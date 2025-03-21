Verimliliği ve yaratıcılığı artırmak için iOS için en iyi 10 AI uygulaması

AI destekli mobil uygulamalar, görevlerinizi düzenlemekten içerik oluşturmaya ve hatta İngilizce telaffuzunuzu mükemmelleştirmeye kadar hayatınızı kolaylaştırıyor.

Doğru AI uygulaması, kaliteden ödün vermeden zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Aslında, AI profesyonellerin haftada dört saate kadar zaman kazanmasına yardımcı olabilir. Bu, hareket halindeyken veya yaratıcı akışın içindeyken, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak için ekstra zaman demektir.

Şirketlerin %72'si yapay zekayı iş akışlarına entegre etmiş durumda. Bu teknoloji artık bir trend olmaktan çıkıp vazgeçilmez hale geliyor.

Gerçek zamanlı transkripsiyondan akıllı görev yönetimine kadar, iOS için en iyi yapay zeka uygulamaları verimliliğinizi ve yaratıcılığınızı artırır. Hangi uygulamaların ana ekranınızda yer almayı hak ettiğini keşfedin!

⏰ 60 saniyelik özet Günlük görevlerinizi ve yaratıcı projelerinizi dönüştürebilecek iOS için en iyi 10 AI uygulamasını daha yakından inceleyin: ClickUp: AI destekli görev ve proje yönetimi için en iyisi

Google Gemini : Araştırma yapmak ve soruları yanıtlamak için en iyisi

ChatGPT : Yazma, beyin fırtınası ve konuşma yanıtları için en iyisi

Replika : Zihinsel sağlık desteği ve AI arkadaşlığı için en iyisi

Youper : Duygusal refahı yönetmek için en iyisi

Otter. ai : Otomatik toplantı transkripsiyonları ve gerçek zamanlı notlar için en iyisi

Lensa : AI destekli fotoğraf düzenleme için en iyisi

ELSA Speak : İngilizce telaffuzu geliştirmek için en iyisi

Socratic by Google : Ödev yardımı ve öğrenme için en iyisi

Seeing AI: Erişilebilirlik ve nesne tanımlama için en iyisi

IOS için AI uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru AI uygulaması iki şey yapmalıdır: zaman kazanmanızı sağlamak ve hayatınızı kolaylaştırmak — ister yoğun bir profesyonel, içerik oluşturucu veya sadece daha akıllı, daha yaratıcı araçları seven biri olun. Dikkate alınması gerekenler:

Amaç odaklı AI özellikleri bulun : Uygulamalar, görev yönetimi, ş akışı otomasyonu veya yaratıcı geliştirmeler gibi gerçek sorunları çözmelidir

Sorunsuz Apple ekosistem entegrasyonu arayın : En iyi AI uygulamaları, iOS özellikleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır ve : En iyi AI uygulamaları, iOS özellikleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır ve Mac için AI araçlarıyla senkronizasyon sağlar . Bulut senkronizasyonu ile görevlerinize, notlarınıza ve diğer önemli verilerinize herhangi bir Apple cihazından erişebilirsiniz

Kullanım kolaylığını önceliklendirin : AI, sezgisel tasarımı ve sorunsuz navigasyonu ile görevleri karmaşıklaştırmak yerine basitleştirmelidir

Ücretsiz ve premium sürümleri karşılaştırın : Birçok uygulama ücretsiz sürümler sunar, ancak premium planlar genellikle fiyatına değer olabilecek gelişmiş özelliklerin kilidini açar

Sonuçları kanıtlanmış uygulamaları seçin: En iyi araçlar, gerçek hayatta kullanıldığında verimliliği, doğruluğu veya yaratıcılığı sürekli olarak artırır

Kredi kartınıza uzanıp bir abonelik satın almadan önce, bu hızlı listeyi inceleyerek gereksinimlerinizi kontrol edin. Doğru uygulamayı seçmenize yardımcı olacağını umuyoruz.

IOS için en iyi 10 AI uygulaması

Çok sayıda AI destekli mobil uygulama mevcut olduğundan, ideal olanı seçmek zor olabilir.

