2025'te İşinizi Kolaylaştırmak için En İyi 10 Mortgage CRM Yazılımı

Bu ipoteği kapatmak için çok çalıştınız, peki neden en iyi müşteriniz rakibinize gitti?

Basit: İlişkiyi takip etmediniz ve sürdürmediniz.

Acı gerçek şu ki, mevcut müşterileri beslemeyen kredi memurları, tekrar iş ve tavsiye fırsatlarını kaçırırlar. Ancak bunun çözümü var: güçlü bir mortgage müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi

i̇şletmelerin %74'ü, CRM yazılımının müşteri verilerine erişimi kolaylaştırarak müşteri ilişkilerini güçlendirdiğini söylüyor.

Mortgage sektörü, teknoloji altyapınızın sizi engellemesine gerek kalmadan yeterince karmaşıktır. Doğru mortgage CRM sistemi, takipleri otomatikleştirir, verileri merkezileştirir ve anlaşmaların ilerlemesini sağlar.

HubSpot ile Monday gibi belirli CRM'leri karşılaştırıyor veya üçüncü bir hepsi bir arada çözüm arıyorsanız, bu blog yazısı, tek seferlik borçluları ömür boyu müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak en iyi mortgage CRM yazılım platformlarını size gösterecektir.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte piyasadaki en iyi 10 CRM mortgage yazılımı: : Mortgage boru hattını ve takım işbirliğini kolaylaştırmak için en iyisi ClickUp: Mortgage boru hattını ve takım işbirliğini kolaylaştırmak için en iyisi Jungo: Salesforce entegrasyonu ve mortgage pazarlaması için en iyisi Surefire CRM: Otomatik ilişki geliştirme için en iyisi Pipedrive: Mortgage satış süreçlerini optimize etmek için en iyisi BNTouch Mortgage CRM: Hepsi bir arada mortgage pazarlaması için en iyisi Velocify: Mortgage kredilerinde satış otomasyonu için en iyisi Nextwave: Özelleştirilebilir satış ve pazarlama otomasyonu için en iyisi Shape Mortgage CRM: Eksiksiz mortgage otomasyonu için en iyisi Aidium: AI destekli müşteri adayı yönetimi için en iyisi Salesforce Financial Services Cloud: Kurumsal düzeyde mortgage otomasyonu için en iyisi

Bir Mortgage CRM'de Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Mortgage CRM yazılımları için en iyi seçimlerimize geçmeden önce, iyiyi kötüyü ayıran özellikleri ele alalım. İdeal bir CRM sistemi, sadece süslü bir elektronik tablodan daha fazlası olmalıdır. Önemli olan özellikler şunlardır:

Müşteri adayı yönetimi: Birden fazla kaynaktan müşteri adaylarını yakalayan, otomasyon ile onları besleyen ve hem müşterileri hem de tavsiye eden ortakları tek bir yerden izleyerek dönüşümleri artıran bir CRM seçin

Otomasyon: Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren, anlaşmaları kapatmak için zaman kazandıran ve mortgage işiniz için tekrar eden müşteriler sağlayan bir CRM arayın

Entegrasyonlar: Kredi Oluşturma Sisteminize [LOS] ve mortgage sektörü araçlarıyla bağlantı kuran bir araç seçin. CRM'niz LOS'unuzla entegre olduğunda, tüm borçlu verileri, kredi durumu güncellemeleri ve iletişim merkezi hale gelir. Entegrasyon sayesinde, LOS etkinliklerine göre otomatik iş akışlarını tetikleyebilirsiniz. Örneğin, bir kredi durumu "onaylandı" olarak değiştiğinde, CRM'niz otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir sonraki adım e-postaları gönderebilir veya dahili görev listelerini güncelleyebilir

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Anahtar metrikleri izlemek için gösterge panellerini özelleştirmenize olanak tanıyan bir platform seçin ve veriye dayalı kararlar için gerçek zamanlı içgörüler elde edin. Bir kredi memuru, bir işlemci ve bir dal müdürü, hepsi farklı metriklerle ilgilenir. Özel gösterge panelleri, her kişinin KPI'larına odaklanmasını sağlar; dikkat dağıtan unsurlar yoktur, sadece eyleme geçirilebilir içgörüler vardır

