ADHD için Zaman Bloklamayı Kullanarak Odaklanma ve Verimliliği Artırma

Yasal Uyarı: Bu makale, verimlilik yöntemi olarak zaman bloklaması hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) veya başka herhangi bir sağlık durumunun profesyonel tıbbi tavsiyesi, teşhisi veya tedavisi yerine geçmez.

Keyif aldığınız bir şeyle meşgulken dakikalar su gibi akar, ama o kadar heyecan verici olmayan bir göreve odaklanmanız gerektiğinde durum değişir, değil mi?

Kendinize "Beş dakika sonra başlayacağım" dersiniz, ancak dikkatiniz dağılır ve birdenbire gün bitmiş olur. DEHB tanısı konmuş birçok kişi için zamanın nasıl geçtiğini fark etmemek çok kolaydır. Peki, beyninize karşı değil, onunla birlikte çalışan bir sistem kurabilseydiniz ne olurdu?

ADHD için zaman blokları burada açık bir fark yaratır.

Bu blog yazısında, zaman bloklamayı kullanarak odaklanma ve verimliliği nasıl artırabileceğinizi keşfedeceğiz. Ayrıca, ClickUp'ın bu süreci nasıl kolaylaştırdığına da bakacağız. 📝

Zaman Bloklama Nedir?

Zaman bloklama, görevlere belirli zaman aralıkları atayarak günü yapılandırmaya yardımcı olan bir verimlilik yöntemidir. Bir görevi belirli bir zamana planlarsınız (örneğin, e-postaları kontrol etmek ve yanıtlamak için sabah 9'dan 10'a kadar) ve bunu yerine getirirsiniz. Zaman bloklama, aynı anda birden fazla işle uğraşmanızı önleyerek tek bir önceliğe odaklanmanızı sağlar.

Bu yöntem, derinlemesine çalışma, toplantılar ve hatta molalar için çok işe yarar ve önceliklerin hak ettikleri ilgiyi almasını sağlar. Zamanı bloklara ayırmak, programa kontrol hissi verir ve ertelemeyi önler.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Benjamin Franklin, zaman bloklamayı erken benimseyenlerden biriydi. Gününü titizlikle planlar, sabah 5'te uyanır ve kendine "Bugün ne iyi şeyler yapacağım?" diye sorardı. Programında düşünme ve kendini geliştirme için ayrılmış zaman dilimleri bile vardı.

Zaman Bloklamanın DEHB'li Beyinlerin Odaklanmasına Nasıl Yardımcı Olabilir?

Zaman blokları, ADHD'li beyinlerin odaklanma ve zaman yönetimi zorluklarının üstesinden gelmesi için pratik bir yol sunar. Sık sık bir kasırga gibi hissedilen dünyada bir yapı oluşturur ve dikkati olması gereken yere yönlendirir.

İşte farkı nasıl yaratıyor. 👇

Zihinsel aşırı yükü azaltma

ADHD, kafanızı görevler, dikkat dağıtıcı unsurlar ve daha pek çok şeyle doldurabilir.

Zaman bloklama bunu ortadan kaldırır. E-postalar için 30 dakika veya bir proje için bir saat ayırarak, devasa bir "yapılacaklar" listesini daha küçük ve daha kolay parçalara bölersiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Bill Gates, derin iş zamanı bloklama stratejisi izler. Düşünmek, okumak ve yenilik yapmak için dikkatinin dağılmayacağı zamanlar planlar ve genellikle sadece öğrenmek ve strateji geliştirmek için kendini izole ettiği " Düşünme Haftaları "na çekilir.

Hiperodaklanmayı dengeye getirme

Araştırmalar, ADHD'nin genellikle hiper odaklanma ile birlikte ortaya çıktığını göstermektedir. Hiper odaklanma, bir şeye o kadar derinlemesine daldığınızda diğer her şeyi unuttuğunuz durumlardır. Zaman blokları, belirli dönemler atayarak ve molalar planlayarak bu durumu kontrol altına alır.

Bu sınırlar yorgunluğu önler ve bir sonraki odak noktasına sorunsuz bir geçişi teşvik ederek daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Başlangıcı kolaylaştırma

ADHD ile bir şeye başlamak zor gelebilir.

