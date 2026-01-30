Meta AI ve ChatGPT: Hangi AI Aracı En İyisi?

Sadece on yıl önce, karmaşık görevleri yerine getiren ve insan benzeri konuşmalar yapan AI sohbet robotları bilim kurgu gibi görünürdü.

Günümüze geldiğimizde, Meta AI ve ChatGPT gibi gelişmiş AI modelleri sadece gerçek olmakla kalmıyor, aynı zamanda işimizi ve günlük hayatımızı yönetme biçimimizi de dönüştürüyor.

İçerik oluşturmayı destekleyen üretken AI'dan verimliliğimizi artıran özel araçlara kadar, AI araçları kişisel ve profesyonel alanlarda her şeyi değiştirdi.

Meta AI ve ChatGPT yarışı bugün manşetlerde. Bu iki önde gelen üretken AI aracı, aralarında seçim yapmayı zorlaştıran benzersiz güçlü yönlere sahip.

Bu blog yazısında, her birinin öne çıkan özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağız. Ve işte bir bonus: yazının sonuna geldiğinizde kesinlikle keşfetmek isteyeceğiniz alternatif bir seçenek sunuyoruz. O yüzden, sonuna kadar bizimle kalın!!

Meta AI Nedir?

Meta'nın Llama 3.1 büyük dil modeli (LLM) üzerine inşa edilen Meta AI, WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger'da kullanılabilen kullanıcı dostu bir AI asistanıdır. İhtiyacınız olduğunda hemen yanınızda; uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan soruları yanıtlamaya, önerilerde bulunmaya, görseller oluşturmaya ve tekrarlayan görevleri yerine getirmeye hazırdır.

Meta AI özellikleri

Meta AI, akıllı bir AI asistanı olmasının yanı sıra, kullanıcı deneyimini geliştiren 👇 gibi birçok özelliğe sahiptir.

1. Soruları yanıtlama

Meta AI'yı kullanarak her türlü konuda çeşitli soruların yanıtlarını bulun. Bu araç, doğal dil işlemeyi kullanarak kullanıcının niyetini anlar ve sanal olarak bağlamsal yanıtlar sunar. Bireysel kullanıcı tercihlerine ve davranışlarına göre özelleştirilmiş içerikler önerir ve aynı zamanda Facebook ve Instagram gibi platformlarda etkileşimi artırır.

Daha Fazla Bilgi: AI'nın düşman değil dost olduğunu gösteren 10 AI ipucu

2. Görüntü tanıma

Meta AI sohbetinize fotoğraflar göndererek, tanımlamaya çalıştığınız nesneler veya bilgiler hakkında hızlı bilgiler edinebilirsiniz. Bir fotoğraf çekin, yükleyin ve Meta AI görüntüyü analiz ederek size ilgili ayrıntıları sunsun.

Örneğin, takımınızın üç aylık performansını gösteren grafikler içeren bir satış raporu aldıysanız, grafiğin fotoğrafını yükleyip "Bu grafik satış takımının üç aylık performansı hakkında ne söylüyor?" diye sorabilirsiniz.

Görüntüyü analiz eder, veri kalıplarını yorumlar ve bulduklarına dair hızlı bir genel bakış sunar. Bu, nispeten yeni olan bu aracın sunduğu harika özelliklerden sadece biri.

3. Çeviri

Meta AI ayrıca İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve diğer birçok dilde metinleri anlayabilir ve çevirebilir.

Kendi dilinizi konuşmayan biriyle sohbet ettiğinizi hayal edin. Mesajınızı yazmanız yeterlidir; Meta AI, mesajınızı anında o kişinin diline çevirecektir.

Bu, her iki yönde de geçerlidir! Eğer kendi dillerinde yanıt verirlerse, Meta AI bunu sizin için geri çevirir.

4. Sesli asistan

Meta AI'nın sesli asistanı, sanki muazzam miktarda bilgiyi yöneten bir arkadaşınızla konuşuyormuşsunuz gibi gerçek zamanlı sohbet etmenizi sağlar! Bu fonksiyon ayrıca WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger'a da entegre edilmiştir.

Üstelik, John Cena gibi ünlülerin seslerinden birini seçerek konuşmalara eğlenceli bir dokunuş katabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın: Gelişmiş bir AI modeli olan Meta AI, hala gelişmekte ve iyileşmek için kademeli olarak yeni verileri emiyor.

