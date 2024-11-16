endüstrileri Dönüştüren 50 Etkileyici Üretken Yapay Zeka Örneği

Christie's müzayede evinde AI tarafından üretilen bir sanat eseri 432.500 dolara satıldı!🎨 Beethoven'ın tamamlanmamış 10. Senfonisi, AI'nın yardımıyla hayata geçirildi ve dünya çapında dinleyicileri büyüledi!🎶

Bunlar, üretken yapay zekanın sektörlerde devrim yaratmasının sadece birkaç örneğidir. İlgi çekici içerik oluşturmaktan yenilikçi ürünler tasarlamaya ve gelecekteki trendleri tahmin etmeye kadar, üretken yapay zeka mümkün olanın sınırlarını zorluyor.

Bu, iş yapma, yaratma ve problem çözme şeklimizi dönüştürüyor

Bu blogda, üretken AI'nın çeşitli sektörlerde nasıl büyük bir etki yarattığını gösteren 50 etkileyici örnek paylaşacağız.

Üretken AI nedir?

Üretken AI, eğitildiği verilerdeki kalıplara dayalı olarak metin, görüntü, müzik ve video gibi yeni içerikler oluşturan bir yapay zeka türüdür.

Esas olarak kalıpları tanıyan veya tahminlerde bulunan geleneksel AI'dan farklı olarak, üretken AI özgün ve gerçekçi içerikler üretir. Derin sinir ağları, özellikle Büyük Dil Modelleri (LLM) kullanarak mevcut içerikteki temel kalıpları ve yapıları analiz eder ve yenilerini üretir.

Ayrıca, iş akışlarınızda üretken AI'yı uygulamak için kodlama bilgisine ihtiyacınız yoktur. Sadece doğal bir dilde konuşun!

Üretken yapay zeka uygulamaları

ChatGPT kullanıcılar arasında en popüler olanı olsa da, üretken yapay zeka farklı sektörlerde birçok uygulamaya sahiptir.

Günümüzde üretken yapay zeka modelleri aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:

Görüntü oluşturma ve işleme

Ses ve video

İçerik üretimi

Kurumsal arama

Tasarım ve mimari

AI, görevleri hızlandırıyor, yeni fikirlere ilham veriyor ve pazarlamadan bilimsel araştırmaya kadar uzanan sektörlere benzersiz bakış açıları getiriyor. Yaratıcılığı, verimliliği ve problem çözmeyi dönüştüren 50 üretken AI örneğine göz atalım.

Hadi başlayalım!

Proje Yönetiminde Üretken Yapay Zeka Örnekleri

Proje yönetiminde üretken AI, rutin görevleri otomatikleştirebilir, ekip üyelerinin temel faaliyetlere konsantre olmalarını sağlayabilir ve iş süreçlerini kolaylaştırabilir.

Toplantı planlama, proje durumlarını güncelleme ve rapor oluşturma gibi birçok manuel görevi otomatikleştiren üretken AI proje yönetimi araçları. Bazı örnekler inceleyelim:

ClickUp AI (Beyin)

ClickUp, uygulamalar arasında dağıtılmış tüm görevlerinizi, belgelerinizi ve ekip arkadaşlarınızı tek bir merkezi platformda bir araya getiren bir proje yönetimi yazılımıdır.

100'den fazla sezgisel proje yönetimi özelliği, zengin şablon kitaplığı ve sorunsuz entegrasyonlarla ClickUp, takımların işlerini kolaylaştırmak için güçlü bir araçtır.

ClickUp Brain, rol tabanlı AI özellikleriyle verimliliği bir üst seviyeye taşır:

AI Bilgi Yöneticisi: ClickUp Brain'e görevler, şirket wiki'leri, son tarihler ve atanan kişiler hakkında her şeyi sorun ve projenizin adım adım açıklamasını alın. Dahası da var! ClickUp ve diğer bağlı uygulamalar içindeki plan, içgörüler ve ürünler hakkında anında yanıtlar alın

AI Proje Yöneticisi: Tekrarlayan proje yönetimi görevlerine zaman harcamayın. Tekrarlayan proje yönetimi görevlerine zaman harcamayın. AI'yı kullanarak eylem öğeleri atama, alt görevleri planlama ve verileri otomatik olarak doldurma gibi rutin görevleri otomatikleştirin . İş akışınızı kolaylaştırın, manuel çabayı azaltın ve daha kısa sürede daha fazlasını yapın

İş için AI Yazar: ClickUp, ClickUp, belgeleme için entegre bir AI sunarak yazımınızı mükemmelleştirir ve doğruluğu artırır. Yorumlar ve mesajlar, konu özetleri, toplantı gündemleri, kullanım kılavuzları ve daha fazlasını yazın

ClickUp AI'yı kullanarak alt görevleri planlama, durumları ve atanan kişileri güncelleme gibi görevleri otomatikleştirin

ClickUp'ın anahtar özellikleri

Acil işlere öncelik vermek için Görevler, Son Teslim Tarihleri ve Belgeler hakkında sorular sorun. Önceden oluşturulmuş istemlerden seçim yaparak görev etkinliklerinin önemli noktalarını öğrenin

AI kullanarak kişisel standup'lar ve takım güncellemeleri oluşturun ve ilerlemeyi değerlendirin

AI Yazma Asistanı'nı kullanarak tercihlerinize göre role özel içerik ve özetler oluşturun

Durumları güncelleme, şablonları uygulama, görevler oluşturma, öncelikleri değiştirme veya yorum gönderme gibi doğal dil kullanarak özel otomasyonlar oluşturun

AI kullanarak ses kliplerini metne dönüştürün ve anahtar ayrıntıları hızla tarayın

Gantt, Zaman Çizelgesi, Kanban benzeri Pano Görünümü, AI Takvimi ve Liste gibi 15 'ten fazla özelleştirilebilir proje görünümünü kullanarak işlerinizi farklı açılardan yönetin

1000'den fazla entegrasyona sahip önde gelen araçlarla bağlantı kurun

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcıların ClickUp'ın yüzlerce güçlü özelliğini tam olarak öğrenmesi biraz zaman alabilir

Tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Üye başına aylık 7 ABD doları

İş: Üye başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

Notion AI

notion aracılığıyla

Notion AI, bilgi aramanıza, içerik oluşturmanıza, özetler almanıza ve uygulanabilir planlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Örneğin, Notion AI'ya bir soru sorun, Slack, Google Dokümanlar, Slaytlar ve E-Tablolar gibi bağlı uygulamalar da dahil olmak üzere çalışma alanınızı kullanarak size kısa ve doğru cevaplar verecektir.

