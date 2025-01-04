daha Hızlı İçerik Oluşturma için En İyi 15 AI İçerik Yazarı

AI, içerik oluşturmayı dönüştürerek her zamankinden daha hızlı ve verimli hale getiriyor. Ancak özünde, harika içerik hala empati, yaratıcılık ve okuyucularda yankı uyandıran kişilik gibi insani dokunuşlara ihtiyaç duyar.

İşte burada AI araçları devreye girer. Sizinle birlikte çalışmak için tasarlanan bu araçlar, sizi yerinize geçirmek yerine, tekrarlayan görevleri otomatikleştirme gibi ağır işleri üstlenir, böylece siz en önemli şeye odaklanabilirsiniz: bağlantı kuran ve dönüşüm sağlayan içerik oluşturmak.

Süreçlerinin bir parçası olarak AI'yı benimseyen pazarlamacılar, ROI'da %70'e varan artışlar görüyor. Doğru araçlarla AI sadece verimli olmakla kalmaz, aynı zamanda güçlendirici bir rol de oynar.

via Semrush

AI yazma araçlarını derinlemesine inceledikten sonra, en beğendiğim araçları bir liste halinde derledim. Bu araçlar, aşırı süslü sözler yerine ne istediğimi anladıklarını hissettirdiler. Listeye göz atalım!

⏰ 60 Saniyelik Özet Yüksek kaliteli, gerçeklere dayalı içerik üreten, çıktıyı kişiselleştirmenize olanak tanıyan ve kullanımı kolay AI içerik yazarlarını arayın. İşte bugün mevcut en iyi 15 AI içerik yazarı listemiz: ClickUp : AI içerik oluşturma ve iş akışı otomasyonu için en iyisi

Copy. ai : Kolay ve geniş ölçekli içerik oluşturma için en iyisi

Rytr : Farklı biçimlerde çok yönlü içerik oluşturmak için en iyisi

Grammarly : İçeriğinizi düzenlemek için en iyisi

Frase : SEO odaklı içerik oluşturma ve optimizasyon için en iyisi

Jasper. ai : Pazarlama odaklı AI içerik oluşturma için en iyisi

Anyword : Veri odaklı içerik oluşturma için en iyisi

Writesonic : AI destekli içerik oluşturma ve SEO optimizasyonu için en iyisi

ChatGPT : Hızlı ve çok yönlü AI destekli içerik yazımı için en iyisi

Wordtune : Hızlı ton ayarlamaları ve basit yeniden yazımlar için en iyisi

Sudowrite : AI destekli yaratıcı yardım arayan kurgu yazarları için en iyisi

Article Forge : Otomatik uzun form içerik oluşturma için en iyisi

Quillbot : İçeriği iyileştirmek ve netliği artırmak için en iyisi

Hypotenuse AI : İçerik oluşturmayı ölçeklendiren e-ticaret markaları için en iyisi

Hemingway Uygulaması: Kısa ve net yazmayı sevenler için en iyisi

Bir AI içerik yazarında nelere dikkat etmelisiniz?

Bulabildiğim neredeyse tüm AI içerik yazarlarını denedikten sonra, beşinci denememde en iyi AI içerik yazarlarını diğerlerinden ayıran özelliklerin ne olduğunu net bir şekilde anladım. İşte özeti:

İçeriğin çıktı kalitesi : Tüm AI yazma araçları aynı değildir; her zaman yaratıcılık ile netlik arasında denge kuran araçları tercih edin

Kullanım kolaylığı : En iyi AI yazma araçları, teknoloji konusunda bilgisi olmayanlar için bile sezgiseldir. Kullanmak için AI alanında doktora gerektirmeyen bir araç seçin

Kişiselleştirme özelliği : İyi AI araçları, pazarlama kampanyalarınız (veya Google Ads'teki reklam kampanyalarınız) için hedef kitlenize özel içerik oluşturmanıza olanak tanır. Kişiselleştirme, markanızın sesini korumak için anahtar öneme sahiptir

İçeriğin gerçek doğruluğu: AI yazma oluşturucular yaratıcı olabilir, bazen fazla yaratıcı olabilir. Doğruluğu önceliklendiren araçları arayın; SEO stratejiniz ve güvenilirliğiniz buna bağlıdır

💡 Profesyonel İpucu: AI tarafından oluşturulan içeriğin gerçeklere dayalı olmasını sağlamanın en iyi yolu, verileri kendiniz sağlamaktır. Güvenilir istatistikler veya sayılar arayın, bunları AI yazma asistanlarınıza sağlayın ve bunları içeriğe alakalı ve değerli bir şekilde eklemelerini isteyin.

Fiyatlandırma : Harika içerikler bütçenizi zorlamamalı. Esnek fiyatlandırma ve paranızın karşılığını fazlasıyla veren bir araç bulun

Kelime sınırı : Ne kadar içeriğe ihtiyacınız olacağını düşünün. Birçok AI platformu hem sınırlı hem de sınırsız planlar sunar, bu nedenle ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçin

Sunulan şablonlar: Şablonlar gizli sırdır. Aracın, içerik pazarlama ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli kullanıma hazır biçimlere sahip olduğundan emin olun

Ayrıca okuyun: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için 7 Ücretsiz İçerik Yazma Şablonu

En İyi 15 AI İçerik Yazarı

Beklediğiniz an geldi: En iyi sonuçları sunan AI içerik yazarlarının nihai listesi. Hadi başlayalım!

1. ClickUp (AI içerik oluşturma ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp Docs ile belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin, değişiklikleri izleyin ve herkesin aynı sayfada olduğundan emin olun

ClickUp, bir AI yazma aracında aradığım her şeye ve daha fazlasına sahip.

Elbette, aklınıza gelebilecek her görev ve içerik türü için şablonlarla doludur ve son teslim tarihlerini, yaklaşan projeleri ve performans ölçütlerini takip etmek için mükemmel bir proje yönetimi yazılımıdır. Ama asıl sevdiğim şey, muhteşem AI'sı.

ClickUp Brain, hızlı arama listesinde profesyonel bir düzenleyiciye sahip olmak gibi bir his verir. Sadece içeriği iyileştirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda mantıklı iyileştirmeler de önerir.

En iyi yanı ne mi? Her şey, kelimenin tam anlamıyla her şey, bir göreve dönüştürülebilir.

