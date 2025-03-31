Google Takvim entegrasyonu için en iyi 10 AI aracı

Takviminizin sizi değil, sizin takviminizi yönettiğini mi hissediyorsunuz? Yalnız değilsiniz.

Amerikan Stres Enstitüsü'nün araştırmasına göre, ABD'deki çalışanların %83'ü günlük iş stresiyle başa çıkıyor. Ve %39'u için bunun sebebi aşırı iş yükü.

Asıl sorun nedir? Yapılacak çok şey var, zaman çok az ve takvim de yetersiz.

Elbette, Google Takvim zamanı bloklamak için sağlam bir araçtır, ancak daha fazlasını yapabilseydi ne olurdu? Takviminiz düşünebilse, tahmin edebilse ve uyum sağlayabilseydi, kaos başlamadan önce gününüzle ilgili daha akıllı seçimler yapmanıza yardımcı olabilseydi ne olurdu?

AI takvimler ve araçların yardımıyla bu mümkün!

Bu makalede, Google Takvim'inizi her zaman istediğiniz türde bir asistan haline getirecek 10 AI aracını inceliyoruz: keskin, verimli ve stressiz. Hadi başlayalım.

⏰ 60 saniyelik özet Google Takvim'inizi dönüştürmek için harika AI araçlarından bazıları şunlardır: ClickUp: AI destekli planlama ve görev yönetimi için en iyisi AI destekli planlama ve görev yönetimi için en iyisi Otter. ai: Toplantı transkripsiyonları ve özetleri için en iyisi TwinMind: AI destekli planlama önerileri için en iyisi AI Event Scheduler: Basit planlama için en iyisi Bit. ai: Belge işbirliği ve planlama entegrasyonu için en iyisi Gemini: Akıllı zaman bloklaması için en iyisi Resolve. ai: Ş Akışı otomasyonu için en iyisi Trevor: Görev planlama için en iyisi Calendly: Planlama kolaylığı için en iyisi Magical: Hareket halindeyken hızlı toplantı planlaması için en iyisi

Bir AI takvim entegrasyonunu değerlendirirken aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Akıllı planlama: Müsaitlik durumuna ve iş modellerine göre en uygun toplantı saatlerini öneren bir planlama aracı kullanarak, sonsuz e-posta alışverişinden kurtulun

Öncelikli görev yönetimi: AI aracınızın takviminize AI aracınızın takviminize yapılacaklar listeleri oluşturarak planlarınızı takip etmenize yardımcı olduğundan emin olun. Ayrıca, programınız değiştiğinde görevleri otomatik olarak ayarlamalıdır

Senkronizasyon ve entegrasyon: İş akışınızı merkezileştirmek için Google Takvim'in yanı sıra e-posta, proje yönetimi ve iletişim araçlarıyla entegre olan bir yazılım tercih edin

Akıllı hatırlatıcılar ve uyarılar: Hatırlatıcıları etkinliklerinizin aciliyetine ve önemine göre senkronize olacak şekilde özelleştirin, son tarihleri veya önemli toplantıları asla kaçırmayın

Kullanıcı dostu: Kullanımı kolay, sezgisel bir arayüz arayın. Hemen kullanmaya başlayabilmeniz için kurulumun minimum düzeyde olması gerekir

Uyarlanabilirlik ve esneklik: Son dakika program değişikliklerine uyum sağlayabilen, çakışmaları yeniden planlayabilen ve çakışan ve tekrarlanan etkinlikler için çözümler önerebilen bir araç seçin

Veri güvenliği ve gizlilik: Aracın, kişisel ve profesyonel bilgilerinizi korumak için sağlam veri güvenliği özellikleri sunduğundan ve gizlilik düzenlemelerine uyduğundan emin olun

Maliyet ve değer: Fiyatlandırmanın sunulan özelliklerle uyumlu olup olmadığını değerlendirin ve aracın ihtiyaçlarınızı karşılayan bir değer sağladığından emin olun

İşte dikkate almanız gereken Google Takvim entegrasyonu için en iyi 10 AI aracının seçilmiş listesi:

1. ClickUp (AI destekli planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir. Ancak bu, işinizi merkezileştirmekten çok daha fazlasını sunar.

Planlamayı ve görev yönetimini basitleştirmek istiyorsanız, ClickUp ve Google Takvim entegrasyonu tam da ihtiyacınız olan şey.

