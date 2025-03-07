çarpıcı Görseller için 30'dan Fazla En İyi Leonardo AI Komutu

Yabancı bir gezegende, kristal yapılardan oluşan gökdelenlerin ve sokaklarda akan neon nehirlerin bulunduğu parlak bir metropol hayal edin.

Birkaç yıl önce, bu tür fikirleri görsel gerçekliğe dönüştürmek, yüksek kaliteli araçlarla donanmış uzman tasarımcılar ve görsel sanatçılardan oluşan bir takım gerektiriyordu.

Generative AI sayesinde, tasarım deneyimi olmayanlar bile artık dakikalar içinde inanılmaz derecede çarpıcı görseller oluşturabilir. Şimdi, Leonardo AI gibi bir platformla bu tür bir yaratıcı güce parmaklarınızın ucunda sahip olduğunuzu hayal edin.

Bu blog yazısında, kendi görsel şaheserlerinizi oluşturmak için düzenleyebileceğiniz, yenileyebileceğiniz veya ilham kaynağı olarak kullanabileceğiniz 30'dan fazla Leonardo AI komut örneğini inceleyeceğiz.

Sıvamaya hazır mısınız? 💁‍♀️

⏰ 60 saniyelik özet Leonardo AI, metin komutlarını görüntülere, dokulara ve konsept sanatına dönüştüren üretken bir AI platformudur Özel model eğitimi, görüntüden komut istemine ve hikaye panosu gibi özellikler, kullanıcıların görsellerini hassas bir şekilde iyileştirmelerine olanak tanır Komutları ustaca kullanmak yaratıcılığı ve verimliliği artırır. Yapılandırılmış komutlar, doğru ve yüksek kaliteli görüntüler oluşturmaya yardımcı olarak zaman ve çabayı azaltır ClickUp , AI tarafından oluşturulan görselleri yönetmeye yardımcı olur. Beyaz Tahta, Belgeler ve Beyin gibi araçlarla takımlar fikirleri organize edebilir, işbirliği yapabilir ve yaratıcı iş akışlarını kolaylaştırabilir

Leonardo AI'yı anlamak

Leonardo AI (Canva tarafından satın alınmıştır), metin komutlarını yüksek kaliteli görüntülere, illüstrasyonlara, dokulara ve konsept sanatına dönüştürmek için gelişmiş ML algoritmaları kullanan üretken bir AI platformudur.

leonardo AI aracılığıyla

Ayrıca, kullanıcılara, yapıtlarını yapay veya tutarsız görünmeden yeniden tanımlama, değiştirme ve mükemmelleştirme için gelişmiş özelleştirme seçenekleri sunar. Bu, çıktıları üzerinde hassas kontrol gerektiren oyun geliştiricileri, tasarımcılar ve sanatçılar için özellikle yararlıdır.

Leonardo AI'nın anahtar özellikleri

Özel model eğitimi: Kendi görsellerinizle AI'yı eğitin ve stilinize, markanıza veya sanatsal vizyonunuza uygun görseller oluşturun

Görüntüden komut: Bir görüntü yükleyin, AI benzer görselleri zahmetsizce yeniden oluşturmanıza veya iyileştirmenize yardımcı olacak bir komut oluştursun.

AI komut yardımı: Sonuçlarınızı geliştirmek için önerilen sıfatlar, zarflar ve duygularla daha akıllı komutlar alın

Hikaye tahtası: Hikayeleri, pazarlama kampanyalarını veya oyun konseptlerini haritalamak için kolayca bir dizi görsel oluşturun

Gizli mod: Ekstra gizlilik için basit bir anahtarla oluşturduklarınızı gizli tutun

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Komutları Ustaca Kullanmak Neden Önemli?

Leonardo AI, fikirleri dakikalar içinde çarpıcı görsellere dönüştürür, ancak bunu ancak doğru komutları verirseniz yapabilir. Daha spesifik olarak, ne kadar net olursanız, o kadar iyi sonuçlar bekleyebilirsiniz.

