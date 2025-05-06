gelişmiş Verimlilik için En İyi 10 YouChat AI Alternatifi

Sürekli verimli kalmakta zorlanıyor musunuz? Bir an günlük görevlerinizi tamamlamaya hazırsınız, bir an sonra ise yapmanız gerekenlerin uzun listesi sizi boğuyor.

Neyse ki AI araçları yardımcı olabilir. İş akışlarınızı otomatikleştirir, düzenler ve kolaylaştırır.

YouChat AI, verimlilik için popüler AI asistanlarından biridir.

Ancak ihtiyaçlarınıza uygun mu? Kullanıcı dostu ve araştırma için harika olsa da, karmaşık iş akışları için iyi bir seçim mi?

Bu blog yazısında, iş akışlarınızı yönetmek için mükemmel AI asistanını bulmanıza yardımcı olacak en iyi 10 YouChat AI alternatifini keşfedeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet Kullanabileceğiniz en iyi YouChat AI alternatifleri şunlardır: ClickUp: AI entegre proje yönetimi için en iyisi ChatGPT: AI destekli konuşma yardımı ve içerik oluşturma için en iyisi Perplexity AI: AI tabanlı bilgi keşfi için en iyisi Google Gemini: Gelişmiş çok modlu AI özellikleri için en iyisi Writesonic: AI destekli içerik oluşturma ve pazarlama için en iyisi Claude AI: Bağlam farkında konuşmalar ve derin analiz için en iyisi Microsoft Copilot: AI destekli arama için en iyisi HuggingChat: Özelleştirilebilir sohbet robotları için en iyisi Chatsonic: Gelişmiş AI pazarlaması için en iyisi Replika: AI destekli arkadaşlıklar için en iyisi

YouChat AI nedir?

youChat AI aracılığıyla

Bir arama motoru şirketi olan You.com tarafından geliştirilen YouChat, araştırma için tasarlanmış yapay zeka destekli bir asistandır. YouChat AI'nın benzersiz özelliği, üretken yapay zekanın gücünü geleneksel arama ile birleştirmesidir.

Böylece, bir sorgunuz olduğunda, daha iyi bir bağlam için canlı web sonuçlarının yanı sıra AI destekli yanıtlar alırsınız. Bu yanıtların bazıları, size güncel bilgiler için birden fazla kaynak sunmak amacıyla Reddit, TikTok ve Wikipedia gibi kanallardan alınan sonuçlarla birleştirilir.

YouChat, GPT-3. 5 Büyük Dil Modeli (LLM) temelinde geliştirilmiştir ve kullanıcı dostu bir arayüzde konuşma tabanlı AI etkileşimleri sunmak üzere tasarlanmıştır.

Platform, soruları yanıtlayabilir, içerik oluşturabilir, makaleleri özetleyebilir, metinleri çevirebilir, kod parçacıkları yazabilir ve hatta güncel etkinlikler hakkında bilgi sağlayabilir. Ayrıca YouChat, metin, kod, grafik, video, resim, tablo, grafik ve fotoğraf gibi çeşitli biçimlerde yanıtlar sağlayabilir.

🔎 Biliyor muydunuz? AI arama motorları sadece bilgi almakla kalmaz. Ayrıca, verileri Google E-Tablolar'a aktarma veya veri analizi yapma gibi görevlerde de yardımcı olurlar, bu da onları verimliliği artırmak için çok yönlü araçlar haline getirir.

Neden YouChat Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

YouChat, sorgularınıza kapsamlı yanıtlar verir ve kodlama ve e-posta yazma gibi diğer günlük görevlerde yardımcı olabilir. Ancak, özelleştirilebilir iş akışları, üçüncü taraf entegrasyonları veya otomasyon özellikleri sunan bir araç arıyorsanız, diğer seçenekleri keşfetmeye değer.

