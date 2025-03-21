Verimliliği ve yaratıcılığı artırmak için iOS için en iyi 10 AI uygulaması

AI destekli mobil uygulamalar, görevlerinizi düzenlemekten içerik oluşturmaya ve hatta İngilizce telaffuzunuzu mükemmelleştirmeye kadar hayatınızı kolaylaştırıyor.
Doğru AI uygulaması, kaliteden ödün vermeden zaman ve çaba tasarrufu sağlar.
Aslında, AI profesyonellerin haftada dört saate kadar zaman kazanmasına yardımcı olabilir. Bu, hareket halindeyken veya yaratıcı akışın içindeyken, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak için ekstra zaman demektir.
Şirketlerin %72'si yapay zekayı iş akışlarına entegre etmiş durumda. Bu teknoloji artık bir trend olmaktan çıkıp vazgeçilmez hale geliyor.
Gerçek zamanlı transkripsiyondan akıllı görev yönetimine kadar, iOS için en iyi yapay zeka uygulamaları verimliliğinizi ve yaratıcılığınızı artırır. Hangi uygulamaların ana ekranınızda yer almayı hak ettiğini keşfedin!
⏰ 60 saniyelik özet
Günlük görevlerinizi ve yaratıcı projelerinizi dönüştürebilecek iOS için en iyi 10 AI uygulamasını daha yakından inceleyin:
- ClickUp: AI destekli görev ve proje yönetimi için en iyisi
- Google Gemini: Araştırma yapmak ve soruları yanıtlamak için en iyisi
- ChatGPT: Yazma, beyin fırtınası ve konuşma yanıtları için en iyisi
- Replika: Zihinsel sağlık desteği ve AI arkadaşlığı için en iyisi
- Youper: Duygusal refahı yönetmek için en iyisi
- Otter. ai: Otomatik toplantı transkripsiyonları ve gerçek zamanlı notlar için en iyisi
- Lensa: AI destekli fotoğraf düzenleme için en iyisi
- ELSA Speak: İngilizce telaffuzu geliştirmek için en iyisi
- Socratic by Google: Ödev yardımı ve öğrenme için en iyisi
- Seeing AI: Erişilebilirlik ve nesne tanımlama için en iyisi
IOS için AI uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru AI uygulaması iki şey yapmalıdır: zaman kazanmanızı sağlamak ve hayatınızı kolaylaştırmak — ister yoğun bir profesyonel, içerik oluşturucu veya sadece daha akıllı, daha yaratıcı araçları seven biri olun. Dikkate alınması gerekenler:
- Amaç odaklı AI özellikleri bulun: Uygulamalar, görev yönetimi, ş akışı otomasyonu veya yaratıcı geliştirmeler gibi gerçek sorunları çözmelidir
- Sorunsuz Apple ekosistem entegrasyonu arayın: En iyi AI uygulamaları, iOS özellikleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır ve Mac için AI araçlarıyla senkronizasyon sağlar . Bulut senkronizasyonu ile görevlerinize, notlarınıza ve diğer önemli verilerinize herhangi bir Apple cihazından erişebilirsiniz
- Kullanım kolaylığını önceliklendirin: AI, sezgisel tasarımı ve sorunsuz navigasyonu ile görevleri karmaşıklaştırmak yerine basitleştirmelidir
- Ücretsiz ve premium sürümleri karşılaştırın: Birçok uygulama ücretsiz sürümler sunar, ancak premium planlar genellikle fiyatına değer olabilecek gelişmiş özelliklerin kilidini açar
- Sonuçları kanıtlanmış uygulamaları seçin: En iyi araçlar, gerçek hayatta kullanıldığında verimliliği, doğruluğu veya yaratıcılığı sürekli olarak artırır
Kredi kartınıza uzanıp bir abonelik satın almadan önce, bu hızlı listeyi inceleyerek gereksinimlerinizi kontrol edin. Doğru uygulamayı seçmenize yardımcı olacağını umuyoruz.
IOS için en iyi 10 AI uygulaması
Çok sayıda AI destekli mobil uygulama mevcut olduğundan, ideal olanı seçmek zor olabilir.
