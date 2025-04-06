potansiyel müşteri oluşturma sürecini güçlendirmek için 13 Seamless AI alternatifi ve rakibi

Doğru potansiyel müşterileri bulmak ve müşteri adaylarının akışını sürdürmek zorlu bir mücadele olabilir. Ancak Seamless. AI gibi yapay zeka destekli araçlarla, durumu kolayca tersine çevirebilir ve müşteri adayları oluşturabilirsiniz. 🌟

Seamless. AI, potansiyel müşteri oluşturmayı otomatikleştirerek satış ve pazarlama uzmanlarının potansiyel müşterileri keşfetmesine, iletişim bilgilerini toplamasına ve erişim çabalarını hızlandırmasına yardımcı olur.

Ancak, her takımın kendine özgü ihtiyaçları vardır ve Seamless. AI tüm ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir. Satış stratejinize daha uygun, güçlü Seamless. AI rakiplerini arayın.

Bu kılavuzda, potansiyel müşteri oluşturmaya yeni bir soluk getiren araçları öne çıkararak en iyi Seamless. AI alternatiflerinden bazılarını size tanıtacağım.

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel müşteri adayı oluşturma pazarının 2031 yılına kadar 15.524,35 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

⏰ 60 saniyelik özet Seamless. AI, gerçek zamanlı ve doğru iletişim bilgileri sağlayarak potansiyel müşteri oluşturmayı basitleştirir. Ancak bu sizin için ideal değilse, keşfetmeye değer 13 başka araç daha var: : Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi ClickUp: Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi

ZoomInfo: Kapsamlı B2B verilerine ihtiyaç duyan büyük kurumsal şirketler için en iyisi

Apollo. io: Hassas müşteri adayı hedefleme için satış takımları için en iyisi

UpLead: SaaS B2B verileri için en iyisi

Lusha: Hedefli potansiyel müşteri listeleri oluşturmak için en iyisi

Clearbit: Gelişmiş veri zenginleştirme için en iyisi

Lead411: İş akışlarını otomatikleştirmek isteyen takımlar için en iyisi

Cognism: Akıllı müşteri adayları bulmak için en iyisi

Nimble: İlişki yönetimi için en iyisi

LinkedIn Sales Navigator: LinkedIn'in profesyonel ağından en iyi şekilde yararlanmak için en iyisi

Hunter. io: E-posta ile potansiyel müşteri bulma çözümleri için en iyisi

Snov. io: E-posta odaklı potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi

LeadIQ: Potansiyel müşteri oluşturma ve toplama süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi

Seamless. AI nedir?

Seamless. AI, satış profesyonellerinin potansiyel müşterileri bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir müşteri adayı oluşturma ve satış platformudur.

Gelişmiş algoritmalar kullanarak web'de potansiyel müşteri adayları hakkında gerçek zamanlı verileri arar (iletişim bilgileri, iş rolleri ve şirket ayrıntıları dahil) ve bunları Salesforce ve HubSpot gibi CRM'lerle doğrudan senkronize eder.

Temel avantajı nedir? Potansiyel müşteri bulma sürecinin zaman alan kısımlarını otomatikleştirerek daha hızlı ve daha doğru bir erişim sağlar.

Neden Seamless. AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Seamless AI'nın rakiplerini keşfetmenin akıllıca bir hamle olmasının nedenleri:

Maliyet hususları: Benzer özellikleri daha uygun bir fiyata edinin

Gelişmiş özellikler: Daha derin analitiklere, AI içgörülerine veya gelişmiş müşteri adayı puanlamasına erişin

Veri doğruluğu: Sektörünüze ve hedef kitlenize uygun araçları bulun

Kullanım kolaylığı: Daha temiz arayüzlerin ve daha sorunsuz Daha temiz arayüzlerin ve daha sorunsuz CRM iş akışlarının ve entegrasyonların keyfini çıkarın

En İyi 13 Seamless. AI Alternatifleri ve Rakipleri

Ayrıntılara geçmeden önce, en iyi Seamless. AI alternatiflerinin kısa bir özetini sunuyoruz. Her bir aracın en iyi yaptığı şeyleri, anahtar özelliklerini ve kullanmaya başlamak için ne kadar maliyetli olduğunu vurguluyoruz.