Öyleyse, Leonardo AI komutlarını neden öğrenmeniz gerektiğini görelim:

Doğru sonuçlar sunar: İyi tanımlanmış komutlar, AI'nın görüntülerinizde istediğiniz stili, kompozisyonu ve ayrıntıları tam olarak anlamasına yardımcı olur

Deneme ve hataları azaltır: Net komutlar, AI'nın rastgele veya uyumsuz görseller üretmesini önler, bu da daha az revizyon anlamına gelir

Yaratıcı kontrolü artırır: Özel talimatlar, sonradan düzenleme yapmaya gerek kalmadan ışıklandırma, perspektif ve sanatsal efektleri ince ayarlamanıza olanak tanır

Ölçeklenebilirliği artırır: Etkili komutlar, tutarlılığı korurken aynı konseptin birden fazla varyasyonunu oluşturmaya yardımcı olur

Maliyet ve verimliliği optimize eder: İyi yapılandırılmış komutlar, yüksek kaliteli çıktılar oluşturmanıza yardımcı olur ve ilk taslaklar için pahalı tasarımcılara olan bağımlılığı azaltır

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı AI modelleri kendi komutlarını yazabilir! Otomatik Komut Mühendisi (APE), en iyi performansı gösteren komutu tamamen kendi başına oluşturur, test eder ve seçer.

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Leonardo AI Komutları Örnekleri

Leonardo AI, grafik tasarımda yapay zekayı birleştirerek, hayali fantezi dünyalarından sinematik portrelere kadar her şeyi yaratıyor.

En iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için, ilham kaynağı olarak kullanabileceğiniz veya kendi başınıza deneyebileceğiniz 30'dan fazla Leonardo AI komutunu bir araya getirdik (içinizdeki komut mühendisini hayata geçirme zamanı!) 👇

Fantezi ve mitolojik görüntüler oluşturmak için komutlar

İşte efsanevi yaratıklar, kahraman figürler ve büyüleyici gerçeklikler hakkında bazı Leonardo AI komutları ve çıktı görüntüleri.

1. Leopar desenli kumaş giymiş siyah kadın Canary

Komut: Black Canary'den esinlenen, leopar temalı bir tasarıma sahip, canlı bir şehir manzarasının ortasında dimdik duran bir kadın süper kahraman. Leopar desenleri ve siyah deri detayları içeren özenle hazırlanmış bir kostüm giyiyor

💡Profesyonel İpucu: Her zaman sinematik anlatım öğeleri ekleyin. Dramatik ışıklandırma, dokulu malzemeler ve çağrışımlar uyandıran ortam gibi derinlik katan kesin tanımlayıcılar kullanarak temel karakter tanımlarını görsel olarak çok katmanlı sahnelere dönüştürün.

2. Ortaçağ dağlarında fotogerçekçi bir ejderha

Komut: Kayalık bir tepeye tünemiş, yemyeşil bir vadiye, kıvrımlı bir nehre ve uzaktaki dağlara bakan, görkemli ve son derece ayrıntılı bir siyah ejderha

3. Bambu ormanında yürüyen yalnız bir samuray

Komut: Katana ile yalnız bir samuray, alacakaranlıkta sisli bir bambu ormanında yürüyor, arka planda yumuşak, ateşli bir parıltı, suda yansımalar, sinematik kompozisyon, son derece ayrıntılı anime stili, dinamik ışıklandırma, hacimsel sis, karmaşık dokular

📌 Çoğu AI aracı ön tanımlı olarak kare görüntüler kullanır, ancak özel en boy oranları kullanmak daha iyi kadrajlama sağlar. Sinematik (21:9 veya 16:9) : Manzaralar ve dinamik aksiyon sahneleri için en uygun seçenek

Dikey (9:16 veya 4:5) : Sürükleyici arka planlara sahip mobil cihazlara uygun portreler için idealdir

Aşırı Ultra Geniş (32:9): Geniş panoramik çekimler için idealdir

4. Karmaşık detaylara sahip eski bir tapınağın fotoğrafı

Komut: Yumuşak güneş ışığıyla aydınlatılmış, karmaşık taş oymaları ve canlı kumtaşı tonlarıyla eski bir Hint tapınak kompleksi. Mimari, yemyeşil bitki örtüsüyle çevrili, fotogerçekçi ve sinematik bir tarzda tasvir edilmiş sakin ve zamansız bir atmosfere sahiptir

Mimari ve iç tasarım görselleri oluşturmak için komutlar

Leonardo AI ile çarpıcı iç mekanlar, mimari ve fütüristik sanat konseptleri oluşturmak için denediğimiz birkaç komut örneği:

5. Sonsuzluk havuzlu ve okyanus manzaralı modern ev

Komut: Ev, okyanusla kusursuz bir şekilde bütünleşen sonsuzluk havuzuna sahip çarpıcı bir asma tasarıma sahiptir. Yerli bitkilerle minimalist bir peyzajla çevrili cam teras, kesintisiz deniz ve ufuk görünümü sunar. Sıcak bir ışıltı, sakin ve modern atmosferi daha da güzelleştirir.

