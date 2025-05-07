2025'in En İyi 11 Leonardo AI Alternatifi ve Rakibi

Birkaç ay önce, kendimi yaratıcı bir çıkmazda buldum.
Bazı sanat projelerim için Leonardo AI kullanıyordum ve ilk başta harika olsa da, daha yeni bir şey aramak için içimde bir istek duydum.
Bu yüzden bir mola verdim, kendime bir kahve yaptım ve hafta sonunu diğer AI araçlarını denemeye karar verdim.
Bazı araçlar, ihtiyacım olduğunu bile bilmediğim özelliklere sahipken, diğerleri Leonardo AI'yı gölgede bırakan bir özelleştirme düzeyi sunuyordu. Sanki yepyeni bir olasılıklar dünyasının kapılarını açmış gibi hissettim.
Başka neler olduğunu merak ettiyseniz, yalnız değilsiniz. İhtiyacınız olan değişiklik olabilir en iyi Leonardo AI alternatiflerinin bir listesini derledim. 🗃️
Leonardo AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Leonardo AI'ya alternatif olarak kullanabileceğiniz birçok AI sanat oluşturucu vardır. Ancak, her aracın olması gereken belirli özellikler vardır. *
Leonardo AI alternatiflerinde aramanız gereken bazı özellikler şunlardır:
- Görüntü kalitesi ve doğruluğu: Alternatifin stil, ayrıntı ve yaratıcılık ihtiyaçlarınıza uygun yüksek kaliteli çıktılar sağladığından emin olun
- Özelleştirme seçenekleri: Parametreleri esnek bir şekilde ayarlama veya belirli girdilere veya stillere göre daha kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturma olanağı
- Oluşturma hızı: Özellikle zaman hassasiyeti olan projelerde çalışıyorsanız, alternatifin ne kadar hızlı sonuç verdiğini göz önünde bulundurun
- Kullanım kolaylığı: Gezinmeyi ve görüntü oluşturmayı kolaylaştıran kullanıcı dostu bir arayüze sahip sezgisel platformlara öncelik verin
- Stil aktarma: Mevcut sanat eserlerinin ve stillerin özelliklerini oluşturmalarınıza uygulayabilmenizi sağlayan araçlar arayın
- Topluluk ve destek: Güçlü bir kullanıcı topluluğuna veya erişilebilir müşteri desteğine sahip olmak, sorunları gidermenize ve en iyi uygulamaları öğrenmenize yardımcı olabilir
👀 Bonus: Bu platformların neler yapabileceğini görmek için AI tarafından üretilen akıllara durgunluk veren sanat örneklerini keşfedin!
2025'in En İyi 11 Leonardo AI Alternatifi ve Rakipleri
Leonardo AI'nın ötesinde yeni seçenekler keşfetmeye hazırsanız, size yardımcı olabilirim. 🤝
Bu en iyi 11 araç, sezgisel arayüzlerden gelişmiş AI yeteneklerine kadar heyecan verici özelliklere sahiptir.
Neden bunları seçtiğimi açıklayacağım.
1. ClickUp
İster bir proje planlıyor, ister tel kafesler oluşturuyor veya pazarlama stratejilerini görselleştiriyor olun, ClickUp takımların soyut fikirleri net görsellere dönüştürmesini sağlar. Tek bir işbirliği platformunda iletişimi iyileştirmek, yaratıcılığı teşvik etmek ve iş akışlarını optimize etmek için ideal bir araçtır.
ClickUp Beyaz Tahta'yı ClickUp Brain ile birlikte kullanarak, ClickUp çalışma alanınızda AI destekli görüntüler oluşturun. Metin komutları girerek, kullanıcılar fikirlerini görsel olarak hayata geçirebilir; bu özellik beyin fırtınası, proje planlama ve yaratıcı işbirliği için mükemmeldir. Bu özellik, platformdan ayrılmadan kavramları görsellere dönüştürmek için sorunsuz bir yol sunar.
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i AI'yı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor . Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte bu noktada , beyin fırtınası oturumundaki fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Beyaz Tahtalar gibi yapay zeka destekli bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var . Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucu 'dan komutunuza göre bir görsel oluşturmasını isteyin. Fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan iş için her şeyi içeren uygulama!
