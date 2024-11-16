endüstrileri Dönüştüren 50 Etkileyici Üretken Yapay Zeka Örneği

Christie's müzayede evinde AI tarafından üretilen bir sanat eseri 432.500 dolara satıldı!🎨
Beethoven'ın tamamlanmamış 10. Senfonisi, AI'nın yardımıyla hayata geçirildi ve dünya çapında dinleyicileri büyüledi!🎶
Bunlar, üretken yapay zekanın sektörlerde devrim yaratmasının sadece birkaç örneğidir. İlgi çekici içerik oluşturmaktan yenilikçi ürünler tasarlamaya ve gelecekteki trendleri tahmin etmeye kadar, üretken yapay zeka mümkün olanın sınırlarını zorluyor.
Bu, iş yapma, yaratma ve problem çözme şeklimizi dönüştürüyor
Bu blogda, üretken AI'nın çeşitli sektörlerde nasıl büyük bir etki yarattığını gösteren 50 etkileyici örnek paylaşacağız.
Üretken AI nedir?
Üretken AI, eğitildiği verilerdeki kalıplara dayalı olarak metin, görüntü, müzik ve video gibi yeni içerikler oluşturan bir yapay zeka türüdür.
Esas olarak kalıpları tanıyan veya tahminlerde bulunan geleneksel AI'dan farklı olarak, üretken AI özgün ve gerçekçi içerikler üretir. Derin sinir ağları, özellikle Büyük Dil Modelleri (LLM) kullanarak mevcut içerikteki temel kalıpları ve yapıları analiz eder ve yenilerini üretir.
Ayrıca, iş akışlarınızda üretken AI'yı uygulamak için kodlama bilgisine ihtiyacınız yoktur. Sadece doğal bir dilde konuşun!
Üretken yapay zeka uygulamaları
ChatGPT kullanıcılar arasında en popüler olanı olsa da, üretken yapay zeka farklı sektörlerde birçok uygulamaya sahiptir.
Günümüzde üretken yapay zeka modelleri aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:
- Görüntü oluşturma ve işleme
- Ses ve video
- İçerik üretimi
- Kurumsal arama
- Tasarım ve mimari
AI, görevleri hızlandırıyor, yeni fikirlere ilham veriyor ve pazarlamadan bilimsel araştırmaya kadar uzanan sektörlere benzersiz bakış açıları getiriyor. Yaratıcılığı, verimliliği ve problem çözmeyi dönüştüren 50 üretken AI örneğine göz atalım.
Hadi başlayalım!
Proje Yönetiminde Üretken Yapay Zeka Örnekleri
Proje yönetiminde üretken AI, rutin görevleri otomatikleştirebilir, ekip üyelerinin temel faaliyetlere konsantre olmalarını sağlayabilir ve iş süreçlerini kolaylaştırabilir.
Toplantı planlama, proje durumlarını güncelleme ve rapor oluşturma gibi birçok manuel görevi otomatikleştiren üretken AI proje yönetimi araçları. Bazı örnekler inceleyelim:
ClickUp AI (Beyin)
ClickUp, uygulamalar arasında dağıtılmış tüm görevlerinizi, belgelerinizi ve ekip arkadaşlarınızı tek bir merkezi platformda bir araya getiren bir proje yönetimi yazılımıdır.
100'den fazla sezgisel proje yönetimi özelliği, zengin şablon kitaplığı ve sorunsuz entegrasyonlarla ClickUp, takımların işlerini kolaylaştırmak için güçlü bir araçtır.
ClickUp Brain, rol tabanlı AI özellikleriyle verimliliği bir üst seviyeye taşır:
- AI Bilgi Yöneticisi: ClickUp Brain'e görevler, şirket wiki'leri, son tarihler ve atanan kişiler hakkında her şeyi sorun ve projenizin adım adım açıklamasını alın. Dahası da var! ClickUp ve diğer bağlı uygulamalar içindeki plan, içgörüler ve ürünler hakkında anında yanıtlar alın
- AI Proje Yöneticisi: Tekrarlayan proje yönetimi görevlerine zaman harcamayın. AI'yı kullanarak eylem öğeleri atama, alt görevleri planlama ve verileri otomatik olarak doldurma gibi rutin görevleri otomatikleştirin. İş akışınızı kolaylaştırın, manuel çabayı azaltın ve daha kısa sürede daha fazlasını yapın
- İş için AI Yazar: ClickUp, belgeleme için entegre bir AI sunarak yazımınızı mükemmelleştirir ve doğruluğu artırır. Yorumlar ve mesajlar, konu özetleri, toplantı gündemleri, kullanım kılavuzları ve daha fazlasını yazın
ClickUp'ın anahtar özellikleri
- Acil işlere öncelik vermek için Görevler, Son Teslim Tarihleri ve Belgeler hakkında sorular sorun. Önceden oluşturulmuş istemlerden seçim yaparak görev etkinliklerinin önemli noktalarını öğrenin
- AI kullanarak kişisel standup'lar ve takım güncellemeleri oluşturun ve ilerlemeyi değerlendirin
- AI Yazma Asistanı'nı kullanarak tercihlerinize göre role özel içerik ve özetler oluşturun
- Durumları güncelleme, şablonları uygulama, görevler oluşturma, öncelikleri değiştirme veya yorum gönderme gibi doğal dil kullanarak özel otomasyonlar oluşturun
- AI kullanarak ses kliplerini metne dönüştürün ve anahtar ayrıntıları hızla tarayın
- Gantt, Zaman Çizelgesi, Kanban benzeri Pano Görünümü, AI Takvimi ve Liste gibi 15 'ten fazla özelleştirilebilir proje görünümünü kullanarak işlerinizi farklı açılardan yönetin
- 1000'den fazla entegrasyona sahip önde gelen araçlarla bağlantı kurun
ClickUp sınırlamaları
- Kullanıcıların ClickUp'ın yüzlerce güçlü özelliğini tam olarak öğrenmesi biraz zaman alabilir
- Tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Üye başına aylık 7 ABD doları
- İş: Üye başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir
Notion AI
Notion AI, bilgi aramanıza, içerik oluşturmanıza, özetler almanıza ve uygulanabilir planlar oluşturmanıza yardımcı olur.