🖌️Ek ayrıntılar: Bu görüntüyü oluşturmak için Leonardo Kino XL'yi kullandık ve Sinematik ön ayar seçeneğini seçtik.

6. Bu kentsel gökdelen görüntüsünün ışıklandırmasını iyileştirin

Komut: Şık mavi cepheli, şehir silüetini yansıtan büyük cam pencereli modern bir şirket binası, üst kısımda kalın beyaz harflerle belirgin bir şekilde görüntülenen ClickUp markası, arka planda gökdelenlerin bulunduğu kentsel çevre, sıcak altın saat ışığı, son derece ayrıntılı, fotogerçekçi, profesyonel mimari stil

7. Fütüristik çöl mimarisi

Komut: Geniş bir çöl manzarasının ortasında, şık, kavisli cam ve beton tasarımlı fütüristik bir mimari yapı. Berrak mavi gökyüzünün altında kum tepeleri ve uzaktaki dağlarla çevrili manzara, modern minimalizmi sürreal, fantastik bir atmosferle birleştiriyor. Son derece ayrıntılı ve sinematik aydınlatma.

8. Yumuşak ışıklandırma özelliğine sahip minimalist Japon çay odası

Komut: Geleneksel tatami paspasları, alçak ahşap bir masa ve yemyeşil, sakin bir bahçenin açık görünümü ile sakin bir Japon çay odası. Sahne minimalisttir ve doğal ahşap unsurlar, yumuşak aydınlatma ve huzurlu bir atmosfer özellikleri taşır

9. Süslü bir ortaçağ kilisesi içi

Komut: Ortaçağ kilisesi iç mekanı, kemerli tavanlar, karmaşık fresk resimleri, vitray pencereler, detaylı ahşap kilise sıraları, altın rengi sunak detayları, sıcak avize ışığı, taş zemine vuran güneş ışığı, fotogerçekçi, son derece detaylı

🎯Unutmayın: Leonardo AI, uzun ve karmaşık cümlelerden ziyade kısa ve açıklayıcı ifadelerle en iyi şekilde çalışır, bu nedenle net komutlar oluşturun

10. Büyüleyici bir gotik konak

Komut: Karmaşık kemerleri, tozlu avizesi, yırtık kırmızı kadife perdeleri, kırık ahşap zeminleri, uzun pencerelerden süzülen loş ışığı ve ürkütücü bir atmosferi olan terk edilmiş bir gotik konak

Doğa ve manzara görselleştirme oluşturmak için komutlar

Şimdi Leonardo AI'yı kullanarak sakin ormanlarda ve görkemli dağlarda geçen gerçekçi doğa sahneleri oluşturalım 👇

11. Çiçek açan ağaçta muhteşem bir kuş

Komut: İlkbaharda kiraz çiçeği dalına konmuş canlı renkli bir kuş, mavi, sarı ve kırmızı tüyleri, yumuşak odaklı çiçekli arka plan, nazikçe düşen yapraklar ve sıcak güneş ışığı. Ultra detaylı, doğal ışıklandırma ve canlı renklerle 8K fotoğraf gerçekçiliği

12. Ham güç ve doğanın dramını somutlaştıran vahşi bir kutup ayısı

Komut: Karanlık ve fırtınalı bir gökyüzünün altında karlı bir manzarada koşan güçlü bir kutup ayısı, parlak bir şimşekle aydınlatılmış, etrafta kar uçuşuyor, sinematik ve fotogerçekçi, son derece ayrıntılı, dramatik bir atmosfer

💡Profesyonel İpucu: AI oluşturucuların tıpkı bir kamera gibi doğal katmanlar oluşturmasını sağlamak için çift derinlikli istifleme özelliğini kullanın. AI'nın derinliği belirlemesine izin vermek yerine, komut satırında ön plan, orta plan ve arka plan öğelerini manuel olarak ayırın. Örnek: 'Keskin odakta bir şövalye (ön plan), sisle kaplı uzakta kaybolan harabeler (orta plan), kan kırmızısı bir gökyüzü (arka plan, hafif bulanık). '