Notion AI'nın anahtar özellikleri

AI kullanarak stil kurallarına göre yazdıklarınızı düzenleyin

PDF'leri ve görüntüleri analiz ederek özetler, içgörüler ve eyleme geçirilebilir planlar oluşturun

Notion AI sınırlamaları

AI, mevcut sayfada çalışır, tablo veritabanlarıyla sorun yaşar ve yanlış makale bağlantıları sağlar

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 10 $/koltuk

İş: Aylık 15 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI, Ücretsiz planlar dahil tüm Notion planlarına üye başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır) karşılığında eklenti olarak sunulmaktadır

Diğer Bahsetmeler

Trello

Trello'nun yapay zekası ile yapay zeka tarafından hazırlanan yanıtları kullanarak müşteri sorgularına yanıt verin ve sanal temsilcilerle self servis yardım sağlayın.

Bu yapay zekayı verimlilik için kullanın ve rutin güncellemeleri gerçekleştirin, ilerlemeyi izleyin ve manuel müdahale olmadan görevleri farklı proje aşamalarına taşıyın.

Asana

Asana AI, raporlar oluşturabilir, takım performansını analiz edebilir ve çeşitli pazarlama kanallarında içerik oluşturmaya yardımcı olabilir. Ayrıca AI modeliyle otomatik olarak görevler oluşturabilir, işler atayabilir ve düzenlemeler önerebilir.

Pazarlama ve Reklamcılıkta Üretken Yapay Zeka Örnekleri

İçerik pazarlaması ve reklamcılıkta AI kullanımı, yüksek kaliteli varlıklar oluşturmak için yeterli bütçeye sahip olmayan girişimler ve işletmeler için oldukça yararlıdır.

Markanıza uygun varlıklar oluşturmak istiyorsanız, başlangıç yapmanıza yardımcı olacak bazı örnekler burada.

Jasper

jasper aracılığıyla

GPT-4 üzerine inşa edilmiş bir AI yazma aracı olan Jasper, pazarlamacılara, içerik oluşturuculara ve girişimcilere otomasyon kullanarak yazılı içerik oluşturmada yardımcı olur.

Giriş istemlerini girin veya mevcut şablonlardan birini seçerek bloglar, metinler, e-kitaplar, ürün açıklamaları, sosyal medya gönderileri ve satış e-postaları oluşturun. Bu üretken AI modeli ile içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirin ve müşterilerinizle daha iyi bağlantı kurun.

Jasper'ın anahtar özellikleri

Strateji, hedef kitle, rakipler ve ürün detayları gibi şirket bilgileriyle AI için bir bilgi tabanı oluşturmanızı sağlar

Yeni içeriğin tutarlı ve anlamlı olmasını ve tekrarları önlemek için önceki metne referans verir

Jasper sınırlamaları

Çıktılar genellikle yanlış olduğundan, önemli ölçüde düzenleme ve doğrulama gerektirir

Uzun vadeli müşteriler için sinir bozucu olabilecek tutarsız fiyatlandırma geçmişi vardır

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 39 $/koltuk

Pro: Aylık 59 $/koltuk

İş: Özel fiyatlandırma

Kopyala. ai

Open AI'nın GPT-3 LLM'si üzerine inşa edilen Copy.ai, pazarlamacıların kişiselleştirilmiş içerik oluşturmasına olanak tanıyan bir yazma aracıdır. Ayrıca, "Marka Sesi" özelliğini kullanarak orijinal içerik paylaşabilir ve çeşitli pazarlama kanallarında tutarlılığı sağlamak için aracı markanızın sesine göre eğitebilirsiniz.

Copy. ai anahtar özellikleri

Infobase'i kullanarak markanızla ilgili anahtar bilgileri depolayın ve erişin

Güçlü şifreleme ve sıkı erişim kontrolleriyle içeriğinizi koruyun

Kopyala. ai sınırlamaları

Bazen platform intihal içerik üretir

Her şablonun özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Copy. ai fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Aylık 49 $/koltuk

Gelişmiş: 5 koltuk için aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Diğer Bahsetmeler

AdCreative. ai

AdCreative. ai, pazarlama takımları için içerik oluşturmayı kolaylaştırmak için üretken AI modelleri kullanır. Sosyal medya gönderileri ve görüntülü reklamlar için yüksek performanslı reklam görselleri ve metinler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Makine öğrenimi algoritmaları kullanarak karmaşık verileri ve kullanıcı davranışlarını analiz eder ve hedef kitlenizin tercihlerine uygun içerik oluşturur.

Phrasee

Phrasee (şimdi Jacquard olarak bilinir) ile özetler aracılığıyla alakalı içerik üretebilirsiniz. Pazarlama kanalını seçin, araç saniyeler içinde otomatik olarak büyük hacimli marka içeriği üretecektir.

Hemen ardından, bu AI tarafından oluşturulan mesaj varyantlarını A/B testine tabi tutabilir, içeriği optimize edebilir ve tüm dijital kanallarda en yüksek kampanya performansını elde edebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Yaygın AI zorluklarının üstesinden nasıl gelinir?

Video Prodüksiyonunda Üretken AI Örnekleri

Hiç sıfırdan video yapmayı denediniz ve çok fazla çaba gerektirdiği için vazgeçtiniz mi? Bir AI video oluşturma aracı bunu değiştirebilir.

Video oluşturmaya yönelik bu üretken AI sistemleri, metinlerden ve senaryolardan videolar oluşturabilir. Bu teknoloji, büyük ölçekli video oluşturmayı hem kolay hem de hızlı hale getirir.