Uyumluluk ve güvenlik: CRM'nizin Gayrimenkul Satış İşlemleri Yasası [RESPA], TILA-RESPA Entegre Açıklamalar [TRID] ve diğer sektör düzenlemelerine uygun olmasını sağlayarak işinizin uyumluluğunu koruyun

Pazarlama Otomasyonu: E-posta pazarlaması için yerleşik araçlara ve diğer E-posta pazarlaması için yerleşik araçlara ve diğer pazarlama CRM yazılımı özelliklerine sahip bir CRM seçerek iş akışınızı dolu tutun

💡 Profesyonel İpucu: Mobil erişilebilirlik sunan bir CRM arayın. Her yerden boru hattını ve müşteri etkileşimlerini yöneten kredi memurları, daha fazla anlaşma kapatma şansına sahiptir.

Denemeniz gereken en iyi 10 mortgage CRM

Kaçırılan fırsatları daha fazla krediye dönüştürmeye hazır mısınız? İş akışlarını basitleştirmenize, tekrar iş yapmanızı sağlamanıza ve uyumluluğu korumanıza yardımcı olacak bir CRM seçeneğine ihtiyacınız var.

👀 Biliyor muydunuz? Finans kuruluşlarının %63'ü CRM gibi iş akışı otomasyon teknolojisine yatırım yapmak istiyor.

Piyasadaki en iyi 10 mortgage CRM çözümünü inceleyelim ve bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için anahtar güçlerini ve zayıflıklarını vurgulayalım.

1. ClickUp (Mortgage boru hattını ve takım işbirliğini kolaylaştırmak için en iyisi)

Başlayın ClickUp ile müşteri ilişkilerinizi geliştirin ve daha fazla anlaşma kapatın

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, en iyi proje yönetimi özelliklerini CRM çözümleriyle birleştirerek mortgage süreciniz için birleşik bir komut merkezi oluşturur ve bu nedenle listemizde birinci sıradadır!

Potansiyel müşterileri izliyor, satış süreçlerini yönetiyor veya takımınızla koordinasyon sağlıyor olsanız da, ClickUp for Real Estate Teams iş akışınız üzerinde tam kontrol sağlar. Sezgisel potansiyel müşteri yönetimi için çok işlevli takımlar için esnek ve son derece özelleştirilebilir.

Müşterileri, kredi başvurularını ve takım görevlerini yönetmek çok zor olabilir ve hiçbir sistem birbirine benzemez. Ancak ClickUp ile her şeyi özelleştirebilirsiniz. ClickUp'ın Özel Görev Durumları ve Özel Alanlar, kredi türlerini, kredi puanlarını, potansiyel müşteri kaynaklarını ve daha fazlasını izlemek için benzersiz mortgage boru hattınıza uyar.

ClickUp'ın Özel Görev Durumları ile satış boru hattınızı kendi tarzınızda yönetin

ClickUp, sürecinizi görselleştirmenize yardımcı olacak birden fazla görünüm de sunar. Liste Görünümü, Pano Görünümü, Gantt Görünümü veya Tablo Görünümü'nü tercih edin, başvuruları takip edebilir, müşteri iletişimini yönetebilir ve pazarlama kampanyalarını size en uygun şekilde denetleyebilirsiniz.

Müşterilerinize listeler göndermek mi istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olur. ClickUp Harita Görünümü ile tüm listelerinizi haritalayabilir, böylece müşterileriniz bunların tam konumlarını görebilir. Ayrıca, fiyat aralıklarına göre renk kodları atayabilir ve daha sonra kullanmak üzere şablonlar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Harita Görünümü ile müşteriler için emlak listesini basitleştirin

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Parçalı işbirliği araçlarının kullanılması, iş akışlarını gereğinden fazla karmaşık hale getirir. Ancak ClickUp ile görevler atayabilir, yorumlar ekleyebilir ve hatta ClickUp Sohbet ile takımınızla konuşarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz — artık e-postaları takip etmek zorunda kalmayacaksınız.

