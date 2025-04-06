2025'te Proje Yönetimi için En İyi 10 Orangescrum Alternatifi

Her takımın işleri halletme yöntemi vardır. Bazıları yapılandırılmış iş akışlarına bağlı kalırken, diğerleri işleri yaparken değişiklik ve özelleştirme yapmaya ihtiyaç duyar.

Orangescrum size biraz sınırlayıcı geliyorsa veya daha özel, uygun maliyetli bir çözüm arıyorsanız, seçenekleriniz tükenmiş değil.

Açık kaynaklı proje yönetimi araçları, daha derin özelleştirme, daha iyi entegrasyonlar veya tam kurulum kontrolü gibi özelliklerle çalışma alanınızı istediğiniz gibi şekillendirmenize olanak tanır.

İhtiyacınız olan şey buysa, keşfetmeye değer Orangescrum alternatiflerini burada bulabilirsiniz. 📝

⏰ 60 saniyelik özet Orangescrum'un en iyi alternatifleri için önerilerimiz şunlardır: ClickUp ( Hepsi bir arada proje yönetimi ve iş işbirliği için en iyisi)

OpenProject (Açık kaynaklı proje yönetimi için en iyisi)

Monday. com (Görsel proje yönetimi için en iyisi)

Trello (Basit Kanban iş akışları için en iyisi)

Asana (İş akışı otomasyonu için en iyisi)

Wrike (Kurumsal kaynak yönetimi için en iyisi)

Smartsheet (Hesap tablosu uzmanları için en iyisi)

Notion (Bağlantılı dokümantasyon için en iyisi)

Basecamp (Basit takım koordinasyonu için en iyisi)

Orangescrum alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru araç, iş akışlarını kolaylaştırmalı, işbirliğini geliştirmeli ve ölçeklenebilirliği desteklemelidir.

Öncelik vermeniz gereken proje yönetimi yazılımı özellikleri şunlardır:

Basit başlangıç süreci: Sezgisel bir arayüz, takımların kapsamlı bir eğitim almadan aracı kullanmaya başlayabilmesini sağlar

Esnek görev yönetimi: Özel iş akışları, görev bağımlılıkları ve çoklu görünümler, takımların projeleri kendi yöntemleriyle organize etmelerini sağlar

Ölçeklenebilir işlevsellik: Büyüyen bir iş, artan iş yüklerine, daha büyük takımlara ve daha karmaşık süreçlere uyum sağlayan bir yazılıma ihtiyaç duyar

Sorunsuz işbirliği: Yerleşik mesajlaşma, gerçek zamanlı güncellemeler ve dosya paylaşımı, dağınık iletişim araçlarına bağlı kalmadan takımların uyumlu çalışmasını sağlar

Güçlü entegrasyonlar: Slack, Google Drive ve CRM platformları gibi mevcut uygulamalarla bağlantı kuran bir araç, sürekli bağlam değiştirme gibi Slack, Google Drive ve CRM platformları gibi mevcut uygulamalarla bağlantı kuran bir araç, sürekli bağlam değiştirme gibi proje yönetimi zorluklarını ortadan kaldırır

Zaman kazandıran otomasyon: Gider yönetimi için otomatik görev atamaları, durum güncellemeleri ve yinelenen iş akışları, tekrarlayan manuel işleri ortadan kaldırır ve verimliliği artırır

📮 ClickUp Insight: Takımlar, iş günlerinin yarısından fazlasını araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiriyor, bu da iletişimin dağınık ve verimsiz olmasına neden oluyor. E-postalar, sohbetler ve aramalar arasında yayılan mesajlar ilerlemeyi yavaşlatır, silolar oluşturur ve yeniliği engeller. ClickUp, görevler, belgeler, sohbetler ve hedefler gibi her şeyi tek bir yerde bir araya getirir, böylece takımlar iletişim kurabilir, işbirliği yapabilir ve düzenli kalabilir. ClickUp'ın bu benzersiz avantajları, işlerin sorunsuz bir şekilde akışını sağlar ve takımların ihtiyaçlarını aramakla zaman kaybetmeden işlerine odaklanmalarını sağlar.