En İyi 10 YouChat AI Alternatifi

1. ClickUp (AI entegre proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ı Şimdi Deneyin ClickUp Docs'u kullanarak birlikte belgeler oluşturarak takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

İşinizi tamamlamak için farklı uygulamalar ve sekmeler arasında gidip gelmekten sıkıldıysanız, yalnız değilsiniz.

👀 Biliyor muydunuz: Ortalama bir kişi günde yaklaşık 1200 kez farklı uygulamalar ve web siteleri arasında geçiş yapıyor. Bunu toplarsanız, bu, yıllık çalışma süresinin yaklaşık %9'una denk geliyor!

İşte bu noktada, ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama hayatı kolaylaştırır.

Projelerinizi, bilgilerinizi ve konuşmalarınızı tek bir platformda bir araya getirir. Yerleşik AI ile geliştirilmiş takım işbirliği, projelerde daha iyi görünürlük, kolaylaştırılmış görev yönetimi ve tekrarlayan görevler için özel iş akışları elde edersiniz.

ClickUp for Project Management, ne kadar karmaşık olursa olsun projelerinizi planlamanıza ve yürütmenize olanak tanır. ClickUp Belgeleri'nde proje ayrıntılarını, kapsamını ve vizyonunu özetleyin, böylece bunları takımınızla paylaşabilirsiniz.

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini takip edin ve ihtiyaçlarınıza göre iş akışınızı görselleştirmek için 15'ten fazla Özel ClickUp Görünümü arasından seçim yapın.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak proje ilerlemesi, takım verimliliği ve daha fazlası hakkında içgörüler edinin

AI yetenekleriyle geliştirilmiş ClickUp Chat, size önerilen yanıtlar sunarak, konuşma konularını özetleyerek ve mesajlarınızdan otomatik olarak görevler oluşturarak konuşmalarınızı ve işlerinizi birbirine bağlı tutar. Sohbet'teki her konuşma, bağlamın asla kaybolmaması için ilgili belgelere ve görevlere bağlanır.

ClickUp Sohbet ile takım işbirliğini basitleştirin

Ancak, ClickUp'ta her şeyi bir arada tutan yapıştırıcı, kendine özgü AI destekli sinir ağı olan ClickUp Brain'dir. İş akışlarınız için akıllı içgörüler sağlayarak, yapacağınız her işte daha verimli olmanızı sağlar.

E-postalardan özet raporlara, blog gönderilerinden teknik belgelere kadar her türlü içeriği ClickUp Brain ile 10 kat daha hızlı oluşturun

ClickUp Brain, yapmak istediğiniz işe göre birden fazla rol üstlenebilir. İşinizle ilgili tüm soruları yanıtlamak için çalışma alanınızdan bilgi toplayan bir AI bilgi yöneticisi ve içerik oluşturmak, e-postalar yazmak, teklifler hazırlamak ve daha fazlasını yapmak istediğinizde bir AI yazma aracı olarak işlev görür.

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

Brain'i kullanarak proje güncellemelerini, durum değişikliklerini ve görev atamalarını otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak önceliklendirilecek görevleri belirleyin ve kolayca planlayın

En iyi yanı ne mi? ClickUp Brain içinden birden fazla AI modeline erişebilirsiniz! GPT-4o, 3o-mini, o1 ve Claude 3. 7 Sonnet arasından seçim yapın ve yazma, kodlama, mantıksal akıl yürütme ve diğer uygulamalarda uzman yardımı alın.

ClickUp Brain içinde LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi kişiselleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Silo sistemlerinde hapsolmuş bilgileri serbest bırakın ve ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile takımlarınızın önemli bilgilere kolayca erişmesini sağlayın. ClickUp çalışma alanınızda veya favori entegre iş uygulamalarınızda olsun, her şeyi anında bulun

ClickUp Otomasyonları ile her tür görev için otomatik bir iş akışı oluşturun. Proje kısayolları ayarlayın, e-posta yanıtlarını otomatikleştirin, yorumlar yayınlayın ve çok daha fazlasını yapın. Entegrasyonlar veya özel webhook'lar kullanarak harici uygulamalardaki işlerinizi tek bir iş akışına bile taşıyabilirsiniz

