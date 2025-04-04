2025'in En İyi 13 İş İletişimi Çözümü

Kötü iletişim, iş başarısının önündeki en büyük engellerden biridir. Şirketlerin %14'ü bu nedenle müşteri kaybetmiş, %8'i ise çalışanlarını kaybetmiştir!

Kısacası, iş iletişimi platformunuz etkili değilse, en iyi strateji bile yetersiz kalacaktır, özellikle de uzaktan çalışan bir takımınız varsa.

İşte iş için en iyi 13 harici ve dahili iletişim aracı ve bunların anahtar özellikleri.

⏰ 60 saniyelik özet Takımlarınız ve müşterilerinizle etkili bir şekilde işbirliği yapmakta zorlanıyor musunuz? Kurumsal amaçlar için özel olarak tasarlanmış en iyi iş iletişimi çözümlerini inceleyin: : İşbirliğine dayalı proje ve görev yönetimi için en iyisi ClickUp: İşbirliğine dayalı proje ve görev yönetimi için en iyisi

Slack: Gerçek zamanlı takım mesajlaşması ve işbirliği için en iyisi

Zoom: Yüksek kaliteli video konferans ve sanal toplantılar için en iyisi

Microsoft Teams: Microsoft 365 içinde entegre iletişim için en iyisi

Trello: Görsel proje yönetimi ve görev izleme için en iyisi

Monday. com: Satış iş akışlarını özelleştirmek ve takım işbirliğini geliştirmek için en iyisi

Google Çalışma Alanı : Bulut tabanlı belge işbirliği ve e-posta için en iyisi

Asana : Yapılandırılmış görev ve proje yönetimi için en iyisi

Workplace from Meta : Şirket genelinde iletişim ve işbirliği için en iyisi

Cisco Webex: Kurumsal düzeyde video toplantıları ve güvenlik için en iyisi

Dialpad: AI destekli iş telefonu ve mesajlaşma için en iyisi

GoToConnect: Hepsi bir arada VoIP ve video konferans için en iyisi

Grasshopper: Sanal telefon sistemine ihtiyaç duyan küçük işletmeler için en iyisi

Bir iş iletişimi çözümünde nelere dikkat etmelisiniz?

Sayısız seçenek arasından ihtiyaçlarınıza en uygun iş iletişimi çözümünü bulmak zor olabilir. Neyse ki, bir iletişim aracının ne kadar verimli olduğunu belirleyen birkaç özellik ve anahtar özellik vardır. Örneğin:

👉🏻 Kullanım kolaylığı: Basit ve sezgisel bir arayüze sahip bir iş iletişimi aracı tercih edin. Öğrenme eğrisi olmadığından emin olun, böylece kuruluşunuzdaki herkes kolayca adapte olabilir

👉🏻 İşbirliği özellikleri: Siz ve takım üyelerinizin anlık mesajlaşma, video görüşmeleri, grup sohbeti gibi çok yönlü biçimlerde işbirliği yapmanızı sağlayan bir iletişim aracı arayın. Bu, iletişim kapasitesini artırır

👉🏻 Özelleştirilebilirlik: Takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir Takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir iç iletişim çözümü seçin. Başlangıç olarak, bildirim tercihlerini tanımlayabilmeli, kanallar ve gruplar oluşturabilmelisiniz.

👉🏻 Güvenlik özellikleri: Dahili iletişim aracınızın güvenli olduğundan emin olun. Uçtan uca şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama, GDPR gibi gizlilik düzenlemelerine uygunluk gibi özellikleri arayın

👉🏻 Entegrasyon yetenekleri: İş akışınızın mevcut araçları ve yazılımlarıyla entegre olan bir iletişim aracı seçin. Bu, kesintileri en aza indirir ve verimliliği artırır

➡️ Daha fazla bilgi: İş Yerinde İşbirliğini Nasıl Geliştirebilirsiniz?