En İyi 10 Orangescrum Alternatifi

Bazen farklı bir proje yönetimi platformu, işlerin daha organize ve zahmetsiz hissettirebilir. Diğer seçenekleri değerlendiriyorsanız, planlama ve işbirliği için yeni bir yol sunan birçok harika alternatif var. İşte keşfetmeye değer bazıları. 👀

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi ve iş işbirliği için en iyisi)

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden kopuk araçlara dağılmış durumda ve bu da bizi yavaşlatıyor.

ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama ile bu sorunu çözer. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Çoğu proje yönetimi aracı, görevlerin izlenmesiyle yetinir. ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü ise daha da ileri gider ve takımların projeleri yönetebileceği, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği ve tekrarlayan işleri otomatikleştirebileceği, tamamen bağlantılı bir çalışma alanı oluşturur.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile proje özetlerini ve güncellemeleri otomatikleştirin

Bu deneyimin merkezinde, dağınık bilgileri anında içgörülere dönüştüren entegre AI asistanı ClickUp Brain yer alıyor. Proje güncellemelerini izleme, soruları yanıtlama ve tekrarlayan işleri otomasyon, saniyeler içinde gerçekleşir.

Bir ürün geliştirme takımının bir yazılım sürümünü yönettiğini varsayalım. ClickUp Brain, görevleri, yorumları ve belgeleri tarayarak tamamlanan özellikleri, bekleyen onayları ve yaklaşan son tarihleri vurgulayan yapılandırılmış bir güncelleme oluşturur. Paydaşlar, toplantı beklemek zorunda kalmadan ilerleme hakkında net bir özet alır.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızın her yerinden anında yanıtlar alın

Bir müşteri talebini inceleyen bir proje yöneticisi, benzer geri bildirimlerin daha önce ele alınıp alınmadığını kontrol etmesi gerekebilir. ClickUp Brain, sohbet konuşmaları, geçmiş görevler ve paylaşılan dosyalar dahil olmak üzere tüm çalışma alanını tarayarak ilgili tartışmaları ortaya çıkarır. Gidip gelme, zaman kaybı yok.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet ile tartışmalarınızı bağlantıda tutun

ClickUp Sohbet, konuşmaları çalışma alanına taşıyarak iletişimi ve görevleri tek bir yerde tutar. Her Alan, Klasör ve Liste kendi sohbetine sahiptir, böylece işler düzenli kalır.

Güncellemeleri kaçırmak da sorun değil. AI destekli Catch Me Up anahtar konuşmaları özetler, böylece tatilden dönen bir takım üyesi önemli kararları bir bakışta görebilir. Bu, ClickUp'ı diğer Orangescrum alternatiflerinden farklı kılar.

Sorunsuz iletişimin ötesinde, işi verimli bir şekilde organize etmek de aynı derecede önemlidir. ClickUp Görevleri, takımların her türlü iş akışına uyum sağlayan öncelikler, bağımlılıklar ve özel durumlarla projelerin üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

ClickUp Görünümler

Ancak görevleri takip etmek işin sadece yarısıdır; doğru bakış açısına sahip olmak her şeyi değiştirir. ClickUp Görünümleri, takımların Liste, Pano, Gantt ve Takvim arasında geçiş yapmasına olanak tanıyarak işlerini her zaman en net şekilde görmelerini sağlar.

Projeleri verimli bir şekilde ilerletmek, genellikle tekrarlayan işleri azaltmak anlamına gelir ve işte burada ClickUp Otomasyon devreye girer.

Rutin güncellemeler, durum değişiklikleri ve bildirimler otomatik olarak gerçekleşir, böylece takımlar gerçekten dikkatlerini gerektiren görevlere odaklanabilir.