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Yazınızı saniyeler içinde dönüştürerek daha profesyonel, doğrudan ve ilgi çekici hale getirin
- AI destekli komut istemlerini kullanarak yüksek kaliteli içeriği hızla oluşturun
- Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu geliştirmesine izin verin
- Yönetimsel görevleri kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun
- ClickUp'ta doğrudan dil çevirisi yapın, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın
- Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirin
- Görsel Beyin Fırtınası: Daha net iletişim için fikirleri görüntülere dönüştürün
- Entegre İşbirliği: Görselleri doğrudan Beyaz Tahtalarda oluşturun ve paylaşın
- Sorunsuz Ş Akışı: AI tarafından oluşturulan görüntüleri kaydedin, dışa aktarın veya görevlere bağlayın
💫 Biliyor muydunuz 143.000'den fazla müşteri ClickUp Brain ile işlerinde devrim yarattı? Verimliliği %30 artırıyor ve maliyetleri %75 azaltıyor!
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın bir öğrenme eğrisi vardır, yeni kullanıcılar ClickUp'ın birçok özelliğinde gezinmeyi zor bulabilir
- AI görüntü oluşturma özelliğine sahip Beyaz Tahtalar mobil uygulamada (henüz!) kullanılamamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Midjourney
Midjourney, metin komutlarından görüntüler oluşturmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli lider bir araçtır. Öncelikle Discord üzerinden çalışan bu araç, kullanıcıların gerçekçi, sürreal ve soyut gibi çeşitli sanatsal stiller yaratmasına olanak tanır.
Grafik tasarım için kullanıyorum, grafik tasarım şablonlarıyla birleştirerek düzenleme araçlarını kullanarak çekici logolar, posterler ve diğer pazarlama materyalleri oluşturuyorum.
Midjourney'in en iyi özellikleri
- Basit Midjourney komutlarıyla benzersiz, özel görüntüler oluşturun ve düzenleyin
- Özelleştirme için boyut, çözünürlük ve en boy oranı gibi görüntü özelliklerini kontrol edin
- Adobe'nin Generative Fill aracına benzer şekilde, görüntüleri boyayın ve orijinal sınırlarının ötesine taşıyın
- 1.792 x 1.024 piksele kadar çözünürlükte yüksek kaliteli görüntüler oluşturun
Midjourney sınırlamaları
- İnsan görüntüsü oluşturma, fazladan eller veya yüzler ile sonuçlanabilir
- Ücretsiz deneme sürümü mevcut değil
- Doğru resimleri elde etmek için birden fazla komut gerekebilir
Midjourney fiyatlandırması
- Temel plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Standart plan: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Pro plan: Kullanıcı başına aylık 60 $
- Mega plan: Kullanıcı başına aylık 120 $
Midjourney puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (80+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ayrıca okuyun: AI görüntü oluşturma için en iyi Midjourney alternatifleri
3. Basitleştirilmiş
Simplified AI, çeşitli sanat üretme yetenekleri sunarak Leonardo AI'ya rekabetçi bir alternatif haline gelir. Sezgisel arayüzü, farklı sanat deneyimi düzeylerine sahip kullanıcıları destekleyerek yaratıcılığı teşvik eder.
Simplified'ın etkileşimli özelliklerini beğendim. Komut istemlerinizi ayarlayabilir ve sanat eserlerinizin anlık önizlemelerini görebilirsiniz, böylece yaratıcı süreci geliştirir ve hızlı yinelemeler yapabilirsiniz.
Simplified, farklı ihtiyaçları karşılamak için AI Presentation Maker, Ads Generator, Thumbnail Maker ve daha fazlası gibi diğer araçlar da sunar.
Basitleştirilmiş en iyi özellikler
- Herhangi bir kelime veya kelime öbeği girerek, manzaradan soyut tasarıma kadar uzanan aralıkta karşılık gelen görseller ve çeşitli sanatsal çıktılar oluşturun. Ayrıca ücretsiz bir anime AI oluşturucu olarak da kullanabilirsiniz
- Pazarlama materyalleri, sosyal medya gönderileri ve kişisel projeler dahil olmak üzere birçok amaç için görseller oluşturun
- Simplified'ın stil aktarma özelliği ile belirli sanatsal stilleri uygulayın
Basitleştirilmiş sınırlamalar
- Aracın yeteneklerini keşfetmek için deneme kredisi yetersiz
- Gelişmiş kullanıcılar için sınırlı özelleştirme ve animasyon özellikleri
Basitleştirilmiş fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Basitleştirilmiş Bir: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Basitleştirilmiş Enterprise: Özel fiyatlandırma
Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (4.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
4. Canva
Canva'nın AI görüntü oluşturucu, Leonardo AI'nın basitlik ve entegrasyona verdiği önemden farklıdır. Her ikisi de AI destekli görüntü oluşturma özelliği sunarken, Canva daha geniş bir kitleye hitap ederek kapsamlı tasarım paketiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Ayrıca, en iyi çevrimiçi fotoğraf düzenleme araçlarından biridir.