Karmaşık projeleri daha küçük görevlere bölün ve ClickUp Görevleri ile uygun takım üyelerine atayın. Özel etiketler ekleyin, böylece her eylem öğesi ayrıntılı ve açık bir şekilde tanımlanır. Hatta, herkesin her görevin büyük resme nasıl uyduğunu anlayabilmesi için birden fazla adım gerektiren projeler için ilgili görevleri birbirine bağlayabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik listesi nedeniyle öğrenme eğrisi biraz dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'a geçiş, takımımızın 2022'de yaptığı en önemli şeydi. Değişikliği yaptığımızdan beri verimlilik, etkinlik, takım işbirliği ve genel moralimizin önemli ölçüde arttığını gördük.

ClickUp'a geçiş, takımımızın 2022'de yaptığı en önemli şeydi. Değişikliği yaptığımızdan beri verimlilik, etkinlik, takım işbirliği ve genel moralimizin önemli ölçüde arttığını gördük.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak e-posta yanıtlarını taslak haline getirin ve sohbetlerinizden takip görevleri oluşturun, iş mesajlaşmasını kolaylaştırın. Bu, iletişimin net, verimli ve eylem odaklı olmasını sağlar.

2. ChatGPT (AI destekli konuşma yardımı ve içerik oluşturma için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılar soru sorduğunda insan benzeri yanıtlar veren üretken bir AI sohbet robotudur. Zaman içinde daha iyi yanıtlar oluşturmak için denetimli öğrenme ve insan geri bildirimlerini kullanan GPT-4o teknolojisine dayanır.

Bu araç, içerik oluşturma, araştırma yardımı, beyin fırtınası ve hatta belirli ihtiyaçlar için kişiselleştirilmiş öneriler alma gibi görevler için kullanılabilir, ancak anahtar, komutlarınızı mümkün olduğunca iyileştirmektir. Komutlarınız ne kadar iyi olursa, o kadar bağlamsal ve güncel bilgiler alırsınız.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

ChatGPT'nin doğal dil anlama yetenekleriyle istediğiniz soruyu sorun ve yanıtları alın. Hatta alay, kelime oyunu ve kültürel referanslar gibi nüansları bile algılar ve chatbot'un yanıtlarını sorunun bağlamına göre uyarlayabilmesini sağlar

50'den fazla dilde sorgularınıza yanıt alın

ChatGPT ile karmaşık verileri, temel içgörüler sağlayan anahtar noktaların listesi, veri yorumları ve özetler aracılığıyla analiz edin

ChatGPT sınırlamaları

Ücretli planlarda bile sık sık sohbet kesintileri ve yavaş yanıtlar

Müşteri desteği çok duyarlı değildir ve bir sorunun çözülmesi günler sürebilir

ChatGPT fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı : Aylık 20 $

Pro : 200 $/ay

Takım : Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

3. Perplexity AI (AI tabanlı bilgi keşfi için en iyisi)

perplexity AI aracılığıyla

ChatGPT'ye çok benzer şekilde, Perplexity AI, sorularınızı anlamak ve yanıtlamak için doğal dil işlemeyi kullanan, gerçek zamanlı bilgi erişiminde kullanılan AI destekli bir arama motorudur.

Çeşitli kaynaklardan bilgi alarak size özlü, bağlamsal ve insan benzeri içerik sunar.