Bir pazarlama ekibinin içerik onaylarını yönettiğini varsayalım. Bir yazar taslak gönderdiğinde, Otomasyon derhal incelemeyi bir düzenleyiciye atar, görevi "İnceleniyor" durumuna taşır ve doğru kişiye bildirim gönderir. Düzenleyici onayladıktan sonra sistem durumu günceller, yayın ekibini uyarır ve içeriği planlar.

ClickUp Proje Yönetimi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile yapılandırılmış iş akışlarını hızlı bir şekilde kurun

Orangescrum'dan geçiş yapan takımlar için ClickUp Proje Yönetimi Şablonu yapılandırılmış bir başlangıç noktası sağlar. Farklı sektörlere göre özelleştirilebilen iş akışları özelliği ile takımların ClickUp alternatiflerine göre daha hızlı çalışmaya başlamasına yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İş akışınızı özelleştirin: Proje ilerlemesini, takım iş yükünü ve anahtar metrikleri tek bir yerden takip etmek için gerçek zamanlı Proje ilerlemesini, takım iş yükünü ve anahtar metrikleri tek bir yerden takip etmek için gerçek zamanlı ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun

Sorunsuz bir şekilde oluşturun ve işbirliği yapın: Notları, wiki'leri ve proje planlarını doğrudan görevlere bağlayan düzenli Notları, wiki'leri ve proje planlarını doğrudan görevlere bağlayan düzenli ClickUp Belgeleri'ne dönüştürün

Fikirleri görselleştirin ve haritalandırın: ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak beyin fırtınası yapın, iş akışlarını taslak haline getirin ve kavramları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Zamanı zahmetsizce takip edin: ClickUp Zaman Takibi ile saatleri manuel olarak kaydedin veya herhangi bir görevden doğrudan zamanlayıcıyı başlatarak programınıza sadık kalın ClickUp Zaman Takibi ile saatleri manuel olarak kaydedin veya herhangi bir görevden doğrudan zamanlayıcıyı başlatarak programınıza sadık kalın

Favori araçlarınızı bağlayın: ClickUp'ı günlük kullandığınız uygulamalarla entegre ederek iş akışlarını sorunsuz hale getirin ve bağlam değiştirmeyi azaltın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın geniş özellik yelpazesini tam olarak keşfetmek ve benimsemek zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: "Proje" kelimesi, Latince projectum kelimesinden gelir ve "ileriye atılan şey" anlamına gelir. Başlangıçta stratejik askeri planları tanımlamak için kullanılırdı.

2. OpenProject (Açık kaynak proje yönetimi için en iyisi)

openProject aracılığıyla

OpenProject, açık kaynak kodlu yapısını korurken kapsamlı bir proje yönetimi deneyimi sunar. Bu platform, Scrum ve Kanban panoları, zaman çizelgesi görünümleri ve sağlam dokümantasyon özellikleri ile çevik metodolojileri destekler.

Takımlar şeffaf fiyatlandırma yapısını, kendi kendine barındırma seçeneklerini ve aktif topluluk gelişimini takdir ediyor. OpenProject, kurumsal fiyat etiketi olmadan kurumsal gereksinimleri karşılayan yerleşik zaman takibi, maliyet raporlama ve toplantı yönetimi araçlarıyla karmaşık projelerde mükemmeldir.

OpenProject'in en iyi özellikleri

İş süreçlerinize tam olarak uyan özel iş akışları oluşturun ve takımınız geliştikçe bunları uyarlayın

Zamanı doğrudan görevlere göre takip edin ve doğru faturalandırma ve kaynak tahsisi için ayrıntılı raporlar oluşturun

Tam sahiplik ve sıkı veri güvenliği gereksinimlerine uyum için kendi sunucularınızda barındırın

Takımlar arasında erişim düzeylerini kontrol etmek ve bilgi güvenliğini sağlamak için ayrıntılı kullanıcı izinleri yapılandırın

REST API aracılığıyla çok sayıda üçüncü taraf uygulamayla entegre ederek bağlantılı bir iş akışı ekosistemi oluşturun