Paydaşları atayabilir, iletişimi kaydedebilir ve hatta görevleri gerçek zamanlı düzenleme için ClickUp Belgeleri' ne gömebilirsiniz. Düzenleyicilerim ve ben birlikte çalışabilir, değişiklikleri anında görebilir ve korkunç "Kim neyi düzenledi?" dramasından kaçınabiliriz.

ClickUp ile netliği, tutarlılığı ve genel kaliteyi artırmak için akıllı öneriler alın

Şöyle açıklayayım:

Fikirler ve özetler oluşturun : İlham mı arıyorsunuz? ClickUp Brain, AI süper güçlerini kullanarak hedef kitlenize mükemmel şekilde uyan içerik fikirleri ve ayrıntılı özetler oluşturur

Otomatik sosyal medya gönderileri oluşturun : Beyin fırtınasından planlamaya kadar, ClickUp Brain size destek olur. Manuel yükleme zahmeti olmadan sosyal medya gönderilerinizin tüm platformlarda tutarlı olmasını sağlar

Yazarın blokunu aşın: Boş bir sayfaya mı bakıyorsunuz? ClickUp Brain, dakikalar içinde yüksek kaliteli taslaklar oluşturarak zaman kazandırır ve yaratıcılığı tetikler

Gerçek zamanlı işbirliği : ClickUp Dokümanlar, geri bildirim veya düzenleme gerektiğinde hayat kurtarıcı oluyor. Google Dokümanlar gibi, ancak canlı düzenleme ve görev entegrasyonu ile daha akıllı

İş akışlarını otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları, tüm araçlarınızı ve süreçlerinizi birbirine bağlayarak hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Daha az e-posta, daha fazla yazma

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

360 derece görünüm : Görevleri ve projeleri yönetmek için 15'ten fazla özel görünüm sunar

AI yazma asistanı : Yüksek kaliteli içerik için 100'den fazla araştırma tabanlı araç sağlar

İşbirliği araçları : Beyaz Tahtalar, ClickUp Belgeleri ve : Beyaz Tahtalar, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Zihin Haritaları ile ekip çalışmasını mümkün kılın

Gerçek zamanlı gösterge panelleri : ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerleme takibini bir bakışta sunun

Özel otomasyon : Zaman kazanmak için tekrarlayan görevleri yerine getirin

Uygulama entegrasyonları : Akıcı iş akışı otomasyonu için 1.000'den fazla uygulamaya bağlanın

Şablon kitaplığı: Tüm takımlar için 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablona erişim

ClickUp sınırlamaları

Premium erişim : Ücretsiz plan ve misafirler AI özelliklerine erişemez

Öğrenme eğrisi: Gelişmiş özellikler, yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7

İş: Aylık 12 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

✨ İdeal kullanım alanları: Proje yönetimi ve yapay zeka destekli içerik oluşturma için hepsi bir arada bir araç arayan takımlar.

📌 Reddit Consensus: ClickUp AI Verimliliği Nasıl Yeniden TanımlıyorClickUp AI, kullanıcıların görev özetleri, Özel Alanlar ve gömülü AI araçları gibi özellikleri kullanarak operasyonel iş akışlarını iyileştirmelerine yardımcı olarak takımların sınırları zorlamasına yardımcı oluyor. Öne çıkan bir hikaye, AI'nın sadece üretim görevlerini organize etmek için değil, aynı zamanda doğrudan ClickUp içinde sorunsuz müşteri iletişimi ve çalışan eğitimi oluşturmak için de kullanıldığı bir 3D üretim atölyesini öne çıkarıyor.

SOP kılavuzlarını OpenAI ile entegre etmekten paydaşlar için akıllı güncellemeler oluşturmaya kadar, ClickUp AI iş akışlarını yönetmekle kalmaz, bunları merkezileştirir ve geliştirir. Takımlar artık araçlar arasında gidip gelmek zorunda kalmaz; daha akıllı, daha hızlı ve daha işbirliği içinde çalışır.

✨ Önemli nokta: ClickUp AI'nın çok yönlülüğü, günlük iş akışlarında yenilik arayan takımlar için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

2. Copy. ai (Kolay ve büyük ölçekli içerik oluşturma için en iyisi)

Hiç boş bir ekrana bakarak doğru kelimelerin sihirli bir şekilde ortaya çıkmasını dilediğiniz oldu mu? Bu duyguyu çok iyi bilirim ve işte tam da bu noktada Copy.ai devreye giriyor.

Etkileyici GPT-3 motoruyla çalışan bu AI yazma asistanı, fikir üretmenize, ayrıntılı raporlar hazırlamanıza veya doğru sloganı oluşturmanıza yardımcı olur.

İş akışlarını oluşturmanın, sohbetleri proje olarak kaydetmenin ve tutarlı bir marka sesi oluşturmanın ne kadar kolay olduğu beni etkiledi.

En iyi yanı ne mi? O kadar sezgisel ki, anlamak için daha az zaman harcayıp, içerik oluşturmaya daha fazla zaman ayıracaksınız.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli içerik oluşturma : Bloglardan satış metinlerine kadar SEO için optimize edilmiş içeriği saniyeler içinde oluşturun

Marka ses tutarlılığı : İçeriği, benzersiz tonunuzu ve mesajınızı yansıtacak şekilde özelleştirir

Verimli ş Akışları : Web seminerlerini özetleme veya rakip analiz raporları oluşturma gibi görevleri otomatikleştirir

İşbirliği özellikleri : Paylaşımlı görünürlük ve kolaylaştırılmış içerik üretimi için takım alanları sağlar

Çok yönlülük: Altyazılar, e-postalar ve yaratıcı yazılar dahil olmak üzere birçok içerik türünü işleyin

Copy.ai sınırlamaları

Sınırlı uzun form özellikleri : Ücretsiz plan, uzun form içerik oluşturmayı desteklemez

Ş Akışı gecikmeleri : Karmaşık ş akışları oluşturmak beklenenden daha uzun sürebilir

Maliyet endişeleri: Ücretli planlar, küçük takımlar veya serbest çalışanlar için pahalı gelebilir