Örneğin, Notion AI'ya bir soru sorun, Slack, Google Dokümanlar, Slaytlar ve E-Tablolar gibi bağlı uygulamalar da dahil olmak üzere çalışma alanınızı kullanarak size kısa ve doğru cevaplar verecektir.
Notion AI'nın anahtar özellikleri
- AI kullanarak stil kurallarına göre yazdıklarınızı düzenleyin
- PDF'leri ve görüntüleri analiz ederek özetler, içgörüler ve eyleme geçirilebilir planlar oluşturun
Notion AI sınırlamaları
- AI, mevcut sayfada çalışır, tablo veritabanlarıyla sorun yaşar ve yanlış makale bağlantıları sağlar
Notion AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Aylık 10 $/koltuk
- İş: Aylık 15 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI, Ücretsiz planlar dahil tüm Notion planlarına üye başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır) karşılığında eklenti olarak sunulmaktadır
Diğer Bahsetmeler
Trello
Trello'nun yapay zekası ile yapay zeka tarafından hazırlanan yanıtları kullanarak müşteri sorgularına yanıt verin ve sanal temsilcilerle self servis yardım sağlayın.
Bu yapay zekayı verimlilik için kullanın ve rutin güncellemeleri gerçekleştirin, ilerlemeyi izleyin ve manuel müdahale olmadan görevleri farklı proje aşamalarına taşıyın.
Asana
Asana AI, raporlar oluşturabilir, takım performansını analiz edebilir ve çeşitli pazarlama kanallarında içerik oluşturmaya yardımcı olabilir. Ayrıca AI modeliyle otomatik olarak görevler oluşturabilir, işler atayabilir ve düzenlemeler önerebilir.
Pazarlama ve Reklamcılıkta Üretken Yapay Zeka Örnekleri
İçerik pazarlaması ve reklamcılıkta AI kullanımı, yüksek kaliteli varlıklar oluşturmak için yeterli bütçeye sahip olmayan girişimler ve işletmeler için oldukça yararlıdır.
Markanıza uygun varlıklar oluşturmak istiyorsanız, başlangıç yapmanıza yardımcı olacak bazı örnekler burada.
Jasper
GPT-4 üzerine inşa edilmiş bir AI yazma aracı olan Jasper, pazarlamacılara, içerik oluşturuculara ve girişimcilere otomasyon kullanarak yazılı içerik oluşturmada yardımcı olur.
Giriş istemlerini girin veya mevcut şablonlardan birini seçerek bloglar, metinler, e-kitaplar, ürün açıklamaları, sosyal medya gönderileri ve satış e-postaları oluşturun. Bu üretken AI modeli ile içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirin ve müşterilerinizle daha iyi bağlantı kurun.
Jasper'ın anahtar özellikleri
- Strateji, hedef kitle, rakipler ve ürün detayları gibi şirket bilgileriyle AI için bir bilgi tabanı oluşturmanızı sağlar
- Yeni içeriğin tutarlı ve anlamlı olmasını ve tekrarları önlemek için önceki metne referans verir
Jasper sınırlamaları
- Çıktılar genellikle yanlış olduğundan, önemli ölçüde düzenleme ve doğrulama gerektirir
- Uzun vadeli müşteriler için sinir bozucu olabilecek tutarsız fiyatlandırma geçmişi vardır
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: Aylık 39 $/koltuk
- Pro: Aylık 59 $/koltuk
- İş: Özel fiyatlandırma
Kopyala. ai
Open AI'nın GPT-3 LLM'si üzerine inşa edilen Copy.ai, pazarlamacıların kişiselleştirilmiş içerik oluşturmasına olanak tanıyan bir yazma aracıdır. Ayrıca, "Marka Sesi" özelliğini kullanarak orijinal içerik paylaşabilir ve çeşitli pazarlama kanallarında tutarlılığı sağlamak için aracı markanızın sesine göre eğitebilirsiniz.
Copy. ai anahtar özellikleri
- Infobase'i kullanarak markanızla ilgili anahtar bilgileri depolayın ve erişin
- Güçlü şifreleme ve sıkı erişim kontrolleriyle içeriğinizi koruyun
Kopyala. ai sınırlamaları
- Bazen platform intihal içerik üretir
- Her şablonun özelleştirme seçenekleri sınırlıdır
Copy. ai fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 49 $/koltuk
- Gelişmiş: 5 koltuk için aylık 249 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Diğer Bahsetmeler
AdCreative. ai
AdCreative. ai, pazarlama takımları için içerik oluşturmayı kolaylaştırmak için üretken AI modelleri kullanır. Sosyal medya gönderileri ve görüntülü reklamlar için yüksek performanslı reklam görselleri ve metinler oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Makine öğrenimi algoritmaları kullanarak karmaşık verileri ve kullanıcı davranışlarını analiz eder ve hedef kitlenizin tercihlerine uygun içerik oluşturur.
Phrasee
Phrasee (şimdi Jacquard olarak bilinir) ile özetler aracılığıyla alakalı içerik üretebilirsiniz. Pazarlama kanalını seçin, araç saniyeler içinde otomatik olarak büyük hacimli marka içeriği üretecektir.
Hemen ardından, bu AI tarafından oluşturulan mesaj varyantlarını A/B testine tabi tutabilir, içeriği optimize edebilir ve tüm dijital kanallarda en yüksek kampanya performansını elde edebilirsiniz.
Ayrıca okuyun: Yaygın AI zorluklarının üstesinden nasıl gelinir?
Video Prodüksiyonunda Üretken AI Örnekleri
Hiç sıfırdan video yapmayı denediniz ve çok fazla çaba gerektirdiği için vazgeçtiniz mi? Bir AI video oluşturma aracı bunu değiştirebilir.