Bu nedenle, özellikleri, fiyatları ve kullanıcı yorumlarını objektif bir şekilde analiz ederek, sizin gibi iPhone kullanıcıları için bu 10 öne çıkan AI uygulamasını özenle seçtik.
1. ClickUp (iOS'ta yapay zeka destekli görev ve proje yönetimi için en iyisi)
Birden fazla proje, son teslim tarihi ve günlük yapılacak işler arasında koşturuyorsanız, ClickUp size yardımcı olmak için burada.
iş için her şeyin bulunduğu uygulama, stres yaşamadan düzenli ve her şeyin kontrolünde kalmak için kullanabileceğiniz en iyi iOS proje yönetimi uygulamalarından biridir.
Nasıl?
Günümüzün iş hayatı bozuk. Zamanımızın %60'ını farklı araçlar arasında bilgi paylaşımı, arama ve güncelleme ile geçiriyoruz. Görevlerimiz, belgelerimiz ve iletişimimiz, verimliliği düşüren birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda. ClickUp, projelerinizi, bilgilerinizi ve sohbetlerinizi tek bir yerde birleştirerek bu sorunu çözüyor.
Bu AI destekli verimlilik aracı, takımınızın görev yönetimindeki tahminleri ortadan kaldırarak herkesin en önemli işlere odaklanmasını sağlar.
Bu nasıl işliyor? Telefonunuzun içinde yaşayan güvenilir AI asistanınız ClickUp Brain ile tanışın. Bu uygulama ile iş yükünüzü analiz edebilir ve öncelikli öneriler alabilirsiniz, böylece bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini her zaman bilirsiniz.
Uzun bir belgeyi veya yorum konusunu özetlemeniz mi gerekiyor? Brain, anahtar noktaları çıkararak size zaman kazandırır.
Peki ya toplantıları özetlemek?
ClickUp AI Notetaker, ses kaydı, transkript, özet ve eylem öğeleriyle birlikte otomatik toplantı notları alır. Bu sayede, en önemli toplantılarınızda telaşla manuel olarak not almak yerine asıl tartışmaya odaklanabilirsiniz.
En iyi yanı ne mi? Bu notlar ClickUp'taki görevlerinize ve belgelerinize bağlanır, böylece her toplantı anında daha eyleme geçirilebilir hale gelir.
Toplantı notları için yapay zekayı en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi buradan öğrenin:
AI'nın ötesinde, ClickUp'ın Gösterge Panelleri, hedefleri izlemenize, görev zaman çizelgelerini görselleştirmenize ve takım performansını tek bir yerden izlemenize olanak tanır. İş akışlarınızı görselleştirmek için çizgi, çubuk ve pasta grafikler, sprint kartları, öncelik kartları, atanan kişi kartları, tablo kartları ve daha fazlası gibi 50'den fazla özel kart arasından seçim yapın.
Son olarak, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak rutin, tekrarlayan görevleri delege edebilir ve işlerinizi ilerleten işlere odaklanabilirsiniz. ClickUp'ta kodsuz otomasyonlar oluşturmanın üç basit yolu vardır:
- Hazır otomasyon şablonlarından seçim yapın
- Basit "eğer-o zaman" otomasyon oluşturucuyu kullanın. Açılır menüden tetikleyici/koşul ve nihai sonucu seçin (örneğin: tetikleyici = görev durumu değişikliği, sonuç = atanan kişiyi değiştir)
- ClickUp Brain'de doğal dil komutlarını kullanarak özel otomasyonlar oluşturun (örneğin: görev durumu "inceleniyor" olarak değişirse, görevi "bana" atayın)
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- AI destekli proje analizi ve önerileriyle öncelikli görevlere odaklanın
- Karmaşık projeleri yönetilebilir ClickUp Görevlerine bölün. ClickUp Brain'i kullanarak görev açıklamalarına göre ilgili alt görevleri otomatik olarak oluşturun
- AI'nın notlarınızdan net ve özlü toplantı özetleri oluşturmasına izin verin
- Her proje için özelleştirilebilir şablonlarla iş akışlarını daha hızlı kurun
- Listeler, Panolar ve ClickUp Takvim Görünümü dahil 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile görsel görev yönetimi sayesinde ilerlemeyi takip edin
- ClickUp Chat'i kullanarak platformlar arasında geçiş yapmadan iş arkadaşlarınızla eşzamanlı veya gerçek zamanlı iletişim kurun
- ClickUp Docs'ta canlı işbirliği ile birlikte içerik yazın ve düzenleyin
📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları , bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösteriyor. 😱
Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birbirine bağlayan akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var!