OpenProject sınırlamaları

Arayüz, modern alternatiflere kıyasla eski görünüyor

Sınırlı mobil işlevsellik

Bazı kullanıcılar, büyük projelerde performans sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

OpenProject fiyatlandırması

Topluluk: Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 13,50 $

Premium: 19,50 $/ay kullanıcı başına

OpenProject puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (170+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel proje yönetimi yazılımı pazarının 2023'ten 2030'a kadar yıllık ortalama %15,7 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

3. Monday. com (Görsel proje yönetimi için en iyisi)

Monday. com, renkli ve özelleştirilebilir arayüzüyle proje yönetimini görsel bir deneyime dönüştürür. Hemen hemen her iş akışına uyum sağlayan sezgisel panolarla öne çıkar ve veri yoğun projeleri anında anlaşılır hale getirir.

Orangescrum'dan geçiş yapan takımlar genellikle Monday.com'un sürükle ve bırak basitliğini ve proje verilerini sadece proje yöneticileri için değil, herkes için daha erişilebilir hale getirmesini takdir ediyor. Görsel yapı, durumu açıklamak için daha az zaman harcamak ve ilerleme kaydetmek için daha fazla zaman ayırmak anlamına gelir.

Monday. com'un en iyi özellikleri

Durum değişikliklerine, tarihlere veya diğer koşullara göre tetiklenen kodsuz otomasyonlarla rutin görevleri otomatikleştirin

Gantt grafikleri, takvimler ve Kanban panoları gibi birden fazla görünümle proje zaman çizelgelerini görselleştirin

Tüm iş süreçleriniz için merkezi bir iş akışı merkezi oluşturmak üzere 200'den fazla harici araç ve hizmetle bağlantı kurun

Genel performansa anında görünürlük sağlamak için birden fazla projede gerçek zamanlı metrikleri derleyen özel gösterge panelleri oluşturun

Monday. com sınırlamaları

Arayüz, çok fazla pano ile karmaşık hale gelebilir

Bazı otomasyonlar daha üst düzey planlar gerektirir

Karmaşık özelleştirmeler için bir öğrenme süreci gerektirir

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz (iki kullanıcıyla sınırlı)

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.870+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.385+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Tarihin en ünlü şahsiyetlerinden bazıları, bir bakıma proje yöneticileriydi. Leonardo da Vinci karmaşık sanatsal ve mühendislik projelerini yönetirken, Thomas Edison çığır açan yenilikler üzerinde çalışan mucitlerden oluşan takımları denetliyordu.

4. Trello (Basit Kanban iş akışları için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Trello'nun sezgisel, kart tabanlı arayüzü ile proje yönetimine yönelik basit yaklaşımını beğeneceksiniz.

Bu araç, kartların farklı aşamaları temsil eden sütunlar arasında hareket ettiği özelleştirilebilir panolar aracılığıyla iş ilerlemesini görselleştirmede mükemmeldir. Dosya ekleyebilir, kontrol listeleri ekleyebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve takım üyelerini doğrudan kartlara atayabilirsiniz. Trello, arayüzü karmaşıklaştırmadan işlevselliği artıran Power-Ups ile şaşırtıcı bir derinlik sunarken, sadeliği ile de öne çıkıyor.

Trello'nun en iyi özellikleri

İş öğelerini bir bakışta kategorize etmeye ve önceliklendirmeye yardımcı olan renk kodlu etiketlerle özelleştirilebilir panolar oluşturun

Butler ile otomasyon ekleyerek kartları otomatik olarak taşıyın, üyeleri atayın veya tanımladığınız tetikleyicilere göre son teslim tarihlerini ayarlayın

Takımınızda yinelenen görevleri standartlaştırmak için önceden tanımlanmış kontrol listeleri ve alanlarla kart şablonları tasarlayın

Konumdan bağımsız olarak projeleri yönetmek için masaüstü ve mobil cihazlardan panolarınıza sorunsuz bir şekilde erişin

Trello sınırlamaları

Sınırlı raporlama ve analiz yetenekleri

Karmaşık, çok aşamalı projeler için kullanımı zor hale gelebilir

Temel sürümde gelişmiş ş Akışı özellikleri yoktur

Görevler arasındaki bağımlılıkları yönetmek zor

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: 12,50 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.670+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.435+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bir görevi tamamlamak, motivasyonu ve verimliliği artıran, iyi hissettiren bir kimyasal olan dopamini salgılar. Bu yüzden yapılacaklar listesindeki bir öğeyi işaretlemek bu kadar tatmin edici gelir.