Bu nedenle, özellikleri, fiyatları ve kullanıcı yorumlarını objektif bir şekilde analiz ederek, sizin gibi iPhone kullanıcıları için bu 10 öne çıkan AI uygulamasını özenle seçtik.

1. ClickUp (iOS'ta yapay zeka destekli görev ve proje yönetimi için en iyisi)

IOS için ClickUp'ı indirin ClickUp'ın iOS uygulamasıyla hareket halindeyken proje yönetimini basitleştirin

Birden fazla proje, son teslim tarihi ve günlük yapılacak işler arasında koşturuyorsanız, ClickUp size yardımcı olmak için burada.

iş için her şeyin bulunduğu uygulama, stres yaşamadan düzenli ve her şeyin kontrolünde kalmak için kullanabileceğiniz en iyi iOS proje yönetimi uygulamalarından biridir.

Nasıl?

Günümüzün iş hayatı bozuk. Zamanımızın %60'ını farklı araçlar arasında bilgi paylaşımı, arama ve güncelleme ile geçiriyoruz. Görevlerimiz, belgelerimiz ve iletişimimiz, verimliliği düşüren birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda. ClickUp, projelerinizi, bilgilerinizi ve sohbetlerinizi tek bir yerde birleştirerek bu sorunu çözüyor.

Bu AI destekli verimlilik aracı, takımınızın görev yönetimindeki tahminleri ortadan kaldırarak herkesin en önemli işlere odaklanmasını sağlar.

ClickUp'ta yapay zeka destekli görev önceliklendirme ile son teslim tarihlerinin önünden gidin

Bu nasıl işliyor? Telefonunuzun içinde yaşayan güvenilir AI asistanınız ClickUp Brain ile tanışın. Bu uygulama ile iş yükünüzü analiz edebilir ve öncelikli öneriler alabilirsiniz, böylece bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini her zaman bilirsiniz.

ClickUp Brain ile makaleleri özetleyin, size uygun bir program bulun ve gününüzü daha verimli hale getirin

Uzun bir belgeyi veya yorum konusunu özetlemeniz mi gerekiyor? Brain, anahtar noktaları çıkararak size zaman kazandırır.

Peki ya toplantıları özetlemek?

ClickUp AI Notetaker, ses kaydı, transkript, özet ve eylem öğeleriyle birlikte otomatik toplantı notları alır. Bu sayede, en önemli toplantılarınızda telaşla manuel olarak not almak yerine asıl tartışmaya odaklanabilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını ve özetlerini otomatikleştirin

En iyi yanı ne mi? Bu notlar ClickUp'taki görevlerinize ve belgelerinize bağlanır, böylece her toplantı anında daha eyleme geçirilebilir hale gelir.

Toplantı notları için yapay zekayı en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi buradan öğrenin:

AI'nın ötesinde, ClickUp'ın Gösterge Panelleri, hedefleri izlemenize, görev zaman çizelgelerini görselleştirmenize ve takım performansını tek bir yerden izlemenize olanak tanır. İş akışlarınızı görselleştirmek için çizgi, çubuk ve pasta grafikler, sprint kartları, öncelik kartları, atanan kişi kartları, tablo kartları ve daha fazlası gibi 50'den fazla özel kart arasından seçim yapın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile en önemli performans ölçütlerinizi ölçün

Son olarak, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak rutin, tekrarlayan görevleri delege edebilir ve işlerinizi ilerleten işlere odaklanabilirsiniz. ClickUp'ta kodsuz otomasyonlar oluşturmanın üç basit yolu vardır:

Hazır otomasyon şablonlarından seçim yapın

Basit "eğer-o zaman" otomasyon oluşturucuyu kullanın. Açılır menüden tetikleyici/koşul ve nihai sonucu seçin (örneğin: tetikleyici = görev durumu değişikliği, sonuç = atanan kişiyi değiştir)

ClickUp Brain'de doğal dil komutlarını kullanarak özel otomasyonlar oluşturun (örneğin: görev durumu "inceleniyor" olarak değişirse, görevi "bana" atayın)

ClickUp'ta özel doğal dil otomasyonları oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI destekli proje analizi ve önerileriyle öncelikli görevlere odaklanın