Synthesia

synthesia aracılığıyla

Synthesia, metni stüdyo kalitesinde videolara ve 140'tan fazla dilde seslendirmeye dönüştüren ücretsiz bir AI video oluşturucu. Satış destek, müşteri hizmetleri, pazarlama ve bilgi güvenliği videoları oluşturmak, video oluşturma sürecinizi geliştirmek ve kolaylaştırmak için mükemmeldir.

En iyi yanı, bu üretken AI uygulamasıyla video oluşturmanın slayt sunumu hazırlamak kadar basit olmasıdır. Bir şablon seçin, video senaryonuzu düzenleyin ve AI avatarları, renkler ve düzenler gibi video öğelerini özelleştirerek ilgi çekici videolar oluşturun.

Synthesia'nın anahtar özellikleri

Senaryolar kullanarak tercih ettiğiniz dilde yüksek kaliteli videolar oluşturun

Videolarınızı favori CRM, LMS, CMS yazılım çözümlerinize yerleştirin

Synthesia sınırlamaları

Düzenleyici modunda görünmeyen, son renderlarda beklenmedik hatalar üretir

AI avatarlar göz kırpmaz ve ses tonunu değiştirme seçeneği yoktur, bu da videoların doğallığını azaltır

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $/ay

Başlangıç: Aylık 18 $

Oluşturucu: Aylık 64 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pictory

via Pictory

Video oluşturma aracı Pictory, üretken AI teknolojisini kullanarak ilgi çekici görsel içerikler oluşturmanıza olanak tanır. Video senaryosunu girin, metin özetini düzenleyin, video storyboard'unu görüntüleyin, müzik veya seslendirme ekleyin ve temaları markanıza göre özelleştirin.

Son olarak, videoyu önizleyin ve işbirliği için oluşturun.

Pictory'nin anahtar özellikleri

Metinler, URL'ler veya medya kullanarak videolar oluşturun ve uzun videoları kısa videolara dönüştürün

Videolarınız için doğru altyazılar ve başlıklar oluşturun

Pictory sınırlamaları

Sınırlı sayıda AI ses seçeneği mevcuttur

Yalnızca İngilizce'yi destekler, bu da diğer diller için uygun görüntüleri seçme yeteneğini sınırlar

Pictory fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Takım: 3+ kullanıcı için aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Diğer Bahsetmeler

Lumen5

Lumen5, üretken AI ile sürükle ve bırak kullanıcı arayüzünü birleştirerek video oluşturma ve paylaşımında devrim yaratıyor. Senaryolarınızı, blog gönderilerinizi, PDF'lerinizi, teknik belgelerinizi ve diğer yazılı materyallerinizi sadece birkaç tıklamayla videolara dönüştürün.

Platform, görüntü oluşturma dahil çok sayıda yapay zeka destekli özelliği entegre eder. Bu, anlatıma uygun ilgili görüntüleri ve video klipleri bulmanıza yardımcı olur.

RunwayML

Runway, hız ve kontrol sunan gelişmiş bir video içerik oluşturma modelidir. Konumunuzu değiştirebilir, ışıklandırmayı ayarlayabilir, fikirleri gerçek zamanlı olarak keşfedebilir ve konsept ile uygulama arasındaki boşluğu kolayca doldurabilirsiniz.

Grafik Tasarımda Üretken AI Örnekleri

AI grafik tasarım araçları, ileri düzey tasarım becerileri olmadan bile görseller oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırır. AI istatistikleriyle desteklenen bu görüntü oluşturma araçları, kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturmak için insan komutlarını kullanır. Bunlara bir göz atalım:

Canva'nın Magic Write

canva aracılığıyla

Gelişmiş AI modelleriyle desteklenen Magic Write, metindeki temel kalıpları analiz ederek stilinize uygun, doğal ve okunabilir içerikler oluşturur. Tekrarlayan yazma görevleriyle uğraşmadan verimliliğini artırmak isteyenler için mükemmeldir.

Canva Magic Write anahtar özellikleri

Birkaç anahtar kelimeyi yüksek kaliteli kapak mektuplarına, tebrik kartlarına, bloglara ve daha fazlasına dönüştürün

Yazma stiliniz ve sesinizle içerik oluşturun, işinizi yeniden ifade etmek için daha az zaman harcayın

Canva Magic Write sınırlamaları

Yalnızca 2021 ortasına kadar olan verileri kullanır

Ücretsiz kullanıcılar ömür boyu sadece 50 Magic Write kullanımı hakkına sahiptir

Canva Magic Write fiyatlandırması

Canva uygulamasını kullanan herkes için ücretsiz

Bonus: AI ile Üretilmiş 10 Akıllara Durgunluk Veren Sanat Örneği

Fotor

via Fotor

Fotor'un üretken AI araçlarıyla, görüntü oluşturma hiç olmadığı kadar kolay. En iyi AI yazma ipuçlarını kullanın ve araca fikirlerinizi girerek benzersiz görüntüler oluşturun

Bu araç, arka plan kaldırma, fotoğraf rötuşlama ve görüntü kalitesini anında iyileştiren, uygulaması kolay filtreler gibi özelliklere de sahiptir.

Fotor'un anahtar özellikleri

Vintage, siyah-beyaz, sepya ve bokeh bulanıklık efektleriyle görüntülerinizin tonunu ve havasını geliştirin

Görüntülerden fotobombaları, metinleri ve damgaları kaldırın

Fotor sınırlamaları

Sadece sınırlı sayıda yazı tipi ve efekt mevcuttur

Bazı kullanıcılar, aracın bazen hatalar verdiğini ve donduğunu bildiriyor

Fotor fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 3,33 $/ay

Pro+: 7,49 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Diğer Bahsetmeler

Looka

Looka, logo, sosyal medya gönderileri ve iş kartları oluşturmanıza yardımcı olur.

İşletmenizin adını girin, logo stilleri, renkler ve semboller seçin, Looka'nın AI'sı tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş logo tasarımları üretecektir. Favorinizi seçin ve renkler, metin yazı tipleri, düzenler ve semboller gibi görsel öğeleri özelleştirin, tişörtlerde önizleyin ve logoyu son haline getirin.