AI'sını akademik araştırma, ürün karşılaştırmaları, kodlama ve hatta beyin fırtınası fikirleri için kullanarak verimliliği artırabilirsiniz.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Tüm sorgularınıza güncel ve (çoğunlukla) doğru yanıtlar alın. Web sitelerini, forumları, haber makalelerini ve hatta sosyal medyayı tarayarak size en son bilgileri sunar

Yanıtlardaki bağlantılı kaynaklara bakarak Perplexity'den aldığınız bilgilerin güvenilirliğini doğrulayın. Platform, bilgi almak için kullandığı tüm kaynakları listeler, böylece şeffaflık ve güvenilirlik sağlar

İnsan benzeri konuşmalar yapın, takip soruları sorun ve belirli konuları daha derinlemesine inceleyin. Geçmiş konuşmalardaki bağlamı hatırlar ve çok yönlü konuları incelemek için özellikle kullanışlıdır

Perplexity AI sınırlamaları

Ara sıra takılıyor veya aynı yanıtı veriyor, ayrıntılı bilgi vermiyor

Bağlamsal hatırlama sınırlıdır ve uzun konuşmalar için kullanışlı değildir

Kafa karıştırıcı fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Karmaşıklık derecelendirmeleri ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Perplexity hakkında ne diyor?

Birden fazla kaynak kullanmasını ve bunları alıntılamasını seviyorum. Araştırma yaparken, öğrenirken veya içerik oluştururken harika sonuçlar veriyor. Kullanımı çok kolay.

Birden fazla kaynak kullanmasını ve bunları alıntılamasını seviyorum. Araştırma yaparken, öğrenirken veya içerik oluştururken harika sonuçlar veriyor. Kullanımı çok kolay.

4. Google Gemini (Gelişmiş çok modlu AI yetenekleri için en iyisi)

gemini aracılığıyla

Eskiden Bard olarak bilinen Gemini, Google'ın beyin çocuğu ve iyi bir ChatGPT alternatifidir. Google arama motoruna entegre edilmiştir, böylece sorgularınız AI destekli içgörülerle zenginleştirilir. Arama deneyimini kolaylaştırır ve her seferinde alakalı ve bağlamsal önerilere erişmenizi sağlar.

Google Gemini, metin, görüntü, ses ve video dahil olmak üzere farklı biçimlerdeki girdileri işleyebilen çok modlu yetenekleriyle de öne çıkıyor.

Gemini'nin en iyi özellikleri

Gemini'yi Android veya iOS cihazınızda başlatın ve çevrenizdeki görüntüleri analiz etmesini isteyin. Bu, çevrenizdeki bitkiler, ürünler ve hatta önemli yerler hakkında anında bilgi almak için çok kullanışlıdır

Kodlama görevlerini yerine getirin, farklı diller arasında kod çevirin, eksik parçaları doldurun, hataları giderin ve hatta aynı sorun için birden fazla kodlama çözümü oluşturun

Gemini'yi Google Dokümanlar veya Gmail gibi Google Çalışma Alanı araçlarıyla bağlayın; e-postalarınızı yüksek sesle okusun, içerik yazmanıza yardımcı olsun, metinleri düzeltin ve fikir üretin

Gemini sınırlamaları

ChatGPT'nin aksine, kapsamlı kodlamada olağanüstü değildir

Gemini'nin API'si çok katı sınırlamalara sahiptir ve iş ve geliştiriciler için kullanışlılığını kısıtlamaktadır

Gemini fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gemini puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Writesonic (AI destekli içerik oluşturma ve pazarlama için en iyisi)

via Writesonic

Writesonic, içerik pazarlamacıları, blog yazarları ve metin yazarları tarafından içerik oluşturma sürecinde yardımcı olmak için kullanılır. Derin web analizi, kapsamlı rakip araştırması ve stratejik iç bağlantılar kullanarak geniş bir yelpazede güncel ve güvenilir içerik sağlar. Buna makaleler, bloglar, e-ticaret ürün açıklamaları, web sitesi metinleri, sosyal medya gönderileri, reklamlar ve daha fazlası dahildir.