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, iOS'ta ClickUp'ın gelişmiş özelliklerini keşfetmek için bir öğrenme sürecine ihtiyaç duyabilir
- Bazı AI araçları yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Kişisel görev yönetimi ile iş bilgisi yönetimi, hızlı notlar ve AI ClickUP beyni FANTASTİK. İnanılmaz derecede bağlam farkında ve kelimenin tam anlamıyla bir asistan canavarı.
Kişisel görev yönetimi ile iş bilgisi yönetimi, hızlı notlar ve AI ClickUP beyni FANTASTİK. İnanılmaz derecede bağlam farkında ve kelimenin tam anlamıyla bir asistan canavarı.
2. Google Gemini (AI destekli araştırma ve soru cevaplama için en iyisi)
Birden fazla web sayfasını taramadan hızlı cevaplara mı ihtiyacınız var veya beyin fırtınası yapmak için biraz yardıma mı ihtiyacınız var? Google Gemini size destek olur. Bu yapay zeka destekli araç, ödevle uğraşan bir öğrenci, fikirlerini düzenleyen bir profesyonel veya ilham arayan bir içerik oluşturucu olsanız da araştırma ve içerik oluşturmayı daha yönetilebilir ve daha az zaman alıcı hale getirir.
IOS kullanıcıları için bir uygulama olsa da, Google uygulamalarıyla en iyi şekilde çalışır. Böylece, platformlar arasında geçiş yapmadan içgörüler elde edebilir, kavramları geliştirebilir veya yazma önerileri alabilirsiniz.
Google Gemini'yi en iyi şekilde nasıl kullanabilirsiniz? Basit bir İngilizce soru sorun, Gemini doğal dil işleme özelliğini kullanarak zor bir kavramı açıklığa kavuştururken veya yaratıcı çözümler ararken size akıllı, bağlamı anlayan yanıtlar versin.
👉🏼 P. S. Bu video, AI araçlarına doğru şekilde soru sormak için en iyi ipuçlarımızı gösteriyor. 3 dakikalık bir prompt mühendisliği kursu almak isterseniz, mutlaka izleyin!👇🏽
Google Gemini'nin en iyi özellikleri
- Herhangi bir soruya anında, iyi araştırılmış cevaplar alın
- Belgeleriniz için fikirler üretin, taslaklar hazırlayın ve özetler yazın
- Google Dokümanlar, Gmail, Google Meet ve Google Haritalar ile kolayca entegre edin
- Sorularınızı sorun ve birden fazla dilde yanıt alın
Google Gemini sınırlamaları
- IOS kullanıcıları için sınırlı çevrimdışı işlevsellik
- Doğru sonuçlar için sabit bir internet bağlantısı gerekir
Google Gemini fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Google Çalışma Alanı Entegrasyonu: Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 $ Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36
- Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 dolar
- Google One AI Premium planı: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
- Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 dolar
- Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 dolar
Google Gemini puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 5/5 (4 yorum)
3. ChatGPT (Konuşma AI ve içerik oluşturma için en iyisi)
ChatGPT, fikir üretmek, içerik taslağı hazırlamak veya yaratıcı projelerle uğraşmak isteyen iPhone kullanıcıları için en iyi seçimdir. İster bir e-posta hazırlıyor, notları özetliyor veya bir YouTube videosu için senaryo yazıyor olun, güçlü üretken AI modelleri süreci daha sorunsuz ve neredeyse zahmetsiz hale getirir.
AI araçlarını kullanmak için basit ve pratik bir yol mu arıyorsunuz? ChatGPT'nin konuşma arayüzü, işleri basit tutarak hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için ideal bir seçimdir. İçerik oluşturucular, profesyoneller ve ihtiyaç duyduklarında biraz ekstra beyin gücü isteyen herkes için uygundur.