Designify

Designify, gelişmiş görsel AI teknolojilerini bir araya getirerek arka planları kaldırır, gerçekçi gölgeler ekler ve renkleri zenginleştirerek güzel görüntüler oluşturur.

Bu aracın özelliği, sezgisel görüntüler oluşturma yeteneğidir. Temel kamera ile taranmış ürün görüntülerini yükleyin ve stüdyo olmadan profesyonel ürün fotoğrafları oluşturun.

Müzik Kompozisyonunda Üretken AI Örnekleri

Hiç deneyiminiz veya pahalı stüdyo ekipmanınız olmadan kendi müziğinizi bestelediğinizi hayal ettiniz mi? Üretken yapay zeka ile artık ruh halinize, temponuza ve tarzınıza uygun orijinal parçalar yaratmak mümkün.

AI teknolojisiyle desteklenen müzik oluşturma araçları, gerçek bir müzisyen tarafından yapılmış gibi ses veren profesyonel kalitede besteler oluşturabilir. Bazı örnekler inceleyelim:

AIVA

via Aiva

AIVA, bir AI müzik oluşturma aracıdır ve yeni başlayanların şarkı bestelemelerine yardımcı olan harika bir yardımcıdır. Önceden oluşturulmuş çeşitli müzik stili seçeneklerinden kendi stil modelinizi oluşturabilirsiniz. Aracı kullanarak oluşturulan parçaları düzenleyin ve tercih ettiğiniz biçimde indirin. İşte bu kadar!

Aiva'nın anahtar özellikleri

250'den fazla farklı stilde yeni şarkılar oluşturun

Kendi ses veya MIDI dosyalarınızı yükleyerek kişiselleştirilmiş stil modelleri oluşturun

AIVA sınırlamaları

Tek bir kullanıcı aynı anda 5'ten fazla kompozisyon oluşturamaz

AIVA'nın önizlemesi bazen nihai site görüntüsüyle eşleşmez

AIVA fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: 11 $/ay + KDV

Pro: Aylık 33 $ + KDV

Amper Music

via Amper Music

Shutterstock'un bir parçası olan Amper Music, zevkinize uygun müzikler oluşturmak için kullanıcı dostu, yapay zeka destekli bir müzik besteleme platformudur. Geniş bir stil, ruh hali, enstrüman ve tempo aralığından müziğinizi özelleştirin. Bestelerinizi daha da iyileştirmek için popüler düzenleme yazılımı çözümleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

Amper Music'in anahtar özellikleri

Mevcut şablonlardan seçim yapın ve kendi müziğinizi yaratın

Müziğinizin stilini, havasını, enstrümanlarını, uzunluğunu, temposunu ve yapısını kontrol edin

Amper Music sınırlamaları

Amper'in yorum sistemi, operatörlerin tüm notları görmek için kaydırma yapmasını gerektirir, bu da takım iletişimi karmaşıklaştırır

Amper Music fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel Lisans: 5 $

Profesyonel Lisans: 25 $

Ticari Lisans: 99 $

Çevrimiçi Reklam Lisansı: 499 $

Diğer Bahsetmeler

Jukedeck

TikTok tarafından satın alınan Jukedeck, kullanıcıların tür, enstrümanlar ve süre gibi özelleştirilmiş parametreler ve müziğin belirli atmosferik anları ile orijinal, telifsiz müzik üretmelerine olanak tanır. Hatta videonun bağlamını yorumlar ve otomatik olarak ona uygun müziği ayarlar.

OpenAI MuseNet

Derin bir sinir ağıyla desteklenen OpenAI MuseNet, on farklı enstrüman ve stilde 4 dakikalık müzik besteleri oluşturur. Bir besteci veya stil seçin ve ünlü bir parçayı başlangıç noktası olarak kullanarak yepyeni bir beste yaratın.

Alternatif olarak, model MIDI dosyalarındaki verilerle eğitilirken benzersiz müzikler oluşturmak için bir komut girin.

Yazılım Geliştirmede Üretken Yapay Zeka Örnekleri

Yazılım geliştirme takımları, iş akışlarına AI kodlama araçlarını entegre etmekten büyük fayda sağlar. Geliştirme takımları için en iyi üretken AI araçları, yazılım çözümlerinde hassasiyeti artırmak için gerçek zamanlı kodlama önerileri sunar. Bazı örnekler inceleyelim:

GitHub Copilot

gitHub Copilot aracılığıyla

AI kodlama asistanı Github Copilot, yazılım geliştirme hızınızı artırır. Kod tabanınızla ilgili genel veya belirli programlama sorularını bu AI asistanına sorun ve eski kodların iyileştirilmesi için öneriler alın.

GitHub Copilot'un anahtar özellikleri

Kodu tamamlamak için gerçek zamanlı AI tabanlı öneriler alın

Çekme taleplerindeki değişiklikleri özetleyin, incelemeleri daha hızlı ve net hale getirin

GitHub Copilot sınırlamaları

Çoğu zaman bağlamsal akışı anlamakta ve sıralı komutları talep etmekte başarısız olur

Kod önerileri bazen zaten uygulanmış kodları önerebilir

GitHub Copilot fiyatlandırması

Copilot Individual: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Copilot Business: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Copilot Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

OpenAI Codex

openAI Codex aracılığıyla

GitHub Copilot ile ortaklaşa geliştirilen OpenAI Codex, yorumları koda dönüştürür, tekrarlayan kodları otomatik olarak doldurur ve testler önerir. GPT-3'ten geliştirilen Codex, doğal dil ve GitHub dahil olmak üzere kamuya açık kaynaklardan elde edilen milyarlarca kod satırı üzerinde eğitilmiştir.

OpenAI Codex'in anahtar özellikleri

Doğal dil açıklamaları veya komutları kullanarak kod oluşturun

Kodları bir programlama dilinden diğerine çevirin

Hata ayıklama sürecinizi hızlandırmak için içgörüler ve öneriler alın

OpenAI Codex sınırlamaları

Bazen AI modeli komutları yanlış yorumlar ve hatalı kod üretir

İnce mantık hataları gözden kaçabilir

OpenAI Codex fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Diğer Bahsetmeler

Replit

Replit, güçlü AI araçlarıyla kod oluşturmayı basitleştirerek kullanıcıların tek bir bulut çalışma alanı içinde web siteleri, otomasyonlar, dahili araçlar ve veri boru hatları oluşturmasına olanak tanır.

