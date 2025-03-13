2025 için en iyi 13 Nozbe alternatifi

Nozbe, sezgisel tasarımı ve Getting Things Done (GTD) metodolojisiyle uyumu sayesinde, bireyler ve takımlar için görev yönetimini kolaylaştırmasıyla uzun zamandır tanınmaktadır.

Sağlam bir görev yöneticisi olsa da, bazen daha fazlasına ihtiyacınız olabilir: daha iyi işbirliği, gelişmiş otomasyon veya sadece verimlilik için yeni bir yaklaşım. Görevleri daha iyi yönetmek için özelleştirilebilir alanlara sahip olmak da fena olmaz.

İyi haber mi? Düzenli kalmanıza, verimliliğinizi artırmanıza ve takımınızın senkronizasyonunu sağlamanıza yardımcı olacak birçok güçlü alternatif var. Daha da iyi haber mi? Nozbe'den farklı olarak, bu araçların çoğu, başarılı görev yönetimi için daha fazla sayıda proje ve koltuk içeren cömert ücretsiz sürümler sunuyor.

İster özelliklerle donatılmış bir takım görev planlayıcısı ister basit ve sorunsuz bir mobil görev yönetimi aracı arıyor olun, ekibim ve ben ihtiyaçlarınıza en uygun Nozbe alternatiflerini bir araya getirdik. Hadi bir göz atalım!

⏰ 60 saniyelik özet İşte Nozbe'nin en iyi alternatiflerinin kısa bir özeti: : AI destekli işbirliğine dayalı görev ve proje yönetimi için en iyisi ClickUp: AI destekli işbirliğine dayalı görev ve proje yönetimi için en iyisi

Trello: Basit sürükle ve bırak sistemi ile görsel proje yönetimi için en iyisi

Todoist: Kişisel ve takım görevleri organize etmek için en iyisi

Microsoft To Do: Microsoft ekosisteminde sorunsuz görev yönetimi için en iyisi

nTask: Çevik proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi

TickTick: Kişisel verimlilik ve görev planlama için en iyisi

Basecamp: Gerçek zamanlı merkezi takım iletişimi ve birleşik proje organizasyon gösterge panelleri için en iyisi

Evernote: Not alma ve bilgi yönetimi için en iyisi

Google Tasks: Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi

Asana: Takım işbirliği ve iş akışı yönetimi için en iyisi

Notion: Hepsi bir arada çalışma alanı ve bilgi yönetimi için en iyisi

Things: Mac ve iOS'ta kişisel görev yönetimi için en iyisi

Any. do: Basit, platformlar arası görev yönetimi için en iyisi

🧠 Eğlenceli Bilgi: Zeigarnik Etkisi, tamamlanmamış görevlerin tamamlanmış olanlardan daha fazla beynimizde kaldığını öne sürer. Bu yüzden yapılacaklar listesinden bir şeyi silmek o kadar tatmin edici gelir — zihnimize bir kapanış sağlar!

Nozbe alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Birden fazla müşteri projesinde çalışan dinamik bir serbest çalışan takımını yönettiğinizi hayal edin. Görev ve takım yönetimi yazılımı olarak Nozbe kullanıyorsunuz, ancak projeleriniz karmaşıklaştıkça, takımınızı organize etmek için gelişmiş özellikler sunan bir araca ihtiyacınız olduğunu fark ediyorsunuz.