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 49 $/ay

Gelişmiş: 249 $/ay

Copy. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

📌 Reddit Konsensüsü: ChatGPT ama daha iyi — kullanıcılar böyle diyor. Copy. ai, GPT-4'ün kullanım sınırlamalarıyla ilgili şikayetleri ele aldığı için Reddit'te dikkat çekti. Kullanıcılar, Copy. ai'nin GPT-4'ü aynı kısıtlamalar olmadan kullanmasını ve içerik oluşturma işlevselliğini artıran bir dizi şablon ve özellik ile birlikte sınırsız erişim sunmasını takdir ediyor. Bazıları deneme sürümünü kısıtlayıcı bulurken, diğerleri ChatGPT gibi araçlara büyük ölçüde güvenen ancak daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyanlar için potansiyel değeri not etti. Özetlemek gerekirse:

via Reddit

✨ İdeal kullanım alanları: Marka tutarlılığını korurken büyük ölçekte zahmetsiz içerik üretimi ihtiyacı olan işletmeler ve pazarlamacılar.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Kopya AI Alternatifi ve Rakibi

3. Rytr (Çeşitli biçimlerde çok yönlü içerik oluşturmak için en iyisi)

via Rytr

Sezgisel ve çok yönlü bir AI yazma aracı arıyorsanız, Rytr mükemmel bir seçimdir. Yalnızca işlere yönelik araçların aksine, teknik karmaşıklıklar yerine hikaye anlatımı ve etkileşime öncelik veren içerik oluşturucular, serbest çalışanlar ve pazarlamacılar için uygundur.

Rytr'ı öne çıkaran şey sadeliğidir. Bir cümleyi yeniden yazmanız, kısaltmanız veya genişletmeniz gerekirse, içerik türünü seçmek, bağlamı sağlamak ve gerisini AI'ya bırakmak kadar kolaydır.

🍪 Bonus: Rytr, içeriğinizin iyi sıralanmasını sağlamak için SERP analizcisi ve anahtar kelime oluşturucu gibi SEO araçları içerir.

Rytr'ın en iyi özellikleri

AI yazma çok yönlülüğü : 40'tan fazla içerik türünde blog gönderileri, reklam metinleri, ana hatlar ve daha fazlasını oluşturur

İçerik iyileştirme araçları : Daha fazla netlik için içeriği otomatik olarak yeniden yazın, kısaltın veya genişletin

SEO optimizasyonu : Arama sıralamalarını iyileştirmek için SERP analizörü ve anahtar kelime araştırma aracı içerir

İntihal denetleyicisi : Her içeriğin orijinal ve benzersiz olmasını sağlar

Takım işbirliği : Takım görünürlüğü ve proje paylaşımı için özellikler sunar

Chrome uzantısı: Tarayıcınızda doğrudan sorunsuz içerik oluşturmanıza olanak tanır

Rytr sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz sürüm : Ücretsiz plan, aylık 10.000 karakter sınırına sahiptir

Doğruluk : Çoğu AI gibi, bazen yanlışlıklar içeren içerikler üretir

Tekrarlayan çıktılar: Bazen, oluşturulan içerik tekrarlayıcı hissedilebilir

Rytr fiyatlandırması:

Ücretsiz

Sınırsız : 7,50 $/ay

Premium: 24,16 $/ay

Derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

✨ İdeal kullanım alanları: SEO desteğine sahip çok yönlü AI tarafından oluşturulan içeriğe ihtiyaç duyan serbest çalışanlar ve içerik oluşturucular.

🧠 Biliyor muydunuz: AI araçlarını kullanan blog yazarları, normalde bir blog yazısı hazırlamak için harcadıkları zamanın yaklaşık %30'unu tasarruf ediyor. Bu, her makale için fazladan bir kahve molası veya beyin fırtınası oturumu kazanmak gibi bir şey.

Ayrıca okuyun: Pazarlama Takımları için 10 İçerik Ş Akışı Yazılımı

4. Grammarly (İçeriğinizi düzenlemek için en iyisi)

via Grammarly

Grammarly Premium, yazımlarını geliştirmek ve düzeltmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir araçtır. İçerik oluşturmaya odaklanan diğer AI araçlarının aksine, Grammarly yazdıklarınızı optimize etmede mükemmeldir.

İster taslağınızı düzelten bir yazar ister çıktısını iyileştirmek isteyen bir AI tarafından oluşturulan içerik kullanıcısı olun, Grammarly işinizi bir üst seviyeye taşır.

En çok sevdiğim şey ise Grammarly'nin Google Dokümanlar gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olması. GrammarlyGo gibi, ekstra desteğe ihtiyaç duyduğunuzda istediğiniz zaman kullanabilirsiniz, ancak Grammarly'nin sektör lideri gramer denetleyicisinin gücü de ek olarak sunulur.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Dilbilgisi ve yazım denetimi : Sektör lideri hassasiyetle dilbilgisi hatalarını belirler ve düzeltir

Ton ayarlamaları : Tonunuzu hedef kitleye ve amaca uygun şekilde analiz eder ve ayarlar

AI prompt generation : Konuları genişletmeye ve yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı olmak için Pro planında 2.000'e kadar prompt sağlar

Cümle yeniden yazma : Tek tıklamayla cümleleri yeniden ifade etmek, netliği ve akışı iyileştirmek için çözümler sunar

İntihal algılama : Ek güvenlik için yinelenen içeriği ve AI tarafından oluşturulan metinleri algılar

Google Dokümanlar entegrasyonu: Sorunsuz bir düzenleme deneyimi için doğrudan Google Dokümanlar içinde çalışır

Grammarly sınırlamaları

Sınırlı mobil işlevsellik : Mobil cihazlarda her zaman iyi çalışmayabilir, ara sıra aksaklıklar olabilir

Uzun içeriklerde gecikme : Büyük miktarda içerik performansı yavaşlatabilir

Aşırı düzeltmeler: Bazen cümle bitmeden düzeltmeler önerir, bu da akışı bozabilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $/ay

Pro : Aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

📌 Reddit Konsensüsü: Grammarly, özellikle garip ifadelerin yakalanması ve cümlelerin kısaltılması için yeni başlayanlara sıklıkla önerilir. Birçok kullanıcı, yazma stilinizi ve sık yaptığınız hataları öğrenmek için birkaç ay boyunca kullanmanın yararlı olduğunu belirtirken, bazı Reddit kullanıcıları, özellikle bütçeniz kısıtlıysa, daha gelişmiş seçeneklere kıyasla yetersiz olduğunu düşünüyor.

via Reddit

✨ İdeal kullanıcılar: Taslaklarını gramer, üslup ve stil açısından iyileştirmek isteyen yazarlar.