ClickUp-Google Takvim entegrasyonu ile iş akışlarınızı akıllıca planlayın

Bu entegrasyonla, ClickUp çalışma alanınızdaki tüm güncellemeler Google Takvim ile anında senkronize edilir, böylece programınız her iki platformda da doğru ve güncel kalır.

Bu entegrasyondan en iyi şekilde yararlanmak için en iyi ipuçlarını bu videoda izleyin!

ClickUp'ın özelleştirilebilir Takvim özelliği, programınızı bir bakışta görmenizi sağlar. Etkinlikleri öncelik veya türe göre renk kodlarıyla işaretleyerek zamanı daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

Takviminizin başlangıç günü ve tarih biçimlerini işinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz. "Bugün" ve "Hafta" görünümleri gibi kullanışlı özellikler sayesinde düzenli kalmak çok kolaydır; farklı araçlar arasında geçiş yapmadan gelecek etkinlikleri her zaman görebilirsiniz.

Takvim etkinliklerinden doğrudan ClickUp Görevleri oluşturun ve bunları belirli projelere, hedeflere veya belgelere bağlayın. Bu entegrasyon, görevlerin planlanan toplantılarla birlikte kolayca erişilebildiği daha organize bir ş Akışı sağlar.

ClickUp'ı gerçekten farklı kılan, AI aracı ClickUp Brain'dir. Son teslim tarihlerini, bağımlılıkları ve iş yükünü analiz ederek görevleri önceliklendirir, böylece neye odaklanmanız gerektiğini tam olarak bilirsiniz.

ClickUp Brain'in gelişmiş analitik özellikleriyle veriye dayalı önceliklendirme kararları alın

ClickUp Takvim'deki akıllı planlama özelliği, her şeyi en iyi şekilde uydurabileceğiniz zamanları bulurken, otomatik uyarılar hiçbir şeyin unutulmamasını sağlar. Ayrıca, profesyonel e-postalar, notlar veya raporlar oluşturmak için yazma yardımı da alırsınız, bu da onu eksiksiz bir verimlilik gücü haline getirir.

Öncelikli görevler için odaklanma süresini otomatik olarak bloklayın ve ClickUp Takvim ile planınızı akıllıca planlayın

ClickUp'ın güçlü AI Notetaker özelliği, toplantılarınız için transkriptler, kayıtlar ve notlar da oluşturur. AI toplantı özetleri, uzun aramaları anahtar noktalara sıkıştırmanıza ve hatta toplantı notlarını eylem öğelerine dönüştürmenize yardımcı olur.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile tüm toplantı, sohbet ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevler, projeler ve iş akışları için önceden hazırlanmış geniş takvim şablonları arasından seçim yapın ve daha hızlı başlayın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın; örneğin, durum değişikliklerini tetikleyin, görevleri atayın veya belirli eylemler veya koşullara göre güncellemeler gönderin

ClickUp AI'yı kullanarak mükemmel toplantı zamanlarını bulun ve davetiyeleri gönderin. Takvim'i kullanarak ClickUp'tan istediğiniz yerden toplantılara katılın

ClickUp'ı Slack, Zoom, Outlook ve binlerce diğer araçla yerel entegrasyonlar veya Zapier aracılığıyla entegre ederek Google Takvim'in ötesinde iş akışınızın çok yönlü bir parçası haline getirin

Özelleştirilebilir ClickUp Görünümleri ekleyin ve işinize uyum sağlayan bir araca sahip olun

Görev atamaları, gerçek zamanlı yorumlama, dosya paylaşımı ve düzenleme gibi ClickUp'ın işbirliği özelliklerinden yararlanarak karmaşık programları daha iyi yönetin

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı nedeniyle, yeni kullanıcılar ilk başta platformun yeteneklerini tam olarak kavramakta ve iş akışlarını etkili bir şekilde organize etmekte zorlanabilir

Mobil sürümde bazı masaüstü özellikleri bulunmamaktadır, bu da mobil erişime güvenen kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvimlerin kullanımı her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.

Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvim kullanımı her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.

👀Biliyor muydunuz? Mike Samuel, Google'ın %20 projesi kapsamında Google Takvim'i oluşturdu. Zamanlama ve zaman yönetimini iyileştirme girişimi olarak başlayan proje, zamanla kişisel ve profesyonel takvimleri düzenlemek için en popüler araçlardan biri haline geldi.

2. Otter. ai (Toplantı transkripsiyonları ve özetleri için en iyisi)

Sık sık toplantılara katılıyorsanız ve not almaya daha az zaman harcayıp tartışmalara daha fazla zaman ayırmak istiyorsanız, bu araç çok yararlı olacaktır. Otter. ai, favori AI planlama uygulamanızla birlikte çalışır, toplantıları gerçek zamanlı olarak transkribe eder ve her kelimeyi ve fikri yakalar.