Zaman bloklaması, bir plan oluşturur (örneğin, saat 11'de telefon görüşmeleri, öğlen planlama) ve anında karar verme ihtiyacını ortadan kaldırır. Her bölümü tamamlamak, bir ivme oluşturur ve bir sonraki adıma güç veren başarı duygusunu pekiştirir.

Enerji akışınıza uyum sağlama

O huzursuz vızıltı mı? O gerçek. Zaman bloklama, bir göreve 25 dakika gibi kısa süreler ayarlayıp ardından kısa bir mola vererek bu sorunu ortadan kaldırır. Enerjinizi çok sıkı bir kalıba sokmadan hareket etmenizi sağlar.

⚙️ Bonus: Her ayrıntıyı fazla düşünmeden gününüzü planlamak için bu ücretsiz günlük plan şablonlarını deneyin.

İç eleştiriyi yumuşatmak

Planlar suya düştüğünde, DEHB kendinizi berbat hissetmenize neden olabilir. Zaman blokları bunu tersine çevirir. Küçük, ulaşılabilir kazanımları sıralar; bir bloğu tamamlamak, yetenekli olduğunuzu gösterir ve o rahatsız edici sesi adım adım susturur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Winston Churchill, bunun kendisine "bir günde iki gün" kazandırdığına inanarak günlük rutinine öğle uykusu eklemişti. Günümüzde birçok profesyonel, verimliliklerini artırmak için kısa öğle uykularını zaman blokları halinde planlamaktadır.

ADHD için Zaman Bloklamayı Uygulama Adımları

Düşünceleriniz bir fikirden diğerine atladığında ve dikkatiniz her yöne dağıldığında, günü yapılandırmak imkansız gibi gelebilir. Zaman blokları, netlik ve ivme kazandıran bir çerçeve sunarak, yolunuzdan sapmamanızı ve zaman kazanmanızı kolaylaştırır.

Zaman bloklamayı nasıl yapacağınızı öğrenin. 🗓️

Adım #1: Anahtar görevlerinizi belirleyin

Sabahları genellikle yapmanız gereken her şey hakkında bir sürü düşünce akını yaşarsınız. Güne dalmadan önce, bir dakikanızı ayırarak önemli olanları not alın.

Beyniniz size 20 görevin hepsinin eşit derecede önemli olduğunu söylüyor olabilir (ama değildir). Bir kağıt alın veya favori uygulamanızı açın ve bugün yapılması gerekenleri yazın. Çoğumuz bir günde başarabileceğimizi abartırken, daha az önceliğe odaklandığımızda başarabileceklerimizi hafife alıyoruz.

Zihinsel gürültüyü ortadan kaldırmak için bu hızlı yöntemi deneyin:

Üçlü güç: Bugün tamamlanması halinde en büyük farkı yaratacak üç görevi belirleyin

Enerji eşleştirme: Her görev için gerekli tahmini enerji seviyenizi not edin (yüksek, orta, düşük)

Motivasyon işaretleri: Gerçekten yapmak istediğiniz görevlerin yanına bir sembol ekleyin, kaçındığınız görevlerin yanına ise

Delegasyon olanakları: Başka biri tarafından yerine getirilebilecek görevleri işaretleyin

İş taahhütleri, kişisel ihtiyaçlar ve ev sorumlulukları gibi kategorileri göz önünde bulundurun. Her kategori için kendinize şu soruyu sorun: Bugünü başarılı hissetmek için yapılması gereken bir veya iki görev nedir? Bu odaklanmış yaklaşım, sonsuz ADHD yapılacaklar listelerinden kaynaklanan bunalmayı önlemeye yardımcı olur.

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Her dakikayı planlamaya çalışmıyorsunuz. Bunun yerine, gününüzde gerçek düşünmenin kesintiye uğramadan gerçekleşebileceği odaklanma adacıkları yaratıyorsunuz. Bunu nasıl uygulayacağınızı mı merak ediyorsunuz? ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'i kullanarak öncelik verilecek görevleri belirleyin ve kolayca planlayın

Adım #2: Sabit zaman dilimleri ayırın

Şimdi zamanı bloklara ayırmanın sihrine geçelim: görevleriniz için belirli zaman dilimleri atayın. Bu, beyninizin faaliyetler arasında geçiş yapmasına yardımcı olan sınırlar oluşturur.

