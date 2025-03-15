2025'in En İyi 11 AI Tarif Oluşturucusu

Geçen gün klasik bir "ne yapacağım" anı yaşadım.

Nasıl olduğunu bilirsiniz: Buzdolabını açarsınız, yarısı bitmiş domates sosu şişesine, biraz parmesan peyniri ve kullanacağına yemin ettiğiniz tatlı patateslere bakarsınız ve "Bunları nasıl akşam yemeğine çevireceğim?" diye düşünürsünüz

Genellikle, saatlerce tarif sitelerini gezip dururum, ama sonunda bir anahtar malzemeyi (ya da 10 tane 👀) unuttuğumu fark ederim.

Ama sonra harika bir şey keşfettim: AI tarif oluşturucular! Bu araçlar, elinizdekileri kullanarak anında yemek fikirleri önerir, zaman kazandırır, israfı azaltır ve yemek yapmayı daha eğlenceli hale getirir.

Hangilerinin en iyi sonucu verdiğini merak mı ediyorsunuz? Artık yemeklerinizi lezzetli bir şeye dönüştürebilecek en iyi yapay zeka destekli mutfak yardımcılarını keşfedin.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi AI tarif oluşturucular ve bunların öne çıkan özellikleri: : Yapay zeka destekli mutfak planlama ve yönetimi için en iyisi ClickUp: Yapay zeka destekli mutfak planlama ve yönetimi için en iyisi MealPractice: Günlük yemek organizasyonu için en iyisi Mr. Cook: Tarif yönetimi ve gıda israfının azaltılması için en iyisi ChefGPT: Diyet hedeflerine dayalı akıllı yemek planlaması için en iyisi Let's Foodie: Mevcut malzemelerle yaratıcı yemekler yapmak için en iyisi SuperCook: Malzemelere dayalı tarif oluşturmak için en iyisi Plant Jammer: Sürdürülebilir bitki bazlı yemek pişirme için en iyisi DishGen: Lezzetli tarifler oluşturmak için en iyisi CookAIfood: Mutfak yaratıcılığı için en iyisi Whisk It: Tarif yönetimi ve yemek planlaması için en iyisi RecipeGenAI: Profesyonel düzeyde tarifler oluşturmak için en iyisi

AI Tarif Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir AI tarif oluşturucu, AI'yı günlük hayatınıza sorunsuz bir şekilde entegre etmeli, mutfak yönetimini kolaylaştırarak israfı en aza indirmeli ve rahatlığı en üst düzeye çıkarmalıdır. Ancak bu kadar çok seçenek varken, hangi özelliklerin gerçekten önemli olduğunu nasıl bilebilirsiniz?

Öncelik vermeniz gerekenler:

AI tarif oluşturucunuz, "tavuk göğsü, hindistan cevizi sütü, zeytinyağı, sarımsak tozu" gibi sahip olduğunuz malzemelere göre akıllıca yemek önerileri sunmalıdır

Ayrıntılı makrolar, esnek porsiyon ölçeklendirme, doğru zaman tahminleri ve uyarlanabilir adım adım talimatlarla tutarlı pişirme alışkanlıklarını desteklemelidir

En iyi AI tarif oluşturucular, diyet ihtiyaçlarına uyum sağlayarak keto, vegan, glütensiz ve diğer diyetler için tarifler önererek yemek planlamayı kolaylaştırır

Talep ve istekleri doğru bir şekilde anlamak ve "zeytinyağı ısıtın" veya "akçaağaç şurubu ekleyin" gibi açık ve mantıklı pişirme talimatları sağlamak için üretken yapay zeka ve gelişmiş doğal dil işleme teknolojilerinden yararlanmalıdır

Mevsimsel değişikliklere uyum sağlamalı, mevsimlik malzemeleri önceliklendirmeli, saklama ipuçları sunmalı ve yerel mevcudiyete göre önerileri ayarlamalıdır

Bu özellikler, yeni mutfakları keşfetmek, alışkanlıklarınızı takip etmek, gıda israfını önlemek veya sağlıklı beslenmek gibi mutfak yolculuğunuzu desteklemek için birlikte çalışır. En iyi araçlar, bu unsurları sorunsuz bir şekilde birleştirerek yemek pişirmeyi daha keyifli ve verimli hale getirirken zamandan tasarruf sağlar.