En iyi 13 iş iletişimi çözümü

İletişimi ve iş operasyonlarını kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz en iyi 13 işbirliği ve iletişim aracı şunlardır:

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı proje ve görev yönetimi için en iyisi)

Listedeki çoğu araç yalnızca iletişimi geliştirmeye yardımcı olurken, ClickUp bir adım daha ileri gider. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, proje yönetimi ve iletişimi birleştirir, böylece takımınız tutarlı koordinasyon sağlayarak görev verimliliğini en üst düzeye çıkarabilir.

ClickUp Sohbet (kesintisiz iletişim için)

ClickUp Sohbet, takım iletişimi geliştirmek, siloları azaltmak ve genel verimliliği artırmak için güçlü bir araçtır. Sohbetler doğrudan görevlere, belgelere ve projelere entegre edilmiştir, böylece tartışmaların her zaman ilgili işle bağlantılı olmasını sağlar. Bu, araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve iletişimin odaklanmasını sağlar.

ClickUp Sohbet ile takımlar anında iletişim kurabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve sorunları hızlı bir şekilde çözebilir, böylece işbirliğine dayalı bir ortam yaratabilir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %20'si günde 50'den fazla anlık mesaj gönderiyor. Bu yüksek hacim, takımın sürekli hızlı iletişim içinde olduğunu gösterebilir; bu durum hız açısından harika olmakla birlikte, iletişim aşırı yüklemesi için de uygun bir ortam yaratır. ClickUp'ın entegre işbirliği araçları olan ClickUp Sohbet ve ClickUp Yorum Atama gibi araçlarla, konuşmalarınız her zaman doğru görevlerle bağlantılı olur, böylece görünürlük artar ve gereksiz takiplerin ihtiyacı azalır.

ClickUp Yorum Atama özelliği, mesajlardan anında görevler oluşturur ve bunları takım üyelerine atar. Bu, iletişimi kolaylaştırır, faaliyetlere öncelik verir ve herkesin sorumluluklarını açıkça belirler.

ClickUp Belgeleri (fikir ve geri bildirim paylaşımı için)

ClickUp Belgeleri üzerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Bir başka güçlü işbirliği özelliği ise ClickUp Belgeleri'dir. Gerçek zamanlı düzenleme özellikleri sayesinde, takımdaki herkesin proje fikirleri üzerinde toplu olarak beyin fırtınası yapmasına, değişiklikler önermesine ve özetler oluşturmasına olanak tanır.

Böylelikle, takımınızdaki herkesin fikirlerini alabilir ve herkes her projeye dahil olduğunu hissedebilir.

Ek olarak, ClickUp İşbirliği Algılama özelliği, bir takım üyesi düzenleme yaptığında, yorum eklediğinde veya bir görevi atadığında/yeniden atadığında sizi bilgilendirir ve böylece herkes haberdar olur!

ClickUp Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları (projelerde işbirliği için)

ClickUp Beyaz Tahtalarında görsel proje planları ve zihin haritaları oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalar ile görsel proje planları oluşturun ve bunları iş akışınızın geri kalanına bağlayın.

Basit sürükle ve bırak oluşturucu ile, siz ve ekibiniz fikirlerinizi zahmetsizce paylaşabilir ve bunları gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Ayrıca görevler oluşturabilir, bunları ekip üyelerine atayabilir ve zamanında güncellemeler alabilirsiniz.

ClickUp Zihin Haritaları, proje yürütme aşaması başladığında yararlıdır. Projenizin tamamını net ve görsel bir şekilde görüntüleyerek verimli ekip çalışması, kaynak koordinasyonu ve iş yükü yönetimi sağlar.

ClickUp Clips (net asenkron iletişim için)

ClickUp Clips, uzaktan işbirliği için idealdir. Belgeler, görevler ve sohbetlerin ekran kayıtlarını oluşturup takımınızla paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca, her klibin otomatik transkriptlerini, uygun zaman damgaları ve alıntılarla birlikte oluşturur. Bu transkriptleri görevlere, özetlere vb. dönüştürebilirsiniz. Böylece iletişim netliği ve etkinliği sağlanır.

