2025'te Daha Hızlı Dağıtımlar için En İyi 10 Vercel Alternatifi

Vercel, kolay kurulumu, sorunsuz GitHub entegrasyonu ve basitliği ile bilinir ve bu özellikleri onu ön uç uygulamaları oluşturmak için popüler bir seçim haline getirir. Ancak, platformun sınırlı ücretsiz katmanı ve yüksek fiyatları, kullanıcılar için önemli dezavantajlar haline gelmiştir.

Vercel, kurumsal ayarlara mükemmel bir şekilde uysa da, uzun vadede yeni başlayanlar, KOBİ'ler ve hatta büyük ölçekli işletmeler için uygun değildir. Eğer bu görüşe katılıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Bu liste, sağlam özelliklere sahip, uygun maliyetli ve en iyi geliştirici deneyimini sağlayan en iyi Vercel alternatiflerini keşfediyor.

Mükemmel seçeneği bulana kadar bizimle kalın!

Vercel Alternatiflerine Genel Bakış

Başlangıç için hızlı bir karşılaştırma tablosu.

Platform En iyisi Anahtar Özellikler Sınırlamalar Fiyatlandırma Derecelendirmeler Netlify JAMstack mimarisiyle oluşturulmuş statik siteler ve modern uygulama dağıtımı Yerleşik form işleme, global CDN entegrasyonu, sunucusuz fonksiyonlar, site analitiği Dağınık arayüz, kısıtlayıcı sunucusuz fonksiyon sınırları, hatalı eklentiler Ücretsiz, Pro: 19 $/üye/ay, Enterprise: Özel fiyatlandırma G2: 4,5/5 (50+ yorum), Capterra: 4,6/5 (80+ yorum) Render Veritabanları ve arka uç hizmetleri ile tam yığın web uygulamaları Gizli ağ, kod olarak altyapı, PostgreSQL veritabanı yönetimi Sınırlı WebSocket/sunucusuz destek, kısıtlı dil seçenekleri Hobi: 0 $, Profesyonel: 19 $/kullanıcı/ay, Kuruluş: 29 $/kullanıcı/ay, Kurumsal: Özel fiyatlandırma G2: 4,7/5 (70+ yorum), Capterra: Yeterli yorum yok DigitalOcean Uygulama Platformu Tam sunucu kontrolü ile uygulamaları ölçeklendirme Git tabanlı ş akışı, sunucusuz mimari, dağıtım geri alma, üçüncü taraf günlük entegrasyonları Büyük projeler için pahalı, sunucu dışı yedekleme yok, yoğun trafikte destek yavaş Ücretsiz, Droplets: Aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla, Kubernetes: Aylık 11 $'dan başlayan fiyatlarla G2: 4,6/5 (600+ yorum), Capterra: 4,6/5 (140+ yorum) AWS Amplify Büyük ölçekli uygulamalar oluşturma ve yönetme Yönetilen barındırma, sağlam kimlik doğrulama, özellik bayrağı yetenekleri, gerçek zamanlı kullanıcı gösterge paneli Öğrenme eğrisi dik, kullanım izlenmezse maliyetler yüksek, arayüz yavaş 12 ay ücretsiz, kullandıkça öde fiyatlandırma G2: 4,2/5 (80+ yorum), Capterra: Yeterli yorum yok Fly.io Altyapı kontrolü ile konteynerize uygulamaları küresel olarak dağıtın Yönetilen konteynerler, Kubernetes, kalıcı depolama, yük dengeleme için Fly Proxy Bölgeye göre fiyatlandırma, hatalı kurulum süreci, değişikliklerin manuel olarak uygulanması 5 $ ücretsiz deneme kredisi, Hobi: 5 $/ay, Kullandıkça öde, Özel destek: 29 $/ay'dan başlayan fiyatlarla G2: Yeterli yorum yok, Capterra: Yeterli yorum yok Heroku Hızlı prototip oluşturma ve web uygulamalarını yönetme Uygulama sağlığı metrikleri, dil çalışma zamanı metrikleri, gerçek zamanlı boru hattı genel bakışı, tek tıklamayla dağıtım Sınırlı SQL veritabanı analitiği, KOBİ'ler için pahalı Eco/Basic: Aylık 5 $+, Production: Aylık 25 $+, Advanced: Aylık 250 $+, Enterprise: Özel fiyatlandırma G2: 4,2/5 (140+ yorum), Capterra: 4,6/5 (300+ yorum) Firebase Hosting Statik ve dinamik uygulamaların güvenli barındırılması Sıfır yapılandırma SSL, dağıtım için Firebase CLI, Gerçek Zamanlı Veritabanı, tek tıklamayla geri alma Sınırlı güvenlik kuralları, büyük ölçekli projeler için yüksek maliyetler, karmaşık sorgular için ideal değil Spark: Ücretsiz, Blaze: Özel fiyatlandırma G2: 4,5/5 (250+ yorum), Capterra: 4,6/5 (700+ yorum) Kinsta WordPress için yönetilen barındırma MySQL optimizasyonu, uygulama performansı izleme, otomatik yedekleme, kötü amaçlı yazılım izleme Yavaş ortam kurulumu, alan adı rezervasyonu yok, alışılmadık kontrol paneli Tek site: 35 $/ay, Çoklu site: 70 $/ay, Ajans: 340 $/ay'dan başlayan fiyatlarla G2: 4,8/5 (900+ yorum), Capterra: 4,8/5 (20+ yorum) Surge.sh Statik web yayınlama ve müşteri tarafı uygulamaları CORS desteği, özel alan adları, tek sayfalık uygulamalar için pushState desteği Sınırlı özelleştirme, komut satırı tabanlı yaklaşım, yerleşik CI/CD otomasyonu yok Surge: Ücretsiz, Surge Professional: Aylık 30 ABD doları G2: Yeterli yorum yok, Capterra: Yeterli yorum yok Kapstan Karmaşık bulut altyapısını yönetme Çoklu bulut desteği, otomatik dağıtım, self servis geliştirici portalı Yerel konteyner başlatma özelliği yoktur (Docker gibi üçüncü taraf araçlar gerekir) Özel fiyatlandırma G2: Yeterli yorum yok, Capterra: Yeterli yorum yok ClickUp Yazılım proje yönetimi ve DevOps iş akışlarını kolaylaştırma Görev yönetimi, GitHub entegrasyonu, AI destekli kod parçacıkları, otomasyonlar, hata izleme, özelleştirilebilir şablonlar, gerçek zamanlı işbirliği Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi, gelişmiş özellikler özelleştirme gerektirebilir Ücretsiz, Sınırsız: 7 $/kullanıcı/ay, İş: 12 $/kullanıcı/ay, Kurumsal: Özel fiyatlandırma G2: 4,7/5 (4.000+ yorum), Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)

