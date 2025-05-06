gelişmiş Verimlilik için En İyi 10 YouChat AI Alternatifi

Sürekli verimli kalmakta zorlanıyor musunuz? Bir an günlük görevlerinizi tamamlamaya hazırsınız, bir an sonra ise yapmanız gerekenlerin uzun listesi sizi boğuyor.
Neyse ki AI araçları yardımcı olabilir. İş akışlarınızı otomatikleştirir, düzenler ve kolaylaştırır.
YouChat AI, verimlilik için popüler AI asistanlarından biridir.
Ancak ihtiyaçlarınıza uygun mu? Kullanıcı dostu ve araştırma için harika olsa da, karmaşık iş akışları için iyi bir seçim mi?
Bu blog yazısında, iş akışlarınızı yönetmek için mükemmel AI asistanını bulmanıza yardımcı olacak en iyi 10 YouChat AI alternatifini keşfedeceğiz.
⏰ 60 saniyelik özet
Kullanabileceğiniz en iyi YouChat AI alternatifleri şunlardır:
- ClickUp: AI entegre proje yönetimi için en iyisi
- ChatGPT: AI destekli konuşma yardımı ve içerik oluşturma için en iyisi
- Perplexity AI: AI tabanlı bilgi keşfi için en iyisi
- Google Gemini: Gelişmiş çok modlu AI özellikleri için en iyisi
- Writesonic: AI destekli içerik oluşturma ve pazarlama için en iyisi
- Claude AI: Bağlam farkında konuşmalar ve derin analiz için en iyisi
- Microsoft Copilot: AI destekli arama için en iyisi
- HuggingChat: Özelleştirilebilir sohbet robotları için en iyisi
- Chatsonic: Gelişmiş AI pazarlaması için en iyisi
- Replika: AI destekli arkadaşlıklar için en iyisi
YouChat AI nedir?
Bir arama motoru şirketi olan You.com tarafından geliştirilen YouChat, araştırma için tasarlanmış yapay zeka destekli bir asistandır. YouChat AI'nın benzersiz özelliği, üretken yapay zekanın gücünü geleneksel arama ile birleştirmesidir.
Böylece, bir sorgunuz olduğunda, daha iyi bir bağlam için canlı web sonuçlarının yanı sıra AI destekli yanıtlar alırsınız. Bu yanıtların bazıları, size güncel bilgiler için birden fazla kaynak sunmak amacıyla Reddit, TikTok ve Wikipedia gibi kanallardan alınan sonuçlarla birleştirilir.
YouChat, GPT-3. 5 Büyük Dil Modeli (LLM) temelinde geliştirilmiştir ve kullanıcı dostu bir arayüzde konuşma tabanlı AI etkileşimleri sunmak üzere tasarlanmıştır.
Platform, soruları yanıtlayabilir, içerik oluşturabilir, makaleleri özetleyebilir, metinleri çevirebilir, kod parçacıkları yazabilir ve hatta güncel etkinlikler hakkında bilgi sağlayabilir. Ayrıca YouChat, metin, kod, grafik, video, resim, tablo, grafik ve fotoğraf gibi çeşitli biçimlerde yanıtlar sağlayabilir.
🔎 Biliyor muydunuz? AI arama motorları sadece bilgi almakla kalmaz. Ayrıca, verileri Google E-Tablolar'a aktarma veya veri analizi yapma gibi görevlerde de yardımcı olurlar, bu da onları verimliliği artırmak için çok yönlü araçlar haline getirir.
Neden YouChat Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
YouChat, sorgularınıza kapsamlı yanıtlar verir ve kodlama ve e-posta yazma gibi diğer günlük görevlerde yardımcı olabilir. Ancak, özelleştirilebilir iş akışları, üçüncü taraf entegrasyonları veya otomasyon özellikleri sunan bir araç arıyorsanız, diğer seçenekleri keşfetmeye değer.