Ardından, anahtar noktaları kolay anlaşılır bir özet halinde düzenler, eylem öğelerini vurgular ve notları etiketleyerek veya paylaşarak takımınızla işbirliği yapmanızı sağlar; böylece görev yönetimi, takvim etkinlikleri ve takım programlarına yardımcı olur.

Otter. ai, uzaktaki takımlar için eşzamansız işleri kolaylaştırır. Müşteri aramaları, beyin fırtınası oturumları veya takım check-in'leri gibi tüm toplantıların doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlayarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Otter. ai en iyi özellikler

Toplantı notlarını Google Takvim etkinlikleriyle otomatik olarak senkronize edin

Anahtar noktaları vurgulayın ve eylem öğelerini etiketleyin

Takımlarla paylaşılan toplantı notları üzerinde işbirliği yapın

Otter. ai sınırlamaları

Ağır aksanlar veya gürültülü ortamlarla mücadele

Ücretsiz plan, diğer Otter.ai alternatiflerine kıyasla sınırlı transkripsiyon dakikasına sahiptir

Kayıt için çevrimdışı işlevsellik yoktur

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 16,99 $/ay

İş: 30 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Eskiden MOM oluşturmak için el yazısı notlar alırdım veya toplantı kayıtlarını dinlerdim, ama artık yapmıyorum. Kısa bir süre önce bir iş arkadaşım aracılığıyla Otter.ai ile tanıştım ve o zamandan beri MOM ile ilgili iş yüküm ve her şey çok kolaylaştı. Tüm önemli noktaları alıyor ve sonunda tüm toplantı ile ilgili kısa bir özet sunuyor. Takımımda entegrasyonu ve uygulaması çok kolaydı. Tüm toplantılarda not almak için kullanıyoruz.

Eskiden MOM oluşturmak için el ile notlar alırdım veya toplantı kayıtlarını dinlerdim, ama artık yapmıyorum. Kısa bir süre önce bir iş arkadaşım aracılığıyla Otter.ai ile tanıştım ve o zamandan beri MOM ile ilgili iş yüküm ve her şey çok kolaylaştı. Tüm önemli noktaları alıyor ve sonunda tüm toplantı hakkında kısa bir özet sunuyor. Takımımda entegrasyonu ve uygulaması çok kolaydı. Tüm toplantılarda not almak için kullanıyoruz.

3. TwinMind (AI destekli planlama önerileri için en iyisi)

twinMind aracılığıyla

İş ve kişisel taahhütlerinizi yönetirken veya derinlemesine çalışmalara öncelik verirken, TwinMind programınızı daha bilinçli ve daha az bunaltıcı hale getirmenize yardımcı olur.

Temel planlama uygulamalarının aksine, TwinMind alışkanlıklarınızı, önceliklerinizi ve enerji düzeninizi öğrenir. Google Takvim ile entegre olan uygulama, Google görevlerini analiz eder ve toplantılar, odaklanarak çalışmak veya kişisel molalar için en uygun zaman aralıklarını önerir.

Örneğin, verimlilik öğleden sonraları düşerse, önemli toplantıları yoğun saatlerinize kaydırabilir veya önceliği düşük görevler için zamanı bloklayabilirsiniz.

TwinMind'ın en iyi özellikleri

Görev önceliklerine göre programları dinamik olarak ayarlayın

Zaman yönetimine veriye dayalı içgörüler sağlayın

Daha iyi zamanlama yönetimi için birden fazla takvim arasında senkronizasyon

TwinMind sınırlamaları

Google Takvim dışındaki sınırlı entegrasyonlar

Önceliklerin tahmin edilmesinde ve otomatik toplantı planlamasında ara sıra ortaya çıkan yanlışlıklar

Premium özellikler bireysel kullanıcılar için maliyetli görünebilir

TwinMind fiyatlandırması

TwinMind Ücretsiz

TwinMindPro : Aylık 12 $

TwinMind Enterprise: Özel fiyatlandırma

TwinMind puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. AI Event Scheduler (Basit planlama için en iyisi)

aI Event Scheduler aracılığıyla

Basitlikte güzellik vardır ve AI Google Takvim araçları, AI Event Scheduler'dan daha basit olamaz. Herhangi bir web sayfasından doğrudan takvim etkinlikleri oluşturmanıza yardımcı olan en iyi AI planlama asistanlarından biridir.