13. Sakin bir gölün üzerinde altın rengi sonbahar yaprakları

Komut: Sakin bir göl kenarında, büyük bir meşe ağacından altın ve kırmızı yaprakların nazikçe düştüğü huzurlu bir sonbahar manzarası. Göl, akşam gökyüzünün yumuşak tonlarını yansıtarak rüya gibi ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Suyun üzerindeki hafif dalgalanmalar gerçekçiliği artırırken, yumuşak bir esinti havada kalan yaprakları hareket ettirir. Sahnede sıcak, altın rengi bir ışık hakimdir ve bu da sonbaharın rahat atmosferini pekiştirir. Son derece ayrıntılı, fotogerçekçi, sinematik aydınlatma

14. Canlı ayçiçeğinin fotogerçekçi yakın çekimi

Komut: Koyu dokulu bir arka plana karşı düzenlenmiş, zengin yeşil yaprakları olan canlı sarı ayçiçeklerinin fotogerçekçi yakın çekimi

15. Parmak boyutunda bir flamingonun yakın çekimi

Komut: Sıcak, altın rengi bir gün batımının önünde, bir insanın parmak ucuna nazikçe konmuş minyatür pembe flamingonun yakın çekim görüntüsü. Flamingonun tüyleri ayrıntılı ve yumuşaktır, canlı pembe tonları ve karmaşık dokuları vardır

Bilim kurgu ve fütüristik konseptler oluşturmak için komutlar

16. Siberpunk kıyafetli asi kadın lider

Komut: Eclipse Down direnişinin 30 yaşındaki sert kadın lideri Rogue, kendinden emin bir şekilde duruyor. Mavimsi dreadlockları olan uzun kahverengi saçları ay ışığı altında akıyor. Sibernetik eldivenler, metalik bir amblem ve mavi neon detaylı siyah pantolonlardan oluşan siyah bir savaş kıyafeti giyiyor. Arkasında hologramlar ve yapay ışıklarla parıldayan fütüristik şehir manzarası, onun göze çarpan varlığını vurguluyor

🔍Biliyor muydunuz? Leonardo AI'daki Negatif Komut sekmesini kullanarak bir görüntüdeki istenmeyen öğeleri kaldırabilirsiniz. Başlangıç olarak, "bulanık efektler", "çarpık eller" veya "karikatürize görüntü yok" gibi öğeler girebilirsiniz

17. Distopik bir şehirde gaz maskeli adam

Komut: Yağmurla ıslanmış distopik bir şehir manzarasında, yumuşak neon ışıklarla aydınlatılmış, fütüristik bir gaz maskesi takan kasvetli bir adam. Ayar karanlık ve sinematik, ayrıntılı yağmur damlaları şehrin parıltısını yansıtıyor. Bilim kurgu havası ile ultra gerçekçi ve atmosferik

18. Sakin bir gölün üzerinde gün batımında uçan uzaylı uzay gemisi

Komut: Gün batımında sakin bir manzara üzerinde uçan devasa bir uzay gemisinin, aşağıdaki sakin göle yansıyan görüntüsünün dijital resmi

19. Merkür'ün foto-gerçekçi görüntüsü

Komut: Uzaylıların ufkunu domine eden devasa, parlak bir gezegen, çorak, kayalık bir araziye ve dağınık küresel kayalara sıcak turuncu bir ışık yayıyor. Kıvrımlı bir nehir, yıldızlarla dolu berrak kozmik gökyüzünün altında, ufukta ayarlanan ikiz güneşlerin parıltısını yansıtıyor. Sinematik, ultra detaylı ve fotogerçekçi görüntü

🔖 Hatırlatıcı: Komutlarınızda çok sayıda eylem fiili ve sinematik yönlendirme kullanın. Örneğin,❌ "Savaş alanında bir savaşçı" → Sıkıcı✅ "Savaş yaralarıyla kaplı bir savaşçı kılıcını sıkıca tutarken, yağmur yağıyor ve dumanlı havada közler uçuşuyor" → Canlı hissettiriyor

20. Fütüristik ve lüks su altı yatak odası

Komut: Şık, modern beyaz mobilyalar ve deniz yaşamı ile mercan resiflerinin görünümünü sunan büyük cam duvarlarla donatılmış fütüristik bir su altı yatak odası

Soyut sanat eserleri oluşturmak için komutlar

Şimdi, soyut fikirlerinize hayat vermek için AI sanat üreteçlerine girebileceğiniz bazı AI sanat komutlarını tartışalım 👇