Daha fazla bilgi: Chatbot ve Konuşma Yapay Zekası: Aralarındaki Fark Nedir?
En İyi 10 YouChat AI Alternatifi
1. ClickUp (AI entegre proje yönetimi için en iyisi)
İşinizi tamamlamak için farklı uygulamalar ve sekmeler arasında gidip gelmekten sıkıldıysanız, yalnız değilsiniz.
👀 Biliyor muydunuz: Ortalama bir kişi günde yaklaşık 1200 kez farklı uygulamalar ve web siteleri arasında geçiş yapıyor. Bunu toplarsanız, bu, yıllık çalışma süresinin yaklaşık %9'una denk geliyor!
İşte bu noktada, ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama hayatı kolaylaştırır.
Projelerinizi, bilgilerinizi ve konuşmalarınızı tek bir platformda bir araya getirir. Yerleşik AI ile geliştirilmiş takım işbirliği, projelerde daha iyi görünürlük, kolaylaştırılmış görev yönetimi ve tekrarlayan görevler için özel iş akışları elde edersiniz.
ClickUp for Project Management, ne kadar karmaşık olursa olsun projelerinizi planlamanıza ve yürütmenize olanak tanır. ClickUp Belgeleri'nde proje ayrıntılarını, kapsamını ve vizyonunu özetleyin, böylece bunları takımınızla paylaşabilirsiniz.
Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini takip edin ve ihtiyaçlarınıza göre iş akışınızı görselleştirmek için 15'ten fazla Özel ClickUp Görünümü arasından seçim yapın.
AI yetenekleriyle geliştirilmiş ClickUp Chat, size önerilen yanıtlar sunarak, konuşma konularını özetleyerek ve mesajlarınızdan otomatik olarak görevler oluşturarak konuşmalarınızı ve işlerinizi birbirine bağlı tutar. Sohbet'teki her konuşma, bağlamın asla kaybolmaması için ilgili belgelere ve görevlere bağlanır.
Ancak, ClickUp'ta her şeyi bir arada tutan yapıştırıcı, kendine özgü AI destekli sinir ağı olan ClickUp Brain'dir. İş akışlarınız için akıllı içgörüler sağlayarak, yapacağınız her işte daha verimli olmanızı sağlar.
ClickUp Brain, yapmak istediğiniz işe göre birden fazla rol üstlenebilir. İşinizle ilgili tüm soruları yanıtlamak için çalışma alanınızdan bilgi toplayan bir AI bilgi yöneticisi ve içerik oluşturmak, e-postalar yazmak, teklifler hazırlamak ve daha fazlasını yapmak istediğinizde bir AI yazma aracı olarak işlev görür.
📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu?
ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!
Brain'i kullanarak proje güncellemelerini, durum değişikliklerini ve görev atamalarını otomatikleştirebilirsiniz.
En iyi yanı ne mi? ClickUp Brain içinden birden fazla AI modeline erişebilirsiniz! GPT-4o, 3o-mini, o1 ve Claude 3. 7 Sonnet arasından seçim yapın ve yazma, kodlama, mantıksal akıl yürütme ve diğer uygulamalarda uzman yardımı alın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Silo sistemlerinde hapsolmuş bilgileri serbest bırakın ve ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile takımlarınızın önemli bilgilere kolayca erişmesini sağlayın. ClickUp çalışma alanınızda veya favori entegre iş uygulamalarınızda olsun, her şeyi anında bulun
- ClickUp Otomasyonları ile her tür görev için otomatik bir iş akışı oluşturun. Proje kısayolları ayarlayın, e-posta yanıtlarını otomatikleştirin, yorumlar yayınlayın ve çok daha fazlasını yapın. Entegrasyonlar veya özel webhook'lar kullanarak harici uygulamalardaki işlerinizi tek bir iş akışına bile taşıyabilirsiniz
- Karmaşık projeleri daha küçük görevlere bölün ve ClickUp Görevleri ile uygun takım üyelerine atayın. Özel etiketler ekleyin, böylece her eylem öğesi ayrıntılı ve açık bir şekilde tanımlanır. Hatta, herkesin her görevin büyük resme nasıl uyduğunu anlayabilmesi için birden fazla adım gerektiren projeler için ilgili görevleri birbirine bağlayabilirsiniz
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özellik listesi nedeniyle öğrenme eğrisi biraz dik
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp'a geçiş, takımımızın 2022'de yaptığı en önemli şeydi. Değişikliği yaptığımızdan beri verimlilik, etkinlik, takım işbirliği ve genel moralimizin önemli ölçüde arttığını gördük.