Sosyal medya gönderilerinden sunumlara ve pazarlama materyallerine kadar her türlü görsel içeriği oluşturmak için harika bir seçenektir.
Canva'nın en iyi özellikleri
- Kullanıcılar için tasarım sürecini basitleştiren Magic Media'yı kullanarak özel grafikler, çıkartmalar, simgeler ve illüstrasyonlar oluşturun
- Görüntüleriniz için sulu boya, film, neon, renkli kalem ve retro dalga gibi farklı stilleri deneyin
- Basitleştirilmiş bir tasarım süreci için, belirlenen tercihler ve geçmiş projeleriniz temelinde AI sanatınızla ilgili AI destekli öneriler alın
- Çeşitli AI sanat projelerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışın
Canva sınırlamaları
- Müşteri desteği bazen yavaş yanıt veriyor
- Sınırlı çevrimdışı düzenleme özellikleri
- Bazı abonelik planlarında son fiyat artışları
Canva fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Canva Pro: 15 $/ay/kullanıcı
- Canva Teams: 10 $/ay/kullanıcı
- Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (11.000+ yorum)
Canva alternatiflerini inceleyin!
5. Pareto
Listemin dördüncü sırasında yer alan Pareto (Tess AI), metinden görüntüye dönüştürme işlevleri sunan son teknoloji bir platformdur. Olağanüstü AI görüntü oluşturma yeteneklerine sahiptir.
İç tasarım, logo oluşturma ve eskizden görüntüye dönüştürme gibi çeşitli yaratıcı uygulamaları destekler. Ayrıca, aynı anda beş adede kadar görüntü oluşturabilir ve verimliliği artırabilirsiniz.
Ayrıca, Leonardo AI, Midjourney ve Stable Diffusion dahil olmak üzere 200'den fazla gelişmiş AI sanat modelini içeren çoklu model entegrasyon özelliklerine sahiptir. Bu, kullanıcıların çeşitli stil ve biçimlerde sanat, görüntü ve içerik oluşturmasına olanak tanır.
Pareto'nun en iyi özellikleri
- Tüm beceri düzeyleri için tasarlanmış Pareto'nun kullanıcı dostu arayüzü ile yüksek kaliteli görüntüleri hızla oluşturun
- Sanat komutlarını girin ve sizin için bir tane seçen araç yerine tercih ettiğiniz AI modelini seçin
- Çok yönlü çıktı seçenekleriyle sanat eserlerini birden çok biçimde dışa aktarın
Pareto sınırlamaları
- Zaman alıcı olabilen kesin ve ayrıntılı talimatlar gerektirir
- Platformun etkinliği, değerlendiricilerin uzmanlığına bağlıdır
Pareto fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Pareto puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. Adobe Firefly
Adobe Firefly, yaratıcı iş akışlarını geliştiren ve onu harika bir Leonardo AI alternatifi haline getiren üretken bir AI aracıdır. Sezgisel özellikleri, kullanıcıların yüksek kaliteli görseller oluşturmasına olanak tanır ve onu Leonardo AI'ya harika bir alternatif haline getirir. Zaten entegre bir Adobe ekosistemine sahipseniz, bu kullanışlı bir seçenektir.
Makine öğrenimi (ML) modellerini ve büyük veri kümelerini kullanarak binlerce görüntüden öğrenir ve metin komutlarına göre yenilerini oluşturur.
Adobe Firefly'ın en iyi özellikleri
- Metin açıklamalarından AI sanatı oluşturarak gerçekçi ve soyut sanat eserleri üretin
- Sadece birkaç kelime kullanarak öğeler eklemek veya değiştirmek için 'Generative Fill' ile görüntüleri değiştirin
- 'Vektör Yeniden Renklendirme' ile vektör grafiklerinde renk şemalarını deneyin
- Firefly'ın Adobe entegrasyonu ile Photoshop ve Illustrator gibi platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışın ve projelerinizde sürekliliği sağlayın
Adobe Firefly sınırlamaları
- Bazen talimatları tam olarak uygulamıyor
- Bulut tabanlı olduğu için sürekli internet bağlantısı gerektirir, çevrimdışı düzenlemeyi kısıtlar
- Hala beta aşamasında, potansiyel hatalar olabilir
Adobe Firefly fiyatlandırması
- 4,99 $/ay/kullanıcı
Adobe Firefly puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. DALL. E 2
DALL. E 2, metin açıklamaları kullanarak gerçekçi görüntüler oluşturan bir AI modelidir. Önceki versiyonu DALL. E 1'e göre önemli bir gelişme göstermiştir. Difüzyon modelini kullanarak yüksek kaliteli ve daha fotogerçekçi görüntüler oluşturur.