🍅 Harika tarifler oluşturmanın sırrı, yapay zekaya sorularınızı nasıl ifade ettiğinizde yatıyor. İşte size bazı püf noktaları. 👇🏼

💡Pro İpucu: Fitness meraklıları, kalori saymanın baş ağrısına veda edin! AI, günlük planlamayı sizin için halletsin, siz de antrenmanlarınıza odaklanıp yemeklerin tadını çıkarın.

➡️ Ayrıca okuyun: Başarı için Öz Disiplin Örnekleri ve İpuçları

En İyi 11 AI Tarif Oluşturucu

AI tarifleri için düzinelerce aracı test ettikten sonra, tarif oluşturma, yemek planlama ve mutfak yönetiminde tutarlı değer sunan en iyi araçları belirledim. İşte en iyi 11 AI tarif oluşturucu aracının ayrıntılı analizi:

1. ClickUp (AI destekli mutfak planlama ve yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain ile saniyeler içinde yemek planları yapın ve ayrıntılı tarifler alın

ClickUp'ı muhtemelen proje yönetimi için güçlü bir araç olarak biliyorsunuzdur, ancak iş için her şeyi yapan uygulama aynı zamanda mutfağınızın en iyi yardımcısı olabilir!

ClickUp Brain, yerleşik AI asistanı ile diyet ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş tarifler oluşturabilirsiniz—çünkü yemek planlaması da iş akışınız kadar organize olmalı!

Bu yapay zeka destekli asistan, her yemek için ayrıntılı ClickUp Görevleri oluşturabilir, malzeme listeleri ve adım adım hazırlık talimatları ile haftalık yemek planlamanızı tek seferde halledebilir.

Belirli malzemelerle mi uğraşıyorsunuz? ClickUp Brain, mevcut malzemelerinize veya beslenme tercihlerinize göre tarifler önerir. Ayrıca AI destekli malzeme kontrol listeleri oluşturmanıza da yardımcı olur, böylece bir daha asla boş bir kilerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Etkili mutfak yönetiminin bir başka anahtar unsuru da zaman takibidir. ClickUp'ın Zaman Takibi özelliğini kullanarak yemek pişirme zaman çizelgeleri ve hatırlatıcılarla mükemmel zamanlamayı sağlayın. Ayrıca, yinelenen market listeleri ve hatırlatıcılar gibi tekrarlayan yemek hazırlama görevlerini otomatikleştirerek yemek pişirme sürecinin tadını çıkarmak için zaman kazanabilirsiniz.

Planlama konusunda ek yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Yemek Planlama Şablonu, ailenizle haftalık yemekleri organize etmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Her tarifteki ilerlemenizi izlemek için "Hazırlandı", "Pişiriliyor" ve "Tamamlandı" gibi özel durumlar ekleyin.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Yemek Planlama Şablonu'nu kullanarak günlük ve haftalık yemeklerinizi zahmetsizce düzenleyin

Ardından, ClickUp Tarif Şablonu , değerli aile tariflerinizi saklamak için özel bir alan sunar. Malzemeler, pişirme süresi ve hazırlık adımları için Özel Alanlar özelliğine sahiptir. Tarifler, kolay erişim için "Hızlı Akşam Yemekleri" veya "Tatil Favorileri" gibi etiketlerle kategorize edilebilir.

Arkadaşlarınızla akşam yemeği partisi mi veriyorsunuz? ClickUp Menü Planlama Şablonu ile herkes aynı sayfada kalır.

Ücretsiz Şablon Alın Ailenizle yemek pişirirken veya bir takımı yönetirken ClickUp Menü Planlama Şablonunu kullanın

Daha büyük mutfak projeleri için, yardımcı ekibinizin senkronizasyonunu sağlamak çok önemlidir. ClickUp Belgeleri ile zahmetsizce işbirliği yaparak iletişimi kolaylaştırın ve işlerinizi hızlandırın.

