i̇ş Yerinde Görevlerinizi Yönetmenize Yardımcı Olacak 10 DEHB Dostu Şablon

Yemek yemeyi, işe gitmeyi, uyumayı hatırlatmak veya zamanı takip etmek için telefonunuza yüzlerce alarm kuruyor musunuz?

Yapılacaklar listeniz, yapmanız gereken en önemsiz şeylerin bitmek bilmeyen bir listesi mi? Yoksa gününüzü daha iyi düzenlemek için sürekli yeni fikirler ve yollar mı arıyorsunuz? Masalarınızda yüzlerce not mu var, telefonunuzda birden fazla günlük planlayıcı uygulaması mı kullanıyorsunuz?

Cevabınız evet ise, bu makale tam size göre!

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan kişiler için, günlük görevlerin labirentinde yolunu bulmak imkansız gibi görünebilir. Elindeki görevlere konsantre olmayı inanılmaz derecede zor bulurlar.

Sınava çalışmak, iş görevlerini tamamlamak veya hatta günlük konuşmalara katılmak gibi durumlarda, dikkatini vermek zor olabilir.

Bu zorluk, zeka veya motivasyon eksikliğinden kaynaklanmaz, daha çok dikkat düzenlemesini etkileyen beyin bağlantılarındaki farklılıklardan kaynaklanır.

Şablonlar DEHB'li kişilerin başarılı olmasına nasıl yardımcı olabilir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün bir araştırmasına göre, tedavi edilmeyen DEHB semptomları olan kişiler her yıl ortalama 22 gün verimlilik kaybı yaşıyor.

Russell A. Barkley ve ekibi tarafından yapılan başka bir araştırmada, DEHB'li yetişkinlerin işten kovulma olasılığının yaklaşık %60, iş yerinde sorun yaşama olasılığının %30 ve dürtüyle işten ayrılma olasılığının üç kat daha fazla olduğu bildirilmiştir.

Bu durum, günlük hayatın taleplerine ayak uydurmaya çalışırken genellikle yetersizlik, endişe ve bunaltı hissine yol açar.

Karşılaştıkları zorluklara rağmen, DEHB'li bireyler inanılmaz derecede dirençli ve beceriklidir. Genellikle, benzersiz bilişsel dünyalarında yolunu bulmak için başa çıkma stratejileri geliştirir ve her zaman ihtiyaçlarını karşılamayan bir dünyada başarılı olmanın yollarını bulurlar. Bir strateji, görevleri kolaylaştırmak, konsantrasyonu ve verimliliği artırmak için şablonlar kullanmayı içerir.

Şablonlar, DEHB'li bireylerin görev başlatma ve organizasyonla ilgili engelleri aşmalarına yardımcı olabilecek yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

Şablonlar, karmaşık görevleri daha küçük ve daha yönetilebilir adımlara bölerek, DEHB'li kişilerin işe başlamasını ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.

Hayat planlayıcı sayfaları, proje yönetimi şablonları veya ADHD yapılacaklar listeleri gibi hazır bir çerçeveye sahip olmak, günlük hayatın kaosunda netlik ve yön sağlayabilir.

Görsel ipuçları ve uyarılar sağlayan şablonlar, DEHB'li kişilerin düzenli ve dikkatli kalmasına yardımcı olarak görev yönetimi ile ilişkili bilişsel yükü azaltır.

İyi bir DEHB şablonu nedir?

İyi bir DEHB dostu şablon, DEHB'li bireylerin günlük olarak karşılaştıkları zorlukları hafifletme veya en aza indirme özelliğiyle karakterize edilir.

Ayrıca şunları da yapmalıdır:

Dikkat dağınıklığını en aza indirgemek ve odaklanmaya yardımcı olmak için yapılandırılmış bir yaklaşıma sahip net ve basit tasarım özelliği

Görevleri ve öncelikleri etkili bir şekilde kategorize etmeye yardımcı olan renk kodları, simgeler veya sembollerle görsel düzenleme sağlayın

Bireysel tercih ve ihtiyaçlara uyum sağlamak için özelleştirme esnekliği sunun

Önemli görevleri ve son tarihleri hatırlamaya yardımcı olacak uyarılar ve hatırlatıcılar ekleyin

Karmaşık görevleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölerek bunalmayı azaltın

Zamanı verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak zaman bloklama tekniklerini uygulayın ve aynı zamanda önemli görevlere konsantre olabilmeniz için öncelik yönetimine yardımcı olun

Dijital araçlarla entegre ederek iş akışını kolaylaştırın ve ilerleme izleme özelliği ile olumlu pekiştirme sağlayın

Genel olarak, iyi bir ADHD şablonu, düzenli olmanıza, odaklanma ve verimliliğinizi artırmanıza ve kişisel gelişiminizi desteklemeye yardımcı olmak için organizasyon, verimlilik, öz bakım ve hedeflerinize ulaşmanızı destekleyen bir çerçeve sağlamalıdır.

i̇ş için 10 DEHB dostu şablon

Artık iyi ve etkili bir ADHD şablonunun nasıl olması gerektiğini bildiğinize göre, işinize yardımcı olması için indirebileceğiniz en iyi 10 ADHD şablonunun bir listesini oluşturduk!

1. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile tüm görevlerinizi bir arada oluşturun ve yönetin

Randevularınıza veya toplantılarınıza yetişmekte zorlanıyorsanız, ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu hayatınızı değiştirecek. Verimliliği artırmak ve son teslim tarihlerinizi yakalamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablon, altı görünüm içeren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir: Özet Görünümü, İlerleme Panosu, Zaman Çizelgesi Görünümü, Aylık Planlayıcı ve Başlangıç Kılavuzu.

Bu, görev listenizi, etkinliklerinizi ve son tarihlerinizi benzersiz tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre görsel olarak düzenlemenizi sağlar. Bu esneklik, ADHD'li kişiler için özellikle yararlıdır, çünkü kendi bilişsel tarzlarına en uygun görünümü seçmelerine olanak tanır ve bunalmayı azaltmaya yardımcı olur.

Dahası, ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile görevler atayabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz. Görev yönetimine yönelik bu akıcı yaklaşım, bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırdığı için ADHD'li kişilerin düzenli ve odaklanmış kalmasına yardımcı olabilir.

2. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonu ile gününüzü kolayca planlayın, zamandan tasarruf edin ve hedeflerinize ulaşın

ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonu, günlük etkinlikleri, etkinlikleri, randevuları, işleri ve görevleri hazırlamak ve yönetmek için yapılandırılmış bir çerçeve sunarak gün boyunca odaklanmanızı ve verimli çalışmanızı sağlar.

Bu şablonu, size aşağıdakileri sağlayan ikinci bir beyin olarak düşünün:

Günlük görevlerinizi Kişisel, İş veya Hedefler gibi kategorilere ayırın

Görevleri aciliyetine göre önceliklendirin

Grafikler ve çizelgelerle ilerlemeyi görselleştirin

ClickUp'ın Günlük Planlayıcı şablonu, Özel Durum, Özel Alanlar, Özel Görünümler ve Proje Yönetimi özellikleri dahil olmak üzere tamamen özelleştirilebilir.

Günlük görevleri tamamlama konusunda stresi azaltmaya yardımcı olur ve ADHD'li kişilerin zaman yönetimi ve verimliliğini artırır.

3. ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Günlük Zaman Bloklama Şablonu ile önemli işlerinizi tamamlayın ve tükenmişlikten kaçının

ADHD'li bir kişi olarak, zamanınızı yönetmek ve gününüzü etkili bir şekilde planlamak zor olabilir. Bazen, belirli bir göreve o kadar dalabilirsiniz ki, zamanın nasıl geçtiğini fark etmez ve günün sonunda tamamlanması gereken diğer görevleri ihmal edersiniz.

Bununla mücadele etmek ve günlük görev listenizi tamamlamak için ClickUp'ın Günlük Zaman Bloklama Şablonunu deneyin.

Bu zaman bloklama şablonu size şu konularda yardımcı olabilir:

Anahtar görevlerinizi haritalandırın ve en uyanık ve verimli olduğunuz zamanlarda bunlarla ilgilenin

Düşüncelerinizi ve ikincil görevlerinizi yapılandırılmış bir şekilde düzenleyerek odaklanmanızı koruyun ve kesintileri en aza indirin

Görevlere zaman tahminleri atayarak yorgunluğu önleyin ve günlük başarılarınız hakkında gerçekçi bir bakış açısı kazanın

ClickUp'ın Günlük Zaman Bloklama Şablonu ile, günlük olarak neler başarabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak zaman tahminleri uygulayarak ADHD tükenmişliğini önleyebilirsiniz.

Bu şablon, ClickUp'ın Zaman Yönetimi özelliği ile etkinleştirilmiştir, böylece takviminizi görsel olarak görebilir, gününüzün belirli saatlerini belirli görevlere ayırabilir ve en önemli görevlerinizi günün en verimli saatlerinde tamamlayabilirsiniz.