Vercel alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Dağıtım, özelleştirme veya kendi kendine barındırma yetenekleri üzerinde daha fazla kontrol arıyorsanız, doğru platformu seçmek çok önemlidir. İşte Vercel alternatiflerinde bulunması gereken birkaç anahtar özellik.

Otomatik CI/CD boru hatları : Yazılım oluşturma, test etme ve dağıtma sürecini otomatikleştiren bir Vercel alternatifi seçin. Bu, hataları düzeltmenize, yeni özellikler sunmanıza ve ürünleri daha hızlı teslim etmenize yardımcı olur

Dağıtım özelleştirme : Seçtiğiniz yazılımın dağıtım komut dosyalarını özelleştirme seçeneğine sahip olduğundan emin olun. Bu, karmaşık projeler için gerekli olan uygulama dağıtımı üzerinde daha fazla kontrol sağlar

Çoklu bulut desteği : Azure, AWS veya Google Cloud gibi birden fazla bulut sağlayıcıda dağıtım yapmanıza olanak tanıyan platformları seçin, böylece uygulamaları kolayca ölçeklendirebilirsiniz. Bu, esnekliği sağlar ve tedarikçiye bağımlılığı azaltır, böylece her platformun avantajlarından yararlanabilirsiniz

Güvenlik ve uyumluluk: Rol tabanlı erişim kontrolü, iki faktörlü kimlik doğrulama, otomatik uyarılar, DDoS koruması, HTTP/SSL şifreleme vb. gibi kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri sunan bir platform seçin. Böylece düşük risk ve güvenlik standartlarına uyumluluk sağlayabilirsiniz

📖 Daha fazla bilgi: Proje dağıtımı için en iyi Azure DevOps alternatifleri

En İyi 10 Vercel Alternatifi

En iyi 10 Vercel alternatifini, anahtar özelliklerini, fiyatlarını, avantajlarını ve sınırlamalarını görelim.

1. Netlify (JAMstack mimarisiyle oluşturulmuş statik siteler ve modern uygulama dağıtımı için en iyisi)

via Netlify

Netlify'ın güçlü sunucusuz platformu, özellikle ön uç geliştiriciler için sağlam yerleşik özelliklere sahiptir. Ön uç geliştirmeyi otomatikleştirir, dağıtımı kolaylaştırır ve Git depolarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

En iyi yanı, Netlify'ın özel alan adlarından HTTPS'ye ve site sürümlerini dağıtarak kullanıcı etkileşimini değerlendirmeye yardımcı olan bölünmüş testlere kadar daha karmaşık projeler için gelişmiş özellikler sunmasıdır.