Araç En İyi Kullanım Örneği Anahtar Özellikler Başlangıç Fiyatı ClickUp Satış proje yönetimi ve CRM AI asistanı (ClickUp Brain), CRM, Formlar, Gösterge panelleri, Otomasyon, Şablonlar Ücretsiz, Ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla ZoomInfo Büyük kurumsal şirketler için kapsamlı B2B veritabanı 70 milyondan fazla arama, 170 milyondan fazla e-posta, SalesOS, AI e-posta komut dosyaları Özel fiyatlandırma Apollo. io Satış takımları için hassas müşteri adayı hedefleme AI müşteri adayı puanlama, çok kanallı erişim, %97,5 e-posta doğruluğu Ücretsiz, Ücretli planlar 59 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla UpLead Yüksek doğruluk oranına sahip SaaS B2B verileri %95 doğruluk, 50'den fazla filtre, teknoloji yığını filtreleri, gerçek zamanlı doğrulama Ücretsiz Deneme, Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla Lusha ABD/AB'de hedef potansiyel müşteri listeleri GDPR/CCPA uyumluluğu, ICP tabanlı AI önerileri, Chrome uzantısı Ücretsiz, Aylık 49 $'dan başlayan ücretler Clearbit Gelişmiş veri zenginleştirme ve potansiyel müşteri segmentasyonu Gerçek zamanlı güncellemeler, dinamik formlar, ziyaretçi gösterge panelleri NA Lead411 Alıcı niyet verileriyle iş akışlarını otomasyon Potansiyel müşteri puanlama, satış tetikleyicileri, Büyüme Niyeti Verileri Ücretsiz Deneme, Ücretli: 99 $/kullanıcı/ay Cognism GDPR uyumlu akıllı müşteri adayı belirleme Diamond Data®, niyet sinyalleri, firmografik/teknografik filtreler Özel fiyatlandırma Nimble İlişki yönetimine odaklı CRM E-posta ve sosyal veri senkronizasyonu, iş akışı şablonları, ayrıntılı potansiyel müşteri dosyaları 29,90 $/kullanıcı/ay LinkedIn Sales Navigator LinkedIn'in profesyonel ağından yararlanın InMail, potansiyel müşteri önerileri, İlişki Gezgini 99,99 $/ay (Temel) Hunter. io E-posta ile potansiyel müşteri bulma ve kampanya izleme E-posta bulucu, TechLookup, kampanya analizi Ücretsiz, Aylık 34 $'dan başlayan ücretler Snov. io Otomasyon ile e-posta odaklı potansiyel müşteri oluşturma AI e-postaları, LinkedIn otomasyonu, damla kampanyaları, CRM entegrasyonu Deneme, Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla LeadIQ Potansiyel müşteri oluşturma ve zenginleştirme süreçlerini kolaylaştırın Chrome uzantısı, AI e-posta oluşturucu, kullanım analizi Ücretsiz, Ücretli: 45 $/kullanıcı/ay

Şimdi, satış ve pazarlama stratejinize en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için her bir Seamless. AI alternatifini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. ClickUp (Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi)

ClickUp, en iyi Seamless. AI alternatiflerinden biridir. Satış ve pazarlama takımları için güçlü bir iş uygulamasıdır.

ClickUp Formları ile potansiyel müşterileri değerlendirin

ClickUp Formları, potansiyel müşterileri yapılandırılmış, özelleştirilebilir bir biçimde yakalamanızı ve nitelendirmenizi sağlar. Müşteri segmentleri için giriş formları oluşturabilir ve yanıtları ilgili satış temsilcilerine otomatik olarak atayabilirsiniz. Potansiyel müşteri nitelendirme formlarını doğrudan Belgelere yerleştirerek sorunsuz pazarlama ve satış aktarımları sağlayın.

ClickUp Forms ile özel formlar oluşturarak potansiyel müşterileri değerlendirin

ClickUp Brain ile daha akıllı kampanyalar oluşturun

ClickUp geleneksel bir müşteri adayı oluşturma aracı olmasa da, AI destekli özellikleri ClickUp Brain, pazarlama ve satış takımları için oyunun kurallarını değiştiriyor. Kampanya fikirleri oluşturmaya, satış e-postaları yazmaya ve geçmiş müşteri etkileşimlerini özetlemeye yardımcı oluyor.

CRM ve proje verilerinden yararlanmak için AI kullanır, hiper kişiselleştirilmiş erişim mesajları oluşturmanıza ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olur.

Saniyeler içinde kampanya metinleri, satış sunumları veya etkinleştirme belgeleri oluşturun

Anahtar anlaşmaları, toplantıları veya görevleri otomatik olarak özetleyin

Bir sonraki stratejiniz için yeni fikirler edinin — hepsi tek bir AI asistanından

ClickUp Brain ile bir sonraki başarılı stratejinizi beyin fırtınası yapın

ClickUp AI Notetaker ile satış toplantılarını kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin

ClickUp AI Notetaker, konuşmaları otomatik olarak kaydedip, yazıya döküp özetleyerek satış takımlarının toplantılar sırasında odaklanmasına yardımcı olur.

Özellikle keşif görüşmeleri, müşteri güncellemeleri veya şirket içi devirler sırasında kullanışlıdır ve önemli ayrıntıları asla kaçırmamanızı sağlar. Özetler, görevlere veya CRM kayıtlarına doğrudan bağlanabilen anahtar kararları, eylem öğelerini ve takipleri içerir.