ClickUp Brain (her şey için!)

ClickUp paketinde birçok işbirliği özelliği bulunsa da, bunların merkezinde yer alan özellik ClickUp Brain'dir.

ClickUp Brain, belgelerden kişilere kadar uygulamadaki her şeyle sizi bağlantıya geçirir. Böylece bilgileri kolayca alıp paylaşabilir, görevler oluşturabilir ve atayabilir, güncellemeleri gönderebilir ve alabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar da değil: ClickUp Brain, uzun konuşmaları özetleyerek iletişim hızını ve etkinliğini artırır.

ClickUp Şablonları (iletişim verimliliğini artırmak için)

ClickUp'ın geniş aralıktaki özelleştirilebilir şablonları, bir başka önemli USP'dir.

Platformda bu tür yüzlerce ücretsiz kaynak bulunsa da, iletişim verimliliğini artırmak için en iyisi ClickUp İletişim Planı Beyaz Tahta Şablonu'dur.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp İletişim Planı Beyaz Tahta Şablonu ile iç ve dış iletişiminizi kolaylaştırın

ClickUp İletişim Planı Beyaz Tahta Şablonu, mesajlaşma çerçevelerini haritalandırmanıza, iletişim kanallarını kurmanıza ve bilgi paylaşımı için takım üyelerini uyumlaştırmanıza olanak tanır.

Bu, iş akışlarını yönetmeye, katılımı izlemeye ve tüm iletişimin açık, zamanında ve tutarlı olmasını sağlamaya yardımcı olur. Her şeyi tek bir yerde toplayarak, hem kuruluş içinde hem de dışında işbirliğini artırmaya ve genel iletişim verimliliğini iyileştirmeye yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın faaliyetlerini kolaylıkla organize etmek mi istiyorsunuz? ClickUp'ın Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi Şablonu ile bu çok kolay. Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz: Her proje veya görev için rol ve sorumluluklar atayın

Düzenli kontrol veya stand-up toplantıları için yönergeler belirleyin

Yaklaşan projeler veya görevler için bir zaman çizelgesi oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, aracın birçok özelliği nedeniyle onu karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Brighten A Soul Foundation'ın Yönetici Destek Müdürü Alfred Titus, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

2. Slack (Gerçek zamanlı takım mesajlaşması ve işbirliği için en iyisi)

via Slack

Slack, grup sohbetleri ve anlık mesajlaşma için popüler bir profesyonel iletişim aracıdır. Çeşitli takım ve departmanları olan büyük kurumsal ve kuruluşlar için idealdir.

Slack ile takım iletişimi düzenlemek için ayrı kanallar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, gelişmiş filtreleme seçenekleriyle geçmiş mesajlarda hızlı arama yapabilir ve dağınıklığı azaltabilirsiniz.

Slack'in öne çıktığı bir diğer özellik ise güvenliktir. Platform, kurumsal düzeyde şifreleme ile konuşmaları güvence altına alarak veri ihlali riskini en aza indirir.

Slack'in en iyi özellikleri

Takımların konuşmaları yapılandırılmış tartışmalar için özel kanallara düzenlemesine olanak tanır

Önizleme ve sürüm izleme ile dosya paylaşımını destekler

Uygulama içinden doğrudan sesli ve görüntülü arama yapın

Slack sınırlamaları

Etkin çalışma alanlarında aşırı bildirimlerle kullanıcıları yorar

Yerleşik görev yönetimi yoktur, üçüncü taraf araçlar gerektirir

Slack fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.600+ yorum)

🧐 Trivia: E-postalar, bilgi çalışanlarının %18'inin diğer iletişim araçlarına tercih ettiği, iş dünyası için en etkili iletişim aracı olmaya devam ediyor! 📧

3. Zoom (Yüksek kaliteli video konferans ve sanal toplantılar için en iyisi)

via Zoom

Zoom'u tanıtmaya gerek yok. Bu video konferans aracı, COVID-19 salgını sırasında dünyayı kasıp kavurdu ve o zamandan beri sanal takımlar için vazgeçilmez bir iş iletişimi yazılımı haline geldi.