Netlify'ın en iyi özellikleri

Yerleşik form işleme özelliği ile arka uç kodu olmadan form gönderilerini toplayın ve yönetin

Netlify'ın global CDN (İçerik Dağıtım Ağı) ile entegrasyonu sayesinde statik siteleri barındırın

Geliştiricilerin kodlamaya odaklanmasına olanak tanırken sunucu altyapısını yönetmek için sunucusuz fonksiyonları kullanın

Site Analytics ile site etkinliğindeki eğilimleri izleyin

Netlify sınırlamaları

Arayüz bazen karmaşık ve kafa karıştırıcı görünebilir

Sunucusuz fonksiyonlar 10 saniye ile sınırlıdır. Pro planında bile 26 saniyeye sahip olursunuz, bu da birçok kullanıcı için oldukça kısıtlayıcıdır

Bazen eklentiler hatalı olabilir

Netlify fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Üye başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Netlify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Netlify hakkında ne diyor?

Netlify'ın basitliği ve gücü eşsizdir. Sorunsuz CI/CD entegrasyonu, web sitelerinin ve web uygulamalarının dağıtımını yeni başlayanlar için bile inanılmaz derecede kolaylaştırır ve uygulama kolaylığını olağanüstü hale getirir. Önizleme bağlantıları ile birlikte sezgisel gösterge paneli, sık dağıtımlar için iş akışımı kolaylaştırdı. Netlify genel olarak harika olsa da, ücretsiz planında yapılandırma süresi ve bant genişliği sınırlamaları vardır ve bu da projeleri ölçeklendirme konusunda kısıtlayıcı olabilir.

Netlify'ın basitliği ve gücü eşsizdir. Sorunsuz CI/CD entegrasyonu, web sitelerinin ve web uygulamalarının dağıtımını yeni başlayanlar için bile inanılmaz derecede kolaylaştırır ve uygulama kolaylığını olağanüstü hale getirir. Önizleme bağlantıları ile birlikte sezgisel gösterge paneli, sık dağıtımlar için iş akışımı kolaylaştırdı. Netlify genel olarak harika olsa da, ücretsiz planında yapılandırma süresi ve bant genişliği sınırlamaları vardır ve bu da projeleri ölçeklendirme konusunda kısıtlayıcı olabilir.

2. Render (Veritabanları ve arka uç hizmetleri olan tam yığın web uygulamaları için en iyisi)

via Render

Render'ın birleşik platformu, uygulamaları oluşturmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olur. İster veritabanına, ister dinamik web sitelerine, statik sitelere veya özel Docker dosyalarına ihtiyacınız olsun, Render hepsini sunar. Vercel'den farklı olarak Render, tamamen yönetilen bir platformda konteynerize uygulamaları ve hizmetleri çalıştırmak için yerel destek sunar.

Dağıtımlar arasında kalıcı olması gereken verileri depolamak için blok depolama (kalıcı diskler olarak bilinir) sunar. Bu, DevOps araç eklentileri olmadan veritabanları gibi durum bilgisi olan uygulamaları çalıştırmanıza olanak tanır.

En iyi özellikleri görüntüleyin

Genel internet üzerinden erişilemeyen hizmetler oluşturun ve gizli ağ ile bunlar arasında güvenli iletişim sağlayın

Altyapınızı tek bir Blueprint'te kod olarak tanımlayın ve ortamlar arasında kolayca çoğaltın

PostgreSQL veritabanlarını, belirli bir zamandaki kurtarma ve isteğe bağlı mantıksal dışa aktarma ile dağıtın, yönetin, bağlayın ve ölçeklendirin

Render sınırlamaları

Birkaç kullanıcıya göre, Render WebSockets ve sunucusuz özellikleri tam olarak desteklemiyor

Sınırlı dil desteği (Node.js, Python, Ruby, Go, Rust ve Elixir) ve özelleştirmeler

Render fiyatlandırması

Hobi : 0 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Organizasyon : Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirme ve yorumları görüntüleyin

G2: 4,7/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Render hakkında ne diyor?

Diğer birçok hizmeti (Node.js gibi) geliştirmek ve dağıtmak ücretsizdir ve GitHub gibi VCS ile tek tıklamayla CI/CD kurulumu sağlamak için entegre edilebilir. Ancak, ücretsiz sürümü hem dağıtım hem de sunucu uyku moduna alındıktan sonra sunucu başlatma süresi açısından çok yavaştır.

Diğer birçok hizmeti (Node.js gibi) ücretsiz olarak geliştirebilir ve dağıtabilirsiniz ve GitHub gibi VCS ile tek tıklamayla CI/CD kurulumu sağlamak için entegre edilebilir. Ancak, ücretsiz sürümü hem dağıtım hem de sunucu uyku moduna alındıktan sonra sunucunun başlatılma süresi açısından son derece yavaştır.