Replit AI ile basit doğal dil komutlarıyla hızlı bir şekilde kod oluşturabilir, otomatik tamamlama özelliğini kullanabilir ve sorunları giderebilirsiniz. Herhangi bir programlama dilini sorunsuz bir şekilde destekler.

Tabnine

Tabnine'in AI kod asistanı, çeşitli programlama dillerini ve IDE'leri destekleyerek gerçek zamanlı kod önerileri sunar. Yazılım geliştirmenin her aşamasında kod kalıplarınızdan ve tercihlerinizden öğrenir.

Sağlık Hizmetlerinde Üretken Yapay Zeka Örnekleri

Üretken AI, doktorların hastalıkları teşhis etme ve tedavi sağlama yöntemlerini yeniden tanımlayarak ilaç geliştirme ş akışlarını hızlandırıyor.

İşte bazı önemli örnekler:

Zebra Medical Vision

zebra Medical Vision aracılığıyla

Nanox tarafından satın alınan Zebra Medical Vision, AI, AI teknolojisini kullanarak kronik hastalıkları tespit eden bir tıbbi görüntüleme aracıdır. Bu üretken AI modeli, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak mevcut tıbbi görüntülerin büyük veri setlerini analiz eder ve hastalıkların erken belirtilerini tespit ederek ciddi tıbbi sorunların ortaya çıkma olasılığını azaltır.

Zebra Medical Vision'ın anahtar özellikleri

Vücut organlarının nicel ve nitel analizini gerçekleştirir

Ortopedi planlaması için X-ışınlarını 3D modellere dönüştürür

Zebra Medical Vision sınırlamaları

Klinisyenler, hastalık değerlendirmesi için yapay zeka uygulamalarını kullanırken zorluklarla karşılaşabilir

Zebra Medical Vision fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PathAI

pathAI aracılığıyla

PathAI, AI destekli patolojiyi kullanarak ilaç ve teşhis geliştirme iş akışlarını iyileştirir. Doku örneklerindeki tümörleri tanımlar ve ölçer, böylece patologların inceleme süreçlerini hızlandırır. Yapay zeka'dan yararlanarak patolojiyi daha doğru ve verimli hale getirir.

PathAI'nin anahtar özellikleri

PathAI ile doku bölgelerindeki TIL'leri tanımlayın, analiz edin, ölçün ve sınıflandırın

Kullanıma hazır algoritmalar, laboratuvar hizmetleri ve uzman klinik operasyonlarla klinik denemeleri destekler

PathAI sınırlamaları

AI modelini eğitmek için çeşitli verilerin eksikliği, hatalı patolojik tanımlamalara yol açabilir

PathAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Diğer Bahsetmeler

Insilico Medicine

Insilico Medicine, üretken yapay zeka ile ilaç geliştirmeyi dönüştürerek, hayat kurtaran ilaçların hastalara ulaşma süresini ve maliyetini azaltır. Klinik deneme başarı oranlarını tahmin etmek, zayıf noktaları tanımak ve hayat kurtaran ilaçları piyasaya sürmek için tam entegre bir ilaç keşif yazılım paketi sunar.

Google DeepMind Sağlık

Google DeepMind Health, hastalıkları erken teşhis etmek ve hastaların yaşam süresini uzatmak için yenilikçi yapay zeka uygulamaları geliştirir. Örneğin, bu teknolojiler göz taramalarını analiz ederek körlüğün erken belirtilerini tespit eder.

Eğitimde Üretken Yapay Zeka Örnekleri

Eğitimin ders kitapları ve derslerle sınırlı olduğu günler geride kaldı. Üretken AI'nın yükselişiyle birlikte öğrenme daha etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici hale geldi.

İşte bazı önemli örnekler:

Khan Academy AI

khan Academy AI aracılığıyla

AI destekli bir öğretim asistanı olan Khanmigo, öğrenciler ve ebeveynler için ödev zamanını çocuk oyuncağına çevirir. Khanmigo, öğrencilerin sorularını basitçe yanıtlamak yerine, takip soruları sorarak onların derinlemesine ve eleştirel düşünmelerini ve sorunları kendileri çözmelerini sağlar.

Khan Academy AI'nın anahtar özellikleri

Bir dizi araçla haftanızı planlayın ve yedekler için kolayca hazırlık yapın

Öğrenciler için minimum komutla ders başlangıçları oluşturun

Khan Academy AI sınırları

Çalışma planları ve materyalleri için kişiselleştirme yetenekleri yoktur

Ödevler otomatik olarak aktarılmadığından, sınıflara yeni öğrenciler eklemek sıkıcı bir iş haline gelebilir

Khan Academy AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Öğretmenler ve Aileler: Aylık 4 $

Bölge araçları: Özel fiyatlandırma

DreamBox Learning

dreamBox Learning aracılığıyla

AI araçları ve sürekli değerlendirme kullanarak DreamBox Learning, her öğrencinin ihtiyaçlarına uyum sağlar ve kritik becerileri geliştirmek ve ilerlemeyi hızlandırmak için ilgili talimatlar sunar. Derslerin ince ayarları ve ilerleme izleme yoluyla öğrenme deneyimlerini özelleştirir.

DreamBox Learning'in anahtar özellikleri

Eğitimcilere her öğrencinin öğrenme ilerlemesi hakkında ayrıntılı raporlar sağlar

Kişiselleştirilmiş dersler sunmak için her öğrencinin yanıtlarını değerlendirir

DreamBox Learning sınırlamaları

Öğrencilerin pratik yapmak için belirli becerileri seçimini kısıtlar

Öğrencilerin belirli stratejiler kullanarak matematik problemlerini çözmelerini gerektirir

DreamBox Learning fiyatlandırması

Eğitimciler, aileler ve profesyonel hizmetler için özel fiyatlandırma mevcuttur

Diğer Bahsetmeler

Squirrel AI

Squirrel AI, öğrenciler için kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini destekler. Öğrencinin bireysel niteliklerini analiz ederek ilgili öğrenme yolları hazırlar.