AI yazma aracı, GPT-3. 5 ve GPT-4 LLM'lerin yanı sıra tescilli bir model (GPT-4 32K) temelinde geliştirilmiştir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

SEO için optimize edilmiş ilgi çekici blog gönderileri, uzun form içerikler ve doğru bilgiler içeren makaleler oluşturun, içerik oluşturma sürecinizi otomatikleştirin

Müşteri desteği, çalışan yardımı, konuşma ticareti ve daha fazlası gibi neredeyse her kullanım senaryosu için web sitelerinize AI destekli konuşma chatbotları oluşturun

Socialsonic ile ilgi çekici LinkedIn gönderileri oluşturmak için en son trendlere dayalı, kanıtlanmış ve alakalı içerik fikirlerinden oluşan sürekli bir akış elde edin

Writesonic sınırlamaları

Fiyatlandırma sistemi ve ilgili özellikleri anlaşılması zor olabilir

Writesonic tarafından paylaşılan öneriler belirli konulara özgü değildir ve ek düzenleme gerektirebilir

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel : 20 $/ay

Standart : İki kullanıcı için aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: Writesonic'in AI iletişim aracını en iyi içerik parçalarınızla eğitin, böylece markanızın sesini kavrayarak son derece özelleştirilmiş makaleler oluşturabilir.

6. Claude AI (Bağlam farkındalı konuşmalar ve derin analiz için en iyisi)

claude AI aracılığıyla

Claude AI, Anthropic AI tarafından ChatGPT'ye alternatif olarak geliştirilmiştir.

AI uygulaması, aynı adlı büyük bir dil modeline dayanır ve insan benzeri metin tabanlı konuşmalara katılmak üzere eğitilmiştir. Claude, düzenleme, kod yazma, özetleme ve daha fazlası gibi diğer görevler için de kullanılabilir.

AI aracı, görevlerin karmaşıklığına ve yürütme verimliliğine bağlı olarak Haiku, Sonnet ve Opus olmak üzere üç farklı modelde sunulur.

Claude AI'nın en iyi özellikleri

Claude AI ile sadece desen veya metin tanıma ötesinde karmaşık, bilişsel görevleri gerçekleştirin

Claude AI'nın görüntü analizi ve transkripsiyon özelliği ile el yazısı notlar, grafikler ve fotoğraflar dahil her türlü statik görüntüyü analiz edin

Metni istediğiniz dile çevirin. Ayrıca, farklı dillerde içerik oluşturabilir veya yeni bir dil öğrenirken gramer alıştırmaları yapabilirsiniz

Claude AI sınırlamaları

Kod sorunlarını giderirken, özellikle çok sayıda kodlama göreviyle uğraşıyorsanız, araç bir döngüde takılabilir

Claude AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 20 $

Takım : Kişi başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude AI puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Claude AI hakkında ne diyor?

Claude AI, özellikle açık ve yapılandırılmış açıklamalarıyla kodlama yardımı için mükemmeldir. Sadece çözümler sunmakla kalmaz, aynı zamanda mantığı da açıklar, bu da karmaşık kodları anlamama ve öğrenmeme yardımcı olur.

Claude AI, özellikle açık ve yapılandırılmış açıklamalarıyla kodlama yardımı için mükemmeldir. Sadece çözümler sunmakla kalmaz, aynı zamanda mantığı da açıklar, bu da karmaşık kodları anlamama ve öğrenmeme yardımcı olur.

💡Pro İpucu: Claude AI, yazma konusunda zorlandığınızda yaratıcı fikirler üretmenize veya blog konuları için farklı bakış açıları önermenize olanak tanıyan bir AI içerik yazarı olarak da işlev görebilir.

7. Microsoft Copilot (AI destekli arama için en iyisi)

microsoft Copilot aracılığıyla

Bing AI (Bing arama motoruyla entegre), 2023 yılında Microsoft Copilot olarak yeniden markalanmış, temel veya karmaşık sorgular için gerçek zamanlı bilgi alımı için kullanılan bir AI asistanıdır. Sohbet benzeri, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve iyi tasarlanmış komut istemlerini kullanarak belirli bilgileri aramanızı sağlar.