💡Pro İpucu: ClickUp'ı PostgreSQL veritabanlarına bağlayarak verileri çoğaltabilirsiniz. Ardından, ClickUp verilerini kapsamlı, ilişkisel veritabanlarında depolayabilir ve analiz edebilir, böylece daha karmaşık sorgular yapabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

3. DigitalOcean Uygulama Platformu (Tam sunucu kontrolü ile uygulamaları ölçeklendirmek için en iyisi)

via DigitalOcean

DigitalOcean'ın uygulama platformu, altyapı hakkında endişelenmenize gerek kalmadan kodları sunuculara yayınlamanıza olanak tanıyan bir PaaS (Hizmet Olarak Platform) platformudur. Tam yığın çok yönlülük sunarken dağıtımlar üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Platform, basitliği ve kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor. Sezgisel bir Git tabanlı iş akışı sunarak, kod işbirliği, sürüm kontrolü ve otomatik dağıtımlar için Git'ten yararlanmanızı sağlar. Ayrıca, sunucu yönetimi olmadan kodları çalıştırmanıza yardımcı olan bir FaaS (Function-as-a-Service) platformu olan DigitalOcean Functions aracılığıyla sunucusuz mimariyi destekler.

DigitalOcean'ın en iyi özellikleri

Dağıtım ilerlemesini izleyin ve gerektiğinde önceki uygulama dağıtımlarına geri dönün

Veri analizi ve sorun giderme için günlükleri Datadog gibi üçüncü taraf günlük sağlayıcılara iletin

Etkinlik izleme için uyarılar ayarlayın ve uygulama kaynakları hakkında içgörüler edinin

DigitalOcean sınırlamaları

Birkaç kullanıcıya göre, bu araç büyük projeler için pahalı hale geliyor. Örneğin, ek sunucu belleği satın almak, maliyetin önemli ölçüde artmasına neden oluyor

Özellikle statik dosyalar ve veritabanları için sunucu dışı yedekleme özelliği yoktur

Bazı kullanıcılar, özellikle yoğun trafik zamanlarında desteğin yavaş olduğunu bildiriyor

DigitalOcean fiyatlandırması

DigitalOcean'ın fiyatlandırması, seçtiğiniz bulut çözümlerine göre belirlenir. Uygulama platformunun fiyatlandırması şu şekildedir:

Ücretsiz

Droplets : Aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla

Kubernetes: Aylık 11 $'dan başlayan fiyatlarla

DigitalOcean puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

Gerçek kullanıcılar DigitalOcean hakkında ne diyor?

DigitalOcean hızlı, temiz, piyasaya çıktığında türünün ilk örneğiydi, ucuz, harika belgeleri var, öğreticileri var, kullanımı kolay, hızlı ve ciddi müşteri desteği ve harika ürünleri var. Ancak, son iki aydır web sitemi çalıştıran droplet'im beklendiği gibi çalışmıyor ve sadece el ve hizmetler kesiliyor, bunun nedeni belki de birçok başka hizmet, ürün ve güncelleme eklemiş olmalarıdır.

DigitalOcean hızlı, temiz, piyasaya çıktığında türünün ilk örneğiydi, ucuz, harika belgeleri var, öğreticileri var, kullanımı kolay, hızlı ve ciddi müşteri desteği ve harika ürünleri var. Ancak, son iki aydır web sitemi çalıştıran droplet'im beklendiği gibi çalışmıyor ve hizmetler kesiliyor, bunun nedeni belki de birçok başka hizmet, ürün ve güncelleme eklemiş olmalarıdır.

4. AWS Amplify (Büyük ölçekli uygulamaları oluşturmak ve yönetmek için en iyisi)

via AWS Amplify

Ön uç geliştiriciler için tasarlanan AWS Amplify, ön uç ve arka uç kodlarını sorunsuz bir şekilde entegre etmenizi sağlayan tam yığın TypeScript geliştirici deneyimi sunar. Platform, tamamen yönetilen kullanıcı dizini ve önceden oluşturulmuş kayıt, oturum açma ve çok faktörlü kimlik doğrulama iş akışlarıyla sorunsuz bir başlangıç akışı oluşturmanıza yardımcı olmak için yönetilen barındırma ve sağlam kimlik doğrulama özellikleri sunar.

Ayrıca AWS Lambda ve diğer SaaS araçlarıyla entegre olarak sunucusuz uygulamaları destekler ve geliştiricilerin sunucuları yönetmeden uygulamalar oluşturup dağıtmasına olanak tanır.

AWS Amplify'ın en iyi özellikleri

Amplify barındırma ile Git tabanlı ve yerleşik CI/CD ş Akışları ile statik ve dinamik web uygulamalarını barındırın

Özellik bayrağı yetenekleriyle yeniden dağıtmaya gerek kalmadan uygulama işlevselliğini değiştirin

Önemli metrikleri, mevcut durumu izleyin ve gerçek zamanlı kullanıcı gösterge paneli ile geçmiş KPI eğilimlerini inceleyin

AWS Amplify sınırlamaları

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

Kullanımınızı izlemezseniz maliyetler kontrolden çıkabilir

Arayüz bazen yavaş ve dağınık görünebilir

AWS Amplify fiyatlandırması

Amplify, AWS ile 12 ay boyunca ücretsizdir. Proje başına birden fazla site ve ücretsiz SSL sertifikaları dahil olmak üzere kullandıkça öde fiyatlandırma modelini izler

AWS Amplify puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar AWS Amplify hakkında ne diyor?