Gelişen iş süreçleriniz için Nozbe alternatiflerini nasıl değerlendirebileceğinizi burada bulabilirsiniz:

Gelişmiş görev yönetimi ve işbirliği: Nozbe, bir ş akışındaki bir sonraki adımı otomatik olarak tetikleyen görevler oluşturma özelliğine sahip değildir. Bu sizin için önemliyse, özel ş akışlarını destekleyen görev bağımlılıkları ve otomasyonları olan platformları tercih edin

Çapraz platform erişilebilirliği: Ofiste veya hareket halindeyken görevleri kesintiye uğratmadan yönetmek için tüm cihazlarda sorunsuz erişim sağlayın

Kullanıcı dostu arayüz: Proje taslağını basitleştiren ve Proje taslağını basitleştiren ve görevleri takip etmenize yardımcı olan sezgisel araçları tercih edin, öğrenme eğrisini azaltın ve verimliliği artırın

Özelleştirme ve esneklik: Benzersiz iş akışlarına uyum sağlayacak ve verimliliği artıracak özelleştirilebilir şablonlar ve görev alanları içeren yazılımları seçin. Akıllı ve kişiselleştirilmiş öneriler ise bu yazılımların en önemli özellikleridir

Raporlama ve analiz : Araç, verimlilik, görev ilerlemesi ve iş yükü hakkında ayrıntılı bilgiler sağlıyor mu? Performansı ve son teslim tarihlerini izlemek için özel raporlar oluşturabilir misiniz? Bunlar, sağlam bir görev yönetimi aracında bulunması gereken özelliklerdir

Entegrasyon özellikleri: Google Takvim gibi kullandığınız temel araçlarla entegre olan ve görev ve program yönetimini kolaylaştıran platformları arayın

Fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik: Aracın, commit yapmadan önce test edebilmeniz için yeterli özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunup sunmadığını kontrol edin. Ücretli planlar Nozbe'ye kıyasla uygun maliyetli mi? İhtiyaçlarınız arttıkça takımınızla birlikte ölçeklenebilir mi?

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, birden fazla takvim uygulamasını terk edebilir ve görev ve proje yönetimi ihtiyaçlarınıza uygun bir Nozbe alternatifi bulabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Büyük görevleri daha küçük, yönetilebilir alt görevlere bölmek (bu işleme görev parçalama denir) odaklanmayı artırabilir ve aşırı yüklemeyi azaltabilir.

13 En İyi Nozbe Alternatifi

İşyerinde iletişimi basitleştirmek, birden fazla projeyi sorunsuz bir şekilde yönetmek veya mevcut iş akışınızı bozmamak istiyorsanız, en iyi 13 Nozbe alternatifini sizin için seçtim. Umarım görevlerinizi verimli bir şekilde yönetmenize ve projelerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olurlar.

1. ClickUp (AI destekli işbirliğine dayalı görev ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ı Ücretsiz Deneyin ClickUp ile işlerinizi planlayın, izleyin ve yönetin

Verimli bir iş akışı için kaç tane araç denediysem de, her zaman bir şey eksikti — ta ki iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'a geçene kadar. ClickUp, yeni nesil AI destekli otomasyon, arama ve esnek görev yönetimini tek bir sorunsuz alanda bir araya getiriyor. Artık belgelerimi, projelerimi ve takım iletişimimi bir arada yöneterek karmaşık iş akışlarını kolayca halledebiliyorum.

ClickUp'ın yapay zekasının görev otomasyonunu nasıl kolaylaştırdığını öğrenmek için videoyu izleyin.

ClickUp Görevleri ile kolayca görevler oluşturabilir, bunları takım üyelerine atayabilir ve öncelik bayraklarıyla dört farklı öncelik belirleyebilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemlerini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor. ClickUp Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi dönüştürerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleri ile her zaman önce neyi ele almanız gerektiğini bilirsiniz.

ClickUp'taki Özel Alanlar, projelerinizle ilgili belirli veri noktalarıyla görevleri özelleştirmenize olanak tanır. Son teslim tarihleri, atanan kişiler, aşamalar ve bağlamı korumak için diğer bilgiler gibi ayrıntıları ekleyin.

ClickUp'ın kapsamlı görev özelliği ile görev planlama da çok kolaydır. Büyük projeleri yönetilebilir alt görevlere bölün, bağımlılıkları kullanarak ilgili görevleri birbirine bağlayın ve özel gösterge panelleri içinde sorunsuz izleme ile ilerlemeyi takip edin.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak takımlarınızın görevlerini atayın ve yönetin

Proje Yönetimi için ClickUp, en karmaşık iş akışlarını bile yönetmek için eksiksiz bir araç seti sunar.