ClickUp'ı farklı kılan, bu özellikleri tek bir uyumlu sisteme entegre etme şeklidir. Diğer platformlar yalnızca tarif oluşturmaya odaklanırken, ClickUp planlamadan hazırlığa kadar tüm pişirme sürecini yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yaklaşan mutfak görevleri veya son tarihler için otomatik ClickUp Hatırlatıcıları ayarlayın

ClickUp Zaman Yönetimi'ni kullanarak her mutfak görevinin ne kadar sürdüğünü izleyin

Önemli görevlerin doğru sırayla tamamlanmasını sağlamak için bağımlılıklar oluşturarak yemek pişirme görevlerini düzenleyin ve mutfağınızı verimli bir şekilde yönetin

Tariflerinizi ClickUp Belgeleri veya Görevler'de saklayın, mutfak, yemek türü veya diyet tercihlerine göre kategorilere ayırın

ClickUp'ın görev yönetimi özelliklerini kullanarak haftalık yemek planınızı yapın

Her tarif için gerekli malzemeler için görev listeleri oluşturun ve market alışverişinizi daha kolay yönetin

ClickUp Otomasyon ile tekrarlayan market listeleri veya yemek hazırlama hatırlatıcıları gibi tekrarlayan yemek planlama ve hazırlama görevlerini otomatikleştirin

ClickUp sınırlamaları

Tarif şablonlarının ilk kurulumu zaman alabilir

Mutfak ş akışınızı ilk kez düzenlerken öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. MealPractice (Günlük yemek organizasyonu için en iyisi)

via MealPr actic e

Programınız yoğun olduğunda, MealPractice yemek planlamayı kolaylaştırır. Bu yapay zeka destekli araç, tarifleri protein tercihlerinize, beslenme tarzınıza ve favori mutfağınıza göre uyarlayarak günlük yemek pişirmeyi bir angaryadan kolay bir işe dönüştürür.

Kullanıcı dostu arayüzü ile ihtiyaçlarınıza uygun özel tarif seçenekleri ve mutfak türü, pişirme süresi ve beceri düzeyine göre filtreleyebileceğiniz şefler tarafından seçilmiş tarif veritabanı sunar. Favorilerinizi kaydedin, haftanızı kolayca planlayın ve MealPractice ile yemek zamanlarında tahminde bulunmaya son verin!

MealPractice'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak planlama ve farklı grup boyutları için otomatik porsiyon ayarlama ile haftalık yemek planlarını özelleştirin

Büyük marketlerin teslimat hizmetleriyle doğrudan senkronizasyon sağlayan otomatik alışveriş listeleri oluşturun

İşbirliğine dayalı çalışma alanı özellikleri sayesinde tarif koleksiyonlarını ve yemek planlarını aile üyeleriyle paylaşın

Ayrıntılı analizler ve ilerleme izleme ile besin bilgilerini ve diyet hedeflerinizi takip edin

Herhangi bir web sitesinden tarifleri içe aktarın ve beslenme tercihlerinize göre otomatik olarak dönüştürün

MealPractice sınırlamaları

Sınırlı tarif veritabanı

Yalnızca mevcut seçenekleri seçebilirsiniz

MealPractice fiyatlandırması

Başlangıç Paketi : 8 $ (tek seferlik)

En İyi Değer: 25 $ (tek seferlik)

MealPractice puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Ayrıca okuyun: İş yerinde sıkıldığınızda yapılacak verimli şeyler

3. Mr. Cook (Tarif yönetimi ve gıda israfını azaltmak için en iyisi)

Mr. Cook, tarifleri düzenlemenize, yemek planı yapmanıza ve mevcut malzemeleri en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olan akıllı bir tarif yönetimi uygulamasıdır.

Bu uygulama, malzemelerin fotoğraflarını pratik tarif önerilerine dönüştürme konusunda mükemmeldir, bu da onu artık yemekleri veya son kullanma tarihi yaklaşan malzemeleri değerlendirirken özellikle değerli kılar.

Örneğin, son kullanma tarihi yaklaşan domatesleri ve otları gördüğünüzde, fotoğraflarını çekin. Uygulama, görüntüyü analiz eder ve bu malzemeleri çöpe gitmeden kullanmanıza yardımcı olacak tarifler önerir.

Mr. Cook'un en iyi özellikleri

El yazısı tarifleri dijital biçime tarayarak değerli aile tariflerinizi koruyun

Uygulamayı tercih ettiğiniz dilde kullanın ve çeşitli mutfaklara erişin

Her tarifin besin değerlerini görün ve bilinçli yemek seçimleri yapın

Koyu mod özelliği ile gözlerinizi yormadan akşam geç saatlere kadar yemek pişirin

Mr. Cook sınırlamaları

Tüm özelliklere erişim için ücretli abonelik gerekir

Mr. Cook fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 3,99 $

Pro: 8,99 $/ay

Mr. Cook puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI tarif oluşturucuyu kullanırken, evde bulunan tüm malzemeleri girin. Bu, gıda israfını en aza indirmeye yardımcı olur ve AI'nın, mevcut malzemeleri en iyi şekilde kullanan tarifler önermesini sağlayarak mutfağınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlar.