21. Soyut geometrik sanatlı kedi posteri

Komut: Canlı çiçek desenli bir arka plana karşı hafifçe yukarıya bakan stilize bir kedi, cesur renkler, temiz çizgiler ve karmaşık desenlerin yer aldığı poster benzeri bir tasarım, modern halk sanatından ilham alınarak tasarlanmıştır

22. Vintage araba görüntüsüne retro arka plan ekleyin

Komut: Çimlerin üzerinde park etmiş eski model kırmızı bir arabanın arka planını, retro esintili güneş ışınları, uzaktaki dağlar ve uzun palmiye ağaçları ekleyerek güzelleştirin. Nostaljik 1970'ler estetiğine uygun sıcak ve cesur tonlar kullanın. Arka planı kusursuz bir şekilde harmanlarken arabayı dokunmadan bırakın.

23. Kahvaltı tablosu ayarı

Komut: Çeşitli taze meyveler, el yapımı ekmek ve sıcak kreplerin üzerine damlayan bir bardak bal ile dolu rustik bir ahşap masanın foto-gerçekçi dijital sanatsal eseri. Yumuşak doğal ışık, dokuları ve renkleri vurgulayarak rahat ve davetkar bir atmosfer yaratır.

24. Lüks bir olgun kirazın fotoğrafı

Komut: Yumuşak krem rengi bir kumaş üzerine yerleştirilmiş, yeşil saplı tek bir parlak kırmızı kirazın fotoğrafı. Işık doğal ve dağınık olup, odak için sığ bir alan derinliği ile minimalist ve zarif bir kompozisyon oluşturur

25. Rahat bir kafe ortamında buharlı kahve fincanı

Komut: Ahşap bir kafe masasının üzerine yerleştirilmiş, akıllı telefonda buhar çıkan bir fincan kahvenin fotogerçekçi görüntüsü. Arka plan, endüstriyel tarzda asılı lambalardan gelen sıcak ortam aydınlatması ve büyük pencereler ve bulanık detaylarla rahat ve modern bir kafe iç mekanı özelliklerine sahiptir

26. Restoran ayarında sulu bir hamburger

Komut: Marul, domates ve parlak bir ekmeğin içindeki sulu bir çizburgerin, tahta bir masanın üzerinde patates kızartması, kurabiye ve atıştırmalıklarla çevrili, fotoğraf gerçekçiliğinde bir yakın çekimi. Arka planda, bulanık, sıcak ışıkla aydınlatılmış bir restoran ortamı ve yemek yiyen insanlar görünüyor

Diğer Leonardo komutları

27. Portre aydınlatmasının iyileştirilmesi

Komut: Yüzündeki yumuşak ışığı güçlendirerek ve arka plandaki bulanık bokeh şehir manzarasına daha fazla derinlik katarak gülümseyen kadının görüntüsünü iyileştirin

28. Kalabalık bir pazar yerinin havadan çekilmiş görüntüsü

Komut: Renkli tezgahlar, yoğun alışverişçiler ve simetrik olarak düzenlenmiş karmaşık desenli ürünlerin bulunduğu canlı bir açık hava pazarının üstten çekilmiş görüntüsü

29. Ormandan çıkan geyiklerin teleobjektifle çekilmiş fotoğrafı

Komut: Yumuşak sis ve uzaktaki bulanık yapraklarla çevrili, orman açıklığında bir geyiğin telefoto çekimi

30. Pencereden dışarı bakan bir kişiyi yakalayın

Komut: Camda şehir ışıkları yansıyarak ve bulanık bir iç mekan arka planıyla pencereden dışarı bakan bir kişinin orta açılı çekimi

31. Hareket halindeki saat dişlilerinin son derece ayrıntılı bir makro çekimini düzenleyin

Komut: Hareket halindeki saat dişlilerinin yakın makro çekimi, karmaşık yansımalar ve keskin metalik detaylar. Son derece ayrıntılı ve odaklanmış

32. Sonbaharda bir ormanın derinlik odaklı görünümü

Komut: Renkli sonbahar yapraklarıyla kaplı bir orman yolunun derinlemesine görünümü, ağaçların arasından süzülen güneş ışığı ve uzak ormanların bulanık arka planı

İşte ilham alabileceğiniz en belirgin, nüanslı ve ayrıntılı Leonardo AI komut örneklerinden bazıları!

🌟 Bonus: Temel Midjourney Komut Örnekleri

Kendi Leonardo AI komutlarınızı oluşturun

Leonardo AI'nın yaratabileceği en harika sanat eserlerinden bazılarını gördükten sonra, etkili komutlar oluşturmak için sistematik bir yaklaşımı adım adım inceleyelim.