5. Frase (SEO odaklı içerik oluşturma ve optimizasyon için en iyisi)

via Frase

Sadece yazmanıza değil, düşünmenize de yardımcı olan bir araç hayal edin.

araştırma ve SEO odaklı içerik optimizasyonu için güçlü bir araçtır. İçerik oluşturmanın ilk aşamalarını kolaylaştırmak için tasarlanan Frase, SERP verilerini ve rakip içgörülerini eyleme geçirilebilir içerik özetlerine dönüştürmede mükemmeldir, böylece zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

En öne çıkan özelliği nedir? Wikipedia Kavram Haritası ve Konu Planlayıcı araçları, fikirleri görselleştirmeye ve konu kümeleri oluşturmaya yardımcı olur; uzun vadeli içerik stratejisi planlamak için idealdir.

Frase'nin en iyi özellikleri

İçerik araştırması ve planlama: SERP verilerini analiz edin ve saniyeler içinde ayrıntılı içerik özetleri oluşturun, saatlerce sürecek manuel işlerden tasarruf edin

Anahat oluşturucu: En iyi rakiplerden verileri çekerek ve kullanıcı sorularını entegre ederek ayrıntılı anahatlar oluşturun

AI destekli yazma araçları: 36'dan fazla AI aracını kullanarak 20'den fazla dilde blog yazıları, listeler ve daha fazlasını oluşturun

İçerik optimizasyonu: Frase'nin Google Search Console entegrasyonu ve anahtar kelime analizi ile içeriğinizin SEO'sunu iyileştirin

İşbirliğine dayalı çalışma alanı: Projeleri klasörlerle düzenleyin, görevleri atayın ve takım işbirliği için ilerlemeyi izleyin

Frase sınırlamaları

Eklenti maliyetleri: Temel planlar uygun fiyatlı olmakla birlikte, sınırsız AI kelime ve anahtar kelime hacmi analizi gibi bazı özellikler için ek ücret ödenmesi gerekir

Ara sıra yaşanan sorunlar: İlerlemenizi kaydetmediyseniz, otomatik yenileme sorunları ş Akışınızı kesintiye uğratabilir

Öğrenme eğrisi: Çok sayıda özellik olması nedeniyle, yeni başlayanların her şeyi etkili bir şekilde kullanmaya başlaması zaman alabilir

Frase fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Solo: Aylık 15 $

Temel: 45 $/ay

Takım: Aylık 115 $

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (330+ yorum)

📌 Reddit Consensus: Frase, özellikle bağımsız gazeteciler, blog yazarları ve pazarlamacılar için araştırma ve içerik oluşturmayı kolaylaştırma potansiyeliyle yüksek beğeni topluyor. Kullanıcılar, sorgulara göre web sitelerini tarayan, kaynakça ve kaynakların gerçek zamanlı özetlerini üreten dahili arama motorunu ve AI araştırma asistanını övüyor.

via Reddit

✨ İdeal kullanım alanları: Araştırma, içerik özetleri ve optimizasyon için araçlar arayan içerik pazarlamacıları ve SEO uzmanları.

6. Jasper. ai (Pazarlama odaklı AI içerik oluşturma için en iyisi)

Jasper, pazarlamacılar için özel olarak tasarlanmıştır ve bunu kanıtlamaktadır.

SEO dostu blog gönderileri oluşturmaktan, etkileşimi artıran Instagram başlıkları oluşturmaya kadar, bu araç, her boyuttaki pazarlama takımının yaratıcı kıvılcımını kaybetmeden çabalarını ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Jasper'ı diğerlerinden ayıran özellik, içeriği markanızın tonuna ve stiline göre özelleştirme yeteneğidir.

"5. sınıf öğrencisi gibi açıklayın" gibi özellikler, karmaşık konuları basitleştirerek teknik veya niş içeriği daha erişilebilir ve daha geniş kitleler için ilgi çekici hale getirerek oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu özellik, farklı demografik grupları hedefleyen pazarlamacılar için değerli bir varlıktır.

Jasper. ai en iyi özellikler

Pazarlama Düzenleyicisi : Pazarlama alanında en iyi uygulamalarla eğitilmiş tek AI düzenleyici ile içerik oluşturun ve iyileştirin

Marka Sesi özelleştirme : Her içeriğin markanızın tonuna ve stiline uygun olmasını sağlayın

AI uygulama kitaplığı : Blog gönderilerinden e-posta dizilerine kadar çeşitli pazarlama ihtiyaçlarına göre uyarlanmış 80'den fazla uygulamaya erişin

SEO modu : Ayrı bir araca ihtiyaç duymadan içeriğinizi arama motorları için optimize edin

Görüntü oluşturma ve düzenleme: Metninizi tamamlayacak görseller oluşturun

Jasper. ai sınırlamaları

Abonelik modeli ile ilgili endişeler : Fiyatlandırma kelime sayısına göre yapılır, bu da yüksek hacimde içerik üreten kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

Niş konu zorlukları : Genel pazarlama içeriğinde mükemmeldir, ancak son derece uzmanlaşmış veya teknik konularda zaman zaman zorluk yaşar

Doğrulama gerekli: Çoğu AI aracı gibi, Jasper de bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için bir insan düzenleyici gerektirir

Jasper. ai fiyatlandırma

Oluşturucu Planı : 39 $/ay

Pro Plan : 59 $/ay

İş Planı: Özel fiyatlandırma

Jasper. ai puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

✨ İdeal kullanım alanları: Markaya özel, SEO dostu içeriği büyük ölçekte üretmeye odaklanan pazarlama takımları.

Ayrıca okuyun: En İyi 15 Jasper AI Alternatifi ve Rakibi

7. Anyword (Veriye dayalı içerik oluşturma için en iyisi)

via Anyword

Şunu hayal edin: Bir Facebook reklamı yazmayı yeni bitirdiniz. Reklamın esprili, ilgi çekici ve hedef kitlenizin o parlak "Şimdi Satın Al" düğmesine tıklaması için tam da ihtiyacı olan şey olduğunu düşünüyorsunuz.