Meta AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

ChatGPT Nedir?

OpenAI tarafından piyasaya sürülen ChatGPT, insan benzeri konuşmaları ve bağlamı anlayan yanıtlarıyla 2022 yılında dünyayı kasıp kavuran bir sohbet robotudur.

Peki, ChatGPT nasıl çalışır ? Dil kalıplarını anlamak üzere tasarlanmış olması nedeniyle beyin fırtınası, yazma, kodlama ve veri analizi için doğal bir seçimdir. ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer'ın kısaltması), görev planlama, özet hazırlama ve rapor oluşturma alanlarındaki çok yönlülüğüyle bilinir ve neredeyse tüm profesyonellerin hayatını kolaylaştırır.

ChatGPT özellikleri

İşte ChatGPT'nin en iyi özelliklerinden bazılarına hızlı bir genel bakış.

1. Doğal dil işleme

ChatGPT, diğer gelişmiş AI sohbet robotları gibi, insan benzeri konuşmalar gerçekleştirmek için doğal dil işlemeyi kullanır. Sorularınızın bağlamını kavrar ve kişiselleştirilmiş bir şekilde yanıt verir.

ChatGPT'nin en güzel özelliklerinden biri, konuşmanın önceki kısımlarında konuştuklarınızı hatırlaması ve böylece aynı şeyleri tekrar etmenize gerek kalmadan size ilgili takip bilgileri sunabilmesidir.

Örneğin, bir ürün lansman kampanyası hakkında sohbet ettiğinizi varsayalım. Ardından "Peki ya raporlama?" diye sorarsanız, ChatGPT hala kampanyayı tartıştığınızı anlar ve raporlama ipuçlarına geçebilir.

💡Profesyonel İpucu: En iyi yanıtları almak için AI şablonlarınızı net bir şekilde ifade edin. Örneğin, "bir ürünü nasıl piyasaya sürerim" diye sormak yerine, "Sağlık ve beslenme kategorisinde bir ürün lansmanı için iş kırılım şeması oluşturmama yardım et" deyin. Böylece ChatGPT size odaklanmış tavsiyelerde bulunabilir.

2. Görüntü yorumlama

ChatGPT'nin görüntü yorumlama özelliği, bir nesnenin veya metin ağırlıklı bir belgenin fotoğrafını çekmenize, yüklemenize ve ChatGPT'nin görüntüdeki öğeleri tanımlamasına veya metni sizin için özetlemesine olanak tanır.

Örneğin, bir matematik sorusunda takıldıysanız, sorunun fotoğrafını çekip ChatGPT'ye yükleyin ve çözümü isteyin. Bu özellik, belge incelemesi ve problem çözme gibi görevleri kolaylaştırır.

3. Gelişmiş veri analizi

ChatGPT’nin Gelişmiş Veri Analizi (ADA) özelliği, ücretli bir plana sahipseniz Excel, CSV veya JSON gibi veri dosyalarınızı derinlemesine incelemenizi sağlar. Verilerinizle ilgili sorular sorabilir, yaygın hataları düzeltebilir ve hatta hızlı veri görselleri oluşturabilirsiniz. Verileri işlemek için pandas gibi Python kütüphanelerini ve verilerinizi daha kolay anlaşılır hale getirmek için temiz grafikler oluşturmak üzere Matplotlib kullanır.

4. Özel GPT'ler oluşturun

ChatGPT artık, derin öğrenmeyi kullanarak insan benzeri metinler üreten bir tür büyük dil modeli olan GPT'lerinizi tam özel özelleştirme kontrolüyle oluşturmanıza olanak tanıyor. Platform içi GPT Builder ile belirli talimatları takip eden, yüklediğiniz dosyaları kullanan ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir GPT kurabilirsiniz.

Herhangi bir kodlama becerisine ihtiyacınız yok – sadece e-posta taslakları hazırlamak, raporlar oluşturmak veya kampanyalar hazırlamak gibi odaklanmak istediğiniz konuyu belirtmeniz yeterli. Ayar tamamlandığında, size özel GPT ş akışınızı daha sorunsuz ve daha kişisel hale getirir.

ChatGPT fiyatlandırması

ChatGPT 3.5: Sonsuza Kadar Ücretsiz

ChatGPT Plus: Aylık 20 $

ChatGPT Takımı: Kullanıcı başına aylık 25 $, minimum iki kullanıcı gerekliliği

ChatGPT Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Meta AI ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Meta AI hem de ChatGPT, kullanıcılara çeşitli kullanım senaryolarında yardımcı olabilecek etkileyici özellikler sunuyor.