Püf noktası nedir? Bir görevin tamamlanacağını düşündüğünüz sürenin iki katını ayırın. Özellikle hiper odaklanma başladığında ve zamanın nasıl geçtiğini unuttuğumuzda, işleri ne kadar çabuk tamamlayabileceğimiz konusunda iyimser olma eğilimindeyiz. Bu tampon süresi, sürekli programın gerisinde kalmanın yarattığı hayal kırıklığını önler.

Sabah saatleri, derin düşünme gerektiren karmaşık görevler için idealdir, rutin görevler ise enerjinin doğal olarak düştüğü öğle yemeği sonrası saatlere daha uygundur. Doğal enerji düzeninize dikkat edin; bu, beyninize uygun bir iş programı oluşturmak için değerli veriler sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: Araştırmalar, DEHB'li kişilerin motivasyon ve ödülle ilişkili bir nörotransmitter olan dopamin seviyelerinin daha düşük olabileceğini göstermektedir. Bu, motivasyon ve odaklanma ile ilgili bazı zorlukları açıklayabilir, ancak aynı zamanda uyarıcı, yüksek ödüllü faaliyetlere yönelmeye de katkıda bulunur.

Adım #3: Molalara öncelik verin

Ara vermeden çalışmak verimli görünebilir, ancak genellikle ters etki yapar. Yorgunluk baş gösterir, odaklanma kaybolur ve birdenbire hiçbir şey yapılmaz hale gelir.

ADHD beyinlerine özellikle hitap eden stratejiler şunlardır:

Dans partisi molalarını hak ediyorsunuz ( Pinterest aracılığıyla)

Hareket mikro patlamaları: 60 saniyelik dans partileri, hızlı esnemeler veya zıplamalar, biriken fiziksel enerjiyi serbest bırakırken odaklanmayı yeniden sağlar

Doğa sıfırlar: Doğal ortamlara kısa süreli maruz kalmak bile zihinsel yorgunluğu önemli ölçüde azaltabilir ve dikkati geri kazanabilir

Dopamin artırıcılar: İş bloklarını tamamlamak için olumlu pekiştirme sağlayan, gerçekten zevk aldığınız kısa aktiviteler

Duyusal değişiklikler: Ortamın veya duyusal girdilerin (ışık, ses, sıcaklık) değiştirilmesi, dikkat dağınıklığına yol açan zihinsel yorgunluğu önlemeye yardımcı olabilir

Odaklanarak çalıştığınız dönemler arasında 5-10 dakikalık kısa molalar verin. Bu molalar beyninize dinlenme ve sıfırlanma fırsatı verir.

Bazıları Pomodoro tekniğini (25 dakika iş, ardından 5 dakika mola) kendi ritmine uygun bulurken, diğerleri 45-60 dakikalık daha uzun blokları tercih eder. Kendinizi yormadan ivmeyi korumaya yardımcı olan modeli keşfetmek için denemeler yapın.

📖 Ayrıca okuyun: Nörolojik çeşitliliğe sahip kişiler işverenlerinin bilmesini istedikleri şeyler

Kağıt planlayıcılar bazıları için çok işe yararken, dijital araçlar özellikle ADHD'li kişiler için zaman bloklamaya yardımcı olan özellikler sunar.