Sorun ne mi? Canlı yayına girene kadar işe yarayıp yaramadığını bilemezsiniz; uykusuz geceler ve sonsuz A/B testleri sizi bekliyor.

İşte burada Anyword devreye giriyor. Bu yapay zeka destekli içerik oluşturma aracı sadece metin üretmekle kalmaz, aynı zamanda performansını da tahmin eder.

🦸‍♂️ Yayınlamadan önce size "Hey, bu başlık %20 daha iyi dönüşüm sağlayacak" diyen bir yardımcınız olduğunu hayal edin.

Siz de benim gibi tahminlerde bulunmaktan vazgeçip işe yarayan içerikler oluşturmak istiyorsanız, Anyword'ü pazarlamacıların hayali yapan özelliklere birlikte göz atalım.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Tahmini performans puanı : İçeriğinizin yayınlanmadan önce nasıl bir performans göstereceğini görün ve A/B testlerinde zaman kazanın

Blog Wizard : Önerilen ana hatlar, girişler ve optimize edilmiş bölümlerle SEO dostu blog gönderilerini daha hızlı oluşturun

Özel anahtar kelime kitaplığı : Tutarlı mesajlaşma sağlamak ve arama kolaylığını artırmak için sık kullanılan terimlerden oluşan bir depo oluşturun

AI destekli reklam oluşturma : Facebook, LinkedIn ve Google gibi platformlar için etkileşime yönelik şablonlarla : Facebook, LinkedIn ve Google gibi platformlar için etkileşime yönelik şablonlarla AI destekli reklam metinleri oluşturun

Performans analizi: Kanallar arasında içerik varyasyonlarını izleyin ve karşılaştırarak en iyi sonucu verenleri bulun

Anyword sınırlamaları

Kısa form içeriğe odaklanın : Önemli manuel düzenleme gerektirmeyen uzun form projeler için ideal değildir

Gelişmiş özellikler için pahalı : Veri Odaklı ve İş planları, daha küçük takımlar için pahalı olabilir

Sınırlı entegrasyonlar: Tak ve çalıştır bağlantıları yerine API'lere dayanır

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç Planı : 49 $/ay

Veriye Dayalı Plan : 99 $/ay

İş Planı : 499 $/ay

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2 : 4,8 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8 (390+ yorum)

✨ İdeal kullanım alanı: Metinlerini optimize etmek için tahmine dayalı analitik arayan, performansa odaklı pazarlamacılar.

8. Writesonic (AI destekli içerik oluşturma ve SEO optimizasyonu için en iyisi)

via Writesonic

Writesonic, blog gönderilerinden reklamlara ve açılış sayfalarına kadar çeşitli içerikler oluşturarak zaman ve enerji tasarrufu vaat eden bir AI yazma aracıdır.

Doğrulama, marka sesi özelleştirme ve AI tarafından oluşturulan SSS gibi özellikler sizi bekliyor.

Dikkatimi çeken, yerleşik SEO optimizasyonu ve 20'den fazla dilde içerik oluşturma özelliğiydi. Bu, aracı blog yazarları, pazarlamacılar ve küçük işletme sahipleri için çok yönlü bir seçim haline getiriyor.

En iyi özelliklerini ve test ederken fark ettiğim birkaç tuhaflığı inceleyelim.

Writesonic'in en iyi özellikleri:

AI makale yazarı : 5.000 kelimeye kadar uzunluk kontrolü ile gerçeklere dayalı ve SEO için optimize edilmiş makaleler oluşturur

Marka sesi özelleştirme : İçeriğin tonunu ve stilini benzersiz sesinizi yansıtacak şekilde ayarlayın

SEO denetleyici ve optimize edici : Anında sayfa içi SEO bilgileri ve optimizasyonlar sağlar

İçerik şablonları : Bloglar, sosyal medya gönderileri, ürün açıklamaları ve daha fazlası için 80'den fazla şablon sunar

Çok dilli destek: Hedef kitlenizin erişimini genişletmek için 20'den fazla dilde içerik oluşturun

Writesonic sınırlamaları:

Öğrenme eğrisi : Gelişmiş şablonlar gibi bazı özelliklerin kullanımı zaman alabilir

Ara sıra yanlışlıklar olabilir : Yüksek araştırma gerektiren makaleler için gerçeklerin doğrulanması çok önemlidir

Eğitim eksiklikleri: Daha ayrıntılı kılavuzlar, kullanıma başlama sürecini daha sorunsuz hale getirebilir

Writesonic fiyatlandırması:

Ücretsiz Plan

Bireysel : 20 $/ay

Standart : 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (1.980+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

📌 Reddit Konsensüsü: Writesonic, kaliteli içeriği hızlı bir şekilde üretme yeteneği ile takdir edilmektedir ve bu da onu yazarların blok veya belirli içerik ihtiyaçları ile uğraşan yazarlar için vazgeçilmez bir araç haline getirmektedir. Kullanıcılar, çıktılarını Copymatic gibi diğer araçlarla karşılaştırarak, daha yüksek içerik kalitesine dikkat çekmektedir.

via Reddit

✨ İdeal kullanım alanları: Yerleşik SEO özelliklerine sahip AI destekli içerik isteyen pazarlamacılar ve küçük işletme sahipleri.

9. ChatGPT (Hızlı ve çok yönlü AI destekli içerik yazımı için en iyisi)

via ChatGPT

Şirketlerin dörtte biri , ChatGPT kullanarak 50.000 ila 70.000 dolar arasında tasarruf sağladığını bildirmiştir.

Bu nedenle, pazarlamacıların içerik oluşturma süreçlerini otomatikleştirmek için bu araca yönelmeleri hiç de şaşırtıcı değil.

Dürüst olmak gerekirse, bunun cazibesini anlıyorum: zaman kazandırıyor, maliyetleri düşürüyor ve yüksek kaliteli içeriği büyük ölçekte üretiyor.