Bonus: görevleri doğrudan sohbet mesajlarından oluşturabilir ve atayabilirsiniz!

ClickUp Sohbet ile iş ile ilgili tüm konuşmalarınızı iş akışı içinde tutun

Hala e-postalar için sekme değiştirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, ClickUp bunu da halleder! Outlook veya Gmail kullanıyor olsanız da, ClickUp içinden e-posta taslağı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz. Böylece, tüm potansiyel müşteri ve müşteri geliştirme işlemleri tam da ihtiyacınız olan yerde, CRM'nizin içinde gerçekleşir.

ClickUp E-posta Yönetimi ile müşteri e-postalarını gönderin, izleyin ve yönetin

Otomasyon olmadan CRM'nin ne faydası var? ClickUp Otomasyonları, takip, görev atamaları ve hatırlatıcılar için özel tetikleyiciler oluşturarak size ciddi zaman tasarrufu sağlar, böylece tekrarlayan yönetici işleri yerine anlaşmaları kapatmaya odaklanabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile müşteri takiplerini veya son teslim tarihlerini asla kaçırmayın

Şimdi en önemli kısma geldik: metrikler! Anahtar metrikler, satış performansı ve müşteri etkileşimlerinin merkezi bir görünümünü görmek için ClickUp Gösterge Panellerine gidin. 50'den fazla gösterge paneli kartıyla, her takım üyesine ihtiyacı olanı verebilirsiniz:

Kredi yetkilileri, potansiyel müşteri faaliyetlerini ve satış sürecinin durumunu görüntüleyebilir

İşlemciler, son teslim tarihine göre bekleyen görevleri görebilir

Yöneticiler dönüşüm oranlarını, finansman hacimlerini ve görevlerin tamamlanma durumunu izler

İşinizin gerçek zamanlı bir özetini elde ederek ilerlemeyi takip edin, trendleri belirleyin ve daha akıllı kararlar alın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile tüm ilerlemenizi tek bir görünümde görselleştirin

Yeni bir CRM kurmak çok iş gibi görünebilir. Ancak sıfırdan başlamanıza gerek yok. Hemen kullanabileceğiniz bir çalışma alanı sunan ClickUp CRM Şablonu ile hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz!

Tüm potansiyel müşterilerinizi bir elektronik tabloda yönetiyorsanız, ClickUp Emlak Elektronik Tablo Şablonu sizin için mükemmel bir başlangıç noktası olabilir. Bu şablon, potansiyel müşterileri, müşterileri, mülkleri ve anlaşmaları tanıdık bir biçimde tek bir yerde tutarak düzenli kalmanızı ve plan yapmanızı sağlar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonu ile emlak verilerinizi verimli bir şekilde yönetin

İptal Edildi, Satıldı ve Satılacak gibi Özel Durumlar ile her bir mülkün ilerlemesini izleyin

Başlangıç kılavuzu dahil olmak üzere beş farklı görünümde bilgilere erişin

Zaman takibi özellikleri, etiketler, bağımlılık uyarıları ve e-posta entegrasyonu ile gayrimenkul izlemeyi iyileştirin

İşlemlerinizi yönetmenize de yardımcı olacak bir CRM şablonu arıyorsanız, ClickUp Emlak Acentesi Şablonuna göz atın. Komisyonlarınızın genel görünümünü sunarken tüm iş akışınızı yönetmenize yardımcı olur.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Emlak Acentesi Şablonu ile tüm konuşmalarınızı takip edin

Bu şablonu öne çıkaran özellikler şunlardır:

Açık, İletişim Kuruldu ve Sözleşme Alındı gibi 15 durumla müşterilerin ilerlemesini izleyin

Kolay erişim için anahtar müşteri ve mülk ayrıntılarını depolamak için Özel Alanlar'ı kullanın