ClickUp'a geçiş, takımımızın 2022'de yaptığı en önemli şeydi. Değişikliği yaptığımızdan beri verimlilik, etkinlik, takım işbirliği ve genel moralimizin önemli ölçüde arttığını gördük.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak e-posta yanıtlarını taslak haline getirin ve sohbetlerinizden takip görevleri oluşturun, iş mesajlaşmasını kolaylaştırın. Bu, iletişimin net, verimli ve eylem odaklı olmasını sağlar.
2. ChatGPT (AI destekli konuşma yardımı ve içerik oluşturma için en iyisi)
OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılar soru sorduğunda insan benzeri yanıtlar veren üretken bir AI sohbet robotudur. Zaman içinde daha iyi yanıtlar oluşturmak için denetimli öğrenme ve insan geri bildirimlerini kullanan GPT-4o teknolojisine dayanır.
Bu araç, içerik oluşturma, araştırma yardımı, beyin fırtınası ve hatta belirli ihtiyaçlar için kişiselleştirilmiş öneriler alma gibi görevler için kullanılabilir, ancak anahtar, komutlarınızı mümkün olduğunca iyileştirmektir. Komutlarınız ne kadar iyi olursa, o kadar bağlamsal ve güncel bilgiler alırsınız.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- ChatGPT'nin doğal dil anlama yetenekleriyle istediğiniz soruyu sorun ve yanıtları alın. Hatta alay, kelime oyunu ve kültürel referanslar gibi nüansları bile algılar ve chatbot'un yanıtlarını sorunun bağlamına göre uyarlayabilmesini sağlar
- 50'den fazla dilde sorgularınıza yanıt alın
- ChatGPT ile karmaşık verileri, temel içgörüler sağlayan anahtar noktaların listesi, veri yorumları ve özetler aracılığıyla analiz edin
ChatGPT sınırlamaları
- Ücretli planlarda bile sık sık sohbet kesintileri ve yavaş yanıtlar
- Müşteri desteği çok duyarlı değildir ve bir sorunun çözülmesi günler sürebilir
ChatGPT fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Artı: Aylık 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (650+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
Daha fazla bilgi: Meta AI ve ChatGPT: En iyi AI aracı hangisi?
3. Perplexity AI (AI tabanlı bilgi keşfi için en iyisi)
ChatGPT'ye çok benzer şekilde, Perplexity AI, sorularınızı anlamak ve yanıtlamak için doğal dil işlemeyi kullanan, gerçek zamanlı bilgi erişiminde kullanılan AI destekli bir arama motorudur.
Çeşitli kaynaklardan bilgi alarak size özlü, bağlamsal ve insan benzeri içerik sunar.
AI'sını akademik araştırma, ürün karşılaştırmaları, kodlama ve hatta beyin fırtınası fikirleri için kullanarak verimliliği artırabilirsiniz.