İster blog gönderileri ve ürün açıklamaları hazırlıyor ister sosyal medya başlıkları için beyin fırtınası yapıyor olun, ChatGPT işi hızlı ve verimli bir şekilde halleder.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Zaman kazandıran verimlilik : İçeriği saniyeler içinde oluşturarak işlerin sıkı teslim tarihlerine yetişmesine yardımcı olur

İçerik türlerinde çok yönlülük : Blogları, sosyal medya gönderilerini, ürün açıklamalarını ve daha fazlasını kolaylıkla yönetir

Gerçek zamanlı yardım : Komut istemlerine insan benzeri yanıtlar vererek yazarın bloklanmasını önler

Maliyet etkinliği : Tam zamanlı yazarları işe almaya kıyasla uygun fiyatlı planlar sunar

Özel GPT'ler: Belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmiş AI modelleri oluşturmanıza olanak tanır

ChatGPT sınırlamaları

Özgünlük eksikliği : Dikkatli bir şekilde yönlendirilmediğinde tekrarlayan veya türev içerikler üretebilir

Düzenleme gereklidir : İçerik, markanın sesine uyum sağlamak ve gerçeklere uygunluğunu sağlamak için genellikle ince ayar gerektirir

Komutlara bağlıdır: Çıktının kalitesi, girdinin netliğine ve ayrıntılarına büyük ölçüde bağlıdır

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

Takım : 25 $/kullanıcı/ay veya 30 $/kullanıcı/ay, plana bağlı olarak

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (630+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

📌 Reddit Konsensüsü: ChatGPT, GPT-4'ün önceki sürümlerine göre önemli iyileştirmeler sunmasıyla uzun bir yol kat etti. Hala kişilikten yoksun ve dikkatli komutlara ihtiyaç duysa da, kullanıcılar, özellikle akışı geliştirmek ve çeşitlilik eklemek için insan düzenlemesi ile birleştirildiğinde belirli makaleler için iyi içerik üretebileceği konusunda hemfikir.

via Reddit

✨ İdeal kullanım alanları: Farklı biçimlerde hızlı ve çok yönlü içerik oluşturmak isteyen profesyoneller ve işletmeler.

10. Wordtune (Hızlı ton ayarlamaları ve basit yeniden yazımlar için en iyisi)

via Wordtune

Wordtune'u ilk denediğimde, yeniden yazma ve ton ayarlamalarına odaklanması ilgimi çekti.

En fazla özelliğe sahip araç değildir, ancak yazınızı netlik, üslup ve stil açısından iyileştirmenize yardımcı olmak için sağlam bir iş çıkarır. E-postanızın resmi mi yoksa samimi mi olması gerektiği konusunda hiç tereddüt ettiyseniz, Wordtune güvenilir bir yardımcı olarak işlev görür.

Bu yapay zeka destekli asistan, yeniden yazım önerilerinde bulunur, ifadeyi iyileştirir ve hatta eş anlamlı kelimelerle yardımcı olur. Mükemmel veya hızlı düzenlemeler yapar, ancak ağır yazma işleri veya ortak projeler için uygun değildir.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Ton esnekliği : Tek bir tıklama ile gündelik ve resmi tonlar arasında geçiş yapabilmeyi çok sevdim

Yeniden yazma önerileri : Bir cümleyi vurguladığımda, aralarından seçim yapabileceğim bir dizi seçenek çıktı; bazıları diğerlerinden daha iyiydi, ancak genel olarak hepsi kullanışlıydı

Akıllı eşanlamlılar : Özellikle aynı kelimeyi çok fazla tekrar ettiğinizde alternatifler öneren kullanışlı bir araç

Özetleme aracı : Uzun paragrafları kolayca özetlemek için kullanışlıdır

Entegrasyon seçenekleri: Google Chrome'da tarayıcı uzantısı olarak iyi çalışır ve hatta Microsoft Word'e eklenebilir

Wordtune sınırlamaları

Ücretsiz sürüm kısıtlamaları : Günde 10 yeniden yazma sınırı çok kısıtlayıcıydı, çok çabuk tükendim

Ara sıra hatalar: Bazı öneriler, bağlamı kaçırarak veya garip gelerek hedefi ıskaladı

Wordtune fiyatlandırması

Ücretsiz : Günde 10 yeniden yazma

Gelişmiş Plan : 4,19 $/ay

Sınırsız Plan: 5,99 $/ay

Wordtune puanları ve yorumları

G2 : 4,6 (170+ yorum)

Capterra: 4,4 (75+ yorum)

✨ İdeal kullanım alanları: İletişimi daha akıcı hale getirmek için hızlı yeniden yazım ve üslup ayarlamaları gereken profesyoneller.

11. Sudowrite (AI destekli yaratıcı yardım arayan kurgu yazarları için en iyisi)

via Sudowrite

Sudowrite ile karşılaştığımda, bir AI aracının kurgu yazarlarına nasıl özel olarak hizmet verebileceğini merak ettim.

Yeni fikirler üretirken roman veya senaryoların tamamını yazmaya yardımcı olan bir yazma asistanı olarak pazarlanmaktadır.

Deneyimlerime göre, bu hiç yorulmayan bir yardımcı yazar gibi, ancak bazen hikayeleri gerçekten canlı hissettirmek için insan dokunuşu eksik olabiliyor.

Sudowrite'ın en iyi özellikleri

Story Engine : Karakterler, olay örgüsü ve hatta tam bölümler oluşturmanıza yardımcı olur. Taslak oluşturmaya başlamak için harikadır

Yeniden Yazma ve Genişletme : Hikayenin akışını sürdürmek için yeniden ifade edilmiş veya genişletilmiş sürümler sunar

Beyin fırtınası sihirbazlığı : Yaratıcılığı tetiklemek için isimler, hikâye dönüşleri ve yeni fikirler üretir

Görselleştirme aracı : Karakter görselleri ve dünya oluşturma sanatları oluşturmanıza olanak tanır; ilham kaynağı olmak için mükemmeldir

Twist önerileri: Anlatımınız öngörülebilir hale geldiğinde yeni olaylar eklemenize yardımcı olur

Sudowrite sınırlamaları

Otantik olmayan ses : Stilinizi öğrenirken, bazen stillerinizden sapabilir ve düzenlemeyi zorunlu hale getirebilir

Yüzeysel fikirler : Oluşturulan bazı içeriklerde, yalnızca bir insanın sağlayabileceği duygusal derinlik ve nüans eksikliği vardır

Yüksek kullanım için fiyatlandırma: Sık yazan yazarlar, aylık kredi maliyetinin hızla artabileceğini görebilirler