En iyi yanı ne mi? ChatGPT, DALL-E ile entegre olarak isteğe göre özel görüntüler oluşturmanıza olanak tanır. DALL. E 2'yi özellikle farklı projeler için sürreal görüntüler üretmek için kullanıyorum.
DALL. E'nin en iyi 2 özelliği
- Bir dakikadan kısa sürede oluşturulan görüntülerle hız ve verimlilik elde edin
- Piksel sanatı veya yağlı boya gibi sanatsal stilleri özelleştirin
- Hassas ayarlamalar için görüntünün bölümlerini düzenleyin
- Birden fazla öğeyi tek bir görüntüde birleştirerek özel AI modelleri, karmaşık sahneler veya illüstrasyonlar oluşturun
DALL. E 2 sınırlamaları
- Oluşturulan görüntüler derinlikten yoksundur ve çok soyut görünür
- Karmaşık görüntüler için daha uzun bekleme süresi
- Kullanıcı kılavuzu mevcut değil
DALL. E 2 fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
DALL. E 2 puan ve yorum
- G2: 3,8/5 (30+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. NightCafe
NightCafe, benzersiz sanat eserleri oluşturmak, paylaşmak ve tartışmak için çok yönlü bir AI sanat oluşturma uygulamasıdır. Stable Diffusion, DALL. E 2, Neutral Style Transfer ve CLIP kılavuzlu difüzyon gibi gelişmiş algoritmalara sahiptir. Sanatsal vizyonunuza en uygun olanı seçebilir ve yüksek kaliteli görüntüler üretebilirsiniz.
En iyi yanı, oluşturduğunuz eserleri fiziksel sanat eseri olarak yazdırabilmenizdir. Ayrıca sohbet odası ve günlük AI Art Challenges gibi harika işbirliği özelliklerine de sahiptir.
NightCafe'nin en iyi özellikleri
- Belirli sanatsal stilleri veya temaları seçerek sanat eserlerinizi özelleştirin ve kişiselleştirilmiş ifadeye olanak tanıyın
- Stil gücü, en boy oranı ve daha fazlası gibi parametreleri ince ayar yaparak sanat eserlerinizde mükemmel dengeyi yakalayın
- Oluşturmalarınızı paylaşın ve NightCafe topluluğundan geri bildirim alın
- Fotoğraflarınızı yükleyin ve kişisel anılarınızı yaratıcı bir dokunuşla birleştirerek sanatsal yorumlara dönüştürün
NightCafe sınırlamaları
- Sıkıştırma nedeniyle düşük kaliteli görüntüler
- Sansür aşırı boyutlara ulaşabilir
NightCafe fiyatlandırması
- AI Beginner: 5,99 $/ay
- AI Hobbyist: 9,99 $/ay
- AI Enthusiast: 19,99 $/ay
- AI Artist: 49,99 $/ay
NightCafe puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
9. Jasper Art
Jasper Art, metin komutları kullanarak orijinal, telifsiz görüntüler ve sanat eserleri oluşturmanıza olanak tanır. İstenen sonuçları elde etmek için kavramları, özellikleri ve stilleri birleştirir.
AI destekli teknoloji, öncelikle içerik oluşturma yetenekleriyle tanınan daha geniş Jasper paketinin bir parçasıdır.
Nesil sayısında kısıtlama olmaksızın istediğiniz kadar çarpıcı AI tarafından oluşturulan görüntü oluşturabilirsiniz. Uygulama, kaliteden ödün vermeden görüntülerin çözünürlüğünü artırır; yalnızca yükseltmek için yüklemeniz yeterlidir.
