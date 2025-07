i̇ş Yerinde Görevlerinizi Yönetmenize Yardımcı Olacak 10 DEHB Dostu Şablon

Yemek yemeyi, işe gitmeyi, uyumayı hatırlatmak veya zamanı takip etmek için telefonunuza yüzlerce alarm kuruyor musunuz?

Yapılacaklar listeniz, yapmanız gereken en önemsiz şeylerin bitmek bilmeyen bir listesi mi? Yoksa gününüzü daha iyi düzenlemek için sürekli yeni fikirler ve yollar mı arıyorsunuz? Masalarınızda yüzlerce not mu var, telefonunuzda birden fazla günlük planlayıcı uygulaması mı kullanıyorsunuz?

Cevabınız evet ise, bu makale tam size göre!

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan kişiler için, günlük görevlerin labirentinde yolunu bulmak imkansız gibi görünebilir. Elindeki görevlere konsantre olmayı inanılmaz derecede zor bulurlar.

Sınava çalışmak, iş görevlerini tamamlamak veya hatta günlük konuşmalara katılmak gibi durumlarda, dikkatini vermek zor olabilir.

Bu zorluk, zeka veya motivasyon eksikliğinden kaynaklanmaz, daha çok dikkat düzenlemesini etkileyen beyin bağlantılarındaki farklılıklardan kaynaklanır.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bir araştırmasına göre, tedavi edilmeyen DEHB semptomları olan kişiler her yıl ortalama 22 gün verimlilik kaybı yaşıyor.

Russell A. Barkley ve ekibi tarafından yapılan başka bir araştırmada, DEHB'li yetişkinlerin işten kovulma olasılığının yaklaşık %60, iş yerinde sorun yaşama olasılığının %30 ve dürtüyle işten ayrılma olasılığının üç kat daha fazla olduğu bildirilmiştir.

Bu durum, günlük hayatın taleplerine ayak uydurmaya çalışırken genellikle yetersizlik, endişe ve bunaltı hissine yol açar.

Şablonlar, DEHB'li bireylerin görev başlatma ve organizasyonla ilgili engelleri aşmalarına yardımcı olabilecek yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

Şablonlar, karmaşık görevleri daha küçük ve daha yönetilebilir adımlara bölerek, DEHB'li kişilerin işe başlamasını ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.

Hayat planlayıcı sayfaları, proje yönetimi şablonları veya ADHD yapılacaklar listeleri gibi hazır bir çerçeveye sahip olmak, günlük hayatın kaosunda netlik ve yön sağlayabilir.

Görsel ipuçları ve uyarılar sağlayan şablonlar, DEHB'li kişilerin düzenli ve dikkatli kalmasına yardımcı olarak görev yönetimi ile ilişkili bilişsel yükü azaltır.

İyi bir DEHB dostu şablon, DEHB'li bireylerin günlük olarak karşılaştıkları zorlukları hafifletme veya en aza indirme özelliğiyle karakterize edilir.

Ayrıca şunları da yapmalıdır:

Genel olarak, iyi bir ADHD şablonu, düzenli olmanıza, odaklanma ve verimliliğinizi artırmanıza ve kişisel gelişiminizi desteklemeye yardımcı olmak için organizasyon, verimlilik, öz bakım ve hedeflerinize ulaşmanızı destekleyen bir çerçeve sağlamalıdır.

Artık iyi ve etkili bir ADHD şablonunun nasıl olması gerektiğini bildiğinize göre, işinize yardımcı olması için indirebileceğiniz en iyi 10 ADHD şablonunun bir listesini oluşturduk!

Randevularınıza veya toplantılarınıza yetişmekte zorlanıyorsanız, ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu hayatınızı değiştirecek. Verimliliği artırmak ve son teslim tarihlerinizi yakalamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablon, altı görünüm içeren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir: Özet Görünümü, İlerleme Panosu, Zaman Çizelgesi Görünümü, Aylık Planlayıcı ve Başlangıç Kılavuzu.

Bu, görev listenizi, etkinliklerinizi ve son tarihlerinizi benzersiz tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre görsel olarak düzenlemenizi sağlar. Bu esneklik, ADHD'li kişiler için özellikle yararlıdır, çünkü kendi bilişsel tarzlarına en uygun görünümü seçmelerine olanak tanır ve bunalmayı azaltmaya yardımcı olur.

Dahası, ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile görevler atayabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz. Görev yönetimine yönelik bu akıcı yaklaşım, bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırdığı için ADHD'li kişilerin düzenli ve odaklanmış kalmasına yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonu, günlük etkinlikleri, etkinlikleri, randevuları, işleri ve görevleri hazırlamak ve yönetmek için yapılandırılmış bir çerçeve sunarak gün boyunca odaklanmanızı ve verimli çalışmanızı sağlar.