Komisyon hesaplamalarını otomatikleştirerek kazançlarınızı kontrol altında tutun

En iyi yanı, işinizi büyüttüğünüzde bile ClickUp sizinle birlikte büyümesi! Dolayısıyla, iş akışınızı basitleştirmek ve müşteri ilişkilerinizi iyileştirmek için akıllı, özelleştirilebilir ve ücretsiz bir emlak CRM istiyorsanız, ClickUp CRM en doğru seçimdir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ı 1.000'den fazla araç ve platformla bağlayın

Yerleşik AI destekli asistan ClickUp Brain ile konuşmaları özetleyin, ilerlemeyi izleyin ve yazıları iyileştirin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak sürüm geçmişi ve özelleştirilebilir izinlere sahip merkezi kredi belgeleri oluşturun

ClickUp Formlarını kullanarak borçlu bilgilerini veya yeni potansiyel müşteri taleplerini toplayın

Kapanıştan 30, 60 veya 90 gün sonra kontrol için ClickUp Hatırlatıcıları ayarlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı görünümler mobil uygulamada (henüz!) mevcut değildir

Öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, süreçleri hızlı ve basit bir şekilde kurmamızı sağladı. Proje yönetimimizi yapmak için devasa bir CRM'ye ihtiyacımız yoktu; Click Up mükemmel bir çözüm oldu. Proje yönetimimizi kurduktan sonra, günlük işlerimizi gerçekten kolaylaştıran birçok başka kullanım alanı da bulduk.

ClickUp, süreçleri hızlı ve basit bir şekilde kurmamızı sağladı. Proje yönetimimizi yapmak için devasa bir CRM'ye ihtiyacımız yoktu; Click Up mükemmel bir çözüm oldu. Proje yönetimimizi kurduktan sonra, günlük işlerimizi gerçekten kolaylaştıran birçok başka kullanım alanı da bulduk.

2. Jungo (Salesforce entegrasyonu ve mortgage pazarlaması için en iyisi)

jungo aracılığıyla

Jungo, iş akışlarını otomatikleştirmek, pazarlama çabalarını artırmak ve işbirliğini basitleştirmek için hepsi bir arada bir çözüm isteyen kurumsal müşteriler için bir CRM 'dir.

Salesforce üzerine inşa edilmiş olan bu yazılım, en iyi mortgage araçlarıyla entegre olarak, tek bir oturum açma ile potansiyel müşterileri, kredileri ve müşteri ilişkilerini yönetmenizi sağlar. Müşteriler, potansiyel müşteriler, tavsiye eden ortaklar ve takım üyeleri dahil olmak üzere tüm ağınızda verimliliği artırmak için tasarlanmış olup, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak için Salesforce ve AppExchange'e tam erişim sunar.

Jungo'nun en iyi özellikleri

Encompass, Calyx Point ve LendingPad gibi LOS sistemleriyle yinelenen veri girişlerini ortadan kaldırın

Önceden hazırlanmış pazarlama içeriğine, e-posta kampanyalarına, video pazarlama ve ortak pazarlama araçlarına erişin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ile canlı veriler ve ayrıntılı raporlar aracılığıyla anahtar metrikleri izleyin

Concierge Programı ile kapanış sonrası müşteri pazarlamasını otomatikleştirin, sadakati artırmak için kişiselleştirilmiş hediyeler ve kartlar gönderin

Jungo Sınırlamaları

Fonksiyonlar Salesforce'a bağlıdır

Karmaşık iş akışları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Jungo fiyatlandırma

Jungo Mortgage Uygulaması: Kullanıcı başına aylık 119 $

Jungo Bundle: Kullanıcı başına aylık 149 $

Jungo Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jungo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (120+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jungo hakkında ne diyor?

Jungo'yu günlük iş hayatımda kullanıyorum. Günlük görevlerimin tümünü takip etmeme yardımcı oluyor ve tüm eski müşterilerimi, emlakçılarımı, potansiyel müşterilerimi ve mortgage bağlantılarımı saklıyor. Düzenli ve işlerin üstesinden gelmeme yardımcı oluyor.