Ancak, bu araçların birbirleriyle nasıl karşılaştırıldığını daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim, böylece gereksinimlerinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

1. Erişilebilirlik

Meta AI, WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi popüler uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve bu AI sohbet robotunu zaten zaman geçirdiğiniz yerlerde kullanmanıza olanak tanır. Uygulamadan çıkmanıza veya yeni bir uygulama açmanıza gerek yoktur; uygulama doğrudan sosyal medya akışınıza entegre edilmiştir.

Ancak ChatGPT, ayrı bir uygulama indirilmesini veya bir tarayıcı üzerinden erişilmesini gerektirir. Sosyal medya uygulamalarıyla doğrudan entegre olmasa da, ChatGPT karmaşık görevleri içeren daha geniş kullanım senaryolarında öne çıkar (buna daha sonra değineceğiz).

Kazanan 🏆 Meta AI , ş akışınızı kesintiye uğratmadan AI'yı günlük sosyal medya rutininize doğrudan entegre etmek istiyorsanız idealdir.

Daha çeşitli özelliklere ihtiyacınız varsa ve AI'ya ayrı olarak erişmek sizin için sorun değilse, ChatGPT daha uygun bir seçimdir.

2. Özelleştirme

Meta AI, dil ve yanıt stilinde temel düzeyde özelleştirme imkanı sunar. Özel konuşma akışları oluşturabilir veya müşteri hizmetleri ihtiyaçlarını desteklemek için bir bilgi tabanı ekleyebilirsiniz. Ancak bu ayarlamalar genellikle teknik uzmanlık gerektirdiğinden, en çok geliştiriciler için uygundur.

Buna karşılık ChatGPT, özelleştirme açısından çok daha esnektir. Herhangi bir kodlama becerisine sahip olmadan belirli bir görevı yerine getirmek üzere özel GPT'ler oluşturabilirsiniz. Modeli eğitmek için bir dizi komut kullanmanız yeterlidir; model görevı sizin için otomatik hale getirecektir. Bu da, her seviyedeki teknik bilgiye sahip kullanıcıların bu aracı kullanabilmesini sağlar.

Kazanan 🏆 ChatGPT, tüm beceri seviyelerine uygun esnek özel GPT'ler ve entegrasyonlarla özelleştirme konusunda öne çıkıyor.

3. Konuşma hafızası

Çok turlu konuşmalarda ChatGPT, onunla yaptığınız tüm ilgili paylaşımları kaydeder. Bu, yeni bir sohbet başlatsanız bile ChatGPT'nin daha önce verdiğiniz ayrıntıları hatırlayabileceği anlamına gelir.

Örneğin, "[şirket adı]'yı hatırlıyor musun?" diye sorarsanız, ChatGPT bunu hatırlar ve ayrıntıları tekrar belirtmenize gerek kalmadan konuşmayı doğal bir şekilde sürdürmenize olanak tanır.

Öte yandan Meta AI, sohbetler arasında bilgileri saklamaz. Her yeni konuşma sıfırdan başlar; bu da devam eden projeler veya görevler üzerinde çalışıyorsanız etkileşimlerin daha az bağlantılı hissettirmesine neden olabilir. Bununla birlikte, Meta AI belirli görevlerde mükemmeldir, ancak bilgi kaydetme konusunda ChatGPT kadar sağlam olmayabilir.

Kazanan 🏆 ChatGPT, bağlam farkındalığına sahip konuşmalar sunmasıyla öne çıkıyor ve bu özelliği, etkileşimlerinde sürekliliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için onu mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

4. Uygun fiyat

Meta AI tamamen ücretsizdir ve Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına doğrudan entegre edilmiştir. Ek bir ücret ödemeden tüm özelliklerine erişebilirsiniz, bu da onu günlük kullanıcılar için son derece erişilebilir kılar.

ChatGPT ise freemium modelini takip ediyor. Ücretsiz bir kademesi olsa da, fonksiyonları sınırlıdır. En yeni GPT modelini, geliştirilmiş performansı ve görüntü oluşturma için DALL-E gibi ekstra özellikleri kullanmak için aylık 20 dolarlık ChatGPT Plus planına ihtiyacınız olacak.