Video oluşturmaya yönelik bu üretken AI sistemleri, metinlerden ve senaryolardan videolar oluşturabilir. Bu teknoloji, büyük ölçekli video oluşturmayı hem kolay hem de hızlı hale getirir.
Synthesia
Synthesia, metni stüdyo kalitesinde videolara ve 140'tan fazla dilde seslendirmeye dönüştüren ücretsiz bir AI video oluşturucu. Satış destek, müşteri hizmetleri, pazarlama ve bilgi güvenliği videoları oluşturmak, video oluşturma sürecinizi geliştirmek ve kolaylaştırmak için mükemmeldir.
En iyi yanı, bu üretken AI uygulamasıyla video oluşturmanın slayt sunumu hazırlamak kadar basit olmasıdır. Bir şablon seçin, video senaryonuzu düzenleyin ve AI avatarları, renkler ve düzenler gibi video öğelerini özelleştirerek ilgi çekici videolar oluşturun.
Synthesia'nın anahtar özellikleri
- Senaryolar kullanarak tercih ettiğiniz dilde yüksek kaliteli videolar oluşturun
- Videolarınızı favori CRM, LMS, CMS yazılım çözümlerinize yerleştirin
Synthesia sınırlamaları
- Düzenleyici modunda görünmeyen, son renderlarda beklenmedik hatalar üretir
- AI avatarlar göz kırpmaz ve ses tonunu değiştirme seçeneği yoktur, bu da videoların doğallığını azaltır
Synthesia fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $/ay
- Başlangıç: Aylık 18 $
- Oluşturucu: Aylık 64 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Pictory
Video oluşturma aracı Pictory, üretken AI teknolojisini kullanarak ilgi çekici görsel içerikler oluşturmanıza olanak tanır. Video senaryosunu girin, metin özetini düzenleyin, video storyboard'unu görüntüleyin, müzik veya seslendirme ekleyin ve temaları markanıza göre özelleştirin.
Son olarak, videoyu önizleyin ve işbirliği için oluşturun.
Pictory'nin anahtar özellikleri
- Metinler, URL'ler veya medya kullanarak videolar oluşturun ve uzun videoları kısa videolara dönüştürün
- Videolarınız için doğru altyazılar ve başlıklar oluşturun
Pictory sınırlamaları
- Sınırlı sayıda AI ses seçeneği mevcuttur
- Yalnızca İngilizce'yi destekler, bu da diğer diller için uygun görüntüleri seçme yeteneğini sınırlar
Pictory fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Takım: 3+ kullanıcı için aylık 99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Diğer Bahsetmeler
Lumen5
Lumen5, üretken AI ile sürükle ve bırak kullanıcı arayüzünü birleştirerek video oluşturma ve paylaşımında devrim yaratıyor. Senaryolarınızı, blog gönderilerinizi, PDF'lerinizi, teknik belgelerinizi ve diğer yazılı materyallerinizi sadece birkaç tıklamayla videolara dönüştürün.
Platform, görüntü oluşturma dahil çok sayıda yapay zeka destekli özelliği entegre eder. Bu, anlatıma uygun ilgili görüntüleri ve video klipleri bulmanıza yardımcı olur.
RunwayML
Runway, hız ve kontrol sunan gelişmiş bir video içerik oluşturma modelidir. Konumunuzu değiştirebilir, ışıklandırmayı ayarlayabilir, fikirleri gerçek zamanlı olarak keşfedebilir ve konsept ile uygulama arasındaki boşluğu kolayca doldurabilirsiniz.
Grafik Tasarımda Üretken AI Örnekleri
AI grafik tasarım araçları, ileri düzey tasarım becerileri olmadan bile görseller oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırır. AI istatistikleriyle desteklenen bu görüntü oluşturma araçları, kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturmak için insan komutlarını kullanır. Bunlara bir göz atalım:
Canva'nın Magic Write
Gelişmiş AI modelleriyle desteklenen Magic Write, metindeki temel kalıpları analiz ederek stilinize uygun, doğal ve okunabilir içerikler oluşturur. Tekrarlayan yazma görevleriyle uğraşmadan verimliliğini artırmak isteyenler için mükemmeldir.
Canva Magic Write anahtar özellikleri
- Birkaç anahtar kelimeyi yüksek kaliteli kapak mektuplarına, tebrik kartlarına, bloglara ve daha fazlasına dönüştürün
- Yazma stiliniz ve sesinizle içerik oluşturun, işinizi yeniden ifade etmek için daha az zaman harcayın
Canva Magic Write sınırlamaları
- Yalnızca 2021 ortasına kadar olan verileri kullanır
- Ücretsiz kullanıcılar ömür boyu sadece 50 Magic Write kullanımı hakkına sahiptir
Canva Magic Write fiyatlandırması
- Canva uygulamasını kullanan herkes için ücretsiz
Fotor
Fotor'un üretken AI araçlarıyla, görüntü oluşturma hiç olmadığı kadar kolay. En iyi AI yazma ipuçlarını kullanın ve araca fikirlerinizi girerek benzersiz görüntüler oluşturun
Bu araç, arka plan kaldırma, fotoğraf rötuşlama ve görüntü kalitesini anında iyileştiren, uygulaması kolay filtreler gibi özelliklere de sahiptir.
Fotor'un anahtar özellikleri
- Vintage, siyah-beyaz, sepya ve bokeh bulanıklık efektleriyle görüntülerinizin tonunu ve havasını geliştirin
- Görüntülerden fotobombaları, metinleri ve damgaları kaldırın
Fotor sınırlamaları
- Sadece sınırlı sayıda yazı tipi ve efekt mevcuttur
- Bazı kullanıcılar, aracın bazen hatalar verdiğini ve donduğunu bildiriyor
Fotor fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: 3,33 $/ay
- Pro+: 7,49 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Diğer Bahsetmeler
Looka
Looka, logo, sosyal medya gönderileri ve iş kartları oluşturmanıza yardımcı olur.