ClickUp Hedefleri ile proje hedeflerini tanımlayın ve başarıları kutlamak için Dönüm Noktaları belirleyin. Özel proje yönetimi takvimleri ile başlangıç ve son teslim tarihlerini belirleyin ve verimliliği artırmak için belirli zaman blokları ayırın. Kanban panoları, Gantt grafikleri ve Zaman Çizelgesi görünümleri ile ilerlemeyi görselleştirin.

Bu yapılandırma, takımımın düzenli çalışmasını sağlıyor, son teslim tarihlerini yönetmeyi kolaylaştırıyor ve hedeflerimizi sadece gerçekleştirmemize değil, aşmamıza da yardımcı oluyor.

Takımınızın OKR'lerini tek bir yerden takip edin ve ClickUp ile proje yönetimi için uyumlu hale getirin

Ş Akışınızı kolaylaştırmaya hazır mısınız? ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile başlayın.

Görev izleme ve hedef belirleme için önceden oluşturulmuş iş akışları ve hatta bir proje planlama takvimi sunar; zaman kazanmak ve düzenli kalmak için mükemmeldir.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile takımınızı verimli hale getirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak yinelenen görevleri otomatikleştirin ve hatırlatıcılar ayarlayarak son teslim tarihlerini takip edin

Özel ClickUp Görünümleri ile esnek proje izleme için Liste Görünümü, Pano Görünümü, Gantt Görünümü ve Takvim Görünümü arasında geçiş yapın

ClickUp Brain , ClickUp'ın yerel AI asistanı ile gününüzü yönetmek için akıllı öneriler alın ve ş Akışı verimliliğini artırın. Ayrıca, standup'lar ve görev özetleri oluşturur, böylece ilerleme durumundan her zaman haberdar olursunuz

Entegre ClickUp Zaman Takibi özelliğini kullanarak faturalandırılabilir saatleri ve takım verimliliğini doğrudan görevler içinde takip edin

ClickUp'ta Live Collaboration ile belgeleri birlikte oluşturun ve düzenleyin, gerçek zamanlı yorum ve geri bildirim paylaşın ve uyumlu çalışın

ClickUp Sohbeti'ni kullanarak ClickUp'tan ayrılmadan bireylere veya gruplara anlık mesajlar gönderin. Mesajları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün veya daha iyi bağlam için konuşmaları mevcut görevlere bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Geniş kapsamlı özellikler, yeni başlayanları zorlayabilir ve öğrenme sürecini zorlaştırabilir

ClickUp'ı belirli iş akışlarına uyacak şekilde özelleştirmek ilk seferinde zaman alıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekilde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekilde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.

2. Trello (Basit sürükle ve bırak sistemi ile görsel proje yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, karmaşık projeleri görsel olarak düzenlemek için harikadır. Görev kartlarını Yapılacaklar, Yapılıyor ve Tamamlandı gibi sütunlar arasında gerçek zamanlı olarak sürükleyip bırakabilirim, bu da ilerlemeyi izlemeyi ve iletişimi kolaylaştırır.

Trello, her görev kartına ekleyebileceğiniz son teslim tarihleri, kontrol listeleri ve renk kodlu etiketlerle takımların son teslim tarihlerini takip etmelerine yardımcı olur.