💡Pro İpucu: ChatGPT ve diğer ChatGPT alternatiflerinde özel talimatlar kullanarak yanıtları sektörünüze, üslubunuza veya içerik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Makaleler yazın, fikirler üretin veya metinleri hızlıca özetleyin
- Metin komutlarıyla görüntüler oluşturun
- Sorgulara, sorulara veya yaratıcı zorluklara anında yanıt alın
- Ana hatları oluşturun, raporlar yazın veya mevcut içeriği iyileştirin
ChatGPT sınırlamaları
- Ücretsiz uygulama, gelişmiş modellere sınırlı erişim sunar
- En iyi performans için internet bağlantısı gerekir
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Enterprise: Satışla iletişime geçin
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (680+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?
Bu, pratik olarak her şey için kullanışlıdır, onun için çok büyük bir görev yoktur. İşlerim için, günlük hayatımda, kızlarımın ödevlerine yardım etmek için, öğrenmek için her gün kullanıyorum. Bu araca sahip olmanın birçok iyi yanı var. Hayatımı değiştirdi.
Bu, pratik olarak her şey için kullanışlıdır, onun için çok büyük bir görev yoktur. İşlerim için, günlük hayatımda, kızlarımın ödevlerine yardım etmek için, öğrenmek için her gün kullanıyorum. Bu araca sahip olmanın birçok iyi yanı var. Hayatımı değiştirdi.
4. Replika (Zihinsel sağlık desteği ve AI arkadaşlığı için en iyisi)
Bazen sadece konuşacak birine ihtiyacınız vardır ve Replika bu konuda mükemmeldir. Uygulama, arkadaşlık ve duygusal destek için tasarlanmış AI sohbet robotu karakterleri sunarak, içini dökmek, düşünmek veya sadece sohbet etmek için güvenli bir alan sağlar.
Karakter AI, konuşmalarınızdan öğrenir ve zamanla kişiliğinize uyum sağlayarak gerçek bir arkadaş gibi hissettirir. Stresle başa çıkmak veya yargılanmadan paylaşım yapabileceğiniz bir alana ihtiyacınız varsa, Replika düşüncelerinizi ve duygularınızı daha kolay ifade etmenizi sağlar.
⚠️ Dostça Hatırlatıcı: AI arkadaşlığı eğlenceli ve ilgi çekici olabilir, ancak bunun gerçek insan bağlantısının yerini tutmadığını unutmayın. Çevrimiçi güvenliğinizi sağlamak için, AI sohbet robotu araçlarıyla paylaştığınız kişisel verilere dikkat edin.
Replika'nın en iyi özellikleri
- Kişisel ve size özel bir şekilde sohbet edin
- Düşüncelerinizi ve duygularınızı güvenli, yargılamadan uzak bir alanda ifade edin
- AI sohbet robotunun öğrenmesini ve iletişim tarzınıza uyum sağlamasını izleyin
- Duygusal refahınızı izlemek için uyarıları ve ruh hali kontrolünü kullanın
Replika sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde özelleştirme ve etkileşim özellikleri sınırlıdır
- Profesyonel ruh sağlığı terapisinin yerini almaz
Replika fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Aylık Plan: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
Replika puanları ve yorumları
- G2: Yorumlar mevcut değil
- Capterra: Yorumlar mevcut değil
📖 Ayrıca okuyun: Video Düzenleme için En İyi AI Araçları
5. Youper (Zihinsel sağlık için cep boyutunda AI asistanınız)
Zihinsel sağlığı yönetmek, yapılacaklar listenizdeki görevleri yönetmek kadar önemlidir. Youper, duygularınızı düzenlemek, izlemek ve yönetmek için kişisel asistan görevi görür ve günlük zorlukların üstesinden gelirken dengeli kalmanıza yardımcı olur.
Bilişsel davranış terapisi (CBT) tekniklerine dayanan Youper, stresi kontrol altında tutmak için akıllı ruh hali izleme ve rehberli yansıtma özellikleri sunar. Sıkı teslim tarihleriyle uğraşıyor veya aşırı düşünme sarmalına kapılmış olsanız da, Youper iPhone'unuzdan duraklama, yansıtma ve perspektifinizi yeniden kazanma konusunda size yardımcı olur.