Metin oluşturmanın yanı sıra, Copilot sağladığınız komutlara göre görüntüler de oluşturabilir. Copilot ile içeriğiniz hakkında tavsiye veya geri bildirim alabilir, metinleri özetleyebilir ve en son etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Uzun açıklamalar yazmak yerine görüntüleri Microsoft Copilot'a yükleyin. Copilot, görüntüyü bağlam olarak kullanacak ve bununla ilgili tüm soruları yanıtlayacaktır

Copilot'un sezgisel yardımıyla belge taslağı oluşturma veya veri analizi gibi görevleri tamamlayın

Copilot Voice ile çok turlu konuşmalara katılın. Farklı sesler arasından seçim yapın ve bağlamla ilgili yanıtları zamanında alın

Microsoft Copilot sınırlamaları

Kullanıcılar, ilgili yanıtları almak için sorguyu sık sık yeniden ifade etmek zorunda kaldıklarını fark ederler

Gelişmiş özelliklere yalnızca ücretli planlar aracılığıyla erişilebilir, bu da küçük şirketler veya takımlar için pahalı hale getirir

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Copilot Pro : Kullanıcı başına aylık 20 $

Copilot for Microsoft 365: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔎 Biliyor muydunuz? Copilot, müşteri hizmetleri için bir AI aracı olarak görev yapabilir ve temsilcilerin zaman alan görevleri otomatikleştirerek karmaşık sorunları çözmeye ve müşterilere değer sunmaya odaklanmalarına yardımcı olur.

8. HuggingChat (Özelleştirilebilir sohbet robotları için en iyisi)

huggingChat aracılığıyla

HuggingChat, özelleştirilebilir bir chatbot deneyimi sunan bir araç arıyorsanız dikkate alabileceğiniz iyi bir YouChat alternatifidir. Geliştiriciler için özellikle kullanışlıdır, çünkü aracı gereksinimlerine göre değiştirebilir ve dağıtabilirler.

Chatbot, belirli niş görevleri gerçekleştirmek için optimize etmek istiyorsanız diğer LLM'lerle bile entegre edilebilir.

HuggingChat'in en iyi özellikleri

Kodlarınızı Python, Java veya Kotlin gibi tercih ettiğiniz herhangi bir dilde yazın. Farklı beceri düzeylerine sahip geliştiriciler tarafından da kullanılabilir

HuggingChat'i özelleştirerek konuşmaların akışını şekillendirin ve kullanıcılarınızın ilgisini çekin. Marka kişiliğinize uygun sohbet robotları geliştirin ve kullanıcıların ilgisini çekecek etkileşimli deneyimler yaratın

HuggingChat'e web sitesi URL'lerini girerek web sayfası hakkında özet ve anahtar noktalar sağlayın

HuggingChat sınırlamaları

Birçok kullanıcı, HuggingChat'in sorulara genellikle dağınık yanıtlar verdiğini bildiriyor

Görüntü veya ses girişlerini desteklemez

HuggingChat fiyatlandırması

Ücretsiz

HuggingChat puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Chatsonic (Gelişmiş AI pazarlaması için en iyisi)

chatsonic aracılığıyla

Writesonic tarafından geliştirilen Chatsonic, AI odaklı pazarlama için tasarlanmıştır. Claude, Gemini ve ChatGPT gibi önde gelen AI modellerinin gücünü bir araya getirerek, çok çeşitli pazarlama varlıklarını araştırmanıza, taslak haline getirmenize ve yayınlamanıza yardımcı olur. Buna web sayfaları, sunumlar, bloglar ve diyagramlar dahildir.

Gelişmiş AI ajanı, pazarlama iş akışlarınızı basitleştirmek için Ahrefs, Google Search Console ve WordPress gibi platformlarla da entegre olur.