Notları ilgili görevler ve anlaşmalarla otomatik olarak senkronize edin

Takımınızın harekete geçebileceği yapılandırılmış özetler oluşturun

Pipeline genelinde daha doğru ve tutarlı iletişim desteği

ClickUp Brain'i kullanarak ayrıntılı notlar alın ve bunları işinizin geri kalanıyla bağlantılandırın

Satış takımları için ClickUp, satış süreçlerini otomatikleştirir, görselleştirir, yönetir ve anlaşma ilerlemesini izler. Sohbet, yorum atama, görevler ve kontrol listeleri gibi özellikler, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

ClickUp, satış proje yönetiminde size şu şekilde yardımcı olur:

Potansiyel müşteri oluşturma stratejisi için ClickUp Brain

ClickUp Brain ile kişiselleştirilmiş iletişim oluşturun

Pazarlama ve satış takımları için ClickUp Brain, tüm satış süreçlerinizin sorunsuz ve verimli olmasını sağlar. Dışa dönük mesajlar oluşturmaktan iş akışları tasarlamaya kadar, aksi takdirde takımınızın zamanını boşa harcayacak tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Ayrıca, CRM verilerini kullanarak potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş iletişim oluşturur. ClickUp Brain, geçmiş etkileşimlerden, satış faaliyetlerinden ve diğer verilerden içgörüler elde ederek, potansiyel müşterilerle gerçekten bağlantı kuran e-postalar ve kampanyalar oluşturur.

En iyi yanı ne mi? Anında özetler oluşturur, satış destek içeriği yazar ve bir sonraki kampanya için yeni fikirler önerir.

ClickUp CRM ile müşteri adayı yönetimini merkezileştirin

ClickUp CRM ile merkezi bir müşteri veritabanı oluşturun

ClickUp CRM, net bir satış boru hattı görünümü sunarak potansiyel müşteri yönetimini basitleştirir. Potansiyel müşteri durumlarını izleyebilir, veri alanlarını özelleştirebilir ve otomatik takip hatırlatıcıları alabilirsiniz — hepsi tek bir yerden.

Müşteri veritabanlarını düzenleyin

Satış verilerini analiz ederek içgörüler elde edin

Müşteri erişim çabalarını merkezileştirin

Özel Alanlar ile boru hattı izlemenizi özelleştirin ve gerçek zamanlı satış gösterge panelleri ile ilerlemeyi izleyin

ClickUp Otomasyonları ile süreçleri basitleştirin

ClickUp Otomasyonları ile özel otomasyonlar oluşturun

ClickUp Otomasyonları, takip e-postaları gönderme veya görev durumlarını güncelleme gibi rutin görevleri otomatikleştirerek zaman kazandırır. AI kullanarak belirli eylemleri tetikleyen özel iş akışları kurabilir, potansiyel müşteri geliştirme ve görev yönetimini daha verimli ve daha az manuel hale getirebilirsiniz.

ClickUp Şablonları ile zaman kazanın

ClickUp, satış raporları ve satış planı şablonları dahil olmak üzere geniş bir şablon deposuna sahiptir. İşte size önerdiğimiz üç tanesi:

Satış Takip Şablonu : Takım ve bireysel performansı gerçek zamanlı olarak izleyin ClickUpSatış Takip Şablonu: Takım ve bireysel performansı gerçek zamanlı olarak izleyin

Satış Planı Şablonu : Hedefler belirleyin, stratejiler geliştirin ve kampanyalar düzenleyin ClickUpSatış Planı Şablonu: Hedefler belirleyin, stratejiler geliştirin ve kampanyalar düzenleyin

ClickUp CRM Şablonu: Potansiyel müşterileri, iletişim bilgilerini ve müşteri etkileşimlerini izleyin Potansiyel müşterileri, iletişim bilgilerini ve müşteri etkileşimlerini izleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Potansiyel müşteri iletişim veritabanları sağlamaz (potansiyel müşteri oluşturma araçlarıyla birlikte kullanın)

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

XYZ'de Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Müdürü olan Max Segal, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Klasör e-posta adreslerinden otomatik görev oluşturma ve şirket Slack ile entegrasyon, iş akışı verimliliğinde büyük bir fark yarattı!

Klasör e-posta adreslerinden otomatik görev oluşturma ve şirket Slack ile entegrasyon, iş akışı verimliliğinde büyük bir fark yarattı!

2. ZoomInfo (Kapsamlı B2B verilerine ihtiyaç duyan büyük kurumsal şirketler için en iyisi)

via ZoomInfo

ZoomInfo, en kapsamlı Seamless. AI alternatiflerinden biridir. Veritabanında 70 milyondan fazla direkt telefon numarası ve 170 milyon doğrulanmış e-posta adresi bulunmaktadır.