4. ChefGPT (Diyet hedeflerine göre akıllı yemek planlaması için en iyisi)

chefGPT aracılığıyla

ChefGPT, ev yemeklerini sorunsuz bir gurme deneyimine dönüştürür. Rastgele mutfak malzemelerini lezzetli yemeklere dönüştürür, özel haftalık menüler oluşturur ve hatta mükemmel şarap eşleşmeleri önerir; restoran kalitesinde yemekleri masanıza getirir.

Bu akıllı yapay zeka mutfak asistanı ile mutfağınızda bulunan malzemeleri en iyi şekilde değerlendirin ve güvenle yemek pişirin.

ChefGPT'nin en iyi özellikleri

Mevcut malzemelerinizi girin, PantryChef modu sadece bu öğeleri kullanarak tarifler oluşturacaktır

MasterChef modu ile zevkinize göre özel tarifler önererek yeni lezzetler keşfedin

Protein, karbonhidrat ve yağ hedeflerinize göre tarifler tasarlayan MacrosChef modu ile beslenme hedeflerinize ulaşın

Diyet ve fitness hedeflerinize göre hazırlanmış MealPlanChef modu ile kişiselleştirilmiş bir yemek planı oluşturun

PairPerfect ile yemeklerinizi mükemmel bir şekilde eşleştirin. Sommelier düzeyinde uzmanlıkla, yemeğinize uygun içecekler önerir

ChefGPT sınırlamaları

Aracı kullanmaya alışmak biraz zaman alabilir

ChefGPT fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro: 2,99 $/ay

ChefGPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? AI algoritmaları, hangi malzemelerin birbiriyle iyi uyum sağladığını belirlemek için lezzet bileşikleri veritabanlarını kullanır ve böylece yeni tariflerin yaratıcılığını ve kalitesini artırır.

5. Let's Foodie (Mevcut malzemelerle yaratıcı yemekler yapmak için en iyisi)

Buzdolabınızda tavuk, pirinç ve dolmalık biber var mı? Bu malzemeleri Let's Foodie'ye girin, diyet tercihlerinizi veya kısıtlamalarınızı ekleyin ve araç, yemek pişirme beceri seviyenize uygun tarifler önerecektir.

Bu araç, temel tarif önerilerinin ötesinde pratik pişirme ipuçları ve malzeme bilgileri sunar. Dolayısıyla, biberleri nasıl hazırlayacağınızı bilmiyorsanız veya farklı pişirme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Let's Foodie size yardımcı olur.

Let's Foodie'nin en iyi özellikleri

Geçmişteki yemek seçimlerinize ve tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş yemek önerileri alın

Sistem alışkanlıklarınızı öğrenirken, zevkinize ve pişirme tarzınıza uygun özel tarif önerilerinin keyfini çıkarın

Eşsiz lezzet tercihlerinize uygun, geçmiş yemek seçimlerinizden derlenen yeni yemekleri keşfedin

Let's Foodie sınırlarını aşın

Aşırı basitleştirilmiş pişirme talimatları herkes için uygun olmayabilir

Let's Foodie fiyatlandırması

Ücretsiz

Let's Foodie puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. SuperCook (Malzeme bazlı tarif oluşturma için en iyisi)

via SuperCook

Yemek pişirmek karmaşık olmak zorunda değil. SuperCook, işleri basit tutar — sadece elinizdeki malzemeleri seçin, o size anında tarifler önerir. Hatta sesli komutlarla malzeme ekleyebilirsiniz

Artık web siteleri arasında gezinebilir veya eksik malzemeleri aramak için uğraşmanıza gerek yok. İhtiyacınız olduğunda hızlı ve pratik yemek fikirleri elinizin altında!

SuperCook'un en iyi özellikleri

Tarifleri pişirme süresine, mutfak türüne ve malzeme sayısına göre sıralayın

Bir dahaki sefere daha hızlı tarif araması için favori malzemelerinizi kaydedin

Tek bir malzeme eksik olduğunda tarif önerileri alın

Belirli malzemelere odaklanarak, bu malzemeleri içeren tüm tarifleri görün

SuperCook sınırlamaları

Eksik malzeme varsa, malzeme ikame önerileri sunulmaz

SuperCook fiyatlandırması

Ücretsiz

SuperCook puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Ayrıca okuyun: İş Yerinde Zaman Yönetimi Becerilerini Geliştirme İpuçları

7. Plant Jammer (Sürdürülebilir bitki bazlı yemek pişirme için en iyisi)

plant Jammer aracılığıyla

Daha sürdürülebilir bir şekilde yemek pişirmenin kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? Sürdürülebilir, bitki bazlı yemek pişirme konusunda uzmanlaşmış yapay zeka destekli tarif oluşturucu Plant Jammer ile tanışın.