Zaman takibi yazılımı seçerken şu özellikleri göz önünde bulundurun:

Cihazlar arası senkronizasyon: Planlayıcınızı unutma telaşı yaşamadan programınıza her yerden erişin

Görsel özelleştirme: Görev türleri hakkında anında görsel ipuçları oluşturan renk kodlu seçenekleri arayın

Değişken hatırlatıcılar: Birden fazla bildirim (geçişlerden 15 dakika, 5 dakika önce) sağlayan uygulamaları bulun

Sorunsuz giriş: Yeni görevleri eklemek zahmetsiz olan araçları seçin, başka bir angarya değil

Önceden tasarlanmış çerçeveler: Aracın, geçiş süresini, değişken odaklanma dönemlerini ve yerleşik molaları hesaba katan Aracın, geçiş süresini, değişken odaklanma dönemlerini ve yerleşik molaları hesaba katan ADHD dostu şablonlar sunduğundan emin olun

ADHD Zaman Yönetimi için ClickUp

Zaman bloklama basit gibi görünebilir: bir program belirleyin, ona sadık kalın ve işleri tamamlayın. Ancak DEHB bu işi zorlaştırır.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, zaman bloklamayı zorlaştıran ayrıntıları hallederek baskıyı ortadan kaldırır. Bu zaman bloklama uygulaması bunu nasıl başarır? 👇

Programınızı tekrar tekrar gözden geçirmeden gününüzü yapılandırın

ClickUp Takvim'de görevleri, toplantıları ve odaklanma zamanlarını düzenleyin

Toplantılar ve son teslim tarihleri sürekli değişirken odaklanarak çalışmak için zaman bulmak zor olabilir. ClickUp Takvim, otomatik planlama ile bu sorunu çözer ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutar.

Bir pazarlama analistinin gün boyunca toplantılara katılırken bir raporu tamamlaması gerektiğini varsayalım. Yapılandırılmış zaman blokları olmadan, rapor sürekli ertelenir.

Takvim uygulaması, bir sonraki uygun zaman diliminde iki saatlik bir odaklanma bloğu planlar ve önceliği düşük görevleri buna göre kaydırır. Bir toplantı iptal edilirse, o zaman derinlemesine çalışmak için kullanılabilir hale gelir.

ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonunu kullanarak gününüzü verimli bir şekilde planlayın

ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonu bu süreci daha da basitleştirir. En önemli görevlerinizi öne çıkararak, verimliliğin en yüksek olduğu saatlerde bunlara odaklanmanızı sağlar. Dikkatinizi dağıtan düşünceleri ve önceliği düşük görevleri "park etmek" için ayrılmış bir alan, iş akışınızı düzenli tutar.

Bu zaman bloklama şablonu, görev görselleştirmeyi ClickUp Zaman Yönetimi ile birleştirdiği için öne çıkıyor. Düşünceleri park etme özelliği dikkat dağınıklığının önüne geçerken, zaman tahminleri her gün neler başarılabileceğine dair net bir resim sunar.

Daha fazla esneklik için, ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ve ClickUp Program Bloklama Şablonu, görevleri ve taahhütleri düzenlemek için farklı yollar sunar.

Takılmadan odaklanın

Birden fazla son teslim tarihi aynı anda dikkatinizi çekiyorsa, görevleri sıralamak çok zor olabilir. Entegre AI asistanı ClickUp Brain, öncelikleri yapılandırmanıza ve düzenli bir ş Akışı oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain ile yapay zeka destekli görev önceliklendirme ve toplantı organizasyonu elde edin

Örneğin, bir serbest tasarımcının üç projesi olduğunu varsayalım: bir broşür revizyonu, bir web sitesi yeniden tasarımı ve bir sosyal medya kampanyası.

ClickUp Brain, hızlı bir görev olduğu için önce revizyonu planlar, ardından web sitesinin yeniden tasarımı için yoğun bir iş bloğu ayırır ve kampanya incelemesini daha sonraki bir zamana atar.

Toplantı notları da düzenli kalır. AI asistanı, transkriptler oluşturur ve eylem öğelerini ilgili görevlere bağlar. Bir proje yöneticisi arama sırasında düzenlemeler atarsa, bu değişiklikler anında kaydedilir, böylece hafızaya veya dağınık notlara güvenme ihtiyacı azalır.

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, 15 veya 30 dakika gibi daha kısa iş aralıklarının ADHD'li kişiler için daha uygun olduğunu ve tükenmişlik ve dikkat dağınıklığını önleyerek zihinsel yorgunluğu azaltmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

Projeleri yönetilebilir adımlara bölün

Görevler çok büyük göründüğünde, başlamak imkansız gibi gelebilir.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak işleri yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir adımlara ayırın

Başlamak için en iyi yer ClickUp Görevleri'dir. Bir projeyi daha küçük parçalara ayırmak, yönetimi kolaylaştırır, böylece hiçbir şey belirsiz veya yapılandırılmamış hissettirmez.