İşletmenizin adını girin, logo stilleri, renkler ve semboller seçin, Looka'nın AI'sı tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş logo tasarımları üretecektir. Favorinizi seçin ve renkler, metin yazı tipleri, düzenler ve semboller gibi görsel öğeleri özelleştirin, tişörtlerde önizleyin ve logoyu son haline getirin.
Designify
Designify, gelişmiş görsel AI teknolojilerini bir araya getirerek arka planları kaldırır, gerçekçi gölgeler ekler ve renkleri zenginleştirerek güzel görüntüler oluşturur.
Bu aracın özelliği, sezgisel görüntüler oluşturma yeteneğidir. Temel kamera ile taranmış ürün görüntülerini yükleyin ve stüdyo olmadan profesyonel ürün fotoğrafları oluşturun.
Müzik Kompozisyonunda Üretken AI Örnekleri
Hiç deneyiminiz veya pahalı stüdyo ekipmanınız olmadan kendi müziğinizi bestelediğinizi hayal ettiniz mi? Üretken yapay zeka ile artık ruh halinize, temponuza ve tarzınıza uygun orijinal parçalar yaratmak mümkün.
AI teknolojisiyle desteklenen müzik oluşturma araçları, gerçek bir müzisyen tarafından yapılmış gibi ses veren profesyonel kalitede besteler oluşturabilir. Bazı örnekler inceleyelim:
AIVA
AIVA, bir AI müzik oluşturma aracıdır ve yeni başlayanların şarkı bestelemelerine yardımcı olan harika bir yardımcıdır. Önceden oluşturulmuş çeşitli müzik stili seçeneklerinden kendi stil modelinizi oluşturabilirsiniz. Aracı kullanarak oluşturulan parçaları düzenleyin ve tercih ettiğiniz biçimde indirin. İşte bu kadar!
Aiva'nın anahtar özellikleri
- 250'den fazla farklı stilde yeni şarkılar oluşturun
- Kendi ses veya MIDI dosyalarınızı yükleyerek kişiselleştirilmiş stil modelleri oluşturun
AIVA sınırlamaları
- Tek bir kullanıcı aynı anda 5'ten fazla kompozisyon oluşturamaz
- AIVA'nın önizlemesi bazen nihai site görüntüsüyle eşleşmez
AIVA fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: 11 $/ay + KDV
- Pro: Aylık 33 $ + KDV
Amper Music
Shutterstock'un bir parçası olan Amper Music, zevkinize uygun müzikler oluşturmak için kullanıcı dostu, yapay zeka destekli bir müzik besteleme platformudur. Geniş bir stil, ruh hali, enstrüman ve tempo aralığından müziğinizi özelleştirin. Bestelerinizi daha da iyileştirmek için popüler düzenleme yazılımı çözümleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.
Amper Music'in anahtar özellikleri
- Mevcut şablonlardan seçim yapın ve kendi müziğinizi yaratın
- Müziğinizin stilini, havasını, enstrümanlarını, uzunluğunu, temposunu ve yapısını kontrol edin
Amper Music sınırlamaları
- Amper'in yorum sistemi, operatörlerin tüm notları görmek için kaydırma yapmasını gerektirir, bu da takım iletişimi karmaşıklaştırır
Amper Music fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel Lisans: 5 $
- Profesyonel Lisans: 25 $
- Ticari Lisans: 99 $
- Çevrimiçi Reklam Lisansı: 499 $
Diğer Bahsetmeler
Jukedeck
TikTok tarafından satın alınan Jukedeck, kullanıcıların tür, enstrümanlar ve süre gibi özelleştirilmiş parametreler ve müziğin belirli atmosferik anları ile orijinal, telifsiz müzik üretmelerine olanak tanır. Hatta videonun bağlamını yorumlar ve otomatik olarak ona uygun müziği ayarlar.
OpenAI MuseNet
Derin bir sinir ağıyla desteklenen OpenAI MuseNet, on farklı enstrüman ve stilde 4 dakikalık müzik besteleri oluşturur. Bir besteci veya stil seçin ve ünlü bir parçayı başlangıç noktası olarak kullanarak yepyeni bir beste yaratın.
Alternatif olarak, model MIDI dosyalarındaki verilerle eğitilirken benzersiz müzikler oluşturmak için bir komut girin.
Yazılım Geliştirmede Üretken Yapay Zeka Örnekleri
Yazılım geliştirme takımları, iş akışlarına AI kodlama araçlarını entegre etmekten büyük fayda sağlar. Geliştirme takımları için en iyi üretken AI araçları, yazılım çözümlerinde hassasiyeti artırmak için gerçek zamanlı kodlama önerileri sunar. Bazı örnekler inceleyelim:
GitHub Copilot
AI kodlama asistanı Github Copilot, yazılım geliştirme hızınızı artırır. Kod tabanınızla ilgili genel veya belirli programlama sorularını bu AI asistanına sorun ve eski kodların iyileştirilmesi için öneriler alın.
GitHub Copilot'un anahtar özellikleri
- Kodu tamamlamak için gerçek zamanlı AI tabanlı öneriler alın
- Çekme taleplerindeki değişiklikleri özetleyin, incelemeleri daha hızlı ve net hale getirin
GitHub Copilot sınırlamaları
- Çoğu zaman bağlamsal akışı anlamakta ve sıralı komutları talep etmekte başarısız olur
- Kod önerileri bazen zaten uygulanmış kodları önerebilir
GitHub Copilot fiyatlandırması
- Copilot Individual: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Copilot Business: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Copilot Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları
OpenAI Codex
GitHub Copilot ile ortaklaşa geliştirilen OpenAI Codex, yorumları koda dönüştürür, tekrarlayan kodları otomatik olarak doldurur ve testler önerir. GPT-3'ten geliştirilen Codex, doğal dil ve GitHub dahil olmak üzere kamuya açık kaynaklardan elde edilen milyarlarca kod satırı üzerinde eğitilmiştir.