ClickUp'ın Zaman Yönetimi özellikleriyle zamanınızı etkili bir şekilde yönetin ve hedeflerinize verimli bir şekilde ulaşın

ClickUp'ın Zaman Yönetimi özellikleri, ADHD'li bireyler için bazı yararlı araçlar sağlar:

Zaman takibi: Görevlere ne kadar zaman ayırdıklarını izlemeyi hatırlamanıza yardımcı olur

Görev süre tahminleri: Görevlerin ne kadar süreceği konusunda tahminlerde bulunmak, günü planlamaya ve zamanı daha etkili yönetmeye yardımcı olabilir

Hatırlatıcılar ve bildirimler: Görevler üzerinde çalışmaya başlamanızı veya durdurmanızı ister, işlerinizi planlandığı gibi yapmanıza yardımcı olur

Zaman blokları: Görevler için belirli zaman dilimleri ayırmak, aşırı taahhütleri önleyebilir ve bir seferde tek bir göreve odaklanmanıza yardımcı olarak bunalmışlık hissini azaltabilir

4. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile günlük görevlerinizi ve ilerlemelerini görselleştirin

Birden fazla kişi söz konusu olduğunda, bir takımda görevleri yönetmek ve son teslim tarihlerini takip etmek zordur.

Böyle bir durumda, tekrarlayan yönetim görevlerini yerine getirmek için bir görev yönetimi şablonu kullanmak en iyisidir. Böylece siz ve takımınız tüm zamanınızı ve çabanızı hedeflerinize ulaşmaya odaklayabilirsiniz.

ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu, yapılacaklarınızı üç listeyle düzenler: Eylem Öğeleri, Fikirler ve Birikmiş İşler. Bu özellik, ekranınızdaki alanı düzenlemenize ve bir seferde tek bir ilgili kategorideki görevlere odaklanmanıza yardımcı olur.

Şablon, her görev için önceden oluşturulmuş Özel Alanlar içerir. Bir görevin kime atandığını, ne zaman tamamlanması gerektiğini veya tamamlanması için ne kadar süre gerekeceğini görebilirsiniz.

💡 Pro İpucu: Acil ve önemli eylem öğelerini manuel olarak belirlemek yerine, bunu AI'nın sizin için yapmasını sağlasanız nasıl olur? ClickUp Brain ile bu mümkün — ClickUp'ın bağlam duyarlı AI'sı, çalışma alanı verilerinizi tarayarak en kritik görevleri belirler, bunları tamamlama sırasını önerir ve geçmiş verilere dayalı olarak sizin için uygun son tarihleri tahmin eder. ClickUp'ta yapay zeka destekli görev önceliklendirme ile son teslim tarihlerinin önünden gidin

5. ClickUp Yaşam Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yaşam Planı Şablonu ile hedefler oluşturun, son tarihler belirleyin ve ilerlemeyi kolayca takip edin

Hayatınızı tamamen planlamış biri misiniz? Hayatınızın tamamını değilse bile, belki de önümüzdeki 10 yılı kariyer, aile, sağlık ve kişisel refah veya finansal açıdan planlamışsınızdır.

Planınızın ayrıntılarını bir yaşam planlama şablonuna yazmak, çok ihtiyaç duyulan yön, netlik ve amaç duygusu sağlayabilir.

ClickUp'ın Yaşam Planlayıcı Şablonu, düzenli olmanıza, motivasyonunuzu korumanıza ve sizin için en önemli olan şeyleri netleştirmenize yardımcı olabilir!

Bu şablon size şunları sağlar:

Dönüm noktalarını belirleyin ve bunları gerçekleştirmek için hedefler ve görevler oluşturun

Kariyer, finans, sağlık ve ilişkiler gibi hayatınızın farklı alanları için SMART hedefler belirleyin

İlerlemeyi görselleştirin ve hareket halindeyken ayarlamalar yapın

Şablonun hedef izleme özellikleri, ADHD'li kişilerin zaman içindeki ilerlemelerini görselleştirerek odaklanmalarını ve motivasyonlarını korumalarına yardımcı olur.

6. ClickUp Günlük Saat Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Günlük Saat Planı Şablonu ile gününüzün her dakikasını kolayca planlayın

İster iş ve eğitim arasında koşturan bir yabancı öğrenci, ister ev işleri ve mesleki hedefleri ile uğraşan bir çalışan ebeveyn, ister iş yerinde birden fazla görevi aynı anda yerine getiren biri olun, günün her saatini dikkatlice planlamanın önemini bilirsiniz. Böyle bir durumda, bir program şablonu çok işinize yarayabilir.