Başlamak mı istiyorsunuz? Trello'nun pano şablonları, pazarlama, ürün lansmanları ve kişisel projeler için iş akışlarını hızlı ve kolay bir şekilde ayarlamanızı sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kanban panolarını kullanarak görev haritalamayı, ş Akışı yönetimini ve takım işbirliğini basitleştirin

Butler Otomasyonları ile özel kurallar ve tetikleyicilerle rutin görevleri otomatikleştirin

Slack, Google Drive ve daha fazlası gibi entegrasyonlarla işlevselliği artırın Power-Up'lar

İşbirliğine dayalı görev yönetimi için görevler atayın, yorumlar ekleyin ve kartlara dosya ekleyin

Trello'nun kullanıcı dostu mobil uygulama erişimi ile projelerinizi her yerden yönetin

Trello sınırlamaları

Yerel zaman takibi ve gelişmiş raporlama araçları yoktur

Çok fazla görev olduğunda panolar çok karmaşık hale gelebilir

Power-Ups aracılığıyla gelişmiş özelliklere erişim, maliyetleri önemli ölçüde artırabilir

Trello fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Herhangi bir cihazdan panolarıma kolayca erişip güncelleyebilmemi sağlayan web tabanlı senkronizasyon özelliğini seviyorum.

Herhangi bir cihazdan panolarıma kolayca erişip güncelleyebilmemi sağlayan web tabanlı senkronizasyon özelliğini seviyorum.

3. Todoist (Kişisel ve takım görevleri organize etmek için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Zihninizi boşaltmanız ve önceliklerinize odaklanmanız gerektiğinde, Todoist güvenilir bir yardımcıdır. Takım projeleri üzerinde işbirliği yaparken, her şeyi tek bir yerde düzenli bir şekilde tutar.

Haftalık raporlar veya günlük check-in'ler gibi rutin görevleri, yinelenen son teslim tarihleriyle otomatikleştirin. Ayrıca, Google Takvim ve Slack gibi araçlarla entegrasyonlar, görevlerinizi ve ilerleme güncellemelerini platformlar arasında senkronize etmeyi kolaylaştırır.

Todoist'in en iyi özellikleri

Doğal dil girişi ile görevleri anında yakalayın

Etiketler ve filtreler kullanarak görevleri bağlam, öncelik veya projeye göre düzenleyin

Karma sistemi sayesinde puanlar ve serilerle verimliliği oyunlaştırın

Web, mobil ve masaüstü uygulamalarıyla platformlar arası erişimin keyfini çıkarın

Todoist sınırlamaları

Karmaşık proje iş akışları için ideal değildir

Zaman takibi için üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir

Büyük takımlar için gelişmiş işbirliği araçları yoktur

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Aylık 2,50 $/kullanıcı

İş: Aylık 8 $/kullanıcı

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Todoist Alternatifleri ve Rakipleri

4. Microsoft To Do (Microsoft ekosisteminde sorunsuz görev yönetimi için en iyisi)

microsoft To Do aracılığıyla

Microsoft araçlarıyla çalışırken, Microsoft To Do bir proje yöneticisi aracı olarak çok işime yaradı. Outlook ve Microsoft 365 ile sıkı entegrasyonu, görevleri ve e-postaları sorunsuz bir şekilde yönetmemi sağladı.

Bu uygulamayı, işaretli e-postaları görevlere dönüştürmek, son teslim tarihleri belirlemek ve günlük odaklanmak için projeleri düzenlemek için kullandım. Uygulamanın akıllı listeleri görevleri otomatik olarak kategorilere ayırır ve ek dosyaları, ilgili belgeleri parmaklarınızın ucunda tutmanızı sağlar.

Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri

Microsoft 365 Entegrasyonu ile görevleri Outlook ve Teams ile senkronize edin

Kişiselleştirilmiş görev listeleriyle günlük önceliklerinize odaklanın

Web, masaüstü ve mobil cihazlardan görevlere kolayca erişin

Microsoft To Do sınırlamaları

Birçok proje yönetimi aracının aksine, gelişmiş özellikler ve otomasyonlar bulunmamaktadır

Zaman takibi için entegrasyonlar gerektirir

Microsoft To Do fiyatlandırması

Microsoft hesabı ile ücretsiz

Microsoft 365 aboneliğine dahildir

Microsoft To Do puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft To Do hakkında ne diyor?