Yazılım, pazarlama kampanyalarını destekler ve satış süreçlerini optimize eder. Firmografik, teknografik ve niyet verileriyle donatılmış SalesOS özelliği, potansiyel müşterilerle daha akıllı bağlantı kurmanızı sağlar.

ZoomInfo Copilot, daha iyi potansiyel müşteri önerileri almak için etkileşimli sohbet özetleri ve AI tarafından yazılmış e-postalar ile AI avantajını da sunar.

ZoomInfo'nun en iyi özellikleri

Chorus ile çeşitli kanallardaki etkileşimleri değerlendirerek müşterileri daha iyi dönüştürün

Kapsamlı bir istihbarat veritabanına erişin

Karar vericilerle bağlantı kurmak için web sitesi ziyaretçilerini izleyin

Popüler satış ve pazarlama araçlarıyla entegre olur

ZoomInfo sınırlamaları

Birçok kullanıcı, verilerin yanlış ve güncel olmadığı konusunda şikayetçi

ZoomInfo fiyatlandırması

Satış: Özel fiyatlandırma

ZoomInfo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (200+ yorum)

3. Apollo. io (Hedefleri kesin olarak belirleyen satış ekipleri için en iyisi)

Apollo. io, potansiyel müşteri oluşturma, çok kanallı erişim ve anlaşma yönetimini tek bir güçlü araçta birleştiren çok yönlü bir satış zekası platformudur. Veritabanında 210 milyondan fazla profesyonel kişi ve 35 milyondan fazla şirket profili bulunmaktadır.

Ayrıca, özelleştirilebilir AI potansiyel müşteri puanlama özelliği, başarı geçmişini ve kriterler, ağırlıklar ve değişkenler gibi parametreleri kullanarak yüksek dönüşüm oranına sahip potansiyel müşterileri belirler.

Apollo. io ayrıca, erişimi kişiselleştirme, iletişimi otomatikleştirme ve sonuçları izleme araçları da sunar.

Apollo. io'nun en iyi özellikleri

E-posta doğruluğunda %97,5

Apollo'nun AI'sını kullanarak potansiyel müşterileri daha iyi araştırın ve e-postaları kişiselleştirin

Koşullu mantık ile potansiyel müşteri türüne göre erişimi özelleştirin

Apollo. io sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, e-posta adreslerinin güncel olmadığını bildirmiştir

Birçok kullanıcı müşteri desteğine ulaşmanın zor olduğunu da belirtti

Apollo. io fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 59 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 149 $

Apollo. io puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300+ yorum)

Bir G2 kullanıcısının Apollo.io hakkında söyledikleri:

Apollo. io, e-posta adresleri ve telefon numaraları dahil olmak üzere son derece doğru ve güncel iletişim bilgileri sağlar. Bu bilgiler, daha önce tanımadığım kişilere ulaşmak için inanılmaz derecede yararlıdır. Kullanıcı arayüzü çok basittir ve her seçeneğe erişim sağlar.

Apollo. io, e-posta adresleri ve telefon numaraları dahil olmak üzere son derece doğru ve güncel iletişim bilgileri sağlar. Bu bilgiler, daha önce tanımadığım kişilere ulaşmak için inanılmaz derecede yararlıdır. Kullanıcı arayüzü çok basittir ve her seçeneğe erişim sağlar.

4. UpLead (SaaS B2B verileri için en iyisi)

via UpLead

UpLead, B2B müşteri adayları belirleme konusunda odaklanmış bir yaklaşım benimser ve 160 milyondan fazla profesyonel kişi ve 16 milyondan fazla şirket profilinden oluşan, %95'lik etkileyici bir veri doğruluk oranına sahip, özenle hazırlanmış bir veritabanı sunar.

Veritabanı bazı Seamless. AI rakiplerinden daha küçük olsa da, miktardan çok kaliteye öncelik vermektedir.

Öne çıkan özelliklerinden biri, teknoloji içgörülerine odaklanmasıdır. Bu, belirli araçlar veya hizmetlerde uzmanlaşmış kişiler için ideal olan, teknoloji yığınlarına göre şirketleri aramanızı sağlar.

UpLead'in en iyi özellikleri

İnsan temsilcilerden 7/24 müşteri desteği alın

E-posta doğrulama ile verilerinizi gerçek zamanlı olarak doğrulayın

Alıcı profilinize uygun kişileri bulmak için 50'den fazla arama filtresi kullanın

HubSpot, Salesforce vb. gibi CRM ve satış otomasyon araçlarıyla entegre edin.