Zoom, 1.000 katılımcıya kadar yüksek kaliteli HD video ve sesli toplantıları destekler. Ayrıca, platformda barındırılan her çevrimiçi toplantı için otomatik ve doğru transkriptler oluşturabilirsiniz. En iyi yanı nedir? Aracın sezgiselliği ve kullanıcı dostu arayüzü.

Zoom'un en iyi özellikleri

Ekran paylaşımı, açıklama ve uzaktan kontrol seçenekleri ile ekran paylaşımı sağlar

Anketler, tepkiler ve sanal el kaldırma özelliği ile çalışanların katılımını artırın

Parola koruması ve bekleme odaları ile toplantıların güvenliğini sağlayın

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz planda grup toplantıları için 40 dakikalık bir zaman sınırı belirler

Geçmişteki güvenlik açıkları nedeniyle gizlilik endişeleri yaratır

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Zoom derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (56.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoom hakkında ne diyor?

Zoom'un iş yeri özellikleri, diğer iş uygulamalarıyla iyi entegrasyon seçeneklerine sahip, kullanımı kolay video konferanslar olarak dikkat çekiyor. Küçük takımlar ve büyük kurumsal şirketlerin üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve sorunsuz iletişim sağlamak için ölçeklenebilir çözümler sunuyor.

Zoom'un iş yeri özellikleri, diğer iş uygulamalarıyla iyi entegrasyon seçeneklerine sahip, kullanımı kolay video konferanslar olarak dikkat çekiyor. Küçük takımlar ve büyük kurumsal şirketlerin üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve sorunsuz iletişim sağlamak için ölçeklenebilir çözümler sunuyor.

4. Microsoft Teams (Microsoft 365 içinde entegre iletişim için en iyisi)

via Microsoft Teams

Bir başka en iyi yazılım iletişim çözümü ise Microsoft Teams'dir. Bu takım iletişim aracı, gerçek zamanlı altyazılar ve kayıtlar ile etkileşimli video toplantıları düzenler.

Ayrıca, telefon görüşmeleri yapabilir, takım üyelerinizle sohbet edebilir ve paylaşımlı alanlar oluşturabilirsiniz. Platform, kurumsal düzeyde uyumluluk ve veri koruması için çok faktörlü kimlik doğrulama ile güçlü güvenlik önlemlerine de sahiptir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Kalıcı sohbet, dosya paylaşımı ve aramalar ile merkezi bir iletişim merkezi sağlar

Microsoft 365 uygulamalarıyla belgeler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sağlar

Şirketler arası işbirliği için harici misafir erişimini destekler

Microsoft Teams sınırlamaları

Bağımsız bulut depolama çözümlerine kıyasla dosya düzenlemeyi karmaşıklaştırır

Tüm fonksiyonları kullanmak için Microsoft 365 aboneliği gerekir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Micorosft 365 Personal: 6,99 $/ay

Microsoft 365 Aile: 9,99 $/ay

Microsoft Teams Essential: Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (15.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Genel olarak Teams ile iyi bir deneyimim var, 100'den fazla kişilik bir takımda kullanıyoruz ve iyi iletişim ve işbirliği için ihtiyacımız olan platformu bize sunuyor.

Genel olarak Teams ile iyi bir deneyimim var, 100'den fazla kişilik bir takımda kullanıyoruz ve iyi iletişim ve işbirliği için ihtiyacımız olan platformu bize sunuyor.

🧠 İlginç Bilgi: İletişimin yaklaşık %55'i sözel değildir, yani jestler, duruş ve yüz ifadeleri kelimelerden daha fazla şey ifade eder. 🙎🏻

5. Trello (Görsel proje yönetimi ve görev izleme için en iyisi)

via Trello

Trello geleneksel bir iletişim aracı olmasa da, sizin ve takımınızın projelerde daha etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olabilir. Yazılım, Kanban panoları ile görevleri görsel olarak düzenler, yinelenen görevleri otomatikleştirir ve süreçleri standartlaştırmak için şablonlar sunar.