Perplexity AI'nın en iyi özellikleri
- Tüm sorgularınıza güncel ve (çoğunlukla) doğru yanıtlar alın. Web sitelerini, forumları, haber makalelerini ve hatta sosyal medyayı tarayarak size en son bilgileri sunar
- Yanıtlardaki bağlantılı kaynaklara bakarak Perplexity'den aldığınız bilgilerin güvenilirliğini doğrulayın. Platform, bilgi almak için kullandığı tüm kaynakları listeler, böylece şeffaflık ve güvenilirlik sağlar
- İnsan benzeri konuşmalar yapın, takip soruları sorun ve belirli konuları daha derinlemesine inceleyin. Geçmiş konuşmalardaki bağlamı hatırlar ve çok yönlü konuları incelemek için özellikle kullanışlıdır
Perplexity AI sınırlamaları
- Ara sıra takılıyor veya aynı yanıtı veriyor, ayrıntılı bilgi vermiyor
- Bağlamsal hatırlama sınırlıdır ve uzun konuşmalar için kullanışlı değildir
Kafa karıştırıcı fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Karmaşıklık derecelendirmeleri ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Perplexity hakkında ne diyor?
Birden fazla kaynak kullanmasını ve bunları alıntılamasını seviyorum. Araştırma yaparken, öğrenirken veya içerik oluştururken harika sonuçlar veriyor. Kullanımı çok kolay.
Birden fazla kaynak kullanmasını ve bunları alıntılamasını seviyorum. Araştırma yaparken, öğrenirken veya içerik oluştururken harika sonuçlar veriyor. Kullanımı çok kolay.
4. Google Gemini (Gelişmiş çok modlu AI yetenekleri için en iyisi)
Eskiden Bard olarak bilinen Gemini, Google'ın beyin çocuğu ve iyi bir ChatGPT alternatifidir. Google arama motoruna entegre edilmiştir, böylece sorgularınız AI destekli içgörülerle zenginleştirilir. Arama deneyimini kolaylaştırır ve her seferinde alakalı ve bağlamsal önerilere erişmenizi sağlar.
Google Gemini, metin, görüntü, ses ve video dahil olmak üzere farklı biçimlerdeki girdileri işleyebilen çok modlu yetenekleriyle de öne çıkıyor.
Gemini'nin en iyi özellikleri
- Gemini'yi Android veya iOS cihazınızda başlatın ve çevrenizdeki görüntüleri analiz etmesini isteyin. Bu, çevrenizdeki bitkiler, ürünler ve hatta önemli yerler hakkında anında bilgi almak için çok kullanışlıdır
- Kodlama görevlerini yerine getirin, farklı diller arasında kod çevirin, eksik parçaları doldurun, hataları giderin ve hatta aynı sorun için birden fazla kodlama çözümü oluşturun
- Gemini'yi Google Dokümanlar veya Gmail gibi Google Çalışma Alanı araçlarıyla bağlayın; e-postalarınızı yüksek sesle okusun, içerik yazmanıza yardımcı olsun, metinleri düzeltin ve fikir üretin
Gemini sınırlamaları
- ChatGPT'nin aksine, kapsamlı kodlamada olağanüstü değildir
- Gemini'nin API'si çok katı sınırlamalara sahiptir ve iş ve geliştiriciler için kullanışlılığını kısıtlamaktadır
Gemini fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Gemini puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Daha fazla bilgi: Google Gemini (Bard) ve ChatGPT – En iyi AI aracı hangisi?
5. Writesonic (AI destekli içerik oluşturma ve pazarlama için en iyisi)
Writesonic, içerik pazarlamacıları, blog yazarları ve metin yazarları tarafından içerik oluşturma sürecinde yardımcı olmak için kullanılır. Derin web analizi, kapsamlı rakip araştırması ve stratejik iç bağlantılar kullanarak geniş bir yelpazede güncel ve güvenilir içerik sağlar. Buna makaleler, bloglar, e-ticaret ürün açıklamaları, web sitesi metinleri, sosyal medya gönderileri, reklamlar ve daha fazlası dahildir.