5. Asana (İş akışı otomasyonu için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, mantıklı görev yönetimi ile takım kaosuna sipariş getirir. Bu platform, karmaşık projeleri bağımlılıklar, alt görevler ve özel alanlar ile yönetilebilir parçalara ayırmada mükemmeldir.

Listeler, panolar, zaman çizelgeleri ve takvimler dahil olmak üzere birden fazla görünümde işleri görselleştirebilirsiniz. Asana, tekrarlayan işleri ortadan kaldıran ve manuel güncellemeleri azaltan güçlü otomasyon özelliklerine sahiptir. Temiz bir arayüz sunarken, departmanlar arasında karmaşık iş akışlarını koordine etmesi gereken takımlar için derinlik sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görevleri otomatik olarak atayan, durumu değiştiren ve tetikleyicilere göre takım üyelerini bilgilendiren kurallarla özelleştirilmiş iş akışları oluşturun

Gantt tarzı Zaman Çizelgesi görünümüyle proje bağımlılıklarını ve zaman çizelgelerini görselleştirerek olası darboğazları belirleyin

Gönderileri doğrudan doğru takım üyelerine atanan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren formlar oluşturun

Tüm projelerinizde bilgi toplama işlemlerini standart hale getiren özel alanlar ve şablonlar tasarlayın

Stratejik önceliklerle uyumu sağlamak için katkı sağlayan görevlerle doğrudan bağlantılı hedefleri ve amaçları izleyin

Asana sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, takım boyutunu 10 üye ile sınırlar

Bazı kullanıcılar bildirim yüklemesi olduğunu bildiriyor

Her görev için yalnızca bir kişi atanabilir, bu da işbirliğini sınırlar

Zaman takibi için üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmalara göre, proje uygulayıcılarının %61'i Proje Yönetim Ofisi'nin (PMO) proje sonuçlarını ve kurumsal verimliliği artırmada başarılı olduğuna inanıyor.

6. Wrike (Kurumsal kaynak yönetimi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, portföyleri, projeleri ve görevleri kolayca erişilebilir tutan şık üç bölmeli düzeniyle hızlı ilerleyen projelere yapı kazandırır. Takımlar, manuel işi azaltan istek formları, onay adımları ve otomatik güncellemelerle iş akışlarını özelleştirebilir.

Gerçek zamanlı iş yükü görünümleri, kaynak planlamasını kolaylaştırır ve son teslim tarihleri planlandığı gibi ilerlerken kimsenin aşırı yüklenmemesini sağlar. Kurumsal düzeyde güvenlik ile veriler, takımın esnekliğini bozmadan kilitli kalır.

Wrike'ın en iyi özellikleri

İhtiyacınız olan bilgileri tam olarak toplayan özel istek formları oluşturun ve işi otomatik olarak uygun takımlara yönlendirin

Kaynakları dengelemeye ve tükenmişliği önlemeye yardımcı olan etkileşimli grafiklerle projelerdeki takım iş yüklerini görselleştirin

Birden fazla projede performans ölçütlerini aynı anda izleyen gerçek zamanlı verilerle özelleştirilebilir raporlar oluşturun

Wrike sınırlamaları

Zaman takibi ve planlama yetenekleri sınırlıdır

Araç, özellikle dosya yüklerken veya indirirken yavaş yükleme yapabilir

Wrike incelemeleri , bu aracın birçok rakibinden daha yüksek bir fiyatla sunulduğunu bildiriyor

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.760+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.770+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Proje yöneticileri genellikle Murphy Yasası hakkında şaka yaparlar: "Yanlış gidebilecek her şey yanlış gider. " Bu nedenle risk yönetimi, işin çok önemli bir parçasıdır.