Dahası, mobil cihazlara uygun arayüzü, platforma erişimi ve hareket halindeyken çalışmayı daha da kolaylaştırır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Yorumlar, bahsetmeler ve ek dosyalar ile işbirliğini destekler

Panoları etiketler, kontrol listeleri ve son teslim tarihleriyle özelleştirin

Daha iyi planlama için zaman çizelgesi ve takvim görünümleri sunar

Trello sınırlamaları

Veriye dayalı içgörüler için gelişmiş analitik ve raporlama özellikleri yoktur

Rakiplere kıyasla minimum çevrimdışı işlevsellik sağlar

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.400'den fazla yorum)

6. Monday. com (Satış iş akışlarını özelleştirmek ve takım işbirliğini geliştirmek için en iyisi)

Monday.com'un müşteri ilişkileri yönetimi çözümü, satış ekibi yönetimi ve işbirliği konusunda zorluk yaşayan satış ekipleri için sağlam özellikler sunar. Etkileşimli gösterge paneli ile satış performansını görselleştirmenize ve izlemenize olanak tanır.

Ayrıca, doğru şekilde beslenmelerini sağlamak için potansiyel müşterileri tüm süreç boyunca yönetmenize olanak tanır. Dahası, yorumlar, görev atamaları ve dosya paylaşımı ile takım işbirliğini mümkün kılar. Mobil uygulama, kritik CRM görevlerini anında yerine getirmeye yardımcı olan bir başka profesyonel özelliktir.

Monday. com'un en iyi özellikleri

Kolay erişim ve düzenleme için müşteri verilerini merkezileştirir

Satış sürecinize ve satış kanalınıza uyacak şekilde iş akışlarını özelleştirin

Takip ve ilerleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirir

Monday. com sınırlamaları

Gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri yoktur

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Standart: Aylık 14 $/koltuk

Pro: Koltuk başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.400+ yorum)

7. Google Çalışma Alanı (Bulut tabanlı belge işbirliği ve e-posta için en iyisi)

via Google Çalışma Alanı

Google Çalışma Alanı, iş verimliliği ve işbirliği için bir pakettir. İşletmelerin iç ve dış iletişimini her yönüyle optimize eden çeşitli iletişim araçları sunar. Bunlardan bazıları Gmail ( e-posta için ), Google Meet (video konferans için) ve Google Sohbet (grup sohbeti için) gibi araçlardır.

Platform, iki adımlı doğrulama ve güçlü şifreleme ile önemli verileri güvence altına alır. Ayrıca, yepyeni AI entegrasyonu, iletişim yönetimini eskisinden daha verimli hale getirmiştir.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

E-posta, dosya depolama ve belge işbirliği için entegre araçlar sağlar

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'da gerçek zamanlı işbirliği sağlar

Canlı altyazılar ve ekran paylaşımı ile Google Meet üzerinden video konferans yapın

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Gelişmiş proje yönetimi araçları yoktur

Dosya sürümlerini ve düzenlemeyi karmaşıklaştırır

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Business Starter: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 22 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Çalışma Alanı hakkında ne diyor?

En iyi yanı, iletişim, dosya depolama, zaman ve görev yönetimi, güvenlik kontrolleri ve çok daha fazlası için gerekli paketleri içermesidir. Google Çalışma Alanı ile işlerimizi herhangi bir konumdan yönetebiliriz.

En iyi yanı, iletişim, dosya depolama, zaman ve görev yönetimi, güvenlik kontrolleri ve çok daha fazlası için gerekli paketleri içermesidir. Google Çalışma Alanı ile işimizi herhangi bir konumdan yönetebiliriz.