Chatsonic'in en iyi özellikleri

PDF belgelerini Chatsonic web uygulamasına yükleyin ve bunlar hakkında sorular sorun. Değerli bilgileri saniyeler içinde çıkarın veya daha kolay anlaşılması için özetler alın

İstediğiniz görseller için metin açıklamaları girin, Chatsonic size en yakın görüntüyü oluştursun

YouTube videolarının URL'lerini girin ve istediğiniz bilgileri hızlıca bulmak için kısa özetler alın

Chatsonic sınırlamaları

Chatsonic'in arayüzü oldukça karmaşıktır ve gezinmesi zor olabilir

Cevaplar oldukça tekrarlayıcı olabilir ve daha iyi yanıtlar almak için komutlarınızı sürekli olarak iyileştirmeniz gerekecektir

Chatsonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel : 20 $/ay

Standart : İki kullanıcı için aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Chatsonic puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (15+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Chatsomic hakkında ne diyor?

Chatsonic, müşterilerimize e-posta yazarken bana önemli ölçüde zaman kazandırıyor. Ayrıca, gramer hatalarını tespit edip iyileştirmeler önererek genel yazma kalitesini artırıyor.

Chatsonic, müşterilerimize e-posta yazarken bana önemli ölçüde zaman kazandırıyor. Ayrıca, gramer hatalarını tespit edip iyileştirmeler önererek genel yazma kalitesini artırıyor.

10. Replika (AI destekli arkadaşlık için en iyisi)

replika aracılığıyla

Replika, sanal AI arkadaşınız gibidir. Replika ile gününüzü konuşabilir, düşünceli konuşmalar yapabilir, günlük yazabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Kullanıcıların empatiyle insan benzeri diyalogları taklit ederek anlamlı etkileşimler kurmasına yardımcı olur, böylece kendilerini anlaşılmış hissederler.

AI asistanı, sinir ağı makine öğrenimi modelini ve komut dosyası diyalog içeriğini birleştirerek kullanıcı sorgularını analiz eder ve yanıtlar. Ayrıca, benzersiz yanıtlar üretmek için büyük bir veri seti üzerinde eğitilmiştir.

Replika'nın en iyi özellikleri

Replika ile konuşarak stres, endişe ve yalnızlık gibi duyguları yönetin

Replika'nın kişiliğini benzersiz tercihlerinize göre şekillendirerek sanal bir arkadaş yaratın

Metinlerin ötesinde daha sürükleyici bir deneyim için Replika ile sesli ve görüntülü aramalar yapın

Replika sınırlamaları

Müşteri desteği son derece tepkisizdir ve birçok kullanıcı, onlarla iletişim kurarken zorluk yaşadığını bildirmiştir

Replika çok fazla bilgiyi saklayacak şekilde tasarlanmamıştır, bu nedenle girdiler kısa ve öz olmalıdır

Replika fiyatlandırması

Ücretsiz

Replika Pro: Aylık 19,99 $

Replika puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

⚠️ Dostça Hatırlatıcı: AI arkadaşlık araçları eğlenceli olabilir, ancak kişisel bilgilerinizi fazla paylaşmayın veya duygusal destek için onlara güvenmeyin. Her zaman gerçekleri kontrol edin, önyargıların farkında olun ve insan bağlantılarınızı güçlü tutun!

Daha Akıllı Çalışın. Daha Hızlı Hareket Edin. ClickUp AI ile Başarıyı Tadın!

YouChat'in alternatifi olarak işleyen tek bir platform yoktur. Sonuçta, sizin için mükemmel araç, iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde uyan araç olacaktır.

Ancak, iş yüklerinizi yönetmek için tek bir platformda güçlü AI yetenekleri ve görev yönetimi özellikleri arıyorsanız, tek bir cevap var: ClickUp!

AI destekli proje yönetiminden yaratıcı içerik oluşturmaya, bağlantılı iş akışlarına ve sorunsuz işbirliğine kadar, ClickUp her şeyi yapar. Ve eğlenceli, sezgisel arayüzü ise cabası.

ClickUp'a bugün kaydolun ve ClickUp'ın yapay zeka destekli özelliklerinin günlük iş akışlarınızı optimize etmesine izin verin!