Microsoft To-Do'yu, görev yönetimi ve işbirliği özelliklerini sorunsuz bir şekilde entegre etmesi nedeniyle seviyorum. Bu özellikler, tasarım ş Akışımı zahmetsizce geliştiriyor ve görev organizasyonuna yaratıcı bir dokunuş katıyor.

Microsoft To-Do'yu, görev yönetimi ve işbirliği özelliklerinin sorunsuz entegrasyonu sayesinde seviyorum. Bu özellikler, tasarım ş akışımı zahmetsizce geliştiriyor ve görev organizasyonuna yaratıcı bir dokunuş katıyor.

5. nTask (Çevik proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

via nTask

Agile iş akışlarıyla birden fazla projeyi yönetmek zor olabilir, ancak nTask, özel görev yönetimi ve proje planlama araçlarıyla bunu kolaylaştırır. Takım iletişimi ve görevleri kolaylaştırmak, öncelikleri belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için tek bir merkezi çalışma alanında kullandım.

Görev ilişkilerini ayarlayarak ş Akışı'nın doğruluğunu sağlayın ve toplantıları doğrudan platform içinde planlayıp, düzenleyip ve belgelendirirken görev bağımlılıklarını yönetin.

nTask'ın en iyi özellikleri

Proje izlemeyi kolaylaştırmak için Kanban panoları ve Gantt grafikleri kullanın

Risk ve sorun izleme özelliğini kullanarak potansiyel proje risklerini gerçek zamanlı olarak belirleyin ve yönetin

Üçüncü taraf zaman takibi olmadan görev ilerlemesini izleyin ve faturalandırılabilir saatleri yönetin

nTask sınırlamaları

Rakiplere kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyon

Bazı kullanıcılar için modası geçmiş hissedebilir

Mobil cihazlarda ara sıra yaşanan gecikmeler ve yavaş performans

nTask fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

Capterra : 4,2/5 (100'den fazla yorum)

G2: Yeterli yorum yok

6. TickTick (Kişisel verimlilik ve görev planlama için en iyisi)

tickTick aracılığıyla

Kişisel hedefler ve günlük görevler arasında denge kurmak zor olabilir, ancak TickTick sezgisel görev yönetimi ve akıllı planlama ile bunu basitleştirir. Yapılacaklar listelerini düzenler, hatırlatıcılar ayarlar ve yinelenen görevleri zahmetsizce yönetir.

Takvim entegrasyonu sayesinde, görevleri etkinliklerin yanında görselleştirebiliyorum, bu da zaman yönetimini kolaylaştırıyor. Özel etiketler ve öncelik seviyeleri, görevleri kategorilere ayırıp önceliklendirmeye yardımcı oluyor ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlıyor.

TickTick'in en iyi özellikleri

Akıllı planlama özelliği ile görevleri kolayca yeniden planlayın

Pomodoro zamanlayıcı gibi yerleşik odak zamanlayıcılarla akışta kalın

Alışkanlık izleyici ile olumlu alışkanlıklar oluşturun ve ilerlemeyi izleyin

Daha iyi zaman yönetimi için görevleri takvimlerle senkronize edin

TickTick sınırlamaları

Görevler için yerleşik zaman takibi özelliği yoktur

Takım işbirliğinden çok kişisel kullanım için daha uygundur

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 35,99 $/yıl

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

TickTick hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

TickTick, web işlevselliği sunar ve masaüstü ve mobil uygulamalardan oluşan eksiksiz bir set ile kullanıcılara farklı cihazlarda görevleri yönetme esnekliği sağlar.

TickTick, web işlevselliği sunar ve masaüstü ve mobil uygulamalardan oluşan eksiksiz bir set ile kullanıcılara farklı cihazlarda görevleri yönetme esnekliği sağlar.