➡️ Daha fazla bilgi: Takım İletişimini Genişletmek için En İyi Google Sohbet Alternatifleri

8. Asana (Yapılandırılmış görev ve proje yönetimi için en iyisi)

via Asana

Bol miktarda işbirliği özelliği içeren bir proje yönetimi yazılımı mı arıyorsunuz? Asana ilginizi çekebilir.

Proje ilerlemesini izleyerek, görev atamalarını ve hatırlatıcıları otomatikleştirerek ve performans raporları oluşturarak takım işbirliğini artırır. Ayrıca, takım arkadaşlarınızla sohbet edin, otomatik bildirimler alın ve normal bir iş mesajlaşma uygulaması gibi gelen kutunuzu özelleştirin.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görev yorumları ve ek dosyalar ile takım işbirliğini geliştirin

Çapraz fonksiyonlu takımlar ve harici ortak işbirlikleri için misafir erişimini destekler

Güçlü izin ayarları ve veri şifreleme ile hassas verileri korur

Asana sınırlamaları

Alt düzey planlar için özelleştirme seçeneklerini sınırlar

Proje yönetimine yeni başlayanlar için öğrenme süreci gerektirir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Asana'yı hem ajans tarafında müşteri işlerini yönetmek için hem de kişisel tarafında kendi işlerimi yönetmek için kullandım. Asana işleri basit tutar, diğer araçlarla entegrasyonu çok kolaydır ve görsel olarak çok çekicidir.

Asana'yı hem ajans tarafında müşteri işlerini yönetmek için hem de kişisel tarafında kendi işlerimi yönetmek için kullandım. Asana işleri basit tutar, diğer araçlarla entegrasyonu çok kolaydır ve görsel olarak çok çekicidir.

9. Workplace from Meta (Şirket çapında iletişim ve işbirliği için en iyisi)

via Workplace from Meta

Workplace from Meta, takım işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış bir iş iletişimi platformudur. Kolaylaştırılmış iletişim için gerçek zamanlı mesajlaşma, sesli ve video görüşmeleri ve şirket çapında gruplar sunar.

Tanıdık bir sosyal medya tarzı arayüz ile hızlı güncellemeler, canlı video yayınları ve popüler iş araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar sağlar. Ancak, aracın 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren kullanımdan kaldırılacağına dikkat edin.

Meta'nın Workplace'in en iyi özellikleri

Tanıdık Facebook benzeri bir arayüzle güncellemeleri paylaşın ve kolayca işbirliği yapın

Tüm çalışanların katıldığı toplantılar ve önemli şirket güncellemeleri için canlı video yayınlayın

Katılım ve iletişim trendlerine ilişkin analizlerle iş yeri içgörülerine erişin

Meta sınırlamalarından Workplace

Yerleşik görev ve proje yönetimi özellikleri yoktur

Sosyal medya tarzı arayüze alışkın olmayan takımlar için zor olabilir

Workplace from Meta fiyatlandırması

Temel Plan: Kişi başına aylık 4 ABD doları

Eklentiler: Kişi başına aylık 2 $ (gelişmiş yönetici ve destek için); kişi başına aylık 2 $ (kurumsal canlı için)

Workplace, Meta'nın derecelendirme ve yorumlarına göre

G2: 4/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

10. Cisco Webex (Kurumsal düzeyde video toplantıları ve güvenlik için en iyisi)

via Cisco Webex

Cisco Webex, yüksek kaliteli ses/video ile video konferans ve toplantı planlama ve hatırlatıcıların otomasyonunda üstün performans gösteren kapsamlı bir iş iletişimi yazılımıdır.

Gelişmiş takım iletişimi için Webex, uçtan uca şifreleme ve gelişmiş güvenlik protokolleri sunar. Ayrıca, işletmeler için bulut tabanlı çağrı ve iletişim merkezi çözümleri de sunar.