Karmaşık projeleri yönetilebilir ClickUp Görevlerine bölün. ClickUp Brain'i kullanarak görev açıklamalarına göre ilgili alt görevleri otomatik olarak oluşturun

AI'nın notlarınızdan net ve özlü toplantı özetleri oluşturmasına izin verin

Her proje için özelleştirilebilir şablonlarla iş akışlarını daha hızlı kurun

Listeler, Panolar ve ClickUp Takvim Görünümü dahil 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile görsel görev yönetimi sayesinde ilerlemeyi takip edin

ClickUp Chat'i kullanarak platformlar arasında geçiş yapmadan iş arkadaşlarınızla eşzamanlı veya gerçek zamanlı iletişim kurun

ClickUp Docs'ta canlı işbirliği ile birlikte içerik yazın ve düzenleyin

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları , bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösteriyor. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birbirine bağlayan akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var!

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, iOS'ta ClickUp 'ın gelişmiş özelliklerini keşfetmek için bir öğrenme sürecine ihtiyaç duyabilir

Bazı AI araçları yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Kişisel görev yönetimi ile iş bilgisi yönetimi, hızlı notlar ve AI ClickUP beyni FANTASTİK. İnanılmaz derecede bağlam farkında ve kelimenin tam anlamıyla bir asistan canavarı.

Kişisel görev yönetimi ile iş bilgisi yönetimi, hızlı notlar ve AI ClickUP beyni FANTASTİK. İnanılmaz derecede bağlam farkında ve kelimenin tam anlamıyla bir asistan canavarı.

2. Google Gemini (AI destekli araştırma ve soru cevaplama için en iyisi)

google Gemini aracılığıyla

Birden fazla web sayfasını taramadan hızlı cevaplara mı ihtiyacınız var veya beyin fırtınası yapmak için biraz yardıma mı ihtiyacınız var? Google Gemini size destek olur. Bu yapay zeka destekli araç, ödevle uğraşan bir öğrenci, fikirlerini düzenleyen bir profesyonel veya ilham arayan bir içerik oluşturucu olsanız da araştırma ve içerik oluşturmayı daha yönetilebilir ve daha az zaman alıcı hale getirir.

IOS kullanıcıları için bir uygulama olsa da, Google uygulamalarıyla en iyi şekilde çalışır. Böylece, platformlar arasında geçiş yapmadan içgörüler elde edebilir, kavramları geliştirebilir veya yazma önerileri alabilirsiniz.

Google Gemini'yi en iyi şekilde nasıl kullanabilirsiniz? Basit bir İngilizce soru sorun, Gemini doğal dil işleme özelliğini kullanarak zor bir kavramı açıklığa kavuştururken veya yaratıcı çözümler ararken size akıllı, bağlamı anlayan yanıtlar versin.

👉🏼 P. S. Bu video, AI araçlarına doğru şekilde soru sormak için en iyi ipuçlarımızı gösteriyor. 3 dakikalık bir prompt mühendisliği kursu almak isterseniz, mutlaka izleyin!👇🏽

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Herhangi bir soruya anında, iyi araştırılmış cevaplar alın

Belgeleriniz için fikirler üretin, taslaklar hazırlayın ve özetler yazın

Google Dokümanlar, Gmail, Google Meet ve Google Haritalar ile kolayca entegre edin

Sorularınızı sorun ve birden fazla dilde yanıt alın

Google Gemini sınırlamaları

IOS kullanıcıları için sınırlı çevrimdışı işlevsellik

Doğru sonuçlar için sabit bir internet bağlantısı gerekir

Google Gemini fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Google Çalışma Alanı Entegrasyonu: Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 $ Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36

Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 $

Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 dolar

Google One AI Premium planı: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 dolar

Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 dolar

Google Gemini puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (4 yorum)

3. ChatGPT (Konuşma AI ve içerik oluşturma için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, fikir üretmek, içerik taslağı hazırlamak veya yaratıcı projelerle uğraşmak isteyen iPhone kullanıcıları için en iyi seçimdir. İster bir e-posta hazırlıyor, notları özetliyor veya bir YouTube videosu için senaryo yazıyor olun, güçlü üretken AI modelleri süreci daha sorunsuz ve neredeyse zahmetsiz hale getirir.