OpenAI Codex'in anahtar özellikleri
- Doğal dil açıklamaları veya komutları kullanarak kod oluşturun
- Kodları bir programlama dilinden diğerine çevirin
- Hata ayıklama sürecinizi hızlandırmak için içgörüler ve öneriler alın
OpenAI Codex sınırlamaları
- Bazen AI modeli komutları yanlış yorumlar ve hatalı kod üretir
- İnce mantık hataları gözden kaçabilir
OpenAI Codex fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Diğer Bahsetmeler
Replit
Replit, güçlü AI araçlarıyla kod oluşturmayı basitleştirerek kullanıcıların tek bir bulut çalışma alanı içinde web siteleri, otomasyonlar, dahili araçlar ve veri boru hatları oluşturmasına olanak tanır.
Replit AI ile basit doğal dil komutlarıyla hızlı bir şekilde kod oluşturabilir, otomatik tamamlama özelliğini kullanabilir ve sorunları giderebilirsiniz. Herhangi bir programlama dilini sorunsuz bir şekilde destekler.
Tabnine
Tabnine'in AI kod asistanı, çeşitli programlama dillerini ve IDE'leri destekleyerek gerçek zamanlı kod önerileri sunar. Yazılım geliştirmenin her aşamasında kod kalıplarınızdan ve tercihlerinizden öğrenir.
Sağlık Hizmetlerinde Üretken Yapay Zeka Örnekleri
Üretken AI, doktorların hastalıkları teşhis etme ve tedavi sağlama yöntemlerini yeniden tanımlayarak ilaç geliştirme ş akışlarını hızlandırıyor.
İşte bazı önemli örnekler:
Zebra Medical Vision
Nanox tarafından satın alınan Zebra Medical Vision, AI, AI teknolojisini kullanarak kronik hastalıkları tespit eden bir tıbbi görüntüleme aracıdır. Bu üretken AI modeli, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak mevcut tıbbi görüntülerin büyük veri setlerini analiz eder ve hastalıkların erken belirtilerini tespit ederek ciddi tıbbi sorunların ortaya çıkma olasılığını azaltır.
Zebra Medical Vision'ın anahtar özellikleri
- Vücut organlarının nicel ve nitel analizini gerçekleştirir
- Ortopedi planlaması için X-ışınlarını 3D modellere dönüştürür
Zebra Medical Vision sınırlamaları
- Klinisyenler, hastalık değerlendirmesi için yapay zeka uygulamalarını kullanırken zorluklarla karşılaşabilir
Zebra Medical Vision fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
PathAI
PathAI, AI destekli patolojiyi kullanarak ilaç ve teşhis geliştirme iş akışlarını iyileştirir. Doku örneklerindeki tümörleri tanımlar ve ölçer, böylece patologların inceleme süreçlerini hızlandırır. Yapay zeka'dan yararlanarak patolojiyi daha doğru ve verimli hale getirir.
PathAI'nin anahtar özellikleri
- PathAI ile doku bölgelerindeki TIL'leri tanımlayın, analiz edin, ölçün ve sınıflandırın
- Kullanıma hazır algoritmalar, laboratuvar hizmetleri ve uzman klinik operasyonlarla klinik denemeleri destekler
PathAI sınırlamaları
- AI modelini eğitmek için çeşitli verilerin eksikliği, hatalı patolojik tanımlamalara yol açabilir
PathAI fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Diğer Bahsetmeler
Insilico Medicine
Insilico Medicine, üretken yapay zeka ile ilaç geliştirmeyi dönüştürerek, hayat kurtaran ilaçların hastalara ulaşma süresini ve maliyetini azaltır. Klinik deneme başarı oranlarını tahmin etmek, zayıf noktaları tanımak ve hayat kurtaran ilaçları piyasaya sürmek için tam entegre bir ilaç keşif yazılım paketi sunar.
Google DeepMind Sağlık
Google DeepMind Health, hastalıkları erken teşhis etmek ve hastaların yaşam süresini uzatmak için yenilikçi yapay zeka uygulamaları geliştirir. Örneğin, bu teknolojiler göz taramalarını analiz ederek körlüğün erken belirtilerini tespit eder.
Eğitimde Üretken Yapay Zeka Örnekleri
Eğitimin ders kitapları ve derslerle sınırlı olduğu günler geride kaldı. Üretken AI'nın yükselişiyle birlikte öğrenme daha etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici hale geldi.
İşte bazı önemli örnekler:
Khan Academy AI
AI destekli bir öğretim asistanı olan Khanmigo, öğrenciler ve ebeveynler için ödev zamanını çocuk oyuncağına çevirir. Khanmigo, öğrencilerin sorularını basitçe yanıtlamak yerine, takip soruları sorarak onların derinlemesine ve eleştirel düşünmelerini ve sorunları kendileri çözmelerini sağlar.
Khan Academy AI'nın anahtar özellikleri
- Bir dizi araçla haftanızı planlayın ve yedekler için kolayca hazırlık yapın
- Öğrenciler için minimum komutla ders başlangıçları oluşturun
Khan Academy AI sınırları
- Çalışma planları ve materyalleri için kişiselleştirme yetenekleri yoktur
- Ödevler otomatik olarak aktarılmadığından, sınıflara yeni öğrenciler eklemek sıkıcı bir iş haline gelebilir
Khan Academy AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Öğretmenler ve Aileler: Aylık 4 $
- Bölge araçları: Özel fiyatlandırma
DreamBox Learning
AI araçları ve sürekli değerlendirme kullanarak DreamBox Learning, her öğrencinin ihtiyaçlarına uyum sağlar ve kritik becerileri geliştirmek ve ilerlemeyi hızlandırmak için ilgili talimatlar sunar. Derslerin ince ayarları ve ilerleme izleme yoluyla öğrenme deneyimlerini özelleştirir.