Cisco Webex'in en iyi özellikleri

1.000 katılımcıya kadar kurumsal düzeyde video konferans sağlar

Toplantılar sırasında ekran paylaşımı ve dosyalar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sağlar

Anket, Soru-Cevap, Beyaz Tahta ve toplantı tepkileri gibi etkileşimli araçları destekler

Cisco Webex sınırlamaları

Önemli miktarda bant genişliği tüketir

Premium planı olmayan kullanıcılar için işbirliği özelliklerini sınırlar

Cisco Webex fiyatlandırması

Webex Ücretsiz

Webex Meet: Kullanıcı başına aylık 14,50 $

Webex Suite: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cisco Webex puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (19.900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (7.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Cisco Webex hakkında ne diyor?

Kuruluşumuzda meslektaşlarımızla iletişim kurmak için Webex kullanıyoruz. Görevleri düzenlememize ve oluşturmamıza yardımcı oluyor ve birbirimizle kolayca bağlantı kurmamızı sağlıyor.

Kuruluşumuzda meslektaşlarımızla iletişim kurmak için Webex kullanıyoruz. Görevleri düzenlememize ve oluşturmamıza yardımcı oluyor ve birbirimizle kolayca bağlantı kurmamızı sağlıyor.

11. Dialpad (AI destekli iş telefonu ve mesajlaşma için en iyisi)

via Dialpad

Dialpad, müşteri sorgularını ele alan takımlar için en uygun iş müşterileri iletişim uygulamasıdır. Ayrıca, iç iletişimi geliştirmek için de kullanabilirsiniz.

Dialpad ile aramalar, mesajlar ve sesli mesajlar için bildirimleri özelleştirebilir ve önceliklendirebilirsiniz. En iyi yanı nedir? Dialpad, paylaşılan alanlar, şifreleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama ile ekip çalışmasının sorunsuz ve güvenli olmasını sağlar. Önce güvenlik, sonra işbirliği!

Dialpad'in en iyi özellikleri

Takım mesajlaşma özelliği ile bulut tabanlı sesli ve görüntülü arama sağlar

Çağrı performansı ve kalite bilgileri için gerçek zamanlı analizler sağlar

100 katılımcıya kadar sınırsız video konferans desteği

Dialpad sınırlamaları

Tüm fonksiyonları kullanmak için internet bağlantısı gerekir

Düşük bant genişliğine sahip ağlarda çağrı kalitesiyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz

Dialpad fiyatlandırması

Dialpad Connect

Standart: Kullanıcı başına aylık 27 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dialpad Toplantıları

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Dialpad Desteği

Essentials: Kullanıcı başına aylık 95 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 135 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 170 $

Dialpad Sell

Essentials: Kullanıcı başına aylık 49 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 110 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 170 $

Dialpad puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

12. GoToConnect (Hepsi bir arada VoIP ve video konferans için en iyisi)

via GoToConnect

GoToConnect, işletmeler için bulut tabanlı ses, video ve mesajlaşma özellikleri sunan çok yönlü bir iletişim aracıdır. 250 katılımcıya kadar doğrudan mesajlaşma ve video konferansları ile ekran paylaşımı özelliklerini destekler.

GoToConnect, kullanımı kolay uygulaması ve sorunsuz müşteri deneyimleri için otomatik çağrı yönlendirme özelliği ile uzaktan iletişimi kolaylaştırır. Ayrıca, güçlü özellikleri işletmelerin bilgileri merkezileştirmesine ve takım işbirliğini geliştirmesine yardımcı olur.

GoToConnect'in en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için çağrı yönlendirme, sesli mesajdan e-postaya aktarma ve çağrı filtreleme özellikleri sunar

Çağrı metriklerini izler ve performans iyileştirme için değerli bilgiler sağlar

Sorun giderme ve yardım için 7/24 müşteri desteği sunar

GoToConnect sınırlamaları

Belirli gelişmiş özellikler ve ölçeklenebilirlik için daha yüksek ücretler

Karmaşık kurulum süreci vardır

GoToConnect fiyatlandırması

Telefon Sistemi: Aylık 29 $

Connect CX: Aylık 37 $

İletişim Merkezi: Aylık 86 $

GoToConnect puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar GoToConnect hakkında ne diyor?