Jungo'yu günlük iş hayatımda kullanıyorum. Günlük görevlerimin tümünü takip etmeme yardımcı oluyor ve tüm eski müşterilerimi, emlakçılarımı, potansiyel müşterilerimi ve mortgage bağlantılarımı saklıyor. Düzenli ve işlerin üstesinden gelmeme yardımcı oluyor.

3. Surefire CRM (Otomatik ilişki geliştirme için en iyisi)

g2 aracılığıyla

Müşteri ilişkilerinizi otomatikleştirmek istediğiniz oldu mu hiç? Surefire CRM bunu mümkün kılıyor! Mortgage uzmanlarının yeni anlaşmalar yapmasına, tekrar iş almasına ve çok önemli referansları sağlamlaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Hizmet sektöründeki işletmeler için, potansiyel müşteri geliştirme, çok kanallı pazarlama ve uyumluluğu tek bir yerden otomatikleştiren sağlam bir CRM çözümüdür. "Ayarla ve unut" otomasyonu, ilişkileri kolaylıkla kurmanıza ve sürdürmenize yardımcı olur.

Surefire CRM'nin en iyi özellikleri

Omnichannel pazarlama otomasyonu ile sosyal medya, e-posta, metin ve basılı materyaller aracılığıyla müşterilerle etkileşim kurun

Pazarlamanızı güçlendirmek için 1.000'den fazla uyumluluk hazır içeriğe erişin

Kredi süreci ve kapanış sonrası iletişim boyunca potansiyel müşterileri beslemek için takipleri otomatikleştirin

Yerleşik RESPA, TCPA ve CCPA uyumluluk araçlarıyla denetime hazır olun

Surefire CRM Sınırlamaları

Self servis raporlama için daha az özelleştirme seçeneği

Sınırlı entegrasyon yetenekleri

Surefire CRM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kesin CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: 20. yüzyılın ortalarında, Amerikalı ev sahipleri ipoteklerini ödediklerini kutlamak için "ipotek yakma" partisi düzenleyerek, finansal başarılarını simgelemek için kredi belgelerini sembolik olarak yakarlardı.

4. Pipedrive (Mortgage satış süreçlerini görsel olarak optimize etmek için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Potansiyel müşterileri izlemenize, takipleri otomatikleştirmenize ve daha fazla anlaşma kapatmanıza yardımcı olacak bir danışmanlık CRM çözümü arıyorsanız, Pipedrive popüler bir seçimdir.

Bu Kanban tarzı CRM, AI destekli otomasyon, özelleştirilebilir iş akışları ve gerçek zamanlı satış içgörüleri ile mortgage boru hattınızı görselleştirmenize ve yönetmenize olanak tanır. Pipedrive, tüm mortgage sürecini basitleştirir, böylece en iyi yaptığınız şeye, yani daha fazla kredi kapatmaya odaklanabilirsiniz.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

AI destekli uyarılar ve otomatik takip işlemleriyle müşterilerin ilgisini canlı tutun

Gerçek zamanlı satış bilgileri ve özel raporlarla dönüşüm stratejilerini optimize edin

Popüler kredi oluşturma sistemleri [LOS] dahil 400'den fazla uygulamaya bağlanın

Pipedrive Sınırlamaları

İlk kurulum ve özelleştirme zaman ve çaba gerektirebilir

Gelişmiş raporlama ve yapay zeka özellikleri, daha yüksek fiyatlı planlarla sınırlıdır

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 74 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?

Görsel insanlara göre bu en iyi çözüm. Kullanımı kolay bu CRM ile satış kanalımda neler olup bittiğini tam olarak görebiliyorum. Gösterge panelini görmek ve potansiyel müşterileri taşımak çok kolay.

Görsel insanlara göre bu en iyi çözüm. Kullanımı kolay bu CRM ile satış kanalımda neler olup bittiğini tam olarak görebiliyorum. Gösterge panelini görmek ve potansiyel müşterileri taşımak çok kolay.