Youper'ın en iyi özellikleri
- Günlük ruh halinizi takip ederek kalıpları belirleyin ve stresi veya pozitifliği etkileyen faktörleri anlayın
- Daha iyi duygusal kontrol için AI destekli CBT egzersizleriyle olumsuz düşüncelere meydan okuyun
- Ruh halinizin eğilimlerine ve davranışlarınıza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler alın
- Her gün sadece birkaç dakika ayırarak daha hafif, sakin ve dengeli hissedin
Youper sınırlamaları
- Derinlemesine analiz gibi gelişmiş araçlar için premium sürüm gereklidir
- Bu bir destek aracıdır, ancak profesyonel terapinin yerini almaz
Youper fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Premium: 9,99 $/aydan itibaren
Youper puanları ve yorumları
- G2: Yorumlar mevcut değil
- Capterra: Yorumlar mevcut değil
🧠 İlginç Bilgi: Siri ilk AI asistanı değildi. Apple'ın ünlü AI asistanı 2011 yılında piyasaya sürüldü, ancak AI destekli sanal asistanların tarihi 1966 yılına, psikoterapisti taklit eden bir sohbet robotu olan ELIZA'ya kadar uzanıyor.
6. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı notları için en iyisi)
Toplantılar veya dersler sırasında tüm zamanınızı not almakla geçirmekten bıktınız mı? Sonuçta, canlı tartışmaya katılmanın yerini hiçbir şey tutamaz. Otter.ai, toplantı notlarını kaydetme endişesi olmadan bunu yapmanızı mümkün kılar.
Konuşulan kelimeleri gerçek zamanlı olarak yazıya dökerken konuşanları da tanımlar, böylece konuşmaya odaklanabilirsiniz. Ayrıca, aranabilir transkriptler ve yapay zeka destekli özetler sayesinde, saatlerce ses kaydını dinlemeden anahtar noktalara kolayca geri dönebilirsiniz.
💡 Profesyonel İpucu: Ekstra özelliklere ihtiyaç duyanlar için, ClickUp, Sonix ve Descript gibi Otter.ai alternatifleri, transkripsiyonu güçlü düzenleme ve işbirliği araçlarıyla birleştirerek notlarınızı iyileştirmenin ve paylaşmanın daha fazla yolunu sunar.
Otter. ai en iyi özellikler
- Söylenen kelimeleri anında düzenlenebilir metne dönüştürün
- Toplantı transkriptlerinde ve notlarda konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın ve etiketleyin
- Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams ile senkronizasyon sayesinde zahmetsiz not alma
- Transkriptleri arayarak anahtar ayrıntıları saniyeler içinde bulun
Otter. ai sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, aylık sınırlı transkripsiyon dakikası sunar
- Arka plan gürültüsü veya konuşmaların üst üste gelmesi durumunda doğruluk biraz düşebilir
Otter. ai fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter. ai Google puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)
Otter hakkında gerçek kullanıcıların yorumları. ai
Bana çok zaman kazandıran harika bir uygulama. Kağıt kaybetme konusunda kendimi trajik bir durumun içinde buluyorum. Uzun notlar almaya dayanamıyorum, bu yüzden Otter benim için harika bir uygulama.
Bana çok zaman kazandıran harika bir uygulama. Kağıt kaybetme konusunda kendimi trajik bir durumun içinde buluyorum. Uzun notlar almaya dayanamıyorum, bu yüzden Otter benim için harika bir uygulama.
7. Lensa (AI destekli fotoğraf düzenleme ve görüntü iyileştirme için en iyisi)
Yaratıcılar için tasarlanan Lensa, AI destekli araçlarla fotoğraf düzenlemeyi kolaylaştırır. Selfie'leri rötuşlayın, çerçeveden istenmeyen nesneleri kaldırın ve arka planları ince ayar yapın — hepsi sadece birkaç dokunuşla.