Tam yığın uygulamalar oluşturmak için güçlü bir sistemdir, ancak öğrenme eğrisi diktir ve hata ayıklama karmaşık olabilir.

Tam yığın uygulamalar oluşturmak için güçlü bir sistemdir, ancak öğrenme eğrisi diktir ve hata ayıklama karmaşık olabilir.

5. Fly. io (Altyapı kontrolü ile konteynerize uygulamaları küresel olarak dağıtmak için en iyisi)

Fly. io, Docker konteynerleriyle yoğun olarak çalışan geliştiriciler içindir. Docker konteynerlerini küresel olarak dağıtmanıza olanak tanıyan ve aynı zamanda dağıtım süreci üzerinde daha fazla kontrol ve daha geleneksel bir sunucu ortamı sunan bir Vercel alternatifidir.

Fly. io'yu, özellikle veritabanları üzerinde çalışıyorsanız veya özel yapılandırmalara ihtiyacınız varsa, DevOps otomasyonunu basitleştiren kişisel bulutunuz olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca, gizli ağ, global dağıtımlar, güvenli VPN ve donanım izolasyonu gibi özelliklerinden yararlanarak kişisel bulut konseptine potansiyel olarak uygundur.

Fly. io'nun en iyi özellikleri

Yönetilen konteynerler ve Kubernetes ile konteyner orkestrasyonunu ve dağıtımını basitleştirin

Fly Volume anlık görüntüleri ile yerel kalıcı depolamaya erişin ve verilerinizi yedekleyin

Trafiğe göre makineleri otomatik başlatın/durdurun, bağlantı işleyicilerini yönetin ve Fly Proxy ile yükü dengeleyin

Fly. io sınırlamaları

Fiyatlar bölgeye göre değişir

Kurulum süreci hatalı ve zaman alıcı olabilir

Fly_deploy komutunu kullanarak yeni değişiklikleri manuel olarak dağıtmak gerekir

Fly.io fiyatlandırması

5 $ ücretsiz deneme kredisi

Hobi planı : 5 $/ay

Kullandıkça öde : Tam olarak kullandığınız kaynaklara göre

Özel destek: Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Fly. io puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Fly. io hakkında ne diyor?

En iyi özelliklerinden biri, birçok bölgede, yani 16 bölgede kullanılabilir olmasıdır. GitHub entegrasyonuna ve tamamen otomatik ve belgelenmiş API'ye sahiptir, bu da onu piyasadaki diğerlerinden daha iyi hale getirir. Ancak, otomatik sağlık kontrolleri ve yedekleme konusunda sınırlı olduğunu hissettim. Diğer bir şey ise, farklı bölgeler için farklı fiyatlandırması olmasıdır. Şirket, çeşitli bölgeler için ortak bir plan geliştirmelidir.

En iyi özelliklerinden biri, birçok bölgede, yani 16 bölgede kullanılabilir olmasıdır. GitHub entegrasyonuna ve tamamen otomatik ve belgelenmiş API'ye sahiptir, bu da onu piyasadaki diğerlerinden daha iyi hale getirir. Ancak, otomatik sağlık kontrolleri ve yedekleme konusunda sınırlı olduğunu hissettim. Diğer bir şey ise, farklı bölgeler için farklı fiyatlandırması olmasıdır. Şirket, çeşitli bölgeler için ortak bir plan geliştirmelidir.

6. Heroku (Hızlı prototip oluşturma ve web uygulamalarını yönetme için en iyisi)

via Heroku

Salesforce tarafından sunulan Heroku, Vercel'den farklı olarak ön uç, arka uç ve veritabanlarını yöneten birleşik bir platformdur. Birden fazla programlama dilini destekler ve geliştirmeyi hızlandıran sorunsuz entegrasyon özelliklerine sahiptir.

En iyi yanı, platformun sağlam özelliklere sahip olmasına rağmen minimum yapılandırma gerektirmesidir. Ayrıca Postgres, Redis ve RabbitMQ gibi hizmetlerin tek tıklamayla dağıtımını da destekler.

Heroku'nun en iyi özellikleri

Tepki süresi, verim, hatalar vb. uygulama sağlığı metrikleriyle sorunları belirleyin, araştırın ve teşhis edin.

Language Runtime Metrics ile dile özgü performans metriklerini izleyin

Heroku Gösterge Paneli ile kod teslimatını ve gerçek zamanlı boru hattı genel görünümünü görselleştirin

Kod yazma, sözdizimi düzenleme, hata ayıklama ve çerçeveler kullanma araçlarına erişin

Heroku sınırlamaları

Sunucusunda barındırılan SQL veritabanı için sınırlı analitik sunar

Bu araç, özellikle KOBİ'ler için pahalı olabilir

Heroku fiyatlandırması

Eco ve Basic : Aylık 5 $ ve üzeri

Üretim : Aylık 25 $ ve üzeri

Gelişmiş : Aylık 250 $ ve üzeri

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Heroku puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Heroku hakkında ne diyor?