UpLead sınırlamaları

Niyet verileri ve rakip istihbaratı gibi özellikler yalnızca pahalı planlarda mevcuttur

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

UpLead fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme (7 gün boyunca)

Temel özellikler: Aylık 99 $ (170 kredi için)

Artı: Aylık 199 $ (400 kredi için)

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

UpLead puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: İşletmenizin büyümesi için başarılı bir müşteri yolculuğu oluşturmak mı istiyorsunuz? Müşterilerinizin tüm yaşam döngüsü boyunca harika bir deneyim yaşamalarını sağlamak için bu ücretsiz müşteri yolculuğu harita şablonlarına göz atın.

5. Lusha (Hedefli potansiyel müşteri listeleri oluşturmak için en iyisi)

via Lusha

Lusha, ABD ve Avrupa pazarlarına odaklanan B2B takımları için sağlam bir seçimdir. Önemli özelliklerinden biri, uyumluluğa verdiği önemdir. Lusha, tüm verilerinin GDPR, CCPA ve ISO 27701 ile uyumlu olmasını sağlar.

Bir başka harika özellik ise AI destekli müşteri adayı bulma aracıdır. İdeal müşteri profilinize (ICP) göre özelleştirilmiş öneriler sunarak müşteri adaylarını daha akıllı ve verimli bir şekilde bulmanızı sağlar.

Lusha'nın en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileriniz ilgili bir değişiklik yaptığında potansiyel müşteri etkinliği uyarıları alın

Finansman ve teknoloji gibi gelişmiş arama filtrelerini ve niyet puanlarını kullanarak faiz gösteren şirketleri bulun

Chrome ve Firefox uzantılarını kullanarak çeşitli platformlardan doğrudan doğrulanmış iletişim verilerini alın

Lusha sınırlamaları

B2B verileri yalnızca Avrupa ve Amerika pazarlarına odaklanmıştır

Veri doğruluğu diğer bazı araçlara göre daha düşüktür

Lusha fiyatlandırması

Bir koltuk için ücretsiz

Pro : 49 $/ay (üç koltuk için)

Premium : 99 $/ay (beş koltuk için)

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Lusha puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (300'den fazla yorum)

G2 kullanıcılarının Lusha'yı en iyi potansiyel müşteri bulma aracı olarak görmesinin nedenlerini öğrenin:

Potansiyel müşterileri bulmak ve doğrudan iletişime geçerek onlara ürün tanıtımı yapmak için harika bir araç.

Potansiyel müşterileri bulmak ve doğrudan iletişime geçerek onlara ürün tanıtımı yapmak için harika bir araç.

6. Clearbit (Gelişmiş veri zenginleştirme için en iyisi)

via Clearbit

Clearbit, bir veri zenginleştirme aracından daha fazlasıdır. HubSpot ile birleştirildiğinde, potansiyel müşteri yönetimi ve satış süreçlerini kolaylaştırmak için sağlam bir seçimdir.

Bu Seamless. AI alternatifi, şirketlerin veriye dayalı kararlar almak için doğru ve eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmek üzere gerçek zamanlı kayıtlarını geliştirmelerine yardımcı olur.

Akıllı listeleri ve AI destekli önerileri, takımların nitelikli potansiyel müşterileri hassas bir şekilde önceliklendirip segmentlere ayırmasına olanak tanıyarak, potansiyel müşteri bulma sürecini basitleştirir ve dönüşüm oranlarını artırır.

Clearbit'in en iyi özellikleri

Marketo ve Salesforce gibi platformlarla sorunsuz entegrasyon

Dinamik Form Kısaltma özelliğini kullanarak yalnızca gerekli alanları işaretleyin ve kullanılamayan değerleri ortadan kaldırın

Ziyaretçi gösterge panelinde ICP'nize uyan şirketleri vurgulayın

Clearbit sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinden şikayetçi

Clearbit fiyatlandırması

NA

Clearbit derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yalnızca %7'si görev yönetimi ve organizasyon için öncelikle AI'ya güveniyor. Bunun nedeni, araçların takvimler, yapılacaklar listeleri veya e-posta uygulamaları gibi belirli uygulamalarla sınırlı olması olabilir. ClickUp ile aynı AI, e-postalarınızı veya diğer iletişim akışlarınızı, takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi destekler. "Bugün önceliklerim neler?" diye sormanız yeterlidir. ClickUp Brain, çalışma alanınızı tarar ve aciliyet ve öneme göre tam olarak ne yapmanız gerektiğini size söyler. İşte bu kadar basit, ClickUp 5'ten fazla uygulamayı tek bir süper uygulamada birleştirir!

7. Lead411 (İş akışlarını otomatikleştirmek isteyen takımlar için en iyisi)

via Lead411

Lead411, işletmelerin ideal B2B potansiyel müşterilerini bulmasına, bağlantı kurmasına ve etkileşimde bulunmasına yardımcı olur. Veri sağlayıcı, takımınızın yararlı bulabileceği bir Cadence özelliği sunar.