IPhone kullanıcıları için en sezgisel fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan Lensa, cilt yumuşatma, arka plan ayarlamaları ve AI destekli görüntü oluşturma ve iyileştirmeler gibi özellikler sunar. Profesyonel düzenleme yazılımlarının zor öğrenme eğrisi (ve yüksek fiyat etiketi) olmadan fotoğraflarınızı öne çıkarmak için güçlü ancak basit bir yoldur.
Lensa'nın en iyi özellikleri
- Cildi pürüzsüzleştirin, yüz özelliklerini iyileştirin ve kusursuz selfieler için ışığı ayarlayın
- Tek bir dokunuşla fotoğraflardaki istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları kaldırın
- Göz alıcı görüntüler için arka planları bulanıklaştırın, değiştirin veya özelleştirin
- AI destekli geliştirmelerle keskinliği, rengi ve ayrıntıları artırın
Lensa sınırlamaları
- Bazı premium özellikler uygulama içi satın alım gerektirir
- Ağır şekilde düzenlenmiş fotoğraflar, doğru şekilde ince ayar yapılmazsa aşırı işlenmiş görünebilir
Lensa fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız erişim: Aylık 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Lensa puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yorumlar mevcut değil
📖 Ayrıca okuyun: AI ile Oluşturulan Akıllara Durgunluk Veren Sanat Örnekleri
8. ELSA Speak (AI ile İngilizce telaffuzu geliştirmek için en iyisi)
İngilizce telaffuzda zorlanıyor musunuz? ELSA Speak konuşmanızı dinler, hataları tespit eder ve daha net ve ana dilini konuşanlara yakın bir şekilde konuşmanıza yardımcı olmak için anında geri bildirim sağlar.
AI ile desteklenen ELSA, dersleri güçlü ve zayıf yönlerinize göre uyarlar, böylece pratik yapmayı etkili ve kolay hale getirir. İster bir mülakata, sunuma veya sadece günlük konuşmalara hazırlanıyor olun, hızlı ve hedefe yönelik alıştırmalarla gelişmenize yardımcı olur.
💡 Profesyonel İpucu: ELSA'nın "mock interview" özelliğini kullanarak iş görüşmesi sorularını gerçek zamanlı AI geri bildirimi ile yanıtlamayı pratik edin. Bu özellik, konuşma becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için harika!
ELSA Speak'in en iyi özellikleri
- Konuşmanıza göre uyarlanmış AI destekli düzeltmeler ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler alın
- Akıcılık seviyenize göre özel bir öğrenme yolu oluşturun
- Gerçek hayattan alınmış cümleler ve senaryolarla doğal konuşma pratiği yapın
- Ayrıntılı analizler ve içgörülerle ilerlemeyi izleyin
ELSA Speak sınırlamaları
- Bazı gelişmiş dersler ve özellikler premium sürümde kilitlidir
- Göze çarpan bir iyileşme için düzenli kullanım gerektirir
ELSA Speak fiyatlandırması
- Takım Planı: 18,20 $/ay kullanıcı başına
- ELSA School Plan: Özel fiyatlandırma
ELSA Speak puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (170+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ELSA Speak hakkında ne diyor?
Bu, şu anda deneyimlediğim en iyi İngilizce öğrenme uygulaması. Konuşma pratiği için mükemmel ve en çok sevdiğim özelliği de bu, çünkü İngilizcemdeki en zayıf noktam konuşma – yazılı İngilizcem mükemmel ama konuşmaya gelince takılıyorum. Diyalogları tekrarlıyorum ve her gün pratik yaptıkça konuşurken kendime güvenim artıyor.
Bu, şu anda deneyimlediğim en iyi İngilizce öğrenme uygulaması. Konuşma pratiği için mükemmel ve bu benim en sevdiğim özelliği çünkü İngilizcemdeki en zayıf noktam bu – yazılı İngilizcem mükemmel ama konuşmaya gelince takılıyorum. Diyalogları tekrarlıyorum ve her gün pratik yaptıkça konuşurken kendime güvenim artıyor.
