüye dönüştürme işlevleri sunan son teknoloji bir platformdur. Olağanüstü AI görüntü oluşturma yeteneklerine sahiptir.

İç tasarım, logo oluşturma ve eskizden görüntüye dönüştürme gibi çeşitli yaratıcı uygulamaları destekler. Ayrıca, aynı anda beş adede kadar görüntü oluşturabilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

Ayrıca, Leonardo AI, Midjourney ve Stable Diffusion dahil olmak üzere 200'den fazla gelişmiş AI sanat modelini içeren çoklu model entegrasyon özelliklerine sahiptir. Bu, kullanıcıların çeşitli stil ve biçimlerde sanat, görüntü ve içerik oluşturmasına olanak tanır.

Pareto'nun en iyi özellikleri

Tüm beceri düzeyleri için tasarlanmış Pareto'nun kullanıcı dostu arayüzü ile yüksek kaliteli görüntüleri hızla oluşturun

Sanat komutlarını girin ve sizin için bir tane seçen araç yerine tercih ettiğiniz AI modelini seçin

Çok yönlü çıktı seçenekleriyle sanat eserlerini birden çok biçimde dışa aktarın

Pareto sınırlamaları

Zaman alıcı olabilen kesin ve ayrıntılı talimatlar gerektirir

Platformun etkinliği, değerlendiricilerin uzmanlığına bağlıdır

Pareto fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Pareto puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Adobe Firefly

Adobe Firefly, yaratıcı iş akışlarını geliştiren ve onu harika bir Leonardo AI alternatifi haline getiren üretken bir AI aracıdır. Sezgisel özellikleri, kullanıcıların yüksek kaliteli görseller oluşturmasına olanak tanır ve onu Leonardo AI'ya harika bir alternatif haline getirir. Zaten entegre bir Adobe ekosistemine sahipseniz, bu kullanışlı bir seçenektir.

Makine öğrenimi (ML) modellerini ve büyük veri kümelerini kullanarak binlerce görüntüden öğrenir ve metin komutlarına göre yenilerini oluşturur.

Adobe Firefly'ın en iyi özellikleri

Metin açıklamalarından AI sanatı oluşturarak gerçekçi ve soyut sanat eserleri üretin

Sadece birkaç kelime kullanarak öğeler eklemek veya değiştirmek için 'Generative Fill' ile görüntüleri değiştirin

'Vektör Yeniden Renklendirme' ile vektör grafiklerinde renk şemalarını deneyin

Firefly'ın Adobe entegrasyonu ile Photoshop ve Illustrator gibi platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışın ve projelerinizde sürekliliği sağlayın

Adobe Firefly sınırlamaları

Bazen talimatları tam olarak uygulamıyor

Bulut tabanlı olduğu için sürekli internet bağlantısı gerektirir, çevrimdışı düzenlemeyi kısıtlar

Hala beta aşamasında, potansiyel hatalar olabilir

Adobe Firefly fiyatlandırması

4,99 $/ay/kullanıcı

Adobe Firefly puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. DALL. E 2

DALL. E 2, metin açıklamaları kullanarak gerçekçi görüntüler oluşturan bir AI modelidir. Önceki versiyonu DALL. E 1'e göre önemli bir gelişme göstermiştir. Difüzyon modelini kullanarak yüksek kaliteli ve daha fotogerçekçi görüntüler oluşturur.

En iyi yanı ne mi? ChatGPT, DALL-E ile entegre olarak isteğe göre özel görüntüler oluşturmanıza olanak tanır. DALL. E 2'yi özellikle farklı projeler için sürreal görüntüler üretmek için kullanıyorum.

DALL. E'nin en iyi 2 özelliği

Bir dakikadan kısa sürede oluşturulan görüntülerle hız ve verimlilik elde edin

Piksel sanatı veya yağlı boya gibi sanatsal stilleri özelleştirin

Hassas ayarlamalar için görüntünün bölümlerini düzenleyin

Birden fazla öğeyi tek bir görüntüde birleştirerek özel AI modelleri, karmaşık sahneler veya illüstrasyonlar oluşturun

DALL. E 2 sınırlamaları

Oluşturulan görüntüler derinlikten yoksundur ve çok soyut görünür

Karmaşık görüntüler için daha uzun bekleme süresi

Kullanıcı kılavuzu mevcut değil

DALL. E 2 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DALL. E 2 puan ve yorum

G2: 3,8/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. NightCafe

NightCafe, benzersiz sanat eserleri oluşturmak, paylaşmak ve tartışmak için çok yönlü bir AI sanat oluşturma uygulamasıdır. Stable Diffusion, DALL. E 2, Neutral Style Transfer ve CLIP kılavuzlu difüzyon gibi gelişmiş algoritmalara sahiptir. Sanatsal vizyonunuza en uygun olanı seçebilir ve yüksek kaliteli görüntüler üretebilirsiniz.

En iyi yanı, oluşturduğunuz eserleri fiziksel sanat eseri olarak yazdırabilmenizdir. Ayrıca sohbet odası ve günlük AI Art Challenges gibi harika işbirliği özelliklerine de sahiptir.