Sudowrite fiyatlandırması

Hobi ve Öğrenci Planı : Aylık 10 ABD doları

Profesyonel Plan : Aylık 22 $

Max Plan: 44 $/ay

Sudowrite puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.990+ yorum)

📌 Reddit Konsensüsü: Sudowrite, özellikle yazarların bloklarını aşmalarına ve düzenleme sürecine yardımcı olma becerisiyle Reddit kullanıcılarından karışık ancak genel olarak olumlu tepkiler aldı. Yazarlar, yaratıcı süreci devam ettirmek için yararlı ipuçları ve fikirler sunan "Yaz" özelliğini övdü. Ancak, "Bölüm Oluştur" özelliği, tekrarlayan çıktıları nedeniyle başlangıçta eleştirildi.

via Reddit

✨ İdeal kullanım alanları: Yaratıcı çalışmalarında beyin fırtınası, taslak oluşturma ve düzenleme konusunda AI yardımı arayan kurgu yazarları.

Ayrıca okuyun: Pazarlamacılar ve Yazarlar için En İyi AI Yazma İpuçları

12. Article Forge (Otomatik uzun form içerik oluşturma için en iyisi)

via Article Forge

Article Forge'u keşfederken, tek bir tıklama ile uzun formlu, SEO için optimize edilmiş içerik ürettiği iddiası dikkatimi çekti.

Bir dakikadan kısa sürede 1.500 kelimeden fazla yüksek kaliteli makaleler oluşturma fikri, neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi geliyordu.

Ancak, toplu makale oluşturma ve WordPress entegrasyonu gibi özellikleriyle Article Forge, kaliteden ödün vermeden içerik üretimini basitleştirmek isteyen kullanıcıları hedeflemektedir.

Article Forge'un en iyi özellikleri

Otomatik uzun form içerik: Girdiğiniz anahtar kelimelere ve talimatlara göre sadece 60 saniyede 1.500 kelimeden fazla makale oluşturur

SEO optimizasyonu: Anahtar kelime kullanımı ve konu alaka düzeyi dahil olmak üzere Google'ın sıralama algoritmalarını göz önünde bulundurarak içerik yazar

Toplu makale oluşturma: Birden fazla makaleyi aynı anda oluşturmanıza olanak tanır, Birden fazla makaleyi aynı anda oluşturmanıza olanak tanır, AI kullanarak içerik pazarlama çabalarını ölçeklendirmek için idealdir

WordPress entegrasyonu: Makaleleri doğrudan WordPress blogunuza yayınlayarak yükleme ve biçimlendirme zamanından tasarruf edin

AI algılamayı geçin: İçeriğin AI tarafından oluşturulmuş olarak işaretlenme olasılığını azaltan bir özellik içerir, ancak sonuçlar değişiklik gösterebilir

Article Forge sınırlamaları

Yüzeysel içerik: Makaleler, markanın sesine uyması ve benzersizliğini sağlamak için genellikle manuel düzenlemeler gerektirir

Biçimlendirme sorunları: Oluşturulan içerikte, SEO için en iyi uygulamalara uygun madde işaretleri, başlıklar veya kalın metin gibi gelişmiş biçimlendirme özellikleri yoktur

Dilbilgisi hataları: Sık görülen küçük hatalar, ek düzenleme yapılmadığında içeriğin özensiz görünmesine neden olabilir

Article Forge fiyatlandırması

Standart Plan: Aylık 27 $

İş Planı: Özel fiyatlandırma

Article Forge puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

✨ İdeal kullanım alanları: Stratejilerini genişletmek için otomatikleştirilmiş, SEO için optimize edilmiş uzun form içerik arayan işletmeler.

13. Quillbot (İçeriği iyileştirmek ve netliği artırmak için en iyisi)

via Quillbot

Quillbot'u ilk denediğimde, ne bekleyeceğimi tam olarak bilmiyordum. Metinleri yeniden ifade etmek ve iyileştirmek için kullanışlı bir araç, ancak bu kadar övüldüğü kadar iyi olup olmadığını merak ediyordum. Özelliklerini test ettikten sonra, neden öğrenciler, araştırmacılar ve yazarlar arasında favori olduğunu anladım.

Quillbot'un parafrazlama modları, gramer denetleyicisi ve özetleyici özelliği sezgiseldir ve iyi sonuçlar verir. Bu, rafine içerik oluşturmak için tamamen güvenebileceğim bir araç olmasa da, hızlı düzeltmeler ve yazar bloğunu aşmak için şüphesiz yararlıdır.

Ancak, çıktının doğal ses vermesi için genellikle ince ayar yapılması gerekir.

Quillbot'un en iyi özellikleri

Paraphrasing modları : Hedefinize göre (basit tutmak veya daha profesyonel ses vermek) Standart ve Akıcılık gibi modlar arasında geçiş yapabilmeyi beğendim

Dilbilgisi denetleyicisi : Hataları yakalamada şaşırtıcı derecede etkili, ancak kullandığım diğer araçlar kadar mükemmel değil

Özetleyici : Uzun metinleri kolayca özetleyerek zaman kazanmamı sağlayan ve araştırma makalelerini gözden geçirirken bana zaman kazandıran kullanışlı bir araç

Alıntı oluşturucu: Akademik çalışmalarınızla uğraşıyorsanız, referansları doğru biçimde biçimlendirmeyi kolaylaştıran bir hayat kurtarıcıdır

Quillbot sınırlamaları

İnce ayar gerektirir : Paraphrased metin bazen biraz mekanik hissettiriyordu ve pürüzleri gidermek için insan dokunuşu gerekiyordu

Sınırlı yaratıcılık : Yeniden yazma için işlevseldir, ancak orijinal, duygusal olarak ilgi çekici içerik hedefliyorsanız pek yardımcı olmaz

Premium fiyatlandırma: Ücretsiz sürüm sınırlıdır ve premium plan, sıradan kullanıcılar için biraz pahalı gelebilir

Quillbot fiyatlandırması

Aylık plan: 9,95 $/ay

Yarı yıllık plan : 6,66 $/ay

Yıllık plan: 4,17 $/ay

Quillbot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

✨ İdeal kullanıcılar: Hızlı paragraf yazma, gramer kontrolü ve özetleme araçlarına ihtiyaç duyan öğrenciler ve yazarlar.