Salesforce Heroku, zamanla takdirimi kazanan bir PaaS platformudur. Kurulum, kod dağıtımı ve genel yönetimdeki basitliği ile öne çıkmaktadır. Ancak pahalıdır ve birçok ücretli eklentiye sahiptir.

Salesforce Heroku, zamanla takdirini kazandığım bir PaaS platformudur. Kurulum, kod dağıtımı ve genel yönetimdeki basitliği ile öne çıkmaktadır. Ancak pahalıdır ve birçok ücretli eklentisi vardır.

🧠 Biliyor muydunuz? Statista'ya göre, 2024 yılında geliştiriciler arasında en çok kullanılan programlama dilleri JavaScript, HTML/CSS ve Python'du.

7. Firebase Hosting (Statik ve dinamik uygulamaların güvenli barındırılması için en iyisi)

via Firebase

Firebase Hosting, web varlıklarının dağıtımını, yönetimini ve sunumunu basitleştiren, Google tarafından sunulan üretim sınıfı bir web barındırma hizmetidir. Bu platformla, web uygulamalarını ve statik içeriği hızlı bir şekilde dağıtabilirsiniz.

Vercel'in ön uç odaklı hizmetlerinden farklı olarak, Firebase eksiksiz bir BaaS (Hizmet Olarak Arka Uç) deneyimi sunar. Bu, platformu arka uç hizmetleri gerektiren projeler, özellikle Google'ın ekosisteminden yararlanan projeler için daha uygun hale getirir. Ayrıca, Firebase Hosting, Firebase Kimlik Doğrulama, Firestore veya Cloud Functions gibi diğer Firebase hizmetlerini kullanan geliştiriciler için daha popüler bir seçimdir.

Firebase Hosting'in en iyi özellikleri

Sıfır yapılandırma SSL ile içeriği güvenli bir şekilde sunun

Yerel olarak barındırılan URL'deki değişiklikleri görüntüleyin ve test edin ve öykünülmüş arka uç ile etkileşim kurun

Firebase CLI ile yeni uygulama sürümlerini dağıtın ve tek tıklamayla geri alma özelliğini kullanın

Firebase Realtime Database ile kullanıcılar arasında verileri depolayın ve senkronize edin, uygulamalarınızı güncel tutun

Firebase Hosting sınırlamaları

Güvenlik kuralları sınırlıdır, bu da kurumsal kullanım için pek uygun değildir

Fiyatlandırma kafa karıştırıcı ve büyük ölçekli projeler için son derece yüksek olabilir

NoSQL veritabanı olan Firebase, karmaşık sorgular için ideal olmayabilir

Firebase Hosting fiyatlandırması

Spark planı : Ücretsiz

Blaze planı: Özel fiyatlandırma

Firebase Hosting puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Firebase Hosting hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Firebase, özellikle küçük projeler için iyi bir seçimdir. Kurulumu ve kullanımı kolay ve hızlıdır. Gerçek zamanlı veritabanı ve kimlik doğrulama özellikleri özellikle kullanışlıdır. Küçük projeler bundan büyük ölçüde yararlanır. Ancak, bu hizmetin maliyeti bazı projeler için çok yüksek olabilir ve güvenlik kuralları sınırlayıcıdır ve kurulumu belirsizdir.

Firebase, özellikle küçük projeler için iyi bir seçimdir. Kurulumu ve kullanımı kolay ve hızlıdır. Gerçek zamanlı veritabanı ve kimlik doğrulama özellikleri özellikle kullanışlıdır. Küçük projeler bundan büyük ölçüde yararlanır. Ancak, bu hizmetin maliyeti bazı projeler için çok yüksek olabilir ve güvenlik kuralları sınırlayıcıdır ve kurulumu belirsizdir.

✨Eğlenceli Bilgi: Firebase, 2011 yılında Envolve tarafından sohbet uygulamaları oluşturmak için özel olarak tasarlanmış bir gerçek zamanlı veritabanı olarak geliştirildi. Daha sonra, 2014 yılında Google tarafından satın alındı.

8. Kinsta (WordPress için en iyi yönetilen barındırma hizmeti)

via Kinsta

Kinsta, WordPress sitelerinde uzmanlaşmıştır ve site performansının barındırılmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır, DevOps boru hattınızı hızlandırarak yazılım teslimatını hızlandırır. Platform, sezgisel hazırlık ortamları ve otomatik yedekleme gibi sağlam yerleşik özellikler sunarak harika bir Vercel alternatifi haline gelir.

Kullanıcıların Kinsta'yı sevmesinin nedeni, Google Cloud Platform üzerinde kurulmuş olması ve birden fazla web sitesini, klon siteleri ve ortamları merkezi olarak yönetmeye, site performansını, kaynakları, güvenlik sorunlarını ve daha fazlasını izlemeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir gösterge paneline sahip olmasıdır.