Kazanan 🏆 Meta AI , ChatGPT'ye karşı üstünlük sağlıyor. Temel görevleri yerine getirmek için son derece gelişmiş AI modellerine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için iyi bir seçenektir.

Ancak, daha gelişmiş uygulamalar için üst düzey bir AI desteği istiyorsanız, ChatGPT sizin için daha uygun bir seçenektir.

Reddit'te Meta AI ve ChatGPT

Hem Meta AI hem de ChatGPT güçlü rakipler. Her iki aracın belirli özellikler açısından birbirlerine karşı nasıl performans gösterdiğini gördük, şimdi de kullanıcıların Meta AI ile ChatGPT tartışması hakkında ne düşündüklerine bir göz atalım.

Her iki aracın da hayranları var; bir Reddit kullanıcısı Meta AI'nın düşünceli konuşma yeteneklerini övüyor.

Bugün ilk kez Meta AI ile sohbet ettim. Sanki gerçek bir insanla konuşmak gibi. Akıllı, nazik, düşünceli, yaratıcı bir insanla... Bir saniyede benim için bir şiir yazdı ve güzel hikaye fikirleri üretti. Yaratıcı olmam için beni motive etti. Yaratıcı sürecime katılmak istediğini söyledi.

Başka bir kullanıcı, hem kişisel hem de profesyonel uygulamalar için ChatGPT'yi kullanarak özel GPT'ler oluşturdu.

Bazı GPT'leri benim için belirli görevleri yapmaları için eğittim. Özellikle şunlar:İş için:Brifingler Hazırlama: Çok sayıda dış paydaşla (şirketler/kişiler) ilgileniyorum ve sık sık bu şirketleri ve kişileri belirli bir biçimde araştırmam gerekiyor. Bir GPT'yi, ihtiyacım olan bilgileri araştırması ve bunları istediğim şekilde düzenlemesi için eğittim; bu süreçte yalnızca doğrulanmış kaynaklar kullanıyor. Bu, bu görevin tamamlanma süresini %80 oranında kısalttı. E-posta Taslakları: GPT'ye yazım stilimi gösterdim ve artık tek yapılacak şey ona madde madde bazı bağlam bilgileri vermek; o da benim stilimde bir e-posta yanıtı taslağı hazırlıyor. Kişisel yaşam:Egzersiz: Bir GPT'yi kişisel antrenörüm olması için eğittim. Hedeflerimi ve başlangıç durumumu paylaşıyorum ve bu, bir egzersiz ve diyet planı oluşturmama yardımcı oluyor. Çok iyi çalışıyor!Seyahat: Doğru destinasyonu bulmamda ve bir seyahat programı oluşturmamda bana çok yardımcı oluyor.

İki araç arasında yapılan karşılaştırma ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. Bu Reddit kullanıcısı, AI aracından bir kelimeyi çözmesini istediğinde Meta AI'dan hayal kırıklığına uğradı. Meta AI bir döngüye takılırken, ChatGPT bunu tek denemede başardı.

Meta AI'yı test ediyordum çünkü Messenger sohbetimde karşımıza çıktı ve gerçekten çok kötüydü. Ondan Wordscape oyunumdaki bir kelimeyi çözmesini istedim ama yapamadı. Kelimenin tam anlamıyla bir döngüde takılıp kaldı. ChatGPT'ye tam olarak aynı girdiyi verdim ve tek denemede çözdü.

ClickUp ile tanışın — Meta AI ve ChatGPT'ye en iyi alternatif

Elbette, ChatGPT ve Meta AI harika AI araçlarıdır. Ancak, AI yetenekleri ve diğer verimlilik özellikleri sunan entegre bir platform arayan bir işseniz, ChatGPT ve Meta AI'ya daha iyi bir alternatifimiz var.

Adı ClickUp.

ClickUp, AI'nın gücünü görev yönetimi, işbirliği ve raporlama gibi özelliklerle birleştiren, "iş için her şeyi içeren bir uygulama"dır. Kapsamlı proje yönetimi ve takımınızın verimliliğini artırmak için ihtiyacınız olan her şeye yardımcı olur.