GoTo Connect iyidir ve bütçenizi zorlamadan işinizi yapar. İş kurmak isteyenlere Connect'i incelemelerini tavsiye ederim.

GoTo Connect iyidir ve bütçenizi zorlamadan işinizi yapar. İş kurmak isteyenlere Connect'i incelemelerini tavsiye ederim.

💡 Profesyonel İpucu: Zayıf bağlantı gecikmelere, robotik seslere ve ekranların donmasına neden olur. Bu nedenle, çevrimiçi toplantılarınızın sorunsuz geçmesi için kablolu bağlantı kullanın veya Wi-Fi yönlendiricinize yakın oturun. 😎

13. Grasshopper (Sanal telefon sistemine ihtiyaç duyan küçük işletmeler için en iyisi)

via Grasshopper

Grasshopper, profesyonel bir sanal telefon sistemi için ideal olan küçük işletmeler için güçlü bir işbirliği aracıdır. Özel selamlama mesajları ve bekleme müziği ayarlamanıza olanak tanıyarak telefon görüşmelerinizi daha profesyonel hale getirir.

Aramaları herhangi bir cihaza yönlendirebilir, böylece önemli mesajları asla kaçırmazsınız. Ayrıca, mesaj yönetimini kolaylaştıran sesli mesaj transkripsiyonu da sunar. Ek olarak, Grasshopper daha iyi bir müşteri deneyimi için arama filtreleme ve yönlendirme özelliği de sunar.

Grasshopper'ın en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş bir iş iletişimi sistemi için sınırsız uzantılara izin verir

Gelişmiş analiz ve raporlama ile arama etkinliklerini izleyin

İş güvenilirliğini artırmak için ücretsiz numaraları destekler

Grasshopper sınırlamaları

Mobil ve masaüstü uygulamaları için internet erişimi gerekir

Diğer iletişim araçlarına kıyasla sınırlı entegrasyonlara sahiptir

Grasshopper fiyatlandırması

True Solo: Aylık 14 $

Solo Plus: Aylık 25 $

Küçük İşletmeler: Aylık 80 $

Grasshopper puanları ve yorumları

G2: 4/5 (150 yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Grasshopper hakkında ne diyor?

Birleşik telefon sistemi. Biz bir mobil hizmet şirketiyiz ve bu sistem sayesinde teknisyenler kendi telefonlarını kullanmaya devam edebiliyor ve çağrı programımızı özelleştirebiliyoruz.

Birleşik telefon sistemi. Biz bir mobil hizmet şirketiyiz ve bu sistem sayesinde teknisyenler kendi telefonlarını kullanmaya devam edebiliyor ve çağrı programımızı özelleştirebiliyoruz.

✨ Özel bahsetmeler Jive: Bulut tabanlı VoIP ve birleşik iletişimi destekler

Smarp: Çalışanların şirketi savunmasını ve iç iletişimi dönüştürür

Clariti: Bağlam odaklı takım işbirliğini ve Bağlam odaklı takım işbirliğini ve iş mesajlaşmasını optimize eder

ClickUp ile İletişimi Kolaylaştırın ve Verimliliği Artırın

Etkili iletişim, sorunsuz takım çalışması ve verimli müşteri etkileşimi için çok önemlidir. Takım üyeleriyle işbirliği yapmak, şirket haberlerini paylaşmak veya müşteri geri bildirimlerini toplamak gibi her türlü iletişim, işinizin her alanını etkiler.

Ancak, piyasadaki çoğu araç bu ihtiyaçları tam olarak karşılamak için doğru özelliklere sahip değildir. İşte ClickUp bu noktada öne çıkıyor.

Güçlü bir iç iş iletişimi çözümü olan bu ürün, iş akışlarını basitleştirir, takım işbirliğini geliştirir ve etkileşimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

İş iletişiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün deneyin — ücretsiz deneme için buradan kaydolun!