14. Hypotenuse AI (İçerik oluşturmayı ölçeklendiren e-ticaret markaları için en iyisi)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI, ürün açıklamaları, blog gönderileri ve pazarlama materyalleri oluşturmak için hepsi bir arada bir platformdur.

Deneyimlerim mi? Toplu görevler ve SEO odaklı içerikler için etkileyici, ancak en çok öne çıkan özelliği, ürün açıklamalarını toplu olarak oluştururken tutarlı bir üslubu koruyabilmesi; büyük katalogları yönetenler için hayat kurtarıcı bir özellik.

🌻 Platforma eklemek istediğim bir şey: Araç, benzersiz içerik ihtiyaçları için daha çeşitli şablonlardan yararlanabilir.

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri

Toplu içerik oluşturma : Toplu iş akışı araçlarıyla SEO için optimize edilmiş ürün açıklamaları, Instagram başlıkları ve daha fazlasını zahmetsizce oluşturun

Araştırma ve içerik iyileştirme için HypoChat : Gerçekleri doğrulanmış içerik veya yaratıcı beyin fırtınası için AI ile işbirliği yapın, sürecinizi kolaylaştırın

HypoArt için görüntü oluşturma : AI destekli araçlarla stüdyo kalitesinde görüntüler oluşturun veya ürün fotoğraflarını geliştirin

Yerelleştirilmiş içerik : İçeriği 30'dan fazla dile çevirin ve küresel kitleler için uyarlayın

Marka ses tutarlılığı: Oluşturulan tüm içeriğin tonunuzla uyumlu olmasını sağlamak için : Oluşturulan tüm içeriğin tonunuzla uyumlu olmasını sağlamak için markaya özgü yönergeler uygulayın

Hypotenuse AI sınırlamaları

Ücretsiz deneme kısıtlamaları : Sınırlı krediler, bir plana commit olmadan platformun potansiyelini tam olarak keşfetmeyi zorlaştırır

Şablon çeşitliliği: E-ticaret için sağlam olsa da, şablon kitaplığı çeşitli sektörler ve içerik türleri için daha fazla seçenek sunabilir

Hypotenuse AI fiyatlandırması

Girdi : Aylık 19 $

Temel : 56 $/ay

Blog Pro : Aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla

E-ticaret Temel: 150 $/ay

Hypotenuse AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

✨ İdeal kullanım alanları: SEO ve toplu içerik oluşturma özellikleriyle içerik üretimini ölçeklendiren e-ticaret markaları.

15. Hemingway Uygulaması (Kısa ve net yazmayı sevenler için en iyisi)

via Hemingway Uygulaması

Hemingway Uygulaması hakkında çok şey duymuştum. Basit bir düzenleme aracı, efsanevi yazarın ismine yakışır mıydı?

Minimalist arayüzüyle biraz zaman geçirdikten sonra, yazma becerilerimi geliştirmek için şaşırtıcı derecede etkili olduğunu gördüm.

Uzun cümleler kurmaya meyilliyseniz veya sadece kelimelerinizin daha etkili olmasını istiyorsanız, Hemingway, açık ve renk kodlu önerilerle iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayan, pratik bir koç görevi görür.

Hemingway Uygulamasının en iyi özellikleri

Renk kodlu netlik : Edatları, edilgen yapıyı ve karmaşık cümleleri vurgulayarak metinlerinizi daha net hale getirmenize yardımcı olur

Okunabilirlik puanı : Yazılarınızın erişilebilir olmasını sağlamak için sınıf seviyesinde bir puan verir

Düzenleme ve yazma modları : Dikkatinizi dağıtmadan yazma ve ayrıntılı düzenleme arasında geçiş yapmanızı sağlar

Uygun fiyatlı masaüstü sürümü : Ücretli uygulama için 19,99 $'lık tek seferlik ücret, çevrimdışı işlevsellik için çok uygun bir fiyattır

Dışa aktarma seçenekleri: Çalışmanızı Word, PDF ve Markdown gibi biçimlerde kaydedin

Hemingway Uygulamasının sınırları

Gramer denetleyici yok : Grammarly gibi araçlara kıyasla birçok gramer hatasını gözden kaçırır

Çevrimiçi sürümde kaydetme özelliği yoktur : Ücretsiz kullanıcılar işlerini kaydedemez veya dışa aktaramaz

Uzun projeler için sınırlı özellikler: Kitap uzunluğundaki metinler veya yoğun düzenleme için ideal değildir

Hemingway Uygulaması fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Ücretli masaüstü sürümü: 19,99 $ tek seferlik ücret

Hemingway Uygulaması derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

📌 Reddit Konsensüsü: Hemingway Uygulaması, özellikle sıkı teslim tarihleri altında içeriklerini düzene sokmak isteyen yaratıcı ajanslar ve yazarlar arasında kendine bir yer edinmiştir. Reddit kullanıcıları, ticari ve kurgusal yazım için yararlı bir beceri olan işlevsel kısalık öğretmedeki değerini vurgulamaktadır.

via Reddit

✨ İdeal kullanım alanları: İşlerinde özlü, net bir üslup ve okunabilirlik iyileştirmeleri isteyen yazarlar.

Zahmetsiz İçerik Oluşturma, ClickUp ile Bir Tık Uzaklıkta

İçerik oluşturmada AI kullanımı, pizzaya ananas koymak kadar tartışmalı bir konudur: Verimli mi, yoksa tekrarlayıcı mı? Bir şey kesin: AI, yazmayı demokratikleştirerek herkes için erişilebilir hale getirdi.

Ancak, yapay zeka içeriğinin denizinde öne çıkmak için işlerin dikkat çekici başlıklardan daha fazlasına ihtiyacı var. Okuyucular, sorunları çözen, soruları yanıtlayan ve bağlantılar kuran içeriklere, yani özüne önem veriyor. Gerçek ve özgün bilgi, anahtar fark yaratıcı unsurdur.

ClickUp ile bu çok kolay.

ClickUp Brain ile fikir üretmeden gerçek zamanlı işbirliğine kadar, özelleştirilebilir şablonlar, otomatik sosyal medya gönderileri ve gerçek zamanlı düzenleme gibi özelliklerle içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

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