5. BNTouch Mortgage CRM (Hepsi bir arada mortgage pazarlaması için en iyisi)

bNTouch aracılığıyla

Potansiyel müşteriler, krediler ve pazarlama arasında dengede kalmak, mortgage dünyasında üç ringli bir sirk gibi hissettirebilir. BNTouch Mortgage CRM, kaosa sipariş getirmenize yardımcı olur.

CRM, pazarlama ve POS araçlarını bir araya getiren eksiksiz bir dijital mortgage sistemi olup, hepsi bir arada bir çözüm arayanlar için mükemmel bir Perfex CRM alternatifi sunar. Kullanıcı dostu mobil uygulaması ve güvenli bulut depolama özelliği, her boyuttaki işletme için ideal bir çözümdür.

BNTouch Mortgage CRM'nin en iyi özellikleri

E-posta, SMS ve video pazarlamasını otomatikleştirin, ayrıca özel olarak seçilmiş sosyal medya içeriğine erişin

Sosyal medya dahil çeşitli kaynaklardan potansiyel müşterileri yakalayarak potansiyel müşteri dağıtımını yönetin

Dijital 1003 başvurusu dahil olmak üzere 35'ten fazla mortgage özel aracına erişin

Kullanıcı dostu mobil uygulama ile CRM'nizi her yerden yönetin

BNTouch Mortgage CRM Sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Bazı kullanıcılar ilk navigasyonu zor buluyor

BNTouch Mortgage CRM fiyatlandırması

Bireysel: 165 $/ay + 125 $ aktivasyon ücreti

Takım: İki kullanıcı için aylık 190 $'dan başlayan fiyatlar + kullanıcı başına 95 $ aktivasyon ücreti

Enterprise: Özel fiyatlandırma

BNTouch Mortgage CRM puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

6. Velocify (Mortgage kredilerinde satış otomasyonu için en iyisi)

velocify aracılığıyla

Velocify, daha az zahmetle daha fazla kredi kapatmak isteyen mortgage profesyonelleri için güçlü bir CRM'dir. ICE Mortgage Technology'nin bir parçası olan bu platform, kredi memurlarının düzenli çalışmasına, takipleri otomatikleştirmesine ve 1.400'den fazla kaynaktan gelen potansiyel müşterileri yönetmesine yardımcı olur.

Satış sürecinizi optimize etmek veya borçluların katılımını artırmak istiyorsanız, Velocify hiçbir potansiyel müşterinin gözden kaçmamasını sağlar. Yapılandırılmış iş akışları ve otomasyon için CRM'ye ihtiyaç duyan büyüyen mortgage takımları için idealdir.

Velocify'ın en iyi özellikleri

Daha hızlı takip için potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın, dağıtın ve önceliklendirin

Otomatik çok kanallı iletişim ile manuel görevlerin sayısını azaltın ve potansiyel müşterilerin ilgisini canlı tutun

AI destekli Dial-IQ satış çevirici ile daha fazla arama yapın, konuşmaları izleyin ve dönüşümleri artırın

Mortgage iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde iş akışlarını özelleştirin

Velocify Sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ara sıra çevirici sorunları yaşıyor

Velocify fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Velocify puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (230+ yorum)

7. NextWave (Özelleştirilebilir satış ve pazarlama otomasyonu için en iyisi)

nextWave aracılığıyla

CRMnow tarafından sunulan Nextwave CRM, satış ve pazarlama otomasyonunu optimize etmek isteyen kredi memurları, konut ipoteği bankacıları ve toptan kredi verenler için uygun bir seçimdir.

Özellikle mortgage sektörü için tasarlanmış bu yazılım, verimlilik ve karlılığı artırmak için otomatik müşteri adayı izleme, dönüm noktası güncellemeleri ve kişiselleştirilmiş pazarlama temas noktaları sunar. Satış ekibinizi yolunda tutarken, basit iş akışlarını ve iş ortağı yönetimini önceliklendirmenize yardımcı olur.