Bu özellik, pazar faaliyetlerine göre bir e-posta tetiklemek gibi "eğer bu olursa, o zaman şu" iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyarak satış otomasyonunu basitleştirir. Her hareketi sürekli izlemeden bir adım önde olmak için akıllı bir yoldur.

Lead411'in en iyi özellikleri

Alıcı niyet verilerini kullanarak hedef kuruluşlarınızdaki karar vericileri belirleyin

Growth Intent Data'yı kullanarak aktif olarak büyüyen ve hizmetlerini genişleten şirketler hakkında bilgi edinin

Potansiyel müşteri puanıyla en hızlı büyüyen şirketlere erişin

Lead411 sınırlamaları

Bazı kullanıcılar filtreleme sorunlarından şikayetçi

Niyet verileri yalnızca yıllık aboneliklerde mevcuttur

Lead411 fiyatlandırması

7 gün Ücretsiz Deneme

Basic Plus Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise Limited: Özel fiyatlandırma

Lead411 puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Bu G2 kullanıcısının Lead411'i B2B iletişimi için en iyi olarak değerlendirmesinin nedenlerini görelim:

B2B bağlantıları için Lead 411'i kullanmaya başladım ve bir şekilde sonuçlarını görüyorum. Henüz bir karar vermek için çok erken ama evet, Lead411 ile başka hiçbir yerde bulamadığım kadar iyi bir teklif aldım.

B2B bağlantıları için Lead 411'i kullanmaya başladım ve bir şekilde sonuçları görüyorum. Henüz bir karar vermek için çok erken ama evet, Lead411 ile başka hiçbir yerde bulamadığım kadar iyi bir teklif aldım.

8. Cognism (Akıllı potansiyel müşteri bulma için en iyisi)

via Cognism

Cognism, GDPR uyumlu, doğru iletişim bilgileri sağlayan bir B2B satış zekası platformudur. EMEA, NAM ve APAC bölgelerinde 400 milyondan fazla profesyonel kişi ve 10 milyon şirket profiline erişim sunan Cognism, küresel müşteri bulma çabaları için güçlü bir seçenektir.

Cognism'i diğer Seamless. AI rakiplerinden ayıran özellik, daha yüksek doğruluk için AI ve manuel kontrollerle doğrulanmış doğrudan arama imkanı sunan Diamond Data® özelliğidir.

Diğer bir güçlü yanı ise, tekliflerinize zaten ilgi gösteren potansiyel müşterileri belirlemek için niyet sinyalleri ve satış tetikleyicileri gibi bağlamsal verileri kullanmasıdır.

Cognism'in en iyi özellikleri

Niyet sinyalleri ve satış tetikleyicileriyle dönüşüm olasılığı en yüksek kişilere öncelik verin

Doğru iletişim bilgileriyle hızlı bir şekilde hedefli müşteri adayları listeleri oluşturun

Harika hesapların ne zaman mevcut olduğu ve ne söyleyeceğiniz dahil olmak üzere gelişmiş satış zekasına erişin

Firmografik, teknografik ve alıcı niyet sinyallerini birleştirin

Daha hızlı sonuçlar ve daha verimli iş akışları için AI aramasını kullanın

Cognism sınırlamaları

Fiyatlar küçük şirketler için pahalıdır

Bazı kullanıcılar sürekli olarak ek satış girişimleri olduğunu bildirmiştir

Cognism fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cognism puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (160+ yorum)

9. Nimble (İlişki yönetimi için en iyisi)

via Nimble

Nimble, potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantıların yönetimini basitleştiren, ilişki odaklı bir CRM'dir. E-posta, sosyal medya ve web sitelerinden şirket ve iletişim bilgilerini toplar ve günceller, böylece doğru ve güncel veriler sağlar.

Nimble'ın Microsoft ve Google araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını çok seveceksiniz. Gelen kutunuzu yönetiyor veya görevleri düzenliyor olun, Nimble iş akışınıza tam olarak uyar.

Nimble'ın en iyi özellikleri

Şablonlar ve otomasyon ile iş akışlarını özelleştirerek verimliliği artırın

Özel web formlarıyla potansiyel müşterileri yakalayın

Potansiyel müşterileriniz hakkında ayrıntılı dosyalar ve satış bilgileri alın

Nimble sınırlamaları

Bazı büyük CRM'lere kıyasla sınırlı özellikler sunar

Karmaşık satış süreçlerine sahip büyük kuruluşlar için uygun olmayabilir

Esnek fiyatlandırma

29,90 $/ay kullanıcı başına

Nimble puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.800+ yorum)

G2 kullanıcısı Nimble'ı işleri için neden çok değerli buluyor?