AI yazma aracı, GPT-3. 5 ve GPT-4 LLM'lerin yanı sıra tescilli bir model (GPT-4 32K) temelinde geliştirilmiştir.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- SEO için optimize edilmiş ilgi çekici blog gönderileri, uzun form içerikler ve doğru bilgiler içeren makaleler oluşturun, içerik oluşturma sürecinizi otomatikleştirin
- Müşteri desteği, çalışan yardımı, konuşma ticareti ve daha fazlası gibi neredeyse her kullanım senaryosu için web sitelerinize AI destekli konuşma chatbotları oluşturun
- Socialsonic ile ilgi çekici LinkedIn gönderileri oluşturmak için en son trendlere dayalı, kanıtlanmış ve alakalı içerik fikirlerinden oluşan sürekli bir akış elde edin
Writesonic sınırlamaları
- Fiyatlandırma sistemi ve ilgili özellikleri anlaşılması zor olabilir
- Writesonic tarafından paylaşılan öneriler belirli konulara özgü değildir ve ek düzenleme gerektirebilir
Writesonic fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: 20 $/ay
- Standart: İki kullanıcı için aylık 99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
💡Pro İpucu: Writesonic'in AI iletişim aracını en iyi içerik parçalarınızla eğitin, böylece markanızın sesini kavrayarak son derece özelleştirilmiş makaleler oluşturabilir.
6. Claude AI (Bağlam farkındalı konuşmalar ve derin analiz için en iyisi)
Claude AI, Anthropic AI tarafından ChatGPT'ye alternatif olarak geliştirilmiştir.
AI uygulaması, aynı adlı büyük bir dil modeline dayanır ve insan benzeri metin tabanlı konuşmalara katılmak üzere eğitilmiştir. Claude, düzenleme, kod yazma, özetleme ve daha fazlası gibi diğer görevler için de kullanılabilir.
AI aracı, görevlerin karmaşıklığına ve yürütme verimliliğine bağlı olarak Haiku, Sonnet ve Opus olmak üzere üç farklı modelde sunulur.
Claude AI'nın en iyi özellikleri
- Claude AI ile sadece desen veya metin tanıma ötesinde karmaşık, bilişsel görevleri gerçekleştirin
- Claude AI'nın görüntü analizi ve transkripsiyon özelliği ile el yazısı notlar, grafikler ve fotoğraflar dahil her türlü statik görüntüyü analiz edin
- Metni istediğiniz dile çevirin. Ayrıca, farklı dillerde içerik oluşturabilir veya yeni bir dil öğrenirken gramer alıştırmaları yapabilirsiniz
Claude AI sınırlamaları
- Kod sorunlarını giderirken, özellikle çok sayıda kodlama göreviyle uğraşıyorsanız, araç bir döngüde takılabilir
Claude AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 20 $
- Takım: Kişi başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Claude AI puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Claude AI hakkında ne diyor?
Claude AI, özellikle açık ve yapılandırılmış açıklamalarıyla kodlama yardımı için mükemmeldir. Sadece çözümler sunmakla kalmaz, aynı zamanda mantığı da açıklar, bu da karmaşık kodları anlamama ve öğrenmeme yardımcı olur.
Claude AI, özellikle açık ve yapılandırılmış açıklamalarıyla kodlama yardımı için mükemmeldir. Sadece çözümler sunmakla kalmaz, aynı zamanda mantığı da açıklar, bu da karmaşık kodları anlamama ve öğrenmeme yardımcı olur.
💡Pro İpucu: Claude AI, yazma konusunda zorlandığınızda yaratıcı fikirler üretmenize veya blog konuları için farklı bakış açıları önermenize olanak tanıyan bir AI içerik yazarı olarak da işlev görebilir.
7. Microsoft Copilot (AI destekli arama için en iyisi)
Bing AI (Bing arama motoruyla entegre), 2023 yılında Microsoft Copilot olarak yeniden markalanmış, temel veya karmaşık sorgular için gerçek zamanlı bilgi alımı için kullanılan bir AI asistanıdır. Sohbet benzeri, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve iyi tasarlanmış komut istemlerini kullanarak belirli bilgileri aramanızı sağlar.