DreamBox Learning'in anahtar özellikleri
- Eğitimcilere her öğrencinin öğrenme ilerlemesi hakkında ayrıntılı raporlar sağlar
- Kişiselleştirilmiş dersler sunmak için her öğrencinin yanıtlarını değerlendirir
DreamBox Learning sınırlamaları
- Öğrencilerin pratik yapmak için belirli becerileri seçimini kısıtlar
- Öğrencilerin belirli stratejiler kullanarak matematik problemlerini çözmelerini gerektirir
DreamBox Learning fiyatlandırması
- Eğitimciler, aileler ve profesyonel hizmetler için özel fiyatlandırma mevcuttur
Diğer Bahsetmeler
Squirrel AI
Squirrel AI, öğrenciler için kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini destekler. Öğrencinin bireysel niteliklerini analiz ederek ilgili öğrenme yolları hazırlar.
Quizlet
AI ile geliştirilmiş küresel bir öğrenme platformu olan Quizlet, etkileşimli quiz kartları, testler ve çalışma oyunlarıyla öğrenmeyi eğlenceli ve kolay hale getirir. Ayrıca Magic Notes, tahmini metin ve resim önerileriyle flash kart oluşturmayı hızlandırır.
E-ticarette Üretken Yapay Zeka Örnekleri
Üretken AI, e-ticaret sektörünü alt üst ediyor. AI araçları artık ürün önerilerini kişiselleştirebilir, ilgi çekici sosyal medya gönderileri oluşturabilir ve hatta AI sohbet robotları aracılığıyla müşteri sorularını yanıtlayabilir.
İşte e-ticaret sektöründe üretken yapay zekanın bazı somut kullanım örnekleri:
Shopify'ın yapay zeka araçları
İşinizi büyütmek için çalışan bir girişimciyseniz, Shopify'ın Magic ve Sidekick özellikleri daha verimli, yaratıcı ve başarılı olmanızı sağlar.
Ürün görsellerinin arka planlarını dönüştürmek, SEO dostu ürün açıklamaları oluşturmak ve Shopify Gelen Kutusu'na eklemek üzere önerilen SSS'leri almak için üretken AI özelliklerini kullanın.
Shopify AI'nın anahtar özellikleri
- Sadece birkaç tıklamayla profesyonel ürün fotoğrafları oluşturun
- Etkili konu satırları ve e-posta metinleri oluşturun ve e-postaları göndermek için en uygun zamanı öğrenin
Shopify AI sınırlamaları
- Shopify AI bazen gramer hataları ve uygunsuz ifadeler içeren içerikler oluşturabilir
- "Ses tonu" özelliği üzerinde çalışılması gerekiyor, çünkü farklı tonlar arasında genellikle çok az fark var
Shopify AI fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 5 dolar
- Temel: 29 $/ay
- Gelişmiş: 299 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Bluecore
Bluecore'un AI platformu, müşterilerin alışveriş ihtiyaçlarına göre ilgili ürün önerileri sunar. Müşteri verilerini otomatik olarak toplayabilir ve bu kişiselleştirilmiş önerileri göndermek için tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz.
Bluecore'un anahtar özellikleri
- Mesaj gönderme zamanlarını optimize eder ve müşteri etkileşimini artırır
- Risk altındaki müşterileri alakalı mesajlarla hedefleyerek müşteri kaybını önleyin
Bluecore sınırlamaları
- Müşterileri açma, tıklama ve sosyal medya etkileşimi gibi farklı davranışlara göre segmentlere ayıramama
- Bluecore'da belirli segmentler oluşturmak, temel "if/and" filtrelerinin olmaması nedeniyle zor olabilir
Bluecore fiyatlandırması
Yeterli bilgi mevcut değil
Diğer Bahsetmeler
Dinamik Verim
Dinamik Yield'in üretken yapay zeka tabanlı aracı Shopping Muse, müşterilerin günlük dilini özel ürün önerilerine dönüştürerek mağaza içi insan deneyimini yeniden yaratır. Kullanıcılar, Shopping Muse ile modern stilleri, trend görünümleri ve özel günlere uygun kıyafet kodlarını keşfederek kendilerine en uygun ürünleri bulabilirler.
Algolia
Algolia, çevrimiçi alışveriş deneyimlerini kişiselleştiren ve sürükleyici hale getiren önemli bir üretken AI örneğidir. Farklı ürünler arasındaki farkları, artıları ve eksileri özetlemek için ürün karşılaştırmaları oluşturarak akıllıca seçim yapmanıza yardımcı olur.
Müşteri Desteğinde Üretken AI Örnekleri
Müşteri hizmetleri takımları her zaman yoğun çalışır: yavaş yanıtlar, hayal kırıklığına uğramış müşteriler ve bitmek bilmeyen sorgular.
Kurtarma aracı olarak AI, bu sorunları sanal asistanlarla çözer. Müşteri hizmetlerinde AI kullanmak, hızlı yanıtlar ve kişiselleştirme ile müşterileri memnun etmeye yardımcı olur.
İşte bazı örnekler:
Zendesk AI
Zendesk, müşteri ve çalışan deneyimini kolaylaştırmak için tasarlanmış çok kanallı bir müşteri hizmetleri platformudur. Platformun sohbet robotları, bilgi tabanları ve sesli aramalar gibi üretken AI özellikleri inanılmaz derecede yararlıdır.
Örneğin, Zendesk'in yapay zeka destekli sohbet robotu, mevcut bilgi tabanlarından öğrenerek otomatik olarak müşteri yanıtları oluşturur, içeriği özelleştirilmiş bir üslupla genişletir ve sesli aramalardan özetler ve transkriptler derler.