AI araçlarını kullanmak için basit ve pratik bir yol mu arıyorsunuz? ChatGPT'nin konuşma arayüzü, işleri basit tutarak hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için ideal bir seçimdir. İçerik oluşturucular, profesyoneller ve ihtiyaç duyduklarında biraz ekstra beyin gücü isteyen herkes için uygundur.

💡Pro İpucu: ChatGPT ve diğer ChatGPT alternatiflerinde özel talimatlar kullanarak yanıtları sektörünüze, üslubunuza veya içerik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Makaleler yazın, fikirler üretin veya metinleri hızlıca özetleyin

Metin komutlarıyla görüntüler oluşturun

Sorgulara, sorulara veya yaratıcı zorluklara anında yanıt alın

Ana hatları oluşturun, raporlar yazın veya mevcut içeriği iyileştirin

ChatGPT sınırlamaları

Ücretsiz uygulama, gelişmiş modellere sınırlı erişim sunar

En iyi performans için internet bağlantısı gerekir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Satışla iletişime geçin

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (680+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Bu, pratik olarak her şey için kullanışlıdır, onun için çok büyük bir görev yoktur. İşlerim için, günlük hayatımda, kızlarımın ödevlerine yardım etmek için, öğrenmek için her gün kullanıyorum. Bu araca sahip olmanın birçok iyi yanı var. Hayatımı değiştirdi.

Bu, pratik olarak her şey için kullanışlıdır, onun için çok büyük bir görev yoktur. İşlerim için, günlük hayatımda, kızlarımın ödevlerine yardım etmek için, öğrenmek için her gün kullanıyorum. Bu araca sahip olmanın birçok iyi yanı var. Hayatımı değiştirdi.

4. Replika (Zihinsel sağlık desteği ve AI arkadaşlığı için en iyisi)

replika aracılığıyla

Bazen sadece konuşacak birine ihtiyacınız vardır ve Replika bu konuda mükemmeldir. Uygulama, arkadaşlık ve duygusal destek için tasarlanmış AI sohbet robotu karakterleri sunarak, içini dökmek, düşünmek veya sadece sohbet etmek için güvenli bir alan sağlar.

Karakter AI, konuşmalarınızdan öğrenir ve zamanla kişiliğinize uyum sağlayarak gerçek bir arkadaş gibi hissettirir. Stresle başa çıkmak veya yargılanmadan paylaşım yapabileceğiniz bir alana ihtiyacınız varsa, Replika düşüncelerinizi ve duygularınızı daha kolay ifade etmenizi sağlar.

⚠️ Dostça Hatırlatıcı: AI arkadaşlığı eğlenceli ve ilgi çekici olabilir, ancak bunun gerçek insan bağlantısının yerini tutmadığını unutmayın. Çevrimiçi güvenliğinizi sağlamak için, AI sohbet robotu araçlarıyla paylaştığınız kişisel verilere dikkat edin.

Replika'nın en iyi özellikleri

Kişisel ve size özel bir şekilde sohbet edin

Düşüncelerinizi ve duygularınızı güvenli, yargılamadan uzak bir alanda ifade edin

AI sohbet robotunun öğrenmesini ve iletişim tarzınıza uyum sağlamasını izleyin

Duygusal refahınızı izlemek için uyarıları ve ruh hali kontrolünü kullanın

Replika sınırlamaları

Ücretsiz sürümde özelleştirme ve etkileşim özellikleri sınırlıdır

Profesyonel ruh sağlığı terapisinin yerini almaz

Replika fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Aylık Plan: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Replika puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

📖 Ayrıca okuyun: Video Düzenleme için En İyi AI Araçları

5. Youper (Zihinsel sağlık için cep boyutunda AI asistanınız)

via Youper

Zihinsel sağlığı yönetmek, yapılacaklar listenizdeki görevleri yönetmek kadar önemlidir. Youper, duygularınızı düzenlemek, izlemek ve yönetmek için kişisel asistan görevi görür ve günlük zorlukların üstesinden gelirken dengeli kalmanıza yardımcı olur.