Bu şablonu, size aşağıdakileri sağlayan ikinci bir beyin olarak düşünün:

ClickUp'ın Günlük Planlayıcı şablonu, Özel Durum, Özel Alanlar, Özel Görünümler ve Proje Yönetimi özellikleri dahil olmak üzere tamamen özelleştirilebilir.

Günlük görevleri tamamlama konusunda stresi azaltmaya yardımcı olur ve ADHD'li kişilerin zaman yönetimi ve verimliliğini artırır.

ADHD'li bir kişi olarak, zamanınızı yönetmek ve gününüzü etkili bir şekilde planlamak zor olabilir. Bazen, belirli bir göreve o kadar dalabilirsiniz ki, zamanın nasıl geçtiğini fark etmez ve günün sonunda tamamlanması gereken diğer görevleri ihmal edersiniz.

Bununla mücadele etmek ve günlük görev listenizi tamamlamak için ClickUp'ın Günlük Zaman Bloklama Şablonunu deneyin.

Bu zaman bloklama şablonu size şu konularda yardımcı olabilir:

ClickUp'ın Günlük Zaman Bloklama Şablonu ile, günlük olarak neler başarabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak zaman tahminleri uygulayarak ADHD tükenmişliğini önleyebilirsiniz.

Bu şablon, ClickUp'ın Zaman Yönetimi özelliği ile etkinleştirilmiştir, böylece takviminizi görsel olarak görebilir, gününüzün belirli saatlerini belirli görevlere ayırabilir ve en önemli görevlerinizi günün en verimli saatlerinde tamamlayabilirsiniz.

ClickUp'ın Zaman Yönetimi özellikleri, ADHD'li bireyler için bazı yararlı araçlar sağlar:

Birden fazla kişi söz konusu olduğunda, bir takımda görevleri yönetmek ve son teslim tarihlerini takip etmek zordur.

Böyle bir durumda, tekrarlayan yönetim görevlerini yerine getirmek için bir görev yönetimi şablonu kullanmak en iyisidir. Böylece siz ve takımınız tüm zamanınızı ve çabanızı hedeflerinize ulaşmaya odaklayabilirsiniz.

ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu, yapılacaklarınızı üç listeyle düzenler: Eylem Öğeleri, Fikirler ve Birikmiş İşler. Bu özellik, ekranınızdaki alanı düzenlemenize ve bir seferde tek bir ilgili kategorideki görevlere odaklanmanıza yardımcı olur.

Şablon, her görev için önceden oluşturulmuş Özel Alanlar içerir. Bir görevin kime atandığını, ne zaman tamamlanması gerektiğini veya tamamlanması için ne kadar süre gerekeceğini görebilirsiniz.

Hayatınızı tamamen planlamış biri misiniz? Hayatınızın tamamını değilse bile, belki de önümüzdeki 10 yılı kariyer, aile, sağlık ve kişisel refah veya finansal açıdan planlamışsınızdır.

Planınızın ayrıntılarını bir yaşam planlama şablonuna yazmak, çok ihtiyaç duyulan yön, netlik ve amaç duygusu sağlayabilir.

ClickUp'ın Yaşam Planlayıcı Şablonu, düzenli olmanıza, motivasyonunuzu korumanıza ve sizin için en önemli olan şeyleri netleştirmenize yardımcı olabilir!

Bu şablon size şunları sağlar:

Şablonun hedef izleme özellikleri, ADHD'li kişilerin zaman içindeki ilerlemelerini görselleştirerek odaklanmalarını ve motivasyonlarını korumalarına yardımcı olur.

İster iş ve eğitim arasında koşturan bir yabancı öğrenci, ister ev işleri ve mesleki hedefleri ile uğraşan bir çalışan ebeveyn, ister iş yerinde birden fazla görevi aynı anda yerine getiren biri olun, günün her saatini dikkatlice planlamanın önemini bilirsiniz. Böyle bir durumda, bir program şablonu çok işinize yarayabilir.

ClickUp'ın Günlük Saat Planı Şablonu ile günlük gündeminizi kolayca planlayabilirsiniz!

Bu şablon, aşağıdakilerle ideal günlük rutininizi oluşturmanıza yardımcı olur:

ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliği, ADHD'li kişilerin önemli olan şeylere öncelik vermelerine ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.

Bu özellik şunları yapmanızı sağlar

Bu kısa açıklayıcı videoyla görevlerinizi daha iyi önceliklendirmeyi öğrenin!

Getting Things Done veya GTD, verimlilik uzmanı David Allen tarafından geliştirilen ve 2001 yılında yayınlanan GTD: How to Achieve Stress-Free Productivity* (GTD: Stres Olmadan Verimlilik Nasıl Elde Edilir) adlı kitabında paylaşılan basit bir zaman ve görev yönetimi yöntemidir.