Zendesk AI'nın anahtar özellikleri
- Yönlendirme ve önceliklendirme gibi rutin görevleri otomatikleştirir
- Üretken AI kullanarak birkaç maddeyi eksiksiz bir makaleye dönüştürün
Zendesk AI sınırlamaları
- Ajanın sohbet robotundan sohbeti devralma seçeneği yoktur
- Dialogue Builder bazen yanıt veremeyebilir ve katı blok dizisi kuralları uygulayabilir
Zendesk AI fiyatlandırması
- Suite Takım: Ajan başına aylık 55 $
- Suite Growth: Ajan başına aylık 89 $
- Suite Professional: Ajan başına aylık 115 $
- Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma
LivePerson
LivePerson'ın üretken AI'sı, büyük miktarda müşteri konuşmalarında gizli değerli içgörüler bulur. AI sohbet robotu, toplanan müşteri verilerini daha derinlemesine inceleyerek müşteri kullanımındaki eğilimleri ve kalıpları keşfeder. Üretken AI yeteneklerini kullanarak müşteri desteği görevlerini ve içerik oluşturmayı otomatikleştirebilir ve bunu da kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
LivePerson'ın anahtar özellikleri
- Üretken AI kullanarak müşteri sorgularına yönelik yanıtları inceleyin, düzenleyin, yeniden yazın ve onaylayın
- Yönlendirme, bilgi toplama ve SSS'leri yanıtlama gibi yaygın sorunları çözmek için AI ajanlarını kullanın
LivePerson sınırlamaları
- Bazen müşteriler, LivePerson'ın sohbet robotuyla etkileşimde yanıtlarda gecikmeler olduğunu bildirir
- Analitik oluşturucu, dağınık veriler ve sınırlı filtreleme seçenekleri nedeniyle gezinmesi zordur
LivePerson fiyatlandırması
Özel fiyatlandırma
Diğer Bahsetmeler
Ada
Ada'nın AI ajanı, müşteri sorunlarının çözümünü en üst düzeye çıkarmak için konuşma AI algoritmaları kullanır. Motor, her müşteri talebini işleyerek bağlamı anlar ve bilgi kaynaklarından bilgileri alır. Ardından iş sistemlerinde gerekli eylemleri gerçekleştirir ve talebi çözmek için yanıt verir.
Intercom
Intercom, müşteriler, temsilciler ve destek liderleri için müşteri hizmetlerini dönüştürmek üzere tasarlanmış, yapay zeka odaklı bir müşteri hizmetleri platformudur. Bu yapay zeka uygulaması, yardım merkezi makaleleri oluşturabilir, cevapları yeniden ifade edebilir ve temsilcilere cevapları için daha iyi bir bağlam sağlamak üzere üslubu (resmi veya samimi) ayarlayabilir.
İçerik Oluşturmada Üretken AI Örnekleri
Son içeriğinizi oluşturmak için kaç saat harcadınız? Cevap saatler cinsinden, değil mi? Neyse ki, üretken AI sistemleri, özelleştirilmiş tonlarla benzersiz içeriği saniyeler içinde düzenlemenize yardımcı olur.
Yazma iş akışlarınızı hızlandırmak için bazı AI içerik oluşturma araçları:
Sudowrite
Sudowrite, kurgu yazarları, özellikle romancılar ve senaristler için yaratıcı bir yardımcı görevi gören, yapay zeka tabanlı bir yazma aracıdır.
Sudowrite'daki "Hikaye Motoru" özelliği, romanınızı baştan sona yazmanıza yardımcı olur. Ayrıca, "Açıklama" özelliğini kullanarak karakterlerinizi hayata geçiren canlı sahneler yaratabilirsiniz.
Sudowrite'ın anahtar özellikleri
- Yazma özelliğini kullanarak sonraki 300 kelimeyi otomatik olarak kendi sesinizle oluşturun
- Magic AI Canvas'ı kullanarak alternatif olay örgüsü, karakter gelişimi ve temalar oluşturun
Sudowrite sınırlamaları
- Kullanıcılar, bu aracın birkaç bölümden oluşan uzun hikayeler için tamamen yeterli olmadığını bildiriyor
Sudowrite fiyatlandırması
- Hobi ve Öğrenci: Aylık 10 $
- Profesyonel: 22 $/ay
- Maksimum: 44 $/ay
Kısa AI
ShortlyAI, üretken AI modelleri kullanarak metninizi kolaylıkla genişletir, yeniden yazar veya kısaltır. OpenAI'nin GPT-3 teknolojisini kullanarak makaleler, hikayeler, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturmak için insan benzeri metinler üretir.
Kısa AI anahtar özellikleri
- Shortly AI yazma ortağı ile taslağı kendi sesinizle yazın
- Fikirler üretin ve takıldığınızda düşüncelerinizi iyi yazılmış paragraflara dönüştürün
Kısaca AI sınırları
- İşlerinizi düzenlemek için klasör sağlamaz
- Bazı kullanıcılar, reklam başlıkları ve reklam metinleri için çıktıların yetersiz olduğunu bildirmiştir
Kısa AI fiyatlandırması
- Yıllık Plan: 65 $/ay
- Aylık Plan: 79 $/ay
Diğer Bahsetmeler
Writesonic
Writesonic, gerçek zamanlı araştırma ve yerleşik pazarlama araçlarından yararlanarak yüksek kaliteli, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olur. SEO Denetleyici ve Optimize Edici gibi özellikler, ChatGPT'ye alternatif olan Chatsonic ile birlikte içerik kalitesini artırır ve arama motoru sıralamalarını verimli bir şekilde iyileştirir.
Wordsmith
Wordsmith AI, ihtiyaçlarınıza göre metin oluşturmanıza yardımcı olur. İçerik türünü seçin, ayarları özelleştirin ve ürün veya marka bilgileri gibi ayrıntıları sağlayın. Ardından AI gerekli içeriği oluşturur. Sadece birkaç tıklama ile AI tarafından oluşturulan bu içeriği Shopify veya WordPress gibi platformlara aktarın, düzenleyin ve inceleyin.
Veri Analizinde Üretken AI Örnekleri
Veri takımlarının oturup verileri sıfırdan manuel olarak analiz etmek zorunda olduğu günler geride kaldı. Gelişen üretken yapay zeka ile zaman kazanın ve anahtar içgörüler elde edin.
Yararlı içgörüler üretebilen en iyi AI içgörü üretici araçlarını tartışalım:
Tableau AI
Üretken AI tabanlı bir içgörü üreticisi olan Tableau Pulse, veri analistlerinin verileri hazırlama ve görselleştirme gibi görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olur.