7. Basecamp (Gerçek zamanlı merkezi takım iletişimi ve birleşik proje organizasyon gösterge panelleri için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Dağınık iletişim ile birden fazla projeyi yönetmek, karışıklığa ve teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden olabilir. Basecamp, görev yönetimi, gerçek zamanlı mesajlaşma ve dosya paylaşımını tek bir çalışma alanında birleştirerek takım işbirliğini merkezileştirir.

Basecamp'ın yapılacaklar listeleri, görevleri atamayı, son teslim tarihlerini ayarlamayı ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır. Uzaktaki takımların bağlantıda kalmasını ve projelerin sürekli kontrol edilmeden ilerlemesini sağlamak için özellikle yararlıdır.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Yapılacaklar listelerini kullanarak görevleri son tarihlerle düzenleyin ve atayın

Mesaj panoları ile proje tartışmalarını ve güncellemeleri merkezileştirin

Gerçek zamanlı takım mesajlaşması için yerleşik kamp ateşi sohbeti aracılığıyla iletişim kurun

Belgeler ve dosyalar özelliği ile proje dosyalarını tek bir yerde saklayın ve paylaşın

Otomatik check-in'leri kullanarak mikro yönetim yapmadan takım güncellemelerini toplayın

Basecamp sınırlamaları

Kendi iş akışlarınızı oluşturmak için daha az özelleştirme seçeneği

Yalnızca temel görev yönetimi özelliklerine ihtiyaç duyan küçük takımlar için maliyetli olabilir

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kuruluş başına aylık 349 $

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000+ yorum)

8. Evernote (Not alma ve bilgi yönetimi için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Görev yönetimini ayrıntılı not alma ile dengelemek, özellikle karmaşık, işbirliğine dayalı projelerde zor olabilir. Evernote, zengin not alma özelliğini sorunsuz görev organizasyonu ile birleştirerek bunu basitleştirir.

Fikirleri yakalamak, araştırmaları düzenlemek ve günlük görevleri tek bir yerde planlamak için kullanışlıdır. Yerleşik yapılacaklar listeleri, son teslim tarihleri ve önceliklendirme sayesinde, uygulamalar arasında geçiş yapmadan işlerimi takip edebiliyorum.

Evernote'un en iyi özellikleri

Sorunsuz proje yönetimi için görevleri notlara entegre edin

Dosya ekleyin, sesli notlar kaydedin ve web sayfalarını kırpın

Tüm cihazlardan notlara ve görevlere erişin

OCR kullanarak kağıt belgeleri ve iş kartlarını dijitalleştirin

Evernote sınırlamaları

Temel plan, depolama ve özellik kısıtlamalarına sahiptir

Büyük ölçekli projeleri yönetmek için ideal değildir

Kullanıcılar, cihazlar arası senkronizasyonda gecikmeler olduğunu bildiriyor

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 7,99

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Evernote, organizasyonunuzu ihtiyaçlarınıza ve yapacağınız işin türüne göre özelleştirebilmeniz açısından yararlıdır.

Evernote, organizasyonunuzu ihtiyaçlarınıza ve yapacağınız işin türüne göre özelleştirebilmeniz açısından yararlıdır.

9. Google Tasks (Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

google Tasks aracılığıyla

Google ekosistemimde kişisel görevleri doğrudan yönetmek için basit ve sezgisel bir yol gerektiğinde sık sık Google Görevler'e geri dönüyorum. Gmail ve Google Takvim ile iyi entegre olduğundan, e-postaları görevlere dönüştürmek ve gelen kutusumdan rahatça son teslim tarihlerini yönetmek çok kolay.

Bu bağlantı, günlük görev yönetimini kolaylaştırıyor ve düzenli olmamı sağlıyor. Ayrıca yapılacaklar listeleri oluşturmamı, son teslim tarihleri belirlememi ve görevleri alt görevlerle düzenlememi sağlıyor.