Kinsta'nın en iyi özellikleri

MySQL veritabanı optimizasyonunu otomatikleştirin

Yerleşik uygulama performansı izleme özelliği ile PHP darboğazlarını, harici HTTP çağrılarını ve yavaş MySQL sorgularını giderin

Otomatik yedekleme dosyaları ve veritabanları, uyarılar ayarlayın ve gelişmiş güvenlik için kötü amaçlı yazılımları izleyin ve kaldırın

Kinsta sınırlamaları

Ortam kurulumu yavaş olabilir. Canlı ortamdan hazırlama ortamına kopyalama işlemi, küçük web siteleri için bile bazen 5 dakikadan fazla sürebilir

Kinsta fiyatlandırması

Tek site planları : 35 $/ay

Çoklu site planları : 70 $/ay

Ajans programı: Aylık 340 $'dan başlayan fiyatlarla

Kinsta puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Kinsta hakkında ne diyor?

Çok güçlü bir hizmet ve mükemmel performans sunar, ancak yüksek fiyat, müşterilerin hizmetlerini kullanma kararında önemli bir faktördür. Ayrıca, alan adı rezervasyonu veya ücretsiz alan adı gönderimi yoktur. Hizmet seçenekleri azdır ve kontrol paneli basit ancak alışılmadık bir yapıdadır ve eğitim gerektirir.

Çok güçlü bir hizmet ve mükemmel performans sunar, ancak yüksek fiyat, müşterilerin hizmetlerini kullanma kararında önemli bir faktördür. Ayrıca, alan adı rezervasyonu veya ücretsiz alan adı gönderimi yoktur. Hizmet seçenekleri azdır ve kontrol paneli basit ancak alışılmadık bir yapıdadır ve eğitim gerektirir.

9. Surge. sh (Statik web yayıncılığı ve müşteri tarafı uygulamaları için en iyisi)

Statik site barındırma platformu Surge, sadece birkaç tıklama ile komut satırından doğrudan statik web sayfaları yayınlamanıza olanak tanır. Hızlı prototip oluşturma, özel web sayfaları ve kişisel projeler için ideal, sade bir platformdur.

Yazılım ayrıca özel alan adlarını ücretsiz kullanmanıza olanak tanır ve Vercel'e daha basit bir alternatif olarak teknoloji yığınınıza entegre olur.

Surge. sh'nin en iyi özellikleri

Çapraz Kaynak Paylaşımı (CORS) ile web sitenizin diğer alan adlarından kaynaklara erişmesini sağlayın

Özel alan adları kullanın ve 404 hata sayfalarını özelleştirin

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için pushState desteğine sahip tek sayfalık uygulamaları dağıtın

Surge. sh sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme

Komut satırı tabanlı bir yaklaşıma bağlıdır, bu da daha grafiksel bir arayüz tercih eden geliştiriciler için ideal olmayabilir

Yerleşik CI/CD otomasyonu yok

Surge. sh fiyatlandırması

Surge : Ücretsiz

Surge Professional: Aylık 30 $

Surge. sh puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Kapstan (Karmaşık bulut altyapısını yönetmek için en iyisi)

via Kapstan

Kapstan, web uygulamalarını otomatik olarak dağıtan, dağıtımlar üzerinde daha fazla kontrol sağlayan ve birden fazla bulut ortamını yöneten kurumsal düzeyde bir çözümdür. Vercel'den farklı olarak Kapstan, uygulamaları ayrı ortamlarda çalıştırmanıza olanak tanıyan altyapı izolasyonu sağlar. Kapsamlı özelleştirmelerle DevOps iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyan eksiksiz bir geliştirme platformu sunar.

Kapstan, geliştirme takımlarına DevOps uzmanlığı gerektirmeden altyapılarını yönetme olanağı sağlayarak geliştirme sürecini hızlandırır.

Kapstan'ın en iyi özellikleri

Çoklu bulut desteği alın ve AWS, GCP ve Azure gibi sağlayıcılar arasında çeşitli bulut ortamlarını yönetin

Manuel başlatma gerektirmeden web uygulamalarını otomatik olarak dağıtın

Kapsamlı DevOps uzmanlığı ve self servis geliştirici portalı ile bulut altyapısını ve uygulamaları yönetin ve dağıtın

Kapstan sınırlamaları

Kapstan, yerel konteyner başlatma özelliğine sahip değildir. Docker konteynerleri gibi üçüncü taraf araçları kullanmanız gerekir.

Kapstan fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kapstan puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Phew! Artık dağıtımı hızlandırmak için Vercel alternatiflerini keşfettiniz, geliştirme ekosisteminize eklemeye değer bir araç daha var.