7. Smartsheet (Hesap tablosu uzmanları için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Proje yönetimi için Smartsheet kullanmak, geleneksel elektronik tablolar ile modern PM platformları arasındaki boşluğu doldurur. Bu araç, güçlü işbirliği özellikleri, otomasyon kuralları ve görselleştirme seçenekleriyle gelişen tanıdık bir ızgara arayüzü sunar.

İş akışlarını her zamankinden daha sorunsuz hale getirir. Koşullu mantık, onay yolları ve otomatik uyarılar ayarlayın, böylece milyonlarca takip işlemi yapmadan işler ilerlesin. Gösterge panelleri her şeyi bir araya getirerek sonsuz sayıları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

İç ve dış paydaşlarla sayfalar paylaşın, izinler ayarlayın ve ayrıntılı sürüm geçmişiyle değişiklikleri izleyin

Önceden tanımlanmış koşullara göre belgeleri paydaşlara yönlendiren otomatik onay ş Akışları oluşturun

Birden fazla projeden bilgileri derleyen, kapsamlı yönetici gösterge panelleri içeren çapraz sayfa raporları oluşturun

Smartsheet sınırlamaları

Tablo benzeri görünümüne rağmen, Smartsheet tek bir sayfada birden fazla sekme oluşturma özelliğinden yoksundur, bu da veri düzenlemeyi sınırlamaktadır

Bazı kullanıcılar, Smartsheet'in raporlama özelliklerinin veri analizi için yetersiz olduğunu düşünüyor

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (19.080+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.420+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Zeigarnik Etkisi, beynin tamamlanmamış görevleri tamamlanmış olanlardan daha canlı bir şekilde hatırladığını, bu nedenle tamamlanmamış işlerin zihninizde kalarak bazen zihinsel yorgunluğa neden olduğunu öne sürer.

8. Notion (Bağlantılı belgeler için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, proje yönetimini özelleştirilebilir bir çalışma alanında sağlam dokümantasyon yetenekleriyle birleştirir. Görevleriniz, notlarınız, wiki'leriniz ve veritabanlarınız arasında bağlantılar oluşturarak bilginin doğal bir şekilde aktığı kişiselleştirilmiş sistemler kurmanızı sağlar.

Aracın esnek blok sistemi, görsel basitliği korurken neredeyse tüm iş akışlarına uyum sağlar. Ancak, Notion ile ClickUp'ı karşılaştırdığınızda, ClickUp yerleşik otomasyon ve takım işbirliği özellikleriyle daha eksiksiz bir çalışma alanı sunar.

Notion'un en iyi özellikleri

Güçlü filtreleme seçenekleriyle projeleri, görevleri, takım üyelerini ve kaynakları birbirine bağlayan birbirine bağlı veritabanları oluşturun

Projeler ve departmanlar arasında tutarlılık sağlayan standartlaştırılmış yapılara sahip şablon sayfalar tasarlayın

Çalışma alanınızın tamamında bağlamı koruyan geri bağlantılar ve ilişkiler aracılığıyla ilgili bilgileri birbirine bağlayın

Dosyalar, videolar ve etkileşimli öğeler dahil olmak üzere diğer araçlardaki içeriği doğrudan sayfalarınıza yerleştirin

Notion sınırlamaları

Optimum iş akışları için önemli kurulum süresi gerektirebilir

Bu araç, Gantt grafikleri gibi gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yoksundur

İzin ayarları, özel araçlara göre daha az ayrıntılıdır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (6.060+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.480+ yorum)

9. Basecamp (Basit takım koordinasyonu için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Basecamp, her şey dahil fiyatlandırması ve modern arayüzü ile proje yönetimine yepyeni bir yaklaşım getiriyor. Bu platform, işi altı temel araç içeren ayrı projelere ayırır: mesaj panoları, yapılacaklar, programlar, belgeler, sohbet ve otomatik check-in'ler.