Google Tasks'ın en iyi özellikleri

E-postaları görevlere dönüştürün ve takviminizde son teslim tarihlerini görün

Alt görevler ve listeler kullanarak büyük görevleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölün

Google Tasks mobil uygulamasıyla hareket halindeyken görevleri yönetin

Dikkatinizi dağıtmayan görev yönetimi için minimalist tasarımın keyfini çıkarın

Google Görevler sınırlamaları

Güçlü proje yönetimi araçları eksik

İşbirliği araçları olmadığı için takım tabanlı görev yönetimi için ideal değildir

Karmaşık iş akışlarını düzenlemek için sınırlı özelleştirme

Google Tasks fiyatlandırması

Ücretsiz: Google hesabı ile birlikte gelir

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Google Tasks Alternatifleri ve Rakipleri

10. Asana (Takım işbirliği ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, işlevler arası takımlarla birden fazla projeyi yönetirken iyi bir seçimdir. Sezgisel arayüzü ve yapılandırılmış iş akışları, görev dağıtımını, proje izlemeyi, takım işbirliğini ve iş yükü yönetimini basitleştirir.

Asana'nın özelleştirilebilir iş akışları, her takım boyutuna veya proje karmaşıklığına uyum sağlayarak herkesin uyumlu ve sorumlu olmasını sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için görev bağımlılıkları veya diğer görevlere bağlı görevler ayarlayın

Liste, Pano, Zaman Çizelgesi ve Takvim görünümleri arasından seçim yapın ve projenize genel bir bakış elde edin

Verimliliği artırmak için tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Slack, Google Drive ve Zoom gibi her gün kullandığınız araçlarla entegre edin

Asana sınırlamaları

Her proje için genel bir dosya deposu yoktur

En gelişmiş proje yönetimi özellikleri yalnızca premium planlarda mevcuttur

Aşırı bildirimler dikkat dağıtıcı olabilir

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Eskiden kağıt üzerinde yapılacaklar listesi kullanırdım ve Asana'yı kullanmak hala tamamlanan görevleri işaretlemenin verdiği tatmini yaşatıyor, ancak daha akıcı ve verimli hale getiriyor.

Eskiden kağıt üzerinde yapılacaklar listesi kullanırdım ve Asana'yı kullanmak hala tamamlanan görevleri işaretlemenin verdiği tatmini yaşatıyor, ancak bunu daha akıcı ve verimli hale getiriyor.

11. Notion (Hepsi bir arada çalışma alanı ve bilgi yönetimi için en iyisi)

notion aracılığıyla

İç içe geçmiş sayfalarıyla tanınan Notion, proje planlarımı ve toplantı notlarımı düzenlemek için bir alana ihtiyacım olduğunda (ClickUp'a geçmeden önce) tercih ettiğim çözümlerden biri haline geldi. Esnekliği sayesinde özel iş akışları, wiki'ler, görev veritabanları ve ortak çalışma belgeleri oluşturabiliyorum — hepsi tek bir yerde.

Notion, birden fazla araca ihtiyaç duymadan kişisel not alma ve karmaşık projeler arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır. Kanban panolarıyla ilerlemeyi izliyor, proje zaman çizelgeleri oluşturuyor veya takım belgelerini paylaşıyor olun, Notion iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Yapılacaklar listeleri , proje yönetimi ve not alma için önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kütüphaneye erişin

Sürükle ve bırak arayüzü ve modüler içerik bloklarıyla sayfaları özelleştirin

Slack, Google Drive ve Trello gibi araçlarla anında bağlantı kurun

Sayfaları paylaşın, gerçek zamanlı yorum yapın ve zahmetsizce işbirliği yapın

Notion sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcıları zorlayabilir

Çevrimdışı olduğunuzda sınırlı işlevsellik

Özel araçlara kıyasla gelişmiş ş Akışı otomasyonu yoktur

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 22 $

İş: Kullanıcı başına aylık 28 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

12. Things (Mac ve iOS'ta kişisel görev yönetimi için en iyisi)

via Things

Apple ekosistemine derinlemesine bağlı olanlar için Things, Mac, iPhone ve iPad'lerinde düzenli kalmak için mükemmel bir görev yöneticisi olabilir.