Metin oluşturmanın yanı sıra, Copilot sağladığınız komutlara göre görüntüler de oluşturabilir. Copilot ile içeriğiniz hakkında tavsiye veya geri bildirim alabilir, metinleri özetleyebilir ve en son etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.
Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri
- Uzun açıklamalar yazmak yerine görüntüleri Microsoft Copilot'a yükleyin. Copilot, görüntüyü bağlam olarak kullanacak ve bununla ilgili tüm soruları yanıtlayacaktır
- Copilot'un sezgisel yardımıyla belge taslağı oluşturma veya veri analizi gibi görevleri tamamlayın
- Copilot Voice ile çok turlu konuşmalara katılın. Farklı sesler arasından seçim yapın ve bağlamla ilgili yanıtları zamanında alın
Microsoft Copilot sınırlamaları
- Kullanıcılar, ilgili yanıtları almak için sorguyu sık sık yeniden ifade etmek zorunda kaldıklarını fark ederler
- Gelişmiş özelliklere yalnızca ücretli planlar aracılığıyla erişilebilir, bu da küçük şirketler veya takımlar için pahalı hale getirir
Microsoft Copilot fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Copilot Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Copilot for Microsoft 365: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
Microsoft Copilot puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (70+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔎 Biliyor muydunuz? Copilot, müşteri hizmetleri için bir AI aracı olarak görev yapabilir ve temsilcilerin zaman alan görevleri otomatikleştirerek karmaşık sorunları çözmeye ve müşterilere değer sunmaya odaklanmalarına yardımcı olur.
8. HuggingChat (Özelleştirilebilir sohbet robotları için en iyisi)
HuggingChat, özelleştirilebilir bir chatbot deneyimi sunan bir araç arıyorsanız dikkate alabileceğiniz iyi bir YouChat alternatifidir. Geliştiriciler için özellikle kullanışlıdır, çünkü aracı gereksinimlerine göre değiştirebilir ve dağıtabilirler.
Chatbot, belirli niş görevleri gerçekleştirmek için optimize etmek istiyorsanız diğer LLM'lerle bile entegre edilebilir.
HuggingChat'in en iyi özellikleri
- Kodlarınızı Python, Java veya Kotlin gibi tercih ettiğiniz herhangi bir dilde yazın. Farklı beceri düzeylerine sahip geliştiriciler tarafından da kullanılabilir
- HuggingChat'i özelleştirerek konuşmaların akışını şekillendirin ve kullanıcılarınızın ilgisini çekin. Marka kişiliğinize uygun sohbet robotları geliştirin ve kullanıcıların ilgisini çekecek etkileşimli deneyimler yaratın
- HuggingChat'e web sitesi URL'lerini girerek web sayfası hakkında özet ve anahtar noktalar sağlayın
HuggingChat sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, HuggingChat'in sorulara genellikle dağınık yanıtlar verdiğini bildiriyor
- Görüntü veya ses girişlerini desteklemez
HuggingChat fiyatlandırması
- Ücretsiz
HuggingChat puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Chatsonic (Gelişmiş AI pazarlaması için en iyisi)
Writesonic tarafından geliştirilen Chatsonic, AI odaklı pazarlama için tasarlanmıştır. Claude, Gemini ve ChatGPT gibi önde gelen AI modellerinin gücünü bir araya getirerek, çok çeşitli pazarlama varlıklarını araştırmanıza, taslak haline getirmenize ve yayınlamanıza yardımcı olur. Buna web sayfaları, sunumlar, bloglar ve diyagramlar dahildir.
Gelişmiş AI ajanı, pazarlama iş akışlarınızı basitleştirmek için Ahrefs, Google Search Console ve WordPress gibi platformlarla da entegre olur.