Bu yenilikçi platform, lezzetli vejetaryen yemekler hazırlarken gıda israfını en aza indirmenize yardımcı olur. Diyetine daha fazla bitki bazlı seçenek eklemek veya çevresel etkisini azaltmak isteyenler için mükemmeldir.

Sabit bir veritabanından yemek tarifleri çeken tipik uygulama uygulamalarının aksine, Plant Jammer, malzeme listenize göre anında taze tarifler oluşturur.

Plant Jammer'ın en iyi özellikleri

Sanal kilerinize malzemeleri ekleyin, uygulama malzemelerin mevcudiyetini izleyecektir

Öğeleri kullandıkça mutfağınızı güncelleyin ve ilgili tarif önerileri almaya devam edin

Ekstra malzemeye ihtiyacınız olduğunda, uygulamanın rehberliği ile mağaza rafları arasında zahmetsizce gezinin

Plant Jammer topluluğu içinde yemek pişirme başarılarınızı paylaşın ve başkalarının tariflerini değiştirerek işbirliğine dayalı bir yemek pişirme ortamı yaratın

Uygulama, kullanıcı etkileşimlerinden öğrenerek ve mutfakta denemeler yaparak önerilerini iyileştirirken, siz de deneyiminizi geliştirin

Plant Jammer sınırlamaları

Deneyimli aşçılar önerileri kendi zevklerine göre çok basit bulabilirler

Plant Jammer fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: 10 $ (tek seferlik)

Plant Jammer puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. DishGen (Lezzetli tarifler oluşturmak için en iyisi)

via DishGen

Mutfaktaki yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak ve benzersiz bir şeyler hazırlamak mı istiyorsunuz? DishGen'i deneyin!

Standart kombinasyonlara dayanan geleneksel tarif oluşturucuların aksine, DishGen'in algoritması, belirli malzeme karışımınızı analiz ederek, başka türlü aklınıza gelmeyecek lezzetli kombinasyonlar ve pişirme yöntemleri önerir.

Hatta hızlı erişim için AI tarafından oluşturulan favori tariflerinizi saklayabilir ve kategorilere ayırabilirsiniz. Yer imi ve geçmiş izleme özelliklerini kullanarak başarılı yemeklerin kişisel koleksiyonunu oluşturabilirsiniz.

DishGen'in en iyi özellikleri

Porsiyon boyutlarını değiştirin, malzemeleri değiştirin veya pişirme yöntemlerini anında değiştirin

Her tarifte bulunan, yeni başlayanların kolayca anlayabileceği basit ve adım adım talimatları izleyin

Tercihlerinize ve geçmiş yemek pişirme geçmişinize göre birden fazla yemek önerisini keşfedin

DishGen sınırlamaları

Ücretsiz planda aylık kredi sınırları, kapsamlı tarif oluşturmayı kısıtlayabilir

Gelişmiş denetim özelliklerine erişmek için kayıt olmanız gerekir

DishGen fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium : 7,99 $/ay

Pro: 15,99 $/ay

DishGen puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. CookAIfood (Mutfak yaratıcılığı için en iyisi)

cookAIfood aracılığıyla

Sadece bir resimle eksiksiz bir yemek fikri mi? CookAIfood, en son teknoloji AI'yı kullanarak evinizde bulunan malzemelerin basit bir fotoğrafından kişiselleştirilmiş tarifler oluşturur.

Kullanıcı dostu arayüzüyle CookAIfood, çeşitli beslenme tercihlerine hitap eder ve kişiselleştirilmiş yemek önerileri sunar. Yeni mutfak ufukları keşfetmek isteyen acemi ve deneyimli aşçılar için vazgeçilmez bir araçtır.