İşte nasıl çalışır: Etkinlik ayrıntılarını vurgulayın, sağ tıklayın ve "Google Takvim etkinliği oluştur" seçeneğini seçin. Araç, başlık, tarih, saat ve konum gibi anahtar bilgileri çıkararak etkinliği sizin için otomatik olarak doldurur.

AI Event Scheduler'ın en iyi özellikleri

Google Takvim'e aktarım için bir indeks dosyası aracılığıyla toplu etkinlik oluşturma desteği alın

Çeşitli etkinlik ayrıntılarını hızlıca seçin

En iyi sonuçları elde etmek için GPT ve Gemini AI modelleri arasında kolayca geçiş yapın

AI Event Scheduler sınırlamaları

Yalnızca Google Takvim ile çalışır

Özellikleri, daha karmaşık planlama gereksinimleri olan kullanıcılar için yetersiz kalabilir

AI Event Scheduler fiyatlandırması

Ücretsiz

AI Event Scheduler derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Bit. ai (Belge işbirliği ve planlama entegrasyonu için en iyisi)

Bit. ai, belge işbirliği ve planlama entegrasyonunun benzersiz bir karışımıdır ve paylaşılan projelerde çalışan takımlar için çok yönlü bir araçtır.

Sitenin gömme özelliği sayesinde Google Takvim'inizi bağlayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, Bit. ai, takımların görevler ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanırken, programların ve son tarihlerin net olmasını sağlar.

Bit. ai'yi kullanarak toplantı tutanaklarını belgeleyebilir, görevleri atayabilir ve hesap verebilirlik için bunları takvim etkinliklerine bağlayabilirsiniz.

Bit. ai en iyi özellikleri

Toplantı notlarını, son tarihleri ve gündemleri doğrudan Google Takvim üzerinden senkronize edin

Takımınızla belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Tekrarlanan projeler için şablonlar oluşturun ve programları entegre edin

Bit. ai sınırlamaları

İşbirliği araçlarına aşina olmayan yeni kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi vardır

Ücretsiz plan sınırlı depolama ve entegrasyonlara sahiptir

Gelişmiş özellikler öncelikle büyük takımlara hitap eder

Bit. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 12 $/kullanıcı/ay

İş: 20 $/kullanıcı/ay

Bit. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Gemini (Akıllı zaman bloklaması için en iyisi)

gemini aracılığıyla

Gemini'nin yapay zeka destekli zaman bloklama özellikleri, Google Takvim ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve programınızın öncelikleriniz ve hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar.

Görevlerinizi, son teslim tarihlerinizi ve mevcut saatlerinizi analiz ederek Gemini'yi doğru şekilde kullanarak dengeli bir program oluşturabilirsiniz. Bu, odaklanmanızı önceliklendirmenize ve yorgunluğu en aza indirmenize yardımcı olacaktır.

Bu araç, dinamik yaşam tarzınıza uyum sağlama konusunda mükemmeldir. Aniden çok fazla görevle karşı karşıya kalırsanız, Gemini takviminizi yeniden düzenleyerek verimlilikten ödün vermeden her şeyi sığdırır.

Gemini'nin en iyi özellikleri

Programları doğrudan Google Takvim ile senkronize edin

Zaman kullanımınız ve verimliliğiniz hakkında görsel bilgiler edinin

Programınızdaki değişikliklere dinamik olarak uyum sağlayın

Gemini sınırlamaları

Üçüncü taraf görev yönetimi uygulamalarıyla sınırlı entegrasyon

Zaman bloklamaya alışkın olmayan kullanıcılar için bu durum zorlayıcı olabilir

Program ayarlamaları için çevrimdışı işlevsellik yoktur

Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Gemini puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (162 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gemini hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Gemini, verilerimizi kullanma ve yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Büyük işletmelerin ve bireysel kullanıcıların taleplerini karşılayabilecek şaşırtıcı özelliklere sahip, güçlü ve uyarlanabilir bir platformdur. Gemini'yi ilk kullanmaya başladığımızda, kullanıcı verimliliği ve etkinliğinin tasarımında en önemli öncelikler olduğunu hemen fark ettik. Gemini'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri budur.

Gemini, verilerimizi kullanma ve yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Büyük işletmelerin ve bireysel kullanıcıların taleplerini karşılayabilecek şaşırtıcı özelliklere sahip, güçlü ve uyarlanabilir bir platformdur. Gemini'yi ilk kullanmaya başladığımızda, kullanıcı verimliliği ve etkinliğinin tasarımında en önemli öncelikler olduğunu hemen fark ettik. Gemini'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri budur.