Bir ürün demosu üzerinde çalışan bir yazılım geliştiricisi, belirsiz bir "Demo hazırla" göreviyle uğraşabilir, ancak bu görevi parçalara ayırmak onu daha yönetilebilir hale getirir:

Öne çıkan anahtar özellikleri özetleyin

Adım adım video kaydı yapın

Sunum için slaytları hazırlayın

Demo'yu deneyin

💡 Profesyonel İpucu: Görevlerin ne kadar süreceğini tahmin etmek için yerleşik ClickUp Proje Zaman Takibi'ni deneyin. İş modellerinizin net bir resmini sunar, daha doğru zaman çizelgeleri ayarlamanıza yardımcı olur ve gelecek planlamayı çok daha kolay hale getirir.

Büyük görevleri küçük, yapılabilir adımlara bölün

Görevler açıkça tanımlanmış olsa bile, önce neye odaklanılacağına karar vermek zor olabilir. ClickUp Görev Öncelikleri, önemli görevlerin bir kenara bırakılmasını önler.

ClickUp'ta görev önceliklerini belirleyerek en önemli konulara odaklanın

Dikkat birden fazla şey arasında birden atladığında, öncelik belirleme net bir yol haritası oluşturur. Bu durumda, anahtar özellikleri belirlemek en önemli öncelik olabilirken, prova yapmak daha düşük öncelikli olabilir. Bu şekilde, odak doğru zamanda en önemli şeylere kalır.

Ancak neyin önemli olduğunu bilmek her zaman yeterli değildir; neyin ne zaman yapılacağını hatırlamak da aynı derecede önemlidir.

Hafızanıza güvenmeden işlerinizi takip etmek için ClickUp Hatırlatıcıları oluşturun

ClickUp Hatırlatıcılar, son tarihler yaklaşmadan önce zamanında uyarılar sağlar. Yürüyüş videosunun saat 15:00'te olması gerekiyorsa, saat 13:30'da bir hatırlatıcı ayarlamak, yalnızca hafızaya güvenmeden doğru anda odaklanmanıza yardımcı olur. Bu küçük ayarlamalar, kendinizi bunalmış hissetmeden işleri takip etmenizi kolaylaştırır.

📖 Ayrıca okuyun: Birden fazla takvimi verimli bir şekilde yönetme

Hızınızı kaybetmeden iş ve molalar arasında denge kurun

ClickUp'ın PomoDone Entegrasyonunu kullanarak görevleri yolunda tutun

ClickUp'ın PomoDone Entegrasyonu, doğru zamanda molaların verilmesini sağlarken odaklanmış sprintlerde çalışmak için yapılandırılmış bir yol sunar.

Bir araştırma makalesi üzerinde çalışan bir yüksek lisans öğrencisini ele alalım. İlk 10 dakika verimli geçebilir, ancak ardından dikkat dağıtıcı unsurlar ortaya çıkar: bir bildirim, konuyla ilgisiz bir düşünce veya yazmak yerine notları yeniden düzenleme dürtüsü. Diğer taraftan, aşırı odaklanma ortaya çıkabilir ve saatlerce kesintisiz çalışmaya, ardından da tamamen tükenmişlik hissine yol açabilir.

ClickUp, Pomodoro uygulamasıyla birlikte çalışarak işi 25 dakikalık yazma sprintlerine ve 5 dakikalık molalara bölerek dengeli bir rutin oluşturur. Dört döngüden sonra, daha uzun bir mola, bir sonraki bölüme geçmeden önce sıfırlama imkanı sağlar.