Günümüzün iş dünyası bozuk. Hepimiz birbirinden kopuk çok sayıda uygulamada çalışıyoruz ve bu durum takım verimliliğini öldürüyor. Uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak (kod bloklarını ve mesajları kopyalamak, yapıştırmak, biçimlendirmek ve paylaşmak) zaman kaybına neden olur ve yanlış anlaşılma veya önemli ayrıntıların kaybolma olasılığını artırır.

Yukarıdaki araçlar uygulamaları barındırmanıza, oluşturmanıza ve dağıtmanıza yardımcı olurken, dağınık işlerinizi tek bir yerde toplayacak bir çözüme ihtiyacınız var. İşte bu noktada bir yazılım proje yönetimi aracına ihtiyacınız var.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, potansiyel DevOps takım arkadaşınız olacak özel özelliklere sahiptir. 🤝

Yazılım Takımları için ClickUp ile tüm uygulamalarınızı tek bir yerden planlayabilir, oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile geliştirme görevlerini atayın ve izleyin

Yazılım projeleri üzerinde çalışırken, ClickUp Görevleri, eyleme geçirilebilir görevler oluşturarak geliştirme iş akışlarını kolaylaştırır ve yazılım dağıtımlarını izlemeye yardımcı olur. Bu görevleri net son tarihlerle atayabilir, özel durumlarla ilerlemeyi izleyebilir, kolay arama için etiketler ekleyebilir ve hatta Kimse hiçbir şeyi kaçırmasın diye Yorumlar ve @bahsetmeler atayabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp-GitHub entegrasyonunu kullanarak görevleri GitHub commit'lerine, dallarına ve çekme taleplerine bağlayabilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile yazılım projelerini ve iş akışlarını kolaylaştırın

AI ve otomasyon ile iş yükünü yönetin

ClickUp ile iş yükünüzü yönetmek daha kolay hale geliyor. ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, kod parçacıkları oluşturmanıza, proje içgörülerini özetlemenize ve teknik belgeler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Brain kullanarak kod snippet'leri oluşturun

Öte yandan, ClickUp Otomasyonları iş akışlarını kolaylaştırabilir, onaylar ve durum güncellemeleri gibi rutin işleri halledebilir ve proje devrelerini yönetebilir. 100'den fazla önceden oluşturulmuş iş akışından seçim yapabilir ve bunları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

ClickUp Formları ile uygulama verilerini toplayın

Daha fazlası mı? ClickUp, hata izleme ve dokümantasyon konusunda da yardımcı olur. ClickUp Formlarını kullanarak hata isteklerini toplayabilir, ClickUp Görevleri ile hata raporlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve hata yönetimine öncelik verebilirsiniz.

Ayrıca, gerekli ekran görüntüleri ve yeniden oluşturma adımlarıyla birlikte, işbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri'ni kullanarak hata ayrıntılarını belgeleyebilirsiniz.

ClickUp Brain, ClickUp Docs içinde yazılım projeleri için teknik belgeler oluşturmanıza yardımcı olur

Şablonlarla uygulama geliştirme sürecini standartlaştırın

Unutmayın, ClickUp zaman ve çaba tasarrufu sağlayan geniş bir şablon kütüphanesine sahiptir. Örneğin, ClickUp Web Sitesi Geliştirme Şablonu, tüm projeyi görselleştirmenize ve planlamanıza yardımcı olur.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Web Sitesi Geliştirme Şablonu ile müşterilerin sevdiği web siteleri sunun

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görevleri, son teslim tarihlerini ve paydaşları izleyin

Geliştirme verimliliği için kaynakları düzenleyin

İş ilerlemesini görselleştirin

İşbirliğini optimize edin

Müşterilerin beklentilerini karşılayan web siteleri sunun

Benzer şekilde, Clickup Hata ve Sorun İzleme Şablonu ve ClickUp Hata Raporu Şablonu'nu kullanarak hataları anında izleyebilir, kaydedebilir ve düzeltebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? ClickUp'ın sağlam özellikleri uygun bir fiyata sunuluyor, böylece DevOps hedeflerinize ulaşmak için bir servet harcamak zorunda kalmazsınız.

ClickUp fiyatlandırması

Vercel, şüphesiz ön uç dağıtımları için en iyi araçlardan biridir. Ancak, sürekli artan fiyatları, onu küçük ve büyük işletmeler için sürdürülebilir bir seçenek olmaktan çıkarmaktadır.

Listelediğimiz en iyi on Vercel alternatifi, her biri kendi alanında mükemmeldir. Şimdi, ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize göre bir seçim yapın ve amacınıza en uygun aracı bulun. Örneğin, barındırma önceliğinizse Firebase'i, tam yığın web geliştirme araçları istiyorsanız Netlify, Render veya DigitalOcean'ı deneyin.

Hangi platformu seçerseniz seçin, geliştirme sürecinizi iyileştirmek için ClickUp ile birlikte kullanın. ClickUp, dağıtımı kolaylaştırmanıza, hataları gidermenize, kaynakları ve belgeleri düzenlemenize ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza yardımcı olan çeşitli özellikler sunar.

Ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ı deneyin!