ClickUp'ın Günlük Saat Planı Şablonu ile günlük gündeminizi kolayca planlayabilirsiniz!

Bu şablon, aşağıdakilerle ideal günlük rutininizi oluşturmanıza yardımcı olur:

Her bir görev için ne kadar zaman harcadığınızı takip edin, önemli görevlere öncelik verin ve hiçbir teslim tarihini kaçırmayın

Görevleri daha yönetilebilir parçalara ayırın ve bunları tamamlamak için ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu planlayın

Planınızda son dakika değişiklikleri olursa zaman çizelgelerini ve ş Akışlarını ayarlayın

📮ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemlerini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleri ile her zaman önce neye odaklanmanız gerektiğini bilirsiniz.

ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliği, ADHD'li kişilerin önemli olan şeylere öncelik vermelerine ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.

ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliği ile görevlerinizi önemine göre düzenleyin

Bu özellik şunları yapmanızı sağlar

Her göreve bir öncelik seviyesi atayarak, en önemli görevlere önce odaklanın

Büyük projeleri daha yönetilebilir ve daha az zorlayıcı hale getirmek için projeleri bölün

Yapılacakları görselleştirmek ve ilerlemeyi izlemek için görevlere öncelik verin; bu, motivasyonu artırabilir ve verimliliği iyileştirebilir

Bu kısa açıklayıcı videoyla görevlerinizi daha iyi önceliklendirmeyi öğrenin!

7. ClickUp İşleri Tamamlama (Basit Liste) Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İşleri Tamamlama (Basit Liste) Şablonundaki Özel Alanlar ile enerji seviyenizi, ruh halinizi ve daha fazlasını izleyin

Getting Things Done veya GTD, verimlilik uzmanı David Allen tarafından geliştirilen ve 2001 yılında yayınlanan GTD: How to Achieve Stress-Free Productivity* (GTD: Stres Olmadan Verimlilik Nasıl Elde Edilir) adlı kitabında paylaşılan basit bir zaman ve görev yönetimi yöntemidir.

Kitabında, bilgi yüklemesinden ve bunalmaktan kaçınmak için, yapmanız gereken tüm görevlerin bir listesini tutmak için zihninizden ayrı bir "toplama aracı"na sahip olmanız gerektiğini açıklıyor; temelde, her şeyi hatırlamaktan zihninizi özgürleştirmek için harici bir şablon gibi.

Bunu yaptıktan sonra, işlerinizi görselleştirebilir, planlayabilir, önceliklendirebilir ve tamamlayabilirsiniz.

Bu amaçla, tüm projeleri ve görevleri kolayca yönetmenize olanak tanıyan özel özelliklere sahip ClickUp'ın İşleri Tamamla (Basit Liste) Şablonunu sunuyoruz.

Yapılacak işlerinizi farklı görünümlerden seçebilir, ilerlemeyi işaretleyebilir, durumu kontrol edebilir ve işi eğlenceli hale getirmek için resimler ekleyebilirsiniz. Düşüncelerinizi dışa vurarak ve düzenleyerek, bu GTD şablonu stresi azaltmaya ve daha iyi odaklanmaya yardımcı olur.

Ayrıca, elinizdeki göreve daha iyi odaklanmak için günlük aktiviteleriniz için zamanı bloklamanıza yardımcı olan ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvimini de kullanabilirsiniz.

ClickUp Takvim ile görevleri planlayın, zaman çizelgeleri ve yapılacaklar listesi oluşturun ve takımın ilerlemesini görün

Bu özellik birçok avantaj sunar:

Görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi görsel olarak görüntüleyin

Görevleri farklı tarihlere sürükleyip bırakarak kolayca yeniden planlayın

Renk kodlu ve kategorilere ayrılmış görevlerle çeşitli iş türleri ve öncelikler arasında ayrım yapın

Apple, Outlook veya Google takvimleriyle senkronizasyon sağlayarak tüm görevleri tek bir yerde birleştirin

Görünümü özelleştirerek bir gün, hafta, ay veya hatta özel bir zaman aralığını gösterin, kısa ve uzun vadeli planlamaya yardımcı olun

Görevleri daha iyi önceliklendirmek için AI önerileri alın

8. ClickUp Yemek Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yemek Planlama Şablonu ile tüm haftanın yemeklerini yorgunluk veya stres yaşamadan planlayın

Yemek hazırlama.

Bu iki kelime, her yetişkine kabuslar yaşatan kelimelerdir.

Haftalık yemek menüleri hazırlamak herkes için zor bir iştir. Herkesin yemek tercihlerini ve alerjilerini göz önünde bulundurmalı ve tüm malzemeleri zamanında almalısınız.