💡Pro İpucu: Gemini'nin önerdiği yüksek verimlilik bloklarında en zorlu görevlerinizi ayarlayarak iş gününüzü en verimli şekilde geçirin.

7. Resolve. ai (Ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

İş akışı verimliliğine değer veren takımlar ve bireyler için mükemmel olan Resolve. ai, takviminizin sizin için çalışmasını sağlar, tersi değil.

Google Takvim entegrasyonu ile Resolve. ai, toplantı planlamasını, görev zamanlamasını ve takipleri iyileştirir.

En öne çıkan özelliği, tekrarlayan görevleri otomatikleştirme yeteneğidir. Örneğin, sık sık takım toplantıları düzenliyorsanız, Resolve.ai bunları otomatik olarak planlayarak herkesin katılımını sağlayabilir.

Resolve. ai en iyi özellikleri

AI planlayıcı uygulamasını Google Takvim ile senkronize ederek gerçek zamanlı güncellemeler alın

Yerleşik görev izleme ile iş akışlarını yönetin

Hatırlatıcıları ve takip mesajlarını otomatik olarak oluşturun

Takvim rezervasyonlarınızı yönetmek için chatbotlar edinin

Resolve. ai sınırlamaları

Karmaşık iş akışları için sınırlı özelleştirme

Premium planlarda bulunan gelişmiş otomasyon özellikleri

Harici uygulamalarla senkronizasyonda ara sıra gecikmeler

Resolve. ai fiyatlandırması

Temel: 9 $/ay

Geliştirilmiş: Aylık 29 $

Uzman: 79 $/ay

Resolve. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Pro İpucu: Resolve. ai'nin iş akışlarınızdan öğrenerek takvim deneyimlerinizden ders almasına izin verin. Kalıpları algıladıkça, takvim otomasyonlarınızı sürekli olarak iyileştirir ve zaman içinde planlama sürecinizi daha verimli hale getirir.

8. Trevor (Görev planlama için en iyisi)

via Trevor

Birden fazla projeyi aynı anda yürütmek veya zaman yönetimi ile uğraşmak zorunda olanlar için Trevor, kendinizi bunalmış hissetmeden üretken kalmak için gereken netliği sağlar.

Görev yönetimi ve planlama arasındaki boşluğu doldurma konusunda uzmanlaşmıştır. Google Takvim ile derin entegrasyonu, yapılacaklar listelerini eyleme geçirilebilir planlara dönüştürerek görevlerinizin önceliklendirilmesini ve etkili bir şekilde planlanmasını sağlar.

Geleneksel görev yöneticilerinden farklı olarak Trevor, derin öğrenmeyi kullanarak son tarihlerinizi, zaman tahminlerinizi ve uygunluk durumunuzu analiz eder ve görevlerinizi ne zaman ve nasıl halletmeniz gerektiğini önerir. Böylece gününüzü sadece planlamakla kalmaz, akıllıca da yürütürsünüz.

Trevor'ın en iyi özellikleri

Görevlerinizi doğrudan Google Takvim ile senkronize ederek tüm programınızı bir bakışta görüntüleyin

Günlük programınızı optimize etmek için zaman tahminleri sağlayın

Son teslim tarihlerindeki veya iş yüklerindeki değişikliklere dinamik olarak uyum sağlayın

Trevor sınırlamaları

Takımlar için sınırlı işbirliği araçları

Ağır görev yükü olan kullanıcılar için arayüz karmaşık gelebilir

Ücretsiz sürümde gelişmiş planlama özellikleri yoktur

Trevor fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 6 $/ay

Trevor'ın puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Calendly (Planlama kolaylığı için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Calendly, planlama konusunda herkesin bildiği bir isimdir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Sezgisel arayüzü ve Google Takvim entegrasyonu, randevu rezervasyonlarını basitleştirmek isteyen profesyonellerin favorisi olmasını sağlar.