Einstein Trust Layer ile güçlü güvenlik özellikleriyle oluşturulmuş bu çözüm, verilerinizin güvenli ve gizli kalmasını sağlar. Ayrıca, iş akışınıza doğal bir şekilde uyum sağlayan kişiselleştirilmiş içgörülerden de yararlanabilirsiniz.
Tableau AI'nın anahtar özellikleri
- Doğal dil komutlarını kullanarak veri hazırlama hesaplamalarını açıklayın
- Veri keşfine başlamak için önerilen kullanıcı sorularını alın
Tableau AI sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, büyük veri kümelerinin performans sorunlarına neden olabileceğini bildirmiştir
- Belirsiz hata mesajları genellikle kullanıcıların raporları ve veri kaynaklarını yeniden oluşturmasını gerektirir
Tableau AI fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Qlik
Qlik, ham verileri yararlı içgörülere dönüştürerek analistlerin manuel işler yapmak yerine iş sorunlarını çözmeye odaklanmasına yardımcı olur. Üretken AI özellikleriyle, doğal dil içgörüler ve en son verilere dayalı soruların yanıtlarını sunar. AI teknolojisi ve doğal dil işlemeyi kullanarak ilgili yanıtları hızlı bir şekilde almak ve karmaşık verileri anlamlandırmak için akıllı bir yoldur.
Qlik'in anahtar özellikleri
- Doğal dil sorularını kullanarak gerçek zamanlı görselleştirmeler, öngörüsel içgörüler ve özetler oluşturun
- Kod kullanmadan rapor şablonları kullanarak raporlar oluşturun
Qlik sınırlamaları
- Büyük veri kümelerini işlerken platform yavaşlar
- Yapılandırılmamış verilerle çalışırken veri hazırlama işlemi karmaşık hale gelebilir
Qlik fiyatlandırması
- Standart: 825 $/ay
- Premium: 2500 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Diğer Bahsetmeler
IBM Watsonx Analytics
Watsonx, AI modelleri oluşturmak için bir stüdyo, bilgileri yönetmek için bir veri deposu ve her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için bir araç seti sunan IBM'in bulut tabanlı üretken AI platformudur.
IBM'in kendi modeli Granite dahil olmak üzere farklı LLM'leri destekler. Öne çıkan özelliklerinden biri esnekliğidir. Watsonx, şirketlerin AI modellerini ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine ve kendi verileriyle eğitmesine olanak tanır.
Power BI
Power BI'da AI Insights, veri hazırlamayı kolaylaştırmak için önceden eğitilmiş AI algoritmalarından yararlanmanızı sağlar. Azure Machine Learning ile makine öğrenimi modellerini doğrudan Power BI'da oluşturun, eğitin ve dağıtın. Bu, geçmiş verileri kullanarak eğilimleri ve riskleri tahmin edebileceği anlamına gelir. Örneğin, bir fabrikadaki ekipmanın ne zaman arızalanabileceğini tespit etmeye yardımcı olabilir, böylece bakım önceden planlanabilir.
Çeviri ve Yerelleştirmede Üretken Yapay Zeka Örnekleri
AI çevirmenler, metinleri tercih ettiğiniz dile hızlı bir şekilde çevirebilir. Bu, çeşitli dillerde bir bağlamı açıklamak için sizinle birlikte seyahat eden bir rehberiniz olması gibidir. Bazı örnekleri şunlardır:
DeepL
DeepL, 30'dan fazla dilde içeriği zahmetsizce çeviren ve insan benzeri bir hassasiyet sağlayan yapay zeka destekli bir çeviri çözümüdür. İşletmenizin benzersiz terminolojisini korumak için sözlükleri özelleştirebilir ve tüm içeriklerde tutarlılık sağlayabilirsiniz.
DeepL'in anahtar özellikleri
- Orijinal biçimini koruyarak tüm dosyayı çevirin
- Çevrilen metinlerin stilini ve tonunu hedef kitlenize uyacak şekilde değiştirin ve tutarlılığı koruyun
DeepL sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar hassas ve gizli metinlerle ilgili gizlilik sorunları bildirmiştir
DeepL fiyatlandırması
- Ücretsiz
- DeepL Pro Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,74 $ Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 28,74 $ Ultimate: Kullanıcı başına aylık 57,49 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,74 $
- Gelişmiş: 28,74 $/ay kullanıcı başına
- Ultimate: 57,49 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,74 $
- Gelişmiş: 28,74 $/ay kullanıcı başına
- Ultimate: 57,49 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Google Translate
Google Translate dil engellerini ortadan kaldırır ve sizi farklı insanlar, yerler ve kültürlerle buluşturur. Yaklaşık 110 dilde metin çevirisi yaparak farklı diller arasında iletişim kurmanıza yardımcı olur. Metni anında çevirmek için kameranızı metne doğrultun veya çevirmek istediğiniz dili indirin.
Google Translate'in anahtar özellikleri
- Metinleri, konuşmaları, web sitelerini ve hatta görüntüleri tercih ettiğiniz dile çevirin
- Çevirileri kaydedin, daha sonra erişin
Google Translate sınırlamaları
- Araç bazen ince nüansları ve kültürel referansları kaçırabilir
Google Translate fiyatlandırması
- Ücretsiz kullanın
Diğer Bahsetmeler
Microsoft Çeviri
Microsoft Translator, sohbetleri, konuşmaları, konuşmaları, görüntüleri ve hatta büyük grup etkileşimlerini çevirmenize yardımcı olur. Özellikle farklı bir dil konuşan biriyle bire bir konuşmalarda, günlük iletişimi gerçek zamanlı çevrilmiş konuşmalara dönüştürmek için harikadır.
iTranslate
iTranslate, 100'den fazla dilde okuma, yazma ve iletişim kurmanıza yardımcı olur. Metinleri veya sesleri popüler dillere çevirin veya kameranızı kullanarak içeriği anında tarayın ve çevirin. Ayrıca çevirilerinizin geçmişini saklar ve favorilerinizi kaydetmenize olanak tanır.
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