NightCafe'nin en iyi özellikleri

Belirli sanatsal stilleri veya temaları seçerek sanat eserlerinizi özelleştirin ve kişiselleştirilmiş ifadeye olanak tanıyın

Stil gücü, en boy oranı ve daha fazlası gibi parametreleri ince ayar yaparak sanat eserlerinizde mükemmel dengeyi yakalayın

Oluşturmalarınızı paylaşın ve NightCafe topluluğundan geri bildirim alın

Fotoğraflarınızı yükleyin ve kişisel anılarınızı yaratıcı bir dokunuşla birleştirerek sanatsal yorumlara dönüştürün

NightCafe sınırlamaları

Sıkıştırma nedeniyle düşük kaliteli görüntüler

Sansür aşırı boyutlara ulaşabilir

NightCafe fiyatlandırması

AI Beginner: 5,99 $/ay

AI Hobbyist: 9,99 $/ay

AI Enthusiast: 19,99 $/ay

AI Artist: 49,99 $/ay

NightCafe puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

9. Jasper Art

Jasper Art, metin komutları kullanarak orijinal, telifsiz görüntüler ve sanat eserleri oluşturmanıza olanak tanır. İstenen sonuçları elde etmek için kavramları, özellikleri ve stilleri birleştirir.

AI destekli teknoloji, öncelikle içerik oluşturma yetenekleriyle tanınan daha geniş Jasper paketinin bir parçasıdır.

Nesil sayısında kısıtlama olmaksızın istediğiniz kadar çarpıcı AI tarafından oluşturulan görüntü oluşturabilirsiniz. Uygulama, kaliteden ödün vermeden görüntülerin çözünürlüğünü artırır; yalnızca yükseltmek için yüklemeniz yeterlidir.

Jasper Art'ın en iyi özellikleri

Yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturun ve bunları 512×512, 1024×1024 ve 2048×2048 piksel dahil olmak üzere farklı boyutlarda indirin

Ayrıntılı komutlar için "Serbest Biçim Modu"nu ve belirli sanat stilleri için "Şablonlar"ı kullanarak esnek giriş seçeneklerine erişin

Soyut, anime, dijital ve sürrealizm gibi çeşitli sanatsal stillerden seçim yapın

Vizyonunuza göre stil, ortam (suluboya ve yağlı boya) ve anahtar kelimeler (siyah beyaz veya fotogerçekçi) gibi öğeleri değiştirin

Jasper Art sınırlamaları

Çıktılar genel ve nüanssız olabilir

Genellikle karmaşık komutlarla uğraşmak zorunda kalır

Tutarlı olmayan müşteri hizmetleri ve desteği

Jasper Art fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 39 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper Art puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

10. Stable Diffusion

Stable Diffusion, metin komutlarından foto-gerçekçi görüntüler oluşturur. Görüntüler ile bunları tanımlayan metin arasındaki ilişkiyi öğrenen difüzyon modeli adlı bir derin öğrenme modeline dayanır.

Bu platformun erişilebilirliği, fiyatlandırması ve özelleştirme yetenekleri nedeniyle harika bir seçenek olduğunu düşünüyorum.

Stable Diffusion'ın en iyi özellikleri

Harika ayrıntılar, renkler, doğruluk ve fotogerçekçilik sunan ayrıntılı ve çeşitli görüntüler üretir

Hızlı sonuçlara ihtiyacınız varsa, GPU özellikli teknoloji ile hızlı görüntü oluşturmanın keyfini çıkarın

Oluşturulan görüntülerin hem kişisel hem de ticari kullanımına izin veren geniş lisansın avantajlarından yararlanın

Stable Diffusion sınırlamaları

Yoğun kullanım saatlerinde gecikmeler

En iyi performans için sabit bir internet bağlantısı gerekir

Stable Diffusion fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 10 $/ay

Maksimum: 20 $/ay

Stable Diffusion puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu Stable Diffusion alternatiflerine göz atın!

Ayrıca okuyun: En İyi Ürün Tasarım Yazılım Araçları

11. Designs. ai

Designs. ai, özel sanat eserleri, grafikler, logolar ve videolar oluşturmanıza olanak tanıyarak tasarım sürecini geliştirir. Ayrıca AI avatarlar oluşturmanıza da olanak tanır.

Vizyonunuza uygun sanat eserleri oluşturmak için milyonlarca görüntü ve şablonu keşfedebilirsiniz. Ayrıca, kapsamlı galerilerini gezerek projenizin ihtiyaçlarına ilham alabilirsiniz.

Designs. ai'nin en iyi özellikleri

Designs.ai'nin sezgisel, kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak görsel olarak çekici içerikler oluşturun

Sanatsal vizyonunuz için farklı stilleri ve konseptleri deneyin

Tasarımlarınızı PNG, PDF ve JPG gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Marka paletlerinizi ve yazı tiplerinizi kaydederek marka tutarlılığını korumak için "Marka kiti"ni kullanın

Designs.ai sınırlamaları

Bazı tasarımlar için manuel ayarlamalar gerekir

Yeni başlayanlar için daha pahalı olarak değerlendirilir

İleri düzey kullanıcılar için teknik destek yavaş

Designs. ai fiyatlandırması

Temel: 29 $/ay

Pro: 69 $/ay

Enterprise: 199 $/ay

Designs. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile AI Görüntüleri Oluşturun

Leonardo AI alternatiflerini keşfederken, tasarım projelerinizin tek başına var olmadığını unutmayın. Bir pazarlama kampanyası başlatmak, bir ürünün piyasaya sürülmesini yönetmek veya takımlar arasında işbirliği yapmak gibi, tasarım denklemin sadece bir parçasıdır.

İşte bu yüzden ClickUp gibi bir araç, iş akışınızı bir üst seviyeye taşıyabilir.

Fikirlerinizi yakalayıp düzenlemenize olanak tanıyan ClickUp Brain, içerik oluşturmaya hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayan şablonlar ve ortak yazım için Belgeler gibi özellikleriyle ClickUp, proje yönetiminden çok daha fazlasını sunar.

Yaratıcı tasarım ile görevlerin yerine getirilmesi arasındaki boşluğu doldurarak, süreçlerinizin her adımda düzenli, verimli ve hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar. 🎯

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