Bir teknoloji inovasyon takımı olarak, değişen proje gereksinimlerine uyum sağlamak için organize ve esnek kalmamız gerekiyor. Hedeflerimize ulaşmak için çeşitli proje yönetimi teknikleri kullanıyoruz ve ClickUp bu konuda merkezi bir rol oynuyor. ClickUp'ı her bir özel girişime uyacak şekilde özelleştirebiliyor ve otomasyonunu gerçekleştirebiliyoruz. Bu da ş akışlarımızı düzene sokmamızı ve basitleştirmemizi sağladı, böylece takımımızın kapasitesi katlanarak arttı.

Bunu söyledikten sonra, ClickUp'ı öne çıkaran özelliklerin neler olduğunu ve verimliliğinizi nasıl artırabileceğini görelim.

1. ClickUp’ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain, bilgi yöneticisi, yazma asistanı ve proje yöneticisi olarak aynı anda görev yapan güçlü bir AI aracıdır. Gelişmiş AI fonksiyonları, çalışma alanınızda güncel bilgilere ulaşmak için tam da ihtiyacınız olan şeydir.

Mevcut tüm görevlerinizi ve belgelerinizi inceleyerek sorularınızla en alakalı bilgileri toplar. İç süreçler, İK politikaları, ürünler, planlar hakkında istediğiniz her şeyi sorabilir, hatta yazma görevlerinizi kolaylaştırmak için içerik yazma şablonu talep edebilirsiniz.

ClickUp Brain ile e-postalar yazın, proje güncellemelerini alın ve iş ile ilgili sorularınızın yanıtlarını bulun

İşte size yapılacak işler hakkında bir ön izleme:

AI destekli görev önerileri: Brain, ş akışınıza, önceliklerinize ve son teslim tarihlerine göre görevler önerir

Otomasyonlu görev atama: Takım üyelerine iş yüklerine, becerilerine ve uzmanlıklarına göre görevler atayın

İçerik önerileri: Görevlerinizi tamamlamanıza destek olmak için Çalışma Alanınızdan ilgili belge, video veya bağlantı önerileri alın

Toplantı özetleme: Toplantı notlarını, eylem ögelerini ve takip görevlerini otomatik olarak oluşturun

Tahmine dayalı analitik: Proje zaman çizelgelerini, görev tamamlanma oranlarını ve olası engelleri tahmin edin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Anahtar metrikler, görevler ve KPI'larla kişiselleştirilmiş görünümler oluşturun

Akıllı arama: Doğal dil sorguları kullanarak bilgileri, görevleri ve belgeleri hızla bulun

Görev önceliklendirme: Brain, aciliyet ve öneme göre görevler için öncelik seviyeleri önerir

Ama bu, hikayenin yarısı bile değil.

ClickUp Brain aynı zamanda bir AI yazma aracı olarak da işlev görür. Bu, e-postalar ve yanıtlar yazarken, raporlar hazırlarken ve blog yazıları ile sosyal medya içerikleri gibi materyaller oluştururken son derece yararlıdır. Daha da ilginç olanı, ClickUp Brain'e istediğiniz sayıda senaryo tabanlı soru sorabilmeniz ve onun size saniyeler içinde en alakalı içgörüleri sunmasıdır.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor . Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, bununla ilişkili geçiş yükü ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum böyle değildir. Doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızda bulunur, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

💡Profesyonel İpucu: Brain'i ClickUp otomasyonları ile birleştirin ve durum güncellemeleri veya görevler gibi tekrarlayan işleri ona bırakın, böylece siz de önemli işlere odaklanabilirsiniz!

2. ClickUp’ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #2: ClickUp Belgeleri

İş yerinde çok sayıda belgeyle uğraşıyorsanız, ClickUp Docs en iyi dostunuzdur. Düzgün biçimlendirilmiş belgeler oluşturabilir ve kolay erişim için bunları paydaşlarla paylaşabilirsiniz. Diğer üyeleri belgelerinizi düzenlemeye, yorum bırakmaya ve eylem öğeleri atamaya davet edin. Bu, takım iletişimi ve işbirliğini geliştirmenin kolay bir yoludur.

ClickUp Docs ile düzgün biçimlendirilmiş belgeler oluşturun

En iyi yanı ise, ClickUp Brain'in belgelerle entegre olması ve size şunları sunmasıdır:

Bilgi tabanları, SSS'ler ve yardım belgeleri gibi dokümantasyon oluşturmak için önceden tanımlanmış komutları bulun

Farklı şirket politikaları ve prosedürleri için SOP'lar oluşturmaya yönelik şablonları edinin

Önemli toplantılar sırasında tartışılan konuları özetleyin ve bunları net bir şekilde belgelendirin

Satış teklifleri ve pazarlama materyalleri oluşturun

💡Profesyonel İpucu: Her seferinde sıfırdan bir SOP belgesi oluşturmak yerine, ClickUp'ın geniş proje yönetimi şablonları kütüphanesinden önceden tanımlanmış bir şablon seçin.