NextWave'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle görevlere, anlaşmalara, iş ortağı etkinliklerine ve anahtar metriklere erişin

Beceriye dayalı yönlendirme ile potansiyel müşteri dağıtımını otomatikleştirin ve kredi ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin

SMS, e-posta ve sesli mesaj güncellemeleriyle tavsiye ilişkileri güçlendirin

Tamamen işlevsel bir mobil uygulama ile mortgage işinizi her zaman yönetin

NextWave Sınırlamaları

İş akışlarını özelleştirmek önemli bir zaman yatırımı gerektirebilir

NextWave fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NextWave puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Shape (Tam mortgage otomasyonu için en iyisi)

shape aracılığıyla

Özelliklerle donatılmış, yapay zeka destekli bir mortgage çözümü mü arıyorsunuz? Shape CRM, öne çıkan bir seçimdir. Mortgage brokerları, kredi verenler ve kredi yetkilileri için özel olarak tasarlanmış bu yazılım, tek bir platformda, işlemlerin başlatılmasından satışa ve pazarlama otomasyonuna kadar her şeyi basitleştirir.

500'den fazla yerleşik özelliğe sahip Shape, potansiyel müşterileri yönetmenize, takipleri otomatikleştirmenize ve POS ve LOS sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmanıza olanak tanır. İpotek işinizi büyütürken veya potansiyel müşteri dönüşümlerini optimize ederken, Shape'in hepsi bir arada yaklaşımı zaman kazandırır ve verimliliği artırır.

En iyi özellikleri şekillendirin

Entegre CRM, çevirici, e-posta/metin otomasyonu, POS, LOS entegrasyonları ve önceden oluşturulmuş CRO web sitelerine erişin

Otomatik çağrı transkriptleri, AI puanlama, uyumluluk kontrolleri ve puan tabanlı uyarılarla karar verme sürecini iyileştirin

Önceden oluşturulmuş e-posta, metin ve durum güncelleme dizileriyle otomatik damla kampanyaları yürütün

Anket tarzı potansiyel müşteri hunileri ve dönüşüm için optimize edilmiş açılış sayfaları ile dönüşümleri artırın

Sınırları Şekillendirin

Büyük kurumsal şirketler için sınırlı gelişmiş özellikler

Bazı kullanıcılar verimsiz müşteri desteği ile karşılaştı

Fiyatlandırmayı şekillendirin

Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları şekillendirin

G2: 4,9/5 (95+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

Shape hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Shape gibi, operasyonları otomatikleştirip potansiyel müşterileri takip ederken zaman kazanmak için bu kadar kolay bir yaklaşım hiç görmemiştim. Gereksinimlerinize uyum sağladığı ve kullanımı kolay olduğu için kullanıcı dostu olmasını çok seviyorum.

Shape kadar operasyonları otomatikleştiren ve potansiyel müşterileri takip ederken zaman kazandıran bu kadar kolay bir yaklaşım daha önce hiç görmedim. Gereksinimlerinize uyum sağladığı ve kullanımı kolay olduğu için kullanıcı dostu olmasını çok seviyorum.

9. Aidium (AI destekli müşteri adayı yönetimi için en iyisi)

aidium aracılığıyla

Bazen, CRM için en iyi yol basitliktir. Zahmetsiz otomasyonlarla birlikte sunulursa daha da iyidir. Aidium, potansiyel müşteri dönüşümünü en üst düzeye çıkarmak için geliştirilmiş böyle bir araçtır.

Yapay zeka destekli potansiyel müşteri puanlama, akıllı otomasyon ve entegrasyonlar sunarak, iş akışınızı etkili bir şekilde yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olur. İster yönlendirmeleri izliyor, ister potansiyel müşterileri besliyor, ister pazarlama kampanyaları yürütüyor olun, Aidium kullanımı kolay bir arayüzde verimliliği artırmak ve daha fazla anlaşma kapatmak için gerekli araçları sağlar.