CookAIfood'un en iyi özellikleri

Akşam yemeği menülerinden düğün yemeklerine kadar her şeyi oluşturun ve özelleştirin

Favori tariflerinize benzer yemekler sunan yakındaki restoranları bulun

Topluluk platformu aracılığıyla diğer yemek severlerle bağlantı kurun, tarifleri ve yemek pişirme ipuçlarını paylaşın

Diyet planlayıcıyı kullanarak besin içeriğini izleyin ve sağlık hedeflerinize uygun beslenin

Yemeğinizin nasıl görünmesi gerektiğini görselleştirmek için AI yemek fotoğrafları oluşturun

CookAIfood sınırlamaları

Tarif önerileri bazen çeşitlilikten yoksun olabilir ve tekrarlayan yemek fikirlerine yol açabilir

CookAIfood fiyatlandırması

Temel : 5 $ (100 kredi)

Gelişmiş : 10 $ (225 kredi)

Premium: 20 $ (500 kredi)

CookAIfood puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Ayrıca okuyun: Kişisel Kullanım ve Verimlilik için En İyi AI Araçları

10. Whisk It (Tarif yönetimi ve yemek planlaması için en iyisi)

whisk It aracılığıyla

Whisk, tarifleri düzenlemek, yemek planlamak ve alışverişinizi kolaylaştırmak için mükemmel bir mutfak yardımcısıdır.

Bu aracı özellikle kullanışlı kılan özelliği, herhangi bir çevrimiçi kaynaktan tarifleri kişiselleştirilmiş bir tarif gelen kutusuna kaydetme yeteneğidir — Pinterest'te pinleri kaydettiğiniz gibi, ancak özellikle yemek pişirme meraklıları için tasarlanmıştır.

Whisk It'in en iyi özellikleri

Çeşitli market teslimat hizmetlerine doğrudan bağlanarak platform üzerinden malzemeleri sipariş edin

Birden fazla çevrimiçi kaynaktan tarifleri kaydedin ve merkezi bir tarif gelen kutusunda kategorilere ayırın

Kaydettiğiniz herhangi bir tarifi tek bir tıklama ile alışveriş listesine dönüştürün ve hiçbir malzemeyi unutmayın

Whisk It sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü bazen sezgisel olmayabilir

Whisk It fiyatlandırması

Ücretsiz

Whisk It puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Sipariş Yönetimi Yazılımları

11. RecipeGenAI (Profesyonel düzeyde tarifler oluşturmak için en iyisi)

via RecipeGenAI

Çeşitli beslenme ihtiyaçlarınıza uygun araçlarla gıda israfını en aza indirin. RecipeGen AI, 300'den fazla malzeme içeren kapsamlı bir veritabanı ile birlikte gelir ve mevcut malzemelerinizi kişiselleştirilmiş tariflere dönüştürür.

RecipeGenAI'yi benzersiz kılan, on iki farklı AI şef karakterinin kullanılmasıdır. Her biri özel mutfak uzmanlığı sunar. Otantik İtalyan yemekleri arzuluyor veya Asya füzyon mutfağını keşfetmek istiyorsanız, istediğiniz yemek pişirme stiline uygun bir şef karakteri seçebilirsiniz.

RecipeGenAI'nin en iyi özellikleri

Dünyanın dört bir yanından şefler tarafından hazırlanan çeşitli mutfakları keşfedin

Premium kullanıcılar için Michelin yıldızlı şeflerin tarifleriyle gurme seçeneklerin tadını çıkarın

Tek seferlik ödeme ve gizli ücretler olmadan sınırsız tarif oluşturma deneyimini yaşayın

RecipeGenAI sınırlamaları

Bazı tariflerin gerçek hayatta iyi sonuç vermesi için biraz değiştirilmesi gerekebilir

RecipeGenAI fiyatlandırması

Standart Plan : 9,99 $/ay

Premium Deneyim: 14,99 $/ay

RecipeGenAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

AI destekli tarif oluşturma ile mutfak becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın

AI tarif oluşturucular uzun bir yol kat etti; artık sadece yemek fikirleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda atık azaltma, beslenme izleme, organizasyon ve yaratıcılık konusunda yardımcı olan tam kapsamlı mutfak asistanları haline geldi.

Birçok araç benzersiz avantajlar sunarken, ClickUp tariflerin ötesine geçer. Akıllı yemek planlamasını, sorunsuz bir yemek pişirme deneyimi için güçlü organizasyon özellikleriyle birleştirir. Bir süredir mutfağımın vazgeçilmezi ve eminim sizin de öyle olacak.

ClickUp'a bugün kaydolun ve yemek pişirme şeklinizi değiştirin.