🧠 Eğlenceli Bilgi: AI tarafından üretilen müzikler yükselişte. AIVA ve Soundraw gibi uygulamalar tamamen orijinal şarkılar besteleyebiliyor ve bazı AI tarafından üretilen parçalar akış platformlarında viral bile oldu!
9. Socratic by Google (Öğrenme ve ödev yardımı için en iyisi)
Google'ın Socratic uygulaması, soruları açık ve adım adım cevaplara dönüştürerek öğrenmeyi kolaylaştırır. Sorunun fotoğrafını çekin veya sorgunuzu yazın, Google Gemini'nin yapay zeka teknolojisi saniyeler içinde doğru açıklamaları sunar.
IPhone kullanıcıları için tasarlanan Socratic, karmaşık konuları kolay anlaşılır bilgiler halinde parçalara ayırarak öğrenmeyi basitleştirir. Matematik, fen veya tarih ile uğraşıyor olun, cebinizde her an yardıma hazır bir özel öğretmeniniz varmış gibi hissedersiniz.
Google'ın Socratic uygulamasının en iyi özellikleri
- Sorunla ilgili bir fotoğraf çekin ve AI destekli özelliklerin net açıklamalarla cevaplar vermesini sağlayın
- Matematik, fen ve daha birçok konuyu öğrenmek için videolara, adım adım kılavuzlara ve makalelere erişin
- Soruları yazarak veya sesli olarak kolayca girin
- Etkileşimli araçlar ve görsel yardımcılarla kavramları daha iyi anlayın
Google'ın Socratic sınırlamaları
- Matematik, Fen Bilimleri ve Edebiyat gibi akademik konularla sınırlıdır
- Açık uçlu veya karmaşık sorular için o kadar etkili değildir
Socratic by Google fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Socratic puanları ve yorumları
- G2: Yorumlar mevcut değil
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Seeing AI (Erişilebilirlik ve nesne tanımlama için en iyisi)
Seeing AI, dünyayı gerçek zamanlı olarak anlatarak görme engelli kişilerin nesneleri, insanları ve metinleri tanımasına yardımcı olur. Menü okumaktan ürünleri tanımlamaya kadar, görsel bilgileri konuşulan kelimelere dönüştürerek günlük görevleri daha erişilebilir hale getirir.
IPhone kullanıcıları için, barkodları tarayan, para birimini algılayan ve hatta sahneleri tanımlayan kişisel bir asistan sahibi olmak gibidir. Seeing AI, hem evde hem de hareket halindeyken dünyayı daha kolay ve daha bağımsız bir şekilde gezmenizi sağlar.
AI'nın en iyi özelliklerini görün
- IPhone'unuzun kamerasıyla nesneleri, kişileri ve metinleri anında tanımlayın
- Kolay erişim için belgeleri, menüleri veya el yazısı notları yüksek sesle okuyun
- AI destekli sahne açıklamalarıyla çevrenizi anlayın
- Hızlı tanımlama için ürünleri veya faturaları tarayın
AI sınırlamalarını görmek
- Bazı özelliklerin optimum performans için internet bağlantısı gerektirir
- Karmaşık veya dağınık ortamlarda sınırlı doğruluk
AI fiyatlarını görün
- Sonsuza kadar ücretsiz
AI derecelendirmelerini ve yorumlarını görün
- G2: Yorumlar mevcut değil
- Capterra: Yorumlar mevcut değil
ClickUp: İhtiyacınız Olan Tek iOS Yapay Zeka Uygulaması
IPhone'unuz için sıradan verimlilik araçlarını unutun — AI uygulamaları iş ve yaratma şeklimizi temelden değiştiriyor. ClickUp'ın iOS uygulaması, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak ve gününüzü alan dijital karmaşayı ortadan kaldırarak gerçekten öne çıkıyor.
Bir iPhone kullanıyorsanız ve gerçekten etkili işler yapmak istiyorsanız, ClickUp size önemli olanı sunar: yaratıcı düşünmek için daha fazla zaman ve yoğun işlerle uğraşmak için daha az zaman. Her özellik o kadar akıllıdır ki, telefonunuz sonunda sizin kadar çok çalışır.
Zorluklarınızın üstesinden gelen teknolojiyle iş hayatınızın kontrolünü yeniden ele alın.