Aidium'un en iyi özellikleri

Yanıt sürelerini iyileştirmek için takipleri, hatırlatıcıları ve iletişimleri otomatikleştirin

AI'yı kullanarak yüksek potansiyelli potansiyel müşterileri belirleyin ve pazarlama çabalarınızı ince ayar yapın

Sezgisel, kod gerektirmeyen sürükle ve bırak aracıyla pazarlama kampanyaları oluşturun ve başlatın

Canva entegrasyonu ile doğrudan CRM içinde dikkat çekici pazarlama materyalleri tasarlayın

Aidium Sınırlamaları

Bazı müşteriler yavaş müşteri desteğinden şikayetçi

Küçük işletmeler için pahalı olabilir

Aidium fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Aidium puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Salesforce Financial Services Cloud (Kurumsal düzeyde mortgage otomasyonu için en iyisi)

salesforce Financial Services Cloud aracılığıyla

Salesforce Financial Services Cloud (FSC), borçluları yönetmek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Büyük mortgage kredi kuruluşları, finans kurumları ve yüksek hacimli kredi yetkilileri için idealdir.

Yapay zeka destekli içgörüler ve otomasyon, kredi işlemlerini optimize etmenize ve borçlu deneyimlerini iyileştirmenize yardımcı olur. Yerleşik raporlama araçları ve kolay entegrasyonlar, uyumluluk ve verimliliği korurken işinizi büyütmenize yardımcı olur.

Salesforce Financial Services Cloud'un en iyi özellikleri

Sezgisel veri toplama ve belge yönetimi ile kredi başvurularını kolaylaştırın

AI destekli kişiselleştirme ile özel öneriler ve finansal içgörüler sağlayın

Otomatikleştirilmiş sigorta iş akışlarıyla manuel işleri azaltın ve doğruluğu artırın

Kredi memurları, borçlular, komisyoncular ve emlakçılar arasındaki işbirliğini geliştirin

Salesforce Financial Services Cloud Sınırlamaları

Zor öğrenme süreci; aracı iyi kullanmak için kapsamlı eğitim gerekir

Diğer CRM seçeneklerine göre daha yüksek fiyat

Salesforce Financial Services Cloud fiyatlandırması

Ücretsiz: 30 günlük deneme

Satışlar: Kullanıcı başına aylık 300 $ (yıllık faturalandırılır)

Hizmet: Kullanıcı başına aylık 300 $ (yıllık faturalandırılır)

Satış ve Hizmet: Kullanıcı başına aylık 325 $ (yıllık faturalandırılır)

Einstein 1 Satış ve Hizmet için: Kullanıcı başına aylık 700 $ (yıllık faturalandırılır)

Sigorta Ürün Yönetimi: 180.000 $/yıl, kuruluş başına (yıllık faturalandırılır)

Sigorta Poliçesi Yönetimi: 42.000 $/10 milyon GWP (yıllık faturalandırılır)

Sigorta Hasar Yönetimi: 27.000 $/10 milyon $ GWP (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Financial Services Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Salesforce Financial Services Cloud hakkında ne diyor?

Yazılımın özelleştirilebilir olmasını seviyorum. İşinize göre uyarlayabilirsiniz, tersi değil.

Yazılımın özelleştirilebilir olmasını seviyorum. İşinize göre uyarlayabilirsiniz, tersi değil.

💡 Profesyonel İpucu: CRM'nizi seçtikten sonra, takımınızın onu etkili bir şekilde kullanmasını sağlamak için uygun eğitime yatırım yapın. Sadece şirket için değil, bireysel mortgage kredisi yetkilileri için de faydalarını vurgulayarak benimsenmesini teşvik edin.

ClickUp ile artık kredi günleri sona erdi!

Mortgage CRM'ler, kredi memurlarına her bir potansiyel müşteri, kredi aşaması ve takip görevleri hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlayan, tek bir gösterge panelinde bulunan hayat kurtarıcı araçlardır.

Tüm bu araçlar özel bir şeyler sunar, ama ClickUp? Her şeyi içeren bir pakettir: CRM ve proje yönetimi tek bir şık platformda. Otomatik hatırlatıcılar, kredi puanları ve kredi türleri için Özel Alanlar ve merkezi belge depolama gibi özelliklerle hiçbir şey gözden kaçmaz.

Bundan daha iyisi olabilir mi? Bizce olamaz. Ama sadece bizim sözümüze güvenmeyin. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve kendiniz deneyin!