1. Net bir vizyonla başlayın

Komut istemi oluşturma süreci, komut istemi çubuğuna basmadan çok önce başlar. Oluşturmak istediğiniz şeyin canlı ve ayrıntılı bir vizyonuyla başlar.

Süreci aceleye getirmeyin. Bunun yerine, ayrıntılı komutlar oluşturmak için ilham ve referanslar toplamak için biraz zaman ayırın. Daha da iyisi, düşüncelerinizi düzenlemek için beyin fırtınası yapmak için moodboard şablonları ve fikir panoları kullanın.

Bu yaklaşım, renk paletleri, sanat stilleri ve temalar hakkında net bir şekilde düşünmenize yardımcı olacak ve iyi tasarlanmış bir komutun temelini oluşturacaktır.

2. Konunuzu tanımlayın ve açıklayın

Konu, AI komut istem üretecine gireceğiniz ilk şeydir. Bu, görüntünün odak noktası (merkez öğesi) olup, AI görüntü komut istemlerinin sihrini göstermesi için zemin hazırlar.

Şimdi, bir konu bir ağaç kadar basit bir şey olabilir. Ancak, burada anahtar nokta mümkün olduğunca spesifik olmaktır. Renk, boyut, doku, konum veya konuyu öne çıkaran benzersiz özellikler gibi özellikleri düşünün.

Bir konu açıklaması nasıl oluşturulacağını bilmiyorsanız, cevaplamayı deneyebileceğiniz birkaç soru aşağıda verilmiştir: 👉Konu nedir? Örneğin, bir kişi, hayvan, nesne veya sahne👉Konuyu tanımlayabilecek bir eylem kelimesi var mı? ör. yürümek, uçmak, dinlenmek👉Konu ne tür bir ruh hali veya duygu aktarıyor? ör. huzurlu, gizemli, canlı👉Konu nerede bulunuyor? ör. bir ormanda, fütüristik bir çatı katında, yıldızlı bir gece gökyüzünün altında👉Konuyu benzersiz kılan detaylar nelerdir? ör. parlayan gözler, karmaşık desenler

Örneğimizi ele alırsak, AI görüntü oluşturma için "bir ağaç" yerine daha iyi bir konu "kökleri kıvrımlı asırlık meşe ağacı" olabilir

3. Komut istemini değiştiricilerle geliştirin

Değiştiriciler, fikirlerinizi nüanslı bir çıktıya dönüştüren açıklayıcı öğelerdir.

Bunlar, stil, kompozisyon, ışıklandırma, dokular ve daha fazlasını kapsayan, konunuzun nasıl göründüğünü, hissettirdiğini veya çevresiyle nasıl etkileşime girdiğini tanımlayan "ekstra detaylar"dır.

Farklı değiştiricileri tanımlamak için kullanabileceğiniz kelimelerin hızlı bir özeti:

Değiştirici Açıklama Hile sayfası Stil Bir görüntünün sanatsal stilini belirtin Cyberpunk, Anime, 3 boyutlu render, fotogerçekçi, sulu boya, soyut, gotik Aydınlatma Işığın konu veya arka planla nasıl etkileşime girdiğini açıklayın Stüdyo aydınlatması, parlak, neon ışıklar, loş, altın saat, stüdyo, yumuşak ışık Ruh hali Görüntünün duygusal tonunu veya atmosferini belirtin Eğlenceli, sakin, neşeli, yoğun, melankolik Doku Bir görüntünün hissini veya yüzey detaylarını tanımlayın Pürüzlü, parlak, kadifemsi, ışıltılı, çatlak Kompozisyon Bir çerçevedeki öğelerin düzenini tanımlayın Simetrik, ortalanmış, orta odak, panoramik, yakın çekim, geniş açı Kamera açıları ve lensler Aklınızda belirli bir kamera ve lens noktası varsa bunu açıklayın Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Ortam Konunun yer aldığı ayarı tanımlayın Sisli orman, şehir silüeti, büyülü çayır, çorak çöl, distopik şehir

4. Olumsuz komutlarla daha spesifik olun

Devam edelim, burada Leonardo AI'ya görüntüde görmek istemediğiniz şeyleri özellikle belirtirsiniz.

Bu, görüntüyü bozarak daha az çekici hale getirebilecek belirli bir özellik, stil veya öğe olabilir.