Chatsonic'in en iyi özellikleri
- PDF belgelerini Chatsonic web uygulamasına yükleyin ve bunlar hakkında sorular sorun. Değerli bilgileri saniyeler içinde çıkarın veya daha kolay anlaşılması için özetler alın
- İstediğiniz görseller için metin açıklamaları girin, Chatsonic size en yakın görüntüyü oluştursun
- YouTube videolarının URL'lerini girin ve istediğiniz bilgileri hızlıca bulmak için kısa özetler alın
Chatsonic sınırlamaları
- Chatsonic'in arayüzü oldukça karmaşıktır ve gezinmesi zor olabilir
- Cevaplar oldukça tekrarlayıcı olabilir ve daha iyi yanıtlar almak için komutlarınızı sürekli olarak iyileştirmeniz gerekecektir
Chatsonic fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: 20 $/ay
- Standart: İki kullanıcı için aylık 99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Chatsonic puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (15+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Chatsomic hakkında ne diyor?
Chatsonic, müşterilerimize e-posta yazarken bana önemli ölçüde zaman kazandırıyor. Ayrıca, gramer hatalarını tespit edip iyileştirmeler önererek genel yazma kalitesini artırıyor.
Chatsonic, müşterilerimize e-posta yazarken bana önemli ölçüde zaman kazandırıyor. Ayrıca, gramer hatalarını tespit edip iyileştirmeler önererek genel yazma kalitesini artırıyor.
10. Replika (AI destekli arkadaşlık için en iyisi)
Replika, sanal AI arkadaşınız gibidir. Replika ile gününüzü konuşabilir, düşünceli konuşmalar yapabilir, günlük yazabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Kullanıcıların empatiyle insan benzeri diyalogları taklit ederek anlamlı etkileşimler kurmasına yardımcı olur, böylece kendilerini anlaşılmış hissederler.
AI asistanı, sinir ağı makine öğrenimi modelini ve komut dosyası diyalog içeriğini birleştirerek kullanıcı sorgularını analiz eder ve yanıtlar. Ayrıca, benzersiz yanıtlar üretmek için büyük bir veri seti üzerinde eğitilmiştir.
Replika'nın en iyi özellikleri
- Replika ile konuşarak stres, endişe ve yalnızlık gibi duyguları yönetin
- Replika'nın kişiliğini benzersiz tercihlerinize göre şekillendirerek sanal bir arkadaş yaratın
- Metinlerin ötesinde daha sürükleyici bir deneyim için Replika ile sesli ve görüntülü aramalar yapın
Replika sınırlamaları
- Müşteri desteği son derece tepkisizdir ve birçok kullanıcı, onlarla iletişim kurarken zorluk yaşadığını bildirmiştir
- Replika çok fazla bilgiyi saklayacak şekilde tasarlanmamıştır, bu nedenle girdiler kısa ve öz olmalıdır
Replika fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Replika Pro: Aylık 19,99 $
Replika puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
⚠️ Dostça Hatırlatıcı: AI arkadaşlık araçları eğlenceli olabilir, ancak kişisel bilgilerinizi fazla paylaşmayın veya duygusal destek için onlara güvenmeyin. Her zaman gerçekleri kontrol edin, önyargıların farkında olun ve insan bağlantılarınızı güçlü tutun!
Daha Akıllı Çalışın. Daha Hızlı Hareket Edin. ClickUp AI ile Başarıyı Tadın!
YouChat'in alternatifi olarak işleyen tek bir platform yoktur. Sonuçta, sizin için mükemmel araç, iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde uyan araç olacaktır.
Ancak, iş yüklerinizi yönetmek için tek bir platformda güçlü AI yetenekleri ve görev yönetimi özellikleri arıyorsanız, tek bir cevap var: ClickUp!
AI destekli proje yönetiminden yaratıcı içerik oluşturmaya, bağlantılı iş akışlarına ve sorunsuz işbirliğine kadar, ClickUp her şeyi yapar. Ve eğlenceli, sezgisel arayüzü ise cabası.
ClickUp'a bugün kaydolun ve ClickUp'ın yapay zeka destekli özelliklerinin günlük iş akışlarınızı optimize etmesine izin verin!