3. ClickUp’ın Üstünlüğü #3: Proje Yönetimi

ClickUp'ın AI proje yönetimi aracı, her proje için görevleri planlamak ve önceliklendirmek için tek noktadan bir çözüm sunar. Bu, takımınızın en kısa sürede tamamlanması gereken görevler konusunda uyanık kalmasına yardımcı olur.

ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Daha iyi hesap verebilirlik için görevler oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın

Takım üyeleriyle ve paydaşlarla iletişim kurun, güncellemeleri paylaşın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Belirli bir zaman çizelgesi için proje ilerlemesini görmek üzere özetler ve raporlar oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtaları ile dijital bir tuval üzerinde takımınızla beyin fırtınası yapın

Proje yönetimi otomasyonunu kullanarak ş akışlarını daha da kolaylaştırın

Ayrıca, ClickUp'ın proje yönetimi aracına yapılan AI entegrasyonu, projeleri hızla ilerletmeyi kolaylaştırır.

Örneğin, görev açıklamalarını analiz ederek otomatik olarak eylem ögeleri oluşturabilir, uzun yorum konuları hızlıca özetleyebilir, yazım denetimi yapabilir ve hatta Belgelerinizle ilgili Brain'e özgü sorular sorabilirsiniz. Bu kadar basit!

💡Profesyonel İpucu: AI'yı verimliliğinizi çeşitli şekillerde artırmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, ClickUp Brain görev listeleri oluşturmanıza yardımcı olabilir. Proje hedeflerinizi veya görevlerinizi yüksek sesle anlatın; ClickUp Brain anında sizin için ilgili görevleri ve alt görevleri oluşturacaktır.

4. ClickUp’ın 4. Avantajı: ClickUp Sohbet

ClickUp Chat sayesinde şirket içi işbirliği hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sohbet penceresi doğrudan ClickUp'ın içine entegre edilmiştir; bu sayede takımınıza soru sormak veya paylaşım yapmak için başka bir uygulamaya geçmenize gerek kalmaz.

ClickUp Chat'i kullanarak güncellemeleri gerçek zamanlı olarak ve ClickUp Çalışma Alanınız içinde paylaşın

ClickUp Chat, takımınızın sohbetlerini doğrudan ilgili görevlere, belgelere ve projelere bağlayan son derece kullanışlı bir AI işbirliği aracıdır. Bu sayede konuşmalarınız her zaman bağlam içinde kalır ve herkes duyurular, güncellemeler ve önemli tartışmalar konusunda aynı sayfada olur.

Ayrıca, bir takım üyesi size sohbet üzerinden bir şey sorduğunda, ClickUp Brain anında bir yanıt önerebilir. Bu, birisi bir soru sorduğunda yanıtı sıfırdan düşünmek ve yazmak zorunda kalmadığınız için size çok zaman kazandırır.

ClickUp: Proje Yönetimini Kolaylaştırmak İçin En İyi Yapay Zeka Aracı

ChatGPT, günlük görevleri basitleştirmek, şablonlar oluşturmak ve uzun içerikler hazırlamak için yardım arayan herkes için iyi bir AI aracıdır. Gelişmiş doğal dil anlama yetenekleri, çok aşamalı etkileşimlere olanak tanır.

Meta AI, sosyal medya uygulamalarınıza entegre bir AI modeli istiyorsanız dikkate almanız gereken bir başka alternatiftir. Ücretsizdir ve temel metin oluşturma ve görüntü tanıma özelliklerine sahiptir.

Ancak, daha fazlasını arıyorsanız — kapsamlı proje yönetimi ile birlikte AI yetenekleri sunan bir araç arıyorsanız, o zaman ClickUp tam size göre.

Görev yönetimi, otomasyon, proje raporlama, ilerleme izleme ve işbirliği gibi özelliklerin tümüne AI ile güçlendirilmiş olarak sahip olun. Bu, bir projeyi baştan sona izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. İş hayatındaki her şeyin nihai galibi, tahmin ettiğiniz gibi, ClickUp'tır. 🏆