İletişimi ve görev yönetimini merkezileştirerek birden fazla uygulama kullanmanın getirdiği parçalanmayı ortadan kaldırabilirsiniz. Projeler arasında net sınırlar ve takımlar arasında görünürlük sağlar.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Toplantılara gerek kalmadan belirli konularda takım güncellemelerini toplayan otomatik check-in'ler planlayın

Takım üyelerinin kişisel zamanlarına saygı duyan iş saatleri bildirimleriyle net iş sınırları belirleyin

Konuşmaları bağlam içinde ve aranabilir halde tutan odaklanmış mesaj panolarında tartışmaları düzenleyin

Tüm proje belgelerini, uygun izinlere sahip herkesin erişebileceği merkezi bir konumda saklayın ve sürümlerini oluşturun

Basecamp sınırlamaları

Gantt grafikleri veya zaman takibi gibi gelişmiş özellikler yoktur

Basecamp incelemeleri , diğer platformlara kıyasla sınırlı özelleştirme sunduğunu göstermektedir

Yerleşik raporlama veya analiz araçları yoktur

Ya hep ya hiç izin yapısı

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Sınırsız: 299 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.320+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.480+ yorum)

10. Jira (Çevik geliştirme takımları için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Jira, çevik metodolojilere odaklanarak yazılım geliştirme için özel proje yönetimi sunar. Takımınızın süreçlerine uygun özelleştirilebilir iş akışları aracılığıyla sorunları, hataları ve özellik taleplerini izlemede mükemmeldir.

Sprintleri planlayabilir, ilerleyen işleri görselleştirebilir ve takım hızı hakkında ayrıntılı raporlar oluşturabilirsiniz. Jira, geliştirme araçlarıyla kapsamlı entegrasyon seçenekleri ve çeşitli, çevik çerçevelere uyarlanabilirliği ile öne çıkıyor.

Jira'nın en iyi özellikleri

Otomatik geçişler ve doğrulamalarla geliştirme sürecinize tam olarak uyan özel iş akışları yapılandırın

Sprintler ve sürümler genelinde iş durumunu görselleştiren etkileşimli panolar aracılığıyla geliştirme ilerlemesini izleyin

Takımların zaman içinde tahmin doğruluğunu artırmasına yardımcı olan hız grafikleri ve burndown raporları oluşturun

İlgili hikayeleri ve görevleri stratejik hedeflerle uyumlu daha büyük girişimler halinde düzenleyen epik hikayeler oluşturun

Farklı iş öğeleri için gereken bilgileri tam olarak yakalayan özel alanlarla özel sorun türleri tasarlayın

Jira sınırlamaları

Testlere yoğun olarak odaklanan takımlar, Jira'nın yerel yeteneklerini yetersiz bulabilir ve özel test araçlarıyla entegrasyon gerektirebilir

Jira ve ClickUp'ı karşılaştırırsanız , basit proje izleme için çok karmaşık gelebilir

Kurulum ve yapılandırma önemli ölçüde zaman gerektirir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 7,53 $/ay kullanıcı başına

Premium: 13,53 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.270+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (15.100+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Wellingtone'un Proje Yönetimi Durum Raporu, projelerin %47'sinin çoğunlukla veya her zaman profesyonel proje yöneticileri tarafından yönetildiğini ortaya koydu.

Sonuçları görmek için ClickUp'ı seçin

Projeleri etkili bir şekilde yönetmek için takımınızın iş akışına uyan araçlara ihtiyacınız vardır, tersi değil.

Doğru Orangescrum alternatifi, işbirliğini kolaylaştırır, verimliliği artırır ve görevlerin yolunda gitmesini sağlar.

ClickUp, görevler, belgeler, sohbetler ve otomasyon gibi her şeyi tek bir yapay zeka destekli platformda merkezileştirerek standart proje yönetiminin ötesine geçer. Takımlar iş akışlarını özelleştirebilir, favori araçlarıyla entegre edebilir ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirebilir.

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