Temiz ve minimalist tasarımı, fikirleri yakalamayı, projeleri planlamayı ve günlük görevleri zorlanmadan yönetmeyi inanılmaz derecede sezgisel hale getirir. Hatırlatıcılar ve Takvim gibi yerel Apple özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını çok seviyorum.

Things'in en iyi özellikleri

Mac, iPhone, iPad ve Apple Watch arasında sorunsuz senkronizasyon

Doğal dil girişi kullanarak son teslim tarihi olan görevler ekleyin

Başlıklar ve kontrol listeleriyle projeleri net adımlara ayırın

Odak modlarını kullanarak bugünkü ve gelecek görünümlerle işlerinize öncelik verin

Things sınırlamaları

Windows veya Android kullanıcıları için mevcut değildir

Takım projeleri için değil, kişisel görev yönetimi için tasarlanmıştır

Things fiyatlandırması

Mac: 49,99 $ (tek seferlik satın alma)

iPhone ve Apple Watch: 9,99 $ (tek seferlik satın alma)

iPad: 19,99 $ (tek seferlik satın alma)

Vision Pro: 29,99 $ (tek seferlik satın alma)

Şeyler puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

G2: Yeterli yorum yok

13. Any.do (Basit, platformlar arası görev yönetimi için en iyisi)

Cihazlar arasında çalışabilen, basit ve kullanımı kolay bir görev yöneticisine ihtiyacınız varsa, Any.do tam size göre. Basitliği, karmaşık özelliklerle uğraşmadan günlük görevleri yönetmek için mükemmeldir.

Güne Moment özelliği ile başlayarak, görevleri gözden geçirip planlayarak gününüzü planlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Any.do, mobil, masaüstü ve web platformları arasında sorunsuz senkronizasyon sağlar, böylece hangi cihazdan kullanırsanız kullanın görevlerin ilerlemesini kolayca takip edebilirsiniz.

Any. yapılacak en iyi özellikler

Kılavuzlu planlama deneyimi ile günlük görevlerinizi önceliklendirin

IOS, Android, web ve masaüstü arasında senkronizasyon

Görevlerinizi takip etmek için günlük, haftalık veya özel yinelenen hatırlatıcılar ayarlayın

Sesli komutları kullanarak hızlıca görevler ekleyin ve birden fazla hatırlatıcı oluşturun

Herhangi bir sınırlama yok

Karmaşık iş akışları için sağlam proje yönetimi yeteneklerinden yoksundur

Bazı temel özellikler premium plana kilitlidir

Takım işbirliği özellikleri diğer araçlara kıyasla oldukça sınırlıdır

Herhangi bir fiyatlandırma

Kişisel: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Takımlar: Aylık 7,99 $/kullanıcı

Any. yapma derecelendirmeleri ve yorumları

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Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

ClickUp—İsteyebileceğiniz En İyi Nozbe Alternatifi

Trello'nun görsel çekiciliğinden Google Tasks'ın sorunsuz entegrasyon yeteneklerine kadar, Nozbe'ye en iyi 13 alternatifi keşfettik. Her biri farklı ihtiyaçlara cevap veren benzersiz özellikler sunuyor.

Ancak, kapsamlı araştırmalar ve kişisel deneyimlerim sonucunda, ClickUp'ın Nozbe'ye en iyi alternatif olduğunu düşünüyorum. AI destekli yetenekleri, işbirliği özellikleri ve özelleştirilebilir seçenekleri sayesinde, basitlik ve gücü mükemmel bir şekilde dengeliyor.

İş akışlarınıza uyum sağlayan ve takımınızın işbirliğini geliştiren bir sistem arıyorsanız, ClickUp'ı şiddetle tavsiye ederim. Kapsamlı özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile her türlü projeyi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

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