Quizlet

AI ile geliştirilmiş küresel bir öğrenme platformu olan Quizlet, etkileşimli quiz kartları, testler ve çalışma oyunlarıyla öğrenmeyi eğlenceli ve kolay hale getirir. Ayrıca Magic Notes, tahmini metin ve resim önerileriyle flash kart oluşturmayı hızlandırır.

E-ticarette Üretken Yapay Zeka Örnekleri

Üretken AI, e-ticaret sektörünü alt üst ediyor. AI araçları artık ürün önerilerini kişiselleştirebilir, ilgi çekici sosyal medya gönderileri oluşturabilir ve hatta AI sohbet robotları aracılığıyla müşteri sorularını yanıtlayabilir.

İşte e-ticaret sektöründe üretken yapay zekanın bazı somut kullanım örnekleri:

shopify aracılığıyla

İşinizi büyütmek için çalışan bir girişimciyseniz, Shopify'ın Magic ve Sidekick özellikleri daha verimli, yaratıcı ve başarılı olmanızı sağlar.

Ürün görsellerinin arka planlarını dönüştürmek, SEO dostu ürün açıklamaları oluşturmak ve Shopify Gelen Kutusu'na eklemek üzere önerilen SSS'leri almak için üretken AI özelliklerini kullanın.

Shopify AI'nın anahtar özellikleri

Sadece birkaç tıklamayla profesyonel ürün fotoğrafları oluşturun

Etkili konu satırları ve e-posta metinleri oluşturun ve e-postaları göndermek için en uygun zamanı öğrenin

Shopify AI sınırlamaları

Shopify AI bazen gramer hataları ve uygunsuz ifadeler içeren içerikler oluşturabilir

"Ses tonu" özelliği üzerinde çalışılması gerekiyor, çünkü farklı tonlar arasında genellikle çok az fark var

Shopify AI fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 5 dolar

Temel: 29 $/ay

Gelişmiş: 299 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Bluecore

bluecore aracılığıyla

Bluecore'un AI platformu, müşterilerin alışveriş ihtiyaçlarına göre ilgili ürün önerileri sunar. Müşteri verilerini otomatik olarak toplayabilir ve bu kişiselleştirilmiş önerileri göndermek için tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz.

Bluecore'un anahtar özellikleri

Mesaj gönderme zamanlarını optimize eder ve müşteri etkileşimini artırır

Risk altındaki müşterileri alakalı mesajlarla hedefleyerek müşteri kaybını önleyin

Bluecore sınırlamaları

Müşterileri açma, tıklama ve sosyal medya etkileşimi gibi farklı davranışlara göre segmentlere ayıramama

Bluecore'da belirli segmentler oluşturmak, temel "if/and" filtrelerinin olmaması nedeniyle zor olabilir

Bluecore fiyatlandırması

Yeterli bilgi mevcut değil

Diğer Bahsetmeler

Dinamik Verim

Dinamik Yield'in üretken yapay zeka tabanlı aracı Shopping Muse, müşterilerin günlük dilini özel ürün önerilerine dönüştürerek mağaza içi insan deneyimini yeniden yaratır. Kullanıcılar, Shopping Muse ile modern stilleri, trend görünümleri ve özel günlere uygun kıyafet kodlarını keşfederek kendilerine en uygun ürünleri bulabilirler.

Algolia

Algolia, çevrimiçi alışveriş deneyimlerini kişiselleştiren ve sürükleyici hale getiren önemli bir üretken AI örneğidir. Farklı ürünler arasındaki farkları, artıları ve eksileri özetlemek için ürün karşılaştırmaları oluşturarak akıllıca seçim yapmanıza yardımcı olur.

Müşteri Desteğinde Üretken AI Örnekleri

Müşteri hizmetleri takımları her zaman yoğun çalışır: yavaş yanıtlar, hayal kırıklığına uğramış müşteriler ve bitmek bilmeyen sorgular.

Kurtarma aracı olarak AI, bu sorunları sanal asistanlarla çözer. Müşteri hizmetlerinde AI kullanmak, hızlı yanıtlar ve kişiselleştirme ile müşterileri memnun etmeye yardımcı olur.

İşte bazı örnekler:

Zendesk AI

zendesk aracılığıyla

Zendesk, müşteri ve çalışan deneyimini kolaylaştırmak için tasarlanmış çok kanallı bir müşteri hizmetleri platformudur. Platformun sohbet robotları, bilgi tabanları ve sesli aramalar gibi üretken AI özellikleri inanılmaz derecede yararlıdır.

Örneğin, Zendesk'in yapay zeka destekli sohbet robotu, mevcut bilgi tabanlarından öğrenerek otomatik olarak müşteri yanıtları oluşturur, içeriği özelleştirilmiş bir üslupla genişletir ve sesli aramalardan özetler ve transkriptler derler.

Zendesk AI'nın anahtar özellikleri

Yönlendirme ve önceliklendirme gibi rutin görevleri otomatikleştirir

Üretken AI kullanarak birkaç maddeyi eksiksiz bir makaleye dönüştürün

Zendesk AI sınırlamaları

Ajanın sohbet robotundan sohbeti devralma seçeneği yoktur

Dialogue Builder bazen yanıt veremeyebilir ve katı blok dizisi kuralları uygulayabilir

Zendesk AI fiyatlandırması

Suite Takım: Ajan başına aylık 55 $

Suite Growth: Ajan başına aylık 89 $

Suite Professional: Ajan başına aylık 115 $

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

LivePerson

livePerson aracılığıyla

LivePerson'ın üretken AI'sı, büyük miktarda müşteri konuşmalarında gizli değerli içgörüler bulur. AI sohbet robotu, toplanan müşteri verilerini daha derinlemesine inceleyerek müşteri kullanımındaki eğilimleri ve kalıpları keşfeder. Üretken AI yeteneklerini kullanarak müşteri desteği görevlerini ve içerik oluşturmayı otomatikleştirebilir ve bunu da kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle yapabilirsiniz.