Kendiniz için kaydedebileceğiniz bazı Leonardo AI Negatif komut anahtar kelimeleri: Parlak renkler yok

Bulanık görüntü yok

Karikatürize edilmiş görüntü yok

Klonlanmış yüz yok

Garip başlıklar yok

Çapraz gözler yok

Bu ayrıntıları doğrudan komut istemine ekleyebilirsin, ancak Leonardo AI'nın negatif komut istemi özelliğini kullanmak çok daha kolaydır. Ana komut istemini karmaşıklaştırmadan sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

5. Sıralamayı önceliklendirin

Komutlarınızı değiştiriciler ve negatif anahtar kelimelerle ince ayarlamış olduğunuza göre, şimdi bunları öncelik sırasına koyma zamanı. AI'yı yönlendirmek ve en iyi sonuçları almak için bunları önem sırasına göre düzenleyin.

Ve hey, işte elinizin altında bulundurmanız gereken bir komut yapısı:

Açıklayıcı konu + stil + kompozisyon + renk aydınlatması + ek render ayrıntıları + negatif komut

Şimdi, daha etkili AI komutları oluşturmanıza yardımcı olacak bazı pratik ipuçlarını inceleyelim:

Tasarımcılar için bir AI aracı olan Leonardo AI, herhangi bir konsepti hayata geçirebilir, ancak bir fikri tamamen uygulanabilir bir yaratıcı projeye dönüştürmek farklı bir zorluktur.

Süreç, tek bir görüntü oluşturmaktan öteye gider. Beyin fırtınası yapmak, fikirleri geliştirmek, komutları yapılandırmak, fikirleri takımınızla uyumlu hale getirmek ve geri bildirim döngülerini yönetmek gibi adımları içerir. Revizyonları yönetmek ve görevleri koordine etmek için yapılandırılmış bir sistem olmadan işler daha hızlı rayından çıkar.

ClickUp'a girin — iş için her şeyi içeren uygulama, yaratıcı iş akışınıza sipariş, organizasyon ve işbirliği getiriyor. İşte nasıl kullanabileceğiniz ⬇️

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak ruh halinize uygun fikirler üretin

Her tasarım projesi, şekillenmeyi bekleyen bir konsept olan ilham kıvılcımıyla başlar.

Ancak fikirler tek başına var olamaz. Düşüncelerinizi not almak, referansları kaydetmek ve yaratıcılığınızın serbestçe akışını sağlamak için bir alana ihtiyacınız var. Bu alan olmadan kavramlar kaybolur, geri bildirimler dağınık hale gelir ve takım uyumu bozulur.

Bu noktada, ClickUp Beyaz Tahtalarına ihtiyacınız var. Takımınızın fikirlerini hayata geçirmeden önce beyin fırtınası yapması, geliştirmesi ve düzenlemesi için yapılandırılmış bir alan sağlarlar.

Beyaz Tahtalar ile, izini kaybetmeden gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabilir, tartışabilir ve fikirlerinizi sunabilirsiniz.

Daha da iyisi, ClickUp Brain'i (Beyaz Tahtalar ile entegre) kullanarak, platformdan hiç çıkmadan kaba fikirlerinizi istediğiniz görsellere dönüştürebilirsiniz. Sadece komut verin, iyileştirin ve girin.

Beyaz Tahtalara entegre ClickUp Brain'i kullanarak vizyonunuzu takım arkadaşlarınıza gerçek zamanlı olarak açıklayın

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla AI tarafından oluşturulan sanat eserini ve görseli mi yönetiyorsunuz? ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak bunları ruh haline, renk paletine veya kompozisyona göre kategorilere ayırın, böylece takımınız tutarlı ve yaratıcı bir yönelim sürdürebilir.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak AI komutlarınızı oluşturun, saklayın ve iyileştirin

En iyi sonuçları elde etmek için harika bir komutun iyileştirilmesi, yinelenmesi ve tutarlı olması gerekir. Bu noktada üzerinde çalışacak birden fazla komutunuz olacağına bahsetmeye gerek bile yok. İşte bu noktada, kaba beyin fırtınalarınıza bir taslak ve hayata geçecekleri bir alan vermeniz gerekir.