Bilişsel davranış terapisi (CBT) tekniklerine dayanan Youper, stresi kontrol altında tutmak için akıllı ruh hali izleme ve rehberli yansıtma özellikleri sunar. Sıkı teslim tarihleriyle uğraşıyor veya aşırı düşünme sarmalına kapılmış olsanız da, Youper iPhone'unuzdan duraklama, yansıtma ve perspektifinizi yeniden kazanma konusunda size yardımcı olur.

Youper'ın en iyi özellikleri

Günlük ruh halinizi takip ederek kalıpları belirleyin ve stresi veya pozitifliği etkileyen faktörleri anlayın

Daha iyi duygusal kontrol için AI destekli CBT egzersizleriyle olumsuz düşüncelere meydan okuyun

Ruh halinizin eğilimlerine ve davranışlarınıza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler alın

Her gün sadece birkaç dakika ayırarak daha hafif, sakin ve dengeli hissedin

Youper sınırlamaları

Derinlemesine analiz gibi gelişmiş araçlar için premium sürüm gereklidir

Bu bir destek aracıdır, ancak profesyonel terapinin yerini almaz

Youper fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: 9,99 $/aydan itibaren

Youper puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

🧠 İlginç Bilgi: Siri ilk AI asistanı değildi. Apple'ın ünlü AI asistanı 2011 yılında piyasaya sürüldü, ancak AI destekli sanal asistanların tarihi 1966 yılına, psikoterapisti taklit eden bir sohbet robotu olan ELIZA'ya kadar uzanıyor.

6. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı notları için en iyisi)

Toplantılar veya dersler sırasında tüm zamanınızı not almakla geçirmekten bıktınız mı? Sonuçta, canlı tartışmaya katılmanın yerini hiçbir şey tutamaz. Otter.ai, toplantı notlarını kaydetme endişesi olmadan bunu yapmanızı mümkün kılar.

Konuşulan kelimeleri gerçek zamanlı olarak yazıya dökerken konuşanları da tanımlar, böylece konuşmaya odaklanabilirsiniz. Ayrıca, aranabilir transkriptler ve yapay zeka destekli özetler sayesinde, saatlerce ses kaydını dinlemeden anahtar noktalara kolayca geri dönebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Ekstra özelliklere ihtiyaç duyanlar için, ClickUp, Sonix ve Descript gibi Otter.ai alternatifleri, transkripsiyonu güçlü düzenleme ve işbirliği araçlarıyla birleştirerek notlarınızı iyileştirmenin ve paylaşmanın daha fazla yolunu sunar.

Otter. ai en iyi özellikler

Söylenen kelimeleri anında düzenlenebilir metne dönüştürün

Toplantı transkriptlerinde ve notlarda konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın ve etiketleyin

Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams ile senkronizasyon sayesinde zahmetsiz not alma

Transkriptleri arayarak anahtar ayrıntıları saniyeler içinde bulun

Otter. ai sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, aylık sınırlı transkripsiyon dakikası sunar

Arka plan gürültüsü veya konuşmaların üst üste gelmesi durumunda doğruluk biraz düşebilir

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai Google puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter hakkında gerçek kullanıcıların yorumları. ai

Bana çok zaman kazandıran harika bir uygulama. Kağıt kaybetme konusunda kendimi trajik bir durumun içinde buluyorum. Uzun notlar almaya dayanamıyorum, bu yüzden Otter benim için harika bir uygulama.

Bana çok zaman kazandıran harika bir uygulama. Kağıt kaybetme konusunda kendimi trajik bir durumun içinde buluyorum. Uzun notlar almaya dayanamıyorum, bu yüzden Otter benim için harika bir uygulama.

7. Lensa (AI destekli fotoğraf düzenleme ve görüntü iyileştirme için en iyisi)

lensa AI aracılığıyla

Yaratıcılar için tasarlanan Lensa, AI destekli araçlarla fotoğraf düzenlemeyi kolaylaştırır. Selfie'leri rötuşlayın, çerçeveden istenmeyen nesneleri kaldırın ve arka planları ince ayar yapın — hepsi sadece birkaç dokunuşla.