Jasper Art'ın en iyi özellikleri
- Yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturun ve bunları 512×512, 1024×1024 ve 2048×2048 piksel dahil olmak üzere farklı boyutlarda indirin
- Ayrıntılı komutlar için "Serbest Biçim Modu"nu ve belirli sanat stilleri için "Şablonlar"ı kullanarak esnek giriş seçeneklerine erişin
- Soyut, anime, dijital ve sürrealizm gibi çeşitli sanatsal stillerden seçim yapın
- Vizyonunuza göre stil, ortam (suluboya ve yağlı boya) ve anahtar kelimeler (siyah beyaz veya fotogerçekçi) gibi öğeleri değiştirin
Jasper Art sınırlamaları
- Çıktılar genel ve nüanssız olabilir
- Genellikle karmaşık komutlarla uğraşmak zorunda kalır
- Tutarlı olmayan müşteri hizmetleri ve desteği
Jasper Art fiyatlandırması
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper Art puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)
10. Stable Diffusion
Stable Diffusion, metin komutlarından foto-gerçekçi görüntüler oluşturur. Görüntüler ile bunları tanımlayan metin arasındaki ilişkiyi öğrenen difüzyon modeli adlı bir derin öğrenme modeline dayanır.
Bu platformun erişilebilirliği, fiyatlandırması ve özelleştirme yetenekleri nedeniyle harika bir seçenek olduğunu düşünüyorum.
Stable Diffusion'ın en iyi özellikleri
- Harika ayrıntılar, renkler, doğruluk ve fotogerçekçilik sunan ayrıntılı ve çeşitli görüntüler üretir
- Hızlı sonuçlara ihtiyacınız varsa, GPU özellikli teknoloji ile hızlı görüntü oluşturmanın keyfini çıkarın
- Oluşturulan görüntülerin hem kişisel hem de ticari kullanımına izin veren geniş lisansın avantajlarından yararlanın
Stable Diffusion sınırlamaları
- Yoğun kullanım saatlerinde gecikmeler
- En iyi performans için sabit bir internet bağlantısı gerekir
Stable Diffusion fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: 10 $/ay
- Maksimum: 20 $/ay
Stable Diffusion puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bu Stable Diffusion alternatiflerine göz atın!
Ayrıca okuyun: En İyi Ürün Tasarım Yazılım Araçları
11. Designs. ai
Designs. ai, özel sanat eserleri, grafikler, logolar ve videolar oluşturmanıza olanak tanıyarak tasarım sürecini geliştirir. Ayrıca AI avatarlar oluşturmanıza da olanak tanır.
Vizyonunuza uygun sanat eserleri oluşturmak için milyonlarca görüntü ve şablonu keşfedebilirsiniz. Ayrıca, kapsamlı galerilerini gezerek projenizin ihtiyaçlarına ilham alabilirsiniz.
Designs. ai'nin en iyi özellikleri
- Designs.ai'nin sezgisel, kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak görsel olarak çekici içerikler oluşturun
- Sanatsal vizyonunuz için farklı stilleri ve konseptleri deneyin
- Tasarımlarınızı PNG, PDF ve JPG gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın
- Marka paletlerinizi ve yazı tiplerinizi kaydederek marka tutarlılığını korumak için "Marka kiti"ni kullanın
Designs.ai sınırlamaları
- Bazı tasarımlar için manuel ayarlamalar gerekir
- Yeni başlayanlar için daha pahalı olarak değerlendirilir
- İleri düzey kullanıcılar için teknik destek yavaş
Designs. ai fiyatlandırması
- Temel: 29 $/ay
- Pro: 69 $/ay
- Enterprise: 199 $/ay
Designs. ai puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
ClickUp ile AI Görüntüleri Oluşturun
Leonardo AI alternatiflerini keşfederken, tasarım projelerinizin tek başına var olmadığını unutmayın. Bir pazarlama kampanyası başlatmak, bir ürünün piyasaya sürülmesini yönetmek veya takımlar arasında işbirliği yapmak gibi, tasarım denklemin sadece bir parçasıdır.
İşte bu yüzden ClickUp gibi bir araç, iş akışınızı bir üst seviyeye taşıyabilir.
Fikirlerinizi yakalayıp düzenlemenize olanak tanıyan ClickUp Brain, içerik oluşturmaya hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayan şablonlar ve ortak yazım için Belgeler gibi özellikleriyle ClickUp, proje yönetiminden çok daha fazlasını sunar.
Yaratıcı tasarım ile görevlerin yerine getirilmesi arasındaki boşluğu doldurarak, süreçlerinizin her adımda düzenli, verimli ve hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar. 🎯
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