Sizi kurtaran ClickUp Belgeleri, komutları depolamak, iyileştirmek ve üzerinde işbirliği yapmak için merkezi bir alan sunarak takımınızın uyumlu çalışmasını ve yaratıcı sürecinizin yapılandırılmış kalmasını sağlar.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak görsel çalışmalarınız için komutlar oluşturun

Bir bakışta, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak şunları yapabilirsiniz:

✅ AI komutlarını belgeleyin ve iyileştirin: AI tarafından oluşturulan görüntülerin vizyonunuza uygun olmasını sağlamak için ilk taslakları kaydedin, varyasyonları test edin ve açıklamaları ince ayar yapın

✅ Merkezi bir komut kütüphanesi oluşturun: Gelecekte kullanmak üzere geçmiş komutları kategori, kampanya veya stile göre düzenleyin

✅ Gerçek zamanlı işbirliği: Notlar ekleyin, iyileştirmeler önerin ve revizyonları izleyerek yaratıcı projelerinizde tutarlılığı sağlayın

✅ Belgeleri Beyaz Tahtalara ve Görevlere Bağlayın: Beyin fırtınası notlarını ClickUp Görevlerine sorunsuz bir şekilde bağlayarak proje yürütmeyi daha verimli hale getirin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgelerinizde, en iyi sonuçları veren komut istemlerini ve bunların etkili olmasını sağlayan anahtar değişkenleri izleyebileceğiniz bir "Başarı Günlüğü" bölümü oluşturun. Başarılı komut istemlerini doğruluk, stil eşleşmesi ve yineleme sayısı gibi metriklerle etiketleyerek veriye dayalı en iyi uygulamaları oluşturun.

AI komutlarını bir araya getirmek için tek bir merkezi çözüm kullanın

Herhangi bir tasarım takımına sorun, size şunu söyleyeceklerdir: departmanlar arası işler çok karmaşık. Her yerden istekler geliyor, geri bildirimler dağınık ve öncelikler sürekli değişiyor.

Ve bu sadece bir his değil — çalışanların %86'sı, işyerindeki başarısızlıkların en büyük nedeninin işbirliği eksikliği ve etkisiz iletişim olduğunu söylüyor.

ClickUp işte bunu sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, tüm tasarım projelerinizi ClickUp'ın Takımlar için Tasarım Çözümü üzerinde birleştirin ve:

✅ Gelen tasarım görevlerini düzenleyin, hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlayın✅ Brain ile anında kullanıcı yolculukları, kişilikler ve özetler oluşturun✅ Maketleri paylaşın, Beyaz Tahtalarda beyin fırtınası yapın ve ilerlemeyi tek bir yerden izleyin✅ Tasarımlara açıklama ekleyin, Figma ve InVision dosyalarını gömün ve onayları daha hızlı alın

ClickUp'ın hepsi bir arada tasarım takımı çözümüyle departmanlar arasında organize olun, iyileştirin ve işbirliği yapın

Ayrıca, Slack, Miro ve Google Suite dahil 200'den fazla araçla entegrasyonları sayesinde ClickUp, iş akışınıza tam olarak uyum sağlar (hiçbir sorun yaşamazsınız)!

Nichole'un dediği gibi,

Büyük tasarım projelerinden basit yapılacaklar listelerine kadar, işleri halletmek için ClickUp kullanıyoruz. Şirket genelinde kullanılıyor ve ilerlemeyi ve yürütülmesi gereken devam eden görevleri görmek için görev yönetimi sorununu çözüyor.

Büyük tasarım projelerinden basit yapılacaklar listelerine kadar, işleri halletmek için ClickUp kullanıyoruz. Şirket genelinde kullanılıyor ve ilerlemeyi ve yürütülmesi gereken devam eden görevleri görmek için görev yönetimi sorununu çözüyor.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Şirketinizi Öne Çıkaracak Grafik Tasarım Trendleri

ClickUp ile Yaratıcı Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Günün sonunda, proje yürütme en önemli şeydir, özellikle de birden fazla yaratıcı projeyi aynı anda yürüten takımlar için. Doğru araçlar olmadan, işbirliği dağınık hissedilir, fikirler kaybolur ve teslim tarihleri kaçırılır.

Bu nedenle ClickUp, birbirinden kopuk takımlar için bir cankurtaran görevi görüyor ve onları beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar, fikirleri düzenlemek için Belgeler ve gerçek zamanlı işbirliği için Sohbet ile bir araya getiriyor.

Artık yanlış anlaşılmalar yok. Artık dağınık iş akışları yok. Baştan sona sorunsuz bir ekip çalışması. ClickUp'ı bugün deneyin!