IPhone kullanıcıları için en sezgisel fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan Lensa, cilt yumuşatma, arka plan ayarlamaları ve AI destekli görüntü oluşturma ve iyileştirmeler gibi özellikler sunar. Profesyonel düzenleme yazılımlarının zor öğrenme eğrisi (ve yüksek fiyat etiketi) olmadan fotoğraflarınızı öne çıkarmak için güçlü ancak basit bir yoldur.

Lensa'nın en iyi özellikleri

Cildi pürüzsüzleştirin, yüz özelliklerini iyileştirin ve kusursuz selfieler için ışığı ayarlayın

Tek bir dokunuşla fotoğraflardaki istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları kaldırın

Göz alıcı görüntüler için arka planları bulanıklaştırın, değiştirin veya özelleştirin

AI destekli geliştirmelerle keskinliği, rengi ve ayrıntıları artırın

Lensa sınırlamaları

Bazı premium özellikler uygulama içi satın alım gerektirir

Ağır şekilde düzenlenmiş fotoğraflar, doğru şekilde ince ayar yapılmazsa aşırı işlenmiş görünebilir

Lensa fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız erişim: Aylık 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Lensa puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yorumlar mevcut değil

📖 Ayrıca okuyun: AI ile Oluşturulan Akıllara Durgunluk Veren Sanat Örnekleri

8. ELSA Speak (AI ile İngilizce telaffuzu geliştirmek için en iyisi)

eLSA Speak aracılığıyla

İngilizce telaffuzda zorlanıyor musunuz? ELSA Speak konuşmanızı dinler, hataları tespit eder ve daha net ve ana dilini konuşanlara yakın bir şekilde konuşmanıza yardımcı olmak için anında geri bildirim sağlar.

AI ile desteklenen ELSA, dersleri güçlü ve zayıf yönlerinize göre uyarlar, böylece pratik yapmayı etkili ve kolay hale getirir. İster bir mülakata, sunuma veya sadece günlük konuşmalara hazırlanıyor olun, hızlı ve hedefe yönelik alıştırmalarla gelişmenize yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ELSA'nın "mock interview" özelliğini kullanarak iş görüşmesi sorularını gerçek zamanlı AI geri bildirimi ile yanıtlamayı pratik edin. Bu özellik, konuşma becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için harika!

ELSA Speak'in en iyi özellikleri

Konuşmanıza göre uyarlanmış AI destekli düzeltmeler ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler alın

Akıcılık seviyenize göre özel bir öğrenme yolu oluşturun

Gerçek hayattan alınmış cümleler ve senaryolarla doğal konuşma pratiği yapın

Ayrıntılı analizler ve içgörülerle ilerlemeyi izleyin

ELSA Speak sınırlamaları

Bazı gelişmiş dersler ve özellikler premium sürümde kilitlidir

Göze çarpan bir iyileşme için düzenli kullanım gerektirir

ELSA Speak fiyatlandırması

Takım Planı: 18,20 $/ay kullanıcı başına

ELSA School Plan: Özel fiyatlandırma

ELSA Speak puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (170+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ELSA Speak hakkında ne diyor?

Bu, şu anda deneyimlediğim en iyi İngilizce öğrenme uygulaması. Konuşma pratiği için mükemmel ve en çok sevdiğim özelliği de bu, çünkü İngilizcemdeki en zayıf noktam konuşma – yazılı İngilizcem mükemmel ama konuşmaya gelince takılıyorum. Diyalogları tekrarlıyorum ve her gün pratik yaptıkça konuşurken kendime güvenim artıyor.

Bu, şu anda deneyimlediğim en iyi İngilizce öğrenme uygulaması. Konuşma pratiği için mükemmel ve bu benim en sevdiğim özelliği çünkü İngilizcemdeki en zayıf noktam bu – yazılı İngilizcem mükemmel ama konuşmaya gelince takılıyorum. Diyalogları tekrarlıyorum ve her gün pratik yaptıkça konuşurken kendime güvenim artıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: AI tarafından üretilen müzikler yükselişte. AIVA ve Soundraw gibi uygulamalar tamamen orijinal şarkılar besteleyebiliyor ve bazı AI tarafından üretilen parçalar akış platformlarında viral bile oldu!