Diğer işlerle uğraşırken tüm bunları izlemek, yardım almadan oldukça zahmetli olabilir.

İşte bu yüzden ClickUp'ın Yemek Planlama Şablonu hayat kurtarıcıdır!

Net Kalori, Net Karbonhidrat, Net Protein, Yemek Türü ve Malzemeler Kontrol Listesi gibi sekiz özel özelliği kullanarak yemek planlarınızı izleyebilir ve görselleştirebilirsiniz.

Yemek planlarınızı Haftalık Yemek Planı Özeti, Yemek Türü Panosu, Yemek Planı Takvimi ve Başlangıç Kılavuzu gibi dört farklı görünümde görselleştirebilirsiniz, böylece tüm bilgilere kolayca erişebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz.

Bu şablonla market alışveriş listenizi düzenleyin, sağlıklı ve dengeli yemekler seçin ve evde bulunan malzemelerle yemekler hazırlayarak gıda israfını azaltın.

9. ClickUp Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Organizasyon Planı Şablonu ile günlük kişisel veya profesyonel görevlerinizi kolayca düzenleyin

Bir proje üzerinde çalışırken, zamanında teslimat için programınızı düzenlemek ve darboğazları en aza indirmek çok önemlidir.

İyi organize edilmiş bir ADHD plan şablonu, hayatınızı birçok yönden kolaylaştırabilir. Görevleri hızlı ve kolay bir şekilde planlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kimin ne üzerinde çalıştığına dair net bir genel bakış sağlayarak takım üyeleri arasındaki iletişimi de geliştirir.

ClickUp'ın Organizasyon Planı Şablonu, her bir etkinliğin ilerlemesini izlemek için İptal Edildi, Tamamlandı, Kaçırıldı, Yeniden Planlandı ve Yapılacak gibi özel durumlara sahip görevler oluşturmanıza olanak tanır.

Geride kalırsanız, düzeltici önlemler alabilir ve zamanında teslim etmek için tekrar yolunuza devam edebilirsiniz.

Haftalık Takviminizi kontrol ederek etkinliklerin akışını kolayca görselleştirin ve hangi görevleri tamamlamanız gerektiğini öğrenin, böylece haftanıza sürprizlerle başlamayın.

10. Notion'dan Yaşam Planlama Şablonu

notion aracılığıyla

Günlük görevleri hatırlamakta, randevuları yönetmekte ve sağlıklı alışkanlıkları sürdürmekte zorlanan DEHB'li kişiler için, yapılacakları hatırlatmak üzere günlük planlayıcılar veya planlama şablonları kullanmak çok önemlidir.

Notion'un Yaşam Planlayıcı Şablonu, ADHD'li bireylerin günlük yaşamlarını verimli bir şekilde organize etmeleri için çok yönlü bir platform sunar.

Bu en iyi ADHD Notion şablonlarıyla, özelleştirilmiş bir günlük program oluşturabilir, randevu hatırlatıcıları ayarlayabilir, alışkanlıkları izleyebilir ve egzersiz rutinleri planlayabilirsiniz.

Alışkanlık izleyiciyi kullanmanın bu basitleştirilmiş yaklaşımı, bilişsel yükü azaltır, unutkanlığı en aza indirir ve gününüze yapı kazandırır.

Tüm önemli bilgileri tek bir erişilebilir konumda bulundurarak, zamanınızı daha iyi yönetebilir, görevlerinizi önceliklendirebilir ve hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayabilirsiniz. Günlük rutininizi verimli bir şekilde planlamanıza yardımcı olacak bazı Notion alternatiflerini ve diğer ücretsiz Notion ADHD şablonlarını da inceleyebilirsiniz.

ADHD Günlük Planlayıcı Şablonları ile Bir Daha Asla Randevunuzu Kaçırmayın

ADHD'li biri için günü ve ruh halini yönetmek kolay değildir. Bu nedenle bazen taahhütleri kaçırmak ve görevleri unutmak kolaydır.

Ancak bu 10 ADHD şablonu ve ipucunun yardımıyla günlerinizi daha verimli hale getirebilir ve zihinsel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz!

Sorunsuz bir görev yönetimi deneyimi için ClickUp ihtiyacınız olan araçtır. Planlama sürecinizi basitleştirmek için tasarlanmış çeşitli planlama şablonları sunarak her zaman bir adım önde olmanızı sağlar.

ClickUp şablonlarıyla gününüzü optimize etmeye başlayın ve verimlilik ve ruh hali yönetiminizdeki dönüşümü gözlemleyin.

ClickUp'a bugün kaydolun!