Nimble, müşterilerim, potansiyel müşterilerim, müşteri adaylarım ve anlaşmalarım hakkında eksiksiz bir tablo sunuyor, hem de tek bir yerden. Artık dağınık elektronik tablolar yok, görmem gereken her şey burada ve bu benim işim için paha biçilmez bir değer.

Nimble, müşterilerim, potansiyel müşterilerim, müşteri adaylarım ve anlaşmalarım hakkında eksiksiz bir tablo sunuyor, hem de tek bir yerden. Artık dağınık elektronik tablolar yok, görmem gereken her şey burada ve bu benim işim için paha biçilmez bir değer.

10. LinkedIn Sales Navigator (LinkedIn'in profesyonel ağından en iyi şekilde yararlanmak için en iyisi)

via LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator, LinkedIn'in profesyoneller ve şirketlerden oluşan hazinesinden yararlanarak yüksek değerli potansiyel müşterileri bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için mükemmeldir.

Gelişmiş arama özellikleri, satış profesyonelleri için mükemmeldir. İş unvanı, şirket boyutu, sektör, konum ve kariyer geçmişine göre filtre uygulayabilirsiniz. Bu ayrıntılı yaklaşım, potansiyel müşteri listelerinizin hem alakalı hem de kesin olmasını sağlar.

LinkedIn ayrıca daha iyi potansiyel müşteri oluşturma için AI özellikleri eklemeyi planlıyor. Bunlar arasında potansiyel müşteri bulmayı otomatikleştirmek, kişiselleştirilmiş taslaklar oluşturmak ve potansiyel müşterilerle ilgili anahtar bilgileri özetlemek için Lead Finder, Message Assist ve Lead IQ yer alıyor.

LinkedIn Sales Navigator'ın en iyi özellikleri

InMail iletişimini etkinleştirin

İlişki haritaları kullanarak anahtar anlaşma paydaşlarınızı görselleştirin

Potansiyel müşteri önerileriyle hedeflerinize ulaşmanın en iyi yollarını belirleyin

Hedef hesaplarla gizli bağlantıları bulmak için İlişki Gezgini'ni kullanın

LinkedIn Sales Navigator sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arama sonuçlarının kalitesinden şikayetçi

Bazı kullanıcılar arayüzü biraz hantal buldu

LinkedIn Sales Navigator fiyatlandırması

Temel: Aylık 99,99 $

Gelişmiş: Aylık 179,99 $

Advanced Plus: Özel fiyatlandırma

LinkedIn Sales Navigator puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? LinkedIn'e göre, Hyland Software gibi şirketler Sales Navigator'ın gücü sayesinde satış süreçlerini %30'dan %60'a kadar kısaltmışlardır!

11. Hunter. io (E-posta potansiyel müşteri bulma çözümleri için en iyisi)

Hunter. io, hassasiyet ve basitlik için tasarlanmış, modern bir e-posta bulma ve erişim aracıdır. GDPR ve CCPA standartlarına uygundur ve gizlilik düzenlemelerini ihlal etmemenizi sağlar.

Öne çıkan özelliklerinden biri, e-posta keşif yaklaşımıdır. Etki alanı ve bireysel adlara göre arama yapabilir veya e-posta adreslerini doğrudan doğrulayabilirsiniz. Bu, potansiyel müşteri bulma çabalarınızı ideal müşteri profilinize (ICP) göre kolayca uyarlayabilmenizi sağlar.

Hunter. io, kampanya yönetimi ve e-posta izleme gibi özelliklerle e-posta bulmanın ötesine geçer.

Hunter. io'nun en iyi özellikleri

Etki Alanı Arama'yı kullanarak potansiyel müşterilerinizle bağlantı kurmak için en uygun kişiyi bulun

Kampanya performansınız hakkında kesin ve doğru raporlar alın

Yerleşik alıcı niyet veri filtreleri ile en değerli potansiyel müşterilere erişin

TechLookup ile kullandıkları teknoloji yığınlarına göre şirketleri arayın

Hunter. io sınırlamaları

Sınırlı satış fırsatları belirleme araçları

Hunter. io fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 34 $/ay

Büyüme: 104 $/ay

Ölçek: 209 $/ay

Hunter. io puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısı, güvenilir ve kullanımı kolay arayüzü nedeniyle Hunter.io'yu kullanmayı çok seviyor:

Aracın gezinmesinin ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Temiz kullanıcı arayüzü, LinkedIn bağlantılarının e-posta adreslerini bulmayı kolaylaştırıyor... Ayrıca tüm potansiyel müşterileri tek bir listede kaydetme özelliğini de seviyorum. Topladığınız verileri kolayca görebiliyorsunuz.