Müşteri toplantıları, görüşmeler veya takım kontrol toplantıları planlıyor olsanız da, Calendly diğer kişilerin doğrudan sizin uygunluk durumunuza göre rezervasyon yapmasına olanak tanıyarak e-posta alışverişini ortadan kaldırır. Bu yapay zeka destekli planlama uygulaması, Google Takvim'i çeşitli toplantı türlerine göre özelleştirmek için de mükemmeldir.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Farklı toplantı türleri için özel rezervasyon bağlantıları oluşturun

Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler ayarlayın

PayPal gibi entegrasyonlar aracılığıyla ödemeleri doğrudan toplayın

Calendly sınırlamaları

Calendly alternatiflerine kıyasla ücretsiz sürümdeki sınırlı özellikler

Gelişmiş özelleştirmeler için daha üst düzey planlar gerekir

Görev yönetimi veya ş Akışı entegrasyonları yok

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 10 $/kullanıcı/ay

Takımlar: 16 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 15.000 $/yıl

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.200+ değerlendirme)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ değerlendirme)

Gerçek kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

Calendly'yi, diğer kişilerin uygun olduğu zamanlarda hızlı ve kolay bir şekilde toplantı rezervasyonu yapmak için kullanıyorum. Toplantı için uygunluk durumunu gidip gelerek kontrol etmek zaman kaybına neden olur, ancak Calendly sayesinde takvimime kolayca erişebiliyorum ve diğer kişiler kendileri için en uygun zamanı seçebiliyor.

Calendly'yi, başkalarının uygun olduğu zamanlarda hızlı ve kolay bir şekilde toplantı rezervasyonu yapmak için kullanıyorum. Toplantı için uygunluk durumunu gidip gelerek kontrol etmek zaman kaybına neden olur, ancak Calendly sayesinde takvimime kolayca erişebiliyorum ve böylece diğerleri kendileri için en uygun zamanı seçebiliyor.

10. Magical (Hareket halindeyken hızlı toplantı planlaması için en iyisi)

magical aracılığıyla

Magical, planlamayı hızlı, basit ve şaşırtıcı derecede keyifli hale getirerek isminin hakkını verir.

Google Takvim entegrasyonu ile Magical, özellikle hareket halindeyken planlama yapması gereken yoğun profesyoneller için toplantı saatlerini bulma zorluğunu azaltmaya odaklanır.

Magical'ı diğerlerinden ayıran özelliği, tarayıcı tabanlı basitliğidir. Ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan, tarayıcınızdan doğrudan uygunluk durumunu görüntüleyebilir, toplantı bağlantıları oluşturabilir ve davetler gönderebilirsiniz.

En iyi özellikler

Form doldurma ve mesaj gönderme gibi görevleri tek bir tıklamayla tüm uygulamalarda tamamlayın

Bağlam duyarlı taslaklarla e-postalara, Slack mesajlarına veya DM'lere anında yanıt verin

AI destekli yazma asistanıyla mesajlar oluşturun

Sihirli sınırlamalar

Sınırlı gelişmiş planlama özellikleri

Görev yönetimi veya ş Akışı araçları yoktur

Takımlardan çok bireyler için tasarlanmıştır

Sihirli fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: 6,50 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş: 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sihirli derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Magical hakkında ne diyor?

Bilgi girişi için harcadığım zamandan tasarruf etmeyi seviyorum. Belirli ihtiyaçları otomasyon konusunda çok verimli.

Bilgi girişi için harcadığım zamandan tasarruf etmeyi seviyorum. Belirli ihtiyaçları otomasyon konusunda çok verimli.

ClickUp'ın Google Takvim entegrasyonu için en iyi AI aracı olmasının nedenleri

Zamanınızı daha iyi yönetmek, takvimdeki boşlukları doldurmaktan ibaret değildir; size uygun bir sistem oluşturmakla ilgilidir.

Google Takvim ile entegre olmak üzere tasarlanmış araçlar arasında ClickUp öne çıkan bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu araç, takvimlerinizin senkronizasyonuyla kalmaz; görevlerinizi, projelerinizi ve son teslim tarihlerinizi tutarlı ve akıllı bir iş akışına bağlar.

En iyi AI planlama asistanından daha fazlasını arıyorsanız, öncelikleri yönetmenize, takım işbirliğini optimize etmenize ve odaklanmanızı geri kazanmanıza yardımcı olacak bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre. İster bireysel hedeflerle uğraşın ister karmaşık bir takım dinamiğini yönetin, takviminizin daha fazlasını başarmanızda güçlü bir müttefik olmasını sağlar.

Sonuçta, doğru AI planlama aracı sadece zaman kazanmakla ilgili değildir; genel olarak hayatı kolaylaştırmakla ilgilidir. Ve ClickUp ile sadece ayak uydurmakla kalmaz, bir adım önde olursunuz.

İş yapma şeklinizi dönüştürmeye hazır mısınız? Bugün ücretsiz denemeye kaydolun ve ClickUp ile takviminizi optimize edin.