✏️ TL;DR: ClickUp ile ADHD için zaman bloklama araçlarının hızlı bir özeti 🎯 ClickUp Şablonları : Günlük Zaman Bloklama, Takvim Planlayıcı veya Program Bloklama şablonlarını deneyin ve kurulum yorgunluğunu atlatın 🗓 ClickUp Takvim : Sürükle ve bırak kolaylığıyla odaklanarak çalışmak için bloklar ve toplantılar planlayın 🧠 ClickUp AI : Görevleri otomatik olarak önceliklendirin, notları düzenleyin ve gününüzü sizin için yapılandırın 📋 ClickUp Görevleri : Büyük projeleri küçük adımlara bölün, öncelikleri belirleyin ve tek bir yerden takip edin ⏳ ClickUp Zaman Takibi : Görevlerin gerçekten ne kadar sürdüğünü anlayın ve planlarınızı buna göre ayarlayın 🔔 ClickUp Hatırlatıcılar : Hafızanıza güvenmeden görevler arasında geçiş yapmak için hatırlatıcılar alın

Zaman Bloklamayı İşiniz İçin Verimli Hale Getirmek İçin İpuçları

Zaman bloklamayı daha basit hale getirmek için bazı ipuçlarına göz atalım. 🧑‍💻

Küçük adımlarla başlayın: Tüm programınızı bir anda değiştirmeye çalışmak yerine, gününüzün sadece bir veya iki saatini bloklayarak başlayın. Bu kademeli yaklaşım, beyninizin direnç göstermeden uyum sağlamasına yardımcı olur

Bağlam tabanlı ADHD rutini tasarlayın: Benzer görevleri zihinsel modlara (yaratıcı, analitik, idari) göre gruplandırarak, bilişsel kaynakları tüketen yorucu zihinsel geçişleri en aza indirin Benzer görevleri zihinsel modlara (yaratıcı, analitik, idari) göre gruplandırarak, bilişsel kaynakları tüketen yorucu zihinsel geçişleri en aza indirin

Duyusal bağlantılar oluşturun: Belirli duyusal deneyimleri (belirli bir çalma listesi, koku veya fiziksel konum) farklı iş bloklarıyla ilişkilendirerek beyninizin uygun zihinsel durumu daha hızlı tanımasını ve bu duruma geçmesini sağlayın

"Kitap ayracı" uygulamasını deneyin: Her güne aynı 10 dakikalık rutinlerle başlayın ve bitirin, böylece beyninizi iş moduna geçirin ve ardından tamamlandığını işaret ederek psikolojik sınırlar oluşturun

odaklanamıyorsanız, beden ikilemini kullanın: Blokladığınız zaman dilimlerinde bir arkadaşınız veya iş arkadaşınızla sanal ortak çalışma oturumları planlayın. Yanınızda (uzaktan da olsa) başka birinin çalışıyor olması, sizi takip etme konusunda daha sorumlu hissetmenizi sağlayabilir İş yerinde, beden ikilemini kullanın: Blokladığınız zaman dilimlerinde bir arkadaşınız veya iş arkadaşınızla sanal ortak çalışma oturumları planlayın. Yanınızda (uzaktan da olsa) başka birinin çalışıyor olması, sizi takip etme konusunda daha sorumlu hissetmenizi sağlayabilir

İyi Harcanan Zaman, İyi Kullanılan ClickUp

Odaklanma her zaman istediğiniz anda gelmez; DEHB'li kişiler için odaklanmak, tüm gün boyunca peşinde koşmak gibi hissettirebilir. Zaman blokları bu dinamiği değiştirir. Kaosa düzen getirir, günü yönetilebilir parçalara ayırır ve zorlu görevleri ilerleme göstergelerine dönüştürür.

Anahtar, mükemmellik değil, ritimdir. Gerçekçi bir plan, zaman tamponları ve anlamlı molalar, ivmeyi korumayı kolaylaştırır. Ne yapacağınızı ve ne zaman yapacağınızı bildiğinizde, sapma olasılığınız azalır ve planınızı gerçekleştirme olasılığınız artar.

ClickUp bu ritmi hayata geçirir. Günlük Zaman Bloklama Şablonundan Takvim ve Brain ile AI destekli önceliklendirmeye kadar, genellikle engel teşkil eden tahminleri ve karar verme yorgunluğunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Yapı, esnekliğin düşmanı değildir. Doğru sistem kurulduğunda, yapı sizin desteğiniz haline gelir.

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