Aracın gezinmesinin ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Temiz kullanıcı arayüzü, LinkedIn bağlantıları için e-posta adreslerini bulmayı kolaylaştırıyor... Ayrıca tüm potansiyel müşterileri tek bir listede kaydetme özelliğini de seviyorum. Topladığınız verilere kolayca bakabiliyorsunuz.

12. Snov. io (E-posta odaklı müşteri adayı oluşturma için en iyisi)

Snov. io, potansiyel müşteri oluşturmak için e-posta iletişimine büyük ölçüde güvenen işletmeler için özel olarak tasarlanmış dinamik bir e-posta potansiyel müşteri bulma ve satış proje yönetimi platformudur. GDPR uyumlu e-posta adreslerinden oluşan sağlam veritabanı, %98'lik etkileyici bir doğruluk oranına sahiptir.

Snov. io, aramaları sektör, şirket boyutu ve konuma göre hassas bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır. Mükemmel potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak bir radara sahip olmak gibidir! E-posta ile potansiyel müşteri bulmanın ötesinde, Snov. io damla kampanyaları, e-posta izleme ve CRM entegrasyonu gibi özellikler sunar.

Snov. io'nun en iyi özellikleri

E-posta teslim edilebilirliğini iyileştirmek için AI konuşma oluşturucu ve şablona özel ısınma özelliğini kullanın

E-posta ve LinkedIn temas noktalarını birleştirerek potansiyel müşteri etkileşimini artırın

E-posta Bulucu'yu kullanarak etki alanı ve şirkete göre e-postaları bulun

LinkedIn SSI puanınızı artırın ve LinkedIn Otomasyonu ile günlük etkinliklerinizi yönetin

Snov. io sınırlamaları

Bazı kullanıcılar e-posta doğruluğu ile ilgili sorunlar yaşadı

Bazı kullanıcılar arayüzü karmaşık buldu

Snov. io fiyatlandırması

Deneme

Başlangıç: 39 $/ay

Pro: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Snov. io puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

13. LeadIQ (Potansiyel müşteri oluşturma ve toplama süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

via LeadIQ

Seamless. AI rakiplerinin listesini LeadIQ ile tamamlıyoruz. Satış takımlarının potansiyel müşteri profillerini keşfedip zenginleştirerek erişimlerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Doğru kişileri hızlı bir şekilde belirleme ve kolayca izleme yeteneği oldukça kullanışlıdır. Ayrıca, LeadIQ popüler CRM'lerle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve zenginleştirilmiş profillerin satış boru hattınıza aktarılmasını basitleştirir.

LeadIQ'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı veri yakalama ve eyleme geçirilebilir sinyal izlemeyi birleştirin

Kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmak için LeadIQ'nun AI e-posta oluşturucusu Scribe'ı kullanın

Takımınızı yönetmek ve izlemek için kullanım analizleri alın

LeadIQ sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha gelişmiş özellikler talep etti

Zor öğrenme süreci

LeadIQ fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 45 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 89 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LeadIQ puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

Bu G2 kullanıcısının satış için LeadIQ'yu tercih etme nedenini öğrenelim:

LinkedIn'den doğrulanmış e-postaları/cep telefonu numaralarını içeren kişileri kolayca bulabilirsiniz ve açılır Chrome Uzantısı kullanımı kolaydır.

LinkedIn'den doğrulanmış e-postaları/cep telefonu numaralarını içeren kişileri kolayca bulabilirsiniz ve açılır Chrome Uzantısı kullanımı kolaydır.

Özel bahsetmeler UpLead: Doğrulanmış kişiler ve gelişmiş filtreleme ile potansiyel müşteri oluşturmayı artırır

Kaspr: Doğrulanmış kişiler ve otomasyon ile müşteri adayı oluşturmayı kolaylaştırır

RocketReach: Doğru kişiler ve CRM entegrasyonu ile müşteri adayı oluşturmayı geliştirir

ClickUp ile Satış ve Pazarlama Çabalarınızı Güçlendirin

Burada incelediğimiz Seamless. AI alternatifleri, müşteri adayı oluşturmanın ötesinde, otomasyon, yapay zeka destekli içgörüler ve sorunsuz entegrasyonlarla rolleri ve pazarlama çabalarını güçlendirir.

İş akışlarını kolaylaştırmak, potansiyel müşterileri beslemek veya etkileşimi artırmak için her bir aracın kendine özgü güçlü yönleri vardır.

Ancak, verimliliği artırabilecek ve tüm sürecinizi basitleştirebilecek kapsamlı bir platform söz konusu olduğunda, ClickUp açık ara kazanan olur.

Güçlü CRM özellikleri, AI destekli iş akışları ve satış ve pazarlama takımları için araçlar ile ClickUp, stratejilerinizi geliştirmek ve sonuçları artırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. 🙌

Bugün ücretsiz kaydolun!