9. Socratic by Google (Öğrenme ve ödev yardımı için en iyisi)

google'ın Socratic uygulaması aracılığıyla

Google'ın Socratic uygulaması, soruları açık ve adım adım cevaplara dönüştürerek öğrenmeyi kolaylaştırır. Sorunun fotoğrafını çekin veya sorgunuzu yazın, Google Gemini'nin yapay zeka teknolojisi saniyeler içinde doğru açıklamaları sunar.

IPhone kullanıcıları için tasarlanan Socratic, karmaşık konuları kolay anlaşılır bilgiler halinde parçalara ayırarak öğrenmeyi basitleştirir. Matematik, fen veya tarih ile uğraşıyor olun, cebinizde her an yardıma hazır bir özel öğretmeniniz varmış gibi hissedersiniz.

Google'ın Socratic uygulamasının en iyi özellikleri

Sorunla ilgili bir fotoğraf çekin ve AI destekli özelliklerin net açıklamalarla cevaplar vermesini sağlayın

Matematik, fen ve daha birçok konuyu öğrenmek için videolara, adım adım kılavuzlara ve makalelere erişin

Soruları yazarak veya sesli olarak kolayca girin

Etkileşimli araçlar ve görsel yardımcılarla kavramları daha iyi anlayın

Google'ın Socratic sınırlamaları

Matematik, Fen Bilimleri ve Edebiyat gibi akademik konularla sınırlıdır

Açık uçlu veya karmaşık sorular için o kadar etkili değildir

Socratic by Google fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Socratic puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Seeing AI (Erişilebilirlik ve nesne tanımlama için en iyisi)

seeing AI aracılığıyla

Seeing AI, dünyayı gerçek zamanlı olarak anlatarak görme engelli kişilerin nesneleri, insanları ve metinleri tanımasına yardımcı olur. Menü okumaktan ürünleri tanımlamaya kadar, görsel bilgileri konuşulan kelimelere dönüştürerek günlük görevleri daha erişilebilir hale getirir.

IPhone kullanıcıları için, barkodları tarayan, para birimini algılayan ve hatta sahneleri tanımlayan kişisel bir asistan sahibi olmak gibidir. Seeing AI, hem evde hem de hareket halindeyken dünyayı daha kolay ve daha bağımsız bir şekilde gezmenizi sağlar.

AI'nın en iyi özelliklerini görün

IPhone'unuzun kamerasıyla nesneleri, kişileri ve metinleri anında tanımlayın

Kolay erişim için belgeleri, menüleri veya el yazısı notları yüksek sesle okuyun

AI destekli sahne açıklamalarıyla çevrenizi anlayın

Hızlı tanımlama için ürünleri veya faturaları tarayın

AI sınırlamalarını görmek

Bazı özelliklerin optimum performans için internet bağlantısı gerektirir

Karmaşık veya dağınık ortamlarda sınırlı doğruluk

AI fiyatlarını görün

Sonsuza kadar ücretsiz

AI derecelendirmelerini ve yorumlarını görün

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

ClickUp: İhtiyacınız Olan Tek iOS Yapay Zeka Uygulaması

IPhone'unuz için sıradan verimlilik araçlarını unutun — AI uygulamaları iş ve yaratma şeklimizi temelden değiştiriyor. ClickUp'ın iOS uygulaması, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak ve gününüzü alan dijital karmaşayı ortadan kaldırarak gerçekten öne çıkıyor.

Bir iPhone kullanıyorsanız ve gerçekten etkili işler yapmak istiyorsanız, ClickUp size önemli olanı sunar: yaratıcı düşünmek için daha fazla zaman ve yoğun işlerle uğraşmak için daha az zaman. Her özellik o kadar akıllıdır ki, telefonunuz sonunda sizin kadar çok çalışır.

Zorluklarınızın üstesinden gelen teknolojiyle iş hayatınızın kontrolünü yeniden ele alın.

ClickUp'ı bugün deneyin!