LivePerson'ın anahtar özellikleri

Üretken AI kullanarak müşteri sorgularına yönelik yanıtları inceleyin, düzenleyin, yeniden yazın ve onaylayın

Yönlendirme, bilgi toplama ve SSS'leri yanıtlama gibi yaygın sorunları çözmek için AI ajanlarını kullanın

LivePerson sınırlamaları

Bazen müşteriler, LivePerson'ın sohbet robotuyla etkileşimde yanıtlarda gecikmeler olduğunu bildirir

Analitik oluşturucu, dağınık veriler ve sınırlı filtreleme seçenekleri nedeniyle gezinmesi zordur

LivePerson fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Diğer Bahsetmeler

Ada

Ada'nın AI ajanı, müşteri sorunlarının çözümünü en üst düzeye çıkarmak için konuşma AI algoritmaları kullanır. Motor, her müşteri talebini işleyerek bağlamı anlar ve bilgi kaynaklarından bilgileri alır. Ardından iş sistemlerinde gerekli eylemleri gerçekleştirir ve talebi çözmek için yanıt verir.

Intercom

Intercom, müşteriler, temsilciler ve destek liderleri için müşteri hizmetlerini dönüştürmek üzere tasarlanmış, yapay zeka odaklı bir müşteri hizmetleri platformudur. Bu yapay zeka uygulaması, yardım merkezi makaleleri oluşturabilir, cevapları yeniden ifade edebilir ve temsilcilere cevapları için daha iyi bir bağlam sağlamak üzere üslubu (resmi veya samimi) ayarlayabilir.

İçerik Oluşturmada Üretken AI Örnekleri

Son içeriğinizi oluşturmak için kaç saat harcadınız? Cevap saatler cinsinden, değil mi? Neyse ki, üretken AI sistemleri, özelleştirilmiş tonlarla benzersiz içeriği saniyeler içinde düzenlemenize yardımcı olur.

Yazma iş akışlarınızı hızlandırmak için bazı AI içerik oluşturma araçları:

Sudowrite

via Sudowrite

Sudowrite, kurgu yazarları, özellikle romancılar ve senaristler için yaratıcı bir yardımcı görevi gören, yapay zeka tabanlı bir yazma aracıdır.

Sudowrite'daki "Hikaye Motoru" özelliği, romanınızı baştan sona yazmanıza yardımcı olur. Ayrıca, "Açıklama" özelliğini kullanarak karakterlerinizi hayata geçiren canlı sahneler yaratabilirsiniz.

Sudowrite'ın anahtar özellikleri

Yazma özelliğini kullanarak sonraki 300 kelimeyi otomatik olarak kendi sesinizle oluşturun

Magic AI Canvas'ı kullanarak alternatif olay örgüsü, karakter gelişimi ve temalar oluşturun

Sudowrite sınırlamaları

Kullanıcılar, bu aracın birkaç bölümden oluşan uzun hikayeler için tamamen yeterli olmadığını bildiriyor

Sudowrite fiyatlandırması

Hobi ve Öğrenci: Aylık 10 $

Profesyonel: 22 $/ay

Maksimum: 44 $/ay

Kısa AI

via Shortly AI

ShortlyAI, üretken AI modelleri kullanarak metninizi kolaylıkla genişletir, yeniden yazar veya kısaltır. OpenAI'nin GPT-3 teknolojisini kullanarak makaleler, hikayeler, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturmak için insan benzeri metinler üretir.

Kısa AI anahtar özellikleri

Shortly AI yazma ortağı ile taslağı kendi sesinizle yazın

Fikirler üretin ve takıldığınızda düşüncelerinizi iyi yazılmış paragraflara dönüştürün

Kısaca AI sınırları

İşlerinizi düzenlemek için klasör sağlamaz

Bazı kullanıcılar, reklam başlıkları ve reklam metinleri için çıktıların yetersiz olduğunu bildirmiştir

Kısa AI fiyatlandırması

Yıllık Plan: 65 $/ay

Aylık Plan: 79 $/ay

Diğer Bahsetmeler

Writesonic

Writesonic, gerçek zamanlı araştırma ve yerleşik pazarlama araçlarından yararlanarak yüksek kaliteli, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olur. SEO Denetleyici ve Optimize Edici gibi özellikler, ChatGPT'ye alternatif olan Chatsonic ile birlikte içerik kalitesini artırır ve arama motoru sıralamalarını verimli bir şekilde iyileştirir.

Wordsmith

Wordsmith AI, ihtiyaçlarınıza göre metin oluşturmanıza yardımcı olur. İçerik türünü seçin, ayarları özelleştirin ve ürün veya marka bilgileri gibi ayrıntıları sağlayın. Ardından AI gerekli içeriği oluşturur. Sadece birkaç tıklama ile AI tarafından oluşturulan bu içeriği Shopify veya WordPress gibi platformlara aktarın, düzenleyin ve inceleyin.

Veri Analizinde Üretken AI Örnekleri

Veri takımlarının oturup verileri sıfırdan manuel olarak analiz etmek zorunda olduğu günler geride kaldı. Gelişen üretken yapay zeka ile zaman kazanın ve anahtar içgörüler elde edin.

Yararlı içgörüler üretebilen en iyi AI içgörü üretici araçlarını tartışalım:

Tableau AI

tableau AI aracılığıyla

Üretken AI tabanlı bir içgörü üreticisi olan Tableau Pulse, veri analistlerinin verileri hazırlama ve görselleştirme gibi görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Einstein Trust Layer ile güçlü güvenlik özellikleriyle oluşturulmuş bu çözüm, verilerinizin güvenli ve gizli kalmasını sağlar. Ayrıca, iş akışınıza doğal bir şekilde uyum sağlayan kişiselleştirilmiş içgörülerden de yararlanabilirsiniz.

Tableau AI'nın anahtar özellikleri

Doğal dil komutlarını kullanarak veri hazırlama hesaplamalarını açıklayın

Veri keşfine başlamak için önerilen kullanıcı sorularını alın

Tableau AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, büyük veri kümelerinin performans sorunlarına neden olabileceğini bildirmiştir

Belirsiz hata mesajları genellikle kullanıcıların raporları ve veri kaynaklarını yeniden oluşturmasını gerektirir

Tableau AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qlik

qlik aracılığıyla

Qlik, ham verileri yararlı içgörülere dönüştürerek analistlerin manuel işler yapmak yerine iş sorunlarını çözmeye odaklanmasına yardımcı olur. Üretken AI özellikleriyle, doğal dil içgörüler ve en son verilere dayalı soruların yanıtlarını sunar. AI teknolojisi ve doğal dil işlemeyi kullanarak ilgili yanıtları hızlı bir şekilde almak ve karmaşık verileri anlamlandırmak için akıllı bir yoldur.

Qlik'in anahtar özellikleri

Doğal dil sorularını kullanarak gerçek zamanlı görselleştirmeler, öngörüsel içgörüler ve özetler oluşturun

Kod kullanmadan rapor şablonları kullanarak raporlar oluşturun

Qlik sınırlamaları

Büyük veri kümelerini işlerken platform yavaşlar

Yapılandırılmamış verilerle çalışırken veri hazırlama işlemi karmaşık hale gelebilir

Qlik fiyatlandırması

Standart: 825 $/ay

Premium: 2500 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Diğer Bahsetmeler

IBM Watsonx Analytics

Watsonx, AI modelleri oluşturmak için bir stüdyo, bilgileri yönetmek için bir veri deposu ve her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için bir araç seti sunan IBM'in bulut tabanlı üretken AI platformudur.

IBM'in kendi modeli Granite dahil olmak üzere farklı LLM'leri destekler. Öne çıkan özelliklerinden biri esnekliğidir. Watsonx, şirketlerin AI modellerini ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine ve kendi verileriyle eğitmesine olanak tanır.

Power BI

Power BI'da AI Insights, veri hazırlamayı kolaylaştırmak için önceden eğitilmiş AI algoritmalarından yararlanmanızı sağlar. Azure Machine Learning ile makine öğrenimi modellerini doğrudan Power BI'da oluşturun, eğitin ve dağıtın. Bu, geçmiş verileri kullanarak eğilimleri ve riskleri tahmin edebileceği anlamına gelir. Örneğin, bir fabrikadaki ekipmanın ne zaman arızalanabileceğini tespit etmeye yardımcı olabilir, böylece bakım önceden planlanabilir.

Çeviri ve Yerelleştirmede Üretken Yapay Zeka Örnekleri

AI çevirmenler, metinleri tercih ettiğiniz dile hızlı bir şekilde çevirebilir. Bu, çeşitli dillerde bir bağlamı açıklamak için sizinle birlikte seyahat eden bir rehberiniz olması gibidir. Bazı örnekleri şunlardır:

DeepL

deepL aracılığıyla

DeepL, 30'dan fazla dilde içeriği zahmetsizce çeviren ve insan benzeri bir hassasiyet sağlayan yapay zeka destekli bir çeviri çözümüdür. İşletmenizin benzersiz terminolojisini korumak için sözlükleri özelleştirebilir ve tüm içeriklerde tutarlılık sağlayabilirsiniz.

DeepL'in anahtar özellikleri

Orijinal biçimini koruyarak tüm dosyayı çevirin

Çevrilen metinlerin stilini ve tonunu hedef kitlenize uyacak şekilde değiştirin ve tutarlılığı koruyun

DeepL sınırlamaları

Bazı kullanıcılar hassas ve gizli metinlerle ilgili gizlilik sorunları bildirmiştir

DeepL fiyatlandırması

Ücretsiz

DeepL Pro Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,74 $ Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 28,74 $ Ultimate: Kullanıcı başına aylık 57,49 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,74 $

Gelişmiş: 28,74 $/ay kullanıcı başına

Ultimate: 57,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,74 $

Gelişmiş: 28,74 $/ay kullanıcı başına

Ultimate: 57,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Translate

google Translate aracılığıyla

Google Translate dil engellerini ortadan kaldırır ve sizi farklı insanlar, yerler ve kültürlerle buluşturur. Yaklaşık 110 dilde metin çevirisi yaparak farklı diller arasında iletişim kurmanıza yardımcı olur. Metni anında çevirmek için kameranızı metne doğrultun veya çevirmek istediğiniz dili indirin.

Google Translate'in anahtar özellikleri

Metinleri, konuşmaları, web sitelerini ve hatta görüntüleri tercih ettiğiniz dile çevirin

Çevirileri kaydedin, daha sonra erişin

Google Translate sınırlamaları

Araç bazen ince nüansları ve kültürel referansları kaçırabilir

Google Translate fiyatlandırması

Ücretsiz kullanın

Diğer Bahsetmeler

Microsoft Çeviri

Microsoft Translator, sohbetleri, konuşmaları, konuşmaları, görüntüleri ve hatta büyük grup etkileşimlerini çevirmenize yardımcı olur. Özellikle farklı bir dil konuşan biriyle bire bir konuşmalarda, günlük iletişimi gerçek zamanlı çevrilmiş konuşmalara dönüştürmek için harikadır.

iTranslate

iTranslate, 100'den fazla dilde okuma, yazma ve iletişim kurmanıza yardımcı olur. Metinleri veya sesleri popüler dillere çevirin veya kameranızı kullanarak içeriği anında tarayın ve çevirin. Ayrıca çevirilerinizin geçmişini saklar ve favorilerinizi kaydetmenize olanak tanır.

Her biri iş akışlarını otomatikleştirmek için benzersiz bir şekilde tasarlanmış bu 50 etkileyici üretken AI aracıyla görevlerinizi kolaylaştırın.

Piyasada birçok harika araç bulunsa da, bazen geniş bir alanı kapsayan tek bir çözümün olması yararlı olabilir. ClickUp, proje yönetimi ve takım verimliliği için hepsi bir arada bir platform olarak öne çıkıyor.

Takımların beyin fırtınası yapması, planlaması ve işbirliği yapması için mükemmel bir alan; ister süreç belgeleri, ürün tasarımları veya bunların arasında herhangi bir şey için olsun. ClickUp, geniş özellikleri ve AI çözümüyle düzenli kalmayı kolaylaştırır.

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